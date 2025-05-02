أفضل 10 برامج ذكاء المحادثة في عام 2025

كل مكالمة مبيعات أو تفاعل دعم أو اجتماع فريق مليء بالمعلومات القيمة. المشكلة؟ معظمها يضيع في الخلفية.

وهنا يأتي دور برامج ذكاء المحادثة. فهي تساعدك على التقاط اللحظات الحاسمة وتحليلها والتصرف بناءً عليها بسرعة.

في هذا المنشور على المدونة، سنتعرف على أفضل 10 برامج ذكاء المحادثة لتحسين عملية المبيعات، وتحسين التدريب، وتتبع اللحظات المهمة في الصفقات. 👀

أفضل برامج ذكاء المحادثة في لمحة سريعة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp تحليل المحادثات المدعوم بالذكاء الاصطناعي AI Notetaker، ClickUp Brain insights، CRM، Docs، Chat، إنشاء المهام تلقائيًا مجاني؛ 7-12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ Brain +7 دولارات أمريكية؛ Enterprise: حسب الطلب Gong تحليلات مبيعات متقدمة توقع الإيرادات، وتسجيل المكالمات، وتقييم احتمالية إبرام الصفقات، وأتمتة التدفقات أسعار مخصصة Chorus تدريب المبيعات ورؤى تنفيذ الصفقات النسخ، وتتبع الصفقات، وأهم المكالمات، وبطاقات تقييم التدريب أسعار مخصصة Avoma تحليل المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي نسخ في الوقت الفعلي، ملخصات الاجتماعات، قوائم تشغيل المحادثات أسعار مخصصة Jiminny تقييم المكالمات تلقائيًا تقييم الذكاء الاصطناعي، لوحات معلومات الصفقات، رؤى التدريب أسعار مخصصة Salesloft عمليات مبيعات موحدة جدولة الإيقاع، والتواصل متعدد القنوات، وتتبع الأداء، والتدريب أثناء المكالمات أسعار مخصصة Otter. ai النسخ في الوقت الفعلي ملخصات الاجتماعات، تعريف المتحدث، التحرير المباشر، تكامل Zoom مجاني؛ الإصدار الاحترافي: 16.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ الإصدار التجاري: 30 دولارًا أمريكيًا؛ الإصدار المؤسسي: حسب الطلب ExecVision تدريب الأداء تنبيهات ذكية ولوحات تحكم للتدريب ومكتبات للمحادثات أسعار مخصصة Fireflies. ai ملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ترجمة إلى أكثر من 69 لغة، ومقاطع صوتية قابلة للبحث، وأدوات تعاون مجاني؛ الإصدار الاحترافي: 10 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر Salesforce Sales Cloud رؤى CRM متكاملة تتبع الفرص، والتنبؤ بالذكاء الاصطناعي، وإدارة علاقات العملاء عبر الأجهزة المحمولة، وتقييم العملاء 25-500 دولار أمريكي/مستخدم/شهر (تُفوتر سنويًا)

ما هو برنامج ذكاء المحادثة؟

برامج ذكاء المحادثة هي تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتسجيل وتحليل وتفسير تفاعلات العملاء عبر قنوات الاتصال المختلفة.

يوفر هذا البرنامج رؤى ثاقبة حول أنماط المحادثات ومشاعر العملاء ونواياهم. وهذا يمكّن الشركات من تعزيز تفاعل العملاء وتحسين أداء المبيعات والحصول على معلومات استخباراتية حول الإيرادات وتحسين عمليات خدمة العملاء.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج ذكاء المحادثة؟

عند اختيار برنامج ذكاء المحادثة، ابحث عن الميزات الرئيسية التالية:

تحليل المشاعر: يستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء لفهم مشاعر المتصلين أثناء التفاعلات وتحديد مدى رضاهم أو استيائهم

تحويل الكلام إلى نص: نسخ المحادثات تلقائيًا لسهولة التحليل والرجوع إليها

الكشف عن الكلمات المفتاحية والعبارات: يحدد المصطلحات الرئيسية لكشف مخاوف العملاء واهتماماتهم

تغذية راجعة في الوقت الفعلي: تزود الوكلاء باقتراحات فورية لتحسين أدائهم

تكامل CRM: مزامنة بيانات المحادثات مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لتحسين ملفات تعريف العملاء وسير العمل

تسجيل المكالمات وتحليلها: تسجيل المكالمات لأغراض الامتثال وضمان الجودة والتدريب

🧠 حقيقة ممتعة: غالبًا ما ينسب المستخدمون صفات بشرية إلى وكلاء المحادثة، وهي ظاهرة تُعرف باسم "تأثير إليزا". يمكن أن تؤدي هذه النزعة إلى المبالغة في تقدير قدرات CIS، مما يسلط الضوء على أهمية تصميم هذه الأنظمة بمسؤولية لإدارة توقعات المستخدمين.

أفضل برامج ذكاء المحادثة

غالبًا ما يكون يوم مدير المبيعات حافلًا بمتابعة مخاطر الصفقات وتدريب مندوبي المبيعات وتحليل اتجاهات العملاء. يعمل برنامج ذكاء المحادثة المناسب على تحويل المحادثات اليومية المتعلقة بالمبيعات إلى رؤى استراتيجية، مما يساعدك على إبرام المزيد من الصفقات وتحسين التدريب.

فيما يلي أفضل برامج ذكاء المحادثة التي تحقق ذلك:

1. ClickUp (الأفضل لتحليل المحادثات المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

بعض المحادثات تولد الأفكار. وبعضها الآخر يبرم الصفقات. لكن هذه اللحظات الذهبية قد تضيع عندما تغرق في المكالمات والرسائل.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يبقيهم في الصدارة ويحول التفاعلات اليومية إلى رؤى تحدث فرقًا.

إليك كيفية دعمه لرحلة العميل، من أول نقطة اتصال إلى توقيع العقد.

ClickUp CRM

جرب ClickUp CRM مجانًا اعرض العملاء المحتملين وقائمة العملاء المحتملين وحالة الصفقات والمهام المعلقة في لمحة واحدة باستخدام ClickUp CRM

أولاً، تحتاج إلى مكان لإدارة خط أنابيب المبيعات وتفاعلات العملاء. ينظم ClickUp CRM كل عميل محتمل ليتيح لك مراقبة المحادثات المهمة المتعلقة بالمبيعات وإدارة علاقات العملاء في مكان واحد.

بمجرد إدخال العملاء المحتملين في النظام، يصبح تتبع تقدم المبيعات أمرًا أساسيًا.

يساعد برنامج ClickUp Sales Project Management Software في مراقبة خطوط الإنتاج وتوقع الإيرادات وتتبع أداء المبيعات من خلال رؤى في الوقت الفعلي. سواء كنت تدير دورة مبيعات طويلة أو تبرم صفقات سريعة، فإنه يمنحك رؤية واضحة لكل فرصة.

ClickUp AI Notetaker

احصل على ملخصات نسخ فورية وعناصر عمل من مكالمات المبيعات الخاصة بك باستخدام ClickUp AI Notetaker

يقوم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا بنسخ اجتماعات المبيعات الخاصة بك مع تسمية المتحدثين، وتسجيل بنود العمل، وتنظيم كل شيء في ملخصات قابلة للبحث.

هل تحتاج إلى تذكر منافس تم ذكره في عرض العميل الأسبوع الماضي؟ أو تبحث عن اتجاهات الاعتراضات عبر خط أنابيب المبيعات؟ استخدم الذكاء الاصطناعي في المبيعات لربط النقاط على الفور وتحليل المكالمات من أجل التدريب على المبيعات، وملخصات الصفقات الآلية، والرؤى في الوقت الفعلي التي تدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

ClickUp Brain

لكن النصوص الأولية ليست كافية — فأنت بحاجة إلى رؤى تدفعك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. يستخرج ClickUp Brain القرارات الرئيسية ويقترح إجراءات المتابعة، بل ويحدد المخاطر المحتملة للصفقات بناءً على اجتماعاتك. اعتبره مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي، يساعدك على اتخاذ خطوات أكثر ذكاءً بناءً على محادثاتك.

استخرج الأفكار والقرارات ونقاط البيانات الأساسية من اجتماعاتك باستخدام ClickUp Brain

هل تحتاج إلى تحديث فريقك؟ يمكن للذكاء الاصطناعي نشر الملخصات وعناصر العمل تلقائيًا في قنوات ClickUp Chat ، حتى يظل الجميع على اطلاع دائم.

اكتب الرسائل وأرسلها بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp Chat

الآن بعد أن عرفت ما يجب القيام به، حان الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يمكنك إنشاء مهام ClickUp لتعيين متابعات أو مقترحات أو خطوات تالية مع مواعيد نهائية واضحة ومسؤولين.

ClickUp Docs

حافظ على المستندات الحية لتعزيز المبيعات باستخدام ClickUp Docs

بالإضافة إلى ذلك، تجمع ClickUp Docs الاستراتيجيات وملاحظات الصفقات وتعليقات العملاء في مساحة تعاونية واحدة. من السهل إنشاء مستندات حية لدليل المبيعات واستراتيجيات نجاح العملاء وملاحظات الاجتماعات، وكلها مرتبطة بالمهام وسير العمل.

يمكنك أيضًا وضع علامات على أصحاب المصلحة وتحديد تواريخ الاستحقاق وتضمين أدوات تتبع الصفقات في برنامج إدارة اتصالات العملاء لضمان سير عمليات الموافقة والمتابعة بسلاسة.

أفضل ميزات ClickUp

تخصيص لوحات المعلومات: استخدم استخدم لوحات معلومات ClickUp لمراقبة المقاييس الرئيسية مثل أداء المبيعات ومعدلات تحويل العملاء المحتملين ودرجات رضا العملاء

تتبع المعالم: حدد أهداف المبيعات وتتبعها وحققها من خلال مواءمة جهود الفريق مع أهداف المؤسسة باستخدام حدد أهداف المبيعات وتتبعها وحققها من خلال مواءمة جهود الفريق مع أهداف المؤسسة باستخدام ClickUp Goals

أتمتة العمليات: قم بتعيين المهام تلقائيًا عند انتقال الصفقة من مرحلة إلى أخرى، أو قم بتشغيل التذكيرات للمتابعة، أو قم بإعداد التنبيهات باستخدام قم بتعيين المهام تلقائيًا عند انتقال الصفقة من مرحلة إلى أخرى، أو قم بتشغيل التذكيرات للمتابعة، أو قم بإعداد التنبيهات باستخدام ClickUp Automations

مركزية سير عمل المبيعات: إدارة توليد العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتتبع تفاعلات العملاء، والإشراف على مسار المبيعات من خلال منصة واحدة

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون صعوبة في التعلم بسبب الميزات الواسعة وخيارات التخصيص المتعددة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يصف أحد مستخدمي G2 ClickUp بأنه برنامج ثوري:

كان الفريق يكافح من أجل تتبع الملاحظات وتواريخ الإنجاز والمهام وتكتيكات الإعلان والتصنيف لجميع عملياتنا. كان استخدام تقويمات Google والمهام وجداول Excel (الجداول المحورية) وملفات PowerPoint غير فعال...يتيح لنا Click-Up تتبع التغييرات المهمة في المحتوى وتقويم الإعلانات وملاحظات الاجتماعات ونتائجها وبيانات التسويق والإعلان بالإضافة إلى أهداف المبيعات والغايات!

كان الفريق يكافح من أجل تتبع الملاحظات وتواريخ الإنجاز والمهام وتكتيكات الإعلان والتصنيف لجميع عملياتنا. كان استخدام تقويمات Google والمهام وجداول Excel (الجداول المحورية) وملفات PowerPoint غير فعال...يتيح لنا Click-Up تتبع التغييرات المهمة في المحتوى وتقويم الإعلانات وملاحظات الاجتماعات ونتائجها وبيانات التسويق والإعلان بالإضافة إلى أهداف المبيعات والغايات!

📮 ClickUp Insight: 21% من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التميز المهني من خلال تطبيقه في الاجتماعات والبريد الإلكتروني والمشاريع. على الرغم من أن معظم تطبيقات البريد الإلكتروني ومنصات إدارة المشاريع تتضمن الذكاء الاصطناعي كميزة، إلا أنه قد لا يكون سلسًا بما يكفي لتوحيد سير العمل عبر الأدوات المختلفة. لكن ClickUp تمكنت من حل اللغز! بفضل ميزات إدارة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك بسهولة إنشاء بنود جدول الأعمال وتدوين الملاحظات من الاجتماعات وتعيين المهام من ملاحظات الاجتماعات ونسخ التسجيلات والمزيد. وفر ما يصل إلى 8 ساعات من الاجتماعات أسبوعيًا، تمامًا مثل عملائنا في Stanley Security!

2. Gong (الأفضل لتحليلات المبيعات المتقدمة)

عبر Gong

يحول Gong محادثات العملاء إلى رؤى قابلة للتنفيذ. يعمل البرنامج كمشارك افتراضي في الاجتماعات، حيث يسجل وينسخ المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية والاجتماعات المرئية باستخدام تقنية التعرف التلقائي على الكلام (ASR) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP).

ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبرنامج Gong يحلل أيضًا هذه التفاعلات لاكتشاف الإشارات التي تؤدي إلى إبرام الصفقات، بدءًا من الاعتراضات وإشارات المنافسين وصولًا إلى نوايا المشترين. كما يساعد تكامله السلس مع أنظمة CRM وتطبيقات التقويم فرق المبيعات على تحسين نهجها وتوقع الإيرادات وإبرام المزيد من الصفقات.

أفضل ميزات Gong

سجل المكالمات والمقابلات التجارية لتحليل تفاعلات العملاء وتحسين استراتيجيات المبيعات

توقع الإيرادات بدقة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج المبيعات

أعط الأولوية للصفقات ذات التأثير الكبير باستخدام تقييم احتمالية إتمام الصفقة

أتمتة التواصل مع العملاء المحتملين على نطاق واسع باستخدام ميزة Flows

قيود Gong

قد تكون وظيفة البحث غير موثوقة عند البحث عن كلمات رئيسية أو حسابات محددة

ليس من السهل تحميل التسجيلات، كما أن ميزة التحويل التلقائي إلى نص لا تكون دقيقة في الغالب

أسعار Gong

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Gong

G2: 4. 8/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gong؟

أبرز ما ورد في تقييم G2:

أعتقد أن إحدى أفضل ميزات Gong هي ملخصات المكالمات التي يتم تقديمها بعد انتهاء اجتماعات العملاء. أحد الجوانب الجديدة التي لم تعجبني هو عدد رسائل التذكير التي يتم إرسالها في يوم الاجتماعات. لقد لاحظت إرسال ما يصل إلى 4 رسائل تذكير لكل عميل. […]

أعتقد أن إحدى أفضل ميزات Gong هي ملخصات المكالمات التي يتم تقديمها بعد انتهاء اجتماعات العملاء.

أحد الجوانب الجديدة التي لم تعجبني هو عدد رسائل التذكير التي يتم إرسالها في يوم الاجتماعات. لقد لاحظت إرسال ما يصل إلى 4 رسائل تذكير لكل عميل. […]

🧠 حقيقة ممتعة: تعود مكالمات المبيعات إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث كان جون إتش باترسون من شركة NCR رائدًا في هذا المجال. فقد أدخل عمليات مبيعات منظمة، وعروضًا مكتوبة، ومنظمات إقليمية، مما شكل تقنيات المبيعات الحديثة.

3. Chorus (الأفضل لتدريب المبيعات والحصول على رؤى حول تنفيذ الصفقات)

عبر Chorus

تساعد Chorus فرق المبيعات على تسجيل المكالمات والمقابلات التجارية وتدوينها تلقائيًا، مع إبراز اللحظات المهمة لتحسين محتوى تمكين المبيعات.

بالإضافة إلى تتبع المحادثات، يوفر Chorus تحليلات لتحديد الاتجاهات وفرص التدريب والمخاطر. يمكن للمديرين مشاركة مقتطفات من المكالمات واستخدام بطاقات الأداء لتقييم الأداء وتحديد أفضل الممارسات القابلة للتطوير. تعمل أدوات تنفيذ الصفقات على تتبع عبارات الالتزام والخطوات التالية، مما يضمن متابعة دقيقة دائمًا.

أفضل ميزات Chorus

احصل على بيانات التحويلات المالية للحصول على معلومات تحليلية وتجارية لإنشاء المهام وتوجيهها

اكتشف معلومات السوق من خلال تحليل رؤى العملاء لفهم اتجاهات الصفقات والرؤى التنافسية بشكل أفضل

توقع الصفقات بثقة من خلال التقاط جهات الاتصال والاتصالات ومزامنتها تلقائيًا مع نظام CRM الخاص بك

قيود Chorus

لا توجد خيار لإرسال رسائل نصية جماعية إلى الفريق

لا يدعم تعريف الحقول المخصصة أو استيراد البيانات تلقائيًا

أسعار Chorus

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Chorus

G2: 4. 5/5 (2900+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: طبّق إطار عمل "TALK" من خلال دمج الموضوعات والأسئلة والمرح واللطف في محادثاتك لتعزيز العلاقات والتفاهم. ابدأ بمواضيع مشتركة لبناء علاقة، وأظهر اهتمامًا حقيقيًا من خلال طرح أسئلة مدروسة، وأضف جوًا من المرح أو الفكاهة للحفاظ على الأجواء الودية، وكن متعاطفًا ومحترمًا في تفاعلك.

4. Avoma (الأفضل لتحليل المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Avoma

تستخدم Avoma الذكاء الاصطناعي لتحليل المكالمات من خلال الاستماع والنسخ وتسليط الضوء على اللحظات المهمة في المحادثات. تتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Aircall لالتقاط رؤى المحادثات في الوقت الفعلي — من يتحدث، وما الذي يتم مناقشته، وما هي الإجراءات التي تحتاج إلى متابعة.

بمرور الوقت، يصبح Avoma أكثر ذكاءً، حيث يعمل على تحسين توصياته لمساعدة فرق المبيعات والتسويق على توسيع نطاق الاتصالات بسهولة. يساعد برنامج التعاون في المبيعات الفرق على اكتشاف الاتجاهات عبر مكالمات متعددة، مما يجعل جهود المبيعات والدعم أكثر استراتيجية.

أفضل ميزات Avoma

أتمتة تدوين الملاحظات باستخدام AI Meeting Assistant، الذي يسجل الاجتماعات وينسخها ويلخصها

استخدم النسخ في الوقت الفعلي بأكثر من 40 لغة لمتابعة المحادثات مباشرة

اكتشف موضوعات مثل "الخطوات التالية" أو "نقاط الضعف" لتصفح المحادثات الطويلة بسهولة أكبر

أنشئ قوائم تشغيل لأهم لحظات الاجتماعات لأغراض التدريب

قيود Avoma

يحدث أحيانًا تأخير في البرنامج عند محاولة الانضمام إلى اجتماع

قد تتقلب دقة النسخ إذا كانت جودة الصوت غير مثالية

أسعار Avoma

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Avoma

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Avoma؟

تقول مراجعة G2:

نظرًا لأن Avoma منصة حديثة، فإنها تتطور بسرعة، مما يعني ظهور أخطاء بسيطة من حين لآخر أو الحاجة إلى طلب ميزات جديدة. ومع ذلك، لم نواجه أي مشكلات كبيرة، كما أن فريقهم يستجيب بسرعة للتعليقات ويطرح باستمرار التحديثات التي نقترحها.

نظرًا لأن Avoma هي منصة حديثة، فإنها تتطور بسرعة، مما يعني ظهور أخطاء بسيطة من حين لآخر أو الحاجة إلى طلب ميزات جديدة. ومع ذلك، لم نواجه أي مشكلات كبيرة، كما أن فريقهم يستجيب بسرعة للتعليقات، ويطرح باستمرار التحديثات التي نقترحها.

💡 نصيحة احترافية: قبل الإجابة على سؤال أو اعتراض أحد العملاء المحتملين، توقف لمدة خمس ثوانٍ. اتباع "قاعدة الخمس ثوانٍ" هذه يظهر أنك تفكر مليًا ويضمن أن تكون إجابتك مدروسة وذات صلة.

5. Jiminny (الأفضل لتقييم المكالمات تلقائيًا)

عبر Jiminny

تقوم ميزة تقييم المكالمات التلقائي (ACS) من Jiminny بإزالة التخمين من تقييمات المكالمات. بدلاً من مراجعة كل محادثة يدويًا، تقوم هذه الميزة تلقائيًا بتقييم المكالمات بناءً على معايير النجاح الخاصة بفريقك. وهذا يعني أن جهود التدريب توجه إلى حيث تكون هناك حاجة ماسة إليها، مما يجعل جلسات التدريب أكثر تأثيرًا وكفاءة.

كما أنه يحدد الفجوات في الأداء، مما يتيح للمديرين التركيز على المجالات التي تحتاج إلى اهتمام. يعزز هذا النهج القائم على البيانات فعالية المبيعات، ويضمن تحسين التفاعلات مع العملاء، ويوفر ساعات من المراجعة اليدوية.

أفضل ميزات Jiminny

حلول تحليل المكالمات

استخدم الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مع Ask Jiminny لأتمتة المهام الإدارية والحصول على معلومات بعد المكالمات وتلقي تعليقات التوجيه

يمكنك الوصول إلى نقاط بيانات الصفقات من خلال لوحة معلومات واضحة وقابلة للتنفيذ، مع نظرة عامة على مخاطر الصفقات والأنشطة والإصلاحات لتحسين أداء المبيعات

قيود Jiminny

أحيانًا ما يحدث عدم تزامن مع الأنظمة الأخرى، مما يتسبب في حدوث انقطاعات

صعوبات في الدقة عبر جميع اللهجات واللغات

أسعار Jiminny

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jiminny

G2: 4. 6/5 (700+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ 83% من فرق المبيعات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي شهدت نموًا في الإيرادات، مقارنة بـ 66% من الفرق التي لا تستخدمه. بالإضافة إلى ذلك، يقول 80% من مندوبي المبيعات أن الذكاء الاصطناعي يساعدهم في الوصول إلى رؤى العملاء، بينما يوافق 54% فقط على أنه يمكنهم تحقيق ذلك بدون الذكاء الاصطناعي.

6. Salesloft (الأفضل لعمليات المبيعات الموحدة)

عبر Salesloft

يعمل Salesloft على تبسيط سير عمل المبيعات، بحيث يقضي مندوبو المبيعات وقتًا أقل في المهام الإدارية ووقتًا أطول في إبرام الصفقات. وهو يدمج الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في سير عمل واحد، ويقوم تلقائيًا بتحديث حقول CRM وإدارة أنشطة البحث عن العملاء المحتملين وتقليل الأخطاء

النتيجة؟ تحسين عملية المبيعات بشكل أسرع.

تضمن منصة ذكاء المحادثات هذه أن تحقق فرق المبيعات أقصى قدر من المشاركة وتنظم المهام اليومية وتولد سير عمل ذكيًا دون عناء. بفضل ميزات مثل توصيات الخطوة التالية وتتبع الفرص وأدوات التدريب، يعرف مندوبو المبيعات دائمًا الخطوة التالية التي يجب اتخاذها.

أفضل ميزات Salesloft

قم بإدارة التواصل متعدد القنوات عبر البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي من منصة واحدة

حلل الأداء باستخدام أدوات التحليل وإعداد التقارير التي تتعقب المقاييس الرئيسية مثل التفاعل عبر البريد الإلكتروني وإنتاجية الفريق

أنشئ خطط تواصل منظمة باستخدام Cadence Scheduling عبر قنوات مختلفة

حسّن تفاعلات العملاء من خلال التدريب والإشعارات في الوقت الفعلي أثناء المكالمات والاجتماعات

قيود Salesloft

الرسائل النصية ليست سلسة وتتطلب جهدًا يدويًا عند التواصل مع العملاء المحتملين

تتأخر رسائل البريد الصوتي، مما يؤدي أحيانًا إلى فقدان أجزاء من رسائل الأعمال

أسعار Salesloft

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Salesloft

G2: 4. 5/5 (4100+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesloft؟

تتضمن مراجعة Capterra تعليقات متباينة:

أكثر ما أحبه في Salesloft هو سهولة استخدامه، ومساعدته لي في استهداف ومتابعة المزيد من العملاء من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني آلية ذات طابع شخصي. ما لا يعجبني هو برنامج الاتصال. أعتقد أنه بسيط للغاية، ولكنه لا يؤثر على أدائي.

أكثر ما أحبه في Salesloft هو سهولة استخدامه، ومساعدته لي في استهداف ومتابعة المزيد من العملاء من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني آلية ذات طابع شخصي. ما لا يعجبني هو برنامج الاتصال. أعتقد أنه بسيط للغاية، ولكنه لا يؤثر على أدائي.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب قوائم جهات الاتصال المجانية في Excel و ClickUp

7. Otter. ai (الأفضل للنسخ في الوقت الفعلي)

Otter. ai يجعل النسخ سهلاً، حيث يحول الكلمات المنطوقة إلى نص في الوقت الفعلي. كما أنه يتكامل مع Zoom، ويحفظ النصوص تلقائيًا لسهولة الرجوع إليها.

يتيح البرنامج إمكانية البحث عن المحادثات ومشاركتها وتنظيمها بشكل جيد. على الرغم من أن الضوضاء في الخلفية أو اللهجات الثقيلة قد تشكل تحديًا للدقة، إلا أن تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البرنامج تتحسن باستمرار، مما يجعله أحد أكثر أدوات ذكاء المحادثات موثوقيةً في السوق.

أفضل ميزات Otter. ai

قم بتخصيص المفردات عن طريق إضافة الأسماء والأحرف المختصرة والتهجئة الفريدة لتحسين دقة النسخ

قم بإنشاء ملخصات ومخططات للاجتماعات، لتوفير نظرة عامة موجزة على النقاط الرئيسية والإجراءات المطلوبة

قم بتحرير النصوص وتوضيحها في الوقت الفعلي، مما يتيح تقديم الملاحظات والتوضيحات على الفور

تحديد المتحدثين تلقائيًا، مع تحديد من قال ماذا بوضوح خلال الاجتماعات

قيود Otter. ai

يواجه صعوبة في التعامل مع اللهجات الثقيلة أو الضوضاء في الخلفية أو أنماط الكلام غير المنتظمة

دعم متعدد اللغات محدود

أسعار Otter.ai

مجاني

المحترف: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter

G2: 4. 2/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: بعد طرح سؤال مهم أو تقديم اقتراح، توقف عن الكلام عن قصد. هذا الصمت يشجع العميل المحتمل على مشاركة المزيد من المعلومات أو اتخاذ قرارات، مما يوفر رؤى أعمق وقابلة للتنفيذ حول أفكاره وتفضيلاته.

8. ExecVision (الأفضل لتدريب الأداء)

عبر ExecVision

تساعد ExecVision فريق المبيعات لديك على صقل مهاراتهم من خلال تقديم ملاحظات موجهة وتحليل المحادثات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. يمكن لمديري المبيعات أيضًا استخدام بطاقات تقييم قابلة للتخصيص لتتبع التقدم المحرز وإبراز اللحظات المهمة في المحادثات.

بفضل لوحات الأداء التفصيلية، يقدم ExecVision صورة واضحة عن فعالية التدريب. يمكن للفرق معرفة نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم، مما يضمن استمرار تأثير جهود التدريب.

أفضل ميزات ExecVision

استخدم التنبيهات الذكية للحصول على إشعارات فورية أو إشعارات بالاتجاهات بشأن نشاط المحادثات أو الكلمات الرئيسية أو العبارات أو إجراءات الحساب والفرص

حلل التأثير باستخدام لوحات معلومات الأداء التي تقيس تأثير تدريب المبيعات

أنشئ مكتبة محادثات لحفظ المحادثات لأغراض التدريب والتأهيل وتطوير المهارات وإبلاغ اتجاه المنتج

قيود ExecVision

ميزة تصفية المكالمات ليست بديهية

أداة البحث معقدة للغاية، مما يسبب إحباطًا للمستخدمين

أسعار ExecVision

أسعار مخصصة

تقييمات ExecVision وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ExecVision؟

يشارك أحد مستخدمي Capterra:

لقد وجدت ذلك مفيدًا للغاية عندما بدأت في التعلم من الآخرين، والاستماع إلى كيفية تقديمهم لمنتجنا، والتعامل مع الاعتراضات، وتحديد الخطوات التالية. أعتقد أن هذا المنتج هو "بداية جيدة". إنه يفي بالغرض، ولكن هناك العديد من الشركات الأخرى التي تتميز بأداء أقوى في النسخ والتحليل والوظائف.

لقد وجدت ذلك مفيدًا للغاية عندما بدأت في التعلم من الآخرين، والاستماع إلى كيفية تقديمهم لمنتجنا، والتعامل مع الاعتراضات، ووضع الخطوات التالية. أعتقد أن هذا المنتج هو "بداية جيدة". إنه يفي بالغرض، ولكن هناك العديد من الشركات الأخرى التي تتميز بمزيد من القوة في النسخ والتحليل والوظائف.

9. Fireflies. ai (الأفضل لملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

Fireflies. ai هو ذاكرة اجتماعاتك على الطيار الآلي. فهو يلتقط المحادثات وينسخها وينظمها، حتى لا تفوتك أي نقطة مهمة. بفضل تكامله السلس مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams، يضمن تخزين جميع الأفكار المستخلصة من الاجتماعات وإمكانية البحث عنها.

بالإضافة إلى تدوين الملاحظات، يسلط Fireflies الضوء على بنود العمل ويتابع الموضوعات الرئيسية عبر عدة اجتماعات. سواء كنت تتعاون مع فريق أو تحتاج فقط إلى مساعد شخصي للمتابعة، فإن هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل الاجتماعات أكثر إنتاجية دون الحاجة إلى العمل اليدوي.

أفضل ميزات Fireflies. ai

قم بتدوين الاجتماعات بأكثر من 69 لغة مع ميزة الكشف التلقائي عن اللغة

ابحث في النصوص بسرعة باستخدام وظيفة البحث القوية، بما في ذلك الطوابع الزمنية وأبرز نقاط المتحدثين

تعاون من خلال مشاركة ملاحظات الاجتماعات وإنشاء مقتطفات صوتية لإبراز اللحظات المهمة

قيود Fireflies. ai

لا توجد خيار لتخصيص خلفيات Zoom

ملخصات الاجتماعات اليومية غير متوفرة

أسعار Fireflies. ai

مجاني

المزايا: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Fireflies.ai

G2: 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لمسار المبيعات لإبرام المزيد من الصفقات

🔍 هل تعلم؟ أكثر من نصف تقنيات خدمة العملاء الناشئة تمر بمرحلة "الخيبة"، وهي مرحلة يتباطأ فيها اعتماد هذه التقنيات حيث تكافح الشركات لتنفيذها بفعالية على الرغم من تأثيرها المحتمل. وهذا يؤكد على الحاجة إلى التخطيط الاستراتيجي والابتكار المستمر وحالات الاستخدام الواضحة لسد الفجوة بين الضجيج والتطبيق في العالم الحقيقي.

10. Salesforce Sales Cloud (الأفضل للحصول على رؤى CRM متكاملة)

عبر Salesforce

يتيح Salesforce Sales Cloud إدارة علاقات العملاء بسلاسة من خلال تسجيل كل تفاعل في مكان واحد. تساعد تحليلات الذكاء الاصطناعي، مثل تقييم العملاء المحتملين وتوقع المبيعات، الفرق على اتخاذ قرارات مبيعات أكثر ذكاءً. بالإضافة إلى ذلك، يضمن التكامل العميق مع أدوات Salesforce الأخرى عمل كل شيء معًا بسلاسة.

باستخدام Sales Cloud، يمكن لممثلي المبيعات تتبع الصفقات وتحليل الفرص والحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول الأداء. التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تزيل التخمين من المبيعات، مما يساعد قادة المبيعات والفرق على التركيز على الأنشطة عالية التأثير.

أفضل ميزات Salesforce Sales Cloud

بسّط عملية تتبع الصفقات من خلال إدارة الفرص لتجنب فقدان العملاء المحتملين

الوصول إلى البيانات الأساسية أثناء التنقل بفضل إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة

حسّن عملية المبيعات من خلال إدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين لتتبع معلومات العملاء وتنظيمها

قيود Salesforce Sales Cloud

قد يكون من الصعب التنقل في واجهة المستخدم

وهو يدعم أدوات البرمجة منخفضة الكود، ولكنها في بعض الأحيان لا تلبي جميع احتياجات الأعمال بشكل كامل دون الحاجة إلى برمجة أكثر تقدمًا

أسعار Salesforce Sales Cloud

باقة المبتدئين: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

باقة Pro: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: 165 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

غير محدود: 330 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

مبيعات Einstein 1: 500 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

تقييمات ومراجعات Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 2/5 (23,200+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (18,700+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesforce Sales Cloud؟

يقول أحد مستخدمي G2:

لم أواجه أي مشكلة مع SF Sales Cloud، فهو يعمل بشكل جيد للغاية ولم أواجه أي تأخير أو أي مشكلة أخرى... في بعض الأحيان، عندما نطبق أدوات جديدة، يكون من الصعب جدًا مزامنتها مع SF، ولكن في النهاية تعمل دائمًا دون أي مشاكل.

لم أواجه أي مشكلة مع SF Sales Cloud، فهو يعمل بشكل جيد للغاية ولم أواجه أي تأخير أو أي مشكلة أخرى... في بعض الأحيان، عندما نطبق أدوات جديدة، يكون من الصعب جدًا مزامنتها مع SF، ولكن في النهاية تعمل دائمًا دون أي مشاكل.

💡 نصيحة احترافية: طبق طريقة "علم ولا تبيع" من خلال وضع نفسك في مكان المستشار عن طريق تثقيف العملاء المحتملين حول اتجاهات الصناعة أو التحديات المحتملة التي قد يواجهونها. هذا يرسخ المصداقية ويحول التركيز من البيع إلى تقديم القيمة.

اتخذ القرار الذكي — اختر ClickUp

تركز بعض منصات ذكاء المحادثات على نسخ المكالمات، بينما تحلل أخرى المشاعر، وتقدم العديد منها ميزات تدريب لفرق المبيعات.

يعتمد الاختيار الصحيح على ما يهم فريقك أكثر: الحصول على رؤى، أو تحسين التفاعلات مع العملاء، أو تبسيط عمليات المتابعة. قد يكون فرز الخيارات أمرًا صعبًا، ولكن أفضل الأدوات تجمع بين قدرات متعددة لتقديم قيمة حقيقية.

ولكن لماذا تكتفي بجمع المعلومات عندما يمكنك استخدامها لتحقيق نتائج حقيقية؟

يعمل ClickUp على تبسيط الاتصالات وتتبع المحادثات والحفاظ على تماسك الفرق.

باستخدام ClickUp AI Notetaker، يمكن للفرق تلخيص الاجتماعات تلقائيًا وتسجيل الأفكار الرئيسية. يتيح ClickUp Docs التعاون السلس، بينما تحول أدوات إدارة المهام الأفكار إلى إجراءات، كل ذلك في منصة واحدة.

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