Slack vs. ClickUp: Công cụ giao tiếp nhóm nào là tốt nhất?

Trong một phiên brainstorming vài tháng trước, một thành viên trong nhóm nói đùa: "Slack là nơi chúng ta nói về việc cần làm; ClickUp là nơi chúng ta thực sự làm việc đó. " Câu nói này khiến mọi người cười nhưng cũng khiến tôi suy nghĩ về sự khác biệt trong cách hoạt động của hai công cụ này.

Là người đã từng sử dụng cả hai, tôi hiểu rõ sự khác biệt về mục đích của chúng.

Tuy nhiên, việc lựa chọn giữa hai công cụ này không chỉ đơn thuần là so sánh các tính năng. Hiểu rõ nhu cầu của nhóm cũng quan trọng không kém.

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng cả hai công cụ, tôi đã soạn thảo một hướng dẫn nhanh về Slack và ClickUp để giúp bạn quyết định công cụ phù hợp nhất cho nhóm của mình. 🎯

Được thiết kế để giúp các nhóm và cá nhân tổ chức, theo dõi và quản lý công việc của họ ở một nơi, nó cung cấp một bộ công cụ linh hoạt đáp ứng các yêu cầu dự án đa dạng. Nền tảng này tích hợp cài đặt mục tiêu, theo dõi thời gian, trực quan hóa và cộng tác để giúp tùy chỉnh quy trình làm việc.

Các tính năng quản lý dự án toàn diện của ClickUp, chẳng hạn như trò chuyện thời gian thực, bảng trắng và khả năng báo cáo mạnh mẽ, giúp giảm thiểu nhu cầu sử dụng nhiều công cụ cho các trường hợp sử dụng khác nhau như phát triển phần mềm, tiếp thị và quản lý khách hàng.

Từ quản lý công việc hàng ngày đến các sáng kiến quy mô lớn, công cụ này giúp loại bỏ sự kém hiệu quả, giảm sự cô lập và đảm bảo mọi người luôn đồng bộ.

ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, vượt xa quản lý dự án với phạm vi tính năng phù hợp với nhu cầu của các nhóm hiện đại.

Hãy cùng xem một số tính năng cụ thể khiến ClickUp trở thành công cụ hoàn hảo để đơn giản hóa công việc và tối đa hóa hiệu quả. 👇

ClickUp Chat định nghĩa lại cách các nhóm giao tiếp và hợp tác với nhau, hợp nhất tin nhắn thời gian thực với quản lý nhiệm vụ và dự án trong một nền tảng mạnh mẽ.

Bạn còn nhớ việc phải liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng trò chuyện và công cụ công việc không? ClickUp Chat giúp bạn loại bỏ hoàn toàn điều đó. Ứng dụng này cho phép bạn thảo luận ý tưởng, quản lý công việc và theo dõi dự án mà không cần rời khỏi cuộc hội thoại.

Mỗi Danh sách công việc, Thư mục hoặc Không gian trong ClickUp tự động có kênh riêng, liên kết giao tiếp trực tiếp với công việc mà nó hỗ trợ. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện trên kênh sẽ áp dụng cho Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc đó.

Để đảm bảo bảo mật, Trò chuyện cho phép bạn tùy chỉnh quyền truy cập thành công khai hoặc riêng tư. Hơn nữa, với FollowUps, bạn có thể chỉ định tin nhắn trò chuyện làm mục hành động, đảm bảo không bỏ sót công việc nào.

Bạn đang tìm kiếm một chủ đề hoặc tệp cụ thể trong một chủ đề dài? Tính năng Chi tiết địa điểm cho phép bạn xem mọi thứ trong nháy mắt — chủ đề trò chuyện, mô tả, người theo dõi và bất kỳ tệp nào được chia sẻ trong trò chuyện.

Ngoài ra, bạn có thể thêm tiêu đề và mô tả cho mỗi cuộc trò chuyện để xác định mục đích của nó. Cho dù là để động não, theo dõi tiến độ hay chia sẻ cập nhật, tiêu đề giúp các cập nhật quan trọng luôn ở vị trí trung tâm, trong khi mô tả rõ ràng giúp các thành viên trong nhóm hiểu ngay trọng tâm.

ClickUp Brain hỗ trợ các tính năng của Trò chuyện, chẳng hạn như tạo/lập nhiệm vụ ngay lập tức từ tin nhắn, tóm tắt cuộc hội thoại và câu trả lời nhanh từ không gian làm việc của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể luôn cập nhật thông tin và làm việc hiệu quả, ngay cả khi bạn đã bỏ lỡ các cuộc hội thoại trước đó.

Bạn có thể tham gia cuộc gọi âm thanh hoặc video trực tiếp trong trò chuyện để giải quyết thắc mắc hoặc thảo luận về dự án trực tiếp — không cần ứng dụng bổ sung.

Trò chuyện tích hợp mọi yếu tố trong không gian làm việc của bạn, cho dù bạn đang liên kết các công việc, đồng bộ hóa các bản cập nhật hay tổ chức các cuộc gọi SyncUp để hợp tác qua video và âm thanh.

ClickUp Assign Comments biến phản hồi hoặc yêu cầu trong các chủ đề thảo luận thành các nhiệm vụ có thể thực hiện được. Thay vì bỏ sót các chi tiết quan trọng, bạn có thể gán các nhận xét cụ thể cho các thành viên trong nhóm hoặc thậm chí cho chính mình. Điều này đảm bảo mọi phản hồi đều được theo dõi và giải quyết, tăng cường trách nhiệm trong nhóm.

Điểm hay nhất? Dễ sử dụng; chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể gán nhận xét trực tiếp từ các cuộc thảo luận hoặc trên ClickUp Docs mà không cần phải tìm kiếm trong các chủ đề hoặc tài liệu dài dòng.

ClickUp Clips giúp giao tiếp và hợp tác trong nhóm trở nên dễ dàng, cho phép bạn chia sẻ ý tưởng, phản hồi và cập nhật một cách rõ ràng và hấp dẫn. Không cần gửi tin nhắn văn bản dài dòng nữa — chỉ cần quay và chia sẻ video trực tiếp trong ClickUp.

Nó cho phép bạn dễ dàng chia sẻ kế hoạch dự án, hướng dẫn thực hiện công việc hoặc đưa ra phản hồi. Đây là cách nhanh chóng và trực quan để truyền đạt ý tưởng của bạn — hoàn hảo cho giao tiếp video không đồng bộ.

Sự tích hợp với ClickUp Brain là một bổ sung tuyệt vời cho nền tảng giàu tính năng này. Trợ lý hỗ trợ AI tự động ghi chép mọi bản ghi âm. Các bản ghi chép có thể tìm kiếm và bao gồm dấu thời gian, để bạn có thể nhanh chóng tìm thấy chi tiết cụ thể mà không cần xem lại toàn bộ video.

Ngoài ra, bạn có thể để lại nhận xét tại bất kỳ thời điểm nào trong Clip, giúp cuộc thảo luận tập trung và dễ thực hiện. Bạn có thể nhúng các bản ghi âm này vào công việc, tài liệu hoặc nhận xét hoặc tạo liên kết công khai cho các bên liên quan bên ngoài.

Nó hoạt động như một trung tâm nơi các nhóm có thể trò chuyện qua 'kênh', không gian dành riêng cho các chủ đề hoặc dự án cụ thể, hoặc nhắn tin trực tiếp. Công cụ cộng tác từ xa này đơn giản hóa các cuộc thảo luận tại nơi làm việc và giảm sự phụ thuộc vào email.

Môi trường an toàn, có tổ chức và linh hoạt của Slack cũng giúp các nhóm luôn kết nối, thống nhất và hiệu quả.

🧠 Thông tin thú vị: Slack là viết tắt của 'Searchable Log of All Communication and Knowledge' (Nhật ký có thể tìm kiếm của tất cả các thông tin liên lạc và kiến thức). Nó được tạo ra vào năm 2009 bởi Stewart Butterfield.