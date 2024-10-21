أفضل 9 أدوات برمجية لإدارة الأفراد في عام 2025

لدينا جميعًا نصيبنا من قصص الرعب في مكان العمل. ومع ذلك، لا شيء يضاهي الإحساس بالهلاك الوشيك الذي يأتي مع الأعمال الورقية للموارد البشرية غير المراقبة.

تخيل هذا: تتجول في مكتبك في صباح يوم الاثنين المشرق، والقهوة في يدك، مستعدًا لاغتنام اليوم. لكن انتظر، أين مكتبك؟ أوه، ها هو ذا، مختبئًا خلف كومة شاهقة من الأوراق والملفات والمجلدات الطويلة جدًا لدرجة أنك إذا تجرأت على الجلوس، فقد يبلغ زملاؤك عن اختفائك! 🗃️

بفضل أدوات برامج إدارة الأفراد، يمكنك توديع تلك الانهيارات الورقية. تتعامل هذه الحلول المتكاملة مع كل شيء في كل شيء على قائمة مهام محترفي الموارد البشرية -من تأهيل الموظفين الجدد لمراقبة الامتثال لقانون العمل

في هذه المقالة، سنناقش في هذه المقالة الميزات المرغوبة في أدوات إدارة الأفراد ونقدم بعضًا من أفضل الخيارات المتاحة في السوق في الوقت الحالي!

ما هي إدارة الأفراد؟

إدارة الأفراد هي فن وعلم رعاية و إدارة الأفراد هي فن وعلم رعاية و تحسين فريق العمل . يعمل مديرو الموظفين الناجحون مع جميع الإدارات والوظائف التنظيمية لتحسين ثقافة مكان العمل والإنتاجية باستمرار.

إدارة الأفراد تغطي مجموعة واسعة من المسؤوليات، مثل:

التوظيف، والتدريب، وتطوير الموظفين والإجراءات التصحيحية

توفير الوصول إلى الموارد اللازمة (الكتيبات وأدلة التدريب، وما إلى ذلك)

الإشراف على التعويضات و إدارة الرواتب وفقًا لمعايير الصناعة

معالجة تظلمات الموظفين والتوسط في النزاعات

التخطيط لمتطلبات التوظيف المستقبلية وأنشطة إشراك الموظفين

إسناد المسؤوليات والإشراف على المواعيد النهائية

ضمان استيفاء مكان العمل لمتطلبات الصحة والسلامة

الحفاظ على الالتزام بقوانين العمل وسياسات الشركة

جمع ملاحظات الموظفين لتحسين مكان العمل

غالبًا ما يقوم المديرون بتوزيع أنفسهم بشكل كبير جدًا، محاولين إنجاز كل مهمة على جدول أعمالهم. لهذا السبب يقدّرون وجود أدوات موثوقة لإدارة القوى العاملة لمساعدتهم في مهامهم اليومية.

ميزات يجب البحث عنها في برامج إدارة الأفراد

المثالية برنامج إدارة الموظفين يجب أن يساعد المديرين على القيادة بإيقاع وتطوير ثقافة الإنتاجية. وفيما يلي بعض الخصائص التي يجب أن تتوفر فيه:

قاعدة بيانات مركزية: يجب أن يكون البرنامج بمثابة مركز موحد لتخزين بيانات الموظفين ووثائق الشركة الأساسية، مثل إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) وسياسات استحقاق الإجازات مقاييس الأداء: يجب أن يسمح النظام المتين بتحديد أهداف الأداء ومراقبتها ومراجعتها بما يتماشى مع آلية التغذية الراجعة للشركة التأهيل: تعمل أفضل أدوات إدارة الأفراد على تسريع عملية دمج الموظفين الجدد في الفريق المزايا والامتثال: يجب أن يقدم المنتج ميزات لإدارة مزايا الموظفين وفقًا لأولويات الامتثال في مؤسستك أو بلدك أدوات مشاركة الموظفين: ستتضمن المنصة المثالية ميزات لجمع الملاحظات من الموظفين، وتقدير مساهماتهم ومكافأتهم، وتحفيزهم لوحة معلومات التحليلات: معرفة ما إذا كانت لوحة معلومات الأداة يمكن أن تقدم رؤى شاملة حول ديناميكيات القوى العاملة و اتجاهات الإنتاجية الإجمالية ضرورية لحل المشاكل التكامل: سيسمح برنامج من الدرجة الأولى بالتكامل السلس مع أدوات الموارد البشرية والاتصالات # ## 9 حلول برمجيات إدارة الأفراد للقوى العاملة لديك

الآن بعد أن حددنا الميزات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها، دعنا نتعمق في أهم 9 أدوات لإدارة الأفراد التي تعيد تشكيل الموارد البشرية في عام 2023.

1. انقر فوق #### الأفضل لمراكز المعرفة والتوثيق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو أداة شاملة لإدارة الأفراد للفرق من أي حجم. يوفر أدوات بديهية لـ مركزية العمل التعاوني و القضاء على سوء الفهم . مستندات ClickUp تعمل هذه الميزة كمصدر وحيد للحقيقة في مؤسستك، مما يسمح للفرق بصياغة قاعدة أصول مشتركة تحتوي على مواد تدريبية وإجراءات تشغيل موحدة وإرشادات ووثائق معرفية أخرى.

لن يواجه موظفوك أي مشكلة في البحث في المستودع المركزي. ولكن يمكنك أيضًا ربط المستندات والملفات وعناوين URL وغيرها بالمهام للوصول السريع! إذا لزم الأمر، قم بتصنيف الموارد بناءً على قواعد الوصول الداخلية.

أضف المزيد من السياق إلى العمل من خلال ربط المهام والمستندات بالعلاقات في ClickUp

استفد من قوالب ClickUp المُعدّة مسبقًا في ClickUp لجعل العملية سلسة. على سبيل المثال، فإن قائمة مراجعة الإعداد و خطة 30-60-90 يومًا القوالب مثالية لتوجيه الموظفين الجدد.

يقوم ClickUp بإعدادك بالعديد من القوالب من أجل تعزيز نمو الموظفين و تنفيذ التغييرات في مكان العمل . تتضمن بعض الخيارات الشائعة ما يلي:

لكن ClickUp لا يتعلق فقط بالتوثيق. فهو إدارة المهام تُعد الميزات بمثابة لبنات بناء لـ إنشاء مهام سير عمل الموارد البشرية بالكامل، بدءًا من تبسيط التوظيف إلى إدارة الجداول الزمنية المعقدة. أتمتة العمليات في ClickUp تقليل وقتك في المهام العادية مثل تغيير حالات الموظفين أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بطلبات التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص لوحات المعلومات لتتبع الأداء في الوقت الفعلي ومراجعة أعباء العمل وتحسين الجداول الزمنية الفردية.

ClickUp أفضل الميزات

ClickUp AI لإنشاء ملخصات، ومسودة محتوى، وإنشاء عناصر عمل، وغير ذلك الكثير

وصول مركزي إلى معرفة الشركة الحيوية من خلال ClickUp Docs

قوالب مدمجة لدعم عمليات إدارة الأفراد المختلفة

لوحات معلومات مع أكثر من 15 طريقة عرض وخيارات تتبع الوقت

أدوات شاملة لإدارة المهام والجدول الزمني

أهداف ClickUp تبسيط تحديد الأهداف وتتبعها

أكثر من 1,000 أداة التكامل مع ClickUp أدوات التحرير والعصف الذهني والتعاون في الوقت الفعلي

متوفر على تطبيقات الهاتف المحمول والويب وسطح المكتب

قيود ClickUp

إنه غني بالميزات إلى حد كبير، مما يؤدي إلى منحنى التعلم

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. جوستو

الأفضل لكشوف المرتبات

عبر جوستو يتميز Gusto بتصميم شامل وسهل الاستخدام مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة. فهو يتمكّن من تنفيذ مهام كشوف المرتبات المعقدة ، مما يضمن سلاسة مدفوعات المتعاقدين المحليين والدوليين.

وبفضل ميزات مثل الحسابات التلقائية للضرائب، وإرشادات الامتثال، وعمليات تشغيل غير محدودة لكشوف الرواتب، يمكنك الحفاظ على جميع أنواع جداول الرواتب دون عناء.

تقوم المنصة تلقائياً بحساب الساعات المدفوعة والحضور والإجازات المدفوعة (PTOs) والعطلات، مما يجعلها مثالية للشركات الناشئة التي لا تستطيع تحمل تكاليف قسم محاسبة أو قسم موارد بشرية متكامل.

وعلاوةً على ذلك، يوفر Gusto خيارات تلقائية ويدوية لكشوف المرتبات وإمكانيات التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية لزيادة راحتك. استخدم تطبيق محفظة غوستو للوصول إلى أدوات العافية المالية ووظائف الدفع المفيدة. 💸

أفضل ميزات #### Gusto

أدوات إدارة الموظفين لدعم تأهيل الموظفين

أدوات إدارة المزايا لإضفاء الطابع المركزي على إدارة خطط الصحة والتأمين والتقاعد

أتمتة الإقرارات الضريبية للتعامل مع ضرائب الرواتب وإقرارات W-4 للموظفين، وإقرارات W-9 للمقاولين، ووثائق نهاية العام

أدوات تتبع الوقت

قيود غوستو

قابلية التوسع المحدودة

كان بعض المستخدمين غير راضين عن خدمة العملاء

تسعير #### غوستو

بسيط : 40 دولارًا شهريًا + 6 دولارات شهريًا للشخص الواحد

: 40 دولارًا شهريًا + 6 دولارات شهريًا للشخص الواحد بالإضافة : 80 دولارًا في الشهر + 12 دولارًا في الشهر للشخص الواحد

: 80 دولارًا في الشهر + 12 دولارًا في الشهر للشخص الواحد بريميوم: الأسعار متاحة عند الاتصال

Gusto التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

3. شعرية

الأفضل لـ OKRs والأهداف

عبر الشبكة Lattice هي منصة سحابية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات إدارة الأداء الحديثة. من خلال دمج ممارسات الموارد البشرية التقليدية مع التكنولوجيا المتطورة، تعمل Lattice على تعزيز جو تعاوني من أجل تحديد الأهداف بشفافية ومواءمة.

المنصة تبسيط OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية) إدارة الأهداف والنتائج الرئيسية. إنه يدمجعملية تحديد الأهداف وتتبعها ومراجعتها، مما يسمح بإجراء عمليات التحقق والتقييم في الوقت الفعلي.

تتمحور شبكة Lattice حول تحسين رؤية الموظفين.

تتيح أدوات التحليلات المتقدمة داخل المنصة إمكانية القياس الدقيق لـ مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وتسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. بفضل أداة الملاحظات المدمجة، يمكنك إنشاء ثقافة ملاحظات صحية داخل فريقك وتعزيز المشاركة.

أفضل ميزات #### Lattice

تدفقات عمل مخصصة لمراجعات الأداء (تساعد في تخطيط التعويضات وتوزيع المكافآت)

تستخدم ميزة التحليلات البيانات الفردية لتقديم رؤى

تحديد الأهداف وتتبعها بشفافية

دعم الملاحظات الداخلية

قيود الشبكة

قدرات محدودة لإدارة المشاريع

قد يكون التنقل صعباً لبعض المستخدمين

تسعير #### شعرية

المشاركة : 4 دولارات شهريًا للشخص الواحد

: 4 دولارات شهريًا للشخص الواحد النمو : 4 دولارات/شهرًا للشخص الواحد

: 4 دولارات/شهرًا للشخص الواحد تعويض : 6 دولارات شهرياً للشخص الواحد

: 6 دولارات شهرياً للشخص الواحد إدارة الأداء : 8 دولارات شهرياً للفرد الواحد

: 8 دولارات شهرياً للفرد الواحد الأهداف والأهداف : 8 دولارات شهرياً للفرد الواحد

: 8 دولارات شهرياً للفرد الواحد حزمة إدارة الأداء و OKR والأهداف : 11 دولاراً شهرياً للفرد الواحد

: 11 دولاراً شهرياً للفرد الواحد المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

*الحد الأدنى للدفع 4,000 دولار في السنة. تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. ريبلينج

الأفضل للداخل والخارج

عبر تموج ترتدي شركة Rippling العديد من القبعات. فهو يعمل على تبسيط عملية التوظيف من خلال نظام تتبع مقدمي الطلبات (ATS) ويضمن سلاسة عملية التوظيف عبر الإنترنت للموظفين الجدد.

ويساعدك نظام إدارة التعلُّم البديهي الذي يُطلق عليه أيضاً Rippling LMS على إعداد مكتبة دورات تدريبية تحتوي على وحدات تدريبية. يمكنك تخصيص قواعد التسجيل - لنفترض أنك تقوم بإعداد دورة تدريبية إرشادات الامتثال للمديرين. سيقوم النظام تلقائيًا بتسجيل كل مدير جديد تقوم بتعيينه في البرنامج.

تضمن الوحدات المترابطة في Rippling انتقالات سلسة لإلغاء التسجيل، بدءاً من إلغاء امتيازات الوصول إلى إنهاء المزايا وتفاصيل كشوف المرتبات.

يمكن للشركات تصميم عمليات التأهيل وإلغاء التأهيل وفقاً لاحتياجات الامتثال الخاصة بها وضمان أن تكون التجربة غير مؤلمة لكل من مديري الموارد البشرية والموظفين.

Rippling أفضل الميزات

نظام تتبع مقدمي الطلبات (ATS) يبسط عملية التوظيف

تقديم خدمة كشوف المرتبات العالمية

تتبع الوقت والحضور

نظام Rippling LMS لتخزين المواد التدريبية وتوزيعها على الموظفين

تبسيط مزايا الموظفين

قيود Rippling

قد تبدو الواجهة قديمة بعض الشيء لبعض المستخدمين

يتطلب استخدام أدوات إعداد التقارير معرفة تقنية

تسعير الريبلينج

خطة مخصصة: تبدأ من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم؛ اتصل بفريق Rippling للحصول على عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعات Rippling

G2 : 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.9/5 (2,700+ تقييم)

5. ديل

الأفضل لإدارة الأفراد الدوليين

عبر ديل بفضل انتشارها في أكثر من 150 دولة، تعمل Deel على تسهيل تعقيدات التوظيف العالمي. بدءاً من ترسيخ العقود الخاصة بكل بلد إلى الحفاظ على الامتثال لقوانين العمل الدولية، يمكن للمنصة مساعدتك في القيام بكل ذلك.

يسهل نظام الرواتب العالمي الخاص بها المعاملات بأكثر من 120 عملة، مما يلبي احتياجات القوى العاملة المتنوعة. 🌎

تُسهِّل عمليات سير العمل والتكاملات الآلية في Deel عمليات الموارد البشرية عبر الحدود. وسواء كنت تقوم بتعيين موظفين بدوام كامل أو موظفين مستقلين أو متعاقدين في الخارج، فإن لوحة التحكم المركزية وواجهة الخدمة الذاتية لدى Deel تجعل العملية بأكملها سهلة ومباشرة. إدارة فرق العمل عن بُعد بدون متاعب إدارية، حيث تتيح لك أدوات إعداد التقارير الأصلية من Deel تتبع الإجازات ومنح المكافآت وإدارة مزايا الأسهم من منصة واحدة.

أفضل ميزات Deel

تسهيل المدفوعات في أكثر من 150 دولة

يدعم لغات متعددة

سير العمل الآلي تبسيط مهام الموارد البشرية المعقدة مشاركة سلسة مع المتعاقدين الدوليين

واجهة الخدمة الذاتية

قيود ديل

يفتقر إلى خيارات التخصيص

لا يوجد تطبيق جوال

تسعير #### ديل

ديل للموارد البشرية : مجاناً للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 200 شخص

: مجاناً للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 200 شخص المقاولون : تبدأ من 49 دولارًا شهريًا

: تبدأ من 49 دولارًا شهريًا EOR : يبدأ من 599 دولارًا شهريًا

: يبدأ من 599 دولارًا شهريًا كشوف الرواتب العالمية : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار الهجرة: اتصل لمعرفة الأسعار

ديل التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.3/5 (90+ تقييم)

6. ارتفاع

الأفضل لرحلات الأشخاص

عبر ارتفاع من خلال تخطيط رحلة الموظف بأكملها داخل المؤسسة، بدءًا من التوظيف وحتى الخروج، يمكنك الحصول على رؤى حول تجاربهم وتوقعاتهم واحتياجاتهم ونقاط الألم. يقدم Rise مجموعة فعالة من الأدوات لتلبية احتياجات كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف، مما يسمح لك بالتدخل في اللحظات الحرجة لتحسين الأداء الفردي.

تضمن ميزات Rise المتطورة لإدارة المرشحين لمرحلة التوظيف مشاركة فريق التوظيف لديك بشكل كامل. أما بالنسبة للموظفين الجدد والحاليين، فتقدم المنصة ميزات مثل التأهيل الذاتي، التقييمات الفردية، التقييمات الشخصية، التقييمات من 360 درجة لتعزيز مبادرات النمو.

وتحتوي المنصة على مجموعة محددة مسبقاً من المهام والقوالب لإعداد الموظفين الجدد دون عوائق. 🚗

يقدم Rise تقارير فريدة من نوعها تقارير الموظفين تحدد ملخصات التعويضات وأرصدة الإجازات وعدد الموظفين الحاليين وغيرها من المتتبعات الحيوية.

أفضل ميزات #### Rise

تضمن عمليات سير العمل الآلية رؤية محدثة للترقيات والتعيينات الجديدة وإنهاء الخدمة

دليل الأشخاص المركزي مع خيارات الضمائر المفضلة للشمولية

الوصول عبر الإنترنت والهاتف المحمول إلى كشوف المرتبات

يدعم التوقيعات الإلكترونية

تذكيرات الموارد البشرية للأحداث الرئيسية للموظفين

قيود الارتفاع

لا تتم المزامنة مع Outlook أو تقويمات Google

مواطن الخلل والأخطاء العرضية

تسعير #### Rise

البداية : 6 دولارات شهريًا لكل موظف (+ 30 دولارًا شهريًا كرسوم أساسية إذا كان لديك أقل من 20 موظفًا)

: 6 دولارات شهريًا لكل موظف (+ 30 دولارًا شهريًا كرسوم أساسية إذا كان لديك أقل من 20 موظفًا) الزيادة : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار تحسين: اتصل لمعرفة الأسعار

Rise التقييمات والمراجعات

G2 : 4.0/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.0/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. إيدي

الأفضل لصناعة الرعاية الصحية

عبر إيدي تتطلب إدارة الأفراد في مجال الرعاية الصحية مراقبة دقيقة لتفاصيل الموظفين، والشهادات السريرية وغير السريرية، والتدريب في مكان العمل.

أدخل Eddy - وهي منصة سهلة الاستخدام مصممة لتقديم حلول موارد بشرية متكاملة لمؤسسات الرعاية الصحية. تساعد خدمتها EddyCore في تخزين بيانات اعتماد الموظفين في مكان واحد حتى تتمكن من مشاركتها مع أصحاب المصلحة حسب الحاجة.

يمكن لـ Eddy تشغيل كشوف رواتب غير محدودة لاستيعاب تغيير جداول الموظفين في الرعاية الصحية. استخدم أدوات تتبع الوقت في المنصة لمراجعة المناوبات والالتزام بالمواعيد. تتبع إجازات العمل الإضافية واعتماد الجداول الزمنية والتحقق من المكافآت ومستحقات خارج الدورة قبل إنهاء المدفوعات. 📅

يحتاج أخصائيو الرعاية الصحية في كثير من الأحيان إلى شهادات وتراخيص محدثة. مع Eddy Learn، يمكنك الوصول إلى أكثر من 200 دورة تدريبية معدة مسبقًا لتدريب الموظفين.

إيدي أفضل الميزات

تخزين مركزي لوثائق الشركة والموظفين

آلية مراجعة مدمجة من خلال ملاحظات الأداء

مراقبة في الوقت الحقيقي لساعات الدخول والخروج والعمل الإضافي مع إمكانيات وضع العلامات الجغرافية

تتبع سهل لشهادات الموظفين وتراخيصهم مع تنبيهات لانتهاء الصلاحية

قيود إيدي

يشكو بعض المستخدمين من التعطل المتكرر

محدودية خيارات إعداد التقارير

تسعير إيدي

خطة مخصصة: تبدأ من 6 دولارات شهريًا للشخص الواحد؛ اتصل بفريق Eddy للحصول على عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعات إيدي #### تقييمات ومراجعات إيدي

G2 : 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.6/5 (40 مراجعة)

تعرف على

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8. جست ووركس

الأفضل لمزايا الموظفين

عبر جست وركس هل فكرت من قبل في تسخير قوة مؤسسة صاحب عمل محترف (PEO) لتوفير مزايا أفضل لموظفيك؟ بالنسبة للمبتدئين، فإن منظمة صاحب العمل المحترفة هي شركة تعهيد للأنشطة المتعلقة بالموارد البشرية، مثل التعامل مع كشوف المرتبات والمزايا والتدريب.

تُعد Justworks منصة شاملة لمنظمات إدارة الموارد البشرية تقدم ميزات دعم شاملة لمزايا الموظفين، وأتمتة الرواتب، والامتثال. تعمل خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لها الحصول على حزم مزايا عالية الجودة دون الحاجة إلى قسم موارد بشرية داخلي.

وبالاستفادة من قوتها الشرائية الجماعية، تمنحك Justworks إمكانية الوصول إلى المزايا المتميزة التي غالباً ما تكون مخصصة للشركات الكبرى. يمكن لموظفيك الاختيار من بين مجموعة كبيرة من خيارات التأمين الصحي والتأمين على الحياة بالإضافة إلى خطط التقاعد.

وبفضل الميزات الإدارية للمنصة، فإن مهام مثل إدارة الامتثال، وحساب مكافآت التقاعد، وتخزين سياسات الشركة أصبحت سهلة للغاية! 🎂

أفضل ميزات Justworks

حل الكل في واحد لإدارة شؤون الموظفين

الإعداد والإدارة السلس لمزايا الموظفين

أتمتة الإيداع الضريبي

دعم الامتثال لأنظمة العمل الفيدرالية والولائية والمحلية

بوابة الخدمة الذاتية للموظفين

قيود Justworks Justworks

يميل تطبيق Android إلى التجميد

مكلف نسبياً مقارنةً بالأدوات المماثلة في السوق

تسعيرة Justworks

أساسي : 59 دولارًا شهريًا لكل موظف (49 دولارًا شهريًا للموظف رقم 50 فصاعدًا)

: 59 دولارًا شهريًا لكل موظف (49 دولارًا شهريًا للموظف رقم 50 فصاعدًا) بالإضافة: 99 دولارًا/شهرًا لكل موظف (89 دولارًا/شهرًا للموظف الخمسين فصاعدًا)

تقييمات ومراجعات Justworks

G2 : 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. ليبسوم

الأفضل لتطوير الموظفين

عبر ليبسوم يدمج Leapsome بسلاسة يدمج الأداء والمشاركة والتعلم في منصة واحدة، ويستخدم أفضل الممارسات من علم النفس وعلم البيانات لتعزيز تنمية المهارات.

تقدم المنصة مجموعة من الأدوات المصممة لتبسيط وتعزيز أنشطة الموارد البشرية اليومية، ولكن يظل تركيزها الأساسي هو تطوير الموظفين. من تقييمات الأداء والتغذية الراجعة إلى استبيانات المشاركة وتتبع الأهداف، تساعد المنصة على خلق مساحة آمنة للموظفين للازدهار. 🌹

قم بإنشاء منهج تطوير قابل للتخصيص لـ توجيه موظفيك باستخدام ستة عناصر تعليمية:

المقالات مقاطع الفيديو مسابقات المهام الأسئلة المفتوحة التدريب المباشر

تحتوي المنصة على حاسبة أنيقة مضمنة في حاسبة عائد الاستثمار تساعدك على تتبع عوائد عمليات تمكين الأفراد. تتيح لك هذه الأداة تحديد مقدار الأموال التي وفرتها بسبب انخفاض التغيب عن العمل وزيادة الإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين.

أفضل ميزات #### Leapsome

وحدات تعليمية قابلة للتخصيص

دعم تكامل من الدرجة الأولى لأدوات الموارد البشرية والتواصل الموجودة لديك

تحليلات عبر الدورات لمقارنة أداء الموظفين بمرور الوقت

حاسبة ذكية لعائد الاستثمار لعمليات الموارد البشرية

قيود Leapsome

يمكن الاستفادة من أدلة أفضل للعملاء

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم غير بديهية

تسعير Leapsome

خطة مخصصة: تبدأ بسعر 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم؛ اتصل بفريق Leapsome للحصول على عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعات Leapsome

G2 : 4.8/5 (1,000+ تقييم)

: 4.8/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

تقريب الأفضل في برمجيات إدارة الأفراد

أثناء رحلتنا في هذه القائمة، يبقى شيء واحد واضح: تتطلب أماكن العمل الحديثة المرونة والقدرة على التكيف والميزات الشاملة المجمعة في برنامج واحد.

وبالحديث عن عجائب الكل في واحد، فإن برنامج ClickUp يترك بالتأكيد بصمة لا تُمحى بميزاته الشاملة، مما يثبت أنه لا يقتصر على إدارة المهام فقط - بل الأشخاص أيضًا. 🙋

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