Top 13 phần mềm phát triển nhân viên để nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên của bạn.

Phát triển nhân viên không còn là "điều nên có" nữa. Các nhóm có chương trình đào tạo mạnh mẽ có thể tăng năng suất lên đến 17%, nhưng phần lớn các công ty vẫn gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô phát triển vượt ra ngoài các đánh giá đơn lẻ và các công cụ học tập rời rạc.

Các kế hoạch phát triển cá nhân dễ dàng bị phá vỡ khi vai trò, mục tiêu và kỹ năng khác nhau giữa các nhóm. Quản lý mất đi bối cảnh, nhân viên mất động lực và tiến độ bị đình trệ.

Đó chính là lúc phần mềm phát triển nhân viên phát huy tác dụng. Nền tảng phù hợp kết nối quá trình học tập, phản hồi và theo dõi tiến độ để đảm bảo sự phát triển thực sự diễn ra, không chỉ dừng lại ở việc ghi chép.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích các ví dụ thực tế về kế hoạch phát triển nhân viên và 13 công cụ phát triển nhân viên tốt nhất để hỗ trợ sự phát triển quy mô lớn.

Top 13 Phần mềm Phát triển Nhân viên Nổi bật

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Theo dõi phát triển nhân viên với hệ thống quản lý hiệu suất tích hợp Kích thước nhóm: Từ cá nhân đến doanh nghiệp Tài liệu, Bảng điều khiển, Công việc, Quản lý kiến thức, Tóm tắt AI, Mẫu, Tự động hóa, Theo dõi mục tiêu Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Lattice Phát triển có mục tiêu và đồng bộ hóa hiệu suấtKích thước nhóm: Trung bình đến lớn OKRs, cuộc họp 1:1, lộ trình sự nghiệp, khảo sát sự tham gia, phản hồi 360 độ, phân tích dữ liệu Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $11/người dùng/tháng 15Five Văn hóa phát triển dựa trên phản hồi liên tục và huấn luyện Kích thước nhóm: Tất cả các quy mô Kiểm tra tiến độ, Mục tiêu và Kết quả Chính (OKRs), Mẫu cuộc họp 1:1, Khảo sát sự tham gia, High Fives, Đánh giá hiệu suất. Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $4/người dùng/tháng Trainual Đào tạo tiêu chuẩn hóa và tài liệu quy trìnhKích thước nhóm: Từ nhỏ đến trung bình Quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), quy trình onboarding, bài kiểm tra, đào tạo qua video, mẫu tài liệu, nhiệm vụ dựa trên vai trò. Giá cả tùy chỉnh Docebo Tùy chỉnh học tập dựa trên AI cho quy mô doanh nghiệp Kích thước nhóm: Doanh nghiệp Các lộ trình học tập AI, thị trường khóa học, gamification, báo cáo, SSO, hỗ trợ toàn cầu. Giá cả tùy chỉnh Culture Amp Chuyển đổi phản hồi của nhân viên thành hành động có ý nghĩa Kích thước nhóm: Trung bình đến doanh nghiệp Khảo sát sự tham gia, quản lý hiệu suất, đánh giá 360 độ, Huấn luyện kỹ năng, tiêu chuẩn so sánh. Giá cả tùy chỉnh Zavvy by Deel Phát triển nhóm và quản lý hiệu suất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo Kích thước nhóm: Từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến doanh nghiệp lớn Các lộ trình sự nghiệp AI, đánh giá tự động hóa, quy trình làm việc trên Slack, lộ trình học tập, phân tích dữ liệu. Từ $20/người dùng/tháng TalentLMS Triển khai đào tạo nhanh chóng, có khả năng mở rộng với thời gian thiết lập tối thiểuKích thước nhóm: Từ nhỏ đến doanh nghiệp Các khóa học kéo và thả, tự động hóa, ứng dụng di động, đa ngôn ngữ, báo cáo tùy chỉnh. Kế hoạch từ $149/tháng Mesh AI Kế hoạch phát triển dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và hỗ trợ hiệu suất liên tục Kích thước nhóm: Tất cả quy mô Kế hoạch phát triển cá nhân hóa, gợi ý, vai trò, bảng điều khiển, đánh giá liên tục. Kế hoạch từ $4/người dùng/tháng iSpring Learn Triển khai khóa học nhanh chóng và đào tạo thân thiện với thiết bị di độngKích thước nhóm: Từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến doanh nghiệp lớn Tạo/lập nội dung SCORM, danh sách kỹ năng, truy cập ngoại tuyến, mẫu, mô phỏng vai trò. Giá cả tùy chỉnh LearnUpon Đào tạo nhiều đối tượng từ một nền tảng Kích thước nhóm: Trung bình đến lớn Hệ thống quản lý học tập đa nền tảng (LMS), tự động hóa, lập kế hoạch sự nghiệp, phân tích thống nhất, đồng bộ hóa với hệ thống thông tin nhân sự (HRIS). Giá cả tùy chỉnh Rise 360 (Articulate) Tạo khóa học nhanh chóng và linh hoạt mà không cần kỹ năng thiết kế Kích thước nhóm: Nhóm Phát triển và Đào tạo (L&D) với mọi quy mô Trình tạo khóa học mô-đun, trợ lý AI, mẫu sẵn có, thiết kế đáp ứng, hợp tác. Từ $1,499/người dùng/năm Coursera for Kinh doanh Nâng cao kỹ năng cho doanh nghiệp với nội dung học thuật chất lượng caoKích thước nhóm: Từ nhỏ đến doanh nghiệp Hơn 9.200 khóa học, chứng chỉ, học viện, đánh giá kỹ năng và đề xuất dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Kế hoạch nhóm $399/người dùng/năm; Gói Enterprise tùy chỉnh

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

⭐ Mẫu nổi bật Mẫu Kế hoạch Phát triển Nhân viên ClickUp cung cấp cho các nhóm nhân sự một phương pháp nhất quán để ghi chép mục tiêu phát triển nhân viên, ưu tiên phát triển kỹ năng và các hành động tiếp theo mà không cần phải viết lại các kế hoạch phát triển từ đầu mỗi quý. Tải mẫu miễn phí Quản lý mọi kế hoạch phát triển nhân viên, vòng phản hồi và kiểm tra tiến độ một cách có tổ chức với mẫu kế hoạch phát triển nhân viên ClickUp.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn phần mềm phát triển nhân viên?

Lựa chọn phần mềm đào tạo nhân viên tốt nhất có nghĩa là tìm kiếm một nền tảng hỗ trợ cả sự phát triển cá nhân và mục tiêu của tổ chức.

Dưới đây là những yếu tố cần ưu tiên trong các ví dụ về kế hoạch phát triển nhân viên:

✅ Cung cấp các lộ trình học tập cá nhân hóa dựa trên mục tiêu phát triển của nhân viên, khoảng cách kỹ năng và vai trò hiện tại và tương lai✅ Khuyến khích học tập xã hội và hợp tác thông qua phản hồi từ đồng nghiệp, diễn đàn thảo luận và cộng đồng chia sẻ kiến thức✅ Theo dõi tiến độ với bảng điều khiển thời gian thực, đánh giá hiệu suất và phân tích giúp nâng cao sự tham gia của nhân viên và chương trình đào tạo✅ Cung cấp giao diện trực quan với truy cập di động, giúp nhân viên dễ dàng hoàn thành đào tạo theo tốc độ của riêng mình✅ Hỗ trợ tích hợp mượt mà với hệ thống HR của bạn và cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh

📖 Xem thêm: Top podcast động lực cho sự phát triển cá nhân và sự nghiệp.

13 Phần mềm Phát triển Nhân viên Tốt Nhất

Khi các kế hoạch phát triển nhân viên được lưu trữ trong các tài liệu, bảng tính và tin nhắn trò chuyện rời rạc, bộ phận Nhân sự (HR) phải làm lại công việc hai lần: thu thập cập nhật và viết lại “các bước tiếp theo” sau mỗi đánh giá hiệu suất. Đó là tình trạng công việc lan man, và nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Một hệ thống tốt hơn giúp kết nối các kế hoạch phát triển, tài nguyên học tập và việc theo dõi tiến độ. Ví dụ, ClickUp for Human Resources cho phép các nhóm tạo tài liệu đào tạo, chuyển đổi phản hồi thành công việc được giao và theo dõi tiến độ trên bảng điều khiển — tất cả từ cùng một không gian làm việc.

Dưới đây là 13 nền tảng phần mềm phát triển nhân viên giúp các nhóm nhân sự triển khai các chương trình đào tạo mục tiêu và hỗ trợ sự phát triển và thăng tiến nghề nghiệp.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho việc theo dõi phát triển nhân viên với hệ thống quản lý hiệu suất tích hợp)

Hỗ trợ nhóm của bạn xây dựng, theo dõi và phát triển với các quy trình phát triển nhân viên có mục tiêu rõ ràng thông qua ClickUp

ClickUp là phần mềm phát triển nhân viên toàn diện, giúp nhóm nhân sự theo dõi mục tiêu, tổ chức kiến thức, quản lý công việc và hỗ trợ nhân viên tự chủ trong việc phát triển sự nghiệp thông qua các quy trình làm việc có cấu trúc và có thể thực hiện được.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

Tập trung nội dung học tập, hợp tác và chia sẻ kiến thức với ClickUp Docs

Tạo cơ sở kiến thức động cho các chương trình đào tạo, quy trình onboarding và kế hoạch phát triển bằng ClickUp tài liệu

ClickUp Docs hoạt động như một cơ sở kiến thức trực tuyến, có thể tìm kiếm, hỗ trợ đào tạo nhân viên và quá trình onboarding.

Nhân viên mới trong bộ phận bán hàng có thể truy cập thư viện các bản demo sản phẩm, kịch bản xử lý phản đối và mẫu đánh giá hiệu suất tại một nơi duy nhất. Quản lý và thành viên nhóm có thể bình luận, chỉnh sửa chung và thậm chí biến các ý tưởng thành các nhiệm vụ hành động.

Ví dụ, một nhân viên quan tâm đến việc chuyển sang phân tích dữ liệu có thể làm việc với quản lý của mình để phát triển một kế hoạch phát triển cá nhân bao gồm đào tạo kỹ năng mềm và các dự án nội bộ.

Tuy nhiên, nội dung đào tạo chỉ hiệu quả nếu mọi người có thể tìm thấy nó. ClickUp Docs Hub cung cấp cho các nhóm Nhân sự (HR) và Phát triển Nguồn nhân lực (L&D) một nền tảng duy nhất để tổ chức, tìm kiếm và tạo tài liệu (Docs) và wiki, giúp việc duy trì các hướng dẫn onboarding và tài liệu cho toàn bộ tổ chức trở nên dễ dàng hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu các ghi chú đánh giá hiệu suất nằm trong các chuỗi công việc dài, nhóm nhân sự sẽ mất thời gian để chuyển đổi phản hồi thành thông tin mà quản lý có thể áp dụng. Trong ClickUp, sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt những thay đổi trong công việc đánh giá (bao gồm các bình luận quan trọng và thậm chí các công việc con), sau đó dán tóm tắt trực tiếp vào tài liệu kế hoạch phát triển của nhân viên. Bạn cũng có thể chuyển đổi chúng thành các công việc tiếp theo, chẳng hạn như “Hoàn thành mô-đun đào tạo” hoặc “Thực hiện hai bản cập nhật cho các bên liên quan trong tháng này”. Đây là cách đơn giản để chuyển từ phản hồi phân tán của nhân viên sang các công việc cụ thể, mà bạn đang theo dõi hàng tuần. Nhận các tóm tắt chi tiết về các đánh giá và cập nhật gần đây của bạn với ClickUp Brain Tuy nhiên, ngay cả khi có tài liệu tốt, các nhóm vẫn có thể lãng phí thời gian tìm kiếm "phiên bản mới nhất" của một chính sách hoặc quy trình. ClickUp Knowledge Management cung cấp các câu trả lời được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn bộ không gian làm việc của bạn, giúp mọi người có thể đặt câu hỏi về thông tin được lưu trữ trong Tài liệu, công việc và Chat và nhận được câu trả lời rõ ràng nhanh hơn. Điều này đặc biệt hữu ích cho các quy trình nhân sự, chẳng hạn như câu hỏi thường gặp về onboarding và giải thích chính sách.

Theo dõi tiến độ với bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh

Theo dõi sự phát triển kỹ năng và xu hướng hiệu suất của các nhóm theo thời gian thực với bảng điều khiển ClickUp

Các bảng điều khiển ClickUp cho phép các chuyên gia nhân sự và phát triển nhân lực đang theo dõi tiến độ học tập của nhân viên và xác định các rào cản sớm.

Ví dụ, bạn có thể tạo một bảng điều khiển hiển thị số lượng nhân viên đã hoàn thành chương trình phát triển lãnh đạo, thời gian hoàn thành và các điểm mà nhân viên bỏ cuộc.

Những thông tin này giúp cải thiện các chương trình phát triển và điều chỉnh chúng sao cho phù hợp hơn với mục tiêu phát triển của nhân viên và nhu cầu kinh doanh.

Nếu bạn muốn tích hợp báo cáo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp vào các bảng điều khiển (Dashboards) và tổng quan (Overviews) của mình, ClickUp AI Cards có thể giúp bạn. Bạn có thể thêm các thẻ như AI StandUp và AI Team StandUp để tóm tắt hoạt động gần đây trong một khoảng thời gian đã lựa chọn, hoặc sử dụng AI Executive Summary và AI Dự án Update để tạo ra một bản tóm tắt hiện tại về trạng thái và các ưu tiên tiếp theo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chuyển đổi ghi chú đánh giá hiệu suất thành kế hoạch phát triển có thể theo dõi với ClickUp BrainGPT. ClickUp BrainGPT có thể giúp bạn chuyển đổi nhanh chóng từ "phản hồi tích cực" sang các mục tiêu phát triển nhân viên mà các thành viên trong nhóm có thể thực hiện được. Nó bao gồm tính năng "Talk to Text" để bạn có thể ghi chú 1:1 hoặc quan sát huấn luyện bằng giọng nói (thay vì phải gõ lại sau này), và nó cũng có thể tìm kiếm qua các ứng dụng làm việc kết nối và web khi bạn cần thêm bối cảnh. Ghi chú phản hồi ngay lập tức (không mất chi tiết): Ngay sau cuộc họp 1:1 hoặc đánh giá hiệu suất, sử dụng Talk to Text để ghi lại các điểm chính, bước tiếp theo và khoảng trống phát triển kỹ năng, sau đó chuyển đổi những nội dung đó thành kế hoạch phát triển và công việc.

Yêu cầu phân tích xu hướng trong dữ liệu nhân sự: Hỏi BrainGPT các câu hỏi như, “Những kỹ năng mềm nào đang thiếu hụt nhiều nhất trong các đánh giá của quý vừa qua?” hoặc, “Nội dung đào tạo nào có liên quan chặt chẽ nhất đến hiệu suất tốt hơn trong nhóm này?”

Tìm kiếm phản hồi trước đây nhanh chóng với Tìm kiếm Doanh nghiệp : Tìm kiếm các nội dung cụ thể như “vấn đề khách hàng”, “kỹ năng trình bày” hoặc “phát triển lãnh đạo” trong các tài liệu, công việc và ghi chú của bạn. Tìm kiếm Doanh nghiệpTìm kiếm các nội dung cụ thể như “vấn đề khách hàng”, “kỹ năng trình bày” hoặc “phát triển lãnh đạo” trong các tài liệu, công việc và ghi chú của bạn.

Chọn mô hình phù hợp nhất cho công việc: Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) khác nhau trong ClickUp BrainGPT, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn: viết rõ ràng cho kế hoạch phát triển chuyên nghiệp hoặc cách tiếp cận sáng tạo để tham gia vào cuộc hội thoại về phát triển sự nghiệp.

Chuyển đổi phản hồi hiệu suất thành hành động với nhiệm vụ ClickUp

Chuyển đổi phản hồi thành các công việc có thể thực hiện để thúc đẩy sự phát triển liên tục của nhân viên thông qua nhiệm vụ ClickUp

Khi nhân viên nhận phản hồi trong quá trình đánh giá hiệu suất, chẳng hạn như cải thiện giao tiếp với các bên liên quan, bạn có thể ngay lập tức tạo một công việc như “Tham gia một cuộc họp liên chức năng mỗi tuần trong tháng tới.”

Nhiệm vụ ClickUp tích hợp với lịch và nhắc nhở, đảm bảo các hành động theo dõi được ưu tiên. Điều này giúp phát triển nhân viên trở nên liên tục và có thể theo dõi thay vì chỉ giới hạn trong các đánh giá định kỳ.

Dưới đây là hướng dẫn nhanh bằng hình ảnh về cách ưu tiên các nhiệm vụ ClickUp để lập kế hoạch cho ngày làm việc hiệu quả hơn:

Tiêu chuẩn hóa đầu vào với các mẫu phản hồi của ClickUp

Khi phản hồi của nhân viên được gửi dưới nhiều định dạng khác nhau (tài liệu, chuỗi email, ghi chú trò chuyện), việc so sánh đánh giá hiệu suất hoặc phát hiện các khoảng trống phát triển kỹ năng chung trở nên khó khăn.

Đối với các tình huống đó, các mẫu kế hoạch đào tạo của ClickUp có thể giúp bạn tạo ra các mẫu phản hồi có thể tái sử dụng cho đánh giá hiệu suất, đánh giá đồng nghiệp hoặc tự đánh giá.

Bắt đầu bằng cách sử dụng Mẫu Khảo sát Tương tác Nhân viên ClickUp để thu thập phản hồi nhất quán về mức độ tương tác của nhân viên, sau đó thực hiện các chu kỳ đánh giá có cấu trúc với Mẫu Đánh giá Hiệu suất ClickUp để đảm bảo các đánh giá tự đánh giá và phản hồi của quản lý tuân theo cùng một luồng.

Sau khi có các thông tin đầu vào, mẫu kế hoạch phát triển nhân viên ClickUp giúp bạn biến những thông tin đó thành một kế hoạch phát triển thực tế mà bạn có thể theo dõi theo thời gian.

Mẫu kế hoạch phát triển cá nhân này cho phép bạn tạo ra các kế hoạch phát triển cá nhân bằng cách kết hợp đánh giá hiệu suất và phản hồi từ đồng nghiệp vào phần mềm quản lý công việc.

Tải mẫu miễn phí Xây dựng nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai và hỗ trợ phát triển sự nghiệp với Mẫu Kế hoạch Phát triển Nhân viên của ClickUp.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch phát triển 30/60/90 ngày cho nhân viên mới, liên kết với các chương trình đào tạo và mục tiêu hiệu suất công việc ban đầu.

Xây dựng kế hoạch chuẩn bị thăng tiến, chuyển đổi phản hồi từ đánh giá hiệu suất thành các cột mốc kỹ năng và kết quả cụ thể.

Hỗ trợ quá trình chuyển đổi vai trò bằng cách xác định dòng thời gian phát triển kỹ năng cho các vị trí hiện tại và tương lai với dòng thời gian rõ ràng.

Thực hiện các chương trình phát triển lãnh đạo với các buổi kiểm tra tiến độ của quản lý, phản hồi từ đồng nghiệp và các điểm kiểm tra tiến độ.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quản lý kế hoạch phát triển nhân viên bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh , Trạng thái và Chế độ xem để mỗi thành viên trong nhóm có kế hoạch và dòng thời gian rõ ràng.

ClickUp Knowledge Management trên tài liệu, công việc và trò chuyện. Trả lời các câu hỏi HR lặp lại nhanh hơn vớitrên tài liệu, công việc và trò chuyện.

Ghi lại các buổi demo đào tạo không đồng bộ và hướng dẫn coaching với ClickUp Clips và bình luận trực tiếp trên bản ghi.

Tìm kiếm chính sách, tài liệu onboarding và đào tạo một cách nhanh chóng từ một nơi duy nhất bằng cách sử dụng ClickUp Docs Hub .

Sử dụng ClickUp Enterprise Search để tìm kiếm trên các công cụ liên quan đến công việc và công cụ kết nối khi bạn cần thông tin nhanh chóng.

Tiêu chuẩn hóa quy trình phản hồi với các mẫu tùy chỉnh thông qua ClickUp Forms.

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc hơn đối với người dùng lần đầu.

Có thể bao gồm nhiều hàm hơn mức cần thiết nếu bạn chỉ cần một công cụ phát triển nhân viên cơ bản.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5.0 (hơn 4.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Đánh giá của G2 đã nhấn mạnh:

ClickUp tích hợp tất cả các công việc, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian vào một không gian làm việc thống nhất. Chúng tôi đã sử dụng nó từ năm 2018, và nó vô cùng linh hoạt trong việc quản lý cả quy trình làm việc nội bộ và dự án khách hàng.

ClickUp tích hợp tất cả các công việc, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian vào một không gian làm việc thống nhất. Chúng tôi đã sử dụng nó từ năm 2018, và nó vô cùng linh hoạt trong việc quản lý cả quy trình làm việc nội bộ và dự án khách hàng.

2. Lattice (Phù hợp nhất cho phát triển nhân viên dựa trên mục tiêu và đồng bộ hóa hiệu suất)

qua Lattice

Một trong những thách thức lớn nhất mà các nhà lãnh đạo nhân sự phải đối mặt là đồng bộ hóa sự phát triển của nhân viên với ưu tiên kinh doanh. Do các vòng phản hồi được phân tán trên các công cụ không kết nối, các cuộc hội thoại về phát triển trở nên không nhất quán.

Lattice giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp quản lý hiệu suất và tương tác nhân viên vào một ứng dụng đang theo dõi mục tiêu. Các nhà quản lý có thể tổ chức các cuộc họp một-một có cấu trúc, xây dựng kế hoạch phát triển với các mục tiêu OKR rõ ràng và thu thập phản hồi 360 độ, tất cả trong một không gian tập trung.

Các tính năng nổi bật của Lattice

Tạo kế hoạch phát triển cá nhân hóa để đồng bộ hóa mục tiêu nghề nghiệp với mục tiêu của công ty.

Cài đặt và theo dõi OKRs và mục tiêu cá nhân với các chỉ số tiến độ trực quan và sự đồng bộ hóa ở cấp độ nhóm.

Kích hoạt phản hồi 360 độ và công nhận tức thì để dễ dàng xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Thực hiện đánh giá hiệu suất và các buổi họp cá nhân tùy chỉnh với lịch trình tự động hóa và ghi chú tự động hóa.

Sử dụng các cuộc khảo sát ý kiến nhân viên và phân tích mức độ gắn kết để xác định các chương trình đào tạo và ưu tiên phát triển.

Phân chia nhóm theo vai trò hoặc bộ phận để cá nhân hóa lộ trình phát triển và đo lường tiến độ một cách chính xác.

Giới hạn của Lattice

Các tùy chọn tùy chỉnh cho mẫu đánh giá hiệu suất bị giới hạn.

Chức năng của ứng dụng di động bị hạn chế so với phiên bản desktop.

Việc thiết lập tích hợp có thể yêu cầu thêm thời gian và nỗ lực.

Giá cả của Lattice

Quản lý Nhân tài : $11/tháng cho mỗi người dùng

Foundations: $11/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Lattice

G2 : 4.7/5.0 (hơn 4.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5.0 (190+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Lattice

Đánh giá này trên Capterra đã ghi nhận:

Tôi thấy hệ thống này rất hữu ích. Nó cung cấp một cấu trúc tuyệt vời để quản lý các cuộc họp 1:1 và đảm bảo rằng mọi phản hồi từ các thành viên trong nhóm đều có thể truy cập được cho cả bạn và quản lý của bạn.

Tôi thấy hệ thống này rất hữu ích. Nó cung cấp một cấu trúc tuyệt vời để quản lý các cuộc họp 1:1 và đảm bảo rằng mọi phản hồi từ các thành viên trong nhóm đều có thể truy cập được cho cả bạn và quản lý của bạn.

3. 15Five (Phù hợp nhất cho việc xây dựng văn hóa phản hồi liên tục và phát triển dựa trên huấn luyện)

qua 15Five

Đối với bộ phận Nhân sự, việc chuyển đổi đánh giá hiệu suất thành quá trình phát triển liên tục là một trong những thách thức lớn nhất trong công việc.

Sự không nhất quán này phát sinh do phản hồi không đều đặn, việc công nhận không thường xuyên và huấn luyện thường không hiệu quả.

15Five giải quyết vấn đề này bằng cách biến quản lý hiệu suất thành một quy trình liên tục và hợp tác. Phần mềm kết hợp các cuộc khảo sát về sự tham gia, công cụ huấn luyện, OKR đang được theo dõi và tính năng công nhận để giúp các nhóm nhân sự và quản lý đồng bộ hóa phát triển nhân viên với công việc hàng ngày.

Nền tảng này cũng bao gồm các mẫu có sẵn cho các cuộc họp 1-1 và xác định rõ vai trò, giúp dễ dàng xác định kỳ vọng và cung cấp phản hồi định kỳ.

15 tính năng nổi bật của 15Five

Xác định rõ ràng lộ trình sự nghiệp và kế hoạch phát triển với sự hỗ trợ từ các buổi tư vấn 1-1 hàng tuần và các mẫu tài liệu tập trung vào phát triển.

Theo dõi OKRs và mục tiêu cá nhân trên các nhóm, sau đó kết nối tiến độ với đánh giá hiệu suất và phản hồi.

Kích hoạt huấn luyện liên tục với các công cụ kiểm tra tiến độ giúp quản lý hướng dẫn nhân viên vượt qua thách thức và đạt được thành công.

Sử dụng các cuộc khảo sát về sự tham gia của nhân viên và bản đồ nhiệt để phát hiện sớm các dấu hiệu của sự thiếu tham gia và hành động dựa trên phản hồi.

Khuyến khích sự công nhận đồng nghiệp thông qua các "High Fives" công khai để kỷ niệm thành công và nâng cao tinh thần.

Thực hiện các đánh giá hiệu suất có cấu trúc, minh bạch với sự đóng góp từ bản thân, đồng nghiệp và quản lý để hỗ trợ phát triển toàn diện.

Giới hạn của 15Five

Thiếu các hàm cơ bản của hệ thống quản lý nhân sự (HRIS) như quản lý lương thưởng hoặc phúc lợi.

Gửi thông báo email thường xuyên, điều mà một số người dùng cho là gây phiền nhiễu.

Có thể tốn kém đối với các nhóm nhỏ chỉ cần phản hồi cơ bản hoặc các chỉ số về sự tham gia của nhân viên.

Giá cả của 15Five

Engage : $4/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Perform : $11/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Gói dịch vụ toàn diện: $16/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về 15Five

G2 : 4.6/5.0 (1.840+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5.0 (890+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về 15Five

Đánh giá này trên G2 chia sẻ:

Các cuộc họp hàng tuần là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để theo dõi tình hình của mọi người, cả về mặt cá nhân lẫn chuyên môn. Các nhà quản lý có được cái nhìn tổng quan về tinh thần nhóm và các thách thức, điều này đã giúp chúng tôi trở nên chủ động và hỗ trợ hơn.

Các cuộc họp hàng tuần là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để theo dõi tình hình của mọi người, cả về mặt cá nhân lẫn chuyên môn. Các nhà quản lý có được cái nhìn tổng quan về tinh thần nhóm và các thách thức, điều này đã giúp chúng tôi trở nên chủ động và hỗ trợ hơn.

4. Trainual (Phù hợp nhất cho đào tạo tiêu chuẩn hóa và tài liệu hóa quy trình)

qua Trainual

Các nhóm phát triển nhanh thường gặp khó khăn với quy trình onboarding không nhất quán và các quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) phân tán, dẫn đến những câu hỏi lặp đi lặp lại.

Kiến thức chuyên môn quý giá vẫn bị "kẹt" trong đầu óc cá nhân thay vì phát triển cùng với kinh doanh do thiếu một cơ sở kiến thức tập trung.

Trainual giải quyết vấn đề này bằng cách chuyển đổi mọi quy trình, chính sách và vai trò thành tài liệu có thể tìm kiếm và theo dõi. Từ việc onboarding nhân viên mới đến triển khai các quy trình cập nhật, các nhóm sẽ có một hệ thống lặp lại để đào tạo một cách nhất quán, đảm bảo trách nhiệm và giảm bớt sự hỗ trợ trực tiếp từ quản lý.

Các tính năng nổi bật của Trainual

Tạo các tài liệu đào tạo từng bước với video nhúng, bài kiểm tra và danh sách kiểm tra.

Phân công nội dung theo vai trò, bộ phận hoặc nhóm để đảm bảo quyền truy cập phù hợp và theo dõi tiến độ.

Tự động hóa quy trình onboarding cho nhân viên mới với ngày đáo hạn và nhắc nhở.

Theo dõi việc duy trì kiến thức thông qua các bài kiểm tra và hoàn thành khóa học.

Sử dụng các mẫu cho chính sách, vai trò công việc, quy trình tiêu chuẩn (SOP) và quy trình tuân thủ.

Tích hợp với các công cụ như Slack, BambooHR và Gusto để đồng bộ hóa vai trò và người dùng một cách mượt mà.

Giới hạn của Trainual

Giới hạn trong khả năng tùy chỉnh trong bảng điều khiển báo cáo

Có thể yêu cầu nỗ lực liên tục để duy trì tài liệu cập nhật.

Phù hợp nhất cho các nhóm từ nhỏ đến trung bình; các doanh nghiệp có thể cần phân tích nâng cao.

Giá cả của Trainual

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Trainual

G2 : 4.7/5.0 (950+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5.0 (490+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Trainual

Đánh giá của G2 ghi chú:

Bằng cách chuyển đổi kiến thức không chính thức thành nội dung chính thức, có cấu trúc, chúng tôi đã có thể tạo ra các quy trình có thể lặp lại, hỗ trợ tính nhất quán và chất lượng trên toàn tổ chức. Trainual đã trở thành công cụ hàng ngày của chúng tôi.

Bằng cách chuyển đổi kiến thức không chính thức thành nội dung chính thức, có cấu trúc, chúng tôi đã có thể tạo ra các quy trình có thể lặp lại, hỗ trợ tính nhất quán và chất lượng trên toàn tổ chức. Trainual đã trở thành công cụ hàng ngày của chúng tôi.

📖 Xem thêm: Ví dụ về Kế hoạch Phát triển Cá nhân cho Sự phát triển Nghề nghiệp

📮 ClickUp Insight: Trong khi 78% người dùng của chúng tôi tạo kế hoạch chi tiết khi đặt mục tiêu, gần một nửa thừa nhận họ không theo dõi chúng bằng các công cụ chuyên dụng. 👀 ClickUp giúp bạn vượt qua khoảng cách đó bằng cách biến mục tiêu của bạn thành các công việc cụ thể mà bạn có thể thực hiện từng bước một. Với các bảng điều khiển không cần mã (no-code Dashboards), bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng về tiến độ của mình, đảm bảo không có gì bị bỏ sót. Bởi vì khi nói đến sự phát triển, “hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp” đơn giản là không đủ. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp báo cáo có thể xử lý thêm 10% công việc mà không bị quá tải.

5. Docebo (Phù hợp nhất cho quy mô doanh nghiệp, cá nhân hóa học tập dựa trên trí tuệ nhân tạo)

qua Docebo

Khi các nhóm Nhân sự (HR) và Phát triển Nguồn nhân lực (L&D) cố gắng mở rộng đào tạo trên các bộ phận hoặc nhóm toàn cầu, họ thường gặp phải nội dung phân tán và giới hạn thông tin chi tiết về tác động của chương trình. Các nền tảng LMS truyền thống không được trang bị để cung cấp học tập cá nhân hóa, có thể mở rộng và liên kết với kết quả kinh doanh thực tế.

Docebo giải quyết vấn đề này với nền tảng mô-đun, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng thích ứng với bản đồ phát triển cá nhân của từng nhân viên.

Từ quá trình onboarding và tuân thủ đến hỗ trợ bán hàng và phát triển nhân tài, phần mềm quản lý nhân tài này sử dụng tự động hóa và phân tích để cung cấp các chương trình học tập hấp dẫn, có thể đo lường được trên quy mô lớn.

Các tính năng nổi bật của Docebo

Tạo các lộ trình học tập được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được cá nhân hóa theo vai trò của nhân viên, khoảng cách kỹ năng và mục tiêu nghề nghiệp trong công việc.

Cung cấp nội dung có khả năng mở rộng thông qua thị trường của Docebo, thư viện nội bộ và tài nguyên do người dùng tạo ra.

Áp dụng gamification với huy hiệu, bảng xếp hạng và phần thưởng để tăng cường sự tham gia.

Theo dõi tác động của việc học tập thông qua báo cáo nâng cao, bảng điều khiển và bản đồ kết quả kinh doanh.

Cung cấp hỗ trợ đa ngôn ngữ và SSO để đảm bảo tính khả dụng và bảo mật cho các nhóm toàn cầu.

Tích hợp với các công cụ như Salesforce, Microsoft Teams và các nền tảng HRIS để tạo ra trải nghiệm học tập kết nối.

Giới hạn của Docebo

Giá cả không minh bạch và có thể cao đối với các nhóm nhỏ.

Được tối ưu hóa chủ yếu cho đào tạo nội bộ của doanh nghiệp hơn là các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo bên thứ ba.

Một số tính năng báo cáo và thiết lập quản trị có đường cong học tập dốc hơn.

Giá cả của Docebo

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Docebo

G2 : 4.3/5.0 (730+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5.0 (230+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Docebo

Đánh giá này trên G2 có tính năng:

Nền tảng này cho phép linh hoạt trong cách chúng tôi cung cấp trải nghiệm học tập, nó hoạt động khá tốt mà không gặp nhiều lỗi hoặc treo máy – tính ổn định thực sự quan trọng đối với chúng tôi trong tổ chức.

Nền tảng này cho phép linh hoạt trong cách chúng tôi cung cấp trải nghiệm học tập, nó hoạt động khá tốt mà không gặp nhiều lỗi hoặc treo máy – tính ổn định thực sự quan trọng đối với chúng tôi trong tổ chức.

🧠 Bạn có biết: 51% tổ chức đã tái cấu trúc nhóm của mình vào năm 2023. Nếu bạn đang tái cấu trúc nhóm của mình, bài viết "Cách Phát Triển Nhóm Hiệu Quả Cao Trong 8 Bước Đã Được Kiểm Chứng " sẽ là bản thiết kế giúp bạn xây dựng nhóm mạnh mẽ, hợp tác hơn và thực sự đạt được mục tiêu.

6. Culture Amp (Phù hợp nhất để kết nối phản hồi của nhân viên với các hành động có ý nghĩa)

qua Culture Amp

Nhiều công ty thực hiện các cuộc khảo sát về sự tham gia của nhân viên, nhưng nhiều nơi vẫn gặp khó khăn trong việc đóng vòng phản hồi một cách hiệu quả. Thiếu quyền sở hữu rõ ràng, kế hoạch theo dõi hoặc khả năng hiển thị thời gian thực, kết quả khảo sát thường bị chôn vùi trong các bảng điều khiển. Điều này làm suy giảm niềm tin của nhân viên và biến phản hồi thành một thủ tục hình thức thay vì là động lực cho sự thay đổi.

Culture Amp lấp đầy khoảng trống này. Nó giúp các nhóm nhân sự thu thập phản hồi chất lượng cao và thực hiện các hành động dựa trên đó thông qua các công cụ tích hợp cho phát triển, quản lý hiệu suất và đặt mục tiêu.

Kết quả: một nền tảng chuyển đổi cảm nhận của nhân viên thành tiến độ có thể đo lường được.

Các tính năng nổi bật của Culture Amp

Triển khai các cuộc khảo sát về sự tham gia, quá trình onboarding và DEI (Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập) dựa trên khoa học với các mẫu tùy chỉnh.

Cho phép các cuộc họp 1:1 do quản lý dẫn dắt, đồng bộ hóa mục tiêu và phản hồi liên tục thông qua các mô-đun hiệu suất.

Theo dõi mục tiêu phát triển với phản hồi 360° có cấu trúc và kế hoạch hành động cá nhân hóa.

Truy cập nội dung học tập được tuyển chọn thông qua thư viện microlearning Skills Coach của Culture Amp.

So sánh điểm đánh giá sự tham gia của nhân viên giữa các ngành và nhóm dân số để xác định điểm mạnh và rủi ro.

Giới hạn của Culture Amp

Khả năng tùy chỉnh báo cáo bị giới hạn so với các công cụ BI truyền thống.

Việc triển khai có thể tốn nhiều thời gian đối với các doanh nghiệp lớn.

Không có hệ thống quản lý học tập (LMS) tích hợp sẵn cho việc cung cấp nội dung học tập nâng cao (yêu cầu tích hợp).

Giá cả của Culture Amp

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Culture Amp

G2 : 4.5/5.0 (1.510+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5.0 (150+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Culture Amp

Đánh giá của Capterra chia sẻ:

Tôi tin tưởng vào sứ mệnh của Culture Amp trong việc tích hợp các tính năng liên quan đến tương tác nhân viên, đặt mục tiêu, quản lý hiệu suất và cải thiện văn hóa tổ chức vào một khu vực phát triển toàn diện.

Tôi tin tưởng vào sứ mệnh của Culture Amp trong việc tích hợp các tính năng liên quan đến tương tác nhân viên, đặt mục tiêu, quản lý hiệu suất và cải thiện văn hóa tổ chức vào một khu vực phát triển toàn diện.

👀 Thông tin thú vị: Nhân viên học tập hiệu quả hơn vào thứ Tư. Theo dữ liệu từ nền tảng Udemy, giữa tuần có tỷ lệ hoàn thành khóa học cao nhất, có thể vì đây là "điểm vàng về mặt tinh thần" giữa kế hoạch và kiệt sức.

7. Zavvy by Deel (Phù hợp nhất cho phát triển nhóm và quản lý hiệu suất dựa trên trí tuệ nhân tạo)

qua Zavvy

Hầu hết các nền tảng HR đều cho rằng quản lý sẽ là người thúc đẩy phát triển. Zavvy by Deel hiểu rằng điều này thường không xảy ra.

Cho dù đó là đánh giá hiệu suất chậm trễ, lộ trình sự nghiệp không rõ ràng hay các cuộc họp 1:1 bị bỏ qua, rào cản lớn nhất đối với phát triển nhân viên chính là việc thực hiện thiếu sự cam kết.

Zavvy của Deel giải quyết vấn đề này với trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp sẵn, thực hiện các tác vụ nặng nhọc: lập kế hoạch phát triển sự nghiệp, tự động hóa chu kỳ đánh giá, thúc đẩy vòng phản hồi và tạo khảo sát mà không cần sự theo dõi liên tục của bộ phận nhân sự.

Bằng cách loại bỏ rào cản ban đầu và tích hợp trực tiếp vào Slack, Zavvy giúp các nhóm triển khai kế hoạch phát triển một cách hiệu quả. Bạn sẽ nhận được dữ liệu thời gian thực, thông tin về mức độ tương tác và các chương trình học tập có cấu trúc thực sự hoạt động — vì hệ thống tự động quản lý chúng.

Ghi chú: Hiện nay, sản phẩm này đã được đổi thương hiệu thành Engage, nền tảng HR của Deel.

Zavvy của Deel - Tính năng nổi bật

Tự động hóa đánh giá hiệu suất, phản hồi 360° và công nhận thời gian thực.

Tạo các lộ trình phát triển nghề nghiệp, mô-đun đào tạo và chiến dịch khảo sát do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Theo dõi sự di chuyển nội bộ và xác định khung phát triển dựa trên kỹ năng.

Khởi chạy các lộ trình học tập cá nhân hóa với học tập giữa đồng nghiệp và đang theo dõi tuân thủ.

Sử dụng các plugin Slack cho HR để quản lý nghỉ phép, khen thưởng, biểu đồ tổ chức, giới thiệu nhân viên và khảo sát.

Giới hạn của Zavvy by Deel

Các tính năng AI có thể yêu cầu giám sát để đảm bảo nội dung phù hợp.

Giá cả tăng nhanh cho các nhóm có nhu cầu phức tạp với nhiều mô-đun.

Một số tính năng nâng cao được tích hợp trong các tiện ích bổ sung như Deel Compensation hoặc Workforce Planning.

Giá cả của Zavvy by Deel

Deel Engage: $20/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zavvy của Deel

G2 : 4.8/5 (12.340+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (3.890+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Zavvy của Deel

Đánh giá này trên G2 chia sẻ:

Deel giúp bạn dễ dàng truy cập thông tin và hỗ trợ để giải quyết vấn đề, đồng thời sử dụng phản hồi thời gian thực từ người dùng cho từng trường hợp sử dụng.

Deel giúp bạn dễ dàng truy cập thông tin và hỗ trợ để giải quyết vấn đề, đồng thời sử dụng phản hồi thời gian thực từ người dùng cho từng trường hợp sử dụng.

8. TalentLMS (Phù hợp nhất cho việc triển khai đào tạo nhanh chóng, có khả năng mở rộng với ít thiết lập)

qua TalentLMS

Nhiều nền tảng LMS (Hệ thống Quản lý Học tập) có sức mạnh nhưng không thực sự tiện lợi. Chúng đòi hỏi hàng tuần để cấu hình, hỗ trợ IT chuyên biệt và đường cong học tập dốc cho cả quản trị viên và người học. Đối với các nhóm HR và L&D (Phát triển Nhân sự và Đào tạo) hoạt động nhanh chóng, sự phức tạp này gây ra sự chậm trễ, làm trì hoãn quá trình onboarding nhân viên, đào tạo tuân thủ và phát triển kỹ năng.

TalentLMS giải quyết những thách thức này với một nền tảng dễ sử dụng ngay từ ngày đầu tiên. Bạn có thể tạo, phân công và triển khai các khóa học hấp dẫn chỉ trong vài phút mà không cần kiến thức kỹ thuật.

Với các công cụ nội dung được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), truy cập di động và tự động hóa mạnh mẽ, phần mềm này được thiết kế để hỗ trợ cả các nhóm nhỏ và các doanh nghiệp lớn trên quy mô lớn.

Các tính năng nổi bật của TalentLMS

Xây dựng và triển khai các khóa học nhanh chóng với nội dung kéo và thả, bài kiểm tra do AI tạo ra và tính năng dịch tự động.

Giao nhiệm vụ đào tạo tự động dựa trên vai trò người dùng, hoạt động hoặc khoảng trống kỹ năng bằng các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn.

Cho phép đào tạo mọi lúc mọi nơi với ứng dụng di động tương thích với iOS và Android.

Theo dõi hiệu suất học viên thông qua báo cáo tùy chỉnh, bộ lọc và bảng điều khiển tiến độ.

Mở rộng quy mô toàn cầu với hỗ trợ cho hơn 40 ngôn ngữ, tên miền con có thương hiệu (nhánh) và tích hợp SSO.

Giới hạn của TalentLMS

Kế hoạch miễn phí

Các kế hoạch cấp thấp hạn chế các tùy chọn tùy chỉnh và thương hiệu.

Hỗ trợ trò chuyện trực tuyến và điện thoại chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp.

Giá cả của TalentLMS

Core : $149/tháng

Grow : $299/tháng

Pro : $579/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về TalentLMS

G2 : 4.6/5.0 (790+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5.0 (580+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về TalentLMS

Đánh giá này trên Capterra đã ghi nhận:

Tôi có thể bắt đầu các khóa học từ đầu, tùy chỉnh nội dung thông qua nhiều công cụ đa phương tiện, theo dõi tiến độ học tập của học viên, tổ chức các bài kiểm tra và cài đặt quy tắc hoặc quyền truy cập. Mặc dù chưa quen với cách sử dụng, nhưng phần mềm này thực sự rất dễ sử dụng.

Tôi có thể bắt đầu các khóa học từ đầu, tùy chỉnh nội dung thông qua nhiều công cụ đa phương tiện, theo dõi tiến độ học tập của học viên, tổ chức các bài kiểm tra và cài đặt quy tắc hoặc quyền truy cập. Mặc dù chưa quen với cách sử dụng, nhưng phần mềm này thực sự rất dễ sử dụng.

9. Mesh AI (Phù hợp nhất cho các kế hoạch phát triển dựa trên AI và hỗ trợ hiệu suất liên tục)

qua Mesh AI

Các kế hoạch phát triển thường được lưu trữ trong bảng tính hoặc hệ thống nhân sự mà các nhà quản lý hiếm khi xem lại.

Kết quả là mục tiêu phát triển nhân viên trở nên mơ hồ, các cuộc hội thoại về hiệu suất trở nên không nhất quán và sự phát triển sự nghiệp cảm thấy không liên quan đến công việc hàng ngày.

Mesh AI giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào trung tâm của quá trình phát triển nhân viên. Nó cho phép các nhà quản lý cùng tạo ra các kế hoạch phát triển cá nhân hóa, đang theo dõi tiến độ liên tục và kết nối phản hồi hàng ngày với các mục tiêu sự nghiệp dài hạn.

Với các lời nhắc nhở, kiểm tra tiến độ và đề xuất do AI tạo ra, Mesh giúp các nhóm nhân sự mở rộng quy mô phát triển nhân viên mà không tăng thêm gánh nặng của quản trị viên.

Các tính năng nổi bật của Mesh AI

Cùng nhau xây dựng các kế hoạch phát triển cá nhân phù hợp với vai trò hiện tại và tương lai.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đề xuất mục tiêu học tập, dự án và kỳ vọng về vai trò dựa trên mục tiêu sự nghiệp của nhân viên.

Tích hợp các cuộc hội thoại phát triển vào các đánh giá hiệu suất định kỳ, cuộc họp 1:1 và phản hồi từ đồng nghiệp.

Tạo ra các gợi ý thông minh cho quản lý để đảm bảo các kế hoạch phát triển luôn được duy trì và phù hợp.

Hiển thị sự phát triển của nhân viên thông qua các bảng điều khiển được phân chia theo nhóm, quản lý hoặc chức năng.

Giới hạn của Mesh AI

Vẫn đang phát triển về mặt tích hợp với hệ sinh thái HRIS rộng lớn hơn.

Có thể cần đào tạo ban đầu cho các nhà quản lý chưa quen với quy trình làm việc liên tục về hiệu suất.

Các tùy chọn tùy chỉnh cho lộ trình sự nghiệp đang ngày càng phát triển.

Giá cả của Mesh AI

Foundations : $4/tháng cho mỗi người dùng

Phát triển : $8/tháng cho mỗi người dùng

Excellence: $12/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của Mesh AI

G2: 4.4/5.0 (350+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Mesh AI

Đánh giá của G2 đã nhấn mạnh:

Nó cung cấp tùy chọn tự đánh giá, giúp chúng ta phân tích bản thân và cho phép chúng ta đề cử những người mà chúng ta muốn nhận đánh giá. Điều này làm cho quá trình đánh giá trở nên thuận tiện và bạn có thể đánh giá đồng nghiệp một cách công bằng.

Nó cung cấp tùy chọn tự đánh giá, giúp chúng ta phân tích bản thân và cho phép chúng ta đề cử những người mà chúng ta muốn nhận đánh giá. Điều này làm cho quá trình đánh giá trở nên thuận tiện và bạn có thể đánh giá đồng nghiệp một cách công bằng.

10. iSpring Learn (Phù hợp nhất cho việc triển khai khóa học nhanh chóng và đào tạo nhân viên thân thiện với thiết bị di động)

qua iSpringLearn

Nhiều nhóm nhân sự gặp khó khăn trong việc triển khai các chương trình phát triển nhân viên một cách nhanh chóng do giới hạn nội dung, chu kỳ triển khai chậm hoặc thiếu tài nguyên thiết kế giảng dạy.

Điều này dẫn đến việc chậm trễ trong quá trình onboarding, trải nghiệm đào tạo không nhất quán và việc không đang theo dõi mục tiêu phát triển nhân viên.

iSpring Learn giải quyết vấn đề này với hệ thống quản lý học tập plug-and-play, kết hợp hoàn hảo với công cụ tạo nội dung tích hợp sẵn iSpring Suite.

Các nhóm Nhân sự (HR) và Phát triển Nguồn nhân lực (L&D) có thể chuyển đổi các bản trình chiếu PowerPoint thành các khóa học tuân thủ tiêu chuẩn SCORM, tạo các bài kiểm tra tương tác và triển khai nội dung đào tạo trong vài giờ.

Các tính năng nổi bật của iSpring Learn

Khởi chạy các chương trình đào tạo nhanh chóng bằng cách chuyển đổi PowerPoint sang SCORM và sử dụng các mẫu có sẵn.

Tạo kế hoạch phát triển tùy chỉnh với danh sách kỹ năng và đang theo dõi quá trình hướng dẫn thực tế.

Hỗ trợ truy cập ngoại tuyến thông qua ứng dụng di động gốc với đồng bộ hóa tiến độ theo thời gian thực.

Trải nghiệm hỗ trợ kỹ thuật 24/7 để đảm bảo quá trình đào tạo nhân viên diễn ra liên tục và không bị gián đoạn.

Cung cấp đào tạo tuân thủ, đào tạo nhập môn và nội dung kỹ năng mềm thông qua các mẫu có sẵn và mô phỏng tình huống thực tế.

Giới hạn của iSpring Learn

Các tính năng tạo nội dung yêu cầu công cụ iSpring Suite trên máy tính để bàn.

Số lượng tích hợp giới hạn so với các nền tảng doanh nghiệp cao cấp hơn.

Thiết kế giao diện người dùng (UI) có tính năng thực dụng, nhưng có thể cảm thấy lỗi thời đối với người dùng hiện đại.

iSpring Learn giá cả

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về iSpring Learn

G2 : 4.6/5.0 (130+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5.0 (180+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về iSpring Learn

Đánh giá của G2 ghi chú:

Giao diện thân thiện, nhiều cơ hội để tạo các khóa học chất lượng cao, dễ dàng theo dõi tiến độ của nhân viên, thật tuyệt vời khi bạn có thể mua gói Suite và tạo ra các tài liệu tuyệt vời.

Giao diện thân thiện, nhiều cơ hội để tạo các khóa học chất lượng cao, dễ dàng theo dõi tiến độ của nhân viên, thật tuyệt vời khi bạn có thể mua gói Suite và tạo ra các tài liệu tuyệt vời.

👀 Thông tin thú vị: Não bộ của bạn có thể tái cấu trúc chỉ sau 6 giờ đào tạo. Nghiên cứu cho thấy sau 6 giờ học tập tập trung vào một kỹ năng mới, các hình ảnh quét não cho thấy những thay đổi cấu trúc thần kinh.

11. LearnUpon (Phù hợp nhất cho việc đào tạo nhiều đối tượng thông qua một nền tảng tự động hóa duy nhất)

qua LearnUpOn

Nhiều doanh nghiệp đang phát triển phải đối mặt với một thách thức tiềm ẩn: mục tiêu phát triển nhân viên của họ thường bị cản trở bởi nhu cầu quản lý các hệ thống riêng biệt cho đào tạo nội bộ, hỗ trợ đối tác và giáo dục khách hàng.

Thiết lập phân mảnh này khiến các nhóm nhân sự phải làm việc quá sức.

LearnUpon giải quyết vấn đề này bằng cách tập trung tất cả nhu cầu đào tạo trên một nền tảng trực quan duy nhất. Dù bạn đang đào tạo nhân viên mới, đào tạo đối tác hay xây dựng học viện khách hàng, LearnUpon cho phép bạn quản lý mọi thứ tại một nơi duy nhất.

Các tính năng nổi bật của LearnUpon

Đào tạo nhân viên, khách hàng và đối tác thông qua một nền tảng duy nhất với các cổng thông tin học tập riêng biệt.

Tự động hóa quá trình phân công khóa học dựa trên dữ liệu về bộ phận, quản lý hoặc địa điểm của nhân viên.

Tùy chỉnh hành trình học tập và lộ trình phát triển nghề nghiệp với các mẫu bản đồ nghề nghiệp để tạo/lập nội dung nhanh chóng.

Theo dõi tiến độ học tập, mức độ tương tác và đánh giá hiệu suất của học viên thông qua phân tích thống nhất.

Tích hợp với các công cụ HRIS để đồng bộ hóa dữ liệu người dùng và giảm khối lượng công việc của quản trị viên.

Giới hạn của LearnUpon

Không có thư viện khóa học tích hợp sẵn; nội dung phải được tạo hoặc mua riêng biệt.

Giá cao cấp có thể không phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ có ngân sách giới hạn.

Phù hợp nhất cho các công ty có 400 nhân viên trở lên.

Giá cả của LearnUpon

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về LearnUpon

G2 : 4.6/5.0 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.8/5.0 (130+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về LearnUpon

Đánh giá của Capterra ghi chú:

LearnUpon đã cung cấp cho chúng tôi một nền tảng cho việc onboarding, phát triển liên tục và đào tạo tuân thủ cho nhân viên, khách hàng và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi đã giảm thời gian onboarding từ vài tháng xuống còn vài tuần.

LearnUpon đã cung cấp cho chúng tôi một nền tảng cho việc onboarding, phát triển liên tục và đào tạo tuân thủ cho nhân viên, khách hàng và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi đã giảm thời gian onboarding từ vài tháng xuống còn vài tuần.

📖 Xem thêm: Ví dụ về OKR – Cách viết OKR hiệu quả

12. Rise 360 của Articulate (Phù hợp nhất cho việc tạo/lập khóa học nhanh chóng, linh hoạt mà không cần kỹ năng thiết kế)

qua Rise 360

Hầu hết các nhóm L&D gặp khó khăn trong việc tạo ra các chương trình đào tạo hấp dẫn, tương thích với thiết bị di động mà không có thiết kế chuyên biệt. Các công cụ tác giả truyền thống có thể quá phức tạp, và việc thuê ngoài làm chậm quá trình triển khai.

Kết quả thường là các chương trình đào tạo lỗi thời, không nhất quán và không đáp ứng được nhu cầu học tập hiện đại.

Rise 360 của Articulate giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp một trình tạo web đơn giản với thiết kế đáp ứng tích hợp sẵn. Giao diện dựa trên khối của nó giúp dễ dàng tạo nội dung tương tác, giàu phương tiện mà không cần kỹ năng kỹ thuật.

Hơn nữa, với các tính năng AI để soạn bài giảng, tạo bài kiểm tra và thiết kế hình ảnh, các nhóm có thể xây dựng nội dung đào tạo chuyên nghiệp hơn, nhanh chóng hơn và nhất quán hơn.

Rise 360 của Articulate - Tính năng nổi bật

Tạo các khóa học tương tác bằng cách sử dụng các khối mô-đun cho văn bản, phương tiện truyền thông và tính tương tác.

Sử dụng Trợ lý AI để soạn thảo nội dung, tạo hình ảnh và xây dựng bài kiểm tra kiến thức từ các tệp nguồn của bạn.

Lựa chọn từ hơn 1.000 mẫu để cài đặt mục tiêu cho quá trình onboarding, tuân thủ quy định và đào tạo kỹ năng mềm.

Tùy chỉnh chủ đề và phong cách khóa học để phù hợp với thương hiệu của bạn.

Hợp tác với đồng nghiệp trong thời gian thực và thu thập phản hồi từ các bên liên quan trong bối cảnh cụ thể.

Đảm bảo mọi khóa học hoạt động mượt mà trên máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động.

Rise 360 của Articulate có những giới hạn

Ít linh hoạt hơn về tính tương tác nâng cao so với Storyline

Giới hạn kiểm soát về bố cục giao diện ngoài các khối có sẵn.

Yêu cầu gói đăng ký Articulate 360 đầy đủ.

Giá của Rise 360 do Articulate cung cấp

Articulate 360 Standard : $1,499/năm cho mỗi người dùng

Articulate 360 AI: $1.749/năm cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Rise 360 của Articulate

G2 : 4.7/5.0 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: 4.7/5.0 (690+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Rise 360 của Articulate

Đánh giá này trên G2 có tính năng:

Điều tôi thích nhất là tính linh hoạt và dễ sử dụng của nó. Dù bạn là người mới bắt đầu hay là nhà thiết kế đào tạo giàu kinh nghiệm, việc học cách sử dụng Articulate 360 đều rất trực quan và đơn giản.

Điều tôi thích nhất là tính linh hoạt và dễ sử dụng của nó. Dù bạn là người mới bắt đầu hay là nhà thiết kế đào tạo giàu kinh nghiệm, việc học cách sử dụng Articulate 360 đều rất trực quan và đơn giản.

13. Coursera for Business (Phù hợp nhất cho việc nâng cao kỹ năng quy mô doanh nghiệp với nội dung học thuật chất lượng cao)

qua Coursera for Kinh doanh

Nhiều chương trình đào tạo doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc theo kịp các tiêu chuẩn ngành đang thay đổi. Nhân viên thường mất hứng thú khi nội dung đào tạo cảm thấy chung chung, lỗi thời hoặc không liên quan đến kỹ năng thực tế.

Khoảng cách giữa đào tạo và tính liên quan giới hạn tác động, đặc biệt khi triển khai trên quy mô lớn.

Coursera for Kinh doanh giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp truy cập vào hơn 9.200 khóa học từ các trường đại học và công ty hàng đầu như Google, Stanford và IBM.

Được thiết kế cho các nhóm có kích thước khác nhau, phần mềm này giúp doanh nghiệp cung cấp các lộ trình học tập được tùy chỉnh, dự án hướng dẫn và chứng chỉ chuyên nghiệp.

Các tính năng nổi bật của Coursera for Kinh doanh

Cung cấp truy cập vào hơn 9.200 khóa học, hơn 1.500 dự án và hơn 150 chứng chỉ từ các cơ sở giáo dục hàng đầu.

Tạo các lộ trình học tập tùy chỉnh với các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và các học viện chuyên biệt theo từng vị trí công việc.

Tích hợp với các nền tảng LMS chính, SSO và công cụ HRIS để triển khai một cách liền mạch.

Sử dụng công nghệ AI để huấn luyện và đánh giá kỹ năng, giúp cá nhân hóa quá trình học tập.

Theo dõi tiến độ thông qua các bảng điều khiển liên kết kỹ năng đã đạt được với kết quả kinh doanh.

Tùy chỉnh nội dung học tập với nội dung đa ngôn ngữ và truy cập di động.

Giới hạn của Coursera for Business

Khả năng chỉnh sửa hoặc tùy chỉnh nội dung khóa học của bên thứ ba bị giới hạn.

Giá cao hơn so với các giải pháp LMS nội bộ.

Bảng điều khiển của quản trị viên có thể yêu cầu quá trình hướng dẫn cho người dùng lần đầu.

Giá cả của Coursera for Kinh doanh

Nhóm : $399/năm cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Coursera for Kinh doanh

G2 : 4.5/5.0 (460+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5.0 (18+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Coursera for Kinh doanh

Đánh giá này trên G2 chia sẻ:

Điều tôi thích nhất là khả năng tùy chỉnh, xây dựng thương hiệu và triển khai các lộ trình đào tạo chất lượng cao một cách nhanh chóng thông qua CourseBuilder. Danh mục khóa học của Coursera cung cấp chuyên môn toàn cầu về các chủ đề mới nổi như Trí tuệ Nhân tạo (AI), kèm theo các chứng chỉ micro được công nhận giúp tăng động lực học tập và khả năng tìm việc của học viên.

Điều tôi thích nhất là khả năng tùy chỉnh, xây dựng thương hiệu và triển khai các lộ trình đào tạo chất lượng cao một cách nhanh chóng thông qua CourseBuilder. Danh mục khóa học của Coursera cung cấp chuyên môn toàn cầu về các chủ đề mới nổi như Trí tuệ Nhân tạo (AI), kèm theo các chứng chỉ micro được công nhận giúp tăng động lực học tập và khả năng tìm việc của học viên.

Dưới đây là ba công cụ phát triển nhân viên bổ sung phù hợp với các tính năng của các nền tảng đã được đề cập.

Bridge : Kết hợp các công cụ quản lý học tập, phát triển sự nghiệp và đánh giá hiệu suất vào một nền tảng duy nhất.

Leapsome : Giúp các nhóm nhân sự quản lý OKRs, đánh giá hiệu suất, khảo sát sự tham gia của nhân viên và các mô-đun học tập trong một nền tảng duy nhất.

eloomi : Cung cấp các lộ trình học tập linh hoạt, công cụ phản hồi và kiểm tra tiến độ. Phần mềm này thân thiện với người dùng và có khả năng mở rộng, với trọng tâm mạnh mẽ vào đào tạo nâng cao kỹ năng và tuân thủ quy định.

Ví dụ về kế hoạch phát triển nhân viên để bạn có thể sao chép và tùy chỉnh 1) Kế hoạch 30/60/90 ngày cho nhân viên mới Mục tiêu: Đạt được khả năng thực hiện độc lập vào ngày thứ 90.

Kỹ năng: Nắm vững vai trò, thành thạo công cụ, hiểu biết cơ bản về các bên liên quan.

Hành động: Danh sách kiểm tra onboarding tuần 1 → theo dõi 3 cuộc gọi → hoàn thành 1 sản phẩm nhỏ/tuần vào ngày 30.

Chỉ số thành công: 3 sản phẩm hoàn thành + điểm đánh giá của quản lý ≥ “Đạt yêu cầu” vào ngày 90. 2) Kế hoạch chuẩn bị thăng chức (IC → Senior IC) Mục tiêu: Thể hiện phạm vi và quyền sở hữu ở cấp độ cao hơn.

Kỹ năng: Lãnh đạo dự án, ưu tiên công việc, ảnh hưởng xuyên nhóm.

Hành động: Điều hành 1 dự án liên chức năng, chịu trách nhiệm về chỉ số hàng quý, hướng dẫn 1 đồng nghiệp.

Chỉ số thành công: Dự án được hoàn thành đúng hạn + tác động có thể đo lường được của chỉ số + phản hồi từ đồng nghiệp xác nhận khả năng lãnh đạo. 3) Kế hoạch chuyển đổi vai trò (Hỗ trợ → Thành công của khách hàng) Mục tiêu: Chuyển từ hỗ trợ phản ứng sang quyền sở hữu chủ động đối với tài khoản.

Kỹ năng: Kế hoạch tài khoản, quản lý rủi ro gia hạn, giao tiếp với các bên liên quan.

Hành động: Hoàn thành chứng nhận sản phẩm, đồng quản lý 5 tài khoản, tổ chức 2 cuộc họp QBR với quản lý.

Chỉ số thành công: CSAT được duy trì + rủi ro gia hạn được cảnh báo sớm + sự chấp thuận của quản lý về chất lượng QBR.

Sự phát triển không bao giờ dừng lại với ClickUp

Các công ty đầu tư vào đào tạo có hiệu suất cao hơn so với đối thủ về năng suất, tỷ lệ giữ chân nhân viên và mức độ gắn kết. Nhưng đây là vấn đề: việc xây dựng các hành trình phát triển cá nhân hóa quy mô lớn là một thách thức.

Mục tiêu bị chôn vùi trong tài liệu, đào tạo trở nên phân tán và phản hồi bị lạc trong bảng tính.

Đó chính là điểm nổi bật của ClickUp.

ClickUp kết nối mục tiêu phát triển với công việc hàng ngày, từ việc cài đặt OKRs và xây dựng thư viện đào tạo đến việc đang theo dõi tiến độ trên bảng điều khiển và tự động hóa đánh giá hiệu suất. Tất cả đều được tích hợp trong một nền tảng duy nhất. Không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Không cần thay đổi ngữ cảnh. Chỉ cần phát triển thông minh hơn.

Sẵn sàng cung cấp cho nhóm của bạn khung làm việc và hỗ trợ cần thiết để phát triển? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!