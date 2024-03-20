8 عمليات تكامل Evernote لتدوين الملاحظات بشكل أفضل في 2025

انسَ أمر تدوين الملاحظات باليد. سوق تطبيقات تدوين الملاحظات قد انتشر في السنوات الأخيرة، ويتصدر إيفرنوت المجموعة. مع تطبيق مثل Evernote، يمكنك الحصول على أكثر من مجرد القدرة على كتابة مستند فارغ. يمكنك تنظيم العديد من الملاحظات والمعلومات بسهولة من خلال المزامنة عبر الأجهزة، ووظيفة البحث، ودعم الوسائط المتعددة، والمزيد. إنه تدوين الملاحظات - ولكن مع قوى خارقة.

ومع ذلك، هناك ميزة أخرى واضحة: قم بتوصيل Evernote بقائمة واسعة من عمليات التكامل واحصل على المزيد من القيمة. تخيل دمج أدوات الإنتاجية المفضلة لديك (تلميح: ClickUp) مع تطبيق تدوين الملاحظات الرائد في السوق. عند التفكير في Evernote أو بدائله ، يجب أن تكون عمليات التكامل جزءًا من عملية اتخاذ القرار.

لذا، إليك أفضل عمليات تكامل Evernote التي يمكنك العثور عليها للعام الجديد. من إدارة المشاريع إلى إنشاء النماذج التي تغذي ملاحظاتك، تعرّف على كيفية تحسين إنتاجيتك باستخدام هذه التطبيقات والتكاملات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكامل Evernote؟

بالطبع، الخيارات الواردة في هذا الدليل ليست سوى عدد قليل من الخيارات العديدة المتاحة أمامك للتوسع في الوظائف الأساسية لإيفرنوت. لكن أفضل عمليات تكامل Evernote تميل إلى مشاركة بعض السمات المشتركة التي تستحق النظر فيها عند العثور على أفضل خيار لاحتياجاتك الخاصة:

سهولة الإعداد: يجب أن يكون تثبيت التكامل بسيطًا، مما يسهل عليك البدء في زيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد داخل Evernote

يجب أن يكون تثبيت التكامل بسيطًا، مما يسهل عليك البدء في زيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد داخل Evernote سهولة الاستخدام: بمجرد تثبيته، يجب أن يكون التكامل سهل الاستخدام. تجنب الأدوات ذات المنحنى التعليمي الكبير

بمجرد تثبيته، يجب أن يكون التكامل سهل الاستخدام. تجنب الأدوات ذات المنحنى التعليمي الكبير القيمة الإضافية: لا تنخدع بالتكاملات التي تقدم ميزات يمتلكها Evernote بالفعل. على سبيل المثال، إنها بالفعل من بين أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات ، لذلك ربما لا تحتاج إلى تكامل مصمم خصيصًا لإضافة إمكانات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي

لا تنخدع بالتكاملات التي تقدم ميزات يمتلكها Evernote بالفعل. على سبيل المثال، إنها بالفعل من بين أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات ، لذلك ربما لا تحتاج إلى تكامل مصمم خصيصًا لإضافة إمكانات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي ميسور التكلفة: سواء كان مجانيًا أو بسعر منخفض، تأكد من أن التكامل المعني لا يفوق أو يقترب من Evernote نفسه. بدلاً من ذلك، ابحث عن خيارات منخفضة السعر لزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد

سواء كان مجانيًا أو بسعر منخفض، تأكد من أن التكامل المعني لا يفوق أو يقترب من Evernote نفسه. بدلاً من ذلك، ابحث عن خيارات منخفضة السعر لزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد معتمد من Evernote: إما من خلال Zapier أو اتصال مباشر، يجب أن يكون أي تكامل تقوم بتثبيته معتمدًا من Evernote لتعزيز وظائفه

أفضل 8 عمليات تكامل لإيفرنوت لاستخدامها في عام 2024

كواحد من أفضل تطبيقات الدماغ الثانية المتاحة، فإن Evernote لديه الكثير مما يجب مواجهته عندما يتعلق الأمر بالتكاملات. في الواقع، هذه التكاملات هي ما يجعله متميزًا عن بدائل مثل Obsidian . دعنا نبحث في المفضلة لدينا من بين تلك التكاملات لتلبية احتياجاتك.

1. انقر فوق

استكشف مستندات ClickUp Docs، التي تتميز بالتعاون في الوقت الفعلي، وسير العمل المتكامل، والكفاءة التنظيمية، وعناصر التحكم في الخصوصية، وخيارات التنسيق الغنية

واحدة من أفضل أدوات إدارة المشاريع في السوق، كما أن لديها الكثير لتقدمه عندما يتعلق الأمر بتدوين الملاحظات. ونحن لا نتحدث فقط عن ClickUp Docs الذي يمكن أن يكون بمثابة بديل ل Evernote في حد ذاته إذا كنت تستخدم أجزاء مثل قالب مذكرة مشروع ClickUp .

بدلاً من ذلك، نحن نتحدث تحديدًا عن تكامل ClickUp Evernote .

اربط بين الأداتين، وسيتصل تدوين ملاحظاتك بشكل أكثر سهولة مع إدارة مشروعك. تصبح ملاحظات Evernote الجديدة مهمة ClickUp. حوِّل مجموعتك العشوائية من الملاحظات إلى مشاريع متماسكة وقابلة للتنفيذ، مع استكمالها بمالكي المهام وتواريخ الاستحقاق والمزيد.

تتيح ميزة "البحث الشامل" في ClickUp للمستخدمين البحث عن التطبيقات والملفات المتصلة والمزيد بسرعة. مع ميزة "البحث الشامل"، يمكن للمستخدمين استخدام ميزة "توسيع نطاق البحث" للعثور على تطبيقاتهم المفضلة ووضع حد للبحث عنها واحدة تلو الأخرى للعثور على ما يبحثون عنه.

ClickUp أفضل الميزات

مكتبة واسعة من قوالب Evernote لتبسيط ملاحظاتك وتجنب الاضطرار إلى البدء من الصفر في كل مرة

ClickUp Universal Search يتيح للمستخدمين البحث بسرعة عن التطبيقات والملفات المتصلة وغيرها. استخدمه للعثور على تطبيقاتك وملفاتك وملاحظاتك المفضلة داخل ClickUp وخارجه في أي وقت، وضع حدًا لاضطرارك إلى البحث عن كل منها بمفرده

مجموعة كاملة لإدارة المشاريع تساعدك على بناء خطوات تالية طبيعية لكل ملاحظة تدوّنها وتحويل تلك الملاحظات إلى مشاريع كاملة

تدفقات عمل تلقائية لملاحظاتك ومهامك لتحسين تدفق مشروعك الإنتاجي

قيود ClickUp

أفاد بعض المستخدمين أن إضافة بطاقات وتذاكر جديدة إلى المشاريع يمكن أن يتأخر

وظيفة البحث داخل النظام الأساسي ليست بديهية دائماً، ويمكن أن تصبح الفلاتر معقدة بسرعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار يتوفر ClickUp AI على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. نوزبي

عبر نوزبي مثل ClickUp، فإن Nozbe هو تطبيق لإدارة المهام في جوهره. على عكس ClickUp، لا يقدم العديد من الميزات المتقدمة - ولكن، على الأقل إلى حد ما، هذا حسب التصميم.

نوزبي ليس مصممًا للمشاريع المعقدة التي تضم العديد من أعضاء الفريق. بدلاً من ذلك، هو أداة تنظيمية بسيطة لبناء المهام وترتيب أولوياتها ثم إنجازها بشكل فردي أو جماعي. وبفضل تكامله مع Evernote، تصبح هذه الوظيفة الأساسية والفعالة في الوقت نفسه أكثر أهمية.

نوزبي أفضل الميزات

إضافة ملاحظات إيفرنوت كتعليقات على المهام الفردية داخل نوزبي بنقرة واحدة

إنشاء تذكيرات إيفرنوت التي تتحول تلقائيًا إلى مهام نوزبي بعلامة "تذكير

سهولة الاستخدام المتأصلة التي تنبع من افتقاره المتعمد للتعقيد وتجعل من السهل التهيئة

تسمح عمليات التكامل مثل Evernote بتوسيع مقصود واستراتيجي للوظائف حسب الحاجة

قيود نوزبي

عدم وجود الكثير من الأتمتة (إن وجدت)، مما يجعل إدارته أكثر صعوبة مع زيادة تعقيد المشاريع

أشار بعض المستخدمين إلى أنه على الرغم من سهولة تثبيت عمليات التكامل، إلا أنه من المحبط نسبيًا تعطيلها وإلغاء مزامنتها

المزامنة بين المنصات ليست دائماً سلسة ويمكن أن تتأخر في بعض الأحيان

تسعير نوزبي

مجانًا: 0 دولار لما يصل إلى 3 مستخدمين

0 دولار لما يصل إلى 3 مستخدمين القسط: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات نوزبي

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

3. 123FormBuilder

عبر 123FormBuilder 123FormBuilder الاسم هو اللعبة لهذا التكامل مع Evernote. يساعدك 123FormBuilder على إنشاء نماذج بسيطة لجمع البيانات من أي شخص، بما في ذلك أصحاب المصلحة الداخليين والعملاء الخارجيين وغيرهم. ومع تكامل Evernote وأتمتة سير العمل - يصبح جمع البيانات عملية سهلة وتعاونية.

123FormBuilder أفضل الميزات

إرسال إدخالات النماذج مباشرةً من نماذجك إلى ملاحظات وتذكيرات Evernote

أكثر من 2,000 قالب نموذج لتسهيل إنشاء نماذج جديدة لجمع البيانات، بدءًا من نماذج الطلبات إلى تسجيلات الأحداث

يتيح لك التخصيص إضافة شعار شركتك وعلامتك التجارية إلى أي نموذج تقوم بإنشائه

مجموعة واسعة من مستويات التسعير لجميع أنواع وأحجام المؤسسات

قيود 123FormBuilder 123FormBuilder

قد يكون ربط النماذج بخيارات الدفع أمرًا صعبًا، مما يحد من حالات الاستخدام لجمهور العملاء

يمكن أن تنتقل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإرسال النماذج ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالأخطاء إلى مجلدات الرسائل غير المرغوب فيها في بعض الأحيان

في بعض الحالات، يمكن أن يتغير تنسيق النماذج عند استيرادها إلى Evernote

أسعار 123FormBuilder 123FormBuilder

الأساسي: مجاني

مجاني الذهبي: 32 دولارًا/شهرًا

32 دولارًا/شهرًا البلاتيني: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر الماسي: 79 دولاراً في الشهر

79 دولاراً في الشهر المؤسسات: 225 دولاراً شهرياً

123FormBuilder التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (160+ تقييم)

4.5/5 (160+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

4. أفازا

عبر أفازا يبدأ كأداة لإدارة المشاريع، ولكن هذه هي البداية فقط. تقدم Avaza ميزات متقدمة مثل تتبع الوقت وإدارة الجدول الزمني ووظيفة الدردشة الجماعية والفواتير. والهدف هو أن تصبح مجموعة إنتاجية كاملة الخدمات للشركات من جميع الأحجام وعبر مختلف الصناعات.

أفضل ميزات Avaza

تكامل ثنائي الاتجاه مع Evernote، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مهام جديدة تلقائيًا عند إنشاء ملاحظة جديدة وملاحظة جديدة لكل مهمة جديدة يتم إنشاؤها

نظام عروض أسعار وفواتير متقدم عبر الإنترنت ومتكرر يعمل على تبسيط اتصالات العملاء داخل المنصة

تتيح خيارات الدردشة الجماعية حتى للفرق الكبيرة العمل معاً بسهولة أكبر

واجهة مستخدم بسيطة بشكل مثير للإعجاب بالنظر إلى تعقيد الميزات المقدمة

قيود أڤازا

لا توجد قدرات غير متصلة بالإنترنت - يعمل هذا البرنامج عبر الإنترنت للمستخدمين المتصلين بالإنترنت

إزالة المتعاونين الذين لم يعودوا ضمن الفريق أمر صعب بلا داعٍ

يمكن أن يفشل تكامل Evernote أحيانًا في تحديث الملاحظات عند تحديث المهمة المرفقة

أسعار أفازا

مجاني

بدء التشغيل: 11.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

11.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الأساسي: 23.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 47.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Avaza

G2: 4.5/5 (أكثر من 290 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 290 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

5. تاسك كلون

عبر تاسك كلون لا يحتوي TaskClone على تكامل مع Evernote. بدلاً من ذلك، فهو _هو التكامل. تساعدك الأداة على نسخ عناصر الإجراءات بسهولة من تطبيق تدوين الملاحظات إلى التقويم أو تطبيق إدارة المهام للمتابعة. ما عليك سوى إضافة علامة "مشغّل" إلى ملاحظتك، وستقوم الأداة بالعمل نيابةً عنك.

TaskClone أفضل الميزات

المزامنة الديناميكية التي لا تتوقف عند إنشاء عنصر المهام، ولكنها تحافظ على مواءمة نظام إدارة مشروعك مع تطبيق Evernote مع مرور الوقت

تحديد الوجهة لإرسال مهامك لتنظيم قائمة مهامك على الواجهة الخلفية بشكل أفضل

يوفر القدرة على العمل دون اتصال بالإنترنت والمزامنة احتياطيًا بمجرد اتصال الجهاز بالإنترنت مرة أخرى

يعمل أيضًا مع OneNote ومحرّر مستندات Google و TaskCam

قيود TaskClone

الإعداد يستغرق بعض الوقت وليس بالضرورة أن يكون بديهيًا

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أبسط بالنسبة لتطبيق بمثل هذه الوظائف المركزة

يمكن أن يكون السعر عائقاً عندما تكون بعض أدوات إدارة المشاريع في هذه القائمة، مثل ClickUp، تقوم بمزامنة المحتوى تلقائياً دون وسيط

تسعير تطبيق TaskClone

المبتدئين: 1.99 دولار شهريًا

1.99 دولار شهريًا احترافي: 2.99 دولار شهريًا

2.99 دولار شهريًا محترف: 3.99 دولار/شهريًا

3.99 دولار/شهريًا الشركات: 4.99$/شهريًا

تقييمات ومراجعات تاسك كلون

G2: 3.5/5 (4 تقييمات)

3.5/5 (4 تقييمات) Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن

6. دوسيبو

عبر دوسيبو تهدف Docebo، وهي منصة تعليمية افتراضية في جوهرها، إلى "إعادة تصميم الطريقة التي تستفيد بها الشركات من التكنولوجيا لإنشاء وتقديم وفهم تأثير تجاربها التعليمية على الأعمال التجارية" وبعبارة أخرى، تقوم هذه الأداة بأكثر من مجرد تدريب الموظفين - فهي تتتبع هذا التدريب وتكتسب رؤى أعمق حول الاتجاهات الأكبر والمعايير والمعرفة المكتسبة.

أفضل ميزات Docebo

تكامل بديهي مع Evernote يربط نظام إدارة التعلم مع سير العمل التلقائي لتطبيق تدوين الملاحظات لنقل المعلومات مباشرةً

إنشاء ملاحظات جديدة بسهولة في Evernote استناداً إلى الإجراءات المتخذة في نظام إدارة التعلم (LMS)، مثل التسجيلات الجديدة على المنصة

بالنسبة لمنصة معقدة مصممة لعمليات المؤسسات، فإن Docebo سهل بشكل مدهش في الاندماج والتكامل

التسعير مخصص فقط، لكن المستخدمين يبلغون عن سعر معقول مقارنة بأنظمة التعلم المؤسسية الأخرى

قيود Docebo

خيارات المسؤول محدودة، حيث يعتمد إلى حد كبير على وحدات التعلم وسير العمل المبنية مسبقًا

بعض الميزات الواعدة، مثل تخطيط المهارات، محدودة بسبب نقص خيارات التخصيص لمختلف الصناعات

تسعير Docebo

عروض أسعار مخصصة فقط

تقييمات ومراجعات Docebo

G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 160 تقييم)

7. إنسايتلي

عبر إنسايتلي إنسايتلي هو برنامج متكامل لإدارة العملاء يقدم أنظمة مختلفة، بما في ذلك أداة أتمتة التسويق، وإدارة علاقات العملاء، وخدمة العملاء، والاتصال بالتطبيقات. تم تصميم هذا المستوى من التكامل خصيصًا لتحقيق المزيد من الإيرادات من خلال جذب العملاء وبناء علاقات أفضل، وهو ما يمكن أن يؤدي تكامل Evernote إلى تحقيقه.

إنسايتلي أفضل الميزات

انسخ ملاحظات Evernote بسهولة إلى مهام Insightly وملفات تعريف العملاء والمزيد

ربط الفرص والمشروعات الجديدة ديناميكيًا بمهام Evernote لتدوين الملاحظات المتقدمة

عملية سهلة لفصل ملاحظة Evernote عن فرصة أو ملف تعريف Insightly إذا لزم الأمر

يؤدي التكامل عبر رحلة العميل إلى إنشاء تواصل وتجارب أكثر تماسكاً في رحلة العميل

قيود Insightly

يقتصر تكامل Evernote على عملاء Evernote Business فقط

يمكن بسهولة أن تصبح المجموعة المتكاملة باهظة التكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة

يعد التطبيق Connect بتكاملات لا حصر لها ولكن قد يكون من الصعب إعدادها للمستخدمين الجدد أو غير التقنيين

تسعير إنسايتلي

الكل في واحد بلس: 349 دولاراً شهرياً

349 دولاراً شهرياً الكل في واحد للمحترفين: 899 دولاراً شهرياً

899 دولاراً شهرياً الكل في واحد للمؤسسات: 2,599 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات إنسايتلي

G2: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 600 تقييم)

8. ريدل سبارك

عبر Readdle تعد الكثير من الأدوات بجعل البريد الإلكتروني أكثر كفاءة. قد تنجح Spark من Readdle كأداة بريد إلكتروني مصممة خصيصًا للإنتاجية.

يمكنك بسهولة تصفية رسائل بريدك الإلكتروني وتنظيمها، أو وضع الرسائل جانباً لوقت لاحق، أو وضع علامة عليها كمكتملة. ونتيجة لذلك، يمكنك إدارة الضوضاء للتركيز عندما تحتاج إلى ذلك والتعمق في رسائلك عندما تستطيع.

Readdle Spark أفضل الميزات

تكامل مباشر مع Evernote يمكنه تحويل رسائل البريد الإلكتروني الواردة إلى مهام

توسيع نطاق وظائف Spark من خلال التعمق أكثر في Evernote لكل رسالة بريد إلكتروني تتلقاها

يساعدك المحرر المدعوم بالذكاء الاصطناعي على إنشاء رسائل بريد إلكتروني رائعة في غضون ثوانٍ

تقوم ميزة حارس البوابة تلقائياً بفحص الرسائل الواردة من مرسلين غير معروفين أو غير مرغوب فيهم وحظرها

قيود Readdle Spark

غير بديهية بالنسبة لمعظم المستخدمين الذين اعتادوا على المزيد من عملاء البريد الإلكتروني القياسيين

التكامل مع Evernote متاح لأجهزة iOS وMac OS فقط؛ لا يحتوي على إمكانيات نظامي ويندوز أو أندرويد

لا تتم مزامنة الخدمات المتصلة بين الأجهزة ويجب إضافتها يدوياً في كل مرة

تسعير برنامج Readdle Spark

دخول مجاني

الأفراد المميزين: 4.99 دولار شهريًا

4.99 دولار شهريًا الفرق الممتازة: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Readdle Spark

G2: لا توجد مراجعات حتى الآن

لا توجد مراجعات حتى الآن Capterra: 5/5 (مراجعة واحدة)

عزز استخدام Evernote الخاص بك مع ClickUp

إذا كنت تستخدم Evernote، فأنت ملتزم بالفعل بتحسين إنتاجيتك. فلماذا لا تأخذ هذا الالتزام إلى المستوى التالي مع أحد أفضل تكاملات Evernote؟

ابدأ مع ClickUp. يأتي دمج تطبيق تدوين الملاحظات الشهير مع مجموعة إنتاجية كاملة مع العديد من المزايا، من قوالب ملاحظات الاجتماعات لتحسين المتابعة والتكامل في مشاريعك لجميع ملاحظاتك.

والأفضل من ذلك كله، ClickUp مجاني لتبدأ به. أنشئ حساب ClickUp المجاني الخاص بك اليوم.