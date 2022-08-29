كيفية إنشاء سير عمل فعال لتصميم الجرافيك في 7 خطوات

التصميم الجرافيكي فن وعلم في آن واحد. فهو يتطلب إبداعاً من جانب مصمم الجرافيك لإنتاج تصميم جميل. في الوقت نفسه، يجب أن يتبع مصمم الجرافيك نهجاً منهجياً في تصميم الجرافيك سير العمل لضمان تلبية المخرجات لمواصفات العميل وتسليمها في الوقت المحدد.

أنا متأكد من أن لديك بالفعل الموهبة الإبداعية اللازمة، كل ما تحتاجه هو تدفق ممتاز للتصميم الجرافيكي لضمان أن مخرجاتك النهائية تلبي وتتجاوز توقعات عملائك وأصحاب المصلحة - سيوضح لك هذا الدليل كيفية القيام بذلك.

ما هو التصميم الجرافيكي؟

التصميم الجرافيكي هو عملية الجمع بين النص والصور لتوصيل رسالة ما. وهو ضروري للشركات التي تحتاج إلى أن تظل مرئية لتوليد عملاء محتملين وتحويلهم إلى عملاء يدفعون. من خلال الصور الجذابة، يمكن للشركات أن تجذب حركة المرور إلى علامتها التجارية. يمكن للشركات أيضًا التواصل مع عملائها وعملائها المحتملين على مستوى شخصي أكثر. وهذا يساعد على ضمان المبيعات.

تدرك الشركات بالفعل أهمية استخدام التصميم الجرافيكي. في الواقع، وفقًا لـ بيكتو تشارت أفاد 81% منهم باستخدام التصميم الجرافيكي بتنسيقات مختلفة. الأشكال المرئية الأكثر شيوعًا المستخدمة في الشركات هي رسومات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والنشرات والكتيبات والملصقات.

إذاً، هل هذا يعني أنه طالما أن الشركات تستخدم الأشكال المرئية فإنها ستكون بخير؟ ليس تماماً. يجب أن يتم إنشاء المحتوى المرئي بالطريقة الصحيحة أولاً حتى يحقق النتائج التي يبحثون عنها. الطريقة الوحيدة لإنتاج المحتوى المرئي بشكل صحيح هي تنفيذ نهج منظم لسير عمل التصميم الجرافيكي.

إلى جانب ذلك، مع سير العمل الصحيح، بالإضافة إلى الأدوات المناسبة بالطبع، فإنك لا تضمن فقط جودة تصميمك. أنت تحسن الكفاءة والإنتاجية أيضًا.

تحسين سير عمل التصميم الجرافيكي الخاص بك: 7 خطوات يجب اتباعها

لنكن واضحين. سيكون لكل شركة أو مصمم سير عمل التصميم الخاص به. في Lform، على سبيل المثال، حيث نتخصص في سير عمل تصميم الويب ، فلدينا واحدة واضحة ومباشرة.

تبدأ جميع المشاريع بمرحلة "الاكتشاف". يتكون هذا من مرحلة أولية (وعادة ما تكون طويلة) اجتماع استهلالي حيث نتعرف على هوية العميل وأهدافه ونناقش أفضل نهج شامل للمشروع. ثم نقوم بعد ذلك ببذل العناية الواجبة ونبدأ في إنشاء المستندات الداعمة.

قد يكون ذلك من خلال عمل خريطة موقع تحدد بنية الموقع الإلكتروني، أو مراجعة منافسيهم، أو البحث في تحسين محركات البحث، أو مجموعة كاملة من الأشياء الأخرى.

وبمجرد الانتهاء من الاكتشاف، نبدأ في وضع مفاهيم لأي شيء يمكن أن يكون ناتج المشروع. على سبيل المثال، ربما تقوم بإكمال إطار سلكي لمشروع واجهة المستخدم/تجربة المستخدم (في حالة الويب) أو إنشاء مخطط تفصيلي ومصادر محتوى لشيء ما مثل ضمانات الطباعة.

أحد الجوانب الرئيسية التي تميز Lform هو أننا ننتج " لوحات الرؤية ." تهدف لوحات الرؤية إلى تحديد أسلوب التصميم ونبرة الكتابة و"إحساس" العلامة التجارية على سبيل المثال، يمكنك مشاهدة نموذج صغير لعميلنا هوكماير أدناه:

عبر ل فورم أخيرًا، ننتقل إلى الإنتاج بمجرد موافقة العميل على جميع التسليمات المعنية. قد يكون ذلك بسيطًا مثل تقديم ملفات التصميم والخطوط إلى الطابعة (مثل بطاقة عمل)، أو إنتاج إصدارات متعددة من أحد النواتج (إذا كنا ننشئ إعلانًا أو نشرة إعلانية مثلاً)، أو قد يكون معقدًا مثل الدخول في تطوير كامل مع إعادة تصميم موقع إلكتروني.

مهما كان سير العمل، قد تلاحظ أن الخطوات الأساسية هي نفسها.

إذا لم يكن لديك سير عمل حتى الآن، سواء كنت مصمم جرافيك تقوم بإنشاء صورة مرئية لعميل أو قسم رسومات داخلي، فإليك خطوات سير عمل جيد لتصميم جرافيك يمكنك اتباعها في إنجاز مشاريعك:

الخطوة 1. ألقِ نظرة على الموجز

لبدء العمل على عملية التصميم الجرافيكي ، يجب عليك مراجعة الموجز الإبداعي للمشروع .

إن موجز التصميم هو مجموعة من التعليمات حول الرسم الخاص بك مشروع تصميم عادةً من عميلك أو من إدارتك - فهي تشكل سير عمل التصميم الجرافيكي بالكامل. تحتاج إلى فهم تعليمات عميلك والتأكد من أن جميع المعنيين على نفس الصفحة قبل الغوص في أعمال التصميم نفسها.

وتقع على عاتقك كمصمم مسؤولية التأكد من أن موجز التصميم يوفر جميع المعلومات المهمة اللازمة للمشروع.

هذه خطوة حاسمة يجب تغطيتها، خاصةً عند بناء العلاقة وإظهار احترافيتك وخبرتك كمصمم. تجنب أن تكون المصمم الذي يتصل لتأكيد الأطر الزمنية أو المواعيد النهائية أو لوحات الألوان بعد فترة طويلة من تعيين المشروع.

أفضل طريقة للابتعاد عن هذا الأمر هو إنشاء قالب موجز الذي يمكنك استخدامه للتحقق منه. يمكنك استعارة أفكار حول التفاصيل لإضافتها إلى موجز التصميم الخاص بك من مشاريع مماثلة عملت عليها.

لكن هناك تفاصيل أساسية يجب ألا تفوتك مثل:

معلومات عن خلفية الشركة : المكانة وقاعدة العملاء, شخصيات العملاء والجمهور المستهدف. تحتاج أيضًا إلى معرفة الأشخاص الذين يجب الاتصال بهم في حالة وجود أي استفسارات. ويشمل ذلك شركاء الشركة مثلاستضافة المواقع مزود إذا كنت تصمم رسماً لموقع ويب، على سبيل المثال

: المكانة وقاعدة العملاء, شخصيات العملاء والجمهور المستهدف. تحتاج أيضًا إلى معرفة الأشخاص الذين يجب الاتصال بهم في حالة وجود أي استفسارات. ويشمل ذلك شركاء الشركة مثلاستضافة المواقع مزود إذا كنت تصمم رسماً لموقع ويب، على سبيل المثال نوع المشروع : ما نوع المشروع؟ يمكن أن يكون تصميم شعار, تصميم منتج أو تصميم ملصق

: ما نوع المشروع؟ يمكن أن يكون تصميم شعار, تصميم منتج أو تصميم ملصق إرشادات العلامة التجارية : كيف ينبغي تمثيل العلامة التجارية؟ لذا فإن تفاصيل العلامة التجارية مثل خط التوقيع، ولوحات الألوان، وموضع الشعار، يجب تحديدها.

: كيف ينبغي تمثيل العلامة التجارية؟ لذا فإن تفاصيل العلامة التجارية مثل خط التوقيع، ولوحات الألوان، وموضع الشعار، يجب تحديدها. أهداف المشروع : ما الذي تأمل الشركة في تحقيقه من خلال المفهوم الذي تقوم بإنشائه؟ أيضاً، كيف سيقيسون نجاحك؟

: ما الذي تأمل الشركة في تحقيقه من خلال المفهوم الذي تقوم بإنشائه؟ أيضاً، كيف سيقيسون نجاحك؟ الميزانية : ما المبلغ الذي يرغبون في إنفاقه على المشروع؟

: ما المبلغ الذي يرغبون في إنفاقه على المشروع؟ الجداول الزمنية: ما المدة المتوقع أن يستغرقها المشروع؟

إليك مثال ممتاز على قالب سير العمل لـ Nike الذي يمكنك استخدامه لإنشاء قالب الموجز الإبداعي الخاص بك.

عبر مايلز شيك عند إنشاء قالب الموجز الخاص بك, مستندات النقر فوق المستندات هي إحدى الأدوات التي يجب أن تفكر في استخدامها. فهي تتيح لك إنشاء قالب موجز التصميم الخاص بك وحفظه في المستندات.

يتيح لك المنتج إضافة ميزات مثل الجداول وتضمين الإشارات المرجعية لتنسيق المستند الخاص بك. إنه أداة تعاون المستندات التي تتيح لك ولفريقك تحرير المستند في الوقت الفعلي. يمكنك مشاركة صفحة المستند هذه مع العملاء أو أصحاب المصلحة الآخرين عبر رابط عام أو خاص.

أخيرًا، يمكنك دمج المستند في المهام في سير عمل إدارة المشاريع .

أنشئ مستندات ومواقع ويكي جميلة وغيرها - ثم اربطها بسير العمل لتنفيذ الأفكار مع فريقك

بعد تلقي جميع التفاصيل من موجز المشروع، تأكد من فهمك لكل المتطلبات والحصول على إجابات عن أي أسئلة في هذه المرحلة المبكرة.

تذكر أن الموجز سيكون مرجعك طوال عملية التصميم الجرافيكي. تنزيل نموذج موجز التصميم الخاص ب ClickUp

الخطوة 2. ابحث عن الموضوع

سيمنحك الموجز الإبداعي للمشروع العديد من التفاصيل حول مشروع معين. إنها معلومات أساسية، ولكن هذه ليست كل المعلومات التي تحتاجها لتقديم مفهوم أو تصميم رائع. ما زلت بحاجة إلى إجراء البحث للحصول على فهم أفضل لأهداف الشركة ومعرفة كيفية استخدام مهارتك لمساعدتهم على تحقيق تلك الأهداف.

ابدأ بالاطلاع على مشاريع الشركة السابقة في مكتبة التصميم الجرافيكي الخاصة بها للتعرف على اتجاهات معينة مفيدة مثل نوع التصاميم التي يتفاعل معها عملاء الشركة أكثر من غيرها على منصات الإنترنت. يمكنك أيضًا طلب الوصول إلى بيانات وسائل التواصل الاجتماعي و أدوات الصفحة المقصودة تقارير النشاط لتأكيد ذلك.

راجع أيضًا تقارير الشركة أدلة الأسلوب كجزء من بحثك. هذا مهم لأنك تريد التأكد من توافق مخرجاتك النهائية مع العلامة التجارية للشركة. بصرف النظر عن الأدلة، يمكنك التحقق من الضمانات والمنصات التسويقية الأخرى التي أنتجتها الشركة بالفعل.

على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ رسماً بيانياً على وسائل التواصل الاجتماعي، تحقق مما نشرته الشركة على حساباتها في حالات سابقة للحصول على أفكار عامة مثل خطوط المشروع والألوان المفضلة وغيرها لهذا النوع من المحتوى.

ولكن إذا كنت تصمم رسمًا بيانيًا لموقعهم الإلكتروني، فتحقق من موقعهم الإلكتروني أولاً حتى تتمكن من فهم ممارسات تصميم الموقع الإلكتروني والخط والألوان والعناصر المرئية الأخرى.

من المفيد إجراء أبحاث السوق العامة لفهم اتجاهات التصميم في صناعات محددة. ليس عليك اتباعها، لكنها معلومات تستحق الحصول عليها.

على سبيل المثال، قد تجد مثلاً أن هناك عناصر تصميم يتفاعل معها جمهورك المستهدف بشكل أكبر على المنصات الإلكترونية، أو قد تجد الخطوط أو الألوان التي تعمل بشكل جيد في صناعات معينة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك إجراء بحث عن المنافسين.

من النتائج التي توصلت إليها، يمكنك الإشارة إلى العناصر المتشابهة التي تعمل مع معظم العلامات التجارية. يمكنك أيضًا الاطلاع على تصاميم ومفاهيم المنافسين الحالية لتجنب إنشاء مفاهيم مشابهة للعلامات التجارية الأخرى.

في حين أن كل هذه الأبحاث قد تكون شاقة وتستغرق وقتاً طويلاً، إلا أن أدوات مثل ClickUp's Notepad جعل جزء تدوين الملاحظات أسهل.

قم بتدوين الملاحظات بسرعة وتنسيقها بتحرير غني وتحويل الإدخالات إلى مهام قابلة للتتبع يمكنك الوصول إليها من أي مكان

الـ تطبيق تدوين الملاحظات يتيح لك تدوين الملاحظات القابلة للتتبع من أي مكان. يمكنك استخدام ميزات التنسيق الغنية الخاصة به لتنظيم بياناتك باستخدام النقاط، وتمييز النتائج المهمة بالألوان، وضبط العناوين لإظهار بنية النص.

أفضل ما في هذه الميزة هو أنه يمكنك تدوين الملاحظات من أي مكان، سواءً على تطبيق هاتفك أو من خلال ملحق كروم الخاص بـ ClickUp، وتحويل ملاحظاتك إلى مهمة قابلة للتنفيذ في ClickUp.

الخطوة 3. العصف الذهني للأفكار

في هذه المرحلة من العملية، يجب أن تكون لديك فكرة قوية عما يبحث عنه عملاؤك أو إدارتك وما هو متاح حالياً في المجال.

الخطوة التالية من عملية التصميم الجرافيكي هي تطوير مفهوم عملية التصميم الجرافيكي - حان الوقت للعثور على الأفكار التي ستصل إلى توقعات عميلك وتتجاوزها. حان الوقت للبحث عن الإلهام من خلال جلسة عصف ذهني ق؛ ابدأ جلسة العصف الذهني بعد أن تتلقى الموجز وتكون نتائج البحث لا تزال جديدة.

الشيء الوحيد الأفضل من الأفكار الإبداعية من مصمم واحد هو المزيد من الأفكار من المزيد من المصممين. لذا شارك الموجز والبحث مع فريق التصميم الجرافيكي للتعاون وجمع كل أفكارك اللامعة معًا. للحصول على جلسات عصف ذهني فعالة، ستحتاج إلى أداة للمساعدة في ربط جميع أفكارك وإنشاء خرائط طريق يمكنك الرجوع إليها بسهولة.

في هذه الحالة، استخدم الخرائط الذهنية لـ ClickUp لتخطيط الأفكار وتنظيمها لإنشاء مخطط تفصيلي مرئي أكثر. يمكنك أيضًا مشاركة خرائطك الذهنية مع فريقك وعملائك والآخرين، مما يسهل على أي شخص تصور عملية التصميم والأفكار أو تقديم الملاحظات.

قم بتخطيط وتنظيم المشاريع أو الأفكار أو المهام الحالية في ClickUp للحصول على مخطط تفصيلي مرئي مثالي

وأخيراً، تأكد من توافق أفكار التصميم الخاصة بك مع الموجز الإبداعي للمشروع والبحث قبل الانتقال إلى الخطوة التالية من عملية التصميم الجرافيكي.

الخطوة 4. إنشاء لوحة مزاجية

بمجرد أن تستقر على أفضل أفكار التصميم، يجب أن تكون الخطوة التالية في عمليتك الإبداعية هي وضعها على لوحة مزاجية - وهي مجموعة من المحتوى المرئي الذي يخلق فكرة تقريبية لما يمكن أن يبدو عليه المفهوم النهائي.

فيما يلي مثال على لوحة مزاجية للطباعة أدناه لأنها تساعدك على تصور مجموعة واسعة من الخطوط التي يمكنك استخدامها لمشروع معين وأنماط الصور المقابلة التي يمكن أن تتماشى معها.

عبر المتاهة ليست هذه هي الأشياء الوحيدة التي يمكنك تضمينها في لوحة الحالة المزاجية. بما أن لوحات الحالة المزاجية تساعدك على تحديد اتجاه مشروعك، حاول إضافة أي شيء يساعدك سواءً كانت رسوماً توضيحية أو كلمات وصفية أو لوحات ألوان.

اللوحة المزاجية هي أقرب ما يمكنك الوصول إليه لرؤية الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه منتجك النهائي، حتى قبل أن تعمل عليه. ونتيجة لذلك، تسهّل عليك رؤية أفضل الأفكار التي يمكنك استخدامها وتلك التي تحتاج إلى التخلص منها. كما أنه من الممكن ملاحظة التصاميم التي يمكنك دمجها لابتكار تصاميم أفضل.

مكافأة: تحقق من 10 قوالب مجانية للوحة الأفكار لتنظيم أفكارك يختلف أسلوب مصممي الجرافيك المختلفين في التعامل مع لوحات الحالة المزاجية. يفضل البعض لوحات المزاج المادية، بينما يفضل البعض الآخر لوحات المزاج الرقمية. أي من الاثنين سيفي بالغرض. ولكن، إذا كنت تعمل مع فريق تصميم عن بُعد، فإن اللوحة المزاجية الرقمية هي الطريقة المثلى.

يمكنك التعاون مع مصممين آخرين من أي مكان خلال العملية الإبداعية طالما أنك توفر إمكانية الوصول اللازمة. أحد أفضل الموارد التي يمكنك استخدامها للوحات المزاجية الرقمية هو ClickUp's برنامج اللوحات البيضاء الافتراضية .

تسمح اللوحات البيضاء للمستخدمين بتصور المفاهيم، وربط عناصر متعددة من قبل أشخاص مختلفين، وتحميل الصور والروابط ومهام ClickUp.

أدوات السبورة البيضاء تجعل من السهل تصور أي مفهوم مع فريقك اللوحات المزاجية من السهل الرجوع إليها إذا واجهتك أنت أو أي شخص في فريقك مشكلة في أي مرحلة من مراحل عملية التصميم. فقط تذكر أن تلتزم بالمتطلبات الموجزة وأي معلومات اكتسبتها من بحثك.

شارك أفكار اللوحة المزاجية مع عملائك وأصحاب المصلحة الآخرين لمعرفة ما إذا كنتم جميعًا على نفس الصفحة. هذا أمر مهم لأنه إذا كان لديهم رؤية مختلفة، يمكنك التكيف معها قبل أن تذهب بعيدًا. لا تضيع الوقت والجهد في تكرار العملية لاحقًا.

الخطوة 5. قم بإعداد الرسومات التخطيطية واحصل على ملاحظات العميل

في هذه المرحلة من عملية التصميم الجرافيكي، تكون الأفكار على الحائط، حرفياً. لذا فقد حان الوقت لوضعها على الورق أو الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الآيباد أو أجهزة الكمبيوتر، أيًا كان ما يناسبك.

قم بإنشاء أكبر عدد ممكن من الرسومات التقريبية لأنك لا تزال تستكشف خياراتك. في هذه المرحلة، ليس عليك في هذه المرحلة تنقيح أو التقاط كل التفاصيل الصغيرة. فقط قدم تفاصيل كافية للحصول على فكرة عن المفهوم العام الذي تريده.

مثال ممتاز لمثل هذا الرسم التخطيطي هو شعار WWF. الرسم التخطيطي ليس مفصلاً مثل التصميم النهائي. بدلاً من ذلك، يركز بشكل أساسي على مفهوم وجود الباندا كشعار رسمي.

عبر حب تصميم الشعار أثناء قيامك بالرسم، قد تفكر في أفكار أفضل للتفاصيل لإضافتها إلى تصميمك أو الخطوط التي ستستخدمها. ولكن تذكر أن تستخدم لوحة المزاج لإلهامك وإرشادك خلال عملية الرسم .

بمجرد الانتهاء من الرسم، راجع مفاهيمك و ضع قائمة بأفضل الرسومات التخطيطية لعرضها على عملائك أو إدارتك. لذا، على سبيل المثال، إذا كان لديك 20 رسمًا تخطيطيًا، اختر أفضل خمسة منها.

بالنسبة لهذه الخمسة، يجب عليك قضاء المزيد من الوقت في إبراز التفاصيل. على سبيل المثال، أنشئ نموذجًا رقميًا باستخدام برنامج التصميم الجرافيكي لتحقيق هذا المظهر الاحترافي. يظهر الرسم التخطيطي لشعار بنك تشيس الأصلي النسخة المرقمنة بطريقة أكثر قابلية للعرض.

عبر حب تصميم الشعار ملاحظات العميل هي واحدة من أكثر المراحل المثيرة للأعصاب في سير عمل التصميم الجرافيكي، ولكن لا بأس بذلك إذا اتبعت الموجز الإبداعي وطورت منتجاً عالي الجودة. في هذه المرحلة، سيقوم العميل أو الإدارة باختيار رسم تخطيطي للتصميم الجرافيكي وإعطاء تعليمات لأي مراجعات.

يمكنك إبداء رأيك وتقديم أفضل اختياراتك وشرح الأسباب، ولكن تذكر أن تضع في اعتبارك آراءهم وملاحظاتهم لأنهم العميل أو الإدارة التي تطلب هذه التصاميم. أفضل طريق هو مساعدتهم على فهم وجهة نظرك واتجاهك الإبداعي. حاول أن تطرح أسئلة محددة لفهم وجهة نظرهم وشجعهم على الإشارة إلى ما أعجبهم في كل تصميم لصياغة أفكار للمراجعات.

بمجرد أن تتفقوا جميعًا على التعديلات المطلوبة والتوجه الإبداعي، فإن الخطوة التالية هي العودة إلى برنامج التصميم الجرافيكي الخاص بك والعمل على التصميمات النهائية مع وضع مدخلات العميل أو الإدارة في الاعتبار.

الخطوة 6. دمج الملاحظات

مراجعات التصميم هي مرحلة سير العمل التي يجب أن يمر بها أفضل مصمم جرافيك. في الواقع، قد تضطر إلى إجراء بضع جولات من المراجعات قبل أن يرضى العميل أو الإدارة عن المنتج النهائي.

لكن يمكنك محاولة إجراء مراجعات متعددة في كل جولة لتقليل المرات التي تحتاج فيها إلى مراجعة التصميم النهائي. كما أن التصميم الجرافيكي الممتاز عملية سير العمل تسمح بـ التعليقات الداخلية من الزملاء ومجتمعات مصممي الجرافيك.

تلتقط هذه الملاحظات بعض المشكلات في تصميمك قبل العرض التقديمي، مما يقلل من عملية التغذية الراجعة.

بمجرد أن يقدم عملاؤك أو إدارتك ملاحظاتهم على التصميم، قم بإعطاء مهلة قصيرة إذا غيروا رأيهم. إذا كان هناك المزيد من الملاحظات لإضافتها، وهو أمر طبيعي جدًا، امنحهم يومًا أو يومين لإرسال تأكيد ومتابعة المراجعات. سيوفر عليك ذلك الكثير من الوقت في إعادة التصميم.

أهم شيء أثناء إجراء المراجعات على التصميم هو تجنب مخالفة طلبات العملاء أو الإدارة. سواء كنت موافقاً عليها أم لا، فقد فات الأوان لإضافة أفكار جديدة.

لقد استقروا بالفعل على التصميم الفعلي الذي يريدونه. إذا شعرت بضرورة إجراء تعديلات، فقم بتقديم توصيات مع وضع هدف العميل وتفضيلاته في الاعتبار.

والأهم من ذلك، ضع في اعتبارك المواعيد النهائية. قم بتقييم ملاحظات التصميم واطلب تمديد الإطار الزمني إذا لزم الأمر، بحيث يكون لديك الوقت الكافي لتقديم منتج نهائي عالي الجودة.

الخطوة 7. تقديم المنتج النهائي

إن تقديم المفهوم النهائي الخاص بك للحصول على موافقة العميل هو الخطوة الأخيرة واللحظة الحاسمة في سير عمل التصميم الجرافيكي. بحلول هذه المرحلة من العملية، يجب أن تكون قد أجريت جميع التنقيحات اللازمة وأن تكون جاهزًا لتقديم تصميمك الرائع.

ولكن قبل تقديمه، اتبع الخطوات التالية:

تحقق من أن لديك جميع مخرجاتك. تحقق من الموجز وتأكد من حصولك على كل ما يفترض أن تنتجه. تحقق مرة أخرى من توافق مخرجاتك النهائية مع الملخص وملاحظات العميل أو الإدارة: ارجع إلى موجز التصميم الخاص بك للتأكد من أن التصميم الخاص بك يتماشى مع المعايير المحددة في الموجز في المرحلة الأولى من سير عمل التصميم الجرافيكي. تأكد من أن الناتج النهائي في تنسيق الملف الصحيح. راجع الموجز واتصالاتك السابقة مع العميل أو أصحاب المصلحة الآخرين. إذا كانوا يريدون منتجك بصيغة JPG، فتأكد من أنه بصيغة JPG. استخدم نسخة برمجية قابلة للتحرير من مخرجاتك النهائية. سيساعد ذلك العميل أو الإدارة، خاصة إذا كانوا يريدون إجراء تعديلات على النسخة النهائية.

بمجرد التحقق من العناصر المذكورة أعلاه في قائمتك، فقد حان الوقت لتقديم عملك.

إذا كنت تعمل مع عميل، على وجه الخصوص، فمن الضروري المتابعة بعد فترة قصيرة من إرسال المنتج النهائي لمعرفة ما إذا كان منتجك يرقى إلى مستوى معاييره. سيقطع ذلك شوطاً طويلاً للمساعدة في بناء علاقات عمل إيجابية من شأنها أن تضعك في صدارة اهتماماتك لمشاريع التصميم الجرافيكي القادمة.

استخدام أداة إدارة المشاريع لإدارة سير عمل التصميم الخاص بك

عملية تصميم جرافيك قوية وعملية التصميم الجرافيكي الصحيحة أدوات ضرورية لإنشاء أفضل المرئيات . تعتمد الشركات على التصميمات الممتازة لتوليد العملاء المحتملين وتوصيل الرسائل إلى جمهورها.

سواء كنت مصمم جرافيك يدير عملك أو قسم رسومات داخلي، فإن الأدوات المناسبة، مثل تطبيق إدارة مشروع التصميم يساعدك في الخطوات الحاسمة في سير عمل التصميم الجرافيكي، مثل وضع أفكار المستندات وأبحاث المتجر وفهم أهمية عملية التغذية الراجعة للعميل.

تذكّر أن القيام بذلك بشكل صحيح والاستعداد منذ البداية لن يساعدك فقط على توفير الوقت واختصار عملية التصميم. كما سيساعدك أيضًا على ضمان تقديم مرئيات لا تقتصر على إرضاء جمالية التصميم فحسب، بل ستساعدك أيضًا على تقديم أفضل النتائج الممكنة.

حظًا موفقًا! جرّب ClickUp لإدارة مشاريع التصميم

_إيان لوف هو رائد أعمال في مجال الويب وخبير في التسويق الداخلي ومالك ورئيس تطوير الأعمال في

Lform Design_

.

_بعد أربع سنوات من مساعدة شركات فورتشن 500 مع شركة MGT Design، بدأ إيان مسيرته المهنية المستقلة قبل أن يؤسس شركة Lform Design في عام 2005 . عندما لا يكون على رأس العمل، يمكن العثور على إيان وهو يركب الدراجات الجبلية مع أصدقائه أو يقضي الوقت مع عائلته