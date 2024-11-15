10 مولدات رسائل إخبارية بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إنشاء المحتوى الخاص بك

تعتبر الرسائل الإخبارية فعالة للغاية في التواصل مع جمهورك المستهدف، ولكن إنشائها قد يستغرق وقتاً طويلاً.

وهنا يأتي دور منشئ الرسائل الإخبارية بالذكاء الاصطناعي الذي يصنع المعجزات. يمكنه إنشاء المحتوى تلقائيًا وتحسين التصميمات وتخصيص الرسائل، مما يجعل العملية برمتها أسرع وأكثر كفاءة.

ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، كيف تختار الخيار المناسب؟ هذا بالضبط ما نحن هنا لمساعدتك فيه! دعنا نتعمق في ما يجعل مولد الرسائل الإخبارية بالذكاء الاصطناعي رائعًا ونناقش أفضل 10 مولدات رسائل إخبارية بالذكاء الاصطناعي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد النشرة الإخبارية بالذكاء الاصطناعي؟

هل تبحث عن مولد رسائل إخبارية بالذكاء الاصطناعي يناسب احتياجاتك حقًا؟ إليك ما يجب مراعاته حتى تحصل على محتوى من الدرجة الأولى وأتمتة فعالة وميزات تتوافق مع أهدافك.

🎨 التخصيص

إن برنامج النشرة الإخبارية يجب أن يسمح لك بتخصيص رسائلك الإخبارية لتتناسب مع صوت علامتك التجارية وأسلوبها. سواء من خلال محررات السحب والإفلات أو القوالب المرنة، يجب أن يكون لديك تحكم كامل في شكل المحتوى الخاص بك وأسلوبه.

🤖 اقتراحات المحتوى الذكية

ابحث عن أداة ذكاء اصطناعي يمكنها المساعدة في إنشاء محتوى مخصص. يجب أن تحلل الحملات السابقة وتقترح المحتوى الذي يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف بناءً على أنماط تفاعلهم. الأمر أشبه بوجود خبير استراتيجي صغير في متناول يدك!

⚡ الأتمتة

هل تريد أكثر من مجرد مرسل بريد إلكتروني جماعي؟ ستقوم أداة جيدة للذكاء الاصطناعي بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني بناءً على سلوك المستخدم - مثل إذا قام شخص ما بعملية شراء أو نقر على رابط - مما يضمن التواصل في الوقت المناسب وبشكل مخصص دون أن تحرك ساكنًا.

📊 التحليلات وإعداد التقارير

البيانات في الوقت الفعلي ضرورية ل تحسين أداء الرسائل الإخبارية. ستوضح لك أفضل الأدوات كيفية أداء رسائلك الإخبارية بالضبط حتى تتمكن من إجراء تعديلات سريعة للحفاظ على تفاعل المشتركين وتحسين الحملات المستقبلية.

📋 قوالب منسقة مسبقًا

يجب أن يقدم منشئ الرسائل الإخبارية الفعال الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي مجموعة متنوعة من قوالب منسقة مسبقًا القابلة للتخصيص بالكامل. تساعد هذه القوالب على تبسيط عملية التصميم، مما يتيح للشركات إنشاء رسائل إخبارية جذابة بصريًا وملائمة للعلامة التجارية بسرعة. سواء كنت تستهدف صناعات أو جماهير مختلفة، فإن القوالب القابلة للتخصيص تضمن أن يكون المحتوى الخاص بك ذا صدى وبارزًا.

أفضل 10 مولدات رسائل إخبارية بالذكاء الاصطناعي

دعنا نرى أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لإنشاء الرسائل الإخبارية.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء محتوى مبسط بالذكاء الاصطناعي) ClickUp هو تطبيق شامل لاحتياجات التسويق.

تسويق ClickUp في إنشاء وإدارة ونشر النشرات الإخبارية - كل ذلك من خلال منصة واحدة.

أقوم بصياغة محتوى رسائلي الإخبارية والتعاون في صياغتها وتنظيمها من خلال المنصة نفسها. باستخدام مستندات ClickUp يمكنني إنشاء تخطيطات مفصلة، وتنظيم كل قسم من النشرة الإخبارية، وتضمين الصور أو مقاطع الفيديو في المستند. فهو يحافظ على كل شيء في مكان واحد، بدءاً من العصف الذهني للأفكار وحتى إجراء التعديلات النهائية.

تعاون وطرح الأفكار مع فريقك، وأنشئ مستندات الويكي وخزّن المستندات في مكان واحد باستخدام ClickUp Docs

ولكن هنا حيث تتحسن الأمور أكثر- انقر فوق الدماغ يجلب قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء الرسائل الإخبارية. يمكنه تحليل المحتوى الذي قمتُ بصياغته في المستندات، أو تقديم اقتراحات، أو حتى إنشاء محتوى جديد بناءً على أفكاري الأولية.

سواء أكنت بحاجة إلى مساعدة في صياغة سطور موضوع جذابة، أو التوصية بأقسام تلقى صدى لدى جمهوري، أو ضبط النغمة، يضمن ClickUp Brain أن تصل رسالتي الإخبارية إلى جميع العلامات الصحيحة.

العصف الذهني لأفكار الرسائل الإخبارية وإنشاء محتوى باستخدام ClickUp Brain

حتى أن ClickUp يتكامل مع أدوات مثل Mailchimp ومنصات البريد الإلكتروني الأخرى، مما يسهل المزامنة حملات البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل الإخبارية إلى إصدار إعلانات مهمة دون مغادرة سير العمل. بهذه الطريقة، يوفر ClickUp موارد لكل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى إلى التوزيع.

ClickUp أفضل الميزات

دردشة ClickUp: تبسيط التواصل، مما يسمح لأعضاء الفريق بالتعاون في الوقت الفعلي، ومشاركة الملاحظات أو تعديل مسودات النشرة الإخبارية دون مغادرة المنصة مع دردشة ClickUp لوحات النقر على اللوحات البيضاء: تخطيط هيكل النشرة الإخبارية، ورسم استراتيجيات الحملة، وتصور أفكار النشرة الإخبارية باستخدام ClickUp Whiteboards .

تبسيط التواصل، مما يسمح لأعضاء الفريق بالتعاون في الوقت الفعلي، ومشاركة الملاحظات أو تعديل مسودات النشرة الإخبارية دون مغادرة المنصة مع دردشة ClickUp ClickUp MindMaps: قم بتفصيل المعلومات المعقدة من أجل حملاتك التسويقية وتأكد من تنظيم محتوى رسالتك الإخبارية بشكل منطقي مع الخرائط الذهنية ClickUp . سواء كنت تعمل على نشرات إخبارية متعددة أو تنظم كميات كبيرة من المعلومات، تمنحك خرائط ClickUp Mind Maps رؤية واضحة ومنظمة لاستراتيجية المحتوى الخاص بك

قم بتفصيل المعلومات المعقدة من أجل حملاتك التسويقية وتأكد من تنظيم محتوى رسالتك الإخبارية بشكل منطقي مع الخرائط الذهنية ClickUp . سواء كنت تعمل على نشرات إخبارية متعددة أو تنظم كميات كبيرة من المعلومات، تمنحك خرائط ClickUp Mind Maps رؤية واضحة ومنظمة لاستراتيجية المحتوى الخاص بك لوحات تحكم ClickUp Dashboards: احصل على عرض في الوقت الفعلي لأداء الرسائل الإخبارية باستخدام أدوات قابلة للتخصيص وتتبع المقاييس الرئيسية مثل معدلات الفتح ونسب النقر إلى الظهور ونمو المشتركين باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على منحنى تعليمي بسيط للمستخدمين الجدد بسبب ميزاته الشاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

اقرأ المزيد: هل تبحث عن أفضل الأدوات لتعزيز تعاون الفريق على المستندات؟ اكتشف أفضل 10 برامج للتعاون في المستندات الخيارات والعثور على الأنسب لاحتياجاتك!

2. فيسمي (الأفضل للقوالب القابلة للتخصيص)

via فيزم Visme عبارة عن أداة تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط إنشاء الرسائل الإخبارية باستخدام قوالب قابلة للتخصيص لمختلف الصناعات. تساعد في تصميم نشرات إخبارية جذابة من خلال اقتراح تعديلات على التصميم، مثل تركيبات ألوان أفضل أو تحسينات في التخطيط.

يمكن أن يوفر لك الوقت، خاصةً عندما تحتاج إلى إنشاء رسالة إخبارية مخصصة وجذابة بصريًا ولكن ليس لديك الوقت للبدء من الصفر. تعمل القوالب المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تسهيل التصميم، وتضمن الجدولة التلقائية خروج كل شيء في الوقت المثالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تحليل المشاركة السابقة للمساعدة في تحسين المحتوى وتعزيز الأداء المستقبلي.

فيسمي أفضل الميزات

تخصيص قوالب تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمختلف المجالات والجماهير

استخدم محرر السحب والإفلات لدمج النصوص والصور والعناصر الأخرى بسهولة

التكامل بسلاسة مع منصات البريد الإلكتروني للتوزيع المباشر

تتبع المشاركة والأداء باستخدام أدوات التحليلات المتقدمة

قيود Visme

يتأخر البرنامج أحيانًا عند استخدامه في المتصفح

أسعار فيسمي

الأساسي: مجانًا

مجانًا المبتدئ: 29$/شهرًا

29$/شهرًا المحترف: 59 دولارًا شهريًا

59 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات فيسمي

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

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3. Jasper AI (الأفضل لفرق التسويق عبر البريد الإلكتروني للمؤسسات)

via جاسبر Jasper AI هو مساعد شهير للكتابة بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدتك في إنشاء محتوى للرسائل الإخبارية. تتمثل إحدى الميزات البارزة في قدرته على صياغة سطور موضوع جذابة ومقدمات الرسائل الإخبارية. لستَ مضطرًا لقضاء الكثير من الوقت في العصف الذهني - حيث يوفر لك جاسبر خيارات يمكنك تعديلها لتناسب أسلوبك. يساعد أيضًا في إنشاء محتوى لأقسام مختلفة من النشرة الإخبارية، استنادًا إلى كلمات رئيسية أو مخطط موجز.

يقوم محرر التسويق بضبط المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي الخاص بك ليتناسب مع صوت علامتك التجارية وأسلوبها ونبرتها. يمكنك أيضًا تعيين قواعد التنسيق لتضمين الاقتباسات وقصص النجاح التي يمكن أن تساعد عملك على النمو.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي Jasper AI

الحصول على سطور الموضوع وتخصيص النغمة لسياق أفضل

تمكين المراجعات السريعة وتحسينات المحتوى

إنشاء رسائل إخبارية بأكثر من 25 لغة

استكشف قوالب البريد الإلكتروني الديناميكية بناءً على سلوك جمهورك

قيود الذكاء الاصطناعي لجاسبر

لا يدعم البحث أو العصف الذهني للأفكار

تسعير Jasper AI

المبتكر: 49 دولارًا شهريًا لكل مقعد

49 دولارًا شهريًا لكل مقعد المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مقعد

69 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4. تاسكاد (الأفضل لإنشاء مساحة عمل موحدة للنشرات الإخبارية)

via تاسكاد يوفر الذكاء الاصطناعي في Taskade مساحة عمل موحدة من خلال تقديم طريقة سلسة للتخطيط والتعاون في النشرات الإخبارية. يستخدم منشئ الرسائل الإخبارية قوالب بديهية تساعدك على البدء بسرعة، مما يوفر الوقت والجهد.

يمكنك البدء بكتابة المطالبات في مُنشئ الرسائل الإخبارية و إنشاء رسائل إخبارية احترافية بسهولة باستخدام أدوات إنشاء المحتوى وأدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامله السلس يعني أنه يمكنك التعامل مع كل شيء - من العصف الذهني إلى التعديلات النهائية - دون التبديل بين تطبيقات متعددة، مما يحافظ على سير العمل بسلاسة وفعالية.

تاسكاد أفضل الميزات

التعاون في الوقت الفعلي لإدارة المشروع بسلاسة مع زملائك في الفريق، مما يوفر تجربة منظمة

تبديل طرق العرض (القائمة، اللوحة، الإجراء، الخريطة الذهنية) بناءً على احتياجات المشروع وأنماط التخطيط

تجميع المعلومات والرؤى ذات الصلة باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مقنع

قيود تاسكاد

يبدو تطبيق الهاتف المحمول ثقيلًا بعض الشيء ويؤثر على سهولة الاستخدام والأداء

تسعير #### تسعير تاسكاد

مجاني

Taskade Pro: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً تاسكاد للفرق: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات تاسكاد #### تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

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5. GrowthBar (الأفضل لإنشاء الرسائل الإخبارية المحسّنة لتحسين محركات البحث)

via

GrowthBar_

يعد مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من GrowthBar، الذي يتم تسويقه في المقام الأول لكتابة المدونات، رائعًا أيضًا في صياغة الرسائل الإخبارية. يساعد الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة ومحسّن لتحسين محركات البحث بسرعة، مما يضمن أن تكون رسائلك الإخبارية جيدة التنظيم وجذابة ومحسّنة لمحركات البحث.

وبفضل خيار إنشاء المحتوى بأكثر من 20 لغة، فهو رائع للشركات التي تتفاعل مع جماهير متنوعة. تساعد أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به أيضًا في البحث الكمي، مما يسمح لك بإنتاج رسائل إخبارية مقنعة دون التضحية بالجودة أو المشاركة.

أفضل ميزات GrowthBar

إنشاء محتوى يستند إلى المطالبة لكتابة سريعة وفعالة

تحسين المحتوى لتحسين مُحسّنات محرّكات البحث لتحسين التصنيفات

التصدير والنشر مباشرة من المنصة

التكامل مع جوجل كروم لسير عمل سلس

قيود شريط النمو

إنه مخصص بشكل أساسي لإنشاء المحتوى الطويل وقد لا يكون مناسبًا للكتابة الإبداعية

تسعير #### تسعير GrowthBar

مجاني: لمدة 7 أيام

لمدة 7 أيام قياسي: 36 دولارًا في الشهر

36 دولارًا في الشهر المحترف: 74.25 دولارًا شهريًا

74.25 دولارًا شهريًا الوكالة: 149.25 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات GrowthBar

G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

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6. Junia AI (الأفضل لإنشاء محتوى طويل يستند إلى المطالبة)

عبر جونيا AI قد يتم تسويق Junia AI على أنه كاتب منشورات المدونة، ولكنه أيضًا خيار قوي لإنشاء رسائل إخبارية طويلة. إن التخصيص العميق والدقة في التعامل مع المطالبات يميزان Junia AI عن غيره من مولدات الرسائل الإخبارية بالذكاء الاصطناعي...

إنه كاتب الذكاء الاصطناعي يعالج المطالبات بكفاءة، ويحول الأفكار إلى أقسام متماسكة. يمكنك ضبط النغمة والأسلوب لتتناسب مع هوية علامتك التجارية الفريدة باستخدام صوت العلامة التجارية. كما يوفر خيارات متقدمة لتنسيق المحتوى لجعل رسائلك الإخبارية جذابة.

جونيا للذكاء الاصطناعي أفضل الميزات

أنشئ أجزاء متعددة من المحتوى بسرعة باستخدام مُنشئ المحتوى الجماعي

الحصول على اقتراحات في الوقت الفعلي لتحسين تدفق المحتوى ووضوحه باستخدام محرر نصوص الذكاء الاصطناعي

استخدم القوالب ذات الهياكل الجاهزة لتسريع عملية إنشاء المحتوى لتنسيقات مختلفة

قيود جونيا للذكاء الاصطناعي

يفتقر إلى التخصيص المتقدم لشرائح الجمهور المخصصة

تسعير جونيا للذكاء الاصطناعي

مجاناً

المنشئ: 34 دولارًا شهريًا

34 دولارًا شهريًا المحترف: 59 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات جونيا للذكاء الاصطناعي

تقييمات غير كافية

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7. HoppyCopy (الأفضل للنشرة الإخبارية الجذابة بصريًا)

via هوبي كوبي تتميز HoppyCopy بقدرتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء صور وصور GIF، مما يجعل الرسائل الإخبارية جذابة وديناميكية بصريًا. سواء كنت بحاجة إلى مرئيات ملفتة للنظر لتفريق النص أو صور GIF لإضافة عنصر تفاعلي ممتع، فإن الذكاء الاصطناعي يتعامل معها بسلاسة.

يمكنك إدخال تفاصيل رسالتك الإخبارية، مثل الموضوع والجمهور والنبرة، ويقوم HoppyCopy بإنشاء مخطط تفصيلي قابل للتحرير مع المحتوى ذي الصلة حتى تتمكن من هيكلة الرسالة الإخبارية بسهولة.

HoppyCopy أفضل الميزات

جرب تنسيقات متعددة الأقسام أو قصة واحدة لتحسين مشاركة الرسائل الإخبارية

تخصيص النغمة من خلال تحديد أو كتابة خيار مخصص

إضافة عناصر مرئية من إنشاء الذكاء الاصطناعي لتحسين محتوى رسالتك الإخبارية

تحسين نسخة رسالتك الإخبارية باستخدام ميزات التحرير بالذكاء الاصطناعي

قيود HoppyCopy

ينتج أحيانًا محتوى ذكاء اصطناعي غير دقيق أو يضيف كلمات رئيسية غير ذات صلة

تسعير HoppyCopy

مجانًا: لمدة 7 أيام

لمدة 7 أيام بداية : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا محترف : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا محترف: $99 دولارًا شهريًا

هوبي كوبي التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (30 تقييم)

4.8/5 (30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. Caboodle AI (الأفضل لاقتراحات المحتوى المخصص)

via كابودل يجعل منشئ النشرات الإخبارية في Caboodle AI إنشاء النشرات الإخبارية أمرًا سهلاً، خاصةً عندما تكون في حالة من الإحباط والقلق. فهو يقدم اقتراحات محتوى مخصص استنادًا إلى تفضيلات جمهورك وجداولك الزمنية، مما يحسن من حملات الرسائل الإخبارية.

كما أنه يدعم التعاون في المستندات حتى تتمكن من تبادل الأفكار حول النشرة الإخبارية وطلب التعليقات من فريقك. تعجبني أيضًا قدرته على تقسيم المواضيع المعقدة إلى أقسام سهلة القراءة. عندما تريد شرح شيء مفصّل أو تقني، تساعدك كتابة النشرة الإخبارية في Caboodle على تنظيم المحتوى والكتابة عنه بطريقة سهلة الهضم وتحافظ على تفاعل القراء.

أفضل ميزات Caboodle AI

تخصيص النشرات الإخبارية المخصصة حسب اهتمامات كل مشترك

التخصيص بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات، دون الحاجة إلى ترميز

إعداد سريع باستخدام قوالب مصممة مسبقًا لعلامة تجارية متسقة

تتبّع مقاييس المشاركة الرئيسية باستخدام لوحة تحكم تحليلية

قيود كابودل للذكاء الاصطناعي

يبلغ البرنامج عن أخطاء متكررة، مما قد يؤثر على تجربة المستخدم بشكل عام

تسعير كابودل للذكاء الاصطناعي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كابودل للذكاء الاصطناعي

مراجعات غير كافية

قراءة المزيد: تحكم في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك مع قوالب تقويم المحتوى في Excel وجداول بيانات جوجل - مثالية للتخطيط والنشر بسهولة!

9. أداة الذكاء الاصطناعي للبريد الإلكتروني HubSpot (الأفضل للتكامل السلس مع مجموعة Hubspot)

via هبسبوت باستخدام منشئ الرسائل الإخبارية بالذكاء الاصطناعي من HubSpot، يمكنك بسهولة إنشاء رسائل إخبارية مخصصة عن طريق إدخال موضوع ونوع البريد الإلكتروني ووصف موجز. ويستخدم بيانات إدارة علاقات العملاء لإنشاء محتوى مخصص لتحسين مشاركة العملاء.

يوفر قوالب رسائل إخبارية مصممة مسبقًا ومحرر سحب وإفلات لتوسيع نطاق حملاتك التسويقية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم التحليلات في الوقت الفعلي رؤى حول المشاركة حتى تتمكن من تحسين الرسائل الإخبارية المستقبلية.

أفضل ميزات HubSpot Email AI

احصل على توصيات المحتوى للرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني بناءً على المشاركة السابقة

تلقي توصيات بشأن أوقات الإرسال المثلى للحصول على معدلات فتح أفضل

تتبع معدلات الفتح والنقر لتحسين الحملات المستقبلية

إنشاء نشرات إخبارية مخصصة من خلال دمج بيانات العملاء من HubSpot CRM

قيود الذكاء الاصطناعي للبريد الإلكتروني في HubSpot

لا يقدم تسعيرًا منفصلاً لأدوات البريد الإلكتروني، لذا عليك شراء المجموعة بأكملها

تسعير الذكاء الاصطناعي للبريد الإلكتروني في HubSpot

مركز التسويق للمبتدئين: 15 دولارًا شهريًا لكل مقعد

15 دولارًا شهريًا لكل مقعد منصة العملاء المبتدئين: 15 دولارًا شهريًا لكل مقعد

15 دولارًا شهريًا لكل مقعد مركز التسويق الاحترافي : 890 دولارًا شهريًا ل 3 مقاعد

: 890 دولارًا شهريًا ل 3 مقاعد مركز التسويق للمؤسسات: 3,600 دولار شهريًا ل 5 مقاعد

تقييمات ومراجعات HubSpot Email AI

G2: 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

10. أداة الذكاء الاصطناعي الذكية من Mailchimp (الأفضل لأتمتة الرسائل الإخبارية القائمة على السلوك)

via Mailchimp تم تصميم منصة إنشاء الرسائل الإخبارية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Mailchimp لمساعدتك على تحويل المزيد من العملاء بفضل قدرتها على إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة باستخدام الأتمتة القائمة على السلوك و تقسيم الجمهور بدقة.

على سبيل المثال، يمكنك إعداد حملات تلقائية يتم تشغيلها تلقائيًا بناءً على إجراءات المستخدم مثل عمليات الشراء أو زيارات الموقع الإلكتروني، مما يضمن أن تكون رسائلك ذات صلة دائمًا. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزة إعداد التقارير في الوقت الفعلي على تحسين الحملات أثناء تشغيلها، بحيث يمكنك تتبع ما ينجح منها وإجراء التعديلات اللازمة أثناء التنقل.

أفضل مزايا الذكاء الاصطناعي الذكي في Mailchimp

تخصيص أتمتة البريد الإلكتروني بناءً على إجراءات المستخدم

كتابة سطور موضوع مقنعة للرسائل الإخبارية باستخدام مساعد سطر الموضوع

تتبع المشاركة وتحسين النشرات الإخبارية باستخدام أداة اختبار A/B الخاصة به

استخدم أداة إنشاء السحب والإفلات البديهية لسهولة التصميم

قيود الذكاء الاصطناعي الذكي في Mailchimp

الميزات المتقدمة مثل الدعم الهاتفي المخصص ومدير نجاح العملاء متاحة فقط في الباقات الأعلى سعراً

تسعير الذكاء الاصطناعي الذكي من Mailchimp

مجانية

أساسي : 4.54 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا

: 4.54 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا قياسي : 6.78$/شهرًا، تُدفع سنويًا

: 6.78$/شهرًا، تُدفع سنويًا قسط: 135.56 دولار/شهرياً، يتم دفعها سنوياً

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي الذكي من Mailchimp

G2: 4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

عزز لعبة الرسائل الإخبارية الخاصة بك مع ClickUp

تُعد الرسائل الإخبارية طريقة رائعة للحفاظ على التواصل المباشر مع جمهورك، وإبقائهم على اطلاع وتفاعل مع الترويج لرسالة علامتك التجارية.

وسواء كنت ترغب في مشاركة التحديثات أو الأحداث القادمة أو العروض الخاصة أو الرؤى القيّمة، يمكن لمنشئ رسائل إخبارية فعّال يعتمد على الذكاء الاصطناعي أن يعزز المشاركة بشكل كبير، ويساعد في زيادة التحويلات وتوفير الوقت.

ClickUp هو الحل الكل في واحد لمساعدتك في تشغيل بريدك الإلكتروني بنجاح حملاتك التسويقية . باستخدام ClickUp Docs، يمكنك تبسيط العملية الكاملة لإنشاء رسائل إخبارية جذابة، بينما يساعد ClickUp Brain في تحسين رسائلك الإخبارية باستخدام اقتراحات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

_هل أنت مستعد لتبسيط عملية التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ClickUp؟ اشترك في ClickUp اليوم وارتقِ بحملاتك التسويقية بالمحتوى التسويقي إلى المستوى التالي.