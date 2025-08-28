Ngân sách đào tạo nhân viên: Nên chi tiêu bao nhiêu?

Lập kế hoạch ngân sách đào tạo là một trong những khoản đầu tư thông minh nhất bạn có thể thực hiện để đảm bảo sự phát triển bền vững cho kinh doanh trong tương lai.

Dữ liệu cũng cho thấy điều đó! Báo cáo Học tập tại Nơi Làm việc 2025 của LinkedIn cho thấy các tổ chức có chương trình phát triển nghề nghiệp mạnh mẽ có khả năng dẫn đầu trong các chuyển đổi kinh doanh lớn cao hơn 42% so với những tổ chức có chương trình yếu hoặc không có chương trình.

Dù bạn là nhà lãnh đạo nhân sự, quản lý đào tạo và phát triển, trưởng nhóm hay chủ kinh doanh, việc hiểu cách lập ngân sách cho đào tạo nhân viên sẽ đảm bảo đội ngũ nhân viên của bạn luôn có kỹ năng, nhiệt huyết và sẵn sàng cho những thách thức tiếp theo.

Bài viết này bao quát tất cả những gì bạn cần biết về lập ngân sách đào tạo nhân viên, từ những nội dung cần bao gồm, cách phân bổ kinh phí cho đến các công cụ và chiến lược tốt nhất để đang theo dõi hiệu quả đầu tư của bạn.

Trên hành trình này, bạn sẽ khám phá các mẹo thực tiễn, ví dụ thực tế và các phương pháp đã được chứng minh để quản lý ngân sách đào tạo.

Tại sao việc lập ngân sách đào tạo nhân viên lại quan trọng

Một ngân sách đào tạo được lập kế hoạch kỹ lưỡng không chỉ là một bài tập tài chính.

Khi các tổ chức đầu tư vào phát triển nhân viên, họ thấy được những cải thiện đáng kể về năng suất, sự gắn kết và tỷ lệ giữ chân nhân viên, như chúng ta đã thấy ở trên. Hơn nữa, nhân viên được đào tạo thường xuyên cảm thấy được giá trị và có động lực, điều này dẫn đến sự hài lòng và lòng trung thành cao hơn trong công việc. 👇🏼

Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy đào tạo là tài khoản 22% mức độ hài lòng trong công việc, điều này giải thích 38% sự trung thành của nhân viên và 34% tỷ lệ giữ chân. Mỗi đơn vị tăng trong mức độ hài lòng trong công việc dẫn đến tăng ~60% sự trung thành và tỷ lệ giữ chân.

Đối với các nhà lãnh đạo nhân sự và chủ doanh nghiệp, một ngân sách đào tạo rõ ràng cung cấp hiển thị về nguồn lực được sử dụng như thế nào và tác động của chúng đối với mục tiêu kinh doanh. Nó cho phép bạn:

✅ Ưu tiên các kỹ năng quan trọng

✅ Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ

✅ Hỗ trợ phát triển lãnh đạo

Nếu không có phương pháp lập ngân sách có cấu trúc, các sáng kiến đào tạo có thể trở nên phản ứng, phân mảnh hoặc thiếu kinh phí, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội và lãng phí tài nguyên.

Một chiến lược phân bổ ngân sách đào tạo hợp lý cũng giúp bạn thích ứng với sự thay đổi.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, Báo cáo Tương lai của Việc làm 2025 cho thấy rằng đến năm 2030, 41% doanh nghiệp trên toàn cầu dự kiến sẽ giảm quy mô nhân sự thông qua các quy trình được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi 62% có kế hoạch tăng cường tuyển dụng cho các vai trò yêu cầu kỹ năng hợp tác với AI mạnh mẽ.

Dù là công nghệ mới như những công nghệ này, nhu cầu thị trường thay đổi hay quy định pháp luật phát triển, việc có một ngân sách chuyên dụng sẽ đảm bảo nhóm của bạn có thể nâng cao kỹ năng nhanh chóng và luôn đi đầu xu hướng.

Cuối cùng, việc lập ngân sách hiệu quả cho đào tạo nhân viên là một bước đi chiến lược giúp nâng cao hiệu quả làm việc, hỗ trợ sự phát triển và xây dựng văn hóa học tập liên tục.

Những nội dung cần bao gồm trong ngân sách đào tạo nhân viên

Một ngân sách đào tạo toàn diện bao gồm nhiều hơn chỉ các chi phí rõ ràng.

Để có cái nhìn chính xác về khoản đầu tư của mình, điều quan trọng là phải tài khoản mọi chi phí—trực tiếp và gián tiếp—liên quan đến việc phát triển kỹ năng của nhóm.

Loại chi phí Nội dung bao gồm Tại sao điều này quan trọng ✅ Chi phí trực tiếp ✔️ Phí khóa học✔️ Phí giảng viên/người hướng dẫn✔️ Tài liệu đào tạo✔️ Chi phí chứng chỉ✔️ Thuê địa điểm Đây là những chi phí hiển thị và tức thì liên quan đến việc triển khai đào tạo. 🕒 Chi phí gián tiếp ✔️ Thời gian nghỉ phép của nhân viên khỏi công việc thường xuyên✔️ Chi phí đi lại và lưu trú✔️ Bữa ăn✔️ Hỗ trợ quản trị viên✔️ Thời gian kế hoạch của quản lý Những chi phí ẩn này ảnh hưởng đến năng suất và nguồn lực nội bộ nhưng thường không được theo dõi. 💻 Công nghệ & công cụ ✔️ Hệ thống Quản lý Học tập (LMS)✔️ Nền tảng học trực tuyến✔️ Giấy phép phần mềm Công nghệ cho phép học tập có thể mở rộng, theo dõi được và linh hoạt—điều cần thiết cho các chương trình hiện đại. ⚠️ Chi phí ẩn & dự phòng ✔️ Đào tạo gấp✔️ Yêu cầu tuân thủ✔️ Quy trình tiếp nhận nhân viên mới✔️ Khoản dự phòng ngân sách khẩn cấp Giúp bạn chuẩn bị cho các nhu cầu đào tạo không dự kiến mà không làm gián đoạn toàn bộ ngân sách.

Khi xem xét tất cả các yếu tố này, ngân sách đào tạo của bạn sẽ trở thành một bản đồ hướng dẫn đáng tin cậy cho cả việc lập kế hoạch và đo lường tác động của các nỗ lực phát triển nhân viên.

Cách xây dựng ngân sách đào tạo từng bước (bước)

Xây dựng ngân sách đào tạo không nhất thiết phải phức tạp.

Một quy trình rõ ràng, từng bước giúp đảm bảo ngân sách của bạn thực tế, linh hoạt và phù hợp với mục tiêu của tổ chức.

1. Đánh giá nhu cầu đào tạo của tổ chức và nhóm

Bắt đầu bằng cách xác định các khoảng trống về kỹ năng và kiến thức trong tổ chức của bạn.

Thu thập thông tin qua sự kết hợp giữa khảo sát nhân viên, đánh giá hiệu suất và phản hồi từ quản lý. Tổ chức và ưu tiên các nhu cầu này dựa trên tác động kinh doanh và mức độ cấp bách. Bạn có thể sử dụng các công cụ quản lý dự án được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để đang theo dõi các hoạt động này.

việc cần làm:*Tương tác với nhân viên và quản lý thông qua các cuộc khảo sát hoặc phỏng vấn, phân tích dữ liệu hiệu suất và tổng hợp kết quả để xác định các lĩnh vực đào tạo ưu tiên phù hợp với mục tiêu của công ty.

Trích xuất và phân tích dữ liệu từ không gian làm việc của bạn chỉ trong vài giây với ClickUp AI

2. Ước tính chi phí đào tạo cho mỗi nhân viên

Tính toán tổng chi phí liên quan đến việc đào tạo mỗi nhân viên, bao gồm phí khóa học, tài liệu, giấy phép phần mềm và các chi phí liên quan đến đi lại hoặc thời gian. Điều chỉnh ước tính dựa trên các vai trò hoặc bộ phận khác nhau để có cái nhìn chính xác hơn.

việc cần làm:*Liệt kê tất cả chi phí trực tiếp và gián tiếp, tạo mô hình chi phí hoặc bảng tính, và sử dụng mẫu lập ngân sách để mô phỏng các tình huống khác nhau và điều chỉnh dựa trên cấu trúc nhân sự của bạn. Khác với các cột tĩnh trong bảng tính Excel, các Trường Tùy chỉnh AI trong ClickUp có thể thu thập tất cả dữ liệu đó và xử lý cho bạn chỉ trong vài phút.

Đào tạo nhân viên: Những điều mà các công ty thành công làm khác biệt Các tổ chức hoạt động hiệu quả cao—thường được gọi là những nhà vô địch phát triển sự nghiệp —đang cài đặt sự khác biệt bằng cách áp dụng một cách tiếp cận chiến lược, dựa trên kỹ năng trong phát triển nhân tài. Trong khi nhiều công ty nhận thức được nhu cầu nâng cao kỹ năng, những nhà vô địch thực hiện điều này với sự chính xác và sự đồng bộ. Dưới đây là cách họ đang dẫn đầu: họ sử dụng dữ liệu nội bộ để xác định khoảng trống kỹ năng*: 49% các nhà lãnh đạo phát triển nghề nghiệp đang theo dõi dữ liệu kỹ năng nội bộ, so với chỉ 36% các tổ chức khác

Họ xây dựng lộ trình nghề nghiệp liên kết với việc học tập : 48% đang thiết kế các lộ trình nghề nghiệp rõ ràng với các kỹ năng cần thiết và đề xuất khóa học, so với 33% của các tổ chức khác

họ đồng bộ hóa việc học tập với chiến lược kinh doanh*: 45% các nhà lãnh đạo hàng đầu hợp tác chặt chẽ với ban lãnh đạo để đảm bảo các chương trình đào tạo kỹ năng trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu chiến lược, so với chỉ 32% số người được hỏi khác

họ hợp tác xuyên suốt các hàm nhân sự và phát triển nhân tài*: 42% hợp tác với bộ phận tuyển dụng và các nhóm nhân sự khác để xác định nhu cầu nhân lực, vượt qua 31% số người khác cũng làm việc cần làm tương tự

họ xác nhận kỹ năng thông qua đánh giá*: 40% các doanh nghiệp hàng đầu sử dụng đánh giá kỹ năng để đo lường kết quả học tập và sự sẵn sàng về năng lực, trong khi chỉ 33% các doanh nghiệp khác thực hiện việc cần làm này Điều quan trọng? Một phương pháp kết nối, dựa trên dữ liệu giúp các công ty hành động nhanh hơn, đưa ra quyết định thông minh hơn và xây dựng một lực lượng lao động sẵn sàng cho tương lai.

3. Cài đặt các mục tiêu rõ ràng cho các chương trình đào tạo

Xác định mục tiêu bạn muốn đạt được thông qua các chương trình đào tạo, dù là nâng cao kỹ năng, tuân thủ quy định hay phát triển lãnh đạo. Việc cài đặt các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường giúp đảm bảo ngân sách hỗ trợ các ưu tiên này và cho phép bạn đang theo dõi tiến độ.

*cách làm: Áp dụng khung SMART cho mục tiêu của bạn, phân loại chúng theo loại đào tạo và xác định các chỉ số hiệu suất khóa như tỷ lệ hoàn thành hoặc cải thiện hiệu suất của nhân viên. Chia sẻ các mục tiêu này với các bên liên quan để đồng bộ hóa kỳ vọng.

Cài đặt và đang theo dõi các mục tiêu hàng quý và hàng năm cho toàn tổ chức một cách rõ ràng với ClickUp Goals

4. Phân bổ nguồn lực một cách chiến lược

Phân biệt giữa chi phí cố định (như phí đăng ký hàng năm hoặc giấy phép) và chi phí biến đổi (như các khóa đào tạo hoặc giảng viên bên ngoài). Phân bổ ngân sách cho các lĩnh vực có tác động cao đồng thời dành một phần cho các nhu cầu bất ngờ.

việc cần làm:*Xem xét các chi phí cố định và biến đổi, phân bổ kinh phí dựa trên nhu cầu đào tạo ưu tiên và cài đặt khoảng 10-15% ngân sách cho các cơ hội bất ngờ. Sử dụng công cụ để đang theo dõi chi tiêu, gửi nhắc nhở cho các cột mốc khóa và tự động hóa quy trình phê duyệt để quản lý ngân sách hiệu quả.

Sử dụng ClickUp AI Agents để tự động hóa các tác vụ phê duyệt, trả lời các câu hỏi về ngân sách và nhiều hơn nữa

5. Tích hợp tính linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thay đổi

Ngân sách đào tạo của bạn nên linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu kỹ năng mới hoặc thay đổi trong kinh doanh. Duy trì một quỹ dự phòng và trao quyền cho các nhà quản lý để giải quyết các nhu cầu đào tạo khẩn cấp của nhóm.

vài việc cần làm:*Theo dõi xu hướng ngành và thay đổi quy định, duy trì quỹ dự phòng cho đổi mới hoặc đào tạo khẩn cấp, và thường xuyên xem xét phân bổ ngân sách để tái phân bổ nguồn vốn chưa sử dụng khi cần thiết.

Sử dụng ClickUp Brain để thực hiện tìm kiếm trực tuyến theo thời gian thực và cập nhật xu hướng trong ngành của bạn

6. Đang theo dõi và điều chỉnh thường xuyên

Thực hiện đánh giá định kỳ hàng quý để đánh giá chi tiêu, hiệu quả đào tạo và sự phù hợp với mục tiêu tổ chức. Sử dụng những thông tin này để tối ưu hóa việc phân bổ ngân sách trong tương lai.

*việc cần làm: Để duy trì tính minh bạch và hỗ trợ, hãy lên lịch các cuộc họp định kỳ với các nhóm liên quan, phân tích chi tiêu so với các chỉ số KPI và phản hồi của nhân viên, điều chỉnh ngân sách cho phù hợp và báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo.

Sử dụng các công cụ AI tích hợp như ClickUp Brain MAX để đang theo dõi chi tiêu kế hoạch so với chi tiêu thực tế

Mẹo bổ sung để thành công

Để tối đa hóa hiệu quả của ngân sách đào tạo, hãy tích hợp hệ thống quản lý học tập để đang theo dõi chính xác và tham gia các bên liên quan từ sớm.

Một điều cần lưu ý là so sánh với tiêu chuẩn ngành. Mặc dù việc đo lường ROI là quan trọng, hãy chắc chắn rằng bạn không chỉ xem xét chi phí mà còn xem xét việc giữ chân nhân viên và năng suất làm việc như những chỉ số thành công.

vài việc cần làm:*Sử dụng dữ liệu từ Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) để dự báo, hợp tác với bộ phận Nhân sự và Tài chính ngay từ đầu, nghiên cứu ngân sách của đối thủ cạnh tranh, và sử dụng khảo sát và dữ liệu hiệu suất để đánh giá kết quả đào tạo.

Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp có thể trích xuất các thông tin liên quan và nhận diện xu hướng từ tất cả các ứng dụng tích hợp của bạn

Các phương pháp lập ngân sách đào tạo

Các tổ chức sử dụng các chiến lược khác nhau để xác định mức đầu tư vào đào tạo nhân viên.

Phương pháp phù hợp phụ thuộc vào kích thước, cấu trúc và mục tiêu của công ty bạn. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về các phương pháp phổ biến nhất:

⬇️ Phương pháp từ trên xuống (ban lãnh đạo cài đặt tỷ lệ phần trăm doanh thu)

Trong phương pháp từ trên xuống, ban lãnh đạo cấp cao phân bổ một tỷ lệ cố định của doanh thu hoặc ngân sách tổng thể của công ty cho đào tạo. Phương pháp này đơn giản và đảm bảo tính nhất quán trên toàn tổ chức. Tuy nhiên, nó có thể không phản ánh đầy đủ nhu cầu đặc thù của từng bộ phận hoặc nhóm.

⬆️ Phương pháp từ dưới lên (yêu cầu do nhóm/phòng ban đề xuất)

Với phương pháp từ dưới lên, các nhóm hoặc bộ phận riêng lẻ đánh giá nhu cầu đào tạo của chính mình và nộp yêu cầu ngân sách. Phương pháp này cho phép đầu tư vào đào tạo được cá nhân hóa và phù hợp hơn, vì những người trực tiếp tham gia công việc sẽ xác định những gì cần thiết nhất. Thách thức là đảm bảo các yêu cầu này phù hợp với mục tiêu chung của công ty và nguồn lực sẵn có.

⚖️ Kết hợp (cân bằng cả hai)

Nhiều tổ chức đạt được thành công với phương pháp kết hợp, kết hợp giữa hướng dẫn từ trên xuống và ý kiến đóng góp từ dưới lên. Lãnh đạo cài đặt các tham số chung, trong khi các nhóm cung cấp các yêu cầu chi tiết dựa trên nhu cầu cụ thể của họ. Sự cân bằng này giúp đảm bảo sự đồng bộ chiến lược và tính linh hoạt.

Việc lựa chọn phương pháp phù hợp phụ thuộc vào văn hóa, mục tiêu và nguồn lực của tổ chức bạn. Khóa là tạo ra một quy trình minh bạch, linh hoạt và phù hợp với chiến lược kinh doanh của bạn.

➡️ Các ví dụ thực tế về các trường hợp nghiên cứu đào tạo nhân viên

Bạn đang tìm kiếm một ví dụ thực tế về ngân sách đào tạo và kết quả của nó? Chúng tôi có sẵn cho bạn. 👇🏼

📮ClickUp Insight: 33% số người được khảo sát cho biết phát triển kỹ năng là một trong những trường hợp sử dụng AI mà họ quan tâm nhất. Ví dụ, nhân viên không chuyên về công nghệ có thể muốn học cách tạo các đoạn mã cho trang web bằng công cụ AI. Trong những trường hợp như vậy, càng nhiều thông tin bối cảnh mà AI có về công việc của bạn, phản hồi của nó sẽ càng chính xác. Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp rất giỏi trong việc này. Nó biết bạn đang làm công việc trên dự án nào và có thể đề xuất các bước cụ thể hoặc thậm chí thực hiện các công việc như tạo mã một cách dễ dàng.

Quy tắc cơ bản cho công cụ lập ngân sách? Chúng phải chính xác, linh hoạt và dễ quản lý.

Đồng thời, bạn cần các công cụ vượt ra ngoài việc tối ưu hóa quy trình lập ngân sách. Chúng nên là nhà cung cấp những thông tin hữu ích để giúp bạn tối ưu hóa chi tiêu và chứng minh hiệu quả đầu tư (ROI).

Dưới đây là cái nhìn chi tiết về các nguồn tài nguyên hiệu quả nhất cho việc lập ngân sách đào tạo nhân viên:

Mẫu biểu mẫu ngân sách đào tạo nhân viên

Mẫu cung cấp một cấu trúc đáng tin cậy và có thể lặp lại cho quy trình lập ngân sách của bạn.

Sử dụng mẫu giúp đảm bảo tính nhất quán giữa các nhóm và dễ dàng so sánh ngân sách qua các năm. Nó cũng đơn giản hóa việc báo cáo—việc tổng hợp dữ liệu cho ban lãnh đạo trở nên dễ dàng khi mọi bộ phận sử dụng cùng một định dạng.

Một mẫu linh hoạt sẽ giúp bạn cập nhật số liệu theo thời gian thực, đính kèm tài liệu hỗ trợ và hợp tác trực tiếp với các bên liên quan trong không gian Làm việc.

1. Mẫu ngân sách dự án với WBS

Tải miễn phí mẫu Phân chia nhiệm vụ, phân bổ chi phí và duy trì ngân sách với mẫu ngân sách dự án ClickUp kèm WBS

Sự phức tạp của dự án có khiến ngân sách của bạn trở nên khó kiểm soát? Mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS cho phép bạn chia nhỏ dự án thành các tác vụ nhỏ, có ngân sách cụ thể bằng cách sử dụng cấu trúc phân chia công việc (WBS) rõ ràng.

Phân bổ chi phí, đang theo dõi chi tiêu và trực quan hóa từng giai đoạn – để bạn luôn biết tiền của mình đang được sử dụng như thế nào.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Phân bổ ngân sách cho từng công việc dự án để kiểm soát chi phí chi tiết

Ngay lập tức phát hiện chi phí vượt dự toán với các Trường Tùy chỉnh so sánh chi phí thực tế và chi phí kế hoạch

Sử dụng tính năng kéo và thả để điều chỉnh lịch trình hoặc phân bổ lại nguồn lực khi dự án của bạn phát triển

2. Mẫu quản lý dự án có ngân sách

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi ngân sách một cách dễ dàng và tăng lợi nhuận dự án với Mẫu Quản lý Dự án Ngân sách của ClickUp

Cảm thấy quá tải khi phải cân bằng giữa các ưu tiên, nguồn lực và chi phí? Mẫu Quản lý Dự án Có Ngân sách ClickUp giúp dự án của bạn luôn đi đúng hướng bằng cách cho phép bạn tổ chức các công việc theo giai đoạn, đặt giới hạn ngân sách và theo dõi tiến độ theo thời gian thực.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho các nhà quản lý dự án muốn quản lý mọi thứ - từ dòng thời gian đến chi tiêu - trong một hệ thống thống nhất.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Hiển thị các giai đoạn dự án và ngân sách thông qua các bảng điều khiển dễ sử dụng

Đang theo dõi ước tính chi phí, chi phí thực tế và chênh lệch ở mọi giai đoạn

Nhận cảnh báo sớm về việc vượt ngân sách với các công thức tích hợp sẵn

3. Mẫu Cấu trúc Phân chia Công việc (Work Breakdown Structure)

Tải miễn phí mẫu Mẫu Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS) của ClickUp giúp bạn dễ dàng đang theo dõi tất cả các khía cạnh của các công việc dự án và chi phí liên quan

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tổ chức quy trình ngân sách? Mẫu ClickUp Work Breakdown Structure Template giúp bạn tạo bản đồ từng bước, phân công trách nhiệm và đồng bộ hóa nhóm — đồng thời luôn theo dõi ngân sách.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Phân chia dự án thành các phần nhỏ dễ quản lý để tăng cường khả năng hiển thị và kiểm soát

Giao chủ sở hữu và thời hạn cho từng công việc để đảm bảo trách nhiệm rõ ràng

Đang theo dõi tiến độ và trạng thái ngân sách với các cập nhật theo thời gian thực

4. Mẫu ngân sách kinh doanh

Tải miễn phí mẫu Phân tích chi phí, đang theo dõi doanh thu và phát hiện các lỗ hổng với Mẫu Ngân sách Kinh doanh ClickUp

Ngân sách đào tạo của bạn có đang được phân tán trên các bảng tính không? Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp giúp tập trung tất cả chi phí đào tạo và đang theo dõi ROI, giúp quản lý ngân sách trở nên dễ dàng. Hợp tác với nhóm, giao công việc và theo dõi hiệu suất - tất cả trong một nơi.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Quản lý chi phí, lương và doanh thu với các danh sách công việc chuyên dụng và Trường Tùy chỉnh

Phân tích xu hướng và tối ưu hóa chi tiêu với các bảng điều khiển tích hợp sẵn

Hợp tác trực tuyến để đảm bảo mọi người đều đồng bộ về trang tài chính

5. Mẫu quản lý chi phí dự án

Tải miễn phí mẫu Dự toán, phê duyệt và đang theo dõi mọi chi phí dự án từ đầu đến cuối với Mẫu Quản lý Chi phí Dự án ClickUp

Bạn có gặp khó khăn trong quá trình phê duyệt ngân sách? Mẫu Quản lý Chi phí Dự án ClickUp cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để lập kế hoạch, đang theo dõi và kiểm soát chi phí từ đầu đến cuối. Nộp đề xuất, đang theo dõi phê duyệt và duy trì chi tiết phân tích chi phí — tất cả với các biểu mẫu và bảng tích hợp sẵn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Nộp và đang theo dõi yêu cầu ngân sách với các biểu mẫu sẵn sàng sử dụng

Hiển thị phê duyệt chi phí và dòng thời gian trên lịch tích hợp sẵn

So sánh chi phí dự kiến và chi phí thực tế để đưa ra quyết định thông minh hơn

Các phương pháp đo lường hiệu quả truyền thống không còn phù hợp nữa. Các tổ chức cần những cách tiếp cận thông minh hơn để đánh giá liệu các chương trình đào tạo của họ có thực sự mang lại kết quả hay không.

May mắn thay, một làn sóng mới của các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp việc kết nối kết quả đào tạo với tác động thực tế của kinh doanh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chúng có khả năng đo lường các chỉ số toàn diện, bao gồm sự thay đổi hành vi, cải thiện hiệu suất và thậm chí tác động về giá trị tiền tệ.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho bảng điều khiển ROI được hỗ trợ bởi AI)

Sử dụng bảng điều khiển được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong ClickUp để theo dõi xu hướng ROI của bạn

Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp quản lý học tập vào quy trình làm việc hàng ngày của bạn. Thông qua ClickUp Brain, nền tảng cung cấp bộ tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát hiện thông tin hữu ích, tự động hóa quy trình làm việc và thúc đẩy ra quyết định thông minh hơn trên toàn nhóm — bao gồm cả trong lĩnh vực đào tạo và phát triển.

ClickUp Brain có thể tự động tóm tắt ghi chú của các phiên đào tạo, tạo kế hoạch hành động dựa trên kết quả học tập và tạo các công việc theo dõi để đảm bảo kỹ năng được áp dụng ngay lập tức.

Đáng chú ý hơn, các bảng điều khiển được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép các nhà lãnh đạo L&D (Phát triển và Đào tạo) hình dung tác động lâu dài của đào tạo bằng cách liên kết nó với các chỉ số hiệu suất khóa (KPI) như tốc độ hoàn thành công việc, giảm thiểu lỗi, đạt được mục tiêu và xu hướng năng suất theo thời gian.

Bạn có thể cài đặt các chỉ số KPI tùy chỉnh liên kết với các mục tiêu học tập cụ thể—chẳng hạn như “giảm thiểu sự chậm trễ dự án sau khóa đào tạo quản lý thời gian”—và đang theo dõi tiến độ thông qua các chỉ số cập nhật tự động theo thời gian thực.

ClickUp for Finance cũng hỗ trợ các báo cáo do AI tạo ra, giúp phát hiện các mẫu hành vi và hiệu suất của nhóm, từ đó giúp bạn nhận biết liệu các khoản đầu tư vào đào tạo có mang lại những cải thiện có thể đo lường được hay không.

Ví dụ, nếu nhóm của bạn tham gia đào tạo lãnh đạo, hệ thống có thể theo dõi sự thay đổi trong việc phân công công việc, thời gian ra quyết định và tỷ lệ quyền sở hữu dự án, biến các khái niệm đào tạo trừu tượng thành dữ liệu hiệu suất cụ thể. Xem cách bạn có thể tận dụng điều này với tư cách là một nhà lãnh đạo. 👇🏼

clickUp đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp STANLEY Bảo mật chuyển đổi thành một tổ chức hoạt động trực tuyến và dựa trên hệ thống. Với tư cách là nền tảng quản lý nhiệm vụ và nhóm tập trung của chúng tôi, ClickUp đã giúp các thành viên trong đội ngũ tối ưu hóa quy trình làm việc và có quyền tự chủ hoàn toàn trong các hoạt động của mình, đồng thời cung cấp cho ban quản lý những thông tin về hiệu suất làm việc theo thời gian thực

2. Scoro (Phù hợp nhất cho việc hiển thị thống nhất dự án, tài nguyên và tài chính)

Scoro tích hợp quản lý dự án, lập ngân sách, lập kế hoạch nguồn lực và thanh toán vào một nền tảng thống nhất. Điểm mạnh của Scoro nằm ở khả năng đang theo dõi ngân sách "dự kiến so với thực tế" theo thời gian thực, cung cấp các bảng điều khiển trực tiếp hiển thị lợi nhuận, tỷ lệ sử dụng và dự báo doanh thu.

Với trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp, Scoro phát hiện sớm các vấn đề như chi tiêu quá mức hoặc tắc nghẽn sức chứa và thậm chí có thể tự động hóa việc tạo hóa đơn hoặc cảnh báo. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các nhóm cần tính minh bạch tài chính toàn diện trên các dự án, với các thông tin về tỷ suất hoàn vốn (ROI) được tích hợp trực tiếp vào hoạt động hàng ngày của họ.

3. Asana (Phù hợp nhất cho hiệu quả quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

Asana sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao năng suất bằng cách tự động hóa các công việc thường xuyên, phân công công việc một cách thông minh và tối ưu hóa quy trình làm việc của nhóm. Mặc dù không bao gồm các tính năng đang theo dõi ngân sách trực tiếp, giá trị của nó nằm ở việc loại bỏ các bất cập gây lãng phí tài nguyên một cách âm thầm.

Bằng cách giúp các nhóm hoàn thành nhiều công việc hơn với ít nỗ lực hơn — và ít trì hoãn hơn — Asana gián tiếp hỗ trợ tăng cường ROI về thời gian và đầu tư vào đội ngũ, đặc biệt trong môi trường làm việc năng động.

4. Wrike (Phù hợp nhất cho quản lý rủi ro và tài nguyên dự đoán)

Các công cụ Trí tuệ Công việc được hỗ trợ bởi AI của Wrike cung cấp cảnh báo sớm về các khả năng chậm trễ, xung đột tài nguyên và thay đổi ưu tiên. Phân tích thời gian thực và báo cáo tùy chỉnh của nó giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định chủ động trước khi các vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Từ góc độ lập ngân sách, Wrike giúp các nhóm duy trì hướng đi bằng cách dự báo những nơi thời gian và chi phí có thể phát sinh ngoài dự kiến — đảm bảo rằng các chương trình đào tạo, dự án hoặc sáng kiến vẫn phù hợp với mục tiêu ROI.

5. Notion (Phù hợp nhất cho các hoạt động nhóm có thể tùy chỉnh và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

Notion kết hợp tính linh hoạt và trí tuệ nhân tạo (AI) trong một không gian làm việc hợp tác duy nhất. Với Notion AI, các nhóm có thể nhanh chóng tóm tắt tài liệu, soạn thảo nội dung, tạo danh sách công việc và trích xuất thông tin từ ghi chú hoặc phản hồi.

Mặc dù không phải là công cụ lập ngân sách chuyên dụng, khả năng tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại, tổ chức kiến thức và giảm khối lượng công việc hành chính của nó mang lại tiết kiệm chi phí. Đối với các nhóm quản lý dự án nội bộ hoặc các sáng kiến đào tạo, Notion giúp tối đa hóa hiệu quả đầu ra đồng thời giảm áp lực tài nguyên — mang lại giá trị ROI gián tiếp nhưng có ý nghĩa.

Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang hỗ trợ các nền tảng HR hiện đại để giúp các nhóm hiểu rõ hơn về những yếu tố thúc đẩy sự tham gia, những chương trình đào tạo thực sự mang lại hiệu quả và nơi có thể tối ưu hóa nguồn lực để đạt được lợi ích cao nhất.

Năm nền tảng này nổi bật nhờ khả năng hỗ trợ các chiến lược nhân sự thông minh thông qua tự động hóa, thông tin thời gian thực và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

1. Workday (Phù hợp nhất cho lập kế hoạch lực lượng lao động quy mô doanh nghiệp và phân tích học tập)

Workday cung cấp các khả năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ để giúp các tổ chức lớn quản lý tuyển dụng nhân tài, kế hoạch nguồn nhân lực và phát triển nhân viên. Các công cụ thông minh của Workday phát hiện các rủi ro về việc giữ chân nhân viên bằng cách phân tích xu hướng tương tác, khoảng cách về lương thưởng và sự không phù hợp về kỹ năng.

Khi nói đến ROI của đào tạo, phân tích học tập của Workday đang theo dõi việc hoàn thành khóa học, sự phát triển kỹ năng và các chỉ số hiệu suất sau đào tạo—giúp dễ dàng liên kết các chương trình phát triển với kết quả kinh doanh. Đối với các công ty muốn đồng bộ chiến lược nhân tài với kết quả đo lường được, Workday dẫn đầu xu hướng.

2. BambooHR (Phù hợp nhất cho việc tương tác thời gian thực và phân tích thông tin về lương thưởng)

BambooHR giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung vào dữ liệu nhân sự. Các tính năng AI của nó giúp các nhóm so sánh mức lương, đang theo dõi xu hướng luân chuyển nhân sự và trực quan hóa mức độ tương tác thông qua các bảng điều khiển tùy chỉnh.

BambooHR cũng hỗ trợ đang theo dõi đào tạo và đánh giá hiệu suất trong một nền tảng duy nhất — giúp dễ dàng đánh giá liệu nỗ lực đào tạo có chuyển hóa thành việc giữ chân nhân viên hay cải thiện hiệu suất hay không. Giao diện sạch sẽ, trực quan của nó cho phép các đội ngũ nhân sự hành động dựa trên thông tin nhanh chóng mà không cần chuyên môn phân tích sâu.

3. Oracle Cloud HCM (Phù hợp nhất cho phát triển sự nghiệp dựa trên kỹ năng và di chuyển nội bộ)

Oracle Cloud HCM sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo bản đồ kỹ năng của nhân viên, mục tiêu nghề nghiệp và cơ hội phát triển trong tương lai — giúp tổ chức đầu tư vào các lộ trình phát triển thực sự có ý nghĩa. Nó cho phép các nhóm kết nối việc học tập với các vai trò công việc thực tế và đang theo dõi sự di chuyển nội bộ, đồng thời giúp bộ phận nhân sự theo dõi cách đào tạo ảnh hưởng đến việc giữ chân và phát triển nhân viên.

Các phân tích nâng cao của Oracle cũng có thể phát hiện sớm tình trạng thiếu động lực của nhân viên, giúp các nhà lãnh đạo thực hiện các can thiệp có mục tiêu hơn.

4. Centrical (Phù hợp nhất cho việc thúc đẩy huấn luyện hiệu suất thời gian thực)

Centrical kết hợp microlearning được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với các hoạt động tương tác có yếu tố trò chơi để giữ cho nhân viên luôn hứng thú và có tiến độ trong vai trò của họ.

Nền tảng này cá nhân hóa các lộ trình phát triển dựa trên hiệu suất và hành vi cá nhân, cung cấp phản hồi thời gian thực để củng cố quá trình học tập. Điều này cải thiện ROI đào tạo bằng cách đảm bảo các kỹ năng mới được áp dụng trong công việc và tăng cường tỷ lệ giữ chân nhân viên bằng cách giữ cho họ kết nối với mục tiêu của mình và được công nhận cho tiến độ của họ — đặc biệt trong các môi trường có tỷ lệ luân chuyển cao ở tuyến đầu.

5. Factorial (Phù hợp nhất cho các công ty đang phát triển nhanh chóng tự động hóa quản lý nhân sự)

Factorial giúp các nhóm đang phát triển tối ưu hóa các hàm nhân sự khóa đồng thời cung cấp phân tích dễ tiếp cận về hiệu suất, sự tham gia và tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên.

Mặc dù không tiên tiến như các nền tảng doanh nghiệp, nó hỗ trợ tài liệu đào tạo cơ bản, khảo sát nhân viên và trực quan hóa dữ liệu nhân sự, giúp phát hiện các lỗ hổng trong phát triển hoặc các dấu hiệu sớm của sự thiếu cam kết.

Hệ thống quản lý học tập (LMS) có tính năng lập ngân sách

Nếu bạn đang tìm kiếm các nền tảng tích hợp học tập với tính năng đang theo dõi chi phí và tính năng ROI, những nền tảng này có thể giúp bạn!

1. Docebo (Phù hợp nhất cho phân tích AI cấp doanh nghiệp)

Docebo là một hệ thống quản lý học tập (LMS) mạnh mẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa lộ trình đào tạo và phân tích hành vi học viên. Các tính năng AI của nó tự động hóa việc phân phối nội dung, đề xuất nội dung học tập dựa trên tương tác của người dùng và tạo ra các thông tin hữu ích thông qua bộ công cụ phân tích tích hợp sẵn.

Khi nói đến việc đo lường ROI, Docebo nổi bật với khả năng đang theo dõi việc tiếp thu kỹ năng, mức độ tham gia và dữ liệu hiệu suất—kết nối các nỗ lực đào tạo và phát triển (L&D) trực tiếp với kết quả kinh doanh. Nó là lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức vừa và lớn cần các công cụ báo cáo mạnh mẽ và có khả năng mở rộng.

2. SweetRush (Phù hợp nhất cho việc đo lường ROI một cách linh hoạt)

SweetRush không phải là một hệ thống quản lý học tập (LMS) thông thường—đó là một công ty tư vấn học tập toàn diện sử dụng các công cụ phân tích nâng cao để chứng minh hiệu quả của các chương trình đào tạo.

Các mô hình AI và machine learning độc quyền của họ có thể xác định tác động cụ thể của đào tạo đối với các chỉ số hiệu suất kinh doanh (KPIs) như hiệu suất bán hàng hoặc sự hài lòng của khách hàng. Nếu tổ chức của bạn muốn tìm hiểu nguyên nhân và cách thức đằng sau hiệu quả đào tạo, các giải pháp của SweetRush cung cấp sự xác thực thực sự cho trường hợp kinh doanh.

3. peopleHum (Phù hợp nhất để liên kết đào tạo với đánh giá hiệu suất)

peopleHum là một nền tảng HR tích hợp kết hợp đào tạo, quản lý hiệu suất và tương tác nhân viên. Các tính năng LMS của nó đang theo dõi tiến độ đào tạo và liên kết nó với các chỉ số hiệu suất công việc như năng suất và tỷ lệ giữ chân nhân viên.

Các bảng điều khiển ROI tích hợp giúp dễ dàng đánh giá giá trị tài chính của các chương trình đào tạo. Công cụ này lý tưởng cho các nhóm nhân sự muốn đồng bộ hóa đào tạo với các mục tiêu hiệu suất tổng thể của lực lượng lao động—đặc biệt là trong các công ty đang phát triển nhanh chóng.

4. GoSkills (Phù hợp nhất cho báo cáo tiết kiệm chi phí)

GoSkills là một hệ thống quản lý học tập (LMS) thân thiện với người dùng, tập trung vào việc cung cấp những thông tin rõ ràng và có thể áp dụng ngay. Mặc dù không cung cấp các tính năng AI sâu rộng, GoSkills vẫn cung cấp các phân tích mạnh mẽ về tốc độ học tập, tỷ lệ hoàn thành khóa học và tỷ lệ giữ chân học viên.

Bạn đang theo dõi tốc độ nhân viên học hỏi kỹ năng mới và áp dụng chúng – dữ liệu quan trọng khi đánh giá ROI. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm hoặc bộ phận nhỏ muốn đạt được kết quả nhanh chóng với báo cáo dễ đọc.

5. Continu (Phù hợp nhất cho bảng điều khiển ROI tùy chỉnh)

Continu kết hợp hàm LMS hiện đại với các công cụ tính toán ROI tích hợp và bảng điều khiển tác động đào tạo. Nó cho phép các nhà lãnh đạo L&D đang theo dõi cách đào tạo giúp tiết kiệm thời gian, giảm lỗi hoặc nâng cao hiệu suất làm việc của các nhóm.

Các bảng điều khiển trực quan và chỉ số tùy chỉnh của công cụ giúp việc trình bày ROI trong các cuộc họp lãnh đạo trở nên dễ dàng. Continu là lựa chọn tuyệt vời cho các tổ chức cần dữ liệu linh hoạt, sẵn sàng trình bày và liên kết với kết quả kinh doanh.

Tóm lại, các công cụ này không chỉ giúp quản lý quá trình học tập mà còn trang bị cho các nhà lãnh đạo nhân sự và phát triển nguồn nhân lực khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về phát triển nhân viên.

bắt đầu với mục tiêu của bạn:* Chọn các công cụ phù hợp với kích thước, độ phức tạp và nhu cầu báo cáo của tổ chức.

Ưu tiên tích hợp: Tìm kiếm các giải pháp có thể kết nối với các hệ thống HR, Tài chính và quản lý dự án hiện có của bạn để tránh tình trạng dữ liệu bị phân mảnh.

*đào tạo nhóm của bạn: Đảm bảo tất cả những người tham gia vào quá trình lập ngân sách hiểu cách sử dụng các công cụ và mẫu một cách hiệu quả.

Kiểm tra định kỳ: Lên lịch kiểm tra kỳ quy trình lập ngân sách và các công cụ của bạn để xác định các lỗ hổng và cơ hội cải thiện.

Khi kết hợp, các công cụ và mẫu này sẽ giúp bạn có được sự hiển thị và kiểm soát cần thiết để tối đa hóa tác động của các khoản đầu tư đào tạo.

Các phương pháp tốt nhất cho việc lập ngân sách đào tạo nhân viên

Lập ngân sách đào tạo hiệu quả không chỉ đơn thuần là tính toán số.

Điều này sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định thông minh, chiến lược để tối đa hóa đầu tư vào nguồn nhân lực. Dưới đây là một số phương pháp tốt nhất để giúp bạn tận dụng tối đa giá trị từ ngân sách đào tạo của mình:

Thực hành tốt nhất Tại sao điều này quan trọng và cách áp dụng nó định hướng ngân sách dựa trên kết quả kinh doanh* Kết nối các khoản đầu tư vào đào tạo với các mục tiêu chiến lược như tăng trưởng doanh thu, giữ chân nhân viên hoặc sự hài lòng của khách hàng. Điều này đảm bảo rằng mọi đồng tiền được chi tiêu đều hỗ trợ tác động thực tế dự báo nhu cầu đào tạo theo vai trò và nhóm* Không áp dụng ngân sách chung chung. Đánh giá khoảng cách kỹ năng trong tương lai theo từng bộ phận hoặc vai trò công việc, và phân bổ kinh phí vào những nơi mang lại sự phát triển có thể đo lường được cao nhất Tích hợp đào tạo với dữ liệu hiệu suất Sử dụng đánh giá hiệu suất lịch sử, phản hồi 360 độ và đánh giá kỹ năng để hướng dẫn lập ngân sách. Ưu tiên đào tạo đã được chứng minh là cải thiện các chỉ số KPI hoặc đã đóng khoảng cách năng lực *thiết kế ngân sách cùng với các lãnh đạo hàm Hãy tham khảo ý kiến của các trưởng bộ phận, không chỉ bộ phận Nhân sự, để đảm bảo ngân sách phản ánh các ưu tiên của từng nhóm. Ý kiến của họ giúp tránh các khoản đầu tư đào tạo không hiệu quả hoặc không liên quan Cân bằng giữa kiến thức cơ bản và sự linh hoạt Đầu tư vào các chương trình đào tạo cốt lõi (tuân thủ, định hướng), nhưng dành ngân sách cho các chương trình đào tạo phản ứng nhanh – như công nghệ mới nổi hoặc kỹ năng theo xu hướng thị trường Sử dụng công cụ AI và phân tích Các nền tảng như ClickUp, Workday hoặc Docebo có thể hiển thị ROI của đào tạo, đang theo dõi việc sử dụng ngân sách và dự báo nhu cầu — giúp đưa ra các điều chỉnh thông minh, dựa trên dữ liệu Thực hiện đánh giá ngân sách đào tạo hàng quý Tránh "cài đặt và quên đi". Lên lịch đánh giá hàng quý để đánh giá chi phí so với kết quả, điều chỉnh ưu tiên và tái phân bổ kinh phí cho các chương trình có hiệu quả cao Xây dựng một khoản dự phòng ngân sách linh hoạt Cài đặt 10–15% ngân sách hàng năm cho các yêu cầu đào tạo khẩn cấp hoặc có tác động lớn. Sự linh hoạt này có thể hỗ trợ đổi mới mà không cần qua các chu kỳ phê duyệt Thông báo ROI cho toàn tổ chức Chia sẻ kết quả của các khoản đầu tư vào đào tạo – giảm thời gian đào tạo ban đầu, nâng cao năng suất, giảm tỷ lệ nghỉ việc – để đảm bảo sự ủng hộ liên tục và hỗ trợ ngân sách trong tương lai

Xây dựng ngân sách đào tạo hiệu quả với ClickUp

Xây dựng một ngân sách đào tạo hiệu quả không chỉ là một bài toán tài chính.

Một phương pháp đào tạo nhân viên có tính toán và dựa trên dữ liệu đảm bảo rằng mỗi đồng tiền đầu tư vào phát triển nhân viên mang lại kết quả có ý nghĩa, từ việc tăng tỷ lệ giữ chân nhân viên đến việc xây dựng văn hóa học tập liên tục.

Những nhà lãnh đạo nhân sự và chủ kinh doanh thành công nhất đánh giá nhu cầu, đặt ra mục tiêu rõ ràng, phân bổ nguồn lực một cách thông minh và thường xuyên xem xét, điều chỉnh kế hoạch của mình. Sử dụng các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) như ClickUp giúp việc lập kế hoạch, đang theo dõi và tối ưu hóa ngân sách đào tạo trở nên dễ dàng hơn, giúp bạn duy trì sự linh hoạt và phản ứng nhanh nhạy khi kinh doanh phát triển.

Bắt đầu ngay hôm nay và trang bị cho nhóm của bạn khả năng phát triển, thích ứng và thành công — dù tương lai có mang lại điều gì.

Câu hỏi thường gặp

Một công ty nên chi bao nhiêu cho đào tạo nhân viên?

Không có câu trả lời chung cho vấn đề này. Số tiền phù hợp phụ thuộc vào ngành nghề, kích thước công ty và mục tiêu chiến lược của bạn. Ví dụ, các công ty công nghệ hoặc những công ty hoạt động trong các ngành có quy định nghiêm ngặt có thể cần đầu tư nhiều hơn vào việc đào tạo liên tục. Việc thường xuyên đánh giá ngân sách đào tạo cho từng nhân viên giúp đảm bảo bạn duy trì tính cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của lực lượng lao động.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến ngân sách đào tạo nhân viên?

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ngân sách đào tạo của bạn, bao gồm kích thước công ty, yêu cầu của ngành, mục tiêu kinh doanh và độ phức tạp của kỹ năng cần thiết. Các yếu tố khác cần xem xét bao gồm số nhân viên, loại hình đào tạo (trực tiếp, trực tuyến, kết hợp), các quy định tuân thủ và công nghệ sẵn có. Đừng quên tài khoản các chi phí gián tiếp như thời gian của nhân viên, chi phí đi lại và phí đăng ký phần mềm.

Làm thế nào để tính toán chi phí đào tạo cho mỗi nhân viên?

Để tính toán chi phí đào tạo cho mỗi nhân viên, hãy cộng tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến đào tạo—chẳng hạn như phí khóa học, tài liệu, chi phí đi lại và thời gian của nhân viên—và chia cho số nhân viên tham gia. Sử dụng các công cụ như mẫu ngân sách của ClickUp có thể giúp bạn theo dõi các chi phí này một cách chính xác và làm cho việc lập ngân sách theo từng nhân viên trở nên minh bạch hơn.

Sự khác biệt giữa ngân sách đào tạo và ROI đào tạo là gì?

Ngân sách đào tạo là số tiền được phân bổ cho các hoạt động phát triển nhân viên, trong khi ROI đào tạo (Return on Investment) đo lường giá trị hoặc tác động mà các hoạt động đó mang lại. ROI xem xét các yếu tố như cải thiện hiệu suất, giữ chân nhân viên và kết quả kinh doanh so với chi phí đầu tư. Đang theo dõi cả hai giúp đảm bảo các chương trình đào tạo của bạn hiệu quả về chi phí và phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Thời gian nhân viên dành cho đào tạo có nên được tính vào ngân sách không?

Đúng vậy, thời gian của nhân viên là một phần quan trọng trong tổng chi phí đào tạo. Khi nhân viên tham gia đào tạo, họ không thể thực hiện các nhiệm vụ thường ngày, điều này có thể ảnh hưởng đến năng suất. Việc bao gồm chi phí này trong ngân sách đào tạo sẽ cung cấp cái nhìn chính xác hơn về tổng chi phí thực tế và giúp bạn lập kế hoạch cho các điều chỉnh quy trình làm việc tiềm năng.

Nhiều công cụ có thể giúp đơn giản hóa việc lập ngân sách và đang theo dõi đào tạo nhân viên. ClickUp cung cấp các mẫu tùy chỉnh, bảng điều khiển và báo cáo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp bạn lập kế hoạch, theo dõi và tối ưu hóa ngân sách đào tạo. Các nền tảng nhân sự như BambooHR và Hệ thống Quản lý Đào tạo (LMS) có tính năng lập ngân sách cũng có thể cung cấp những thông tin hữu ích và tích hợp với các quy trình nhân sự khác.