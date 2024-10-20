أفضل 10 بدائل لمايكروسوفت لوب تجعل التعاون يبدو سهلاً

مايكروسوفت لوب مثل المقهى القريب منك. ☕

ما عليك سوى الحضور مع جميع أصدقائك، ويمكنك العمل معًا أثناء احتساء بعض المشروبات التي تحتوي على الكافيين. على الرغم من أن Microsoft Loop قد لا يكون قادراً على توفير المشروبات والطعام، إلا أنه يساعدك على التعاون افتراضياً مع أقرانك!

باستخدام واجهة مستخدم بسيطة، تساعد المنصة كلاً من الطلاب والشركات على التعاون في نفس المشروع في نفس الوقت. ولكنها ليست الحل الوحيد المتاح! من المهم أن تكون مميزاً وأن تتذوق الأدوات الأخرى - تماماً كما تجرّب العديد من المقاهي قبل أن تجد المكان الذي تفضله!

لجعل عملية اتخاذ القرار تسهيلاً لك، قمنا بتجميع قائمة أفضل 10 بدائل لـ Microsoft Loop التي أعادت تعريف لوجستيات تعاون الفريق!

ما هو Microsoft Loop؟

عبر: حلقة مايكروسوفت مايكروسوفت لوب هي منصة تسهل التعاون في الوقت الفعلي ومشاركة المعلومات مع عدة أشخاص تحت سقف واحد.

صُممت هذه الأداة لتجنب التنقل بين تطبيقات مايكروسوفت الأخرى مثل Word وExcel وPowerPoint Presentation، وتساعدك هذه الأداة على إنشاء مساحات عمل للتفكير والتعليق والعمل على نفس المشروع معًا.

في الواقع، يمكنك أيضًا جعل عملية وضع الأفكار أبسط مع الذكاء الاصطناعي المساعد. ما عليك سوى كتابة سؤال وسيساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي بإجابات تعطيك دفعة قوية ليوم عملك.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك شريط البحث في المنصة العثور على قوالب بناءً على كلمات رئيسية محددة، مثل مخطط حملة تسويقية . كما يمكنك العمل بسهولة عبر مشاريع متعددة باستخدام أدوات إدارة المشاريع والإنتاجية الخاصة به.

بشكل عام، يعمل Microsoft Loop كمساحة عمل تعاونية (فكر في Notion)، ولكن مجموعة ميزاته ليست مناسبة للجميع. بعض المستخدمين تجد أن لديها ميزات مشابهة لميزات المنافسين الحاليين ويعتقدون أنه لا يقدم أي شيء فريد من نوعه يمكن أن يدفعهم إلى إجراء التبديل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Microsoft Loop؟

ضع في اعتبارك هذه الميزات كمعيار عند اختيار بديل Microsoft Loop:

قوالب المشروع: ابحث عن بديل Microsoft Loop الذي يوفر مساعدة سهلة للمشروع من خلال قوالب عالية الجودة لحالات الاستخدام المختلفة التعاون عبر الإنترنت: واحدة من أكبر وظائف Microsoft Loop هي إعداد المستخدمين بمنصة تعاون من أجل التواصل في الوقت الفعلي وبشكل مبسط. ومن الطبيعي أن نتوقع من بديلها أن يقدم ميزات للإنشاء المشترك، مثل سلاسل التعليقات, ألواح بيضاء رقمية وعلامات المستخدم دعم الذكاء الاصطناعي: لا يمكنك الحصول على أداة تعاون بدون ذكاء اصطناعي في هذا العصر! ابحث عن بديل يوفر دعم الذكاء الاصطناعي لمهام مثل الكتابة والعصف الذهني للأفكار التوافق: من الجيد أن يكون لديك أداة تعمل على جميع الأجهزة ولا تقتصر فقط على نظام ويندوز أو ماك (مثل Microsoft Teams أو مستندات جوجل) التكاملات: ليست فكرة سيئة أبدًا أن تستخدم أداة تتكامل مع التطبيقات الأخرى وتقلل من عمليات الذهاب والإياب المزعجة لإدارة المشاريع إدارة المستندات: ابحث عن حل يساعدك على تحرير وإدارة جميع المستندات الخاصة بمشاريعك في مكان واحد، مما يسهل عليك مواكبة ذلك!

## أفضل 10 بدائل لـ Microsoft Loop لتعزيز تعاون الفريق

استنادًا إلى الميزات المذكورة أعلاه، قمنا بتنسيق قائمة تضم 10 بدائل لـ Microsoft Loop يمكنك الحصول عليها على الفور. اطلع على ميزات كل خيار وإيجابياته وسلبياته لاتخاذ أفضل خيار! ❤️

1. انقر فوق

تعاون بصريًا مع أعضاء الفريق داخل ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ

لا يمكنك ذكر التعاون في العصر الحديث بدون ClickUp! صُمم ClickUp للفرق سريعة الإيقاع التي تعتمد على العمل الجماعي في الوقت الفعلي، ويوفر ClickUp جميع أدوات التعاون في إدارة المشاريع في مكان واحد! ⭐

البدء سهل مثل سهولة تصفح الإنترنت! فقط انقر على الصورة الرمزية لمساحة العمل الخاصة بك واختر + مساحة عمل جديدة. توجد مساحات العمل في الجزء العلوي من انقر فوق التسلسل الهرمي للمشروع ، ومن هذه النقطة، يمكنك تقسيمها إلى مسافات ومجلدات وقوائم وغيرها.

هل تحتاج إلى حل مبسط لتحرير المستندات وتخزينها وإدارتها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، إذن ClickUp Docs هو أفضل صديق لك! يمكنك إنشاء مستندات بصفحات متداخلة وعلامات قابلة للتتبع وتحريرها مع المتعاونين معك في نفس الوقت.

في الواقع، مع كشف التعاون المباشر لـ ClickUp ، يمكن للمستخدمين معرفة متى يقوم الأعضاء الآخرون بالكتابة والتحرير معًا، حتى لا يكون هناك ازدواجية في الجهود!

استخدام ClickUp AI لإنشاء منشور مدونة في ClickUp Docs من مطالبة بسيطة لإضافة التفاصيل والجوانب المهمة الأخرى

هل ذكرنا خيار استخدام انقر فوق الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص وتحريرها بسهولة؟ يأتي مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي للمنصة مع أكثر من 100 مطالبة خاصة بالأدوار لإكمال مهام مثل:

كتابة مستند - مثلالجدول الزمني للمشروع أو موجز محتوى - من الصفر

تحسين المستندات الحالية من حيث القواعد اللغوية والنغمة

تلخيص المحتوى المطول

ترجمة المستندات (أكثر من 10 لغات مدعومة)

أصبح التعاون مع فرق العمل عن بُعد والفرق الموزعة في غاية السهولة، وذلك بفضل عرض ClickUp Chat التي تسمح بمشاركة التحديثات والطلبات والروابط والتعليقات الحالية داخليًا.

ستحب فرق العمل متعددة الأقسام قالب مشروع ClickUp متعدد الوظائف لإدارة تبعيات المهمة والتقدم والتواصل دون احتكاك!

لنفترض أنك تريد إجراء عصف ذهني مع فريقك. فقط أطلق ClickUp Whiteboards في مساحة العمل الخاصة بك، وادعُ الأشخاص، واستخدم ذكاءك الجماعي في العمل. تأتي اللوحة مزودة بخاصية السحب والإفلات لمساعدة فريقك على إضافة سياق للمناقشات مع المهام والملفات والمستندات والمكونات الأخرى!

ClickUp أفضل الميزات

منصة شاملة لإدارة المعرفة والتعاون

لوحة بيضاء ومُستندات سهلة الاستخدام تُسرِّع من عمليات الفريق

إدارة و تتبع جميع المشاريع في مكان واحد الكتابة والتحرير بمساعدة الذكاء الاصطناعي

أكثر من 15 مشاهدة لإدارة المهام وأعباء العمل

عرض محادثة شاملة تتيح مشاركة الروابط والتضمينات

أكثر من 1000 قالب لإدارة المشاريع

متاح متعدد المنصات

أكثر من 1,000 تكامل لتقليل التبديل بين السياقات

التدقيق و منشئ النماذج أدوات للحصول على ملاحظات وطلبات داخلية سلسة

التبديل بين مساحات العمل بنقرة واحدة في ClickUp 3.0

قيود ClickUp

تخلق المجموعة الواسعة من الميزات منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد - ولكن دروس وأدلة تعليمية وفيرة تجعل الانتقال سلسًا

يمكن استخدام المزيد من خيارات التنسيق داخل مخططات جانت

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. كونفلوينس

عبر التقاء Confluence هي أداة شائعة تستند إلى الويب تسمح بما يلي مشاركة المعرفة والتعاون. أنشئ صفحات ديناميكية على المنصة وامنح فريقك مكانًا لإنشاء أي مشروع والتعاون فيه.

تتيح لك صفحة النشاط الخاصة بها مراقبة جميع المشاريع الحالية وتتبع تقدمها. هنا، يمكنك حتى وضع علامة على الأعضاء الآخرين وإرسال تنبيهات لهم لأي اقتراحات!

باستخدام إعدادات الأذونات، يمكن للمسؤولين تقييد وصول المستخدمين إلى محتوى معين. ميزة أخرى ستعجبك هي المجموعة الواسعة من القوالب هنا. مع مكتبة تضم أكثر من 70 قالباً في أكثر من 10 فئات، يمكنك البدء بما يلي تخطيط المشاريع وأنشطة التوثيق على الفور!

Confluence أفضل الميزات

يسمح بالتعاون في الوقت الفعلي

التكامل مع تطبيقات مثل Lucidchart وMicrosoft Teams وGoogle Docs أو جداول البيانات

مساحات وصفحات غير محدودة

شجرة محتوى منظمة لإدارة المشاريع أو محاور المعرفة

أكثر من 70 نموذجًا

قيود #### قيود Confluence

قد يستغرق تحميل القوالب بعض الوقت

قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في تكوين الأذونات

تسعير #### تسعير Confluence

مجاناً

عادية: 600 دولار في السنة

600 دولار في السنة القسط: 1,150 دولار في السنة

1,150 دولار في السنة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات كونفلوينس

G2: 4.1/5 (3,690+ تقييم)

4.1/5 (3,690+ تقييم) Capterra 4.4/ 5 (3,180+ تقييمات)

3. باسيكامب

عبر Basecamp يسمح Basecamp للأشخاص بإعداد مساحة عمل افتراضية وتنظيم العروض التقديمية والمشاريع الجماعية بسهولة. تتكون كل مساحة من العديد من الأدوات التي قد تساعد الفرق على التعاون بطرق متعددة، مثل مشاركة قوائم المهام والجداول الزمنية والملفات و تذكيرات الاجتماعات .

يوفر Basecamp عرضًا شاملاً لجميع الاجتماعات والوثائق وقوائم المراجعة في لوحة تحكم واحدة. في صفحة المشروع الرئيسية، يمكنك العثور على تحديثات حول الأنشطة الأخيرة إلى جانب أسماء الأعضاء الذين أجروا تلك التغييرات.

إذا كنت تبحث عن أدوات التحسين المستمر ستحب لوحات كانبان في Basecamp. فهي مثالية لإنشاء مهام سير العمل الموجهة نحو العمليات التي تتطلب تحسينًا مستمرًا .

Basecamp أفضل الميزات

عرض واحد للدردشة والمستندات و لوحات كانبان القدرة على إضافة أو إزالة الأدوات في مساحات العمل

موجز الأنشطة الأخيرة

قائمة الجداول الزمنية وترتيب الاجتماعات

قيود باسيكامب

قد يكون عدم وجود عمليات تكامل غير ملائم لبعض الفرق

يمكن أن يكون أفضل في تحديد أولويات المهام

تسعير Basecamp

Basecamp: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Basecamp Pro Unlimited: 299 دولاراً شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 5,250 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 5,250 تقييم) Capterra: 4.4/ 5 (أكثر من 14,330 تقييم)

4. أسانا

عبر أسانا هل تبحث عن شيء يساعدك على التعامل مع المشاريع الشخصية وفريق العمل بثقة؟ أسانا تدعمك! تتمثل الوظيفة الرئيسية لهذه الأداة في مساعدة الشركات على تصور التقدم المحرز في كل مشروع وتقييم أي مخاطر محتملة في وقت مبكر

للحصول على سير عمل أكثر سلاسة وسرعة، يمكن للمديرين استخدام التكوينات لـ الحصول على مطالبات عند اكتمال مهمة ما وتحتاج إلى الضوء الأخضر. لديهم أيضًا خيار إنشاء الجداول الزمنية والمعالم واللوحات ومعرفة ما إذا كان كل قسم ينجز عمله في الوقت المحدد.

كونها أداة شاملة لإدارة المشاريع، فهي تتيح تتبع المشاريع في الوقت الفعلي ومراقبة التأخيرات. إحدى ميزات الدعم الرائعة هي القدرة على إنشاء تقارير للمهام الشهرية غير المكتملة لكل قسم!

أفضل ميزات #### أسانا

تصور التقدم المحرز في كل مشروع مع المعالم الرئيسية والجداول الزمنية واللوحات

مطالبات للموافقة على سير العمل عند إدارة المهام

سهولة تتبع المشروع والصفحات التفاعلية

تقارير شهرية لتأخير المهام

التكامل مع أكثر من 200 أداة

قيود أسانا

يمكن أن تربك الواجهة المستخدمين الجدد

عدم وجود تخزين سحابي يمكن أن يقلل من تجربة المستخدم

تسعير #### تسعير أسانا

شخصي: مجاني

مجاني المبتدئ: 10.99 دولار/شهرياً

10.99 دولار/شهرياً متقدم: 24.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (9,520+ تقييم)

4.3/5 (9,520+ تقييم) Capterra: 4.4/ 5 (12,270+ تقييم)

5. فيجما

عبر فيجما من خلال Figma، يمكن لفرق التصميم تنفيذ أفكارهم الإبداعية باستخدام ميزات وأدوات متقدمة. عزز عملك الجماعي باستخدام هذا برنامج التعاون المرئي الذي يمكّنك من إنشاء تصميمات لموقع شركتك على الويب ومشاركتها واختبارها مع رؤية شاملة للفريق.

تم إنشاء المنصة لجعل عملية التصميم أسهل-فيجما يستضيف تحريرًا مشتركًا في الوقت الفعلي إلى جانب وضع المراقبة لمساعدتك في عرض شاشات المصممين وتقديم الملاحظات. يمكن للمستخدمين تقديم اقتراحات للتحسين داخل التصميم/النموذج الأولي نفسه.

باستخدام عناصر التحكم في الأذونات، يمنح المسؤولون المستخدمين سلطة ترك التعليقات والتعديل والعرض. للباحثين عن خيارات التحكم في الإصدار، يمكنك بسهولة تتبع أي تغييرات يجريها المستخدم.

تساعدك مكتبة الأصول المشتركة في Figma على توحيد المكونات في جميع مشاريع التصميم الخاصة بك.

مكافأة: إليك بعض بدائل فيجما لتتمكن من الاطلاع عليها !

فيجما أفضل الميزات

التحرير المشترك لـ تسريع سير عمل التصميم وضع المراقبة لتعاون أقوى

إعدادات الأذونات

عرض سجل التحرير

مكتبة الأصول المشتركة

حلقات تعليقات سلسة على التصميمات أو النماذج الأولية

قيود #### قيود فيجما

قد يكون وقت التحميل بطيئًا في بعض الأحيان

قد يؤدي الدعم المحدود لتنسيقات الملفات إلى معاناة الفرق في الاستيراد/التصدير

تسعير #### فيجما

المبتدئين: مجانًا

مجانًا فيغما بروفيشنال: 12 دولار/شهرياً

12 دولار/شهرياً مؤسسة فيجما: 45 دولارًا في الشهر

45 دولارًا في الشهر المؤسسات: 75 دولارًا/شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

فيجما التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (980+ تقييم)

4.7/5 (980+ تقييم) Capterra: 4.8/ 5 (أكثر من 680 تقييم)

6. جمع المحتوى

عبر: جمع المحتوى يحل GatherContent مشكلة شائعة تواجهها العديد من فرق العمل - تنظيم المحتوى. فهو يساعدك على الانتقال من امتلاك العشرات من القنوات وملفات المستندات إلى أداة بسيطة حيث يمكن للجميع في شركتك عرض جميع المشاريع الحالية.

باستخدام محرر WYSIWYG (ما تراه هو ما تحصل عليه)، يمكن للمستخدمين العمل بسهولة على المستندات في الوقت الفعلي. كما يوفر GatherContent أيضاً العديد من القوالب التي يمكن أن تقلل من الوقت المستغرق في إنشاء جميع أنواع مستندات المشاريع.

يمكنك تخصيص المهمة المناسبة للفريق المناسب باستخدام سير العمل الآلي . بالإضافة إلى ذلك، تقدم المنصة مسار تدقيق للتغييرات التي تم إجراؤها على المحتوى، وبشكل أساسي ما الذي تم تغييره، من قبل من، و متى.

نوصي بالاستفادة من خاصية GatherContent's تقويم المحتوى لتنظيم أفضل للمهام على نفس الصفحة.

GatherContent أفضل الميزات

يدعم التحرير في الوقت الفعلي

سير عمل آلي ومخصص

محرر WYSIWYG

قوالب محتوى متنوعة

سجل تدقيق التغييرات

قيود GatherContent

عدم وجود العديد من الميزات لتحسين المحتوى المكتوب

قد لا يوفر مستويات أعلى من التخصيص لقوالب الويب

تسعير #### GatherContent

طلب عرض توضيحي للحصول على عرض أسعار

GatherContent التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 75 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 75 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 15 تقييم)

7. كويب

عبر كويب Quip عبارة عن منصة إلكترونية متوافقة مع الهاتف المحمول والويب تركز بشكل أساسي على التعاون بين فرق المبيعات. وهي تتيح للفرق إنشاء وتعديل و تحرير المستندات وجداول البيانات كمجموعة. تمكّن الرؤية المركزية مندوبي المبيعات من التعاون في عمليات مثل:

تخطيط الحسابات

خطط الإغلاق المتبادل

ملاحظات التأهيل

طريقة التعاون واضحة ومباشرة جداً. لكل مستند أو جدول بيانات تقوم بإنشائه، يضيف Quip محادثة جماعية. والنتيجة؟ يمكنك أنت وفريقك إجراء مناقشات محددة و الوصول إلى أهداف التواصل الخاصة بك أسرع من الذهاب والإياب في غرف الدردشة العامة التقليدية!

يتم تخزين جميع بياناتك على السحابة (تديرها Salesforce) ويتم تشفيرها بالكامل. لديك الحرية في تغيير عناصر التحكم في الوصول للمستخدمين.

كويب أفضل الميزات

يركز على تعاون فريق المبيعات

دردشات محددة لكل مستند وجدول بيانات تم إنشاؤه

تخزين البيانات بشكل آمن على السحابة

ضوابط إدارية سهلة الاستخدام

قيود كويب #### قيود كويب

يمكن أن يكون تطبيق الهاتف المحمول عربات التي تجرها الدواب أثناء الإغلاق التلقائي

قد يتعذر على المستخدمين عرض سجل تحرير المستند في بعض الأحيان

تسعير كويب

مبتدئ : 10 دولارات شهرياً

: 10 دولارات شهرياً كويب بلس : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا Quip Advanced: 100 دولار/شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Quip

G2 : 4.0/5 (1,090+ تقييم)

: 4.0/5 (1,090+ تقييم) Capterra: 4.4/ 5 (190+ تقييم)

8. كريتلي

عبر كريتلي تم تصميم Creately ليكون مركزًا مركزيًا ل إدارة الأشخاص والعمليات 🌷

باستخدام Creately، يمكن للفرق الاستمتاع بكل من التزامن و التعاون غير المتزامن . بفضل الميزات الملائمة للمراقبة، مثل التتبع المباشر للفأرة، ومعاينات التغيير المتزامنة، وسلاسل مناقشة التعليقات، يمكن لفريقك إنجاز الأمور بشكل أسرع من أي وقت مضى.

كوسيلة رقمية برنامج السبورة البيضاء ، يتيح Creately للمستخدمين الارتقاء بالإبداع إلى المستوى التالي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر لك عدداً لا بأس به من القوالب لهيكلة البيانات المرئية والرسوم البيانية. وهي تتميز بمحرر سحب وإفلات مع أشكال محددة مسبقاً ومخصصة يمكن استخدامها لبناء الرسم التخطيطي المطلوب بكفاءة.

يمكن للمسؤولين تحديد كمية البيانات التي يمكن لكل مستخدم في مساحة العمل الوصول إليها.

Creately أفضل الميزات

سبورة رقمية بمساحة غير محدودة

قوالب للرسم التخطيطي

تتكامل مع تطبيقات مثل Microsoft Office وGoogle Workspace

ميزة السحب والإفلات

التحكم في وصول المسؤول إلى البيانات

قيود كريتلي

يمكن أن تكون خطط العمل الخاصة به أغلى مقارنة بالبدائل الأخرى

التكامل المحدود مع مساحات العمل يحد من الوظائف

تسعير Creately

شخصي : 5 دولارات شهريًا

: 5 دولارات شهريًا الفريق : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة: 89 دولارًا شهريًا (سعر ثابت)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Creately

G2 : 4.4/ 5 (1,070+ تقييم)

: 4.4/ 5 (1,070+ تقييم) Capterra: 4.4/ 5 (160+ تقييم)

9. كونسبت بورد

عبر لوحة المفاهيم لوحة المفاهيم هي برنامج مساحة العمل الرقمية يركز على التصاميم والنماذج الأولية. يسمح للفرق بتبادل الأفكار والتعاون في المشاريع واختبار النماذج الأولية. وبفضل اللوحات البيضاء اللانهائية المزودة بمؤشرات حية، يمكنك بسهولة معرفة الشخص الذي يقوم بتعديل معين!

يمكن لقادة الفريق جعل تعاون الفريق شفافًا من خلال تنظيم اللوحات البيضاء، ومنح وإلغاء الوصول من المستخدمين، وإدارة الإصدارات السابقة.

يمكن للمستخدمين الاستفادة من الملاحظات اللاصقة والتعليقات لترك أي اقتراحات للمصممين. طالما كان لديك اتصال بالإنترنت، يمكنك استخدام هذه الأداة على أجهزة متعددة والاستفادة منها لأن جميع البيانات الموجودة على اللوحات البيضاء تُحفظ تلقائيًا.

لكل مساحة سبورة بيضاء تشاركها، يتم تزويدك برابط محمي بكلمة مرور. التحميل أو التنزيل سهل بفضل قدرة Conceptboard على استيراد وتصدير تنسيقات ملفات متعددة.

أفضل ميزات #### Conceptboard

لوحة سبورة بيضاء غير محدودة

مؤشرات حية

نظام أمان قوي

يدعم أنواعاً متعددة من الملفات

قيود اللوحة المفاهيمية

سيساعد البرنامج التعليمي على متن الطائرة المستخدمين على إتقان الميزات

قد يتخلف من حيث ميزات العصر الجديد مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير لوحة المفاهيم

مجاني

قسط : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة: 9.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Conceptboard

G2 : 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

10. نوتون

عبر فكرة Notion غني عن التعريف! كمنصة تعاونية، فهي تساعد الفرق تصور مشاريع متعددة في وقت واحد. صُمم Notion للمساعدة في تنظيم المشاريع ومواقع الويكي والمستندات، وهو يقوم بعمل رائع يساعد المديرين في الحصول على رؤية شاملة للمهام مع مخططات جانت ولوحات كانبان .

يمكن للفرق التعاون بسهولة في الوقت الفعلي على نفس المستند أو الويكي باستخدام حركات السحب والإفلات السريعة. يتلقى الأشخاص الذين تمت الإشارة إليهم في التعليقات إشعارات عبر البريد الإلكتروني للبقاء في حالة تأهب. يمكن كذلك تقسيم المهام إلى بطاقات داخل قواعد البيانات حيث يمكن للأعضاء استخدام الأمر "/" لإضافة أي جدول أو قائمة أو تبديل أو عنوان أو وسيلة شرح.

واحدة من أبرز ميزات Notion هي الإضافة إلى الذكاء الاصطناعي. فهي ترتب قواعد بياناتك ومستنداتك في معلومات واضحة وقابلة للتنفيذ يمكنك التفاعل معها بتنسيق الأسئلة والأجوبة!

أفضل ميزات #### Notion

تصور المشروع عبر لوحات كانبان ومخططات جانت

قواعد بيانات وجداول سهلة الاستخدام

تحرير في الوقت الفعلي داخل المستند نفسه

مساعد الذكاء الاصطناعي لتحسين إمكانية الوصول إلى بيانات العمل

قيود مفهوم

يمكن أن يكون منحنى التعلم الأولي حادًا للمستخدمين الجدد

يمكن أن يكون سعر مساعد الذكاء الاصطناعي مرتفعاً نسبياً (مقارنةً ببدائل مثل ClickUp AI)

تسعير #### سعر Notion

مجانًا

بالإضافة : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص يتوفر برنامج Notion AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 8 دولارات لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات برنامج Notion

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

عزز فريقك مع ClickUp: أفضل بديل لـ Microsoft Loop!

جميع البدائل المذكورة أعلاه رائعة لمجموعة متنوعة من الفرق مثل المطورين الرشيقين أو المصممين أو الكتاب أو حتى المديرين.

ولكن إذا كنت لا تزال في شك, حاول أن تعطي ClickUp وقتك! كمنصة مجانية الاستخدام، فهي تأتي مع مجموعة ميزات فريدة من نوعها مصممة لإزالة عوائق التعاون، مما يضمن أن يكون فريقك على اطلاع دائم ومتصل جيدًا ومستعد لمواجهة أي تحديات! ✌️