Cuộc họp đồng đội tiếp theo của bạn: Siêu đại lý và sự trỗi dậy của Trí tuệ nhân tạo đại lý

Hầu hết các hệ thống AI hiện nay được xây dựng dựa trên một vòng lặp đơn giản: chờ đợi đầu vào, tạo ra đầu ra, sau đó dừng lại. Lặp lại quy trình. Mô hình này có ích, tất nhiên, nhưng nó có những giới hạn cơ bản. Mỗi bước tiến mới đều yêu cầu một lệnh mới từ bạn.

Nhưng chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên mà AI không chỉ phản hồi — nó hành động. Nó có kế hoạch trước, phân tích các vấn đề phức tạp và xử lý từng bước mà không cần bạn giám sát.

Sự chuyển đổi này đã tạo ra một lớp AI mới: Siêu Trí tuệ Nhân tạo —các hệ thống AI không chỉ hỗ trợ thực hiện một công việc mà còn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc đạt được kết quả đã định.

Siêu đại lý là gì?

Cài đặt siêu đại lý đầu tiên của bạn trong ClickUp

Siêu đại lý AI là những đồng nghiệp AI có khả năng tự động lập kế hoạch, suy luận và thực thi các quy trình làm việc nhiều bước để đạt được kết quả đã định.

Khác với các công cụ AI tiêu chuẩn phải chờ đợi các hướng dẫn từng bước, các siêu đại lý AI tự động hiểu mục tiêu của bạn và quyết định cách tốt nhất để đạt được chúng trong phạm vi giới hạn mà bạn đặt ra.

Điều gì khiến chúng trở nên “siêu”? Một từ: khả năng tự chủ.

Họ chia nhỏ các công việc phức tạp thành các bước thực hiện được.

Họ lựa chọn và phối hợp các công cụ, ứng dụng và nguồn dữ liệu phù hợp.

Chúng duy trì bối cảnh dài hạn xuyên suốt các công việc, phiên và cuộc hội thoại.

Họ học hỏi từ kết quả và liên tục hoàn thiện phương pháp của mình theo thời gian.

Khác với các siêu đại lý cũ (hoặc siêu đại lý tự động), các Siêu Đại lý có thể tùy chỉnh hoàn toàn, có khả năng ghi nhớ phong phú hơn và có thể được giao nhiệm vụ, đề cập đến và kích hoạt giống như một đồng nghiệp con người.

Ở cốt lõi, các Siêu Trợ lý đại diện cho sự chuyển đổi từ AI phản ứng (“phản hồi khi được yêu cầu”) sang AI chủ động (“hiểu mục tiêu, lập kế hoạch các bước và thực thi chúng”).

Nếu một tác nhân AI truyền thống có thể thực hiện phân tích dữ liệu nhanh chóng cho bạn, thì một Siêu Tác Nhân là một nhà phân tích có thể thu thập dữ liệu, chạy mô hình, giải thích kết quả và gửi báo cáo theo định dạng bạn cần đến người nhận mà không cần được hướng dẫn chi tiết từng bước.

Tại sao các siêu đại lý lại quan trọng

Sự thay đổi này đã và đang định hình lại các quy trình làm việc:

✅ Các nhóm hợp tác giữa con người và AI mang lại năng suất cao hơn 60% so với các nhóm chỉ có con người✅ 62% tổ chức triển khai AI đại lý dự kiến ROI 100%+ , với các công ty Mỹ dự báo ROI 192%

Một trong những công việc phát triển nhanh nhất và có nhu cầu cao nhất trong tương lai gần sẽ là Quản lý Đại lý. Họ sẽ tạo ra, triển khai và tối ưu hóa các nhóm quy trình làm việc AI để đảm bảo chất lượng.

ClickUp là một trong những nền tảng đầu tiên cung cấp các siêu đại lý AI đạt tiêu chuẩn sản xuất, được tích hợp hoàn toàn vào không gian làm việc của bạn và có khả năng hoạt động như những đồng nghiệp AI có thể giao nhiệm vụ và đề cập đến.

ClickUp phù hợp như thế nào trong bối cảnh này?

Thay vì tồn tại như các bot bên ngoài, ClickUp Super Agents hoạt động bên trong không gian làm việc của bạn. Chúng hoạt động như các đồng nghiệp AI mà bạn có thể giao công việc và @đề cập trong các công việc, trò chuyện và trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Đổi lại, chúng có thể thực hiện công việc thực tế cho bạn, duy trì bối cảnh đầy đủ về hệ sinh thái và lịch sử công việc của bạn, và truy cập tất cả các công cụ kết nối của bạn.

Tóm lại, đây là cách các Siêu đại lý trở thành những đồng nghiệp AI hoàn hảo:

Bạn giao công việc cho chúng, đề cập đến chúng trong cuộc hội thoại hoặc kích hoạt chúng thông qua tự động hóa.

Họ thực hiện công việc, cập nhật công việc, quét tài liệu, tạo báo cáo và tóm tắt hoạt động.

Các siêu đại lý tốt nhất, như những đại lý trong ClickUp, có thể được tùy chỉnh hoàn toàn bằng công cụ Agent Builder.

💬 “Tại sao ClickUp là công cụ ưa thích của tôi để hoàn thành việc cần làm”

Nhận xét của người dùng trên G2:

ClickUp giống như một trung tâm điều khiển toàn diện cho công việc của bạn. Nhiệm vụ, tài liệu, mục tiêu, lịch trình — tất cả đều được tập trung tại một nơi và thực sự mang lại cảm giác gọn gàng, không gây áp lực. Các bản cập nhật mới nhất, đặc biệt là cho Lịch và Trợ lý Trả lời Tự động, giúp bạn dễ dàng duy trì sự chủ động mà không bị ngập trong công việc.

Những hiểu lầm phổ biến về các siêu đại lýNhiều nhóm vẫn nhầm lẫn các siêu đại lý với chatbot hoặc các trợ lý AI chuyên biệt. Một số quan niệm sai lầm vẫn tồn tại: “Bạn cần dữ liệu hoàn hảo.” Chúng học hỏi từ các hệ thống bạn đã sử dụng và cải thiện theo sự phát triển của các quy trình làm việc của bạn.

“Chúng chỉ là những chatbot thông minh hơn.” Các siêu đại lý hướng đến một kết quả, không phải một phản hồi duy nhất.

“Bạn cần một nhóm học máy.” Các nền tảng như ClickUp’s Agent Builder cho phép bạn cấu hình hành vi mà không cần mã hoặc đào tạo mô hình.

“Họ thay thế con người.” Họ loại bỏ các công việc thủ công như chuyển giao, cập nhật, báo cáo — chứ không phải phán đoán của con người.

“Chúng chỉ là công việc cho các nhóm công nghệ.” Việc áp dụng diễn ra nhanh nhất trong các lĩnh vực vận hành, nhân sự, tài chính và thành công của khách hàng.

Các đặc điểm chính của các siêu đại lý

Các siêu đại lý thực sự chia sẻ năm đặc điểm nổi bật khiến chúng không chỉ là những trợ lý tự động hóa; chúng suy nghĩ, hành động và cải thiện theo thời gian.

1. Quyết định tự động

Các siêu đại lý chủ động hành động. Chúng không chờ đợi các hướng dẫn từng bước, mà phát hiện các vấn đề trước khi con người thậm chí nhận ra chúng.

Mỗi sáng, một Siêu đại lý sẽ quét không gian làm việc của bạn để tìm các công việc "Bị khối", giải quyết những gì có thể, thông báo cho chủ sở hữu phù hợp về phần còn lại và cung cấp một bản tóm tắt trạng thái đầy đủ trước khi cuộc họp đứng đầu tiên của bạn bắt đầu.

Bạn có thể kích hoạt điều này tự động theo lịch trình, khi thời hạn bị trễ, hoặc đơn giản là đề cập đến nó trong một công việc hoặc trò chuyện.

ClickUp Super Agent tự động trả lời các câu hỏi phức tạp về không gian làm việc.

🎥 Các công việc từng mất tới năm giờ nay chỉ mất mười lăm phút hoặc ít hơn — nhờ các công cụ AI tự động xử lý các cập nhật và báo cáo định kỳ.

2. Tích hợp đa công cụ

Thay vì dừng lại sau một bước, các Siêu đại lý xử lý toàn bộ quy trình làm việc từ đầu đến cuối.

Hãy xem xét quy trình onboarding: một siêu đại lý ClickUp có thể tạo tài liệu chào mừng, giao nhiệm vụ đào tạo, cấp quyền truy cập và thông báo cho quản lý — tất cả từ một không gian làm việc duy nhất. Không cần chuyển đổi giữa các hệ thống, không cần theo dõi phê duyệt.

Chúng kết nối dữ liệu giữa các công cụ như Drive, GitHub và hệ thống CRM, điều phối mọi thứ theo thứ tự để đảm bảo luồng công việc diễn ra trơn tru.

Các siêu đại lý điều phối các quy trình làm việc đa bước trên các công cụ và nền tảng tích hợp.

3. Trí nhớ dài hạn và bối cảnh

Các siêu đại lý không bắt đầu từ con số 0 mỗi khi bạn đặt câu hỏi. Chúng ghi nhớ lịch sử làm việc, sở thích và kết quả trước đó của bạn.

Yêu cầu báo cáo chiến dịch, và Siêu đại lý của bạn đã biết nên sử dụng bảng điều khiển nào, ai là người cập nhật gần nhất và kết quả đã được tóm tắt như thế nào trong quý trước.

Live Intelligence Agent của ClickUp biến trí nhớ này thành một đồ thị kiến thức động được xây dựng từ các tác vụ, tài liệu, cuộc trò chuyện và tích hợp, giúp bạn luôn nắm bắt được lý do đằng sau công việc của mình.

4. Tự đánh giá và sửa lỗi

Các siêu đại lý có thể tự đánh giá công việc của mình. Khi có sự cố xảy ra — như việc đồng bộ dữ liệu bị gián đoạn — chúng sẽ tự động thử lại hoặc thông báo cho người có trách nhiệm trước khi tình huống trở nên nghiêm trọng.

Đối với các công việc nhạy cảm, bạn có thể bật chế độ Chế độ Phê duyệt, cho phép đại lý chuẩn bị bản nháp nhưng tạm dừng thực thi cho đến khi bạn hoặc một người khác xem xét và phê duyệt — rất hữu ích trước khi gửi tin nhắn cho khách hàng hoặc cập nhật các hồ sơ quan trọng.

Sự cân bằng giữa tính tự chủ và sự giám sát giúp các quy trình làm việc đáng tin cậy và tuân thủ quy định.

5. Chuỗi suy luận phức tạp

Khác với các chatbot tiêu chuẩn chỉ tuân theo các lệnh một bước, các Siêu Đại lý sử dụng quá trình suy luận đa bước. Chúng có thể phân tích mục tiêu, lập kế hoạch cho các công việc con, chọn công cụ phù hợp nhất, thực thi và tự điều chỉnh khi có sự cố xảy ra.

Đó chính là yếu tố giúp chúng vượt lên từ những bot phản ứng thành những đồng nghiệp chủ động — AI không chỉ hỗ trợ mà còn hoàn toàn nắm quyền sở hữu kết quả.

Các siêu đại lý suy nghĩ theo chuỗi, không phải theo lệnh. Chúng kết hợp trí nhớ, kế hoạch và tính tự chủ trong Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp, giảm thiểu sự phân tán công việc bằng cách tác động trực tiếp vào nơi công việc của bạn đã tồn tại.

Siêu đại lý AI so với các đại lý AI truyền thống

Sự khác biệt giữa các công cụ AI truyền thống và Siêu Đại lý không chỉ nằm ở khả năng, mà còn ở triết lý. Các đại lý truyền thống được thiết kế để hỗ trợ, trong khi Siêu Đại lý được thiết kế để chịu trách nhiệm về kết quả.

Hầu hết các hệ thống AI hiện nay vẫn nằm trong một trong ba cấp độ phát triển:

Khả năng Các đại lý AI truyền thống (Chatbot, Công cụ đơn công việc) Siêu đại lý Mức độ tự chủ Phụ thuộc vào các lệnh của người dùng Hoạt động với sự giám sát tối thiểu của con người Phạm vi công việc Một công việc tại một thời điểm (tóm tắt văn bản, trả lời câu hỏi, tạo nội dung) Các quy trình làm việc đa bước trải dài qua các công cụ, nhóm và nguồn dữ liệu. Khả năng suy luận Phân tích mẫu bề mặt Lập luận đa bước, cây quyết định, chuỗi liên kết, ưu tiên hóa Bộ nhớ Ngắn hạn, dựa trên phiên làm việc Bối cảnh liên tục phát triển theo thời gian Sử dụng công cụ Giới hạn trong một mô hình hoặc API duy nhất Tổ chức và điều phối nhiều công cụ, API và hệ thống trong thời gian thực. Xử lý lỗi Trả về kết quả thất bại hoặc yêu cầu người dùng thử lại. Tự động điều chỉnh, lập kế hoạch lại và thử lại mà không cần sự can thiệp của con người. Thích ứng Không cải thiện trừ khi được đào tạo lại. Học hỏi từ kết quả, phản hồi và các thay đổi của hệ thống. Mô hình tương tác Prompt → Output Mục tiêu → Lập kế hoạch → Thực thi → Giám sát → Cải thiện

Các tác nhân truyền thống suy nghĩ theo lệnh và kết quả hoàn thành. Các siêu tác nhân suy nghĩ theo mục tiêu và chiến lược.

Ví dụ về ClickUp: Từ trợ lý đến đồng đội tự động

Một lệnh AI tiêu chuẩn có thể trông như sau: “Tóm tắt các công việc cần hoàn thành hôm nay”

Một siêu đại lý ClickUp đi xa hơn nữa:

✅ Kiểm tra các công việc quá hạn ✅ Phát hiện các rào cản và nguyên nhân của chúng ✅ Trích xuất thông tin từ GitHub, ClickUp Tài liệu và các nguồn khác DHEASTEAM

Thực thi của siêu đại lý: từ xác định các rào cản đến tạo báo cáo

Đó là bước nhảy vọt từ một trợ lý thụ động sang một đồng nghiệp tự chủ, không chỉ hiểu rõ những gì đang diễn ra trong không gian làm việc của bạn mà còn hành động một cách thông minh dựa trên đó.

Mặc dù có tiềm năng, một cuộc khảo sát của ClickUp cho thấy chỉ có 10% người lao động báo cáo rằng họ thường xuyên sử dụng các công cụ tự động hóa, nhấn mạnh một yếu tố tiềm năng lớn chưa được khai thác để nâng cao năng suất. Nguồn: ClickUp Insights

Cách các siêu đại lý thực hiện công việc

Các siêu đại lý hoạt động trên bốn lớp liên kết với nhau: kế hoạch, điều phối, trí nhớ và suy luận. Nếu loại bỏ một trong số chúng, hệ thống sẽ trở lại chế độ chatbot — phản ứng tức thời, ngắn hạn và hoàn toàn không tự chủ.

Lớp kế hoạch

Đây là nơi ý định trở thành chiến lược. Khi được giao mục tiêu như “Giảm 20% số lượng phiếu yêu cầu của khách hàng”, siêu đại lý sẽ ngay lập tức xây dựng một kế hoạch có cấu trúc: phân tích các mẫu tồn đọng, phân công trách nhiệm cho các bên liên quan, nâng cấp các vấn đề quan trọng và thiết kế các phương án dự phòng nếu gặp phải các điểm nghẽn.

Trong ClickUp, quá trình này diễn ra trong Agent Builder, nơi các nhóm cài đặt mục tiêu tổng thể và các giới hạn một lần duy nhất. Sau đó, siêu đại lý tự động tạo ra kế hoạch của riêng mình mỗi khi quy trình làm việc được thực thi, mà không cần sự can thiệp chi tiết từ con người.

Bên trong Trình tạo đại lý của ClickUp: Xác định mục tiêu, quy tắc và bối cảnh cho việc thực thi tự động.

2. Lớp điều phối

Các siêu đại lý hoạt động trên toàn bộ hệ thống công cụ của bạn, không chỉ trong một ứng dụng. Sau khi xác thực, chúng có thể truy xuất dữ liệu, cập nhật hồ sơ, kích hoạt quá trình chuyển giao và quản lý lỗi trên các hệ thống kết nối đồng thời.

Ví dụ: Một đại lý ClickUp có thể trích xuất dữ liệu khách hàng từ hệ thống CRM của bạn, tạo các công việc theo dõi, cập nhật tài liệu và thông báo cho các bên liên quan chỉ trong vài giây.

ClickUp tập hợp mọi quy trình làm việc dưới một nền tảng duy nhất — nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, trò chuyện và hơn 100 tích hợp — để các đại lý có thể thực hiện trực tiếp trong hệ thống chính thức. Không cần phần mềm trung gian. Không có độ trễ. Chỉ có sự thực thi liền mạch từ phân tích đến hành động.

3. Hệ thống trí nhớ và bối cảnh

Bộ nhớ giúp các siêu đại lý duy trì tính liên tục. Chúng không bắt đầu từ đầu mỗi khi bạn yêu cầu trợ giúp. Chúng lưu trữ ba loại bối cảnh:

Trí nhớ ngắn hạn: Những gì vừa xảy ra, chẳng hạn như ai đã đặt câu hỏi hoặc thay đổi một đối tượng.

Trí nhớ dài hạn: Kiến thức tổ chức từ tài liệu, quy tắc và quy ước đặt tên.

Bộ nhớ sở thích: Cách cá nhân ưa thích cách trình bày công việc, bao gồm giọng điệu, định dạng hoặc kênh.

Live Intelligence Agent của ClickUp liên tục xây dựng cơ sở kiến thức động này bằng cách quét ClickUp Tài liệu, nhiệm vụ ClickUp, Comments, ClickUp Trò chuyện và các công cụ tích hợp, đảm bảo đại lý luôn hành động với đầy đủ bối cảnh tổ chức.

Cập nhật tiến độ công việc với các báo cáo hàng ngày và hàng tuần tự động hóa cùng các cuộc họp AI thông qua ClickUp Autopilot Agents.

4. Lớp suy luận

Đây là nơi tự chủ trở thành trí tuệ. Các siêu đại lý sử dụng suy luận đa bước để đánh giá, ra quyết định và thích ứng. Chúng có thể kiểm tra các giả thuyết như “Liệu sự chậm trễ trong sprint có phải do sức chứa hay các phụ thuộc?”, tuân theo các nhánh điều kiện như “Nếu bị khối, hãy thử đường dẫn thay thế” và thậm chí tự phản ánh bằng cách hỏi “Tại sao bước này lại thất bại?”

Các chế độ phục hồi lỗi của ClickUp mang lại một lớp bảo vệ thêm. Khi có sự cố xảy ra, đại lý sẽ chạy lại kế hoạch với các tham số mới trước khi chuyển sang con người.

Mỗi lớp củng cố cho lớp tiếp theo. Kế hoạch cung cấp hướng dẫn, điều phối cung cấp phạm vi, trí nhớ cung cấp bối cảnh, và suy luận cung cấp tính tự chủ. Cùng nhau, chúng thúc đẩy sự tiến hóa tiếp theo của công việc trong ClickUp, nơi AI không chỉ hỗ trợ mà còn thúc đẩy sự phát triển.

Trước và Sau: Điều gì thực sự thay đổi khi triển khai một siêu đại lý Thời điểm thực sự "bật mí" đến khi một quy trình làm việc duy nhất được thực hiện từ đầu đến cuối mà không cần sự can thiệp của con người. Những gì trước đây đòi hỏi nhiều công cụ, thông báo và báo cáo nay được thực hiện tự động. Trước đây (Do con người điều khiển) Sau (Do Siêu Đại Lý Điều Khiển) PM dành 45 phút để thu thập cập nhật trước cuộc họp stand-up. Siêu đại lý quét không gian làm việc, phát hiện các rào cản và gửi bản tóm tắt hàng ngày. Người phụ trách thành công tạo các bước theo dõi thủ công cho các điểm NPS thấp. Đại lý quét các cuộc khảo sát, tạo công việc, soạn thảo phản hồi và phân công chủ sở hữu. Nhóm vận hành sao chép các chỉ số từ 5 công cụ vào báo cáo lãnh đạo hàng tuần. Siêu đại lý thu thập dữ liệu, định dạng nó và cung cấp báo cáo theo lịch trình. Người lãnh đạo phát triển theo dõi GitHub để kiểm tra các yêu cầu kéo (PR) đã được hợp nhất và cập nhật ghi chú phát hành. Siêu đại lý đang theo dõi các hợp nhất, thực hiện kiểm tra, cập nhật tài liệu và thông báo cho các nhóm. Sự thay đổi lớn nhất không chỉ là tốc độ — mà là quyền sở hữu. Điều thay đổi mọi thứ không phải là tốc độ hoàn thành công việc, mà là việc công việc không còn bị đình trệ. Với sự tham gia của Siêu đại lý, các dự án không bị tạm dừng khi con người làm việc. Việc chuyển giao trở nên vô hình.

Các khả năng khóa của các siêu đại lý

Các siêu đại lý thường mở khóa bốn khả năng có tác động lớn trong các tổ chức:

✅ Giải quyết vấn đề phức tạp

Các siêu đại lý không chỉ cung cấp câu trả lời nhanh chóng mà còn xử lý phân tích sâu rộng trên nhiều nguồn dữ liệu. Chúng có thể thực hiện mô hình tài chính dựa trên dữ liệu CRM và ERP, xác định nguyên nhân gốc rễ của việc khách hàng rời bỏ, hoặc tổng hợp nghiên cứu thị trường từ nhiều định dạng khác nhau như PDF, trang web và bảng tính.

Trong ClickUp, một Siêu đại lý có thể trích xuất phân tích từ bảng điều khiển, đối chiếu phản hồi của khách hàng trong các công việc và tổng hợp tài liệu “Q1 Churn Drivers” kèm theo các thông tin chi tiết và tác vụ theo dõi cho các nhóm sản phẩm và thành công.

Không cần phân tích bảng điều khiển, chỉ cần đưa ra quyết định.

✅ Thực thi quy trình làm việc tự động

Đây là nơi các Siêu Đại lý chuyển từ vai trò hỗ trợ sang quyền sở hữu thực thi.

Chúng có thể xử lý các quy trình công việc lặp lại từ đầu đến cuối, chẳng hạn như:

Tạo hồ sơ CRM và phân công các công việc onboarding

Theo dõi các yêu cầu hợp nhất (pull requests) và cập nhật ghi chú phát hành (release notes)

Quét điểm NPS và soạn thảo phản hồi tùy chỉnh cho khách hàng

Trong ClickUp, bạn có thể giao cho một Siêu đại lý xử lý các trường hợp khiếu nại của khách hàng. Khi điểm NPS thấp xuất hiện, nó tự động tạo công việc, gắn thẻ chủ sở hữu phù hợp, soạn email phản hồi và ghi lại vấn đề vào cơ sở kiến thức của không gian làm việc. Nhóm của bạn chỉ cần xem xét những gì đã được xử lý.

Giao công việc trực tiếp thông qua đại lý.

✅ Học tập thích ứng

Các siêu đại lý học hỏi từ các mẫu trong không gian làm việc của bạn và liên tục cải thiện dựa trên phản hồi của người dùng.

Họ nhận ra khi bạn ưa thích các bản cập nhật ngắn gọn, hoặc khi các tóm tắt cần thêm bối cảnh, và tự động điều chỉnh.

ClickUp’s Agent Builder cho phép các nhóm tùy chỉnh tính cách, giọng điệu và mục tiêu của từng siêu đại lý mà không cần viết mã, đảm bảo chúng phát triển đồng bộ với cách làm việc của tổ chức.

✅ Tích hợp đa lĩnh vực

Lợi thế thực sự của chúng trở nên rõ ràng khi công việc vượt qua các bộ phận, công cụ và nguồn dữ liệu, chính là nơi mà tự động hóa truyền thống không thể đáp ứng.

🧩 Tài liệu → Công việc → Chiến dịch → Phân tích → Báo cáo

Một siêu đại lý ClickUp hỗ trợ tự động hóa tiếp thị. Nó có thể phân tích dữ liệu chiến dịch, tạo bản tóm tắt nội dung, giao công việc cho các thành viên nhóm phù hợp, cập nhật các chỉ số hiệu suất theo thời gian thực và chia sẻ ngay lập tức bản tóm tắt trong ClickUp Trò chuyện — tất cả chỉ với một cú nhấp chuột.

Tự động hóa các công việc trong marketing bằng AI

Bằng cách kết nối mọi tầng lớp của quy trình làm việc, các Siêu đại lý giảm thiểu sự phân tán công việc và tạo ra sự đồng bộ thực sự giữa con người, dữ liệu và hành động.

30% người lao động cho biết tự động hóa giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% báo cáo tiết kiệm 3–5 giờ, thời gian có thể được chuyển hướng sang các công việc có giá trị hơn. Các siêu đại lý kết nối các quy trình làm việc qua tài liệu, công việc, trò chuyện, mã và phân tích để tự động hóa một cách liền mạch. Nguồn: ClickUp Insights

Ứng dụng thực tế của các siêu đại lý

Các siêu đại lý loại bỏ các bước chuyển giao thủ công thường làm chậm tiến độ của các nhóm. Thay vì con người phải sao chép, dán và cập nhật giữa các hệ thống, các siêu đại lý tự động phối hợp các hành động này. Điều thay đổi không chỉ là điều gì được tự động hóa, mà còn là mức độ trí tuệ và sự phối hợp được tích hợp xuyên suốt quy trình làm việc.

Hoạt động doanh nghiệp

Trí tuệ nhân tạo truyền thống tạo ra kết quả đầu ra. Các siêu đại lý mang lại kết quả đầu ra.

Họ có thể:

Trích xuất dữ liệu từ các hệ thống CRM, thanh toán và phân tích.

Phát hiện các bất thường, như sự gia tăng đột biến trong tỷ lệ rời bỏ khách hàng hoặc sự sụt giảm doanh thu.

Đề xuất các biện pháp khắc phục, chẳng hạn như chuyển giao tài khoản hoặc đánh dấu dự báo.

Tự động kích hoạt các quy trình làm việc tiếp theo.

Ví dụ: Một siêu đại lý ClickUp theo dõi biểu đồ tiến độ sprint, giải quyết các công việc bị tắc nghẽn, tạo báo cáo tóm tắt hàng tuần và cung cấp bản tóm tắt cho ban lãnh đạo — tất cả đều đúng hạn. Không ai cần phải “chạy báo cáo”. Các báo cáo giờ đây tự động chạy.

2. Xử lý tài liệu thông minh và đồng bộ hóa kiến thức

🧩 Tài liệu → Nhiệm vụ → Wiki → Chính sách → Dự án

Các siêu đại lý duy trì sự đồng bộ hóa kiến thức của công ty. Khi chính sách được cập nhật, chúng xác định các công việc và tài liệu hướng dẫn liên quan và cập nhật nội dung đã lỗi thời. Khi tính năng mới của sản phẩm được ra mắt, chúng cập nhật luồng onboarding, câu hỏi thường gặp nội bộ và tài liệu trung tâm hỗ trợ. Khi câu chuyện khách hàng mới được công bố, chúng đẩy các trích dẫn khóa vào tài liệu hỗ trợ bán hàng.

Các đại lý trong ClickUp hoạt động trong phạm vi quyền truy cập hiện có của bạn và ghi lại mọi hành động để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ. Các quy trình làm việc nhạy cảm cũng có thể sử dụng chế độ phê duyệt hoặc cơ chế bảo vệ trước khi đăng tải các bản cập nhật.

3. Phát triển phần mềm

Các siêu đại lý có thể quản lý toàn bộ chu kỳ phát triển — không chỉ các hành động riêng lẻ.

Họ tạo nhánh tính năng, đang theo dõi trạng thái PR, chạy tóm tắt kiểm thử, báo cáo lỗi kèm theo stack trace và tự động cập nhật tài liệu và ghi chú phát hành. Khi mọi thứ đã được kiểm tra, họ thông báo cho các nhóm liên quan để sản phẩm, QA và marketing đồng bộ.

ClickUp kết nối mã nguồn, tác vụ và giao tiếp trong một không gian làm việc duy nhất, loại bỏ nhu cầu sử dụng các giải pháp tự động hóa phức tạp và dễ hỏng hóc.

4. Trí tuệ kinh doanh và dự báo

🧠 Dữ liệu → Phân tích → Nhận thức → Hành động

Một Siêu Đại lý biến báo cáo từ các bảng điều khiển thụ động thành chiến lược chủ động. Nó có thể theo dõi các chỉ số như xu hướng CAC hoặc MRR, phát hiện các bất thường, trích xuất dữ liệu chiến dịch, soạn thảo các đề xuất và giao các công việc theo dõi — tất cả mà không cần sự can thiệp của con người.

Trong ClickUp, các quy trình làm việc này được thiết kế để nhận biết quyền truy cập, được ghi lại đầy đủ và kết nối trực tiếp với công việc mà chúng ảnh hưởng. Các nhóm chuyển từ “kiểm tra chỉ số” sang “thực thi dựa trên thông tin”.

🚩 Trước khi triển khai các siêu đại lý, hãy lưu ý 3 dấu hiệu cảnh báo sau: Siêu đại lý không thất bại vì công nghệ chưa sẵn sàng — chúng thất bại vì tổ chức chưa sẵn sàng. Nếu những điều này nghe quen thuộc, bạn vẫn đang ở chế độ chuẩn bị, không phải chế độ triển khai. Quy trình làm việc nằm trong đầu con ngườiNếu "Susan, người đã làm việc ở đây 7 năm", là người duy nhất biết quy trình, thì siêu đại lý vẫn chưa thể giúp được. → Ghi chép lại một lần, sau đó tự động hóa nó. Dữ liệu được phân tán khắp các công cụ mà không ai sở hữuKhi công việc được thực hiện trên chín ứng dụng khác nhau, các đại lý dành nhiều thời gian tìm kiếm dữ liệu hơn là thực hiện công việc. → Tập trung hóa trước tiên. Đó là lý do ClickUp xây dựng các đại lý bên trong không gian làm việc, không phải gắn thêm bên ngoài. Không có quyền sở hữu AI rõ ràngNếu không ai chịu trách nhiệm về việc AI có "làm đúng việc" hay không, các dự án sẽ bị đình trệ. → Chỉ định một Chủ sở hữu AI hoặc Quản lý Đại lý AI từ sớm — ngay cả cho một quy trình làm việc. 💡 Nếu những điều này nghe quen thuộc, đừng từ bỏ ý tưởng — hãy củng cố nền tảng. Sửa chữa những vấn đề này từ sớm sẽ giúp triển khai các đại lý nhanh hơn và xây dựng niềm tin dễ dàng hơn sau này.

Xây dựng và triển khai các siêu đại lý

Triển khai các siêu đại lý là một hành trình. Các nhóm thường đạt tiến độ qua các giai đoạn hỗ trợ, tự động hóa có giám sát và cuối cùng là tự chủ hoàn toàn, với mỗi giai đoạn mở khóa các khả năng phức tạp hơn.

Các giai đoạn triển khai

Hầu hết các tổ chức trải qua ba giai đoạn khi các đại lý của họ phát triển:

1. Hỗ trợ: Trợ lý hỗ trợ các quy trình làm việc của con người. Nó hoàn thành các công việc mà bạn kích hoạt thủ công, chẳng hạn như tạo tóm tắt hoặc soạn thảo bản cập nhật2. Bán tự động: Trợ lý thực thi các quy trình làm việc dựa trên lịch trình hoặc tín hiệu kích hoạt, chẳng hạn như gửi báo cáo hàng ngày hoặc nâng cấp các vé quá hạn3. Hoàn toàn tự động: Trợ lý theo dõi, quyết định, thực thi và nâng cấp mà không cần can thiệp. Nó học hỏi từ kết quả và tinh chỉnh quy trình của mình qua từng lần lặp lại.

Các giai đoạn này thường diễn ra trong vài tuần đến vài tháng, phụ thuộc vào độ phức tạp của quy trình làm việc và mức độ chín muồi của dữ liệu.

Nền tảng kỹ thuật cho thành công

Để các siêu đại lý hoạt động hiệu quả, một số nền tảng cốt lõi phải được thiết lập:

Định danh và quyền truy cập : Các đại lý phải hoạt động như người dùng, không phải là bot bên ngoài, để các hành động của họ tuân thủ các quy tắc truy cập và hiển thị trong không gian làm việc.

Quyền truy cập dữ liệu và API : Các đại lý cần có quyền truy cập đầy đủ vào hệ thống của bạn để đọc, ghi và đối chiếu thông tin.

Nguồn thông tin : Các công việc, tài liệu, dữ liệu CRM và chủ đề trao đổi thông tin cung cấp cơ sở cho quá trình suy luận và ra quyết định.

Giám sát và phản hồi: Nhật ký kiểm tra và vòng lặp phản hồi đảm bảo tuân thủ và giúp các đại lý cải thiện theo thời gian.

ClickUp đơn giản hóa thiết lập này bằng cách tích hợp các lớp này vào mô hình không gian làm việc hiện có của mình. Các siêu đại lý hoạt động bên trong Không gian Làm việc AI tích hợp của bạn, kế thừa quyền truy cập, ghi lại mọi hành động và loại bỏ nhu cầu xây dựng lại khung quản trị từ đầu.

Chiến lược tích hợp

Việc áp dụng các siêu đại lý hiệu quả nhất khi hoàn thành theo từng bước. Bắt đầu từ những nơi giá trị được hiển thị rõ ràng nhất và mở rộng khi độ tin cậy tăng lên.

Tự động hóa một quy trình lặp lại , không phải năm mươi quy trình rải rác.

Thay thế các điểm tiếp xúc của con người một cách dần dần — từ “theo dõi và đề xuất” đến “quyết định và hành động”.

Tiêu chuẩn hóa các trường dữ liệu trước khi giao quyền kiểm soát cho các đại lý.

Đo lường ROI bằng số giờ tiết kiệm được và quyết định được đưa ra nhanh hơn, chứ không chỉ dựa vào số lượng công việc hoàn thành.

Nếu bạn chỉ tự động hóa một quy trình làm việc trước tiên… Bắt đầu với quy trình chiếm nhiều không gian nhất — quy trình mà bạn thường xuyên kiểm tra, gián đoạn và xây dựng lại. Ví dụ theo nhóm: Sản phẩm: Cập nhật sprint hàng tuần + phát hiện các rào cản

Bán hàng: Phân phối khách hàng tiềm năng + chuỗi theo dõi

Thành công của khách hàng: Tự động nâng cấp khi điểm NPS thấp + phân công bước tiếp theo

HR: Quy trình onboarding cho nhân viên mới trên các công cụ, tài liệu và hệ thống.

Tài chính: Danh sách kiểm tra đóng sổ hàng tháng + cảnh báo chênh lệch

Kỹ thuật: Giám sát PR → Kích hoạt QA → Ghi chú phát hành

Marketing: Báo cáo hiệu suất chiến dịch + đề xuất hành động Nếu ai đó "quản lý" một quy trình hiện nay chỉ vì nó chưa được tự động hóa, đó chính là ứng viên đầu tiên của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Báo cáo, xử lý sự cố và duy trì tài liệu là những điểm khởi đầu đáng tin cậy cho các dự án thử nghiệm ban đầu. Chúng mang lại những thành công có thể đo lường được mà không làm ảnh hưởng đến các hệ thống quan trọng.

Quản trị và kiểm soát

Tự chủ mà không có sự giám sát mang lại rủi ro. Khung công tác siêu đại lý cấp sản xuất phải bao gồm:

Kiểm soát phạm vi: Xác định phạm vi hoạt động của từng đại lý (ví dụ: “Chỉ các công việc bán hàng”)

Chế độ phê duyệt: Yêu cầu xác nhận của con người trước khi gửi thông tin liên lạc cho khách hàng hoặc chỉnh sửa hồ sơ.

Danh sách theo dõi: Ghi lại mọi hành động, tác nhân kích hoạt và kết quả đầu ra để đảm bảo tuân thủ và khả năng truy vết.

Kế thừa quyền truy cập: Các đại lý sao chép quy tắc truy cập của người dùng để ngăn chặn hoạt động trái phép.

Cơ chế an toàn: Nếu một hành động thất bại nhiều lần, đại lý sẽ chuyển sang người vận hành con người.

Các siêu đại lý của ClickUp được thiết kế với các tính năng kiểm soát này. Chúng hoạt động trong hệ thống nhận dạng không gian làm việc của bạn thay vì là các dịch vụ API độc lập. Điều đó có nghĩa là quản trị, bảo mật và minh bạch được tích hợp sẵn – không cần bảng điều khiển giám sát riêng biệt.

Công thức ROI cho các siêu đại lý(Quy trình làm việc × Thời gian × Tần suất × Lương giờ) ÷ (Chi phí AI + Thời gian thiết lập) Ví dụ: 6 quy trình × 45 phút × 8 lần chạy × $65/giờ → ≈ $2.340 tiết kiệm mỗi tháng Khi được triển khai trên quy mô lớn cho các nhóm, đây không chỉ là một khái niệm—mà là một cơ sở để lập ngân sách.

Bắt đầu với các siêu đại lý trong ClickUp

Sau khi chiến lược của bạn được xác định, việc xây dựng siêu đại lý đầu tiên của bạn trong ClickUp rất đơn giản.

Mở Agent Builder trong không gian, thư mục, danh sách công việc hoặc trò chuyện mà bạn đã chọn. Chọn giữa một Siêu đại lý đã được xây dựng sẵn hoặc tạo một Siêu đại lý tùy chỉnh phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Cấu hình các kích hoạt, actions, rules và data sources, cùng với bất kỳ hướng dẫn hoặc mục tiêu cụ thể nào. Cài đặt quyền truy cập và quyền truy cập kiến thức để nó chỉ hoạt động trong phạm vi được phê duyệt. Thử nghiệm và triển khai để đưa Siêu đại lý của bạn vào hoạt động.

Cần hướng dẫn chi tiết hơn? Khám phá:

Tại sao ClickUp có lợi thế

Phần khó khăn nhất khi triển khai các siêu đại lý không phải là AI – mà là sự phân mảnh. Khi công việc được phân tán trên nửa tá công cụ, gây ra tình trạng “Tool Sprawl”, các đại lý mất đi bối cảnh cần thiết để hành động một cách thông minh.

ClickUp giải quyết vấn đề đó bằng cách cung cấp cho các đại lý một môi trường duy nhất, kết nối thông qua việc trở thành ứng dụng toàn diện cho công việc — nơi các công việc, tài liệu, trò chuyện, mục tiêu và tích hợp đã được tích hợp sẵn.

Vì vậy, các Siêu đại lý của bạn bắt đầu với mọi thứ họ cần: bối cảnh, trí nhớ và khả năng kiểm soát được tích hợp sẵn.

Không cần ghép nối dữ liệu giữa các nền tảng. Không cần tái tạo mô hình quyền truy cập. Không cần xử lý các lớp quản trị bổ sung.

Thách thức và Giới hạn

Ngay cả những siêu đại lý tiên tiến nhất cũng phải đối mặt với những giới hạn trong thực tế. Việc chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang sử dụng sản xuất đáng tin cậy đòi hỏi thời gian, quá trình lặp lại và sự sẵn sàng của tổ chức.

45% người lao động đã cân nhắc việc tự động hóa nhưng chưa thực hiện, thường do sự không chắc chắn về công cụ hoặc không biết bắt đầu từ đâu. Việc áp dụng tự động hóa vẫn còn thấp trong số các nhân viên trí thức.

Hạn chế kỹ thuật

Các siêu đại lý ngày nay có thể thực hiện các tác vụ, nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn phụ thuộc mà không có sự giám sát. Các thách thức chính bao gồm:

Giới hạn về ngữ cảnh và trí nhớ: Các quy trình làm việc dài hoặc phức tạp vẫn cần được chia thành các chuỗi nhỏ hơn hoặc thỉnh thoảng được con người kiểm tra.

Rủi ro ảo giác: Một số mô hình vẫn suy luận dữ liệu thiếu sót thay vì xác minh nó, điều này có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy.

Sự mong manh trong thực thi: Các giao diện lập trình ứng dụng (API) có thể gặp sự cố, định dạng dữ liệu thay đổi và các quy trình làm việc có thể không còn đồng bộ với điều kiện thực tế.

Độ trễ và chi phí tính toán: Các quy trình phối hợp lớn, nhiều bước có thể tốn kém và không phải lúc nào cũng thời gian thực.

Những hạn chế này là điều bình thường trong bất kỳ chu kỳ phát triển công nghệ mới nào. Điều quan trọng là thiết kế các rào cản an toàn từ sớm — để các đại lý của bạn hoạt động trong các giới hạn có thể dự đoán và được giám sát.

Thách thức về đạo đức và quản trị

Khi các đại lý chuyển từ việc đề xuất các hành động sang quyết định chúng, những câu hỏi mới nảy sinh:

Ai là người chịu trách nhiệm về các kết quả do AI tạo ra?

Làm thế nào để ngăn chặn sự thiên vị hoặc đảm bảo công bằng trong các quyết định tự động hóa?

Khi nào cần sự giám sát của con người bước vào?

Một khung quản trị AI hoàn thiện bao gồm nhật ký kiểm tra, khả năng hoàn nguyên và kiểm soát quyền truy cập theo cấp độ. Các nhóm doanh nghiệp phải xác định mức độ tự chủ chấp nhận được cho từng quy trình làm việc và đảm bảo trách nhiệm khi các quyết định của AI có hậu quả thực tế.

Chức năng kế thừa quyền truy cập và ghi nhật ký hành động của ClickUp giúp quá trình giám sát trở nên minh bạch — mọi quyết định của AI đều có dấu vết rõ ràng và chủ sở hữu được xác định.

Rào cản tổ chức

Công nghệ hiếm khi là phần khó khăn nhất — văn hóa mới là vậy.

Hầu hết các nhóm đều gặp phải những thách thức như:

Dữ liệu được cấu trúc kém và quyền sở hữu quy trình làm việc không rõ ràng

Sự không chắc chắn về việc bộ phận nào chịu trách nhiệm về việc triển khai AI (IT, Ops hay Product)

Mệt mỏi trong quản lý thay đổi hoặc sự kháng cự đối với việc tái thiết kế quy trình.

Áp lực phải chứng minh ROI trước khi có các chỉ số đo lường rõ ràng.

Đó là lý do tại sao sự đồng thuận của lãnh đạo là yếu tố then chốt. Các tổ chức thành công coi chuyển đổi AI là một năng lực chiến lược, chứ không phải một thí nghiệm phụ.

Tương lai của các siêu đại lý

Giai đoạn tiếp theo của AI sẽ không được định nghĩa bởi các lệnh nhanh hơn hay giao diện đẹp hơn. Nó sẽ được định nghĩa bởi đồng nghiệp tự chủ — các hệ thống AI có khả năng hiểu bối cảnh, ghi nhớ và các vòng lặp suy luận tự cải thiện, tham gia vào công việc bên cạnh con người như những đối tác bình đẳng.

Khi công nghệ ngày càng phát triển, năm xu hướng lớn đang dần hình thành:

Lý luận và mô phỏng nâng cao: Các tác nhân sẽ chuyển từ thực thi công việc phản ứng sang mô phỏng tình huống chủ động — kiểm tra các lựa chọn thay thế trước khi commit hành động. Hợp tác đa tác nhân: Các nhóm tác nhân sẽ hợp tác giống như cách các bộ phận làm việc ngày nay, chia sẻ thông tin và phân chia trách nhiệm cho các mục tiêu phức tạp. Học tập liên tục từ kết quả: Các vòng phản hồi sẽ giúp các tác nhân tinh chỉnh chiến lược của mình, không chỉ kết quả đầu ra. Trí tuệ tích hợp sẵn trong quy trình làm việc: AI sẽ không còn được “gắn thêm” vào các công cụ — nó sẽ tồn tại bên trong chúng, nơi công việc thực sự diễn ra. Bộ nhớ liên tục, cấp độ doanh nghiệp: Các đại lý sẽ duy trì ngữ cảnh xuyên suốt các dự án, con người và thời gian, giúp kiến thức tổ chức trở nên có thể tìm kiếm và áp dụng mãi mãi.

Đây không phải là những ý tưởng xa vời. Nền tảng cho điều này đã tồn tại trong các nền tảng như ClickUp, nơi công việc, dữ liệu và hợp tác được tích hợp trong một không gian làm việc AI tích hợp.

Từ phân mảnh đến hội tụ

Tương lai của AI không phải là một lớp công cụ mới – mà là sự hội tụ. Khi các siêu đại lý hoạt động trong cùng một hệ thống nơi các công việc, tài liệu và giao tiếp của bạn đã tồn tại, chúng ngừng tạo ra các silo và bắt đầu tạo ra sự cộng hưởng.

Công việc không còn bị phân mảnh qua các ứng dụng không kết nối. Trí tuệ nhân tạo không còn cảm giác như một thí nghiệm. Và năng suất không còn là về “làm nhiều hơn”, mà bắt đầu là về làm những việc quan trọng, nhanh hơn và thông minh hơn.

Các siêu đại lý của ClickUp là bước đầu tiên hướng tới thực tế đó – một hệ sinh thái nơi AI hoạt động, học hỏi và hợp tác một cách tự nhiên như chính nhóm của bạn.

Bắt đầu với các siêu đại lý

Chuyển đổi AI không bắt đầu bằng việc áp dụng các công cụ mới. Nó bắt đầu bằng việc hệ thống hóa cách tổ chức của bạn giải quyết công việc hiệu quả nhất — và dạy cho các hệ thống của bạn hoạt động với cùng mức độ thông minh đó.

Các siêu đại lý (Super Agents) làm điều đó trở nên khả thi. Chúng nắm bắt chuyên môn của nhóm, tự động hóa chuỗi quyết định và kết nối các khoảng trống giữa công cụ, dữ liệu và con người. Kết quả không chỉ là thực thi nhanh hơn, mà còn là một tổ chức thông minh và linh hoạt hơn.

Nếu mục tiêu của bạn là vượt qua tự động hóa để đạt được các hoạt động thực sự thông minh, đây là nơi để bắt đầu:

Khám phá Ma trận Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo : Đánh giá mức độ sẵn sàng của tổ chức và vẽ bản đồ hướng tới các quy trình làm việc tự động.

Xem ClickUp Brain hoạt động : Khám phá cách bối cảnh tích hợp tạo ra các kết quả AI đáng tin cậy và quan trọng đối với kinh doanh.

Kết nối với nhóm của chúng tôi: Học cách hệ thống hóa chuyên môn của bạn và triển khai các Siêu đại lý trong các hoạt động của doanh nghiệp.

ClickUp không chỉ giúp các nhóm tự động hóa tác vụ. Nó còn giúp các tổ chức hệ thống hóa trí tuệ của mình, loại bỏ sự lan rộng của công việc (Work Sprawl) và tự tin bước vào kỷ nguyên của các không gian làm việc AI tích hợp (Converged AI Workspaces).

Vì vậy, câu hỏi mà các nhà lãnh đạo nên đặt ra không phải là “Chúng ta có nên sử dụng chúng không?”; mà là “Những trách nhiệm nào chúng nên đảm nhận trước tiên?”

Tạo siêu đại lý đầu tiên của bạn với ClickUp Brain. Thử miễn phí ngay!

Câu hỏi thường gặp

Điều gì khiến siêu đại lý khác biệt so với GPT hoặc Claude?GPT/Claude phản hồi các yêu cầu. Siêu đại lý chịu trách nhiệm về kết quả — kế hoạch, thực thi, thử lại và nâng cấp qua nhiều công cụ, không chỉ tạo ra văn bản.

Các siêu đại lý có yêu cầu hạ tầng đặc biệt không?Bạn cần ba lớp: xác thực + quyền truy cập, truy cập vào nguồn dữ liệu và thực thi hành động. ClickUp cung cấp các tính năng này một cách tích hợp sẵn, vì vậy bạn không cần phải tự xây dựng khung hạ tầng cho đại lý.

Các siêu đại lý xử lý lỗi hoặc tình huống bất ngờ như thế nào?Các hệ thống tốt bao gồm logic dự phòng, chẳng hạn như thử lại, nhánh, nâng cấp và ghi nhật ký. Bản đồ đường dẫn của ClickUp bao gồm chế độ tự điều chỉnh, cho phép các đại lý định tuyến lại công việc trước khi cần sự can thiệp của con người.

Ngành nào được hưởng lợi nhiều nhất từ các siêu đại lý?Bất kỳ ngành nào có các quy trình làm việc lặp đi lặp lại, liên quan đến nhiều hệ thống: SaaS, tài chính, vận hành y tế, nhân sự, sản xuất, logistics, hỗ trợ và công nghệ thông tin doanh nghiệp.

Các siêu đại lý được định giá như thế nào?Các siêu đại lý tiêu thụ tín dụng AI dựa trên mức độ sử dụng và độ phức tạp. Việc sử dụng không giới hạn một số đại lý được bao gồm trong các kế hoạch cao cấp; xem trang giá cả của ClickUp để biết chi tiết.