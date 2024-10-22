أفضل 10 برامج لإدارة التسويق للشركات الصغيرة في عام 2025

تركز العديد من من منصات برامج التسويق على جوانب محددة من استراتيجية التسويق الخاصة بك، مثل أدوات التسويق الداخلي لزيادة عدد الزيارات أو برامج التسويق الخارجي لتحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى مبيعات.
يذهب حل إدارة التسويق الكامل إلى أبعد من ذلك، حيث يمنحك طريقة شاملة للبقاء على اطلاع على خططك التسويقية وإدارة حركة المرور والعملاء المحتملين وتتبع عائد الاستثمار لحملاتك وحتى إدارة مشروع تخطيط حملاتك وتنفيذها.
إذا كنت من الشركات الصغيرة التي تكافح من أجل التوفيق بين جميع الأجزاء المتحركة لاستراتيجيتك التسويقية الشاملة، فقد حان الوقت لدمج برنامج إدارة التسويق في عملياتك. لكن اختيار الأداة المناسبة أمر مهم. في هذه المقالة، سوف نستكشف في هذه المقالة أفضل برامج التسويق للشركات الصغيرة (وما الذي تبحث عنه في أي برنامج تسويق تختاره).
ما هي برامج إدارة التسويق للشركات الصغيرة؟
يتيح لك برنامج إدارة التسويق التركيز على المجالات الرئيسية التي تحتاج فيها إلى وقتك ومهاراتك مع تبسيط جميع المهام الرتيبة (ولكن المهمة) التي يجب أن تحدث في الخلفية.
هناك ثلاثة أنواع من برامج إدارة التسويق تستهدف الركائز الثلاث لاستراتيجية التسويق الحديثة:
- أدوات سير عمل التسويق، مثل منصات إنشاء حملات البريد الإلكتروني وتطويرها وجدولتها
- منصات ذكاء التسويق، مثلأدوات التحليلات التي تجمع البيانات وتحللها لتمنحك رؤى قابلة للتنفيذ في مجالات رئيسية مثل اتجاهات المستهلكين وسلوك زوار الموقع الإلكتروني
- أدوات أتمتة التسويق التي تعمل على تبسيط وأتمتة مهام التسويق المتكررة والمحفزات
يمكّن هذا البرنامج المستخدمين من الإشراف على الحملات التسويقية وتعظيم موارد أعمالهم الصغيرة ووقتهم. وبعض من أفضل برامج إدارة التسويق تجمع بين الفئات الثلاث المذكورة أعلاه في منصة شاملة بحيث يمكنك تتبع وإدارة العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق والأنشطة في مكان واحد:
- جمع بيانات التسويق وتحليلات البيانات
- إدارة علاقات العملاء (CRM)، بما في ذلك توليد العملاء المحتملين وتسجيل العملاء المحتملين ورعاية العملاء المحتملين
- تخطيط وبناء وتفعيل حملات تسويقية محددة، بما في ذلك وضع العلامات التجارية وإنشاء المحتوى والحصول على موافقة أصحاب المصلحة
- تعاون الفريق بحيث لا يعيش التسويق في صوامعه، بل يكون مرئيًا ومتكاملاً في جميع أنحاء العمل بأكمله
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة التسويق للشركات الصغيرة؟
إن اختيار برنامج إدارة التسويق المناسب لشركتك الصغيرة سيساعد فريق التسويق الخاص بك على العمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، ولكن لكل شركة صغيرة احتياجات وميزانيات فريدة. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء مراجعة خياراتك:
- أتمتة التسويق: تتيح أدوات أتمتة التسويق حملات وسائل التواصل الاجتماعي وأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني
- ميزات واسعة النطاق: توفر المنصة الجيدة مزيجًا من أدوات التسويق الرقمي والتسويق عبر البريد الإلكتروني ووظائف منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي
- تكامل CRM: يؤدي تكامل CRM الجيد إلى زيادة المبيعات. تأكد من أن البرنامج يتكامل بشكل جيد معأدوات إدارة علاقات العملاء لتتبع رحلة العميل بأكملها
- التحليلات: التكامل مع Google Analytics وأدوات التحليلات الأخرى لقياس الأداء التسويقي بدقة وتوفير رؤى مفيدة
- التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: تتيح الإدارة الجيدة لوسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة والتفاعل مع العملاء المحتملين
- إصدار مجاني أو خيارات تجريبية: يقدم العديد من مزودي برامج التسويق خطة مجانية أو خطة تجريبية بميزات محدودة حتى تتمكن من اختبار الأداة قبل أن تستهلك ميزانيتك التسويقية
أفضل 10 برامج لإدارة التسويق للشركات الصغيرة في عام 2024
ولتسهيل الأمور، قمنا بتجميع قائمة بأفضل برامج التسويق برامج الأتمتة وبرامج إدارة التسويق في 2024. يعمل كل خيار منها بشكل رائع للشركات الصغيرة، ولكن معظم هذه المنتجات تتوسع بسهولة مع نمو أعمالك.
1. ClickUp
التعامل مع المشاريع التسويقية والمهام اليومية في أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp
على عكس بعض البرامج التي تركز على مجال واحد فقط من استراتيجيتك التسويقية, ClickUp تسويق عبارة عن مجموعة الإنتاجية يقوم بكل شيء
هل يحتاج فريقك إلى العصف الذهني للأفكار التسويقية، ومن ثم تحويل هذا العصف الذهني إلى مهام قابلة للتنفيذ مع تواريخ استحقاق ومكلفين؟ هذا ما تفعله بالضبط السبورة البيضاء من Clickup.
هل ينقصك الوقت؟ مجموعة كبيرة من قوالب التسويق والعمليات التجارية، بما في ذلك ClickUp قالب إدارة حملات التسويق يأخذك من مرحلة التفكير إلى التنفيذ بسرعة.
هل تتعامل مع الاختناقات في حملة واردة عاجلة؟ يتيح لك ClickUp تصوّر كل مرحلة من مراحل المشروع واتخاذ إجراءات بشأنها ببضع نقرات فقط، سواء كنت تحب قائمة مرجعية بسيطة أو لوحة كانبان أو مخطط جانت الأكثر تعقيدًا.
ولأن ClickUp أكثر من مجرد منصة تسويق، بل هو أيضًا منصة شاملة لإدارة المشاريع، فإنه سيبقي حتى أكثر خطط التسويق تعقيدًا على المسار الصحيح ويساعدك على التوفيق بين كل مشروع، وعضو فريق، وناتج تحتاج إليه.
أفضل ميزات ClickUp
- طرح الأفكار وتخطيط البرامج التسويقية وتنفيذها من خلال ميزات إدارة المشاريع الشاملة
- تخصيص الموارد لحملاتك التسويقية وإدارتها بكفاءة من خلال ميزات إدارة الموارد
- تعقب حملاتك التسويقية وإنشاء المحتوى بسرعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة بخبرة الخبراء
- تتبع وتحليل التقدم المحرز نحوأهدافك التسويقية باستخدام لوحات المعلومات المرئية
- التعاون بسهولة من خلال العمل معًا في الوقت الفعلي وإبقاء أعضاء الفريق على نفس الصفحة
قيود ClickUp
- يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مربكة بسبب ميزاتها المتعددة
- يقول بعض العملاء أن تطبيق الهاتف المحمول يفتقر إلى الوظائف الكاملة لإصدار سطح المكتب
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- AI ClickUp متاح للشراء على جميع الخطط المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا
تقييمات ومراجعات ClickUp ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
2. هب سبوت
عبر هبسبوت صممت HubSpot برنامجها التسويقي للشركات من جميع الأحجام. وكما يوحي اسمه، يركز البرنامج جميع أدوات التسويق والبيانات في مركز واحد لسد الفجوة بين قنوات التسويق وفرق العمل.
وتتميز منصة إدارة التسويق وأتمتة التسويق بأدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني، والصفحات المقصودة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة العملاء المحتملين، كما أن أتمتة المهام المتكررة تجعل الحياة أسهل لفرق التسويق والمبيعات. تقدم الشركة إصدارًا مجانيًا مخصصًا للشركات الصغيرة، حيث تقدم الشركة إصدارًا مجانيًا يحتوي على الأدوات الأساسية التي تحتاجها للبدء.
أفضل ميزات HubSpot
- ربط الأدوات والتجارب من خلال مركز التسويق، الذي يوحد الفرق على منصة تسمح باتصالات أعمق مع العملاء
- استخدام أداة إنشاء النماذج القوية عبر الإنترنت لتحسين توليد العملاء المحتملين والتواصل مع العملاء المحتملين
- المزامنة بين HubSpot وSalesforce ثنائية الاتجاه دون متطلبات تقنية
- الوصول إلى مكتبة من المحتوى التعليمي المجاني، بما في ذلك المقالات والدورات التدريبية عبر الإنترنت والشهادات
قيود HubSpot
- يجد العديد من المستخدمين أن HubSpot باهظ التكلفة، خاصة الشركات الصغيرة والشركات الناشئة الذين يريدون المزيد من الميزات المحدودة المتوفرة في الباقة المجانية
- يريد بعض العملاء دعمًا أفضل للتكامل مع الأدوات التي يستخدمونها
- يشتكي المستخدمون من القيود المفروضة على إمكانيات إعداد التقارير والتحليلات، خاصةً في الباقات ذات المستوى الأدنى
تسعير HubSpot
- مجاني للأبد
- مبتدئ: 50 دولارًا شهريًا
- احترافي: 800 دولار شهريًا
- الشركات: 3,600 دولار شهرياً
تقييمات ومراجعات HubSpot
- G2: 4.4/5 (10,000+ تقييم)
- كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 5,000 تقييم)
3. أسانا
عبر أسانا تعمل Asana كبرنامج لإدارة التسويق يعزز التعاون ويحسن نتائج الحملات التسويقية. تهدف الشركة إلى مساعدة فرق التسويق على وضع أهداف واضحة وتحقيقها على الفور. يوفر Asana أدوات لتتبع بيانات الحملة وأعباء العمل وعمليات التسليم في منصة واحدة، ويتكامل البرنامج مع أكثر من 270 تطبيقًا، مما يسمح لأدوات التسويق بالعمل معًا بسلاسة.
أفضل ميزات Asana
- تعزيز التعاون وتسريع إنتاج الحملات، مما يضمن عمل الفرق معًا بشكل أفضل
- ربط الحملات التسويقية بأهداف العمل الشاملة، مما يضمن تركيز الفرق على العمل الذي يحقق الإيرادات
- توحيد المسوقين حول أهداف مشتركة وتتبع التقدم المحرز عبر المبادرات في مركز مركزي
- التكامل مع أكثر من 270 تطبيقًا، مما يسمح للمسوقين بالوصول إلى المعلومات بسلاسة عبر منتجات متعددة
قيود Asana
- يجد المستخدمون أن وظائف تطبيق الهاتف المحمول محدودة، خاصة على الشاشات الأصغر حجمًا
- يجد بعض العملاء أن عدم القدرة على تعيين عدة مستخدمين لمهمة واحدة أمر محبط
- ميزات تتبع الوقت غير متوفرة في جميع مستويات الأسعار
تسعير Asana
- مجاني للأبد
- بريميوم: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات أسانا
- G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)
4. Monday.com
عبر monday.com بينما يصف نفسه بأنه منصة "إدارة عمل"، يقدم موقع Monday.com أدوات فريدة لفرق التسويق والفرق الإبداعية التي تساعد في التعامل مع كل خطوة من خطوات عملية التسويق. يوفر البرنامج ميزات لإدارة الأصول وتتبع الحملات وتقويم المحتوى والتخطيط الاستراتيجي.
يمكنك حتى استخدامه لتحديد الأهداف وتتبعها وقياس تأثير جهود فريقك التسويقية. يتكامل البرنامج أيضاً مع أدوات مثل Supermetrics وGoogle Ads وHubSpot، مما يضمن لك حلاً تسويقياً شاملاً.
Monday.com أفضل الميزات
- تبسيط وتحسين عمليات العمل التسويقي من الفكرة إلى التسليم لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة
- إدارة طلبات المحتوى والتصميم بكفاءة من خلال نظام مركزي
- تنظيم وإدارة الأحداث التسويقية بسلاسة
- تخطيط الحملات وتتبعها بصريًا باستخدام مخططات جانت
قيود موقع Monday.com
- يقول بعض المستخدمين أن تحميل المنصة يمكن أن يكون بطيئاً
- يشعر عدد من المستخدمين أن منحنى التعلم حاد للغاية
- لم يتمكن بعض العملاء من العثور على عمليات التكامل التي يحتاجونها
Monday.com التسعير
- مجاني للأبد
- أساسي: 8 دولارات شهريًا لأربعة مقاعد
- قياسي: 10 دولارات شهرياً لثلاثة مقاعد
- احترافي: 16 دولارًا شهريًا لثلاثة مقاعد
- للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
Monday.com التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)
- كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
5. مايكروسوفت ديناميكس 365
عبر مايكروسوفت ديناميكس 365 صممت Microsoft منصة Microsoft Dynamics 365 لتعزيز كفاءة الأعمال وتقليل التكاليف. توفر المنصة بيئة متصلة تربط بين الأشخاص والبيانات والمهام وتوفر حلولاً مصممة خصيصاً مع التركيز على دمج المبيعات والتسويق.
تساعد Microsoft Dynamics 365 المستخدمين على فهم احتياجات العملاء وتسريع تحويلات العملاء المحتملين ومواءمة استراتيجيات التسويق مع مهام الفريق. توفر المنصة أيضاً الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية.
أفضل ميزات Microsoft Dynamics 365
- الانتقال إلى السحابة بثقة وتعزيز الإنتاجية من خلال الاعتماد السريع للذكاء الاصطناعي
- العمل معاً من خلال ربط أعمالك بالكامل من خلال تطبيقات Dynamics 365
- زيادة الرؤية في احتياجات العملاء لتوجيه العملاء في خط أنابيب المبيعات بشكل أسرع
- تحليل أداء الحملات وتحسينه من خلال عمليات التكامل مثل Supermetrics وGoogle Ads
قيود Microsoft Dynamics 365
- بعض مناطق واجهة المستخدم ليست بديهية بما فيه الكفاية
- يواجه البرنامج أحيانًا صعوبات في الأداء عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة
- يفضل بعض المستخدمين إمكانات تخصيص محسّنة
تسعير Microsoft Dynamics 365
- الأساسيات: 70 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
- الإصدار المميز: 100 دولار شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Microsoft Dynamics 365
- G2: 3.8/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم)
6. ميلشيمب
عبر Mailchimp Mailchimp هي أداة رائدة في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تحول رسائل البريد الإلكتروني إلى إيرادات. وقد توسعت الشركة لتصبح علامة تجارية كبيرة في مجال التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة، وتستخدمها الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة على حد سواء. يوفر البرنامج أتمتة متقدمة للبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة استنادًا إلى البيانات السلوكية لإشراك العملاء وتحويلهم بسهولة، كما أنه يوفر أدوات الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى على العلامة التجارية بسرعة.
أفضل ميزات Mailchimp
- اكسب عملاء جدد من خلال رسائل البريد الإلكتروني المخصصة والأتمتة التي تجعلك تحصل على المزيد من عمليات الفتح والنقرات والمبيعات
- زيادة الطلبات والقيمة الدائمة للعملاء من خلال تخصيص رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة بناءً على البيانات السلوكية
- أنشئ محتوى يتماشى مع العلامة التجارية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية واختر من القوالب المصممة بخبرة
- تحليل الأداء باستخدام التقارير المخصصة، وتصور مسار التحويل، وبيانات التحليلات الأخرى
قيود Mailchimp
- يجد بعض المستخدمين أن الميزات محدودة مقارنة بمنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأخرى
- قد يكون البرنامج معقداً بالنسبة للمبتدئين في التسويق عبر البريد الإلكتروني
- يجد بعض المستخدمين أن قدرات التشغيل الآلي للخطط ذات المستوى الأدنى مقيدة للغاية
تسعير Mailchimp
- مجاني للأبد
- الأساسيات: 13 دولارًا شهريًا
- قياسي: 20 دولارًا شهريًا
- بريميوم: 350 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات Mailchimp
- G2: 4.3/5 (أكثر من 12,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 16,000 تقييم)
7. بريفو
عبر بريفو Brevo عبارة عن منصة شاملة تعمل على أتمتة الحملات التسويقية عبر قنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وواتساب والدردشة. تتيح منصة Brevo، وهي منصة تسويق غنية بالميزات، للمستخدمين إنشاء حملات ذكية وتتبع العملاء المحتملين والمساعدة في إغلاق المبيعات، كما أن خدمة البريد الإلكتروني للمعاملات تؤدي إلى تسليم البريد بشكل أسرع.
أفضل ميزات بريفو
- استخدام الحملات الذكية لبناء العلاقات وأتمتة الحملات التسويقية عبر قنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وواتساب والدردشة
- التواصل الفوري مع العملاء باستخدام ميزة الدردشة في الوقت الفعلي
- التكامل مع أكثر من 150 أداة تسويق رقمي رائدة، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى والتجارة الإلكترونية
قيود بريفو
- يجد بعض المستخدمين الأداء بطيئًا، خاصةً عند إنشاء الحملات
- يجد بعض العملاء صعوبة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام بروتوكول نقل البريد البسيط
تسعير بريفو
- مجانًا للأبد
- للمبتدئين: 25 دولارًا شهريًا
- الأعمال: 65 دولارًا شهريًا
- بريفو بلس: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
بريفو التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)
- كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
8. بازسومو
عبر بازسومو BuzzSumo هي أداة تسويقية تمنح المستخدمين رؤى حول الإشارات الإعلامية وأفكار المحتوى، مما يسمح لهم بالتواصل مع أكثر من 700,000 صحفي. وبفضل ميزات مثل اكتشاف المحتوى والبحث والرصد، تكون العروض الترويجية ذات صلة وفي الوقت المناسب. تتيح الأداة للمستخدمين التعرف بسرعة على المحتوى الذي يحقق أداءً جيدًا في مجالات محددة وتركز بشكل فريد على مشاريع تسويق المحتوى .
أفضل ميزات BuzzSumo
- فهرسة مليارات المقالات والمنشورات، مما يسمح بتحليل المحتوى المتعمق واستراتيجيات التسويق الرقمي
- تحديد الأشخاص المؤثرين المناسبين لعلامتك التجارية، مما يعزز توليد العملاء المحتملين ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي
- الحصول على رؤى سريعة والوصول إلى البيانات مباشرةً من متصفحك من خلال إضافة كروم
- استخدم التكامل المخصص لتحسين إمكانات أتمتة التسويق من خلال واجهة برمجة التطبيقات القوية للمنصة
قيود BuzzSumo
- يجد بعض المستخدمين أن الإصدار المجاني محدود للغاية
- مثل أدوات تحسين محركات البحث الأخرى لتحسين محركات البحث والمحتوى، يمكن أن يكون منحنى التعلم في Buzzsumo محبطًا للمستخدمين الجدد
- يجد بعض المستخدمين أن البرنامج باهظ الثمن بالنسبة للأفراد والشركات الصغيرة
تسعير BuzzSumo
- إنشاء المحتوى: 199 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد
- العلاقات العامة والاتصالات: 299 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين
- الحزمة: 499 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين
- المؤسسات: 999 دولارًا شهريًا ل 30 مستخدمًا
تقييمات ومراجعات BuzzSumo BuzzSumo
- G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
9. جيرا
عبر أطلسيان يعد برنامج Atlassian Jira من Atlassian برنامجًا رائدًا لتتبع المشاريع يلبي احتياجات مختلف وحدات العمل، بما في ذلك التسويق وتطوير البرمجيات. يقدم البرنامج ميزات لإدارة العمل وإعداد التقارير والأتمتة. يتكامل برنامج Jira مع أكثر من 3000 أداة في نظام Atlassian، مما يوفر إمكانيات لا حصر لها لتوسيع الميزات.
أفضل ميزات Jira
- تقسيم الأفكار الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها عبر فرق العمل باستخدام قصص المستخدمين والمشكلات والمهام
- ابدأ بالقوالب الجاهزة، مثل Scrum وKanban وتتبع الأخطاء و DevOps
- قم بتخصيص سير العمل الخاص بك للتكيف مع احتياجات فريقك، مما يسمح لك بالبدء بشكل بسيط وزيادة تعقيده حسب الحاجة
- استفد من قابلية التوسع في Jira من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة، مما يضمن إمكانية توسع الفرق المتنامية دون احتكاك
قيود Jira
- يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل في البرنامج أو تهيئته لتلبية احتياجاتهم
- قد يجد المستخدمون أن الميزات وخيارات التخصيص العديدة مربكة للغاية
- يشكو بعض العملاء من بطء الأداء مع المشاريع أو المثيلات الكبيرة
تسعير #### جيرا
- المشاريع: يبدأ من 10 دولارات شهريًا ل 10 مستخدمين
- التطوير: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين
- مكتب الخدمة: 20 دولاراً شهرياً ل 10 مستخدمين
تقييمات ومراجعات جيرا
- G2: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)
10. كرياتيو
عبر كرياتيو يُعد برنامج Creatio للتسويق حلاً متعدد القنوات للمبيعات والتسويق يعمل على تحسين رحلات العملاء ويسمح للمسوقين بالتفاعل بشكل أفضل مع العملاء. يحتوي البرنامج على العديد من الميزات لتحسين سير عمل العملاء المحتملين وفعالية الإعلانات الرقمية. من خلال إدارة العملاء المحتملين وإدارة الحملات وإدارة الأحداث، يقدم Marketing Creatio حلاً شاملاً لفرق التسويق.
أفضل الميزات #### Creatio
- أتمتة مهام سير عمل التسويق وإنشاء تطبيقات بدون ترميز من خلال منصة Creatio التي لا تحتوي على رموز
- إنشاء حملات تسويقية وإدارة العملاء المحتملين باستخدام ميزات الأتمتة المضمنة في Creatio
- استمتع بتوليد عملاء محتملين أفضل وتحسين استراتيجيات التسويق من خلال عمليات البيع الآلية
- أتمتة مهام سير عمل خدمة العملاء للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة عبر قنوات متعددة
قيود Creatio
- قد يجد المستخدمون أن Creatio مكلف للغاية
- أبلغ بعض المستخدمين عن وجود تحديات في تخصيص العمليات وسير العمل
- يشعر المستخدمون الراغبون في الحصول على تقارير وتحليلات متقدمة بأن المنتج غير متوفر
تسعير Creatio
- النمو: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- غير محدود: 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
Creatio التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)
- كابيترا: 4.8/5 (19 تقييم)
حسّن جهودك التسويقية اليوم
كما ترى، تركز بعض منصات برمجيات إدارة التسويق على مجال واحد محدد من استراتيجيتك التسويقية، مثل أدوات أتمتة البريد الإلكتروني. ثم هناك حلول أكثر شمولاً تقوم بكل شيء. وفي كثير من الحالات، لا يوجد فرق في السعر بين الاثنين.
يعتمد الخيار الأفضل بالنسبة لك على ما إذا كنت موافقًا على استخدام أدوات مختلفة وتعلم منصات مختلفة لكل مجال منفصل من مجالات التسويق الخاصة بك.
بالنسبة لمنصة إدارة التسويق الشاملة، التي تتكامل أيضًا مع أدوات منفصلة، إذا كنت لا تزال ترغب في استخدامها, جرّب ClickUp اليوم ! فهو يتجاوز مجرد إدارة التسويق، حيث يتيح لفريقك التعاون والتواصل وتنفيذ أهداف أعمالك الصغيرة عبر المؤسسة بأكملها.