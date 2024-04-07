أبحاث نوتيون مقابل أبحاث التجوال: ما هي أداة تدوين الملاحظات الأفضل؟

يحظى تطبيق Roam بمتابعة كبيرة من المتابعين، حيث يشارك الأشخاص كيفية استخدامه مع هاشتاج #RoamCult على تويتر. من ناحية أخرى، يعمل تطبيق Notion منذ حوالي سبع سنوات حتى الآن. وهذا وقت طويل جداً لتحقق نجاحاً باهراً!

ولكن بعد ذلك، فإن الدماء الجديدة ليست دائماً أمراً سيئاً. لذا، إذا كنت في حيرة من أمرك تتساءل عن Notion مقابل Roam، فنحن هنا لإزالة خيوط العنكبوت.

يساعدك منشور اليوم على اكتشاف الاختلافات والميزات وأفضل حالات الاستخدام عندما يتعلق الأمر بـ Notion مقابل Roam. استعد، ودعنا ننتهي من هذه المواجهة.

Notion مقابل Roam في لمحة سريعة

كل من Notion و Roam هما أدوات لتدوين الملاحظات. ومع ذلك، يمكنك توسيع إمكانيات Notion كأداة لإدارة المشاريع و Roam كأداة لإدارة المهام.

فيما يلي نظرة عامة سريعة على الاختلافات الرئيسية بين Notion و Roam.

نوتيون تجوال حالة الاستخدام التعاون الجماعي والتوثيق وإدارة المشاريع استكشاف الأفكار، وإدارة المعرفة الشخصية، /href/ https://clickup.com/blog/research-plan-templates//research التوثيق/%href/، وإدارة المهام التعاون ممتاز محدود تدوين الملاحظات منظم غير منظم غير منظم واستكشافي التوثيق (الويكي ومراكز المعرفة) روابط معتدلة واتصال المحتوى مع ربط ثنائي الاتجاه روابط متقدمة واتصالات المحتوى مع ربط ثنائي الاتجاه دعم المنصات نظام التشغيل iOS، ويندوز، متصفح الويب، نظام التشغيل MacOS نظام التشغيل Android، iOS، ويندوز، لينكس، MacOS عروض كانبان، التقويم، التقويم، معرض، عرض المهام، تخطيط الجدول الزمني نظرة عامة على الرسم البياني، لوحة كانبان، وعرض القائمة تقييم G2 4.6/5 (491 تقييم) لا يوجد تقييم التسعير خطة مجانية خطة احترافية شخصية: 4 دولارات شهريًا / مستخدم 4 دولارات شهريًا / مستخدم محترف محترف: 8 دولارات/شهرًا/مستخدممؤسسة: (تسعير مخصص) احترافي خطة: 15 دولارًا/شهرًا: 15 دولارًا/شهريًا: خطة المؤمن: 500 دولار/ 5 سنوات

ما هو برنامج Notion؟ مفهوم هو تطبيق لتدوين الملاحظات مع إمكانات إدارة المشاريع وإدارة المهام. في أواخر العام الماضي، بلغ عدد مستخدمي هذا التطبيق العملي 20 مليون مستخدم. كان هذا نموًا في عدد المستخدمين بمقدار 16 مليون مستخدم مقارنة بعام 2020. 😲

ميزات تطبيق Notion

إليك الميزات التي تحصل عليها مع Notion:

الملاحظات

مثال على ملاحظات الاجتماع في ملاحظة تُعد قدرة Notion على تدوين الملاحظات أحد أهم الأسباب التي تجعل هذا التطبيق محبوبًا لدى معظم الناس. يتيح لك Notion إنشاء ملاحظات سريعة وتنظيمها في تسلسلات هرمية لسهولة الوصول إليها.

باستخدام Notion، يمكنك تدوين شيء معقد مثل اجتماعات الفريق أو شيء بسيط مثل قائمة كتب للقراءة.

يمكنك أيضًا التعاون في تحرير ملاحظاتك مع أعضاء الفريق. تُعد Notion كبيرة في التعليقات المضمنة، مما يتيح لك ذكر الأشخاص حتى يتمكنوا من عرض المستند والمساهمة فيه.

إذا كنت تكره المشتتات عند تدوين الملاحظات، فإن تطبيق Notion مناسب تماماً. يوفر هذا التطبيق واجهة مُرضية للعقل وخالية من الفوضى. محرر النصوص هو محرر سهل السحب والإفلات. وبهذه الطريقة، يمكنك تنظيم ملاحظاتك كما يحلو لك.

والأكثر من ذلك، يمكنك إضافة الصور والجداول ومقتطفات التعليمات البرمجية وحمولة قارب من المحتويات الأخرى مع ملاحظات Notion. أضف جميع كتل المحتوى هذه من خلال اختصارات مفيدة للوحة المفاتيح التي تجعل تدوين الملاحظات أمرًا سهلاً بالنسبة لك أو لفريقك !

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ما هو التجوال؟ التجوال هو "أداة لتدوين الملاحظات للفكر الشبكي"، على حد تعبير المؤسسين. كما أنها أيضًا أداة جديدة في

تطبيقات تدوين الملاحظات المساحة.

ولكن لا تدع ذلك يعيقك. على الرغم من إنشاء Roam في عام 2019، إلا أنه سرعان ما نما سريعاً ليحظى بمتابعة كبيرة على تويتر ومساحات مجتمعية أخرى مثل Reddit.

عادةً ما تكون Roam هي المفضلة أداة إدارة البحث بين الباحثين والأشخاص في الأوساط الأكاديمية ومطوري البرمجيات والمهندسين. تجول هو مزيج من أداة تدوين الملاحظات أداة لإدارة المعرفة (ويكي الحياة)، وتطبيق إدارة المهام.

ميزات الروام

ميزات Roam مدمجة بشكل كبير في تدوين الملاحظات. إليك ما تحصل عليه بالضبط عند استخدام Roam:

الملاحظات

نظرة على ميزات تدوين الملاحظات في Roam

مع Roam، لا يوجد تسلسل هرمي للمعلومات. كل صفحة مستقلة، على الرغم من وجود روابط تنشئ رسم بياني معرفي كامل.

يمكنك ببساطة البدء بنقطة نقطية، ومن هناك، يمكنك بناء محتوى مترابط ولكن ليس مكدسًا أو خطيًا. يوفر لك التجوال أيضًا طرقًا مختلفة لـ تقديم أفكارك ومحتواك .

يمكنك أن تكون مرئيًا باستخدام لوحات كانبان. أو يمكنك اختيار بعض التنظيم واستخدام الجداول. إذا كنت ترغب في تحويل ملاحظاتك إلى مهام، يمكنك تحويلها إلى مربعات اختيار لوضع علامة عليها لاحقًا.

وأخيراً، يتيح لك تطبيق Roam إنشاء الملاحظات بسرعة من خلال قائمة باختصارات لوحة المفاتيح والتكاملات في أسفل كل صفحة.

الربط ثنائي الاتجاه

يدور تجوال حول بناء الروابط داخل ملاحظاتك. في كل مرة ترتبط فيها بموضوع أو سمة موجودة، ينشئ Roam رابطاً ثنائي الاتجاه بين صفحتك الحالية والصفحة المذكورة.

إذا قمت بالارتباط بموضوع جديد، ينشئ Roam تلقائيًا صفحة جديدة لك. بعد ذلك، يتم ربط الصفحة الجديدة بالصفحة الحالية التي تقوم بالربط منها.

والنتيجة؟

شبكة عملاقة من الأفكار والأفكار والمحتوى المترابط.

الشريط الجانبي

واجهة Roam مكشوفة إلى حد كبير، ومع ذلك، هناك شريط جانبي قابل للطي حيث تحدث كل الأحداث. ستجد الشريط الجانبي على اليسار مع وصول سريع إلى ثلاث قوائم رئيسية:

الملاحظات اليومية

نظرة عامة على الرسم البياني

جميع الصفحات

صفحة الملاحظات اليومية هي الصفحة الافتراضية المؤرخة التي تراها بمجرد تسجيل الدخول إلى التجوال. لا يمكنك تغيير العنوان أو التاريخ، لذا فهي أشبه بصفحة يوميات يومية.

ميزة الملاحظات اليومية رائعة للأفكار غير المكتملة والتأملات اليومية. بمجرد أن تتمكن من تشكيل أفكارك بالكامل، يمكنك الحصول على صفحة مخصصة لكل منها.

تعرض ميزة جميع الصفحات جميع صفحات التجوال الخاصة بك في وقت واحد. يمكنك فرز صفحاتك حسب أحدث العلامات والحروف الهجائية والمواضيع. تحتاج نظرة عامة على الرسم البياني إلى قسم خاص بها، لذا دعنا نرى ما يمكنك فعله بهذه الميزة.

نظرة عامة على الرسم البياني

يحب الجميع رؤية أنفسهم يحرزون بعض التقدم بمرور الوقت. وهذا ما تقدمه لك ميزة "نظرة عامة على الرسم البياني". يتم تقديم نظرة عامة على الرسم البياني كرسم بياني ثنائي الأبعاد يوضح كيفية ترابط أفكارك.

كلما زاد المحتوى الذي لديك حول موضوع معين، كلما زاد حجم عقد الرسم البياني التي توضح الترابط. في كل مرة تنقر فيها على عقدة، ترى ترابط أفكارك وتدفقها.

على الرغم من أن "نظرة عامة على الرسم البياني" ليس له أي استخدام عملي، إلا أنه طريقة رائعة لرؤية تدفق أفكارك والتقدم الذي تحرزه.

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_/مرجع/ https://clickup.com/blog/coda-vs-notion// مقارنة المفهوم مقابل كودا!_* %/%href/_

مقارنة ميزات Notion مقابل كودا التجوال

يوجد الكثير من أوجه التشابه بين Notion و Roam، خاصةً عند مقارنة وظائف تدوين الملاحظات. ولكن بما أنك أتيت إلى هنا راغباً في الحصول على أكبر قدر من المعلومات للحصول على أقصى استفادة ممكنة، دعنا نرى كيف يختلفان في ميزاتهما.

التخزين

لا تريد أي حد أقصى لمقدار البيانات التي يمكنك تخزينها في تطبيق تدوين الملاحظات. إليك كيف يقيس تطبيق Notion مقابل تطبيق Roam.

نوتيون مفهوم يحصل عليه . ليس لديهم حد للتخزين، حتى بالنسبة لخططهم المجانية. ومع ذلك، هناك حد لكمية البيانات التي يمكنك تحميلها في كل مرة.

أنت مقيد بـ 5 ميجابايت لكل تحميل ملف في الإصدار المجاني. إذا أردت إزالة حد تحميل الملفات، ستضطر إلى الترقية إلى حساب مدفوع.

Roam

مثل Notion، لم يضع Roam حدًا أقصى لمقدار البيانات التي يمكنك إنشاؤها وتخزينها. يمكنك إنشاء أكبر عدد تريده من الملاحظات والصفحات دون التقليل من مساحة التخزين الخاصة بك.

على عكس Notion، لا يضع Roam حداً أقصى لتحميل الملفات. يمكنك استيراد ملف بحجم ميغابايت كبير دون أي حدود. ومع ذلك، ينصح Roam بعدم استيراد الملفات الضخمة لأن ذلك قد يبطئ تطبيقك أو يتسبب في حدوث خلل. لذا، هذا ما يجب التفكير فيه.

تدوين الملاحظات

الواجهة أمر بالغ الأهمية لتجربة تدوين الملاحظات. لذا في معركة Notion ضد Roam، من يفوز؟

Notion

Notion هو تطبيق أكثر تنظيماً لتدوين الملاحظات. إنه تطبيق هرمي، وسيتم تنظيم ملاحظاتك في مجموعات وكتل. إذا كنت تحب التنظيم، فأنت أفضل حالاً مع تطبيق Notion من تطبيق Roam.

نظرًا لمدى تنظيمه، فإن Notion أكثر صرامة. والنتيجة هي عملية أكثر صعوبة إذا كنت ترغب في إجراء تغييرات حيث يتعين عليك إعادة ترتيب الكتل أو التراجع عن المكدسات.

على الجانب الإيجابي، واجهة Notion سهلة الاستخدام. إنها أنيقة وخالية من الفوضى.

التجوال

التجوال مخصص لأولئك الذين يقدرون السلاسة والاستكشاف. تتسم ميزة تدوين الملاحظات في Roam باللامركزية، والصفحات مصممة لتكون مستقلة ولكنها مترابطة.

تطبيق تدوين الملاحظات هذا أفضل لمن يقدرون استكشاف الأفكار وترابط الأفكار.

هذه السلاسة تجعل من الممكن أيضاً إجراء تغييرات بسرعة وسهولة.

الصفحات مستقلة وذاتية التحديث، لذا فإن إجراء التغييرات ليس محبطًا مثل تطبيق Notion.

على الجانب السلبي، قد لا تلهمك واجهة مستخدم Roam بنفس القدر.

قد تعمل للبعض، ولكن الحد الأدنى من الواجهة يفتقر إلى سحر Notion.

سعر Notion مقابل سعر Roam

أنت بالتأكيد لا تريد أن تنفق الكثير من المال على تطبيق تدوين الملاحظات. بين Notion و Roam، ما التطبيق الذي يتيح لك الحصول على قيمة مقابل نقودك؟

نوتيونوننن

لدى Notion خطة مجانية للأبد للاستخدام الشخصي. مع الباقة الشخصية المجانية، يمكنك الحصول على عدد غير محدود من الصفحات والكتل والمشاركة مع ما يصل إلى 5 ضيوف والمزامنة عبر الأجهزة.

تكلف الباقة الشخصية الاحترافية 4 دولارات شهريًا، وبالإضافة إلى الميزات المجانية، تحصل على عدد غير محدود من الضيوف وسجل إصدارات غير محدود لمدة 30 يومًا.

تبلغ تكلفة Notion للفرق 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا. يمكنك الحصول على عدد غير محدود من أعضاء الفريق، ومساحة عمل تعاونية، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات، وإذن متقدم مع هذه الخطة.

التجوال

يعد Roam في الجانب الأعلى سعراً عند مقارنته ب Notion. ليس لديهم خطة مجانية، ولكن لديهم نسخة تجريبية مجانية لمدة 31 يوماً.

تكلف الباقة الاحترافية 15 دولاراً شهرياً وتوفر وصولاً إلى واجهة برمجة التطبيقات، وعدداً غير محدود من المتعاونين، ورسوماً بيانية عامة وخاصة غير محدودة.

تكلف خطة Believer 500 دولار لمدة خمس سنوات. مع هذه الخطة، يمكنك الوصول إلى الدعم ذي الأولوية، والمكالمات المجتمعية مع الفريق، والوصول الأول إلى الميزات الجديدة.

Notion مقابل Roam على Reddit

لقد انتقلنا إلى Reddit لنرى أين يستقر الناس في مناظرة Notion مقابل Roam. عندما تبحث مفهوم مقابل تجوال على موقع ريديت ، يتفق معظم المستخدمين على أنه إذا كنت تبحث عن أسلوب أكثر تنظيماً في تدوين الملاحظات فإن Notion خيار رائع:

"Notion هو الأفضل للأشياء المنظمة بشكل جيد أو التي تحتاج إلى أن تكون متسقة وقابلة للتكرار، حيث أن Roam أفضل لالتقاط المعرفة والعصف الذهني منخفضة/دون احتكاك"

Notion مقابل Roam: أيهما يجب أن تختار؟

يقدم Notion نهجاً أكثر تنظيماً للتوثيق وإدارة المعرفة، بينما يشجع Roam على الاستكشاف والاتصالات المعرفية.

يُستخدم Notion عندما تريد إدارة المعرفة بشكل منظم. أما Roam فهو مخصص لاستكشاف أفكارك وسجل لإدارة معرفتك الشخصية.

يتيح لك Notion التعاون بشكل أفضل. يمكنك تعيين الأذونات ومشاركة الويكي الخاص بك أو لوحة معلومات إدارة المشروع.

من ناحية أخرى، لم يتم تصميم Roam للتعاون الفعال، على الأقل ليس للفرق الكبيرة. ومع ذلك، يمكنك تعيين إذن الوصول وجعل قاعدة بيانات ملاحظاتك خاصة أو عامة.

إذا قمت بمشاركة صفحات فردية، فقد يتجول بعض الأشخاص البارعين في التكنولوجيا في مستنداتك الخاصة الأخرى، مما يعرض خصوصيتك للخطر. من ناحية السعر، فإن Notion أسهل على الجيب، بينما قد يجعلك Roam تبكي قليلاً بعد رؤية معاملات بطاقتك الائتمانية.

الأمر المتعلق بـ Notion و Roam هو أنهما ليسا متشابهين. كلاهما يناسب مستخدمين مختلفين.

Notion رائع في التعاون وإدارة المشاريع وتوثيق العمليات، بينما يتفوق Roam في إنشاء الروابط المعرفية وتوثيق التقدم المحرز.

ماذا لو كنت تريد أفضل ما في العالمين؟

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إنه عالم جديد كلياً مع ClickUp. يمكنك استخدام أكثر من 1,000 تكامل ClickUp والتطبيقات والأدوات لإنجاز عملك بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

لا تضحّي بميزة واحدة

يحتوي كل من Notion و Roam على بعض الميزات الأنيقة في سواعدهما. ومع ذلك، لا يمكنك تجاهل القيود، سواء كان السعر الباهظ، أو وظائف البحث والتصفية المحدودة، أو حدود التخزين. هذه القيود يمكن أن تخلق ثغرات في سير عملك.

وهنا يأتي دور ClickUp.

يملأ ClickUp الثغرات، ويقدم لك أفضل ما في العالمين وأكثر قليلاً مما كنت تتوقع.

يمكنك استخدام ClickUp لإدارة المشاريع، أو إدارة المهام، أو تدوين الملاحظات، أو التوثيق، أو كأداة تعاون. كما قلنا، الأمر أشبه بامتلاك مارد الإنتاجية الخاص بك لتحقيق ما تضعه نصب عينيك!

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