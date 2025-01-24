يمكن للمحتوى التفاعلي أن يروج لمنتجك/خدمتك، ويغري القراء بالشراء، ويجعلك علامتهم التجارية المفضلة. ولكن هل إنشاء المحتوى ممتع كما تبدو نتائجه؟ نعم!

التكنولوجيا هنا لمساعدتك، وChatGPT هو أفضل صديق جديد لك. سواءً كنت تكافح عائق الكتابة، أو تقوم بالعصف الذهني للأفكار، أو تصقل فقرة صعبة، لدينا أفضل النصائح والحيل لمساعدتك في إعداد عملية إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تعرّف على كيفية استخدام ChatGPT لإنشاء المحتوى، واكتشف إمكانياته، ودعنا نقدم لك أداة أخرى أكثر قوة منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي .

⏰ ملخص 60 ثانية

ChatGPT هو روبوت محادثة يعتمد على نموذج معالجة اللغة الطبيعية الذي تم إنشاؤه بواسطة OpenAI

يستجيب لاستفسارات المستخدم استناداً إلى البيانات التي يقدمها له البشر

هل تريد من ChatGPT إنشاء محتوى؟ اكتب مطالبات مفصلة ومليئة بالسياق وحدد جميع متطلبات نوع المحتوى المطلوب كمدخلات

ClickUp هو بديل ChatGPT يستخدم الذكاء الاصطناعي في شكل ClickUp Brain لأتمتة إنشاء المحتوى

يتكامل ClickUp Brain مع مساحة العمل الخاصة بك لفهم العملية ولا يحتاج منك إدخال كل شيء من الصفر في مطالباتك لإنشاء النص

لا يمكن ل ClickUp Brain كتابة المحتوى لك من الصفر فحسب، بل يعمل أيضًا كمدير مشروعك ومدير المعرفة الخاص بك مع إمكانات مثل الأسئلة والأجوبة باللغة الطبيعية، والتلخيص، وتحديثات التقدم التلقائية

بدء استخدام ClickUp

كيف يعمل ChatGPT# كيف يعمل ChatGPT؟

ChatGPT، الذي تم إنشاؤه بواسطة OpenAI، هو روبوت محادثة بنموذج لغوي كبير يجيب على استفسارات المستخدم من خلال الرد على مطالبات الكتابة . تتعلم الأداة من كميات هائلة من بيانات التدريب وتستخدم قدرات معالجة اللغة الطبيعية لتوليد إجابات سياقية.

عبر ChatGPT فيما يلي أحدث إصدارات ChatGPT لمساعدتك في احتياجاتك المختلفة لإنشاء المحتوى:

GPT-4o mini و GPT-4o لإنشاء النصوص وفهم الصور

و لإنشاء النصوص وفهم الصور o1-mini و o1-preview للإجابة عن المطالبات أو الأسئلة التي تتطلب قدرات تفكير متقدمة

و للإجابة عن المطالبات أو الأسئلة التي تتطلب قدرات تفكير متقدمة DALL-E 3 لإنشاء الصور

لإنشاء الصور نموذج نموذج صوتي (باستخدام GPT-4o) للرد على الاستفسارات الصوتية في الوقت الفعلي

(باستخدام GPT-4o) للرد على الاستفسارات الصوتية في الوقت الفعلي نموذج نموذج بحث للبحث في الويب وتلخيص المعلومات المهمة والاستشهاد بها

🧠 حقيقة ممتعة: اعتبارًا من عام 2023، وفّرت الشركات الأمريكية ما يصل إلى من 50,000 دولار إلى 70,000 دولار باستخدام ChatGPT.

تسعير ChatGPT

من المثالي معرفة المبلغ الذي ستنفقه على نموذج معالجة اللغة الطبيعية قبل أن تقرر كيفية استخدام ChatGPT للمحتوى. يمكن تلبية معظم احتياجاتك من خلال الإصدار المجاني، لكن الإصدارات المدفوعة قد تحقق نتائج أفضل للمحتوى المتخصص.

ChatGPT 3.5: نسخة مجانية

نسخة مجانية ChatGPT Plus: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا ChatGPT Team: 25$/مستخدِم شهريًا (الحد الأدنى المطلوب من المستخدمين 2 مقعد)

25$/مستخدِم شهريًا (الحد الأدنى المطلوب من المستخدمين 2 مقعد) ChatGPT Enterprise: أسعار مخصصة

*👀 هل تعلم؟ تحدى الرئيس التنفيذي لشركة KPMG الهند، يزدي ناجبوريوالا الرواية الشهيرة التي تقول أدوات الذكاء الاصطناعي ستحل محل البشر . وبدلاً من ذلك، شجع على اتباع نهج هجين بين الإنسان والذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية وشارك أن الرؤساء التنفيذيين سيستمرون في التوظيف عاماً بعد عام.

كيفية استخدام ChatGPT لإنشاء المحتوى

من الكتابة الإبداعية إلى تحسين الأصول الحالية للأداء، إليك ست طرق لاستخدام ChatGPT لإنشاء المحتوى:

1. صياغة منشور مدونة

يمكن لـ ChatGPT أخذ أفكارك وإنشاء مسودات منظمة لمدونة أو وصف منتج، مما يوفر عليك التحديق في صفحة فارغة، إلى ما لا نهاية.

سواء كنت بحاجة إلى تطوير مقدمة فريدة، أو إنشاء شروح مفصّلة للمفاهيم، أو كتابة استنتاجات معقولة، يمكنك تخصيص الأداة لتلبية احتياجاتك وصياغة محتوى طويل في ثوانٍ.

📌مثال: إذا كنت مسوّقًا تكتب منشورًا في مدوّنة حول اتجاهات التغليف الصديقة للبيئة، يمكنك أن تطلب من ChatGPT صياغة مقال غني بالمعلومات وجذاب.

اقتراح: " اكتب منشور مدونة عن [حد الكلمات] حول [الموضوع] لـ [حدد جمهورك المستهدف]."

اكتب منشور مدونة عن [حد الكلمات] حول [الموضوع] لـ [حدد جمهورك المستهدف]." الإجابة:

عبر ChatGPT 👀 هل تعلم؟ جمعت ChatGPT 57 مليون مستخدم نشط في شهرها الأول. استغرقت خدمة Google Translate ست سنوات ونصف للوصول إلى هذا الإنجاز.

2. إنشاء العناوين والأوصاف الوصفية

العناوين والأوصاف التعريفية ضرورية للترتيب في محركات البحث. كما أنها الأصعب في الكتابة في بعض الأحيان.

يمكن أن يساعدك ChatGPT على الإبداع من خلال اقتراح أفكار عناوين وأوصاف تعريفية ملائمة لتحسين محركات البحث. قد يكون تحقيق التوازن المثالي بين الإبداع والتحسين أمراً صعباً، لكن أداة الذكاء الاصطناعي تجعل الأمر أسهل.

ومع ذلك، لا تنسَ إضافة حد أقصى لعدد الكلمات في المطالبات.

📌مثال: أثناء إنشاء عنوان رئيسي ووصف تعريفي لمنشور مدونة حول فوائد الهندسة السريعة، تذكّر أن تدرج عدد الاقتراحات التي تحتاجها لكل منها والحد الأقصى لعدد الأحرف.

اقتراح للعنوان الرئيسي: " اكتب [عدد العناوين الرئيسية] لمنشور مدونة حول [موضوع المدونة]. يستهدف المحتوى [جمهورك]. اجعل العناوين في حدود [عدد الأحرف المحدد]."

اكتب [عدد العناوين الرئيسية] لمنشور مدونة حول [موضوع المدونة]. يستهدف المحتوى [جمهورك]. اجعل العناوين في حدود [عدد الأحرف المحدد]." الرد:

💡 نصيحة احترافية: هل تريد الكشف عن الثغرات في المحتوى الموجود على محركات البحث حتى تتمكن من ملئها بقطعتك الخاصة؟ قم بلصق المحتوى الحالي غير المكتمل في ChatGPT وطالبها بطرح الأسئلة وتحديد الثغرات واقتراح طرق لإضافة قيمة.

كرر العملية نفسها مع الأوصاف الوصفية باستخدام المطالبة التالية:

المطالبة بالوصف التعريفي: _اكتب [عدد الأوصاف] لمنشور مدونة حول [موضوع المدونة]. يستهدف المحتوى [الجمهور المستهدف]. احتفظ بالأوصاف الوصفية في حدود [عدد الأحرف المحدد]

_اكتب [عدد الأوصاف] لمنشور مدونة حول [موضوع المدونة]. يستهدف المحتوى [الجمهور المستهدف]. احتفظ بالأوصاف الوصفية في حدود [عدد الأحرف المحدد] الإجابة:

3. تحسين المحتوى

يمكن لـ ChatGPT معالجة تحسين المحتوى. استخدمه لنسج الكلمات المفتاحية ذات الصلة دون أن يبدو الأمر إجبارياً لتعزيز تصنيفاتك وسهولة القراءة. فهو يبسِّط الجمل المعقدة دون فقدان العمق أو إعادة كتابة المقاطع لإشراك شرائح مختلفة من الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه إنشاء عبارات مقنعة للحث على اتخاذ إجراءات، بل وتحديد فرص الربط الداخلي والخارجي لتعزيز تحسين محركات البحث بشكل أكبر.

📌مثال: عند كتابة منشور مدونة حول استراتيجيات تسويق المحتوى، اطلب من ChatGPT اقتراح طرق لتضمين الكلمات الرئيسية ذات الصلة مثل "استراتيجيات محتوى تحسين محركات البحث" بشكل طبيعي.

إنها طريقة بسيطة لضمان ملاحظة المحتوى الخاص بك دون فقدان الجودة.

اقترح: " أعد كتابة هذه الفقرة لتضمين الكلمات المفتاحية [أفكار الكلمات المفتاحية] بشكل طبيعي."_

أعد كتابة هذه الفقرة لتضمين الكلمات المفتاحية [أفكار الكلمات المفتاحية] بشكل طبيعي."_ الإجابة:

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4. كتابة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

تتسم منشورات وسائل التواصل الاجتماعي بالطرافة والمحادثة والغنية بالمعلومات والتي لا تنسى - كل ذلك في آن واحد. هذا هو المعلم الذي يجب تحقيقه عندما تبدأ في الكتابة لأول مرة أو يكون لديك جدول أعمال محدد للغاية بمحتوى قصير. أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي إنشاء نسخة إعلانية (مثل إعلانات Google)، وصياغة منشور كامل، وحتى كتابة تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تجربة أنماط كتابة مختلفة.

⚠️ تذكر: يجب أن تكون مطالباتك محددة ووصفية لمنع ChatGPT من تقديم مخرجات عامة.

📌مثال: تريد بدء موضوع على تويتر (أو X) لمناقشة تحديات إنشاء المحتوى. يمكنك استخدام ChatGPT لإنشاء محتوى حول نفس الموضوع من خلال إعطائه مطالبة ذات صلة، وإرشادات حول الدرجة اللونية وحد أقصى للكلمات.

مطلب: " _اكتب منشورًا ذا صلة بالموضوع [حدد منصة التواصل الاجتماعي ] حول [الموضوع ]. ركز على [حدد اهتماماتك الأساسية/نقاط المناقشة]. تقديم نصائح قابلة للتنفيذ إلى [متطلبات الموضوع]. قسّم التغريدات إلى [عدد التغريدات التي تريدها للموضوع]. يجب أن تكون في حدود [عدد الكلمات] وأن تحافظ على نبرة ودية ومحادثة. قم ببناء سلسلة التغريدات باستخدام خطاف قوي ونقاط مفصلة ودعوة لاتخاذ إجراء في النهاية. تذكر أن الموضوع موجه إلى [الجمهور المستهدف]."

_اكتب منشورًا ذا صلة بالموضوع [حدد منصة التواصل الاجتماعي ] حول [الموضوع ]. ركز على [حدد اهتماماتك الأساسية/نقاط المناقشة]. تقديم نصائح قابلة للتنفيذ إلى [متطلبات الموضوع]. قسّم التغريدات إلى [عدد التغريدات التي تريدها للموضوع]. يجب أن تكون في حدود [عدد الكلمات] وأن تحافظ على نبرة ودية ومحادثة. قم ببناء سلسلة التغريدات باستخدام خطاف قوي ونقاط مفصلة ودعوة لاتخاذ إجراء في النهاية. تذكر أن الموضوع موجه إلى [الجمهور المستهدف]." الرد:

5. إنشاء نصوص فيديو

كتابة السيناريو هي مدرسة مختلفة في إنشاء المحتوى. يمكن أن تبدو كتابة سيناريوهات الفيديو وكأنها أداء عرض شعوذة عالي المخاطر - الموازنة بين الإبداع والتوقيت مع إبقاء جمهورك مستيقظًا (وممتعًا).

أدخل أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي مساعديك في كتابة السيناريو! سواء كنت بحاجة إلى مقدمة سريعة، أو تشويق في المنتصف، أو خاتمة سريعة في الميكروفونات، فهم يدعمونك.

يمكنهم حتى العمل مع مطالبة مثل، "اكتب نص فيديو ممتع مدته دقيقتان لعلامة تجارية تروج لصندوق اشتراكات القهوة."

📌مثال:

مطلب: " قم بدور كاتب السيناريو الإبداعي. اكتب نص فيديو ممتعًا وجذابًا لـ [موضوع نص الفيديو]. يجب أن تكون النغمة طريفة ومحادثة، وجذابة لـ [تحديد جمهورك]. قم بتضمين سطر افتتاحي جذاب، ومقطعًا فكاهيًا في المنتصف يسلط الضوء على المشكلة والحل، وجملة ختامية لا تنسى تحث المشاهدين على اتخاذ إجراء لتشجيعهم على [الحث على اتخاذ إجراء]

قم بدور كاتب السيناريو الإبداعي. اكتب نص فيديو ممتعًا وجذابًا لـ [موضوع نص الفيديو]. يجب أن تكون النغمة طريفة ومحادثة، وجذابة لـ [تحديد جمهورك]. قم بتضمين سطر افتتاحي جذاب، ومقطعًا فكاهيًا في المنتصف يسلط الضوء على المشكلة والحل، وجملة ختامية لا تنسى تحث المشاهدين على اتخاذ إجراء لتشجيعهم على [الحث على اتخاذ إجراء] الإجابة:

💡 نصيحة احترافية: يمكنك التحكم في مشاركة البيانات في ChatGPT. افتح أداة الذكاء الاصطناعي وانقر على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى. انتقل إلى الإعدادات وحدد عناصر التحكم بالبيانات في القائمة. بدّل الإعداد الأول "تحسين النموذج للجميع" إلى إيقاف التشغيل. سيمنع ذلك النموذج من استخدام مدخلاتك كبيانات تدريب.

6. طرح أفكار مواضيع العصف الذهني

قم بالعصف الذهني لموضوعات المدونة، أو أنشئ استراتيجية محتوى، أو اكتشف موضوعاً للحملة من خلال إلقاء تلميح، وسيقوم ChatGPT بتقديمها.

إنه عصف ذهني بدون نظرات فارغة وصمت محرج - مثالي عندما تحتاج إلى أفكار سريعة وممتعة!

مثال: إذا قلت، "اقترح 10 أفكار مدونة حول التمويل الشخصي لجيل الألفية"، سيُنشئ ChatGPT موضوعات مثل "كيفية سحق قروض الطلاب دون بكاء" أو "الزحام الجانبي الذي يدفع الفواتير بالفعل"

اقتراح: " اعمل كخبير استراتيجي للمحتوى الإبداعي. أحتاج إلى [عدد من الأفكار] حول [الموضوع] خصيصًا لـ [TA]. ركز على مواضيع ذات صلة وجذابة وعملية تعالج التحديات الشائعة مثل [مفاهيم المحتوى الأساسية]. يجب أن تكون النبرة غير رسمية وبارعة وودودة." _

اعمل كخبير استراتيجي للمحتوى الإبداعي. أحتاج إلى [عدد من الأفكار] حول [الموضوع] خصيصًا لـ [TA]. ركز على مواضيع ذات صلة وجذابة وعملية تعالج التحديات الشائعة مثل [مفاهيم المحتوى الأساسية]. يجب أن تكون النبرة غير رسمية وبارعة وودودة." _ الرد:

👀👀هل تعلم؟ بينما تنشط ChatGPT في 161 دولة في جميع أنحاء العالم، بعضها لم يتبنَّ بعد نموذج معالجة اللغة الطبيعية. ومن بين هذه الدول الصين وروسيا وفنزويلا وأفغانستان.

محدودية استخدام ChatGPT لإنشاء المحتوى

على الرغم من أن ChatGPT لديه القدرة على أن يصبح أداة مفضلة لديك لإنشاء محتوى عالي الجودة، إلا أنه قد يكون من الصعب العمل معه دون معلومات مفصلة في المطالبات.

وكلما زاد السياق الذي يمكنك تقديمه لـ ChatGPT، كلما كان المحتوى الذي يقدمه أفضل. لكن هناك عائق آخر - فهو يكرر أنماط كتابته لمواضيع مختلفة، مما يدفع الكتّاب إلى تعلم كيفية تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي .

ولذلك، فإن استخدام ChatGPT دون معرفة حدوده يمكن أن يؤدي إلى محتوى دون المستوى المطلوب من الذكاء الاصطناعي. إذا كنت لا تريد ذلك، فضع هذه القيود في الاعتبار:

الإصدار المجاني من ChatGPT لديه حد أقصى لعدد الأحرف يبلغ 2048 حرفًا لكل مطالبة، لذا عليك تقسيم المطالبة الطويلة إلى أقسام أصغر

يُنشئ ChatGPT المحتوى بناءً على البيانات التي يُغذّيها البشر. وبالتالي، فهو عرضة لارتكاب أخطاء مثل المعلومات الواقعية المضللة والاستشهاد بمصادر خاطئة

كشفت تسريبات Copyleaks أن ما يقرب من 60% من ChatGPT المخرجات مسروقة. هذه الممارسة يمكن أن تضع عملك في مأزق أخلاقي. وبالتالي، يحتاج المستخدمون أيضًا إلى معرفةكيفية إضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي إذا كان تحرير نص الذكاء الاصطناعي باستمرار أو كان يزعجك حد الأحرف المحدود للنسخة المجانية من نموذج اللغة الكبيرة، فيمكنك البحث عن بدائل ChatGPT مثل ClickUp .

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استخدام ClickUp Brain لإنشاء المحتوى وتوسيع نطاقه

على الرغم من أن ChatGPT رائع في العصف الذهني، إلا أنه يحتاج أحيانًا إلى الكثير من المعلومات للاستجابة. ولأنه ليس على دراية بسياق عملك، يجب عليك إدخال كل التفاصيل في المطالبة، مما يجعلها عملية تستغرق وقتًا طويلاً. ClickUp من ناحية أخرى، هو رفيقك الذي يعرف كل شيء. وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، فإنه يركّز جميع بيانات مشروعك ومساحة عملك ويعزز الإجراءات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون دائمًا في قمة إنتاجيتك!

لنأخذ يومًا في حياة مسوّق المحتوى على سبيل المثال.

يبدأون صباحهم بالعصف الذهني لأفكار المدونة باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp, ClickUp Brain . بعد ذلك، يقومون بإنشاء المهام في ClickUp لكل مشاركة مدونة وتعيينها إلى الكتّاب المناسبين. يستخدمون مستندات ClickUp لمراجعة المنشورات التي تمت صياغتها والتعاون بسلاسة في التعليقات من خلال التعليقات والإشارات والتحرير في الوقت الفعلي.

في فترة ما بعد الظهر، يتتبعون الجداول الزمنية للحملة في عرض التقويم الخاص بـ ClickUp ، وقبل تسجيل الخروج، يقومون بمراجعة تحديثات المهام التلقائية للبقاء في حالة توافق دون تحريك إصبع.

يمكن أن يصبح ClickUp بسهولة برنامج سير عمل المحتوى ، خاصةً مع ميزات الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تعمل إلى جانبك.

مساعد ذكاء اصطناعي داخلي

تم تصميم ClickUp Brain ليكون رفيقك في الربط بين المهام والمستندات والأشخاص وقاعدة المعرفة الخاصة بشركتك. إنه أشبه بزميل فائق التنظيم وفائق الذكاء لا يكون في عطلة أبدًا!

كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل من براين هو رفيقك المفضل لصياغة محتوى سريع وفائق الجودة داخل الأداة. فهو يسحب الرؤى من جميع تطبيقاتك المتصلة، لذلك لن يقترح عليك الكتابة عن الكلاب عندما تبيع شركتك طعام القطط.

ClickUp Brain

لديه بعض الحيل الرائعة في جعبته:

المساعدة في الكتابة دون انقطاع: صياغة منشورات المدونة وأوصاف المنتجات أو إنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي. سوف يندمج بسلاسة في سير عملك ويقدم اقتراحات تتوافق مع أسلوبك

ClickUp Brain

أداة مدمجة للتدقيق الإملائي والمحرر والتلخيص: راجع إملاءاتك في المستندات والمهام، وقم بتحريرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولخّص المحتوى في غضون دقائق دون تدخل يدوي. لا مزيد من الأخطاء الإملائية أو الأخطاء النحوية المحرجة!

ClickUp Brain

كتابة الإعلانات عبر البريد الإلكتروني: اطلب من كاتب الذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى لرسائل البريد الإلكتروني للتوعية الباردة، والردود الدافئة، وإشعار من سطر واحد، وما إلى ذلك. مع ClickUp Brain، لستَ مضطرًا إلى الحصول على دروس فياستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الإعلانات؛ نعم، الأمر بديهي إلى هذا الحد

ClickUp Brain

إنشاء القوالب: إنشاء قوالب للمهام والمستندات والمشاريع على الفور، مصممة خصيصًا لأي حالة استخدام

ClickUp Brain

دعك من المطالبات التي تستغرق صفحات طويلة: لا تقلق بشأن المطالبات التفصيلية مع أداة ClickUp AI للكاتب ClickUp AI. فهي تفهم اللغة البسيطة وتُنشئ محتوى عالي الجودة بناءً على مدى فهمها لمؤسستك دون الحاجة إلى شرح كل التفاصيل بدقة

ClickUp Brain

الترجمة دون معرفة اللغة: استخدم الأداة لترجمة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أو النص المكتوب بواسطة البشر داخل منظومة ClickUp Brain

ClickUp Brain

إدارة المستندات بكفاءة

ClickUp Docs هي ميزة متعددة الاستخدامات تتيح لك إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها ضمن سير عملك. دفتر ملاحظاتك الرقمي منظم دائمًا ومتكامل مع مشاريعك.

إذن، كيف تعمل ClickUp Docs على تحسين إنشاء المحتوى؟

تخيّل أن تقوم بصياغة منشور مدونة بالتعاون مع فريقك، وربطه بتقويم المحتوى الخاص بك، وتعيين مهام الرسومات وتحسين محركات البحث، وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك داخل نفس المنصة. يجعل ClickUp Docs هذا الأمر ممكناً، مما يقلل من الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة ويحافظ على كل شيء معاً.

تقدم ClickUp Docs العديد من المزايا:

توثيق مركزي : احتفظ بكل المحتوى الخاص بك، من مسودات المدونة إلى استراتيجيات التسويق، في مكان واحد للتوقف عن البحث في مجلدات أو تطبيقات لا نهاية لها

: احتفظ بكل المحتوى الخاص بك، من مسودات المدونة إلى استراتيجيات التسويق، في مكان واحد للتوقف عن البحث في مجلدات أو تطبيقات لا نهاية لها التعاون في الوقت الفعلي: اعمل في نفس الوقت مع فريقك على المستندات، وقم بإجراء التعديلات ومشاركة الملاحظات على الفور لإنشاء محتوى أفضل

تعاوني في التحرير المباشر في مستندات ClickUp Docs باستخدام التعاون الفوري والمباشر من ClickUp

التكامل مع مهام سير العمل: اربط مستنداتك مباشرةً بالمهام والمشاريع ومهام سير العمل الأخرى داخل ClickUp وتأكد من أن إنشاء المحتوى الخاص بك يتماشى مع إدارة مشروعك بشكل عام

ربط مستندات ClickUp Docs بسير عملك لجعل إدارة المستندات فعالة

التخصيص والتنسيق : استخدم خيارات التنسيق الغنية والقوالب والتصميم لجعل مستنداتك غنية بالمعلومات وجذابة بصريًا

: استخدم خيارات التنسيق الغنية والقوالب والتصميم لجعل مستنداتك غنية بالمعلومات وجذابة بصريًا مشاركة آمنة: تحكم في من يمكنه عرض مستنداتك أو تحريرها باستخدام إعدادات الخصوصية

مشاركة مستندات ClickUp Docs برابط عام أو خاص

برنامج التسويق

ClickUp هو أيضاً منصة إنتاجية شاملة لفرق التسويق لتبادل الأفكار والتخطيط وتنفيذ برامجهم. من الحملات متعددة القنوات إلى الفعاليات العالمية, برنامج ClickUp لإدارة مشاريع التسويق يوفر مساحة عمل مرنة تتكيف مع احتياجات فريقك.

إليك كيف يمكن لبرنامج ClickUp للتسويق مساعدتك:

تخطيط الحملات وتنفيذها: تعقب حملاتك التسويقية وإنشاء المحتوى بسرعة باستخدام ClickUp Brain. توليد أفكار الحملات وموجزات المحتوى والمدونات ودراسات الحالة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد

اكتب دراسة حالة تسويقية باستخدام ClickUp Brain

تعاون متعدد الفرق: اجعل فريقك على نفس الصفحة باستخدام مستندات ClickUp ولوحات الكتابة وأدوات التدقيق وإثبات صحة المعلومات للتعاون في مجال التسويق، مما يضمن مزامنة كل عضو في الفريق في كل خطوة على الطريق

استخدم ClickUp Whiteboards لتعيين المستخدمين والمهام

إدارة المشاريع المرئية: تصور التقدم المحرز نحو الأهداف بشفافية على مستوى الفريق بمساعدة انقر فوق مخططات جانت والجداول الزمنية والتقويمات لمساعدتك على رؤية الجداول الزمنية والتنفيذ بثقة، وتحسين الإنتاجية والقضاء على الاختناقات

استخدم طريقة عرض جانت ClickUp Gantt View لتصور المهام والتبعيات

تحليل البيانات وإعداد التقارير: تتبع التقدم المحرز نحو أهدافك التسويقية وحللها بالتفصيل باستخدام لوحات معلومات ClickUp حيث إنها تضع المهام المرتبطة بخارطة طريقك وخططك للتسويق في سياقها

تتبع التقدم المحرز في مشاريعك باستخدام ClickUp Dashboards

التكامل مع الأدوات المفضلة: حسِّن أداء فريق التسويق لديك من خلال ربط ClickUp بأكثر من 1000 تكامل ثنائي الاتجاه أصلي، بما في ذلك HubSpot وZoom وG Suite وSlack وغيرها

بالإضافة إلى هذه الأدوات، يمكنك أيضًا استخدام قوالب تقويم المحتوى من ClickUp للتخلص من متاعب البدء من الصفر. دعنا نستكشف بعضًا منها!

إن قالب تقويم محتوى ClickUp هو قالب جاهز للاستخدام وقابل للتخصيص بالكامل يساعدك على تخطيط المحتوى الخاص بك وتنظيمه وتتبعه على مدار العام. استخدمه للحفاظ على جدول نشر متسق والتعاون مع فريقك.

قالب تقويم محتوى ClickUp

يتيح لك هذا القالب

تصور خطة المحتوى الخاص بك على طريقتك - انظر المواعيد النهائية في التقويم، وقم بإدارة سير العمل باستخدام لوحة على غرار كانبان، أو تتبع التقدم المحرز من خلال جدول زمني مفصل لاكتشاف الثغرات أو الاختناقات في جدولك الزمني بسرعة

تتبَّع موقع كل جزء من المحتوى في خط الإنتاج لمعرفة ما إذا كان هناك شيء عالق في مرحلة الموافقة أو جاهزاً للنشر

تعيين المهام لفريقك، والحصول على تعليقات مباشرة على المهمة، والتأكد من توافق الجميع دون الحاجة إلى رسائل بريد إلكتروني لا نهاية لها

تشغيل التذكيرات تلقائياً للحفاظ على سير العمل بشكل منتظم

راقب المقاييس الرئيسية مثل الجداول الزمنية للنشر ومعدلات المشاركة في مكان واحد.

مخطط رائع آخر هو قالب توسيع نطاق إنتاج محتوى ClickUp . يوفر سير عمل منظم يعكس عملية تحجيم المحتوى الداخلي لـ ClickUp، مما يتيح لك زيادة إنتاج المحتوى الخاص بك دون المساس بالجودة.

يمكن أن يؤدي تنفيذ هذا القالب إلى تحسين إنتاج المحتوى الخاص بك، وتقليل وقت النشر، والحفاظ على معايير عالية الجودة، وهي أمور ضرورية لاستراتيجيات تسويق المحتوى الفعالة.

قالب توسيع نطاق إنتاج المحتوى ClickUp

الميزات الرئيسية لهذا القالب هي:

حافظ على خط سير المحتوى الخاص بك منظمًا، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للأفكار الجاهزة للتطوير

تقديم رؤية واضحة لسير العمل، مما يساعدك على تحديد الاختناقات وإدارة المواعيد النهائية

تمكين مهام سير العمل المصممة خصيصاً لتتماشى مع العمليات الفريدة لفريقك، مما يساعدك في الإنتاجية والوضوح

تحسين تواصل الفريق وضمان مواءمة جميع أصحاب المصلحة خلال عملية إنشاء المحتوى

السماح لفريقك بتوسيع نطاق جهود المحتوى، مما يؤدي إلى زيادة عدد الزيارات والتفاعل العضوي

بالإضافة إلى ذلك، تسهل القوالب التالية عملية إنشاء المحتوى الخاص بك.

قالب تقويم المحتوى ClickUp

أنشئ خطط محتوى أسبوعية ووزّعها باستخدام قالب تقويم المحتوى الخاص ب ClickUp . وهو مثالي لتحديد أين ومتى وكيف سيتم عرض المحتوى الخاص بك على جمهورك المستهدف بالضبط. والجزء الأفضل؟ أنه يتيح لك تجميع موافقات العميل وأصول المحتوى في مكان واحد لتقليل عمليات الذهاب والإياب وإخراج المحتوى بشكل أسرع.

قالب خطة محتوى ClickUp

ارتقِ باستراتيجية المحتوى الخاصة بك مع نموذج خطة المحتوى الخاص ب ClickUp الذي يقدم نهجًا منظمًا لتنظيم مبادرات المحتوى الخاصة بك. وهو يتضمن حالات مخصصة لمراقبة التقدم المحرز عبر مختلف المراحل، وحقول مخصصة لالتقاط المعلومات الحيوية (مثل نوع المحتوى والغرض وغير ذلك)، وطرق عرض ديناميكية (اللوحة والتقويم) للإشراف الشامل. يعزز هذا القالب التعاون بين أعضاء الفريق، مما يضمن تعيين جميع المهام بوضوح والوفاء بالمواعيد النهائية بكفاءة.

قالب إدارة المحتوى ClickUp

تبسيط عمليات المحتوى الخاص بك مع قالب إدارة المحتوى الخاص ب ClickUp مصمم خصيصًا للفرق التي تهدف إلى تحسين سير العمل. يتميز هذا القالب بحالات مخصصة لتتبع المحتوى من البداية إلى النشر. يمكنك أيضًا الحصول على إمكانات إدارة المشروع مثل تتبع الوقت وتبعيات المهام لإدارة كميات كبيرة من المحتوى بسهولة.

عميل ClickUp سيدBعبلة منسق برنامج الرفاهية في كلية دارتموث - مركز عافية الطلاب، شاركنا أفكارهم حول استخدام ClickUp لإنشاء المحتوى:

_نحن نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع خط إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية والرقمية لدينا. وهذا يسمح لنا برؤية حالة كل جزء من المحتوى (قيد التنفيذ، يحتاج إلى تعديلات، مجدول، وما إلى ذلك) إلى جانب المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي جميع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتفويض المهام/الخطوات التالية (مما يلبي الحاجة إلى تتبع ومتابعة دورة إنشاء المحتوى لدينا)

سيد بابلا، منسق برنامج الرفاهية في كلية دارتموث - مركز عافية الطلاب

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إنشاء المحتوى دون عناء مع ClickUp

يتميز ChatGPT بالسرعة والإبداع ويمكنه مساعدتك في العصف الذهني.

ولكن لنكن واقعيين: إنه ليس مثاليًا.

فالنسخة المجانية لها حد أقصى لعدد الأحرف، لذا فأنت تكتب باستمرار مطالبات صغيرة الحجم ليست الأفضل في تقديم المخرجات الصحيحة. كما أنه يمكن أن يتخبط في الحقائق ويحتمل أن يكون به مزالق انتحال محتملة. عليك توخي الحذر الشديد أثناء استخدامه والتحقق من كل شيء. بالإضافة إلى ذلك، فإن كتابة مطالبات مفصلة لتوفير السياق تستغرق وقتًا طويلاً جدًا.

يحل ClickUp Brain هذه التحديات من خلال فهمه السياقي لدورك ومشروعك ومتطلبات فريقك. فهو لا يحتاج إلى مطالبات مطولة لأنه يستطيع جلب التفاصيل الصحيحة من داخل مساحة عمل ClickUp وتكييف أسلوب كتابته مع أسلوبك دون عناء.

ويكتمل ذلك من خلال القوالب والأتمتة وإدارة المستندات التي تتيح لك إدارة خط إنتاج المحتوى وسير العمل بالكامل في مكان واحد.

سواء كنت بحاجة إلى المساعدة في تتبع المواعيد النهائية، أو التعاون مع فريقك، أو التأكد من أن استراتيجية المحتوى الخاصة بك في محلها، فإن ClickUp يساعدك على إنتاج عمل تفخر به بثقة. اشترك في ClickUp مجانًا وجربها بنفسك!