أفضل 10 بدائل لتطبيق Fellow.app في عام 2025

لقد انتهيت للتو من اجتماع آخر مثمر، ولكن بعد أسبوعين، أصبحت معظم المهام المطلوبة مهملة في ملاحظات منسية.

إذا كان هذا يبدو مألوفًا لك، فقد تحتاج إلى حل أكثر فعالية لإدارة الاجتماعات.

بينما يوفر تطبيق Fellow.app أساسًا جيدًا لتدوين الملاحظات وإدارة الاجتماعات، فإن الفرق المختلفة لها احتياجات فريدة بناءً على سير العمل وأساليب التعاون ومتطلبات التكامل.

تولي بعض الفرق الأولوية للتدوين والتحليل المدعومين بالذكاء الاصطناعي، بينما تحتاج فرق أخرى إلى تكامل قوي لإدارة المشاريع أو ميزات متخصصة للتفاعل مع العملاء.

دعنا نستكشف أفضل بدائل تطبيق Fellow.app التي تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات فريقك.

📌 أفضل بدائل تطبيق Fellow.app في لمحة سريعة الأداة أفضل الميزات الأفضل الأسعار ClickUp ملاحظات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المهام، وتكامل سلس للمستندات والمشاريع والدردشة والمكالمات جميع أحجام الفرق تتوفر خطة مجانية / تجربة مجانية لمدة 30 يومًا؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Fathom نسخ اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتسليط الضوء على أبرز النقاط الفرق التي تحتاج إلى تحليل الذكاء الاصطناعي تتوفر خطط مجانية ومدفوعة؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Notion وثائق اجتماعات قابلة للتخصيص وملاحظات مرتبطة وقوالب الفرق التي تحتاج إلى سير عمل مرن تتوفر خطط مجانية ومدفوعة؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Coda مستندات ديناميكية مع التصويت وتتبع التقدم اتخاذ القرارات بشكل تعاوني تتوفر خطط مجانية ومدفوعة؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Fireflies. ai نسخ آلي، نصوص قابلة للبحث الفرق التي تركز على النسخ الدقيق تتوفر خطط مجانية ومدفوعة؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Otter AI في الوقت الفعلي، تمييز المتحدث، نصوص قابلة للبحث نسخ وملاحظات في الوقت الفعلي تتوفر خطط مجانية ومدفوعة؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Notta متعدد اللغات، دقة عالية، معالجة دفعية الفرق العالمية التي تحتاج إلى نسخ دقيق تتوفر خطط مجانية ومدفوعة؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات SpinachAI تذاكر قابلة للتنفيذ، والتكامل مع Slack و Jira اجتماعات مرنة وتعاون جماعي تتوفر خطط مجانية ومدفوعة؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات النطاق تحديثات غير متزامنة، مزاج/اتجاهات الفريق الفرق البعيدة، تسجيلات الوصول تتوفر خطط مجانية ومدفوعة؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Avoma تحليل المبيعات، رؤى حول الصفقات، تكامل المنصات فرق المبيعات تتوفر خطط مجانية ومدفوعة؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات

لماذا يجب عليك اختيار بدائل تطبيق Fellow.app؟

يجب أن تحل أدوات تدوين ملاحظات الاجتماعات المشكلات، لا أن تخلق مشكلات جديدة. على الرغم من أن تطبيق Fellow.app يوفر ميزات برامج إدارة الاجتماعات، غالبًا ما تبحث الفرق عن بدائل لعدة أسباب:

محدودة إدارة المهام : يوفر تطبيق Fellow.app عناصر إجراءات أساسية، ولكن البدائل غالبًا ما توفر تكاملًا أعمق للمشاريع وتتبع التبعيات وأتمتة سير العمل الأكثر تطورًا، مما يؤدي إلى تقليل عدد الاجتماعات

القدرات الأساسية للذكاء الاصطناعي: يتضمن تطبيق Fellow.app بعض ميزات الذكاء الاصطناعي، ولكن المنافسين عادةً ما يقدمون دقة نسخ أعلى، واكتشاف تلقائي للعناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء، وملخصات أكثر تفصي

هيكل أسعار صارم: قد تصبح أسعار Fellow.app باهظة مع نمو الفرق، في حين أن البدائل غالبًا ما تتميز بنماذج أكثر مرونة يمكن توسيعها بشكل معقول دون فرض غرامات على التوسع

تخصيص غير كافٍ: تبدو قوالب وسير العمل في تطبيق Fellow.app صارمة بالنسبة للعديد من الفرق، بينما توفر البدائل هياكل أكثر قابلية للتكيف تتوافق مع عمليات الاجتماعات الفريدة

تعاون عن بُعد محدود: يدعم تطبيق Fellow.app العمل عن بُعد، ولكن البدائل غالبًا ما توفر إمكانات أفضل للتعاون غير المتزامن، وإنشاء جداول أعمال تعاونية، وتتبع المساءلة

تكامل محدود: يتصل تطبيق Fellow.app بالأدوات الشائعة، ولكن البدائل غالبًا ما توفر تكاملًا أعمق مع أنظمة بيئية مثل Microsoft Teams أو Google Workspace، مما يسهل التعاون عبر الأنظمة الأساسية المختلفة

التحليلات الأساسية: يقدم تطبيق Fellow.app رؤى محدودة، بينما تقدم البدائل عادةً مقاييس أكثر شمولاً حول فعالية الاجتماعات وأنماط المشاركة والمتابعة

👀 هل تعلم؟ وفقًا لدراسة أجرتها Microsoft، أفاد الأشخاص أن "اجتماعات غير فعالة " هي العامل الأول الذي يعرقل إنتاجيتهم، يليها مباشرةً عقد عدد كبير جدًا من الاجتماعات في المرتبة الثالثة.

أفضل 10 بدائل لتطبيق Fellow.app

لقد شهد مكان العمل الحديث تحولًا جذريًا فيما يتعلق بالاجتماعات. يقضي المديرون التنفيذيون الآن ما يقرب من 57٪ من وقتهم في الاجتماعات والبريد الإلكتروني والدردشة. هذا الوقت الكبير المخصص للاجتماعات يجعل إدارة الاجتماعات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

دعنا نستكشف أفضل بدائل تطبيق Fellow.app والميزات الرئيسية التي تتوافق بشكل أفضل مع المتطلبات المحددة لفريقك:

1. ClickUp (أفضل أداة للاجتماعات وإدارة المهام والتعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

قم بإدارة الاجتماعات بشكل أفضل من خلال تعيين تعليقات قابلة للتنفيذ وإنشاء مهام إلزامية يجب إكمالها باستخدام ClickUp Meetings

غالبًا ما ترجع الفجوة بين الاجتماعات المثمرة والعمل المنجز إلى شيء واحد: الأدوات غير المتصلة. يصبح المتابعة تحديًا عندما تكون ملاحظات اجتماعات المشروع في مكان، والمهام في مكان آخر، والمشاريع في مكان ثالث.

على عكس أدوات الاجتماعات التقليدية، يخلق ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، اتصالاً سلسًا بين الاجتماعات وتنفيذ العمل الفعلي.

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة ، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتبارها التطبيق الشامل للعمل، تجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ ClickUp يناسب جميع الفرق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما تتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

باستخدام ClickUp Meetings، يمكن للفرق توثيق المناقشات ومشاركة الملاحظات وإدارة جداول الأعمال وتعيين مهام العمل من واجهة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن المساعد الذكي الداخلي للمنصة، ClickUp Brain، الإنتاجية من خلال ClickUp AI Notetaker. تقوم هذه الأداة بتدوين اجتماعاتك، وإنشاء ملخصات شاملة، وتحديد نقاط المناقشة الرئيسية، والمساعدة في تحويل المحادثات إلى قوائم مهام.

اطلب من ClickUp AI Notetaker نشر الملخصات وعناصر العمل في قنوات الدردشة تلقائيًا

باستخدام AI Notetaker، يمكن للفرق تسجيل محتوى الاجتماعات دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا، مما يتيح للجميع المشاركة في المناقشات بشكل كامل. تعمل هذه الميزة مع منصات مؤتمرات الفيديو الشهيرة، مما يساعد على توثيق الاجتماعات وحفظ المعلومات المهمة.

بعد الاجتماع، يقوم AI Notetaker بتحليل محتوى المناقشة لإبراز القرارات المهمة ونقاط العمل. ونتيجة لذلك، يمكن للفرق تسجيل القرارات والحفاظ على المساءلة وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت. كما يضمن عدم إغفال التفاصيل المهمة، مما يعزز التعاون السلس.

يمكن للفرق أيضًا توثيق ملاحظات العملاء وإنشاء المهام وتتبع نقاط المناقشة والحفاظ على سجلات التفاعل التفصيلية داخل ClickUp Tasks. وهذا يخلق قاعدة معرفية قابلة للبحث عن تفضيلات العملاء وتطور المشاريع.

تتبع التقدم المحرز وحافظ على تواصل الجميع باستخدام الحالات المخصصة في ClickUp Tasks

يوفر قالب محضر اجتماعات ClickUp نهجًا منظمًا لتوثيق الاجتماعات وتنظيمها. يبسط هذا القالب المخصص تنظيم الحضور وجداول الأعمال وبنود العمل مع تتبع النقاط الرئيسية وإبرازها لأصحاب المصلحة وتعيين المهام لزملاء الفريق بسهولة.

احصل على قالب مجاني لخص الاجتماعات المهمة باستخدام نموذج محضر اجتماع ClickUp التعاوني

يساعد هذا النموذج الفرق على إدارة الاجتماعات بشكل أفضل من خلال تتبع بنود العمل وتوزيع المسؤوليات مباشرة. يمكنك ربط المستندات والموارد ذات الصلة لسهولة الرجوع إليها، ومراقبة نتائج الاجتماعات ومتابعة المهام بكفاءة.

للفرق التي تبحث عن هيكل إضافي، يقدم ClickUp قوالب متخصصة، مثل قالب ClickUp Meeting Notes Template لتوثيق التفاصيل وقالب ClickUp Team Meetings Template لمزامنة الفريق بشكل متكرر.

أفضل ميزات ClickUp

تتبع بنود العمل الخاصة بالاجتماعات مباشرةً ضمن الجداول الزمنية للمشروع

قم بتصور الأفكار وإنشاء مخططات انسيابية وطرح الحلول في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards

خصص سير عمل الاجتماعات باستخدام الأتمتة بدون كتابة أكواد

قم بتدوين الملاحظات وتحريرها وتحويلها إلى مهام باستخدام ClickUp Notepad

حوّل الملاحظات إلى مستندات واربطها مباشرةً بسير العمل والمهام باستخدام ClickUp Docs

قيود ClickUp

أبلغ المستخدمون الجدد عن وجود منحنى تعليمي بسبب الميزات الشاملة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

أعقد اجتماعات نصف أسبوعية مع مشرفتي ونستخدم ClickUp لجدول أعمالنا. أشعر أنني أكثر إلمامًا بعملي لأن جميع طلبات الأحداث والعروض التقديمية الخاصة بي موجودة هنا، إلى جانب مؤشر حالة محدث يمكنها الاطلاع عليه.

أعقد اجتماعات نصف أسبوعية مع مشرفتي ونستخدم ClickUp لجدول أعمالنا. أشعر أنني أكثر إلمامًا بعملي لأن جميع طلبات الأحداث والعروض التقديمية الخاصة بي موجودة هنا، إلى جانب مؤشر حالة محدث يمكنها الاطلاع عليه.

2. Fathom (الأفضل لتحليل الاجتماعات والمشاركة باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Fathom

في معظم الاجتماعات، يحتاج أحد المشاركين إلى الموازنة بين المشاركة النشطة وتدوين الملاحظات. غالبًا ما يؤدي هذا الانقسام في الانتباه إلى فقدان تفاصيل مهمة أو الحد من مشاركة الشخص في المناقشة.

تزيل Fathom هذا العبء باعتبارها مشاركًا ذكيًا في الاجتماعات يقوم تلقائيًا بتسجيل كل شيء وتنظيمه. يتجاوز فهمها للذكاء الاصطناعي أدوات النسخ الأساسية، حيث تركز على السياق والفروق الدقيقة بينما تركز أنت على المحادثة.

اكتشف أفضل الميزات

أنشئ ملاحظات الاجتماعات من أي جزء من المحادثة باستخدام ميزة Magic Wand

أنشئ مقاطع فيديو فورية لأهم لحظات الاجتماعات

ابحث في محاضر الاجتماعات باستخدام اللغة الطبيعية

شارك الملاحظات ومقتطفات الاجتماعات المزودة بعلامات زمنية بنقرة واحدة

افهم القيود

خيارات تكامل محدودة مقارنة بالمنافسين

فهم الأسعار

أساسي : مجاني

Premium : 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار الفريق: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Team Edition Pro: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 4500 تقييم)

Capterra: 5/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom

Fathom هو أحد أهم الأدوات في عملي اليومي التي لم أكن أعلم أنني بحاجة إليها. تم تثبيته منذ حوالي شهر من قبل صاحب العمل، وأنا أستخدمه كل يوم منذ ذلك الحين. لقد وفر لي هذا المنتج وقتًا طويلاً وساعدني في تدوين ملاحظات أفضل ومنحني القدرة على مشاركة هذه الملاحظات مع عملائي.

Fathom هو أحد أهم الأدوات في عملي اليومي التي لم أكن أعلم أنني بحاجة إليها. تم تثبيته منذ حوالي شهر من قبل صاحب العمل، وأنا أستخدمه كل يوم منذ ذلك الحين. لقد وفر لي هذا المنتج وقتًا طويلاً وساعدني في تدوين ملاحظات أفضل ومنحني القدرة على مشاركة هذه الملاحظات مع عملائي.

3. Notion (الأفضل لتوثيق الاجتماعات القابلة للتخصيص)

عبر Notion

غالبًا ما تكون محاضر الاجتماعات مستندات منفصلة، غير مرتبطة بالمشاريع والمناقشات ذات الصلة. هذا التجزئة يجعل من الصعب البناء على القرارات السابقة أو الحفاظ على السياق.

تحول Notion وثائق الاجتماعات إلى نظام معرفي متصل. تتيح المنصة للفرق إنشاء مساحات اجتماعات مخصصة حيث ترتبط كل ملاحظة ديناميكيًا بالمشاريع والمهام وموارد الفريق.

أفضل ميزات Notion

أنشئ ملاحظات اجتماعات متداخلة مع روابط ثنائية الاتجاه

اعرض ملاحظات الاجتماعات كوثائق تقليدية من خلال نهجها القائم على قاعدة البيانات

قم بتصفية وفرز ملاحظات الاجتماعات حسب أي معيار

صمم قوالب اجتماعات قابلة لإعادة الاستخدام مع خصائص تلقائية

قيود Notion

يتطلب وقتًا أوليًا للإعداد لإنشاء أنظمة اجتماعات مثالية

أسعار Notion

مجاني

إضافة : 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : أسعار مخصصة

Notion AI: أضف إلى مساحة العمل الخاصة بك مقابل 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Notion

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4. Coda (الأفضل لوثائق الاجتماعات الديناميكية واتخاذ القرارات)

عبر Coda

غالبًا ما تتعثر القرارات الجماعية عند جمع آراء العديد من الأطراف المعنية مع الحفاظ على توافق الجميع على النتيجة. لا تلتقط ملاحظات الاجتماعات التقليدية هذه العملية الديناميكية بشكل فعال ولا تجمع التعليقات بشكل صحيح.

تتعامل Coda مع اجتماعات الفريق كأماكن عمل تفاعلية تتطور فيها القرارات بشكل طبيعي. فهي تحول جداول أعمال الاجتماعات التعاونية الثابتة والملاحظات إلى بيئات حية لاتخاذ القرارات من خلال الجمع بين المستندات التعاونية والعناصر الديناميكية مثل أدوات التصويت ومتتبعات التقدم.

أفضل ميزات Coda

أنشئ أطر عمل تفاعلية لاتخاذ القرارات داخل المستندات

صمم أدوات تتبع التقدم الآلي لتحقيق نتائج الاجتماعات

استفد من التحرير في الوقت الفعلي، واذكر المستخدمين الآخرين وقم بتمييزهم، وقم بتعيين المهام لأعضاء الفريق

قيود Coda

منحنى تعلم أكثر حدة للميزات المتقدمة

أسعار Coda

مجاني

Pro : 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

فريق : 36 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Coda

G2 : 4. 7/5 (450+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (50+ تقييم)

5. Fireflies. ai (الأفضل لنسخ الاجتماعات تلقائيًا)

غالبًا ما تحتوي المناقشات الفنية واجتماعات الفريق العالمية على نقاط أساسية ورؤى قيّمة تضيع في الترجمة بسبب المصطلحات المعقدة أو أساليب التحدث المتنوعة.

Fireflies.ai متخصصة في فهم وتنظيم المحادثات في سياقات مختلفة. يتميز محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بها، الملقب بـ "Fred"، في التقاط المناقشات الفنية والمصطلحات الصناعية والمحادثات بمختلف اللهجات وأساليب التحدث.

أفضل ميزات Fireflies.ai

ابحث في محاضر الاجتماعات باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية

نظم الاجتماعات حسب الموضوعات والقنوات المخصصة

أنشئ ملخصات اجتماعات تلقائية مع أبرز النقاط

قيود Fireflies.ai

تحتاج ميزات الترجمة إلى تحسين بالنسبة لبعض اللغات

أسعار Fireflies.ai

مجاني : نسخ أساسي

Pro : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات Fireflies.ai

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies. ai

مثل وجود مساعد افتراضي، لا يمكنني أن أوصي به بما فيه الكفاية، سهل البدء وسهل الاستخدام.

مثل وجود مساعد افتراضي، لا يمكنني أن أوصي به بما فيه الكفاية، سهل البدء وسهل الاستخدام.

6. Otter AI (الأفضل لنسخ الاجتماعات والملاحظات في الوقت الفعلي)

عبر Otter AI

يؤدي تدوين ملاحظات مفصلة عن الاجتماعات أثناء المشاركة بنشاط في المناقشات إلى توتر مستمر. غالبًا ما يؤدي هذا الانقسام في التركيز إلى ملاحظات غير كاملة أو انخفاض المشاركة.

يحل Otter AI هذا التعارض من خلال توفير إمكانات متطورة للنسخ والتنظيم في الوقت الفعلي. يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم للمنصة التمييز تلقائيًا بين عدة متحدثين، حتى في المحادثات المتداخلة، وإنشاء نسخة نصية غنية وقابلة للبحث مع تسميات للمتحدثين.

أفضل ميزات Otter AI

أنشئ ملخصات منظمة تسلط الضوء على الموضوعات الرئيسية والقرارات والإجراءات المطلوبة باستخدام ميزة المخطط التلقائي

أنشئ ملاحظات تعاونية مباشرة أثناء الاجتماعات باستخدام ميزة الملاحظات المباشرة

الوصول إلى تحليلات وإحصاءات الاجتماعات التلقائية

أضف الصور ولقطات الشاشة إلى النصوص

قيود Otter AI

تتميز بميزات محدودة لإدارة المشاريع

أسعار Otter AI

أساسي : مجاني

Pro : 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Otter AI

G2 : 4. 3/5 (250+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

7. Notta (الأفضل من حيث دقة النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي والدعم متعدد اللغات)

عبر Notta

غالبًا ما تواجه خدمات النسخ التقليدية صعوبات في التعامل مع المفردات المتخصصة والمتحدثين المتعددين واللغات غير الإنجليزية، مما يخلق عوائق أمام الفرق العالمية في توثيق الاجتماعات بدقة.

تكسر Notta هذه الحواجز بفضل محرك النسخ المتقدم الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يتفوق في التعامل مع المصطلحات الفنية والمتحدثين المتعددين ويدعم أكثر من 104 لغة. توفر المنصة إمكانات النسخ في الوقت الفعلي التي تتيح للفرق متابعة النص المكتوب أثناء سير الاجتماع.

أفضل ميزات Notta

حقق دقة النسخ حتى في البيئات الصاخبة

التعرف التلقائي على المتحدث باستخدام التعرف على الصوت المخصص

تحويل ملفات الصوت/الفيديو إلى نص باستخدام المعالجة المجمعة

جدولة التسجيل التلقائي للاجتماعات المتكررة

نظم النصوص باستخدام علامات ومجلدات مخصصة

لا توجد قيود

تكامل محدود لإدارة المشاريع مقارنة بالأدوات الأخرى في القائمة

أسعار Notta

مجاني

Pro : 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 27.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notta

G2 : 4. 5/5 (150+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notta

اسحب رابط الفيديو أو الملف وأفلته في المكان المخصص واحصل على ملخص كامل للفيديو في ثوانٍ. يمكنني سحب 10-20 ملفًا في وقت واحد، وهو ما أحبه. ثم أقوم بتحويلها إلى تنسيق ملخص يوتيوب. أستخدم هذا التطبيق لمقاطع الفيديو الخاصة بالدورات التدريبية، وهو تطبيق لا غنى عنه!

اسحب رابط الفيديو أو الملف وأفلته في المكان المخصص واحصل على ملخص كامل للفيديو في ثوانٍ. يمكنني سحب 10-20 ملفًا في وقت واحد، وهو ما أحبه. ثم أقوم بتحويلها إلى تنسيق ملخص يوتيوب. أستخدم هذا التطبيق لمقاطع الفيديو الخاصة بالدورات التدريبية، وهو تطبيق لا غنى عنه!

8. SpinachAI (الأفضل لزيادة إنتاجية الاجتماعات بفضل الذكاء الاصطناعي)

عبر SpinachAI

يركز برنامج الاجتماعات عبر الإنترنت SpinachAI على الاجتماعات السريعة مثل الاجتماعات اليومية والمزامنة الأسبوعية وجلسات البحث عن المستخدمين.

تقوم المنصة بنسخ المحادثات وتحديد العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات واقتراح إنشاء تذاكر في أدوات إدارة المشاريع. وهي تدعم أكثر من 100 لغة لتعزيز التعاون بين الفرق العالمية.

أفضل ميزات SpinachAI

حوّل نقاط المناقشة إلى تذاكر قابلة للتنفيذ تلقائيًا

راجع ملخصات الاجتماعات وقم بتخصيصها قبل توزيعها

ادمجها مع الأدوات الحالية مثل Slack وJira وتطبيقات التقويم

قيود SpinachAI

يعمل بشكل أفضل مع تنسيقات الاجتماعات المنظمة

أسعار SpinachAI

مجاني

Pro : 2.90 دولار/ساعة

الأعمال : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات SpinachAI وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 4/5 (40+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SpinachAI

Hypercontext سهل الاستخدام للغاية وجذاب لكلا طرفي التفاعل الفردي. أستخدمه لجميع التفاعلات الفردية. التكامل مع Google Calendar رائع.

Hypercontext سهل الاستخدام للغاية وجذاب لكلا طرفي التفاعل الفردي. أستخدمه لجميع التفاعلات الفردية. التكامل مع Google Calendar رائع.

9. Range (الأفضل لتسجيل حضور الفريق غير المتزامن)

عبر Range

تحتاج الفرق البعيدة إلى اتصال منتظم واجتماعات أفضل، ولكن الاجتماعات المستمرة يمكن أن تعطل التركيز والإنتاجية. من الضروري إيجاد التوازن الصحيح.

تُحدث Range ثورة في اتصالات الفريق من خلال التركيز على عمليات تسجيل الدخول غير المتزامنة وتحديثات الحالة لضمان تقليل عدد الاجتماعات. يجمع نهجها الفريد بين برنامج إدارة الاجتماعات وتتبع مزاج الفريق ومراقبة الأهداف.

أفضل الميزات

تتبع معنويات الفريق واتجاهات المشاركة بمرور الوقت

اربط التحديثات بأهداف المؤسسة

قم بإنشاء تقارير عن حالة الفريق وأفكار ثاقبة

قيود النطاق

أقل ملاءمة لإدارة الاجتماعات الرسمية

نطاق الأسعار

مجاني

قياسي : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات النطاق والمراجعات

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 7/5 (30+ تقييم)

10. Avoma (الأفضل للمعلومات الاستخبارية الخاصة باجتماعات المبيعات)

عبر Avoma

يتميز Avoma باعتباره أحد البدائل المفضلة لتطبيق Fellow.app من خلال قدراته في تحليل اجتماعات المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تقوم المنصة بتسجيل وتحليل تفاعلات العملاء، وتوفر رؤى ثاقبة حول المحادثات المتعلقة بالمبيعات، وتحدد تلقائيًا فرص التدريب.

أفضل ميزات Avoma

قم بإنشاء رؤى تلقائية حول الصفقات من محاضر الاجتماعات

تتبع الالتزام بمنهجية المبيعات في مكالمات العملاء

ادمج مع منصات مثل Salesforce وHubSpot وZoom وMicrosoft Teams

قيود Avoma

تركز بشكل أساسي على حالات استخدام المبيعات

أسعار Avoma

أساسي : مجاني

مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ذكاء المحادثة : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Revenue Intelligence: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Avoma

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: تقييمات غير كافية

تعرف على المعايير الجديدة لإدارة الاجتماعات مع ClickUp

أداة الاجتماعات المناسبة لا تقتصر على تسجيل المحادثات فحسب، بل إنها تغير طريقة تعاون الفرق وتنفيذ المهام.

بينما يوفر تطبيق Fellow. ميزات جيدة لإدارة الاجتماعات والتعاون، توفر بدائل تطبيق Fellow. إمكانات فريدة تناسب قوائم مهام فريقك بشكل أفضل.

يتميز ClickUp كحل شامل يجمع بين برنامج إدارة الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي وميزات إدارة المشاريع القوية وجداول أعمال الاجتماعات القابلة للتخصيص وقوالب جداول الأعمال. وهذا يجعله خيارًا ممتازًا للفرق التي تسعى إلى تبسيط دورة حياة الاجتماعات بأكملها.

هل أنت مستعد لتحويل عملية الاجتماعات بالكامل؟ اشترك في ClickUp واكتشف كيف يمكن للاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تحدث ثورة في تعاون فريقك.