أفضل 10 برامج لمكان العمل الرقمي للفرق الحديثة 2025

سواء كانت شركتك تعمل في المكتب أو عن بُعد، فإن مكان العمل الرقمي يلعب دوراً محورياً في تعزيز البيئة التعاونية والحفاظ عليها.

يتيح استخدام برنامج مكان العمل الرقمي الصحيح إدارة المشاريع بشكل أسهل ويبسط تحرير المستندات والمشاركة. كما أنه يدعم العمل المرن حيث يمكن لموظفيك الوصول إلى المنصة من المكتب ومن منازلهم. 🏠

قد يكون اختيار البرنامج المناسب لغزاً محيراً عندما لا تكون متأكداً من أين تبدأ. مع وضع ذلك في الاعتبار، قدمنا لك أفضل 10 برامج رقمية لمكان العمل لمساعدتك على رفع مستوى إنتاجية فريقك وتعاونه!

ما هو مكان العمل الرقمي؟

يشير مكان العمل الرقمي إلى المعادل الحديث عبر الإنترنت للمكاتب التقليدية. فهو يوفر مزيجًا من الأدوات الرقمية والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات المتقدمة للموظفين لاستخدامها عند العمل من أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز.

ولتحقيق كل ذلك، تستخدم أماكن العمل الرقمية سلعًا مثل واجهة سهلة الاستخدام على الهاتف المحمول و دعم العمل عن بُعد. وهذا يعزز كفاءة العمل ومشاركة الموظفين من خلال إتاحة المرونة وإمكانية الوصول إلى موارد العمل.

تتيح لك فلاتر المجموعة المختلطة الجديدة في لوحات معلومات ClickUp Dashboards إمكانية التخصيص والتخصيص باستخدام عاملي "و" و"أو"

يجب أن يكون مكان العمل الرقمي الرائع قابلاً للتخصيص ليتناسب مع الاحتياجات الدقيقة لكل مؤسسة. ويشمل ذلك واجهة مستخدم مخصصة، وأتمتة سير العمل، وخيارات التكامل، ولوحات المعلومات الفريدة لأعمالك. ✅

فوائد استخدام أدوات مكان العمل الرقمية

تستفيد الشركات التي تستخدم برمجيات مكان العمل الرقمية بالطرق التالية:

المرونة: يتمتع الموظفون بجدول عمل مرن، مما يؤدي إلى تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية وزيادة رضا الموظفين التواصل الفعال: تجعل تطبيقات أماكن العمل الرقمية سهولة التواصل بين الموظفين والتعاون مع بعضهم البعض. ويساعدهم ذلك على مشاركة الأفكار والملاحظات بسرعة، مما يؤدي إلى إنجاز المهام وإنجاز المشاريع بكفاءة أكبر تحسين الأداء:يمكن للأدوات الرقمية الحديثة تحديد مؤشرات الأداء التي تساهم في تعزيز الإنتاجية وتحديد مجالات التحسين تقليل التكلفة التشغيلية: استبدال العمل الشخصي بالاجتماعات عبر الإنترنت, ألواح الكتابة التفاعلية والخيارات الرقمية الأخرى يؤدي إلى تحقيق وفورات سنوية كبيرة في النفقات العامة مثل نفقات السفر وإيجار المكاتب وتكاليف الصيانة مشاركة المعرفة: أدوات التواصل مثل الدردشة، ومؤتمرات الفيديو، و برامج إدارة المشاريع تمكين التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح لأعضاء الفريق بتبادل المعرفة ومناقشة الأفكار

التحرير التعاوني وخيارات الطباعة والمزيد في مستندات ClickUp Docs

10 برامج لمكان العمل الرقمي لفريق العمل الحديث في 2024

بعد تحليل العديد من أدوات برمجيات مكان العمل الرقمية، أنشأنا قائمة بأفضل الحلول في السوق التي ستساعد على زيادة إنتاجية فريقك وكفاءته ومستويات مشاركته. دعنا نبدأ! 🤿

1. ClickUp #### أفضل أداة رقمية شاملة في مكان العمل

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

يعمل ClickUp على توحيد فريقك من أجل تخطيط وتتبع وتعاون سلس للمشروعات - كل ذلك في مكان مناسب داخل منصة واحدة، مما يجعلها أفضل أداة رقمية شاملة لمكان العمل. 😍

ما يميز ClickUp عن غيره هو توفر أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص تساعد في الحفاظ على تنظيم فريقك بشكل جيد بغض النظر عن موقعهم.

يعزز ClickUp المشاركة النشطة وتقدير الجهود الفردية من خلال طريقة عرض الدردشة، مما يسمح لفريقك بإجراء مناقشات متعلقة بالمهام في سلسلة واحدة مستمرة. يمكنهم استخدام الصيحات والرموز التعبيرية لإظهار الإشادة الفورية وتحفيز أقرانهم.

قم بإنشاء قوائم مهام مخصصة في طريقة عرض القائمة أو إدارة عبء العمل الخاص بكل موظف في طريقة عرض الفريق. هنا، يمكنك الوصول إلى نظرة عامة على جميع المهام مرتبة حسب المكلفين لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مهمة تتطلب إعادة توزيعها لتعزيز الكفاءة.

أصبح التعاون المرئي والعصف الذهني سهلاً من خلال كليك أب السبورات البيضاء لوحات قابلة للتخصيص تتيح للفرق إضافة الملاحظات وخرائط الطريق والخرائط الذهنية والصور لتحسين تنظيم المشروع. 🎨

إدارة أعمالك و التعاون مع فريقك من أي مكان وفي أي وقت، مع أدوات ClickUp للعمل عن بُعد . تسمح لك ميزات مكان العمل الرقمي بمراقبة كل شيء في الوقت الفعلي، وضبط الجداول الزمنية، وتتبع عبء العمل من خلال المخططات المُنقحة، كل ذلك في مكان عمل رقمي. ويمكنك التكامل مع Zoom لجدولة الاجتماعات بسهولة، أو استخدام قوالب العمل عن بُعد المعدة مسبقاً للحفاظ على تنظيم مهامك وفريقك. ClickUp Docs تمكين الفرق من تبادل الأفكار و التعاون على التعديلات في وقت واحد. يمكنك أيضًا ربط المستندات بسير العمل لتركيز جميع البيانات المتعلقة بالمهام. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء روابط قابلة للمشاركة وإدارة الأذونات للفرق أو الضيوف أو الوصول العام. ClickUp AI يساعد مساعد الكتابة فريقك على التواصل بوضوح واتساق. وفر الوقت مع الجداول والعناوين المعدة مسبقاً لتنسيق المحتوى بشكل مثالي. تقدم الأداة مطالبات خاصة بالأدوار لمساعدتك على توليد أفكار جديدة لسيناريوهات العمل المختلفة.

ClickUp أفضل الميزات

التعاون الافتراضي البسيط من خلال لوحات ClickUp البيضاء المخصصة

تتوفر أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص بالكامل لجميع مهام سير عمل إدارة المشاريع

ميزات العمل عن بُعد والعديد من القوالب المتاحة لحلول مكان العمل الرقمي المحددة

طريقة عرض ClickUp Board، والتي تتيح سهولة إدارة مشروع الفريق من خلال وظيفة السحب والإفلات، والمرئيات الواضحة، والحقول القابلة للتخصيص

خيارات الأتمتة للمهام المتكررة أو اليدوية

تتبع التقدم الآلي

يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق

قيود ClickUp

لا يحتوي على زر للتراجع

مربكة لبعض المستخدمين بسبب وفرة الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. جيرا

الأكثر استخدامًا على نطاق واسع من قبل فرق البرمجيات

عبر: جيرا Jira هي واحدة من أفضل الأدوات لمكان العمل الرقمي الحديث، وهي مصممة خصيصًا من أجل التعاون السلس وتسليم المهام. توفر منصة مكان العمل الرقمية هذه مجموعة متنوعة من طرق العرض، مثل اللوحات والقوائم والتقويمات والجداول الزمنية، مما يسمح للفرق بالتخطيط للمشاريع وتنفيذها بشكل لا تشوبه شائبة. ✨

من خلال مجموعة واسعة من النماذج والقوالب وسير العمل المخصصة، تعمل Jira على تعزيز الكفاءة وتبسيط إدارة العمل . استخدم لوحات سكروم ل تقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام أصغر أو لوحات كانبان لمساعدة الفرق على تصور سير العمل.

تجعل Jira من السهل على الفرق العمل معًا على تطوير البرمجيات. مع Jira اكتشاف المنتج ميزة، يمكن للفرق أن تجمع و تحديد أولويات الأفكار للتركيز على الفرص الأكثر تأثيراً.

أفضل ميزات Jira

مصممة لفرق تطوير البرمجيات

سهل الاستخدام (في الغالب لفرق البرمجيات)

يتكامل مع أدوات مثل Slack وMicrosoft Teams وGmail وجداول بيانات Google وGitHub لتحسين التواصل الداخلي

يوفر العديد من خيارات العرض عبر منصة إدارة المشاريع

قيود Jira

قد يكون من الصعب تعلم استخدامه مقارنةً بحلول مكان العمل الرقمية الأخرى

يفتقر إلى خيارات لإدارة فريق التسويق

تسعير #### تسعير جيرا

مجاني

عادي :7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

:7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط :15.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

:15.25 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات:اتصل بفريق المبيعات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات جيرا

Capterra : 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

3. كيس فلو

أفضل منصة منخفضة التعليمات البرمجية

عبر كيس فلوكيس فلو هو حل رقمي لمكان العمل يتيح لك إدارة فرق العمل وسير العمل بخبرة لا تحتاج إلى ترميز، مما يجعل البرنامج سهل الاستخدام للغاية.

يميل Kissflow إلى إبقاء الأمر بسيطًا ومباشرًا (KISS) من خلال مساعدتك في تصميم وأتمتة وإدارة مهام سير العمل في مختلف الأقسام والصناعات، بما في ذلك الشؤون المالية والتسويق والموارد البشرية وإدارة المشاريع وغيرها.

إذا لم يكن هناك قالب مُعد مسبقًا يتوافق مع احتياجاتك، فاستخدم أدوات السحب والإفلات البسيطة بدون ترميز لإنشاء سير عمل جديد تمامًا، أو استفد من أداة إنشاء التطبيقات لتبسيط إنشاء التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، لديك أيضًا خيار تطوير تطبيقات باستخدام ترميزك الخاص لمتطلبات أكثر تعقيدًا. 🤖

أفضل ميزات #### Kissflow

لا حاجة إلى ترميز لإنشاء وإدارة سير العمل

واجهة سهلة الاستخدام لأدوات إدارة المشروع

تقارير ومقاييس معدة مسبقاً

بناء تطبيقات بدون ترميز ومنخفضة الترميز

يتكامل مع أدوات مثل Gmail و Slack و Dropbox

مئات من قوالب مساحات العمل الرقمية المعدة مسبقاً

قيود #### قيود كيس فلو

صعوبة إدارة التقارير وتحليلات الرؤى للنماذج الأكبر حجماً

خيارات دعم العملاء المحدودة والردود المتأخرة

تسعير كيس فلو

أساسي :يبدأ من 1,500 دولار شهرياً لميزات محدودة

:يبدأ من 1,500 دولار شهرياً لميزات محدودة المؤسسة:تسعير مخصص للميزات الكاملة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات كيس فلو

G2 : 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

4. بيتريكس 24

معظم ميزات التعاون الرقمي

عبر بيتريكس 24 يوفر Bitrix24 جميع الميزات التي قد تجدها في أدوات مكان العمل الرقمية الأخرى، مما يجعله البرنامج الذي يحتوي على واحدة من أكثر ميزات التعاون في السوق. ميزات التصور المتعددة والفعالة إدارة المهام أدوات تساعدك في مراقبة تقدم مشروعك بكل سهولة.

استخدم خيارات مثل برامج الهاتف، والرسائل الفورية، ورسائل البريد الإلكتروني، ومكالمات الفيديو للبقاء على اتصال وثيق مع فريقك. بالإضافة إلى ذلك، هناك تطبيق داخلي لوسائل التواصل الاجتماعي للإعلانات على مستوى الشركة. 📣

يمكنك أيضًا توفير الوقت في المهام المتكررة من خلال أتمتتها أو استخدام لوحات كانبان القابلة للتخصيص بالكامل ومخططات جانت القابلة للطباعة لتصور إدارة المشروع ومشاركة رؤيتك مع فريقك. تجعل ميزات السحب والإفلات إدارة المهام أسهل في التعديل أثناء التنقل - خاصةً في مكان العمل المرئي.

أفضل ميزات Bitrix24

قابل للتخصيص بالكامل

أتمتة المهام

مجموعة واسعة من ميزات التعاون الرقمي

سهولة مشاركة المستندات

تبسيط التواصل من خلال المراسلة الفورية ومكالمات الفيديو

قيود Bitrix24

صعوبة التنقل قليلاً

قد تبدو الواجهة مشوشة مع وجود الكثير من الميزات

أسعار بيتريكس 24

أساسي : 49 دولارًا شهريًا لكل خمسة مستخدمين

: 49 دولارًا شهريًا لكل خمسة مستخدمين عادي : 99 دولارًا شهريًا لكل 50 مستخدمًا

: 99 دولارًا شهريًا لكل 50 مستخدمًا احترافي : 199 دولارًا شهريًا لكل 100 مستخدم

: 199 دولارًا شهريًا لكل 100 مستخدم المؤسسة 250: 399 دولارًا شهريًا لكل 250 مستخدمًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2 : 4.1/5 (500 تقييم)

: 4.1/5 (500 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 700 تقييم)

5. تروجريد

الأفضل للأمان الرقمي

عبر: تروجريد تتيح TruGrid لفريقك العمل من أي جهاز دون القلق بشأن تعريض شبكة المكتب للتهديدات عبر الإنترنت، مما يجعلها المنصة المثالية لـ الأمن الرقمي. يضمن هذا البرنامج أن تظل اتصالات الكمبيوتر عن بُعد آمنة ولا يمكن اختراقها بسهولة، على عكس الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) التي تكون عرضة لهجمات برامج الفدية.

تساعد ميزة SecureRDP الموظفين على الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية عن بُعد بشكل آمن. يعمل البرنامج وفقاً لمبادئ Zero Trust، التي تحظر نقل البيانات بين المستخدمين عن بُعد وشبكات الشركة لمنع برامج الفدية الخبيثة. ونتيجة لذلك، ليست هناك حاجة للتعرض لجدار الحماية. 🔥

يتضمن TruGrid أيضاً المصادقة المستندة إلى السحابة، مما يعني أن الاتصالات المصادق عليها مسبقاً هي فقط التي يمكنها الوصول إلى شبكات الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البرنامج كدرع سحابي واقٍ يحمي السحابة، مما يحجب بفعالية هجمات الشبكة المستهدفة. 🚫

أفضل ميزات TruGrid

الوصول الآمن إلى خدمات سطح المكتب البعيد

وصول آمن إلى DaaS، و VDI، والاستضافة

آمن العمل عن بُعد بدون VPN

حماية انعدام الثقة

يستغرق التنفيذ يوماً واحداً فقط

المصادقة مطلوبة للوصول إلى الشبكة

قيود شبكة TruGrid

الدردشة أكثر استجابة من رقم الهاتف المجاني

خيارات تخصيص محدودة

تسعير TruGrid (SecureRDP)

أساسي : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم/10 أجهزة كمبيوتر

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم/10 أجهزة كمبيوتر الشركات : 15 دولارًا شهريًا تبدأ من 10 مستخدمين/ أجهزة كمبيوتر غير محدودة

: 15 دولارًا شهريًا تبدأ من 10 مستخدمين/ أجهزة كمبيوتر غير محدودة مقدمو الخدمة: متاح بعد تقديم طلب للحصول على أسعار الشركاء

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات تروجريد #### تقييمات ومراجعات تروجريد

Slashdot : 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 5/5 (2 مراجعات)

6. سلاك

أفضل تطبيق تواصل رقمي

عبر سلاك في الوقت الحاضر، أصبح Slack الخيار المفضل للتراسل الفوري داخل الفرق. تتميز واجهة هذا البرنامج بسهولة الاستخدام، بحيث يمكن لأعضاء الفريق الجدد تعلم كيفية التنقل فيه بسرعة وسهولة.

يتيح لك سلاك إنشاء قنوات للفرق الفردية والمشاريع لتبسيط التواصل. وإلى جانب الدردشة في الوقت الفعلي، يمكنك إرسال رسائل صوتية وإجراء مكالمات فيديو لمجموعات تصل إلى 14 فرداً. ✉️

يوفر البرنامج أيضاً إمكانية تخزين ملفات الفريق حيث يمكن لفريقك إضافة ملفات من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم أو الاتصال بخدمة مثل OneDrive و Google Drive. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Canvases لمشاركة الأفكار مع فريقك من خلال الملاحظات أو لمحات عامة عن المشروع.

سلاك أفضل الميزات

يتكامل مع تطبيقات التعرف على الفريق

ميزات متقدمة مثل الروبوتات والقنوات

خيوط المحادثات تحافظ على تنظيم المناقشات

سهل الاستخدام

قيود Slack

إشعارات الرسائل لا تظهر أحيانًا

تتأخر إشعارات الإشارات

تسعير سلاك

مجاني

محترف 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال + : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Slack

G2 : 4.5/5 (أكثر من 31,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 31,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

7. أكسيرو سوليوشنز

الأفضل للإنترانت الخاصة بالموظفين

عبر أكسيرو سوليوشنز إذا كنت تبحث عن أفضل برامج الإنترانت للموظفين ، لا تنظر إلى أبعد من Axero Solutions - فهو يتيح لأعضاء الفريق مزامنة الملفات ومشاركة المستندات في مركز مركزي واحد. 🎯

يتكامل Axero مع أدوات مثل Microsoft 365، وGoogle Workspace، وZoom، وDropbox لتبسيط إدارة المشروع. كما يتيح لك أيضًا تخزين المحتوى الرقمي الخاص بك بأمان والبحث عنه بسهولة عبر واجهة الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو واجهة برمجة تطبيقات REST API التي يمكن الوصول إليها.

يتم تبسيط تعاون الفريق من خلال منتديات المناقشة والمراسلة الفورية والتعليق والتكامل مع التطبيقات الشائعة. كما أصبحت إدارة المهام أكثر بساطة من خلال الإشارات في الوقت الفعلي، والتحرير المشترك، وملاحظات التقدم التي تُبقي فريقك على اطلاع دائم. ⌛

يتم تخزين جميع المهام المفوضة على شبكتك الداخلية، بحيث يمكنك إعادة النظر فيها في أي وقت.

أفضل ميزات أكسيرو

حلول الكل في واحد

سهل الاستخدام

يتكامل مع الأدوات الشائعة

يتضمن إنشاء محتوى مخصص

تواصل سلس مع الفريق بأكمله

قيود أكسيرو

قد يتسبب الخلل العرضي في ضياع المحتوى من حين لآخر

عدم وجود مرونة كافية في تكوينات الأداة

تسعير أكسيرو

عروض الأسعار للمستويات القياسية والتجارية والمؤسسية متوفرة عند الاتصال بنا

تقييمات ومراجعات أكسيرو

G2 : 4.2/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

8. روبن

معظم ميزات التعاون الجماعي المختلط

عبر روبن استخدم روبن ل تعزيز المرونة في مكان العمل من خلال السماح لفريقك بالعمل من المكتب ومن منازلهم. 🏘️

افتح تطبيق روبن للوصول إلى خريطة المكتب في الوقت الفعلي، وحجز مكتبك، ومشاركة هذه المعلومات مع فريقك لتنسيق أفضل. في عرض أسبوع العمل، يمكن للفريق معرفة من يتواجد في المكتب و الأنشطة المخطط لها لهذا الأسبوع .

يمكنك أيضًا تعيين سياسات زيارة المكتب، التي يمكن الوصول إليها بسهولة على الهاتف المحمول أو سطح المكتب، حتى يكون موظفوك على دراية بـ التوقعات المتعلقة بالعمل المختلط . أصبح حجز أماكن الاجتماعات أمراً سهلاً من خلال التحقق من توفر الغرف وجدولة الاجتماعات من خلال تكامل التقويم البسيط. 🗓️

روبن أفضل الميزات

تطبيق الجوال متاح

تكامل سلاك وفرق العمل

حجز الغرف مسبقاً

تحليلات مكان العمل المتاحة

قيود روبن

صعوبات عند حجز المواعيد

مواطن الخلل العرضية

تسعير روبن

البداية: مجانًا حتى 15 مستخدمًا

مجانًا حتى 15 مستخدمًا الفريق: اتصل بفريق المبيعات

اتصل بفريق المبيعات المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات روبن

G2 : 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50+ تقييم)

9. كينتوني

معظم ميزات سير عمل الفريق

عبر كينتوني Kintone هي منصة مكان عمل قابلة للتخصيص لإدارة سير عمل الفريق. من إدارة البيانات إلى مراقبة المهام والاتصالات، تساعدك Kintone على مركزية عملك وتنظيمه بأقل جهد ممكن.

تتبع البيانات الهامة في مكان واحد وإتاحتها للرجوع إليها متى ما أردت التواصل مع الفريق . يحتوي مكان العمل الرقمي هذا على سحابة حيث يمكن لجميع أعضاء الفريق مشاركة البيانات أو تحويل جداول البيانات إلى قواعد بيانات متاحة لتبسيط التعاون. 🤝

يمكنك تصميم مهام سير عمل مصممة خصيصًا من خلال إجراء سحب وإفلات بسيط. علاوةً على ذلك، تساعدك هذه المنصة على أتمتة المهام المتكررة من خلال عمليات التسليم التلقائية والإشعارات المجدولة والتذكيرات المخصصة. جميع المشاريع والعمليات مرئية للجميع على لوحة تحكم واحدة لتسهيل تتبعها.

Kintone أفضل الميزات

بيانات يمكن الوصول إليها من أي جهاز

واجهة سحب وإفلات بسيطة

سير عمل مركزي لأماكن العمل الرقمية

يتكامل مع أدوات متعددة مثل Gmail و Slack و Dropbox

قيود كينتوني

إصدار الهاتف المحمول ليس سهل الاستخدام مثل إصدار سطح المكتب

خيارات تنسيق محدودة مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الأخرى

تسعير Kintone

24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم بحد أدنى خمسة مستخدمين (120 دولاراً شهرياً)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Kintone

G2 : 4.6/5 (190+ تقييم)

: 4.6/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (130+ تقييم)

10. أفي بوينت

الأفضل للفرق التي تستخدم Microsoft 365

عبر AvePoint إذا كان نشاطك التجاري يعتمد على Microsoft 365، فإن AvePoint هو الحل الأمثل لمكان العمل الرقمي بالنسبة لك. يمكّنك AvePoint من إدارة التعاون وترحيله وتعزيزه بفعالية داخل Office 365، كل ذلك من خلال حل Microsoft Teams الشامل.

النظام الأساسي مثالي لتحسين عمليات البرمجيات كخدمة (SaaS). فهو يسهّل التكامل السلس للمحتوى والاتصالات والمعلومات من مختلف خدمات Office 365 ضمن مساحة عمل حديثة مستضافة على السحابة. ☁️

من خلال ميزة إدارة السحابة في AvePoint، يمكنك اكتساب القدرة على الإشراف على التطبيقات المستندة إلى السحابة وتحسينها بكفاءة، مما يضمن الأمان والإنتاجية على حد سواء. يمتد هذا المستوى من التحكم ليشمل تقارير التدقيق، وترحيل المحتوى، والمشاركة الآمنة للمحتوى، والمزامنة السلسة للمحتوى عبر مختلف مستأجري Microsoft 365.

أفضل ميزات #### AvePoint

الترحيل البسيط

سهولة الاستخدام

يمكنك إضافة وحدات بناء على احتياجاتك

قيود Ave00 بوينت

قد يكون من الصعب استخدام وحدة AvePoint GA

التكامل ليس بالسرعة الكافية

تسعير AvePoint

متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات AvePoint

G2 : 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (3 مراجعات)

ما وراء جدران المكتب: احتضن التميز مع أفضل 10 برامج رقمية في مكان العمل

سواءً كنت تدير شركة صغيرة أو كبيرة، فإن استخدام هذه الأدوات البرمجية الرقمية الـ 10 الأفضل في مكان العمل سيساعد مؤسستك على العمل بسلاسة، حتى لو كان موظفوك يفضلون العمل عن بُعد.

هل تحتاج إلى خيار متعدد الاستخدامات؟ Check out ClickUp إذا كنت ترغب في زيادة الإنتاجية الإجمالية لفريقك الرقمي. تعاون رقميًا في الوقت الفعلي دون أي تأخير، وقم بتعيين المهام ومراقبتها بسهولة، وجدولة الاجتماعات، ومشاركة الأفكار على لوحات قابلة للتخصيص. هناك القليل مما لا يمكنك فعله به. 🏆