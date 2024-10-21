10 مولدات وصف المنتجات التي ستغير قواعد اللعبة في عام 2025

بصفتك مديراً للمنتجات، فأنت مشغول بوضع الاستراتيجيات والوظائف والميزات لأحدث منتجات شركتك. هذه مسؤولية كبيرة، خاصةً عندما تكون مسؤولاً عن عشرات خطوط الإنتاج.

لكن عملك لا ينتهي بمجرد إطلاق المنتج. فأنت الآن بحاجة إلى كتابة الوصف المثالي للمنتج الذي سيظهر بشكل جيد في محركات البحث ويؤثر على قرارات الشراء لدى المتسوقين.

بدون ضغط، أليس كذلك؟

تعتمد أعمال التجارة الإلكترونية على تحسين كل جانب من جوانب منتجاتك، بما في ذلك أوصافها. إذا لم تكن لديك القدرة على التعامل مع كتابة وصف لمئات المنتجات أو الكلمات الرئيسية المناسبة لتحسين محركات البحث، فإن منشئ وصف المنتج يتولى الكثير من العمل نيابةً عنك.

في هذا الدليل، سنشرح لك ما يجب أن تبحث عنه في منشئ وصف المنتج و10 أدوات لإنشاء أوصاف منتجات عالية الجودة!

ما هو مولد وصف المنتج؟

مولّد وصف المنتج هو أداة آلية تساعد الكتّاب على إنشاء أوصاف فريدة ومحسّنة للمنتجات. تستخدم هذه الأدوات خوارزميات لإنشاء الأوصاف تلقائيًا استنادًا إلى مواصفات المنتج وميزاته وفوائده. كما أنها تأخذ في الاعتبار عوامل مهمة مثل الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث، وصوت العلامة التجارية، والجمهور المستهدف لضمان فعالية الأوصاف التي تم إنشاؤها في زيادة المبيعات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إنشاء وصف المنتج؟

الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) ليس خارج عملك. إذا كان هناك أي شيء، فإن الذكاء الاصطناعي يسهّل على مديري المنتجات كتابة أوصاف مقنعة للمنتج تكون محسنة لمحركات البحث ومضبوطة بدقة لتوقعات جمهورك المستهدف.

بينما أنت حر في اختيار أي نسخة أداة الكتابة لتسريع المهمة، ستحصل على قيمة أكبر من مولدات وصف المنتج مع هذه الميزات:

إنشاء محتوى مناسب لكبار المسئولين الاقتصاديين: يجد المتسوقون متجرك الإلكتروني من خلال البحث العضوي. استخدم أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي تساعدك في البحث عن الكلمات المفتاحية وتُنشئ أوصافًا جيدة للمنتجات التي تحتل مرتبة جيدة في البحث

يجد المتسوقون متجرك الإلكتروني من خلال البحث العضوي. استخدم أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي تساعدك في البحث عن الكلمات المفتاحية وتُنشئ أوصافًا جيدة للمنتجات التي تحتل مرتبة جيدة في البحث لغة طبيعية : : تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي بإنشاء نسخة، ولكن لا يوجد ضمان بأنها ستكون جيدة. استخدم مولد وصف المنتج القادر على مطابقة نبرة صوت علامتك التجارية

: تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي بإنشاء نسخة، ولكن لا يوجد ضمان بأنها ستكون جيدة. استخدم مولد وصف المنتج القادر على مطابقة نبرة صوت علامتك التجارية نسخة خالية من الانتحال: الانتحال أمر مرفوض تماماً. ابحث عن أداة الذكاء الاصطناعي التي تقدم أكثر من مجرد إعادة صياغة بسيطة، والتي يمكن لمحركات البحث والمتسوقين اكتشافها. أنت بحاجة إلى أداة تنشئ أوصافًا فريدة للمنتج تضيف قيمة لجمهورك المستهدف

الانتحال أمر مرفوض تماماً. ابحث عن أداة الذكاء الاصطناعي التي تقدم أكثر من مجرد إعادة صياغة بسيطة، والتي يمكن لمحركات البحث والمتسوقين اكتشافها. أنت بحاجة إلى أداة تنشئ أوصافًا فريدة للمنتج تضيف قيمة لجمهورك المستهدف قوالب الوصف: مولد وصف المنتج بالذكاء الاصطناعي المناسب لا يكتب فقط نسخة عالية التحويل، بل يجب أن يقدم أيضًا قوالب متعددة لأوصاف منتجك. اختر مولدًا يحتوي على قوالب لصفحات المنتج وعناوين المنتجات ونسخة المنتج

أفضل 10 مولدات لوصف المنتجات لاستخدامها في عام 2024

يساعدك استخدام مُنشئ وصف المنتج بالذكاء الاصطناعي على توفير الوقت والتغلب على مشكلة الكتابة وكتابة نسخة فعالة. في حين أنه من المهم تدقيق أي شيء يكتبه لك الذكاء الاصطناعي، فإن هذه التقنية تعمل على أتمتة أحد أكثر أجزاء تسويق التجارة الإلكترونية التي تستغرق وقتًا طويلاً.

ولكن ليست كل مولدات وصف المنتج فعالة للعلامات التجارية للتجارة الإلكترونية. إليك أفضل 10 مولدات لوصف المنتجات بالذكاء الاصطناعي في عام 2024.

1. ClickUp

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

حسناً، ماذا يمكننا أن نقول؟ في رأينا المتواضع، ClickUp هو أفضل أداة لتوليد وصف المنتج في السوق، ولدينا أدلة قوية تدعم ذلك.

لا يقتصر الأمر على ClickUp AI يخطط لاستراتيجيات التسويق، ولكنه ينشئ الشعارات ويضع أسماء المنتجات، بل ويخطط للأحداث (نعم، حقًا). ما يستغرق 30 دقيقة لكتابته يستغرق 30 ثانية فقط مع ClickUp AI.

نظرًا لأن ClickUp هو أيضًا برنامج إدارة المشاريع ، كل ما تبذلونه من الاستراتيجيات المتعلقة بالمنتج والمشاريع والعمل والمهام والاتصالات وأدوات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد. لا مزيد من التبديل بين المنصات المختلفة!

استخدم ClickUp AI لتلخيص أوراق المواصفات الفنية الطويلة في أوصاف سهلة القراءة بنقرة واحدة فقط. كما ستقترح روبوتاتنا السحرية تعديلات لجعل أوصاف منتجاتك أكثر وضوحاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن رؤوس وجداول ClickUp المهيكلة مسبقًا تعني أنك ستحصل على محتوى منسق بشكل مثالي وجاهز للتوصيل في متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك.

كما أن ClickUp AI ليس فقط لفرق المنتجات! لدينا أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي مع مطالبات مخصصة لمختلف الأقسام وحالات الاستخدام.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تنسيق منظم مسبقًا: تسريع عملية كتابة الوصف باستخدام قوالب جاهزة للعمل. يمنحك ClickUp قوالب جاهزة مع نقاط وتنسيق وتخطيطات مثبتة لزيادة معدلات التحويل

تسريع عملية كتابة الوصف باستخدام قوالب جاهزة للعمل. يمنحك ClickUp قوالب جاهزة مع نقاط وتنسيق وتخطيطات مثبتة لزيادة معدلات التحويل القوالب: يأتي ClickUp مع الكثير من القوالب لتسريع دورة تطوير المنتج بالكامل مع لا حاجة إلى ترميز مناستراتيجية المنتج للتنفيذ

يأتي ClickUp مع الكثير من القوالب لتسريع دورة تطوير المنتج بالكامل مع لا حاجة إلى ترميز مناستراتيجية المنتج للتنفيذ تحرير النسخ: هل أوصاف منتجك فعالة كما ينبغي أن تكون؟ اخرج من رأسك ودع الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp يقوم بتحرير أوصاف منتجك من أجل الوضوح والنبرة والنحو

هل أوصاف منتجك فعالة كما ينبغي أن تكون؟ اخرج من رأسك ودع الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp يقوم بتحرير أوصاف منتجك من أجل الوضوح والنبرة والنحو التسمية: توقف عن التفكير مليًا في تسمية أحدث منتجاتك. يقوم الذكاء الاصطناعي ClickUp AI بسرعة بإنشاء قائمة بالأسماء بناءً على معاييرك

قيود ClickUp

ClickUp AI غير متاح في الخطط المجانية

نسخة الذكاء الاصطناعي ليست مثالية، لذلك ستظل بحاجة إلى مراجعة النسخة قبل نشرها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. ماجيسسكريبتور

عبر ماغيسسكريبتور كتابة أوصاف المنتج أمر سهل مع Magiscriptor. يستخدم البائعون على إيباي وأمازون منشئ وصف المنتج بالذكاء الاصطناعي هذا لكتابة نسخة تسويقية لأي مجال من مجالات التجارة الإلكترونية.

لاستخدام Magiscriptor، افتح التطبيق وأدخل ثلاث أو أربع كلمات رئيسية. من هناك، ستقوم خوارزمية الذكاء الاصطناعي بإنشاء فقرتين لوصف المنتج. تهدف هذه الأداة إلى كتابة أوصاف عالية التحويل تسلط الضوء على ميزات منتجك بينما تجذب محركات البحث بكثافة الكلمات الرئيسية المناسبة.

ماجيسكريسكريبتور أفضل الميزات

موازنة تكرار الكلمات الرئيسية

أوصاف مُحسَّنة لتحسين محركات البحث

يعمل التسعير على أساس الائتمان، لذا فأنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه

قيود Magiscriptor

يعتمد Magiscriptor بشكل أساسي على التطبيق. تطبيق الويب الخاص به متاح فقط في الوضع التجريبي، لذلك قد لا يكون مناسبًا لمستخدمي سطح المكتب

قد تحتاج إلى تشغيل الكثير من الأرصدة لإنشاء أوصاف موجزة للمنتجات بالطريقة التي تريدها

تسعير Magiscriptor

المبتدئ: 4.99 دولار أمريكي مقابل 100 رصيد

4.99 دولار أمريكي مقابل 100 رصيد أساسي: 9.99 دولارًا مقابل 220 وحدة معتمدة

9.99 دولارًا مقابل 220 وحدة معتمدة الفضي: 14.99 دولارًا مقابل 330 وحدة معتمدة

14.99 دولارًا مقابل 330 وحدة معتمدة الذهبي: 19.99 دولارًا مقابل 450 وحدة معتمدة

تقييمات ومراجعات ماجيسكريسكريبتور

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

تحقق من هذه

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4. Copy.ai

عبر Copy.ai هل تعمل في مجال منظم؟ عادةً ما يكون الذكاء الاصطناعي غير مسموح به لأن مدخلاتك ليست خاصة، ولكن Copy.ai مختلفة. إنها تقنية متوافقة مع SOC 2 من النوع الثاني ومتوافقة مع SSAE 18.

نحن نعلم أن هذا كثير من الاختصارات، لكن الأمر يتلخص في حقيقة أن مولد وصف المنتج هذا أفضل للشركات التي تشعر بالقلق بشأن الخصوصية.

استخدم Copy.ai لكتابة وصف المنتج بالإضافة إلى محتوى الوسائط الاجتماعية ونسخة المبيعات ونسخة الصفحة المقصودة ومحتوى المدونة.

أخبر Copy.ai أنك تريد أوصافًا للمنتج، وأدخل النقاط الرئيسية، واختر نغمتك، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد عدة نتائج. اختر الخيارات التي تعجبك أكثر، وقم بتنقيحها وإضافتها إلى متجرك الإلكتروني.

أفضل ميزات Copy.ai

امتثال مدمج

أكثر من 90 أداة وقوالب لكتابة أوصاف فريدة للمنتجات

محرر مدمج لإعادة الكتابة

قيود Copy.ai

لا يمكنه إنشاء نسخة طويلة مقارنةً بأدوات إنشاء أوصاف المنتجات الأخرى

لا يقدم Copy.ai أي تكاملات مع طرف ثالث

الدعم متاح فقط عبر البريد الإلكتروني

تسعير Copy.ai

مجانًا

الإحترافية: 36 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين، تُدفع سنويًا

36 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

تحقق من هذه

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5. يكتب

عبر يكتبونكيكتبونك هو أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي. فهي تتعامل مع المدونات، ونسخ البريد الإلكتروني، ونسخ الإعلانات، وغير ذلك الكثير. بالنسبة لشركات التجارة الإلكترونية، يمكنك استخدام Writesonic لكتابة أوصاف المنتجات وقوائم الميزات والعناوين.

يطلب Writesonic معلومات أساسية أكثر بقليل من مولدات وصف المنتجات الأخرى، لذلك هناك فرصة أفضل لإنشاء محتوى عالي الجودة مع عدد أقل من التعديلات. إذا كنت غارقًا جدًا في البحث عن الكلمات الرئيسية ذات الصلة، فإن Writesonic ينشئ قوائم كلمات رئيسية لأوصاف منتجك.

أفضل ميزات Writesonic

قوالب كتابة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصة

منشئ الصفحات المقصودة

ملخص النص

قيود الكتابة #### قيود الكتابة

التسعير القائم على عدد الكلمات قد يعيق العلامات التجارية الكبيرة للتجارة الإلكترونية

يأتي Writesonic ب "أنواع مختلفة من الجودة"، لذلك قد تحتاج إلى دفع المزيد من المال للحصول على أوصاف ذات جودة أفضل

تسعير Writesonic

تجربة مجانية

المحترف: 12.67 دولار شهريًا مقابل 100,000 كلمة

12.67 دولار شهريًا مقابل 100,000 كلمة المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2: 4.7/5 (1,800+ تقييم)

4.7/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

6. كوبي سميث

عبر كوبي سميث في حين أن بعض مولدات وصف المنتجات الأخرى في هذه القائمة تؤلف نسخًا لأي شيء تقريبًا، فإن CopySmith متخصص في نسخ التجارة الإلكترونية للمسوقين.

على عكس كُتّاب الذكاء الاصطناعي الآخرين، يتيح لك CopySmith استيراد كتالوج منتجات موجودة ونشر نسخة من إنشاء الذكاء الاصطناعي على موقعك مباشرةً من منصته. وهو يتكامل مع BigCommerce، و Shopify، و Amazon لجعل عملية كتابة الوصف سهلة قدر الإمكان.

أفضل ميزات CopySmith

توليد المحتوى بالجملة

التركيز على التجارة الإلكترونية

إدارة كتالوج المنتجات إلى البقاء على رأس قائمة المنتجات المتراكمة قيود كوبي سميث

قد تكون مكلفة للفرق الكبيرة لإنشاء أوصاف المنتجات على نطاق واسع

عليك أن تدفع المزيد من المال مقابل الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات، والصوت والنغمة، والتحقق من الانتحال، وغيرها من الميزات المجانية على المنصات الأخرى

تسعير CopySmith

المبتدئين: 19 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

19 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد المحترف: 49 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

49 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات CopySmith

G2: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

7. هايبوتينوس

عبر Hypotenuse لا ينبغي الخلط بين Hypotenuse وواجبك المنزلي في الهندسة في المدرسة الثانوية، Hypotenuse هو منشئ وصف المنتج الذي تم تصميمه مع مراعاة تحسين محركات البحث من الألف إلى الياء. يمكنه التعامل مع أكثر بكثير من مجرد محتوى التجارة الإلكترونية، ولكن بفضل تكامله مع Shopify، يعد Hypotenuse خيارًا قويًا لفرق المنتجات التي تعمل داخل Shopify.

استخدم Hypotenuse لإعادة صياغة أوصاف المنتج، وكتابة صفحات تفاصيل المنتج، ونشر كل شيء على واجهة متجر Shopify بنقرة واحدة. كما يقدم أيضًا أشكالًا مختلفة من الأوصاف لإنشاء نسخة جديدة ومثيرة للاهتمام لا تصيب المتسوقين بالملل.

Hypotenuse أفضل الميزات

تكامل Shopify وتكامل واجهة برمجة التطبيقات

تنويعات نسخ جاهزة لكتابة أوصاف مقنعة للمنتجات

إنشاء محتوى جماعي

قيود Hypotenuse

قد لا يكون مناسبًا إذا كنت لا تستخدم Shopify

يولد Hypotenuse مخرجات نصية قصيرة جدًا

يفتقر إلى القوالب

تسعير #### Hypotenuse

البداية: 24 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا

24 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا النمو: 49 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين، يتم دفعها سنويًا

49 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Hypotenuse #### تقييمات ومراجعات Hypotenuse

G2: 4.4/5 (4 تقييمات)

4.4/5 (4 تقييمات) Capterra: 5/5 (1 مراجعة)

8. الوصف

عبر الوصف يتخصص Descrii في كتابة نسخة تركز على التسويق من الصفر. فهو يفهم كيفية العصف الذهني للمواضيع، وكتابة نسخة المبيعات التي تُلقي الضوء على حل المشاكل، وتسليط الضوء على مزايا المنتج. نحن نحب أن يقوم Descrii بإنشاء بيانات وصفية لك، مما يسرع بالتأكيد من جانب تحسين محركات البحث الخلفية لكتابة وصف المنتج.

لاستخدام Descrii، أخبره بنوع النسخة التي تريد إنشاؤها، وقدم اسماً ووصفاً عاماً، وانقر على "إنشاء" إذا كنت تريد خيارًا مختلفًا، انقر على "إنشاء" مرة أخرى، وسيقوم ديسكري بتحديث مخرجاته.

ديسكري أفضل الميزات

توليد البيانات الوصفية

صيغ نسخ المبيعات المدمجة

نسخة الإعلان الرقمي

القيود الوصفية

بعض المستخدمين يبلغون عن أخطاء نحوية أو إملائية في الذكاء الاصطناعي الخاص ب Descrii

من الصعب العثور على معلومات دقيقة عن الأسعار

يدعم حالياً اللغة الإنجليزية فقط

تسعير #### تسعير ديسكري

تجربة مجانية

الوصول غير المحدود: 29 دولارًا شهريًا مقابل 900 وصف

29 دولارًا شهريًا مقابل 900 وصف المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

الوصف التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. كويك تولز من بيكسارت

عبر بيكسارت

هل تحتاج إلى مولد وصف مجاني للمنتج؟ Quicktools هو منشئ وصف المنتج بالذكاء الاصطناعي من Picsart يمكنك استخدامه مجاناً 100%. كل ما تحتاجه هو اسم منتجك. ما عليك سوى لصقه في Quicktools وسيقوم منشئ وصف المنتج بإخراج وصف لك.

هل سيكون هذا أفضل وصف قرأته على الإطلاق؟ ربما، وربما لا. ستحصل على ما تدفع مقابله، وهذه _أداة مجانية. لصياغة أوصاف عالية الجودة للمنتج، أضف كلمات رئيسية، واختر نغمة معينة، وحدد القيود، مثل حدود الأحرف.

كويك تولز أفضل الميزات

إنه مجاني للاستخدام وكتابة أوصاف المنتجات مجانًا

وضع الكلمات المفتاحية تلقائيًا

سهل الاستخدام

قيود الأدوات السريعة

يفتقر إلى القوة النارية لكتاب الوصف الأكثر تقدمًا في الذكاء الاصطناعي

لا يسمح بتكاملات الجهات الخارجية للتجارة الإلكترونية

مجاني

تقييمات ومراجعات كويك تولز

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. B12

عبر B12 B12 هو منشئ وصف منتج مجاني آخر. لإنشاء نسخة، أضف اسم منتجك وكلماتك الرئيسية ومجال عملك وموقعك ومعلوماتك.

يتعامل B12 مع هذه الأداة على أنها أداة جذب العملاء المحتملين، لذلك في حين أنها مجانية من الناحية الفنية، ستبدأ في تلقي رسائل البريد الإلكتروني من B12 بعد ذلك. هذا ليس مفسدًا للصفقة، ولكن من المهم ملاحظة أن هذه الأداة لها شروط.

تصف B12 منشئ وصف المنتج المجاني كنقطة انطلاق جيدة لفرق المنتجات. إذا كنت تفضل كتابة النسخة بنفسك وتحتاج ببساطة إلى الإلهام، فهذه أداة قوية للمهمة.

أفضل ميزات B12

إنه مجاني

تراعي الصناعة والموقع

قيود B12

لا يسمح بإنشاء محتوى جماعي

هناك مخاوف تتعلق بالخصوصية نظرًا لأن هذا هو مغناطيس الرصاص

تسعير #### B12

مجاناً

B12 التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 110 تقييم)

كيفية كتابة أوصاف مقنعة للمنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي

إذن، لقد غطينا للتو 10 مولدات لوصف المنتج. والآن، دعنا نتعرف على كيفية كتابة أوصاف رائعة للمنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

اختر لهجتك والتزم بها

عند استخدام مولد وصف المنتج بالذكاء الاصطناعي، سوف تسألك المنصة عن النغمة التي تفضلها. قد يكون لديك خمسة خيارات أو أكثر. يجب أن تكون متسقًا مع لهجتك، بغض النظر عن المنصة التي تستخدمها.

بعض النغمات التي يمكنك اختيارها هي

لاذع

احترافية

إعلامي

أيًا كانت النبرة التي تختارها، تأكد من أنها تتماشى مع علامتك التجارية والمنتجات التي تبيعها. على سبيل المثال، إذا كنت تبيع محافظ جلدية مرنة، فقد لا تتناسب النبرة المرحة والساخرة مع علامتك التجارية.

لا تخف من إجراء تعديلات بسيطة

سيظل أفضل مولدي وصف المنتج يرتكبون الأخطاء ولن يأخذوا في الحسبان كل السيناريوهات أو المتغيرات المحتملة. لا بأس بذلك - هذا هو الغرض من التحرير البشري! عندما يظهر وصف المنتج الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي في قائمة الانتظار، افحصه بحثًا عن الأخطاء، وتأكد من توافقه مع صوت علامتك التجارية، وعدّل حسب الحاجة.

ضع حدًا لعدد الأحرف

يقتصر وصف المنتج في معظم مواقع التجارة الإلكترونية على 250 إلى 300 حرف. إذا لم تقم بتعيين حد لعدد الأحرف عند استخدام أداة إنشاء وصف المنتج بالذكاء الاصطناعي، فقد يتجاوز الناتج هذا المقدار بشكل كبير. في هذه الحالات، قم بتحرير النسخة التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي أو اختر أداة توليد وصف منتج مختلف بالذكاء الاصطناعي يأخذ حدود الأحرف في الاعتبار.

ركز على المزايا

عند صياغة أوصاف المنتج، ركز على فوائد المنتج. ما الذي سيفعله لعميلك؟ لماذا يجب أن يشتريه؟ كيف ستتحسن حياتهم بعد شرائه؟ يمكنك أيضًا استخدام الميزات كدليل داعم ولكن مع تقليلها إلى الحد الأدنى.

## اكتب محتوى تسويقي أفضل باستخدام مولدات وصف المنتج

أعمال التجارة الإلكترونية سريعة الوتيرة. وباعتبار أن مدير منتج فإنك لا تحتاج فقط إلى تصميم منتجات رائعة، بل تحتاج أيضًا إلى جذب المزيد من العملاء المحتملين بنسخة من كل النجوم.

إن تحقيق التوازن بين احتياجات المتسوقين ومتطلبات محركات البحث ليس بالأمر الهين. في حين أن مولدات وصف المنتج بالذكاء الاصطناعي في هذه القائمة ستساعدك على توفير الوقت، فإن ClickUp هو الخيار الوحيد الذي يولد نسخة من الذكاء الاصطناعي، ويدير سير العمل، ويتضمن قوالب في مكان واحد.

ولكن لا تثق بكلامنا فقط: اشترك في ClickUp الآن مجانًا لاختبار القيادة بنفسك!