أفضل 10 برامج لإدارة التسويق للشركات الصغيرة في عام 2025

تركز العديد من من منصات برامج التسويق على جوانب محددة من استراتيجية التسويق الخاصة بك، مثل أدوات التسويق الداخلي لزيادة عدد الزيارات أو برامج التسويق الخارجي لتحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى مبيعات.

يذهب حل إدارة التسويق الكامل إلى أبعد من ذلك، حيث يمنحك طريقة شاملة للبقاء على اطلاع على خططك التسويقية وإدارة حركة المرور والعملاء المحتملين وتتبع عائد الاستثمار لحملاتك وحتى إدارة مشروع تخطيط حملاتك وتنفيذها.

إذا كنت من الشركات الصغيرة التي تكافح من أجل التوفيق بين جميع الأجزاء المتحركة لاستراتيجيتك التسويقية الشاملة، فقد حان الوقت لدمج برنامج إدارة التسويق في عملياتك. لكن اختيار الأداة المناسبة أمر مهم. في هذه المقالة، سوف نستكشف في هذه المقالة أفضل برامج التسويق للشركات الصغيرة (وما الذي تبحث عنه في أي برنامج تسويق تختاره).

ما هي برامج إدارة التسويق للشركات الصغيرة؟

يتيح لك برنامج إدارة التسويق التركيز على المجالات الرئيسية التي تحتاج فيها إلى وقتك ومهاراتك مع تبسيط جميع المهام الرتيبة (ولكن المهمة) التي يجب أن تحدث في الخلفية.

هناك ثلاثة أنواع من برامج إدارة التسويق تستهدف الركائز الثلاث لاستراتيجية التسويق الحديثة:

أدوات سير عمل التسويق ، مثل منصات إنشاء حملات البريد الإلكتروني وتطويرها وجدولتها

، مثل منصات إنشاء حملات البريد الإلكتروني وتطويرها وجدولتها منصات ذكاء التسويق ، مثل أدوات التحليلات التي تجمع البيانات وتحللها لتمنحك رؤى قابلة للتنفيذ في مجالات رئيسية مثل اتجاهات المستهلكين وسلوك زوار الموقع الإلكتروني

، مثل أدوات التحليلات التي تجمع البيانات وتحللها لتمنحك رؤى قابلة للتنفيذ في مجالات رئيسية مثل اتجاهات المستهلكين وسلوك زوار الموقع الإلكتروني أدوات أتمتة التسويق التي تعمل على تبسيط وأتمتة مهام التسويق المتكررة والمحفزات

يمكّن هذا البرنامج المستخدمين من الإشراف على الحملات التسويقية وتعظيم موارد أعمالهم الصغيرة ووقتهم. وبعض من أفضل برامج إدارة التسويق تجمع بين الفئات الثلاث المذكورة أعلاه في منصة شاملة بحيث يمكنك تتبع وإدارة العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق والأنشطة في مكان واحد:

جمع بيانات التسويق وتحليلات البيانات

إدارة علاقات العملاء (CRM)، بما في ذلك توليد العملاء المحتملين وتسجيل العملاء المحتملين ورعاية العملاء المحتملين

تخطيط وبناء وتفعيل حملات تسويقية محددة، بما في ذلك وضع العلامات التجارية وإنشاء المحتوى والحصول على موافقة أصحاب المصلحة

تعاون الفريق بحيث لا يعيش التسويق في صوامعه، بل يكون مرئيًا ومتكاملاً في جميع أنحاء العمل بأكمله

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة التسويق للشركات الصغيرة؟

إن اختيار برنامج إدارة التسويق المناسب لشركتك الصغيرة سيساعد فريق التسويق الخاص بك على العمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، ولكن لكل شركة صغيرة احتياجات وميزانيات فريدة. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء مراجعة خياراتك:

أتمتة التسويق: تتيح أدوات أتمتة التسويق حملات وسائل التواصل الاجتماعي وأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني

تتيح أدوات أتمتة التسويق حملات وسائل التواصل الاجتماعي وأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني ميزات واسعة النطاق: توفر المنصة الجيدة مزيجًا من أدوات التسويق الرقمي والتسويق عبر البريد الإلكتروني ووظائف منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

توفر المنصة الجيدة مزيجًا من أدوات التسويق الرقمي والتسويق عبر البريد الإلكتروني ووظائف منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي تكامل CRM: يؤدي تكامل CRM الجيد إلى زيادة المبيعات. تأكد من أن البرنامج يتكامل بشكل جيد مع أدوات إدارة علاقات العملاء لتتبع رحلة العميل بأكملها

يؤدي تكامل CRM الجيد إلى زيادة المبيعات. تأكد من أن البرنامج يتكامل بشكل جيد مع أدوات إدارة علاقات العملاء لتتبع رحلة العميل بأكملها التحليلات: التكامل مع Google Analytics وأدوات التحليلات الأخرى لقياس الأداء التسويقي بدقة وتوفير رؤى مفيدة

التكامل مع Google Analytics وأدوات التحليلات الأخرى لقياس الأداء التسويقي بدقة وتوفير رؤى مفيدة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: تتيح الإدارة الجيدة لوسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة والتفاعل مع العملاء المحتملين

تتيح الإدارة الجيدة لوسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة والتفاعل مع العملاء المحتملين إصدار مجاني أو خيارات تجريبية: يقدم العديد من مزودي برامج التسويق خطة مجانية أو خطة تجريبية بميزات محدودة حتى تتمكن من اختبار الأداة قبل أن تستهلك ميزانيتك التسويقية

أفضل 10 برامج لإدارة التسويق للشركات الصغيرة في عام 2024

ولتسهيل الأمور، قمنا بتجميع قائمة بأفضل برامج التسويق برامج الأتمتة وبرامج إدارة التسويق في 2024. يعمل كل خيار منها بشكل رائع للشركات الصغيرة، ولكن معظم هذه المنتجات تتوسع بسهولة مع نمو أعمالك.

1. ClickUp

التعامل مع المشاريع التسويقية والمهام اليومية في أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp

على عكس بعض البرامج التي تركز على مجال واحد فقط من استراتيجيتك التسويقية, ClickUp تسويق عبارة عن مجموعة الإنتاجية يقوم بكل شيء

هل يحتاج فريقك إلى العصف الذهني للأفكار التسويقية، ومن ثم تحويل هذا العصف الذهني إلى مهام قابلة للتنفيذ مع تواريخ استحقاق ومكلفين؟ هذا ما تفعله بالضبط السبورة البيضاء من Clickup.

هل ينقصك الوقت؟ مجموعة كبيرة من قوالب التسويق والعمليات التجارية، بما في ذلك ClickUp قالب إدارة حملات التسويق يأخذك من مرحلة التفكير إلى التنفيذ بسرعة.

هل تتعامل مع الاختناقات في حملة واردة عاجلة؟ يتيح لك ClickUp تصوّر كل مرحلة من مراحل المشروع واتخاذ إجراءات بشأنها ببضع نقرات فقط، سواء كنت تحب قائمة مرجعية بسيطة أو لوحة كانبان أو مخطط جانت الأكثر تعقيدًا.

ولأن ClickUp أكثر من مجرد منصة تسويق، بل هو أيضًا منصة شاملة لإدارة المشاريع، فإنه سيبقي حتى أكثر خطط التسويق تعقيدًا على المسار الصحيح ويساعدك على التوفيق بين كل مشروع، وعضو فريق، وناتج تحتاج إليه.

أفضل ميزات ClickUp

طرح الأفكار وتخطيط البرامج التسويقية وتنفيذها من خلال ميزات إدارة المشاريع الشاملة

تخصيص الموارد لحملاتك التسويقية وإدارتها بكفاءة من خلال ميزات إدارة الموارد

تعقب حملاتك التسويقية وإنشاء المحتوى بسرعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة بخبرة الخبراء

تتبع وتحليل التقدم المحرز نحو أهدافك التسويقية باستخدام لوحات المعلومات المرئية

التعاون بسهولة من خلال العمل معًا في الوقت الفعلي وإبقاء أعضاء الفريق على نفس الصفحة

قيود ClickUp

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مربكة بسبب ميزاتها المتعددة

يقول بعض العملاء أن تطبيق الهاتف المحمول يفتقر إلى الوظائف الكاملة لإصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

AI ClickUp متاح للشراء على جميع الخطط المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. هب سبوت

عبر هبسبوت صممت HubSpot برنامجها التسويقي للشركات من جميع الأحجام. وكما يوحي اسمه، يركز البرنامج جميع أدوات التسويق والبيانات في مركز واحد لسد الفجوة بين قنوات التسويق وفرق العمل.

وتتميز منصة إدارة التسويق وأتمتة التسويق بأدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني، والصفحات المقصودة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة العملاء المحتملين، كما أن أتمتة المهام المتكررة تجعل الحياة أسهل لفرق التسويق والمبيعات. تقدم الشركة إصدارًا مجانيًا مخصصًا للشركات الصغيرة، حيث تقدم الشركة إصدارًا مجانيًا يحتوي على الأدوات الأساسية التي تحتاجها للبدء.

أفضل ميزات HubSpot

ربط الأدوات والتجارب من خلال مركز التسويق، الذي يوحد الفرق على منصة تسمح باتصالات أعمق مع العملاء

استخدام أداة إنشاء النماذج القوية عبر الإنترنت لتحسين توليد العملاء المحتملين والتواصل مع العملاء المحتملين

المزامنة بين HubSpot وSalesforce ثنائية الاتجاه دون متطلبات تقنية

الوصول إلى مكتبة من المحتوى التعليمي المجاني، بما في ذلك المقالات والدورات التدريبية عبر الإنترنت والشهادات

قيود HubSpot

يجد العديد من المستخدمين أن HubSpot باهظ التكلفة، خاصة الشركات الصغيرة و الشركات الناشئة الذين يريدون المزيد من الميزات المحدودة المتوفرة في الباقة المجانية

يريد بعض العملاء دعمًا أفضل للتكامل مع الأدوات التي يستخدمونها

يشتكي المستخدمون من القيود المفروضة على إمكانيات إعداد التقارير والتحليلات، خاصةً في الباقات ذات المستوى الأدنى

تسعير HubSpot

مجاني للأبد

مبتدئ: 50 دولارًا شهريًا

احترافي: 800 دولار شهريًا

الشركات: 3,600 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (10,000+ تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 5,000 تقييم)

3. أسانا

عبر أسانا تعمل Asana كبرنامج لإدارة التسويق يعزز التعاون ويحسن نتائج الحملات التسويقية. تهدف الشركة إلى مساعدة فرق التسويق على وضع أهداف واضحة وتحقيقها على الفور. يوفر Asana أدوات لتتبع بيانات الحملة وأعباء العمل وعمليات التسليم في منصة واحدة، ويتكامل البرنامج مع أكثر من 270 تطبيقًا، مما يسمح لأدوات التسويق بالعمل معًا بسلاسة.

أفضل ميزات Asana

تعزيز التعاون وتسريع إنتاج الحملات، مما يضمن عمل الفرق معًا بشكل أفضل

ربط الحملات التسويقية بأهداف العمل الشاملة، مما يضمن تركيز الفرق على العمل الذي يحقق الإيرادات

توحيد المسوقين حول أهداف مشتركة وتتبع التقدم المحرز عبر المبادرات في مركز مركزي

التكامل مع أكثر من 270 تطبيقًا، مما يسمح للمسوقين بالوصول إلى المعلومات بسلاسة عبر منتجات متعددة

قيود Asana

يجد المستخدمون أن وظائف تطبيق الهاتف المحمول محدودة، خاصة على الشاشات الأصغر حجمًا

يجد بعض العملاء أن عدم القدرة على تعيين عدة مستخدمين لمهمة واحدة أمر محبط

ميزات تتبع الوقت غير متوفرة في جميع مستويات الأسعار

تسعير Asana

مجاني للأبد

بريميوم: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4. Monday.com

عبر monday.com بينما يصف نفسه بأنه منصة "إدارة عمل"، يقدم موقع Monday.com أدوات فريدة لفرق التسويق والفرق الإبداعية التي تساعد في التعامل مع كل خطوة من خطوات عملية التسويق. يوفر البرنامج ميزات لإدارة الأصول وتتبع الحملات وتقويم المحتوى والتخطيط الاستراتيجي.

يمكنك حتى استخدامه لتحديد الأهداف وتتبعها وقياس تأثير جهود فريقك التسويقية. يتكامل البرنامج أيضاً مع أدوات مثل Supermetrics وGoogle Ads وHubSpot، مما يضمن لك حلاً تسويقياً شاملاً.

Monday.com أفضل الميزات

تبسيط وتحسين عمليات العمل التسويقي من الفكرة إلى التسليم لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

إدارة طلبات المحتوى والتصميم بكفاءة من خلال نظام مركزي

تنظيم وإدارة الأحداث التسويقية بسلاسة

تخطيط الحملات وتتبعها بصريًا باستخدام مخططات جانت

قيود موقع Monday.com

يقول بعض المستخدمين أن تحميل المنصة يمكن أن يكون بطيئاً

يشعر عدد من المستخدمين أن منحنى التعلم حاد للغاية

لم يتمكن بعض العملاء من العثور على عمليات التكامل التي يحتاجونها

Monday.com التسعير

مجاني للأبد

أساسي: 8 دولارات شهريًا لأربعة مقاعد

قياسي: 10 دولارات شهرياً لثلاثة مقاعد

احترافي: 16 دولارًا شهريًا لثلاثة مقاعد

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

5. مايكروسوفت ديناميكس 365

عبر مايكروسوفت ديناميكس 365 صممت Microsoft منصة Microsoft Dynamics 365 لتعزيز كفاءة الأعمال وتقليل التكاليف. توفر المنصة بيئة متصلة تربط بين الأشخاص والبيانات والمهام وتوفر حلولاً مصممة خصيصاً مع التركيز على دمج المبيعات والتسويق.

تساعد Microsoft Dynamics 365 المستخدمين على فهم احتياجات العملاء وتسريع تحويلات العملاء المحتملين ومواءمة استراتيجيات التسويق مع مهام الفريق. توفر المنصة أيضاً الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية.

أفضل ميزات Microsoft Dynamics 365

الانتقال إلى السحابة بثقة وتعزيز الإنتاجية من خلال الاعتماد السريع للذكاء الاصطناعي

العمل معاً من خلال ربط أعمالك بالكامل من خلال تطبيقات Dynamics 365

زيادة الرؤية في احتياجات العملاء لتوجيه العملاء في خط أنابيب المبيعات بشكل أسرع

تحليل أداء الحملات وتحسينه من خلال عمليات التكامل مثل Supermetrics وGoogle Ads

قيود Microsoft Dynamics 365

بعض مناطق واجهة المستخدم ليست بديهية بما فيه الكفاية

يواجه البرنامج أحيانًا صعوبات في الأداء عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة

يفضل بعض المستخدمين إمكانات تخصيص محسّنة

تسعير Microsoft Dynamics 365

الأساسيات: 70 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الإصدار المميز: 100 دولار شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Dynamics 365

G2: 3.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

6. ميلشيمب

عبر Mailchimp Mailchimp هي أداة رائدة في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تحول رسائل البريد الإلكتروني إلى إيرادات. وقد توسعت الشركة لتصبح علامة تجارية كبيرة في مجال التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة، وتستخدمها الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة على حد سواء. يوفر البرنامج أتمتة متقدمة للبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة استنادًا إلى البيانات السلوكية لإشراك العملاء وتحويلهم بسهولة، كما أنه يوفر أدوات الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى على العلامة التجارية بسرعة.

أفضل ميزات Mailchimp

اكسب عملاء جدد من خلال رسائل البريد الإلكتروني المخصصة والأتمتة التي تجعلك تحصل على المزيد من عمليات الفتح والنقرات والمبيعات

زيادة الطلبات والقيمة الدائمة للعملاء من خلال تخصيص رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة بناءً على البيانات السلوكية

أنشئ محتوى يتماشى مع العلامة التجارية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية واختر من القوالب المصممة بخبرة

تحليل الأداء باستخدام التقارير المخصصة، وتصور مسار التحويل، وبيانات التحليلات الأخرى

قيود Mailchimp

يجد بعض المستخدمين أن الميزات محدودة مقارنة بمنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأخرى

قد يكون البرنامج معقداً بالنسبة للمبتدئين في التسويق عبر البريد الإلكتروني

يجد بعض المستخدمين أن قدرات التشغيل الآلي للخطط ذات المستوى الأدنى مقيدة للغاية

تسعير Mailchimp

مجاني للأبد

الأساسيات: 13 دولارًا شهريًا

قياسي: 20 دولارًا شهريًا

بريميوم: 350 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Mailchimp

G2: 4.3/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 16,000 تقييم)

7. بريفو

عبر بريفو Brevo عبارة عن منصة شاملة تعمل على أتمتة الحملات التسويقية عبر قنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وواتساب والدردشة. تتيح منصة Brevo، وهي منصة تسويق غنية بالميزات، للمستخدمين إنشاء حملات ذكية وتتبع العملاء المحتملين والمساعدة في إغلاق المبيعات، كما أن خدمة البريد الإلكتروني للمعاملات تؤدي إلى تسليم البريد بشكل أسرع.

أفضل ميزات بريفو

استخدام الحملات الذكية لبناء العلاقات وأتمتة الحملات التسويقية عبر قنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وواتساب والدردشة

التواصل الفوري مع العملاء باستخدام ميزة الدردشة في الوقت الفعلي

التكامل مع أكثر من 150 أداة تسويق رقمي رائدة، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى والتجارة الإلكترونية

قيود بريفو

يجد بعض المستخدمين الأداء بطيئًا، خاصةً عند إنشاء الحملات

يجد بعض العملاء صعوبة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام بروتوكول نقل البريد البسيط

تسعير بريفو

مجانًا للأبد

للمبتدئين: 25 دولارًا شهريًا

الأعمال: 65 دولارًا شهريًا

بريفو بلس: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

بريفو التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

8. بازسومو

عبر بازسومو BuzzSumo هي أداة تسويقية تمنح المستخدمين رؤى حول الإشارات الإعلامية وأفكار المحتوى، مما يسمح لهم بالتواصل مع أكثر من 700,000 صحفي. وبفضل ميزات مثل اكتشاف المحتوى والبحث والرصد، تكون العروض الترويجية ذات صلة وفي الوقت المناسب. تتيح الأداة للمستخدمين التعرف بسرعة على المحتوى الذي يحقق أداءً جيدًا في مجالات محددة وتركز بشكل فريد على مشاريع تسويق المحتوى .

أفضل ميزات BuzzSumo

فهرسة مليارات المقالات والمنشورات، مما يسمح بتحليل المحتوى المتعمق واستراتيجيات التسويق الرقمي

تحديد الأشخاص المؤثرين المناسبين لعلامتك التجارية، مما يعزز توليد العملاء المحتملين ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي

الحصول على رؤى سريعة والوصول إلى البيانات مباشرةً من متصفحك من خلال إضافة كروم

استخدم التكامل المخصص لتحسين إمكانات أتمتة التسويق من خلال واجهة برمجة التطبيقات القوية للمنصة

قيود BuzzSumo

يجد بعض المستخدمين أن الإصدار المجاني محدود للغاية

مثل أدوات تحسين محركات البحث الأخرى لتحسين محركات البحث والمحتوى، يمكن أن يكون منحنى التعلم في Buzzsumo محبطًا للمستخدمين الجدد

يجد بعض المستخدمين أن البرنامج باهظ الثمن بالنسبة للأفراد والشركات الصغيرة

تسعير BuzzSumo

إنشاء المحتوى: 199 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

العلاقات العامة والاتصالات: 299 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

الحزمة: 499 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

المؤسسات: 999 دولارًا شهريًا ل 30 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات BuzzSumo BuzzSumo

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. جيرا

عبر أطلسيان يعد برنامج Atlassian Jira من Atlassian برنامجًا رائدًا لتتبع المشاريع يلبي احتياجات مختلف وحدات العمل، بما في ذلك التسويق وتطوير البرمجيات. يقدم البرنامج ميزات لإدارة العمل وإعداد التقارير والأتمتة. يتكامل برنامج Jira مع أكثر من 3000 أداة في نظام Atlassian، مما يوفر إمكانيات لا حصر لها لتوسيع الميزات.

أفضل ميزات Jira

تقسيم الأفكار الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها عبر فرق العمل باستخدام قصص المستخدمين والمشكلات والمهام

ابدأ بالقوالب الجاهزة، مثل Scrum وKanban وتتبع الأخطاء و DevOps

قم بتخصيص سير العمل الخاص بك للتكيف مع احتياجات فريقك، مما يسمح لك بالبدء بشكل بسيط وزيادة تعقيده حسب الحاجة

استفد من قابلية التوسع في Jira من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة، مما يضمن إمكانية توسع الفرق المتنامية دون احتكاك

قيود Jira

يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل في البرنامج أو تهيئته لتلبية احتياجاتهم

قد يجد المستخدمون أن الميزات وخيارات التخصيص العديدة مربكة للغاية

يشكو بعض العملاء من بطء الأداء مع المشاريع أو المثيلات الكبيرة

تسعير #### جيرا

المشاريع: يبدأ من 10 دولارات شهريًا ل 10 مستخدمين

التطوير: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

مكتب الخدمة: 20 دولاراً شهرياً ل 10 مستخدمين

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

10. كرياتيو

عبر كرياتيو يُعد برنامج Creatio للتسويق حلاً متعدد القنوات للمبيعات والتسويق يعمل على تحسين رحلات العملاء ويسمح للمسوقين بالتفاعل بشكل أفضل مع العملاء. يحتوي البرنامج على العديد من الميزات لتحسين سير عمل العملاء المحتملين وفعالية الإعلانات الرقمية. من خلال إدارة العملاء المحتملين وإدارة الحملات وإدارة الأحداث، يقدم Marketing Creatio حلاً شاملاً لفرق التسويق.

أفضل الميزات #### Creatio

أتمتة مهام سير عمل التسويق وإنشاء تطبيقات بدون ترميز من خلال منصة Creatio التي لا تحتوي على رموز

إنشاء حملات تسويقية وإدارة العملاء المحتملين باستخدام ميزات الأتمتة المضمنة في Creatio

استمتع بتوليد عملاء محتملين أفضل وتحسين استراتيجيات التسويق من خلال عمليات البيع الآلية

أتمتة مهام سير عمل خدمة العملاء للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة عبر قنوات متعددة

قيود Creatio

قد يجد المستخدمون أن Creatio مكلف للغاية

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود تحديات في تخصيص العمليات وسير العمل

يشعر المستخدمون الراغبون في الحصول على تقارير وتحليلات متقدمة بأن المنتج غير متوفر

تسعير Creatio

النمو: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Creatio التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (19 تقييم)

حسّن جهودك التسويقية اليوم

كما ترى، تركز بعض منصات برمجيات إدارة التسويق على مجال واحد محدد من استراتيجيتك التسويقية، مثل أدوات أتمتة البريد الإلكتروني. ثم هناك حلول أكثر شمولاً تقوم بكل شيء. وفي كثير من الحالات، لا يوجد فرق في السعر بين الاثنين.

يعتمد الخيار الأفضل بالنسبة لك على ما إذا كنت موافقًا على استخدام أدوات مختلفة وتعلم منصات مختلفة لكل مجال منفصل من مجالات التسويق الخاصة بك.

بالنسبة لمنصة إدارة التسويق الشاملة، التي تتكامل أيضًا مع أدوات منفصلة، إذا كنت لا تزال ترغب في استخدامها, جرّب ClickUp اليوم ! فهو يتجاوز مجرد إدارة التسويق، حيث يتيح لفريقك التعاون والتواصل وتنفيذ أهداف أعمالك الصغيرة عبر المؤسسة بأكملها.