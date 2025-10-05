Top 10 phần mềm đang theo dõi đào tạo cho nhóm trong năm 2025

Bạn đã triển khai chương trình đào tạo. Gửi các nhắc nhở. Thậm chí còn tặng thẻ quà tặng cà phê. Và vẫn còn một nửa nhóm đang ở trong tiến độ, trong khi bạn phải vật lộn với việc phân tích bảng tính. 😵‍💫

Đó chính là chi phí ẩn của hoạt động đào tạo: việc đang theo dõi vô tận thay vì tập trung vào việc học thực sự. Nếu bạn đang quản lý nhân sự, đảm bảo tuân thủ quy định hoặc điều hành các chương trình đào tạo và phát triển (L&D), bạn cần một hệ thống cho biết chính xác ai đang có tiến độ, ai đã quá hạn và việc cần làm tiếp theo.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 10 công cụ phần mềm đang theo dõi đào tạo giúp tối ưu hóa quá trình giám sát và giúp bạn tiết kiệm thời gian để tập trung vào kết quả, không phải công việc quản trị viên.

Tổng quan về phần mềm đang theo dõi đào tạo tốt nhất

Dưới đây là top 10 phần mềm đang theo dõi đào tạo:

Công cụ Tính năng nổi bật Trường hợp sử dụng chính Giá cả ClickUp Tài liệu tập trung + AI đang theo dõi + bảng điều khiển Đang theo dõi đào tạo toàn diện với việc hoàn thành công việc, nhắc nhở và thông tin tuân thủ Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Arlo Lịch trình khóa học + đồng bộ hóa trang web + công cụ cho giảng viên Tổ chức đào tạo trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến và trực tiếp trên quy mô lớn Giá cả tùy chỉnh Connecteam Phân phối đào tạo ưu tiên thiết bị di động + huy hiệu + khảo sát Đào tạo và đang theo dõi linh hoạt cho các nhóm không ngồi bàn và tuyến đầu Miễn phí; Gói trả phí từ $35/tháng PurelyHR PTO đang theo dõi + cảnh báo chứng chỉ đào tạo Các nhóm HR nhỏ theo dõi sự sẵn sàng cùng với việc nghỉ phép và tuân thủ quy định Từ $34,50/tháng Trainual Trình tạo SOP + đang theo dõi bài kiểm tra + gamification Hệ thống hóa quy trình onboarding, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs) và kiến thức của nhóm trên các bộ phận Giá cả tùy chỉnh Whatfix Học tập tích hợp + hướng dẫn chi tiết + mẹo thông minh Đào tạo người dùng trong ứng dụng cho các nền tảng SaaS và việc áp dụng công nghệ số Giá cả tùy chỉnh Training Tracker Đào tạo định kỳ + CEU + Hỗ trợ SCORM Các ngành công nghiệp có yêu cầu tuân thủ cao cần có nhật ký kiểm tra và hồ sơ in được Từ $34/người dùng/tháng Quickbase Trình tạo quy trình làm việc tùy chỉnh + ứng dụng đào tạo di động Công cụ nội bộ không cần mã với khả năng hiển thị đào tạo theo thời gian thực Từ $35/người dùng/tháng WorkRamp Cổng thông tin đào tạo nội bộ + cổng thông tin đào tạo tùy chỉnh cho khách hàng + công cụ xây dựng khóa học bằng trí tuệ nhân tạo (AI) Đào tạo nhóm bán hàng, hỗ trợ và nội bộ với các lộ trình học tập có thể mở rộng Giá cả tùy chỉnh Ethena Nội dung tuân thủ hiện đại + đang theo dõi mô-đun Đào tạo về đa dạng, quấy rối và tuân thủ cho các nhóm hiện đại Từ $20/người dùng/năm

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn phần mềm đang theo dõi đào tạo?

Lựa chọn phần mềm đang theo dõi đào tạo phù hợp giúp bạn có hiển thị theo thời gian thực về tiến độ học tập, trạng thái tuân thủ và phát triển kỹ năng trên toàn tổ chức.

Dưới đây là một số tính năng mà phần mềm phải có. ⛏️

*giao nhiệm vụ đào tạo tự động hóa: Giao các khóa học dựa trên vai trò, bộ phận hoặc địa điểm mà không cần nỗ lực thủ công

Hỗ trợ nội dung tùy chỉnh: Tải lên hồ sơ đào tạo, tài liệu, chính sách của nhân viên hoặc các mô-đun của bên thứ ba để tùy chỉnh quá trình học tập phù hợp với tổ chức của bạn

bảng điều khiển tiến độ cho quản lý: *Cung cấp cho người quản lý nhóm chế độ xem rõ ràng về tiến độ hoàn thành, chậm trễ và bảng điểm học viên

*báo cáo và phân tích thời gian thực: Xuất các báo cáo chi tiết và nhật ký kiểm tra để theo dõi trạng thái tuân thủ và mức độ tương tác

Phân phối đào tạo theo phân khúc: Tùy chỉnh nội dung cho các nhóm, cấp bậc hoặc khu vực khác nhau để tăng tính phù hợp và kết quả

khả năng mở rộng dễ dàng: *Hỗ trợ sự phát triển mà không cần phải cấu hình lại toàn bộ hệ thống mỗi khi nhóm mở rộng

Bảo trì ít can thiệp: Chọn phần mềm dễ triển khai, quản lý và cập nhật mà không cần giám sát liên tục

🔍 Bạn có biết? Nhân viên thường cảm thấy bế tắc khi không có cơ hội phát triển kỹ năng, thăng tiến nội bộ, lộ trình sự nghiệp rõ ràng và sự hướng dẫn từ người cố vấn. Mặc dù các nhà tuyển dụng cho biết họ cung cấp những điều này, nhưng chỉ 36% nhân viên thấy có hướng đi rõ ràng.

Phần mềm đang theo dõi đào tạo tốt nhất

Với hàng chục công cụ có sẵn, việc so sánh các tính năng nghe có vẻ giống nhau có thể khiến bạn bối rối. Vì vậy, chúng tôi đã hoàn thành phần khó khăn cho bạn.

Dưới đây là danh sách công việc được tuyển chọn kỹ lưỡng về các phần mềm đang theo dõi đào tạo tốt nhất. Mỗi phần mềm được lựa chọn dựa trên những ưu điểm nổi bật trong việc quản lý, triển khai và theo dõi quá trình học tập tại nơi làm việc cho các nhóm. 🎯

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý và đang theo dõi đào tạo toàn diện)

Trong thời gian dài, các quy trình đào tạo, đặc biệt là cho việc onboarding và nâng cao kỹ năng chuyên môn, đã được phân tán khắp các thư mục, bảng tính, nền tảng LMS và các cuộc kiểm tra thủ công. Một công cụ quản lý danh sách kiểm tra, trong khi công cụ khác lưu trữ quy trình tiêu chuẩn (SOP) và tiến độ.

ClickUp kết hợp tất cả các tính năng này lại với nhau.

Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện - tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Tạo Hướng dẫn Đào tạo trong ClickUp tài liệu Tạo tài liệu đào tạo động với định dạng phong phú bằng ClickUp Docs

Biến các quy trình làm việc tĩnh (SOP) thành các hướng dẫn tương tác, linh hoạt

Giả sử bạn đang triển khai kế hoạch onboarding 30 ngày cho các kỹ sư phần mềm mới. Bạn không cần phải gửi email các tệp PDF hoặc liên kết đến các ổ đĩa chia sẻ bị lỗi thời sau vài tuần.

Thay vào đó, ClickUp Docs cho phép bạn tạo các hướng dẫn đào tạo phong phú, tương tác, được cấu trúc như wiki nhưng linh hoạt như Tài liệu Google. Bạn có thể nhúng các liên kết công việc, danh sách kiểm tra, khối mã, video và biểu mẫu trực tiếp vào Tài liệu Google, giúp chúng trở nên tương tác cho nhân viên mới và dẫn đến việc áp dụng sản phẩm tốt hơn.

Ví dụ, bạn có thể tạo một cấu trúc mô-đun với các trang như ‘Lịch trình đào tạo Tuần 1’, ‘Quy trình làm việc của Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật’ và ‘Hướng dẫn Xử lý Sự cố’, tất cả đều được nhúng trong một tài liệu dễ dàng điều hướng.

Tốt hơn nữa, bạn có thể nhúng nhiệm vụ ClickUp trực tiếp vào tài liệu, vì vậy sau khi đọc hướng dẫn, họ có thể ngay lập tức đánh dấu 'Hoàn thành bài kiểm tra' mà không cần rời khỏi tài liệu.

Tạo nội dung đào tạo trong vài phút

Khi tài liệu của bạn được lưu trữ trong Docs, ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp, kết nối các công việc, bình luận và trò chuyện để thúc đẩy sự sáng tạo và cung cấp thông tin chi tiết cho bạn.

Nhưng làm thế nào để sử dụng AI cho việc lập tài liệu?

Tạo các mô-đun đào tạo ngay lập tức với ClickUp Brain trong tài liệu

Giả sử bạn đang thêm một mô-đun mới cho nhóm sản phẩm về việc sử dụng công cụ AI. Thay vì viết tất cả từ đầu, bạn có thể sử dụng Brain để tạo khung chương trình đào tạo, viết hướng dẫn hấp dẫn và tóm tắt tài liệu kỹ thuật thành các bước dễ hiểu.

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để trả lời các câu hỏi như: ‘Những nhà phát triển nào chưa hoàn thành khóa đào tạo quy trình làm việc GitHub?’ Nó thu thập thông tin từ không gian làm việc, tài liệu, tác vụ và bình luận của bạn để cung cấp câu trả lời rõ ràng và tức thì.

Bạn có công việc lặp đi lặp lại như viết tin nhắn theo dõi hoặc tóm tắt phản hồi từ các cuộc khảo sát đào tạo? ClickUp Brain tự động hóa điều đó. Đây là trợ lý của bạn để cập nhật, địa phương hóa và mở rộng nội dung đào tạo khi công ty phát triển.

Biết chính xác ai đang theo dõi — và ai đang gặp khó khăn

Hiện nay, việc tạo ra chương trình đào tạo chỉ là bước đầu tiên. Việc đang theo dõi chính là nơi mà hầu hết các nhóm mất đi khả năng hiển thị.

Đánh giá tiến độ đào tạo của nhân viên với bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn một trung tâm điều khiển trực quan. Giả sử bạn đã triển khai một lộ trình chứng chỉ AWS cho nhóm kỹ sư đám mây của mình. Bạn có thể tạo một bảng điều khiển hiển thị tiến độ từ các công việc cá nhân, kết quả hoàn thành bài kiểm tra và thời hạn:

Sử dụng thanh tiến độ (progress bar) để xem mức độ hoàn thành của từng kỹ sư trong các mô-đun của họ 📊

Thêm một thẻ tính toán tự động đánh dấu những người đang tiến triển đúng hướng, chậm tiến độ hoặc có nguy cơ không đạt được mục tiêu đúng hạn 🔢

Chèn một tiện ích dòng thời gian để hiển thị các đánh giá sắp tới hoặc ngày cấp lại chứng chỉ ⏰

🎥 Trong video này, bạn sẽ học cách tạo bảng điều khiển quản lý dự án trong ClickUp—một nơi duy nhất để đang theo dõi tiến độ, hạn chót và hiệu suất của nhóm. Đối với các chương trình đào tạo, điều này có nghĩa là bạn có thể theo dõi các phiên đào tạo, sự tham gia và kết quả một cách nhanh chóng, mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

muốn thiết lập nhanh chóng?*

Tải miễn phí mẫu Quản lý các chương trình đào tạo trong suốt vòng đời của chúng với mẫu khung đào tạo ClickUp

Mẫu Khung Đào Tạo ClickUp cung cấp một hệ thống toàn diện để xác định mục tiêu đào tạo, tổ chức tài liệu khóa học và theo dõi tiến độ của nhân viên tại một địa điểm trung tâm. Nó giúp quản lý triển khai đào tạo nhất quán, theo dõi tiến độ của từng nhân viên và nhanh chóng xác định các lỗ hổng về kiến thức hoặc kỹ năng.

Tải miễn phí mẫu Xác định khoảng cách kỹ năng với mẫu ma trận đào tạo ClickUp

Tiếp theo, mẫu ma trận đào tạo ClickUp giúp bạn đang theo dõi quá trình đào tạo nhân viên, bao gồm kỹ năng của từng thành viên trong nhóm, theo dõi tiến độ và phát hiện các lỗ hổng trong đào tạo. Các vai trò được mã màu, cấp độ kỹ năng được xếp hạng và các chế độ xem tùy chỉnh cho phép đánh giá hiệu quả hiệu suất và lập kế hoạch cho các nỗ lực phát triển.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

ghi lại nội dung đào tạo: *Sử dụng ClickUp Clips để tạo video đào tạo , hướng dẫn chi tiết hoặc giải thích quy trình

Quản lý dữ liệu đào tạo: Tổ chức mọi khóa học, mô-đun và phiên bằng cách sử dụng Danh sách công việc, và đang theo dõi hoàn thành bằng Tổ chức mọi khóa học, mô-đun và phiên bằng cách sử dụng Danh sách công việc, và đang theo dõi hoàn thành bằng các Trường Tùy chỉnh ClickUp như trạng thái, điểm số hoặc cấp độ chứng chỉ

tự động hóa các tác vụ lặp lại:* Cài đặt ClickUp Automations để giao các công việc theo dõi sau mỗi phiên đào tạo, cập nhật trạng thái đào tạo khi các mô-đun được đánh dấu hoàn thành, hoặc nhắc nhở các thành viên trong nhóm trước hạn chót

giữ cho các cuộc họp có năng suất: *Thêm ClickUp AI Notetaker vào các phiên đào tạo của bạn để tự động ghi lại các điểm chính, quyết định và các bước tiếp theo

theo dõi thời gian dành cho học tập: *Đo lường thời gian mà các thành viên trong nhóm dành cho các hoạt động đào tạo và xác định các lĩnh vực cần được chú ý hoặc hỗ trợ thêm với ClickUp Project Time Tracking

Giới hạn của ClickUp

Phạm vi tính năng có thể gây choáng ngợp ban đầu

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.200 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Đánh giá của G2 thực sự nói lên tất cả:

Điều tôi yêu thích nhất ở ClickUp là cách nó giúp nhóm và khách hàng của chúng tôi đồng bộ hóa trên cùng một trang. Nền tảng này cung cấp cho chúng tôi mọi thứ—từ bảng Kanban và biểu đồ Gantt đến tài liệu và bảng trắng—trong một nơi duy nhất, giúp chúng tôi brainstorm, kế hoạch và thực thi mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Bình luận thời gian thực, đề cập @ dễ dàng và quyền truy cập chi tiết cho phép khách hàng xem chính xác những gì họ cần (và không gì khác) trong khi vẫn hợp tác trực tiếp trong công việc hoặc tài liệu…

📮 ClickUp Insight: Khoảng 43% nhân viên gửi 0-10 tin nhắn mỗi ngày. Mặc dù điều này cho thấy các cuộc hội thoại tập trung hoặc có chủ đích hơn, nó cũng có thể cho thấy sự thiếu hụt trong hợp tác mượt mà, với các cuộc hội thoại quan trọng diễn ra ở nơi khác (như email). Để tránh việc chuyển đổi nền tảng không cần thiết và thay đổi ngữ cảnh, bạn cần một ứng dụng tất cả trong một cho công việc, như ClickUp, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

2. Arlo (Phù hợp nhất cho việc quản lý đào tạo do giảng viên hướng dẫn trên quy mô lớn)

qua Arlo

Arlo là phần mềm đang theo dõi đào tạo nhân viên mạnh mẽ, giúp đơn giản hóa việc lập kế hoạch, triển khai và theo dõi các chương trình đào tạo dưới nhiều định dạng khác nhau. Bạn có thể dễ dàng cài đặt các khóa đào tạo mới, quản lý các sự kiện định kỳ và tự động hóa giao tiếp với cả người trình bày và người tham gia.

Nó cũng hỗ trợ các định dạng học tập trực tiếp, trực tuyến trực tiếp và các định dạng học tập khác.

Ngoài ra, nền tảng này tối ưu hóa quy trình đăng ký và thanh toán. Nó tự động hóa quy trình đăng ký, bao gồm các biểu mẫu tùy chỉnh, danh sách chờ, giảm giá và các tùy chọn thanh toán linh hoạt. Đối với việc đang theo dõi và báo cáo, nó cung cấp các công cụ tùy chỉnh để theo dõi số lượng đăng ký, tỷ lệ tham dự, tỷ lệ hoàn thành khóa học và hiệu quả tài chính.

Các tính năng nổi bật của Arlo

Tạo nội dung phong phú, tương tác bằng cách sử dụng các quy trình làm việc AI để chuyển đổi tài liệu hoặc yêu cầu thành các mô-đun học tập có cấu trúc

Ghi nhận sự tham gia, kiểm tra thông tin người đăng ký, cập nhật điểm số và quản lý các phiên đào tạo nhân viên trực tiếp từ thiết bị di động

Cung cấp cho học viên một cổng thông tin tự phục vụ bảo mật để chế độ xem tài liệu khóa học, đang theo dõi tiến độ, truy cập chứng chỉ và quản lý hồ sơ

Giữ cho danh sách, đăng ký và cập nhật luôn đồng bộ với trang web đào tạo sẵn có của Arlo, hoặc kết nối nó với nền tảng của bạn

Giới hạn của Arlo

Nó yêu cầu nhiều công cụ của bên thứ ba cho các hàm khóa như tiếp thị qua email và đào tạo trực tuyến

Một số trường và thay đổi mẫu áp dụng trên toàn hệ thống, khiến việc tùy chỉnh cấp lớp trở nên khó khăn

Giá cả của Arlo

*dùng thử miễn phí 14 ngày

Đơn giản: $125/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $215/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $285/tháng cho mỗi người dùng

Quy mô: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Arlo

G2: 4.2/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (130+ đánh giá)

🧠 Thông tin thú vị: Phát triển sự nghiệp là lý do hàng đầu khiến các công ty đầu tư vào các chương trình đào tạo — 62% cho biết đây là yếu tố quan trọng nhất. Tiếp theo là nỗ lực xây dựng kỹ năng mới, được 49% tổ chức ưu tiên.

3. Connecteam (Phù hợp nhất cho đào tạo nhóm tuyến đầu và di động)

qua Connecteam

Connecteam là nền tảng quản lý nhân sự ưu tiên di động, được thiết kế để giúp bạn triển khai đào tạo, đang theo dõi tiến độ phát triển và đảm bảo tuân thủ đào tạo. Nền tảng này cho phép quản lý tạo các khóa học tương tác, phân công cho đúng đối tượng và đang theo dõi tiến độ hoàn thành mà không cần phụ thuộc vào các phiên đào tạo trực tiếp hoặc bảng tính phức tạp.

Sử dụng tài liệu đào tạo sẵn có dựa trên tiêu chuẩn ngành hoặc tải lên nội dung tuân thủ SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Các nhắc nhở tự động và thông báo đẩy giúp tăng tỷ lệ hoàn thành khóa học, giữ cho các nhóm luôn đồng bộ và cập nhật thông tin.

Các tính năng nổi bật của Connecteam

Tạo các khóa học tương tác với video đào tạo , tài liệu PDF và hình ảnh để nhân viên có thể hoàn thành một cách linh hoạt

Đánh giá khả năng giữ kiến thức và sự phù hợp với dữ liệu hiệu suất thời gian thực trên mỗi lần làm bài kiểm tra

Chế độ xem các cột mốc đào tạo, thành tích và lịch sử khóa học của từng nhân viên theo bố cục thời gian

Kích thích nhân viên bằng các huy hiệu kỹ thuật số và thẻ quà tặng liên kết với thành tích học tập

Giới hạn của Connecteam

Giao diện quản trị viên trên máy tính để bàn cảm thấy không trực quan và thiếu tổ chức

Ứng dụng di động thiếu các tính năng quản trị viên đầy đủ, như chỉnh sửa lịch trình hoặc truy cập các tính năng địa điểm

Giá cả của Connecteam

Miễn phí

Cơ bản: $35/tháng

Nâng cao: $59/tháng

Chuyên gia: $119/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Connecteam

G2: 4.6/5 (hơn 2.300 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.300 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Connecteam?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng G2 về phần mềm đang theo dõi đào tạo này:

Hệ thống quản lý thời gian nghỉ có thể phức tạp nếu không được quản lý cẩn thận. Nếu người dùng yêu cầu một phạm vi ngày nghỉ, phần mềm sẽ tự động tính cả cuối tuần vào ngày nghỉ có lương theo mặc định, điều này cần được điều chỉnh thủ công sau đó.

🧠 Thông tin thú vị: NASA sử dụng một bể bơi khổng lồ gọi là Neutral Buoyancy Lab để mô phỏng trọng lực bằng không cho việc đào tạo phi hành gia. Về cơ bản, đó là một nhiệm vụ không gian dưới nước.

4. PurelyHR (Phù hợp nhất cho việc giám sát đào tạo liên kết với PTO và đánh giá sự sẵn sàng của nhân viên)

qua PurelyHR

PurelyHR thích ứng với sự phát triển của doanh nghiệp, giúp các nhóm nhân sự và lãnh đạo kinh doanh loại bỏ việc đang theo dõi thủ công và quản lý hiệu quả các hoạt động nhân sự. Phần mềm này đặc biệt hữu ích khi cần đào tạo nhân viên sử dụng phần mềm mới một cách hiệu quả. Bạn có thể thiết lập ngày hết hạn cho chứng chỉ hoặc khóa đào tạo, và hệ thống sẽ tự động gửi thông báo email về việc gia hạn hoặc đào tạo lại.

Cần đang theo dõi ai đã hoàn thành gì? Muốn đảm bảo mọi người đạt được các cột mốc hoặc tuân thủ các quy định? PurelyHR sẽ lo liệu điều đó. Bảo mật cũng là ưu tiên hàng đầu, với các chứng chỉ SOC2 Type 2 và ISO27001, đảm bảo dữ liệu nhạy cảm của nhân viên được bảo vệ theo tiêu chuẩn cao nhất.

Các tính năng nổi bật của PurelyHR

Giao chứng chỉ, đang theo dõi việc hoàn thành đào tạo và giám sát việc gia hạn giấy phép với hạn chót, nhắc nhở và tải lên tài liệu trong 'Talent Modules'

Thêm thông tin về trình độ học vấn, kỹ năng ngôn ngữ hoặc chứng chỉ chuyên ngành vào hồ sơ nhân viên để có chế độ xem toàn diện hơn về khả năng của nhóm

Thiết lập luồng onboarding, bao gồm đào tạo bắt buộc, tài liệu đọc và hồ sơ bài nộp/gửi từ ngày đầu tiên

Giao các chương trình đào tạo toàn công ty hoặc cập nhật chứng chỉ mà không cần thêm từng nhân viên một cách thủ công

Giai đoạn giới hạn của PurelyHR

Thư viện video đào tạo giới hạn dành cho học tập tự học

Chức năng đang theo dõi tích lũy có thể không hoạt động đúng cách cho tất cả các trường hợp sử dụng

Giá cả của PurelyHR

*dùng thử miễn phí 21 ngày

Hàng tháng: $34.50/tháng

Đánh giá và nhận xét của PurelyHR

G2: 4.5/5 (280+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (390+ đánh giá)

🔍 Bạn có biết? Theo Đường cong Quên, phần lớn mọi người quên những gì họ học trong một kỳ ngắn, với lên đến 70% kiến thức bị quên trong vòng 24 giờ. Điều này không phải do thiếu nỗ lực, mà là cách công việc của trí nhớ. Đó là lý do tại sao các phiên đào tạo đơn lẻ hiếm khi mang lại giá trị lâu dài trừ khi thông tin được lặp lại hoặc áp dụng ngay sau đó.

5. Trainual (Phù hợp nhất cho các kinh doanh đang phát triển nhanh chóng muốn hệ thống hóa kiến thức nội bộ)

qua Trainual

Trainual là hệ thống đào tạo, tài liệu và chia sẻ kiến thức được thiết kế dành cho các nhóm đang phát triển nhanh chóng. Với nền tảng này, bạn có thể tập trung tất cả tài liệu đào tạo, quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) và kiến thức của công ty vào một nền tảng dễ truy cập.

Giao diện kéo và thả trực quan cho phép bạn tạo các tài liệu đào tạo có cấu trúc, được bổ sung bằng các tệp đính kèm, video và công cụ soạn thảo. Điều này đảm bảo nhóm của bạn có thể truy cập thông tin cập nhật 24/7. Hơn nữa, Trainual tích hợp các yếu tố gamification như điểm, thành tích và huy hiệu khi nhân viên hoàn thành các mô-đun đào tạo.

Các tính năng nổi bật của Trainual

Tạo các bài kiểm tra và đánh giá kiến thức để mở khóa các mô-đun chỉ sau khi đạt điểm passing, đồng thời thêm các điểm kiểm tra vào quá trình học tập

Ngay lập tức chia sẻ hơn 380 khóa học do chuyên gia tạo ra về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI), an ninh mạng, phòng ngừa quấy rối và nhiều chủ đề khác

Chế độ xem dữ liệu đào tạo chi tiết và tải xuống chứng chỉ chứng minh việc hoàn thành và tuân thủ

Giới hạn của Trainual

Sau khi hoàn thành một mô-đun, việc tham khảo lại sẽ khó khăn trừ khi đã được đánh dấu yêu thích trước đó

Việc tải lên và tổ chức tất cả tài liệu đào tạo đòi hỏi nhiều thời gian và kế hoạch ban đầu

Giá cả của Trainual

Demo có sẵn theo yêu cầu

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Trainual

G2: 4.7/5 (780+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (470+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Trainual?

Một đánh giá trên Capterra mô tả như sau:

Tôi thích cách Trainual tổ chức tất cả tài liệu đào tạo của chúng tôi. Chúng tôi có chương trình đào tạo nội bộ và onboarding đắt đỏ, và Trainual giúp hướng dẫn nhân viên mới trong vài tháng đầu tiên của họ. Chúng tôi dường như được phân công vào các chủ đề mà họ không nhất thiết phải hoàn thành. Vì vậy, việc xác định cách tổ chức các vai trò và nội dung đã gây ra một chút bối rối.

🔍 Bạn có biết? Hơn 90% nhân viên cho rằng việc học tập tại nơi làm việc là hữu ích—cho dù đó là đào tạo kỹ năng, hướng dẫn hoặc thậm chí là quá trình onboarding cơ bản. Việc học tập được hoàn thành đúng cách có thể mang lại hiệu quả lớn.

6. Whatfix (Phù hợp nhất để tích hợp học tập tương tác vào quy trình làm việc kỹ thuật số)

qua Whatfix

Whatfix là một nền tảng tiếp nhận kỹ thuật số (DAP) giúp việc học các công cụ và quy trình mới trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là khi bắt đầu một công việc mới. Thay vì làm phiền người dùng khỏi công việc của họ, nó tích hợp đào tạo trực tiếp vào phần mềm, cung cấp hướng dẫn thời gian thực trong ứng dụng, các hướng dẫn tương tác và hỗ trợ cá nhân hóa.

Hướng dẫn theo ngữ cảnh của nó, như Luồng, Danh sách công việc và Mẹo Thông minh, hướng dẫn người dùng từng bước qua các quy trình phức tạp. Nền tảng cung cấp trình chỉnh sửa nội dung không cần mã, cho phép bạn tạo và cập nhật nội dung đào tạo mà không cần kiến thức kỹ thuật.

Các tính năng nổi bật của Whatfix

Tạo các phiên bản sandbox tương tác của ứng dụng web để nhân viên có thể thực hành các công việc một cách an toàn mà không cần tiếp xúc với dữ liệu trực tiếp

Đang theo dõi mức độ tương tác của người dùng trên các công cụ mà không cần mã để đo lường cách tài liệu đào tạo được sử dụng

Kích hoạt các nhắc nhở bối cảnh bằng các tín hiệu beacon để hoàn thành chứng chỉ hoặc xem lại các quy trình làm việc quan trọng

Tùy chỉnh hướng dẫn và hướng dẫn chi tiết dựa trên vai trò, bộ phận hoặc lịch sử sử dụng ứng dụng, đảm bảo các lộ trình học tập phù hợp

Giới hạn của Whatfix

Việc tạo nội dung ban đầu tốn nhiều thời gian, đặc biệt khi tùy chỉnh cho nhiều vai trò người dùng hoặc nền tảng khác nhau

Nó không cho phép bạn lọc báo cáo phân tích theo năm, giới hạn việc đang theo dõi hiệu suất lâu dài

Giá cả của Whatfix

Demo có sẵn theo yêu cầu

giá tùy chỉnh*

Đánh giá và nhận xét của Whatfix

G2: 4.6/5 (360+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (70+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Whatfix?

Xem đánh giá của G2 về điều này:

Sẽ mất một thời gian để xây dựng toàn bộ nội dung cần thiết, nhưng điều này là điều có thể dự đoán được với một dự án như vậy. Ngoài ra, một số tùy chỉnh và lựa chọn thành phần yêu cầu kiến thức nâng cao về Javascript/CSS selectors và các công cụ tương tự, điều này có thể khó khăn khi tự học.

🔍 Bạn có biết? Amazon có một chương trình đào tạo nhân viên cho các công việc ngoài công ty. Chương trình Career Choice của họ thanh toán trước học phí cho nhân viên để học các kỹ năng có nhu cầu cao, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ sẽ rời Amazon để theo đuổi các sự nghiệp khác.

7. Training Tracker (Phù hợp nhất cho các ngành truyền thống có nhu cầu tuân thủ phức tạp)

Training Tracker là phần mềm đào tạo nhân viên thân thiện với người dùng, giúp các tổ chức đơn giản hóa việc đang theo dõi yêu cầu học tập và tuân thủ. Phần mềm cho phép bạn tạo các mô-đun đào tạo tùy chỉnh, theo dõi các chứng chỉ sắp hết hạn và ghi lại cả các hoạt động học tập trực tuyến và ngoại tuyến.

Nền tảng hỗ trợ nội dung SCORM, bài kiểm tra tích hợp và tài nguyên đa phương tiện như video và tài liệu. Với các tính năng như thông báo email tự động hóa, báo cáo tiến độ chi tiết và xuất dữ liệu sang Excel, phần mềm này đặc biệt hữu ích cho các ngành có yêu cầu tuân thủ quy định nghiêm ngặt.

Các tính năng nổi bật của Training Tracker

Tự động hóa các chu kỳ đào tạo định kỳ bằng cách cài đặt quy tắc tự động phân công lại công việc theo các khoảng thời gian cố định, như hàng năm hoặc hàng tháng

Sử dụng thẻ để tổ chức nhân viên và công việc đào tạo ngoài các trường thông thường như bộ phận hoặc địa điểm, cho phép lọc nâng cao

Ghi chép các đơn vị giáo dục liên tục trực tiếp trong hệ thống để theo dõi sự phát triển của nhân viên liên quan đến chứng chỉ hoặc giấy phép

Giới hạn của Training Tracker

Sự thiếu hụt khả năng truy cập di động có thể cản trở việc đang theo dõi đào tạo khi di chuyển

Các tùy chọn nhập dữ liệu hàng loạt và tự động hóa giới hạn, làm tăng nỗ lực hành chính

Giá cả của Training Tracker

*dùng thử miễn phí 14 ngày

Cơ bản: $34/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $74/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Training Tracker

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Các công ty chế độ xem đội ngũ L&D là yếu tố then chốt cho sự phát triển kinh doanh có khả năng đo lường thành công thông qua cải thiện hiệu suất gấp đôi so với việc chỉ dựa vào tỷ lệ hoàn thành hoặc điểm số bài kiểm tra. Đối với các nhà lãnh đạo, điều quan trọng là kết quả có ý nghĩa.

8. Quickbase (Phù hợp nhất để xây dựng quy trình đào tạo nội bộ tùy chỉnh)

qua Quickbase

Quickbase là phần mềm đang theo dõi đào tạo không cần mã, được thiết kế để giúp các nhóm xây dựng các giải pháp tùy chỉnh phù hợp với quy trình của họ, chứ không phải ngược lại. Nó hoạt động như một trung tâm điều khiển kỹ thuật số, nơi bạn có thể đang theo dõi các sáng kiến khóa, giám sát tiến độ và ghi lại các cập nhật thời gian thực trên nhiều quy trình làm việc.

Nó giúp các nhóm tạo ra các giải pháp tùy chỉnh để giải quyết các thách thức vận hành đặc thù, nâng cao hiệu quả và hợp tác trong các ngành công nghiệp khác nhau. Bạn có thể hiển thị toàn bộ các dự án trong khi duy trì quyền truy cập có kiểm soát và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt.

Các tính năng nổi bật của Quickbase

Chuyển đổi các biểu mẫu đăng ký truyền thống thành các trường nhập liệu thông minh, động bằng cách sử dụng các lời nhắc và tự động hóa

Cho phép các nhóm làm việc tại trường cập nhật tiến độ hoặc đánh dấu hoàn thành ngay lập tức từ bất kỳ thiết bị nào

Kết nối với các công cụ ưa thích của bạn để có chế độ xem thống nhất mà không cần các giải pháp thủ công cho đào tạo

Giới hạn của Quickbase

Người dùng phải lưu hoặc hủy khi chỉnh sửa không gian làm việc, ngay cả khi không có thay đổi nào được thực hiện, gây gián đoạn quy trình làm việc

Dữ liệu trong các tab ẩn vẫn có thể truy cập được bởi người dùng, gây ra các vấn đề tiềm ẩn về bảo mật

Giá cả của Quickbase

*dùng thử miễn phí 30 ngày

Nhóm: $35/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Kinh doanh: $55/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Quickbase

G2: 4.4/5 (hơn 1.200 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (300+ đánh giá)

🔍 Bạn có biết? Hầu hết các công ty cho biết họ đang đầu tư vào việc nâng cao kỹ năng, nhưng thực tế lại khác. Báo cáo Học tập tại Nơi Làm việc của LinkedIn cho thấy gần như tất cả các nỗ lực quy mô lớn đều bị đình trệ ở giai đoạn kế hoạch hoặc triển khai ban đầu, và ít hơn 5% đạt đến giai đoạn có thể đo lường tác động. Lý do chính? Việc đang theo dõi những gì đang hoạt động hiệu quả trở nên khó khăn nếu không có công cụ phù hợp.

9. WorkRamp (Phù hợp nhất cho việc trang bị cho các nhóm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng các lộ trình học tập)

qua WorkRamp

WorkRamp là một hệ thống quản lý học tập (LMS) thế hệ mới giúp các tổ chức tạo ra, triển khai và đang theo dõi các chương trình đào tạo trên toàn bộ lực lượng lao động. Nền tảng trực quan của nó hỗ trợ nhiều hình thức học tập khác nhau, bao gồm các phiên đào tạo do giảng viên hướng dẫn, eLearning, video, bài kiểm tra và thách thức, phù hợp với nhiều sở thích học tập đa dạng.

Phần mềm này hướng dẫn nhân viên vượt qua các thách thức trong quá trình onboarding, theo dõi các lộ trình phát triển, tham gia các khóa học tuân thủ và các chương trình đào tạo liên tục. Với trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp và bảng điều khiển trung tâm cho cả quản trị viên và người học, bạn có thể triển khai nội dung đào tạo, tự động hóa việc giao nhiệm vụ và nhắc nhở, đồng thời quản lý trải nghiệm học tập của nhân viên.

Các tính năng nổi bật của WorkRamp

Tạo ngay các khung chương trình đào tạo, câu hỏi trắc nghiệm và tóm tắt mô-đun với trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trực tiếp vào công cụ xây dựng khóa học

Vấn đề chứng chỉ có thể xác minh sau khi hoàn thành, đang theo dõi thời hạn hết hiệu lực và chủ động đối phó với các hạn chót tái chứng nhận

Giữ quyền kiểm soát nội dung học tập có thương hiệu với các công cụ kéo và thả cùng quy trình xuất bản có cấu trúc

Mở rộng đào tạo nội bộ thành hỗ trợ bên ngoài thông qua các cổng thông tin tập trung dành cho đối tác và khách hàng tùy chỉnh

Giới hạn của WorkRamp

Một số người dùng phàn nàn rằng các tính năng cơ bản như gỡ bỏ gán nội dung và quy tắc tự động hóa nâng cao vẫn còn hạn chế

Quản lý cả các nền tảng nội bộ và ngoại vi (ELC và CLC) có thể gây nhầm lẫn

Giá cả của WorkRamp

Demo có sẵn theo yêu cầu

giá tùy chỉnh*

Đánh giá và nhận xét về WorkRamp

G2: 4.4/5 (550+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (70+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về WorkRamp?

Một đánh giá từ G2:

Điểm nổi bật nhất của WorkRamp là giao diện thân thiện với người dùng và tích hợp mượt mà… Mặc dù WorkRamp là một công cụ tuyệt vời tổng thể, một lĩnh vực có thể cải thiện là các tùy chọn tùy chỉnh cho báo cáo. Sẽ hữu ích nếu có thêm sự linh hoạt trong việc tạo các báo cáo tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể.

🧠 Thông tin thú vị: Khi nhân viên có quyền quyết định về những gì họ học, họ có khả năng thăng tiến trong công ty cao gấp 8 lần và có khả năng trở thành nhân viên xuất sắc cao gấp 5 lần. Quyền lựa chọn thực sự thúc đẩy tiến độ.

10. Ethena (Phù hợp nhất cho việc mở rộng đào tạo dựa trên giá trị trong môi trường làm việc hiện đại)

qua Ethena

Ethena không phải là công cụ đào tạo tuân thủ thông thường; nó được thiết kế để giúp việc học tập tại nơi làm việc trở nên có ý nghĩa, linh hoạt và ít nhàm chán hơn.

Bạn có thể tải lên tài liệu đào tạo bắt buộc, chính sách hoặc thậm chí video, và kết hợp chúng với nội dung của Ethena để tạo ra một chương trình đào tạo phù hợp với nhóm của bạn. Với hơn 150 chủ đề đào tạo mô-đun, phần mềm này thích ứng với văn hóa, chính sách và động lực của nhóm bạn. Nền tảng tự động hóa phân công nhiệm vụ, tùy chỉnh nội dung dựa trên vai trò và địa điểm, và theo dõi sự tham gia của nhân viên.

Các tính năng nổi bật của Ethena

Thực hiện các chiến dịch lừa đảo tích hợp sẵn để kiểm tra nhận thức về bảo mật và củng cố việc học dựa trên rủi ro

Tạo báo cáo chi tiết về quá trình học tập để nhanh chóng đánh giá tiến độ cá nhân hoặc của nhóm, trạng thái hoàn thành và sự tuân thủ quy định

Sử dụng các mẫu kế hoạch đào tạo tích hợp sẵn để xây dựng chương trình đào tạo từ đầu hoặc nâng cao nội dung hiện có với các bài kiểm tra, kịch bản và slide

Giới hạn của Ethena

Việc chỉnh sửa nội dung tùy chỉnh giữa chừng trong nhiệm vụ yêu cầu phải gán lại người dùng thủ công, điều này không hiệu quả

Thêm người dùng cá nhân vào các khóa đào tạo định kỳ thường yêu cầu tải lên tệp CSV, khiến quy trình trở nên phức tạp và thiếu trực quan

Giá cả của Ethena

Demo có sẵn theo yêu cầu

Tiêu chuẩn: $20/học viên (hàng năm)

Premium: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Ethena

G2: 4.7/5 (80+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Hãy làm quen với thành công cùng ClickUp

Mỗi phần mềm đang theo dõi đào tạo nhân viên đều có những tính năng độc đáo. Khóa là chọn phần mềm phù hợp với quy trình làm việc của bạn và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Tin vui là gì? Có rất nhiều công cụ sẵn có. Thách thức là gì? Tìm được một công cụ có thể làm được tất cả việc cần làm.

ClickUp đáp ứng mọi nhu cầu. Sử dụng ClickUp Tài liệu để tập trung tài liệu đào tạo, bảng điều khiển để theo dõi thông tin đào tạo thời gian thực và Brain để tự động hóa nhắc nhở và tìm kiếm nâng cao.

