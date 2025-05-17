الذكاء الاصطناعي التوليدي في المبيعات: حالات الاستخدام والأمثلة

لسنوات عديدة، اعتمدت فرق المبيعات على البيانات والحدس والجهد البشري لتحقيق النجاح.

الآن، بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنشاء تواصل مخصص، وأتمتة المهام المتكررة، وحتى توقع الاتجاهات، يتم إعادة تشكيل مشهد المبيعات بطرق لم نكن نستطيع تصورها من قبل.

سواء كنت مدير مبيعات تسعى إلى تحقيق كفاءة أكبر أو صاحب عمل تبحث عن زيادة التحويلات، فإن إمكانات الذكاء الاصطناعي لا يمكن إنكارها.

في هذا المدونة، سنتعمق في حالات الاستخدام الأكثر تأثيرًا والاعتبارات الأخلاقية وأفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المبيعات.

الهدف؟ تعلم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرتقي باستراتيجية المبيعات ويحسن الأداء العام للمبيعات مع الحفاظ على العنصر البشري. 🤝

ملاحظة: كل شيء يعتمد على رؤى العملاء (فقط أنها أقوى بكثير!).

ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي في المبيعات؟

يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي في المبيعات تحولًا جذريًا.

على عكس أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية أو منصات أتمتة التسويق، لا تعالج الذكاء الاصطناعي التوليدي المدخلات المتعلقة بسلوك العملاء وبيانات المبيعات السابقة

يمكنه إنشاء (تصحيح: "توليد" 😉) أشياء بسرعة!

يمكن لأدوات المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للغاية، ونصوص محادثات، ورؤى حول المشترين، وتحليلات تنافسية، وحتى توقعات المبيعات مع الحد الأدنى من المدخلات

تقع في صميم هذا التحول نماذج لغوية متقدمة وكبيرة (مثل GPT-4 من OpenAI)، والتي تفهم السياق والنية والنبرة. يمكن لهذه الأنظمة تكرار المهام الروتينية التي يقوم بها البشر في مجال المبيعات، بل وتفوقها في كثير من الأحيان، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالسرعة والحجم والاتساق.

بفضل هذه النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، يتطور دور مندوب المبيعات الحديث. يمكن الآن لممثل تطوير الأعمال قضاء وقت أقل في الأعمال الإدارية والتخمينات، واستثمار المزيد من الوقت في جذب العملاء المحتملين المناسبين بالرسالة المناسبة في الوقت المناسب.

🧠 هل تعلم؟ من المتوقع أن تشهد الذكاء الاصطناعي في مجال المبيعات نمواً كبيراً، حيث تشير التوقعات إلى زيادة من 57.99 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 240.58 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 32.9٪.

التطبيقات الرئيسية للذكاء الاصطناعي التوليدي في المبيعات

الذكاء الاصطناعي التوليدي مدمج بالفعل في مؤسسات المبيعات عالية الأداء، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية في جميع مراحل عملية البيع.

أظهرت أحدث دراسة استقصائية حول حالة الذكاء الاصطناعي من McKinsey أن 78% من المشاركين يستخدمون الآن الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل، معظمها في التسويق والمبيعات، وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بـ 72% في أوائل عام 2024 و 55% قبل عام واحد فقط!

فيما يلي بعض المجالات الأساسية للتطبيق التي يقدم فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي قيمة ملموسة:

1. تواصل مخصص على نطاق واسع

تعتمد أساليب المبيعات الخارجية التقليدية على إرسال رسائل بريد إلكتروني عامة يتم تجاهلها في كثير من الأحيان. تغير أدوات المبيعات القائمة على الذكاء الاصطناعي هذا الوضع من خلال تمكين مندوبي المبيعات من صياغة رسائل بريد إلكتروني ورسائل LinkedIn ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ونصوص مكالمات مخصصة للغاية في ثوانٍ معدودة، بما يتناسب مع قطاع العميل المحتمل ووظيفته ونقاط ضعفه وحتى أنشطة شركته الأخيرة. والنتيجة؟ ارتفاع معدلات فتح الرسائل ومعدلات الرد عليها وعدد الاجتماعات المحجوزة بشكل ملحو

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2. تدريب المبيعات في الوقت الفعلي

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن تحليل المكالمات المباشرة للمبيعات، وتقديم توجيهات فورية واقتراحات حول كيفية التحدث. يتلقى مندوبو المبيعات تلميحات حول كيفية التعامل مع الاعتراضات، أو تحديد الموقع التنافسي، أو فرص زيادة المبيعات أثناء المحادثة. وهذا يحول كل تفاعل مبيعات إلى فرصة للتعلم ويقصر فترة تدريب الموظفين الجدد.

3. إنشاء العروض والأسعار تلقائيًا

يستغرق إنشاء العروض المخصصة وعروض التقديم وعروض الأسعار وقتًا طويلاً ويكون عرضة للأخطاء. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء هذه المستندات تلقائيًا استنادًا إلى بيانات CRM والصفقات السابقة وتكوينات المنتجات، مما يضمن الدقة والاتساق والسرعة دون إبعاد مندوبي المبيعات عن الأنشطة المدرة للدخل.

4. تصنيف العملاء المحتملين وتقييمهم

بدلاً من الاعتماد فقط على نماذج التقييم الثابتة، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي معالجة الإشارات في الوقت الفعلي من مصادر متعددة، مثل ملاحظات CRM وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني وسلوك الموقع الإلكتروني وبيانات الجهات الخارجية، لتقييم جودة العملاء المحتملين بشكل ديناميكي.

وهذا يضمن أن تمنح فرق المبيعات الأولوية للفرص الأعلى قيمة في الوقت المناسب.

💡نصيحة احترافية: استخدم نموذج متتبع المبيعات من ClickUp لتنظيم جميع العملاء المحتملين في مكان واحد. استخدم طرق العرض المخصصة مثل عرض متتبع المبيعات وعرض حجم المبيعات الشهرية لتبقى على اطلاع على أهدافك!

احصل على نموذج مجاني قالب Sales Tracker من ClickUp هو صديقك الموثوق به في تحقيق أهدافك الفصلية!

5. إنشاء محتوى المبيعات

يحتاج مندوبو المبيعات إلى تدفق مستمر من المحتوى عالي الجودة، مثل بطاقات معارك المبيعات ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وملخصات دراسات الحالة وصفحات المنتجات. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي صياغة هذا المحتوى وتكييفه على الفور، ومواءمته مع شخصيات المشترين المحددة أو مراحل المبيعات.

6. التنبؤات وذكاء خطوط الإنتاج

يمكن للنماذج المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل بيانات الصفقات السابقة وسرعة سير العمل الحالية واتجاهات السوق لإنشاء توقعات أكثر دقة. ويحصل قادة المبيعات على رؤية واضحة للصفقات الحقيقية والصفقات المعرضة للخطر والمجالات التي تحتاج إلى تدخل، قبل نهاية الربع بوقت كافٍ.

قم بتقييم البيانات وتحليلها بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين وتوسيع قنوات المبيعات

5 أمثلة واقعية على الذكاء الاصطناعي التوليدي في المبيعات

من فرق SDR الناشئة إلى مؤسسات المبيعات المدرجة في قائمة Fortune 500، تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس كأمر جديد، بل كميزة تنافسية. فيما يلي بعض حالات الاستخدام الواقعية التي توضح كيف يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تأثير قابل للقياس:

تعزيز الاتساق في المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي

إن الحفاظ على تماسك فريق مبيعات كبير وفعال ليس بالأمر الهين، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأكثر من 1200 بائع. لضمان اتساق طريقة تواصل فريقهم مع العملاء وتتبع الأداء، تستفيد Cisco من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Outreach.io.

قبل استخدام الذكاء الاصطناعي، كان البائعون يتعاملون مع أكثر من 30 أداة مختلفة. الآن، أصبح كل ما يحتاجونه، من التخطيط إلى التنفيذ، متاحًا في منصة واحدة. بفضل التكامل السلس مع ZoomInfo و LinkedIn Sales Navigator وأنظمة Cisco الداخلية، يمكن للممثلين عرض كامل منطقة عملهم ووضع استراتيجيات للحسابات واتخاذ إجراءات فورية.

إنهم يقضون وقتًا أطول مع عملائهم، ويحصلون على فرص أكثر، ويحققون زيادة بنسبة 9% في عدد الصفقات المحتملة، كما أنهم يبرمون صفقات بمعدل أعلى بنسبة 5%

إنهم يقضون وقتًا أطول مع عملائهم، ويحصلون على فرص أكثر، ويحققون زيادة بنسبة 9% في عدد الصفقات المحتملة، كما أنهم يبرمون صفقات بمعدل أعلى بنسبة 5%

تسريع جداول زمنية للمشاريع وتبسيط الردود على طلبات المعلومات

Beyond، شركة استشارات تقنية، متخصصة في توجيه العملاء خلال رحلات التحول للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والحلول المستندة إلى السحابة. من خلال الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، نجحت Beyond في تسريع سير العمل بشكل كبير.

تمكنوا من:

يتم الرد على ما يصل إلى 80% من أسئلة طلب المعلومات (RFI) تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطنا

تقليل الوقت اللازم لإعداد المسودات الأولى لردود طلبات المعلومات

تقليل الوقت المستغرق من مرحلة إعداد موجز المشروع إلى بدء المشروع من أشهر إلى أسابيع

خمسة مراكز في تسع مناطق زمنية تتعاون بسلاسة وكفاءة

إنشاء حملات مستهدفة تحقق نتائج ملموسة

تعاونت Monks مع Google Gemini لمساعدة Hatch في تصميم حملة إعلانية مخصصة حققت نتائج ملموسة. وكانت النتائج مذهلة: زيادة بنسبة 80% في معدلات النقر، وزيادة بنسبة 46% في عدد الزوار المتفاعلين على الموقع، وتحسن بنسبة 31% في تكلفة الشراء مقارنة بالحملات الأخرى.

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. فقد أدى استخدام الذكاء الاصطناعي إلى زيادة كفاءة العملية برمتها، حيث قلل الوقت المستغرق من الفكرة إلى الإطلاق بنسبة 50٪ وخفض تكاليف الحملة بنسبة مذهلة بلغت 97٪. وهذا مثال واضح على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتحويل ليس فقط الأداء، ولكن أيضًا طريقة إنشاء الحملات وتقديمها.

إنك لا ترى سوى الجزء الظاهر من الموضوع إذا كنت تفكر فقط في مكاسب الكفاءة عندما يتعلق الأمر بكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

إنك لا ترى سوى الجزء الظاهر من الموضوع إذا كنت تفكر فقط في مكاسب الكفاءة عندما يتعلق الأمر بكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

أتمتة عروض الأسعار لزيادة الكفاءة

أحدثت Enpal، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء مقرها ألمانيا، ثورة في عملية بيع الألواح الشمسية من خلال أتمتة عملية إعداد عروض الأسعار للعملاء المحتملين. في السابق، كان إعداد عروض الأسعار عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتتضمن تقييم عوامل مثل حجم السقف وعدد الألواح المطلوبة يدويًا.

بفضل الأتمتة، تمكنت Enpal من تقليل الوقت المستغرق في إعداد عرض الأسعار بنسبة مذهلة بلغت 87.5٪، من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة فقط. وهذا مثال رائع على كيفية الاستفادة من الأتمتة في تبسيط سير العمل وتحسين الكفاءة وتقديم خدمة أسرع للعملاء.

📮ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة الدردشة الآلية المألوفة لديهم وقدراتهم المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتهم الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا اضطر المستخدم إلى التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! جرب تحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

بناء اللوحة الإعلانية الأذكى في العالم

تعاونت PODS مع وكالة الإعلان Tombras لإنشاء ما أطلقوا عليه "أذكى لوحة إعلانية في العالم". فقد حولوا شاحنة PODS إلى لوحة إعلانية يمكنها التكيف مع كل حي في مدينة نيويورك.

باستخدام بيانات في الوقت الفعلي مثل الموقع والمرور وحركة النقل والطقس، تم تغييرها ديناميكيًا لتناسب كل حي من أحياء المدينة البالغ عددها 299 حيًا. في غضون 29 ساعة فقط، وصلت الحملة إلى كل حي وأنتجت أكثر من 6000 عنوان فريد. تحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات لإنشاء عناوين جذابة فائقة التخصيص!

عبر Tombras

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تحديد أهداف مبيعات فعالة (مع 5 أمثلة)

لم تعد المبيعات اليوم ترتبط بالأدوات بقدر ما ترتبط بإدارة التعقيدات. يتنقل مندوبو المبيعات بين الأدوات المختلفة للبحث عن عملاء محتملين، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، وتحديثات CRM، والمتابعة، والعروض التوضيحية، وإنشاء المحتوى.

لهذا السبب، لا يقتصر اختيار أداة المبيعات المناسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الميزات فحسب، بل يتعدى ذلك إلى إيجاد نظام يجمع كل شيء في مكان واحد. لا تقتصر أفضل الأدوات على دعم عملية المبيعات فحسب، بل إنها تديرها من البداية إلى النهاية.

إذن، كيف يبدو ذلك في الواقع؟ دعنا نكتشف ذلك!

ClickUp (التطبيق الشامل للمبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

جرب الآن قم بتوحيد عمليات المبيعات وتعزيزها باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp

ClickUp تعيد تعريف مفهوم منصة المبيعات. إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

صُمم ClickUp Sales خصيصًا لفرق المبيعات الحديثة التي سئمت من استخدام أدوات متنوعة ومتداخلة وترغب في نظام مبسط يتكيف مع احتياجاتها، ويوفر لك كل ما تحتاجه لإدارة دورة حياة المبيعات بالكامل.

يمكنك إنشاء وتخصيص مسار عملك في ClickUp CRM، وتتبع كل تفاعل، وتصنيف العملاء المحتملين، وأتمتة المتابعة دون مغادرة المنصة. كل بياناتك مصنفة ومزامنة في منصة واحدة موحدة. والآن، تدخل الذكاء الاصطناعي من ClickUp، ClickUp Brain، للقضاء على الأعمال الروتينية اليومية.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء أصول مبيعات في ثوانٍ معدودة، مباشرةً من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

مع الذكاء الاصطناعي من ClickUp، تحصل على:✅ مساعدة في الكتابة وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: قم على الفور بإنشاء أو تلخيص أو إعادة كتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات والعروض وملاحظات الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مباشرةً داخل المهام أو المستندات أو التعليقات

✅ مساعد مدمج: اطرح أسئلة حول أي شيء في مساحة العمل (المهام والمستندات والدردشات والتطبيقات المتصلة) واحصل على إجابات فورية ومراعية للسياق — دون الحاجة إلى البحث يدويًا

✅ AI Notetaker: ينضم تلقائيًا إلى الاجتماعات ويسجل المكالمات وينقلها ويُلخصها ويستخرج بنود العمل والخطوات التالية للمتابعة

احصل على نصوص قابلة للبحث باستخدام ClickUp AI Notetaker

✅ تعيين المهام وتحديد أولوياتها باستخدام الذكاء الاصطناعي: تعيين المهام تلقائيًا إلى مندوب المبيعات المناسب وتحديد أولوية المهام بناءً على السياق، مما يوفر الوقت ويقلل من العمل اليدوي

✅ مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة: ملء حقول CRM تلقائيًا (مثل قيمة الصفقة أو المرحلة أو معلومات الاتصال) وأتمتة عمليات المبيعات المتكررة باستخدام الذكاء الاصطناعي

✅ بطاقات الذكاء الاصطناعي في لوحات المعلومات: أضف رؤى ديناميكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى لوحات المعلومات — لخص حالة خط الأنابيب والخطوات التالية والعوائق والمزيد باستخدام مطالبات مخصصة

✅ البحث على الويب: احصل على معلومات البحث أو المعلومات عن المنافسين من الويب على الفور، موجزة وموضحة في سياقها لتناسب عملية المبيعات الخاصة بك

تحدث مع العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) دون مغادرة مساحة عملك

✅ نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة: احصل على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي (مثل GPT-4o وClaude 3. 7 Sonnet) للكتابة المتقدمة والتحليل والأتمتة — دون الحاجة إلى اشتراك منفصل

ولكن ما يميز ClickUp حقًا هو محرك الأتمتة وسير العمل الذكي. باستخدام ClickUp Automations و AI Agents، يمكن لـ CRM الخاص بك تشغيل إجراءات ذكية بناءً على سلوك العملاء المحتملين — حيث يتم نقل الصفقات تلقائيًا عبر مسار المبيعات، وتعيين الخطوات التالية للممثل المناسب، وضمان عدم ضياع أي فرصة. يمكن لـ AI Agents حتى اقتراح أفضل خطوة تالية، أو التوصية بموعد المتابعة، أو الإبلاغ عن الصفقات التي تحتاج إلى اهتمام.

أنشئ وكلاء مخصصين في ClickUp لأداء مهام مبيعات محددة. لا حاجة إلى البرمجة!

من مرحلة البحث عن العملاء المحتملين في المراحل المبكرة إلى تخطيط الحملات وإدارة خطوط الإنتاج وإبرام الصفقات، يجمع ClickUp كل ذلك في واجهة واحدة.

لا حاجة للتبديل. لا حاجة إلى العمل المنفصل. لا حاجة إلى تخطي أي خطوات. مجرد نظام مبيعات متصل بالكامل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة فريقك على البيع بشكل أكثر ذكاءً وسرعة.

💡نصيحة احترافية: استفد من القوالب الجاهزة للاستخدام مثل قالب خطة المبيعات من ClickUp أو قالب CRM للمبيعات من ClickUp لتنظيم سير العمل المتوسع بشكل أفضل.

StackAI : منصة وكيل ذكاء اصطناعي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، تتيح للشركات أتمتة مهام مثل إدخال البيانات وتجميع المحتوى وتصنيف المعلومات. تتكامل StackAI مع أدوات مثل Snowflake و Salesforce، مما يتيح لفرق المبيعات تبسيط العمليات دون الحاجة إلى خبرة تقنية واسعة : منصة وكيل ذكاء اصطناعي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، تتيح للشركات أتمتة مهام مثل إدخال البيانات وتجميع المحتوى وتصنيف المعلومات. تتكامل StackAI مع أدوات مثل Snowflake و Salesforce، مما يتيح لفرق المبيعات تبسيط العمليات دون الحاجة إلى خبرة تقنية واسعة Tome هي منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد فرق المبيعات والتسويق في إنشاء عروض تقديمية وشرح ديناميكي. تستفيد Tome من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل البيانات إلى قصص جذابة، مما يساعد محترفي المبيعات في تقديم عروض تقديمية مقنعة هي منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد فرق المبيعات والتسويق في إنشاء عروض تقديمية وشرح ديناميكي. تستفيد Tome من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل البيانات إلى قصص جذابة، مما يساعد محترفي المبيعات في تقديم عروض تقديمية مقنعة Alta هي منصة مبيعات قائمة على الذكاء الاصطناعي لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية وتساعد على أتمتة عمليات البحث عن العملاء المحتملين والتواصل معهم والبحث عن العملاء المحتملين وجدولة المواعيد. وتتميز بمكتبة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المُعدة مسبقًا، مثل "Katie" لأبحاث المبيعات و"Luna" لعمليات الإيرادات، والتي تعمل عبر أدوات مثل Salesforce وHubSpot وSlack، مما يجعلها مثالية لفرق المبيعات الصغيرة التي تهدف إلى العمل بسرعة أكبر دون الحاجة إلى موظفين إضافيين هي منصة مبيعات قائمة على الذكاء الاصطناعي لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية وتساعد على أتمتة عمليات البحث عن العملاء المحتملين والتواصل معهم والبحث عن العملاء المحتملين وجدولة المواعيد. وتتميز بمكتبة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المُعدة مسبقًا، مثل "Katie" لأبحاث المبيعات و"Luna" لعمليات الإيرادات، والتي تعمل عبر أدوات مثل Salesforce وHubSpot وSlack، مما يجعلها مثالية لفرق المبيعات الصغيرة التي تهدف إلى العمل بسرعة أكبر دون الحاجة إلى موظفين إضافيين Roger by Augment هو نظام CRM قائم على الذكاء الاصطناعي ومصمم لفرق المبيعات الحديثة. فهو يبسط إدارة خطوط الإنتاج، ويؤتمت التواصل عبر البريد الإلكتروني و LinkedIn، ويتتبع الصفقات بأقل قدر من التدخل اليدوي. بفضل واجهة المستخدم البسيطة والأتمتة الذكية، يعد Roger مناسبًا للفرق التي ترغب في التخلص من إعدادات CRM الضخمة Ciro Autopilot يركز على أتمتة المبيعات الخارجية. يقوم بإنشاء قوائم عملاء محتملين مستهدفين ويتعامل مع تسلسلات التواصل، بما في ذلك المكالمات الباردة والبريد الإلكتروني. من خلال المزامنة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتتبع التفاعل، يساعد Ciro مندوبي المبيعات على توسيع نطاق التواصل دون التضحية بالتخصيص يركز على أتمتة المبيعات الخارجية. يقوم بإنشاء قوائم عملاء محتملين مستهدفين ويتعامل مع تسلسلات التواصل، بما في ذلك المكالمات الباردة والبريد الإلكتروني. من خلال المزامنة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتتبع التفاعل، يساعد Ciro مندوبي المبيعات على توسيع نطاق التواصل دون التضحية بالتخصيص SnapADDY هي شركة ناشئة ألمانية تقدم أدوات لتبسيط عملية جمع البيانات لنظم إدارة علاقات العملاء (CRM). وتشمل ميزات مثل مسح بطاقات العمل، وإثراء جهات الاتصال تلقائيًا، والتحقق من صحة البيانات في الوقت الفعلي، مما يقلل من الإدخال اليدوي ويعزز دقة البيانات في سير عمل المبيعات بين الشركات (B2B) هي شركة ناشئة ألمانية تقدم أدوات لتبسيط عملية جمع البيانات لنظم إدارة علاقات العملاء (CRM). وتشمل ميزات مثل مسح بطاقات العمل، وإثراء جهات الاتصال تلقائيًا، والتحقق من صحة البيانات في الوقت الفعلي، مما يقلل من الإدخال اليدوي ويعزز دقة البيانات في سير عمل المبيعات بين الشركات (B2B) Warmer.ai يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مقدمات وتسلسلات مخصصة للبريد الإلكتروني بناءً على التواجد الإلكتروني لكل عميل محتمل. من خلال استخراج ملفات LinkedIn والأنشطة الحديثة، يتيح للممثلين إرسال رسائل ذات سياق عالي على نطاق واسع، مما يعزز معدلات فتح الرسائل والرد عليها 11x AI تنشئ وكلاء مبيعات بالذكاء الاصطناعي يتولون المهام المتكررة مثل تقييم العملاء المحتملين والمتابعة وجدولة الاجتماعات. يتكامل هؤلاء الوكلاء مع سير عمل المبيعات ونظم إدارة علاقات العملاء الحالية، مما يساعد الفرق الصغيرة على منافسة عمليات المبيعات على نطاق المؤسسات Glyphic AI تعمل كطيار مساعد للمعلومات المبيعات من خلال تحليل تفاعلات العملاء وإبراز الرؤى مباشرة داخل أدوات CRM. وهي تربط المحادثات وملاحظات الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني لمساعدة مندوبي المبيعات على تحديد الأولويات واتخاذ الإجراءات المناسبة وإبرام الصفقات بشكل أسرع تعمل كطيار مساعد للمعلومات المبيعات من خلال تحليل تفاعلات العملاء وإبراز الرؤى مباشرة داخل أدوات CRM. وهي تربط المحادثات وملاحظات الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني لمساعدة مندوبي المبيعات على تحديد الأولويات واتخاذ الإجراءات المناسبة وإبرام الصفقات بشكل أسرع Sierra AI توفر منصة ذكاء اصطناعي تتيح للشركات إنشاء وكلاء ذكيين للتعامل مع العملاء. على الرغم من أن هذه المنصة كانت مخصصة في الأصل لدعم العملاء، إلا أن حالات استخدامها تتوسع لتشمل تمكين المبيعات، مثل أتمتة الردود على الأسئلة الشائعة وتوصيات المنتجات وحتى التعامل مع المحادثات الواردة من العملاء المحتملين توفر منصة ذكاء اصطناعي تتيح للشركات إنشاء وكلاء ذكيين للتعامل مع العملاء. على الرغم من أن هذه المنصة كانت مخصصة في الأصل لدعم العملاء، إلا أن حالات استخدامها تتوسع لتشمل تمكين المبيعات، مثل أتمتة الردود على الأسئلة الشائعة وتوصيات المنتجات وحتى التعامل مع المحادثات الواردة من العملاء المحتملين

➡️ اقرأ المزيد: 10 استراتيجيات لاكتساب العملاء لدفع نمو الأعمال

كيف تستخدم فرق المبيعات عالية الأداء الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مختلف

أفضل الممارسات كيف يبدو لماذا ينجح هذا استخدم الذكاء الاصطناعي كزميل في الفريق، وليس مجرد أداة استخدم مساعدين افتراضيين للمبيعات من أجل الجدولة والمتابعة وتحديثات CRM وإدخال البيانات تحرير الممثلين من الأعمال الروتينية، وتحسين التركيز وتقليل الأخطاء اليدوية أعد صياغة نهجك في المبيعات بناءً على الرؤى دع الذكاء الاصطناعي يحدد الأنماط في سجل الشراء والسلوك والبيانات التاريخية لتوجيه الخطوات التالية زيادة معدلات إتمام الصفقات من خلال مواءمة التوعية مع نوايا العملاء الحقيقية وتفضيلاتهم أعط الأولوية للإنتاجية، وليس فقط للأتمتة استخدم أدوات مثل AI Notetaker والمتابعات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا لتسريع دورة المبيعات يعزز كفاءة مندوبي المبيعات مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية في المحادثات مع العملاء تصميم لجميع مراحل رحلة العميل اضبط التوعية باستخدام التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتفضيلات المشتري ومرحلة رحلته تحسين التفاعل والتخصيص عبر كل نقطة اتصال اجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا من تجربة الموظفين دمج الأنظمة الذكية في عمليات التهيئة والتدريب ودعم الأداء في الوقت الفعلي يساعد مندوبي المبيعات على التقدم بشكل أسرع والتحسين المستمر، مما يعزز الروح المعنوية والإنتاجية اكتشف العملاء المحتملين بسرعة أكبر بفضل التحليلات التنبؤية اجمع بين بيانات CRM وأنشطة الويب ورؤى السلوك لإبراز العملاء المحتملين الأكثر ملاءمة يساعد الفرق على تحديد الأولويات بشكل أكثر ذكاءً وتقصير دورات المبيعات وزيادة سرعة خط الإنتاج أنشئ حملات مبيعات قابلة للتكيف وقائمة على الخدمات أنشئ محتوى وتسلسلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتطور بناءً على سلوك العملاء في الوقت الفعلي يحافظ على الرسائل حديثة وملائمة ومستجيبة لاحتياجات كل عميل على حدة تخلص من إدخال البيانات يدويًا في كل مرحلة املأ الحقول تلقائيًا، وقم بتحديث الحالات، ومزامنة الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل مساحة العمل الخاصة بك يقلل من النفقات الإدارية ويضمن بيانات أكثر دقة للتحليل والتنبؤ دع الذكاء الاصطناعي يرشدك إلى أفضل الإجراءات التالية استخدم التعلم الآلي لاقتراح متابعات وتوصية محتوى والإبلاغ عن الصفقات المعرضة للخطر يعزز الأداء المتسق ويقلل من التخمين في اللحظات الحرجة استخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز العلاقات وليس لاستبدالها ركز على كيفية تمكين الذكاء الاصطناعي من توفير المزيد من الوقت للتفاعل البشري، وليس تقليله يحمي الثقة ويقوي التواصل طوال تجربة العملاء

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التحديات والاعتبارات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في المبيعات

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يوفر مزايا هائلة في المبيعات — من أتمتة المهام الروتينية إلى تعزيز التخصيص — إلا أن تكامله لا يخلو من التحديات.

يُتوقع الآن من قادة المبيعات التعامل مع سلسلة من الاعتبارات التشغيلية والتكنولوجية والأخلاقية لضمان نجاح نشر الذكاء الاصطناعي ومسؤوليته.

1. مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها

يعتمد الذكاء الاصطناعي في المبيعات بشكل كبير على البيانات — بيانات العملاء وبيانات السلوك وبيانات المبيعات — والتي تعتبر جميعها ضرورية لقدرة الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات ذكية وإنشاء محتوى مخصص.

ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد على كميات هائلة من المعلومات الحساسة يثير مخاوف كبيرة بشأن خصوصية البيانات. يجب على مؤسسات المبيعات التأكد من امتثالها للوائح الخصوصية الصارمة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) وقوانين حماية

الآثار الأخلاقية: يجب على فرق المبيعات أن تتحلى بالشفافية مع العملاء بشأن البيانات المستخدمة وتوفر خيارات لرفض جمع البيانات حيثما أمكن ذلك. إن إساءة استخدام البيانات الشخصية لا تؤدي فقط إلى الإضرار بالثقة، بل قد تؤدي أيضًا إلى عواقب قانونية باهظة التكلفة.

2. التحيز والإنصاف في الذكاء الاصطناعي

على الرغم من قوة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أنها لا ترقى إلا إلى مستوى البيانات التي تم تدريبها عليها. إذا تم تزويد أنظمة الذكاء الاصطناعي ببيانات متحيزة أو غير كاملة، فقد تعزز هذه التحيزات عن غير قصد في عمليات المبيعات.

على سبيل المثال، إذا تم تدريب أداة الذكاء الاصطناعي على بيانات المبيعات التي تفضل فئة سكانية معينة أو نوع معين من المنتجات، فقد تعطي الأولوية لتلك العملاء المحتملين على حساب الآخرين، مما يؤدي إلى تحريف جهود التوعية وإدامة عدم المساواة.

الآثار الأخلاقية: تأكد من إجراء تدقيق منتظم لأدوات الذكاء الاصطناعي للتأكد من عدالتها وشموليتها. من خلال معالجة أي تحيزات في مجموعات البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات أكثر توازناً تعود بالفائدة على مجموعة أوسع من العملاء المحتملين والعملاء الحاليين

3. الاعتماد المفرط على الأتمتة

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أتمتة العديد من المهام في عملية المبيعات، إلا أن هناك خط رفيع بين تحسين الكفاءة وفقدان اللمسة الإنسانية. يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى جعل التفاعلات مع العملاء تبدو غير شخصية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة.

إذا تم الإفراط في استخدام رسائل البريد الإلكتروني أو العروض التسويقية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي دون مدخلات بشرية حقيقية، فقد يشعر العملاء أنهم يتعاملون مع روبوت بدلاً من محترف مبيعات ذي معرفة واس

الآثار الأخلاقية: يجب أن تهدف فرق المبيعات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لتحسين العلاقات الشخصية مع العملاء، وليس كبديل لها. يمكن أن تساعد الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل إعلام العملاء عند تفاعلهم مع نظام الذكاء الاصطناعي، في الحفاظ على الثقة.

4. الشفافية والمساءلة

قد يتخذ الذكاء الاصطناعي في المبيعات قرارات تؤثر على تفاعلات العملاء، مثل تحديد أولويات العملاء المحتملين أو تحديد محتوى رسائل التواصل.

ومع ذلك، غالبًا ما يتم اتخاذ هذه القرارات في إطار "صندوق أسود"، مما يجعل من الصعب على فرق المبيعات والعملاء فهم كيفية توصل الذكاء الاصطناعي إلى استنتاجاته.

الآثار الأخلاقية: كن شفافًا بشأن كيفية اتخاذ القرارات. يجب أن يكون محترفو المبيعات قادرين على شرح سبب إعطاء الأولوية لعملاء محتملين معينين أو سبب إنشاء محتوى معين. علاوة على ذلك، تحتاج المؤسسات إلى وضع تدابير واضحة للمساءلة لمنع الأخطاء التي تنشأ عن الإجراءات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ومعالجتها.

5. مخاوف بشأن فقدان الوظائف

أثارت إمكانات الذكاء الاصطناعي في أتمتة العديد من المهام التي كان يؤديها موظفو المبيعات البشريون في السابق مخاوف بشأن فقدان الوظائف. يمكن أتمتة المهام الإدارية المتكررة، مثل إدخال البيانات وتأهيل العملاء المحتملين ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني، بسهولة، ولكن الخوف هو أن يؤدي ذلك إلى تقليل فرص العمل، خاصة بالنسبة لوظائف المبيعات للمبتدئين.

الآثار الأخلاقية: بدلاً من استبدال الوظائف، يجب استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات فرق المبيعات. تعد برامج التدريب وتطوير المهارات أمرًا ضروريًا لضمان قدرة محترفي المبيعات على التكيف مع الأدوار الجديدة في البيئات المعززة بالذكاء الاصطناعي. في السيناريو المثالي، يجب أن تمكّن الذكاء الاصطناعي العمال من التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى، مثل بناء العلاقات ووضع الاستراتيجيات، بدلاً من القضاء على الوظائف تمامًا.

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عزز مبيعاتك مع ClickUp

الذكاء الاصطناعي يعيد كتابة قواعد المبيعات. ولكن الحقيقة هي أن الأدوات المتفرقة والأتمتة غير المكتملة لن تساعدك على التقدم. لكي تحقق تقدمًا حقيقيًا، تحتاج إلى دمج الذكاء الاصطناعي في كل ما تفعله.

وهنا يأتي دور ClickUp.

باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يضع ClickUp الذكاء الاصطناعي في صميم سير عمل المبيعات بالكامل — بدءًا من كتابة رسائل البريد الإلكتروني غير الموجهة وإنشاء أدلة إرشادية وحتى أتمتة المتابعة والتنبؤ في الوقت الفعلي. لا مزيد من التنقل بين علامات التبويب. مجرد منصة واحدة قوية حيث يعمل فريقك بشكل أكثر ذكاءً وسرعة ويحقق إنجازات فعلية.

إذا كنت جادًا في زيادة المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، فلا تكتفِ بتطبيقه فحسب. بل قم بدمجه في سير عملك.

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