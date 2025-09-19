13 công cụ AI Agentic tốt nhất để tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp vào năm 2025

Tất cả chúng ta đều có 24 giờ trong một ngày, nhưng cách chúng ta sử dụng chúng quyết định năng suất của chúng ta. Các nghiên cứu cho thấy 83,13% chuyên gia dành tới một phần ba thời gian trong tuần cho các cuộc họp.

Với vô số cuộc gọi, cuộc họp, email và tài liệu chiếm hết thời gian trong ngày, bạn có thể cảm thấy mình đang dành quá nhiều thời gian cho "công việc về công việc". Đây chính là lúc các công cụ AI của Agentic bước vào.

Bằng cách tận dụng các tác nhân thông minh có khả năng tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, các chuyên gia có thể tiết kiệm thời gian lãng phí và tập trung vào các công việc có giá trị cao hơn. Các công cụ AI này đang thay đổi cách các doanh nghiệp hướng tới hiệu quả cao hơn tiếp cận công việc hàng ngày của họ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số công cụ AI tự động hóa tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để giảm bớt gánh nặng và giúp luồng làm việc của bạn trôi chảy hơn.

Dưới đây là so sánh nhanh các phần mềm AI Agentic hàng đầu để giúp bạn lựa chọn giải pháp phù hợp dựa trên các tính năng chính, giá cả và đánh giá của người dùng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Quản lý công việc toàn diện với kế hoạch dự án AI cho các nhóm mọi kích thước ClickUp Brain AI, tự động hóa nhiệm vụ ClickUp, các tác nhân AI có sẵn và tùy chỉnh, mẫu lịch trình, chế độ xem khối lượng công việc và dòng thời gian, hơn 1.000 tích hợp Kế hoạch miễn phí; Tùy chỉnh cho doanh nghiệp LangChain Agents Các đại lý AI tùy chỉnh cho nhà phát triển và nhóm công nghệ Tổ chức đa tác nhân, hỗ trợ bộ nhớ, kết nối công cụ và API, thư viện Python và JavaScript, công cụ quan sát Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $39/tháng cho mỗi người dùng AutoGPT Các tác nhân AI mã nguồn mở, hoạt động liên tục dành cho các nhóm nhỏ Các tác nhân liên tục được kích hoạt bởi sự kiện, khung phần mềm nguồn mở, Docker/tự lưu trữ, thư viện quy trình làm việc, giám sát và phân tích Giá cả tùy chỉnh AutoGen Hợp tác đa tác nhân cho nghiên cứu và giải quyết vấn đề dành cho cá nhân và các nhóm nhỏ Các tác nhân Planner/Doer/Reviewer, tin nhắn không đồng bộ, tích hợp công cụ bên ngoài, gỡ lỗi và khả năng quan sát, hỗ trợ Python/.NET Giá cả tùy chỉnh Microsoft Copilot Nâng cao năng suất làm việc hàng ngày trong Microsoft 365 cho doanh nghiệp Tóm tắt cuộc họp của nhóm, tạo nội dung trong Word & PowerPoint, phân tích Excel, Copilot Studio cho các đại lý tùy chỉnh Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $30/tháng cho mỗi người dùng CrewAI Quy trình làm việc đa tác nhân cho các kinh doanh lớn Studio không cần mã, khung Python, vai trò của đại lý (nghiên cứu viên/phân tích viên/hỗ trợ), triển khai trên đám mây và tại chỗ, ROI đang theo dõi Nguồn mở AgentGPT Các tác nhân tự động hóa dựa trên công việc cho các nhóm nhỏ Phân chia mục tiêu thành các công việc, nghiên cứu và báo cáo tự động hóa, tích hợp API, tạo ý tưởng, giao diện người dùng thân thiện với người mới bắt đầu Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $40/tháng cho mỗi người dùng Zapier AI Tích hợp AI vào các công cụ hiện có cho các nhóm từ kích thước trung bình đến kích thước lớn Trình tạo AI với hơn 8.000 ứng dụng, chatbot/giao diện/bảng điều khiển, Copilot để hỗ trợ, các Zaps đã được xây dựng sẵn, tự động hóa tệp tin và CRM Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $29,99/tháng cho mỗi người dùng Adept AI Tự động hóa quy trình làm việc phức tạp cho doanh nghiệp Chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên thành hành động, mô hình đa phương thức, Web VQA cho tài liệu/PDF, lớp thực thi độc quyền, kế hoạch và thực thi Giá cả tùy chỉnh UiPath Tự động hóa quy mô lớn cho doanh nghiệp Tích hợp thống nhất cho các tác nhân AI, con người và robot, Hiểu biết tài liệu, Trình tạo tác nhân không cần mã, hơn 40 tích hợp doanh nghiệp Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $25/tháng cho mỗi người dùng Orby Tự động hóa doanh nghiệp sẵn sàng cho kiểm toán, phù hợp với các dự án có rủi ro cao Trí tuệ nhân tạo thần kinh-biểu tượng, Mô hình Hành động Lớn (LAM), phát hiện quy trình, hiểu tài liệu, tuân thủ cấp doanh nghiệp Giá cả tùy chỉnh Beam Đội ngũ AI chuyên biệt cho các ngành công nghiệp được quy định, dành cho các nhóm lớn Các đại lý được xây dựng sẵn cho các lĩnh vực Nhân sự, Tài chính, Y tế, Bán lẻ và Pháp lý, nền tảng AgentOS, thiết kế mô-đun, quy trình làm việc học tập liên tục Giá cả tùy chỉnh AskUI Tự động hóa đa thiết bị với Vision AI cho các nhóm từ nhỏ đến kích thước trung bình Tự động hóa quy trình làm việc trên Windows/Mac/Linux/iOS/Android, Vision Agents cho kiểm thử giao diện người dùng, xử lý tài liệu, tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $57/tháng cho mỗi người dùng

Điều đặc biệt về hầu hết các công cụ AI là chúng phản hồi theo lệnh. Đây chính là điểm khác biệt của các công cụ AI Agentic.

Đây là các hệ thống trí tuệ nhân tạo được thiết kế để hoạt động độc lập hơn so với các hệ thống AI truyền thống. Điều này có nghĩa là chúng có thể đặt mục tiêu, lập kế hoạch các bước và thực hiện mà không cần nhiều sự can thiệp của con người.

Ví dụ, thay vì một quản lý phải dành hàng giờ để điều phối các công việc giữa các nhóm khác nhau, hệ thống AI tự động có thể phân công trách nhiệm, gửi nhắc nhở và cập nhật tiến độ theo thời gian thực.

Trong hỗ trợ khách hàng, nó có thể giải quyết các vấn đề phổ biến đồng thời chỉ đánh dấu các trường hợp phức tạp thực sự để con người bước vào.

Bằng cách kết hợp khả năng suy luận, ra quyết định và sử dụng các công cụ bên ngoài, đây là việc cần làm của các công cụ này đối với bạn:

Tiết kiệm hàng giờ bằng cách xử lý các công việc lặp đi lặp lại và quy trình nhiều bước

Giảm bớt nhu cầu giám sát liên tục để các nhóm có thể tập trung vào công việc có giá trị cao hơn

Thích ứng với các tình huống mới thông qua việc ra quyết định tốt hơn và hiểu biết bối cảnh

Học hỏi từ hiệu suất trong quá khứ để liên tục cải thiện theo thời gian

📖 Xem thêm: Các trợ lý AI tốt nhất cho tự động hóa để tối ưu hóa quy trình làm việc

Các công cụ AI tự động hóa đang vượt qua giai đoạn đơn thuần là trợ lý ảo để trở thành các đại lý AI có khả năng lập kế hoạch, thực thi và thích ứng trên toàn bộ hệ thống của bạn. Lựa chọn đúng đắn nghĩa là tìm kiếm các nền tảng AI tự động hóa phù hợp với công việc thực tế của bạn, chứ không chỉ dựa vào danh sách tính năng.

Dưới đây là cách đơn giản để đánh giá những gì sẽ giúp bạn tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp và cải thiện việc thực hiện các công việc hàng ngày:

Phù hợp hoàn hảo với trường hợp sử dụng của bạn với sự kết hợp đúng đắn giữa tính tự động hóa và kiểm duyệt của con người

Tích hợp mượt mà với các hệ thống doanh nghiệp hiện có và các công cụ bên ngoài mà bạn đã sử dụng

Bảo mật và quản trị mạnh mẽ với các vai trò, nhật ký kiểm tra và kiểm soát chính sách

Tổ chức đáng tin cậy cho hợp tác đa tác nhân, bộ nhớ và ngữ cảnh trong các quy trình làm việc phức tạp

Được chứng minh về khả năng mở rộng và hỗ trợ, giúp quy trình làm việc vẫn hoạt động nhanh chóng ngay cả khi tải nặng và dễ dàng theo dõi

💡Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu với một quy trình làm việc có giá trị cao trong hỗ trợ khách hàng, vận hành hoặc tiếp thị, sau đó mở rộng khi kết quả rõ ràng. Kết nối mục tiêu ngôn ngữ tự nhiên với các công cụ như Slack, Jira, Salesforce hoặc kho dữ liệu của bạn, và thử các khung mở như Microsoft Semantic Kernel để tích hợp một cách gọn gàng mà không cần mã tùy chỉnh phức tạp. Giữ các rào cản đơn giản và hiển thị để các tác nhân tự động luôn hữu ích và đáng tin cậy.

Sau khi đã tìm hiểu về AI tự động và cách chọn nền tảng phù hợp, hãy cùng xem qua một số công cụ AI tự động tốt nhất đang mang lại sự khác biệt thực sự cho nhóm.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm cần quản lý dự án dựa trên AI)

Chuyển đổi bản tóm tắt chiến dịch thành kế hoạch dự án hoàn chỉnh với các công việc, hạn chót và người chịu trách nhiệm chỉ trong vài phút thông qua ClickUp Brain

Hầu hết các công cụ AI đều hứa hẹn giúp bạn tiết kiệm thời gian, nhưng nhiều công cụ lại chỉ giống như các tiện ích bổ sung. Chúng có thể trả lời câu hỏi hoặc soạn thảo ghi chú, nhưng hiếm khi hiểu được bức tranh tổng thể của công việc của bạn.

ClickUp có cách tiếp cận khác biệt. Trí tuệ nhân tạo của ClickUp không chỉ là một tính năng được tích hợp trong ứng dụng quản lý dự án. ClickUp Brain hiểu bối cảnh của không gian làm việc của bạn, tự động hóa các quy trình làm việc nhiều bước và đưa ra đề xuất để giúp nhóm của bạn tiến triển.

Tự động hóa phối hợp dự án với ClickUp Brain

Đánh dấu các rào cản, đề xuất phân công lại và điều chỉnh dòng thời gian để duy trì tiến độ công việc với ClickUp Brain

Hãy tưởng tượng một nhóm marketing chuẩn bị ra mắt một chiến dịch mới. Thông thường, người quản lý dự án sẽ mất nửa ngày để tạo công việc, đặt hạn chót và nhắc nhở mọi người về những việc cần làm. Với ClickUp Brain, bản tóm tắt được tải lên một lần, và AI sẽ lập kế hoạch, phân công trách nhiệm và cập nhật tiến độ khi dự án tiến triển.

Nó cũng giúp các dự án đa chức năng tránh bị phân mảnh. Brain theo dõi hoạt động trên các hệ thống và đảm bảo các cập nhật thời gian thực được tạo thành luồng đến mọi nơi. Khi một vé Jira được đóng, nhiệm vụ ClickUp liên kết sẽ được cập nhật ngay lập tức, và thông báo Slack sẽ được gửi đến các bên liên quan mà không cần ai phải bước vào.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng Talk to Văn bản của ClickUp Brain MAX để ghi lại ý tưởng mọi lúc mọi nơi. Nói chuyện nhanh gấp 4 lần so với gõ phím (220 từ mỗi phút so với 45), tương đương với khoảng 1,1 ngày tiết kiệm mỗi tuần. Và vì ClickUp Brain MAX kết nối với nhiều mô hình AI cao cấp như GPT-5, Claude và Gemini, thay vì phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau, bạn có thể thay thế nhiều công cụ cùng lúc và giảm chi phí lên đến 88%.

*hỗ trợ khách hàng toàn diện với các trợ lý AI của ClickUp

Giải quyết các phiếu hỗ trợ lặp đi lặp lại từ đầu đến cuối để nhóm của bạn có thể tập trung vào các trường hợp phức tạp với ClickUp AI Agents

Trong khi ClickUp Brain nổi bật trong lập kế hoạch dự án, các Trợ lý AI của ClickUp mang cùng mức độ thông minh đó vào hỗ trợ khách hàng.

Các công cụ này được thiết kế để làm nhiều hơn là phân loại hoặc gắn thẻ vé - chúng có thể giải quyết các trường hợp thường xuyên từ đầu đến cuối. Việc đặt lại mật khẩu, cập nhật đăng ký hoặc kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng được xử lý tự động, bao gồm cả việc trả lời khách hàng và cập nhật hồ sơ CRM.

Đối với các vấn đề nhạy cảm hoặc bất thường, AI biết khi nào cần bước sang một bên. Các phiếu yêu cầu đó sẽ được chuyển lên nhân viên hỗ trợ con người, nhưng với toàn bộ bối cảnh được tóm tắt gọn gàng. Điều đó có nghĩa là ít thời gian phải lục lọi ghi chú và nhiều thời gian hơn để cung cấp hỗ trợ chu đáo.

📌 Ví dụ: Một công ty SaaS đã sử dụng ClickUp Brain để xử lý hàng trăm phiếu yêu cầu đơn giản mỗi ngày. Các trợ lý AI tự động gửi xác nhận, đóng các trường hợp và cập nhật hồ sơ. Điều này giúp nhóm con người tập trung vào những vấn đề đòi hỏi sự đồng cảm và sáng tạo thực sự.

Kết quả là trải nghiệm nhanh chóng và mượt mà hơn cho khách hàng, đồng thời đội ngũ hỗ trợ cũng cảm thấy bớt áp lực hơn do không phải lặp lại các công việc nhàm chán.

Với các tính năng như cân bằng khối lượng công việc, phân công công việc thông minh và nhắc nhở chủ động tích hợp sẵn, các Trợ lý AI của ClickUp giúp nhóm tập trung vào công việc có giá trị cao hơn trong khi hệ thống lo phần còn lại.

Bạn có thể chọn sử dụng các Agent Autopilot có sẵn trong ClickUp hoặc tự xây dựng Agent riêng cho các trường hợp sử dụng cụ thể.

Nếu bạn đang thắc mắc cách ClickUp Brain tự động hóa các công việc để tránh trễ hẹn và giảm khối lượng công việc, đây là hướng dẫn nhanh:

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Chuyển đổi bản mô tả dự án thành kế hoạch dự án hoàn chỉnh với ClickUp Brain

Tự động đồng bộ hóa công việc và cập nhật giữa ClickUp, Jira và Slack

Giải quyết các phiếu hỗ trợ lặp đi lặp lại với các trợ lý AI

Giao công việc một cách thông minh dựa trên khối lượng công việc và khả năng sẵn sàng

Ghi chú cuộc họp, bản ghi âm và các mục cần thực hiện với công cụ AI Notetaker của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Có thể gây áp lực cho các nhóm nhỏ khi bắt đầu với các nhu cầu cơ bản

Các tính năng AI nâng cao như Brain MAX chỉ có sẵn trên các kế hoạch trả phí

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Đánh giá của G2 đã ghi chú:

Khả năng tùy chỉnh mọi thứ từ loại công việc đến tự động hóa, kết hợp với các công cụ như bảng điều khiển, biểu mẫu và giờ đây là ClickUp Brain, cho phép tôi xây dựng các hệ thống có khả năng mở rộng và hiệu quả cho bất kỳ quy trình làm việc nào. Ngoài ra, tôi rất ấn tượng với tốc độ phát triển liên tục của nền tảng này.

Khả năng tùy chỉnh mọi thứ từ loại công việc đến tự động hóa, kết hợp với các công cụ như bảng điều khiển, biểu mẫu và giờ đây là ClickUp Brain, cho phép tôi xây dựng các hệ thống có khả năng mở rộng và hiệu quả cho bất kỳ quy trình làm việc nào. Ngoài ra, tôi rất ấn tượng với tốc độ phát triển liên tục của nền tảng này.

📖 Xem thêm: Cách xây dựng một trợ lý AI để tự động hóa hiệu quả hơn

2. LangChain Agents (Phù hợp nhất cho các nhà phát triển đang xây dựng các tác nhân AI tùy chỉnh)

qua LangChain

LangChain cung cấp các công cụ để xây dựng, điều phối và triển khai các tác nhân AI tự động có thể xử lý các quy trình làm việc phức tạp, nhiều bước. Nó cho phép bạn tùy chỉnh các tác nhân AI của riêng mình cho công việc thực tế, kết nối chúng với các ứng dụng bạn đã sử dụng và hướng dẫn nhiều tác nhân xử lý các quy trình làm việc phức tạp mà không cần nhiều công sức.

Với LangChain, bạn có thể bắt đầu từ quy mô nhỏ, sau đó mở rộng. Thêm bộ nhớ để trợ lý của bạn ghi nhớ ngữ cảnh. Kết nối tìm kiếm, dữ liệu hoặc các hành động đơn giản. Cho phép trợ lý lập kế hoạch một vài bước, thử nghiệm chúng và báo cáo kết quả.

Giao diện phát triển phần mềm (IDE) trực quan của nó, LangGraph Studio, giúp xây dựng các tác nhân nhanh hơn.

Các tính năng nổi bật của LangChain

Xây dựng các tác nhân thông minh tùy chỉnh có thể gọi các công cụ và hợp tác để hoàn thành các công việc nhiều bước

Thêm bộ nhớ để cuộc hội thoại và lịch sử công việc luôn hữu ích

Kết hợp linh hoạt các nhà cung cấp mô hình, kho dữ liệu và API theo nhu cầu phát triển của bạn

Theo dõi các bước thực hiện trong thời gian thực để bạn có thể quan sát quá trình thực hiện công việc và can thiệp khi cần thiết

Quản lý các quy trình làm việc phức tạp, nhiều bước bằng ngôn ngữ biểu thức LangChain (LCEL)

Giới hạn của LangChain

Yêu cầu có kiến thức cơ bản về mã để tận dụng tối đa giá trị

Các bản phát hành nhanh có thể đồng nghĩa với việc có nhiều cập nhật hơn cho thiết lập của bạn

Hơn cả những gì bạn cần cho các tác vụ tự động hóa đơn giản

Giá cả của LangChain

Nhà phát triển : Bắt đầu miễn phí, sau đó thanh toán theo nhu cầu

Plus : $39/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về LangChain

G2 : 4.7/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về LangChain

Đánh giá của G2 đã nhấn mạnh:

Điều tôi thích nhất ở LangChain là cách nó giúp kết nối mượt mà các mô hình ngôn ngữ lớn (như OpenAI hoặc Cohere) với các công cụ, dữ liệu và API thực tế. Không chỉ đơn thuần là đưa ra lệnh cho mô hình—mà còn là việc kết nối các bước lại với nhau.

Điều tôi thích nhất ở LangChain là cách nó giúp kết nối mượt mà các mô hình ngôn ngữ lớn (như OpenAI hoặc Cohere) với các công cụ, dữ liệu và API thực tế. Không chỉ đơn thuần là kích hoạt mô hình—mà còn là việc kết nối các bước lại với nhau.

📖 Xem thêm: Các công cụ AI Agent hàng đầu để tăng cường năng suất và đổi mới

3. AutoGPT (Tốt nhất cho các tác nhân AI mã nguồn mở, liên tục)

qua AutoGPT

Trong tương lai gần, gần 7 trên 10 tương tác của khách hàng với nhà cung cấp dự kiến sẽ được quản lý bởi các công cụ tự động. Đây là một sự thay đổi lớn, và nó cho thấy tốc độ mà các kinh doanh đang dựa vào các trợ lý AI để xử lý các công việc hàng ngày.

AutoGPT hoàn toàn phù hợp với tương lai này. Khác với nhiều nền tảng khác khiến bạn bị giới hạn trong một "hộp đen", AutoGPT là mã nguồn mở và được thiết kế để linh hoạt. Bạn có thể tự triển khai, tạo ra các agent của riêng mình hoặc sử dụng các agent đã được xây dựng sẵn.

Sau khi được cài đặt, các agent này có thể hoạt động liên tục, kích hoạt dựa trên các sự kiện và xử lý các quy trình làm việc nhiều bước từ đầu đến cuối.

Các tính năng nổi bật của AutoGPT

Xây dựng các trợ lý AI liên tục có thể kích hoạt khi có tín hiệu và xử lý các công việc nhiều bước

Thiết kế tự động hóa quy trình làm việc mà không cần thiết lập phức tạp bằng các khối low-code

Tăng tốc các trường hợp sử dụng phổ biến với Agent Builder và thư viện các agent sẵn có

Đang theo dõi quá trình thực hiện công việc và nâng cao độ tin cậy với các tính năng giám sát và phân tích tích hợp sẵn

Sử dụng tính linh hoạt của mã nguồn mở để tích hợp các công cụ, API và logic tùy chỉnh cho các quy trình làm việc phức tạp

Giới hạn của AutoGPT

Việc tự triển khai và thiết lập Docker có thể tốn nhiều thời gian đối với các nhóm không có chuyên môn kỹ thuật

Bạn vẫn phải trả phí cho việc sử dụng API mô hình và các công cụ bên ngoài

Nền tảng đám mây đang trong giai đoạn triển khai giới hạn, do đó một số tính năng có thể yêu cầu các giải pháp thay thế

Giá cả của AutoGPT

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AutoGPT

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📮 ClickUp Insight: Trong cuộc khảo sát của chúng tôi, chỉ 10% người tham gia cho biết họ sử dụng trợ lý giọng nói (4%) hoặc các đại lý tự động (6%) cho các công việc AI, trong khi 62% còn lại ưa chuộng các công cụ cuộc hội thoại như ChatGPT và Claude. Việc áp dụng thấp của các trợ lý và đại lý có thể liên quan đến phạm vi ứng dụng hẹp của chúng trong các quy trình làm việc cụ thể hoặc các trường hợp sử dụng không cần thao tác tay. ClickUp mang đến cho bạn cả hai thế giới. ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý AI cuộc hội thoại có thể hỗ trợ bạn trong phạm vi rộng các trường hợp sử dụng. Mặt khác, các đại lý AI trong các kênh trò chuyện của ClickUp có thể trả lời câu hỏi, phân loại vấn đề hoặc thậm chí xử lý các công việc cụ thể!

4. AutoGen (Phù hợp nhất cho các thí nghiệm và nghiên cứu đa tác nhân linh hoạt)

qua AutoGen

Hiện nay, chúng ta đều biết rằng hầu hết các công cụ AI của Agentic hoạt động như những trợ lý độc lập. Chúng có thể trả lời truy vấn hoặc tự động hóa một bước, nhưng hiếm khi phát huy hiệu quả trong các tình huống đòi hỏi sự hợp tác và cải tiến liên tục.

AutoGen, được phát triển bởi Microsoft Research, có cách tiếp cận khác biệt. Đây là một khung phần mềm nguồn mở được thiết kế cho hợp tác đa tác nhân, nơi nhiều tác nhân thông minh có thể chia sẻ thông tin, phân chia vai trò và giải quyết vấn đề cùng nhau.

Thay vì dựa vào một mô hình duy nhất để xử lý mọi thứ trong một lệnh duy nhất, AutoGen khuyến khích bạn suy nghĩ theo hướng cuộc hội thoại.

Ví dụ, bạn có thể có một trợ lý Planner để phân tích mục tiêu, một trợ lý Doer để thực hiện các bước và thậm chí một trợ lý Reviewer để kiểm tra chất lượng.

Các tính năng nổi bật của AutoGen

Kích hoạt hợp tác đa tác nhân cho việc giải quyết vấn đề và nghiên cứu

Hỗ trợ tin nhắn không đồng bộ cho các quy trình làm việc có khả năng mở rộng và phân phối

Cho phép tích hợp với các công cụ bên ngoài, API và bộ nhớ để nâng cao khả năng AI

Cung cấp các công cụ đang theo dõi và gỡ lỗi để theo dõi quá trình thực thi công việc

Cung cấp hỗ trợ đa ngôn ngữ với Python và .NET cho các ứng dụng doanh nghiệp

Giới hạn của AutoGen

Phù hợp hơn cho việc thiết kế mẫu hơn là sử dụng trong môi trường kinh doanh sản xuất

Tài liệu và tài nguyên học tập vẫn còn giới hạn

Yêu cầu kỹ năng mã để tận dụng tối đa

Giá cả AutoGen

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét AutoGen

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về AutoGen

Bài đánh giá trên Reddit này chia sẻ:

AutoGen chắc chắn là lựa chọn hợp lý cho một số quy trình làm việc, đặc biệt nếu bạn đang hoạt động sâu trong hệ sinh thái Microsoft hoặc xây dựng các cuộc hội thoại đa tác nhân theo phong cách nghiên cứu ngay từ đầu.

AutoGen chắc chắn là lựa chọn hợp lý cho một số quy trình làm việc, đặc biệt nếu bạn đang hoạt động trong hệ sinh thái Microsoft hoặc xây dựng các cuộc hội thoại đa tác nhân theo phong cách nghiên cứu ngay từ đầu.

🧠 Bạn có biết: Cơ quan bản đồ quốc gia của Anh, Ordnance Survey, đã tìm ra một cách thông minh để giữ cho bản đồ của họ luôn cập nhật. Thay vì cử nhân viên đi khảo sát khắp nơi, họ sử dụng công nghệ thị giác máy tính và AI tự động để quét hình ảnh từ trên không và đường phố, phát hiện các yếu tố mới như đường mới hoặc tòa nhà. Điều này có nghĩa là bản đồ của họ có thể được cập nhật nhanh chóng hơn nhiều, đôi khi chỉ trong vài ngày, vì vậy khi bạn tra cứu một con đường xe đạp mới hoặc khu dân cư mới, thông tin chi tiết đã có sẵn.

5. Microsoft Copilot (Tốt nhất cho năng suất hàng ngày trong Microsoft 365)

qua Microsoft

Hầu hết các trợ lý AI đều nằm ngoài các công cụ hàng ngày của bạn, điều này có nghĩa là bạn phải chuyển tab. Microsoft Copilot khác biệt vì nó được tích hợp trực tiếp vào phần mềm mà hàng triệu người đã sử dụng - Word, Excel, Outlook, Teams và nhiều hơn nữa.

Thay vì sao chép nội dung giữa các ứng dụng, bạn có thể yêu cầu Copilot tóm tắt một chủ đề email, tạo slide từ tài liệu hoặc phân tích dữ liệu bảng tính, tất cả mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn.

Ví dụ, một quản lý đang chuẩn bị cho cuộc họp trên nhóm có thể yêu cầu Copilot trích xuất các điểm nổi bật từ hoạt động trò chuyện trong 30 ngày qua và soạn thảo, chỉnh sửa báo cáo trong Word.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Copilot

Thực hiện công việc trực tiếp trong các ứng dụng Microsoft 365 như Word, Excel, PowerPoint và Outlook

Tóm tắt các cuộc họp và chuỗi trò chuyện trong Microsoft Teams

Tạo bản nháp, báo cáo, bài thuyết trình và email ngay lập tức

Sử dụng Copilot Search để tìm kiếm và kết nối dữ liệu trên Microsoft 365 và các nền tảng khác

Tạo các đại lý kinh doanh tùy chỉnh với Copilot Studio cho nhân sự, tài chính hoặc công nghệ thông tin

Giới hạn của Microsoft Copilot

Chi phí cao hơn so với một số công cụ AI độc lập

Hiệu suất có thể chậm hơn đối với các yêu cầu dài hơn hoặc phức tạp hơn

Công việc tốt nhất trong hệ sinh thái của Microsoft, giới hạn tính linh hoạt cho các công cụ khác

Giá của Microsoft Copilot

Miễn phí

Microsoft Copilot Pro: $30/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Copilot

G2 : 4.4/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Microsoft Copilot

Đánh giá này trên G2 có tính năng:

Copilot giúp tôi tiết kiệm hàng giờ làm việc và cho phép tôi là nhà cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng của mình so với trước đây, nhờ hỗ trợ tôi trong các công việc phức tạp và phân tích.

Copilot giúp tôi tiết kiệm hàng giờ làm việc và cho phép tôi là nhà cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng của mình so với trước đây, nhờ hỗ trợ tôi trong các công việc phức tạp và phân tích.

👀 Cũng nên thử: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Microsoft Copilot để giúp cuộc sống và quy trình làm việc của bạn trở nên dễ dàng hơn

6. CrewAI (Tốt nhất cho việc xây dựng quy trình làm việc đa tác nhân mà bạn có thể thực sự triển khai)

qua CrewAI

Hiện nay, gần một nửa số khách hàng tin rằng các trợ lý AI có thể thể hiện sự đồng cảm khi giải quyết các vấn đề của họ.

Sự thay đổi trong niềm tin này đã thay đổi những gì kinh doanh mong đợi từ tự động hóa. Không còn đủ để một nhân viên chỉ hoàn thành một công việc.

CrewAI đưa quy trình này lên một tầm cao mới bằng cách giúp bạn xây dựng nhóm đại lý có thể hợp tác, phân công nhiệm vụ và thông báo cho các thành viên khi cần thiết. Thay vì một trợ lý làm công việc độc lập, bạn sẽ có một đội ngũ phối hợp nhịp nhàng, tương tự cách các nhóm thực tế giải quyết vấn đề.

Các cơ chế phối hợp tích hợp sẵn xử lý việc phân công công việc, đang theo dõi tiến độ và kiểm soát chất lượng.

Các tính năng nổi bật của CrewAI

Xây dựng quy trình làm việc đa tác nhân nhanh chóng bằng cách sử dụng studio không cần mã hoặc khung Python

Giao cho các nhân viên các vai trò khác nhau, chẳng hạn như nhà nghiên cứu, nhà phân tích hoặc nhân viên hỗ trợ, và để họ hợp tác với nhau

Tích hợp với các nền tảng đám mây hoặc triển khai tại chỗ để có thêm quyền kiểm soát

Theo dõi hiệu quả, ROI và hiệu suất với các công cụ quan sát tích hợp sẵn

Mở rộng quy mô qua các bộ phận với các mẫu và phần mở rộng có thể tái sử dụng

Giới hạn của CrewAI

Yêu cầu một số kiến thức về Python cho các trường hợp sử dụng nâng cao

Tài liệu và ví dụ có thể cảm thấy giới hạn so với các khung công cụ khác

Có thể phức tạp hơn mức cần thiết cho các quy trình làm việc đơn giản

Giá cả của CrewAI

Orchestration: Nguồn mở

Gói Cơ bản: $99/tháng

Tiêu chuẩn: $500/tháng

Pro: $1000/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CrewAI

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về CrewAI

Bài đánh giá G2 này chia sẻ:

Tôi rất thích cách dễ dàng để định nghĩa các đại lý chuyên biệt với vai trò và trách nhiệm riêng biệt, sau đó cho phép họ hợp tác trong một quy trình làm việc có cấu trúc. Khả năng tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) khác nhau, tùy chỉnh công cụ cho từng đại lý và định nghĩa các công việc động thông qua cấu trúc nhóm mang lại sức mạnh và tính linh hoạt lớn. Điều này rất tuyệt vời cho việc xây dựng hệ thống đa đại lý mà không cần phải bắt đầu từ đầu.

Tôi rất thích cách dễ dàng để định nghĩa các đại lý chuyên biệt với vai trò và trách nhiệm riêng biệt, sau đó cho phép họ hợp tác trong một quy trình làm việc có cấu trúc. Khả năng tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) khác nhau, tùy chỉnh công cụ cho từng đại lý và định nghĩa các công việc động thông qua cấu trúc nhóm mang lại sức mạnh và tính linh hoạt cao. Điều này rất tuyệt vời cho việc xây dựng hệ thống đa đại lý mà không cần phải bắt đầu từ đầu.

📖 Xem thêm: Ví dụ về các trợ lý AI mạnh mẽ đang thay đổi các ngành công nghiệp

7. AgentGPT (Tốt nhất cho việc tạo các tác nhân tự động dựa trên công việc)

qua AgentGPT

AgentGPT của Reworkd giúp bạn dễ dàng biến một ý tưởng duy nhất thành một trợ lý AI hoạt động dựa trên ý tưởng đó.

Thay vì phải phân tích từng hướng dẫn một cách thủ công, bạn chỉ cần đặt mục tiêu, và nền tảng sẽ tự động chia nhỏ thành các bước nhỏ hơn và hoàn thành từng bước một.

Dù là lập kế hoạch cho một chuyến đi, soạn thảo báo cáo hay phát triển ý tưởng cho một chiến dịch, AgentGPT sẽ cho bạn thấy cách các tác nhân tự động có thể giảm bớt gánh nặng trong công việc hàng ngày.

Bạn có thể cho phép đại lý truy cập dữ liệu của bạn hoặc tìm kiếm trên Google, và sử dụng các mẫu có sẵn cho các trường hợp sử dụng phổ biến để bắt đầu nhanh chóng.

Các tính năng nổi bật của AgentGPT

Phân chia các mục tiêu phức tạp thành các công việc nhỏ hơn, dễ quản lý

Tự động hóa các quy trình nghiên cứu và báo cáo lặp đi lặp lại

Tạo ý tưởng và nội dung với các lệnh đơn giản

Tích hợp với API và các công cụ của bên thứ ba để mở rộng các trường hợp sử dụng

Cung cấp giao diện thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người dùng nâng cao

Giới hạn của AgentGPT

Phiên bản miễn phí giới hạn số lượng nhân viên và vòng lặp công việc

Tùy chỉnh có thể yêu cầu kiến thức kỹ thuật

Hiệu suất có thể chậm lại khi sử dụng nặng

Giá cả của AgentGPT

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AgentGPT

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về AgentGPT

Đánh giá của G2 đã ghi chú:

AgentGPT là một trong những nền tảng hàng đầu nơi bạn có thể nhận được kết quả quan trọng và chính xác, có thể được sử dụng trong công ty để đưa ra những ý tưởng độc đáo và sáng tạo.

AgentGPT là một trong những nền tảng hàng đầu nơi bạn có thể nhận được kết quả quan trọng và chính xác, có thể được sử dụng trong công ty để đưa ra những ý tưởng độc đáo và sáng tạo.

👀Thông tin thú vị: Deloitte, EY, PwC và KPMG đang nghiên cứu các hệ thống AI không chỉ hỗ trợ mà còn tự động thực hiện các công việc. Các nền tảng AI tự động của Deloitte (Zora AI) và EY (EY. ai) có thể tự quản lý các công việc như quản lý tài chính và tuân thủ quy định, nhằm chuyển đổi mô hình tư vấn từ tính theo giờ sang tạo ra giá trị thực tế.

qua Zapier

Zapier AI là nơi công việc hàng ngày gặp gỡ AI thực tiễn.

Thay vì bắt đầu từ trang trống, bạn mô tả những gì bạn muốn, và Zapier sẽ tích hợp các tính năng thông minh vào các công cụ bạn đã sử dụng. Nó kết nối với hàng nghìn ứng dụng, theo dõi các thời điểm quan trọng và hoàn thành công việc một cách trọn vẹn.

Nếu thế giới của bạn hoạt động dựa trên biểu mẫu, lịch, CRM, bảng tính và trò chuyện, Zapier AI sẽ tích hợp một cách mượt mà. Nó có thể chào đón mọi khách hàng tiềm năng mới, làm sạch dữ liệu, làm giàu dữ liệu và gửi nó đến đường ống phù hợp.

Điều tuyệt vời nhất là sự thân thiện của nó. Bạn có thể phác thảo ý tưởng bằng ngôn ngữ thông thường và có được luồng công việc hoạt động trong vài phút.

Các tính năng điều phối của Zapier cũng cho phép bạn tạo chatbot và các đại lý AI tùy chỉnh và kết nối chúng với kiến thức của công ty để thực hiện các công việc hàng ngày.

Các tính năng tốt nhất của Zapier AI

Kết nối AI với hơn 8.000 ứng dụng mà không cần tốn nhiều công sức bằng cách sử dụng Zapier MCP

Tạo tự động hóa bằng cách nhập lệnh với AI builder

Nhận các gợi ý hữu ích khi bạn xây dựng với Copilot

Tạo Agents cho các công việc phức tạp hơn như lập kế hoạch và tóm tắt

Tạo chatbot, biểu mẫu, trang web và ứng dụng đơn giản với Chatbots, Giao diện và Bảng

Giới hạn của Zapier AI

Các nhánh phức tạp thường cần điều chỉnh thủ công

Các công cụ AI đang được cải thiện, nhưng vẫn còn cơ bản để thực sự thích ứng với công việc

Chi phí có thể tăng lên khi bạn thêm Chatbots, Bảng, Giao diện hoặc Đại lý

Tốt nhất khi có kết nối internet ổn định và thử nghiệm một chút trước khi tin tưởng sử dụng trong sản xuất

Giá cả của Zapier AI

Miễn phí

Pro : $29.99/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm : 103. 50 USD/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp : Giá cả tùy chỉnh

Phụ kiện Chatbots/Giao diện/Bảng: Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng (mỗi gói)

AI Agents: Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $50/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zapier AI

G2 : 4.5/5 (1.392 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.023 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Zapier AI

Đánh giá của Capterra chia sẻ:

Tổng thể, trải nghiệm của tôi với Zapier rất tích cực. Nó đã giúp tôi tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, giải phóng thời gian cho các hoạt động chiến lược hơn. Các "Zaps" rất đáng tin cậy, và Zapier cung cấp tài liệu hướng dẫn rõ ràng để khắc phục lỗi hoặc xây dựng các quy trình làm việc phức tạp hơn.

Tổng thể, trải nghiệm của tôi với Zapier rất tích cực. Nó đã giúp tôi tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, giải phóng thời gian cho các hoạt động chiến lược hơn. Các "Zaps" rất đáng tin cậy, và Zapier cung cấp tài liệu hướng dẫn rõ ràng để khắc phục lỗi hoặc xây dựng các quy trình làm việc phức tạp hơn.

📖 Xem thêm: Các loại trợ lý AI để nâng cao hiệu quả kinh doanh

9. Adept AI (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp cần tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp trên nhiều ứng dụng)

qua Adept AI

Tôi luôn coi AI là công nghệ sâu sắc nhất mà nhân loại đang công việc... sâu sắc hơn cả lửa, điện hay bất kỳ điều gì chúng ta đã hoàn thành trong quá khứ.

Tôi luôn coi AI là công nghệ sâu sắc nhất mà nhân loại đang làm công việc... sâu sắc hơn cả lửa, điện hay bất kỳ điều gì chúng ta đã hoàn thành trong quá khứ.

Góc nhìn này phản ánh cả tiềm năng và thách thức của AI. Trong khi nhiều công cụ hiện nay có thể tự động hóa các công việc đơn giản một cách hiệu quả, rất ít công cụ có thể xử lý đáng tin cậy các quy trình làm việc phức tạp, liên quan đến nhiều ứng dụng mà các doanh nghiệp thực tế phụ thuộc vào.

Adept AI được thiết kế để lấp đầy khoảng trống đó. Bằng cách kết hợp dữ liệu đào tạo độc quyền, mô hình đa phương thức và lớp thực thi độc đáo, nó có thể chuyển đổi các hướng dẫn đơn giản thành các hành động cụ thể trên các trang web, tệp PDF và phần mềm doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật của Adept AI

Dịch các hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên trực tiếp thành các quy trình làm việc từ đầu đến cuối trên các ứng dụng web và công cụ doanh nghiệp

Tìm kiếm và tương tác với các yếu tố trên màn hình như nút, liên kết và trường nhập liệu với độ chính xác cao

Trả lời các câu hỏi từ các nguồn phức tạp, bao gồm PDF, biểu đồ và bảng, thông qua tính năng Web VQA của nó

Quản lý các quy trình làm việc quy mô lớn với khả năng thích ứng với thay đổi hệ thống và yêu cầu bảo trì tối thiểu

Giới hạn của Adept AI

Dành chủ yếu cho người dùng doanh nghiệp, khiến nó ít phù hợp cho sử dụng cá nhân hoặc quy mô nhỏ

Tài liệu và tài nguyên học tập có thể cảm thấy giới hạn đối với người dùng mới không có nền tảng kỹ thuật

Giá cả có thể tăng nhanh chóng đối với các kinh doanh có yêu cầu cao về số lượng cuộc gọi API

Phụ thuộc mạnh vào dữ liệu đào tạo chất lượng, có thể bị thiên vị hoặc không đầy đủ

Giá cả của Adept AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Adept AI

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Adept AI

Người dùng SoftwareReviews này chia sẻ:

*Điều làm nên sự khác biệt của Adept AI là nó mang lại cảm giác như một trợ lý thực sự chứ không chỉ là một công cụ. Nó có thể hiểu các hướng dẫn phức tạp và thực hiện chúng trên nhiều ứng dụng khác nhau, không chỉ đơn thuần cung cấp câu trả lời. Nó cũng hoạt động tốt cho cả người dùng kỹ thuật và không kỹ thuật, khiến nó linh hoạt hơn nhiều so với các công cụ AI khác

*Điều làm nên sự khác biệt của Adept AI là nó mang lại cảm giác như một trợ lý thực sự chứ không chỉ là một công cụ. Nó có thể hiểu các hướng dẫn phức tạp và thực hiện chúng trên nhiều ứng dụng khác nhau, không chỉ đơn thuần cung cấp câu trả lời. Nó cũng hoạt động tốt cho cả người dùng kỹ thuật và không kỹ thuật, khiến nó linh hoạt hơn nhiều so với các công cụ AI khác

10. UiPath (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp lớn cần mở rộng tự động hóa thông minh)

qua UiPath

UiPath, lâu nay được công nhận là một trong những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tự động hóa quy trình robot, nay cũng cung cấp các giải pháp AI tự động hóa cho doanh nghiệp.

Khác với RPA truyền thống, vốn tuân theo các quy tắc cứng nhắc, UiPath kết hợp các tác nhân AI, robot và con người vào một lớp điều phối duy nhất. Bạn có thể tạo các tác nhân tùy chỉnh và cho phép chúng đưa ra quyết định dựa trên xác suất dựa trên mục tiêu và bối cảnh.

Điều này có nghĩa là, ví dụ, một nhân viên xử lý yêu cầu bồi thường tại một công ty y tế có thể dựa vào UiPath để đọc hóa đơn, phân loại chúng bằng AI, chuyển các trường hợp ngoại lệ cho con người và hoàn tất quy trình làm việc.

UiPath là nhà cung cấp giải pháp chín muồi, bảo mật và có khả năng mở rộng cao cho các doanh nghiệp đang nỗ lực giảm chi phí và đẩy nhanh quy trình.

Các tính năng nổi bật của UiPath

Quản lý các tác nhân AI, robot và con người trên một nền tảng thống nhất

Tạo các đại lý tùy chỉnh với các công cụ không cần lập trình như Agent Builder

Theo dõi và mở rộng quy mô các đại lý với UiPath Maestro để quản lý và tăng cường khả năng hiển thị

Tự động hóa các quy trình làm việc có nhiều tài liệu với tính năng Hiểu Biết Tài Liệu được hỗ trợ bởi AI

Kết nối mượt mà với SAP, Salesforce, Microsoft 365 và hơn 40 ứng dụng doanh nghiệp khác

Giới hạn của UiPath

Đường cong học tập dốc cho các tính năng nâng cao như điều phối đa tác nhân

Sử dụng tài nguyên cao đòi hỏi các máy tính mạnh mẽ

Giá cả và giấy phép có thể phức tạp đối với các trường hợp sử dụng quy mô nhỏ

Giá cả của UiPath

Cơ bản : $25/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn : Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về UiPath

G2 : 4.6/5 (hơn 7.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 700 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về UiPath

Đánh giá của G2 cho biết:

Nền tảng UiPath mới cho Tự động hóa Agentic là một bước tiến lớn trong lĩnh vực tự động hóa doanh nghiệp. Điểm nổi bật nhất là khả năng tích hợp các tác nhân AI, robot và hợp tác con người vào một lớp điều phối thông minh duy nhất.

Nền tảng UiPath mới cho Tự động hóa Agentic là một bước tiến lớn trong lĩnh vực tự động hóa doanh nghiệp. Điểm nổi bật nhất là khả năng tích hợp các tác nhân AI, robot và hợp tác con người vào một lớp điều phối thông minh duy nhất.

11. Orby (Phù hợp nhất cho các quy trình tự động hóa có yêu cầu kiểm toán, có rủi ro cao và phải chính xác ngay từ lần đầu tiên)

qua Orby

Orby đi theo một hướng khác biệt so với các tác nhân LLM theo phương pháp "prompt-and-pray". Nó dựa trên AI thần kinh-biểu tượng và Mô hình Hành động Lớn (LAM) để lập kế hoạch các hành động theo từng bước qua các ứng dụng và giao diện người dùng, sau đó hiển thị công việc với lý luận có thể theo dõi.

Trên thực tế, điều đó có nghĩa là bạn có thể tự động hóa các quy trình đa hệ thống (kết thúc tài chính, kiểm toán chi phí, quản lý nhà cung cấp) với quy trình thực thi minh bạch, có thể kiểm chứng thay vì các thuật toán heuristic mờ ám.

Các vòng phản hồi lặp lại* trong hệ thống giúp cải thiện độ chính xác và hiệu suất của nó theo thời gian.

Sau khi được Uniphore mua lại, điểm mạnh của Orby là độ tin cậy, bảo mật cấp doanh nghiệp và thời gian thu hồi giá trị được tính bằng ngày - không phải quý.

Các tính năng nổi bật của Orby

Cung cấp lý giải từng bước thông qua AI thần kinh-biểu tượng để đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn

Tự động hóa các quy trình phức tạp đa ứng dụng bằng mô hình Large Action Model (LAM) độc quyền, ActIO

Trích xuất và xử lý dữ liệu từ tài liệu ngay lập tức với Agentic Document Understanding

Sử dụng khả năng tự phục hồi của ActIO để tối ưu hóa liên tục

Khám phá quy trình làm việc một cách im lặng với tính năng phát hiện quy trình nền để tự động hóa quản lý dự án an toàn

Đảm bảo bảo mật doanh nghiệp với quyền truy cập dựa trên vai trò, mã hóa và các biện pháp kiểm soát tuân thủ nghiêm ngặt

Hoặc do giới hạn

Cung cấp một hệ sinh thái nhỏ hơn với các mẫu có sẵn so với UiPath hoặc Zapier

Yêu cầu quản lý thay đổi tổ chức để áp dụng các quy trình làm việc "tự chủ có hướng dẫn"

Giá cả tập trung vào doanh nghiệp và không thân thiện với người dùng tự phục vụ

Giá cả của Orby

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Orby

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI để tự động hóa các công việc

12. Beam (Phù hợp nhất cho việc xây dựng lực lượng lao động AI chuyên biệt cho từng ngành)

qua Beam

Beam áp dụng một phương pháp táo bạo bằng cách vị trí các trợ lý AI cho quản lý dự án, không chỉ như những trợ lý mà còn như một lực lượng lao động sẵn sàng cho doanh nghiệp.

Khác với nhiều công cụ tập trung vào tự động hóa chung chung, Beam cung cấp một danh mục rộng lớn các trợ lý AI được xây dựng sẵn được tùy chỉnh cho các ngành như nhân sự, tài chính, bán lẻ, y tế và pháp lý.

Nền tảng AgentOS của nó kết nối mọi thứ lại với nhau, cho phép kinh doanh vận hành các hệ thống đa tác nhân một cách đáng tin cậy, chính xác, tuân thủ và nhanh chóng.

Các tổ chức có thể lựa chọn triển khai trên đám mây hoặc chọn triển khai tại chỗ và lưu trữ dữ liệu trong nội bộ.

Tính năng nổi bật của Beam

Triển khai các tác nhân AI đã được xây dựng sẵn cho các quy trình làm việc trong lĩnh vực nhân sự, tài chính, y tế, pháp lý và bán lẻ

Tự động hóa các quy trình phức tạp, đa hệ thống với AgentOS và thiết kế mô-đun

Hỗ trợ học tập liên tục và thích ứng thông qua các quy trình làm việc AI tự động

Kích hoạt hợp tác đa tác nhân để có hệ thống tự động hóa doanh nghiệp đồng bộ hơn

Tùy chỉnh các tác nhân theo quy trình hoạt động tiêu chuẩn của công ty bạn

Giới hạn của Beam

Yêu cầu tùy chỉnh cho các quy trình làm việc chuyên biệt ngoài danh mục có sẵn

Sự minh bạch về giá cả bị giới hạn, với các tính năng cấp doanh nghiệp chỉ có thể truy cập qua các bản demo

Có thể đòi hỏi thời gian làm quen đối với các nhóm nhỏ khi áp dụng hệ thống đa tác nhân

Giá cả của Beam

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Beam

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Beam

Báo cáo đánh giá của Gartner chia sẻ:

Sử dụng Beam AI mang lại trải nghiệm mượt mà và hiệu quả, với giao diện dễ sử dụng, hiệu suất ổn định và giá trị rõ ràng trong các công việc hàng ngày.

Sử dụng Beam AI mang lại trải nghiệm mượt mà và hiệu quả, với giao diện dễ sử dụng, hiệu suất ổn định và giá trị rõ ràng trong các công việc hàng ngày.

👀Thông tin thú vị: Walmart đang triển khai bốn "siêu đại lý" được hỗ trợ bởi AI tự động hóa để thay đổi cách mọi người mua sắm và công việc với công ty. Một trong số đó, có tên là Sparky, đã có thể đề xuất sản phẩm cho một buổi tập luyện hoặc tóm tắt các đánh giá. Sắp tới, nó thậm chí sẽ sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh để quét những gì có trong tủ lạnh của bạn và đề xuất công thức nấu ăn ngay lập tức.

13. AskUI (Tốt nhất cho tự động hóa đa thiết bị với AI thị giác)

qua AskUI

Gần 92% doanh nghiệp cho biết họ sẽ tăng đầu tư vào AI trong ba năm tới. Tuy nhiên, trong khi nhiều công cụ tập trung vào quy trình làm việc dựa trên web, chúng thường bỏ qua thực tế rằng các doanh nghiệp hoạt động trên sự kết hợp của máy tính để bàn, ứng dụng di động và hệ thống cũ.

AskUI lấp đầy khoảng trống đó với các Vision Agents có thể nhìn và hành động trên bất kỳ thiết bị nào, khiến việc tự động hóa trở nên tự nhiên như khi nhờ đồng nghiệp giúp đỡ. Bạn có thể thiết kế và xây dựng các quy trình tự động hóa mà không cần biết mã hay API.

Điều này đặc biệt hữu ích cho việc kiểm thử ứng dụng, xử lý tài liệu và tự động hóa tác vụ trong các môi trường hỗn hợp.

Các tính năng nổi bật của AskUI

Tự động hóa quy trình làm việc trên các thiết bị Windows, macOS, Linux, iOS và Android

Thực hiện kiểm thử giao diện người dùng (UI) và hiển thị với Vision Agents

Xử lý tài liệu và trích xuất dữ liệu bằng công nghệ nhận dạng dựa trên AI

Tích hợp mượt mà với các công cụ như Jira, GitHub, Jenkins và SharePoint

Hỗ trợ cả thư viện Vision Agent mã nguồn mở và các mô hình cấp doanh nghiệp

Giai đoạn giới hạn của AskUI

Giá cả không minh bạch, yêu cầu liên hệ trực tiếp với bộ phận bán hàng cho các kế hoạch lớn hơn

Các trường hợp sử dụng nâng cao có thể yêu cầu thiết lập kỹ thuật phức tạp hơn so với tự động hóa cơ bản

Đường cong học tập cho các nhóm mới làm quen với các phương pháp tự động hóa trực quan

Giá cả của AskUI

Nguồn mở: Miễn phí

Nhà phát triển : $57.07 (€49)/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp : $173,55 (€149)/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

📖 Xem thêm: Các công cụ tạo quy trình làm việc AI hàng đầu cho quy trình làm việc hiệu quả

Khi KPMG Australia giới thiệu TaxBot, một trợ lý AI có khả năng soạn thảo báo cáo tư vấn thuế dài 25 trang chỉ trong một ngày, điều này đã cho thấy tiềm năng biến đổi của AI tự động.

Thay vì mất hàng tuần cho các công việc lặp đi lặp lại, các chuyên gia có thể tập trung vào các quyết định và chiến lược có giá trị cao hơn trong khi AI xử lý các công việc nặng nhọc.

Đã được chứng minh rằng AI tự động hóa không chỉ là lý thuyết. Nó đang thay đổi cách các ngành công nghiệp hàm ngay lúc này. Hãy cùng xem qua một số ứng dụng nổi bật nhất của nó:

Tự động hóa quy trình tài chính như kiểm tra tuân thủ, kiểm toán, phát hiện gian lận và thậm chí nghiên cứu đầu tư ở quy mô mà con người không thể sánh kịp

Quản lý chuỗi cung ứng bằng cách dự báo nhu cầu, điều chỉnh lộ trình vận chuyển trong trường hợp gián đoạn và tối ưu hóa kho hàng để giảm thiểu trễ hẹn và chi phí

cung cấp hỗ trợ khách hàng 24/7* với các trợ lý AI có thể trả lời câu hỏi, giải quyết vấn đề và chuyển tiếp các trường hợp phức tạp khi cần thiết

Hỗ trợ các hàm nhân sự thông qua sàng lọc hồ sơ, lịch trình phỏng vấn, các công việc onboarding và phân tích phản hồi của nhân viên

Bảo vệ hạ tầng kỹ thuật số bằng cách xác định lỗ hổng, phát hiện các bất thường trong thời gian thực và mô phỏng các cuộc tấn công mạng để củng cố hệ thống phòng thủ

Đẩy mạnh các đột phá trong y tế bằng cách phân tích hình ảnh y tế, đánh giá lịch sử bệnh án của bệnh nhân và đề xuất các phác đồ điều trị cá nhân hóa

Cung cấp sức mạnh cho các hệ thống tự động như xe tự lái, robot kho hàng và các tác nhân sản xuất có khả năng thích ứng với điều kiện thực tế

Thách thức và Giới hạn của Agentic AI

Mặc dù AI tự động hóa hứa hẹn nhiều tiềm năng, thực tế là nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Các công cụ này đang học cách thích nghi với cách công việc của con người và tổ chức, và hành trình đó đi kèm với những thách thức đáng chú ý.

Để bạn không bị bất ngờ, đây là những điều cần lưu ý:

Quyết định có thể cảm thấy như một hộp đen, khiến người dùng không chắc chắn về cách kết quả được đưa ra

Các quy trình làm việc nhiều bước đôi khi gặp trục trặc, nơi một sai sót nhỏ có thể làm hỏng toàn bộ quy trình

Việc tích hợp với các hệ thống cũ hoặc cứng nhắc có thể làm chậm quá trình triển khai và giới hạn tiềm năng

Dữ liệu nhạy cảm cần được xử lý cẩn thận, và việc cấp quyền truy cập quá mức cho các trợ lý AI có thể gây ra lo ngại về niềm tin và bảo mật

Kết quả chỉ tốt như dữ liệu đằng sau chúng, và dữ liệu lỗi thời hoặc thiên vị có thể dẫn đến kết quả không ổn định

📖 Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng tự động hóa quy trình làm việc AI để đạt năng suất tối đa

Xu hướng và Phát triển Tương lai của Agentic AI

Agentic AI hứa hẹn những thay đổi lớn trong những năm tới. Không chỉ thay đổi cách kinh doanh hoạt động, mà còn cách mọi người trải nghiệm các dịch vụ hàng ngày. Dưới đây là một số hướng phát triển đặc biệt gần kề:

1. Hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh thông minh hơn

Hỗ trợ sẽ trở nên tự nhiên hơn và ít giống như đang trò chuyện với một kịch bản. AI sẽ phát hiện và khắc phục vấn đề trước khi bạn thậm chí đề cập đến chúng.

Một số công ty đã thử nghiệm thành công công nghệ này, và Gartner dự đoán rằng trong tương lai gần, AI sẽ tự động giải quyết 80% các vấn đề dịch vụ thông thường, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành.

2. Các nhóm nhân viên làm việc cùng nhau

Thay vì một công cụ làm mọi việc, chúng ta sẽ thấy nhiều tác nhân giao tiếp và chia sẻ công việc. Một tác nhân có thể theo dõi các tuyến vận chuyển, một tác nhân khác có thể điều chỉnh dự báo tài chính, và một tác nhân khác có thể cập nhật tin nhắn khách hàng theo thời gian thực.

Hãy xem nó như một nhóm kỹ thuật số hoạt động âm thầm phía sau để nhóm con người có thể tập trung vào những quyết định quan trọng hơn.

3. Vai trò quan trọng hơn trong các trường nhạy cảm

Trong các lĩnh vực như y tế và tài chính, nơi độ chính xác và sự tin cậy là yếu tố quan trọng nhất, AI sẽ đóng một vai trò cẩn trọng hơn nhưng vẫn vô cùng quan trọng.

Các hệ thống này sẽ cung cấp một lớp hỗ trợ bổ sung, từ việc giúp các bác sĩ phát hiện các trường hợp khẩn cấp nhanh hơn đến việc phát hiện các hoạt động tài chính bất thường trước khi chúng gây ra hậu quả xấu.

Sử dụng ClickUp và xem các nhân viên của bạn làm việc cần làm

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã khám phá rất nhiều khía cạnh về cách các công cụ AI tự động hóa đang thay đổi cách con người công việc, giải quyết vấn đề và hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi công cụ mang đến những tính năng độc đáo, nhưng điều thường bị bỏ qua là bức tranh tổng thể về cách tất cả các thành phần này hoạt động cùng nhau.

Đó chính là điểm nổi bật của ClickUp. Với ClickUp Brain và AI Agents, các công việc được xử lý trước khi chúng tích tụ, dự án luôn đi đúng hướng mà không cần kiểm tra liên tục, và hỗ trợ trở nên nhanh chóng và thân thiện hơn.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Với mọi thứ từ tài liệu dự án, công việc, quy trình làm việc của nhóm (SOP) đến các trò chuyện đều được tích hợp trong một không gian làm việc kết nối, ClickUp giải quyết vấn đề phân tán AI và thiếu bối cảnh. AI có thể truy cập vào công việc của bạn và tất cả các ứng dụng kết nối để quản lý công việc hiệu quả hơn cho bạn.

Nếu bạn đang băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu với Agentic AI, ClickUp là bước đầu tiên an toàn. Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tự động hóa truyền thống thường tuân theo một bộ quy tắc cố định. Ngược lại, Agentic AI có thể đưa ra quyết định tức thì, thích ứng với thay đổi và hoàn thành các công việc từ đầu đến cuối mà không cần hướng dẫn liên tục. Nó cảm giác ít giống việc nhấn nút và nhiều hơn như công việc với một đồng nghiệp thông minh.

Đúng vậy, hoàn toàn đúng. Bạn không cần phải là một tập đoàn lớn để hưởng lợi. Nhiều công cụ được thiết kế để mở rộng quy mô, vì vậy ngay cả các nhóm nhỏ cũng có thể sử dụng chúng để giảm bớt công việc lặp đi lặp lại và giải phóng thời gian cho những việc thực sự quan trọng, như phục vụ khách hàng hoặc phát triển kinh doanh.

Không có một lựa chọn "tốt nhất" cho tất cả mọi người, vì điều này phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Một số công cụ cung cấp phiên bản miễn phí với nhiều tính năng cơ bản như tự động hóa tác vụ hoặc hỗ trợ khách hàng đơn giản. Nếu bạn mới bắt đầu, việc thử nghiệm kế hoạch miễn phí là cách tuyệt vời để xem gì phù hợp với bạn trước khi đầu tư thêm.

Hầu hết các nền tảng hàng đầu đều coi trọng vấn đề bảo mật, với các biện pháp bảo vệ như mã hóa, kiểm soát truy cập và nhật ký kiểm tra chi tiết. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chọn các công cụ minh bạch về cách họ xử lý dữ liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ của ngành của bạn.

Ngành tài chính, y tế và dịch vụ khách hàng đang chứng kiến những lợi ích lớn nhất hiện nay. Nhưng sự thật là, bất kỳ trường nào có quy trình lặp đi lặp lại, lượng dữ liệu lớn hoặc tương tác với khách hàng đều có thể hưởng lợi. Từ chuỗi cung ứng đến nhân sự, AI tự động đang bắt đầu làm cho công việc trở nên trơn tru hơn ở mọi nơi.