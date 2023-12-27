لا مزيد من إضاعة الوقت: كيف تدير اجتماعاً مخصصاً فعالاً لفريقك

لا أحد يحب الاجتماعات التي كان من الممكن أن تكون مجرد بريد إلكتروني. وفقاً ل دراسة حديثة حول حضور الاجتماعات، يمكن أن تكلف الاجتماعات غير الضرورية شركتك 25,000 دولار لكل موظف سنويًا!

ومع ذلك، فإن كل اجتماع للفريق ليس مضيعة للوقت. فلكل من الاجتماعات المخططة والمرتجلة مكانها في دفع عجلة نجاح الأعمال.

ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي الاجتماعات المرتجلة إلى مقاطعة سير العمل أكثر من الاجتماعات العادية لأنها تحدث بشكل غير متوقع. ومن ناحية أخرى، فهي رائعة لاتخاذ القرارات العملية عند حدوث ظروف غير متوقعة أو ظهور فرص جديدة، مما يمنحك ميزة في الأسواق التي تشهد منافسة شرسة.

إذن، كيف يمكنك استخدام الاجتماعات المخصصة لدفع أعمالك إلى الأمام بدلاً من الدعوة إلى عدم الإنتاجية؟ تابع قراءة هذا الدليل للحصول على نصائح عملية حول:

متى تدعو إلى عقد اجتماع مخصص

الخطوات التي يجب اتخاذها لإدارته بفعالية

كيفية تجنب المزالق الشائعة أثناء تنظيم اجتماعات اللحظة الأخيرة

مكافأة: سنقدم أدوات داخل ClickUp يمكنها تحويل الاجتماعات المخصصة غير المنظمة إلى جلسات مثمرة تركز على النتائج المرجوة. دعنا نبدأ!

ما هو الاجتماع المخصص، وكيف يختلف عن الاجتماع المخطط له؟

مصطلح مخصص يعني لهذا الغرض أو حسب الحاجة. فالاجتماع المخصص أو المرتجل هو نوع من الاجتماعات التي يتم تنظيمها بشكل عفوي، وعادةً ما يكون ذلك لمعالجة مشكلة أو فرصة معينة على أساس عاجل. تنشأ المسألة، في معظم الحالات، بشكل غير متوقع وتتطلب اهتمامًا فوريًا.

على عكس الاجتماعات المنتظمة الاجتماعات المجدولة ، لا يتم التخطيط للاجتماعات المخصصة مسبقًا. ونتيجة لذلك، فإن مثل هذه الاجتماعات غير المخطط لها، إذا تم تنظيمها بشكل متكرر، يمكن أن توقف التدفق المحدد مسبقًا ليوم أي شخص وتعطل العمل العميق.

فيما يلي نظرة عامة على الاختلافات الرئيسية بين الاجتماعات المخصصة والمخطط لها:

الاجتماعات المخطط لها الاجتماعات العادية الاجتماعات المخصصة جدولة يتم تحديد موعدها مسبقًا وغالبًا ما تكون متكررة يتم عقدها بشكل عفوي حسب الحاجة التحضير يتوفر وقت للتحضير. يكون جدول الأعمال رسمي ومحدد مسبقًا ويكون الوقت المتاح للتحضير قليلًا أو معدومًا، وقد يكون جدول الأعمال غير رسمي الغرض مناقشة المشاريع الجارية والتحديثات المنتظمة و /href/blog?p=50962الخطط الاستراتيجية/%href/ معالجة القضايا ذات الأولوية العالية لاتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة التكرار تُعقد عادةً على فترات منتظمة (يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا) لا يوجد جدول زمني ثابت المدة غالبًا ما تكون ثابتة وأطول تميل إلى أن تكون أقصر وأكثر تركيزًا المشاركون عادةً ما تضم مجموعة ثابتة من المشاركين عادةً ما تضم مجموعة صغيرة من المشاركين ذوي الصلة بالقضية المطروحة المرونة أقل مرونة أقل مرونة - تلتزم بجدول زمني مرونة عالية - تلبي الاحتياجات الفورية

أفضل الأوقات لعقد اجتماع مخصص

لا يستخدم قائد الفريق الخبير أو مدير المشروع الاجتماعات المرتجلة إلا عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية بسبب مخاوف متعلقة بالإنتاجية.

نحن نميل إلى أن نكون أكثر إنتاجية عندما نركز على مهمة واحدة، والاجتماعات غير المخطط لها تقاطع ذلك حالة التدفق . بالإضافة إلى ذلك، بغض النظر عن قصر مدة الاجتماع، فإنه يستغرق أكثر من 23 دقيقة في المتوسط لاستعادة التركيز بعد التشتت 😅

إليك سؤال المليون دولار: كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت الدعوة إلى اجتماع غير مخطط له على الفور أمر حيوي للغاية؟ قد يبدو الأمر كما لو أن هناك مشكلة ملحة تتطلب دردشة سريعة مع الفريق، ولكن هل هو حقًا الخيار الأفضل أم أنه مجرد رد فعل غير محسوب العواقب؟

هذه خمسة من أكثر السيناريوهات شيوعًا عندما يكون الاجتماع المخصص مناسبًا:

في حالة حدوث أزمة أو حالة طارئة تؤثر على العمل إذا كانت هناك معلومات أو تحديثات طارئة يجب مشاركتها مع الفريق وتتطلب المزيد من الشرح أو المناقشة إذا ظهرت فرصة مفاجئة تتطلب مناقشة سريعة واتخاذ قرار للاستفادة منها عندما تكون الملاحظات أو المدخلات الفورية مطلوبة بشأن قضية أو مشروع أو قرار ملحّ عندما تكون مواءمة الفريق ضرورية لأن تحولاً غير متوقع في الأحداث أدى إلى ارتباك داخل الفريق

قائمة مراجعة سريعة: هل الاجتماع المخصص ضروري؟

حتى في بعض الحالات المذكورة أعلاه، قد تكون هناك طرق أفضل للتعامل مع المشكلة المطروحة من الدعوة إلى عقد اجتماع على الفور.

تذكّر أن تكلفة الاجتماع المخصص تختلف حسب ما ينشغل به فريقك في الوقت الحالي. فإذا كانوا يعملون من أجل موعد نهائي قد يكلف مؤسستك ثروة في حال فواته، فهذا يختلف تمامًا عن يوم عادي في المكتب.

ضع في اعتبارك الأسئلة التالية عند اتخاذ القرار بشأن عقد اجتماع طارئ على حجز المناقشة لاجتماع عادي أو إرسال بريد إلكتروني:

هل المسألة طارئة ومهمة على حد سواء؟ [نصيحة: إذا كنت في حالة تعارض، استخدم مصفوفة أيزنهاور لتحديد حالة الأولوية ]

هل يتطلب الأمر مناقشة جماعية مع ملاحظات فورية من أعضاء الفريق؟

هل الموضوع معقد للغاية بالنسبة للبريد الإلكتروني؟

هل السرية مصدر قلق؟ هل لديك سبب وجيه لتجنب ترك أثر رقمي؟

هل يمكن جمع الأشخاص اللازمين في وقت قصير؟ هل سيواجه الزملاء في مناطق زمنية معينة مشكلة؟

ما الذي سيكلف عملك أكثر، الاجتماع المخصص أم التأخير؟

إذا كنت قد أخذت كل هذه العوامل في الاعتبار وقررت أن الاجتماع المخصص هو الطريق المناسب، دعنا نتعرف على كيفية تحقيق أقصى استفادة منه.

7 خطوات أساسية لإدارة اجتماع مخصص مثمر

عدد هائل من 92٪ من الموظفين يعتقدون أن الاجتماعات مكلفة وغير منتجة . 👀

إذا كنت لا تريد أن تساهم في هذه الإحصائية الكئيبة، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن اجتماعاتك مركزة وفعالة ومفيدة لجميع المشاركين. دعنا نستكشف الخطوات السبع الأساسية لتحسين لوجستيات اجتماعاتك المخصصة.

الخطوة 1: تحديد الأهداف وإعداد جدول الأعمال

إن السماح للمناقشة بالانحراف عن الموضوع هو تذكرة في اتجاه واحد لاجتماع غير منتج. تحتاج إلى أهداف محددة جيدًا لإعطاء الاجتماع اتجاهًا محددًا. A جدول أعمال الاجتماع يساعد في تحديد أولويات الموضوع المحدد ويحدد مخرجات واضحة يجب معالجتها.

في حين أن معظم المديرين قد يبدأون اجتماعاتهم المخصصة دون جدول أعمال رسمي، إلا أن بعض المستوى من التحضير لن يضر. فمعرفة جدول الأعمال، ولو حتى قبل 15 دقيقة مقدمًا، يسمح للمشاركين بجمع أفكارهم أو البيانات ذات الصلة أو أي مواد ضرورية، مما يؤدي إلى جلسة تركز على النوايا. في نهاية الاجتماع، يمكنك تقييم ما إذا كانت الأهداف قد تحققت أو تحققت جزئيًا أو تتطلب مزيدًا من الإجراءات.

هل تحتاج إلى طريقة سريعة وسهلة لإنشاء ومشاركة جدول أعمال واضح لاجتماعك غير المخطط له؟ الأمر سهل للغاية مع ClickUp .

تتيح لك منصة الإنتاجية المتكاملة هذه إمكانية إنشاء وثائق داخل ClickUp Docs ومشاركتها داخلياً وخارجياً. يمكن للحاضرين استخدام ميزات ClickUp التفاعلية، مثل التعليقات أو قوائم المراجعة، لإضافة مدخلات أو أسئلة قبل الاجتماع.

مشاركة أو تعيين أذونات أو تصدير المستندات إلى مستخدمين داخليين أو خارجيين في ClickUp 3.0

تحتوي المنصة على مجموعة مختارة من الاجتماعات المجانية و قوالب جداول أعمال المؤتمرات التي تتيح لك إنشاء جدول أعمال بمظهر احترافي في غضون دقائق. على سبيل المثال، يمكنك تجربة قالب ClickUp All Hands Meeting Template للاجتماعات المجدولة على مستوى الشركة أو قالب اجتماع ClickUp Scrum لجلسات مرتجلة مع مجموعات أصغر.

قم بإدارة الخدمات اللوجستية والوقت والتخطيط لاجتماع شركتك القادم بسهولة باستخدام اجتماع كل الأيدي قالب بواسطة ClickUp

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الخطوة 2: تحديد وإخطار المشاركين المناسبين

يؤدي المزيج الصحيح من المشاركين إلى اجتماعات أكثر إنتاجية. قد يكون عضو الفريق غير المناسب أقل تفاعلاً لأن وقته يضيع عملياً. من ناحية أخرى، قد يعني عدم إشراك الأفراد الرئيسيين عدم وجود رؤى أو معلومات مهمة. إليك بعض الاقتراحات حول من يجب إشراكه:

الأفراد الذين يشاركون بشكل مباشر في المسألة المطروحة أو لديهم خبرة في المسألة المطروحة

في المسألة المطروحة عضو في الفريق لديه سلطة اتخاذ القرارات إذا كان الغرض من الاجتماع هو اتخاذ قرار بشأن مسار العمل

إذا كان الغرض من الاجتماع هو اتخاذ قرار بشأن مسار العمل المشاركون الذين يمكنهم تقديم وجهات نظر متنوعة لتجنب غرف الصدى

لتجنب غرف الصدى من الناحية المثالية، ينبغي إشراك أولئك المتأثرين مباشرة بالقرارات المتخذة. ولكن قد لا يكون ذلك ممكناً في كل الأوقات

اجعل حجم المجموعة قابلاً للإدارة لتحقيق الإنتاجية المثلى، خاصةً إذا كان اجتماعاً افتراضياً. إذا كنت تستخدم ClickUp كـ تطبيق التعاون يمكن أن يساعدك في تحديد من يعمل حاليًا على المهام أو المشاريع ذات الصلة. استكشف عرض الفريق في ClickUp 3.0 لمعرفة الأعضاء الذين لديهم القدرة على حضور الاجتماع.

يمكنك استخدام إشعار النظام الأساسي المخصص و ذكر خيارات للوصول مباشرة إلى أعضاء فريق محددين ودعوتهم إلى الجلسة.

شاهد عبء العمل الخاص بفريقك بأكمله أو عبء العمل الفردي في طريقة عرض فريق ClickUp 3.0

الخطوة 3: تشجيع المشاركة

تميّز المشاركة الفعالة الاجتماع الناجح عن الاجتماع الذي كان من الممكن أن يكون مجرد بريد إلكتروني. تكمن القيمة الرئيسية للاجتماعات المرتجلة التي تُعقد لمرة واحدة في التبادل التفاعلي للأفكار و التعاون في حل المشاكل .

يتضمن التيسير الفعال للاجتماع تشجيع المشاركين الرئيسيين على التحدث حتى لا تطغى الأصوات المهيمنة على الجلسة. ومع ذلك، فإن الأشخاص المختلفين لديهم أساليب تواصل مختلفة، وقد يكون البعض أكثر راحة في مشاركة أفكارهم كتابةً. أدوات الاجتماع عبر الإنترنت مع ميزة الدردشة يمكن أن تكون مفيدة جدًا في تشجيع المشاركة في البيئات البعيدة أو المختلطة. وبهذه الطريقة، يمكن للمشاركين الذين قد لا يشعرون بالراحة في التحدث بصوت عالٍ مشاركة مداخلاتهم عبر الدردشة. ⌨️

ومع ذلك، قد تجد الفرق البعيدة ذات ساعات العمل المتداخلة صعوبة في عقد اجتماعات متزامنة. في مثل هذه الحالات، استخدم تعاون الفريق أو برنامج الوقوف اليومي مع دعم الاجتماعات غير المتزامنة لتسهيل مشاركة كل مشارك. الهدف في النهاية هو خلق بيئة اجتماعات يمكن للجميع المساهمة فيها بفعالية بغض النظر عن أسلوب التواصل المفضل لديهم أو موقعهم المفضل.

مكافأة: استكشف قالب اجتماع الاستعداد اليومي لـ ClickUp للتأكد من أن صوت كل مشارك يحصل على رؤية كافية.

يمكن لجميع المشاركين مشاركة أفكارهم مع قالب الوقوف اليومي من ClickUp

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-206515719 تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

الخطوة 4: إدارة الوقت أثناء الاجتماع

إن ضمان عدم تجاوز وقت الاجتماع المخصص أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الكفاءة والحفاظ على تفاعل المشاركين. انتبه لهذه المؤشرات السبعة حول كيفية الحفاظ على سير الجلسة على المسار الصحيح:

ابدأ في الوقت المحدد التزم ب جدول الأعمال خصص فترات زمنية محددة لكل بند من بنود جدول الأعمال ضع في اعتبارك استخدام مؤقت لاحترام الفترات الزمنية المحددة مسبقًا تكليف شخص ما بدور حافظ الوقت لتقديم تذكير لطيف بالحد الزمني المحدد شجّع على الاختصار في الكلام لتوفير الوقت احتفظ بالدقائق القليلة الأخيرة من أجل خاتمة سريعة

مع تتبع الوقت الأصلي في ClickUp ، يمكنك تحديد وقت الاجتماعات عبر منصات مختلفة - سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو متصفح الويب باستخدام امتداد كروم . أفضل ما في الأمر هو أن ClickUp يتكامل مع أفضل تطبيقات الاجتماعات، بحيث يمكنك توقيت جلساتك بشكل مريح حتى أثناء اجتماع سلاك أو اجتماع Zoom.

أضف ملاحظات إلى إدخالات الوقت المسجلة التي تشير إلى ما تمت مناقشته أو اتخاذ قرار بشأنه. يمكن أن يساعد ذلك في إنشاء المساءلة عن متابعة ما بعد الاجتماع.

تتبع الوقت ووضع التقديرات وإضافة ملاحظات وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان باستخدام المؤقت العام في ClickUp

الخطوة 5: توثيق القرارات وبنود العمل

يجب أن تكون الملاحظات التي يتم تدوينها خلال الاجتماعات المخصصة الفعالة موجزة ومركزة بدقة على الجوانب الهامة. قم بتوثيق جميع القرارات الرئيسية في محاضر الاجتماعات . يدعم ذلك إجراءات ما بعد الاجتماع ويعمل بمثابة ملخص لأولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

بالإضافة إلى ذلك، قم بتدوين المهام المحددة التي سيتم تعيينها، بما في ذلك المسؤول عن كل مهمة والموعد النهائي.

يُقدِّم ClickUp مجموعة شاملة من الميزات التي تُحوِّل تدوين الملاحظات إلى نزهة في الحديقة. وهي مجانية قوالب ملاحظات الاجتماعات ضمان الاتساق عبر الاجتماعات، مما يساعد على الحفاظ على تنسيق موحد لالتقاط المعلومات الأساسية. مفكرة ClickUp يتيح لك التقاط الملاحظات بالعناوين والرموز النقطية والألوان والعناصر المرئية الأخرى، مما يوفر بنية واضحة. كما أن القرارات أو عناصر العمل يتم تحديدها خلال الاجتماع، ويمكن توثيق الملاحظات التي توثق ذلك على الفور تحويلها إلى مهام قابلة للتتبع مع تواريخ الاستحقاق والمكلفين والأولويات.

تسجيل الملاحظات وتحريرها بتنسيق غني وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع يمكن الوصول إليها من أي مكان في ClickUp Notepad

الخطوة 6: تعيين وتتبع مهام المتابعة

كما رأينا للتو، ترتبط محاضر الاجتماعات ارتباطاً وثيقاً بمهام المتابعة. إذا كان لديك مهام لتعيينها في نهاية الجلسة، فهذا يعني أن الاجتماع لم يكن مجرد منتدى للمناقشة السلبية بل كان محفزًا للعمل والتقدم.

استخدم مهام النقر فوق المهام لتعيين عناصر عمل جديدة إلى شخص واحد أو أكثر. يمكن لأعضاء الفريق إضافة تعليقات مباشرةً على المهام، مما يسهل التعاون الشفاف.

وتساعد المهام الفرعية وقوائم المراجعة القابلة للتخصيص في النظام الأساسي على تقسيم إجراءات المتابعة المعقدة إلى خطوات يمكن التحكم فيها. الاستفادة من الحقول المخصصة لتضمين معلومات مهمة محددة (مثل روابط الويب أو ملفات التصميم). تتبع المهام سهل من خلال:

الحالات المخصصة -مثل مطلوب القيام به، تحت التنفيذ، تحت التنفيذ، متروك

أكثر من 15 طريقة عرض (عرض القائمة، عرض اللوحة، إلخ.)

تصوّر التقدم المحرز وتتبع مهام المتابعة باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp

في بعض الأحيان، تكون المهمة التي تم إنشاؤها بعد اجتماع ما متوقفة على إكمال مهمة قائمة، أو تعتمد مهمة قائمة الآن على مهمة متابعة تم تعيينها حديثًا. انقر فوق التبعيات يسمح لك بتعيين التبعيات بين المهام المترابطة مما يساعدك على نسج مهام المتابعة في سير العمل الحالي.

الخطوة 7: المراجعة والتفكير

انتهى الاجتماع، ولكن هل كان الاجتماع ناجحاً؟ إن التفكير في ما نجح وما لم ينجح هو أمر قيّم لتحسين اجتماعات اللحظة الأخيرة في المستقبل. جمع الملاحظات من الحاضرين يمكن أن يساعدك على فهم وجهات نظرهم وما يجب تغييره في المرة القادمة. فيما يلي بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها:

ما هي تجربتك الإجمالية للاجتماع؟

ما أكثر ما برز بالنسبة لك؟

برأيك، ما مدى نجاح الاجتماع في تحقيق أهدافه؟

هل تشعر أن هذا الاجتماع كان ضرورياً، أم كان من الممكن تحقيق الأهداف بوسائل أخرى؟

ما مدى شعورك بالراحة في المشاركة في الاجتماع؟ ما هي العوامل التي أثرت على مستوى مشاركتك؟

هل كانت مساحة الاجتماع مريحة؟

ما الذي يمكن تحسينه لتمكين عقد اجتماعات أكثر فعالية في وقت قصير؟

هل تتطلع إلى استخدام الأدوات المناسبة لجمع الملاحظات؟ يمكنك تخصيص نماذج ClickUp لتضمين أسئلة محددة ذات صلة باجتماعك المخصص ثم مشاركتها ببساطة مع المشاركين عبر رابط.

يمكن تحويل الردود على نماذج الملاحظات تلقائيًا إلى مهام في ClickUp. وهذا مفيد بشكل خاص إذا كانت الملاحظات تقترح عناصر عمل أو مجالات للتحسين.

قم بسحب وإسقاط الحقول المخصصة في طريقة عرض النموذج لصياغة استطلاعات شاملة أو جمع الملاحظات في ClickUp 3.0

3 تحديات شائعة مع الاجتماعات المخصصة [مع حلول ]

إن مدى سرعة تكيف عملك واستجابته للمواقف المستجدة يمكن أن يشكل مستقبله. توفر الاجتماعات المخصصة المرونة اللازمة للحصول على الاستجابة الفورية اللازمة لإدارة هذه المواقف. ومع ذلك، فإن هذه الرشاقة ذاتها تجلب معها مجموعة من التحديات الخاصة بها. دعنا نتفحصها - ليس فقط لفهم آثارها ولكن لتجاوزها بفعالية.

1. تعطيل سير العمل

لقد ذكرنا من قبل أن الانقطاعات تؤثر سلبًا على الإنتاجية وتقلل من القدرة على الانخراط في العمل العميق . ومع ذلك، فإنها تؤثر أيضًا على معنويات الموظفين.

فالكثير من الاجتماعات قد تخلق ضغوطًا من خلال إجبار الموظفين على تغيير أولوياتهم بشكل غير متوقع. وقد يؤدي ذلك إلى يؤدي إلى القلق حول الوفاء بالمواعيد النهائية أو إدارة عبء العمل بفعالية، خاصة إذا كانوا يعملون على مهام حساسة من حيث الوقت. يمكن أن يكون الشعور بعدم الكفاءة مثبطًا للهمم ويؤثر على رضاهم الوظيفي بشكل عام.

الحل

الاستخدام حظر الوقت في ClickUp لجدولة فترات محددة من العمل المركز أو الساعات الهادئة لزيادة الإنتاجية. يمكن تعيين هذه الكتل في التقويم، حيث لا يمكن جدولة أي اجتماعات خلالها، مما يضمن وقت عمل غير متقطع.

2. عدم وجود هيكلية

الشيء الوحيد الأسوأ من الجلوس في اجتماع مخصص بينما يتراكم عملك هو الجلوس في اجتماع مخصص تحول إلى مهرجان ثرثرة لا ينتهي. فبدون وجود هيكل واضح، قد ينخرط المشاركون في مناقشات لا علاقة لها مباشرة بالغرض المقصود من الاجتماع، مما يؤدي إلى إهدار الوقت وتقليل الفعالية. قد تنتهي الاجتماعات سيئة التنظيم دون تحقيق النتيجة المرجوة.

الحل

حتى لو كنت في عجلة من أمرك، خذ لحظة لوضع الخطوط العريضة للهيكل الأساسي للاجتماع. قد يكون الأمر بسيطًا مثل تحديد الهدف الأساسي للاجتماع وبعض نقاط المناقشة الرئيسية.

ضع حدًا زمنيًا صارمًا للاجتماع والتزم به. ضع في اعتبارك أن تطلب من الحضور الوقوف أثناء الاجتماع -قد يكون الأمر محرجًا في الاجتماعات عبر الإنترنت، لكنه يمكن أن يعيد تنشيط احترام الجميع لضيق الوقت. 😏

3. الإفراط في الاستخدام والتبعية

توفر الاجتماعات المخصصة تغذية راجعة فورية وجاذبية حل المشاكل العاجلة على الفور، وهو ما قد يكون جذابًا. قد يشعر المديرون الجدد أو المبتدئون أن الاجتماعات المتكررة متوقعة منهم لإظهار قيادتهم ومشاركتهم الاستباقية. وقد يعتقدون أنها طريقة للبقاء على اتصال واطلاع، خاصةً إذا كانوا لا يزالون يبنون علاقات مع فريقهم في بيئات العمل عن بُعد أو بيئات العمل المختلطة.

الحل

الاجتماعات المخصصة ليست جلسات بناء الفريق . وضع إرشادات واضحة حول متى يمكن عقد اجتماع مرتجل مقابل استخدام التواصل غير المتزامن. يمكن لفريقك استخدام أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp لتتبع التقدم المحرز والمشكلات البسيطة. على سبيل المثال، إذا كان من الممكن حل مسألة ما من خلال تعليقات سريعة أو تحديثات المشروع في مستند مشترك، فإن هذا يلغي الحاجة إلى عقد اجتماع.

جعل الاجتماعات المخصصة أكثر كفاءة باستخدام ClickUp

هناك توتر متأصل بين الطبيعة العفوية للاجتماعات المخصصة وجهودنا الباسلة من أجل جدولة الاجتماعات وإدارتها بفعالية . في هذه المعركة الملحمية بين النظام والفوضى، يعد ClickUp أحد الحلول التي يمكن أن تحافظ على توازن الاجتماعات. 💯

استكشف الميزات الموجودة بداخله جناح الاجتماعات في ClickUp للتعامل مع كل شيء من الجدولة إلى المتابعة.

على سبيل المثال، فإن عرض التقويم يجعل من السهل العثور بسرعة على وقت مناسب للاجتماع. يمكنك التحقق من جداول أعضاء الفريق لتجنب التعارضات والعثور على وقت يقلل من التعطيلات. قم بإعداد الاجتماع كمهمة في ClickUp وقم بإعداد الاجتماع كمهمة في ClickUp وقم بوضع علامة على الحاضرين لإرسال إشعارات لهم.

استخدم عرض تقويم ClickUp لاختيار أفضل وقت للاجتماع

ليس من السهل تكرار التعاون السريع وجهاً لوجه في فرق العمل عن بُعد، ولكن مع لوحات ClickUp Whiteboards، يقترب الأمر بشكل لا يصدق. تسمح اللوحات البيضاء للمشاركين في الاجتماع بتصور الأفكار أو العمليات أو الاستراتيجيات - كل ذلك على لوحة افتراضية. وهذا مفيد بشكل خاص لجلسات العصف الذهني، حيث يمكن للتمثيل المرئي أن يحفز التفكير الإبداعي ويساعد في تنظيم الأفكار.

يمكن للمشاركين المساهمة في وقت واحد مما يجعل السبورة مساحة تعاونية حيث يمكن للجميع الإضافة والتعديل والتعليق في الوقت الفعلي. وهذا يعزز الشعور بالعمل الجماعي ويضمن المشاركة الفعالة من جميع الزملاء.

قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

تساعد ClickUp أيضًا في إدارة الخدمات اللوجستية ومحتوى الاجتماع. يمكنك إنشاء محاضر اجتماعات مفصلة والاستعانة بـ ClickUp AI لتلخيصها للرجوع إليها في المستقبل.

بالإضافة إلى مساعدتك في الاحتفاظ بملخصات سهلة المراجعة للنقاط الرئيسية في الاجتماعات، يتيح لك ClickUp تسجيل الاجتماعات عبر الإنترنت باستخدام مقطع ، مسجل الشاشة المجاني للمنصة. يمكنك إعادة زيارة التسجيل لمراجعة المقاطع المهمة أو مشاركتها مع الزملاء الذين لم يحضروا الاجتماع. وهذا مفيد جداً للمشاريع طويلة الأجل التي تتطلب استرجاعاً متكرراً للقرارات والمناقشات السابقة.

خذ اجتماعك المخصص في الاتجاه الصحيح باستخدام ClickUp

تعتبر الاجتماعات المخصصة سلاح ذو حدين - فهي توفر المرونة والتركيز ولكنها يمكن أن تخفض إنتاجية فريقك إذا لم تكن حذراً. لماذا لا تحول هذا التحدي إلى فرصة مع ClickUp؟

يعزز ClickUp فعالية الاجتماعات المخصصة من خلال توفير أدوات لتحسين التنظيم والتعاون والمتابعة، مما يضمن أن تكون هذه التجمعات العفوية مثمرة ومؤثرة قدر الإمكان.

لا تدع إمكانات اجتماعاتك المخصصة غير مستغلة. اشترك في ClickUp اليوم ! 🌟