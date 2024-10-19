أفضل محصول التصميم التعاوني: أفضل 10 بدائل فيجما في عام 2025

فيجما هي جوهرة التاج في عالم التصميم - فخياراتها للتصميم التعاوني والنماذج الأولية الواقعية والرسومات المتجهة تجعلها الخيار المفضل للعديد من المحترفين. من ألواح الكتابة على الإنترنت للإطارات التي تم تحميلها مسبقًا، تبسّط فيجما عملية الإنشاء المشترك وتوفر الوقت.

في حين أن فيجما هي بلا شك واحدة من أفضل تعاون منصات تصميم ونماذج أولية تعاونية في السوق، إلا أنها ليست الوحيدة في السوق، بالإضافة إلى أن لها عيوبها. يجد بعض المستخدمين أنها معقدة للغاية، بينما يعتقد البعض الآخر أنها باهظة الثمن مقابل ما تقدمه.

مهما كان سبب بحثك عن بديل لفيجما، هناك الكثير من الخيارات التي يمكن أن تساعدك على التفوق في التصميم. في هذه المقالة، سنقدم لك أفضل 10 بدائل لفيجما، ونناقش إيجابياتها وسلبياتها، ونساعدك في العثور على أفضل حل لسير عمل التصميم الخاص بك.

ما هو فيجما وكيف يعمل التصميم التعاوني؟

فيجما هي منصة تصميم شائعة تتيح لك إنشاء تصميمات ونماذج أولية ورسومات متجهة نابضة بالحياة لأغراض مختلفة. وهي تتميز بالتخطيطات التلقائية، وخيارات التخصيص، وميزات الأتمتة، وعمليات التكامل التي تبسط العمليات الإبداعية.

عبر فيجما غالبًا ما تختار الفرق فيجما بسبب ميزاتها التعاونية التي تدعم أعضاء الفريق الذين يعملون عن بُعد. تعمل هذه العملية بفضل FigJam، لوحة فيجما الرقمية للعصف الذهني ورسم المخططات ومناقشة الأفكار وتطوير استراتيجيات التصميم وعقد الاجتماعات.

يحصل كل شخص على المؤشر الخاص به، مما يمنع الارتباك ويضمن احتساب كل خطوة. اترك تعليقات، وقم بالرد على الأفكار، وادعُ أشخاصًا من فرق أخرى للمشاركة، وخصص السبورة البيضاء لتتماشى مع مشاريعك. ✨

ما الميزات التي يجب البحث عنها في بدائل Figma؟

يعج السوق بالتطبيقات والمنصات التي تصور نفسها على أنها بدائل ممتازة لـ Figma. لاتخاذ الخيار الصحيح، ابحث عن هذه الخصائص:

خيارات التعاون : يجب أن تسمح المنصة بالألواح البيضاء الرقمية، وتدوين الملاحظات، وترك التعليقات، والتحرير في الوقت الحقيقي الذي يبقي فريقك متحداً ومتابعاً لأصغر التغييرات في التصميم النماذج: يجب أن تقدم قوالب معدة مسبقًا لـ التصميم الجرافيكي بناء الملفات الشخصية إنشاء إرشادات العلامة التجارية ومراجعة التصاميم وتخصيص الشعارات، إلخ. إدارة مشاريع التصميم: يجب أن تسمح لك الأداة بتقسيم مشاريعك إلى مهام، وإضافة المكلفين بالمهام والمواعيد النهائية، وتحديد الأولويات، وتتبع التقدم المحرز، وضمان التسليم في الوقت المناسب قابلية التوسع: يجب أن تكون قادرة على دعم احتياجات التصميم المتزايدة لشركتك والميزات الرئيسية اللازمة لإنشاء نماذج أولية والتعامل مع المشاريع المعقدة التخصيص: يجب أن تكون المنصة مزودة بميزات تمكنك من ابتكار تصاميم فريدة تتماشى مع أهداف الشركة ومتطلبات العملاء واجهات مستخدم تركز على أدوات التصميم: يجب أن يحتوي بديل فيجما على ميزة السحب والإفلات للإضافة السريعة إلى التصاميم، ومصمم تقارب، وأدوات تعاون لربط فرق العمل عبر المجالات المختلفة

## أفضل 10 بدائل لفيجما في عام 2024

بعد تحليل العشرات من أدوات التصميم التعاوني، اخترنا أفضل 10 أدوات وحددنا أهم ميزاتها وإيجابياتها وسلبياتها. تحقق من القائمة للعثور على الحل المناسب والسماح لفريقك بالتعبير عن إبداعهم بلا حدود. 🖌️

1. انقر فوق

استخدام سبورة ClickUp Whiteboards للتعاون وتبادل الأفكار مع فرقك في الوقت الفعلي

ClickUp هي إدارة المهام والمشاريع المنصة، لذلك ليس الجميع على دراية بالميزات التي تجعلها واحدة من أفضل بدائل فيجما. بعض هذه الميزات تشمل التعاون، وتخطيط المشاريع، والتنظيم، والتتبع، مما يجعلها تستحق مكانًا في القائمة.

تتمحور المنصة حول العمل الجماعي، وهي تأتي مع مزايا المصممين المفضلة لدى المصممين ClickUp Whiteboards . هذا لوحة رقمية يسمح لك بتحرير جانبك الفني والتعاون مع زملاء العمل لتطوير أفضل حلول التصميم. قم بالعصف الذهني والمناقشة وترك التعليقات وربط الأفكار باستخدام شريط أدوات التحرير الغني. تعاون مع زملائك في العمل في الوقت الفعلي وتأكد من عدم تفويت أي تحديث.

هل تحتاج إلى تصميم رائع ولكن لا تريد أن تبدأ من الصفر؟ تنقلك قوالب ClickUp إلى أهدافك بشكل أسرع مع الأقسام المعدة مسبقًا (ولكن القابلة للتخصيص). نوصي باستخدام قوالب السبورة لتحقيق أقصى قدر من الحرية الإبداعية، ولكن يمكنك البحث في مكتبة قوالب ClickUp مع أكثر من 1000 خيار آخر. إدارة مشاريع التصميم قد يكون الأمر صعبًا أيضًا، ولكن ClickUp يجعل الأمر سهلًا للغاية - قسّم المشاريع إلى مهام، وقم بتعيينها إلى المتعاونين معك، وشاهد تصميماتك تنبض بالحياة قطعة قطعة.

بما أن ClickUp يتكامل مع أكثر من 1,000 منصة يمكنك تعزيز وظائفه وتركيز عملياتك دون عناء. كما أنه يأتي مع خطة مجانية (تعزز العديد من الميزات الرئيسية) ونموذج تسعير مفيد يعتمد على حجم الفريق واحتياجاته.

ClickUp أفضل الميزات

ألواح بيضاء لا نهائية لسهولة التعاون والعصف الذهني

نماذج ClickUp لجمع طلبات التصميم والملاحظات

عرض الدردشة للمناقشات الفورية

قوالب ملائمة للتصميم

انقر فوق لوحات المعلومات لعرض سير عمل التصميم

متوفر على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب

قابل للتطوير بدرجة كبيرة

أكثر من 1,000 عملية تكامل

ميزة إثبات صحة التصميم للحصول على موافقات سريعة على التصميم

قيود ClickUp

قد يستغرق تخصيصه حسب احتياجات فريقك بعض الوقت

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على ميزات محدودة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: الاتصال لمعرفة الأسعار *جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفواتير السنوية

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. فري هاند من إنفيجن

عبر إن فيجن ارتقِ بمهاراتك في التصميم مع Freehand من InVision، وهو من الدرجة الأولى منصة تعاون مرئي التي تحافظ على توافق فريقك

Freehand عبارة عن لوحة فنية ذكية مناسبة للعصف الذهني ومناقشة الأفكار والعمل على التصميمات. تحتوي اللوحة على ثلاثة مكونات تعمل معًا لتبسيط عملياتك:

الكائنات الذكية: كائنات تحتوي على بيانات مع القدرة على التفاعل مع كائنات أخرى على اللوحة الموصلات: تربط الكائنات وتسمح لك بأتمتة سير العمل التكاملات ثنائية الاتجاه: تسمح لك بالربط الحر وتضمن عدم حدوث أي تغيير على اللوحة القماشية

يتميز Freehand أيضًا بخيارات متقدمة لإدارة المشاريع - قم بسحب وإسقاط بطاقات الأشخاص لتعيين المهام، واستخدم الروابط لإدارة السعة، واستفد من طرق العرض المتعددة لمراقبة مشاريعك من وجهات نظر مختلفة.

تعمل الميزات الرئيسية مثل لوحة المتصدرين والطنين والمغازل والبطاقات المقلوبة على تعزيز تعاون الفريق وجعل العمل ممتعًا. 🥰

Freehand من InVision أفضل الميزات

اللوحة الذكية

تصميم السحب والإفلات

طرق عرض متعددة

أدوات مشاركة الفريق

القيود المفروضة من InVision

العمل على اللوحات الكبيرة يمكن أن يكون بطيئًا

عدم وجود خيارات تحرير متقدمة

تسعير #### Freehand بواسطة InVision

مجاني

محترف : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Freehand من InVision التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أقل من 5 مراجعات)

3. إطار

عبر: المؤطر هل تريد تصميم مواقع ويب جذابة بصرياً وعملية؟ Framer هو الحل الأمثل! 💪

أحد أسباب شهرة Framer هو خيارات التصميم والتخطيط. اختر أحد التخطيطات المحددة مسبقًا أو عبّر عن إبداعك من خلال لوحة الشكل الحر للمنصة.

إذا كنت قد أنجزت بعض الأعمال في Figma، فسوف يسعدك أن تعرف أنه يمكنك ببساطة نسخ تصميماتك ولصقها إلى Framer ومواصلة العمل عليها.

استخدم نقاط توقف Framer لضمان عمل موقعك الإلكتروني بسلاسة على أي جهاز. تتيح لك خيارات تحديد المواقع الشاملة التي لا تحتوي على رموز تخصيص أشرطة التنقل والشارات والأشرطة الجانبية والعناصر الأخرى لإنشاء موقع إلكتروني يتوافق مع متطلبات العميل.

ابعث الحياة في موقعك الإلكتروني من خلال رسوم متحركة للظهور والتمرير وتخصيص كل مكون لجذب الزوار. نظرًا لأن Framer يتميز بميزات قوية لتحسين محركات البحث والأداء، فهو أكثر بكثير من مجرد أداة تصميم الويب .

قم بإنشاء بيانات وصفية، واستخدم العلامات الدلالية، وشاهد كيف يتم ترتيب موقعك الإلكتروني على محركات البحث باستخدام أداة التصميم هذه.

إطار #### أفضل الميزات

منشئ مواقع الويب بدون تعليمات برمجية

خيارات تصميم وتخطيط متقدمة

تكامل سلس مع فيجما

ميزات تحسين محركات البحث والأداء

قيود إطار

لا يوجد تخصيص للفئات

أخطاء عرضية

تسعير #### تسعير الإطار

مجاني

صغير 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم أساسي : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات إطار #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييم)

4. يوكسبين

عبر UXPin بخياراته القوية للنماذج الأولية، وتصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم، والتأطير الشبكي، والنماذج بالحجم الطبيعي، فإن UXPin هو التطبيق الأمثل لتطبيقات التصميم. 🎩

إحدى ميزاته البارزة هي UXPin Merge، والتي يمكنك من خلالها التصميم باستخدام React وضمان الاتساق في جميع المجالات. يتيح لك هذا الخيار استخدام نفس المكونات للتصميم والتطوير - كل ما عليك فعله هو اختيار مصدر عناصر واجهة المستخدم وإنشاء نماذج أولية تتطابق تمامًا مع منتجك النهائي.

مثل المنصات الأخرى، يتيح لك UXPin إنشاء أنظمة تصميم من الصفر. ولكن يمكنك أيضًا استيراد قوالب من Material Design أو Bootstrap أو مزامنة مكتبة أنظمة تصميم موجودة، مما يعزز إنتاجيتك ويسهل العمليات.

هذا البديل لفيجما يعطي الأولوية للتعاون - شارك عملك مع الآخرين للحصول على التعليقات أو الموافقة ببضع نقرات واعمل على تصميماتك في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات UXPin

يدعم عملية التصميم بأكملها

دمج UXPin لتحقيق الاتساق في تطوير المنتج

أدوات نظام تصميم متقدمة

سهل التعاون

قيود UXPin

مشاكل عرضية في الحفظ التلقائي عبر تطبيق الويب

توثيق محدود لبعض مشاكل سير العمل

تسعير #### تسعير UXPin

مجاني

متقدم : 29 دولارًا شهريًا لكل محرر

: 29 دولارًا شهريًا لكل محرر احترافي : 69 دولارًا شهريًا لكل محرر

: 69 دولارًا شهريًا لكل محرر شركة : 119 دولارًا شهريًا لكل محرر

: 119 دولارًا شهريًا لكل محرر مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات UXPin

G2 : 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

5. رسم تخطيطي

عبر رسم تخطيطي إذا كنت من مستخدمي macOS وتبحث عن منصة تصميم وظيفية، فلا تبحث عن Sketch!

تتميز هذه المنصة بواجهة سحب وإفلات مع أشرطة أدوات واختصارات قابلة للتخصيص، ودعم شريط اللمس، وتدقيق إملائي مدمج لتسهيل عملك.

بدأت Sketch كمنصة تحرير متجهات، ولا تزال تتميز بخيارات مثل مشغلات الرياضيات المختصرة والتحرير السهل للحدود المتعددة، مما يجعل عملية التصميم أسهل.

تأتي المنصة مع لوحة لا نهائية حيث يمكن لفريقك مناقشة الأفكار في الوقت الفعلي. لا يمكنك العثور على الإلهام؟ استخدم القوالب واللوحات الفنية كنقاط بداية!

تجعل الرموز المتجاوبة مع التخطيط الذكي عملك أكثر سلاسة - قم بإنشاء مكون، وأعد استخدامه لاحقاً، وتأكد من تغيير حجم الرموز تلقائياً لتناسب المحتوى.

انتقل من الأفكار إلى الواقع باستخدام أدوات النماذج الأولية الخاصة بالمنصة - استخدم التراكبات وواجهة مستخدم مخصصة لاختبار تصميماتك ومعرفة كيف تبدو على جهاز Mac أو iPhone مع هذا البديل لـ Figma.

Sketch أفضل الميزات

أصلي لنظام macOS

قماش لانهائي

مئات القوالب واللوحات الفنية

أدوات النماذج الأولية المتقدمة

قيود Sketch

متوفر فقط على نظام macOS

خيارات المكونات الإضافية المحدودة

تسعير #### Sketch

قياسي : 10 دولارات شهريًا لكل محرر

: 10 دولارات شهريًا لكل محرر عمل : 20 دولارًا شهريًا لكل محرر

: 20 دولارًا شهريًا لكل محرر رخصة ماك فقط: 120 دولارًا لكل ترخيص

تقييمات ومراجعات رسم

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (750+ تقييم)

6. سيتر

عبر Siter.io أول ما ستلاحظه في Siter هو واجهته البديهية - يتيح لك شريط الأدوات على الجانب الأيسر من الشاشة الوصول إلى عشرات الخيارات بنقرة أو اثنتين.

باستخدام Siter، يمكنك تنظيم طبقاتك في مجموعات لتسهيل التنقل. يمكنك قفل المجموعات وإخفائها وتحريكها للحفاظ على المخطط التفصيلي المطلوب ومنع الارتباك.

تقدم المنصة الآلاف من الأيقونات المعدة مسبقًا لموقعك الإلكتروني، ولكنها تتيح لك أيضًا بناء نظام التصميم الخاص بك. يمكنك:

تخصيص الروابط والخيارات على الموقع الإلكتروني

إضافة زخارف جذابة لإبراز الصفحة

حفظ أنماط الخطوط والألوان وإعادة استخدامها عبر الصفحات لتحقيق الاتساق

بفضل التعاون في الوقت الحقيقي، يمكن لأعضاء فريقك العمل كفريق واحد حتى لو لم تكن في نفس الغرفة (أو الولاية أو القارة!).

إذا كنت قد بدأت مشروعك بالفعل في Figma، فسيسعدك أن تعرف أن Siter يحتوي على مكوّن إضافي يتيح لك استيراده دون الحاجة إلى ترميز.

أفضل ميزات Siter

واجهة مألوفة وسهلة الاستخدام مقارنة بأفضل بدائل فيجما

يفرز الطبقات في مجموعات لزيادة كفاءة تصميم الويب أو المشاريع الإبداعية

يدعم واردات فيجما

التعاون في الوقت الحقيقي بين الفرق

قيود Siter

خيارات قوالب محدودة

لا يوجد إصدار مجاني حقيقي وله سعر شهري أعلى مقارنة بالمنصات المماثلة

تسعير #### تسعير Siter

شخصي : 12 دولارًا شهريًا لزميل واحد في الفريق

: 12 دولارًا شهريًا لزميل واحد في الفريق احترافي : 19 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة أعضاء في الفريق

: 19 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة أعضاء في الفريق وكالة: 39$/شهرًا، عدد غير محدود من أعضاء الفريق

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Siter

Trustpilot : 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) بديل لـ: 5/5 (أقل من 5 مراجعات)

7. موكبس

عبر موكبس قبل تقديم موقع الويب الخاص بك إلى العالم، تحتاج إلى إنشاء إطارات سلكية ونماذج أولية للتأكد من أن كل شيء يبدو جيدًا. Moqups هي المنصة المناسبة لذلك، فهي تساعدك على تصور ومراجعة تصميمات الموقع الإلكتروني.

تتيح لك المنصة إنشاء إطارات سلكية مباشرة من متصفحك. استخدم واجهة السحب والإفلات لتحريك العناصر وإنشاء التصميم المثالي.

تقدم Moqups مكتبة رائعة من مجموعات الأيقونات والأدوات والأشكال الذكية لاستخدامها على موقعك الإلكتروني. استخدم موسعات المخططات والموصلات لإنشاء مخططات ومخططات انسيابية. هناك أيضًا المئات من خيارات الخطوط للاختيار من بينها، ويفتح تكامل خطوط Google الباب أمام المزيد.

تتميز المنصة بلوحة بيضاء على الإنترنت حيث يمكن لفريقك التعاون وإضافة الملفات ووضع الاستراتيجيات وتقديم الملاحظات وتلقيها وتصور مشاريعك.

Moqups أفضل الميزات

واجهة السحب والإفلات

يدعم إنشاء الرسوم البيانية والمخططات الانسيابية

لوحة بيضاء على الإنترنت

مكتبة أصول غنية

قيود Moqups

لا يمكن استخدامه دون اتصال بالإنترنت

تحميل الصفحات أبطأ أحيانًا

تسعير Moqups

مجاني

منفردة : 9 دولارات شهريًا لكل مقعد

: 9 دولارات شهريًا لكل مقعد فريق : 15 دولارًا شهريًا لكل خمسة مقاعد

: 15 دولارًا شهريًا لكل خمسة مقاعد غير محدود: 40 دولاراً شهرياً للمقاعد غير المحدودة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Moqups

G2 : 4.2/5 (90+ تقييم)

: 4.2/5 (90+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

8. بينبوت

عبر بينبوت لا تريد أن تقلق بشأن توافق النظام الأساسي، وخطط التسعير الباهظة الثمن، وتثبيت البرامج الثقيلة؟ تحقق من Penpot، وهو برنامج مفتوح المصدر قائم على الويب للنماذج الأولية وتصميم مواقع الويب. 😍

يستخدم Penpot رسومات متجهة قابلة للتحجيم (SVG)، لذا يمكنك أن تنسى مشاكل التنسيق. باستخدام Penpot، يمكنك:

تسريع سير عملك باستخدام مكونات قابلة لإعادة الاستخدام

إنشاء واجهات مرنة تتماشى مع معايير CSS

تحميل الخطوط المرغوبة لتحقيق أقصى قدر من التخصيص

حدِّد المشغلات والإجراءات لإضفاء الحيوية على تصميماتك، وأنشئ انتقالات ملفتة للنظر، واستفد من مزايا اللوحة اللانهائية لتطلق العنان لخيالك.

إذا كنت ترغب في منع تشتيت الانتباه، فاستخدم وضع التركيز لتحديد العناصر التي تريد العمل عليها وإخفاء البقية.

يدعم Penpot التعاون في الوقت الفعلي - مع خيارات لمشاركة العروض التقديمية داخليًا، وترك التعليقات، وتصدير العناصر والملفات لمشاركتها مع المتعاونين الخارجيين.

أفضل ميزات Penpot

مفتوح المصدر وقائم على الويب

يعتمد على SVG

وضع التركيز الملائم للإنتاجية

خيارات مشاركة الملفات يدوياً

قيود بنبوت

يمكن أن يحدث خلل في الواجهة أحياناً

لا يوجد وضع مظلم

تسعير #### Penpot

مجاناً

تقييمات ومراجعات بنبوت

G2 : 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) منتج هانت: 4.9/5 (أكثر من 80 تقييم)

9. كوريل فيكتور (Gravit Designer Pro)

عبر: كوريل دراو كوريل فيكتور، المعروف سابقًا باسم Gravit Designer Pro، هو تطبيق رسومات متجهية مستند إلى الويب. يمكنك استخدامه لأي مشروع متعلق بالرسومات والتصميم تقريبًا، بدءًا من إنشاء الشعارات إلى المواد التسويقية ونماذج التصميم ومواقع الويب.

تشتهر المنصة بخيارات تحرير المتجهات. أنشئ أشكالاً هندسية دون عناء باستخدام أساسيات الأشكال الذكية مع نقاط التحكم السحرية. استخدم أدوات القلم، والسكين، والبيزيغون، واللاسو لمعالجة المسارات المتجهة. انشر الزوايا المباشرة وأدوات المتجهات اليدوية للتحكم المطلق في التصميم.

إلى جانب تمتعه بواجهة سهلة الاستخدام، تجدر الإشارة إلى أنه يمكنك العمل باستخدام هذه الأداة على الإنترنت وغير متصل.

مع لوحة ألوان غنية، وأكثر من 35 مؤثرًا مباشرًا وغير مدمر وتعديلات غير مدمرة ودعم واسع النطاق لتنسيق الملفات، يمكن أن يساعدك Corel Vector في الوصول إلى آفاق تصميم جديدة.

Corel Vector أفضل الميزات

الوضع المتصل وغير المتصل

واجهة سهلة الاستخدام

أكثر من 35 مؤثرًا وتعديلات مباشرة وغير مدمرة

خيارات قوية لمعالجة المتجهات

قيود كوريل فيكتور

لا توجد خطة مجانية

لم يعجب الجميع بالتعديلات بعد تغيير العلامة التجارية

أسعار كوريل فيكتور

69.99 دولاراً في السنة

كوريل فيكتور التقييمات والمراجعات

بديل لـ 3.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. جنون

عبر جنون إذا كنت تريد تطبيق تصميم مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع خيارات متقدمة، فستصاب بالجنون (التورية مقصودة) على Lunacy!

تقدم المنصة الخيارات التي تتوقعها في جودة تصميم تعاوني التعاون في الوقت الحقيقي للتطبيق، وترك التعليقات، ومتغيرات الألوان، والنماذج الأولية دون عناء.

لكن Lunacy يأخذ خطوة إلى الأمام ويقدم بعض الخيارات الحصرية. ستحصل على مكتبة رسومات غنية مدمجة تحتوي على أكثر من 1,000,000 أيقونة وأكثر من 70,000 رسم توضيحي وأكثر من 140,000 صورة - لا بد أن تجد ما يناسبك.

يمكنك أيضًا استخدام أدوات قتل الروتين، أي الخيارات التي توفر لك الوقت من خلال إكمال المهام المتكررة نيابةً عنك. جرب مزيل الخلفية بالذكاء الاصطناعي، ومولد الصور الرمزية، ومُرقِّي الذكاء الاصطناعي، ودعهم يقومون بالأعمال الروتينية.

استخدم شجرة الطبقات الذكية لتعطيل الطبقات التي لا تراها، وضبط ألوان الأشكال تلقائيًا، وتحديث المحتوى الذي تم إنشاؤه تلقائيًا!

Lunacy أفضل الميزات

مكتبة رسومات مدمجة واسعة النطاق

القتلة الروتينية

شجرة الطبقات الذكية

تحديثات تلقائية للمحتوى الذي تم إنشاؤه

قيود الجنون #### قيود الجنون

ذكر بعض المستخدمين أنه يتم تسجيل خروجهم من حين لآخر

يمكن استخدام المزيد من الإضافات

تسعير Lunacy

مجاناً

تقييمات ومراجعات الجنون

G2 : 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 مراجعة)

ارتقِ بلعبة التصميم الخاصة بك مع بدائل فيجما الصحيحة

تتيح لك بدائل فيجما المدرجة إطلاق العنان لإبداعك بميزات قوية لتصميم مواقع الويب والتطبيقات والشعارات وغيرها من المنتجات الإبداعية.

إذا كنت تريد منصة تدعم التعاون الإبداعي وتوفر خيارات قوية لإدارة مشاريع التصميم، فإننا نوصي بما يلي الاشتراك في ClickUp !