تمكين فريقك في عام 2025: 10 أدوات تعاون من أفضل 10 أدوات تعاون للشركات الصغيرة

قوة التعاون الناجح ليست سراً في عالم الأعمال. عندما تجتمع العقول معًا، فإنها سرعان ما تثير أفكارًا جديدة للمشروع وتلقي الضوء على حلول لأصعب التحديات. لذا، عندما يشارك الفريق بأكمله في اتخاذ القرارات، فإنها وصفة لنجاح مضمون. 👨‍🍳

ومع ذلك، قد يبدو تحقيق هذا المستوى من المواءمة في كثير من الأحيان مهمة شاقة، حيث يتطلب تنسيق المشاريع عبر فرق متعددة تنظيماً وتخطيطاً دقيقاً. وهنا يأتي دور المساعدة التي توفرها أدوات التعاون بين الشركات الصغيرة من الدرجة الأولى.

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 أدوات تعاون للشركات الصغيرة المصممة من أجل تعزيز تواصل الفريق . ستحصل على رؤى حول مزاياها وسلبياتها وتقييمات المستخدمين وأسعارها، مما يمكّنك من اتخاذ أفضل خيار لفريقك.

ما هي أدوات التعاون للشركات الصغيرة؟

أدوات التعاون للشركات الصغيرة هي منصات برمجية مصممة لتسهيل التعاون والتواصل والعمل الجماعي بين الشركاء والموظفين والعملاء. هذه الأدوات ضرورية لـ تحسين سير العمل وتعزيز الإنتاجية في بيئة الأعمال الصغيرة. 💪

على الرغم من أن أداة التعاون للشركات الصغيرة والكبيرة تقدم ميزات متشابهة, باستخدام برنامج التعاون المصممة خصيصًا للمؤسسات الصغيرة تأتي مع مجموعة واسعة من الفوائد، مثل:

البساطة: غالباً ما تكون هذه الأدوات مصممة لتكون أكثر بساطة، لأنها عادةً ما تلبي احتياجات الفرق الأصغر حجماً مع عدد أقل من المستخدمين الفعالية من حيث التكلفة: عادةً ما يكون لدى الشركات الصغيرة ميزانيات أضيق وموارد أقل لتكنولوجيا المعلومات، لذلك تميل هذه الأدوات إلى أن تكون مناسبة للميزانية سهولة الاستخدام: واجهة برنامج التعاون أكثر سهولة في الاستخدام لأن الفرق الصغيرة لديها موارد محدودة للتدريب المكثف

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التعاون للشركات الصغيرة؟

عند اختيار أدوات التعاون لشركتك الصغيرة، ضع في اعتبارك العوامل الرئيسية التالية:

التعاون والتخصيص: ابحث عن ميزات برامج التعاون المحددة التي تحتاجها، والتي يمكن أن تكون المراسلة في الوقت الفعلي، ومؤتمرات الفيديو، ومشاركة المستندات، و إدارة المهام ومعرفة ما إذا كان بإمكانك تكييفها لتناسب سير العمل لديك

تعزيز التعاون وتسريع وتيرة العمل تنفيذ المشروع باستخدام منصة عمل ClickUp الشاملة

قابلية التوسع : تأكد من أن الأداة يمكن أن تنمو مع عملك، مما يسمح لك بإضافة مستخدمين وميزات أو إزالتها حسب تغير احتياجاتك

: تأكد من أن الأداة يمكن أن تنمو مع عملك، مما يسمح لك بإضافة مستخدمين وميزات أو إزالتها حسب تغير احتياجاتك دعم المستخدم وتدريبه : تحقق مما إذا كان البرنامج يوفر موارد التدريب والوثائق لمساعدة فريقك على التعلم بسرعة والتنقل في الأداة بسهولة

: تحقق مما إذا كان البرنامج يوفر موارد التدريب والوثائق لمساعدة فريقك على التعلم بسرعة والتنقل في الأداة بسهولة إمكانيات التكامل : تحقق مما إذا كانت أدوات التعاون تتكامل بسلاسة مع منتجاتك البرمجية الحالية، مثل البريد الإلكتروني والتقويمات, أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشاريع

: تحقق مما إذا كانت أدوات التعاون تتكامل بسلاسة مع منتجاتك البرمجية الحالية، مثل البريد الإلكتروني والتقويمات, أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشاريع ميزات الأمان: ابحث عن ميزات أمان قوية مثل تشفير البيانات، ومصادقة المستخدم، وضوابط الوصول لحماية معلومات العمل الحساسة

## أفضل 10 أدوات تعاون للشركات الصغيرة لاستخدامها في عام 2024

في حين أن هناك أدوات تعاون أكثر من النكهات الموجودة في متجر الآيس كريم، فقد اخترنا بعناية حلولنا المفضلة للشركات الصغيرة. 🍦

لنرى ما هي الميزات الفريدة التي تقدمها!

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير العمل في شركتك الصغيرة وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو دليل قوي على أنه يمكن العثور على الكنز دون البحث العميق! يعد هذا البرنامج جوهرة حقيقية في عالم أدوات التعاون للشركات الصغيرة، حيث يجمع بين محادثات الفريق والتواصل الفوري واللوحات البيضاء التفاعلية، كل ذلك ضمن منصة واحدة. 💎

التعاون الجماعي سهل للغاية مع برنامج ميزة اكتشاف التعاون المتقدم والتي تبقيك على اطلاع دائم عندما يقوم أحد أعضاء الفريق بعرض مهمة أو إضافة تعليق جديد. احصل على ملاحظات فورية وتلقائية حول تغييرات الحالة والتعليقات الجديدة وجميع الأنشطة المتعلقة بالمهمة فور حدوثها.

تعاون بسلاسة في الوقت الفعلي داخل مستندات ClickUp -أثناء التحرير، قم بوضع علامات على أعضاء الفريق في التعليقات، وقم بتعيين عناصر الإجراءات، وحوّل النص إلى مهام قابلة للتنفيذ للبقاء منظمًا وفعالًا.

حافظ على سهولة الوصول إلى جميع أعمالك من خلال ربط المستندات والمهام. دمج الأدوات في لوحات المعلومات لتسهيل تحديثات سير العمل, تغييرات حالة المشروع وتعيينات المهام. أنشئ روابط قابلة للمشاركة وقم بإدارة الأذونات دون عناء، سواء كان ذلك للفريق أو الضيف أو الوصول العام.

في مجال التعاون المرئي, كليك أب السبورات البيضاء تسلط عليها الأضواء، لتكون بمثابة الملعب الإبداعي لفريقك. 🌟

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

توفر هذه الأداة متعددة الاستخدامات تخصيصًا ومرونة لا مثيل لها، مما يجعلها مثالية لـ

العصف الذهني, رسم الخرائط الذهنية وتخطيط المشاريع

مشاركة الأفكار مع فريقك من خلال تضمين الملاحظات اللاصقة والتعليقات والمستندات وملفات الوسائط والروابط

التعاون في حل المشكلات الإبداعية باستخدام المخططات والرسوم البيانية والأشكال المرمزة بالألوان

استخدام عرض دردشة ClickUp للحفاظ على جميع الاتصالات داخل مساحة عمل موحدة، مما يزيل متاعب التبديل بين لوحات معلومات إدارة المشروع ومنصات المراسلة. تواصل في الوقت الفعلي، واحتفل بالمساهمات الفردية، وحافظ على المناقشات الخاصة بالمهام ضمن سلسلة رسائل واحدة.

ClickUp أفضل الميزات

خطة مجانية سخية

التواصل والتحرير في الوقت الحقيقي

سهولة التعاون المرئي مع إمكانية التخصيص قوالب السبورة ميزة إدارة المشروع لتتبع الوقت وبناء سير العمل

يدعم التعاون غير المتزامن أكثر من 15+ طريقة عرض ClickUp لتسهيل التعاون

قابل للتطوير للشركات المتنامية

يتكامل مع أكثر من 1,000+ منصة مثل Slack وZoom

سهل الاستخدام أدوات التعاون عن بُعد رائعة لـ تعاون الفريق متعدد الوظائف قابل للمشاركة بسهولة نماذج ClickUp ل التعاون مع العملاء قيود ClickUp

قد يكون هناك منحنى تعليمي حاد للمبتدئين

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على ميزات أقل من تطبيق الويب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. كلاريزن

عبر كلاريزن Clarizen، والمعروف أيضًا باسم Planview Adaptive Work، هو برنامج تعاوني لإدارة العمل يجمع بين إدارة المشاريع عبر الشركات والتعاون في السياق و أتمتة سير العمل . 🔀

على الرغم من أن هذه الأداة هي الأنسب للشركات، إلا أنه يمكن للشركات الصغيرة الاستفادة من واجهة المستخدم البديهية والميزات الاجتماعية.

يتفوق البرنامج في تسهيل المناقشات والإعلانات على مستوى الشركة. فهو يحول التواصل إلى سير عمل منظم، مما يعزز أداء الفريق بشكل كبير. يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء مجموعات المناقشة المرتبطة تلقائياً من خلال موجز المناقشة. تتم إضافة المستخدمين الداخليين إلى مجموعة الشركة بأكملها.

تربط الواجهة الاجتماعية المبتكرة المحادثات بعناصر المشروع، مما يتيح إجراء مناقشات في الوقت الفعلي تؤدي إلى نتائج قابلة للتنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الإشارة إلى أعضاء الفريق وإشراكهم بسهولة من خلال الإشارات في موجز الأخبار.

أفضل ميزات Clarizen

تواصل مبسط في السياق

العلامات والإشارات لتعزيز المشاركة

إشعارات البريد الإلكتروني لأعضاء مجموعات المناقشة

تثبيت الرسائل وإبرازها

قيود Clarizen

قد يتطلب البرنامج بعض الجهد للتهيئة بشكل صحيح

لا يوجد عميل لسطح المكتب

أسعار كلاريزن

متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات كلاريزن

G2 : 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (170+ تقييم)

3. إيرتابل

عبر: جدول الهواء Airtable هي أداة تنظيم وتعاون توفر للفرق من جميع الأحجام منصة مركزية لإدارة المشاريع والعملاء والأفكار المبتكرة بكفاءة. 💡

يلعب نوعان من المتعاونين دورًا في تعزيز التعاون داخل Airtable:

المتعاونون الأساسيون: المستخدمون المصرح لهم بالتعاون داخل قاعدة محددة المتعاونون في مكان العمل: المستخدمون الذين لديهم صلاحية الوصول إلى جميع قواعد مساحة العمل

يتيح تزويد المتعاونين بإمكانية الوصول إلى قواعد Airtable للعديد من أعضاء الفريق العمل معًا على قاعدة بيانات أو مشروع مشترك بطريقة منظمة.

يمكن للمسؤولين منح أعضاء الفريق إذنًا لمهام مثل عرض السجلات أو تحريرها أو إضافتها أو حذفها. يمكنهم أيضًا السماح للمتعاونين بإنشاء أو تعديل الجداول وطرق العرض وعناصر القاعدة الأخرى.

يحتوي Airtable على تطبيقات لسطح المكتب والجوال لنظامي التشغيل iOS وAirtable، بحيث يمكنك الوصول إلى الملفات من أي مكان.

أفضل ميزات Airtable

قواعد مشتركة بسيطة التعاون في إدارة المشاريع أذونات المتعاونين القابلة للتخصيص

تعليقات وملاحظات للمناقشات في الوقت الفعلي

تنبيهات للتحديثات والإشارات

يتكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وGmail وFacebook

قيود #### قيود Airtable

قد يكون هناك منحنى تعليمي حاد في البداية

يمكن تنظيم ميزة التعليقات بشكل أفضل

تسعير Airtable

مجاني

فريق : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة : 45 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

: 45 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Airtable

G2 : 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

4 . monday.com

عبر monday.com يُعد موقع monday.com نجمًا بين أدوات التعاون عبر الإنترنت، فهو يجمع بسهولة بين أدواره كتطبيق تواصل وحل مخصص لفرق إدارة المشاريع. ⭐

أطلق العنان للإمكانات الكاملة لتعاون فرق العمل الصغيرة مع مونداي.كوم workdocs. يمكنك المشاركة في التحرير في الوقت الفعلي، ومشاركة التعليقات، وسحب النص وإفلاته بسلاسة دون التسبب في أي تعطيل لسير عمل الفريق. تخطيط العمليات ومشاركة الأفكار والصور على لوحة عمل مرنة تشجع على تعاون الفريق الإبداعي.

ابقَ على اطلاع جيد حول تقدم المهام والجداول الزمنية مع قوائم المهام والتكليفات. نظّم أعباء العمل من خلال إنشاء قائمة مرجعية للمهام الأسبوعية ضمن مستند مشترك، مما يضمن بقاء مشاريعك على المسار الصحيح.

monday.com أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام

لوحة تحكم مركزية لجميع الاتصالات والوثائق

خيار وضع علامات على أعضاء الفريق داخل المناقشات

تكامل GitHub و GitLab ل خطة تطوير البرمجيات التعاون

التكامل مع Zoom وSlack وOutlook وGmail وغيرها.

قيود #### monday.com

قد يحتاج تخصيص الشاشة الرئيسية إلى بعض التحسينات

يمكن أن تكون ميزات إعداد التقارير أفضل

تسعير موقع monday.com

مجاني

أساسي 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم قياسي 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترفين : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

monday.com التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

اقرأ مقارنتنا الكاملة على

[Airtable مقابل Monday.com/%href/](/مدونة؟p=106115_106115):تسمح لك الجداول والقوائم بتحرير وعرض التغييرات على الفور داخل الدردشة. إنشاء جداول ومشاركتها مع أعمدة وصفوف واضحة، وتحديد البيانات التي تحتاجها من فريقك

إدارة المهام بكفاءة: تعيين العمل مع تواريخ الاستحقاق وإخطار أعضاء الفريق باستخدام الإشارات. عند اكتمال المهام، يمكن وضع علامة على أنها منجزة، مما يضمن مراقبة التقدم بسلاسة مناقشات مركزة: تمكنك من التركيز على مواضيع محددة داخل سلسلة الدردشة، وهو أمر مفيد بشكل خاص لاتخاذ القرارات السريعة

أفضل ميزات Microsoft Loop

التواصل والتحرير في الوقت الحقيقي

التعليقات والوكزات وردود الفعل والرموز التعبيرية للتعبير عن أفكارك

موجز تنبيهات تطبيق الهاتف المحمول يتتبع مهامك وإشاراتك وردودك

يتكامل مع Microsoft 365

سهولة مشاركة الصفحات

قيود حلقة مايكروسوفت

لا توجد مراجعات متاحة (نظرًا لأنه إصدار أحدث نسبيًا)

مايكروسوفت حلقة مايكروسوفت

مجاناً

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت لوب

لا توجد مراجعات متاحة

10. سبايك

عبر: سبايك Spike هو حل شامل للفرق التي تسعى إلى التواصل السلس وإدارة تقويم المشروع بكفاءة ضمن منصة واحدة.

تعاون بسهولة في دوكس باستخدام النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو. أرفق الملفات، وأضف المهام، بل وقم بتعيين تذكيرات لإدارة المشروع بسهولة. عند قيامك بالتحرير، يتم وضع الملاحظات مع الإشعارات تلقائيًا في أعلى الموجز الموحّد، مما يلغي ضرورة إبلاغ الآخرين بالتغييرات. 🔔

تتيح لك ميزة البريد الإلكتروني التفاعلي في Spike تنظيم جميع اتصالاتك السابقة والحالية ضمن جهات الاتصال الفردية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمواضيع والملفات والملفات والملفات الشخصية الاجتماعية والمرفقات.

عزز العمل الجماعي من خلال قنوات سبايك، وهي مساحات مخصصة للمناقشات المتعلقة بالمشروع. استخدم أدوات التعاون الجماعي الخاصة به لمشاركة الملفات والانضمام إلى مكالمات الفريق وضمان بقاء الجميع على اطلاع دائم.

سبايك أفضل الميزات

تقويم مشترك

يتكامل مع خدمات التخزين السحابي مثل Google Drive وDropbox

إدارة الملفات وإمكانيات البحث

مؤتمرات الفيديو للاجتماعات

مستندات تعاونية للتحرير في الوقت الفعلي

قيود #### سبايك ####

يمكن للمستخدمين إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني الفردية فقط وليس سلاسل رسائل البريد الإلكتروني بأكملها

لا يوجد خيار للإشارة إلى أعضاء الفريق ضمن الملاحظات

تسعير #### سبايك

مجاناً

الفريق : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة+: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Spike

G2 : 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

أطلق العنان لقوة العمل الجماعي باستخدام أدوات تعاون الشركات الصغيرة الأساسية

عزز إمكانات شركتك من خلال تعزيز العمل الجماعي، وتسهيل التعاون السلس، وضمان إدارة المشاريع بشكل مبسط. هذه 10 أدوات تعاون للشركات الصغيرة يمكن أن تكون بمثابة قوة موحدة خلال رحلتك نحو النجاح. 🏆

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