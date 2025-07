Cách đặt và thực hiện mục tiêu tuyển dụng

Tuyển dụng đã chuyển từ một hàm giao dịch sang một hàm chiến lược. Thời kỳ chỉ đơn thuần là lấp đầy các vị trí trống đã qua rồi. Các nhà tuyển dụng giờ đây là những kiến trúc sư của nguồn nhân lực, định hình tương lai của tổ chức.

Việc cài đặt các mục tiêu tuyển dụng và thu hút nhân tài rõ ràng, có thể đo lường được là điều cần thiết để điều hướng sự phức tạp này. Những mục tiêu này đóng vai trò như la bàn, hướng dẫn các nhà tuyển dụng vượt qua những thách thức trong việc tìm kiếm, thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu trong một thị trường cạnh tranh.

Một báo cáo của Gartner cho biết các phương pháp tìm nguồn ứng viên và nguồn ứng viên truyền thống không còn hiệu quả và các tổ chức không thể đáp ứng nhu cầu nhân tài của mình bằng cách này nữa. Chúng ta cũng cần điều chỉnh mục tiêu tuyển dụng cho phù hợp với tương lai để tuyển dụng nhân tài có nhu cầu cao, ưu tiên sức khỏe tinh thần của nhân viên và duy trì đạo đức dữ liệu trong công nghệ nhân sự.

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ khám phá các công cụ tuyển dụng để giúp các nhóm nhân sự của bạn thiết lập mục tiêu và quy trình tuyển dụng nhanh hơn.

Mục tiêu tuyển dụng là các mục tiêu chiến lược hướng dẫn các nỗ lực thu hút nhân tài của công ty. Chúng đóng vai trò như một lộ trình để thu hút, lựa chọn và tuyển dụng nhân tài hàng đầu phù hợp với mục tiêu kinh doanh tổng thể của tổ chức.

Các mục tiêu tuyển dụng thông minh xác định kết quả mong muốn của quá trình tuyển dụng và cung cấp một khung để đo lường thành công.

Mục tiêu tuyển dụng có thể được phân loại thành nhiều loại mục tiêu thông minh, mỗi loại có trọng tâm riêng biệt:

Việc đặt ra các mục tiêu tuyển dụng rõ ràng và có thể đo lường được là rất quan trọng cho sự thành công trong tuyển dụng của bất kỳ tổ chức nào. Các lợi ích bao gồm:

Cài đặt mục tiêu hiệu quả không chỉ bao gồm việc đặt ra mục tiêu, mà còn bao gồm việc điều chỉnh các mục tiêu tuyển dụng cho phù hợp với chiến lược tổ chức rộng lớn hơn.

Bằng cách thiết lập mối kết nối rõ ràng giữa kết quả tuyển dụng và mục tiêu kinh doanh, các nhà lãnh đạo nhân sự có thể chứng minh giá trị của bộ phận và đảm bảo sự ủng hộ cho các nguồn lực và sáng kiến cần thiết. Việc đặt mục tiêu cũng cung cấp một khung khổ cho việc lập kế hoạch nhân sự hiệu quả.

Quản lý chiến lược là mấu chốt kết nối tuyển dụng với tầm nhìn tổ chức rộng lớn hơn. Điều này không chỉ là điều chỉnh mục tiêu; mà còn là việc lồng ghép tuyển dụng thành một hàm kinh doanh chiến lược.

Để thực sự tối đa hóa tác động của tuyển dụng, các nhà lãnh đạo nhân sự phải thay đổi cách nghĩ và tập trung vào việc xây dựng chức năng thu hút nhân tài phù hợp với các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Sáng tạo là về việc tái định hình trải nghiệm ứng viên, khám phá các kênh tuyển dụng mới và tận dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình. Tương lai của tuyển dụng nằm ở các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), trải nghiệm thực tế ảo và những thông tin dựa trên dữ liệu.

Động viên nhóm tuyển dụng cũng quan trọng không kém. Điều này liên quan đến việc tạo ra văn hóa hiệu suất cao, công nhận thành tích và cung cấp cơ hội phát triển. Trao quyền cho nhân viên tuyển dụng để họ suy nghĩ sáng tạo và chủ động trong công việc là điều cần thiết.

Nhiều nhà lãnh đạo nhân sự đánh giá thấp sức mạnh của một nhóm tuyển dụng nhân tài có động lực. Bằng cách đầu tư vào phát triển nhân viên, cung cấp lộ trình nghề nghiệp rõ ràng và ghi nhận đóng góp của họ, các tổ chức có thể sử dụng toàn bộ tiềm năng của chức năng tuyển dụng nhân tài.

Tuyển dụng thông minh không chỉ là lấp đầy các vị trí người dùng được cấp phép, mà còn là xây dựng một nhóm nhân viên trong mơ. Hãy cùng thảo luận về các mục tiêu tuyển dụng không chỉ giúp ích cho bạn hiện tại mà còn có ý nghĩa trong tương lai:

Cách tiếp cận truyền thống tập trung vào sơ yếu lý lịch không còn đủ. Để xây dựng các nhóm làm việc hiệu quả cao, các tổ chức phải chuyển trọng tâm sang tuyển dụng dựa trên kỹ năng.

Bằng cách ưu tiên khả năng và năng lực của ứng viên hơn chức danh và bằng cấp học vấn, các công ty có thể xác định những cá nhân phù hợp với yêu cầu vai trò.

Điều này có nghĩa là tận dụng các công cụ đánh giá kỹ năng trực tiếp, như thử thách mã hóa, đánh giá danh mục đầu tư hoặc đánh giá dựa trên kỹ năng.

Chúng ta có thể suy ra tiềm năng thành công trong một công việc từ các kỹ năng hiện có và kỹ năng tiềm năng: những kỹ năng trong tương lai mà ứng viên có thể dễ dàng học được dựa trên các kỹ năng họ đã có hiện nay... Các công ty muốn bắt đầu thực hiện tuyển dụng dựa trên kỹ năng sẽ cần phải thách thức những giả định lâu nay về ứng viên "tốt nhất" dựa trên các thực tiễn tuyển dụng tiêu chuẩn và các tiêu chí truyền thống.

Để duy trì khả năng cạnh tranh, các tổ chức phải đơn giản hóa quy trình tuyển dụng. Điều này bao gồm sử dụng công nghệ để tự động hóa các công việc thường ngày, chẳng hạn như theo dõi ứng viên và lên lịch phỏng vấn.

Áp dụng quy trình phỏng vấn hiệu quả, bao gồm phỏng vấn ghi âm trước và phỏng vấn hội đồng, có thể giảm đáng kể thời gian tuyển dụng.

Chúng tôi luôn suy nghĩ về thiết kế tổ chức cho Google nói chung trong công tác tuyển dụng… AI là trung tâm của mọi cuộc thảo luận mà chúng tôi đang có, và nó đang thay đổi cách chúng tôi suy nghĩ về các chủ đề nhân sự truyền thống một cách tích cực… Chúng tôi có thể dành ít thời gian hơn cho công việc hành chính — vốn là một phần lớn công việc của bộ phận nhân sự — để tập trung hơn vào các tương tác giữa con người, tư duy chiến lược, sáng tạo và đổi mới.

Giới thiệu nhân viên từ nội bộ luôn mang lại nhân sự chất lượng cao và thời gian tuyển dụng ngắn hơn.

Để xây dựng một chương trình giới thiệu nhân viên hiệu quả, các tổ chức cần tạo động lực cho nhân viên giới thiệu ứng viên phù hợp. Điều này có thể đạt được thông qua việc cung cấp các khoản thưởng hấp dẫn cho người giới thiệu, công nhận những người giới thiệu xuất sắc và tạo ra quy trình giới thiệu suôn sẻ.

Thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh mẽ là nam châm thu hút nhân tài hàng đầu. Mạng lưới quan hệ chiến lược là yếu tố thiết yếu để xây dựng danh tiếng nhà tuyển dụng hấp dẫn. Bằng cách nuôi dưỡng mối quan hệ với những người có ảnh hưởng trong ngành, người tìm việc và các bên liên quan khác, tổ chức có thể nâng cao khả năng hiển thị và thu hút một lượng ứng viên đủ điều kiện ổn định.

Tham dự các sự kiện, hội nghị và hội chợ việc làm trong ngành sẽ mang đến cơ hội kết nối với các ứng viên tiềm năng, giới thiệu văn hóa công ty và thu thập thông tin về xu hướng ngành.

AEG Europe, một tập đoàn giải trí khổng lồ toàn cầu, đã củng cố danh tiếng của mình là nhà tuyển dụng hàng đầu bằng cách giành được một vị trí đáng mơ ước trong danh sách The Sunday Times Best Companies to Work For (Các công ty tốt nhất để làm việc theo bình chọn của tờ The Sunday Times). Cam kết của công ty trong việc tạo ra văn hóa xuất sắc và hòa nhập đã góp phần quan trọng trong việc đạt được sự công nhận này. Một cuộc khảo sát nội bộ gần đây cho thấy tỷ lệ sự tham gia của nhân viên đạt mức ấn tượng 86%, vượt xa các tiêu chuẩn của ngành.