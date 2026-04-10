Các trợ lý AI Slack tốt nhất để tự động hóa quy trình làm việc và trò chuyện

Mỗi ngày, ước tính có khoảng 42 triệu người đăng nhập vào Slack để điều phối dự án, trao đổi thông tin cập nhật và hợp tác giữa các nhóm.

Tuy nhiên, chính những kênh Slack giúp nhóm kết nối với nhau cũng có thể gây ra tình trạng quá tải thông tin.

Các trợ lý AI trên Slack giải quyết thách thức này bằng cách hoạt động như những trợ lý thông minh ngay trong Không gian Làm việc của bạn — xử lý các công việc thường nhật, tìm kiếm câu trả lời từ kho kiến thức của công ty và giúp các nhóm tập trung vào công việc có ý nghĩa thay vì phải dành thời gian cho việc phối hợp lặp đi lặp lại.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết 11 công cụ Slack tốt nhất để tự động hóa quy trình làm việc và trò chuyện, cũng như lý do tại sao ClickUp nổi bật hơn so với Slack và các công cụ khác. 🎯

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố nào ở các trợ lý AI trên Slack?

Không phải tất cả các trợ lý AI trên Slack đều giống nhau. Những trợ lý tốt nhất không chỉ trả lời câu hỏi—chúng còn giúp nhóm của bạn tự động hóa công việc, quản lý các cuộc hội thoại và thực hiện các hành động dựa trên thông tin ngay trong không gian làm việc Slack của bạn.

Khi được lựa chọn đúng đắn, một trợ lý AI sẽ trở thành người hỗ trợ đáng tin cậy, hiểu rõ quy trình làm việc của bạn, trích xuất thông tin hữu ích từ dữ liệu công ty và giúp nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn mà không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ khác nhau.

Đối với các trưởng nhóm và quản lý vận hành, mục tiêu rất đơn giản: giảm thiểu nỗ lực thủ công đồng thời giúp người dùng Slack truy cập nhanh chóng vào thông tin cần thiết.

Dưới đây là một số tính năng cần ưu tiên:

✅ Khả năng tự động hóa các công việc thường ngày như trả lời câu hỏi của khách hàng, phân loại phiếu hỗ trợ hoặc hỗ trợ đội ngũ bán hàng với các cập nhật nhanh chóng

✅ Truy cập thông tin công ty, nội dung cơ sở kiến thức và các cuộc hội thoại trước đây để trợ lý Slack có thể cung cấp các câu trả lời chính xác và phù hợp

✅ Tương thích với Slack Marketplace, các ứng dụng Slack và các công cụ hiện có khác để kết nối các quy trình làm việc và cho phép tự động hóa quy trình một cách trơn tru

✅ Hỗ trợ AI tạo sinh và các mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng phân tích các truy vấn của người dùng, nhận diện các mẫu và đưa ra những thông tin chi tiết trên các kênh Slack

Khi các tính năng này kết hợp với nhau, các trợ lý AI trên Slack không chỉ là những bot thông thường—chúng trở thành những công cụ tăng cường năng suất, giúp nhóm làm việc hiệu quả hơn với bối cảnh rõ ràng và tốc độ nhanh chóng.

Tổng quan về các trợ lý AI trên Slack

Dưới đây là bảng so sánh giúp bạn nắm bắt thông tin về các trợ lý AI trên Slack chỉ trong nháy mắt. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết từng trợ lý trong phần tiếp theo.

Công cụ Phù hợp nhất cho Các tính năng chính Giá cả* ClickUp Trợ lý AI tích hợp sẵn trong không gian làm việc Slack AI Super Agents , Không gian Làm việc AI tích hợp, ClickUp Brain, Quản lý kiến thức, Trợ lý ghi chú AI Miễn phí vĩnh viễn; có sẵn các tùy chỉnh dành cho doanh nghiệp Trợ lý AI trên Slack Trợ lý AI tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc Slack Tóm tắt cuộc hội thoại, tìm kiếm bằng AI, tóm tắt kênh, dịch đa ngôn ngữ, câu trả lời dựa trên ngữ cảnh từ dữ liệu Slack Miễn phí; Gói Pro: 4,38 USD/người dùng/tháng; Gói Business+: 9 USD/người dùng/tháng; Gói Enterprise tùy chỉnh Polly AI Thu thập phản hồi từ nhóm và thông tin về mức độ tương tác trong Slack Khảo sát và thăm dò ý kiến trên Slack, kiểm tra nhanh, phân tích mức độ tương tác, phản hồi ẩn danh, tích hợp với Slack Marketplace Miễn phí; Gói Cơ bản $12/tháng; Gói Pro $24/tháng; Gói Enterprise tùy chỉnh Zapier AI Kết nối nhiều công cụ với tự động hóa được hỗ trợ bởi AI Tự động hóa quy trình làm việc bằng AI, hơn 8.000 tích hợp, logic phân nhánh, các tác vụ và sự kiện kích hoạt tự động, các “đồng đội” AI cho quy trình làm việc Miễn phí; Gói Professional $29,99/tháng; Gói Nhóm $103,50/tháng; Gói Enterprise tùy chỉnh Agentforce Xây dựng các trợ lý AI tự động kết nối với dữ liệu doanh nghiệp Trợ lý AI tùy chỉnh, tích hợp dữ liệu Salesforce, giao diện cuộc hội thoại, các hành động trên Slack, tự động hóa nhiều bước Salesforce Foundations miễn phí; Flex Credits $500/100.000 tín dụng; $2 mỗi cuộc hội thoại n8n Tự động hóa quy trình làm việc bằng AI với khả năng kiểm soát nâng cao Trình tạo quy trình làm việc trực quan, các nút AI và tích hợp, tùy chọn tự lưu trữ, hỗ trợ lập trình kịch bản, hơn 500 tích hợp Gói Starter $24/tháng; Gói Pro $60/tháng; Gói Business $960/tháng; Gói Enterprise tùy chỉnh ClearFeed Chuyển đổi các cuộc hội thoại trên Slack thành các phiếu hỗ trợ có cấu trúc Tạo phiếu yêu cầu bằng AI, tích hợp cơ sở kiến thức, tự động hóa quy trình hỗ trợ, định tuyến yêu cầu, quản lý trung tâm hỗ trợ trên Slack Gói Professional: 50 USD/tháng; Gói Enterprise tùy chỉnh Zendesk AI Tự động hóa quy trình hỗ trợ khách hàng Tự động phân loại vé hỗ trợ, trả lời tự động, tóm tắt cuộc hội thoại, đề xuất từ cơ sở kiến thức, phân tích hỗ trợ Đội ngũ hỗ trợ $25/tháng; Gói Suite $69/tháng; Gói Suite Professional $149/tháng; Gói Suite Enterprise $219/tháng Wonderchat Xây dựng chatbot AI từ cơ sở kiến thức Tạo chatbot AI, tích hợp cơ sở kiến thức, câu trả lời theo ngữ cảnh, phản hồi AI tạo sinh, tự động hóa hỗ trợ khách hàng Gói Starter $29/tháng; Gói Basic $99/tháng; Gói Turbo $299/tháng; Gói Enterprise tùy chỉnh Guru AI Quản lý kiến thức nội bộ và hỗ trợ nhóm dựa trên AI Tích hợp cơ sở kiến thức, câu trả lời trên Slack, phản hồi dựa trên ngữ cảnh, tự động hóa quy trình làm việc, truy cập thông tin theo thời gian thực Giá cả tùy chỉnh Cohere Cung cấp các mô hình ngôn ngữ doanh nghiệp cho các trợ lý AI tùy chỉnh Các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn, tìm kiếm ngữ nghĩa, hạ tầng AI doanh nghiệp, các trợ lý AI tùy chỉnh, truy xuất dữ liệu từ nguồn bên ngoài Giá cả tùy chỉnh

Các trợ lý AI tốt nhất trên Slack

Dưới đây là danh sách các trợ lý AI hàng đầu mà bạn nên xem xét, bao gồm các trường hợp sử dụng tốt nhất, ví dụ minh họa, mức độ tùy chỉnh, luồng hợp tác, tính năng AI, tích hợp, giá cả và các điểm cần cân nhắc.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

1. ClickUp (Trợ lý AI tốt nhất không chỉ trả lời câu hỏi mà còn biến trò chuyện thành công việc có cấu trúc)

Hãy thử Super Agents

Thay vì coi AI như một lớp riêng biệt, ClickUp hoạt động như một không gian làm việc AI tích hợp, giúp kết nối các công việc, cuộc thảo luận và việc đang theo dõi tiến độ thực hiện tại một nơi duy nhất, được hỗ trợ bởi AI nhận biết ngữ cảnh.

ClickUp giúp giảm thiểu tình trạng "Work Sprawl " (công việc phân tán trên quá nhiều ứng dụng) và "AI Sprawl " (quá nhiều công cụ AI riêng lẻ với ngữ cảnh không đầy đủ), giúp nhóm của bạn dành ít thời gian hơn để theo dõi các quyết định mới nhất và nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc.

Thay thế Slack bằng ClickUp Trò chuyện + Super Agents

Tại sao chỉ trò chuyện khi bạn có thể thực thi? Bằng cách đưa các cuộc hội thoại vào cùng một hệ sinh thái với công việc của bạn, bạn loại bỏ sự rải rác về bối cảnh khi chuyển đổi giữa các ứng dụng. Khi kết hợp ClickUp Chat với Super Agents, các tin nhắn của bạn sẽ trở thành động lực cho toàn bộ cỗ máy dự án của bạn.

Cuộc hội thoại có bối cảnh: Khác với Slack, nơi các cuộc hội thoại không liên quan đến công việc, ClickUp Chat hoạt động song song với các dự án của bạn. Các Super Agents khai thác lịch sử chung này, cung cấp câu trả lời và thực hiện hành động dựa trên toàn bộ phạm vi công việc của bạn — chứ không chỉ dựa trên vài tin nhắn gần đây nhất

Từ thảo luận đến hoàn thành: Các Super Agents không chỉ “thông báo” cho bạn; chúng thực sự thực hiện công việc. Chúng có thể biến một chủ đề thảo luận thành một kế hoạch dự án chi tiết, phân công các công việc con kèm theo thời hạn và tự động cập nhật báo cáo trạng thái dựa trên tâm trạng trong trò chuyện của nhóm bạn

Tương tác với các Super Agents thông qua tin nhắn bằng ngôn ngữ tự nhiên trong ClickUp Trò chuyện để hoàn thành công việc

Một đồng đội AI không bao giờ quên: Trong khi các chủ đề trên Slack dần bị chôn vùi, các Super Agents lại sở hữu trí nhớ bền vững. Chúng ghi nhớ sở thích của nhóm, nhớ lại các quyết định được đưa ra từ nhiều tuần trước và đảm bảo rằng không có thông tin hay mục nào bị bỏ sót.

Xem các Super Agents hoạt động:

Bằng cách hợp nhất quá trình giao tiếp và thực thi, bạn loại bỏ nhu cầu tích hợp phức tạp. Các trợ lý AI của bạn không cần phải “liên hệ” với trình quản lý công việc của bạn — chúng đã có sẵn ở đó, mang đến cho bạn một không gian làm việc thống nhất, tốc độ cao, hoạt động nhanh chóng như chính bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Những tính năng nâng cao này không có nghĩa là bạn không thể sử dụng các trợ lý trong ClickUp giống như cách bạn sử dụng các trợ lý AI trên Slack! Các trợ lý Autopilot được hỗ trợ bởi AI trong các kênh trò chuyện ClickUp có thể trả lời các câu hỏi thường gặp, phân loại các vấn đề hoặc thậm chí xử lý các công việc cụ thể! Trả lời các câu hỏi lặp lại trong các kênh trò chuyện ClickUp, tự động hóa báo cáo hàng ngày và hàng tuần, phân loại và phân công tin nhắn, thêm nhắc nhở và nhiều tính năng khác với các trợ lý ClickUp Autopilot

🤝 Nghiên cứu trường hợp: Cách Bell Direct tăng hiệu quả hoạt động lên 20% nhờ ClickUp Super Agents 🤯 Nhóm vận hành của Bell Direct đã dành quá nhiều thời gian cho “công việc về công việc”. Với hơn 800 email từ khách hàng mỗi ngày, mỗi tin nhắn đều phải được đọc, phân loại, sắp xếp theo mức độ ưu tiên và chuyển tiếp thủ công — khiến các nhóm làm việc chậm lại và gây áp lực lên chất lượng dịch vụ. ✅ Thay vì thêm một giải pháp riêng lẻ khác, Bell Direct đã tập trung các hoạt động của mình trên ClickUp và triển khai một Trợ lý AI Siêu việt mà họ gọi là Delegator. Hoạt động như một đồng nghiệp tự động, trợ lý này đọc mọi email đến, phân loại mức độ khẩn cấp và bối cảnh, rồi chuyển công việc đến đúng người theo thời gian thực — mà không cần sự can thiệp của con người. Tự động hóa quy trình làm việc từ đầu đến cuối với các Trợ lý AI không cần mã trong ClickUp 🌟 Kết quả: Tăng 20% hiệu quả hoạt động, giải phóng sức chứa tương đương với hai nhân viên toàn thời gian, và cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhanh chóng, nhất quán hơn trên quy mô lớn. 👉🏼 Bạn muốn đạt được những kết quả này cho hoạt động kinh doanh của mình?

Biến bối cảnh rời rạc thành các bước tiếp theo rõ ràng với ClickUp Brain

Tìm hiểu qua các bước đơn giản cách sắp xếp các thông tin rời rạc của bạn để đạt kết quả tốt hơn với ClickUp Brain

ClickUp Brain là lớp AI bối cảnh giúp kết nối các cuộc hội thoại của bạn với các dự án. Khác với các trợ lý AI Slack thông thường, ClickUp Brain sử dụng dữ liệu không gian làm việc của bạn để biến các cuộc hội thoại thành hành động cụ thể.

Tóm tắt các chuỗi công việc và chủ đề trò chuyện dài thành một bản tóm tắt ngắn gọn về “điều gì đã thay đổi, tại sao thay đổi và điều gì đang cản trở” để sử dụng trong các cuộc họp standup và cập nhật không đồng bộ

Sử dụng AI CatchUp trong ClickUp Chat để tạo bản tóm tắt có dấu đầu dòng về cuộc hội thoại mà bạn đã bỏ lỡ, giúp bạn không phải đọc hàng trăm tin nhắn

Từ một tin nhắn trò chuyện, ClickUp Brain có thể lập tức soạn thảo kế hoạch dự án, tìm kiếm các tệp liên quan trong không gian làm việc hoặc đề xuất người phù hợp nhất để giao công việc.

Soạn thảo tin nhắn, phản hồi hoặc thậm chí các đoạn mã trực tiếp trong hộp trò chuyện bằng cách sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên

Thực hiện công việc trực tiếp từ trò chuyện, sử dụng ClickUp Brain

Bạn có thể đề cập đến @Brain trong bất kỳ chủ đề trò chuyện hoặc bình luận nào để đặt câu hỏi hoặc đưa ra hướng dẫn (ví dụ: “@Brain, tạo một công việc từ tin nhắn này và giao cho Sarah”)

@đề cập Brain để nhận được câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh ngay tại nơi bạn thực hiện công việc trong ClickUp

Đảm bảo việc sử dụng AI an toàn khi triển khai cho nhóm với các biện pháp bảo mật và bảo mật của ClickUp, bao gồm tuân thủ SOC 2, không đào tạo AI bằng dữ liệu của bạn bởi bên thứ ba và không lưu trữ dữ liệu bởi bên thứ ba.

Sử dụng hỗ trợ đa mô hình dưới một bộ quyền truy cập và kiểm soát duy nhất, để các nhóm không phải chia sẻ thông tin nhạy cảm qua các công cụ AI riêng biệt

Tăng cường năng suất với tính năng tích hợp Slack sẵn có của ClickUp

Bạn có thể tạo công việc trực tiếp từ Slack, tối ưu hóa giao tiếp và nâng cao sự hợp tác trong nhóm với tính năng tích hợp Slack của ClickUp.

Tạo công việc trực tiếp từ Slack : Nhanh chóng biến bất kỳ cuộc hội thoại nào thành công việc bằng cách nhập /clickup new. Ghi lại chi tiết ngay lập tức mà không cần rời khỏi Slack

Cập nhật thông tin theo thời gian thực : Nhận thông báo về các cập nhật công việc trực tiếp trong các kênh Slack của bạn, đảm bảo mọi người đều nắm bắt thông tin đồng bộ

Đơn giản hóa việc hợp tác trong nhóm: Thảo luận về các công việc trên Slack và liên kết chúng trở lại ClickUp, giúp tập trung tất cả các cuộc trao đổi của nhóm tại một nơi

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain MAX để cập nhật nhanh hơn và truy xuất các quyết định trước đây một cách nhanh chóng. Chuyển đổi các cập nhật công việc thành bản tóm tắt sẵn sàng để xem xét với ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX giúp bạn duy trì kết nối giữa các quy trình làm việc với bối cảnh ban đầu, để các cập nhật không bị thất lạc giữa các công cụ. Ghi lại tiến độ nhanh hơn với Talk to Text : Đọc to một bản cập nhật ngắn gọn như “trạng thái, rào cản, bước tiếp theo, người phụ trách, ngày đáo hạn”. Talk to Text sẽ chuyển đổi nó thành một bản cập nhật công việc có cấu trúc, giúp bạn duy trì đà làm việc mà không cần phải gõ tay những ghi chú dài dòng Đọc to một bản cập nhật ngắn gọn như “trạng thái, rào cản, bước tiếp theo, người phụ trách, ngày đáo hạn”. Talk to Text sẽ chuyển đổi nó thành một bản cập nhật công việc có cấu trúc, giúp bạn duy trì đà làm việc mà không cần phải gõ tay những ghi chú dài dòng

Nắm bắt rõ ràng tình hình công việc: Hãy đặt câu hỏi cho ClickUp Brain MAX như “Những công việc nào đang gặp rủi ro và tại sao?” Bạn sẽ có chế độ xem rõ ràng mà không cần phải kiểm tra từng danh sách công việc

Tìm nguồn gốc của một quyết định với ClickUp Enterprise Search : Khi ai đó hỏi “Tại sao chúng ta lại thay đổi điều này?”, hãy sử dụng Enterprise Search để truy xuất bản thiết kế ban đầu, chủ đề bình luận hoặc tài liệu dẫn đến công việc đó, từ đó tránh được việc phỏng đoán và đẩy nhanh quá trình đánh giá Khi ai đó hỏi “Tại sao chúng ta lại thay đổi điều này?”, hãy sử dụng Enterprise Search để truy xuất bản thiết kế ban đầu, chủ đề bình luận hoặc tài liệu dẫn đến công việc đó, từ đó tránh được việc phỏng đoán và đẩy nhanh quá trình đánh giá

Chọn mô hình AI phù hợp cho công việc: Chuyển đổi giữa các mô hình và lựa chọn giữa ChatGPT, Gemini hoặc Claude tùy theo nhu cầu đầu ra. Sử dụng một mô hình để tóm tắt trạng thái công việc một cách súc tích, một mô hình để phân tích sâu hơn và một mô hình để chỉnh sửa các ghi chú của người đánh giá

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Ban đầu, việc sử dụng có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp do tính năng phong phú và khả năng tùy chỉnh đa dạng

Giá dịch vụ ClickUp:

Đánh giá và nhận xét về ClickUp:

G2: 4,7/5 (hơn 11.030 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.530 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Bài đánh giá trên G2 này thực sự đã nói lên tất cả:

Tôi thực sự đánh giá cao các siêu trợ lý trong ClickUp. Chúng khiến tôi cảm thấy như mình không còn làm việc một mình nữa vì tôi có thể giao phó rất nhiều công việc cho chúng. Cảm giác giống như đang làm việc trong một nhóm thực sự, giúp tôi hoàn thành các dự án và xây dựng những giải pháp tuyệt vời

2. Slack AI (Các trợ lý AI tích hợp sẵn tốt nhất trên Slack để tóm tắt cuộc hội thoại và tìm kiếm câu trả lời trong Không gian Làm việc của bạn)

Khi không gian làm việc Slack của bạn trở thành trung tâm cho các cuộc thảo luận, dự án và cập nhật, tình trạng quá tải thông tin có thể nhanh chóng xảy ra. Tin nhắn chồng chất trên các kênh Slack, tệp tin bị chôn vùi trong các chủ đề thảo luận, và nhóm của bạn phải dành thời gian tìm kiếm thay vì thực hiện công việc. Đó chính là lúc Slack AI phát huy tác dụng với tư cách là lớp trí tuệ tích hợp sẵn của nền tảng.

Khác với các công cụ AI của bên thứ ba, Slack AI hoạt động trực tiếp trong môi trường nhắn tin mà người dùng Slack đã tin dùng hàng ngày. Nó sử dụng các khả năng AI tạo sinh để phân tích các cuộc hội thoại, xác định bối cảnh liên quan và cung cấp câu trả lời dựa trên dữ liệu công ty và các tệp tin được chia sẻ.

Đối với các nhóm đã hoạt động chủ yếu trên Slack, trợ lý AI tích hợp sẵn này giúp giảm thiểu thông tin không cần thiết đồng thời nâng cao sự hợp tác trong nhóm.

Các tính năng nổi bật nhất của Slack AI

Tóm tắt các cuộc hội thoại trên các kênh, chủ đề tin nhắn và tin nhắn riêng tư (DM) trong Slack để các nhóm có thể nhanh chóng cập nhật các cuộc hội thoại mà họ đã bỏ lỡ

Sử dụng tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI để trả lời các truy vấn của người dùng dựa trên các tin nhắn và tệp đã có sẵn trong Không gian Làm việc Slack

Tạo bản tóm tắt kênh và làm nổi bật các cập nhật quan trọng để các nhóm làm việc với đầy đủ bối cảnh trên các dự án

Tóm tắt các tệp được chia sẻ, chẳng hạn như tài liệu hoặc bản trình bày, để giúp nhóm trích xuất thông tin nhanh hơn

Hỗ trợ hợp tác đa ngôn ngữ bằng cách dịch các cuộc hội thoại và giúp các nhóm toàn cầu duy trì sự đồng bộ

Giới hạn của AI trên Slack

Hoạt động chủ yếu trong các cuộc hội thoại trên Slack và có thể yêu cầu các ứng dụng Slack bổ sung hoặc các công cụ khác để tự động hóa quy trình làm việc nâng cao

Các tính năng phụ thuộc vào bối cảnh có sẵn trong Không gian Làm việc Slack, nghĩa là các thông tin chi tiết chỉ giới hạn trong các tin nhắn và tệp tin có thể truy cập được

Thường có vị trí là một tiện ích bổ sung cao cấp, điều này có thể làm tăng chi phí cho các tổ chức khi triển khai các trợ lý AI trên Slack cho nhiều nhóm.

Giá dịch vụ Slack

Miễn phí

Pro: 4,38 USD/người dùng/tháng

Business+: 9 USD mỗi người dùng/tháng

Enterprise+: Giá tùy chỉnh

Ghi chú: Các tính năng AI và tự động hóa có thể khác nhau tùy theo kế hoạch dịch vụ.

Đánh giá và nhận xét về Slack

G2: 4,5/5 (hơn 38.000 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 24.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Slack?

Trích từ một bài đánh giá trên Capterra:

Có rất nhiều tính năng mà tôi yêu thích trên Slack, chẳng hạn như tính năng "Chủ đề" để phân loại các cuộc hội thoại, tính năng "Huddle" để nhanh chóng tham gia cuộc gọi với đồng nghiệp, và tab "Hoạt động" để xem các hoạt động mới nhất nhằm theo dõi và cập nhật thông tin kịp thời.

📮ClickUp Insight: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng phải sử dụng hơn 15 công cụ cùng lúc cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở mức 9 nền tảng trở xuống. Nhưng tại sao không thử sử dụng chỉ một nền tảng? Là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tập hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn chưa? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc của bạn trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI lo phần còn lại.

3. Polly AI (Trợ lý AI trên Slack tốt nhất để thu thập phản hồi từ nhóm và thông tin chi tiết về mức độ tương tác)

Một số thông tin hữu ích nhất trong không gian làm việc Slack thường đến trực tiếp từ chính nhóm của bạn. Dù là các quyết định nhanh chóng, tâm lý nhân viên hay ý kiến đóng góp về các chiến dịch tiếp thị mới, việc thu thập phản hồi có thể gặp khó khăn khi các cuộc hội thoại bị phân tán khắp các kênh Slack.

Polly AI biến Slack thành một công cụ phản hồi thời gian thực. Thay vì thực hiện các cuộc khảo sát hoặc biểu mẫu bên ngoài, bạn có thể thu thập thông tin trực tiếp ngay trong môi trường nhắn tin của mình thông qua các cuộc thăm dò ý kiến, khảo sát và kiểm tra nhanh.

Đối với các trưởng nhóm và quản lý vận hành, Polly hoạt động như một trợ lý AI nhẹ nhàng, giúp thu thập phản hồi, nhận diện các mẫu trong phản hồi và củng cố sự hợp tác trong nhóm.

Các tính năng nổi bật của Polly AI

Tích hợp các cuộc thăm dò ý kiến và khảo sát nhanh ngay trong các kênh Slack, giúp nhóm thu thập phản hồi mà không cần rời khỏi không gian làm việc Slack

Tạo nhiều định dạng khảo sát, bao gồm thang điểm số, câu hỏi trắc nghiệm và câu trả lời mở, để thu thập các truy vấn và thông tin chi tiết phong phú hơn từ người dùng

Tự động hóa các cuộc khảo sát nhanh và khảo sát tương tác định kỳ để theo dõi tâm trạng của nhóm và xác định các xu hướng theo thời gian

Tạo phản hồi ẩn danh bằng cách sử dụng các cài đặt bảo mật chuyên dụng để khuyến khích người dùng Slack đưa ra phản hồi trung thực

Tích hợp với hệ sinh thái Slack Marketplace và các công cụ AI khác để hỗ trợ tự động hóa quy trình làm việc trên phạm vi rộng hơn

Giới hạn của Polly AI

Được thiết kế chủ yếu để thu thập phản hồi thay vì là các trợ lý AI tự động tiên tiến hoặc tự động hóa công việc

Các thông tin chi tiết phụ thuộc vào sự tham gia và tương tác của nhóm trên các kênh Slack

Giới hạn trong khả năng xử lý các quy trình vận hành, chẳng hạn như phiếu hỗ trợ hoặc các hoạt động bán hàng phức tạp

Giá dịch vụ Polly AI

Miễn phí

Gói Cơ bản: $12/tháng

Pro: $24/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Polly AI

G2: 4.6/5 (hơn 90 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 90 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Polly AI?

Dưới đây là cảm nhận của một người dùng G2 về ứng dụng này:

Tôi rất thích việc nó tích hợp mượt mà với Slack. Tôi có thể tạo một bộ câu hỏi và chia sẻ nó với các kênh cụ thể. Các tùy chọn câu hỏi rất đa dạng, giúp các cuộc khảo sát trở nên đầy đủ nhất có thể để thu thập được nhiều phản hồi nhất. Rất dễ sử dụng và triển khai một cách hiệu quả.

Zapier AI cho phép người dùng tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các quy trình tự động hóa của họ, kết nối các ứng dụng để thực hiện các công việc phức tạp.

Nó cho phép người dùng tạo ra các “trợ lý” được hỗ trợ bởi AI có khả năng hiểu bối cảnh, đưa ra quyết định và hành động độc lập dựa trên dữ liệu từ hàng nghìn ứng dụng.

Các trợ lý AI của Zapier mang sức mạnh của việc ra quyết định tự động trực tiếp vào Slack. Dù là xây dựng một bot hỗ trợ khách hàng 24/7 hay một hệ thống hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh, bạn giờ đây có thể triển khai các hệ thống AI tiên tiến để phân tích tin nhắn Slack và kích hoạt các hành động phức tạp trên toàn bộ hệ thống công nghệ của mình — mà không cần viết mã.

Các tính năng nổi bật của Zapier

Truy cập hơn 8.000 kết nối ứng dụng với thiết lập kích hoạt/hành động nhanh chóng, cùng hơn 30.000 hành động thông qua MCP

Tạo ra những “đồng đội” để thực hiện công việc trên toàn bộ hệ thống của bạn thông qua quy trình làm việc AI trực quan và các thiết lập xây dựng trợ lý

Sử dụng Paths, Filters và các Zaps nhiều bước để tạo logic phân nhánh và các quy trình tự động hóa phức tạp hơn

Sử dụng Zapier Bảng để lưu trữ dữ liệu vận hành và kích hoạt các quy trình tự động hóa trực tiếp từ lớp dữ liệu của bạn

Tạo các biểu mẫu, cổng thông tin hoặc bảng điều khiển đơn giản được tích hợp trên các quy trình tự động hóa của bạn thông qua Zapier Interfaces

Giới hạn của Zapier

Các tính năng hợp tác và quản trị nâng cao chỉ có sẵn trên các kế hoạch cao cấp, do đó chi phí sẽ tăng lên khi mức độ sử dụng, khối lượng công việc và các yêu cầu kiểm soát gia tăng

Một số tính năng cốt lõi (như Zaps nhiều bước, bộ lọc và phân nhánh) chỉ có sẵn trên các kế hoạch trả phí

Mỗi Zap riêng lẻ có giới hạn số bước; các luồng phức tạp có thể cần được chia thành nhiều Zap để đảm bảo độ tin cậy và thuận tiện cho việc bảo trì

Giá dịch vụ Zapier

Miễn phí

Gói Professional: $29,99/tháng

Gói nhóm: $103,50/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2 : 4.5/5 (hơn 1.700 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zapier?

Một bài đánh giá trên Capterra cho biết:

Nó kết nối với hầu hết các ứng dụng phổ biến như Slack, Fieldd, Google và Keep. Tính năng này cực kỳ hữu ích, giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Tôi chắc chắn sẽ khuyên dùng 100% nếu bạn muốn tự động hóa các hoạt động và không phải lo lắng về việc kiểm tra từng ứng dụng, khi bạn có thể nhận thông báo một cách đơn giản.

5. Agentforce (Trợ lý AI Slack tốt nhất để xây dựng các trợ lý AI tự động kết nối với dữ liệu doanh nghiệp)

Nếu không gian làm việc Slack của bạn là nơi diễn ra các cuộc hội thoại, Agentforce sẽ mang đến trí tuệ nhân tạo để xử lý chúng. Thay vì buộc bạn phải chuyển đổi giữa các bảng điều khiển hoặc công cụ CRM, Agentforce trong Slack cho phép nhóm của bạn tương tác với các trợ lý AI có thể trả lời câu hỏi, tra cứu thông tin và thực hiện các công việc ngay trong các cuộc hội thoại.

Điều làm cho Agentforce trở nên đặc biệt mạnh mẽ chính là khả năng kết nối với dữ liệu công ty, hồ sơ khách hàng và các nguồn dữ liệu khác trên các hệ thống Salesforce. Điều này có nghĩa là các nhóm bán hàng, hỗ trợ và tiếp thị của bạn có thể đặt câu hỏi, tạo ra các thông tin chi tiết hoặc kích hoạt các hành động thông qua một giao diện trò chuyện đơn giản.

Các tính năng nổi bật của Agentforce

Tạo các trợ lý tùy chỉnh để tự động hóa quy trình làm việc và trả lời câu hỏi của khách hàng trực tiếp trong không gian làm việc Slack

Xây dựng các trợ lý AI tự động tiên tiến có khả năng thực hiện các công việc nhiều bước và suy luận theo thời gian thực

Đề cập đến các trợ lý trong các kênh Slack hoặc tin nhắn riêng tư (DM) để truy xuất thông tin công ty và hoàn thành công việc ngay lập tức

Kết nối với các nguồn dữ liệu Salesforce, giúp đội ngũ bán hàng và nhân viên hỗ trợ truy cập thông tin khách hàng một cách nhanh chóng

Nhận hỗ trợ cho các hành động tích hợp sẵn trên Slack như tạo kênh, gửi tin nhắn hoặc kích hoạt các quy trình tự động hóa

Giới hạn của Agentforce

Phù hợp nhất với các tổ chức đang sử dụng hệ sinh thái Salesforce và các công cụ AI liên quan

Việc triển khai có thể yêu cầu cấu hình và tích hợp với các công cụ và hệ thống doanh nghiệp hiện có

Các tính năng nâng cao phụ thuộc vào việc truy cập dữ liệu công ty được cấu trúc và các nguồn dữ liệu kết nối trên toàn bộ kinh doanh

Giá dịch vụ Agentforce

Salesforce Foundations: Miễn phí

Tín dụng Flex: $500 cho 100.000 tín dụng

Cuộc hội thoại: $2 mỗi cuộc hội thoại

Đánh giá và nhận xét về Agentforce

G2 : 4.4/5 (hơn 800 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Agentforce?

Một đánh giá tích cực trên G2 viết:

Salesforce Agentforce không chỉ là một chatbot mà còn thực sự hỗ trợ thực hiện các tác vụ như tạo bản ghi, gửi email và nhiều hơn nữa. Hơn nữa, tôi có thể tích hợp nó với Slack và các hệ thống khác, giúp nó trở nên hữu ích hơn. Ngoài ra, nó rất bảo mật vì sử dụng Einstein Trust Layer và áp dụng chính sách không lưu trữ dữ liệu, từ đó tạo dựng niềm tin để người dùng an tâm sử dụng.

6. n8n (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc bằng AI với khả năng kiểm soát chi tiết)

n8n biến Slack thành một công cụ tinh vi cho các tác nhân AI tự động, vượt xa các kích hoạt ứng dụng đơn giản để xử lý logic phức tạp, đa nhánh. Vì nó cung cấp một khung công tác dựa trên nút, mã công bằng và mã nguồn mở, bạn có thể triển khai các hệ thống Slack tiên tiến — chẳng hạn như bộ điều phối IT tài nguyên sâu, bot hỗ trợ bảo mật dữ liệu hoặc đồng bộ hóa CRM tùy chỉnh — với mức độ chính xác và bảo mật mà các công cụ tự động hóa truyền thống không thể sánh kịp.

Nền tảng này kết hợp sự tiện lợi của các công cụ trực quan với sức mạnh của mã, hỗ trợ lập trình kịch bản tùy chỉnh bằng JavaScript. Bạn có thể tự triển khai để kiểm soát dữ liệu tốt hơn hoặc sử dụng thông qua dịch vụ đám mây. Bạn có thể tích hợp API, cơ sở dữ liệu và các trợ lý AI trong cùng một luồng, thêm các biện pháp bảo vệ và triển khai các quy trình tự động hóa đạt tiêu chuẩn sản xuất.

Các tính năng nổi bật của n8n

Truy cập công cụ xây dựng quy trình làm việc trực quan với các nút tích hợp sẵn và mã tùy chỉnh để xử lý logic phức tạp và các mẫu trợ lý AI

Kết hợp các mô hình với logic được định sẵn, các biện pháp bảo vệ và giám sát để đảm bảo kết quả đáng tin cậy

Tận dụng hơn 500 tích hợp và các nút con “công cụ AI”, bao gồm yêu cầu HTTP, mã và khả năng gọi các quy trình làm việc khác làm công cụ

Sử dụng tùy chọn tự lưu trữ kèm theo tài liệu hướng dẫn, bộ công cụ khởi động và các tính năng bảo mật như truyền dữ liệu được mã hóa, thông tin đăng nhập an toàn và RBAC (tuân thủ SOC 2 đối với phiên bản lưu trữ)

Giới hạn của n8n

Việc tự triển khai yêu cầu kỹ năng DevOps thực sự để thiết lập, mở rộng quy mô và tăng cường bảo mật, vì vậy hãy lập kế hoạch cho thời gian kỹ thuật

Giá dựa trên khối lượng thực thi trên đám mây có thể tăng đột biến khi thực hiện tự động hóa với khối lượng lớn; bạn sẽ cần giới hạn sử dụng và giám sát

Mức độ tích hợp khác nhau tùy theo ứng dụng; các trường hợp sử dụng phức tạp có thể vẫn cần các nút tùy chỉnh hoặc các cuộc gọi HTTP

Giá dịch vụ n8n

Gói Starter: $24/tháng

Gói Pro: $60/tháng

Kinh doanh: $960/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về n8n

G2 : 4.8/5 (hơn 240 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 40 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về n8n?

Trích từ một bài đánh giá trên G2:

Tôi thích sự linh hoạt của n8n — nó cho phép tôi kết nối hầu hết mọi thứ và tự động hóa luồng làm việc mà không gặp nhiều rắc rối, đồng thời vẫn cho tôi sự tự do tùy chỉnh nếu muốn… thay vì phải nhập thủ công các khách hàng tiềm năng vào Zoho CRM hoặc theo dõi nhiều dịch vụ khác nhau, n8n tự động kết nối các ứng dụng khác nhau (Lịch, Slack và nhiều ứng dụng khác) để thông tin được truyền tải trơn tru và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

7. ClearFeed (Trợ lý tốt nhất để chuyển đổi các cuộc hội thoại trên Slack thành các phiếu hỗ trợ có cấu trúc)

Nhiều đội ngũ hỗ trợ hiện nay đã sử dụng các kênh Slack để trả lời các câu hỏi nội bộ và của khách hàng. Tuy nhiên, khi các yêu cầu tích tụ trong các chủ đề trò chuyện, việc theo dõi các vấn đề, chuyển chúng đến đúng người hoặc duy trì sự hiển thị trong toàn đội trở nên khó khăn.

ClearFeed giải quyết thách thức này bằng cách biến Slack thành một trung tâm quản lý hỗ trợ và dịch vụ có cấu trúc. Thay vì sao chép thông tin thủ công vào hệ thống hỗ trợ khách hàng, ClearFeed sử dụng các trợ lý AI để chuyển đổi tin nhắn Slack thành các phiếu hỗ trợ được sắp xếp gọn gàng.

Đối với các nhóm vận hành, điều này giúp tạo ra một quy trình làm việc mượt mà hơn giữa việc nhắn tin và quản lý dịch vụ. Bằng cách kết nối các ứng dụng Slack, cơ sở kiến thức và công cụ hỗ trợ khách hàng, ClearFeed giúp các nhóm trả lời câu hỏi của khách hàng, trích xuất thông tin từ các cuộc hội thoại trước đó và quản lý yêu cầu một cách linh hoạt hơn.

Các tính năng nổi bật của ClearFeed

Chuyển đổi các cuộc hội thoại trong các kênh Slack thành các phiếu hỗ trợ có cấu trúc để các yêu cầu không bị lạc trong trò chuyện

Sử dụng AI tạo sinh để phân tích các truy vấn của người dùng và cung cấp câu trả lời phù hợp dựa trên thông tin từ cơ sở kiến thức được kết nối

Chuyển các yêu cầu đến đúng người hoặc nhóm dựa trên ngữ cảnh, giúp các nhân viên hỗ trợ giải quyết vấn đề nhanh hơn

Tích hợp với các nền tảng hỗ trợ phổ biến và các công cụ hiện có để duy trì kết nối giữa các quy trình làm việc trên các hệ thống

Theo dõi các cuộc hội thoại, phản hồi và giải pháp trong một chế độ xem tập trung ngay trong không gian làm việc Slack của bạn

Giới hạn của ClearFeed

Được thiết kế chủ yếu cho các quy trình hỗ trợ khách hàng thay vì các chiến dịch tiếp thị rộng lớn hoặc hoạt động bán hàng

Tự động hóa nâng cao phụ thuộc vào việc tích hợp với các nguồn dữ liệu bên ngoài và các nền tảng hỗ trợ khách hàng

Các nhóm có thể cần phải cấu hình quy trình làm việc để phù hợp với các chính sách nội bộ của công ty và các quy trình hỗ trợ

Giá dịch vụ ClearFeed

Gói Professional: $50/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ClearFeed

Đánh giá trên G2 : 4.6/5 (hơn 140 đánh giá)

Đánh giá trên Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về ClearFeed?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Chúng tôi đã sử dụng ClearFeed rộng rãi để theo dõi các phiếu yêu cầu đang mở đến từ nhiều kênh hỗ trợ khác nhau. Giao diện người dùng (UI) đơn giản và dễ sử dụng, và khả năng tích hợp linh hoạt với các kênh Slack khác nhau giúp toàn bộ quy trình trở nên mượt mà, hiệu quả hơn và dễ quản lý hơn.

8. Zendesk AI (Trợ lý AI trên Slack tốt nhất để tự động hóa quy trình hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của khách hàng trên quy mô lớn)

Các cuộc hội thoại hỗ trợ hiếm khi diễn ra tại một nơi duy nhất. Câu hỏi của khách hàng đến qua các kênh trò chuyện, email và nền tảng hỗ trợ khách hàng, trong khi các cuộc thảo luận nội bộ thường diễn ra trên các kênh Slack. Nếu không có hệ thống tự động hóa phù hợp, các đội ngũ hỗ trợ phải mất hàng giờ để chuyển đổi giữa nhiều công cụ chỉ để trả lời các yêu cầu đơn giản.

Zendesk AI giới thiệu các trợ lý AI thông minh giúp tự động hóa quy trình dịch vụ khách hàng và hỗ trợ nhóm phản hồi nhanh hơn. Được tích hợp sẵn trong nền tảng dịch vụ Zendesk, các trợ lý này sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) và học máy để phân tích các truy vấn của người dùng, định tuyến các phiếu hỗ trợ và cung cấp các phản hồi chính xác dựa trên cơ sở kiến thức và tài liệu của công ty.

Đối với các doanh nghiệp sử dụng Slack cùng với Zendesk, sự kết hợp này giúp kết nối các cuộc hội thoại hỗ trợ với hoạt động hợp tác nội bộ. Các nhóm có thể khai thác thông tin, truy xuất dữ liệu công ty và trả lời câu hỏi của khách hàng với bối cảnh rõ ràng hơn.

Các tính năng nổi bật của Zendesk AI

Tự động hóa các phản hồi cho câu hỏi của khách hàng và các phiếu hỗ trợ thường xuyên, giúp nhóm giải quyết vấn đề nhanh hơn và giảm bớt khối lượng công việc thủ công

Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn và AI tạo sinh để soạn thảo các câu trả lời và đề xuất phản hồi dựa trên nội dung cơ sở kiến thức của bạn

Sử dụng tính năng định tuyến và ưu tiên vé thông minh để các yêu cầu được chuyển đến đúng người hoặc bộ phận một cách nhanh chóng

Tóm tắt các cuộc hội thoại dài và lịch sử vé hỗ trợ, giúp nhân viên hỗ trợ nắm bắt đầy đủ bối cảnh của các tương tác trước đó

Giới hạn của Zendesk AI

Chủ yếu tập trung vào các quy trình hỗ trợ khách hàng thay vì các nhóm tiếp thị rộng hơn, hoạt động bán hàng hoặc các công việc nâng cao năng suất nội bộ

Các tính năng tự động hóa nâng cao có thể yêu cầu các kế hoạch Zendesk cao cấp hơn hoặc cấu hình bổ sung

Các nhóm sử dụng các trợ lý AI trên Slack vẫn có thể cần tích hợp với các trợ lý của bên thứ ba hoặc các công cụ AI khác để kết nối các quy trình làm việc giữa các hệ thống

Giá dịch vụ Zendesk

Đội ngũ hỗ trợ: $25/tháng

Gói nhóm Suite: $69/tháng

Suite Professional : 149 USD/tháng

Suite Enterprise: 219 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zendesk

G2 : 4.3/5 (hơn 7.000 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Zendesk AI?

Một bài đánh giá trên G2 chia sẻ:

Nếu bạn muốn có sự hỗ trợ từ AI và quy trình xử lý vé được tổ chức bài bản thay vì chỉ là một hộp thư đến, đây cũng là một lựa chọn tốt. Hệ thống vé tập trung, hỗ trợ đa kênh, tự động hóa và báo cáo là những điểm nổi bật nhất trong dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Zendesk

🔎 Bạn có biết? Chỉ 1 trong 5 người tiêu dùng sẵn sàng tha thứ cho trải nghiệm tồi tệ tại một công ty mà họ đánh giá dịch vụ khách hàng là “rất kém”. Đừng lo lắng, vì chúng tôi có cách giúp bạn tránh khỏi những tình huống như vậy. Trong video ClickUp này, bạn sẽ thấy cách kết hợp nhân viên con người với AI để phản hồi nhanh hơn, duy trì sự nhất quán trong tương tác với khách hàng và tránh những sai sót. Video hướng dẫn cách sử dụng: ClickUp Brain để soạn thảo các câu trả lời cho câu hỏi thường gặp (FAQ) và hướng dẫn

Sử dụng ClickUp Brain MAX để tập hợp dữ liệu phân tán vào một chế độ xem duy nhất

Các trợ lý ClickUp giúp xử lý các vấn đề ngay từ đầu trước khi chúng trở nên nghiêm trọng Đây là hướng dẫn nhanh và thực tế về cách thức hoạt động của hỗ trợ dựa trên AI hiện đại trong ClickUp — không chỉ đơn thuần là chatbot.

9. Wonderchat (Trợ lý AI trên Slack tốt nhất để xây dựng chatbot được hỗ trợ bởi AI từ cơ sở kiến thức của bạn)

Khách hàng mong đợi nhận được câu trả lời nhanh chóng, dù họ đang hỏi về chi tiết sản phẩm, tài liệu hướng dẫn hay các tài nguyên hỗ trợ khởi đầu. Tuy nhiên, việc trả lời thủ công từng câu hỏi có thể làm chậm tiến độ của nhóm, đặc biệt khi các câu hỏi tương tự của khách hàng lặp lại trong các cuộc hội thoại.

Wonderchat giúp bạn giải quyết vấn đề này bằng cách biến cơ sở kiến thức, nội dung trang web và tài liệu nội bộ của bạn thành một trợ lý AI thông minh. Thay vì trả lời từng yêu cầu một cách thủ công, Wonderchat cung cấp các câu trả lời phù hợp dựa trên thông tin công ty và các tài nguyên hiện có của bạn.

Đối với các nhóm sử dụng Slack cùng với các công cụ hỗ trợ khách hàng và giao tiếp nội bộ, Wonderchat hoạt động như một trợ lý Slack thông minh, có thể hỗ trợ trả lời câu hỏi, truy xuất nội dung tài liệu và giúp nhân viên hoặc khách hàng tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng.

Các tính năng nổi bật của Wonderchat

Chuyển đổi cơ sở kiến thức, các bài viết trong trung tâm hỗ trợ và nội dung tài liệu của bạn thành một trợ lý AI thông minh có thể trả lời các câu hỏi của khách hàng

Sử dụng AI tạo sinh và các mô hình ngôn ngữ lớn để phân tích các truy vấn của người dùng và cung cấp các phản hồi phù hợp với ngữ cảnh dựa trên dữ liệu của công ty

Tích hợp với các trang web và môi trường nhắn tin để các nhóm có thể kết nối các trợ lý AI với các quy trình làm việc hướng đến khách hàng

Cung cấp các câu trả lời chính xác hơn theo thời gian, khi công cụ học hỏi từ các cuộc hội thoại trước đây và tài liệu của công ty

Những giới hạn của Wonderchat

Được thiết kế chủ yếu cho các trải nghiệm chatbot và hỗ trợ khách hàng, thay vì tự động hóa quy trình làm việc rộng hơn trong không gian làm việc Slack

Hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng và tính đầy đủ của cơ sở kiến thức cũng như thông tin công ty có sẵn

Các tổ chức có thể vẫn cần các công cụ AI bổ sung hoặc các trợ lý của bên thứ ba để xử lý các công việc vận hành phức tạp trên nhiều công cụ khác nhau

Giá dịch vụ Wonderchat

Gói Starter: $29/tháng

Gói Cơ bản: $99/tháng

Turbo : $299/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wonderchat

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

10. Guru AI (Tốt nhất để cung cấp kiến thức đáng tin cậy trong các trợ lý AI trên Slack)

Guru AI biến kiến thức của công ty bạn thành những câu trả lời có thể truy cập ngay lập tức trong không gian làm việc Slack của bạn.

Thay vì phải chuyển đổi thủ công giữa các tài liệu, công cụ và chủ đề hội thoại để tìm kiếm câu trả lời, Guru hiển thị thông tin đã được xác minh ngay tại nơi nhóm của bạn thực hiện công việc. Nó hoạt động như một trợ lý AI kết nối dữ liệu, công cụ và các cuộc hội thoại của công ty bạn thành một nguồn thông tin duy nhất và đáng tin cậy.

Đối với các nhóm đang phát triển hoặc sử dụng các trợ lý AI trên Slack, điều này đồng nghĩa với việc nhận được câu trả lời nhanh hơn, ít bị gián đoạn hơn và quá trình ra quyết định nhất quán hơn trong các quy trình làm việc.

Các tính năng nổi bật của Guru AI

Cung cấp các câu trả lời phù hợp từ cơ sở kiến thức của bạn trực tiếp trong các kênh Slack

Kết nối với nhiều nguồn dữ liệu để cung cấp các phản hồi phù hợp với ngữ cảnh cho các truy vấn của người dùng

Hỗ trợ tự động hóa quy trình làm việc bằng cách cho phép các trợ lý AI thực hiện các hành động dựa trên thông tin đáng tin cậy của công ty

Giúp các nhân viên hỗ trợ và đội ngũ bán hàng truy cập thông tin chính xác trong các tương tác thời gian thực

Giữ cho kiến thức của công ty luôn được cập nhật và xác minh, đảm bảo tính nhất quán trong quá trình hợp tác giữa các thành viên trong nhóm

Giới hạn của Guru AI

Cần thiết lập ban đầu và cấu trúc nội dung để khai thác tối đa giá trị từ các trợ lý tùy chỉnh

Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc nội bộ liên quan đến kiến thức hơn là các trường hợp tự động hóa hướng đến bên ngoài

Có thể phụ thuộc vào việc tích hợp với các công cụ hiện có để mở rộng chức năng ngoài việc truy cập kiến thức

Giá của Guru AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Guru AI

Đánh giá trên G2 : 4,7/5 (hơn 2.300 đánh giá)

Đánh giá trên Capterra: 4.8/5 (hơn 630 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Guru AI?

Một bài đánh giá trên Capterra cho biết:

Chúng tôi sử dụng Guru làm cơ sở kiến thức nội bộ – từ hướng dẫn sản phẩm, sơ đồ quy trình đến chính sách công ty và thông báo của nhóm. Việc tổ chức và cập nhật rất dễ dàng, và tính năng “xác minh” giúp chúng tôi biết được thông tin nào là mới nhất… Tôi thích việc Guru tích hợp với Slack. Khi ai đó đặt câu hỏi trên Slack, Guru sẽ trả lời với một đề xuất câu trả lời.

11. Cohere (Các trợ lý tốt nhất để cung cấp trí tuệ ngôn ngữ cấp doanh nghiệp và các trợ lý AI tùy chỉnh)

Nhiều trợ lý AI hiện đại dựa vào các mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ để hiểu các cuộc hội thoại, phân tích thông tin và tạo ra các phản hồi. Nếu tổ chức của bạn muốn xây dựng các trợ lý tùy chỉnh tiên tiến để tương tác với người dùng trên các nền tảng giao tiếp như Slack, công nghệ đằng sau các mô hình này cũng quan trọng không kém gì giao diện.

Cohere tập trung chính xác vào lĩnh vực đó. Nổi tiếng với các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn dành cho doanh nghiệp, Cohere giúp các doanh nghiệp xây dựng các công cụ AI thông minh có khả năng hiểu các truy vấn của người dùng, truy xuất kiến thức từ dữ liệu bên ngoài và tạo ra các câu trả lời phù hợp với nhận thức bối cảnh mạnh mẽ.

Đối với các nhóm đang tìm hiểu về các trợ lý AI trên Slack, Cohere có thể đóng vai trò là nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cho các trợ lý này. Bằng cách kết nối các mô hình với dữ liệu công ty, tài liệu và hệ thống nội bộ, các tổ chức có thể xây dựng trợ lý AI riêng của mình, giúp hiểu được các cuộc hội thoại trên các kênh Slack và cung cấp thông tin chi tiết với bối cảnh đầy đủ.

Các tính năng nổi bật của Cohere

Truy cập các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn sẵn sàng cho doanh nghiệp, hỗ trợ các trợ lý AI thông minh và các ứng dụng AI tạo sinh tiên tiến

Tạo các trợ lý tùy chỉnh được đào tạo dựa trên dữ liệu công ty, tài nguyên cơ sở kiến thức và tài liệu nội bộ

Truy cập các hệ thống tìm kiếm và truy xuất ngữ nghĩa cung cấp các câu trả lời phù hợp từ các nguồn dữ liệu phức tạp

Phân tích các truy vấn của người dùng, xác định các mẫu và trích xuất thông tin chi tiết từ các cuộc hội thoại trước đây

Được thiết kế cho các triển khai doanh nghiệp có khả năng mở rộng, giúp các nhóm hoạt động trên nền tảng AI đáng tin cậy xuyên suốt các sản phẩm và quy trình làm việc

Giới hạn của Cohere

Đây chủ yếu là một nền tảng mô hình thay vì một ứng dụng Slack có sẵn, nghĩa là các tổ chức có thể cần các công cụ bổ sung để triển khai các trợ lý trong không gian làm việc Slack.

Việc triển khai thường đòi hỏi nguồn lực phát triển để kết nối các mô hình với các công cụ và hệ thống vận hành hiện có

Các nhóm đang tìm kiếm giải pháp tự động hóa nhanh chóng mà không cần viết mã có thể ưa chuộng các giải pháp đơn giản trên Slack Marketplace hoặc các trợ lý của bên thứ ba đã được xây dựng sẵn

Giá của Cohere

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Cohere

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Tại sao ClickUp là cách thông minh hơn để triển khai các trợ lý AI trên Slack

Từ việc tóm tắt các cuộc hội thoại và tự động hóa các công việc thường ngày đến quản lý phiếu hỗ trợ và trả lời câu hỏi của khách hàng, các trợ lý AI trên Slack giúp các nhóm làm việc nhanh hơn với bối cảnh rõ ràng hơn ngay trong không gian làm việc Slack của họ.

Tuy nhiên, lợi thế thực sự về năng suất chỉ xuất hiện khi AI không chỉ trả lời trong trò chuyện mà còn giúp các nhóm hành động dựa trên thông tin từ các dự án, cuộc hội thoại và quy trình làm việc.

Đó chính là điểm khác biệt của ClickUp. Thay vì để các thông tin phân tán trên các kênh Slack và nhiều công cụ khác nhau, ClickUp tích hợp các trợ lý AI, quản lý công việc và hợp tác vào một môi trường thống nhất, nơi các công việc, cuộc thảo luận và quyết định luôn được kết nối chặt chẽ. Đối với các nhóm mong muốn giảm thiểu rào cản vận hành và duy trì tiến độ công việc một cách rõ ràng, ClickUp biến hợp tác dựa trên AI thành những bước tiến thực sự.

Câu hỏi thường gặp về các trợ lý AI trên Slack

Các trợ lý AI có thể thay thế các công việc thủ công trên Slack không?

Đúng vậy, nhiều trợ lý AI trên Slack có thể xử lý các công việc lặp đi lặp lại như tóm tắt cuộc hội thoại, trả lời câu hỏi của khách hàng, phân loại phiếu hỗ trợ và tạo bản cập nhật. Tuy nhiên, các nhóm vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét kết quả đầu ra và đưa ra các quyết định chiến lược.

Các trợ lý AI trên Slack có cần biết mã không?

Không hẳn vậy. Nhiều trợ lý AI trên Slack có sẵn trên Slack Marketplace hỗ trợ thiết lập không cần mã hoặc ít mã. Các nhóm có thể cài đặt ứng dụng Slack, cấu hình tự động hóa và bắt đầu sử dụng trợ lý AI ngay trong không gian làm việc Slack của mình mà không cần kỹ năng phát triển kỹ thuật.

Việc cần làm để thêm một trợ lý AI vào Slack

Hầu hết các trợ lý AI trên Slack đều được thêm vào thông qua Slack Marketplace dưới dạng ứng dụng Slack. Sau khi cài đặt, chúng có thể được mời tham gia các kênh Slack, trả lời các truy vấn của người dùng, kết nối với các công cụ hiện có và bắt đầu hỗ trợ các quy trình làm việc trong Không gian Làm việc của bạn.

Các trợ lý AI trên Slack có bảo mật cho dữ liệu kinh doanh không?

Mức độ bảo mật phụ thuộc vào nền tảng và cấu hình. Nhiều trợ lý AI sử dụng các biện pháp bảo vệ doanh nghiệp, kiểm soát truy cập và kết nối được mã hóa để bảo vệ dữ liệu công ty. Các nhóm nên xem xét lại quyền truy cập và tích hợp để đảm bảo các công cụ AI tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ nội bộ.