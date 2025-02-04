أفضل 10 تطبيقات للشركات الصغيرة في عام 2025: مجربة ومختبرة

كشفت دراسة حديثة أجرتها مجلة فوربس أن واحدة من كل خمس شركات صغيرة تفشل خلال السنة الأولى! على الرغم من وجود العديد من التحديات التي تواجه إدارة شركة صغيرة بنجاح، إلا أن التحدي الأكثر شيوعًا هو الإدارة.

بصفتك صاحب شركة صغيرة، أنت المسؤول الوحيد عن الإشراف على جميع أعمالك. ومع ذلك، قد يصبح القيام بذلك صعبًا مع توسع أعمالك — وأنا أتحدث من تجربة شخصية. إن امتلاك الأدوات والتقنيات المناسبة يجعل الأمر أسهل وأكثر قابلية للتحقيق.

لكن لا تقلق. بصفتي شخصًا قضى وقتًا طويلاً في التعامل مع مختلف التقنيات والأدوات، سأطلعك على عشرة من أفضل التطبيقات للشركات الصغيرة.

اكتشف اليوم التطبيقات الضرورية في مجموعة أدوات كل شركة صغيرة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل التطبيقات للشركات الصغيرة؟

فيما يلي خمسة من أهم العوامل التي يجب أن تبحث عنها في أي تطبيق للشركات الصغيرة قبل الالتزام به:

سهولة الاستخدام: اختر تطبيقات الشركات الصغيرة التي تتميز بسهولة الاستخدام وكفاءة الميزات. آخر ما تريده هو تطبيق يعقد المهام بدلاً من تبسيطها لك

قابلية التخصيص: اختر التطبيقات التي يمكنها التكيف مع الفروق الدقيقة في الأعمال، خاصة لأصحاب الشركات الصغيرة الذين لديهم احتياجات فريدة متعددة

الأمان: اختر تطبيقًا للشركات الصغيرة يوفر إجراءات أمان قوية. يساعد ذلك في ضمان أمان جميع البيانات المهمة في قاعدة البيانات الداخلية من الوصول غير المصرح به والانتهاكات

قدرات التكامل: ابحث عن الأدوات التي توفر التكامل مع أدوات وبرامج أخرى تابعة لجهات خارجية لتبسيط عمليات شركتك الصغيرة

دعم العملاء: اختر تطبيقات الشركات الصغيرة التي توفر دعمًا متميزًا للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يضمن ذلك حصولك على حلول سريعة لاستفساراتك واستمرار عملياتك دون عوائق

أفضل 10 تطبيقات للشركات الصغيرة لاستخدامها في عام 2024

دعنا نتعرف على أفضل عشرة تطبيقات للشركات الصغيرة في عام 2024:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون)

إذا كانت شركتك الصغيرة تبحث عن تطبيق مبتكر لإدارة المشاريع وأداة للتعاون بين أعضاء الفريق، فإنني أوصي بشدة باستخدام ClickUp. تم تصميم هذا البرنامج الشامل لإدارة المهام لزيادة الإنتاجية.

أنشئ فرقًا منفصلة لمهام مختلفة في المشروع باستخدام ClickUp Teams

أهم جزء في إدارة المشاريع هو العمل الجماعي، ويقوم ClickUp for Startup Teams بتبسيطه. يمكنني استخدامه لإنشاء خرائط طريق للمنتجات وتتبع الأهداف وإدارة الموارد، كل ذلك مع البقاء على اتصال مع فريقي. توفر لوحة التحكم عرضًا مركزيًا لجميع هذه العناصر.

دع الذكاء الاصطناعي يتولى تدقيق وتحرير جميع مستندات مشاريعك الطويلة نيابة عنك

تتطلب إدارة شركة صغيرة الكثير من الوثائق. وجود العديد من الوثائق موزعة على أنظمة وفرق مختلفة يجعل من الصعب العثور على المعلومات المهمة بسرعة. وهنا يأتي دور ClickUp Docs.

يمكنك استخدام Docs لإنشاء إرشادات المشروع وتعيين المهام لأعضاء الفريق وإرفاق الملفات ذات الصلة للرجوع إليها. وهذا يضمن أن الجميع على نفس الصفحة ويخلق مستودعًا مركزيًا للإجراءات الحاسمة.

أحب دمج ClickUp Brain مع Docs للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والتخلص من الحاجة إلى توثيق المشاريع يدويًا. باستخدام Brain، يمكنك صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإرشادات المشاريع وما إلى ذلك بسرعة، مما يمنحك مزيدًا من الوقت للتركيز على استراتيجية عملك.

هل تجد صعوبة في إدارة جميع المهام في مشروع ما؟ كنت أجد ذلك صعبًا أيضًا، حتى عثرت على ClickUp Tasks. تتيح لك هذه الميزة تخطيط مهام المشروع المختلفة وتنظيمها والتعاون مع فريقك عليها. يمكنك التحقق من حالة المشروع وتعيين المهام والواجبات الروتينية وترك التعليقات، كل ذلك في مكان واحد.

تنزيل هذا النموذج قم بإنشاء خطة عمل لكل نشاط تجاري لتبسيط تنفيذه وتحقيق الأهداف بفعالية باستخدام نموذج خارطة الطريق الاستراتيجية للأعمال من ClickUp

بصفتك صاحب شركة صغيرة، يجب عليك أيضًا صياغة استراتيجيات للنمو والتطوير المستقبلي بشكل مستمر. أنا أثق تمامًا في نموذج خارطة الطريق الاستراتيجية للأعمال من ClickUp لهذا الغرض. يسهل استخدام هذا النموذج وتخصيصه، ويمنحك رؤية شاملة لاستراتيجيات عملك الأكبر. يمكن أن يساعدك ذلك في:

جدولة المهام وتوزيع المسؤوليات بشكل أكثر كفاءة

احصل على فهم واضح لأهدافك الشهرية

تتبع التقدم المحرز وإجراء التعديلات في الوقت الفعلي

بالإضافة إلى ذلك، تسهل العديد من قوالب ClickUp عمليات الشركات الصغيرة. من إعداد الميزانية إلى إدارة المخزون، هناك إطار عمل مسبق الإعداد سيساعدك على البدء على الفور.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

جميع الميزات غير متوفرة على تطبيق ClickUp للهواتف المحمولة

أسعار ClickUp

مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. Slack (الأفضل للتواصل بين أعضاء الفريق)

عبر Slack

يثق عدد لا يحصى من قادة الفرق في جميع أنحاء العالم (بمن فيهم أنا) في Slack لتبسيط التعاون والتواصل، وتفسر ميزاته الغنية سبب ذلك.

يتيح لك Slack إنشاء "قنوات" منفصلة لمشاريع مختلفة لتنظيم المراسلات. باستخدام "Huddles"، يمكنك إجراء اجتماعات صوتية ومرئية مع الفريق ببضع نقرات.

ومع ذلك، فإن ميزة "Slack Connect" هي الميزة التي غيرت قواعد اللعبة بالنسبة لي. فهي تتيح لك التواصل مع البائعين والموردين والعملاء داخل نفس تطبيق Slack. وهذا يجعلها أداة اتصال شاملة مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي. إنها أداة لا غنى عنها لكل صاحب شركة صغيرة.

أفضل ميزات Slack

تواصل مع فريقك بالكامل في مكان واحد عبر الرسائل الجماعية والرسائل المباشرة والمكالمات المرئية والمكالمات الصوتية

أتمتة المهام المتكررة لتبسيط سير العمل دون تفويت أي شيء

شارك الملفات والمستندات المهمة مع فريقك لتعزيز إدارة المشاريع والتعاون

ادمج أكثر من 2000 أداة مثل DocuSign و Google Sheets و Zoom و ClickUp لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية

قيود Slack

تحتوي النسخة المجانية على ميزات محدودة، والتي قد لا تكون كافية للفرق المتنامية

إنشاء قنوات مختلفة كثيرة قد يربك أعضاء الفريق ويعيق إنتاجيتهم

أسعار Slack

مجاني إلى الأبد

المزايا: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

Business+: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Grid: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Slack

G2: 4. 5/5 (32,764 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (23,244 تقييم)

3. Gusto (الأفضل لإدارة الرواتب والموارد البشرية)

عبر Gusto

Gusto يبسط إدارة الرواتب والموارد البشرية. هذه الأداة هي واحدة من أفضل تطبيقات إدارة الموظفين للشركات الصغيرة بسبب واجهة المستخدم سهلة الاستخدام والبديهية. كما أن مجموعة ميزاتها القوية تعد ميزة كبيرة.

يمكنك مزامنة كشوف المرتبات مع Gusto لتتبع ساعات عمل الموظفين وتقدم المشاريع وإدارة عبء العمل دون تدخل يدوي. يجعل Gusto عملية التوظيف والتعيين والتأهيل بسيطة. يمكنك بسهولة إنشاء إعلانات الوظائف وإرسال خطابات العرض وإنشاء قوائم المهام الخاصة بالتأهيل، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا استخدام Gusto لمشاركة المستندات المهمة وتوقيعها وتخزينها.

أفضل ميزات Gusto

تتبع ساعات عمل موظفيك وحجم العمل وأدائهم لإجراء تعديلات من أجل تحسين الإنتاجية

قم بتقديم ضرائبك تلقائيًا وبدقة لإدارة متطلبات الامتثال بشكل منهجي

قم بإعداد الأدوات والأنظمة لأعضاء فريقك الجدد باستخدام توفير البرامج

قم بتقييم أداء موظفيك لتوفر لهم فرصًا مناسبة للتطوير

احصل على تحليلات وإحصاءات دقيقة عن الموظفين لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات

التكامل مع أدوات أخرى مثل Expensify و DocuSign و Freshbooks و ClickUp

قيود Gusto

لا توجد خطة مجانية متاحة

أبلغ المستخدمون أن خدمة العملاء تكون بطيئة للغاية في بعض الأحيان

أسعار Gusto

بسيط: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا + 6 دولارات أمريكية شهريًا لكل شخص

بالإضافة إلى: 80 دولارًا أمريكيًا شهريًا + 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل شخص

بريميوم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gusto

G2: 4. 5/5 (2,059 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (3,894 تقييم)

4. QuickBooks (الأفضل للمحاسبة ومسك الدفاتر)

عبر QuickBooks

QuickBooks هو تطبيق إدارة مالية معروف بفضل أدواته وميزاته المتطورة. يعد QuickBooks في المقام الأول برنامج محاسبة، ولكنه يعمل أيضًا كأداة للمحاسبة وإدارة الرواتب وتتبع الوقت والخدمات المصرفية ومهام أخرى مماثلة.

لقد استخدمته في الأنشطة المتعلقة بالفواتير مثل إنشاء الإيصالات وتجميع أنواعها المختلفة. يمكنك أيضًا استخدامه لحساب الضرائب وحتى إدارة مخزونك. الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذه الأداة هو ميزة المحاسبة الافتراضية. باستخدامها، يمكنك الاستفادة من توجيهات الخبراء ومساعدتهم لإدارة الحسابات والتدفقات النقدية بدقة.

أفضل ميزات QuickBooks

أتمتة مهام المحاسبة مثل تصنيف المعاملات وتسوية الحسابات المصرفية وتتبع النفقات

إنشاء تقارير مالية مفصلة، بما في ذلك بيانات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية وبيانات التدفق النقدي

تتبع مستويات المخزون لديك وقم بتعيين تنبيهات عند انخفاض المخزون

ادمج أكثر من 750 تطبيقًا من اختيارك، مثل PayPal وShopify وGusto

قيود QuickBooks

قد تكون واجهة المستخدم معقدة بعض الشيء للمبتدئين

خيارات التخصيص محدودة للغاية

قد يكون الأمر مكلفًا للشركات الصغيرة

أسعار QuickBooks

بداية بسيطة: 18 دولارًا شهريًا

الأساسيات: 27 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 38 دولارًا شهريًا

متقدم: 76 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات QuickBooks

G2: 4. 0/5 (3,304 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (7,252 تقييم)

5. Mailchimp (الأفضل للتسويق عبر البريد الإلكتروني)

عبر Mailchimp

بفضل طبيعته الشاملة والمثيرة للإعجاب، يعد Mailchimp الحل الشامل لجميع احتياجات إدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني. في الواقع، إنه أحد أفضل التطبيقات للشركات الصغيرة في هذا المجال.

تعمل هذه الأداة على أتمتة جميع أنشطة التسويق عبر البريد الإلكتروني التي يمكنك تخيلها تقريبًا. استخدمها لإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة وإنشاء حملات مخصصة والترويج للمنتجات ذات الصلة دون بذل أي جهد يدوي. يوفر Mailchimp أيضًا مجموعة من قوالب البريد الإلكتروني المصممة بشكل جميل وجاهزة للتخصيص. إذا كانت هذه الأداة موجودة في مجموعتك، فلن تحتاج إلى تشكيل فريق مخصص لتعزيز مبادرات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات Mailchimp

جدول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لإرسالها تلقائيًا لتوصيل الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب

أنشئ حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني موجهة بدقة. قسّم جمهورك إلى شرائح بناءً على الخصائص الديموغرافية وسلوك المستخدمين وما إلى

استخدم أداة السحب والإفلات لتخصيص قوالب البريد الإلكتروني بسهولة وفقًا لاحتياجاتك

احصل على تقارير وتحليلات مفصلة حول أداء حملتك

ادمج أكثر من 300 أداة أخرى في سير عملك مثل Wix و Stripe و Canva

قيود Mailchimp

قد يصبح الأمر مكلفًا مع توسع نطاق عملك

جودة خدمة العملاء متوسطة

أسعار Mailchimp

مجانًا: 0 دولار شهريًا لـ 500 جهة اتصال

الأساسيات: 13 دولارًا شهريًا لـ 500 جهة اتصال

القياسي: 20 دولارًا شهريًا لـ 500 جهة اتصال

الاشتراك المميز: 350 دولارًا شهريًا لـ 500 جهة اتصال

تقييمات Mailchimp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (12,448 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (17,148 تقييم)

6. Hootsuite (الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Hootsuite

يعد التميز في وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي هدفًا لكل صاحب شركة صغيرة. Hootsuite هي أداة تسهل تحقيق ذلك.

هذا أحد أفضل التطبيقات لتسويق الشركات الصغيرة بفضل مجموعة ميزاته المتنوعة. يتيح لك إنشاء محتوى جذاب على وسائل التواصل الاجتماعي من الصفر وأتمتة جدولته ونشره. أعجبني بشكل خاص ميزة مراقبة العلامة التجارية القوية في Hootsuite، والتي تتيح لك التحقق من المحادثات عبر الإنترنت حول علامتك التجارية. الميزة الإضافية؟ جميع الميزات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

أفضل ميزات Hootsuite

أتمتة نشر المحتوى على جميع المنصات الرئيسية مثل Instagram وFacebook وLinkedIn وTwitter

أنشئ تقويمات مرئية سهلة الفهم لتحسين تخطيط المحتوى وجدولته

تعاون مع فريقك. قم بتوزيع المهام وإدارة الموافقات ووضع استراتيجيات جديدة

راقب الكلمات المفتاحية والهاشتاغات لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي في مجال عملك

قم بتوصيل أكثر من 100 أداة تحليلية وأداة CRM مثل Google Analytics و Salesforce

قيود Hootsuite

قد تكون الواجهة مربكة بعض الشيء للمستخدمين الجدد

التكامل مع بعض التطبيقات والمنصات مدفوع

أسعار Hootsuite

احترافي: 149 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، عشرة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

الفريق: 399 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hootsuite

G2: 4. 2/5 (4,233 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (3,693 تقييم)

7. Sortly (الأفضل لإدارة المخزون)

عبر Sortly

هل تبحث عن تطبيق لإدارة المخزون يمكنه تلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة؟ Sortly هو الحل المناسب لك. إنه سهل الاستخدام وبديهي ويحتوي على الميزات المناسبة.

لبدء استخدامه، ما عليك سوى تحميل قائمة المخزون الحالية على المنصة. سيقوم Sortly بتنظيمها تلقائيًا. سيساعدك أيضًا على تتبع مخزونك وتلقي تنبيهات عند نفاذ المخزون. ومع ذلك، فإن الميزة المحددة التي تبرز بالنسبة لي هي أداة إنشاء الباركود المدمجة. تتيح لك إنشاء باركود فريد للمنتجات يصف بدقة الكمية والموقع والسعر ورمز التخزين (SKU) وتفاصيل أخرى في غضون دقائق.

أفضل ميزات Sortly

قم بتخصيص معلومات المخزون الفريدة وإدارة قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام الحقول المخصصة

قم بإنشاء رموز QR ومسحها ضوئيًا لإدارة مخزونك بسهولة على هاتفك الذكي

يمكنك الوصول إلى البرنامج على جهازك المحمول من خلال تطبيقه السهل الاستخدام

التكامل مع تطبيقات مثل Slack و Microsoft Teams

قيود Sortly

التطبيق المحمول به أخطاء

ميزة مسح الباركود ليست موثوقة تمامًا

يتكامل مع عدد قليل من التطبيقات فقط

أسعار Sortly

مجاني إلى الأبد

متقدم: 49 دولارًا شهريًا

Ultra: 149 دولارًا شهريًا

المؤسسة: أسعار مخصصة

تصنيفات ومراجعات Sortly

G2: 4. 4/5 (25 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (481 تقييم)

8. Figma (الأفضل للتصميم وإنشاء النماذج الأولية)

عبر Figma

Figma هي أداة تصميم منتجات قوية. من سهولة الاستخدام والتنقل إلى ثراء الميزات، فهي تلبي جميع معاييري لتطبيق جيد للشركات الصغيرة.

أفضل ما يميز Figma هو أنها منصة تصميم لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية. لذلك، لا يهم إذا لم يكن لديك فريق من المطورين المتمرسين. لا يزال بإمكانك استخدامها لإنشاء نماذج أولية واقعية لمنتجاتك مصممة خصيصًا لعلامتك التجارية. تتميز المنصة بواجهة مستخدم جذابة وتتميز أيضًا بقدر كبير من التعاون. هذا ليس كل شيء — توفر Figma أيضًا مجموعة من القوالب لمساعدتك على البدء في إنشاء النماذج الأولية.

أفضل ميزات Figma

تعاون مع فريقك في مشروع تصميم منتج في الوقت الفعلي

استفد من قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج أولية للمنتجات للاختبار والتكرار

استخدم أدوات متقدمة لتحرير الأشكال والتصاميم حسب اختيارك

تواصل مع أعضاء فريقك عبر الصوت أو الدردشة لتعاون سلس

التكامل مع مجموعة من التطبيقات الشائعة، مثل GitLab و Google Workspace

قيود Figma

قد يكون مكلفًا للفرق المتنامية

قدرات محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

يتطلب اتصالاً قويًا بالإنترنت للحصول على أفضل أداء

أسعار Figma

فريق المبتدئين: مجاني

فريق محترف: 15 دولارًا أمريكيًا/مقعد كامل/شهر

التنظيم: 45 دولارًا أمريكيًا/مقعد كامل/شهر

المؤسسة: 75 دولارًا أمريكيًا/مقعد كامل/شهر

تقييمات ومراجعات Figma

G2: 4. 7/5 (1,113 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (738 تقييم)

9. Square (الأفضل لمعالجة المدفوعات وأنظمة نقاط البيع)

عبر Square

إذا كنت تمتلك شركة صغيرة جديدة، يمكن أن تساعدك Square في إعداد نظام نقاط بيع جيد لتسهيل المعاملات النقدية وغير النقدية.

أكثر ما يعجبني في Square هو دقتها. تتيح هذه الأداة لشركتك قبول الدفعات عبر الإنترنت، بما في ذلك الدفع بدون تلامس. يمكنك أيضًا إدارة استلام وتسليم جميع طلباتك في نظام نقاط البيع.

لكن هذا ليس أفضل ما في الأمر. تبيع Square أيضًا حلول أجهزة نقاط البيع المتطورة مثل أجهزة القراءة وأجهزة التسجيل. لذا، فهي بمثابة متجر شامل لإنشاء نظام نقاط بيع كامل للأعمال.

أفضل ميزات Square

اقبل طرق دفع متعددة، بما في ذلك النقد والبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم والدفع عبر الهاتف المحمول

أرسل فواتير غير محدودة بدون رسوم إضافية

احصل على المساعدة في الامتثال لمعايير PCI واسترداد التكاليف

احصل على تقارير مفصلة ورؤى حول المبيعات والمخزون

قيود Square

اشتكى بعض المستخدمين من إغلاق حساباتهم بشكل مفاجئ

رسوم المعاملات أعلى من المنصات الأخرى

صعوبة الوصول إلى خدمة دعم العملاء

أسعار Square

مجاني إلى الأبد

إضافة: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

الاشتراك المميز: 79 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات وتصنيفات Square

G2: 4. 7/5 (789 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (610 تقييم)

10. Shopify (الأفضل لإدارة منصات التجارة الإلكترونية)

عبر Shopify

Shopify هو تطبيق لا غنى عنه لكل شركة صغيرة تهدف إلى الدخول إلى عالم الإنترنت. فهو يحتوي على جميع الأدوات والتقنيات التي تحتاجها لإنشاء متجرك الرقمي.

بالنسبة لي، تتمثل الميزة الفريدة لـ Shopify في سهولة استخدامها. على الرغم من أن إنشاء شركة عبر الإنترنت قد يكون أمرًا صعبًا، إلا أن هذه الأداة تبسطه إلى حد كبير. هناك مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص، وواجهة سهلة الاستخدام، وقائمة طويلة من تطبيقات الجهات الخارجية المدمجة لتعظيم كفاءة المتجر، ونظام نقاط البيع المدمج لبيع سلس.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Shopify أيضًا تنمية أعمالك باستخدام أدوات تحسين محركات البحث العضوية (SEO) ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى. هذه الميزة وحدها تجعله من بين أفضل التطبيقات للشركات الصغيرة.

أفضل ميزات Shopify

اختر من بين مجموعة من القوالب والسمات القابلة للتخصيص لإنشاء متجرك الإلكتروني

تلقى المدفوعات عبر مصادر متعددة من خلال Shopify Payments

استفد من ميزات التسويق المدمجة لزيادة عدد الزيارات والمبيعات

قم بإدارة متجرك أثناء التنقل باستخدام تطبيق Shopify للهواتف المحمولة

التكامل مع أدوات قوية من جهات خارجية مثل HubSpot و Mailchimp

قيود Shopify

لا توجد خطة مجانية متاحة

خيارات التخصيص المتعمقة محدودة، خاصة بالنسبة لعملية الدفع والصفحات الرئيسية الأخرى

أسعار Shopify

الأساسي: 39 دولارًا شهريًا

Shopify: 105 دولارات شهريًا

متقدم: 399 دولارًا أمريكيًا في الشهر

بالإضافة إلى: 2300 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Shopify

G2: 4. 4/5 (4,539 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (6,359 تقييم)

عزز شركتك الصغيرة مع ClickUp

إدارة شركة صغيرة ليس بالأمر السهل أبدًا. ومع ذلك، فإن الموارد المحدودة وفريق العمل الصغير يعني أيضًا أن مساهماتك ستكون ذات تأثير كبير.

مع مجموعة التطبيقات المناسبة للأعمال الصغيرة، لا يهم حجم فريقك أو محدودية مواردك. يمكنك دائمًا الاستفادة القصوى مما هو متاح لك.

تسهل حلول إدارة المشاريع الشاملة مثل ClickUp إدارة الشركات الصغيرة من خلال تبسيط المهام ومركزية الاتصالات وتعزيز إدارة علاقات العملاء وكفاءة الفريق. تضمن مجموعة الميزات الشاملة التي توفرها هذه الحلول أن تستفيد شركتك من أفضل التقنيات لتحقيق النمو والنجاح.

لذا، لا تنتظر أكثر من ذلك — اشترك في ClickUp اليوم مجانًا وجربه!