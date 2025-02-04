أفضل 10 تطبيقات للشركات الصغيرة في عام 2025: مجربة ومختبرة

كشفت دراسة حديثة أجرتها مجلة فوربس أن واحدة من كل خمس شركات صغيرة تفشل خلال السنة الأولى! على الرغم من وجود العديد من التحديات التي تواجه إدارة شركة صغيرة بنجاح، إلا أن التحدي الأكثر شيوعًا هو الإدارة.
بصفتك صاحب شركة صغيرة، أنت المسؤول الوحيد عن الإشراف على جميع أعمالك. ومع ذلك، قد يصبح القيام بذلك صعبًا مع توسع أعمالك — وأنا أتحدث من تجربة شخصية. إن امتلاك الأدوات والتقنيات المناسبة يجعل الأمر أسهل وأكثر قابلية للتحقيق.
لكن لا تقلق. بصفتي شخصًا قضى وقتًا طويلاً في التعامل مع مختلف التقنيات والأدوات، سأطلعك على عشرة من أفضل التطبيقات للشركات الصغيرة.
اكتشف اليوم التطبيقات الضرورية في مجموعة أدوات كل شركة صغيرة.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل التطبيقات للشركات الصغيرة؟
فيما يلي خمسة من أهم العوامل التي يجب أن تبحث عنها في أي تطبيق للشركات الصغيرة قبل الالتزام به:
- سهولة الاستخدام: اختر تطبيقات الشركات الصغيرة التي تتميز بسهولة الاستخدام وكفاءة الميزات. آخر ما تريده هو تطبيق يعقد المهام بدلاً من تبسيطها لك
- قابلية التخصيص: اختر التطبيقات التي يمكنها التكيف مع الفروق الدقيقة في الأعمال، خاصة لأصحاب الشركات الصغيرة الذين لديهم احتياجات فريدة متعددة
- الأمان: اختر تطبيقًا للشركات الصغيرة يوفر إجراءات أمان قوية. يساعد ذلك في ضمان أمان جميع البيانات المهمة في قاعدة البيانات الداخلية من الوصول غير المصرح به والانتهاكات
- قدرات التكامل: ابحث عن الأدوات التي توفر التكامل مع أدوات وبرامج أخرى تابعة لجهات خارجية لتبسيط عمليات شركتك الصغيرة
- دعم العملاء: اختر تطبيقات الشركات الصغيرة التي توفر دعمًا متميزًا للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يضمن ذلك حصولك على حلول سريعة لاستفساراتك واستمرار عملياتك دون عوائق
أفضل 10 تطبيقات للشركات الصغيرة لاستخدامها في عام 2024
دعنا نتعرف على أفضل عشرة تطبيقات للشركات الصغيرة في عام 2024:
1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون)
إذا كانت شركتك الصغيرة تبحث عن تطبيق مبتكر لإدارة المشاريع وأداة للتعاون بين أعضاء الفريق، فإنني أوصي بشدة باستخدام ClickUp. تم تصميم هذا البرنامج الشامل لإدارة المهام لزيادة الإنتاجية.
أهم جزء في إدارة المشاريع هو العمل الجماعي، ويقوم ClickUp for Startup Teams بتبسيطه. يمكنني استخدامه لإنشاء خرائط طريق للمنتجات وتتبع الأهداف وإدارة الموارد، كل ذلك مع البقاء على اتصال مع فريقي. توفر لوحة التحكم عرضًا مركزيًا لجميع هذه العناصر.
تتطلب إدارة شركة صغيرة الكثير من الوثائق. وجود العديد من الوثائق موزعة على أنظمة وفرق مختلفة يجعل من الصعب العثور على المعلومات المهمة بسرعة. وهنا يأتي دور ClickUp Docs.
يمكنك استخدام Docs لإنشاء إرشادات المشروع وتعيين المهام لأعضاء الفريق وإرفاق الملفات ذات الصلة للرجوع إليها. وهذا يضمن أن الجميع على نفس الصفحة ويخلق مستودعًا مركزيًا للإجراءات الحاسمة.
أحب دمج ClickUp Brain مع Docs للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والتخلص من الحاجة إلى توثيق المشاريع يدويًا. باستخدام Brain، يمكنك صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإرشادات المشاريع وما إلى ذلك بسرعة، مما يمنحك مزيدًا من الوقت للتركيز على استراتيجية عملك.
هل تجد صعوبة في إدارة جميع المهام في مشروع ما؟ كنت أجد ذلك صعبًا أيضًا، حتى عثرت على ClickUp Tasks. تتيح لك هذه الميزة تخطيط مهام المشروع المختلفة وتنظيمها والتعاون مع فريقك عليها. يمكنك التحقق من حالة المشروع وتعيين المهام والواجبات الروتينية وترك التعليقات، كل ذلك في مكان واحد.
بصفتك صاحب شركة صغيرة، يجب عليك أيضًا صياغة استراتيجيات للنمو والتطوير المستقبلي بشكل مستمر. أنا أثق تمامًا في نموذج خارطة الطريق الاستراتيجية للأعمال من ClickUp لهذا الغرض. يسهل استخدام هذا النموذج وتخصيصه، ويمنحك رؤية شاملة لاستراتيجيات عملك الأكبر. يمكن أن يساعدك ذلك في:
- جدولة المهام وتوزيع المسؤوليات بشكل أكثر كفاءة
- احصل على فهم واضح لأهدافك الشهرية
- تتبع التقدم المحرز وإجراء التعديلات في الوقت الفعلي
بالإضافة إلى ذلك، تسهل العديد من قوالب ClickUp عمليات الشركات الصغيرة. من إعداد الميزانية إلى إدارة المخزون، هناك إطار عمل مسبق الإعداد سيساعدك على البدء على الفور.
أفضل ميزات ClickUp
- راقب تقدم كل مشروع ومواعيده النهائية ومراحله الرئيسية لتنفيذه في الوقت المحدد باستخدام ميزة تتبع الوقت في ClickUp
- حافظ على تنظيم معلومات عملائك وتحديثها باستخدام ClickUp CRM
- قم بتجميع كل مهمة من مهام المشروع حسب الفئة وتنظيمها في قاعدة بيانات منفصلة لإدارة أكثر سلاسة
- أنشئ سلاسل تعليقات وشارك تسجيلات الشاشة مع ClickUp Clips لكل مهمة للتعاون مع فريقك دون عناء
- استفد من أتمتة ClickUp وتخلص من الحاجة إلى التدخل البشري في العديد من المهام المتكررة بمساعدة أكثر من 100 نموذج أتمتة
- ضع أهدافًا أصغر حجمًا وقابلة للقياس تساهم في تحقيق الهدف الأكبر باستخدام ClickUp Goals
- استخدم تكامل ClickUp لمزامنة سير عملك مع أدواتك المفضلة مثل Slack و GitHub و HubSpot و Google Drive و Dropbox و Zoom
قيود ClickUp
- جميع الميزات غير متوفرة على تطبيق ClickUp للهواتف المحمولة
أسعار ClickUp
- مجاني إلى الأبد
- المبتدئين: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- متقدم: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)
2. Slack (الأفضل للتواصل بين أعضاء الفريق)
يثق عدد لا يحصى من قادة الفرق في جميع أنحاء العالم (بمن فيهم أنا) في Slack لتبسيط التعاون والتواصل، وتفسر ميزاته الغنية سبب ذلك.
يتيح لك Slack إنشاء "قنوات" منفصلة لمشاريع مختلفة لتنظيم المراسلات. باستخدام "Huddles"، يمكنك إجراء اجتماعات صوتية ومرئية مع الفريق ببضع نقرات.
ومع ذلك، فإن ميزة "Slack Connect" هي الميزة التي غيرت قواعد اللعبة بالنسبة لي. فهي تتيح لك التواصل مع البائعين والموردين والعملاء داخل نفس تطبيق Slack. وهذا يجعلها أداة اتصال شاملة مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي. إنها أداة لا غنى عنها لكل صاحب شركة صغيرة.
أفضل ميزات Slack
- تواصل مع فريقك بالكامل في مكان واحد عبر الرسائل الجماعية والرسائل المباشرة والمكالمات المرئية والمكالمات الصوتية
- أتمتة المهام المتكررة لتبسيط سير العمل دون تفويت أي شيء
- شارك الملفات والمستندات المهمة مع فريقك لتعزيز إدارة المشاريع والتعاون
- ادمج أكثر من 2000 أداة مثل DocuSign و Google Sheets و Zoom و ClickUp لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية
قيود Slack
- تحتوي النسخة المجانية على ميزات محدودة، والتي قد لا تكون كافية للفرق المتنامية
- إنشاء قنوات مختلفة كثيرة قد يربك أعضاء الفريق ويعيق إنتاجيتهم
أسعار Slack
- مجاني إلى الأبد
- المزايا: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم
- Business+: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- Enterprise Grid: أسعار مخصصة
تقييمات وتقييمات Slack
- G2: 4. 5/5 (32,764 تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (23,244 تقييم)
3. Gusto (الأفضل لإدارة الرواتب والموارد البشرية)
Gusto يبسط إدارة الرواتب والموارد البشرية. هذه الأداة هي واحدة من أفضل تطبيقات إدارة الموظفين للشركات الصغيرة بسبب واجهة المستخدم سهلة الاستخدام والبديهية. كما أن مجموعة ميزاتها القوية تعد ميزة كبيرة.
يمكنك مزامنة كشوف المرتبات مع Gusto لتتبع ساعات عمل الموظفين وتقدم المشاريع وإدارة عبء العمل دون تدخل يدوي. يجعل Gusto عملية التوظيف والتعيين والتأهيل بسيطة. يمكنك بسهولة إنشاء إعلانات الوظائف وإرسال خطابات العرض وإنشاء قوائم المهام الخاصة بالتأهيل، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا استخدام Gusto لمشاركة المستندات المهمة وتوقيعها وتخزينها.
أفضل ميزات Gusto
- تتبع ساعات عمل موظفيك وحجم العمل وأدائهم لإجراء تعديلات من أجل تحسين الإنتاجية
- قم بتقديم ضرائبك تلقائيًا وبدقة لإدارة متطلبات الامتثال بشكل منهجي
- قم بإعداد الأدوات والأنظمة لأعضاء فريقك الجدد باستخدام توفير البرامج
- قم بتقييم أداء موظفيك لتوفر لهم فرصًا مناسبة للتطوير
- احصل على تحليلات وإحصاءات دقيقة عن الموظفين لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات
- التكامل مع أدوات أخرى مثل Expensify و DocuSign و Freshbooks و ClickUp
قيود Gusto
- لا توجد خطة مجانية متاحة
- أبلغ المستخدمون أن خدمة العملاء تكون بطيئة للغاية في بعض الأحيان
أسعار Gusto
- بسيط: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا + 6 دولارات أمريكية شهريًا لكل شخص
- بالإضافة إلى: 80 دولارًا أمريكيًا شهريًا + 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل شخص
- بريميوم: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Gusto
- G2: 4. 5/5 (2,059 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (3,894 تقييم)
4. QuickBooks (الأفضل للمحاسبة ومسك الدفاتر)
QuickBooks هو تطبيق إدارة مالية معروف بفضل أدواته وميزاته المتطورة. يعد QuickBooks في المقام الأول برنامج محاسبة، ولكنه يعمل أيضًا كأداة للمحاسبة وإدارة الرواتب وتتبع الوقت والخدمات المصرفية ومهام أخرى مماثلة.
لقد استخدمته في الأنشطة المتعلقة بالفواتير مثل إنشاء الإيصالات وتجميع أنواعها المختلفة. يمكنك أيضًا استخدامه لحساب الضرائب وحتى إدارة مخزونك. الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذه الأداة هو ميزة المحاسبة الافتراضية. باستخدامها، يمكنك الاستفادة من توجيهات الخبراء ومساعدتهم لإدارة الحسابات والتدفقات النقدية بدقة.
أفضل ميزات QuickBooks
- أتمتة مهام المحاسبة مثل تصنيف المعاملات وتسوية الحسابات المصرفية وتتبع النفقات
- إنشاء تقارير مالية مفصلة، بما في ذلك بيانات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية وبيانات التدفق النقدي
- تتبع مستويات المخزون لديك وقم بتعيين تنبيهات عند انخفاض المخزون
- ادمج أكثر من 750 تطبيقًا من اختيارك، مثل PayPal وShopify وGusto
قيود QuickBooks
- قد تكون واجهة المستخدم معقدة بعض الشيء للمبتدئين
- خيارات التخصيص محدودة للغاية
- قد يكون الأمر مكلفًا للشركات الصغيرة
أسعار QuickBooks
- بداية بسيطة: 18 دولارًا شهريًا
- الأساسيات: 27 دولارًا شهريًا
- بالإضافة إلى: 38 دولارًا شهريًا
- متقدم: 76 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات QuickBooks
- G2: 4. 0/5 (3,304 تقييم)
- Capterra: 4. 3/5 (7,252 تقييم)
5. Mailchimp (الأفضل للتسويق عبر البريد الإلكتروني)
بفضل طبيعته الشاملة والمثيرة للإعجاب، يعد Mailchimp الحل الشامل لجميع احتياجات إدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني. في الواقع، إنه أحد أفضل التطبيقات للشركات الصغيرة في هذا المجال.
تعمل هذه الأداة على أتمتة جميع أنشطة التسويق عبر البريد الإلكتروني التي يمكنك تخيلها تقريبًا. استخدمها لإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة وإنشاء حملات مخصصة والترويج للمنتجات ذات الصلة دون بذل أي جهد يدوي. يوفر Mailchimp أيضًا مجموعة من قوالب البريد الإلكتروني المصممة بشكل جميل وجاهزة للتخصيص. إذا كانت هذه الأداة موجودة في مجموعتك، فلن تحتاج إلى تشكيل فريق مخصص لتعزيز مبادرات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
أفضل ميزات Mailchimp
- جدول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لإرسالها تلقائيًا لتوصيل الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب
- أنشئ حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني موجهة بدقة. قسّم جمهورك إلى شرائح بناءً على الخصائص الديموغرافية وسلوك المستخدمين وما إلى
- استخدم أداة السحب والإفلات لتخصيص قوالب البريد الإلكتروني بسهولة وفقًا لاحتياجاتك
- احصل على تقارير وتحليلات مفصلة حول أداء حملتك
- ادمج أكثر من 300 أداة أخرى في سير عملك مثل Wix و Stripe و Canva
قيود Mailchimp
- قد يصبح الأمر مكلفًا مع توسع نطاق عملك
- جودة خدمة العملاء متوسطة
أسعار Mailchimp
- مجانًا: 0 دولار شهريًا لـ 500 جهة اتصال
- الأساسيات: 13 دولارًا شهريًا لـ 500 جهة اتصال
- القياسي: 20 دولارًا شهريًا لـ 500 جهة اتصال
- الاشتراك المميز: 350 دولارًا شهريًا لـ 500 جهة اتصال
تقييمات Mailchimp وتعليقات المستخدمين
- G2: 4. 3/5 (12,448 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (17,148 تقييم)
6. Hootsuite (الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي)
يعد التميز في وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي هدفًا لكل صاحب شركة صغيرة. Hootsuite هي أداة تسهل تحقيق ذلك.
هذا أحد أفضل التطبيقات لتسويق الشركات الصغيرة بفضل مجموعة ميزاته المتنوعة. يتيح لك إنشاء محتوى جذاب على وسائل التواصل الاجتماعي من الصفر وأتمتة جدولته ونشره. أعجبني بشكل خاص ميزة مراقبة العلامة التجارية القوية في Hootsuite، والتي تتيح لك التحقق من المحادثات عبر الإنترنت حول علامتك التجارية. الميزة الإضافية؟ جميع الميزات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.
أفضل ميزات Hootsuite
- أتمتة نشر المحتوى على جميع المنصات الرئيسية مثل Instagram وFacebook وLinkedIn وTwitter
- أنشئ تقويمات مرئية سهلة الفهم لتحسين تخطيط المحتوى وجدولته
- تعاون مع فريقك. قم بتوزيع المهام وإدارة الموافقات ووضع استراتيجيات جديدة
- راقب الكلمات المفتاحية والهاشتاغات لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي في مجال عملك
- قم بتوصيل أكثر من 100 أداة تحليلية وأداة CRM مثل Google Analytics و Salesforce
قيود Hootsuite
- قد تكون الواجهة مربكة بعض الشيء للمستخدمين الجدد
- التكامل مع بعض التطبيقات والمنصات مدفوع
أسعار Hootsuite
- احترافي: 149 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، عشرة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي
- الفريق: 399 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين
- المؤسسة: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Hootsuite
- G2: 4. 2/5 (4,233 تقييم)
- Capterra: 4. 4/5 (3,693 تقييم)
7. Sortly (الأفضل لإدارة المخزون)
هل تبحث عن تطبيق لإدارة المخزون يمكنه تلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة؟ Sortly هو الحل المناسب لك. إنه سهل الاستخدام وبديهي ويحتوي على الميزات المناسبة.
لبدء استخدامه، ما عليك سوى تحميل قائمة المخزون الحالية على المنصة. سيقوم Sortly بتنظيمها تلقائيًا. سيساعدك أيضًا على تتبع مخزونك وتلقي تنبيهات عند نفاذ المخزون. ومع ذلك، فإن الميزة المحددة التي تبرز بالنسبة لي هي أداة إنشاء الباركود المدمجة. تتيح لك إنشاء باركود فريد للمنتجات يصف بدقة الكمية والموقع والسعر ورمز التخزين (SKU) وتفاصيل أخرى في غضون دقائق.
أفضل ميزات Sortly
- قم بتخصيص معلومات المخزون الفريدة وإدارة قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام الحقول المخصصة
- قم بإنشاء رموز QR ومسحها ضوئيًا لإدارة مخزونك بسهولة على هاتفك الذكي
- يمكنك الوصول إلى البرنامج على جهازك المحمول من خلال تطبيقه السهل الاستخدام
- التكامل مع تطبيقات مثل Slack و Microsoft Teams
قيود Sortly
- التطبيق المحمول به أخطاء
- ميزة مسح الباركود ليست موثوقة تمامًا
- يتكامل مع عدد قليل من التطبيقات فقط
أسعار Sortly
- مجاني إلى الأبد
- متقدم: 49 دولارًا شهريًا
- Ultra: 149 دولارًا شهريًا
- المؤسسة: أسعار مخصصة
تصنيفات ومراجعات Sortly
- G2: 4. 4/5 (25 تقييمًا)
- Capterra: 4. 5/5 (481 تقييم)
8. Figma (الأفضل للتصميم وإنشاء النماذج الأولية)
Figma هي أداة تصميم منتجات قوية. من سهولة الاستخدام والتنقل إلى ثراء الميزات، فهي تلبي جميع معاييري لتطبيق جيد للشركات الصغيرة.
أفضل ما يميز Figma هو أنها منصة تصميم لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية. لذلك، لا يهم إذا لم يكن لديك فريق من المطورين المتمرسين. لا يزال بإمكانك استخدامها لإنشاء نماذج أولية واقعية لمنتجاتك مصممة خصيصًا لعلامتك التجارية. تتميز المنصة بواجهة مستخدم جذابة وتتميز أيضًا بقدر كبير من التعاون. هذا ليس كل شيء — توفر Figma أيضًا مجموعة من القوالب لمساعدتك على البدء في إنشاء النماذج الأولية.
أفضل ميزات Figma
- تعاون مع فريقك في مشروع تصميم منتج في الوقت الفعلي
- استفد من قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج أولية للمنتجات للاختبار والتكرار
- استخدم أدوات متقدمة لتحرير الأشكال والتصاميم حسب اختيارك
- تواصل مع أعضاء فريقك عبر الصوت أو الدردشة لتعاون سلس
- التكامل مع مجموعة من التطبيقات الشائعة، مثل GitLab و Google Workspace
قيود Figma
- قد يكون مكلفًا للفرق المتنامية
- قدرات محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت
- يتطلب اتصالاً قويًا بالإنترنت للحصول على أفضل أداء
أسعار Figma
- فريق المبتدئين: مجاني
- فريق محترف: 15 دولارًا أمريكيًا/مقعد كامل/شهر
- التنظيم: 45 دولارًا أمريكيًا/مقعد كامل/شهر
- المؤسسة: 75 دولارًا أمريكيًا/مقعد كامل/شهر
تقييمات ومراجعات Figma
- G2: 4. 7/5 (1,113 تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (738 تقييم)
9. Square (الأفضل لمعالجة المدفوعات وأنظمة نقاط البيع)
إذا كنت تمتلك شركة صغيرة جديدة، يمكن أن تساعدك Square في إعداد نظام نقاط بيع جيد لتسهيل المعاملات النقدية وغير النقدية.
أكثر ما يعجبني في Square هو دقتها. تتيح هذه الأداة لشركتك قبول الدفعات عبر الإنترنت، بما في ذلك الدفع بدون تلامس. يمكنك أيضًا إدارة استلام وتسليم جميع طلباتك في نظام نقاط البيع.
لكن هذا ليس أفضل ما في الأمر. تبيع Square أيضًا حلول أجهزة نقاط البيع المتطورة مثل أجهزة القراءة وأجهزة التسجيل. لذا، فهي بمثابة متجر شامل لإنشاء نظام نقاط بيع كامل للأعمال.
أفضل ميزات Square
- اقبل طرق دفع متعددة، بما في ذلك النقد والبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم والدفع عبر الهاتف المحمول
- أرسل فواتير غير محدودة بدون رسوم إضافية
- احصل على المساعدة في الامتثال لمعايير PCI واسترداد التكاليف
- احصل على تقارير مفصلة ورؤى حول المبيعات والمخزون
قيود Square
- اشتكى بعض المستخدمين من إغلاق حساباتهم بشكل مفاجئ
- رسوم المعاملات أعلى من المنصات الأخرى
- صعوبة الوصول إلى خدمة دعم العملاء
أسعار Square
- مجاني إلى الأبد
- إضافة: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)
- الاشتراك المميز: 79 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)
تقييمات وتصنيفات Square
- G2: 4. 7/5 (789 تقييمًا)
- Capterra: 4. 7/5 (610 تقييم)
10. Shopify (الأفضل لإدارة منصات التجارة الإلكترونية)
Shopify هو تطبيق لا غنى عنه لكل شركة صغيرة تهدف إلى الدخول إلى عالم الإنترنت. فهو يحتوي على جميع الأدوات والتقنيات التي تحتاجها لإنشاء متجرك الرقمي.
بالنسبة لي، تتمثل الميزة الفريدة لـ Shopify في سهولة استخدامها. على الرغم من أن إنشاء شركة عبر الإنترنت قد يكون أمرًا صعبًا، إلا أن هذه الأداة تبسطه إلى حد كبير. هناك مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص، وواجهة سهلة الاستخدام، وقائمة طويلة من تطبيقات الجهات الخارجية المدمجة لتعظيم كفاءة المتجر، ونظام نقاط البيع المدمج لبيع سلس.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Shopify أيضًا تنمية أعمالك باستخدام أدوات تحسين محركات البحث العضوية (SEO) ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى. هذه الميزة وحدها تجعله من بين أفضل التطبيقات للشركات الصغيرة.
أفضل ميزات Shopify
- اختر من بين مجموعة من القوالب والسمات القابلة للتخصيص لإنشاء متجرك الإلكتروني
- تلقى المدفوعات عبر مصادر متعددة من خلال Shopify Payments
- استفد من ميزات التسويق المدمجة لزيادة عدد الزيارات والمبيعات
- قم بإدارة متجرك أثناء التنقل باستخدام تطبيق Shopify للهواتف المحمولة
- التكامل مع أدوات قوية من جهات خارجية مثل HubSpot و Mailchimp
قيود Shopify
- لا توجد خطة مجانية متاحة
- خيارات التخصيص المتعمقة محدودة، خاصة بالنسبة لعملية الدفع والصفحات الرئيسية الأخرى
أسعار Shopify
- الأساسي: 39 دولارًا شهريًا
- Shopify: 105 دولارات شهريًا
- متقدم: 399 دولارًا أمريكيًا في الشهر
- بالإضافة إلى: 2300 دولار شهريًا
تقييمات ومراجعات Shopify
- G2: 4. 4/5 (4,539 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (6,359 تقييم)
عزز شركتك الصغيرة مع ClickUp
إدارة شركة صغيرة ليس بالأمر السهل أبدًا. ومع ذلك، فإن الموارد المحدودة وفريق العمل الصغير يعني أيضًا أن مساهماتك ستكون ذات تأثير كبير.
مع مجموعة التطبيقات المناسبة للأعمال الصغيرة، لا يهم حجم فريقك أو محدودية مواردك. يمكنك دائمًا الاستفادة القصوى مما هو متاح لك.
تسهل حلول إدارة المشاريع الشاملة مثل ClickUp إدارة الشركات الصغيرة من خلال تبسيط المهام ومركزية الاتصالات وتعزيز إدارة علاقات العملاء وكفاءة الفريق. تضمن مجموعة الميزات الشاملة التي توفرها هذه الحلول أن تستفيد شركتك من أفضل التقنيات لتحقيق النمو والنجاح.
لذا، لا تنتظر أكثر من ذلك — اشترك في ClickUp اليوم مجانًا وجربه!