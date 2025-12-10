Top 10 công cụ tự động hóa quy trình Agentic hàng đầu trong [năm] để tự động hóa quy trình làm việc

Chúng ta đều đã trải qua những ngày công việc mà các công việc giống như trò chơi Whack-a-Mole. Bạn hoàn thành một công việc, và đột nhiên năm công việc khác xuất hiện. Thường thì không phải độ phức tạp của công việc khiến bạn mệt mỏi, mà là những quy trình thủ công, lặp đi lặp lại và không ngừng nghỉ, chiếm mất hàng giờ và năng lượng của bạn.

Theo McKinsey, lên đến 30% thời gian công việc hiện tại trong nền kinh tế Hoa Kỳ có thể được tự động hóa.

Một trong những công nghệ thúc đẩy sự thay đổi này là tự động hóa quy trình có sự tham gia của con người.

Các công cụ tự động hóa quy trình dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên tác nhân, trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh và các tác nhân tự động hóa để xử lý các công việc lặp đi lặp lại, giúp bạn và nhóm của mình tập trung vào việc giải quyết các vấn đề thực sự.

Hãy cùng xem qua các công cụ hàng đầu.

Để giúp bạn tìm được công cụ phù hợp, chúng tôi đã so sánh các công cụ hàng đầu song song, nhấn mạnh các trường hợp sử dụng tốt nhất, tính năng chính, mô hình giá cả và đánh giá của người dùng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Tự động hóa quy trình làm việc toàn diện được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho các nhóm có kích thước khác nhau quản lý các dự án diễn ra nhanh chóng. Quản lý dự án và công việc được hỗ trợ bởi AI, các tác nhân AI, tự động hóa không cần mã. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. UiPath Tự động hóa quy trình cấp doanh nghiệp cho các tổ chức có kích thước từ trung bình đến lớn. Trình tạo bot thông minh, khai thác quy trình và công việc, bảo mật cấp doanh nghiệp. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25/tháng Beam AI Tự động hóa quyết định dựa trên dữ liệu cho các nhóm dữ liệu và vận hành trong các startup hoặc doanh nghiệp. Các tác nhân AI được xây dựng sẵn và tùy chỉnh, các trình kích hoạt API và Slack, tích hợp với Snowflake và BigQuery. Giá cả tùy chỉnh n8n Các giải pháp tự động hóa phức tạp, tùy chỉnh dành cho các nhóm kỹ thuật và bộ phận CNTT tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) hoặc doanh nghiệp lớn. Hơn 500 tích hợp và 600 mẫu, trình tạo tác nhân dựa trên nút mô-đun, tính linh hoạt của mã nguồn mở. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $28/tháng Zapier Tự động hóa quy trình làm việc không cần mã nguồn trên các ứng dụng cho các nhóm từ kích thước nhỏ đến trung bình. Hơn 8.000 tích hợp ứng dụng, công cụ tạo quy trình làm việc bằng AI và chatbot, tuân thủ SOC 2, quyền truy cập dựa trên vai trò. Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29.99/tháng. Adept AI Tự động hóa doanh nghiệp dựa trên ngôn ngữ tự nhiên cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Trí tuệ nhân tạo đa phương thức, lập luận và kế hoạch quy trình làm việc Giá cả tùy chỉnh Uniphore Quy trình làm việc quy mô doanh nghiệp và tự động hóa đa bước cho các doanh nghiệp lớn. Giao diện thiết kế trực quan dựa trên BPMN, suy luận và xác minh đa phương thức. Giá cả tùy chỉnh CrewAI Tổ chức quy trình làm việc đa tác nhân cho các startup công nghệ và nhóm R&D của doanh nghiệp. Đội ngũ nhiều tác nhân AI, thiết kế quy trình làm việc bằng cách kéo và thả hoặc mã hóa, tích hợp với hơn 1.200 ứng dụng. Giá cả tùy chỉnh Tự động hóa Anywhere Tự động hóa quy trình có nhân viên cấp doanh nghiệp dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Hệ thống suy luận quy trình (PRE), tự động hóa tài liệu, tích hợp với hệ thống ERP và cơ sở dữ liệu. Giá cả tùy chỉnh Vonage AI Studio Tương tác và hỗ trợ khách hàng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và các đội ngũ hỗ trợ khách hàng của doanh nghiệp lớn. Các đại lý ảo đa kênh, trí tuệ nhân tạo (AI) và động cơ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLU), tích hợp với Salesforce. Giá cả tùy chỉnh

Tự động hóa quy trình tác nhân là gì và hoạt động như thế nào?

Tự động hóa quy trình bằng tác nhân (APA) sử dụng các tác nhân AI tự chủ để suy luận, đưa ra quyết định và thực thi các quy trình làm việc đa bước trên các hệ thống để hoàn thành các quy trình kinh doanh. Nó vượt xa tự động hóa truyền thống bằng cách sử dụng các tác nhân có thể hiểu bối cảnh và thậm chí thích ứng khi tình huống thay đổi.

Đây là các bước liên quan:

Phát hiện và nhập liệu → Các tác nhân AI thu thập tín hiệu từ ứng dụng, tài liệu, hệ thống tự động hóa hoặc tương tác với khách hàng để khởi động quá trình xử lý dữ liệu.

Lý luận và ra quyết định → Với sự hỗ trợ của xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy và mô hình ra quyết định, chúng xác định bước tiếp theo tốt nhất.

Thực thi hành động và công việc → Các tác nhân khởi tạo các quy trình làm việc tự động hóa đa bước giữa các công cụ, API hoặc hệ thống kết nối khác nhau.

Học tập và thích ứng → Các tác nhân này cải thiện hiệu suất theo thời gian, học hỏi dựa trên phản hồi, lỗi và kết quả.

🫸🏻 Lưu ý: Trước khi chọn công cụ, hãy xác định loại tác nhân AI mà bạn thực sự cần. Một số nền tảng nổi trội với tác nhân cấp công việc xử lý các hành động đơn giản, trong khi những nền tảng khác hỗ trợ tác nhân suy luận lập kế hoạch cho các quy trình làm việc nhiều bước hoặc tác nhân tự chủ hoạt động trên toàn bộ ứng dụng. Lựa chọn loại agent phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn sẽ giúp nâng cao đáng kể tỷ lệ thành công và giảm thiểu công tác bảo trì.

Hãy cùng xem xét chi tiết từng công cụ trong danh sách công việc của chúng tôi.

1. ClickUp (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc từ đầu đến cuối được hỗ trợ bởi AI)

ClickUp đã phát triển vượt xa quản lý dự án truyền thống. Đây là công cụ không gian làm việc AI tích hợp và tự động hóa quy trình tác nhân đầu tiên trên thế giới.

Tích hợp kiến thức, quản lý dự án, công việc, trí tuệ nhân tạo (AI) và hợp tác thời gian thực trong một không gian làm việc duy nhất với ClickUp.

Nhận bộ nhớ và ngữ cảnh toàn bộ không gian làm việc với ClickUp Brain

ClickUp Brain cung cấp tất cả các khả năng AI của ClickUp. Được tích hợp sâu trong Không gian Làm việc ClickUp, nó hiểu các công việc, dự án, mối quan hệ phụ thuộc, ưu tiên và tài liệu của bạn. Với sự hiểu biết toàn diện về quy trình làm việc của bạn, nó tạo ra các thông tin chi tiết phong phú về ngữ cảnh thay vì các kết quả tách biệt.

Vì nó được tích hợp sẵn vào Không gian Làm việc của bạn, nó có thể tự động tạo ra các quy trình làm việc chi tiết (SOP) và bản tóm tắt dựa trên bối cảnh dự án.

Ngoài ra, nó còn có thể đề xuất các công việc, tóm tắt các chủ đề trò chuyện, ghi chép cuộc họp, tạo nội dung tiếp thị, đề xuất các quy trình tự động hóa dựa trên quy trình làm việc của bạn và nhiều tính năng khác.

Nhận thông tin chi tiết từ toàn bộ không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

Đối với các quy trình hiện có, ClickUp Brain nhận diện các đường dẫn lặp lại và vòng lặp phê duyệt. Điều này giúp xác định các khu vực mà tự động hóa có thể mang lại giá trị cao nhất.

Tự động hóa quy trình và mở rộng quy mô hiệu quả với ClickUp Automation

Sau khi quy trình làm việc được định nghĩa, ClickUp Automations giúp cài đặt các quy tắc phù hợp để đảm bảo chúng hoạt động trơn tru ở chế độ nền. Bạn có thể bắt đầu với một mẫu có sẵn hoặc tạo một quy trình tự động hóa tùy chỉnh không cần mã hóa một cách nhanh chóng.

Tự động hóa các công việc và cập nhật với hơn 100+ mẫu tự động hóa quy trình làm việc ClickUp đã được xây dựng sẵn.

Các quy trình tự động hóa đơn giản có thể được tạo ra bằng cách sử dụng Trigger (Kích hoạt) và Action (Hành động), ví dụ như gửi thông báo khi đến ngày đáo hạn hoặc thay đổi trạng thái khi công việc được giao. Conditions (Điều kiện) là các bộ lọc tùy chọn được sử dụng cho các quy trình tự động hóa chỉ chạy khi đáp ứng các tiêu chí cụ thể.

Bạn cũng có thể thiết lập nhiều hành động và sắp xếp lại chúng theo nhu cầu cho các quy trình làm việc nhiều bước. Ví dụ, khi trạng thái của một công việc thay đổi thành ‘Sẵn sàng để kiểm tra’, việc giao lại cho bộ phận QA, thêm người theo dõi, cài đặt ngày đáo hạn và gửi thông báo đều có thể là một phần của quy trình tự động hóa duy nhất.

Xây dựng các tác nhân AI không cần mã hóa có thể tự động hoàn thành các quy trình.

ClickUp AI Agents, tự động hóa và ClickUp Brain hoạt động cùng nhau để biến các công việc thủ công thành các chuỗi quy trình thông minh, dựa trên quyết định.

Các công cụ này hoạt động như đối tác tự động hóa, hiểu bối cảnh và duy trì tiến độ công việc. Bạn chỉ cần kích hoạt một công cụ, mô tả kết quả mong muốn, và ClickUp Brain sẽ tự động tạo ra luồng logic phù hợp phía sau.

Hãy mô tả cho ClickUp Brain bằng ngôn ngữ đơn giản những gì bạn cần, và nó có thể giúp bạn tạo ra các quy trình tự động hóa hoặc quy trình làm việc thông minh dựa trên quy trình làm việc của bạn.

Các tác nhân trong ClickUp hiểu bối cảnh từ các công việc, trường dữ liệu, biểu mẫu, trạng thái và nhiều yếu tố khác để hoạt động độc lập. Với quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của bạn, chúng thậm chí có thể trả lời các truy vấn của khách hàng và chuyển hướng đến con người khi quyết định yêu cầu chuyên môn sâu hơn.

Dưới đây là cách bạn có thể tạo một agent tùy chỉnh trong ClickUp trong vòng chưa đầy 20 phút ⬇️

Các tính năng nổi bật của ClickUp:

Giới hạn của ClickUp

Người dùng có thể mất thời gian để làm quen với nhiều tính năng có sẵn.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Jordan Patrick, Giám đốc Sản phẩm (CPO) tại Harness, chia sẻ trong một đánh giá trên TrustRadius:

Việc chuyển sang sử dụng ClickUp cho tất cả các nhóm đã cung cấp một trung tâm tập trung cho tất cả các nhóm và người dùng của chúng tôi để tổ chức công việc của riêng họ đồng thời theo dõi các dự án của các nhóm khác. Bộ tính năng và công cụ mà ClickUp cung cấp rất tuyệt vời cho nhóm CS, Sales và nhóm Phát triển để quản lý các dự án của công ty một cách hiệu quả và hiệu quả!

Việc chuyển sang sử dụng ClickUp cho tất cả các nhóm đã cung cấp một trung tâm tập trung cho tất cả các nhóm và người dùng của chúng tôi để tổ chức công việc của riêng họ đồng thời theo dõi các dự án của các nhóm khác. Bộ tính năng và công cụ mà ClickUp cung cấp rất tuyệt vời cho nhóm CS, Sales và nhóm Phát triển để quản lý các dự án của công ty một cách hiệu quả và hiệu quả!

2. UiPath (Phù hợp nhất cho tự động hóa quy trình cấp doanh nghiệp)

qua UiPath

UiPath ban đầu là một công cụ tự động hóa quy trình robot (RPA) truyền thống nhưng đã phát triển thành một nền tảng tự động hóa quản lý dự án toàn diện cho các tổ chức lớn.

Trong công cụ, bạn có thể sử dụng Agent Builder để thiết kế các bot thông minh có thể xử lý các quyết định phức tạp thay vì chỉ tuân theo các quy tắc cố định. Đầu vào của con người cũng có thể được tích hợp để tạo ra các quy trình làm việc lai (hybrid) linh hoạt và thích ứng hơn.

Các tính năng khai thác quy trình của công cụ cho phép bạn xác định tiềm năng ROI của việc tự động hóa các quy trình cụ thể, giúp bạn tập trung vào các khu vực có tác động lớn. Ngoài ra, tính năng khai thác công việc giúp xác định chính xác các công việc có thể hưởng lợi từ tự động hóa do trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển.

Các tính năng nổi bật của UiPath

Tập trung quản lý lịch trình và giám sát các quy trình tự động hóa trên toàn tổ chức với UiPath Orchestrator.

Sử dụng các kết nối và API đã được xây dựng sẵn cho các ứng dụng doanh nghiệp, bao gồm SAP, Oracle, Salesforce và ServiceNow.

Đảm bảo tuân thủ các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, nhật ký kiểm tra, v.v.

Giới hạn của UiPath

Đối với việc phát triển các quy trình làm việc dựa trên giao diện người dùng (UI), quá trình tự động hóa có thể bị gián đoạn nếu có sự thay đổi trong các thành phần giao diện người dùng hoặc thay đổi độ phân giải màn hình.

Giá cả của UiPath

Cơ bản : $25 mỗi tháng

Tiêu chuẩn : Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về UiPath

G2: 4.6 (hơn 7.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về UiPath?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Các công cụ như AI Center, Document Understanding và Autopilot cho phép bot hiểu bối cảnh và thực hiện các hành động động. Thật thú vị khi chứng kiến một bot có thể tự quyết định quy trình nào cần thực hiện, thay vì phải chờ tôi chỉ định chính xác những việc cần làm.

Các công cụ như AI Center, Document Understanding và Autopilot cho phép bot hiểu bối cảnh và thực hiện các hành động động. Thật thú vị khi chứng kiến một bot có thể tự quyết định quy trình nào cần thực hiện, thay vì phải chờ tôi chỉ định chính xác những việc cần làm.

3. Beam AI (Phù hợp nhất cho tự động hóa quyết định dựa trên dữ liệu)

qua Beam AI

Với Beam AI, bạn có thể biến dữ liệu thành các quyết định tự động hóa. Bạn có thể lựa chọn từ các tác nhân đã được xây dựng sẵn như phân loại email hoặc kiểm tra KYC, hoặc tạo một tác nhân AI với các quy tắc tùy chỉnh.

Các tác nhân AI có thể được kích hoạt thông qua các cuộc gọi API, sự kiện được lên lịch hoặc thậm chí là tin nhắn từ các công cụ như Slack và Gmail. Công cụ này cũng kết nối trực tiếp với các kho dữ liệu như Snowflake hoặc BigQuery để phát hiện sự không nhất quán trong dữ liệu hoặc tự động phê duyệt các bước quy trình làm việc sau khi xác minh dữ liệu.

Các tính năng nổi bật của Beam AI

Tổ chức các quy trình làm việc đa tác nhân bằng nền tảng hệ điều hành tác nhân (Agent OS) đáng tin cậy và chính xác.

Xác định các lộ trình rõ ràng cho nhân viên tuân theo dựa trên công việc, bối cảnh và các yếu tố kích hoạt từ bên ngoài.

Đặt điều kiện kết thúc để dừng quy trình khi công việc đã xong hoặc cần xử lý thủ công.

Đo lường và cải thiện độ tin cậy của các tác nhân AI của bạn bằng các khung đánh giá tùy chỉnh.

Giới hạn của Beam AI

Một số người dùng cho biết công cụ này có giới hạn tùy chọn để tùy chỉnh các tác nhân AI theo yêu cầu cụ thể của kinh doanh.

Giá cả của Beam AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Beam AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

4. n8n (Phù hợp nhất để xây dựng các quy trình tự động hóa phức tạp và tùy chỉnh)

qua n8n

n8n sử dụng trình chỉnh sửa trực quan dựa trên mô-đun và nút. Mỗi nút thực hiện một công việc (kích hoạt, logic, gọi API, hành động AI, v.v.), và các quy trình làm việc được xây dựng từng bước bằng cách kết nối các nút này.

Nó cho phép bạn thiết kế logic tùy chỉnh, thêm mã của riêng bạn và thậm chí tự lưu trữ để duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với hạ tầng và bảo mật dữ liệu của bạn.

Hơn nữa, các quy trình làm việc nâng cao có thể được tạo ra với các điều kiện (if/else, switch), vòng lặp, chia tách, hợp nhất và xử lý lỗi thay vì chỉ sử dụng các chuỗi kích hoạt-hành động đơn giản.

Tự động hóa quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cũng cho phép bạn thêm một lớp trí tuệ vào các công việc cơ học, giúp quy trình làm việc của bạn có thể phân tích dữ liệu trong quá trình di chuyển và đưa ra việc cần làm dựa trên kết quả đầu ra của AI.

Các tính năng nổi bật của n8n

Gỡ lỗi theo thời gian thực với nhật ký thực thi trực tiếp, phát lại tức thì, chạy thủ công, đường dẫn lỗi và các công cụ gỡ lỗi tích hợp sẵn.

Bắt đầu nhanh chóng với hơn 600 mẫu sẵn sàng sử dụng từ cộng đồng cho chatbot, công cụ thu thập dữ liệu và các trường hợp sử dụng khác.

Chạy nhiều quy trình tự động hóa kết nối với nhau để xử lý các phần khác nhau của quy trình và hoạt động cùng nhau.

Giới hạn của n8n

Một số tích hợp yêu cầu cấu hình thủ công hoặc kiến thức về API, điều này có thể gây khó khăn cho người dùng không có kiến thức kỹ thuật.

Giá cả của n8n

Phiên bản dùng thử miễn phí

Phiên bản Cộng đồng (GitHub): Miễn phí

Gói Starter : ~ $28/tháng (€24/tháng)

Pro : ~ $69/tháng (€60/tháng)

Kinh doanh : ~ $921/tháng (€800/tháng)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về n8n

G2: 4.8/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về n8n?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

n8n cung cấp một cách mạnh mẽ và linh hoạt để tự động hóa quy trình làm việc mà không cần lập trình phức tạp. Tôi thích rằng nó là mã nguồn mở, có thể tự lưu trữ và có phạm vi tích hợp đa dạng.

n8n cung cấp một cách mạnh mẽ và linh hoạt để tự động hóa quy trình làm việc mà không cần lập trình phức tạp. Tôi thích rằng nó là mã nguồn mở, có thể tự lưu trữ và có phạm vi tích hợp đa dạng.

5. Zapier (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc không cần mã nguồn giữa các ứng dụng)

qua Zapier

Zapier là nền tảng tự động hóa không cần mã dành cho các nhóm muốn mở rộng quy mô tự động hóa nhanh chóng. Nó giúp bạn tự động phân loại vé hỗ trợ IT, xác định khách hàng tiềm năng, tóm tắt email hoặc kết nối với các nền tảng chatbot để hỗ trợ tự động.

Với Zapier, bạn có thể bắt đầu với các mẫu có sẵn hoặc chỉ cần mô tả ý tưởng của mình bằng tiếng Anh thông thường để tạo ra một quy trình làm việc. Điều làm cho nó trở thành một công cụ đáng tin cậy là khả năng tích hợp rộng rãi và các công cụ dễ sử dụng như Canvas, Bảng và Interfaces.

Đối với các nhóm lớn hơn, Zapier cung cấp các tính năng quản lý doanh nghiệp. Bạn sẽ có quyền truy cập dựa trên vai trò, nhật ký kiểm tra, tuân thủ SOC2, SSO và khả năng quan sát toàn diện, giúp quản trị và bảo mật đồng bộ với quá trình tự động hóa.

Các tính năng nổi bật của Zapier

Tạo các tác nhân AI tùy chỉnh hoạt động trên toàn bộ hệ thống của bạn bằng công cụ AI Agents.

Tự động hóa việc tạo/lập quy trình làm việc một cách nhanh chóng bằng công cụ Zap Builder được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Cung cấp cho các tác nhân bộ nhớ liên tục và các ràng buộc để hỗ trợ suy luận đa bước.

Cho phép các tác nhân trích xuất thông tin từ tài liệu, URL, kết quả trước đó, v.v., và đưa ra quyết định mà không cần lập trình cứng các quy tắc.

Sử dụng các tác nhân luôn hoạt động có thể được kích hoạt bởi webhooks, tin nhắn đến, biểu mẫu được gửi, cập nhật CRM, tải lên tệp và các khoảng thời gian được lên lịch.

Giới hạn của Zapier

Một số tích hợp có thể có giới hạn nếu bạn muốn sử dụng logic điều kiện nâng cao hoặc các quy trình làm việc phức tạp nhiều bước.

Giá cả của Zapier

Miễn phí

Chuyên nghiệp : $29,99/tháng

Nhóm : $103,50/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2 : 4.5/5 (hơn 1.400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zapier?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Nền tảng này giúp tiết kiệm thời gian bằng cách giảm bớt khối lượng công việc thủ công và nâng cao hiệu quả hoạt động. Điều tuyệt vời nhất là nó dễ triển khai và có khả năng tùy chỉnh cao, cung cấp sự linh hoạt cần thiết để quản lý logic phức tạp và quy trình làm việc đa ứng dụng.

Nền tảng này giúp tiết kiệm thời gian bằng cách giảm bớt khối lượng công việc thủ công và nâng cao hiệu quả hoạt động. Điều tuyệt vời nhất là nó dễ triển khai và có khả năng tùy chỉnh cao, cung cấp sự linh hoạt cần thiết để quản lý logic phức tạp và quy trình làm việc đa ứng dụng.

6. Adept AI (Phù hợp nhất cho tự động hóa dựa trên ngôn ngữ tự nhiên trong các quy trình làm việc của doanh nghiệp)

Sứ mệnh cốt lõi của Adept AI là xây dựng các tác nhân có thể sử dụng phần mềm theo cách con người làm. Nền tảng này áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện và kết hợp các bộ dữ liệu đào tạo khổng lồ cùng các mô hình AI đa phương thức có khả năng hiểu cả hình ảnh và văn bản.

Các đại lý có thể thực hiện cả lệnh văn bản và giọng nói, cho phép họ duyệt trang web, nhập dữ liệu vào biểu mẫu, tìm kiếm trang web, lọc bảng tính và hiểu các biểu đồ, bảng, v.v. Lớp thị giác máy tính của họ cho phép nhận diện các thành phần giao diện người dùng (UI) và hiểu bố cục không gian, giúp họ tương tác dễ dàng với các nút, menu thả xuống, trường nhập liệu và các tiện ích phức tạp.

Công cụ này được thiết kế để làm việc cùng con người chứ không phải thay thế họ. Nó có thể tạm dừng để yêu cầu làm rõ khi có điều gì đó không rõ ràng, yêu cầu thông tin thiếu sót, hiển thị các bước đang thực hiện hoặc xác nhận các hành động quan trọng trước khi tiếp tục.

Các tính năng nổi bật của Adept AI

Chuyển đổi một lệnh ngôn ngữ tự nhiên đơn giản thành một quy trình làm việc hoàn chỉnh, đa bước chạy trên nhiều công cụ khác nhau.

Sử dụng các tác nhân linh hoạt, động có khả năng chọn các đường dẫn khác nhau nếu xảy ra sự cố và phục hồi từ lỗi.

Tự động hóa các quy trình làm việc nhiều bước với các tác nhân có thể di chuyển qua các tab, cập nhật bảng tính với dữ liệu mới nhất, đồng bộ hóa trường dữ liệu giữa hai công cụ, sao chép dữ liệu CRM vào hệ thống ERP và nhiều hơn nữa.

Giới hạn của Adept AI

Cách tiếp cận toàn diện (full-stack) khiến việc triển khai chậm hơn và tốn nhiều tài nguyên hơn so với các công cụ tự động hóa nhẹ.

Giá cả của Adept AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Adept AI

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi đánh giá các công cụ APA, hãy xem xét không chỉ việc tự động hóa các công việc cơ bản mà còn kiểm tra khả năng sử dụng các tác nhân LLM để phân tích màn hình, hiểu các đầu vào không cấu trúc và đưa ra quyết định thời gian thực. Các nền tảng mạnh mẽ nhất kết hợp khả năng suy luận của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với khả năng thực hiện việc cần làm ở cấp độ giao diện người dùng (UI), mang đến cho bạn các tác nhân không chỉ suy nghĩ mà còn có thể thực hiện, ngay cả khi quy trình làm việc trải qua các giao diện phức tạp hoặc môi trường đa ứng dụng.

7. Uniphore (Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc quy mô doanh nghiệp và tự động hóa đa bước)

qua Uniphore

Uniphore là một nền tảng đám mây có lớp Agentic chuyên dụng, triển khai các tác nhân AI và ứng dụng được tùy chỉnh cho dịch vụ khách hàng, bán hàng, tiếp thị và chuyển đổi nhân sự. Nó giúp các công ty tự động hóa và cải thiện các cuộc hội thoại với khách hàng.

Thay vì chỉ chuyển đổi cuộc gọi thành bản ghi chép, nó hiểu ý định, phát hiện cảm xúc và sử dụng các đại lý AI để hướng dẫn các nhóm dịch vụ trong thời gian thực. Nó có thể trích xuất dữ liệu, tự động hóa các bước thường xuyên, tạo tóm tắt và đề xuất hành động tốt nhất tiếp theo trong khi cuộc gọi đang diễn ra.

Đối với các nhóm phải đối mặt với công việc theo dõi thủ công hoặc trải nghiệm khách hàng không nhất quán, Uniphore cung cấp một cách thức rõ ràng và nhanh chóng hơn để xử lý các cuộc hội thoại. Kết quả là các giải pháp được đưa ra nhanh hơn, quy trình làm việc trơn tru hơn và các tương tác cảm thấy tự nhiên hơn cho cả khách hàng và nhân viên.

Các tính năng nổi bật của Uniphore

Xây dựng thư viện các tác nhân cho việc suy luận, nghiên cứu và thực thi công việc trong Lớp Tự động hóa.

Triển khai các ứng dụng AI một cách linh hoạt trên đám mây công cộng, đám mây riêng hoặc tại chỗ.

Tổ chức các quy trình làm việc đa tác nhân bằng giao diện thiết kế trực quan dựa trên BPMN.

Cung cấp các ứng dụng AI đã được xây dựng sẵn, sẵn sàng triển khai để đạt kết quả nhanh chóng.

Hướng dẫn nhân viên hỗ trợ trực tiếp trong thời gian thực với sự hỗ trợ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng thích ứng với mọi cuộc hội thoại.

Giới hạn của Uniphore

Việc thay đổi thuộc tính yêu cầu kiến thức về SQL, điều này gây ra sự phức tạp không cần thiết.

Giá cả của Uniphore

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Uniphore

G2 : 4/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

8. CrewAI (Phù hợp nhất cho việc điều phối quy trình làm việc đa tác nhân)

qua CrewAI

CrewAI cho phép bạn tạo nhóm các tác nhân AI để tự động hóa các công việc và quy trình làm việc phức tạp, nhiều bước. Mỗi tác nhân có thể được giao một vai trò cụ thể, như nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà phân tích, v.v. Các tác nhân sau đó hợp tác, phân công công việc và làm việc cùng nhau để hoàn thành một mục tiêu lớn hơn, tương tự như cách một nhóm thực tế hoạt động.

Nền tảng này tích hợp các công cụ tự động hóa web, trích xuất dữ liệu web, xử lý dữ liệu và tích hợp API mà các tác nhân có thể sử dụng. Hơn nữa, các tác nhân có thể duy trì bộ nhớ và ngữ cảnh qua các công việc và tương tác, giúp chúng trở nên hữu ích cho các quy trình làm việc phức tạp nơi ngữ cảnh trước đó có ý nghĩa.

Nền tảng này cũng rất linh hoạt: bạn có thể chạy nó trên đám mây, tự lưu trữ hoặc triển khai tại chỗ, tùy thuộc vào nhu cầu bảo mật và tuân thủ cụ thể của bạn. Với giao diện người dùng (UI) dễ sử dụng UI Studio cùng với các mẫu không cần mã, cả nhóm kỹ thuật và không kỹ thuật đều có thể dễ dàng xây dựng các quy trình tự động hóa.

Các tính năng nổi bật của CrewAI

Tạo các quy trình tự động hóa dựa trên sự kiện, có thể bao gồm các bước đơn giản, logic điều kiện, gọi công cụ hoặc toàn bộ quy trình khi cần thiết.

Tạo các tác nhân chuyên biệt dựa trên vai trò với các vai trò, chuyên môn và mục tiêu cụ thể được định nghĩa.

Theo dõi những gì các đại lý đã làm, công cụ họ sử dụng, đầu vào/đầu ra, thời gian chạy và sử dụng tài nguyên.

Nén lịch sử công việc dài bằng cách tóm tắt bối cảnh quá khứ, cho phép các tác nhân thực thi các quy trình làm việc nhiều bước một cách đáng tin cậy mà không vượt quá cửa sổ bối cảnh của mô hình.

Xác định luồng làm việc tuần tự hoặc song song với kiểm soát có cấu trúc bằng CrewAI Flows.

Giới hạn của CrewAI

Công cụ này vẫn phụ thuộc nặng vào các mô hình ngôn ngữ lớn, điều này có nghĩa là chất lượng đầu ra có thể thay đổi.

Giá cả của CrewAI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CrewAI

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

9. Automation Anywhere (Phù hợp nhất cho tự động hóa quy trình AI cấp doanh nghiệp)

qua tự động hóa

Automation Anywhere sử dụng một Hệ thống Lý luận Quy trình cho phép các tác nhân suy luận, lập kế hoạch và đưa ra quyết định dựa trên ngữ cảnh thay vì chỉ tuân theo các kịch bản cứng nhắc. Các tác nhân này hoạt động với các mục tiêu và thực hiện công việc trên nhiều hệ thống và nguồn dữ liệu để đạt được chúng.

Nền tảng này được thiết kế để điều phối giữa các hệ thống mainframe cũ, ứng dụng đám mây, ERP, cơ sở dữ liệu, SaaS, API, v.v. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp có hạ tầng hỗn hợp, nơi các quy trình trải dài trên cả hệ thống cũ và mới.

Nền tảng này cũng có một hệ thống tự động hóa tài liệu. Nó trích xuất dữ liệu bằng cách sử dụng học máy và OCR, xác thực dữ liệu và tự động đẩy dữ liệu vào các hệ thống hạ nguồn.

Các tính năng nổi bật của tự động hóa Anywhere

Bản đồ cách công việc thực sự diễn ra giữa các nhóm và ứng dụng, và xác định các cơ hội tự động hóa có tỷ suất hoàn vốn (ROI) cao nhất thông qua khả năng Phát hiện Quy trình .

Thiết kế, điều phối và thực thi các quy trình làm việc hoàn thành từ đầu đến cuối trên nhiều hệ thống trong môi trường đám mây thống nhất của nền tảng để duy trì kiểm soát tập trung.

Sử dụng Automation Co-Pilot để kích hoạt và tương tác trực tiếp với các quy trình tự động hóa từ ứng dụng và chuyển giao công việc cho bot trong thời gian thực.

Tích hợp các tác nhân AI, hệ thống, dữ liệu và nhóm để vận hành trơn tru bằng công cụ Mozart Orchestrator.

Giới hạn của tự động hóa Anywhere

Việc triển khai khá phức tạp, do đó việc cài đặt môi trường và đào tạo nhóm có thể mất vài tuần.

Giá cả của tự động hóa Anywhere

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về tự động hóa Anywhere

G2 : 4.5/5 (hơn 5.600 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về tự động hóa Anywhere?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Thời gian và nỗ lực mà các công cụ này đã tiết kiệm cho chúng tôi đã giúp chúng tôi tập trung vào những khía cạnh quan trọng hơn trong công việc – như tương tác với học sinh và xây dựng kế hoạch bài giảng có ý nghĩa. Tôi đã thấy các đồng nghiệp giáo viên và nhân viên thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến những công việc từng tốn hàng giờ được hoàn thành tự động.

Thời gian và nỗ lực mà các công cụ này đã tiết kiệm cho chúng tôi đã giúp chúng tôi tập trung vào những khía cạnh quan trọng hơn trong công việc – như tương tác với học sinh và xây dựng kế hoạch bài giảng có ý nghĩa. Tôi đã thấy các đồng nghiệp giáo viên và nhân viên thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến những công việc từng tốn hàng giờ được hoàn thành tự động.

10. Vonage AI Studio (Phù hợp nhất cho tương tác khách hàng và trợ lý ảo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

qua Vonage AI

Với Vonage AI, bạn sẽ có các trợ lý ảo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tương tác với người dùng qua nhiều kênh khác nhau, như cuộc gọi điện thoại, tin nhắn SMS/văn bản, trò chuyện, WhatsApp và nhiều kênh khác.

Công nghệ nhận dạng giọng nói tự động, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và khả năng chuyển văn bản thành giọng nói giúp tạo ra các quy trình làm việc hoàn toàn điều khiển bằng giọng nói, tương tác như cuộc hội thoại.

Nền tảng này tích hợp với các hệ thống CRM lớn như Salesforce, Microsoft Dynamics 365 và Zoho CRM thông qua một nền tảng giao tiếp và trung tâm liên lạc thống nhất. Khi có cuộc gọi hoặc trò chuyện đến, tích hợp CRM có thể hiển thị hồ sơ khách hàng, lịch sử, vé hỗ trợ trước đó hoặc các giao dịch, giúp nhân viên hỗ trợ có đầy đủ thông tin trước khi phản hồi.

Các tính năng nổi bật của Vonage AI Studio

Sử dụng môi trường xây dựng luồng để cho phép cả người dùng kỹ thuật và không kỹ thuật tạo ra các luồng cuộc hội thoại và quy trình tự động hóa mà không cần mã hóa.

Xây dựng các tác nhân có thể phát hiện ý định của người dùng, xử lý việc chuyển đổi ý định giữa các cuộc hội thoại và quản lý lỗi nhập liệu hoặc phản hồi mơ hồ của người dùng.

Sử dụng các API giao tiếp (giọng nói, tin nhắn, video) để tích hợp các đại lý và tự động hóa do Vonage cung cấp vào các quy trình làm việc rộng hơn.

Tối ưu hóa việc xây dựng cuộc hội thoại và nâng cao độ chính xác bằng cách tích hợp cơ sở kiến thức doanh nghiệp của bạn.

Giới hạn của Vonage AI Studio

Một số tích hợp có thể yêu cầu các kết nối tùy chỉnh hoặc cấu hình cẩn thận, điều này có thể khiến việc triển khai trở nên khó khăn hơn đối với các nhóm nhỏ.

Giá cả của Vonage AI Studio

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá Vonage AI Studio

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Nếu bạn đang tìm hiểu về các nền tảng tự động hóa quy trình, đây là một số tính năng quan trọng bạn nên xem xét:

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) : Chọn công cụ cho phép bạn đưa ra hướng dẫn bằng ngôn ngữ đơn giản với sự hỗ trợ của các mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ và công nghệ NLP.

Hỗ trợ quy trình làm việc nhiều bước : Đảm bảo công cụ của bạn có thể quản lý các quy trình tự động hóa end-to-end, đa nền tảng một cách dễ dàng.

Tích hợp : Tìm kiếm các tích hợp mượt mà với hệ thống công nghệ hiện có, API, hệ thống kinh doanh hiện tại và nền tảng dữ liệu.

Kiểm soát có sự tham gia của con người : Chọn các công cụ cho phép giám sát và can thiệp nhanh chóng của con người khi cần thiết.

Quản trị và bảo mật : Chọn công cụ có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ khi tự động hóa liên quan đến dữ liệu nhạy cảm. Hãy xem xét các tính năng như nhật ký kiểm tra, kiểm tra tuân thủ và quyền truy cập dựa trên vai trò.

Công cụ xây dựng không cần mã/ít mã: Tìm kiếm công cụ có tính năng kéo và thả hoặc không cần mã để đảm bảo bất kỳ ai trong nhóm của bạn đều có thể xây dựng và điều chỉnh quy trình làm việc một cách nhanh chóng.

Lợi ích của tự động hóa quy trình agentic

Với các công cụ AI có khả năng học hỏi, thích ứng và phối hợp, quy trình làm việc của bạn không chỉ chạy nhanh hơn mà còn trở nên tốt hơn.

Dưới đây là một số lợi ích chính của APA:

Giảm thiểu sự trùng lặp: Giúp nhân viên thoát khỏi công việc thủ công, lặp đi lặp lại để họ có thể tập trung vào các công việc có giá trị hơn.

Nâng cao độ chính xác và nhất quán: Để các tác nhân AI xử lý các quy trình dựa trên quy tắc với ít lỗi hơn và khả năng kiểm toán tích hợp.

Mở rộng quy trình làm việc phức tạp: Điều phối các công việc trên các hệ thống tự động hóa, ứng dụng và nguồn dữ liệu mà không gây thêm gánh nặng.

Nâng cao khả năng ra quyết định: Sử dụng các công cụ suy luận dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng tự động hóa để phân tích dữ liệu, dự đoán kết quả, đang theo dõi xu hướng thị trường và đề xuất các bước tiếp theo.

Nâng cao an toàn với sự giám sát của con người: Cho phép các tác nhân tạm dừng để làm rõ, nâng cấp các trường hợp ngoại lệ và xác nhận các hành động quan trọng để giảm thiểu rủi ro quy trình.

Thực thi quy trình làm việc từ đầu đến cuối: Điều phối các chuỗi tác vụ đa bước trên nhiều công cụ, từ điều hướng và trích xuất đến xác thực và cập nhật với : Điều phối các chuỗi tác vụ đa bước trên nhiều công cụ, từ điều hướng và trích xuất đến xác thực và cập nhật với các tác nhân AI cho quản lý dự án

Những ứng dụng phổ biến của tự động hóa agentic là gì?

Tự động hóa agentic xuất hiện ở những nơi các nhóm gặp khó khăn khi phải thực hiện các công việc lặp đi lặp lại. Dưới đây là một số lĩnh vực hàng ngày mà nó giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn:

📞 Hỗ trợ khách hàng: Các đại lý AI có thể giải quyết ngay lập tức các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn khách hàng sử dụng các tùy chọn tự phục vụ, thu thập thông tin cần thiết và chỉ chuyển các trường hợp phức tạp thực sự đến các đại lý con người. Bạn có thể rút ngắn thời gian phản hồi đồng thời tập trung chuyên môn của con người vào những nơi quan trọng.

💲 Nhóm tài chính: Các quy trình phê duyệt, đối chiếu, xác thực dữ liệu, tạo báo cáo và kiểm tra tuân thủ trở nên nhanh chóng và đáng tin cậy hơn khi các tác nhân xử lý các quy trình làm việc có cấu trúc một cách chính xác. Điều này giúp giảm rủi ro hoạt động và nâng cao khả năng sẵn sàng cho kiểm toán.

👥 Bộ phận Nhân sự: Quy trình onboarding nhân viên, truy vấn chính sách, đăng ký phúc lợi và quản lý tài liệu không còn bị ứ đọng. Quy trình làm việc tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) phối hợp nhiều hệ thống, gửi nhắc nhở, thu thập thông tin và đảm bảo mọi yêu cầu của nhân viên mới hoặc nhân viên hiện tại được xử lý trơn tru qua quy trình.

❤️ Hoạt động y tế: Các công việc như xử lý yêu cầu bồi thường, tiếp nhận bệnh nhân, lịch trình và kiểm tra điều kiện bảo hiểm được tối ưu hóa. Các công cụ tự động hóa giúp giảm bớt gánh nặng hành chính, giảm thiểu lỗi của con người và giúp các nhà cung cấp dịch vụ y tế dành nhiều thời gian hơn cho chăm sóc lâm sàng thay vì giấy tờ.

📈 Bán hàng và tiếp thị: Các đại lý sàng lọc khách hàng tiềm năng, cập nhật hệ thống CRM, theo dõi các chiến dịch, giám sát tín hiệu trong quy trình bán hàng và kích hoạt các hoạt động tiếp cận kịp thời. Điều này giúp các hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục ở chế độ nền, đồng thời tạo điều kiện cho nhân viên bán hàng có thêm thời gian tập trung vào việc bán hàng thực tế.

Sự khác biệt giữa tự động hóa agentic, tự động hóa dựa trên AI và RPA là gì?

Các thuật ngữ này có thể nghe giống nhau, nhưng chúng không phải là một. Mỗi phương pháp giải quyết một lớp khác nhau của bài toán tự động hóa.

Xem chi tiết ⬇️

Dimension RPA Tự động hóa được hỗ trợ bởi AI Tự động hóa Agentic Hàm chính Tuân thủ quy tắc, mô phỏng các thao tác nhấp chuột/gõ phím. Thêm trí tuệ nhân tạo (AI) cho nhận dạng mẫu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Các tác nhân có khả năng suy nghĩ, lập kế hoạch, thích ứng và hành động một cách tự chủ. Xử lý dữ liệu Chỉ dữ liệu có cấu trúc Xử lý dữ liệu có cấu trúc và một số dữ liệu không có cấu trúc. Xử lý tất cả các loại dữ liệu với khả năng suy luận. Quyết định Không có, chỉ dựa trên quy tắc. Giới hạn, được hướng dẫn bởi các mô hình AI Tư duy logic nâng cao, đa bước, hướng đến mục tiêu. Phạm vi quy trình làm việc Cấp độ công việc Cấp độ quy trình Quy trình làm việc từ đầu đến cuối, xuyên suốt các hệ thống. Vai trò của con người Cao Điều chỉnh Thấp

Tóm lại:

RPA = công cụ tuân thủ quy tắc

Tự động hóa được hỗ trợ bởi AI = trợ lý thông minh

Tự động hóa agentic = người đồng hành linh hoạt

Thách thức và yếu tố cần xem xét trong APA

Tự động hóa agentic có tiềm năng lớn, nhưng cũng có những thách thức riêng. Trước khi bắt đầu, hãy cân nhắc những thách thức này:

Thiết lập đòi hỏi nỗ lực: APA không phải là công cụ cắm và chạy như RPA. Bạn cần có mục tiêu rõ ràng, hệ thống dữ liệu ổn định và cơ chế quản lý được thiết lập sẵn.

Dữ liệu là yếu tố quan trọng: Nếu dữ liệu đầu vào không chính xác hoặc không đầy đủ, kết quả sẽ không đáng tin cậy.

Con người cần thời gian để thích nghi: Việc chuyển đổi từ quy trình thủ công sang quy trình do AI điều khiển có thể gây ra sự lo lắng. Giao tiếp tốt và đào tạo giúp giảm bớt sự chuyển đổi.

Bảo mật là yếu tố quan trọng: Vì APA tác động đến nhiều ứng dụng và hệ thống, các biện pháp kiểm soát truy cập và bảo vệ dữ liệu không thể được xem nhẹ.

Chi phí và tính minh bạch về ROI: Tự động hóa quy trình doanh nghiệp (APA) không rẻ. Bí quyết là xác định nơi mang lại lợi nhuận cao nhất trước khi mở rộng quy mô.

Tương lai của các giải pháp tự động hóa quy trình

Tự động hóa agentic đang ngày càng phổ biến, nhưng hành trình phía trước sẽ không giống nhau đối với mọi doanh nghiệp. Dưới đây là những gì nghiên cứu cho chúng ta biết về hướng phát triển của lĩnh vực này:

Việc áp dụng sẽ tăng tốc, nhưng không đồng đều.

Theo báo cáo "The State of AI " của McKinsey, khoảng ba phần tư các công ty đã áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho ít nhất một trong các hàm của họ, và tỷ lệ áp dụng đang dần tăng lên.

Việc áp dụng tự động hóa có sự tham gia của con người cũng sẽ diễn ra tương tự; những người tiên phong sẽ triển khai nhanh chóng, trong khi những người khác sẽ cần thời gian dài hơn để tích hợp nó vào các quy trình chính của họ.

Các đại lý sẽ chuyển từ người thực hiện công việc sang người chịu trách nhiệm về kết quả.

Nancy Xu, Phó Chủ tịch Salesforce AI, dự đoán: ‘

Chúng ta sẽ chuyển từ các trợ lý trò chuyện thực hiện công việc sang các trợ lý tự động hóa có khả năng chịu trách nhiệm về kết quả, được tích hợp sâu vào cấu trúc công việc. Thay vì đưa ra hướng dẫn cho các trợ lý, chúng ta sẽ đặt ra mục tiêu cho chúng. Dù là cải thiện sự hài lòng của khách hàng, mở rộng kênh bán hàng hay giảm thời gian giải quyết vấn đề, các trợ lý sẽ học cách điều phối con người, quy trình và dữ liệu một cách động để mang lại kết quả cho bạn bằng cách hoạt động chủ động trong kinh doanh của bạn với sự hiểu biết sâu sắc về tổ chức.

Chúng ta sẽ chuyển từ các trợ lý trò chuyện thực hiện công việc sang các trợ lý tự động hóa có khả năng chịu trách nhiệm về kết quả, được tích hợp sâu vào cấu trúc công việc. Thay vì đưa ra hướng dẫn cho các trợ lý, chúng ta sẽ đặt ra mục tiêu cho chúng. Dù là cải thiện sự hài lòng của khách hàng, mở rộng kênh bán hàng hay giảm thời gian giải quyết vấn đề, các trợ lý sẽ học cách điều phối con người, quy trình và dữ liệu một cách động để mang lại kết quả cho bạn bằng cách hoạt động chủ động trong kinh doanh của bạn với sự hiểu biết sâu sắc về tổ chức.

Đưa tự động hóa Agentic vào quy trình làm việc của bạn với ClickUp

Tương lai của công việc không được định nghĩa bởi số lượng công việc bạn có thể hoàn thành trong một ngày. Nó được định nghĩa bởi cách thức thông minh mà các công việc đó được thực hiện. Tự động hóa quy trình bằng trí tuệ nhân tạo là sự chuyển đổi từ việc con người thực hiện các công việc một cách thủ công sang việc các tác nhân được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo làm việc cùng chúng ta, nâng cao khả năng của các nhóm.

Đó là lý do tại sao các công cụ như ClickUp lại hấp dẫn đến vậy. Nó tập trung mọi thứ vào một nơi, tích hợp tự động hóa thông minh và giúp các phần phức tạp của công việc trở nên dễ quản lý hơn nhiều.

Đăng ký miễn phí trên ClickUp và xem quy trình làm việc của bạn có thể hoạt động trơn tru như thế nào.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các phương pháp tự động hóa truyền thống như RPA tuân theo các quy tắc và kịch bản cố định, trong khi tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo sử dụng các tác nhân tự động hóa có khả năng suy luận, thích ứng và đưa ra quyết định trong thời gian thực.

Có. APA có thể kết nối các quy trình làm việc của tài chính, nhân sự, công nghệ thông tin, vận hành và dịch vụ khách hàng, giúp tự động hóa xuyên bộ phận trở nên khả thi.

Hầu hết các nền tảng APA đều bao gồm xử lý lỗi, đường dẫn nâng cấp và nhật ký kiểm tra, đảm bảo các trường hợp ngoại lệ được ghi lại, đánh dấu và chuyển hướng với sự can thiệp tối thiểu của con người và sự giám sát của con người khi cần thiết.

Các ngành như tài chính, y tế, công nghệ thông tin và dịch vụ khách hàng thu được lợi ích lớn nhất từ tự động hóa thông minh do các quy trình phức tạp, lặp đi lặp lại và đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt của họ.

Tất nhiên. Nhiều công cụ APA được thiết kế với các trình xây dựng không cần mã hoặc ít mã, giúp chúng trở nên dễ tiếp cận với các startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) muốn mở rộng quy mô mà không cần tăng thêm nhân sự.

Các nền tảng hàng đầu tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cấp doanh nghiệp như SOC 2, GDPR và HIPAA, với quyền truy cập dựa trên vai trò, mã hóa và nhật ký kiểm tra chi tiết để đảm bảo an toàn dữ liệu.