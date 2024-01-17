10 استراتيجيات لاكتساب العملاء لدفع نمو الأعمال التجارية

استراتيجيات اكتساب العملاء الجدد هي بمثابة الأبطال الخارقين للتسويق الناجح ونمو الأعمال. فهي تساعدك على إطلاق العنان لقوة اكتساب العملاء الفعالة لجذب العملاء المحتملين وزيادة الاحتفاظ بهم على المدى الطويل.

يحتوي هذا الدليل على كل ما تحتاج إلى معرفته حول أساسيات استراتيجيات اكتساب العملاء. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإلقاء نظرة على طرق مختلفة لاكتساب العملاء، وقصص النجاح الملهمة، وكيفية التغلب على التحديات المحتملة. 📈🏆

ما هو اكتساب العملاء؟

يشير اكتساب العميل إلى جذب واكتساب عملاء أو عملاء جدد للأعمال التجارية. وبالمثل، فإن استراتيجية اكتساب العملاء مصممة للحصول على عملاء جدد يدفعون المال ودفع نمو الأعمال.

فيما يلي الخطوات الثلاث الأساسية الموجودة في أكثر استراتيجيات اكتساب العملاء فعالية:

توليد العملاء المحتملين : تجذب الشركة العملاء المحتملين من السوق المستهدفة باستخدام أبحاث السوق وأدوات مثل قوالب ملفات تعريف العملاء تنمية العملاء المحتملين: تعمل الشركة على رعاية العملاء المحتملين وبناء الثقة من خلال التسويق الدقيق عبر البريد الإلكتروني وتنفيذ أدوات مثل برنامج إدارة العملاء المحتملين تحويل العملاء المحتملين: تقوم الشركة بتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء جدد، وعند هذه النقطة قد تستخدم أدوات مثل برنامج الاحتفاظ بالعملاء على الرغم من وجود تفاصيل أخرى يجب مراعاتها في كل خطوة، إلا أن هذه هي العملية الأساسية.

نظّم العملاء المحتملين الجدد وحافظ على انتقالهم عبر خط أنابيب المبيعات باستخدام أتمتة ClickUp

بالطبع، سترى بالطبع العديد من الاختلافات في كل خطوة من هذه الخطوات اعتمادًا على استراتيجيات التسويق التي تختار الشركة أو المحترف استخدامها. الأمر كله يتعلق بالاستفادة من أفضل ما يلي عميل جديد استراتيجية الاستحواذ لأهدافك وجمهورك ومنتجك أو خدمتك.

## دور قمع اكتساب العملاء في نمو الأعمال التجارية

يشير قمع اكتساب العملاء، المعروف أيضًا باسم قمع المبيعات، إلى الرحلة التي يقوم بها العملاء المحتملون في طريقهم ليصبحوا عملاء يدفعون.

إنه تسويق مصمم خصيصًا لدفع العملاء إلى اتخاذ إجراءات. 🏃

يدخل الشخص إلى قمع اكتساب العملاء عندما يصبحون على دراية بالمنتج أو الخدمة ويغادرونه في المرة الأولى التي يقومون فيها بالشراء. من هناك، يدخلون إلى تجربة ما بعد الشراء، لكننا سنحتفظ بهذا الموضوع لدليل آخر.

فيما يلي بعض فوائد قمع اكتساب العملاء عالي الجودة:

تحسين الوعي بالعلامة التجارية لتوسيع نطاق الوصول والتقدير

زيادة نمو الشركة

إيرادات للاستثمار في الأفكار الجديدة والموارد الحالية

إظهار القيمة والجذب لأصحاب المصلحة الخارجيين (مثل المستثمرين أو الشركاء أو المؤثرين)

باختصار: تصل استراتيجيات اكتساب العملاء إلى جمهورك المستهدف وتحسّن أرباحك النهائية.

ابق على اطلاع على فعالية مبيعاتك واستراتيجيات اكتساب العملاء من خلال لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تختلف الاستراتيجيات والأدوات المطلوبة لجني هذه المكاسب من شركة إلى أخرى. وبالمثل، هناك مجموعة واسعة من برامج نجاح العملاء والأدوات التي يمكن لمحترفي التسويق استخدامها لتحسين عملية اكتساب العملاء.

أنواع طرق اكتساب العملاء

هناك العديد من طرق اكتساب العملاء - ليس عليك اختيار طريقة واحدة فقط. في بعض الأحيان، يكون تضمين طريقتين أو أكثر في استراتيجية اكتساب العملاء الجدد أكثر فعالية.

ستجد الخيارات الشخصية والرقمية الموضحة أدناه؛ وتعتمد فعالية كل منها على عملك ومجال عملك وجمهورك.

والآن، دعنا نلقي نظرة على بعض الطرق الأكثر شيوعًا لجذب وتحويل العملاء الجدد، بالإضافة إلى أنواع الشركات التي قد تكون الأفضل بالنسبة لها.

الرقمية تسويق المحتوى

الأفضل للصناعات التالية: الخدمات، والتصنيع، والتكنولوجيا، والمالية، والتعليم، والطاقة، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية

ركّز على نشر وتوزيع المحتوى المناسب والمفيد لجمهورك المستهدف. يجذب المحتوى عالي الجودة العملاء المحتملين ويشركهم، مما يخلق اتصالاً عاطفيًا يدفع العملاء المحتملين في النهاية إلى الشراء.

إليك بعض الأفكار التسويقية الرقمية لتبدأ بها:

وسائل التواصل الاجتماعي: انشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تجذب جمهورك، سواء كان ذلك من خلال الميمات أو أخبار الصناعة أو شيء ما بين ذلك أو كل ما سبق

انشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تجذب جمهورك، سواء كان ذلك من خلال الميمات أو أخبار الصناعة أو شيء ما بين ذلك أو كل ما سبق مقاطع الفيديو: قم بإنشاء محتوى فيديو يوفر التعليم أو الترفيه أو تسليط الضوء على المنتجات على منصات مثل يوتيوب

قم بإنشاء محتوى فيديو يوفر التعليم أو الترفيه أو تسليط الضوء على المنتجات على منصات مثل يوتيوب بودكاست : استضف بودكاست مستمر يحتوي على معلومات قيّمة ذات صلة بالسوق المستهدف، ونقاط إضافية إذا تعاونت مع المؤثرين أثناء ذلك

: استضف بودكاست مستمر يحتوي على معلومات قيّمة ذات صلة بالسوق المستهدف، ونقاط إضافية إذا تعاونت مع المؤثرين أثناء ذلك الرسوم البيانية : أنتج رسوماً بيانية غنية بالمعلومات؛ فغالباً ما يحب العملاء الرسوم البيانية عالية الجودة ويشاركونها لإعادة النظر فيها لاحقاً

: أنتج رسوماً بيانية غنية بالمعلومات؛ فغالباً ما يحب العملاء الرسوم البيانية عالية الجودة ويشاركونها لإعادة النظر فيها لاحقاً المدونة المشاركات: انشر محتوى عمليًا جديرًا بالثقة على مدونة شركتك أو قسم الأخبار

تحسين محرك البحث

الأفضل للصناعات التالية: الخدمات، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا، والعقارات، والبناء، والنقل

يعمل تحسين محركات البحث (SEO) على تحسين كيفية ظهور نشاطك التجاري على صفحات نتائج محرك البحث (SERPs).

استخدم سبورة ClickUp Whiteboards لربط الخرائط الذهنية بالمهام وإنشاء مساحة تخطيط قوية لتحسين محركات البحث

يقوم محترفو تحسين محركات البحث بذلك من خلال تحسين الصفحات المقصودة ومحتوى المدونة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين ترتيب المحتوى عندما يبحث جمهورك عن كلمات رئيسية ذات صلة.

بالنسبة للشركات، يُترجم هذا إلى الظهور في عمليات البحث العضوية في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى توليد حركة مرور عضوية وبناء المصداقية وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

الإعلانات المدفوعة

الأفضل للصناعات التالية: التكنولوجيا، والنقل، والتعليم، وتجارة التجزئة، والخدمات، والأغذية والمشروبات، والتصنيع، والمالية، والضيافة، والسيارات

إن الدفع مقابل الإعلانات التقليدية والعرضية وإعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) لديه القدرة على زيادة ظهور أي نشاط تجاري.

من خلال اختيار قنوات التسويق المناسبة لمجال عملك وجمهورك، ستزيد من عدد العملاء الذين يدخلون إلى مسار اكتساب العملاء. وهذا أمر جيد دائمًا.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في البدء، فقد أبرزنا بعض الأماكن المحتملة للدفع مقابل الإعلانات أدناه:

التقليدية: التلفزيون والراديو ووسائل الإعلام المطبوعة

التلفزيون والراديو ووسائل الإعلام المطبوعة العرض: منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والتطبيقات

منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الإعلانات الإعلانية: محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي

التسويق عبر البريد الإلكتروني

الأفضل للمجالات التالية: البيع بالتجزئة والمالية والترفيهية وغير الربحية والخدمية والتجزئة والتجارة الإلكترونية

يؤدي إرسال رسائل البريد الإلكتروني المستهدفة إلى العملاء المحتملين في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى رعاية العملاء المحتملين وتشجيعهم على اتخاذ إجراء.

بالتأكيد، نتلقى جميعًا الكثير من رسائل البريد الإلكتروني التسويقية التي نحذفها كل يوم، ولكن التسويق عبر البريد الإلكتروني هو وسيلة منخفضة التكلفة لزيادة فرص التفاعل مع جمهورك. أنت لا تعرف أبدًا متى سيحفز أحد سطور موضوعك عميلاً محتملاً على الشراء! 💡🤑

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المؤثرين التسويق

الأفضل للمجالات التالية: الأغذية والمشروبات، والضيافة، والترفيه، والترفيه، والسيارات، وتجارة التجزئة

تعمل الشراكة مع المؤثرين في مجال عملك على بناء المصداقية وتوسيع نطاق وصولك التسويقي إلى جمهور أكبر. كما أنها تزيد من فرصك في الانتشار، مما يعود عليك بفوائد هائلة، وكل ذلك بأقل جهد ممكن من جانبك.

يمكن أن يساعدك المؤثر المناسب في بناء المصداقية وزيادة متابعيك على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق المبيعات والحصول على تعليقات تساعد شركتك على التحسين.

التسويق بالعمولة

الأفضل للصناعات التالية: التجارة الإلكترونية، والضيافة، والمالية، والتكنولوجيا، والترفيه، والتسويق

يؤدي العمل مع الشركات التابعة لجهات خارجية التي تروج لمنتجاتك أو خدماتك مقابل عمولة متواضعة إلى تحقيق المبيعات، مما يوسع نطاق وصولك إلى جمهور أوسع.

تختار بعض الشركات التسويق بالعمولة على التسويق بالعمولة على الدفع لكل نقرة (PPC) وغيرها من الوسائل لأنها استراتيجية فعالة أخرى لا تعيق تدفق أموالك. يحصل المسوقون بالعمولة على أموالهم عندما يقوم العميل بعملية شراء، لذلك أنت تدفع فقط إذا نجح الأمر.

الفعاليات والرعايات

الأفضل للمجالات التالية: التصنيع والتعليم والترفيه والطاقة والأغذية والمشروبات

تزيد المشاركة في الفعاليات أو رعايتها من ظهور علامتك التجارية وعدد العملاء المحتملين الذين يتواصلون مع شركتك. ليس من الضروري أن تكون هذه الفعاليات شخصية؛ فالندوات عبر الإنترنت وغيرها من الفعاليات عبر الإنترنت فعالة أيضًا.

تأكد من أن الجميع يعرف ما يجب القيام به عند التخطيط للفعالية وتنفيذها باستخدام طريقة عرض المهام والأولويات وقوائم المراجعة في ClickUp

ستحتاج إلى اختيار أحداث ذات صلة ومثيرة للاهتمام بالفعل لجمهورك لمعرفة النتائج. قد يعني ذلك إجراء بعض الاستطلاعات مع العملاء الحاليين للحصول على فكرة عن المكان الذي يجب أن تبدأ منه أو ما إذا كانت فكرة جيدة لعلامتك التجارية.

الشراكات والتعاون

الأفضل للقطاعات التالية: الأغذية والمشروبات، والضيافة، والترفيه، والسيارات

يعد التعاون مع الشركات أو المؤسسات الأخرى طريقة مباشرة للترويج المتبادل والوصول إلى جمهور أوسع.

لا يؤدي العمل مع مؤسسة أخرى لتحقيق هدف مشترك إلى تعزيز الرؤية فحسب. فهو يزيد من فرص الوصول إلى هدفك في الوقت المناسب مع تقسيم الموارد المالية والمهام بما يعود بالنفع على كلا الطرفين (أو جميع الأطراف).

تجارب وعينات مجانية

الأفضل للصناعات التالية: التجارة الإلكترونية، والبرمجيات كخدمة SaaS، والترفيه، وصناديق الاشتراك، والتعليم، والضيافة، والمالية

التجارب والعينات المجانية ليست مجرد تكتيكات تسويقية؛ إنها مقبلات بحجم اللقمة وعروض تفاعلية لما تقدمه.

إنها مثل منح العملاء المحتملين إمكانية الوصول لكبار الشخصيات إلى سحر منتجك أو خدمتك قبل أن يلتزموا بها، مما يثير الفضول والإثارة بشكل فعال ليصبحوا عملاء يدفعون. 🎉

برامج الولاء و برامج الإحالة

الأفضل للصناعات التالية: الخدمات، والتجارة الإلكترونية، والضيافة، والمالية، وصناديق الاشتراكات

غالبًا ما سترى برامج الولاء والإحالة في استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء، ولسبب وجيه - فهي ناجحة!

لقد قام معظمنا بإجراء عملية شراء إضافية أو اتخذ إجراءً للحصول على مكافآت من علامة تجارية مفضلة عدة مرات على الأقل. لذلك حاول مكافأة العملاء الحاليين على تكرار الأعمال والإحالات بحوافز مثل الخصومات على المشتريات المستقبلية أو ترقيات الخطة أو المنتجات الحصرية.

إدارة بيانات العميل والمهام الشخصية والتواصل في عرض قائمة ClickUp

مراجعات العملاء وشهادات العملاء

الأفضل للمجالات التالية: التجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والنقل، والبناء، وصناديق الاشتراكات، والمالية

تشجيع العملاء الراضين أو تحفيزهم على ترك مراجعات وشهادات إيجابية يؤثر على العملاء المحتملين ويبني الثقة معهم.

فالكثير من المتسوقين الأذكياء يقضون ساعات في البحث عن المراجعات والشهادات من مختلف العلامات التجارية قبل إنفاق أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس. أنت تريد أن تكون شركتك هي الشركة التي تبرز من خلال العملاء السعداء والتعليقات الصادقة والتقييمات العالية.

## التحديات الشائعة لاكتساب العملاء

من المحتمل أن تواجه بعض المطبات السريعة في طريقك لاكتساب العملاء بشكل فعال، ولا بأس بذلك!

المهم هو كيفية استجابتك لكل تحدٍ تواجهه. نحن هنا لمساعدتك في ذلك. فيما يلي، قمنا بتسليط الضوء على التحديات الشائعة التي قد تواجهها والحلول المحتملة لإعادة استراتيجية اكتساب العملاء إلى المسار الصحيح.

قم بدراستها الآن أو ضع إشارة مرجعية على هذا الدليل وراجعه عندما تعرف ما تواجهه.

تحديد الجمهور المستهدف

التحدي: حدد جمهورك المستهدف، وقم بتطوير شخصيات دقيقة للعملاء، وصمم جهودك التسويقية وفقًا لذلك.

الحل: تنفيذ حملة شاملة لأبحاث السوق لتحديد سلوكيات العملاء وتفضيلاتهم وخصائصهم السكانية. قم بتحليل هذه البيانات لتحديد جمهورك المستهدف. 🔍🎯

المنافسة

التحدي: تميّز عن المنافسين وتنافس بفعالية على جذب الانتباه والتميز.

الحل: ركز على الأسواق المتخصصة، وسلط الضوء على ما يميز شركتك عن غيرها، وطور عرضًا فريدًا للقيمة. راقب المنافسة لتبقى في المقدمة.

قم بتنظيم المعلومات حول منافسيك بسهولة باستخدام التنسيق الغني و أوامر الشرطة المائلة في مستندات ClickUp

تكلفة اكتساب العميل

التحدي: وازن بين تكلفة اكتساب العميل (CAC) والقيمة الدائمة لكل عميل لتحسين أرباحك النهائية.

الحل: التركيز على تحسين قنوات التسويق عالية التحويل وتنفيذ استراتيجيات لتحسين الاحتفاظ بالعملاء. قم بتقييم وتعديل استراتيجية CAC الخاصة بك بانتظام.

القنوات التسويقية الفعالة قنوات التسويق

التحدي: تحديد أفضل القنوات التسويقية للوصول إلى جمهورك المستهدف واستخدام مواردك بفعالية.

الحل: جرب قنوات تسويقية مختلفة، وحلل البيانات بناءً على تفضيلات جمهورك الحالي، واستثمر وفقًا لذلك.

معدل التحويل التحسين

التحدي: تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء يدفعون.

الحل: اختبر باستمرار موقعك الإلكتروني وصفحاتك المقصودة باستخدام اختبار A/B واستراتيجيات مماثلة لتحديد ما يلقى صدى لدى جمهورك. تقديم عبارات واضحة تحث على اتخاذ إجراء (CTAs) وتحسين رحلة العميل.

استخدم مرونة لوحة ClickUp Whiteboards لتخطيط رحلة العميل وتعديلها لتحسين معدل التحويل

بناء الثقة

التحدي: إنشاء اتصال عاطفي وشعور بالموثوقية مع العملاء المحتملين (وهو تحدٍ شائع للشركات الصغيرة أو الجديدة).

الحل: إنشاء حضور قوي على الإنترنت، واستخدام الدليل الاجتماعي (على سبيل المثال، مراجعات العملاء)، وتوفير تواصل شفاف، وتقديم ضمانات أو تجارب لتقليل المخاطر المتصورة للعملاء المحتملين.

استراتيجيات التوسع

التحدي: توسيع نطاق جهود اكتساب العملاء مع الحفاظ على الكفاءة.

حدِّد أهداف عملك وتتبعها باستخدام ClickUp Goals، حتى تعرف متى وكيف تتوسع

الحل: تنفيذ أهداف قابلة للتطوير أدوات التسويق للشركات الصغيرة وتوسيع نطاق الاستراتيجيات الناجحة، والاستثمار في التكنولوجيا القادرة على التعامل مع زيادة حجم العملاء.

التكيف مع تغيرات السوق

التحدي: التكيف مع سلوكيات العملاء وتفضيلاتهم المتغيرة باستمرار.

الحل: مواكبة اتجاهات الصناعة، ومراجعة ملاحظات العملاء، وتعديل استراتيجياتك عند الحاجة. كن على استعداد لتطوير نهجك والابتكار حسب الحاجة.

استراتيجيات فعالة و استراتيجيات ناجحة لاكتساب العملاء في 10 خطوات

والآن، إلى الجزء الذي كنا ننتظره جميعًا! اسمح لنا أن نقدم لك دليلنا التفصيلي لاستراتيجيات اكتساب العملاء الناجحة خطوة بخطوة.

1. حدد جمهورك المستهدف

حدد عملاءك المثاليين بناءً على التركيبة السكانية والسلوكيات والتفضيلات. استخدم هذه البيانات لإنشاء شخصيات العملاء وضبط تسويقك وفقًا لاهتماماتهم واحتياجاتهم.

شامل أدوات إدارة العملاء مثل ClickUp تبسط هذه الخطوة، حيث توفر بيانات وتحليلات شاملة عن العملاء الحاليين.

2. إنشاء محتوى مقنع

إن المحتوى المقنع الذي يقدم قيمة ويحقق صدى لدى جمهورك المستهدف هو الذهب التسويقي. استخدم المدونات ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية والمحتويات الأخرى لعرض خبراتك وجذب العملاء المحتملين.

تعمل أداة ClickUp AI على تبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك

3. تنفيذ استراتيجية SEO استراتيجية

أنشئ استراتيجية لتحسين محركات البحث لتحسين الرؤية وحركة المرور العضوية على الويب. استخدم الكلمات الرئيسية ذات الصلة وأنشئ روابط خلفية لتحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك.

4. الاستفادة من التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

قم بإشراك جمهورك المستهدف وقاعدة عملائك الحاليين على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك ولينكد إن وإنستغرام. شارك المحتوى الجذاب وتفاعل مع المتابعين واستخدم الإعلانات المستهدفة للوصول إلى المزيد من الأشخاص.

هل تريد أن تجعل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسهل؟ أتمتة ClickUp تأخذ العمل من جدولة المنشورات الاجتماعية وتتبعها.

5. إطلاق حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني

قم بإشراك ورعاية العلاقات مع العملاء المحتملين من خلال حملات البريد الإلكتروني المستهدفة التي توفر محتوى قيّماً وعروضاً حصرية وتواصلاً مخصصاً. نقاط إضافية إذا كنت تستخدم أداة مثل ClickUp!

أنشئ قوالب بريد إلكتروني واحفظها في ClickUp لجعل تسويقك أمرًا سهلاً

يتيح لك ClickUp والأدوات المشابهة الاستفادة من ميزات إدارة المشاريع لوضع استراتيجية أفضل لاكتساب العملاء. ستحصل أيضًا على إمكانية الوصول إلى ميزات مفيدة مثل التسويق و قوالب قمع المبيعات .

6. استثمر في الإعلانات المدفوعة

خصص ميزانية لتكاليف التسويق على قنوات مثل إعلانات Google أو Facebook. ClickUp لفرق المبيعات يحسّن معدل نجاح حملتك التسويقية بفضل التكامل مع أفضل أدوات التسويق الحالية والتحليلات التفصيلية وأدوات وضع الميزانية.

تُعد الإعلانات المستهدفة بناءً على التركيبة السكانية والاهتمامات والسلوك عبر الإنترنت فعالة، خاصةً عندما تقوم بتضمين إعادة الاستهداف. تشير إعادة الاستهداف إلى الإعلانات المدفوعة التي تستهدف العملاء الذين سبق لهم زيارة ملفاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي أو موقعك الإلكتروني.

7. تشجيع الإحالات

نفّذ برامج الإحالة لتحفيز العملاء المخلصين على إحالة العائلة والأصدقاء وزملاء العمل وجهات الاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي.

قدم حوافز مثل الخصومات أو إدخالات الهبات أو نقاط الولاء أو الوصول الحصري إلى محتوى أو منتجات فريدة من نوعها.

8. تقديم تجارب أو عينات مجانية

اسمح للعملاء المحتملين بتجربة منتجك أو خدمتك من خلال التجارب أو العينات المجانية. هذا يقلل من المخاطر المتصورة ويوفر نظرة مباشرة على جودة السلع أو الخدمات التي تقدمها، مما يغري العملاء المحتملين ويجعلهم يرغبون في المزيد.

9. التركيز على إدارة العلاقات مع العملاء

تعمل إدارة علاقات العملاء (CRM) على تحسين الاحتفاظ بالعملاء والثقة بهم. الفعالية إدارة علاقات العملاء للشركات الناشئة غالبًا ما يتضمن برامج ولاء وعروضًا مخصصة وخدمة عملاء عالية الجودة. ClickUp CRM يجعل من السهل مراسلة العملاء وتحسين تجربة العملاء. يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة علاقات العملاء، مما يتيح لك

تحديث بيانات العملاء وتنظيمها

تتبع العملاء المحتملين

تحسين تفاعلات العملاء

أتمتة إدارة سير العمل

تعزيز النجاح باستخدام البيانات والتحليلات

تصور خط سير العمل الخاص بك، وقم بتبسيط سير عمل العملاء، وتعاون مع فريقك في إدارة علاقات العملاء في ClickUp

10. مراقبة البيانات وتحليلها

استخدم المقاييس وأدوات تحليل البيانات للحصول على رؤى من سلوك العملاء لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين الاستراتيجيات وتحديد مجالات التحسين.

إمكانيات ClickUp لمراقبة بيانات العملاء وتحليلها تجعل كل شيء أسهل. فهو يحتوي على ما تحتاج إليه من أجل:

جمع البيانات وتنظيمها

تتبع المهام والأنشطة

أتمتة مهام سير العمل

مراقبة مقاييس الأداء

حماية بيانات العملاء

كيفية قياس اكتساب العملاء

بمجرد إطلاق استراتيجية اكتساب العملاء، حان الوقت لمعرفة مدى فعاليتها. ومع مشهد المستهلكين المتغير باستمرار، فإن إجراء التحسينات بناءً على المقاييس الحالية ضرورة مستمرة لاستمرار النجاح. ونحن هنا لمساعدتك.

فيما يلي تفصيل لبعض المقاييس التي قد ترغب في تتبعها:

تكلفة اكتساب العملاء

تشير CAC إلى التكلفة الإجمالية لعميل جديد واحد بناءً على تكاليف فريق التسويق والمبيعات.

فيما يلي معادلة بسيطة لحساب تكلفة اكتساب العميل:

CAC = (إجمالي تكاليف التسويق والمبيعات) / (عدد العملاء الجدد المكتسبين)

معدلات التحويل

تمكّنك معدلات التحويل التي يتم قياسها في مراحل مختلفة من رحلة العميل من تحديد ما ينجح وما لا ينجح.

ستتمكن من تتبع عدد العملاء المحتملين أو زوار الموقع الإلكتروني الذين ينتقلون إلى المرحلة التالية من رحلة العميل من كل مصدر (على سبيل المثال، زيارات الموقع الإلكتروني إلى الاشتراك في الرسائل الإخبارية).

نظِّم استراتيجيتك لاكتساب العملاء من خلال أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp، بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

إليك معادلة سريعة لحساب معدلات التحويل الخاصة بك:

معدل التحويل = (عدد التحويلات / عدد الزوار أو العملاء المحتملين) × 100.

قيمة عمر العميل

تشير قيمة عمر العميل (LTV) إلى الإيرادات المتوقع أن يحققها العميل من بداية علاقته مع شركتك إلى نهايتها.

إليك معادلة أساسية لحساب القيمة الدائمة للعميل:

LTV = (متوسط قيمة الشراء × متوسط عدد مرات الشراء)

العائد على الاستثمار

يقيس العائد على الاستثمار (ROI) ربحية استراتيجياتك لاكتساب عملاء جدد.

إليك طريقة بسيطة لحساب عائد الاستثمار:

عائد الاستثمار = (صافي الربح من اكتساب العملاء - تكلفة اكتساب العملاء) / (تكلفة اكتساب العملاء) × 100

العميل العميل معدل العملاء

يشير معدل زبد العملاء إلى عدد العملاء الذين يتوقفون عن شراء منتجك أو خدمتك خلال فترة معينة. كلما انخفض معدل الزبد، كلما كان تأثيره أفضل على نجاح استراتيجية اكتساب العميل الخاصة بك.

لوحات معلومات ClickUp Dashboards قابلة للتخصيص بالكامل لتمنحك رؤى حول سلوك العملاء ومعدلات الزبدة، وكل ما تحتاج إلى معرفته عن عملك

يمكنك حساب معدل الزبد باستخدام هذه الصيغة السهلة:

معدل التراجع = (إجمالي العملاء المفقودين خلال الفترة المحددة / إجمالي العملاء في بداية الفترة المحددة) × 100

قنوات اكتساب العملاء

يسلط تتبع أداء قنوات اكتساب العملاء المختلفة الضوء على فعالية كل طريقة في استراتيجية اكتساب العملاء.

إن مقارنة معدلات التحويل والعائد على الاستثمار من كل قناة استحواذ تجعل من السهل تحديد المكان الذي تجد فيه العملاء الأكثر (والأكثر قيمة).

أمثلة واقعية ل استراتيجيات ناجحة لاكتساب العملاء

هناك طريقة أخرى لتحسين استراتيجياتك وهي التعلم من دراسات الحالة وقصص النجاح.

فيما يلي، قمنا بتسليط الضوء على بعض أفضل الأمثلة الواقعية لاستراتيجيات اكتساب العملاء الناجحة لإلهام فريق التسويق لديك. هل أنت جاهز للحصول على الإلهام (وربما بعض الحسد)؟

1. Airbnb

الطريقة المميزة: برنامج الإحالة

عززت شركة Airbnb نموها بشكل كبير من خلال برامج الإحالة، حيث وضعت معيارًا جديدًا. فقد حفزت العلامة التجارية المستخدمين الحاليين على إحالة أصدقائهم من خلال تقديم أرصدة سفر يمكنهم استخدامها لتقليل تكلفة حجز موقع ما، وقد نجح ذلك.

فقد شجعت استراتيجيتها الناجحة المستخدمين الحاليين على الترويج للمنصة، مما وفر إعلانات شفهية جذبت مستخدمين جدد، وبنت الثقة وأثارت الحماس.

2. نادي دولار للحلاقة بالدولار

الطريقة المميزة: فيديو فيروسي

اكتسب نادي دولار للحلاقة دولار شيف كلوب اهتماماً عالمياً، مما عزز قاعدة عملائه وحقق نجاحاً باهراً مع فيديو انتشر كالنار في الهشيم الذي قام بعمل رائع لتسليط الضوء على فوائد منتجها.

مع عمليات تكامل ClickUp، ستجمع بين أفضل برنامج إدارة المشاريع مع الأدوات التي تعتمد عليها بالفعل، مما يجعل المحتوى الفيروسي في متناول اليد

وبعبارة أخرى، قاموا بإنتاج فيديو ممتع وصريح يعرض نقاط البيع الفريدة مع إضحاك العملاء. وبقيامهم بذلك، حققوا ملايين العملاء الجدد والمزيد من المشاهدات.

3. واربي باركر

الطريقة المميزة: برنامج التجربة المنزلية

أحدثت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة Warby Parker ثورة في صناعة النظارات من خلال جلب تجربة التجربة والشراء إلى التسوق عبر الإنترنت من خلال برنامج تجربة منزلية جديدة.

قد لا يبدو الأمر كثيراً الآن، لكنها كانت خطوة جريئة سمحت للشركة بالتنافس مع العلامات التجارية للمصممين. وقد عززت واربي باركر الصفقة من خلال الشحن المجاني وخيار تجربة عدة إطارات قبل الالتزام - كل ذلك دون أن يضطر العملاء إلى مغادرة المنزل.

4. كاسبر

الطريقة المميزة: تسويق المحتوى

هذه الشركة المشهورة الآن شركة المراتب في علبة ذاع صيتها من خلال الاستثمار في تسويق المحتوى الرقمي الجيد. إن نجاحهم دليل على قوة المحتوى المفيد والملائم.

فقد نشرت كاسبر محتوى ترفيهيًا ترفيهيًا خفيف الظل لتثقيف المستهلكين حول فوائد النوم الجيد و(بالطبع) مراتبهم. وقد أدى ذلك إلى تعزيز مكانة الشركة كجهة مرجعية في هذا المجال وبناء الثقة مع المستهلكين.

حتى أن العلامة التجارية كان لديها مجلة مطبوعة تسمى Woolly لفترة من الوقت قبل تحويل التركيز إلى المحتوى الرقمي.

اجتذاب عملاء جدد لنمو أفضل للأعمال

سواء كنت قد بدأت للتو أو كنت تعمل في هذا المجال منذ فترة، يمكن لكل شركة أن تستفيد من استراتيجية قوية لاكتساب عملاء جدد لجذب العملاء.

والخلطة السرية هي إسعاد العملاء. وهذا يعني إتقان لعبة العلاقات مع العملاء وتقديم منتجات أو خدمات من الدرجة الأولى.

نصيحة احترافية: عندما تجد شيئًا ناجحًا، ضاعف من جهودك! ✅🙌

هل أنت مستعد لتعزيز عملك، وخفض تكلفة تكلفة العملاء، وزيادة القيمة السوقية للعملاء؟ لقد قمنا بتغطيتك بأفضل الأدوات في اللعبة!

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