أوبسيديان مقابل إيفرنوت: ما هو تطبيق تدوين الملاحظات الأفضل؟

هل ترغب في إلقاء نظرة على أهم ما جاء في اجتماع اليوم؟ هل لديك فكرة إبداعية لتسويق منتجك؟ أو تريد ببساطة حفظ مقالة ثاقبة للرجوع إليها في المستقبل؟

ما تحتاجه هو تطبيق يدون الملاحظات! فتطبيق تدوين الملاحظات يسهّل عليك كتابة أفكارك بسرعة ومشاركتها مع زملائك والتعاون معهم لإنجاز الأمور بسرعة.

إذا كنت تبحث عن أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات، فلا داعي للبحث عن المزيد؛ فقد بحثنا في بعض التطبيقات.

لقد قارنا بين اثنين من التطبيقات الرائدة في هذا المجال - أوبسيديان وإيفرنوت.

اكتشف كيف يتراكمان فيما يتعلق بالميزات والأسعار والمراجعات. لقد وجدنا أيضًا بديلًا قويًا لـ Evernote و Obsidian يجب أن تجربه اليوم.

ما هو Obsidian؟

عبر أوبسيديان هل شعرت يومًا أنك بحاجة إلى عقل ثانٍ لتذكر ملاحظاتك؟ أوبسيديان هو برنامج قوي لتدوين الملاحظات يعمل بمثابة "عقلك الثاني" فهو يُحسِّن من كفاءة تدوين ملاحظاتك من خلال ربط الملاحظات واستخدام الروابط الخلفية وتنظيمها وفقًا للأنماط أو الموضوعات.

ركز على كتابة ملاحظاتك، ودع برنامج Obsidian يقوم بالعمل الشاق المتمثل في ترتيبها وتنظيمها وربطها.

أحد الجوانب الفريدة في Obsidian هو أنه يستخدم تنسيق تخفيض السعر لتخزين ملاحظاتك محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في بياناتك وخصوصيتها.

استمر في القراءة للتعرف على ميزات Obsidian الأخرى المثيرة للاهتمام التي تجعل منه تطبيق دفتر اليومية الرقمي.

Obsidian Canvas

تساعدك ميزة الربط على إنشاء رابط بين الملاحظات المختلفة لفهم أفكارك بشكل أوضح. وهي تشبه إنشاء ويكيبيديا الخاصة بك من خلال ربط الأفكار والكتب والأماكن والأشخاص.

يمكن التنقل بين هذه الملاحظات التي تحتوي على روابط داخلية وتشير إلى كيفية ارتباط معلومة بأخرى لتكوين رؤى أعمق وإعادة تتبع أفكارك.

ملحقات حجر السج

قم بتحسين تجربة تدوين الملاحظات من خلال السماح للمستخدمين بإضافة المزيد من الوظائف وتخصيص طريقة تدوين الملاحظات في Obsidian.

قم بتخصيص الملاحظات التي تم إنشاؤها لغرض معين بشكل ونمط مميز.

يحتوي مجتمع Obsidian على أكثر من 1500 مكون إضافي لبناء مساحة تفكيرك المثالية.

تسعير Obsidian

الاستخدام الشخصي: مجاناً

مجاناً الاستخدام التجاري: 50 دولارًا لكل مستخدم في السنة

الإضافات

مزامنة أوبسيديان: 8 دولارات لكل مستخدم في السنة

8 دولارات لكل مستخدم في السنة أوبسيديان للنشر: 8 دولارات لكل موقع في السنة

ما هو إيفرنوت؟

عبر إيفرنوتإيفرنوت هو أحد أقدم تطبيقات تدوين الملاحظات وأكثرها شهرة.

يشتهر Evernote بالطريقة التي يدعم بها التعاون. تتم مزامنة ملاحظاتك على أجهزة متعددة، مما يتيح لك الوصول إليها من أي مكان.

وتعد هذه الميزة إضافة كبيرة عندما يعمل فريقك على تخطيط مشروع جديد. يمكن لأعضاء الفريق المساهمة بأفكارهم عبر تطبيق Evernote للأجهزة المحمولة وأجهزة iOS وسطح المكتب دون القلق بشأن التوافق مع التطبيقات الأخرى.

وبفضل إمكانيات التنظيم في Evernote، يمكنك تتبع جميع ملاحظاتك في لوحة تحكم واحدة وترتيبها باستخدام مكدسات وعلامات دفاتر الملاحظات.

ابقَ على اطلاع على ملاحظاتك واجلبها بسرعة عند الحاجة إليها دون إضاعة الوقت في البحث عنها في قاعدة البيانات بأكملها.

دعنا نلقي نظرة على أفضل ميزات وأسعار Evernote.

القوالب

قالب ملاحظات الاجتماع في Evernote

وفر الوقت والجهد مع القالب الجاهز للتثبيت قوالب Evernote لتناسب احتياجاتك.

أضف قالب السجل اليومي إلى ملاحظتك لالتقاط جدولك اليومي أو قالب إدارة المشروع لتتبع مراحل المشروع الرئيسية.

استخدم وأعد استخدام أكثر من 50+ قالبًا منسقًا مسبقًا بناءً على متطلباتك.

على سبيل المثال، قالب "دفتر يوميات الامتنان" يحتوي بالفعل على جداول مملوءة مسبقًا لكتابة يومياتك الصباحية ودروس الحياة والأشخاص الذين تشكرهم. اختر القالب، وابدأ الكتابة دون القلق بشأن جوانب التصميم.

ملاحظات صوتية

إذا لم تكن الكتابة هي ما تفضله، يتيح لك تطبيق Evernote تسجيل الملاحظات الصوتية. افتح ملاحظة جديدة واضغط على زر التسجيل لبدء تسجيل صوتك.

هذا منقذ لك عندما تريد تدوين ملاحظة عاجلة في منتصف المناقشة، أو عندما يكون ذهنك مشغولاً للغاية بحيث لا يمكنك تدوين أفكارك.

الجزء الأفضل؟

استخدمها في إصدار Evernote لسطح المكتب وتطبيق iOS و Android.

تذكير الملاحظات

حافظ على متابعة مهامك من خلال إضافة تذكيرات إلى ملاحظاتك.

حدد التاريخ والوقت للحصول على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني بشأن مهامك الحساسة من حيث الوقت. ضع علامة عليها كمكتملة بمجرد الانتهاء من المهام عن طريق النقر على التذكير. لا يؤدي ذلك إلى حذف الملاحظة الأصلية.

يعرض Evernote أيضًا تذكيرات الملاحظات المثبتة في أعلى قائمة الملاحظات.

إلى جانب الميزات المذكورة أعلاه، تجدر الإشارة هنا إلى تقنية Evernote Web Clipper وتقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR).

تقوم إضافة Web Clipper من Google Chrome بحفظ المقالات ولقطات الشاشة وملفات PDF من الويب. تقوم تقنية OCR بمسح ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد وإضافتها كملاحظات Evernote.

تسعير Evernote

إصدار مجاني

شخصي: 14.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

14.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي 17.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

ما هي الاختلافات بين Obsidian و Evernote؟

لا يمكنك أن تخطئ في استخدام Obsidian أو Evernote لكتابة الملاحظات. يمكن لبعض الاختلافات الرئيسية أن ترجح كفة الميزان لصالح أي منهما.

لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح بين Obsidian مقابل Evernote، نغطي الاختلافات الرئيسية بينهما.

التخزين

إن معرفة كيفية تخزين التطبيق لملاحظاتك يمنحك الثقة في استخدام تطبيق تدوين الملاحظات بشكل متكرر.

إليك نظرة سريعة على قدرات التخزين في تطبيق Obsidian مقابل Evernote.

أوبسيديان

مع Obsidian، يتم تخزين الملفات محليًا؛ يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك على جهازك وقتما تشاء. هذه أخبار ممتازة من وجهة نظر أمنية لأن حفظ ملفاتك على السحابة يجعل معلوماتك الشخصية عرضة لتهديدات القرصنة.

علاوة على ذلك، لست مضطرًا إلى الاعتماد على تطبيق Obsidian للوصول إلى الملاحظات. سيفي البحث البسيط بالمهمة لأنك قمت بحفظ ملفاتك على القرص الصلب.

الجانب السلبي الوحيد في عملية التخزين هذه هو أنه يجب عليك دفع 8 دولارات إضافية لمزامنة ملاحظاتك في Obsidian عبر أجهزة مختلفة.

إيفرنوت

يحفظ Evernote ملاحظاتك على السحابة، ويمكنك الوصول إليها من أي مكان باستخدام الإنترنت. إنه خيار ممتاز لبناء عادة الكتابة أينما كنت ومتى شئت.

وباعتباره تطبيقًا قائمًا على السحابة، تتم مزامنة ملاحظاتك تلقائيًا عبر الأجهزة مثل الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر الشخصي والهاتف والجهاز اللوحي.

إذا كنت تستخدم أجهزة مختلفة للكتابة وترتيب الأولويات التعاون في الوقت الحقيقي على مزامنة الملاحظات يدويًا، يعد Evernote خيارًا ممتازًا.

تنسيق الملف

يحفظ كل من Obsidian و Evernote ملاحظاتك بتنسيقات ملفات مختلفة. ستساعدك معرفة إيجابيات وسلبيات كل منهما على اختيار الصيغة الأكثر راحة وعملية بالنسبة لك. دعنا ننتقل مباشرةً إلى ذلك.

أوبسيديان

يستخدم Obsidian تنسيق ملف دعم تخفيض السعر لحفظ ملاحظاتك. تخفيض السعر هي لغة ترميز خفيفة الوزن وبسيطة ولكنها تستخدم صيغة مختلفة مكونة من أحرف خاصة.

إليك بعض الأمثلة -

# لإضافة العنوان 1

* * * * * للنص الغامق

== = = = للنص المميز

\~\~ ~\~ للنص الذي يتوسطه خط

وبالمثل، استخدم هذه الأحرف لإضافة الصور والروابط والكتل البرمجية والقوائم إلى ملاحظاتك. تكمن ميزة الملفات في أن ملاحظاتك تُحفظ كملفات نصية عادية بامتداد .md يمكن فتحها بأي محرر نصوص مثل Notepad و Google Docs.

إذا كنت قد تدربت بالفعل على استخدام لغة الترميز أو كنت على دراية بكيفية عمل ملفات تخفيض السعر فلن يكون ذلك مشكلة بالنسبة لك. ولكن، إذا كنت جديداً، فعليك أن تتدرب قليلاً لتعتاد على هذا النوع من اللغة.

يوفر Markdown المزيد من الخيارات لتحويل ملاحظاتك بتنسيقات مختلفة. بشكل افتراضي، يمكنك تصدير ملاحظات Obsidian إلى صيغة PDF، ولكن يمكنك تحويل ملفات md إلى .docx و .txt، من بين صيغ ملفات أخرى.

إيفرنوت

باستخدام Evernote، سترى ملاحظاتك بتنسيق Rich Text Format (RTF). RTF هو تنسيق ملف قياسي يستخدمه العديد من معالجات النصوص مثل Microsoft Word. وهذا يجعل من السهل تبادل الملفات بين البرامج المختلفة.

تنسيق النص على Evernote أبسط وله منحنى تعليمي قصير جدًا. إذا كنت قد استخدمت أي معالج نصوص من قبل، فسيعطيك تخطيط المحرر نفس الشعور. باستخدام محرر Evernote، يمكنك تنسيق النص عن طريق تغيير حجم الخط واللون والتمييز وغير ذلك.

من السهل أيضًا إدراج قوائم مثل الجداول والمهام وأحداث التقويم. إذا لم يكن تخفيض السعر خيارًا مريحًا، فإن Evernote هو خيارك المفضل.

الربط

استخدم الربط لتكوين رابط بين ملاحظاتك، وتذكر الأشياء بشكل أوضح، وإنجاز المزيد من العمل بفعالية.

يساعد كل من Obsidian و Evernote في ربط ملاحظاتك، ولكن بطرق مختلفة.

أوبسيديان

نظرًا لقدرته على الربط ثنائي الاتجاه، يُطلق Obsidian على نفسه اسم "العقل الثاني"

فهو لا يعرض فقط الروابط الواردة في ملاحظاتك ولكن أيضًا الروابط الصادرة.

تساعدك ميزة الربط على إنشاء اتصال عميق بين ملاحظاتك وفهم الموضوع بشكل أكثر شمولاً.

لإضافة الروابط، استخدم الأقواس المربعة [] [] وأضف اسم الملاحظة التي تريد ربطها بين هذه الأقواس. ما يجعل ميزة الربط في Obsidian أكثر تميزًا هو الرسم البياني المعرفي: نوع من عرض الرسم البياني.

الرسم البياني المعرفي هو التمثيل المرئي لملاحظاتك وكيفية ارتباطها. من خلال النظر إلى الرسم البياني، يمكنك معرفة الملاحظات المرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق وأيها هي الملاحظات المتطرفة.

إيفرنوت

استخدم ميزة الربط لإدراج روابط لملاحظات أخرى. لكنها ليست بسيطة مثل Obsidian.

لإدراج رابط ملاحظة موجودة بالفعل في مكتبتك، عليك العثور على تلك الملاحظة. بمجرد العثور عليها، انسخ رابط الملاحظة والصقه في الملاحظة الجديدة التي تقوم بإنشائها.

على الرغم من أن هذه الميزة مفيدة، إلا أنها معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً. يعد Obsidian تطبيقًا أفضل لتدوين الملاحظات إذا كان الربط يحتل مرتبة عالية في قائمة أولوياتك.

Evernote مقابل Obsidian على Reddit

لقد تحققنا من Reddit لاستكشاف ما يقوله مستخدمو ريديت حول Obsidian و Evernote. يستخدم العديد منهم كلاً من Evernote و Obsidian لتلبية احتياجاتهم. يحاولون سد فجوة إحدى الأداتين بالأخرى.

أبرز النقاط الرئيسية من بحثنا

"_ أستخدم إيفرنوت وأوبسيديان. بدأت باستخدام Obsidian لمشاريع محددة استفدت من الربط التشعبي للمعلومات. وظل إيفرنوت هو مكاني لتخزين المعلومات والمعارف العامة."

يذكر مستخدم آخر كيف أن Evernote يفي باحتياجاتهم بنجاح، وأن وجود عقل ثانٍ لا معنى له عندما يبدأون في كتابة الملاحظات في تطبيقات متعددة.

"_أشعر أنني أفقد وظيفة "العقل الثاني" عندما أبدأ في استخدام تطبيقات متعددة. لدي عملية جيدة جدًا حول Evernote ولا يوجد أي شيء في سير عملي لا يمكنني إنجازه. بعض الأمور (ربط الملاحظات، وإدارة جداول البيانات، والكتابة اليدوية على الآيباد) يمكن أن تكون أفضل بكثير ولكن القدرة على وضع كل شيء في مكان واحد لها قيمة كبيرة بالنسبة لي."

Obsidian مقابل Evernote: هل لدينا فائز؟

من الصعب تحديد الفائز لأن كلا تطبيقي تدوين الملاحظات لهما حدود.

على سبيل المثال، على عكس تطبيق Evernote، فإن Obsidian هو تطبيق ملاحظات غير متصل بالإنترنت بالكامل، مما يجعل من الصعب مزامنة ملاحظاتك عبر الأجهزة. ولتحقيق ذلك، يجب أن تدفع 8 دولارات إضافية. أيضًا، يتم استضافة بياناتك محليًا على سطح المكتب الخاص بك.

من ناحية أخرى، يعد Evernote مناسبًا للاستخدام الشخصي والتعاوني، ولكن بياناتك مستضافة على السحابة وهي عرضة للاختراقات الأمنية.

لحسن الحظ، لدينا الحل الأمثل لرفع مستوى قدراتك في تدوين الملاحظات.

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لبرنامج Obsidian مقابل Evernote

ClickUp هو تطبيق سهل الاستخدام لتدوين الملاحظات وإدارة المشروعات يحل محل أدوات متعددة في صندوق أدواتك. يمكنك التبديل بين التطبيقات المختلفة وإنجاز مهامك قبل المواعيد النهائية.

تم تصميم ClickUp للجميع. سواءً كان مشروعك المدرسي أو استراتيجية إدارة المشاريع (GTM) لإطلاق منتج جديد، يمكنك تصور مشروعك والتعاون فيه وتتبع التقدم المحرز في مكان واحد.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق ClickUp Docs يساعدك على إنشاء مواقع الويكي أو تضمين الإشارات المرجعية أو إضافة جداول أو إنشاء عملية تحسين سير العمل . قم بدعوة فريقك للتعاون معهم في الوقت الفعلي ووضع علامات على الأعضاء ومشاركة التعليقات. أضف أدوات باستخدام المحرر المدمج لتحديث حالة المشروع وتعيين المهام وتغيير المشاريع.

الخصوصية هي جوهر مستندات ClickUp.

قم بإنشاء روابط قابلة للمشاركة وإدارة الإذن عند مشاركتها مع الآخرين. لكن هذه مجرد نظرة عامة؛ يمكنك فعل المزيد مع ميزات توفير الوقت مثل القوالب ووضع التركيز والمزيد.

التنظيم باستخدام ClickUp Notes

نظّم ملاحظاتك وقوائم المراجعة والمهام في مكان واحد.

أحد الجوانب التي تصبح صعبة هو تنظيم المهام لتتبعها كمهام أو إنشاء قائمة مراجعة. ClickUp Notes يجعل الأمر أسهل حتى لو لم تقم بذلك من قبل. استخدم المحرر لتحويل ملاحظاتك إلى مهام قابلة للتتبع وتنظيمها كعناصر عمل في قائمة مراجعة.

ولكن ماذا عن الوصول إلى هذه الملاحظات على أجهزة مختلفة؟

يعمل ClickUp على مزامنة ملاحظاتك تلقائياً بين تطبيق الجوال وامتداد كروم. أنشئ ملاحظاتك في أي مكان ويمكنك الوصول إليها لاحقاً.

أتمتة مع ClickUp AI

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد

إن انقر فوق الذكاء الاصطناعي يساعدك على تحسين إنتاجيتك. فهو يقلل من مهامك التي تستغرق 30 دقيقة إلى 30 ثانية. يبرز ClickUp لأن هناك القليل من أداة الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات .

قم بإنشاء مخطط تفصيلي للمشروع أو تقارير حالة لفريق دعم العملاء أو مخطط بريد إلكتروني لحملة التسويق التالية - تنجز أداة الذكاء الاصطناعي ذلك ببضع نقرات.

كما أنه يساعدك أيضًا على كتابة ملاحظاتك بشكل أفضل، وتحرير المحتوى، وتنسيقه بشكل مثالي باستخدام جداول منظمة مسبقًا وعناوين وغيرها. إذن، هل أنت مستعد للبقاء في المقدمة والتغلب على الموعد النهائي بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟

ClickUp التسعير

مجانًا للأبد: جميع أدوات تدوين الملاحظات الخاصة ب ClickUp، ومُستندات ClickUp، وعدد غير محدود من الأعضاء، ومساحة تخزين 100 ميغابايت

جميع أدوات تدوين الملاحظات الخاصة ب ClickUp، ومُستندات ClickUp، وعدد غير محدود من الأعضاء، ومساحة تخزين 100 ميغابايت غير محدود: 5 دولارات/مستخدم/شهرًا مع مساحة تخزين غير محدودة وتكامل غير محدود ولوحة تحكم غير محدودة

5 دولارات/مستخدم/شهرًا مع مساحة تخزين غير محدودة وتكامل غير محدود ولوحة تحكم غير محدودة الأعمال: 12 دولارًا/مستخدم/شهر مع عدد غير محدود من الفرق، وتصدير مخصص، وزيادة الأتمتة

12 دولارًا/مستخدم/شهر مع عدد غير محدود من الفرق، وتصدير مخصص، وزيادة الأتمتة أعمال بلس: 19 دولارًا/مستخدم/شهرإنشاء أدوار مخصصة، وأذونات مخصصة، وزيادة الأتمتة

19 دولارًا/مستخدم/شهرإنشاء أدوار مخصصة، وأذونات مخصصة، وزيادة الأتمتة المؤسسة: تسعير مخصص مع واجهة برمجة تطبيقات للمؤسسات، وإعداد موجه، ومدير نجاح مخصص

ابدأ مع ClickUp: ماذا تنتظر؟

ClickUp خيار ممتاز للمحترفين المشغولين مثلك. فسواء كان الأمر يتعلق بتدوين الأفكار أو التعاون مع أعضاء الفريق بشأن مشروع جديد، فإن ClickUp يقوم بكل شيء. إن النطاق الهائل من الميزات وسهولة الاستخدام والتسعير الذي يقدمه ClickUp يجعل منه أداة لا غنى عنها لأي عمل. عزز تدوين ملاحظاتك مع ميزات ClickUp القوية والمتقدمة.

نظم ملاحظاتك وتعاون مع الآخرين وقم بإدارتها بفعالية لتتبع جميع أنشطتك. اشترك في باقة ClickUp المجانية للأبد وابدأ هذه الرحلة الجديدة مع شريكك في تدوين الملاحظات.