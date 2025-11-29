أفضل 11 مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي لأتمتة وتوسيع نطاق عملية المبيعات الخاصة بك

لماذا تحتاج إلى مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي؟ دعنا نوضح ذلك.

تتضمن عمليات المبيعات العديد من الأجزاء المتحركة في أي يوم. صيانة CRM، والمتابعة، وملخصات المكالمات، وصيانة خط الأنابيب، وقائمة العملاء المحتملين المتزايدة التي كان من المفترض أن تتصل بها الأسبوع الماضي؟ إنها كثيرة.

وإليك المفاجأة: على الرغم من توفر موارد تقنية أكبر، فإن تحقيق الحصص المحددة آخذ في الانخفاض. وفقًا لتقرير Salesforce عن حالة المبيعات ، يقضي مندوبو المبيعات 28% فقط من وقتهم في البيع. أما باقي الوقت فيضيع في إدخال البيانات وإدارة العملاء المحتملين.

تخيل الآن أن لديك مساعدًا (أو خمسة) يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتذكر كل متابعة، ويخصص كل رسالة، وحتى ينبهك إلى الصفقات التي على وشك الفشل، حتى قبل أن تفشل.

يضفي برنامج مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي الذكاء على كل جزء من عملية المبيعات. فكر في تقييم العملاء المحتملين، والتواصل الذكي، ورؤى المكالمات في الوقت الفعلي، واكتشاف مخاطر الصفقات.

أفضل برامج المساعدة في المبيعات القائمة على الذكاء الاصطناعي في لمحة

فيما يلي نظرة سريعة على أفضل برامج مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في اختيار الأنسب لفريقك.

اسم الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp أتمتة سير عمل المبيعات والتعاون مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، أدوات CRM، قوالب المبيعات، لوحات المعلومات، الأتمتة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Clari توقعات الإيرادات ووضوح مسار المبيعات التحليلات التنبؤية والتوقعات وفحص الصفقات أسعار مخصصة Gong رؤى عميقة حول تنفيذ الصفقات وتحليلات المحادثات تسجيل المكالمات، والتعليقات في الوقت الفعلي، وأدوات التدريب أسعار مخصصة Salesforce Sales Cloud + Einstein ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات عبر كامل مجموعة الإيرادات تقييم العملاء المحتملين، رؤى حول الفرص، أتمتة سير العمل تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا HubSpot Sales Hub توسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرق المبيعات الداخلية تتبع البريد الإلكتروني والتسلسلات ومساعد المحتوى بالذكاء الاصطناعي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا لافندر تحسين أداء البريد الإلكتروني البارد تقييم البريد الإلكتروني، التعليقات في الوقت الفعلي، اقتراحات الكتابة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا Regie. ai إنشاء محتوى مبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي تسلسلات مولدة بالذكاء الاصطناعي، وتخصيص البريد الإلكتروني، واستهداف الشخصيات تبدأ الخطط المدفوعة من 35 ألف دولار Clay البحث عن فرص المبيعات وإثراء العملاء المحتملين إثراء البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء، واكتشاف جهات الاتصال تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 149 دولارًا Dialpad مكالمات المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤى الاجتماعات التدوينات، المساعدة في المكالمات في الوقت الفعلي، التحليلات تبدأ الخطط المدفوعة من 27 دولارًا Apollo. io استكشاف العملاء المحتملين الخارجيين في برنامج واحد شامل قاعدة بيانات العملاء المحتملين، التواصل مع العملاء المحتملين، أتمتة البريد الإلكتروني تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولارًا التواصل التفاعل مع المبيعات المؤسسية والأتمتة تسلسلات المبيعات والتحليلات وتدريب مندوبي المبيعات أسعار مخصصة

ما هو مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي؟

مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي هو زميل الفريق الذي يتمنى كل مندوب أن يكون لديه، فهو الذي يتولى الأجزاء المملة من عملية البيع حتى تتمكن من التركيز على المحادثات التي تدفع الصفقات إلى الأمام.

تخيل ما يلي: تنتهي من مكالمة استكشافية، وبدلاً من التسرع في تدوين الملاحظات أو تحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، يكون كل شيء قد تم تسجيله بالفعل. الملخص في انتظارك في مساحة العمل الخاصة بك. التفاصيل الرئيسية موضحة. مهام المتابعة تم إنشاؤها. ولم تحرك ساكناً.

أو فكر في اللحظات التي تتعامل فيها مع عشرات الصفقات وتحاول تتبع من يحتاج إلى ماذا. مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي يراقب كل ذلك بهدوء. إذا توقف عميل محتمل ذو نية شراء عالية عن التواصل، فإنه ينبهك. إذا أعاد شخص ما في قائمة العملاء المحتملين فجأة الاهتمام بالأسعار، فإنه يضع تلك الصفقة على الفور في دائرة اهتمامك.

لا يهدف هذا البرنامج إلى استبدال مندوب المبيعات، بل يهدف إلى إزالة العوائق حتى يتمكن مندوبو المبيعات من القيام بالجزء من العمل الذي لا يستطيع سوى البشر القيام به.

💟 مثال: باعتباره رفيق سطح مكتب مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن لـ ClickUp Brain MAX أن يمنح قادة المبيعات ميزة تنافسية. بفضل التكامل العميق عبر CRM والبريد الإلكتروني والتقويمات ووثائق المبيعات، يتمتع Brain MAX دائمًا بالسياق الكامل لخط أنابيب المبيعات والصفقات وأنشطة الفريق. ما عليك سوى نطق تحديثاتك أو أسئلتك باستخدام ميزة التحويل الصوتي إلى نص، وسيقوم Brain MAX على الفور بتسجيل الملاحظات وجدولة المتابعات واسترداد المعلومات ذات الصلة بالعميل. يعمل البرنامج على الكشف عن الفرص بشكل استباقي، وتحديد المخاطر، واقتراح الخطوات التالية، مما يساعدك على توفير الوقت وإبرام الصفقات بشكل أسرع. مع Brain MAX، يحصل قادة المبيعات على مساعد مدرك للسياق حقًا يحافظ على تنظيم كل شيء وقابليته للتنفيذ، ويبقى دائمًا متقدمًا بخطوة.

كيف يعمل مساعدو المبيعات بالذكاء الاصطناعي

يعمل مساعدو المبيعات المدعومون بالذكاء الاصطناعي من خلال البقاء على اتصال بكل جوانب سير عمل المبيعات لديك — مكالماتك، ورسائلك الإلكترونية، ومهامك، ونظام إدارة علاقات العملاء — وتقديم الدعم في اللحظات الأكثر أهمية.

يبدأون بالاستماع. بعد كل مكالمة، يقوم الذكاء الاصطناعي بتفكيك المحادثة وإعادة تجميعها بطريقة واضحة ومنظمة. لا يتعين على مندوب المبيعات إعادة تشغيل أي شيء أو تخمين ما قيل، فقد قام الذكاء الاصطناعي بالفعل بتسجيل التسلسل الزمني ونقاط الضعف والخطوات التالية.

ثم يبدأ الذكاء الاصطناعي في التطلع إلى المستقبل. فهو يلاحظ عندما لا تتبع الصفقات أنماطك المعتادة. إذا كنت تحصل عادةً على رد في غضون يومين وفجأة لم يرد أحد العملاء المحتملين، فإن الذكاء الاصطناعي لا ينتظر. إنه ينقر على كتفك ويقول: "مهلاً، قد يحتاج هذا الأمر إلى اهتمام".

ومع مرور اليوم، يدعم المساعد اللحظات الصغيرة التي عادةً ما تبطئ عمل مندوبي المبيعات. عندما تحدق في مسودة بريد إلكتروني فارغة، يقدم الذكاء الاصطناعي نقطة انطلاق. عندما تمضي قدماً في صفقة، يقوم بتحديث كل مكان تهم فيه التفاصيل — نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وتوقعاتك وتذكيراتك — دون أن يطلب منك التنقل بين ثلاث علامات تبويب.

والنتيجة النهائية هي أن كل شيء يظل متصلاً ومحدثاً. ويظل مندوب المبيعات مركزاً على العمل الذي يحقق الإيرادات بالفعل.

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين وتوسيع قناتك المبيعية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي؟

إذا كنت تبحث عن طرق فعالة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية المبيعات، فابحث عن هذه الميزات الضرورية لأداة المبيعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي:

تقييم العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي التنبئي: يساعد فريقك على التركيز على الصفقات الأكثر احتمالاً للتحويل من خلال تحليل الإشارات السلوكية والبيانات التاريخية واتجاهات خط الأنابيب، مما يقلل من الوقت الضائع في العملاء المحتملين غير المهتمين ويحسن دقة التوقعات.

أتمتة سلسة: أتمتة المهام الروتينية المتكررة مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وتسجيل المكالمات وجدولة الاجتماعات وتحديثات خط الأنابيب لتقليل النفقات الإدارية.

الذكاء التخاطبي: يحلل النبرة ونسب الحديث والاعتراضات وإشارات المنافسين لمساعدة المديرين على تدريب مندوبي المبيعات وتحسين الرسائل على نطاق واسع.

المساعدة في إنشاء المحتوى: إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للمبيعات ومقاطع فيديو توضيحية ونصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي دون المساس بجودة الرسالة أو صوت العلامة التجارية.

تكامل عميق بين CRM والتكنولوجيا: يتصل بسلاسة بأدوات CRM والرسائل والاتصالات الخاصة بك لتجنب الإعداد اليدوي أو فقدان بيانات العملاء المحتملين.

قابلية التوسع وتجربة المستخدم: ينمو مع فريقك باستخدام منصة تظل سهلة الاستخدام وقابلة للتكوين وتضيف قيمة حقيقية، حتى مع تطور عملية المبيعات لديك.

تابع القراءة للتعرف على أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمبيعات التي تساعد فرق المبيعات على متابعة الصفقات وإبرامها بدقة أكبر.

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة سير عمل المبيعات والتواصل مع العملاء)

قم بتوحيد جميع عمليات المبيعات الخاصة بك عبر ClickUp Brain في مساحة عمل واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم تجمع المهام وخطوط الإنتاج والتواصل بين أعضاء الفريق وأدوات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد. بدلاً من التنقل بين نظام إدارة علاقات العملاء وملاحظات المكالمات ومجلدات مبيعات المبيعات ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، يمكنك إدارة عملية المبيعات بأكملها مباشرة من ClickUp.

في قلب كل ذلك يوجد ClickUp for Sales Teams، وهو مساحة عمل مزودة بنظام CRM مدمج، يعمل على تبسيط وأتمتة عملية المبيعات بأكملها. يمكنك تعيين العملاء المحتملين، وتعيين المتابعات، وإنشاء لوحات معلومات في الوقت الفعلي لتتبع أداء المبيعات عبر مهام ClickUp التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام سير عمل قابل للتخصيص وقوالب مسار المبيعات للحفاظ على تركيز مندوبي المبيعات على البيع.

ClickUp Brain، بالاقتران مع Brain Agent و AI Notetaker ووكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين، يدعم جميع سير عملك. باعتباره المساعد الذكي المدمج في ClickUp، فإنه يقوم بإنشاء ملخصات المكالمات ومسودات البريد الإلكتروني والنصوص، مستفيدًا من نفس الذكاء الاصطناعي التوليدي في المبيعات الذي يعيد تعريف استراتيجيات الاتصال الخارجي اليوم. بهذه الطريقة، يساعد ClickUp Brain في تقليل الاحتكاك بين نقاط الاتصال من خلال ربط كل سير عمل، مما يمنحك عمليات تسليم أسرع ومتابعة أنظف لكل صفقة.

بمجرد أن يضع فريقك هيكلًا للمهام، تساعد ClickUp Automations و Agents في تخفيف العبء عنهم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للفرق التي تبحث عن أدوات أتمتة المبيعات التي تقلل من الأعمال الروتينية. بدلاً من تحديث مراحل الصفقات يدويًا أو تعيين متابعات، يمكنك إعداد سير عمل بسيط من نوع "إذا حدث هذا، فافعل ذلك" يتم تشغيله تلقائيًا.

قم بتعيين المهام عندما يصل العميل المحتمل إلى مرحلة جديدة، أو تحديث الحالات بعد الاجتماعات، أو إرسال تنبيهات عندما تتباطأ الصفقات. إنها طريقة سهلة لتقليل الأعمال الإدارية ومواصلة المزيد من الصفقات دون تأخير.

إليك كيفية إعداد وكلاء مخصصين لأتمتة سير العمل. ⬇️

يتجاوز ClickUp for Sales Teams مجرد إدارة المهام والأتمتة. فهو يجمع كل شيء في مساحة عمل مركزية واحدة، بما في ذلك تتبع العملاء المحتملين والتعاون وإعداد التقارير وتسليم المهام القيادية. يمكنك إنشاء لوحات معلومات الأداء، والتنسيق حول أهداف المبيعات، وضمان بقاء كل مندوب مسؤولاً عبر مسار التحويل.

للحصول على نظام جاهز للاستخدام، يوفر نموذج متتبع المبيعات من ClickUp إطارًا مرئيًا لمراقبة مراحل العملاء المحتملين وأنشطة مندوبي المبيعات واتجاهات الأداء في الوقت الفعلي.

يمكنك استكشاف نموذج CRM للمبيعات لإدارة الحسابات والصفقات، أو نموذج خطة المبيعات لوضع الخطوط العريضة لاستراتيجيات المبيعات وأهداف الفريق وخطط التواصل ومراحل الإيرادات.

أفضل ميزات ClickUp

نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي للدعم المتقدم: قم بالتبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل Claude و Gemini و ChatGPT، للحصول على النوع المناسب من المساعدة — سواء كانت ملخصات سريعة أو تحليلات أعمق أو صياغة رسائل بريد إلكتروني أو إعداد محادثات.

مقاطع ClickUp للعروض غير المتزامنة: سجل عروضًا سريعة أو شروحات عن المنتجات أو عروض مبيعات مخصصة باستخدام المقاطع. يقوم الذكاء الاصطناعي بنسخها وتلخيصها تلقائيًا، مما يسهل مشاركة التحديثات غير المتزامنة مع العملاء المحتملين الذين يفضلون المشاهدة في الوقت الذي يناسبهم. سجل عروضًا سريعة أو شروحات عن المنتجات أو عروض مبيعات مخصصة باستخدام المقاطع. يقوم الذكاء الاصطناعي بنسخها وتلخيصها تلقائيًا، مما يسهل مشاركة التحديثات غير المتزامنة مع العملاء المحتملين الذين يفضلون المشاهدة في الوقت الذي يناسبهم.

ClickUp Chat للتواصل المتكامل: احتفظ بالمحادثات وتحديثات الصفقات والأسئلة والتنسيق الداخلي في مكان واحد باستخدام Chat View. لا يتعين على مندوبي المبيعات التنقل بين Slack والبريد الإلكتروني وتعليقات CRM — فكل شيء يبقى داخل المهمة المرتبطة بالصفقة. احتفظ بالمحادثات وتحديثات الصفقات والأسئلة والتنسيق الداخلي في مكان واحد باستخدام Chat View. لا يتعين على مندوبي المبيعات التنقل بين Slack والبريد الإلكتروني وتعليقات CRM — فكل شيء يبقى داخل المهمة المرتبطة بالصفقة.

لوحات معلومات مخصصة لرؤية المبيعات: أنشئ أنشئ لوحات معلومات مبيعات في الوقت الفعلي عبر ClickUp Dashboards لتصور حالة خط الأنابيب وأداء الفريق وسرعة الصفقات ومقاييس التوقعات دون استخدام جداول البيانات أو التبديل بين الأدوات.

المستندات المرتبطة بالصفقات: احتفظ بملاحظات الاكتشاف أو العروض أو أدلة التوجيه المرتبطة مباشرة بالمهام ذات الصلة باستخدام احتفظ بملاحظات الاكتشاف أو العروض أو أدلة التوجيه المرتبطة مباشرة بالمهام ذات الصلة باستخدام ClickUp Docs حتى يتوفر لفريقك السياق الكامل خلال كل مرحلة من مراحل دورة الصفقة.

الحقول المخصصة والحالات: خصص سير عمل المبيعات الخاص بك عن طريق إضافة حقول مخصصة مثل حجم الصفقة أو مصدر العميل المحتمل أو الأولوية، وتابع كل فرصة مع حالات تقدم واضحة تتوافق مع مراحل خط أنابيب المبيعات الخاص بك.

تكامل البريد الإلكتروني والتقويم: أرسل واستقبل رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من المهام، وقم بمزامنة الاجتماعات مع تقويم Google أو Outlook، وحافظ على التواصل المرتبط بالصفقات دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات عبر أرسل واستقبل رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من المهام، وقم بمزامنة الاجتماعات مع تقويم Google أو Outlook، وحافظ على التواصل المرتبط بالصفقات دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات عبر إدارة مشاريع البريد الإلكتروني.

نماذج ClickUp لاستقبال العملاء المحتملين: اجمع عملاء محتملين عالي الجودة باستخدام نماذج تحمل علامتك التجارية يتم إدخالها مباشرة إلى مساحة عملك — قم بإنشاء المهام تلقائيًا، وتعيين مندوبي المبيعات، وتشغيل سير العمل في اللحظة التي يملأ فيها العميل المحتمل النموذج.

قيود ClickUp

يقتصر الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على خطط الأسعار الأعلى، مما قد يحد من اعتمادها من قبل الفرق الأصغر ذات الميزانيات المحدودة أو حالات الاستخدام الأبسط.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

الأتمتة والحقول المخصصة. هاتان الوظيفتان أساسيتان في ClickUp وتوفران الكثير من الوقت لمنظمتنا. فهي تساعدنا في إنشاء قوالب بريد إلكتروني وإرسال رسائل بريد إلكتروني آلية بمجرد تحديث الحقول المخصصة.

الأتمتة والحقول المخصصة. هاتان الوظيفتان أساسيتان في ClickUp وتوفران الكثير من الوقت لمنظمتنا. فهي تساعدنا في إنشاء قوالب بريد إلكتروني وإرسال رسائل بريد إلكتروني آلية بمجرد تحديث الحقول المخصصة.

📚 اقرأ المزيد: قوالب خطط مبيعات مجانية في Word وExcel وClickUp

2. Clari (الأفضل لتوقعات الإيرادات ووضوح خطط العمل)

عبر Clari

Clari هي منصة تنسيق الإيرادات التي تدمج الذكاء الاصطناعي بعمق في جميع جوانب المبيعات، من التفاعل مع العملاء وإدارة قنوات المبيعات وفحص الصفقات والتوقعات والاحتفاظ بالعملاء.

توفر إمكانات التنبؤ المدعومة بالذكاء الاصطناعي لهذه الأدوات دقة على مستوى المؤسسات من خلال تحليل الاتجاهات التاريخية والأنشطة على مستوى الصفقات والإشارات في الوقت الفعلي. يتم إبراز الصفقات المحفوفة بالمخاطر في وقت مبكر ودعمها بخطوات تصحيحية موجهة بالذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يساعد وكلاء فحص الصفقات وتحليل الاتجاهات مديري المبيعات على الكشف عن الصفقات المتعثرة أو المتوقفة قبل أن تؤثر على الإيرادات.

أفضل ميزات Clari

استخدم توقعات المبيعات التنبؤية من Clari لتجميع التوقعات من مندوبي المبيعات الفرديين إلى المديرين التنفيذيين، مع مستويات ثقة تستند إلى نشاط مرحلة الصفقة، والتعدد في الخيوط، ومعدلات الإغلاق التاريخية.

تعمق في التغيرات الأسبوعية في خط أنابيب المبيعات، والصفقات المتوقفة، وأنماط نشاط مندوبي المبيعات، مثل سرعة البريد الإلكتروني أو تكرار الاجتماعات، لتدريب الموظفين بشكل استباقي وإعادة توزيع الجهود حيثما تكون هناك حاجة ماسة إليها.

قم بمواءمة فرق التسويق مع إيقاعات إيرادات أسبوعية منظمة تجمع بين مراجعات التوقعات وفحوصات سلامة خطوط الإنتاج والمكالمات الالتزامية، مما يضمن المساءلة عبر فرق المبيعات والتسويق ونجاح العملاء.

قيود Clari

قد يكون التبديل بين المنصات أمرًا مرهقًا، كما أن عدم وجود هياكل فريق متصلة يجعل إعداد التقارير وتحليل البيانات أكثر يدوية واستهلاكًا للوقت.

أسعار Clari

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Clari

G2: 4. 6/5 (أكثر من 5400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clari؟

إليك تقييم G2:

لقد ساهمت القدرة على تحليل البيانات وتصفيتها حسب المندوب أو الحساب وإنشاء لوحات معلومات مخصصة في تبسيط سير العمل لدينا بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تعد توقعات الذكاء الاصطناعي من Clari موردًا قويًا نرجع إليه بانتظام، مما يجعل عملية التنبؤ لدينا أكثر ذكاءً وموثوقية.

لقد ساهمت القدرة على تحليل البيانات وتصفيتها حسب المندوب أو الحساب وإنشاء لوحات معلومات مخصصة في تبسيط سير العمل لدينا بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تعد توقعات Clari القائمة على الذكاء الاصطناعي موردًا قويًا نرجع إليه بانتظام، مما يجعل عملية التنبؤ لدينا أكثر ذكاءً وموثوقية.

3. Gong (الأفضل للحصول على رؤى عميقة حول تنفيذ الصفقات وتحليل المحادثات)

عبر Gong

يقوم Gong بالتقاط وتدوين وتحليل تفاعلات العملاء، بما في ذلك المؤتمرات عبر الإنترنت والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني، لاستخراج الأفكار الرئيسية من المحادثات الفعلية.

يقوم بتجميع أكثر من 300 إشارة شراء لتقييم صحة الصفقات وإنشاء توقعات أكثر دقة من مجالات CRM وحدها. تعمل لوحات المعلومات الخاصة به على الإبلاغ عن الصفقات المتوقفة أو المعرضة للخطر لتعزيز رؤية خط الأنابيب لفرق الإيرادات.

يتكامل Gong مع أنظمة إدارة علاقات العملاء، مثل Salesforce وHubSpot وMicrosoft Dynamics، بالإضافة إلى التقويمات (G Suite وOffice 365) وSlack وZoom، لإثراء بيانات إدارة علاقات العملاء بالرؤى المستمدة من تفاعلات العملاء المخزنة.

أفضل ميزات Gong

احصل على عرض لتنفيذ الصفقات يوضح أنشطة مندوبي المبيعات ومشاركة أصحاب المصلحة وحديثية الاتصالات في كل فرصة.

اعرض تلقائيًا لحظات التدريب المهمة بناءً على مقاييس مثل نسب المحادثات، والتعامل مع الاعتراضات، وإشارات المنافسين، وأدوات التتبع المخصصة التي تعكس منهجية المبيعات الخاصة بك.

اكتشف الصفقات التي تشهد انخفاضًا في تفاعل المشترين أو المحادثات أحادية الاتجاه باستخدام خرائط الحرارة المرئية، مما يساعد القادة على التدخل قبل أن تفقد المزيد من الصفقات زخمها.

قيود Gong

تعتمد قيمة المنصة على تبنيها من قبل القيادة — فبدون الاستخدام المتسق في التدريب ومراجعات خطط العمل، غالبًا ما تظل الرؤى المستندة إلى البيانات غير مستخدمة على مستوى مندوبي المبيعات.

أسعار Gong

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gong

G2: 4. 8/5 (أكثر من 6200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gong؟

إليك تقييم G2:

لا يقتصر دور Gong على تسجيل مكالماتك حتى تتمكن من الاستماع إليها ومراجعتها لاحقًا. بل إنه يقوم أيضًا بنسخ المكالمة حتى تتمكن من البحث عن الكلمات المفتاحية والانتقال مباشرة إلى المكان الذي تريده في المكالمة. يمكنك بدء سير عمل التواصل مع Gong Engage للمساعدة في البقاء على اطلاع على العملاء المحتملين، وكل ذلك يتكامل مع بريدنا الإلكتروني وهواتفنا ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

لا يقتصر دور Gong على تسجيل مكالماتك حتى تتمكن من الاستماع إليها ومراجعتها لاحقًا. بل إنه يقوم أيضًا بتدوين المكالمة حتى تتمكن من البحث عن الكلمات المفتاحية والانتقال مباشرة إلى المكان الذي تريده في المكالمة. يمكنك بدء سير عمل التواصل مع Gong Engage للمساعدة في البقاء على اطلاع على العملاء المحتملين، وكل ذلك يتكامل مع بريدنا الإلكتروني وهواتفنا ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

4. Salesforce Sales Cloud مع Einstein Copilot (الأفضل للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات عبر مجموعة الإيرادات الكاملة)

عبر Salesforce

توحد منصة Salesforce Sales Cloud الحسابات وجهات الاتصال والسجل والتفاعلات في ملف تعريف واحد موحد من أجل مشاركة مستنيرة، وتعرض التغييرات الحية في الصفقات من حيث الحجم والمرحلة والزخم لتمكين التدخلات الاستباقية.

أدوات Agentforce AI agents & Sales Coach مدمجة في سير العمل لمواءمة الذكاء الاصطناعي مع مهارات المبيعات البشرية، مما يساعد البائعين في البحث في الوقت الفعلي، وتقديم المشورة بشأن المراسلات، وأتمتة تحديثات الحالة، والتدريب على التفاوض المحاكي.

يستخدم Einstein Copilot الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات العملاء المحتملين والصفقات ذات الإمكانات العالية بناءً على احتمالية التحويل، ويقدم رؤى حول المحادثات والعلاقات للحصول على سياق أعمق للعملاء المحتملين.

أفضل ميزات Salesforce Sales Cloud

نسق الخطوات التالية عبر المبيعات والخدمات والتسويق باستخدام Einstein Copilot، مما يولد إجراءات متابعة ذكية بناءً على نشاط العملاء الموحد.

استخدم Einstein 1 Studio لإنشاء مطالبات ذكاء اصطناعي خاصة بالمؤسسة مع ضوابط امتثال تتيح الوصول الآمن إلى بيانات CRM دون تعرض LLM لجهات خارجية.

قم بتسجيل رسائل البريد الإلكتروني وملاحظات الاجتماعات وملخصات المكالمات تلقائيًا لتقليل الأعباء الإدارية واستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات لتحسين توقعات تواريخ الإغلاق ودقة خط أنابيب المبيعات.

قيود Salesforce Sales Cloud

في بعض الأحيان، قد يكون تحميل الصفحات أو التقارير بطيئًا، خاصة عند التعامل مع مجموعات بيانات كبيرة أو لوحات معلومات معقدة.

أسعار Salesforce Sales Cloud

باقة المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Pro Suite: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: 175 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

غير محدود: 350 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Agentforce 1 Sales: 550 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (أكثر من 23,300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 18,800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesforce Sales Cloud؟

إليك تقييم G2:

يسهل Salesforce Sales Cloud عليّ إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات في مكان واحد. يعجبني أنني أستطيع معرفة مرحلة كل صفقة في مسارها، والحصول على تذكيرات للمتابعة، وتتبع مهامي وأنشطتي. كما أن لوحات المعلومات والتقارير مفيدة للغاية.

يسهل Salesforce Sales Cloud عليّ إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات في مكان واحد. يعجبني أنني أستطيع معرفة مرحلة كل صفقة في مسارها، والحصول على تذكيرات للمتابعة، وتتبع مهامي وأنشطتي. كما أن لوحات المعلومات والتقارير مفيدة للغاية.

يعتقد 30% من الموظفين أن الأتمتة يمكن أن توفر لهم 1-2 ساعة أسبوعيًا، بينما يقدر 19% أنها يمكن أن توفر 3-5 ساعات للعمل المكثف والمركّز. حتى تلك المدة القصيرة من الوقت الموفر تضيف الكثير: ساعتان فقط يتم توفيرهما أسبوعيًا تعادلان أكثر من 100 ساعة سنويًا، وهي مدة يمكن تخصيصها للإبداع أو التفكير الاستراتيجي أو النمو الشخصي.

5. HubSpot Sales Hub (الأفضل لتوسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرق المبيعات الداخلية)

عبر HubSpot

يوفر HubSpot Sales Hub هيكلية ووضوحًا في الجزء العلوي من مسار التحويل، مما يجعله مناسبًا تمامًا للفرق التي تعمل على توسيع نطاق حركتها الداخلية. تتميز المنصة بتوحيد بيانات التسويق والمبيعات، مما يتيح التفاعل مع العملاء المحتملين في سياق غني بالمعلومات دون إجبار الفرق على التبديل بين أدوات متعددة.

تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في تحديد أولويات الصفقات وتحليل المكالمات وتمكين مندوبي المبيعات، مع تزويد نظام إدارة علاقات العملاء المركزي بتحديثات في الوقت الفعلي. بالنسبة للفرق التي تسعى إلى التوسع بسرعة، يقلل HubSpot من الحاجة إلى أدوات مبيعات إضافية تعمل بالذكاء الاصطناعي بفضل واجهته الشاملة.

بالنسبة لفرق المبيعات الصغيرة، غالبًا ما يكون HubSpot هو المحطة الأولى لتحقيق النضج التشغيلي. فهو يوفر تدفقات أتمتة معدة مسبقًا، ودلائل مبيعات، وقوالب مسار الصفقات لمساعدة الفرق على التحرك بسرعة دون الاعتماد على المطورين أو الأدوات الخارجية. ومع نمو مؤسسة المبيعات، من السهل إضافة ميزات أكثر تقدمًا مثل ذكاء المحادثة، وتدريب المكالمات، وإسناد الإيرادات.

أفضل ميزات HubSpot Sales Hub

احصل على إمكانية الوصول إلى صندوق بريد مشترك مع سياق تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يربط مندوبي المبيعات بكل محادثة ونقطة اتصال.

قم بتوجيه مندوبي المبيعات من خلال الاكتشاف المنظم والتعامل مع الاعتراضات باستخدام قوالب مخصصة ومطالبات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام وحدة Sales Playbooks.

استخدم الذكاء التخاطبي المدمج لتسجيل المكالمات وتدوينها ووضع علامات عليها للكلمات المفتاحية وفرص التدريب مباشرة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

قيود HubSpot Sales Hub

قد تلاحظ قواعد البيانات الكبيرة أو الفرق النشطة للغاية تأخراً عند تحميل السجلات أو تبديل خطوط الأنابيب أو مزامنة البيانات.

أسعار HubSpot Sales Hub

أدوات مجانية

Sales Hub Starter: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

منصة العملاء المبتدئين : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Sales Hub Professional: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

Sales Hub Enterprise: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (أكثر من 12,400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (480+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot Sales Hub؟

إليك تقييم G2:

بصفتي صاحب شركة صغيرة، أكثر ما يعجبني في HubSpot Sales Hub هو سهولة إدارة العملاء المحتملين والمتابعة. تساعدني ميزة تتبع البريد الإلكتروني ومسار الصفقات وتذكيرات المهام على البقاء منظمًا دون الحاجة إلى فريق مبيعات كبير. كان سهل الاستخدام وأدوات الأتمتة توفر لي الكثير من الوقت خاصة عند التعامل مع عدة عملاء.

بصفتي صاحب شركة صغيرة، أكثر ما يعجبني في HubSpot Sales Hub هو سهولة إدارة العملاء المحتملين والمتابعة. تساعدني ميزة تتبع البريد الإلكتروني ومسار الصفقات وتذكيرات المهام على البقاء منظمًا دون الحاجة إلى فريق مبيعات كبير. كان سهل الاستخدام وأدوات الأتمتة توفر لي الكثير من الوقت خاصة عند التعامل مع عدة عملاء.

6. Lavender (الأفضل لتحسين أداء البريد الإلكتروني البارد)

عبر Lavender

كأداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي، يوفر Lavender تدريبًا فوريًا مباشرةً داخل عميل البريد الإلكتروني الخاص بك (Gmail و Outlook و Chrome extension وغيرها)، ويقترح تحسينات في فعالية سطر الموضوع وبنية الجمل ونبرة الصوت وسهولة القراءة.

أثناء الكتابة، تستخرج الأداة بيانات العملاء المحتملين وسمات شخصياتهم والأخبار وسياق الشركة لتوليد اقتراحات تخصيص في الوقت الفعلي للمساعدة في صياغة مقدمات أكثر جاذبية وعروض قيمة مخصصة لكل مستلم.

كما يوفر مقاييس أداء البريد الإلكتروني بالإضافة إلى تحليل الاتجاهات وتقارير مؤشرات الأداء الرئيسية عبر معدلات الفتح ومعدلات الردود والمشاعر من أجل تحسين الحملات.

أفضل ميزات Lavender

استخدم ذكاء البريد الإلكتروني في المتصفح لتقييم النبرة والمشاعر والبنية في الوقت الفعلي وتعزيز فعالية الرسائل.

احصل على اقتراحات مخصصة لمقدمات خاصة بالاتصال من خلال تحليل ملفات LinkedIn الشخصية وتفاعلات العملاء السابقة وملاحظات CRM.

تصور تحليلات الفريق على لوحة المعلومات، مثل بيانات الاستجابة حسب الممثل، وسطر الموضوع، وعمق التخصيص، لوضع استراتيجيات تدريب فعالة.

قيود Lavender

شعر بعض المستخدمين أن تعليقات الأداة تميل إلى الاقتصار على انتقاد طول الجمل بدلاً من تقديم تحسينات مفيدة.

أسعار Lavender

الأساسي: مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Individual Pro: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الفريق: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Lavender

G2: 4. 8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lavender؟

إليك تقييم G2:

من المفيد جدًا الحصول على تعليقات (بناءً على أفضل الممارسات) على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في الوقت الفعلي. يعد مساعد التخصيص أيضًا رائعًا لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين بسرعة.

من المفيد جدًا الحصول على تعليقات (بناءً على أفضل الممارسات) على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في الوقت الفعلي. كما أن مساعد التخصيص رائع أيضًا لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين بسرعة.

📚 اقرأ المزيد: كيفية تحسين إنتاجية مبيعاتك

7. Regie. ai (الأفضل لإنشاء محتوى مبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

Regie هي منصة مبيعات قائمة على الذكاء الاصطناعي تدمج عمليات البحث عن العملاء المحتملين والتواصل معهم وإثراء المعلومات المتعلقة بهم وتحديد الأولويات بناءً على نواياهم والاتصال المتزامن بهم في أداة واحدة. وهي تستخدم إطار عمل "3 P" —الشخصية، ونقطة الضعف، والقيمة المقترحة—لمواءمة كل رسالة مع رؤية المشتري ذات الصلة وتعزيز التفاعل.

يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي و Rapid Writer من Regie في إنشاء سطور الموضوع والمقدمات وعروض القيمة ونصوص المكالمات ورسائل InMail ومجموعة متنوعة من محتويات تمكين المبيعات الأخرى. يمكنك أيضًا استخدام ميزة Blocks لتخزين المقدمات وسطور الموضوع عالية الأداء وإعادة استخدامها في الحملات من أجل الاتساق والسرعة.

أفضل ميزات Regie. ai

قم ببناء سير عمل خارجي كامل باستخدام واجهة السحب والإفلات في Campaign Builder، مع محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ومصمم خصيصًا لكل شخصية ومرحلة مشتري.

كمحرك لتقييم المحتوى لتقييم المسودات باستخدام مقاييس المشاركة من الحملات السابقة لاقتراح بدائل عالية الأداء

قم بتجميع النصوص والتسلسلات الناجحة في مكتبة محتوى على مستوى الفريق، مما يضمن اتساق الرسائل بين جميع مندوبي المبيعات.

قيود Regie. ai

أفاد العديد من المستخدمين أن الرسائل قد تبدو آلية وغالبًا ما تبدو أقل طبيعية، مما يتطلب تحريرًا يدويًا لإضفاء طابع إنساني عليها.

أسعار Regie. ai

وكلاء الذكاء الاصطناعي: ابتداءً من 35 ألف دولار

وكلاء الذكاء الاصطناعي + برنامج الاتصال الذكي: ابتداءً من 35 ألف دولار

RegieOne: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Regie. ai

G2: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Regie.ai؟

إليك تقييم G2:

بالنسبة لإمكانية تسليم البريد الإلكتروني، يساعدني Regie. ai في إعادة صياغة العبارات مع الحفاظ على وفائنا لقيمة عرضنا. كما يساعدني في التخصيص على نطاق واسع، من خلال جلب معلومات خاصة بالشركة أو بالأشخاص. لقد وفر لي الكثير من الوقت في صياغة المحتوى المخصص.

بالنسبة لإمكانية تسليم البريد الإلكتروني، يساعدني Regie. ai في إعادة صياغة العبارات مع الحفاظ على قيمة عرضنا. كما يساعدني في التخصيص على نطاق واسع، من خلال سحب المعلومات الخاصة بالشركة أو الشخص. لقد وفر لي الكثير من الوقت في صياغة المحتوى المخصص.

8. Clay (الأفضل لاستكشاف فرص المبيعات وإثراء العملاء المحتملين)

عبر Clay

يدمج Clay أكثر من 50-130 مصدرًا للبيانات (على سبيل المثال، Clearbit و Apollo و Hunter و BuiltWith)، باستخدام نهج الشلال والانتقال تلقائيًا بين المصادر.

يقوم وكيل البحث بالذكاء الاصطناعي الخاص بالأداة، Claygent، بجمع المعلومات من مواقع الويب والتكنولوجيا وأخبار التمويل أو محتوى المدونات لمساعدة فرق المبيعات في الحصول على رؤى مباشرة من نشاط العملاء المحتملين عبر الإنترنت.

كما أنه يدعم التكامل الأصلي مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، مثل Salesforce وHubSpot، بالإضافة إلى أدوات التواصل مثل Outreach.io أو Salesloft، عبر Zapier/webhooks.

أفضل ميزات Clay

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي حول حقول جهات الاتصال والشركات باستخدام المصادر العامة وواجهات برمجة التطبيقات (API) لتحديد الأهداف بشكل أكثر دقة.

قم بإنشاء مقتطفات مخصصة مثل كاسرات الجليد أو مراجع نقاط الضعف على نطاق واسع

استخدم أداة إنشاء سير العمل المرئية لتمكين المستخدمين غير التقنيين من أتمتة محفزات البحث عن العملاء المحتملين بناءً على سلوك المشتري أو نيته.

قيود Clay

يعد استيراد البيانات إلى قواعد البيانات الحالية أقل سلاسة مما يمكن أن يكون عليه، مع الجهد المعتاد لدمج البيانات ومعالجة التكرارات.

أسعار Clay

مجاني

المبتدئين: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Explorer: 349 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 800 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Clay

G2: 4. 9/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clay؟

إليك تقييم G2:

لقد ساهم Clay في إتاحة البرمجة الآلية، وتوفير العملاء المحتملين، وإثراء المعلومات، والبحث، والتواصل. أصبح تطوير تكنولوجيا المبيعات الآن أكثر سهولة بالنسبة لغير المبرمجين مثلي.

لقد ساهم Clay في إتاحة البرمجة الآلية وتوفير العملاء المحتملين وإثراء المعلومات والبحث والتواصل للجميع. أصبح تطوير تقنيات المبيعات الآن أكثر سهولة بالنسبة لغير المبرمجين مثلي.

9. Dialpad (الأفضل لإدارة المكالمات المبيعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Dialpad

تم بناء هذه المنصة على LLM (DialpadGPT) المملوكة لشركة Dialpad والتي تم تدريبها على أكثر من 6 مليارات دقيقة من المحادثات التجارية، وهي تتيح النسخ الدقيق للكلام إلى نص وتحليل المشاعر وتتبع الكلمات الرئيسية ورؤى المحادثات.

يوفر مركز المبيعات بالذكاء الاصطناعي من Dialpad للممثلين إرشادات للمكالمات في الوقت الفعلي بناءً على النبرة والكلمات الرئيسية ومحفزات الاعتراض. يمكن لمديري المبيعات إعداد محفزات للتدريب من أجل المطالبات المباشرة واستخدام تسجيلات Dialpad ونصوصها لإنشاء مكتبات للتدريب. إنه خيار قوي للفرق التي تجري مكالمات كثيرة وتولي الأولوية لأداء المكالمات وتحليلها بعد انتهائها.

أفضل ميزات Dialpad

قم بتمكين التدريب المباشر من خلال ميزات المساعدة في المكالمات في الوقت الفعلي التي تنبه مندوبي المبيعات عند ظهور أنماط اعتراض أو ذكر المنافسين أثناء المكالمة.

اسمح لمديري المبيعات بتتبع المحادثات حسب الموضوع أو المرحلة أو النتيجة من أجل التدريب بعد المكالمة باستخدام وضع علامات مخصصة على المكالمات.

أنشئ قوائم تشغيل للتدريب لتجميع مقاطع المكالمات البارزة في وحدات تعليمية منظمة لتمكين مندوبي المبيعات.

قيود Dialpad

قد تنخفض دقة النسخ المباشر في البيئات الصاخبة أو مع الفرق متعددة اللهجات

أسعار Dialpad

قياسي: 27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Dialpad

G2: 4. 4/5 (أكثر من 4300 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dialpad؟

إليك تقييم G2:

إن القدرة على رؤية نصوص المكالمات، سواء في الوقت الفعلي أو بعد المكالمة، مفيدة للغاية! إن القدرة على الرجوع إلى الملاحظات/المواضيع من مكالمة سابقة هي ميزة رائعة وتكون مفيدة في كثير من الأحيان.

إن القدرة على رؤية نصوص المكالمات، سواء في الوقت الفعلي أو بعد المكالمة، مفيدة للغاية! إن القدرة على الرجوع إلى الملاحظات/المواضيع من مكالمة سابقة هي ميزة رائعة وتكون مفيدة في كثير من الأحيان.

10. Apollo. io (الأفضل للبحث عن العملاء المحتملين الخارجيين الشامل)

يساعد Apollo.io الفرق على تنفيذ استراتيجيات اكتساب العملاء بدءًا من اكتشاف العملاء المحتملين وحتى تنفيذ عمليات التواصل. بفضل قاعدة بيانات خاصة تضم أكثر من 275 مليون جهة اتصال وأدوات تسلسل أصلية، يقلل Apollo من الاعتماد على أدوات الإثراء أو الاتصال الهاتفي التابعة لجهات خارجية.

يقترح مساعد الذكاء الاصطناعي للأداة أفضل عناوين الموضوعات والمحتوى والتوقيت بناءً على سجل الأداء وبيانات المبيعات الفعلية. علاوة على ذلك، تتيح أتمتة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي أتمتة كاملة لإنشاء قوائم العملاء المحتملين وإثرائها وتقييمها وإرسال الرسائل ومزامنة CRM في تدفق واحد مبسط.

أفضل ميزات Apollo.io

استخدم عوامل التصفية المتقدمة للبحث عن العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية باستخدام سمات دقيقة مثل التكنولوجيا المستخدمة في الشركة أو المسمى الوظيفي أو إشارات التوظيف.

أتمتة التواصل الشخصي متعدد النقاط عبر البريد الإلكتروني والصوت و LinkedIn مع تتبع الردود المدمج

قم بتثبيت امتداد Chrome للوصول السريع إلى تفاصيل الاتصال وسجل التفاعل مباشرة من LinkedIn أو صناديق البريد الإلكتروني.

قيود Apollo.io

في بعض الأحيان، أبلغ المستخدمون عن وجود عناوين بريد إلكتروني قديمة أو مسميات وظيفية غير صحيحة، مما يؤثر على كفاءة التواصل.

أسعار Apollo.io

مجاني

الأساسي: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المنظمة: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Apollo.io

G2: 4. 7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Apollo.io؟

إليك تقييم G2:

لقد أحدث Apollo. io تحولًا حقيقيًا في طريقة إدارة خط أنابيب المبيعات لدينا. وأكثر ما يثير الإعجاب هو قاعدة بيانات الاتصال الواسعة والدقيقة، والتي تسهل العثور على العملاء المحتملين المعتمدين في مختلف القطاعات. كما توفر المنصة مرشحات ممتازة تساعدنا في استهداف ملفات تعريف العملاء المثالية لدينا بدقة.

لقد أحدث Apollo. io تحولًا حقيقيًا في طريقة إدارة خط أنابيب المبيعات لدينا. وأكثر ما يثير الإعجاب هو قاعدة بيانات الاتصال الواسعة والدقيقة، والتي تسهل العثور على العملاء المحتملين المعتمدين في مختلف القطاعات. توفر المنصة أيضًا فلاتر ممتازة تساعدنا في استهداف ملفات تعريف العملاء المثالية لدينا بدقة.

📚 اقرأ المزيد: أفضل برامج CRM B2B لفرق المبيعات

11. Outreach (الأفضل لمشاركة المبيعات المؤسسية والأتمتة)

عبر Outreach

التواصل هو أداة موثوقة للمؤسسات التي تتطلب حوكمة صارمة وبنية تحتية للتدريب ورؤية متعددة الفرق عبر مسار المبيعات بأكمله.

تقوم أداة Smart Deal Assist بتوقع نتائج الصفقات (بدقة تصل إلى 81٪ تقريبًا) وتقترح بشكل استباقي الإجراءات اللازمة للحفاظ على سير الصفقات على المسار الصحيح. ومع Outreach Kaia، يحصل مندوبو المبيعات على تدريب على المكالمات في الوقت الفعلي وتحليلات البريد الإلكتروني ورؤى حول سلامة الصفقات في منصة واحدة متكاملة.

تقوم الأداة تلقائيًا بتسجيل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات والمهام في CRM (Salesforce و Dynamics و HubSpot) وتتيح قياس الأداء وضبط استراتيجيات التواصل.

أفضل ميزات التواصل

قم بإنشاء درجات تسريع الصفقات لإبراز الثغرات في خط الأنابيب من خلال تحليل نشاط الإيقاع وسلوك مندوبي المبيعات ومعدلات استجابة المشترين.

استخدم ذكاء المكالمات الحية لتوفير لحظات تدريب وملاحظات مسجلة تلقائيًا وتذكيرات متابعة وتقليل العمل اليدوي.

أنشئ تقارير أداء مندوبي المبيعات لمقارنة الأنشطة وعمليات التحويل واتجاهات المشاركة واكتشاف فرص التدريب.

قيود التواصل

يمكن أن تتسبب القيود التقنية، مثل عدم القدرة على التعامل مع السجلات المكررة (العملاء المحتملون وجهات الاتصال التي لها نفس البريد الإلكتروني في Salesforce)، في حدوث أخطاء دون رسائل واضحة، مما يجعل من الصعب حل المشكلات.

أسعار التوعية

أسعار مخصصة

تقييمات وتقارير التواصل

G2: 4. 3/5 (أكثر من 3400 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Outreach؟

إليك تقييم G2:

بالنسبة لشخص مثلي يركز على توليد الفرص من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، فإن Outreach هو أفضل صديق لي. يعمل كمعلم – يرشدني إلى ما ينجح وما لا ينجح، والإحصاءات/التحليلات واضحة تمامًا، ويراقب أدائي في نقاط الاتصال، ويلتقط البيانات جيدًا، ويبرز أيضًا المهام المعلقة.

بالنسبة لشخص مثلي يركز على توليد الفرص من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، فإن Outreach هو أفضل صديق لي. يعمل كمعلم – يرشدني إلى ما ينجح وما لا ينجح، والإحصائيات/التحليلات واضحة تمامًا، ويراقب أدائي في نقاط الاتصال، ويلتقط البيانات جيدًا، ويبرز أيضًا المهام المعلقة.

مزايا مساعدات المبيعات بالذكاء الاصطناعي

تجعل برامج المساعدة في المبيعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فرق المبيعات أسرع وأكثر دقة وأقل انشغالًا بالأعمال الإدارية. لا تبرم هذه البرامج الصفقات نيابة عنك بطريقة سحرية، ولكنها تزيل العوائق التي تمنع مندوبي المبيعات من أداء عملهم على أفضل وجه.

إليك ما يتغير فعليًا عند استخدام الذكاء الاصطناعي:

مزيد من الوقت للمبيعات، وتقليل التنافس

أخيرًا، يستعيد مندوبو المبيعات وقتهم. بدلاً من إنهاء المكالمة بـ 20 دقيقة من التنظيف، قام الذكاء الاصطناعي بالفعل بتسجيل الملخص، واستخراج الخطوات التالية، وتحديث CRM. يتم تخصيص هذا الوقت مباشرةً للمحادثات الحقيقية المتعلقة بالمبيعات بدلاً من المهام الإدارية.

بيانات أنظف دون إجبار مندوبي المبيعات على "أن يكونوا أكثر انضباطًا"

معظم مشكلات CRM لا تنشأ عن قلة الجهد، بل عن قلة الوقت. يعمل الذكاء الاصطناعي على سد هذه الثغرات من خلال تسجيل الأنشطة وتحديث الحقول والحفاظ على اتساق السجلات في الخلفية. يحصل المديرون على لوحات معلومات موثوقة. يحصل مندوبو المبيعات على نظام لا يعاقبهم على انشغالهم.

تواصل أسرع وأكثر تخصيصًا

عندما يقوم الذكاء الاصطناعي بصياغة رسائل البريد الإلكتروني، فإنه لا ينشئ رسائل عامة. بل يستخدم المحادثات السابقة للممثل، وسلوك العميل المحتمل، وسياق الصفقة. لا يزال الممثل يوافق على الرسالة، ولكن الضغط الناتج عن الصفحة الفارغة قد زال.

تحذيرات مبكرة عند بدء تراجع الصفقات

يلاحظ الذكاء الاصطناعي الإشارات الصغيرة التي يفوتها البشر: عميل محتمل كان يستجيب عادةً وفجأة أصبح صامتًا، أو صفقة بدون خطوة تالية، أو حساب يظهر اهتمامًا متجددًا في وقت متأخر من الليل. تساعد هذه التلميحات مندوبي المبيعات على التصرف قبل أن تتلاشى الصفقة.

مسار أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ به

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يربط الأنشطة عبر الأدوات والمكالمات والبريد الإلكتروني والمهام وتحديثات CRM، فإن كل شيء يظل متزامنًا. يعمل مندوبو المبيعات انطلاقًا من صورة واحدة دقيقة بدلاً من التخمين. يحصل المديرون على توقعات تعكس ما يحدث بالفعل، وليس ما ينبغي أن يحدث.

مساعدو المبيعات بالذكاء الاصطناعي مقابل مندوبي المبيعات البشريين

أفضل ما يتميزون به مساعدو المبيعات بالذكاء الاصطناعي مندوبو المبيعات البشريون فهم السياق يتذكر كل التفاصيل من المكالمات والرسائل الإلكترونية وتحديثات CRM على الفور. يقرأ النبرة والنية والإشارات غير المعلنة التي لا يمكن لأي نظام التقاطها. المهام المتكررة يسجل الأنشطة ويحدّث الحقول ويصوغ المتابعات ويحافظ على نظافة البيانات تلقائيًا. يمكنه القيام بهذه المهام، ولكنه يستنزف الوقت والطاقة من عملية البيع الفعلية. السرعة والاتساق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولا ينسى أبدًا، ولا يغرق في العمل، ويتعامل مع المهام ذات الحجم الكبير بسهولة. يحدد الأولويات بناءً على التقدير، ولكن قدرته محدودة وتختلف من يوم لآخر. الوعي بالمبيعات المحتملة يراقب سلامة الصفقات، ويكتشف المخاطر مبكرًا، ويشير إلى الأنماط غير العادية عبر مجموعات البيانات الكبيرة. يتعرف على التغيرات في العلاقات والديناميات السياسية ومشاعر المشترين. التخصيص يستخدم المحادثات السابقة وبيانات السلوك لإنشاء رسائل مخصصة بسرعة. يضيف الفروق الدقيقة والعاطفة والفكاهة والفهم البشري الذي يبدو حقيقياً. اتخاذ القرار يقترح الخطوات التالية بناءً على البيانات والأنماط. يتخذ قرارات حكمية، ويتعامل مع الاعتراضات، ويتكيف في الوقت الفعلي. أفضل دور أتمتة وتحليل وتنظيم وتسريع سير العمل. بناء الثقة والتفاوض وسرد القصص وإبرام الصفقات.

ابدأ البيع بشكل أكثر ذكاءً مع ClickUp

المبيعات لا تتباطأ، ولا يجب أن تتباطأ أنت أيضًا.

من توقع المخاطر إلى تسريع المتابعة، تقلل الأداة المناسبة من التعقيد وتساعد مندوبيك على التركيز على الإيرادات.

يجمع مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp كل شيء في مساحة عمل واحدة: عروض CRM، وتتبع المهام، ولوحات معلومات المبيعات، والأتمتة المدمجة، وميزات الذكاء الاصطناعي المصممة لإزالة العقبات في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات.

جرب ClickUp AI مجانًا اليوم وحوّل طريقة عمل فريق المبيعات لديك في البيع والتعاون وتحقيق النجاح.

الأسئلة المتداولة

مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي هو أداة رقمية تدعم مندوبي المبيعات من خلال التعامل مع مهام مثل تدوين الملاحظات والمتابعة وتحديثات CRM وتقييم العملاء المحتملين وملخصات المكالمات. يعمل في الخلفية للحفاظ على سير الصفقات حتى يتمكن فريق المبيعات من قضاء المزيد من الوقت في البيع وتقليل الوقت الذي يقضيه في الإدارة.

لا. يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المتكررة وتحليل البيانات واقتراح الخطوات التالية، ولكنه لا يمكن أن يحل محل الحكم البشري أو بناء العلاقات أو التفاوض. تتحقق أفضل النتائج عندما يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الصعبة ويركز مندوبو المبيعات على المحادثات وإتمام الصفقات.

يقوم الذكاء الاصطناعي بمراجعة الإشارات عبر البريد الإلكتروني والمكالمات ونشاط الموقع الإلكتروني وسجل الصفقات وبيانات CRM لتحديد العملاء المحتملين الأكثر احتمالاً للتحويل. يقوم بتقييم العملاء المحتملين، وتحديد المشترين المثاليين في وقت مبكر، وتوجيه مندوبي المبيعات نحو الحسابات التي تستحق الاهتمام اليوم، وليس بعد أسابيع من الآن.

نعم، غالبًا ما يكون ذلك أكثر من الفرق الكبيرة. لا تملك الشركات الصغيرة عادةً موظفين إضافيين لإدارة المهام الإدارية وإدخال البيانات والمتابعة. يملأ مساعد الذكاء الاصطناعي هذه الفجوات، ويحافظ على تنظيم سير العمل، ويمنح مندوبي المبيعات مزيدًا من الوقت للتركيز على الأعمال التي تدر الإيرادات.

تختلف الأسعار بشكل كبير، اعتمادًا على الميزات وحدود الاستخدام وتكامل CRM. تتضمن بعض المنصات الذكاء الاصطناعي في أسعارها الأساسية بدلاً من بيعه بشكل منفصل.

نعم، يمكن للذكاء الاصطناعي صياغة رسائل بريد إلكتروني غير موجهة مخصصة، واقتراح نقاط للحوار، وتحديد مواعيد المتابعة بناءً على إشارات التفاعل. لا يزال مندوبو المبيعات يوافقون على الاتصال ويرسلونه، ولكن الذكاء الاصطناعي يزيل ضغط الصفحة الفارغة ويسرع العملية برمتها.

توفر معظم برامج المساعدة الذكية تكاملاً مباشراً مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرئيسية مثل Salesforce وHubSpot وغيرها. يتضمن الإعداد عادةً ربط حساب CRM الخاص بك، ومنح الإذن لقراءة/كتابة البيانات، واختيار سير العمل الذي يجب أن يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتته. بمجرد الاتصال، تتم مزامنة الأنشطة تلقائياً.

يمكن للذكاء الاصطناعي تنظيم وتحليل وأتمتة العمليات، ولكنه لا يزال يواجه بعض القيود. فقد يسيء فهم السياق، أو ينشئ رسائل عامة دون مراجعة بشرية، أو يفوت الفروق الدقيقة في نبرة المشتري. كما أنه يعتمد على جودة بيانات CRM الخاصة بك. الذكاء الاصطناعي مساعد قوي، ولكنه لا يزال بحاجة إلى إشراف بشري لاتخاذ القرارات الصحيحة.