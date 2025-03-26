أفضل 10 أدوات لتوسيع الجمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين وضوح الكتابة

كانت المسودة تسير بشكل مثالي - حتى أدركت أن جملك قصيرة وجافة وتفتقر إلى العمق المطلوب.

يمكنك حل هذه المشكلة المعتادة في الكتابة باستخدام الأدوات المناسبة.

يساعدك موسع الجمل بالذكاء الاصطناعي على تحويل الأفكار الأساسية إلى عبارات واضحة وقوية. في حين يعتمد الكثيرون على أدوات الكتابة التقليدية، فإن هذه الأدوات تتجاوز القواعد النحوية، وتمنح كتابتك المزيد من الوضوح والتأثير من خلال بعض التعديلات القليلة فقط.

سنستكشف في هذه المدونة أفضل 10 أدوات لتوسيع الجمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على تحسين جُملك دون عناء. 📝

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي أهم 10 توصيات لأفضل 10 أدوات لتوسيع الجملة بالذكاء الاصطناعي: ClickUp (الأفضل للفرق التي تدير المشاريع وإنشاء المحتوى) ContententDetector. ai (الأفضل للكتّاب الذين يركزون على المحتوى الآمن الذي يكتشفه الذكاء الاصطناعي) الأصالة. ai (الأفضل لمنشئي المحتوى لضمان الأصالة وتحسين محركات البحث) موسِّع الجمل النصية بالذكاء الاصطناعي (الأفضل للمسوِّقين الذين يقومون بتنقيح المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي) موسِّع النصوص بالذكاء الاصطناعي من جونيا (الأفضل للمحترفين الذين يحتاجون إلى توسعات سريعة ودقيقة) WriterBuddy. ai موسع الجمل بالذكاء الاصطناعي (الأفضل للمدونين والطلاب الذين يحتاجون إلى تحسينات بسيطة) موسلي. ai موسع الجمل بالذكاء الاصطناعي (الأفضل لمديري وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين) موسع الجمل بالذكاء الاصطناعي *(الأفضل لعامة المستخدمين الذين يبحثون عن توسيع المحتوى بسهولة) HyperWrite موسع الجمل (الأفضل للمحترفين الذين يبحثون عن مساعدة شخصية في الكتابة) Typli. ai موسع الجمل بالذكاء الاصطناعي (الأفضل لأصحاب الأعمال الحرة ورواد الأعمال الذين يحتاجون إلى نغمات محتوى متنوعة)

يمكن أن يؤدي اختيار أداة توسيع الجمل بالذكاء الاصطناعي المناسبة إلى تبسيط عملية الكتابة. للتأكد من أنها تناسبك، ركز على الميزات الرئيسية التي تعزز الدقة والسرعة وسهولة القراءة.

دعنا نستكشف ما يجب أن تبحث عنه لتحقيق أقصى استفادة من tool⚒️ الخاص بك tool⚒️

توسيع مدعوم بالذكاء الاصطناعي: يستخدم خوارزميات متقدمة لتوسيع الجمل مع الحفاظ على المعنى والسياق الأصليين

مدقق الانتحال: يتضمن أداة مدمجة للتحقق من الانتحال لضمان بقاء المحتوى الخاص بك أصليًا وخاليًا من التكرار

الدقة: يقوم بتوسيع الجمل دون تغيير السياق الأصلي، مما يضمن الدقة في كتابتك

السرعة: يوفر توسعات سريعة ببضع نقرات، مما يوفر لك الوقت مقارنةً بإعادة الكتابة اليدوية

سهولة القراءة: يركز على تحويل الجمل المعقدة إلى محتوى واضح وسهل الفهم

التنوع: مناسب لمجموعة واسعة من المحتوى، بما في ذلك الكتابة الأكاديمية والكتابة الإبداعية والتقارير الاحترافية ومنشورات المدونات والمزيد

نغمة قابلة للتخصيص: يسمح لك بتعديل نبرة المحتوى الموسّع ليتناسب مع جمهورك المستهدف

دعم متعدد اللغات: يدعم لغات متعددة، مما يجعله مفيدًا للجماهير الدولية والمتنوعة

📖 اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات للتدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي لتحرير أفضل

لست متأكدًا من أداة توسيع الجمل بالذكاء الاصطناعي التي تعزز المحتوى الخاص بك بشكل صحيح؟

من تحسين سهولة القراءة إلى تعزيز الإبداع، تقدم هذه الأدوات ميزات فريدة تناسب احتياجاتك. إليك نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار أفضلها. 💁

الأداة الأفضل ل ميزة مميزة كليك أب الفرق التي تدير إنشاء المحتوى والمهام والمشاريع ذات الصلة يتكامل مع أدوات إدارة المهام والمشروعات لإدارة سير العمل وإنشاء المحتوى بسلاسة ContentDetector. ai الكُتّاب الذين يركزون على المحتوى الآمن الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يضمن بقاء النص الموسع شبيهًا بالبشر وآمنًا للذكاء الاصطناعي الأصالة. ai منشئو المحتوى الذين يعطون الأولوية للأصالة وتحسين محركات البحث توفر خاصية الكشف عن الانتحال إلى جانب توسيع النص موسّع الجمل النصية بالذكاء الاصطناعي المسوقون الذين يقومون بتنقيح المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي تحسين النص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي ليبدو أكثر طبيعية وجاذبية موسّع النصوص بالذكاء الاصطناعي جونيا المحترفون الذين يحتاجون إلى توسعات سريعة ودقيقة تقدم توسعات مدركة للسياق مع مرونة في الأسلوب والأسلوب WriterBuddy. ai موسع الجمل بالذكاء الاصطناعي المدونون والطلاب الذين يحتاجون إلى تحسينات بسيطة واجهة سهلة الاستخدام مع اقتراحات سريعة لتحسين النص موسلي. ai موسع الجمل بالذكاء الاصطناعي مديرو وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرون يحسِّن المحتوى الموسَّع للتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي أداة توسيع الجمل بالذكاء الاصطناعي Editpad المستخدمون العامون الذين يبحثون عن توسيع المحتوى بسهولة توسيع بسيط مع ميزات إعادة الكتابة الأساسية أداة HyperWrite لتوسيع الجمل المحترفون الذين يبحثون عن مساعدة شخصية في الكتابة اقتراحات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأنماط الكتابة الفردية موسع الجمل بالذكاء الاصطناعي أصحاب الأعمال الحرة ورواد الأعمال الذين يحتاجون إلى نغمات محتوى متنوعة خيارات تخصيص الذكاء الاصطناعي لاحتياجات المحتوى المختلفة

مع وجود العديد من أدوات توسيع الجمل بالذكاء الاصطناعي، قد يكون العثور على الأداة المناسبة أمرًا مربكًا. يركز البعض على الوضوح، والبعض الآخر على الإبداع، والبعض الآخر يركز على الإبداع، والقليل منها يقدم مزيجًا مثاليًا من الاثنين معًا. لقد جمعنا لك أفضل 10 أدوات لجعل قرارك أسهل، مع تسليط الضوء على أهم ميزاتها وعيوبها.

دعنا نعثر على الأنسب لاحتياجاتك الكتابية. 👀

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تدير المشاريع وإنشاء المحتوى)

هل تعبت من التنقل بين التطبيقات؟ تعرّف على ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل! 🤩

سواء كنت تدير المهام، أو تقوم بصياغة منشور المدونة التالي، أو تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في حملات التسويق الرقمي، فإن ClickUp يحتفظ بكل شيء في مكان واحد.

مع ClickUp Brain المدمج مباشرةً، ستعمل بذكاء وسرعة أكبر من أي وقت مضى. هل تحتاج إلى تحسين جملة أو إضافة تفاصيل؟ يقترح كاتب الذكاء الاصطناعي Brain تحسينات بناءً على سياق المحتوى الخاص بك. باعتباره أول شبكة عصبية في العالم تربط بين المهام والمستندات والأشخاص ومعارف الشركة، فهو يتيح لك تنقيح المحتوى مباشرةً داخل سير عملك بناءً على سياق مهمتك أو مستندك.

صقِّل المحتوى الخاص بك وحسِّنه باستخدام ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، يجعل ClickUp Docs الصياغة والتحرير التعاوني أمرًا سهلاً من خلال جمع كل مستنداتك ومواقع الويكي وأفكارك في مساحة عمل مركزية. استخدم الأوامر المائلة "/" أو زر "الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي" داخل ClickUp Docs لإنشاء محتوى أو تحريره. ما عليك سوى إدخال الجملة الخاصة بك، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتوسيعها مع تعديلات الوضوح والنبرة.

أنشئ محتوى عالي الجودة بشكل أسرع باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل من ClickUp Brain

أفضل ميزات ClickUp*

استخدم أتمتة ClickUp لإدارة المهام الروتينية مثل تعيين مراجعات المحتوى أو تتبع المواعيد النهائية.

أضف حقول الذكاء الاصطناعي المخصصة إلى المهام لإنشاء محتوى لأوصاف المهام تلقائيًا

لخص المهام والمستندات وسلاسل التعليقات ومناقشات الدردشة باستخدام ميزة Ask AI

احصل على صور منشأة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Whiteboards

التقط ملاحظات الاجتماعات، ودوّنها، واستخرج عناصر الإجراءات بسهولة باستخدام أداة ClickUp AI Notetaker

قيود النقر فوق القيود

قد يكون هناك منحنى تعليمي للمبتدئين

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

انقر فوق التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يستبدل ClickUp بالفعل أدوات متعددة بأداة واحدة. نحن ندير إنشاء المحتوى والتسويق وتطوير المنتجات ووثائق الشركة وغير ذلك في مكان واحد، وذلك بفضل ClickUp. تستطيع الأقسام في شركتنا فهم ما تعمل عليه الفرق الأخرى والبقاء على اطلاع دائم بما يعمل عليه الفريق الآخر بسهولة أكبر، حيث يمكننا الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد.

يستبدل ClickUp بالفعل أدوات متعددة بأداة واحدة. نحن ندير إنشاء المحتوى والتسويق وتطوير المنتجات ووثائق الشركة وغير ذلك في مكان واحد بفضل ClickUp. تستطيع الأقسام في شركتنا فهم ما تعمل عليه الفرق الأخرى والبقاء على اطلاع دائم بما يعمل عليه الآخرون بشكل أسهل بكثير حيث يمكننا الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد.

🔍 هل تعلم؟ أفاد 41% من المسوقين أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد حقق إيرادات أعلى من حملات البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

2. ContentDetector. ai (الأفضل للكتّاب الذين يركزون على المحتوى الآمن الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي)

ContentDetector. ai هو عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات تحدد النص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مخرجات نماذج مثل ChatGPT وClaude وGemini وغيرها من خلال كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك مُوسِّع الجمل الخاص به على تحسين كتابتك وإنشاء المحتوى.

تستفيد المنصة من خوارزميات المعالجة اللغوية المتقدمة لضمان بقاء المحتوى الموسّع غنيًا بالمعلومات ومقنعًا ومصقولاً دون المساس بالوضوح أو القصد.

أفضل ميزات ContententDetector. ai

قسّم الأفكار المعقدة إلى تفسيرات واضحة ومفصلة لفهم أفضل

عزز مقالاتك برؤى شاملة وتفاصيل جذابة لجذب القراء

قم بتشغيل المحتوى الخاص بك من خلال أدوات متعددة للكشف عن الذكاء الاصطناعي مثل Originality. ai وTurnitin لتجميع النتائج للحصول على دقة أعلى

ContententDetector. ai القيود

تفتقر إلى تطبيقات مستقلة لسطح المكتب وأندرويد وiOS، مما يحد من إمكانية الوصول إليها عبر الأجهزة

خيارات محدودة للتحليل وتخصيص الملاحظات

ContententDetector. ai التسعير

مجاناً

ContentDetector. ai التقييمات والمراجعات

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ContentDetector. ai؟

ليس الأمر فريدًا من نوعه هنا، ولكن يجب التحقق من صحة النتائج. يمكن تمييز المخرجات الإبداعية بسهولة، لكن المحتوى التقني هو في الواقع عملة معدنية.

ليس الأمر فريدًا من نوعه هنا، ولكن يجب التحقق من صحة النتائج. يمكن تمييز المخرجات الإبداعية بسهولة، لكن المحتوى التقني هو في الواقع عملة معدنية.

🔍 هل تعلم؟ وراء سحر توسيع الجمل هو معالجة اللغة الطبيعية (NLP). تساعد خوارزميات البرمجة اللغوية الطبيعية الذكاء الاصطناعي على تحليل تراكيب الجمل والقواعد النحوية والمعنى السياقي، مما يضمن أن تكون التوسعات منطقية وتحافظ على الترابط.

3. الأصالة. ai (الأفضل لمنشئي المحتوى لضمان الأصالة وتحسين محركات البحث)

يقوم موسع الجمل الخاص بالذكاء الاصطناعي بتحويل الأفكار المبعثرة إلى محتوى جيد التنظيم وجذاب. يساعدك على تحويل الأفكار إلى فقرات مصقولة دون عناء.

توفر أداة كتابة النصوص هذه العديد من الخيارات لمساعدتك في تخصيص المحتوى وتنقيحه وتحسينه ليناسب أسلوبك واحتياجاتك الفريدة في الكتابة. يمكنها استخراج المحتوى من الملفات التي تم تحميلها أو عن طريق تحليل عناوين URL، مما يوفر المرونة والدقة.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

قم بتحميل الملفات أو استخرج النص مباشرةً من عناوين URL لإنشاء محتوى موسع بسرعة دون إدخال يدوي

اختر الطريقة التي تريد أن توسع بها الأداة جملك - سواء من خلال مواصلة أفكارك أو جعلها أكثر تفصيلاً وشمولاً

تتبع التوسعات السابقة مع سجل النتائج لمقارنة الإصدارات وتحسين كتابتك بمرور الوقت

قيود الذكاء الاصطناعي

يضع علامة على المحتوى المكتوب بواسطة البشر على أنه من إنشاء الذكاء الاصطناعي في كثير من الأحيان

يقتصر عدد التوسعات المجانية للمستخدمين على 20 توسعة مجانية يوميًا، مما قد يعيق الاستخدام المكثف

تسعير الذكاء الاصطناعي

مجاناً

ادفع حسب الطلب: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (تسعير لمرة واحدة عند الطلب)

محترف: 14.95 دولارًا شهريًا

المؤسسة: 179 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Originality. ai؟

واجهة سهلة الاستخدام وتقارير مفصلة تجعلها سهلة الاستخدام والفهم، مما يجعلها أداة أساسية لمنشئي المحتوى والمعلمين. ما لا يعجبني في Originality. الذكاء الاصطناعي هو الإيجابيات الخاطئة العرضية، حيث يتم وضع علامة خطأ على المحتوى المكتوب من قِبل البشر على أنه من إنشاء الذكاء الاصطناعي. وهذا يمكن أن يخلق مخاوف غير ضرورية ويتطلب تحققًا إضافيًا...

واجهة سهلة الاستخدام وتقارير مفصلة تجعلها سهلة الاستخدام والفهم، مما يجعلها أداة أساسية لمنشئي المحتوى والمعلمين. ما لا يعجبني في Originality. الذكاء الاصطناعي هو الإيجابيات الخاطئة العرضية، حيث يتم وضع علامة خطأ على المحتوى المكتوب من قِبل البشر على أنه من إنشاء الذكاء الاصطناعي. وهذا يمكن أن يخلق مخاوف غير ضرورية ويتطلب تحققًا إضافيًا...

🔍 هل تعلم؟ غالبًا ما تعكس قدرة الذكاء الاصطناعي على التوسع في الجمل كيف يضيف البشر المزيد من الطبقات إلى أفكارهم. فهو يأخذ العناصر الأساسية ثم يقوم بتضخيمها أو التوسع فيها، تمامًا مثل الطريقة التي نتوسع بها في محادثاتنا بشكل طبيعي.

4. موسّع الجمل النصية بالذكاء الاصطناعي (الأفضل للمسوّقين الذين يقومون بتنقيح المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي)

يقوم موسع الجمل بالذكاء الاصطناعي Humanize AI Expander بتحويل الجمل القصيرة والبسيطة إلى محتوى غني وجيد التنظيم يجذب الانتباه. يساعدك على التمييز بين المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي والمحتوى البشري، ويقدم مجموعة من خيارات التخصيص التي تتكيف مع أهداف المحتوى الخاصة بك.

مدمجة في ChatGPT كأداة إضافية، تعمل ميزة Humanize AI على تحسين كتابتك - سواءً للمقاطع القصيرة أو المستندات الشاملة. بالإضافة إلى مجرد توسيع النص، فهو يتضمن ملف إضفاء الطابع الإنساني، حيث يمكنك تحميل المستندات للتوسيع والتنقيح.

إضفاء الطابع الإنساني على نص الذكاء الاصطناعي أفضل الميزات

قم بتوسيع النص وتنقيحه بأكثر من 26 لغة، مما يضمن لك الوصول إلى جميع أنحاء العالم

قم بتنزيل المحتوى الموسّع الخاص بك بتنسيقات مختلفة لمزيد من التحرير أو النشر

تجزئة المفاهيم المعقدة إلى نص سهل الفهم مع إضافة سياق وشرح إضافي

إضفاء الطابع الإنساني على قيود نص الذكاء الاصطناعي

قد تتطلب المدخلات سيئة التنظيم أو غير الواضحة تحريرًا إضافيًا بعد المعالجة

تركز الأداة في المقام الأول على إضفاء الطابع الإنساني على نص الذكاء الاصطناعي وقد تفتقر إلى ميزات متقدمة مثل الكتابة المدركة للسياق والتحقق من الحقائق

أنسنة تسعير النص بالذكاء الاصطناعي

مجاناً

نمو: 18. 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المقياس: 32. 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات نص الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: 3 مطالبات لإنشاء أنماط محددة من المحتوى: توليد نبرة ودية ومحادثة لهذه التدوينة أنشئ نسخة أكثر احترافية وصقلًا من هذا البريد الإلكتروني حوّل هذه الفقرة إلى حجة مقنعة مع دعوة واضحة للعمل

5. Junia AI Text Expander (الأفضل للمحترفين الذين يحتاجون إلى توسعات سريعة ودقيقة)

عبر Junia AI Text Expander

يحوّل موسع النص من Junia AI's Text Expander أفكارك الأولية إلى نص مفصّل وجذاب.

كل ما عليك القيام به هو إدخال النص الأولي الخاص بك وتقديم معلومات أساسية لتعيين السياق. وهذا يساعد الذكاء الاصطناعي على توليد اقتراحات أكثر دقة وملاءمة، مما يضمن توافق المحتوى الموسّع مع رسالتك ونبرة كلامك.

تم تصميمه باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي مُدرَّب خصيصًا، يساعدك منشئ النصوص بالذكاء الاصطناعي على تخصيص المحتوى الخاص بك للجمهور الدولي بأكثر من 40 لغة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه إنشاء مقالات يصل طولها إلى 6000 كلمة، مما يجعله مثاليًا للمناقشات المتعمقة والمحتوى عالي المستوى لتحسين محركات البحث.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

قم بتوسيع المحتوى باستخدام الكلمات المفتاحية ذات الصلة لتعزيز الظهور والحضور على الإنترنت

أنشئ قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لضمان التوحيد في جميع مشاريعك الكتابية

قم بتمييز النص وتوسيعه بنقرة واحدة واحصل على لوحة تحكم بديهية لإدخال الكلمات الرئيسية والأفكار للتوسيع

قيود الذكاء الاصطناعي لجونيا للذكاء الاصطناعي

يمكن تحسين واجهة المستخدم للحصول على تجربة أفضل

خيارات محدودة لتحديد المشاعر والنغمات المختلفة

تسعير جونيا للذكاء الاصطناعي

مجاناً

مُنشئ: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

إيجابي: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

*تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن جونيا للذكاء الاصطناعي؟

كان سيكون من الرائع لو كان لديهم كاشف محتوى مدمج للذكاء الاصطناعي. حيث يسهل العثور عليها هذه الأيام إذا كانت المقالات بأكملها مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي

كان سيكون من الرائع لو كان لديهم كاشف محتوى مدمج للذكاء الاصطناعي. حيث يسهل العثور عليها هذه الأيام إذا كانت المقالات بأكملها مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي

💡 نصيحة احترافية: يمكن مطالبة الذكاء الاصطناعي بإدخال لغة مجازية في كتابتك، مما يساعد على توسيع الجملة وتنويعها بشكل إبداعي. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لإنشاء كتابة وصفية جذابة وجذابة.

6. WriterBuddy. ai موسع الجمل بالذكاء الاصطناعي (الأفضل للمدونين والطلاب الذين يحتاجون إلى تحسينات بسيطة)

WriterBuddy. AI هو مساعد كتابة متعدد الاستخدامات يساعد المستخدمين على تحسين جملهم بوضوح وعمق. بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، فإنه يوسع الجمل حسب السياق.

تساعدك عناصر التحكم في التخصيص واختيار النغمة واستهداف الجمهور في كتابة كل شيء بدءًا من الأوراق الأكاديمية وحتى منشورات المدونات غير الرسمية.

يوفر منشئ المحتوى بالذكاء الاصطناعي كاتب المقالات، ومُنشئ الفقرات، ومُنشئ الخاتمة لجعل الكتابة سهلة. بمجرد إدخال المدخلات الخاصة بك، يوفر WriterBuddy نسختين إلى ثلاث نسخ من الجملة الموسعة، مما يتيح لك اختيار الأنسب.

أفضل ميزات WriterBuddy. ai

اختر من بين أكثر من 40 نموذجًا يناسب احتياجات الكتابة المختلفة واستخدم خاصية الكاتب المساعد للكتابة والتحرير والتلخيص والتدقيق النحوي والاستشهادات

استخدم مُنشئ الاختصارات للحصول على اقتراحات اختصارات ذات صلة ومبتكرة

طوّر أطروحة قوية للأوراق الأكاديمية باستخدام مُنشئ الأطروحة ومُنشئ بيان الأطروحة ومُنشئ العنوان

قيود الذكاء الاصطناعي WriterBuddy. ai*

إنها فعالة للمقالات الأقصر، لكنها غالبًا ما تكرر الأفكار عند كتابة محتوى طويل يتجاوز 2000 كلمة

غالبًا ما تستخدم القوالب لإنشاء المحتوى، مما قد يؤدي إلى الافتقار إلى الأصالة والمشاركة

تسعير WriterBuddy. ai*

مجاناً

تقييمات ومراجعات WriterBuddy. ai

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: 3 موجهات لتحسين المحتوى: قسّم هذه الجملة المعقدة إلى لغة أبسط وأوضح وسّع هذه الفكرة بلغة أكثر جاذبية وقابلة للتنفيذ حسّن هذه الفقرة لتحسين تدفقها وسهولة قراءتها

7. موسلي. ai موسع الجمل بالذكاء الاصطناعي (الأفضل لمديري وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين)

Musely. ai هي أداة لتحسين النص مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على صياغة منشورات المدونة، وإنشاء التقارير، و تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي أو القطع الإبداعية.

يمكنك تحديد أنواع مختلفة من التوسيع، بما في ذلك إضافة تفاصيل، وتضمين أمثلة، وإضافة أدلة، والدعم الإحصائي. إضافة تعليمات خاصة لإبراز نقاط محددة والحصول على خيارات متعددة للاختيار من بينها لأغراض مختلفة.

موسلي. ai أفضل الميزات

قم بتوسيع النص وترجمته بسلاسة عبر لغات متعددة مع ضمان دقة السياق من خلال أوضاع التوسيع متعددة الأغراض مثل "إطالة" و"متابعة الكتابة

قم بتضمين اقتباسات منسقة بشكل مناسب مباشرةً داخل المحتوى الموسع لأغراض أكاديمية أو بحثية

اختر من بين الأساسي (شرح بسيط) والمتوسط (شرح مفصل) والمتقدم (تحليل متعمق) لتتناسب مع عمق التوسع الذي تحتاجه

موسلي. ai القيود

قد ينشئ الذكاء الاصطناعي أحيانًا جملًا غير مناسبة للسياق أو غير صحيحة من الناحية الواقعية

قد تواجه الأداة صعوبة في توسيع الجمل المتعلقة بموضوعات شديدة التخصص بشكل فعال

موسلي. ai التسعير

مجاناً

تقييمات ومراجعات موسلي. ai

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد قوالب ClickUp Templates المخصصة التي تحدد مطالبات ChatGPT لمهام محددة، مثل منشورات المدونة، أو حملات البريد الإلكتروني، أو تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي.

8. أداة توسيع الجمل بالذكاء الاصطناعي Editpad (الأفضل لعامة المستخدمين الذين يبحثون عن توسيع المحتوى بسهولة)

عبر Editpad أداة توسيع الجمل بالذكاء الاصطناعي

أداة EditPad AI's Sentence Expander من EditPad AI هي أداة لإعادة كتابة المقالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتحسين كتابتك وصقلها دون عناء.

تتيح لك مجموعة أدواته، بما في ذلك كاتب البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي ومُنشئ الفقرات بالذكاء الاصطناعي، توسيع نطاق كتابتك لسياقات مختلفة ببضع نقرات فقط.

تجعل واجهته البديهية وسهلة الاستخدام التعاون في الوقت الفعلي والتعليقات الفورية أمراً سهلاً. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك هذه الأداة على الكتابة بوضوح مع إمكانية الوصول المجاني ودعم لغات متعددة.

أفضل ميزات Editpad*

اختر ما بين "إطالة أكثر" لإضافة العمق أو "متابعة الكتابة" للبناء على الأفكار الحالية

أنشئ مقالات سردية وإقناعية وجدلية ووصفية في غضون ثوانٍ باستخدام كاتب المقالات بالذكاء الاصطناعي

قم بتوسيع وكتابة قصص خيالية وغير خيالية مقنعة استنادًا إلى مطالبات اللغة الطبيعية باستخدام أداة إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي

قيود لوحة التحرير

تقيد الأداة المدخلات بـ 200 كلمة لكل توسعة، مما قد يتطلب تفكيك النصوص الأطول

اشتكى المستخدمون من وجود العديد من الأخطاء النحوية والأخطاء الإملائية في المحتوى الذي تم إنشاؤه

تسعير تسعير تحرير*

مجاناً

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات Edditpad*

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Editpad؟

الشيء الوحيد الذي لا يعجبني في Editpad هو أنه في بعض الأحيان أثناء استخدام إعادة الصياغة كان يعطي معنى مختلفًا تمامًا، لذلك أقترح قبل المتابعة كنت أعيد التحقق من الجملة سواء كانت معقولة أم لا، بخلاف ذلك، أحب كل شيء في Editpad.

الشيء الوحيد الذي لا يعجبني في Editpad هو أنه في بعض الأحيان أثناء استخدام إعادة الصياغة كان يعطي معنى مختلفًا تمامًا، لذلك أقترح قبل المتابعة كنت أعيد التحقق من الجملة سواء كانت معقولة أم لا، بخلاف ذلك، أحب كل شيء في Editpad.

💡 نصيحة احترافية: الذكاء الاصطناعي هو أيضًا أداة قوية للعصف الذهني. اطلب منه التوسع في موضوع أو مفهوم تعمل عليه، وقد يمنحك زوايا جديدة لم تفكر فيها.

9. أداة HyperWrite لتوسيع الجمل (الأفضل للمحترفين الذين يبحثون عن مساعدة شخصية في الكتابة)

عبر أداة HyperWrite لتوسيع الجمل

يجعل برنامج HyperWrite's Sentence Expander من HyperWrite تحويل الجمل الأساسية إلى محتوى مفصّل ومفصّل بشكل جيد أمرًا سهلاً. إنه مثل روبوت محادثة تفاعلي يرشدك خلال عملية التوسيع. بمجرد أن يقوم بتوسيع النص الخاص بك، فإنه يشرح كيف حصل على الإجابة للرجوع إليها في المستقبل!

تقوم الأداة أيضًا بالمطالبة تلقائيًا استنادًا إلى السياق، حيث تسألك: *"هل تريدني أن أقوم بتوسيع جملة أخرى؟

أفضل ميزات HyperWrite*

قم بتحرير مستند أو رسالة لتحسين وضوحها ونغمتها وأسلوبها باستخدام المحرر السحري

بسّط المفاهيم التقنية أو المجردة إلى تفسيرات سهلة الفهم باستخدام ميزة "اشرح كأنني 5

استخدم خاصية الكتابة التلقائية المرنة وأداة توسيع الفقرات لإنشاء محتوى طويل وقصير والتوسع في كتابتك

قيود الكتابة الفائقة

تفتقر إلى ميزات تحرير أعمق تسمح للمستخدمين بإجراء تعديلات أكثر دقة على النمط أو التنسيق أو البنية داخل الأداة نفسها

تتطلب تسجيل الدخول في كل مرة لاستخدامها، على عكس الأدوات المجانية الأخرى التي توفر وصولاً فورياً دون الحاجة إلى المصادقة

تسعير هايبر الكتابة

قسط: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

إضافية: $ 44. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HyperWrite*

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HyperWrite؟

لا يخبرك متى ستنتهي الجملة أو الفقرة. تحتاج إلى الانتظار لبضع ثوانٍ لمعرفة ما إذا كنت ستحصل على أي اقتراحات أخرى بناءً على الجمل السابقة.

لا يخبرك متى ستنتهي الجملة أو الفقرة. تحتاج إلى الانتظار لبضع ثوانٍ لمعرفة ما إذا كنت ستحصل على أي اقتراحات أخرى بناءً على الجمل السابقة.

📮📮ClickUp Insight: 37% من المشاركين في استطلاع استخدام الذكاء الاصطناعي لدينا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير ورسائل البريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتضمن هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. باستخدام ClickUp، يمكنك الحصول على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والمحادثات والمستندات والمزيد - كل ذلك مع الحفاظ على سياق مساحة العمل بأكملها.

10. Typli. ai موسع الجمل (الأفضل لأصحاب الأعمال الحرة ورواد الأعمال الذين يحتاجون إلى نغمات محتوى متنوعة)

تقدم منصة Typli. ai أداة قوية لتوسيع الجمل تعمل على تحويل الجمل الموجزة إلى عبارات مفصلة. تقدم المنصة مجموعة شاملة تضم أكثر من 184 أداة من أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك كاتب البريد الإلكتروني، ومُنشئ المقالات، وأدوات إعادة الصياغة لإنشاء محتوى عالي الجودة.

على سبيل المثال، يتيح لك برنامج إعادة كتابة الجمل إنشاء نص جديد وفريد من نوعه بناءً على المحتوى الخاص بك، بينما يقوم محول النص إلى نص بشري بالذكاء الاصطناعي بإضفاء الطابع الإنساني على النص المدخل. كما أنه يوفر أيضًا إمكانات تحسين محركات البحث لتحسين ظهور المحتوى ومدقق انتحال مجاني.

أفضل ميزات Typli. ai

اكتب الجمل والمقالات الأطول مثل المقالات والتقارير والأوراق البحثية التي تصل إلى 10000 كلمة في قسم الإدخال

تتبع عدد الكلمات في كل من الجملة الأصلية والنص الموسع لتلبية أهداف أو حدود الطول

استخدم أدوات الكتابة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لأغراض مختلفة مثل كاتب الكلام بالذكاء الاصطناعي، ومُنشئ المناظرات بالذكاء الاصطناعي، ومُلخِّص الذكاء الاصطناعي، ومُحوِّل الصوت المبني للمجهول إلى صوت مفعول، ومُعيد كتابة الدردشة

قيود الذكاء الاصطناعي

يسمح الإصدار المجاني بما يصل إلى 1,000 كلمة فقط في المحتوى الموسع

مرونة محدودة لضبط نبرة أو هدف المحتوى الموسَّع

تسعير الذكاء الاصطناعي

مجاناً

أساسي: 12. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى ذلك: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

محترف: 49.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: عند توسيع الجمل، استخدم تراكيب جمل متنوعة. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تنويع المحتوى الخاص بك عن طريق تحويل عبارة بسيطة إلى جملة معقدة أو إدخال عناصر مثل التوازي للحصول على تدفق أكثر جاذبية.

ابقَ "اكتب" على المسار الصحيح مع ClickUp

قد يبدو العثور على أداة مثالية لتوسيع الجمل بالذكاء الاصطناعي بمثابة البحث عن الكنز، خاصة مع وجود العديد من الأدوات المتاحة. تقدم الخيارات التي ناقشناها ميزات رائعة، من تحسين الوضوح إلى إضافة العمق إلى كتابتك.

ولكن لماذا تكتفي بتحسين الجمل فقط بينما يمكنك تحسين سير عملك بالكامل؟

ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، يتجاوز مجرد تحسين كتابتك. فباستخدام ClickUp Docs، يمكنك إنشاء كل شيء بسلاسة بدءًا من منشورات المدونة إلى التقارير أثناء التعاون في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يساعد ClickUp Brain في تحويل أفكارك التقريبية إلى محتوى واضح وموجز، مما يمنح كتابتك دفعة إضافية.

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