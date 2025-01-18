أفضل 10 أدوات لتبسيط النصوص بالذكاء الاصطناعي لكتابة سهلة وواضحة في 2025

في بعض الأحيان، يبدو أحيانًا أن انتباه الإنسان يتضاءل كل يوم!

إذا لم تكن كتابتك واضحة تمامًا وذات تأثير كبير، فسرعان ما يفقد القراء اهتمامهم ويمضون قدمًا، مما يؤدي إلى انخفاض تفاعل الجمهور. ‍إن كتابة محتوى واضح وموجز يلقى صدى لدى جمهورك هي مهارة.

ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لتحويل جملك المعقدة إلى محتوى سهل القراءة؟ هذا هو المكان الذي يساعدك فيه مُبسِّط النصوص . إنه بمثابة مدرب كتابة شخصي لإعادة كتابة النص الخاص بك لتحقيق أقصى قدر من الوضوح.

يشاركك هذا الدليل أفضل 10 مبسّطات نصية تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء محتوى يبقي القراء متعلقين به.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي أفضل 10 مبسّطات نصية بالذكاء الاصطناعي لكتابة سهلة وواضحة:

ClickUp: الأفضل لتبسيط المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي Junia.AI: الأفضل لتبسيط المحتوى التقني ProWritingAid: الأفضل للتحرير في الوقت الفعلي Dumb It Down: الأفضل لشرح المصطلحات MyCleverAI: الأفضل لتطوير المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي Writecream: الأفضل للمحتوى متعدد اللغات Semantic Pen AI: الأفضل لكتابة المقالات Textbuddy: الأفضل لسهولة القراءة بشكل أفضل QuestGenius: الأفضل لتوسيع النص HyperWrite: الأفضل للحصول على تعليقات على الكتابة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة تبسيط النص بالذكاء الاصطناعي؟

يمكن أن يكون تحرير كل جملة يدويًا لتحسين سهولة القراءة أمرًا شاقًا ويستغرق وقتًا طويلاً. وهنا يأتي دور أدوات تبسيط النصوص بالذكاء الاصطناعي.

فيما يلي علامات مبسِّط جمل الذكاء الاصطناعي الرائع:

معالجة اللغة الطبيعية (NLP) : يجب أن تستخدم أداة تبسيط النصوص القوية للذكاء الاصطناعي خوارزميات متقدمة في معالجة اللغات الطبيعية. فهو يساعد على تحليل الجمل المعقدة وإعادة كتابتها بدقة مع الاحتفاظ بالرسالة الأصلية. تحتوي معظم الأدوات الملائمة للبرمجة اللغوية العصبية علىمنشئ نصوص الذكاء الاصطناعي كذلك

: يجب أن تستخدم أداة تبسيط النصوص القوية للذكاء الاصطناعي خوارزميات متقدمة في معالجة اللغات الطبيعية. فهو يساعد على تحليل الجمل المعقدة وإعادة كتابتها بدقة مع الاحتفاظ بالرسالة الأصلية. تحتوي معظم الأدوات الملائمة للبرمجة اللغوية العصبية علىمنشئ نصوص الذكاء الاصطناعي كذلك تعديلات على المفردات: اختر أداة تزيل المصطلحات وتستبدلها بنص واضح وهادف. قد يؤدي الإفراط في التبسيط إلى حد الغموض إلى نتائج عكسية. ابحث عن الأدوات التي تحتوي على قاموس مدمج أو معجم مدمج في السياققدرات إعادة الكتابة خيارات التخصيص : جرّب الأدوات التي تتيح لك ضبط مستوى التبسيط بناءً على احتياجات جمهورك. قد توفر بعض الأدوات إعدادات لمستويات قراءة مختلفة أو القدرة على الاختيار بين أنماط تبسيط مختلفة

اختر أداة تزيل المصطلحات وتستبدلها بنص واضح وهادف. قد يؤدي الإفراط في التبسيط إلى حد الغموض إلى نتائج عكسية. ابحث عن الأدوات التي تحتوي على قاموس مدمج أو معجم مدمج في السياققدرات إعادة الكتابة آلية التغذية المرتدة : استخدام مولد النص بالذكاء الاصطناعي الذي يوفر ملاحظات حول درجات سهولة القراءة أو اقتراحات لمزيد من التبسيط لتحسين مهارات الكتابة

: استخدام مولد النص بالذكاء الاصطناعي الذي يوفر ملاحظات حول درجات سهولة القراءة أو اقتراحات لمزيد من التبسيط لتحسين مهارات الكتابة خيارات تنسيق غنية : النص الجيد التنظيم هو نصف الطريق إلى الفهم. ابحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تدعم خيارات التنسيق الغنية مثل تحويل النص إلى نقاط أو جداول

: النص الجيد التنظيم هو نصف الطريق إلى الفهم. ابحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تدعم خيارات التنسيق الغنية مثل تحويل النص إلى نقاط أو جداول دعم اللغة: الأدوات التي تدعم لغات ولهجات متعددة أمر لا بد منه. فهي تساعد الكُتّاب والمسوقين على تكييف رسائلهم للتواصل بفعالية مع جمهور متنوع من مختلف الثقافات والمناطق.

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي (حالات الاستخدام والأدوات)

أفضل 10 أدوات لتبسيط النصوص بالذكاء الاصطناعي

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

تحسين المحتوى الخاص بك بنقرة واحدة في ClickUp Docs مع الذكاء الاصطناعي

تخيل هذا: لقد قضيت ساعات في صياغة نسخة الصفحة المقصودة المثالية لمنتجك الجديد. إنها جذابة ومليئة بالإبداع وتصل إلى جميع الكلمات الرئيسية الصحيحة. ولكن عندما تصل إلى فريق المبيعات، يطلبون منك إعادة صياغتها.

لماذا؟ لأن عملاءك لن يفهموها. المصطلحات مربكة، وكل ما يهتم به العملاء هو فوائد المنتج. والآن تعود إلى نقطة الصفر، وتعيد كتابة كل شيء من الصفر.

ClickUp Brain

هنا حيث انقر فوق الدماغ يأتي في. مع أداة تبسيط النصوص بالذكاء الاصطناعي، يمكنك توفير ساعات من الجهد. ما عليك سوى نسخ النص ولصقه في Brain وإضافة مطالبة لتبسيطه. يوفر نسخة واضحة في بضع ثوانٍ فقط.

إليك مثال على كيفية تبسيط ClickUp Brain للنص:

ClickUp Brain

يضمن لك ClickUp Brain أن تكون رسالتك موجزة وتصل إلى الأوتار الصحيحة. اعتمد عليه كمحرر شخصي لك وقل وداعاً لإعادة الكتابة التي لا تنتهي!

ClickUp Docs

يمكنك أيضًا استخدام مستندات ClickUp لكتابة المحتوى الخاص بك و التحرير باستخدام الذكاء الاصطناعي . ما عليك سوى الوصول إلى ClickUp AI من شريط الأدوات النصية في المستندات لـ كتابة وتحرير وإنشاء وتلخيص المحتوى مباشرةً داخل مستنداتك.

استخدام مستندات ClickUp Docs وخيارات التنسيق الغنية لكتابة المحتوى وتحريره

لتبسيط المحتوى الموجود لديك، حدد النص واستخدم أيقونة الذكاء الاصطناعي في شريط أدوات النص. ستعمل ClickUp Brain على تحسين الكتابة, إصلاح القواعد النحوية أو جعل النص أطول أو أقصر، أو تبسيطه، أو إنشاء إجراء. نعم، الأمر بهذه البساطة!

أفضل جزء في ClickUp Docs هو التعاون في الوقت الحقيقي. يمكنك المشاركة في تحرير النص مع أعضاء فريقك في نفس الوقت، ويتم تحديث أحدث إصدار في مساحة عمل كل عضو.

هل تريد تبسيط المحتوى الخاص بك أكثر؟ لا تنسَ التنسيق! في ClickUp Docs، يمكنك تنسيق النص الخاص بك باستخدام العناوين واللافتات والقوائم والمزيد لإنشاء مستندات جذابة بصريًا. يجعل التنسيق المناسب المحتوى الخاص بك أسهل في القراءة ويساعد على إبراز المعلومات المهمة، ويوجه القراء بسلاسة عبر أفكارك.

هذا التآزر بين الذكاء الاصطناعي وأدوات التعاون تضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة، بالمعنى الحرفي والمجازي.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء محتوى بسهولة عن طريق كتابة الأمر /AI في مستندات ClickUp Docs

احصل على أكثر من 100 قالب موجه مدعوم بالأبحاث للتوصيل والتشغيل لمساعدتك في الحصول على أفضل مخرجات باستخدام الذكاء الاصطناعي

قم بتخصيص نبرة المحتوى الخاص بك، مما يضمن أن يكون له صدى لدى جمهورك الأوسع

قم بما يليالتدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأخطاء النحوية واقتراح بدائل أكثر وضوحًا

ترجمة النص إلى لغات مختلفة باستخدام ClickUp Brain، مما يسهّل توطين المحتوى الخاص بك للتواصل المخصص

قيود ClickUp

قد تشعر بالإرهاق عند البدء في استخدام التطبيق لأنه يحتوي على الكثير من الميزات

لا يتم تضمين ClickUp Brain في الباقة المجانية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

لم نبدأ فقط في كتابة المقالات، ولكننا قررنا القيام بذلك على نطاق واسع، لذلك كنا بحاجة إلى منصة قوية يمكنها التكيف بسهولة مع العدد المتزايد من المواد التي نقدمها. كان ClickUp هو الخيار الأفضل.

كريستينا ويلسون، مديرة المحتوى في Graphite

2. Junia.AI (الأفضل لتبسيط المحتوى التقني)

عبر جونيا يقدم Junia.AI أداة مجانية لتبسيط النصوص بالذكاء الاصطناعي يمكنها التعامل مع ما يصل إلى 500 كلمة في المرة الواحدة. ويمكنه إنشاء مرادفات وإنشاء اقتباسات للمقالات التقنية. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك أيضًا تلخيص المحتوى وإعادة صياغته وترجمته وتغيير نبرة الصوت في المحتوى.

تُسهِّل عمليات الإكمال التلقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Junia إنشاء محتوى تقني. عليك إدخال الكلمات المفتاحية، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء محتوى ذي صلة يتوافق مع السياق. يساعد الذكاء الاصطناعي Junia AI أيضًا في إنشاء الأسئلة الشائعة لتحسين سهولة قراءة النص الخاص بك.

أفضل ميزات Junia.AI

تمكين GPT-4 من الكتابة بفهم سياقي محسّن، مما يوفر إجابات دقيقة

إضافة صوت مخصص للعلامة التجارية لاستخدامه في جميع أجزاء المحتوى

الحصول على دعم متعدد اللغات لتوطين المحتوى الخاص بك

قيود Junia.AI

إذا كنت تنشئ مقالًا، فقد يختلط النص البديل للصور أحيانًا مع المحتوى، مما يجعل القراء يفقدون السياق

لا توجد خطة مجانية متاحة لاختبار الأداة

تسعير Junia.AI

مجاني

مُنشئ : 34 دولارًا شهريًا

: 34 دولارًا شهريًا محترف: 59 دولارًا شهريًا

جونيا.AI التقييمات والمراجعات

تقييمات غير كافية

أنا حقا أحب جونيا. يكتب محتوى جيد وذلك أيضًا مجانًا. معظم أدوات الذكاء الاصطناعي لديها حد قليل جدًا في الشهر ولكن جونيا لديها 5000 كلمة وهو ما يكفي بالنسبة لي لأنني أستخدمه لعناوين الإعلانات ووصفها. تعجبني معظم الميزات ولكن يمكن أن تكون واجهة المستخدم الخاصة بهم أفضل بكثير من نسختهم الحالية.

مراجعة G2

🧠 هل تعلم؟ هل تعلم؟ قانون الكتابة البسيطة لعام 2010 يفرض على الوكالات الفيدرالية الأمريكية استخدام لغة واضحة ومباشرة في الاتصالات العامة، بما في ذلك النماذج والتعليمات واللوائح الموجهة لعامة الناس. وهذا يسلط الضوء على أهمية التواصل البسيط لضمان سهولة الوصول والحد من الالتباس.

3. ProWritingAid (الأفضل للتحرير في الوقت الحقيقي)

عبر ProWritingAid ProWritingAid هو مساعد الكتابة الذي يتجاوز التدقيق النحوي الأساسي. تساعدك أداة إعادة الصياغة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على إضافة عبارات سياقية حتى لا تضطر إلى التعامل مع الكتابة الركيكة أو العبارات غير الملائمة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأداة إعادة الصياغة في ProWritingAid تبسيط كتابتك من خلال توسيع المحتوى أو إضافة تفاصيل ذات صلة أو تحسين قابلية القراءة. يمكنك الحصول على ملاحظات نحوية وأسلوبية في الوقت الفعلي لتصحيح الأخطاء أثناء الكتابة. كما أن لديها ميزة تقرير النقد الذي يوضح نقاط القوة والضعف في كتابتك.

ProWritingAid أفضل الميزات

تبسيط ما يصل إلى 250 كلمة باستخدام أداة تبسيط النص المجانية

تعرف على الأساس المنطقي وراء اقتراح الكتابة حتى تتمكن من الكتابة بشكل أفضل

تخصيص أدلة الأسلوب والقواميس الخاصة بك لتلقي اقتراحات مصممة خصيصاً لك

ادمج ProWritingAid مع منصتك المفضلة مثل Docs أو Word أو Scrivener دون تعطيل سير عملك اليومي

قيود ProWritingAid

عليك أن تدفع تكلفة إضافية لمدقق الانتحال

يمكن أن يعمل ببطء في بعض الأحيان

تسعير ProWritingAid

مجاني

القسط: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا شهريًا المحترف المميز: 36 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ProWritingAid #### تقييمات ومراجعات ProWritingAid

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

من بين العديد من برامج التحرير التي جربتها، وجدت أن برنامج PWA هو الأسهل والأكثر شمولاً. أنا أرسل جميع مخطوطاتي من خلاله وأعتمد على PWA في اكتشاف أخطائي وسهواتي. فهو يعمل بسرعة ويمكن الاعتماد عليه ولا يكتفي بإصلاح كتاباتي فحسب، بل أتعلم من تلميحاته أيضاً.

مراجعة G2

4. تلميحات (الأفضل لشرح المصطلحات)

عبر خففه أحد أفضل الأساليب لكتابة محتوى بسيط هو أن تفهم أولاً المعنى الأصلي للعبارة أو المصطلحات. فبمجرد فهمك للمعنى الكامن وراء المصطلحات المتخصصة وشرحها بلغة سهلة الفهم، سيفهمها قراؤك أيضًا.

يساعدك تطبيق Dumb It Down's AI Explainer على تقسيم المصطلحات المعقدة إلى مصطلحات سهلة. يمكنك أن تطلب منه شرح العبارات أو الاقتباسات أو المفاهيم أو التعابير الاصطلاحية، مما يسهل عليك فهم السياق والكتابة بوضوح.

Dumb It Down أفضل الميزات

احصل على تفسيرات لأي كلمة باستخدام أداة الشرح الخاصة به

ابحث عن أصل أي كلمة أو اقتباس أو عبارة باستخدام أداة Origin الخاصة به

احصل على ملخصات سريعة من إنشاء الذكاء الاصطناعي للمقالات الطويلة عن طريق لصق نص أو تقديم عنوان URL

راجع المستندات المعقدة أو التقنية بسهولة باستخدام ميزة الدردشة بصيغة PDF

قيود التقصير #### قيود التقصير

تقدم الخطط المجانية 20 رصيدًا فقط في الشهر

يمكنك تبسيط ما يصل إلى 200 كلمة دفعة واحدة مع الباقة المجانية

Dumb It Down التسعير

مجانية

الإيجابي: 2.99 دولار شهرياً

Dumb It Down التقييمات والمراجعات

تقييمات غير كافية

📖 اقرأ المزيد: الذكاء الاصطناعي مقابل المحتوى الذي ينشئه الإنسان: الإيجابيات والسلبيات

5. MyCleverAI (الأفضل لتطوير المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي)

عبر MyCleverAI على الرغم من أن MyCleverAI مخصص بشكل أساسي لإنشاء تصميمات الويب بالذكاء الاصطناعي، إلا أنه يحتوي أيضًا على ميزات رائعة للكتابة وتحسين محركات البحث. يمكنك تبسيط وتلخيص وتقصير النص الخاص بك. كما أنه يحتوي على أدوات ذكاء اصطناعي لإجراء التدقيق النحوي والتدقيق الإملائي.

هل تريد فهم مفهوم معقد قبل الكتابة عنه؟ يقدم MyCleverAI معلم ذكاء اصطناعي وروبوت محادثة تفاعلي لمساعدتك في تعلم الموضوعات التقنية.

أفضل مزايا MyCleverAI

قم بإجراء تصحيحات سياقية لأسلوبك في الكتابة باستخدام المدقق الإملائي القائم على الذكاء الاصطناعي

الحصول على مرادفات لأي كلمة لجعل نصك أبسط وأكثر تأثيراً

إنشاء خطة تسويقية مصممة خصيصاً لموقعك الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي

قيود MyCleverAI

أبلغ بعض المستخدمين أن ميزة تدقيق تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي لا تعمل بشكل صحيح

تقوم أداة توليد الكلمات المفتاحية بالذكاء الاصطناعي بإنشاء كلمات مفتاحية عشوائية بدون معلومات إضافية، مثل صعوبة الكلمات المفتاحية وحجم البحث، وما إلى ذلك.

تسعير MyCleverAI

مجانًا

وصول كامل: 25 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات MyCleverAI

تقييمات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: استخدم درجة سهولة القراءة لدى فليش للتأكد من سهولة قراءة المحتوى الخاص بك. استهدف الحصول على درجة 60-70 للحصول على نص واضح يسهل الوصول إليه ويمكن لمعظم الناس فهمه بسهولة. يتوافق هذا النطاق عادةً مع مستوى قراءة يتراوح بين الصف الثامن والتاسع الابتدائي، مما يجعل كتابتك أكثر سهولة لجمهور واسع.

6. Writecream (الأفضل للمحتوى متعدد اللغات)

via كتابة Writecream هو في المقام الأول أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي مع مبسط نصي مجاني. ما عليك سوى لصق المحتوى، وسيقوم Writecream بتبسيط النص وتحويله إلى كلام لسهولة العرض. كما يتيح لك أيضًا تحديد النبرة المرغوبة (على سبيل المثال، احترافية أو غير رسمية) والأسلوب (على سبيل المثال، إعلامي) لتبسيط النص.

يمكنك إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك مقالات المدونات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني، ونسخ الإعلانات، وحتى البودكاست باستخدام Writecream. بالإضافة إلى ذلك، يساعد Writecream أيضًا في كتابة الأوراق المهنية والمقالات الصحفية بلغة بسيطة.

أفضل ميزات Writecream

تبسيط المحتوى بأكثر من 75 لغة

طرح الأسئلة على مساعد الكتابة المسمى "جيني"، والذي يشبه ChatGPT

إنشاء استنتاجات مدونة في ثوانٍ باستخدام منشئ الاستنتاجات الخاص به

توليد المقالات بسرعة باستخدام منشئ المقالات المكون من 4 خطوات

قيود Writecream

تحتوي الباقة المجانية على رصيد واحد فقط للاستخدام

تسعير #### Writecream

مجاني

غير محدودة: 9 دولارات شهريًا

Writecream التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Writecream

Writecream قادر على توليد نصوص صحيحة نحويًا وموضوعيًا بسرعة وكفاءة. علاوة على ذلك، يمكنه التكيف مع أنماط الكتابة والمواضيع المختلفة، مما يجعله أداة قيمة للكتاب والصحفيين والمسوقين. من المؤسف جدًا أنه يمكنك الوصول إلى 300 حرف فقط.

مراجعة G2

7. القلم الدلالي AI (الأفضل لكتابة المقالات)

via القلم الدلالي AI يبرز القلم الدلالي للذكاء الاصطناعي كواحد من أفضل أدوات تبسيط النصوص بالذكاء الاصطناعي، حيث يوفر القدرة على تخصيص الإخراج بناءً على مستوى التقدير المطلوب. يمكنك استخدام كاتب الجمل بالذكاء الاصطناعي لضبط نبرة المحتوى الخاص بك.

كما يتيح لك تحويل أي فيديو على YouTube إلى مقال. أفضل جزء هو أنه يمكنك نشر المقالات مباشرة على WordPress أو Webflow بنقرة واحدة فقط.

أفضل ميزات القلم الدلالي للذكاء الاصطناعي

يمكنك إنشاء ما يصل إلى 5 مقالات دفعة واحدة باستخداممولد محتوى الذكاء الاصطناعي أنشئ مقالك بميزات التخصيص القوية الخاصة به

أضف روابط داخلية وخارجية إلى المحتوى الخاص بك عن طريق إضافة الإعداد المسبق والموضوع

قيود الذكاء الاصطناعي للقلم الدلالي

قد يواجه صعوبة في فهم السياقات الدقيقة أو المعقدة، مثل التعبيرات الاصطلاحية أو السخرية

تسعير الذكاء الاصطناعي للقلم الدلالي

أساسي : 17 دولاراً شهرياً

: 17 دولاراً شهرياً بداية : 37 دولارًا شهريًا

: 37 دولارًا شهريًا محترف: 47 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات القلم الدلالي للذكاء الاصطناعي

مراجعات غير كافية

💡اختراق سريع: عند إنشاء محتوى لجمهور مختلف، اطلب من أدوات الذكاء الاصطناعي إنشاء إصدارات متعددة بمستويات تعقيد مختلفة. على سبيل المثال، اطلب ثلاثة إصدارات من نفس المحتوى: واحد للخبراء، وواحد للجمهور العام، وواحد للمبتدئين. يتيح لك هذا النهج تخصيص المحتوى لمستويات معرفية محددة.

8. Textbuddy (الأفضل لسهولة القراءة)

via TextBuddy Textbuddy هو مبسّط نصي مباشر يعمل بالذكاء الاصطناعي و برنامج إعادة الكتابة . تقوم هذه الأداة بتقسيم الجمل، وتحليل مشاعر النص، وإعادة كتابة الفقرات.

وهي توفر درجة سهولة القراءة وتقيّم مستوى الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات. الدرجات على النحو التالي

أ، أ2: مستخدم أساسي/لغة بسيطة

B1، B2: مستخدم مستقل/لغة بسيطة

ج 1، ج 2: مستخدم بارع/لغة معقدة

تساعد هذه الدرجات على فهم سهولة قراءة النص وكتابة جمل أوضح.

أفضل ميزات برنامج Textbuddy

تحديد المشكلات المحتملة في النص، مثل الجمل الطويلة، واللغة المعقدة، والصوت المبني للمجهول، والظروف، وكلمات الحشو، وأخطاء التنسيق باستخدام محرر النص

احصل على مرادفات للكلمات المعقدة بنقرة واحدة، مما يسهل عليك اختيار الكلمات بسهولة لتحسين الوضوح

عرض وقت القراءة والتحدث للنص الخاص بك

قيود برنامج Textbuddy

يفتقر إلى نسخة تجريبية مجانية لاختبار الميزات

تسعير #### تسعير Textbuddy

قسط: 19 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Textbuddy

تقييمات غير كافية

9. QuestGenius (الأفضل لتوسيع النص)

via كويست جينيوس QuestGenius عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مجموعة من الأدوات النصية المصممة لمساعدة المستخدمين في مهام الكتابة المختلفة. يمكنك تبسيط ما يصل إلى 300 كلمة في دفعة واحدة، مع إتاحة 5 أرصدة مجانية لاستكشاف الميزات الرئيسية للأداة. كما تتيح لك إعادة صياغة النص بنغمات مختلفة.

ميزته الفريدة هي أداة إنشاء الاختبار. يمكنك تقديم بعض النصوص، واختيار مستوى الصعوبة ونوع الاختبار، وتقوم الأداة تلقائيًا بإنشاء اختبار مصمم خصيصًا للمحتوى الخاص بك. يساعدك هذا على تقييم ما إذا كان جمهورك قد استوعب المفاهيم الأساسية والوجبات الجاهزة أو ما إذا كنت بحاجة إلى تبسيط المحتوى الخاص بك بشكل أكبر.

أفضل ميزات QuestGenius

توسيع النص الخاص بك لتبسيط المواضيع المعقدة بفعالية

اختر من قائمة نغمات مختلفة للنص الخاص بك

إنشاء ملخصات سريعة بالذكاء الاصطناعي للمحتوى التقني

قيود QuestGenius

يفتقر إلى ميزات التحرير والتدقيق النحوي في الوقت الفعلي

تسعير كويست جينيوس

مجاناً

قسط: 12 دولارًا شهريًا مقابل 200 رصيد

تقييمات ومراجعات QuestGenius

تقييمات غير كافية

10. HyperWrite (الأفضل للحصول على تعليقات كتابية)

via فرط الكتابة تستخدم أداة HyperWrite "اشرح وكأنني في الخامسة من عمري" المبتكرة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك GPT-4، لتبسيط الموضوعات التقنية. وتستخدم تشبيهات وأمثلة ذات صلة لضمان فهم الأشخاص من مختلف الفئات العمرية ومستويات القراءة للمحتوى الخاص بك بسهولة.

يمكنك تجربة HyperWrite لتبسيط نظرية علمية أو شرح الأحكام القانونية والمالية المعقدة بمصطلحات الشخص العادي. يساعد محرره السحري أيضًا في تنقيح النص الخاص بك من أجل الوضوح والتدفق وسهولة القراءة.

HyperWrite أفضل الميزات

احصل على اقتراحات تحرير في الوقت الفعلي لتبسيط النص الخاص بك

تطبيق أدلة الأنماط للحفاظ على أسلوب متسق عبر المستندات المختلفة

تعرّف على النقاط أو المعلومات الأساسية من أي نص باستخدام مُلخِّص الذكاء الاصطناعي

قيود HyperWrite #### قيود HyperWrite

واجهة المستخدم الخاصة به ليست بديهية للغاية

سرعة إنشاء المحتوى بطيئة مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

تسعير HyperWrite

مجاني

قسط : 19.99 دولارًا شهريًا

: 19.99 دولارًا شهريًا علاوة: 44.99 دولاراً شهرياً

HyperWrite التقييمات والمراجعات

مراجعات غير كافية

🧠 هل تعلم؟ تقدم الحكومة الأمريكية دورات تدريبية بلغة بسيطة مع أدوات وموارد لتبسيط الكتابة والتواصل بوضوح.

استخدم ClickUp لتبسيط النص ## استخدم ClickUp لتبسيط النص

تبسيط النص الخاص بك يعني أكثر من مجرد جعله خاليًا من المصطلحات. تحتاج إلى هيكلة المحتوى لفهم أفضل، وإضافة عناصر مرئية، واستخدام المصطلحات أو التشبيهات ذات الصلة التي يمكن لجمهورك المستهدف فهمها.

ولكن كل هذا يتطلب الكثير من الوقت والجهد اليدوي. تجعل أدوات تبسيط النص بالذكاء الاصطناعي حياتك أسهل من خلال تقسيم النص التقني تلقائيًا إلى محتوى واضح. حتى أن بعض الأدوات تقدم اقتراحات في الوقت الفعلي للتوضيح. في حين أن جميع الأدوات الموجودة في هذه القائمة تجعل كتابتك أكثر جاذبية، تبرز أداة ClickUp كحل نهائي.

يعمل ClickUp Brain على تبسيط المحتوى الخاص بك للحصول على وضوح أفضل في ثوانٍ. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء المهام وتعيين أعضاء الفريق والمزيد من النص المبسط! استخدم ClickUp للتعاون في الوقت الفعلي، وتقديم الملاحظات الكتابية، وإدارة مشاريعك بسلاسة - كل ذلك في منصة واحدة.

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