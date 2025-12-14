أفضل 10 بدائل لـ WritingMate AI لإنشاء محتوى أفضل

الكتابة الواضحة هي تفكير واضح. حتى لو لم تكن الكتابة مجال تخصصك الأساسي، فقد أصبح التناسق والالتزام بالقواعد النحوية متطلبًا أساسيًا في مكان العمل الحديث.

بفضل مساعدات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل WritingMate AI، أصبح التعبير عن نفسك بوضوح أسهل بكثير.

ومع ذلك، يشعر المستخدمون أن

يحتاج المنتج النهائي لـ WritingMate إلى تعديلات جوهرية لتلبية المتطلبات المطلوبة من حيث الأسلوب والنبرة. *

يحتاج المنتج النهائي لـ WritingMate إلى تعديلات جوهرية لتلبية المتطلبات المطلوبة من حيث الأسلوب والنبرة. *

لهذا السبب غالبًا ما يستكشف منشئو المحتوى والمسوقون والشركات الصغيرة خيارات أكثر تقدمًا. في هذه المقالة، سنقوم بتحليل أفضل بدائل WritingMate AI ومقارنة ميزاتها ومساعدتك في العثور على الأنسب لاحتياجاتك في الكتابة.

🧠 هل تعلم؟ لم يبتكر عبارة "المحتوى هو الملك" أحد المسوقين. بل جاءت من بيل جيتس في عام 1996، عندما كتب مقالًا تنبأ فيه بأن القيمة الحقيقية للإنترنت تكمن في المحتوى. بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، لا تزال تلك التنبؤات تبدو وكأنها نبوءة شكلت العصر الرقمي بأكمله.

أفضل 10 بدائل لـ WritingMate في لمحة

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل بدائل WritingMate لمساعدتك في اختيار البديل المناسب بناءً على بعض الميزات الرئيسية والميزات الإضافية والأسعار وتقييمات المستخدمين.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* التقييمات ClickUp تخطيط المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون الجماعي ClickUp Brain للمخططات الأولية والصياغة، وBrainGPT لنماذج LLM المتعددة، وTalk to Text، وDocs مع الكتابة المشتركة في الوقت الفعلي. خطط مجانية؛ تخصيصات للمؤسسات G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 6/5 Grammarly Business اتساق الكتابة الاحترافية عبر الفرق اقتراحات النحو والنبرة، دليل الأسلوب ونبرة العلامة التجارية، مقتطفات، مشاركة المعرفة، لوحة تحليلات، تعمل مع أكثر من 500 ألف تطبيق 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 7/5 Notion AI إنتاجية شاملة داخل Notion الملخصات والترجمة وتحسينات النبرة والعصف الذهني وإنشاء المسودات والتعبئة التلقائية لقاعدة البيانات مجاني؛ يبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 6/5 (7,000+) • Capterra: 4. 7/5 (2,600+) Jasper AI فرق التسويق التي تحتاج إلى التوسع والسرعة أكثر من 50 نموذج محتوى، Brand Voice، وضع Surfer SEO، Image Suite، Jasper Chat مجاني؛ يبدأ من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 8/5 Writesonic إنشاء محتوى مع دعم SEO مدمج كاتب محتوى طويل، تجميع الكلمات المفتاحية والمواضيع، تحليل الفجوات، ChatSonic، أكثر من 100 قالب، امتداد Chrome مجاني؛ يبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 8/5 TextCortex AI الفرق الصغيرة والمبدعون الفرديون الذين يرغبون في الحصول على مساعدة سريعة إعادة الكتابة والترجمة، إنشاء نماذج قصيرة، شخصيات، قواعد معرفية، أكثر من 500 نموذج موجه مجاني؛ يبدأ من 6.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 7/5 MailMaestro إنتاجية البريد الإلكتروني والاجتماعات قم بالكتابة والرد والتحسين للبريد الإلكتروني والمواضيع وملخصات المرفقات ومتابعة التذكيرات والعلامات الذكية وعناصر الإجراءات في TeamsMaestro. مجاني؛ يبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Capterra: 4. 3/5 Koala AI محتوى SEO طويل النطاق مقالات كاملة من كلمة رئيسية، تحليل SERP في الوقت الفعلي، روابط داخلية ومخطط، أداة إنشاء ملخصات Amazon، كتلة + WordPress مجاني؛ يبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم G2: 5. 0/5 Capterra: 4. 6/5 Evercopy توسيع نطاق الإعلانات الإبداعية للعلامة التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي أكثر من 30 تنسيقًا إعلانيًا عبر الصور والفيديو، وإعادة مزج بالذكاء الاصطناعي، وقوالب مخصصة، وتخصيص العلامة التجارية، واستوديو السحب والإفلات مجاني؛ يبدأ من 185 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Capterra: 4. 7/5 Wordplay محتوى SEO طويل بنقرة واحدة مقالات تزيد عن 5000 كلمة بنقرة واحدة، منشئ مجمّع، نشر WordPress، أسئلة وأجوبة ملائمة لمحركات البحث مجاني؛ يبدأ من 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 7/5

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل WritingMate AI؟

قد تعتقد أن الميزات البراقة ستمنحك أفضل عائد على أموالك، ولكن هذا ليس هو الحال في الغالب. في حين أن العثور على أداة الذكاء الاصطناعي المثالية التي تناسب أسلوبك وصوتك هو عملية تجريبية إلى حد ما، فإن الأداة المثالية ستخفف عبء التفاصيل الصغيرة بينما تسمح لصوتك بالظهور.

إليك كيفية التعرف على هذه الأنظمة:

يقترح تصحيحات بسيطة للنحو والتدفق حتى تبدو رسالتك طبيعية

يطلق الأفكار عندما تكون عالقًا ويساعدك على تشكيل المخططات بسهولة

يضبط نبرته لتتناسب مع الحالة المزاجية التي تريد مشاركتها

يعمل بسلاسة في جميع الأماكن التي تكتب فيها بالفعل، سواء كانت رسائل البريد الإلكتروني أو ملاحظات الفصل الدراسي أو المدونات.

يساعدك على صقل صوتك الخاص بدلاً من استبداله، بحيث تظل الكتابة تعبر عنك.

💡 نصيحة احترافية: لا تقتصر على اختبار أداة الذكاء الاصطناعي على المقالات أو المقالات الطويلة. جربها في المهام اليومية الصغيرة، مثل صياغة رد سريع أو صقل نص أو طرح أفكار لعنوان رئيسي. ستفهم نقاط قوتها الحقيقية بشكل أسرع وسترى ما إذا كانت مناسبة لك حقًا.

أفضل 10 بدائل لـ WritingMate AI

فيما يلي 10 من أفضل بدائل WritingMate AI، لكل منها طريقتها الخاصة في جعل الكتابة أسهل وأكثر وضوحًا وأكثر متعة.

1. ClickUp (الأفضل لتخطيط المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون الجماعي)

يساعدك WritingMate على الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن بمجرد الانتهاء من المسودة، تقوم بنقلها يدويًا إلى سير عملك — نسخ النص إلى أدوات المشروع، وتعيين المراجعات، وتتبع المواعيد النهائية بشكل منفصل.

تقتصر معظم أدوات المساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء المحتوى. فهي لا ترتبط بمكان عملك الفعلي، أي قوائم المهام والتقويمات والتعاون الجماعي الذي يحول المسودات إلى أعمال منشورة.

يحل ClickUp هذه المشكلة باعتباره أول مساحة عمل متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم. يعمل الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp داخل مساحة العمل الخاصة بك، حيث يتم تعيين المحتوى ومراجعته وتحريره وإرساله.

أنشئ قالبًا قابلًا لإعادة الاستخدام لتحويل المناقشات المستقبلية إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Brain

لا توجد فوضى في العمل بين البحث والكتابة والتنسيق والتنفيذ. بالنسبة لمنشئي المحتوى والمسوقين الذين سئموا من التوفيق بين أدوات منفصلة للإنشاء والإدارة، يتفوق ClickUp Brain على مساعدات الكتابة المستقلة.

دعنا نرى كيف أن ClickUp مناسب تمامًا لجميع أنواع الفرق على مستوى العالم.

اكتب محتوى يناسب أسلوبك وصوتك باستخدام ClickUp Brain

احصل على ClickUp Brain مجانًا حوّل فكرة أولية إلى مخطط واضح، ثم أنشئ مسودة المهمة بنقرة واحدة باستخدام ClickUp Brain.

الكتابة ليست مجرد كلمات، بل هي تحويل الأفكار إلى تأثير. سواء كنت تصمم محتوى أو تقارير أو حملات، يساعدك ClickUp Brain على الانتقال من المفهوم إلى الإنجاز بسلاسة من خلال فهم سياق عملك والحفاظ على ارتباط الإبداع بالعمل.

إليك كيفية القيام بذلك:

انتقل من الفكرة إلى المسودة على الفور: صِف ما تكتبه، وسيقوم ClickUp Brain بإنشاء مسودة أولية منظمة ومتوافقة مع العلامة التجارية — مصممة خصيصًا لتناسب أهدافك وصوتك.

اكتب بوضوح دون أن تفقد أسلوبك: احصل على اقتراحات تعزز انسيابية النص وتصحح الصياغة غير الملائمة وتصقل رسالتك، مع الحفاظ على أسلوبك الأصيل دون تغيير.

ابحث واكتب في مكان واحد: اسحب الحقائق والملاحظات والمراجع مباشرة من المستندات والمشاريع المتصلة

تعاون ونفذ بسهولة: لخص التعليقات، وأعد كتابة الأقسام بناءً على التعليقات، وحوّل المسودات النهائية إلى مهام أو حملات — كل ذلك داخل ClickUp.

ومثل WritingMate AI، يوفر Brain قوة العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) في تطبيق واحد. لذا، يمكنك تخطي انتشار الذكاء الاصطناعي والحصول على Claude وGemini وGPT-4o والمزيد تحت سقف واحد.

📌 مثال: تضع فكرة أولية في مستند. يقوم ClickUp AI بتوسيعها إلى مخطط تفصيلي، ويقترح عناوين، وينشئ مهمة للمسودة الأولى مع تاريخ استحقاق ومسؤول.

للحصول على بحث أعمق وسياق أوسع، جرب ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT يأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك. إنه تطبيق ذكاء اصطناعي مكتبي متصل بالكامل يفهم بيئة عملك، ويوحد أدواتك، ويساعدك على الانتقال بسلاسة من الكتابة إلى التنفيذ.

لخص الاجتماع، وقم بإدراج القرارات، وأنشئ مهام متابعة مع المالكين باستخدام ClickUp BrainGPT

تخيل أنك تقوم بصياغة منشور مدونة أو حملة تسويقية وتحتاج إلى الرجوع إلى أبحاث أو أصول سابقة أو ملفات تصميم موزعة على تطبيقات مختلفة.

بدلاً من التبديل بين علامات التبويب، يتيح لك BrainGPT البحث الفوري عبر ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وحتى الويب — بحيث يجمع كل ما تحتاجه في مكان واحد. تصبح كتاباتك أكثر استنارة ودقة وأقل تجزئة.

ثم هناك Talk to Text، الذي يوفر مرونة حقيقية لإنتاجك الإبداعي. سواء كنت تملي فكرة فقرة أثناء تنقلك أو تطلق أفكارًا عالية الصوت، فإن BrainGPT يلتقط صوتك ويحوله إلى محتوى منظم.

التقط الأفكار الإبداعية في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Talk to Text، لتحويل صوتك إلى محتوى منظم.

علاوة على ذلك، يتيح BrainGPT للمستخدمين الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي مثل Gemini وClaude وChatGPT في نموذج واحد. وهذا يعني أنه لن يكون هناك حاجة بعد الآن إلى التنقل بين علامات التبويب أو الاشتراكات للتعامل مع الكتابة والبحث والتخطيط بشكل منفصل. ستحصل على بيئة واحدة جاهزة للاستخدام المؤسسي تفهم ما تعمل عليه ولماذا.

🎥 يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp بطرق متعددة عندما يتعلق الأمر بالتسويق. إليك دليل سريع:

اكتبوا معًا في ClickUp Docs مع إمكانية التحرير في الوقت الفعلي والتعليقات اللطيفة وعناصر الإجراءات. حوّلوا أي سطر إلى مهمة مع مالكيها وتواريخها، وحافظوا على ترابط كل شيء مع Docs Hub لسهولة البحث.

شارك في كتابة المقالة، وقم بتمييز محرر، وحوّل تعليقاته إلى إجراء مع تاريخ استحقاق باستخدام ClickUp Docs

أضف أدوات بسيطة لتحديث الحالة دون مغادرة الصفحة واربط المستندات بالمهام حتى تظل خطتك منظمة. يجمع هذا النهج بين الصياغة والتنفيذ، مما يتيح للأشخاص فهم خطواتهم التالية بسرعة وبنظرة واحدة. يقلل هذا النهج من التردد ويحافظ على تقدم كل صفحة نحو الإنجاز.

حوّل المحادثات إلى مهام باستخدام ClickUp Chat

حوّل رسالة إلى مهمة، وأضف موعدًا نهائيًا مناسبًا، واحتفظ بالدردشة مرتبطة بالسياق عبر ClickUp Chat

تبادل الأفكار مع زملائك في ClickUp Chat، وشارك الملاحظات السريعة، وأرفق المحادثة بالعمل. بنقرة واحدة فقط، يمكنك تحويل أي رسالة إلى مهمة، وطلب من الذكاء الاصطناعي تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة لضمان إطلاع الجميع على مسؤولياتهم.

حافظ على سياق المهمة والمستند حتى لا تضيع أي معلومات عبر التطبيقات. يظل سير العمل سلسًا لأنك يمكنك إنشاء المهام وتعيينها ومتابعتها دون مغادرة الدردشة.

أفضل ميزات ClickUp

شارك في الكتابة في ClickUp Docs وحوّل التعليقات إلى مهام حتى تتم عمليات التحرير والموافقة دون مغادرة الصفحة.

قم بصياغة النص وتنقيحه باستخدام ClickUp Brain، ثم قم بتعيين الخطوة التالية من داخل نفس المستند أو المهمة.

ابحث عن الملخصات والملفات السابقة باستخدام Enterprise Search & Ask واربطها بعمل اليوم للحصول على سياق فوري.

سجل ملاحظات الاجتماعات باستخدام ClickUp Brain Notetaker الذي يسجل وينسخ ويُنشئ عناصر العمل مباشرةً كمهام.

قيود ClickUp

قد يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك بسبب كثرة الإعدادات والمعلومات التي يجب تعلمها.

أبلغ بعض المستخدمين عن بطء في التحميل أو تأخر في العروض الكبيرة ولوحات المعلومات.

الهاتف المحمول جيد لإجراء عمليات التحقق السريعة، ولكن الأعمال الثقيلة تكون أسهل على جهاز الكمبيوتر المكتبي.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,450 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

توفر ميزات مثل الأتمتة ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي والتقويم المُجدد توفيرًا حقيقيًا للوقت. وأفضل ما في الأمر؟ إنه يتكيف مع احتياجاتنا، سواء كنا نطلق حملة جديدة أو ندير عمليات طويلة الأجل.

توفر ميزات مثل الأتمتة ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي والتقويم المُجدد توفيرًا حقيقيًا للوقت. وأفضل ما في الأمر؟ إنه يتكيف مع احتياجاتنا، سواء كنا نطلق حملة جديدة أو ندير عمليات طويلة الأجل.

📮 ClickUp Insight: أكثر من 50٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون ثلاث أدوات أو أكثر يوميًا، ويواجهون مشكلة "تكاثر التطبيقات" وتشتت سير العمل. على الرغم من أن ذلك قد يبدو منتجًا ومشغولًا، إلا أن سياقك يضيع ببساطة عبر التطبيقات، ناهيك عن استنزاف الطاقة الناتج عن الكتابة. يجمع BrainGPT كل ذلك معًا: تحدث مرة واحدة، وستصل تحديثاتك ومهامك وملاحظاتك إلى المكان المناسب لها في ClickUp. لا مزيد من التبديل، لا مزيد من الفوضى — فقط إنتاجية سلسة ومركزية.

2. Grammarly Business (الأفضل لضمان اتساق الكتابة الاحترافية بين الفرق)

عبر Grammarly Business

فكر في آخر مرة كتبت فيها رسالة بريد إلكتروني مهمة وتوقفت، متسائلاً عما إذا كانت تبدو رسمية للغاية أو ربما غير مصقولة بما يكفي. ضاعف تلك اللحظة على مستوى الفريق بأكمله، وسترى كيف أن الشكوك الصغيرة في الكتابة تؤدي إلى ضياع الوقت ورسائل مختلطة.

يساعد Grammarly Business الفرق على تجنب ذلك. فهو يتدخل بهدوء، ويقترح النبرة المناسبة، وينعم الجمل الخشنة، ويضمن أن صوت شركتك يظهر بوضوح في كل رسالة.

أفضل ميزات Grammarly Business

قدم تصحيحات في الوقت الفعلي للنحو واللهجة والأسلوب لمساعدة الفرق على التواصل بوضوح عبر البريد الإلكتروني والمستندات والدردشة.

استخدم دليل الأسلوب ونبرة العلامة التجارية للحفاظ على اتساق كل مادة مكتوبة مع صوت شركتك.

بسّط التعاون مع Knowledge Share و Snippets التي تتيح للفرق إعادة استخدام العبارات المناسبة دون الحاجة إلى إعادة الكتابة من البداية.

ادمج مع أكثر من 500,000 تطبيق وموقع ويب، بما في ذلك Google Docs وOutlook وSlack وSalesforce وLinkedIn للحصول على دعم سلس للكتابة.

تتبع التقدم المحرز وحدد مجالات النمو من خلال لوحة تحليلات الفريق مع تقارير واضحة عن جودة الكتابة وكفاءتها.

قيود Grammarly Business

قد يصبح مكلفًا للفرق الكبيرة مع ارتفاع أسعار الترخيص لكل مستخدم

اقتراحات غير دقيقة في بعض الأحيان تتطلب مراجعة بشرية

قد يتباطأ الأداء مع المستندات الكبيرة جدًا

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في التوافق مع بعض منصات CMS مثل WordPress.

أسعار Grammarly Business

الأعمال : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Grammarly Business

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 11,800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 7200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Grammarly Business

إنه مفيد للغاية لتحسين الكتابة على مستوى الفريق، واكتشاف الأخطاء، والتأكد من أن رسائلنا واضحة ومهنية.

إنه مفيد للغاية لتحسين الكتابة على مستوى الفريق، واكتشاف الأخطاء، والتأكد من أن رسائلنا واضحة ومهنية.

3. Notion AI (الأفضل للإنتاجية الشاملة داخل نظام Notion البيئي)

عبر Notion AI

وصف أحد مستخدمي Reddit كيف غيرت Notion AI طريقة عملهم مع قاعدة بيانات ضخمة لمواقع السفر. في كل مرة يضيفون فيها اسم مكان جديد، يقوم الذكاء الاصطناعي بملء التفاصيل بهدوء — الأطباق المفضلة، وتصنيفات Tripadvisor، وحتى الأسرار الصغيرة التي قد يعرفها السكان المحليون فقط.

تشعر Notion AI بأنها في بيتها عندما تستخدم Notion بالفعل لتنظيم عالمك. فهي تضفي هيكلية على المشاريع الفوضوية وتخفف من عبء المعلومات التي قد تربكك.

ومع ذلك، يشير الكثيرون إلى أنه على الرغم من قوة ميزاته، فإن تكلفته المرتفعة قد تجعلك تتردد في شرائه، خاصة إذا كنت تحتاجه فقط لأداء مهام بسيطة.

أفضل ميزات Notion AI

لخص التقارير الطويلة أو المقالات أو سلاسل الرسائل الإلكترونية في ملاحظات قصيرة وواضحة يمكنك العمل عليها.

ترجم المستندات إلى لغات متعددة لتسهيل التعاون مع الفرق العالمية.

حسّن القواعد النحوية والإملائية ونبرة الكتابة مباشرةً داخل Notion Docs دون مغادرة سير عمل إنشاء المحتوى الخاص بك.

قم بإنشاء المسودات الأولى أو تبادل الأفكار باستخدام مطالبات بسيطة، لتحويل الصفحة الفارغة إلى نقطة انطلاق.

املأ قواعد البيانات تلقائيًا بالملخصات والرؤى حتى تظل المشاريع منظمة دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا.

قيود Notion AI

يعمل فقط داخل Notion، لذا عليك الالتزام بالنظام البيئي

قد تبدو الخطط المدفوعة باهظة الثمن للفرق التي تحتاج فقط إلى استخدام خفيف للذكاء الاصطناعي

قد يقدم أحيانًا مخرجات عامة لا تزال بحاجة إلى صقل يدويًا

أسعار Notion AI

مجاني

بالإضافة إلى : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Notion AI

يساعدني مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في تحويل الأفكار إلى نصوص مصقولة بسرعة، وتبقي أدوات إدارة المعرفة كل شيء منظمًا في مكان واحد، ويتيح لي البحث المؤسسي العثور على ما أحتاجه بالضبط في ثوانٍ.

يساعدني مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في تحويل الأفكار إلى نصوص مصقولة بسرعة، وتبقي أدوات إدارة المعرفة كل شيء منظمًا في مكان واحد، ويتيح لي البحث المؤسسي العثور على ما أحتاجه بالضبط في ثوانٍ.

4. Jasper AI (الأفضل لفرق التسويق التي تحتاج إلى التوسع والسرعة)

عبر Jasper AI

اكتسبت Jasper شهرة باعتبارها واحدة من أقدم منصات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا للمسوقين. فبدلاً من تزويدك بصفحة فارغة، تم تصميمها لتبدو وكأنها محرك محتوى يعمل باستمرار.

يحب العديد من المستخدمين الطريقة التي تزيل بها قوالب وأدوات العلامة التجارية التخمين، خاصةً عندما تكون هناك حملات متعددة تعمل في وقت واحد. يمكنك إعداد ملفات تعريف صوت العلامة التجارية التي تحافظ على اتساق النبرة عبر منشورات المدونة والبريد الإلكتروني ونصوص الإعلانات، حتى لا تضطر إلى إعادة كتابة نفس الموقف في كل مرة.

وبفضل وضع تحسين محركات البحث (SEO) والتكامل السريع للمحتوى، يساعدك Jasper على الكتابة مع وضع نية البحث في الاعتبار، وليس بعد الانتهاء من الكتابة.

أفضل ميزات Jasper AI

أنشئ نصوص إعلانية ومدونات وحملات بريد إلكتروني باستخدام أكثر من 50 نموذجًا جاهزًا يوفر الوقت ويقلل من عوائق الإبداع.

قم بتخصيص النبرة والأسلوب باستخدام Jasper Brand Voice حتى يظل كل المحتوى متسقًا مع هوية علامتك التجارية.

قم بتحسين المقالات مباشرة أثناء الكتابة من خلال تكامل Surfer SEO

أنشئ صورًا على نطاق واسع باستخدام مجموعة صور Jasper AI Image Suite، التي تحول المطالبات إلى رسومات عالية الجودة.

استخدم Jasper Chat لإجراء محادثات طبيعية تساعد في تبادل الأفكار أو تحرير المسودات أو صقلها.

قيود Jasper AI

تعتبر الأسعار باهظة مقارنة ببدائل WritingMate AI الأخرى مثل ChatGPT أو Copy. ai

يقول بعض المستخدمين أن النتائج قد تبدو عامة وتحتاج إلى تحرير إضافي لإضفاء الطابع الأصيل عليها.

منحنى تعلم أكثر حدة إذا لم تكن على دراية بمنصات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أسعار Jasper AI

تجربة مجانية لمدة 7 أيام

Pro : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jasper AI

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Jasper AI

Jasper هي أداة بسيطة ومبتكرة ساعدت في تبسيط عملية إنشاء المحتوى لدينا. فهي تقدم باستمرار مسودات أولية تتوافق تمامًا مع أسلوبنا في الكتابة، مما يوفر لنا الوقت والجهد.

Jasper هي أداة بسيطة ومبتكرة ساعدت في تبسيط عملية إنشاء المحتوى لدينا. فهي تقدم باستمرار مسودات أولية تتوافق تمامًا مع أسلوبنا في الكتابة، مما يوفر لنا الوقت والجهد.

5. Writesonic (الأفضل لإنشاء المحتوى مع دعم SEO مدمج)

عبر Writesonic

يعتمد المزيد من مسوقي المحتوى على الذكاء الاصطناعي أكثر من ذي قبل. تشير الاستطلاعات إلى أن ما يزيد قليلاً عن النصف يستخدمونه الآن لإثارة الأفكار، لكن عدد قليل فقط يسمحون له بكتابة مقالات كاملة. وهذا يدل على شيء مهم: معظم الناس يريدون الذكاء الاصطناعي كدليل، وليس ككاتب شبح.

يعمل Writesonic بشكل رائع في هذا المجال. فهو يساعدك على تبادل الأفكار ووضع الخطوط العريضة وصقل عملك باستخدام رؤى تحسين محركات البحث (SEO)، مع ترك مجال لتعبير عن رأيك الخاص. بالنسبة للمستقلين والشركات الصغيرة، يمكن أن يخفف عبء التخطيط والصياغة دون أن يسرق الأضواء.

أفضل ميزات Writesonic

أنشئ مقالات مدونة طويلة ونصوص إعلانية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام قوالب الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توفر ساعات من العمل.

حسّن المحتوى باستخدام أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المدمجة، بما في ذلك البحث عن الكلمات المفتاحية وتجميع الموضوعات وتحليل الفجوات في المحتوى.

استخدم ChatSonic، مساعد الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتبادل الأفكار وتحليل المنافسين أو تحسين المسودات في الوقت الفعلي.

احصل على أكثر من 100 نموذج محتوى تغطي الإعلانات والبريد الإلكتروني ووصف المنتجات والنصوص لعدة منصات.

قم بصياغة النصوص مباشرة في تطبيقات مثل LinkedIn أو Gmail باستخدام ملحق Writesonic Chrome للردود السريعة والمشاركات.

قيود Writesonic

العديد من الميزات المتقدمة، مثل تحسين محركات البحث (SEO) و ChatSonic، متاحة فقط في الخطط المدفوعة.

الرصيد المجاني محدود، مما يجعل من الصعب اختبار المنصة بالكامل.

قد تبدو بعض النتائج عامة وتتطلب تحريرًا بشريًا لإضفاء بعض الفروق الدقيقة.

أسعار Writesonic

Lite : 49 دولارًا شهريًا

قياسي : 99 دولارًا شهريًا

احترافي : 249 دولارًا شهريًا

متقدم : 499 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وراجعات Writesonic

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 2100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Writesonic

يتميز Writesonic بسهولة استخدامه ومرونته في إنشاء محتوى عالي الجودة عبر تنسيقات متعددة. وأنا أقدر بشكل خاص تنوع القوالب والقدرة على ضبط النبرة والأسلوب.

يتميز Writesonic بسهولة استخدامه ومرونته في إنشاء محتوى عالي الجودة عبر تنسيقات متعددة. وأنا أقدر بشكل خاص تنوع القوالب والقدرة على ضبط النبرة والأسلوب.

6. TextCortex AI (الأفضل للفرق الصغيرة والمبدعين الفرديين الذين يرغبون في الحصول على دعم سريع للمحتوى)

عبر TextCortex AI

أحيانًا يكون التحدي الأكبر هو البدء. يجد العديد من المستخدمين TextCortex مفيدًا لأنه يساعد في تحويل المطالبات الأولية إلى نصوص قابلة للاستخدام. يعمل امتداد المتصفح الخاص به عبر منصات مثل Gmail و Google Docs ووسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمكنك إنشاء محتوى أينما كنت تعمل بالفعل دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب.

ما يميز TextCortex هو ميزة "Zeno Chat" التي تتيح لك إجراء محادثات متبادلة مع الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج، بدلاً من البدء من جديد باستخدام مطالبات جديدة.

أفضل ميزات TextCortex AI

أعد كتابة المستندات وترجمتها إلى لغات متعددة

أنشئ محتوى قصير المدى للمدونات ووصف المنتجات ورسائل البريد الإلكتروني والتعليقات.

أنشئ شخصيات AI مخصصة لتتناسب مع نبرة صوتك وأسلوبك

استخدم قواعد المعرفة لتعليم الذكاء الاصطناعي عن علامتك التجارية أو مجال عملك

الوصول إلى أكثر من 500 نموذج موجه لإنشاء محتوى سريع

قيود TextCortex AI

الخطة المجانية تحد من طول الناتج والميزات

يفتقر إلى أدوات العناوين الرئيسية والمخططات التفصيلية ودعم تحسين محركات البحث (SEO)

صعوبات في إنشاء مقالات طويلة

أسعار TextCortex AI

مجاني

بريميوم : 6.99 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TextCortex AI

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 830 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن TextCortex AI

هذه أداة رائعة تساعدني في كتابة روايتي. فهي تقدم تعليقات رائعة وتجعلني متحمسًا لمعرفة رأي القراء.

هذه أداة رائعة تساعدني في كتابة روايتي. فهي تقدم تعليقات رائعة وتجعلني متحمسًا لمعرفة رأي القراء.

📮 ClickUp Insight: حوالي 1 من كل 5 مشاركين في الاستطلاع يرسلون أكثر من 50 رسالة فورية في اليوم. في حين أن هذا يجعل الأمور تسير بسرعة، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى الحمل الزائد وفقدان التفاصيل. بفضل الأدوات المدمجة في ClickUp، مثل الدردشة والتعليقات المخصصة، تظل كل محادثة مرتبطة بالمهمة الصحيحة، مما يجعل التعاون أكثر وضوحًا والمتابعة أقل تكرارًا.

7. MailMaestro (الأفضل لإنتاجية البريد الإلكتروني والاجتماعات)

عبر MailMaestro

إذا كنت تشعر بالضغط بسبب صندوق البريد الوارد المزدحم أو ملاحظات الاجتماعات التي لا تنتهي، فإن MailMaestro يعدك بطريقة أسهل للمضي قدمًا. بدلاً من كتابة كل رد من البداية، تقوم أداة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه بصياغة رسائل بريد إلكتروني مصقولة لك، وتلخيص سلاسل المحادثات الطويلة، وحتى تحويل محادثات الاجتماعات إلى بنود عمل منظمة.

ما يميز MailMaestro هو قدرته على العمل مباشرة من مكانك الحالي — داخل Outlook و Gmail و Teams. يمكنك كتابة رسائل بريد إلكتروني جديدة والرد باستخدام مسودات تراعي السياق أو تحسين النص بنقرة واحدة.

أفضل ميزات MailMaestro

قم بصياغة رسائل بريد إلكتروني مصقولة على الفور بعدة لغات باستخدام أدوات الكتابة والرد والتحسين.

لخص سلاسل الرسائل الإلكترونية الطويلة والمرفقات في نقاط واضحة

اكتشف المتابعات والمواعيد النهائية والتذكيرات ودفعها تلقائيًا

نظم صندوق الوارد الخاص بك باستخدام العلامات والفلاتر الذكية لتحديد الأولويات بشكل أسرع.

حوّل المناقشات الفوضوية في الاجتماعات إلى خطوات تالية محددة من خلال TeamsMaestro

قيود MailMaestro

تحتاج المسودات أحيانًا إلى تعديلات يدوية لتبدو أكثر شخصية.

مخاوف تتعلق بالخصوصية لأولئك الذين يتوخون الحذر بشأن منح حق الوصول إلى البريد الإلكتروني

تخصيص محدود لأسلوب الكتابة مقارنة بالأدوات الأكثر تقدمًا

أسعار MailMaestro

مجاني

MailMaestro: يبدأ من 12 دولارًا

TeamMaestro: يبدأ من 17 دولارًا

MaestroDuo: يبدأ من 25 دولارًا

تقييمات ومراجعات MailMaestro

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن MailMaestro

أحب الطريقة التي يجعل بها MailMaestro إدارة رسائل البريد الإلكتروني أسهل بكثير. يساعد الذكاء الاصطناعي في صياغة ردود مخصصة بسرعة، مما يوفر لي الكثير من الوقت مع الحفاظ على الطابع الاحترافي.

أحب الطريقة التي يجعل بها MailMaestro إدارة رسائل البريد الإلكتروني أسهل بكثير. يساعد الذكاء الاصطناعي في صياغة ردود مخصصة بسرعة، مما يوفر لي الكثير من الوقت مع الحفاظ على الطابع الاحترافي.

8. Koala AI (الأفضل للمحتوى SEO الطويل على نطاق واسع)

عبر Koala AI

غالبًا ما يناقش الكتّاب والمسوقون مقدار الوقت الذي يقضونه في تجميع المحتوى الطويل. قد يكون إنشاء المخططات التفصيلية وإجراء أبحاث الكلمات المفتاحية وإضافة الروابط الداخلية أمرًا مرهقًا قبل أن تبدأ في الكتابة.

Koala AI تتبع نهجًا مختلفًا. فهي لا تكتفي بإنشاء النصوص فحسب، بل تبني مقالات منظمة وملائمة لمحركات البحث (SEO) تبدو في كثير من الأحيان جاهزة للنشر. يقول العديد من المبدعين إنها أول أداة يستخدمونها تبدو نواتجها أقل شبهاً بالمسودة الأولية وأكثر شبهاً بشيء يمكن مشاركته بثقة.

أفضل ميزات Koala AI

أنشئ مقالات كاملة ومُحسّنة لـ SEO من مفتاح كلمة واحد

أتمتة الروابط الداخلية وعلامات الترميز لتعزيز تحسين محركات البحث للموقع

استخدم تحليل SERP في الوقت الفعلي للتوافق مع الترتيب الحالي

أنشئ ملخصات لمنتجات الشركاء التابعين باستخدام بيانات Amazon المباشرة

قم بتوسيع نطاق استراتيجية المحتوى من خلال الكتابة الجماعية والتكامل مع WordPress.

قيود Koala AI

لا تزال الجودة تتحسن بفضل التحرير البشري والتخصيص

تستهلك النماذج المتقدمة الائتمانات بسرعة، مما يرفع التكاليف للمستخدمين الكثيفين

قد تبدو الواجهة مربكة في البداية بسبب كثرة الإعدادات

أسعار Koala AI

الأساسيات : 9 دولارات شهريًا

احترافي : 49 دولارًا شهريًا

Boost : 99 دولارًا شهريًا

النمو : 179 دولارًا شهريًا

Elite : 350 دولارًا شهريًا

متقدم : 500 دولار شهريًا

المستوى الأول : 750 دولارًا شهريًا

المستوى الثاني : 1250 دولارًا شهريًا

المستوى الثالث: 2000 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Koala AI

G2 : 5. 0/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Koala AI

وجد فريق التسويق قيمة كبيرة في استخدام تقارير المحتوى من Koala، والتي تمنحهم فكرة عن المحتوى الذي يساعد في جذب العملاء المحتملين إلى مسار التسويق.

وجد فريق التسويق قيمة كبيرة في استخدام تقارير المحتوى من Koala، والتي تمنحهم فكرة عن المحتوى الذي يساعد في جذب العملاء المحتملين إلى مسار التسويق.

9. Evercopy (الأفضل لتوسيع نطاق الإعلانات الإبداعية باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Evercopy

يعود التسويق القائم على العلامة التجارية إلى الواجهة مرة أخرى. يضع 37.52٪ من المسوقين تجربة العملاء مع علامتهم التجارية في المرتبة الأولى، ويركز ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة على المحتوى الذي يظل وفياً لقيمهم.

وهذا يعني أن هناك ضغطًا لإنشاء إعلانات تتسم بالاتساق والإبداع على نطاق واسع. وهنا تبرز أهمية Evercopy. بدلاً من الغرق في تعديلات التصميم التي لا نهاية لها والأصول المتناثرة، يمكن للفرق استخدام استوديو المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء لافتات وإعلانات فيديو وصور منتجات تتماشى مع العلامة التجارية في كل مرة.

أفضل ميزات Evercopy

أنشئ أكثر من 30 تنسيقًا إعلانيًا متعدد الوسائط، بما في ذلك اللافتات وصور المنتجات والإعلانات المصورة.

أعد استخدام الإبداعات الأفضل أداءً مع إعادة صياغة AI المصممة خصيصًا للحملات الجديدة

حافظ على اتساق العلامة التجارية بشكل صارم باستخدام القوالب المخصصة وخيارات التخصيص

قم بالتحرير والتحسين باستخدام أدوات السحب والإفلات والتعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الوصول إلى مكتبة مدمجة للموضوعات والإلهام للحصول على توجيه إبداعي سريع

قيود Evercopy

قد تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للفرق الصغيرة أو المبدعين الفرديين

بعض الميزات المتقدمة هي الأنسب لمستخدمي المؤسسات

تجربة مجانية محدودة مقارنة بالمنافسين

أسعار Evercopy

المبتدئ : 185 دولارًا شهريًا

Pro : 710 دولارات شهريًا

مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Evercopy

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Evercopy

مع ملاحظة ما يلي:

أحب مدى إنتاجية كتابة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي والنتائج القوية التي يولدها. فهو يغطي كل شيء من الإجابات الطويلة إلى القصيرة دون أن يكون آليًا للغاية. كما أحب ميزاته الأخرى مثل استكشاف الملفات وميزة تحليل البيانات في الوقت الفعلي.

أحب مدى إنتاجية كتابة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي والنتائج القوية التي يولدها. فهو يغطي كل شيء من الإجابات الطويلة إلى القصيرة دون أن يكون آليًا للغاية. كما أحب ميزاته الأخرى مثل استكشاف الملفات وميزة تحليل البيانات في الوقت الفعلي.

👀 حقيقة ممتعة: ابتكر شكسبير أكثر من 1700 كلمة لا تزال مستخدمة حتى اليوم. كان يغير الكلمات الموجودة، ويحول الأسماء إلى أفعال، ويبتكر عبارات جديدة للتعبير عن المشاعر والقصص.

10. Wordplay (الأفضل للمحتوى SEO الطويل بنقرة واحدة)

عبر Wordplay

لا أحد يتحدث بما يكفي عن المدة التي يستغرقها تحويل تلك الفكرة إلى مقال طويل ومصقول. تم تصميم Wordplay مع وضع هذا التحدي بالذات في الاعتبار. بدلاً من إنتاج مقتطفات صغيرة لا تزال تتطلب ساعات من التجميع، يقوم Wordplay بإنشاء مخططات لمقالات المدونة ومقالات كاملة بنقرة واحدة، مع تضمين SEO في جوهره.

يؤكد العديد من المستخدمين على أن Wordplay يختلف عن برامج الكتابة الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأنه تم تطويره بواسطة متخصصين في تحسين محركات البحث (SEO) بدلاً من تزويده بخيارات طويلة لاحقًا. والنتيجة هي محتوى أكثر طبيعية، يتطلب تحريرًا أقل، ويفي بمعايير Google للكتابة المفيدة والدقيقة.

أفضل ميزات Wordplay

أنشئ مقالات تزيد عن 5000 كلمة بنقرة واحدة

أنشئ مسودات مكتملة بنسبة 95% في ثوانٍ معدودة

وفر الوقت باستخدام أداة إنشاء المقالات بالجملة

ادمجها مع WordPress لجدولة ونشر المحتوى

قم بتضمين الأسئلة الشائعة المُحسّنة لمقتطفات البحث و"الأسئلة الشائعة الأخرى".

قيود Wordplay

يتطلب دفع مبلغ مقدمًا كبيرًا مع صفقة مدى الحياة

قد تحتاج النتائج إلى التحقق من صحتها وصقلها

أسعار Wordplay

المبتدئ : 99 دولارًا للوصول مدى الحياة

فضي : 399 دولارًا للوصول مدى الحياة

ذهبي : 999 دولارًا للوصول مدى الحياة

بلاتينيوم: 2800 دولار للوصول مدى الحياة

تقييمات ومراجعات Wordplay

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Wordplay

أنا أحب Wordplay – إنه سهل الاستخدام – والمحتوى أصلي! يمكنني استخدام أنماط وتكرارات متنوعة – إنه يقلل وقت الكتابة بنسبة 90%!!!

أنا أحب Wordplay – إنه سهل الاستخدام – والمحتوى أصلي! يمكنني استخدام أنماط وتكرارات متنوعة – إنه يقلل وقت الكتابة بنسبة 90%!!!

👀 حقيقة ممتعة: نشأت شخصية ويندي المرحة على تويتر عن طريق الصدفة. بدأ أحد مديري المجتمع بالرد بروح الدعابة بدلاً من اللغة المؤسسية الجامدة. لاقت تلك "الصوت" صدى قوياً لدرجة أنها تحولت إلى دراسة حالة فيروسية حول كيفية تأثير النبرة المتسقة في تعزيز نمو العلامة التجارية.

1. Copy. ai

تم تصميم Copy.ai خصيصًا للمسوقين. يأتي مع أكثر من 90 نموذجًا جاهزًا للاستخدام، بحيث يمكنك إنشاء إعلانات ومقدمات مدونات ووصفات منتجات أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

تقدر الفرق بشكل خاص ميزة صوت العلامة التجارية، التي تحافظ على اتساق جميع المحتويات مع أسلوب الشركة، وأدوات التعاون التي تسمح لعدة مستخدمين بالعمل معًا بسلاسة. بالنسبة للشركات التي تنظم حملات متكررة، تساعد Copy.ai في تقليل الوقت المستغرق في الصياغة والعصف الذهني.

ومع ذلك، هناك بعض القيود التي تجدر الإشارة إليها. قد تبدو النتائج متكررة في بعض الأحيان إذا كنت تعتمد بشكل كبير على قوالب كتابة المحتوى، مما يعني أنك ستحتاج إلى تحسين النص ليتناسب مع أسلوبك. كما أن الفرق الكبيرة ترغب في تحقيق تكامل أعمق مع أدوات إدارة المشاريع.

2. Rytr

تحظى Rytr بشعبية كبيرة بين العاملين المستقلين والفرق الصغيرة التي تبحث عن أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة. تدعم أكثر من 30 لغة و20 نبرة، مما يمنحك المرونة سواء كنت تنشئ رسائل بريد إلكتروني أو تعليقات أو مسودات مدونات.

يضمن مدقق الانتحال المدمج الأصالة، كما أن الواجهة سهلة التعلم، مما يجعلها سهلة الاستخدام حتى إذا كنت جديدًا في مجال الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

على الجانب الآخر، لا يتألق Rytr في إنشاء محتوى طويل مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً. على الرغم من أنه مفيد للمقتطفات القصيرة والمشاريع الصغيرة، إلا أن النتائج قد تبدو سطحية عند استخدامها في مقالات كاملة. كما أن أدوات التحرير الخاصة به أكثر بساطة من أدوات المنافسين.

3. INK

يجمع INK بين الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث (SEO)، مما يجعله المفضل لدى المدونين ومسوقي المحتوى. تساعدك المنصة على تحسين كثافة الكلمات المفتاحية والعلامات الوصفية وقابلية القراءة أثناء صياغة النص، بحيث يتم تحسين المحتوى الخاص بك قبل نشره.

وقد تم تصميمه للتخلص من الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة من خلال الجمع بين توليد الذكاء الاصطناعي وتقييم تحسين محركات البحث في لوحة تحكم واحدة.

ومع ذلك، قد يبدو INK مربكًا في البداية نظرًا لعدد مقاييس تحسين محركات البحث (SEO) المتاحة. يجد بعض المستخدمين أيضًا أن الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي جيدة، ولكنها تنتج أحيانًا محتوى عامًا يتطلب صقلًا ليتوافق مع صوت العلامة التجارية.

من المسودة الأولى إلى المسودة الأخيرة مع ClickUp Brain

لطالما كان الكتابة أكثر من مجرد وضع الكلمات على الصفحة. أنت تعرف ذلك، وقرائك يعرفون ذلك، ولكن العديد من مساعدات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تعرف ذلك.

غالبًا ما تؤدي المسودات المتعددة إلى فقدان السياق والتفاصيل. وهذا هو بالضبط ما يميز ClickUp — حيث يوفر لك مساحة واحدة للتخطيط والكتابة والتحرير والتعاون دون الحاجة إلى أدوات متفرقة وعلامات تبويب لا حصر لها.

بينما قد تتعامل المنصات الأخرى مع جزء واحد من اللغز، فإن ClickUp تجمع كل شيء معًا. توجد المستندات والمهام والتقويمات والذكاء الاصطناعي في مكان واحد، بحيث لا تشعر أن عملية الكتابة صعبة، بل تشعر أنها تتم بشكل طبيعي.

وعند مقارنة بدائل WritingMate AI، لا يقتصر الأمر على الميزات فحسب، بل يتعلق أيضًا بالوصول والقيمة. توفر العديد من الأدوات الآن تطبيقات جوال للحفاظ على استمرارية الكتابة في أي مكان، ولكن الفرق الحقيقي غالبًا ما يتلخص في الأسعار المعقولة ونماذج التسعير الأفضل.

مع ClickUp، تحصل على المرونة في كتابة وإدارة المشاريع دون إنفاق زائد، مع الاستمتاع بوظائف متميزة في منصة واحدة.

إذا كنت مستعدًا للتخلص من ضغوط الكتابة والتركيز على العمل الأكثر أهمية، فقد حان الوقت للتسجيل في ClickUp!