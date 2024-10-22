أفضل 10 أدوات لكتابة الإعلانات &؛ برامج في عام 2025

هل ما زلت على الحياد بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام النسخ اليومية؟

اعتاد مؤلفو الإعلانات المحترفون على صياغة كل كلمة وصقلها بدقة، مما يجعلهم مترددين في استخدام الأدوات التي تقدم نفس النتائج في لحظة.

ومع ذلك، أصبحت هذه الأدوات متطورة بشكل متزايد، مما يوفر لمؤلفي النصوص أدوات قوية لمساعدتهم على إنشاء محتوى عالي الجودة بسرعة وكفاءة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأدوات أن تجعل نسختك أكثر جاذبية فحسب، بل إنها قادرة أيضًا على زيادة التحويلات وتحسين الإنتاجية الإجمالية في العمل.

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 أدوات لكتابة الإعلانات لمساعدتك في تحسين كتابتك لمحركات البحث والجماهير المستهدفة. من كتابة النصوص والتحرير، وأدوات تحسين المحتوى، وتطبيقات إدارة المشاريع مع معالج النصوص المدمج و ميزة تدوين الملاحظات ، ستساعدك هذه القائمة الشاملة لأفضل أدوات كتابة النصوص على إنشاء مجموعة تقنية مثالية لتبسيط سير عملك والعمل بأفضل ما لديك.

لذا، احصل على مشروبك المفضل، واستقر، ودعنا نتعمق في هذه الموارد المذهلة التي سترفع بلا شك من مستوى مهاراتك في كتابة الإعلانات. ✍️⚡️

ما هي أدوات كتابة الإعلانات؟

أدوات كتابة الإعلانات هي برامج وموارد عبر الإنترنت تساعد مؤلفي الإعلانات على صياغة محتوى مقنع ومؤثر لمنصات مثل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني. كما أنها تساعد المحترفين على زيادة معدلات التحويل، وتحسين تصنيفات محركات البحث، وزيادة الظهور على الإنترنت من خلال حملات تسويق المحتوى. بالإضافة إلى الوسائل المساعدة في الكتابة، تساعدك هذه الأدوات أيضاً في البحث عن الكلمات المفتاحية وتحسين المحتوى وتتبع النتائج.

تتوفر أنواع مختلفة من أدوات كتابة الإعلانات لمساعدة مؤلفي الإعلانات في إنشاء محتوى فعال ومقنع. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة من أدوات كتابة الإعلانات:

المدققات النحوية والإملائية

مولدات أفكار المحتوىمولدات نصوص الذكاء الاصطناعي ,

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، و أبحاث السوق .

8. إجابة الجمهور

الأفضل للبحث عن الكلمات الرئيسية

احصل على رؤى المستهلكين التي يمكنك استخدامها لإنشاء محتوى ومنتجات وخدمات جديدة ومفيدة للغاية مع AnswerThePublic

يستخدم مؤلفو الإعلانات الرد على الجمهور لمساعدتهم في البحث وفهم جمهورهم. وهو يوفر قاعدة بيانات شاملة للكلمات الرئيسية المتعلقة بأي موضوع، مما يتيح لمؤلفي الإعلانات الوصول إلى الأسئلة والمواضيع التي يسأل عنها قراؤهم بالفعل.

يتم تشغيل محرك البحث الخاص ب "أجب الجمهور" بواسطة Google وBing وYahoo، مما يتيح لمؤلفي الإعلانات الوصول إلى أحدث البيانات حول اتجاهات البحث وسلوك المستهلك. توفر الأداة أيضًا تمثيلًا مرئيًا للبيانات، مما يسهل تحديد واستكشاف الموضوعات المتعلقة بموضوع مؤلف الإعلانات. من خلال استخدام هذه الأداة، يمكن لمؤلفي الإعلانات تكييف محتواهم بشكل أفضل مع احتياجات واهتمامات جمهورهم.

أفضل الميزات

البحث عن موضوع أو علامة تجارية أو منتج

إمكانية البحث حسب البلد واللغة

فلاتر للأسئلة، وحروف الجر، والمقارنات، والحروف الأبجدية، وما يتصل بها

المقاييس التي تشمل حجم البحث، والصعوبة، وتكلفة النقرة، والصعوبة المدفوعة

القيود

الواجهة مشغولة للغاية في بعض الأحيان

التسعير

مجاناً

فرد : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا محترف : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا خبير: 199 دولارًا شهريًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.4 من 5 (26 تقييمًا)

4.4 من 5 (26 تقييمًا) Capterra: 4.5 من 5 (11 تقييم)

9. بازسومو

الأفضل لتطوير المحتوى

احصل على وصول فوري إلى القصص الرائجة في جميع أنحاء العالم واكتشف المحتوى الأفضل أداءً مع BuzzSumo

يساعدك Buzzsumo على إنشاء محتوى يلقى صدى لدى جمهورك. تحدد المنصة بسرعة المحتوى الأكثر رواجاً في مجال عملك وتتيح لك إنشاء محتوى يكون له أقصى تأثير.

يجعل استخدام Buzzsumo كتابة الإعلانات أسهل لأنه يمكنك تحديد الموضوعات الشائعة بسرعة وإنشاء محتوى ملائم لجمهورك. يوفر لك تحليلات قوية تساعدك على فهم المحتوى الأفضل أداءً والمحتوى الذي يحتاج إلى مزيد من العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العثور على المؤثرين ومنشئي المحتوى الآخرين الذين يمكنهم المساعدة في الترويج لعملك.

أفضل الميزات

محلل المحتوى: اكتشف المحتوى الأكثر جاذبية عبر البلدان والمواضيع وعوامل أخرى

اكتشف المحتوى الأكثر جاذبية عبر البلدان والمواضيع وعوامل أخرى محلل الأسئلة: تفحّص ملايين المشاركات في المنتديات وابحث عن أسئلة العملاء ذات الصلة

تفحّص ملايين المشاركات في المنتديات وابحث عن أسئلة العملاء ذات الصلة محلل الروابط الخلفية: تتبّع مدى استيعاب عناوين URL والمجالات بسهولة

تتبّع مدى استيعاب عناوين URL والمجالات بسهولة ميزة الاتجاهات: اعثر على أفكار محتوى مبتكرة يمكن استخدامها لأخبار جاك القصص والأحداث

القيود

لا توجد إمكانيات لاقتراحات المحتوى

لا توجد خيارات تحسين

التسعير

أساسي : 119 دولارًا شهريًا

: 119 دولارًا شهريًا إنشاء المحتوى : 249 دولارًا شهريًا

: 249 دولارًا شهريًا العلاقات العامة والاتصالات : 249 دولارًا شهريًا

: 249 دولارًا شهريًا جناح : 399 دولارًا شهريًا

: 399 دولارًا شهريًا المؤسسات: 999 دولاراً شهرياً

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.5 من 5 (95 تقييم)

4.5 من 5 (95 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (141 تقييم)

تحقق من هذه

_/مرجع/ مدونة؟ p=66701_ أدوات كتابة الرسائل الإخبارية *% !_

_هو متخصص في تسويق المحتوى يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا. يؤمن بالقدرة التحويلية للكلمات وهو متحمس لمساعدة العاملين في هذا المجال على تحسين مهنتهم