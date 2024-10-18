10 أدوات لأتمتة المبيعات للشركات الصغيرة

يعمل فريق المبيعات الخاص بك بجد لتوسيع نطاق العمليات، وتوليد أعمال جديدة، والحفاظ على خط أنابيب المبيعات مليئًا بالعملاء المحتملين. ومع وجود الكثير من المهام التي تشغل بالهم، فإن يومهم مليء بقوائم المهام التي يبلغ طولها ميلاً كاملاً.

ومما يزيد الطين بلة، أنه كلما زاد نجاح مندوبي المبيعات، ازدادت أعباء العمل لديهم بشكل كبير. وفي كثير من الحالات، يعني ذلك ضياع الفرص لأن الفريق لا يستطيع العمل بالسرعة الكافية لتلبية الطلب.

إنها مشكلة جيدة يمكن معالجتها من خلال استخدام المبيعات برنامج التشغيل الآلي برامج. سنوضح لك هنا ما هي هذه البرامج ونعرض لك فوائد الأتمتة لقسم المبيعات لديك.

بعد ذلك، سنسلط الضوء على أفضل 10 أدوات لأتمتة المبيعات. من برنامج أتمتة التسويق إلى أدوات إدارة المشاريع، ستجد ما تحتاجه لتوسيع نطاق فرق المبيعات لديك. 💪

ما هي أدوات أتمتة المبيعات؟

أدوات أتمتة المبيعات مصممة لتبسيط سير العمل من خلال الاهتمام بالمهام التي تستغرق وقتاً طويلاً ومتكررة. فبدلاً من أن يقضي الموظف وقته في إنشاء المهام والمستندات يدويًا، تقوم هذه الأدوات بالعمل نيابةً عن فرق المبيعات، حتى يتمكنوا من التركيز على أمور أكثر أهمية. 🙌

في معظم الحالات، يتم تشغيل هذه الأدوات بواسطة البرامج أو الذكاء الاصطناعي للقيام بالعمل تلقائيًا. تهدف معظم فرق المبيعات إلى أتمتة مهام مثل:

جدولة الاجتماعات

إعداد الفواتير وعروض الأسعار

المتابعة مع العملاء المحتملين

إرسال رسائل البريد الإلكتروني لتوليد العملاء المحتملين

التعامل مع المهام المتكررة مثل إعداد التقارير

تسجيل العملاء المحتملين المؤهلين في قائمة المبيعات

تم تصميم أفضل برامج أتمتة المبيعات للتعامل مع الأعمال المزدحمة. تستهلك هذه الأنواع من المهام المتكررة القليل من الطاقة الذهنية ولكنها تبعد أفضل مندوبي المبيعات عن الأعمال الأكثر أهمية.

فوائد استخدام أدوات أتمتة المبيعات

استخدام أدوات أتمتة المبيعات أمر لا يحتاج إلى تفكير. فهي توفر الوقت وتتخلص من الأعمال الشاقة التي لا ترغب فرق المبيعات في القيام بها. 👀

فيما يلي فوائد أخرى لاستخدام أدوات أتمتة المبيعات:

تحسين إدارة البيانات: تقوم هذه الأدوات بتخزين المعلومات في مكان واحد، مما يسهل تتبع البيانات و مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات دون التنقل بين الأدوات

تقوم هذه الأدوات بتخزين المعلومات في مكان واحد، مما يسهل تتبع البيانات و مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات دون التنقل بين الأدوات إعداد تقارير دقيقة: نظرًا لأن هذه الأدوات يتم تشغيلها آليًا، فإن احتمال حدوث خطأ بشري قد زال. وهذا يعني تقارير أفضل وأكثر دقة عندما يتعلق الأمر ب مقاييس خط أنابيب المبيعات التعاون في الوقت الحقيقي: تسمح العديد من برامج أتمتة المبيعات هذه لفرق المبيعات بالعمل معًا، مما يجعلها أكثر فعالية في عملية المبيعات

نظرًا لأن هذه الأدوات يتم تشغيلها آليًا، فإن احتمال حدوث خطأ بشري قد زال. وهذا يعني تقارير أفضل وأكثر دقة عندما يتعلق الأمر ب مقاييس خط أنابيب المبيعات تجربة أفضل للعملاء:تطبيقات المبيعات تساعدك على فهم العملاء المحتملين بشكل أفضل وتعيين مندوب المبيعات المناسب للحساب. كما أنها تسهّل على مندوب المبيعات الاستجابة بسرعة حتى تتمكن من التغلب على منافسيك المحتملين في البريد الوارد للعملاء المحتملين

أفضل 10 أدوات لأتمتة المبيعات 2024

تعرّف على كيفية أتمتة عمليات المبيعات الخاصة بك باستخدام أفضل 10 أدوات. تتضمن قائمتنا لأفضل برامج أتمتة المبيعات برامج إدارة المشاريع، وبرامج إدارة علاقات العملاء، وغيرها لمساعدتك في إنجاز المهمة. ✨

1. انقر فوق

إدارة بيانات العملاء والمهام الشخصية والاتصالات الشخصية في ClickUp من أي جهاز

ClickUp هو حلم فريق المبيعات، مع الأتمتة ولوحات المعلومات و أدوات إدارة علاقات العملاء للتعامل مع توقعات المبيعات وتبسيط سير العمل. تتميز الأداة بالعشرات من عمليات التكامل، مما يجعلها سهلة الاستخدام إلى جانب أساسيات البرامج الأخرى.

مع أتمتة ClickUp يتم إنجاز العمل المزدحم تلقائيًا لفرق المبيعات لديك. مع أكثر من 100 عملية تلقائية، فإن فرص جعل مهام سير العمل أكثر فعالية لا حصر لها. على سبيل المثال، قم بإنشاء مهام عندما يقوم عميل محتمل بجدولة عرض توضيحي على HubSpot أو عندما يقوم عميل بالتسجيل في تجربة.

أو إرسال رسائل بريد إلكتروني احتفالية إلى فريق المبيعات بأكمله عندما يغلق شخص ما صفقة، ومتابعة العملاء الذين لم يستخدموا منتجاتك منذ فترة. يمكنك استخدام الأتمتة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتسجيل العملاء المحتملين، و أهداف المبيعات .

مع وجود الأتمتة في مكانها الصحيح، استخدم ClickUp Dashboards لتتبع التقدم المحرز في جميع مشاريع المبيعات الخاصة بك. تسهل لوحة المعلومات القابلة للتخصيص بالكامل تخصيص الموارد وإبراز الاختناقات في عملية المبيعات.

تتبع مسار المبيعات بأكمله في مساحة واحدة من خلال انقر فوق المبيعات . يتيح لك الإعداد المبسط رؤية خط أنابيب المبيعات بالكامل في لمحة سريعة. يمكنك تتبع نشاط الحساب والتعاون مع أعضاء الفريق لإتمام الصفقات.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم إدارة علاقات العملاء المدمجة في ClickUp لجمع البيانات وعرض علاقات العملاء. يتم تتبع الاتصالات بسرعة بفضل بوابات التواصل مع العملاء المركزية. يمكنك إنشاء قاعدة بيانات العملاء بسهولة وتعيين الأولوية والحقول المخصصة لتسهيل تواصل فرق المبيعات مع العملاء بشكل أفضل. 🛠️

ClickUp أفضل الميزات

هناك أكثر من 1,000 نموذج، بما في ذلكقالب تقرير المبيعات اليومية من ClickUpالذي يجعل من السهل الحصول على رؤية واضحة لجهود المبيعات واتجاهاتها

تعمل أتمتة المهام على تبسيط العملاء المحتملين الواردين وتعيين الأعمال ذات الصلة إلى أهم صانعي القرار

تعمل الحقول والحالات المخصصة على تتبُّع أتمتة البريد الإلكتروني والحملات التنقيطية وأنشطة مبيعات التجارة الإلكترونية في مكان واحد

العمل في مساحة واحدة مع العشرات من عمليات التكامل

قيود ClickUp

في الوقت الحالي، يتوفر ClickUp AI على إصدار سطح المكتب فقط، ولكن طرحه للهاتف المحمول في طريقه إلى التطبيق

يعني العدد الهائل من الميزات أن الأمر يستغرق بعض الوقت للحصول على الوظائف الكاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً (نسخة تجريبية مجانية)

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. سحابة المبيعات من Salesforce

عبر فريق المبيعات الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات وإدارة علاقات العملاء في مكان واحد، سحابة المبيعات من سيلز فورس يجعل من السهل على مندوبي المبيعات القيام بوظائفهم. يتيح لك برنامج أتمتة المبيعات هذا الغوص في رحلة العميل للحصول على رؤى وتعزيز المشاركة - مما يحسن عملية المبيعات.

تعمل الأداة أيضًا على تحسين العلاقات مع العملاء من خلال إنشاء إشعارات فورية عند طرح منتجات جديدة وأتمتة حملات البريد الإلكتروني بناءً على نية المستخدم. تشمل ميزات الأتمتة الأخرى الفوترة المتكررة وتتبع إدارة الأداء والرؤى لتحسين الإيرادات.

أفضل ميزات سحابة المبيعات

يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتنبؤي المدمج على تسهيل إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للمبيعات وملخصات المكالمات في ثوانٍ

تعمل ميزة Einstein GPT على حماية معلومات شركتك الحساسة كلما استخدمت نماذج الذكاء الاصطناعي لصياغة تسلسلات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة والحملات التسويقية الأخرى

يعمل نظام إدارة علاقات العملاء متعدد الإمكانات على تبسيط إدارة خطوط الأنابيب ويوفر أدوات لزيادة الإيرادات بناءً على العملاء الحاليين

يُقدِّم نسخة تجريبية مجانية من برنامج أتمتة المبيعات للبدء في العمل

قيود سحابة المبيعات السحابية

شعر بعض المستخدمين أن هناك الكثير من التخصيص، مما يستغرق من فرق المبيعات وقتاً أطول من اللازم لإعداد العمليات

تستغرق واجهة المستخدم وقتاً طويلاً لتتعلمها بعض فرق المبيعات وليست بديهية دائماً

تسعير سحابة المبيعات السحابية

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سحابة المبيعات السحابية

G2: 4.3/5 (أكثر من 15,700 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15,700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,700 تقييم)

3. مركز المبيعات من HubSpot

عبر هبسبوتهب سبوت هي واحدة من أفضل أدوات التسويق، ولكن عرض المبيعات الخاص بها مفيد أيضًا للفرق التي ترغب في تبسيط سير العمل. تتيح لك منصة إدارة علاقات العملاء إنشاء رسائل بريد إلكتروني تلقائيًا لإرسالها إلى شرائح العملاء وتنظيم خط سير العمل بناءً على حالة المهمة. ✅

استخدم HubSpot Sales لتحسين رعاية العملاء المحتملين، واكتساب رؤى لتوقعات المبيعات، وإنشاء مهام سير عمل تلقائية. سواء كنت تتطلع إلى تبسيط المهام الإدارية مثل إعداد التقارير أو مهام المبيعات مثل إنشاء وإرسال رسائل البريد الإلكتروني الصادرة، فإن هذه الأداة تنجز المهمة.

أفضل ميزات HubSpot

يسهّل تطبيق CRM للأجهزة المحمولة إنجاز العمل في أي مكان - حتى عندما تكون في الخارج تتنقل بين اجتماعات العملاء المحتملين

أتمتة المهام لتوفير الوقت حتى يتمكن فريق المبيعات من متابعة أفضل العملاء المحتملين بنشاط في نصف الوقت

تتبع المكالمات يسجل مكالمات المبيعات تلقائيًا لتعزيز الكفاءة

قيود HubSpot

ترتفع خطط التسعير بسرعة، ولكن هناك خيارات تجريبية مجانية لفرق المبيعات

لا يوجد العديد من عمليات التكامل، لذلك شعر بعض المستخدمين بأنهم مجبرون على استخدامه كأداة شاملة في حين أنهم يفضلون استخدام مزيج من الأدوات

تسعير HubSpot

مجاني: 0 دولار

0 دولار للمبتدئين: 45 دولارًا شهريًا

45 دولارًا شهريًا المحترف: 450 دولارًا شهريًا

450 دولارًا شهريًا المؤسسات: 1,200 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4. أوفرلوب

عبر التكرار Overloop هي عبارة عن منصة لأتمتة المبيعات وحل إنتاجي مصمم لجعل حياة مندوبي المبيعات أسهل من أي وقت مضى. ينصب التركيز الرئيسي لأداة أتمتة المبيعات على تبسيط حملات المبيعات وتعزيز مشاركة العملاء.

ابدأ بإنشاء قوائم بالعملاء المحتملين وإرسال الحملات تلقائياً عبر القنوات. قم بإدارة خط أنابيب المبيعات بدءاً من التواصل مع العملاء المحتملين وحتى تأهيلهم واستخدم الرؤى التي تم إنشاؤها لتحسين عملياتك.

أوفرلوب أفضل الميزات

يسهّل التكامل مع أدوات البريد الإلكتروني مثل Gmail وOffice 365 إرسال رسائل البريد الإلكتروني الباردة وتتبع معدلات الفتح والاستجابات

تساعد أداة البحث عن البريد الإلكتروني في تحديد عناوين البريد الإلكتروني لجهات الاتصال المحتملة

تتيح لك ميزة استيراد CSV إحضار رسائل البريد الإلكتروني ومعلومات الاتصال من أدوات مثل HubSpot وPipedrive

قيود التكرار

شعر بعض المستخدمين أن الأداة غير قابلة للتطوير، مما يجعلها صعبة بالنسبة للشركات التي تنمو بسرعة

بالمقارنة مع المنافسين، شعر المستخدمون أنه يجب أن يكون هناك المزيد من ميزات البريد الإلكتروني

تسعير أوفرلوب

الأساسي: 99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا

99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا الوكالة التسعير: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أوفرلوب

G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4/5 (1+ تقييم)

5. جروبوتس

عبر روبوتات النمو Growbots هي أداة لأتمتة المبيعات الخارجية تهدف إلى تسهيل العثور على عميلك التالي. يتيح لك التسجيل للحصول على حساب الوصول إلى أكثر من 180 مليون عميل محتمل تم التحقق منه. يمكنك تضييق القائمة عن طريق الاختيار من بين 15 معياراً، بما في ذلك الصناعة والإيرادات.

بناءً على إدخالاتك، ستحصل على قائمة بالعملاء المحتملين مع تفاصيل الاتصال بهم، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام الهواتف. أنت تدفع فقط للعملاء المحتملين الذين تريدهم. بعد ذلك، استخدم لوحات المعلومات المدمجة لإجراء اختبارات A/B، وأتمتة رسائل البريد الإلكتروني الصادرة، ومراقبة الردود.

Growbots أفضل الميزات

يتم تحديث قاعدة بيانات العملاء المحتملين باستمرار باستخدام التحقق المباشر من البريد الإلكتروني، مما يضمن تحديث المعلومات

تتيح لك الفلاتر المتقدمة تضييق نطاق جمهورك المستهدف عند إرسال رسائل البريد الإلكتروني للتوعية

تخصيص الحملات عن طريق إنشاء قوالب بريد إلكتروني غير محدودة، وإضافة مهام مثل المكالمات الهاتفية إلى التسلسل، وجدولة التواصل بناءً على المنطقة الزمنية للعملاء المحتملين

قيود #### قيود Growbots

شعر بعض المستخدمين أن واجهة المنصة مربكة

ورأى آخرون أنه يجب أن يكون هناك المزيد من التخصيص عند الوصول إلى عملاء محتملين جدد

تسعير Growbots

التوعية: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا الكل في واحد: 199 دولارًا في الشهر

199 دولارًا في الشهر الإيجابيات: تسعير مخصص/شهريًا

تقييمات ومراجعات Growbots

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

6. بايبيدرايف

عبر Pipedrive Pipedrive هو نظام إدارة علاقات العملاء للمبيعات يتميز بخط مبيعات مرئي لتتبع التقدم المحرز وتسريع النمو. تعمل ميزات التعاون الجماعي على تسهيل العمل مع مندوبي المبيعات الآخرين والاحتفال بالمكاسب. استخدم Pipedrive لتبسيط إدخال البيانات وأتمتة جدولة الاجتماعات واكتشاف أساليب جديدة لحملات المبيعات الخاصة بك. 👩🏽‍💼

تسمح لك الفلاتر المخصصة بتقسيم الأسواق المستهدفة لتحسين التواصل. تُبقي لوحات إعداد التقارير وتوقعات الإيرادات فريقك مسؤولاً. تكامل Pipedrive's ClickUp مع ClickUp يتيح لك مزامنة المهام تلقائيًا وربط إدارة علاقات العملاء بأداة إدارة المشروع الأكبر لديك.

أفضل ميزات Pipedrive

توفر تقنية الذكاء الاصطناعي رؤى حول الحملات و أتمتة سير العمل لتواصل أكثر فعالية في المبيعات

يمكنك إنشاء تذكيرات بالأنشطة لمراقبة مسار المبيعات وزيادة مشاركة المبيعات من خلال حملات في الوقت المناسب

واجهة سهلة الاستخدام يسهل على المبتدئين استخدامها، مما يجعلها خيارًا رائعًا للفرق التي لديها مندوبي مبيعات جدد

قيود Pipedrive

لا تتوفر جميع الميزات في الباقة منخفضة السعر

وجد بعض المستخدمين صعوبة في الحصول على المساعدة من دعم العملاء

أسعار باقة Pipedrive

الأساسية: 21.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

21.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 37.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

37.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 59.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 74.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

74.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 119 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,800 تقييم)

7. أبليد

عبر UpLead UpLead هي أداة لأتمتة المبيعات مصممة لجعل صياغة قوائم العملاء المحتملين سريعة للشركات بين الشركات. في حين أن الأدوات الأخرى تقوم تلقائيًا بكشط ملايين رسائل البريد الإلكتروني والبيانات تلقائيًا، تركز هذه الأداة على توفير العملاء المحتملين الأكثر تأهيلاً فقط - بمعدل دقة 95% أو أعلى.

أفضل ميزات #### UpLead

تمنحك ميزة الهاتف المحمول والاتصال المباشر معلومات هاتفية دقيقة لكل عميل محتمل

تعني البيانات التي تركز على النوايا أنك تحصل على إمكانية الوصول إلى العملاء المحتملين الذين يبحثون بالفعل عن منتجاتك وخدماتك

التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي يضمن لك الوصول إلى عملاء محتملين نشطين وصالحين

قيود #### قيود UpLead

شعر بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم قديمة

يتم تجديد الاشتراكات تلقائياً لذا عليك أن تتذكر إلغاء الاشتراكات

تسعير #### تسعير UpLead

نسخة تجريبية مجانية: 0 دولار أمريكي لسبعة أيام تجريبية

0 دولار أمريكي لسبعة أيام تجريبية الأساسيات: 74 دولارًا في الشهر

74 دولارًا في الشهر الإضافي: 149 دولارًا شهريًا

149 دولارًا شهريًا احترافي: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات UpLead

G2: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

8. فريش سيلز من فريش ووركس

عبر فريشوركس Freshsales هو نظام CRM ذكي مصمم لمساعدة مندوبي المبيعات على إغلاق العملاء المحتملين بشكل أسرع وأكثر فعالية. تستخدم أداة المبيعات الذكاء الاصطناعي لتسجيل العملاء المحتملين، مما يساعدك على تحديد الأهداف الأكثر أهمية بسرعة أكبر.

أتمتة أعمال إدارة العملاء المحتملين وعمليات المبيعات لتوفير الوقت للمشاريع الأخرى. استخدم القوالب لإنشاء تذكيرات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني للتوعية الباردة. 📨

أفضل ميزات Freshsales

تساعدك تسلسلات المبيعات المستندة إلى السلوك على التركيز على العملاء المحتملين المستعدين لاستخدام منتجاتك وخدماتك

استخدام الصوامع للتعمق أكثر في عقلية العميل ومقابلته في المكان الذي يتواجد فيه في رحلته

تسهل عوامل التقييم التلقائي رؤية العملاء المحتملين المؤهلين لتحديد أولويات العملاء المحتملين الأكثر أهمية

قيود المبيعات الجديدة

وجد بعض المستخدمين أن الواجهة لم تكن بديهية كما يريدون

لا تحدد الأداة دائمًا العملاء المحتملين بدقة

تسعير Freshsales

مجاناً: 0 دولار لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين

0 دولار لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين النمو: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 83 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

9. بيع زندسك

عبر زندسك Zendesk Sell عبارة عن منصة لأتمتة المبيعات توفر رؤى أكبر في خط أنابيب المبيعات وتضع عملية المبيعات على الطيار الآلي. يتيح لك برنامج CRM عالي الجودة أتمتة المهام اليدوية لتعزيز الإنتاجية وتبسيط إجراءات إدارة المبيعات.

استخدم Zendesk لمعرفة ما يريده عملاؤك في نقاط مختلفة في مسار المبيعات. احصل على تحليلات لإنشاء حملات توعية أفضل. ثم تقدم خطوة أخرى إلى الأمام باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) لربط مجموعتك التقنية والتكامل مع التطبيقات التي تستخدمها يومياً.

أفضل ميزات Zendesk

أدوات إدارة جهات الاتصال المدمجة تجعل من السهل تتبع العملاء المحتملين والتواصل معهم عبر الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية المباشرة ورسائل البريد الإلكتروني

يمكنك إنشاء قوالب مخصصة وإرسال رسائل بريد إلكتروني مجمعة في نصف الوقت

تعمل المشغلات المخصصة والمهام الآلية على إبقاء فريق المبيعات وخاصة مندوبي المبيعات في الموعد المحدد

قيود Zendesk

تميل الميزات الأكثر تقدماً إلى أن تكون باهظة الثمن

هناك منحنى تعليمي، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة للمستخدمين الجدد

تسعير Zendesk

فريق البيع: 25 دولارًا شهريًا لكل وكيل

25 دولارًا شهريًا لكل وكيل بيع النمو: 69 دولارًا شهريًا لكل وكيل

69 دولارًا شهريًا لكل وكيل البيع الاحترافي: 149 دولارًا شهريًا لكل وكيل

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. كاب

عبر كيب Keap هي أداة مصممة للشركات الصغيرة التي تتطلع إلى توسيع نطاق عملية المبيعات الخاصة بها. استخدم الواجهة البديهية لجمع العملاء المحتملين المحتملين، وإنشاء عمليات أتمتة مخصصة للحد من الأعمال المشغولة، وإرسال رسائل جذابة إلى جمهورك.

أفضل ميزات Keap

توفر الأتمتة ساعات العمل، مما يوفر الوقت لفريقك للتفاعل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين المؤهلين

بفضل التنظيم الواضح لجهات الاتصال، يمكنك الوصول إلى الشرائح المناسبة مع المنتجات المستهدفة

تتيح لك التقارير في الوقت الفعلي على لوحة التحكم الرئيسية رؤية التقدم المحرز عندما يتعلق الأمر بأهداف المبيعات

قيود كيب

تتضمن بعض الإجراءات خطوات أكثر من اللازم، مما يؤدي إلى إبطاء عملية المبيعات

مع وجود كميات كبيرة من البيانات، تستغرق بعض المقاييس وقتاً طويلاً للتحميل

تسعير #### تسعير Keap

الإيجابي: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا الحد الأقصى: 289 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات كيب

G2: 4.2/5 (1,400+ تقييم)

4.2/5 (1,400+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,200+ تقييم)

البيع بشكل أفضل باستخدام أدوات أتمتة المبيعات مثل ClickUp

مع أفضل برامج أتمتة المبيعات، من المؤكد أنك ستجد طرقاً لخدمة عملائك بشكل أكثر فعالية. من أدوات أتمتة المهام إلى مولدات العملاء المحتملين، هناك أداة في هذه القائمة لكل هدف مبيعات. 🌻 اشترك في ClickUp اليوم لبدء أتمتة مهام سير العمل، وإنشاء خطوط عملاء محتملين أفضل، والتفاعل مع عملائك. توفير الوقت من خلال إنشاء المهام تلقائيًا للعمل المشغول، واستخدم ميزات CRM لتنظيم العملاء المحتملين.