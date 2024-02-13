10 قوالب مسار تحويل المبيعات لتوليد المزيد من العملاء المحتملين

بصفتك مندوب مبيعات فعال، فأنت تعلم أنه ليس كل العملاء المحتملين لديهم نفس الاحتياجات. لهذا السبب تعتبر مسارات المبيعات ضرورية لتوجيه العملاء خلال رحلاتهم حتى تتمكن من تحقيق مبيعات على طول الطريق.

لكن إنشاء مسارات المبيعات قد يستغرق وقتاً طويلاً. وهنا يأتي دور نماذج مسارات المبيعات. هذه الأدوات المفيدة توفر الوقت عند إنشاء إطار عمل القمع حتى تتمكن من تركيز جهودك على توليد عملاء محتملين وزيادة المبيعات.

في هذا المنشور، سنستعرض في هذا المنشور ما هي قوالب مسار المبيعات ونسلط الضوء على فوائد استخدام أحدها لفريق المبيعات لديك. سنقوم بمشاركة 10 من أفضل قوالب قمع المبيعات لدعم جمع العملاء المحتملين وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مهمين. 🌻

ما هو قالب قمع المبيعات؟

A قمع المبيعات هو تصوير مرئي لرحلة العملاء المحتملين في طريقهم لشراء منتجاتك أو خدماتك. ويشمل ذلك كامل رحلة العميل من التعرّف على شركتك إلى اكتشاف المنتجات وأخيراً اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يكون قمع المبيعات أوسع ما يكون في الجزء العلوي، حيث يكون لديك أكبر عدد من المستخدمين المحتملين. يضيق مسار التحويل كلما اتجهت إلى الأسفل عبر الخطوات، مع الاحتفاظ فقط بالعملاء الأكثر قيمة. 🙌

قم بتخطيط مهام سير العمل بسهولة وإنشاء مسار المبيعات المخصص لك في ClickUp Whiteboards لكل من فريقي التسويق والمبيعات

تتراوح معظم مسارات المبيعات من ثلاث إلى ست مراحل حسب احتياجات الشركة وجهود التسويق. وهي تشمل عادةً المراحل الأربع التالية:

الوعي: الوقت الذي يلاحظ فيه العملاء علامتك التجارية لأول مرة - عادةً من خلال الإعلانات أو قراءة مدونتك أو عبر الكلام الشفهي

الوقت الذي يلاحظ فيه العملاء علامتك التجارية لأول مرة - عادةً من خلال الإعلانات أو قراءة مدونتك أو عبر الكلام الشفهي الإهتمام: يفكر الناس في خدماتك وما إذا كانت تساعدهم في حل مشكلة ما

يفكر الناس في خدماتك وما إذا كانت تساعدهم في حل مشكلة ما التفاعل: يبدأ العملاء المحتملون في معرفة المزيد عن عروضك والبحث عن الأسعار والتواصل مع مندوبي المبيعات

يبدأ العملاء المحتملون في معرفة المزيد عن عروضك والبحث عن الأسعار والتواصل مع مندوبي المبيعات الإجراء: يتحول العميل المحتمل إلى عميل عن طريق الشراء

عادةً ما يتم تجميع المراحل المختلفة لعملية المبيعات في شرائح تُعرف باسم الجزء العلوي والوسطى والسفلي من مسار التحويل. الهدف من مسار المبيعات هو تقديم رؤى حول تصرفات العملاء وأفكارهم في نقاط مختلفة من رحلة الشراء.

فوائد استخدام قالب قمع المبيعات؟

من خلال فهم العملاء المحتملين في مراحل مختلفة من عملية المبيعات، يمكنك إنشاء حملات تسويقية لتوفير أفضل الرسائل لاحتياجات العملاء. ما يحتاجه شخص في مرحلة البحث - معلومات عن المنتجات التي تحل مشاكله - يختلف عما يحتاجه شخص مستعد للشراء - برنامج مخصص، على سبيل المثال.

يتيح لك إنشاء قمع المبيعات تلبية احتياجات العملاء حيثما كانوا في مرحلة البحث عن المنتجات رحلة الشراء . إضافة قالب مسار المبيعات إلى جانب تطبيقات المبيعات يتيح لك القيام بالمهمة في نصف الوقت. 💪

فيما يلي بعض فوائد استخدام قالب قمع المبيعات:

تحليل الموارد في وقت مبكر: من خلال الحصول على رؤى حول التخطيط، يمكنك تخصيص الموارد بشكل أفضل للحملات المختلفة

من خلال الحصول على رؤى حول التخطيط، يمكنك تخصيص الموارد بشكل أفضل للحملات المختلفة الحصول على رؤى حول التقدم المحرز: معظم القوالب تقدم تقارير المبيعات ميزات حتى تتمكن من تتبع التقدم المحرز ومعرفة ما يعمل بشكل جيد

معظم القوالب تقدم تقارير المبيعات ميزات حتى تتمكن من تتبع التقدم المحرز ومعرفة ما يعمل بشكل جيد استمتع بمنحنى تعليمي منخفض: مع القالب، يمكنك البدء دون الحاجة إلى مهارات عالية المستوى وقضاء وقت أقل في التخطيط المعقد

مع القالب، يمكنك البدء دون الحاجة إلى مهارات عالية المستوى وقضاء وقت أقل في التخطيط المعقد استفد من التعاون في الوقت الفعلي: اعمل مع فريق المبيعات بأكمله بفضل القوالب التي يتم تحديثها على الفور والتي يمكن مشاركتها بسهولة

10 قوالب لمسار المبيعات لتوليد المزيد من العملاء المحتملين في عام 2024

باستخدام قالب مسار المبيعات، تعرّف على عملائك وخصص عروضك لتلبية احتياجاتهم في نقاط مختلفة من مسار المبيعات. من خلال تخصيص نهجك، ستقدم للعملاء ما يريدونه عندما يحتاجون إليه.

اجعل إنشاء مسار التحويل أسهل باستخدام قالب مسار المبيعات المجاني من قائمتنا المنسقة. وفر الوقت وانقل العملاء عبر مسار المبيعات بشكل أسرع باستخدام هذه القوالب التي توفر التقارير والتخصيص والتعاون في الوقت الفعلي. 👀

1. انقر فوق خطوات إنشاء قالب مسار المبيعات

خطوات النقر فوق خطوات لإنشاء قالب قمع المبيعات

خطوات ClickUp لإنشاء قالب قمع المبيعات هي أداة سريعة وسهلة لإعداد قالب مسار مبيعات مجاني من الصفر. استفد من إدارة علاقات العملاء في ClickUp للحصول على رؤى حول أنواع المنتجات والخدمات التي يبحث عنها عملاؤك.

انتبه أيضًا إلى المشكلات التي يطرحها العملاء والمشاكل التي قد يتطلعون إلى حلها بناءً على الرؤى التي يقدمها برنامج قاعدة بيانات العملاء .

استخدم هذه الرؤى لملء القالب بما في ذلك أفكار لتطوير الوعي وإثارة الفضول. تصور نهجك لاحتياجات العملاء من خلال طرق العرض المخصصة بما في ذلك طرق عرض القائمة والتقويم وعبء العمل.

بعد ذلك، أنشئ المهام تلقائيًا في ClickUp وأسندها إلى عضو فريق المبيعات المناسب. تتبع التقدم المحرز باستخدام مخططات جانت، وأنشئ إشعارات عند الوصول إلى المعالم الرئيسية أو ظهور مشكلات.

2. قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

قم بتبسيط خط أنابيب المبيعات الخاص بك واحصل على رؤى أفضل لعملائك من خلال نموذج خط أنابيب المبيعات الخاص ب ClickUp . يرشد قالب مساحة العمل هذا فريق المبيعات لديك من تحديد العملاء المحتملين إلى رعاية العملاء المحتملين المؤهلين وإتمام عملية البيع.

استخدم الحالات المخصصة لتصنيف العملاء المحتملين إلى عملاء مؤهلين أو مفقودين أو مقترحين أو في مرحلة العرض. أضف شرائح للعملاء الذين هم في مرحلة الإعداد أو الرعاية أو في المراحل التي تحتاج إلى الاهتمام. أنشئ المهام وحفِّز الإجراءات مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة لدعم عملية المبيعات.

يحافظ قالب خط أنابيب المبيعات أيضًا على مساءلة فرق المبيعات والتسويق بأكملها. انتقل إلى طريقة عرض الفريق لمعرفة ما يعمل عليه مندوبو المبيعات، واضبط أعباء العمل بناءً على استراتيجية التسويق الخاصة بك، وقم بإدارة الموارد لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. 👨🏽‍💻

3. قالب مؤشر الأداء الرئيسي للمبيعات ClickUp

قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات ClickUp

نموذج قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp يتيح لك تتبع مقاييس المبيعات من جميع زوايا عملية إدارة خط أنابيب المبيعات. قم بتسليط الضوء على المجالات التي تحقق فيها إنجازات كبيرة وحدد النقاط التي يحتاج فريقك إلى تحسينها - سواء كان ذلك لتوليد عملاء محتملين أو مخاطبة عملائك الذين يدفعون.

سواء أكان فريقك يعمل على صفحات مقصودة جديدة، أو إنشاء أزرار للحث على اتخاذ إجراء (CTA) لمنشورات المدونة، أو توليد الاهتمام بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، فأنت تريد أن ترى مدى جودة أدائهم. يقدم قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات عروض تقارير أسبوعية وشهرية لمراقبة التقدم المحرز عبر مسار التسويق.

ابدأ بإنشاء مهام لكل مؤشر أداء رئيسي للمبيعات . قد يتضمن ذلك أهدافًا لمعدلات التحويل أو الاشتراكات أو مشاهدات العملاء المحتملين أو عدد العملاء الجدد الذين تم ضمهم. بعد ذلك، أضف حقولاً مخصصة لأشياء مثل الإيرادات ومحاولات البيع الإضافية وعدد العملاء المحتملين.

تتبع التقدم المحرز عبر كل مقياس مهمة أسبوعياً وشهرياً. أنشئ المهام تلقائيًا لمتابعة العناصر التي لا تحقق أداءً جيدًا. تعيين علامات الأولوية حتى يعرف الفريق ما يجب العمل عليه أولاً لتحقيق أكبر قدر من النجاح في المبيعات.

4. موجهات ClickUp ChatGPT لتوليد العملاء المحتملين

موجهات ClickUp ChatGPT لتوليد العملاء المحتملين

حتى لو كنت تعرف ما يريده العملاء في المراحل المختلفة في مسار التحويل، فمن الصعب التوصل إلى طرق لجذبهم. من حسن حظك أن هناك قالبًا يجعل الحياة أسهل. أنشئ عملاء محتملين جدد وقم بحملات تسويقية جديدة مع موجهات ClickUp's ChatGPT لتوليد العملاء المحتملين .

يستخدم هذا القالب مطالبات تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل ChatGPT والبدائل حتى تتمكن من ابتكار أفكار جديدة مصممة خصيصًا لعملك. تتضمن الموجهات أشياء مثل استراتيجيات التسويق لتحفيز إجراءات محددة، وأفكار وسائل التواصل الاجتماعي لبناء الثقة مع العملاء، وحملات دراسة الحالة التي تبني الوعي بالعلامة التجارية. 💡

تسمح كل مطالبة بالتخصيص. أدخل شخصية المشتري والإجراءات المرغوبة في نص المطالبة في القالب. استخدم المطالبة لإنشاء استراتيجيات لتوليد العملاء المحتملين ومخاطبة الجمهور المستهدف المناسب.

5. قالب تقرير المبيعات الأسبوعي ClickUp

قالب تقرير المبيعات الأسبوعي لـ ClickUp

خلاصة القول هي أن مسار المبيعات لا يكون جيدًا إلا بقدر جودة نتائجه. تتبع التقدم المحرز وقم ببناء مسار مبيعات فعال من الألف إلى الياء باستخدام نموذج تقرير المبيعات الأسبوعي من ClickUp . هذا القالب يجعل من السهل معرفة أين تحقق النجاح وتحديد العوائق على طول الطريق.

للبدء، شارك نموذج تقرير نهاية اليوم للمبيعات في القالب مع جميع مندوبي المبيعات لديك. قم بتخصيص النموذج ليشمل معلومات مثل قائد الفريق وتوقعات المبيعات والمشرف واسم الموظف.

أنشئ حقولاً مخصصة لتتبع بيانات المبيعات مثل العملاء المحتملين الجدد والمكالمات المحولة والاجتماعات التي تم تعيينها. استخدم العرض الأسبوعي لإلقاء نظرة شاملة على ما يعمل عليه الجميع طوال مدة المشروع بالكامل.

انتقل إلى عرض الأسبوع الحالي لإلقاء نظرة تفصيلية على المهام في الجدول الزمني لهذا الأسبوع.

استخدم هذا القالب كخارطة طريق وأداة تتبع. تعمل عمليات الأتمتة على تبسيط سير العمل والتكامل مع أدوات مثل HubSpot لتسهيل مشاركة الموظفين لتصميمات الحملات أو تتبع ساعات عملهم.

6. قالب خريطة رحلة العميل ClickUp

قالب خريطة رحلة العميل ClickUp خريطة رحلة العميل

قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp يتيح لك تحديد نقاط الألم خلال رحلة المشتري. من خلال رؤى أعمق حول كيفية تفكير عملائك وتصرفاتهم، يمكنك إنشاء حملات أفضل لإتمام الصفقات و تحقيق أهداف مبيعاتك بشكل أسرع . 🏆

المرئي عرض السبورة يتيح لك التعاون مع جميع أعضاء الفريق لوضع مراحل رحلة العميل. استخدم الملاحظات اللاصقة لاستدعاء الإجراءات المختلفة داخل قاعدة عملائك. حدد نقاط اتصال المشتركين بما في ذلك عمليات الاشتراك والاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني.

استناداً إلى جلسة العصف الذهني الخاصة بك، حدد الحلول لزيادة أداء المبيعات. تشمل هذه الحلول أشياء مثل تحسين وظائف الموقع الإلكتروني، والمنتجات والخدمات المصممة خصيصًا، وزيادة التواصل على قنوات التسويق المختلفة.

قم بتعيين المهام على الفور بناءً على خطة العمل التي تم إنشاؤها حديثًا. قم بتعيين الأولويات واستخدم التبعيات لتسليط الضوء على المهام التي تعيق المهام الأخرى وتحتاج إلى معالجتها أولاً.

7. قالب خطة نجاح العملاء ClickUp

قالب خطة نجاح العميل ClickUp خطة نجاح العميل

إن التأكد من تلبية احتياجات عملائك أمر بالغ الأهمية في وضع خطة تسويق ناجحة. استخدم نموذج نموذج خطة نجاح العميل من ClickUp لتطوير خارطة طريق استراتيجية لدعم العملاء خلال جميع مراحل خط الإنتاج.

قسّم العملاء إلى فئات وحدد المعايير الضرورية لنجاحهم. تحسين الحملات للعملاء وتتبع تقدمهم فيما يتعلق بقرارات الشراء والإجراءات المطلوبة.

ضع خططًا للمرحلة التالية للمساعدة في تحسين الاحتفاظ بالعملاء. احرص على إعادة النظر في خطة نجاحك وتحديثها بناءً على النتائج التي توصلت إليها. قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق المعنيين للمتابعة والتوصل إلى أفكار جديدة لدعم المستخدمين.

8. قالب قمع مبيعات Excel من SalesFlare

عبر SalesFlare

سواء كنت تدير شركة صغيرة مع اثنين من مندوبي المبيعات أو شركة مبيعات B2B كبيرة، فإن هذا القالب يجعل من السهل تتبع العملاء في جميع مراحل خط أنابيب المبيعات. يتيح لك قالب جدول البيانات إدارة العملاء المحتملين في مساحة واحدة.

أضف حقولاً مخصصة لتتبع العناصر الرئيسية مقاييس خط أنابيب المبيعات ومراقبة أنشطة المبيعات من أعلى القمع إلى أسفله. استخدم الرؤى من نموذج مسار المبيعات لتحسين العروض على صفحة المبيعات أو توفير فرص تحويل جديدة مثل الندوات عبر الإنترنت أو الكتب الإلكترونية المجانية. 📚

قم بتنزيل القالب لاستخدامه في جداول بيانات Google أو كجدول بيانات Microsoft Excel. نظرًا لأن هذا القالب مجرد جدول بيانات، ستحتاج إلى استخدام أداة أخرى مثل انقر فوق لجدولة المهام فعليًا لأعضاء الفريق.

9. قالب قمع مبيعات إكسل من جونج

عبر Gong

بدون رؤية قمع المبيعات الخاص بك، من الصعب معرفة أي الحملات الإعلانية تعمل وأيها يترك العملاء المحتملين وراءه. يسهل هذا النموذج المجاني الاستخدام تتبع النجاح في جميع مراحل مسار المبيعات.

يمكن أيضًا استخدام قالب خط أنابيب المبيعات في جداول بيانات جوجل. قم بتخصيص القالب بإضافة حملات تحسين محركات البحث وتتبع التحويلات مثل المكالمات الهاتفية أو الاشتراكات عبر البريد الإلكتروني.

قم بتحديث الورقة عند اتخاذ العملاء لقراراتهم. يتميز القالب بمتنبئ مبيعات مدمج يضيف على الفور أرقام الإيرادات بناءً على إجراءات العملاء. استخدم القالب لتتبع تقدمك واكتساب رؤى حول أفضل حملاتك التسويقية. 🛠️

10. قالب قمع مبيعات باور بوينت بواسطة Slidehunter

عبر سلايدهانتر

قم بتحسين تعاون الفريق سواء كنت تعمل في شركة ناشئة أو شركة مبيعات ضخمة باستخدام قالب قمع مبيعات PowerPoint للمبيعات من Slidehunter. يجعل قالب العرض التقديمي من السهل مشاركة جميع أهدافك وتوقعاتك مباشرة مع الفريق.

يبدأ عرض الشرائح بتفاصيل مسار المبيعات حيث يمكنك شرح كيفية تحرك عملائك عبر مسار المبيعات الحالي. أضف شرائح لشرح حملات التسويق الحالية ومناقشة فرص الأساليب الجديدة.

عند الانتهاء من العرض التقديمي، قم بالعصف الذهني مع فريقك للتوصل إلى استراتيجية تسويق لمعالجة نقاط ضعف العملاء. استخدم عرضًا آخر برنامج إدارة المشاريع أداة لإنشاء المهام وتتبع التقدم المحرز.

قم ببناء مسارات مبيعات أفضل في وقت أقل مع ClickUp

مع قوالب مسار المبيعات المجانية هذه، أصبح إنشاء خرائط طريق لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل أسهل من أي وقت مضى. استخدمها لتكوين رؤى متسلسلة حول رحلة المستخدم وطرح أفكار جديدة لتوليد عملاء محتملين. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في إنشاء مسارات مبيعات أكثر فعالية في نصف الوقت. مع أكثر من 1000 نموذج، هناك الكثير من الطرق المختلفة لإنشاء مسارات مبيعات مخصصة وتتبع التقدم المحرز.

وتعني الأتمتة وتحديد أولويات المهام أن الفريق يحصل على تحديثات فورية حول ما يجب أن يعمل عليه حتى تتمكن من تحقيق أهداف مبيعاتك بشكل أسرع. ✅