كيفية العثور على مرشد أعمال لرواد الأعمال

ليس هناك من هو أفضل من شخص مرّ بهذه التجربة وفعلها لتوجيه رائد الأعمال الجديد في رحلته في الشركات الناشئة.

هذا هو السبب في أهمية الإرشاد في مجال الأعمال. فهو يساعد أصحاب الأعمال الجدد على التعلم من رواد الأعمال ذوي الخبرة وتجنب المزالق الشائعة.

ولكن كيف يمكنك العثور على مرشد أعمال وبناء علاقة رائعة بين المرشد والمتدرب؟

تابع القراءة للعثور على جميع الإجابات التي تبحث عنها. سيرشدك هذا المقال إلى كيفية العثور على مرشد أعمال وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك العلاقة.

لكن أولاً، دعنا نغطي الأساسيات.

ما هي وظيفة مرشد الأعمال؟

يساعد مرشد الأعمال رواد الأعمال الجدد وأصحاب الأعمال الصغيرة على إطلاق أعمالهم التجارية وتنميتها.

وهم عادةً ما يتمتعون بالخبرة في مجال مماثل أو مجال ذي صلة والخبرة اللازمة لتوجيه أصحاب الأعمال الصغيرة في مختلف جوانب الأعمال، مثل التمويل والتسويق والاستراتيجية.

## الفوائد المهنية لوجود مرشد أعمال

هناك العديد من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لوجود مرشد أعمال. دعنا نناقش أهمها هنا.

يقدم المشورة السليمة في مجال الأعمال

يتمتع مرشد الأعمال بخبرة عملية في إطلاق مشروع تجاري ناجح وتعلم العديد من الدروس المستفادة من مساعيه.

وهذا ما يؤهله لتقديم المشورة لك بشأن مختلف المسائل التجارية، بدءاً من كيفية الحصول على التمويل إلى طرق تحسين الكفاءة التشغيلية.

سيساعدك المرشد الجيد في تخطيط وإطلاق مشروعك التجاري حتى تنطلق في مشروعك. يمكنهم إرشادك خلال العملية وتقديم نصائح الخبراء وأفضل الممارسات لمساعدتك على القيام بذلك بشكل صحيح من المرة الأولى.

إذا كنت محتارًا بشأن اختر شركة ناشئة أو وظيفة في شركة سيساعدك على اتخاذ هذا القرار بثقة.

يساعدك على تطوير مهاراتك الهامة

لا يقتصر دور مرشد الأعمال على تقديم المشورة في مجال الأعمال. فهم يساعدونك أيضًا على تطوير مهارات القيادة والإدارة والمهارات الأساسية الأخرى المطلوبة لإدارة عمل تجاري ناجح.

وباعتباره شخصًا مرّ بتجربة العمل وفعل ذلك، فهو مؤهل بشكل فريد لإخبارك بالأخطاء التي يجب تجنبها وكيفية صقل مهاراتك.

يجب أن تسعى للحصول على إرشادات محددة بشأن نقاط ضعفك لتحقيق أقصى استفادة من المرشد. على سبيل المثال، إذا كنت تخشى التحدث أمام الجمهور، فيمكنه أن يوضح لك كيفية التغلب على خوفك والتحدث بثقة.

أو إذا كنت تعاني من صعوبة في التعامل مع النزاع، وهو جزء أساسي من أي مكان عمل، فقد يقدمون لك نصائح محددة حول إدارة النزاع.

إذا كنت في المراحل الأولى من حياتك المهنية، فاطلب المشورة بشأن مساراتك المهنية المحتملة. استخدم نموذج المسار الوظيفي ClickUp لتخطيط مسارك المهني مع مدخلات من مرشدك.

إنه قالب قابل للتخصيص بالكامل مع عقد، وأشكال، وموصلات لمساعدتك في إنشاء خرائط مهنية متعددة.

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تقدم ClickUp أيضًا العديد من قوالب الخريطة الوظيفية التي يجب عليك التحقق منها للعثور على أفضل ما يناسب متطلباتك.

### يفتح لك فرص التواصل

مرشدو الأعمال هم رواد أعمال معروفون، وعادةً ما يكون لديهم شبكة علاقات مهنية واسعة. إذا كانت لديك علاقة جيدة مع مرشدك، فبإمكانه أن يفتح لك الأبواب ويساعدك على تكوين علاقات قيمة في مجال عملك.

وسواء كنت ترغب في الحصول على تمويل تجاري أو الحصول على رخصة تجارية، فمن المحتمل أن يكون مرشدك في مجال الأعمال على معرفة بشخص يمكنه مساعدتك.

ويمكنه أيضاً أن يجلب لك دعوات لحضور فعاليات ومؤتمرات مرموقة في هذا المجال، مما يعزز فرص التواصل.

يسهّل عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية

بصفتك رائد أعمال جديد، قد تواجه صعوبة في اتخاذ القرارات التجارية الحاسمة التي تغير الاتجاه الاستراتيجي لشركتك. وقد يرجع ذلك ببساطة إلى نقص الثقة أو التوتر بسبب تأثير قرارك.

يمنحك مرشد أعمال متمرس الثقة لاتخاذ مثل هذه القرارات بسهولة. فبدلاً من اتخاذ القرار بنفسك، يمكنك مناقشته مع مرشدك وطلب مشورته.

يقدم وجهة نظر مختلفة

في العمل، كما هو الحال في الحياة، من الضروري وجود شخص يتحداك ويساعدك على النمو. إذا كنت أنت صانع القرار الوحيد في شركتك دون أن يكون هناك من يشكك في قراراتك، فقد ترتكب أخطاءً دون أن تدركها.

إن وجود مرشد يحل هذه المشكلة من خلال منحك شخصًا يتحداك ويقدم لك وجهة نظر مختلفة. وهذا يفتح عقلك على أفكار وفرص جديدة كنت ستفوتها.

أنواع المرشدين في مجال الأعمال

يأتي مرشدو الأعمال بأنواع وأشكال مختلفة، حيث يقدم كل منهم نقاط قوة فريدة من نوعها لدفع رحلة عملك إلى الأمام. يجب أن تختار مرشد الأعمال الذي يناسب متطلباتك على أفضل وجه ويمكّنك في رحلتك. دعنا نلقي نظرة على أنواع مرشدي الأعمال الذين يمكنك الاختيار من بينهم.

رائد الأعمال المتمرس

هو شخص بدأ العديد من الأعمال التجارية وأسسها بنجاح وهو خبير في هذا المجال. قد يكونون في مجال مختلف عن مجال عملك، لكنهم يتمتعون بفطنة قوية في مجال الأعمال ويمكنهم تقديم مشورة تجارية قوية.

يعتبر مرشدو الأعمال هؤلاء رائعين للحصول على المشورة بشأن مختلف جوانب العمل، مثل وضع خطة عمل والتغلب على تحديات السوق.

خبير في الصناعة

هو شخص لديه معرفة واسعة بصناعة ما وطريقة عملها. وسوف يساعدونك على فهم ديناميكيات السوق، واللاعبين الرئيسيين، ومستوى المنافسة، وغير ذلك.

يقدم لك هؤلاء المرشدون نصائح خاصة بعملك ومجال عملك. يجب عليك العمل معهم عن كثب لفهم اتجاهات الصناعة وأفضل الممارسات، مما سيساعدك على تأسيس عملك والاستحواذ على حصة في السوق.

خبير في تمويل الأعمال والاستثمارات

خبراء تمويل الأعمال متخصصون في تأمين مصادر تمويل موثوقة قصيرة الأجل أو طويلة الأجل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة. فهم يساعدونك في تقييم احتياجاتك التمويلية والعثور على أفضل مصادر التمويل لأعمالك.

ستحتاج إلى هؤلاء المرشدين من حين لآخر ولكنك لن تحتاج إلى العمل معهم على المدى الطويل.

محترفو التواصل

يجب على رواد الأعمال تطوير مهارات التواصل لبناء علاقات مع الأشخاص المهمين في مجال عملهم. ويمكن أن تساعدهم مهارات التواصل الجيدة في العثور على مرشدين.

يمكن أن يساعدك محترف التواصل الشبكي في تكوين علاقات وتعريفك بأشخاص يمكن أن يكونوا مرشدين محتملين أو حلفاء رائعين في المستقبل. وقد يساعدك أيضاً في العثور على عملاء محتملين ومستثمرين وشركاء وأصحاب مصلحة آخرين.

كيفية العثور على مرشد في مجال الأعمال كرائد أعمال

يجب أن تكون قد عرفت الآن سبب حاجتك إلى مرشد أعمال وأنواع المرشدين الذين يمكنك الحصول عليهم. الشيء التالي الذي تحتاج إلى تعلمه هو كيفية العثور على مرشد للأعمال، وهذا ما ستتعلمه في هذا القسم.

فيما يلي طرق سهلة للعثور على مرشد في مجال الأعمال.

1. التشبيك وحضور فعاليات الصناعة

من أفضل الطرق للعثور على مرشد أعمال هو حضور فعاليات ومؤتمرات الصناعة وبناء شبكة علاقاتك المهنية. استخدم منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn أو تابع قادة الصناعة لاكتشاف الفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالصناعة. تابع الشركات والمنظمات والمجموعات ذات الصلة في مجال عملك، حيث إنها غالبًا ما تنشر فعاليات قادمة يمكنك التسجيل فيها.

لتدوين الأحداث القادمة، استخدم أداة ذكية لتدوين الملاحظات, ClickUp Notepad . أضف جميع الأحداث القادمة، وعندما تنتهي من الأحداث التي تريد حضورها، قم بتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع.

استخدم مفكرة ClickUp لتدوين الأحداث أو الخطط القادمة أثناء التنقل

تحدث إلى خبراء الصناعة ورواد الأعمال الناجحين الذين يحضرون هذه الفعاليات وقم ببناء علاقات معهم. ابق على اتصال بعد الفعالية وحافظ على خط اتصال مفتوح.

يمكنك العثور على مرشدين داخل شبكتك أو اطلب من معارفك أن يوصلوك بشخص يكون مرشدك المثالي.

لا تنسَ الاستفادة من شبكتك الشخصية والاجتماعية للعثور على مرشد في مجال الأعمال.

2. الانضمام إلى المجموعات والمجتمعات الخاصة بالصناعة والمجتمعات عبر الإنترنت

إن المكافئ الحديث لحضور فعاليات الصناعة في العصر الحديث هو أن تكون جزءًا من المجتمعات عبر الإنترنت في مجال عملك أو مجال تخصصك. تتيح لك هذه المجموعات المشاركة في مناقشات هادفة مع خبراء الصناعة حول الموضوعات الحالية ذات الصلة.

يلعب التواصل دورًا حاسمًا هنا أيضًا. يجب عليك بناء العلاقات والبقاء على اتصال مع أشخاص في مجال عملك ممن لديهم خبرة أكثر منك ويمكن أن يكونوا مستشارين محتملين في مجال عملك.

ويُعد منتديا Reddit و Quora من أكبر المنتديات على الإنترنت، ولكن إذا كان بإمكانك العثور على مجتمعات متخصصة في مجال معين، فهذا أفضل.

3. ابحث بنشاط عن مرشدين على لينكد إن و X

وسائل التواصل الاجتماعي هي المنصة المثالية للتحدث مع الآخرين في مجال تخصصك والعثور على مرشدين في مجال الأعمال.

LinkedIn و X (تويتر سابقًا) هما أفضل منصات التواصل الاجتماعي للتواصل المهني.

LinkedIn هي منصة التواصل الاجتماعي المخصصة للمحترفين للتواصل مع الأشخاص في مجال عملهم. ستجد العديد من مجموعات الصناعة ذات الصلة للانضمام إليها على المنصة.

من ناحية أخرى، فإن X هو المكان الذي يناقش فيه الأشخاص الموضوعات الشائعة ويجرون محادثات حول الموضوعات والاتجاهات الحالية. هذه المنصة مثالية لترك بصمتك وجعل الأشخاص المهمين في مجال عملك يلاحظونك.

المفتاح هو أن تبقى نشطاً وأصيلاً. قم ببناء علاقات عضوية لتنمية شبكتك المهنية بدلاً من التركيز على إيجاد مرشد تجاري لريادة الأعمال.

4. زيارة مركز تطوير الأعمال الصغيرة المحلي (SBDC)

الغرض الوحيد من مراكز تطوير الأعمال الصغيرة هو توفير التدريب والمساعدة للشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. لذا، إذا كنت تبحث عن استشارات مجانية للأعمال التجارية، فإن الأمر يستحق زيارة مركز تطوير الأعمال الصغيرة المحلي لديك.

يتم تمويل هذه المراكز من قبل إدارة الأعمال الصغيرة (SBA)، وتوفر الموارد والإرشاد لرواد الأعمال الجدد وأصحاب الأعمال الصغيرة.

5. البحث عن مرشدين عبر SCORE

إحدى أفضل الطرق للعثور على مرشد أعمال في الولايات المتحدة هي من خلال شبكة SCORE لتوجيه الأعمال. تضم هذه الشبكة العديد من موجهي الأعمال الذين يتطوعون لمساعدة الشركات الصغيرة على إطلاق وتوسيع أعمالها.

وبما أنها مجموعة غير ربحية، فلن تتحمل أي تكاليف وستجد خبراء في مجال عملك ليكونوا مرشدين.

6. استخدام تطبيقات مثل Meetup

Meetup هو تطبيق مخصص للجمع بين الأشخاص ذوي التفكير المماثل. يقوم المستخدمون بتنظيم لقاءات عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت للتواصل مع الآخرين ذوي الاهتمامات المماثلة.

هناك العديد من اللقاءات الخاصة بالصناعة والأعمال التجارية التي يمكنك الانضمام إليها لمقابلة رواد أعمال محليين مثلك. إنها طريقة ممتازة للعثور على مرشد للأعمال في بيئة اجتماعية.

هناك منصة أخرى للتواصل المهني يجب أن تضعها في اعتبارك وهي XING.

كيف تحقق أقصى استفادة من علاقة مرشد الأعمال الخاصة بك

العثور على مرشد هو جزء واحد فقط من المعادلة. يجب عليك أيضًا بناء علاقة معهم وتحقيق أقصى استفادة منها.

إليك بعض النصائح لمساعدتك في ذلك.

1. ضع أهدافًا وجدول أعمال لكل اجتماع

إنه لأمر رائع أنك وجدت مرشد أعمال لمساعدتك. لا تستخف بهم أو بوقتهم. احترم وقتهم من خلال التخطيط لكل اجتماع بعناية ووضع جدول أعمال.

فهذا يوجّه الاجتماع ويسمح لك بالوصول إلى الهدف فوراً، مما يوفر الوقت في الحديث الجانبي.

لست بحاجة إلى البدء من الصفر. استخدم قالب جدول أعمال ClickUp لإعداد جدول أعمال لاجتماع المرشد والمتدرب. يحتوي على جميع التفاصيل الأساسية حول الاجتماع ويمنحك طريقة سهلة لوضع جدول أعمال الاجتماع.

أضف تفاصيل الاجتماع وحدد جدول الأعمال باستخدام قالب جدول الأعمال القابل للتخصيص هذا من ClickUp

بدلاً من ذلك، اختر من هذه القائمة الطويلة للاجتماع أمثلة وقوالب لجدول الأعمال للعثور على أفضل تنسيق.

لا تنسَ مشاركة جدول الأعمال مع مرشدك في العمل حتى يكون مستعداً للاجتماع

2. تواصل بشكل متكرر وحافظ على جدول زمني

الإرشاد عملية مستمرة وتتطلب اجتماعات ومحادثات متكررة. لهذا السبب نوصيك بوضع جدول زمني يناسبك أنت ومرشدك والالتزام به.

حل جيد للجدولة وإدارة الاجتماعات مثل ClickUp Meetings يمكن أن يساعدك في تحديد الاجتماعات بناءً على جدولك الزمني. كما يتيح لك أيضًا إنشاء قوائم مراجعة للأشياء التي تنوي مناقشتها، والتي يمكنك شطبها بشكل فردي مع تقدم الاجتماع.

في حين أن وجود جدول زمني ضروري، لا تشعر بأنك مقيد به. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فورية، تواصل مع مرشدك وتواصل معه قدر الإمكان.

3. دوّن ملاحظات مفصلة عن كل اجتماع

عندما تتدفق الأفكار بحرية خلال الاجتماع، غالبًا ما لا يكون لديك الوقت لتدوين كل شيء على الفور. ومع ذلك، قد لا تتذكر كل ما تمت مناقشته لاحقًا.

لهذا السبب من الضروري تسجيل اجتماعاتك والاحتفاظ بملاحظات مفصلة لكل اجتماع، حتى لو قمت بتدوين الملاحظات لاحقًا. يمكنك أيضًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية تدوين الملاحظات. كليك أب برين على سبيل المثال، يقدم مساعدًا للكتابة بالذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء ملاحظات وملخصات تلقائية للاجتماعات.

_دع الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp يدون ملاحظات الاجتماع بينما تنغمس في محادثات ذكية مع مرشدك

إذا كنت تخطط لتدوين ملاحظات أكثر تفصيلاً بعد الاجتماع, مستندات ClickUp هو الحل الأمثل. فهو يسمح لك بإنشاء الملاحظات وإضافة الروابط وتضمين الوسائط وتنسيق المستند بطريقة جذابة وسهلة الاستهلاك.

قم بتنسيق ملاحظاتك باستخدام خيارات التنسيق الغنية في ClickUp لتسهيل الرجوع إليها

قم بإنشاء قالب ملاحظات مخصص أو استخدم قالب ملاحظات مصمم مسبقًا قوالب ملاحظات الاجتماع للاحتفاظ بسجلات مفصلة للاجتماعات بين المرشد والمتدرب.

4. تطبيق ما تتعلمه

لا يكون الإرشاد مفيدًا إلا إذا قمت بتطبيق نصائح مرشدك لتعزيز حياتك المهنية أو تنمية أعمالك. قم بتطبيق اقتراحات مرشدك في سيناريوهات العمل الواقعية، وإذا نجحت، أخبره بمدى امتنانك له.

إذا كنت صاحب شركة ناشئة أو صاحب عمل، فستحتاج إلى أفضل الأدوات للشركات الناشئة لإدارة أعمالك الجديدة وتنميتها.

نوصي بما يلي بدء تشغيل ClickUp لإدارة جوانب مختلفة من شركتك الناشئة، بدءًا من إنشاء خرائط طريق للمنتج إلى تحسين العمليات واستخدام الموارد.

ClickUp هي أداة متعددة الاستخدامات تتناسب مع أعمالك وتتعامل بسلاسة مع المزيد من العملاء والمشاريع المعقدة.

5. ابحث عن ملاحظات صادقة

إن مرشدك هو أفضل شخص يقدم لك ملاحظات بناءة تساعدك على تحقيق أهدافك المهنية .

بما أنك تعمل بشكل وثيق مع مرشدك وقد شاهدك وأنت تنمو، فمن المحتمل أن يفهم نقاط قوتك وضعفك بشكل أفضل من أي شخص آخر.

استخدم ذلك لصالحك واطلب ملاحظات صادقة بانتظام. سيساعدك ذلك على تحديد مجالات التحسين وتطوير مهاراتك بشكل أكبر. يمكنك أيضًا استخدام الملاحظات لتحسين عادات العمل والمهارات الإدارية.

6. بناء علاقة حقيقية طويلة الأمد

يمكن لمرشد الأعمال الجيد أن يساعدك على النمو لتصبح رائد أعمال ناجحًا ويغير حياتك بأكثر من طريقة. لذا، إذا عثرت على مرشد جيد في مجال الأعمال التجارية، فلا تتخلى عنه.

قم ببناء علاقة حقيقية وطويلة الأمد معهم تتجاوز الاجتماعات التي يحركها جدول الأعمال والتوجيه في مجال الأعمال.

حتى لو كنت ناجحاً بما فيه الكفاية بحيث لا تحتاج إلى مشورة منتظمة، يجب أن تبقى على اتصال مع مرشديك. فأنت لا تعرف متى ستحتاج إليهم مرة أخرى.

والأهم من ذلك، قم ببناء علاقة ثنائية الاتجاه حيث تكون موجوداً من أجلهم بقدر ما كانوا موجودين من أجلك. ردّ لهم الجميل بأي طريقة ممكنة، حتى لو كان ذلك من خلال التواجد عندما يحتاجون إليك.

الخلاصة

يصبح التغلب على تحديات العمل والنمو كقائد أسهل بمساعدة مرشد. استخدم هذا الدليل كمرجع لك للعثور على مرشد أعمال يمكنه إرشادك في رحلتك الريادية.

لا تنسَ تطبيق ما تتعلمه في عملياتك التجارية اليومية. استخدم مزيجاً من أدوات التسويق وأدوات الإنتاجية وأدوات أخرى لتبسيط العمليات التجارية وإدارة أعمال مربحة.

تقدم ClickUp للشركات الناشئة مجموعة شاملة من الأدوات، مما يساعدها على التوسع والنمو. اشترك في ClickUp مجانًا واختبر ميزاته المختلفة والمزيد.