10 mẫu biểu theo dõi việc học kỹ năng miễn phí

Theo Báo cáo Tương lai của Việc làm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 63% nhà tuyển dụng cho rằng khoảng cách kỹ năng là rào cản chính đối với quá trình chuyển đổi kinh doanh. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp có chế độ xem rõ ràng và cập nhật về các kỹ năng hiện có trong lực lượng lao động của mình.

Đó chính là lúc các công cụ theo dõi việc học kỹ năng có thể giúp ích.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua 10 mẫu biểu theo dõi phát triển kỹ năng miễn phí, sẵn sàng sử dụng. Các mẫu này bao quát mọi khía cạnh, từ kế hoạch phát triển cá nhân đến ma trận kỹ năng và năng lực của nhóm. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng chúng để năng lực của nhóm luôn được hiển thị rõ ràng và có thể áp dụng vào thực tế.

Tổng quan về các mẫu biểu theo dõi việc học kỹ năng Miễn phí

Mẫu biểu theo dõi việc học kỹ năng là gì?

Mẫu biểu theo dõi việc học kỹ năng là một khung sẵn có giúp cá nhân và nhóm ghi chép, theo dõi và đánh giá tiến độ trong việc nắm bắt các kỹ năng mới.

Hầu hết các tổ chức đều gặp khó khăn với dữ liệu phân tán về kỹ năng và năng lực của nhân viên. Thông tin nằm rải rác trong các bảng tính và thư mục, khiến các nhà quản lý không thể theo dõi được ai đã được đào tạo về nội dung gì.

Sự phân mảnh này tạo ra những điểm mù lớn khi bạn lập kế hoạch dự án, quyết định thăng chức hoặc đầu tư vào đào tạo. Các nhóm thường phải lặp lại các nỗ lực đào tạo và bỏ sót những khoảng trống kỹ năng quan trọng do thiếu dữ liệu.

Với các mẫu có cấu trúc rõ ràng, bạn không cần phải đoán xem ai biết gì. Sử dụng các ma trận kỹ năng này, bạn có thể xem các năng lực hiện tại, đang theo dõi các cột mốc học tập và xác định những lĩnh vực cần phát triển. 👀

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ và hợp nhất dữ liệu phát triển nhân lực của bạn bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp. Bạn có thể định dạng, sắp xếp và thêm bối cảnh cho các công việc bằng cách tạo menu thả xuống cho các mức độ thành thạo hoặc thêm trường ngày tháng để đang theo dõi chứng chỉ.

📮ClickUp Insight: 33% số người được hỏi của chúng tôi cho rằng phát triển kỹ năng là một trong những trường hợp sử dụng AI mà họ quan tâm nhất. Ví dụ, nhân viên không có chuyên môn kỹ thuật có thể muốn học cách tạo các đoạn mã cho trang web bằng công cụ AI. Trong những trường hợp như vậy, AI càng hiểu rõ bối cảnh công việc của bạn, phản hồi của nó sẽ càng tốt hơn. Là ứng dụng đa năng dành cho công việc, AI của ClickUp rất xuất sắc trong lĩnh vực này. Nó biết bạn đang làm việc trên dự án nào và có thể đề xuất các bước cụ thể hoặc thậm chí thực hiện các công việc như tạo đoạn mã một cách dễ dàng.

🎥 Xây dựng thói quen học tập đều đặn là yếu tố thiết yếu cho sự phát triển kỹ năng, và các công cụ theo dõi được hỗ trợ bởi AI có thể giúp tự động hóa quy trình này. Hãy xem video này để tìm hiểu cách các công cụ theo dõi thói quen dựa trên AI bổ sung cho hệ thống học tập kỹ năng bằng cách theo dõi tiến độ hàng ngày của bạn và giúp bạn duy trì trách nhiệm.

10 mẫu biểu theo dõi việc học kỹ năng miễn phí dành cho nhóm

Việc xây dựng một hệ thống theo dõi từ đầu thường mất 4-8 giờ để thiết lập, chưa kể đến việc bảo trì liên tục. Và hầu hết các bảng tính tự làm đều bị bỏ rơi trong vòng ba tháng.

Thay vào đó, hãy bắt đầu theo dõi năng lực ngay lập tức bằng cách sử dụng các mẫu ClickUp. Duyệt qua các khung mẫu có sẵn cho Spaces, thư mục và Danh sách công việc, sau đó tùy chỉnh chúng để phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của bạn. ✨

1. Mẫu lập bản đồ kỹ năng của ClickUp

Sắp xếp và theo dõi kỹ năng của nhân viên bằng Mẫu lập bản đồ kỹ năng ClickUp

Mẫu Bản đồ Kỹ năng của ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về bộ kỹ năng của nhóm. Bạn có thể sử dụng nó để sắp xếp các kỹ năng theo bộ phận, vai trò hoặc dự án để phát hiện ngay lập tức những lỗ hổng.

Một quản lý kỹ thuật có thể sử dụng mẫu này để lập bản đồ các năng lực kỹ thuật trong một nhóm đang phát triển và nhanh chóng xác định các ưu tiên đào tạo.

🌻 Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Cài đặt thang đo trình độ tùy chỉnh để xác định chính xác những lĩnh vực mà nhóm của bạn vượt trội

Chuyển đổi ngay lập tức từ theo dõi cấp cá nhân sang theo dõi nhóm với nhiều chế độ xem ClickUp

Lọc nhân viên đã được chứng nhận hoặc có kỹ năng cao khi phân công công việc với sự hỗ trợ của các Trường Tùy chỉnh

Tự động tổng hợp phân phối kỹ năng và làm nổi bật các lỗ hổng bằng ClickUp Brain

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm cần có cái nhìn tổng quan trực quan về kỹ năng giữa các bộ phận hoặc vai trò công việc.

💟 Tặng kèm: Biến bảng theo dõi kỹ năng của bạn thành một “trung tâm điều hành kỹ năng” trực tuyến với ClickUp Brain MAX. Với Brain MAX, bạn có thể xem ma trận kỹ năng và năng lực của mình như một hệ thống có thể tra cứu. Thay vì lọc thủ công, hãy đặt các câu hỏi như: “Chúng ta có những điểm yếu duy nhất nào?”

“Ai có thể tham gia dự án React trong tháng này?”

“Những kỹ năng quan trọng nào trong nhóm đang ở mức dưới trung bình?” Brain MAX quét các công việc, trường và tài liệu của bạn để cung cấp câu trả lời ngay lập tức. Nhờ đó, bảng theo dõi của bạn sẽ trở thành công cụ hỗ trợ cho các quyết định thực tế như phân công nhân sự, thăng chức và ưu tiên đào tạo.

2. Mẫu Ma trận Đào tạo của ClickUp

Đánh giá bộ kỹ năng hiện tại của toàn nhóm với Mẫu Ma trận Đào tạo của ClickUp

Việc theo dõi ai đã hoàn thành khóa đào tạo bắt buộc nào không nên đòi hỏi phải điều tra như thám tử. Tất cả những gì bạn cần là Mẫu Ma trận Đào tạo của ClickUp.

Mẫu này đang theo dõi trạng thái đào tạo theo từng nhân viên và khóa học với tính năng tự động nhắc nhở. Đội ngũ nhân sự có thể sử dụng nó để đảm bảo tất cả nhân viên hoàn thành khóa đào tạo tuân thủ hàng năm mà không cần theo dõi thủ công.

🌻 Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Đang theo dõi tình trạng chứng chỉ và nhận thông báo tái chứng nhận tại một nơi duy nhất

Cài đặt Tự động hóa ClickUp để thông báo cho quản lý trước khi chứng chỉ hết hạn, giảm thiểu rủi ro tuân thủ

Thêm các tiện ích bảng điều khiển ClickUp như thẻ Biểu đồ tròn để xem tỷ lệ hoàn thành ngay lập tức

Xác định nhân viên chậm trễ hoặc các điểm nghẽn trước khi các cuộc kiểm toán trở thành vấn đề

Theo dõi tất cả tài liệu và nguồn lực đào tạo với chế độ xem Xem dạng danh sách

🚀 Phù hợp nhất cho: Các tổ chức đang theo dõi đào tạo bắt buộc và tuân thủ quy định.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng một nhóm đồng nghiệp AI hỗ trợ các mục tiêu đào tạo và phát triển (L&D) của bạn. Tạo các "Siêu đại lý" của riêng bạn trong ClickUp để: Đề xuất lộ trình học tập cho nhân viên

Tự động hóa việc đánh giá kỹ năng

Soạn thảo chương trình đào tạo có cấu trúc

Đánh dấu các yêu cầu đào tạo chưa được đáp ứng của các thành viên trong nhóm

Và còn nhiều hơn nữa

Hãy xem cách bạn có thể bắt đầu xây dựng đội ngũ "Siêu nhân viên" của riêng mình ngay hôm nay:

3. Mẫu Ma trận Kỹ năng Kỹ thuật của ClickUp

Theo dõi chuyên môn kỹ thuật của nhóm với Mẫu Ma trận Kỹ năng Kỹ thuật của ClickUp

Khi bạn cần biết liệu nhóm của mình có thể xử lý việc di chuyển lên đám mây hay không, Mẫu Ma trận Kỹ năng Kỹ thuật của ClickUp sẽ cung cấp câu trả lời nhanh chóng. Mẫu này đánh giá các năng lực kỹ thuật cụ thể trong các bộ phận kỹ thuật hoặc sản phẩm của bạn. 🛠️

Nó có thể giúp CTO đánh giá xem nhóm có đủ chuyên môn về đám mây trước khi bắt đầu một dự án di chuyển hay không.

🌻 Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Tạo các cột cho ngôn ngữ lập trình, công cụ và khung công tác

Xếp hạng các thành viên trong nhóm từ người mới bắt đầu đến chuyên gia, và phân nhóm họ theo mức độ thành thạo

Sử dụng tính năng Phụ thuộc (Dependencies) của ClickUp để kết nối trực tiếp khoảng trống kỹ năng với một hoạt động học tập hoặc khóa học cụ thể

Hãy để ClickUp Brain tạo báo cáo tóm tắt kỹ năng và đề xuất các thành viên phù hợp nhất cho các dự án

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm IT, kỹ thuật hoặc sản phẩm đang đánh giá năng lực kỹ thuật.

4. Mẫu Ma trận Kỹ năng CNTT của ClickUp

Tìm hiểu chi tiết về kỹ năng của từng thành viên trong nhóm IT của bạn với Mẫu Ma trận Kỹ năng IT của ClickUp

Các bộ phận CNTT phải đối mặt với những kỹ năng chuyên môn như an ninh mạng và mạng máy tính, vốn thay đổi rất nhanh chóng. Đây chính là lúc Mẫu Ma trận Kỹ năng CNTT của ClickUp phát huy tác dụng. Mẫu này giúp sắp xếp các chuyên môn đó, giúp bạn luôn nắm rõ năng lực hiện tại của nhóm.

Sử dụng mẫu này để lập kế hoạch đào tạo chéo nhằm giảm thiểu các điểm yếu duy nhất trong các hệ thống quan trọng.

🌻 Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Phân loại các năng lực CNTT theo các chức năng và vai trò cụ thể, chẳng hạn như mạng và bảo mật

Sử dụng các trường trạng thái tùy chỉnh của ClickUp để theo dõi xem một kỹ năng đang ở trạng thái Hoạt động, Đã hoàn thành hay Đã đóng

Đồng bộ hóa trực tiếp với các hệ thống nhân sự hiện có của bạn từ các công việc thông qua tích hợp ClickUp

Tìm ngay các chuyên gia có chứng chỉ hoặc phát hiện các kỹ năng trùng lặp gây ra sự kém hiệu quả

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm CNTT quản lý các kỹ năng chuyên môn như an ninh mạng hoặc quản trị hệ thống.

5. Mẫu Ma trận Kỹ năng Bảng của ClickUp

Tạo bản tóm tắt chi tiết về kỹ năng của các thành viên ban quản trị bằng cách sử dụng Mẫu Ma trận Kỹ năng Ban Quản trị ClickUp

Cấu trúc ban quản trị đóng vai trò quan trọng đối với các nhóm quản trị và tổ chức phi lợi nhuận, và đó chính là lý do tại sao Mẫu Ma trận Kỹ năng Ban Quản trị của ClickUp ra đời.

Mẫu này giúp bạn đánh giá những kỹ năng mà ban lãnh đạo hiện có và những kỹ năng còn thiếu trong chu kỳ tuyển dụng tiếp theo.

🌻 Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Theo dõi các năng lực về tài chính, pháp lý, chuyên môn ngành và đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI)

Xác định các kỹ năng còn thiếu để tập trung nỗ lực tuyển dụng

Đặt chế độ riêng tư cho Không gian, Thư mục, Danh sách công việc và Nhiệm vụ ClickUp bằng các Công cụ kiểm soát bảo mật của ClickUp để chỉ những người nhất định mới có thể truy cập thông tin nhạy cảm

Tổng hợp thành phần bảng lãnh đạo và đánh dấu các lỗ hổng ưu tiên với ClickUp Brain

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm quản trị và tổ chức phi lợi nhuận đang đánh giá cấu trúc ban điều hành.

6. Mẫu Kế hoạch Phát triển Nhân viên của ClickUp

Cung cấp chương trình đào tạo có mục tiêu cho các nhân viên tiềm năng với Mẫu Kế hoạch Phát triển Nhân viên của ClickUp

Theo dõi kỹ năng mà không có kế hoạch phát triển chỉ là việc ghi chép. Mẫu Kế hoạch Phát triển Nhân viên của ClickUp giúp kết nối các điểm giữa vị trí hiện tại của nhân viên và mục tiêu họ cần đạt được.

Các nhà quản lý nhóm có thể sử dụng mẫu này để xây dựng kế hoạch phát triển lãnh đạo cho nhân viên có tiềm năng cao.

🌻 Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Lập kế hoạch các cột mốc phát triển và thời hạn cho sự phát triển nghề nghiệp

Theo dõi tỷ lệ hoàn thành khi nhân viên thực hiện kế hoạch của mình

Thêm bình luận ClickUp vào các công việc để đặt câu hỏi, nhận phản hồi và duy trì các cuộc hội thoại về hiệu suất trong bối cảnh cụ thể

Sử dụng ClickUp Brain để đề xuất các tài nguyên học tập phù hợp dựa trên những khoảng trống về kỹ năng

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý đang xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp có cấu trúc.

📮ClickUp Insight: Đối với 32% nhân viên, đánh giá hiệu suất là động lực thúc đẩy sự phát triển thực sự. Tuy nhiên, đối với 32% còn lại, những đánh giá này chỉ là tiếng ồn nền — một dấu hiệu cho thấy một nửa số đánh giá không mang lại hiệu quả. Đó là hàng giờ cuộc hội thoại và giấy tờ mà kết quả thu được lại rất ít. Với ClickUp — ứng dụng toàn diện cho công việc — bạn có thể biến mỗi cuộc đánh giá thành cơ hội quý giá. AI Notetaker ghi lại cuộc gọi đánh giá, trích xuất các nhiệm vụ cần thực hiện và ngay lập tức chuyển chúng thành các công việc được liên kết với mục tiêu. Bạn có thể theo dõi tiến độ ở mọi bước, trong khi các thẻ được hỗ trợ bởi AI cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan trực tiếp về hiệu suất của nhân viên tại bất kỳ thời điểm nào.

7. Mẫu Ma trận Năng lực của ClickUp

Nêu bật bộ kỹ năng của từng thành viên trong nhóm với Mẫu Ma trận Năng lực của ClickUp

Đôi khi, bạn cần nhìn xa hơn các kỹ năng cá nhân và xem xét khả năng của toàn bộ bộ phận. Mẫu Ma trận Năng lực của ClickUp tổng hợp các năng lực cá nhân thành một bức tranh tổng thể.

Ví dụ, nó giúp bạn đánh giá xem các nhóm vận hành có sẵn sàng hỗ trợ việc ra mắt sản phẩm mới hay không.

🌻 Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Đánh giá năng lực chiến lược, vận hành và kỹ thuật của từng cá nhân

Theo dõi sự phát triển của năng lực tổ chức theo thời gian

Tổng hợp các kỹ năng cá nhân thành thông tin chi tiết về nhóm bằng cách sử dụng Chế độ xem tổng hợp

So sánh năng lực giữa các bộ phận để xác định nơi đầu tư sẽ mang lại tác động lớn nhất

🚀 Phù hợp nhất cho: Các tổ chức đang đánh giá năng lực của nhóm hoặc bộ phận.

👀 Bạn có biết: Trong những năm tới, trí tuệ nhân tạo (AI) và quá trình số hóa sẽ làm mất đi hơn 80 triệu việc làm và tạo ra gần 70 triệu việc làm mới. Gần 44% kỹ năng của người lao động sẽ cần được cập nhật để bắt kịp với sự thay đổi.

8. Mẫu Ma trận Kỹ năng của HiBob

Mẫu Ma trận Kỹ năng của HiBob được thiết kế để bổ sung cho nền tảng quản lý nhân sự của HiBob.

Bố cục dạng bảng tính này tập trung vào việc ghi chép kỹ năng ở cấp độ nhân viên trong hệ sinh thái HR rộng lớn của HiBob. Nó quen thuộc với các chuyên gia nhân sự và rất phù hợp để theo dõi năng lực một cách đơn giản.

🌻 Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Giảm thiểu thời gian làm quen với bố cục dạng bảng tính, phản ánh các quy trình làm việc quen thuộc của bộ phận nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân sự chi tiết tại một nơi duy nhất

Đảm bảo dữ liệu về kỹ năng luôn đồng bộ với các quy trình quản lý nhân viên tổng thể

Mẫu này hoạt động hiệu quả nhất cho các tổ chức cam kết hoàn toàn với hệ sinh thái HiBob, nhưng sẽ ít linh hoạt hơn nếu bạn muốn tích hợp sâu hơn với quản lý dự án.

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm nhân sự sử dụng HiBob để quản lý nhân sự.

9. Mẫu Ma trận Đào tạo của Smartsheet

Mẫu Ma trận Đào tạo Smartsheet sử dụng bố cục lưới quen thuộc kết hợp định dạng có điều kiện để hiển thị các chỉ báo trạng thái trực quan. Mẫu này xử lý việc theo dõi tuân thủ đào tạo một cách hiệu quả.

🌻 Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Cài đặt một công cụ theo dõi dạng lưới đơn giản, dễ hiểu, đặc biệt phù hợp với các nhóm không chuyên về kỹ thuật

Dùng định dạng có điều kiện để đánh dấu trực quan các khóa đào tạo quá hạn hoặc đã hoàn thành

Đơn giản hóa việc theo dõi tuân thủ cho các nhóm nhỏ có nhu cầu đơn giản hơn

Mẫu này yêu cầu cập nhật thủ công và thiếu các phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), do đó phù hợp hơn với các nhóm có nhu cầu đang theo dõi đơn giản thay vì các chương trình phát triển phức tạp.

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm ưa chuộng phương pháp đơn giản để theo dõi thông qua bảng tính.

10. Mẫu Ma trận Kỹ năng AG5

Mẫu Ma trận Kỹ năng AG5 chuyên về các danh mục kỹ năng cụ thể theo ngành với cấu trúc tài liệu sẵn sàng cho việc kiểm toán. Nếu tổ chức của bạn phải đối mặt với các yêu cầu quy định nghiêm ngặt, mẫu này được thiết kế dành riêng cho mục đích đó.

🌻 Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Tạo cấu trúc tài liệu sẵn sàng cho kiểm toán

Xây dựng các danh mục năng lực chuyên ngành để việc theo dõi phù hợp với các yêu cầu quy định

Các chứng chỉ chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực sản xuất hoặc y tế đang được theo dõi

Mặc dù rất hiệu quả trong việc đảm bảo tuân thủ, nhưng nó có thể cảm thấy quá phức tạp đối với các trường hợp sử dụng kinh doanh thông thường.

🚀 Phù hợp nhất cho: Các ngành chịu sự quản lý chặt chẽ như sản xuất hoặc y tế.

Cách sử dụng mẫu biểu theo dõi việc học kỹ năng

Mẫu biểu sẽ trở nên vô dụng nếu bạn không có quy trình chuẩn hóa để triển khai nó trong một nhóm đa dạng. Nếu thiếu chiến lược triển khai rõ ràng, bảng theo dõi sẽ chỉ là một tài liệu tĩnh, hiếm khi được cập nhật.

Điều này khiến dữ liệu trở nên hoàn toàn vô dụng cho việc ra quyết định theo thời gian thực. Nó cũng khiến nhân viên cảm thấy rằng sự phát triển của họ thực sự không được theo dõi.

Giải quyết vấn đề này với một không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp. ClickUp Brain, công nghệ AI được tích hợp sẵn trên nền tảng, kết nối các công việc, tài liệu, nhân sự và kiến thức của công ty bạn. Bạn có thể đặt câu hỏi về nội dung không gian làm việc để thu thập thông tin chi tiết mà không cần phải lọc thủ công qua hàng loạt dữ liệu.

Nhờ đó, bảng theo dõi của bạn sẽ trở thành một hệ thống linh hoạt và hiệu quả. Bạn có thể nhanh chóng truy cập các bản tóm tắt kỹ năng, xác định những điểm còn thiếu sót và đưa ra quyết định phân công nhân sự chiến lược chỉ trong vài giây. 🤩

Dưới đây là cách tận dụng tối đa giá trị của ma trận kỹ năng và năng lực của bạn:

Xác định các kỹ năng cần theo dõi: Danh sách các năng lực liên quan đến nhóm của bạn, chẳng hạn như kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm hoặc chứng chỉ Cài đặt các mức độ thành thạo: Thiết lập một thang điểm đánh giá nhất quán, chẳng hạn như từ người mới bắt đầu đến chuyên gia, để các đánh giá về mức độ thành thạo có thể so sánh được trong nhóm Nhập dữ liệu kỹ năng hiện tại: Yêu cầu các thành viên trong nhóm tự đánh giá để ghi lại mức độ kỹ năng cơ bản Xác định khoảng trống và ưu tiên: So sánh kỹ năng hiện tại với yêu cầu của các dự án sắp tới và làm nổi bật những lĩnh vực cần phát triển gấp nhất Kết nối kỹ năng với các hoạt động học tập: Liên kết các khoảng trống về kỹ năng với các khóa đào tạo, khóa học hoặc cơ hội hướng dẫn cụ thể Kiểm tra và cập nhật thường xuyên: Lên lịch Lên lịch đánh giá kỹ năng hàng quý để ghi nhận các chứng chỉ mới và các khóa đào tạo đã hoàn thành Sử dụng AI để khai thác thông tin: Hãy hỏi trợ lý AI của bạn những câu hỏi như “Ai trong nhóm có kinh nghiệm về Python?” để nhận được câu trả lời ngay lập tức

Hiển thị sự minh bạch về kỹ năng thực sự thúc đẩy kết quả

Hầu hết các nhóm không gặp khó khăn vì thiếu đào tạo—mà là do thiếu sự rõ ràng. Nếu không có chế độ xem đáng tin cậy về ai biết gì, việc đào tạo sẽ trở thành phỏng đoán, tuyển dụng trở nên phản ứng thụ động, và sự phát triển bị chậm lại.

Một mẫu theo dõi việc học kỹ năng được cấu trúc tốt sẽ thay đổi điều đó. Những mẫu này biến dữ liệu rời rạc thành những thông tin hữu ích. Chúng giúp nhóm phân công nhân sự cho các dự án một cách thông minh hơn, lập kế hoạch đầu tư vào đào tạo và hiển thị cho nhân viên cái nhìn rõ ràng về sự phát triển của bản thân.

Và khi kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với các công cụ như ClickUp Brain, bạn sẽ chuyển từ việc theo dõi tĩnh sang phân tích thời gian thực mà không cần nỗ lực thủ công.

Khi kỹ năng trở thành tiền tệ trong kế hoạch nhân sự, việc có một hệ thống để theo dõi và phát triển chúng là điều cơ bản. Bắt đầu miễn phí với ClickUp để quá trình phát triển kỹ năng trong toàn công ty trở nên có chủ đích hơn.

Câu hỏi thường gặp về việc theo dõi việc học kỹ năng

Sự khác biệt giữa bảng theo dõi học tập kỹ năng và ma trận kỹ năng là gì?

Ma trận kỹ năng là một bản tổng quan cho thấy ai sở hữu những kỹ năng nào tại một thời điểm cụ thể. Công cụ theo dõi quá trình học tập kỹ năng bổ sung thêm yếu tố thời gian để theo dõi tiến độ, các hoạt động học tập và sự phát triển kỹ năng theo thời gian.

Cập nhật hàng quý là phương án phù hợp với hầu hết các nhóm, kết hợp với các bản cập nhật đột xuất khi có thành viên hoàn thành khóa đào tạo. Các ngành công nghiệp phát triển nhanh hoặc các nhóm có các sáng kiến nâng cao kỹ năng quy mô lớn nên áp dụng đánh giá hàng tháng để đảm bảo dữ liệu luôn có tính ứng dụng cao.

Mẫu biểu theo dõi việc học kỹ năng có thể theo dõi cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm không?

Đúng vậy, hầu hết các mẫu đều hỗ trợ các danh mục kỹ năng tùy chỉnh. Bạn có thể theo dõi các kỹ năng chuyên môn như ngôn ngữ lập trình cùng với các kỹ năng mềm như giao tiếp trong cùng một hệ thống.

Sử dụng mẫu biểu theo dõi việc học kỹ năng giúp xác định những lỗ hổng về kỹ năng như thế nào?

Bằng cách ghi chép mức độ kỹ năng hiện tại so với các năng lực yêu cầu, mẫu này giúp bạn dễ dàng hiển thị những khoảng trống ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều này cho thấy chính xác những điểm mà cá nhân còn thiếu sót và nơi cần tập trung đầu tư vào đào tạo.