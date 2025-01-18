أفضل 10 أدوات لإعادة كتابة النغمة بالذكاء الاصطناعي لتحويل كتابتك في عام 2025

هل تساءلت يومًا ما إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تعبر حقًا عن صوت علامتك التجارية؟ لقد أحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي بلا شك تحولاً في إنشاء المحتوى. 85% من المسوقين يستخدمونه بالفعل في استراتيجياتهم، و76% يستخدمونه في إنشاء المحتوى الأساسي.

ومع ذلك، يواجه العديد من المسوقين تحديًا ملحًا: كيفية تخصيص المحتوى الخاص بهم مع الحفاظ على صوت علامتهم التجارية. أو ربما تحتاج إلى إرسال إعلان على قناة جماعية حول موعد نهائي فائت ولكنك لا تريد أن تظهر بمظهر فظّ للغاية.

هذه هي معضلة القائم بالتواصل الحديث: الوصول إلى الأسلوب المطلوب دون قضاء ساعات من الوقت إعادة كتابة الفقرات. معيدو كتابة النغمة هنا لسد هذه الفجوة - تقديم محتوى مخصص ومخصص للجمهور مع الحفاظ على هوية علامتك التجارية.

يستكشف هذا الدليل الأدوات التي تجعل ذلك ممكنًا من خلال جعل كتابتك فعالة ومتسقة. دعنا نلقي نظرة على أفضل أدوات إعادة كتابة النغمة بالذكاء الاصطناعي التي يجب أن تعرفها. 🚀

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي أفضل 10 أدوات لإعادة كتابة النغمات بالذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم:

ClickUp: الأفضل لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي فويلا: الأفضل للإنتاجية الشاملة للذكاء الاصطناعي Galaxy.AI: الأفضل لإعادة كتابة النغمات متعددة الاستخدامات مع التخصيص Storylab.AI: الأفضل لإعادة كتابة نغمة التسويق الإبداعي TextCortex: الأفضل لتحسين النغمة الاحترافية Grammarly: الأفضل لتصحيح النغمات وتحريرها المعزز بالذكاء الاصطناعي HyperWrite: الأفضل للبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتعدد الاستخدامات الكتابية نغمة الكتابة: الأفضل لتخصيص النغمات المتنوعة والمساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي Copy.AI: الأفضل لإعادة كتابة النغمات بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات على نطاق واسع Wordtune: الأفضل لإعادة كتابة نغمة الذكاء الاصطناعي المرنة والبديهية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إعادة كتابة النغمات بالذكاء الاصطناعي؟

نغمة ذكاء اصطناعي فعالة

أداة إعادة الكتابة

يجب أن تجعل عملية الكتابة أكثر كفاءةً مع ضمان إخراج مخرجات مصقولة ومناسبة للنغمة. إليك ما يجب أن تعطيه الأولوية عند البحث عن أداة فعالة:

الإعدادات المسبقة للنغمة: قم بتبديل نصك بسرعة إلى نغمات احترافية أو غير رسمية أو مقنعة بنقرة واحدة - مثالية لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني أو المقترحات أو المدونات لجمهورك

قم بتبديل نصك بسرعة إلى نغمات احترافية أو غير رسمية أو مقنعة بنقرة واحدة - مثالية لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني أو المقترحات أو المدونات لجمهورك تعديلات الأسلوب: صقل بنية الجملة واختيار الكلمات لتتناسب مع أسلوب كتابة معين، مثل تبسيط المستندات ذات المصطلحات الثقيلة أو إضافة الدفء إلى ردود العملاء

صقل بنية الجملة واختيار الكلمات لتتناسب مع أسلوب كتابة معين، مثل تبسيط المستندات ذات المصطلحات الثقيلة أو إضافة الدفء إلى ردود العملاء إعادة الكتابة المجمّعة: قم بتحميل فقرات متعددة أو مستندات كاملة لإعادة كتابتها دفعة واحدة، مما يوفر ساعات من التحرير للتقارير أو الحملات الطويلة

قم بتحميل فقرات متعددة أو مستندات كاملة لإعادة كتابتها دفعة واحدة، مما يوفر ساعات من التحرير للتقارير أو الحملات الطويلة إمكانيات التكامل: استخدم أداة إعادة الكتابة مباشرةً في أدوات مثل محرر مستندات Google أو Microsoft Word أو Slack، مما يضمن إجراء تعديلات سلسة ضمن سير عملك الحالي

استخدم أداة إعادة الكتابة مباشرةً في أدوات مثل محرر مستندات Google أو Microsoft Word أو Slack، مما يضمن إجراء تعديلات سلسة ضمن سير عملك الحالي تسليط الضوء وإعادة الكتابة: حدد وأعد كتابة أجزاء النص التي تحتاج إلى تعديلات في الأسلوب، مثل إصلاح الجمل الرسمية بشكل مفرط في مسودة غير رسمية

حدد وأعد كتابة أجزاء النص التي تحتاج إلى تعديلات في الأسلوب، مثل إصلاح الجمل الرسمية بشكل مفرط في مسودة غير رسمية مدقق الأصالة: تأكد من أن النسخة المعاد كتابتها فريدة من نوعها وخالية من الانتحال، خاصة بالنسبة للمحتوى مثل منشورات المدونة أو المواد التسويقية

تأكد من أن النسخة المعاد كتابتها فريدة من نوعها وخالية من الانتحال، خاصة بالنسبة للمحتوى مثل منشورات المدونة أو المواد التسويقية الإبقاء على التنسيق: الاحتفاظ بالنقاط والعناوين والعناصر الهيكلية الأخرى كما هي، وتجنب إعادة التنسيق الممل بعد إعادة الكتابة

الاحتفاظ بالنقاط والعناوين والعناصر الهيكلية الأخرى كما هي، وتجنب إعادة التنسيق الممل بعد إعادة الكتابة تنويعات الجُمل: احصل على خيارات متعددة لإعادة كتابة جملة واحدة لاختيار أفضل ما يتماشى معأهداف التواصل 🔍 هل تعلم؟ [55% من الشركات](https://www.hubspot.com/hubfs/2024%20State%20of%20Marketing%20Report/2024-State-of-Marketing-HubSpot-CXDstudio-FINAL.pdf?hubssignup-url=www.hubspot.com%2Fstate-of-marketing&hubssignup-cta=Submit&gl=1*lehlbs*g_cl_au*NjU4ODEWNDE0LJE3MzMz2DDNDYMzQuMTk3MzG5NTC3NTC3NX4NXNzM0MTIMTG0LjE3MzQxMjIxDc._ga*MjA5MjA5MjAyODA0MC4xNzMzNzNzNjQ1MjMjM0*_ga_LXTM6CQ0XK*MTczNDEMJE1My4My4My4My4My4LjEuMTcNDE5NDEMjE5NC4x4OS4WLJA.**_fplc*Qzg4Nq4N21qT2UXDjRhMklCTzFlCTzFlakFlakFlBVDHPVDHPUW1MWWMWKPMKBempqWkWkNJ3K3K2MHBFFUVUDOY0NaSFNweTR1SUNSUNSUNQYZR2EZ1DZ1WG2WG2WG2WHJ3SmltbmFaN0RBB3FtcWWR1A2WR1A2WNMlMkJWJWG2VJWG2VJWG2VZEXQ1FRUHKFRUHKWLBLBMFFWFSWMkJVN3VNUZNUZRUZRA..&_ga=2.27985979.624568203.1734122154-2092028040.1733645234) يتوقعون استخدام معظم الأشخاص للذكاء الاصطناعي بدلاً من محركات البحث للحصول على إجابات في عام 2024. يُظهر هذا التحول الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات بطريقة سهلة الاستخدام والمحادثة.

أفضل 10 أدوات لإعادة كتابة نغمة الذكاء الاصطناعي

يساعد معيد كتابة النغمة بالذكاء الاصطناعي الشركات ومحترفي التواصل على تحسين كتاباتهم مع الحفاظ على الاتساق والوضوح. فيما يلي، نتناول فيما يلي أفضل الخيارات المتاحة:

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

اكتب بشكل أسرع وصقل رسائلك الإلكترونية ونسخك التسويقية والمزيد مع ClickUp AI ClickUp Brain يستخدم معالجة متقدمة للغة الطبيعية لتحويل الطريقة التي تُنشئ بها الفرق المحتوى وتُحسِّن من أسلوبها.

لنفترض أنك تقوم بصياغة تقرير داخلي يجب أن يكون احترافيًا وسهل القراءة في نفس الوقت. فبدلاً من قضاء ساعات في تعديل الفقرات، يقوم مساعد الكتابة المدمج في ClickUp بضبط أسلوبك في ثوانٍ، مما يجعل المحتوى الخاص بك واضحًا وسهل القراءة.

يتكيف الذكاء الاصطناعي بسلاسة مع احتياجاتك، سواء كنت تقوم بتعديل رسالة بريد إلكتروني رسمية لتكون أكثر دفئاً أو تلميع رسالة غير رسمية، فإن الذكاء الاصطناعي يتكيف بسلاسة مع احتياجاتك. من التفكير في أفكار جديدة إلى ضمانات التسويق, يمكنك استخدام Brain لضمان أن يكون لصوت علامتك التجارية صدى لدى جمهورك.

تعرف على المزيد

ClickUp Docs ai إعادة كتابة النغمات

التعاون هو مغير آخر للعبة مع

مستندات ClickUp

.

لنفترض أن فريقك يقوم بعصف ذهني لأفكار لحملة تسويقية بحيث يمكن للعديد من أعضاء الفريق العمل على مستند واحد في وقت واحد. في الوقت نفسه، يساعدك الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي من خلال اقتراح تحسينات أو تلخيص الملاحظات أو حتى إنشاء نسخة إبداعية بناءً على المدخلات المقدمة.

بالإضافة إلى إنشاء المحتوى، تتألق مرونة ClickUp AI في حالات الاستخدام التسويقي. فهو يساعدك على صياغة رسائل البريد الإلكتروني مع تحقيق التوازن المثالي بين الإقناع والودّ.

القوالب المُنشأة مسبقًا والاقتراحات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي تجعل كتابة النصوص وكتابة دراسات الحالة والإصدارات الصحفية أسهل. فهي تسمح لك بالحفاظ على أسلوب ورسائل متسقة عبر القنوات.

أفضل ميزات #### ClickUp

ضبط الأسلوب والهيكل في ClickUp Docs لإنشاء محتوى مصقول

تعاون على المستندات المحسّنة بالذكاء الاصطناعي بشكل أسرع من خلال مهام ClickUp Tasks مع فئات مختلفة بعلامات ومهام فرعية مخصصة

اربط استجابات الدردشة بمهام مشروعك ومستنداتك حتى يظل كل عضو في الفريق على اطلاع دائم ب انقر فوق الدردشة استخدام فريد من نوعهقوالب ClickUp للمهام ورسائل البريد الإلكتروني والمشاريع المصممة خصيصًا لاحتياجات محددة

حافظ على وضوح أهدافك عبر فريقك باستخدام أهداف ClickUp الذي يوفر أهداف المهام والأهداف والمقاييس الأخرى للحفاظ على المحتوى الخاص بك محددًا

قم بالوصول إلى أكثر من 100 مطالبات لمهام التسويق والمبيعات وإدارة المشاريع

قيود النقر فوق

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي حاد

أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة متوفرة فقط مع إضافة ClickUp Brain المدفوعة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

إليك السبب المستخدمون يحبون ClickUp:

_ClickUp هو أفضل منصة لإدارة المهام، والفريق، وسير العمل، والمحتوى، وما إلى ذلك. حتى أنني حصلت على شارة مستخدم قوي معتمد على ClickUp. السهولة التي يمكن بها إنشاء البطاقات ونقلها وإنشاء مهام فرعية جديدة تبهرني

فيكاس كالواني، مدير الشراكات، uSERP

🔍 هل تعلم؟ المسوقون الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة مثل روبوتات الدردشة الآلية يحققون نجاحًا أعلى بكثير- 25% من تلك الذين لديهم استراتيجيات "فعالة" استخدموا الذكاء الاصطناعي مقابل 5% فقط من الذين لديهم استراتيجيات "غير فعالة".

2. Voilà (الأفضل لإنتاجية الذكاء الاصطناعي الشاملة)

via ها نحن ذا Voilà هو مساعد متعدد الاستخدامات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل عبر المنصات لتبسيط الكتابة والعصف الذهني والبحث.

يتكامل مباشرةً مع متصفحك وتطبيقاتك، مما يتيح لك تحقيق أقصى استفادة من المستندات ومواقع الويب والصور ومقاطع فيديو YouTube. سواء كنت تقوم بصياغة المحتوى، أو تلخيص المعلومات، أو إنشاء صور مرئية، يتكيف Voilà مع سير عملك.

أفضل ميزات Voilà

إعادة كتابة المحتوى وتلخيصه وترجمته مباشرةً من صفحات الويب أو المستندات

صياغة رسائل بريد إلكتروني وردود احترافية باستخدام قوالب فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تلخيص واستخراج المحتوى من مقاطع فيديو يوتيوب وملفات PDF

قيود فويلا

قدرات الأتمتة محدودة مقارنةً بالمنافسين

التدقيق النحوي والإملائي في الوقت الفعلي ليس آليًا بالكامل

تسعير Voilà

مجاني

القسط: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأقصى : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: بدءاً من 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والتعليقات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

💡 نصيحة احترافية: هل تريد أن تجعل المحتوى الخاص بك مميزًا؟ أتقن فن تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج مصقولة ومتوافقة مع البشر، والتي تلقى صدى لدى جمهورك.

3. Galaxy.AI (الأفضل لإعادة كتابة النغمة متعددة الاستخدامات مع التخصيص)

via Galaxy.AI يقدم موقع Galaxy.ai أداة رائعة لإعادة كتابة النغمة بالذكاء الاصطناعي مصممة لضبط نغمة النص لتناسب أي جمهور أو موقف مع الحفاظ على الرسالة الأساسية سليمة.

سواء كنت تكتب رسالة بريد إلكتروني ودية أو تصوغ تقريرًا احترافيًا أو ترد على العملاء، تضمن هذه الأداة تواصل رسالتك مع جمهورها. كما أن إعداداته المسبقة متعددة النغمات وتخصيصه المتقدم يجعله مثاليًا للشركات التي تهدف إلى الحفاظ على الاتساق في التواصل.

أفضل ميزات Galaxy.AI

إعادة كتابة النص على الفور بخيارات نغمات متنوعة مثل الودية أو التعاطف أو الاحترافية

تخصيص النغمة بشكل أكبر مع تعليمات محددة للحصول على نتائج مخصصة

تحليل النبرة الحالية وتعديلها للانتقال السلس إلى الأسلوب المرغوب فيه

قيود Galaxy.AI

دعم محدود للغات أخرى غير الإنجليزية

يتضمن الإصدار المجاني لإعادة كتابة الفقرات حدًا أقصى لعدد الأحرف لإعادة كتابة النص

تسعير Galaxy.AI

مجانًا

القسط: 15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Galaxy.AI

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

📈 نصيحة إضافية: اكتشف أفضل أدوات وبرامج كتابة الإعلانات لإنشاء محتوى مقنع وعالي التأثير يحفز التحويلات.

4. Storylab.AI (الأفضل لإعادة كتابة نغمة التسويق الإبداعي)

via Storylab.AI يعمل مُغيِّر النغمة بالذكاء الاصطناعي الخاص ب StoryLab.ai على جعل كتابتك أكثر سلاسة وجاذبية في ثوانٍ. اختر من بين 13 نمطًا مختلفًا، مثل النمط الاحترافي أو الطريف أو المغامر، وشاهد نصك يتحول على الفور.

الأمر بسيط - انسخ والصق واختر نغمتك وانطلق. مثالي للإعلانات أو المنشورات الاجتماعية أو أي محتوى يحتاج إلى لمسة جديدة. مع دعم أكثر من 17 لغة، من السهل التواصل مع أي جمهور.

أفضل ميزات Storylab.AI

تحويل نبرة المحتوى من خلال 13 نمط كتابة مُعد مسبقًا، بما في ذلك الإقناع والذكاء وسرد القصص

ضبط نسخة الإعلان, عناوين المدونة أو المنشورات الاجتماعية لمنصات وجماهير مختلفة

إعادة توظيف المحتوى الحالي من خلال إعطائه نبرة جديدة للحملات الجديدة

قيود Storylab.AI

تقتصر على 3 عمليات تشغيل مجانية في الشهر في الخطة المجانية

يتطلب اختيار يدوي للإعدادات المسبقة للنغمة لكل إعادة كتابة

تسعير Storylab.AI

مجاني

المحترف: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

15 دولارًا/مستخدم شهريًا غير محدود: 19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Storylab.AI

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 أدوات لإنشاء النصوص والمحتوى بالذكاء الاصطناعي

5. TextCortex (الأفضل لتنقية النغمات الاحترافية)

via TextCortex TextCortex هو مُغيِّر نغمات قوي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر مرونة في التواصل المهني والشخصي. تتمثل نقطة بيعه الفريدة في قدرته على استيعاب التعديلات الدقيقة للنغمة مع أكثر من 12 إعدادًا مسبقًا، مثل "عاجل" أو "مبهج" أو "رسمي"

ما يميز TextCortex حقًا هو قدرته على التعامل مع المهام المعقدة. فهو يتعامل مع كل شيء بدءًا من إعادة صياغة مستندات PDF وتوسيع المدخلات الموجزة إلى مخرجات مفصلة إلى تصميم أنماط الكتابة حسب صوت العلامة التجارية لشركتك.

أفضل ميزات TextCortex

ضمان التواصل حسب العلامة التجارية مع مساعد الكتابة الدقيق متعدد الاستخدامات

تخصيص أسلوب الكتابة ليناسب الشخصيات أو العلامات التجارية الخاصة بالشركة

قم بتحميل ملفات PDF لإعادة الصياغة وإعادة كتابة النغمة مباشرةً داخل المنصة

قيود TextCortex

قد تتطلب الاقتراحات الآلية للمحتوى الخاص بالصناعة تعديلات يدوية

قوالب محدودة خاصة بالصناعة، مما يجعلها أقل ملاءمة للأسواق المتخصصة

أسعار تكستكورتكس

مجاني

القسط: 29.99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

29.99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات TextCortex

G2: 4.7/5 (أكثر من 640 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 640 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 180 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: لا تعرف كيفية تحقيق التوازن بين الذكاء الاصطناعي والمحتوى المكتوب من قبل البشر؟ قم بتقييم إيجابيات وسلبيات المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي مقابل المحتوى الذي أنشأه الإنسان لمعرفة كيفية عملهما معًا.

6. Grammarly (الأفضل لتصحيح وتحرير النغمات المحسّن بالذكاء الاصطناعي)

via جرامارلي لقد أعادت Grammarly تعريف طريقة تعاملنا مع النبرة وجودة الكتابة. إن أداة تغيير اللهجة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تشبه وجود محرر شخصي جاهز لتكييف كلماتك لتناسب أي سياق.

سواء كان خطاباً مقنعاً أو اعتذاراً صادقاً أو تقريراً رسمياً، فإن ميزة اكتشاف النبرة في الأداة تحدد النغمات غير المتطابقة قبل أن تضغط على زر الإرسال.

ومع وجود اقتراحات في الوقت الفعلي مدمجة في منصات مثل Gmail وGoogle Docs، فهي تتناسب مع سير عملك، مما يجعلها مثالية للجميع بدءًا من الطلاب وحتى المديرين التنفيذيين.

أفضل ميزات Grammarly

اكتشاف النغمة وضبطها تلقائيًا لتتناسب مع الإعدادات المهنية أو غير الرسمية

إعادة كتابة النص لنبرات محددة مثل الرسمية أو الواثقة أو المتعاطفة

التكامل بسلاسة مع تطبيقات مثل Gmail وSlack وMicrosoft Word

القيود النحوية

يواجه صعوبات مع المستندات التي تحتوي على لغات متعددة أو مصطلحات متخصصة

يسيء أحيانًا تفسير السياق، مما يؤدي إلى اقتراحات أقل دقة

التسعير النحوي

مجاني

المحترف: 30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,100 تقييم)

نصيحة إضافية: صقل كتابتك بسهولة - اكتشف أفضل 10 أدوات للتدقيق النحوي والتحرير باستخدام الذكاء الاصطناعي .

7. Hyperwrite (الأفضل للبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتعدد استخدامات الكتابة)

via فرط الكتابة يجمع HyperWrite بين الكتابة الإبداعية والبحث في الوقت الحقيقي، ليقدم لك نثرًا مصقولًا ورؤى مدعومة بالاقتباسات. يتكيف مع احتياجاتك باستخدام أدوات مثل الكتابة التلقائية المرنة والمحرر السحري.

إن قدرته على محاكاة صوتك من خلال شخصيات قابلة للتخصيص ستجعلك تشعر وكأنك تكتب بنفسك، ولكن بشكل أسرع.

وهو يندمج بسلاسة في سير عملك عبر ملحقات المتصفح. وهذا مفيد بشكل خاص للمحترفين الذين يجب أن يوازنوا بين الكتابة والمهام البحثية الثقيلة.

أفضل ميزات Hyperwrite

تخصيص سلوك الذكاء الاصطناعي مع ما يصل إلى 10 شخصيات لتتناسب مع أسلوبك في الكتابة

إجراء بحث في الوقت الفعلي مع رؤى مدعومة بالاقتباس من ملايين المصادر

استخدم أدوات مثل الكتابة التلقائية المرنة لإنشاء المحتوى وإعادة كتابته عند الطلب

قيود الكتابة السريعة

يمكن أن تستغرق الاقتراحات التلقائية أحيانًا 2-3 ثوانٍ لتظهر

قد تكون باقات Premium و Ultra باهظة الثمن بالنسبة للمستخدمين العاديين

تسعير الكتابة التلقائية

البريميوم: 19.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

19.99 دولارًا/مستخدم شهريًا ألترا: 44.99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات هايبر وايت

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

8. Writetone (الأفضل لتخصيص النغمات المتعددة الاستخدامات والمساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

via اكتب نغمة تُعيد أداة إعادة كتابة النغمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Writetone تعريف كيفية تكييف المستخدمين لكتابتهم لمختلف الجماهير والسياقات. مع أكثر من 90 خيارًا للنبرة، تتيح لك هذه الأداة الانتقال بسلاسة بين النغمات الاحترافية أو التحادثية أو الإقناعية، مما يضمن أن يكون للمحتوى الخاص بك صدى.

تضمن لك واجهته البديهية وقدرته على تحسين النغمة عبر مجموعة من مهام الكتابة، بدءًا من المدونات وحتى العروض الترويجية للأعمال، أن كل كلمة تكتبها تتماشى تمامًا مع أهدافك.

🧠 حقيقة ممتعة: إن أقدم مثال معروف للذكاء الاصطناعي يمكن إرجاعها إلى الأساطير اليونانية. فقد ابتكر هيفايستوس، إله الاختراع، تالوس، وهو روبوت ذهبي عملاق صُمم لحماية جزيرة كريت. تعتبر هذه الشخصية الأسطورية أحد المفاهيم الأولى للذكاء الاصطناعي، حيث سبقت التكنولوجيا الحديثة بقرون!

أفضل ميزات #### أفضل ميزات الكتابة

إضفاء الطابع الإنساني على المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي باستخدام HumanGPT لتجاوز أجهزة الكشف عن الذكاء الاصطناعي

احصل على تدقيقات نحوية فورية وأدوات التدقيق اللغوي لضمان كتابة خالية من الأخطاء

تلخيص النصوص الطويلة أو ملفات PDF إلى محتوى موجز وسهل الهضم

قيود الكتابة

تقدم الباقة المجانية ميزات وإعلانات محدودة، مما قد يعيق سهولة الاستخدام

قد تكون الأدوات المميزة والمتقدمة باهظة الثمن للمستخدمين العاديين

تسعير Writetetone

مجانًا

بالإضافة إلى: 7.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Writetetone

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

🔍 هل تعلم؟ لا تتعلق كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي بالحجم فقط 84% من المسوقين يقولون إنه يحسن جودة المحتوى الخاص بهم. تعمل أدوات مثل أدوات إعادة كتابة النغمة بالذكاء الاصطناعي على تنقيح وإضفاء الطابع الإنساني على النص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن توافق كل جزء مع النغمة والرسائل المقصودة.

9. Copy.AI (الأفضل لإعادة كتابة النغمة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع)

via Copy.AI Copy.AI هي أداة لإعادة كتابة الجُمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل إعادة كتابة النغمات من خلال منصة الذكاء الاصطناعي GTM، وهي مصممة لتحسين استراتيجية التوجه إلى السوق. تندمج Copy.ai بعمق في عمليات سير عمل المبيعات والتسويق والعمليات لإعادة كتابة المحتوى بنبرة مثالية من حيث السياق.

وسواء أكنت تقوم بصياغة توعية مقنعة للمبيعات أو تحسين عمليات التسويق القائم على الحساب، فإنه يضمن توافق جميع الاتصالات مع صوت علامتك التجارية.

مع ميزات مثل صوت العلامة التجارية وقاعدة المعلومات، فإن هذا منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي يضمن الاتساق عبر جميع المخرجات، بغض النظر عن التنسيق أو القناة.

أفضل ميزات Copy.AI

إعادة كتابة النغمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المدمجة عبر سير عمل المبيعات والتسويق والعمليات

الحفاظ على الاتساق مع تعريفات صوت العلامة التجارية القابلة للتخصيص

إعادة كتابة المحتوى مع الوعي بالسياق من أجل تواصل مخصص للغاية

قيود الذكاء الاصطناعي للنسخ

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد بسبب مجموعة ميزاته الشاملة

يتطلب وقتًا لإتقان عمليات سير العمل والتكامل المتقدمة

تسعير Copy.AI

مجانًا

المبتدئين: 49 دولارًا/مستخدم شهريًا

49 دولارًا/مستخدم شهريًا متقدم: 249 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات كوبي.AI

G2 : 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

10. Wordtune (الأفضل لإعادة كتابة نغمات الذكاء الاصطناعي المرنة والبديهية)

via ضبط الكلمات Wordtune هي أداة مجانية لإعادة كتابة الفقرات بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط إعادة كتابة اللهجة لتخصيص كتابتك لأي سياق. سواء كنت تقوم بتنقيح رسالة بريد إلكتروني احترافية، أو تعيد كتابة محتوى أكاديمي، أو تقوم بتحرير رسالة لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن الذكاء الاصطناعي في Wordtune يضمن لك أن تكون لهجتك في محلها.

وتتمثل ميزته البارزة في القدرة على إعادة كتابة الجمل بأساليب متعددة - رسمية أو غير رسمية أو موسعة أو موجزة - بنقرة واحدة.

يقترح Wordtune بدائل ويوفر خيارات مدركة للسياق، مما يضمن بقاء المعنى كما هو بينما تتغير نبرة الصوت.

أفضل ميزات Wordtune

إعادة كتابة الجمل بنبرات مختلفة، بما في ذلك الرسمية والعادية والموجزة

أداة إضفاء الطابع الإنساني للذكاء الاصطناعي لتكييف المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي إلى كتابة شبيهة بالكتابة البشرية

ترجمة العبارات من لغات أخرى وإعادة كتابتها باللغة الإنجليزية

قيود الضبط

يحد الإصدار المجاني من إعادة الكتابة اليومية إلى 10 جمل فقط

قد تكون نتائج الجمل المعقدة أو الطويلة أقل تأثيراً في بعض الأحيان

تسعير Wordtune

أساسي : مجاناً

: مجاناً متقدم : 13.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 13.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا غير محدود : 19.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 19.99 دولارًا/مستخدم شهريًا الفرق: 15.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Wordtune

G2 : 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تقليل الوقت الذي تقضيه في إنشاء المحتوى؟ تعلّم كيفية أتمتة عملية إنشاء المحتوى الخاص بك وتوفير الوقت للاستراتيجية والإبداع!

## قم بتعظيم إمكاناتك في الكتابة باستخدام ClickUp

لا يقتصر اختيار أداة إعادة كتابة النغمات بالذكاء الاصطناعي المناسبة على مجرد اختيار الميزات؛ بل يتعلق الأمر بمواءمة الأداة مع سير عملك وجمهورك المستهدف وأهدافك طويلة المدى.

إن قابلية التوسع هي المفتاح، خاصةً للفرق المتنامية أو الشركات التي توسع استراتيجيات المحتوى الخاصة بها.

هذا هو ما يميز ClickUp. بالإضافة إلى إعادة الكتابة، تجمع المنصة بين التعاون وإدارة المهام وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. لا يتعلق الأمر فقط بإصلاح النغمة، بل يتعلق بتحويل كيفية إنشاء الفرق والتواصل.

هل أنت مستعد للارتقاء بمستوى الكتابة وسير العمل؟ اشترك في ClickUp اليوم!