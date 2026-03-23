15 mẫu miễn phí cho quản lý hàng tồn kho hàng ngày trong Excel & ClickUp

Một nghiên cứu của Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia (National Retail Federation) ước tính rằng tổn thất hàng tồn kho khiến các nhà bán lẻ Mỹ thiệt hại hơn 112 tỷ đô la mỗi năm. Gần 27% trong số những tổn thất đó là do các lỗi trong quy trình và kiểm soát nội bộ — về cơ bản là do việc lưu trữ hồ sơ kém hiệu quả, điều mà một hệ thống quản lý hàng tồn kho tốt hơn có thể ngăn chặn được.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách chọn mẫu bảng tính Excel quản lý hàng tồn kho hàng ngày phù hợp, đồng thời giải thích lý do tại sao hầu hết các nhóm cuối cùng đều vượt qua giới hạn của bảng tính. Bài viết cũng giới thiệu các mẫu quản lý hàng tồn kho thay thế trên ClickUp, mang đến cấu trúc của Excel kết hợp với tự động hóa tích hợp sẵn và tính năng cộng tác thời gian thực.

So sánh các mẫu quản lý hàng tồn kho trong nháy mắt

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu Excel quản lý hàng tồn kho hàng ngày

Mẫu bảng tính Excel theo dõi hàng tồn kho hàng ngày là một bảng tính được thiết kế sẵn để ghi lại các biến động hàng tồn kho — hàng nhập, hàng xuất và hàng còn lại — theo từng ngày. Đây là điểm khởi đầu phổ biến cho các quản lý kho, chủ cửa hàng bán lẻ và nhóm vận hành, những người cần hiển thị tình hình mức tồn kho mà không cần đầu tư vào phần mềm chuyên dụng.

Vấn đề cốt lõi mà bạn sẽ gặp phải là hầu hết các bảng tính chung chung đều thiếu cấu trúc để ngăn chặn lỗi mục nhập, theo dõi nhiều danh mục sản phẩm hoặc mở rộng quy mô khi số lượng SKU của bạn tăng lên.

Nếu không có các cột và công thức phù hợp, bạn sẽ gặp phải dữ liệu không nhất quán, lỗi tính toán thủ công và không có dấu vết kiểm toán rõ ràng cho các sai lệch về hàng tồn kho. Điều này dẫn đến việc đếm hàng tồn kho không chính xác, khiến bạn có thể hết hàng đối với các mục phổ biến hoặc lãng phí tiền vào các sản phẩm tồn kho quá mức.

Một bảng tính đang theo dõi hàng tồn kho được cấu trúc hợp lý sẽ giúp tránh tình trạng lộn xộn này.

Dưới đây là những nội dung mà một mẫu tốt nên bao gồm:

Các cột được thiết lập sẵn cho các thông tin cần thiết: Mẫu của bạn phải có các cột dành riêng cho Tên mặt hàng/SKU, Hàng tồn kho đầu kỳ, Số lượng nhập, Số lượng xuất, Hàng tồn kho cuối kỳ, Ngày và Ghi chú. Cấu trúc này đảm bảo mọi biến động hàng tồn kho đều được ghi lại kèm theo bối cảnh cần thiết

Tính toán tự động: Hãy tìm các mẫu có công thức tích hợp sẵn để tính toán số dư cuối kỳ (Hàng tồn kho đầu kỳ + Số lượng nhập – Số lượng xuất). Điều này giúp loại bỏ rủi ro lỗi do tính toán thủ công và tiết kiệm thời gian cho bạn

Xác thực dữ liệu: Một mẫu tốt sẽ sử dụng Một mẫu tốt sẽ sử dụng tính năng xác thực dữ liệu với menu thả xuống hoặc các giới hạn nhập liệu để chuẩn hóa các mục nhập. Điều này giúp tránh sai sót do gõ nhầm và đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều sử dụng cùng một thuật ngữ cho các sản phẩm hoặc danh mục.

Lọc và sắp xếp: Bạn cần khả năng lọc bảng tính hàng tồn kho theo phạm vi thời gian, danh mục sản phẩm hoặc địa điểm kho. Điều này giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin cụ thể mà không cần cuộn qua hàng trăm hàng

Khả năng mở rộng: Mẫu phải cho phép bạn dễ dàng thêm các mã hàng (SKU), danh mục hoặc địa điểm mới mà không làm hỏng các công thức hiện có. Một cấu trúc cứng nhắc sẽ trở thành điểm nghẽn khi kinh doanh của bạn mở rộng

Dấu hiệu trực quan: Định dạng có điều kiện là tính năng quan trọng sử dụng màu sắc để đánh dấu dữ liệu quan trọng. Ví dụ, tính năng này có thể tự động tô đỏ các hàng khi số lượng của một mục giảm xuống dưới mức đặt hàng lại nhất định

8 mẫu miễn phí để quản lý hàng tồn kho hàng ngày trong Excel

Nếu bạn cần một cách nhanh chóng để theo dõi hàng tồn kho trong Excel, có rất nhiều mẫu bảng tính hàng tồn kho có thể tải xuống trực tuyến. Một số mẫu được thiết kế để ghi chép hàng tồn kho theo từng mục đơn giản, trong khi những mẫu khác bổ sung cảnh báo đặt hàng lại, thông tin nhà cung cấp và công thức định giá hàng tồn kho. Tuy nhiên, ngay cả những bảng tính được thiết kế chuyên nghiệp hơn vẫn phụ thuộc vào việc cập nhật thủ công, điều này khiến việc duy trì chúng trở nên khó khăn hơn khi hàng tồn kho mở rộng qua các sản phẩm, nhóm hoặc địa điểm.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết hơn về một số mẫu bảng tính Excel quản lý hàng tồn kho thường được sử dụng và mục đích sử dụng phù hợp nhất của chúng:

1. Mẫu kiểm soát hàng tồn kho trong Excel của Smartsheet

qua Smartsheet

Mẫu Kiểm soát Hàng tồn kho trong Excel của Smartsheet là một lựa chọn mạnh mẽ dành cho những ai cần một phương pháp chi tiết để quản lý số lượng lớn linh kiện hoặc sản phẩm. Mẫu này cung cấp một môi trường có cấu trúc để theo dõi mức tồn kho, điểm đặt hàng lại và thông tin nhà cung cấp, tất cả đều được tập trung tại một nơi.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Theo dõi giá trị hàng tồn kho với các cột tích hợp sẵn cho giá đơn vị và tổng giá trị hàng tồn kho

Tránh tình trạng hết hàng bằng cách sử dụng cột mức đặt hàng lại được chỉ định để đánh dấu khi cần bổ sung hàng

Sắp xếp các mục theo mã SKU, tên và địa điểm kệ để đơn giản hóa việc di chuyển trong kho

Mẫu này rất toàn diện, nhưng có thể trở nên lộn xộn và khó điều hướng nếu bạn có hàng nghìn mục. Vì đây là tệp tĩnh, bạn sẽ cần cập nhật số lượng thủ công mỗi khi có giao dịch bán hàng hoặc vận chuyển.

🚀 Phù hợp nhất cho: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có chế độ xem chi tiết về giá trị hàng tồn kho.

2. Báo cáo hàng ngày về hàng nhập và xuất bằng WPS

qua WPS

Nếu kinh doanh của bạn có tốc độ luân chuyển hàng tồn kho nhanh, Báo cáo hàng ngày về hàng nhập và xuất của WPS là lựa chọn lý tưởng. Mẫu này tập trung cụ thể vào sự di chuyển hàng ngày của hàng hóa, cho phép bạn ghi chép chính xác những gì đến và những gì rời khỏi cơ sở của bạn trong khoảng thời gian 24 giờ.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Đơn giản hóa việc đối chiếu hàng ngày với bố cục rõ ràng cho các giao dịch “Nhập” và “Xuất”

Theo dõi số dư tồn kho liên tục cho từng mục để xem ngay số lượng hàng tồn kho cuối kỳ.

Chế độ xem dữ liệu của bạn trong định dạng gọn gàng, có độ tương phản cao, dễ đọc trên thiết bị di động hoặc máy tính để bàn

Giới hạn chính là phạm vi ứng dụng hẹp; mẫu này được thiết kế để theo dõi hàng ngày chứ không phải để dự báo tồn kho dài hạn hay phân tích lịch sử. Nó cũng thiếu các tính năng nâng cao như quét mã vạch hoặc thông báo tự động khi tồn kho thấp.

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhà bán lẻ hoặc quản lý kho đang theo dõi các biến động hàng tồn kho hàng ngày với tần suất cao.

3. Danh sách hàng tồn kho màu xanh của Microsoft

qua Microsoft

Mẫu Danh sách Hàng tồn kho Màu Xanh là một mẫu Excel chuyên nghiệp, có giao diện bắt mắt, được thiết kế để theo dõi hàng tồn kho cho các mục đích chung. Mẫu này sử dụng màu sắc xanh và trắng gọn gàng cùng các bảng đã được định dạng sẵn để giúp bạn nhanh chóng sắp xếp hàng tồn kho mà không cần phải tạo bảng tính từ đầu.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tận hưởng giao diện chuyên nghiệp, chỉn chu, sẵn sàng để trình bày cho các bên liên quan hoặc ban lãnh đạo

Sử dụng cột “Trạng thái” để nhanh chóng xem các mục nào còn hàng hoặc đang chờ nhập hàng

Dễ dàng sắp xếp và lọc hàng tồn kho nhờ định dạng bảng Excel đã được cấu hình sẵn

Mặc dù trông rất đẹp mắt, đây chỉ là một danh sách cơ bản. Nó không bao gồm các công thức phức tạp để tính toán khấu hao hoặc thời gian giao hàng, và giống như hầu hết các công cụ dựa trên Excel, nó thiếu khả năng đồng bộ hóa dữ liệu giữa các nền tảng khác nhau theo thời gian thực.

🚀 Phù hợp nhất cho: Người dùng đang tìm kiếm một cách đơn giản và thẩm mỹ để sắp xếp danh sách sản phẩm cơ bản.

4. Danh sách hàng tồn kho thiết bị của Microsoft

qua Microsoft

Được thiết kế riêng cho tài sản vật chất thay vì hàng tồn kho bán lẻ, Danh sách Hàng tồn kho Thiết bị của Microsoft là công cụ lý tưởng để bạn đang theo dõi tài sản của công ty. Từ máy tính xách tay đến máy móc hạng nặng, mẫu này giúp bạn lưu trữ thông tin về số seri, ngày mua và điều kiện hiện tại.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Theo dõi vòng đời của tài sản với các trường dành riêng cho giá mua và thông tin mẫu mã

Theo dõi địa điểm của các mục cụ thể để bạn luôn biết bộ phận nào đang giữ công cụ nào

Ghi chú về bảo trì hoặc sửa chữa để đảm bảo thiết bị của bạn luôn hoạt động tốt

Mẫu này không được tối ưu hóa cho các mặt hàng “tiêu hao” hoặc sản phẩm bán lẻ, nơi mức tồn kho thay đổi theo từng giờ. Đây là công cụ ghi chép hơn là một hệ thống theo dõi bán hàng chủ động.

🚀 Phù hợp nhất cho: Các quản lý CNTT hoặc nhân viên hành chính văn phòng đang theo dõi thiết bị và tài sản của công ty.

👀 Bạn có biết: Một nghiên cứu gần đây cho thấy 90% tổ chức vẫn đang sử dụng công nghệ cũ, bao gồm cả bảng tính.

5. Danh sách hàng tồn kho có tính năng đánh dấu nổi bật của Microsoft

qua Microsoft

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phát hiện hàng tồn kho thấp chỉ bằng một cái nhìn, Danh sách Hàng tồn kho với Tính năng Đánh dấu sẽ là giải pháp đột phá. Tính năng này sử dụng định dạng có điều kiện để tự động đánh dấu các hàng khi hàng tồn kho giảm xuống dưới một mức nhất định, cung cấp một “cảnh báo” trực quan rằng đã đến lúc đặt hàng lại.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Nhận diện ngay lập tức các nhu cầu bổ sung hàng khẩn cấp thông qua tính năng tô sáng hàng theo màu sắc

Theo dõi số lượng đặt hàng lại cùng với mức tồn kho hiện tại để tối ưu hóa quy trình mua hàng

Tự động tính tổng giá trị hàng tồn kho bằng các công thức toán học tích hợp sẵn

Vì phụ thuộc vào định dạng có điều kiện của Excel, bảng tính có thể trở nên chậm chạp hoặc gặp lỗi nếu bạn cố gắng thêm quá nhiều quy tắc tùy chỉnh hoặc hàng nghìn hàng. Nó cũng yêu cầu kiến thức vững chắc về Excel để khắc phục sự cố nếu tính năng tô sáng ngừng hoạt động.

🚀 Phù hợp nhất cho: Những người học bằng hình ảnh muốn bảng tính của mình tự động “cảnh báo” các vấn đề cho họ.

6. Mẫu kho trống của Template.net

Mẫu Kho Trống của Template.net là điểm khởi đầu “cơ bản” dành cho những ai muốn tự xây dựng hệ thống của mình mà không phải lo lắng về việc định dạng ô. Mẫu này cung cấp các cột thiết yếu—Mục, Mô tả, Số lượng—và để phần còn lại cho bạn tự tùy chỉnh.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Bắt đầu với một bảng tính trống, không bị lộn xộn bởi các tính năng bạn không cần

Tải xuống tệp ở nhiều định dạng, bao gồm PDF, Word và Tài liệu Google

Mẫu này để tạo phiếu kiểm kê thực tế phục vụ cho việc kiểm tra kho thủ công

Mẫu này cung cấp rất ít tính năng tự động hóa. Không có công thức nào để tính tổng hoặc điểm đặt hàng lại, nghĩa là bạn sẽ phải thực hiện việc cần làm nhiều trong quá trình phân tích dữ liệu.

🚀 Phù hợp nhất cho: Những người ưa sự tối giản cần một biểu mẫu vật lý hoặc kỹ thuật số đơn giản để đếm hàng thủ công.

7. Mẫu danh sách hàng tồn kho của Template.net

Để có một phương pháp tiếp cận có cấu trúc hơn, Mẫu Danh sách Hàng tồn kho từ Template.net cung cấp một bố cục chuyên nghiệp với các trường dữ liệu mở rộng. Mẫu này được thiết kế để trở thành một tài liệu đa năng, hoạt động hiệu quả như một công cụ theo dõi kỹ thuật số cũng như một báo cáo in cho doanh nghiệp nhỏ.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tiết kiệm thời gian với phần tiêu đề và bố cục chuyên nghiệp, sẵn sàng để sử dụng trong kinh doanh

Dễ dàng tùy chỉnh tài liệu trên các ứng dụng khác nhau như Apple Pages hoặc Google Trang tính

Giữ hồ sơ rõ ràng về giá đơn vị và địa điểm hàng tồn kho để tổ chức tốt hơn

Vì là mẫu theo kiểu tài liệu, nó không cung cấp khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ như một cơ sở dữ liệu chuyên dụng hoặc phần mềm quản lý hàng tồn kho.

🚀 Phù hợp nhất cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ cần một tài liệu quản lý hàng tồn kho chuyên nghiệp.

8. Mẫu kiểm soát hàng tồn kho kèm bảng đếm hàng của Vertex42

qua Vertex42

Mẫu Kiểm soát Hàng tồn kho của Vertex42 là một công cụ đa năng, giúp lấp đầy khoảng trống giữa một danh sách đơn giản và phần mềm phức tạp. Mẫu này có tính năng “Cập nhật Hàng tồn kho” nơi bạn có thể ghi lại các giao dịch nhập và xuất, từ đó tự động cập nhật mức tồn kho chính.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Quản lý mức tồn kho tại nhiều địa điểm hoặc kho chứa khác nhau trong cùng một sổ làm việc

Tự động hóa việc tính toán “Hàng tồn kho hiện tại” bằng cách ghi lại các giao dịch “Nhập” và “Xuất” riêng lẻ

Truy cập tab “Dữ liệu” để tùy chỉnh danh sách mục và danh mục nhằm thực hiện mục nhập dễ dàng hơn

Mặc dù rất mạnh mẽ đối với một bảng tính, nhưng nó có thể gây khó khăn cho người mới bắt đầu do có nhiều tab và các công thức liên kết với nhau. Nếu một công thức bị xóa nhầm, toàn bộ hệ thống đang theo dõi có thể bị hỏng.

🚀 Phù hợp nhất cho: Người dùng chuyên sâu muốn trải nghiệm “phần mềm nhẹ” ngay trong Excel.

Mặc dù các mẫu miễn phí này là bước khởi đầu tốt, nhưng chúng đều có một điểm yếu chung: hoàn toàn phụ thuộc vào việc cập nhật thủ công. Khi lượng hàng tồn kho của bạn tăng lên, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng việc duy trì bảng tính đã trở thành một công việc riêng biệt, và đây chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn đã vượt quá khả năng của Excel.

📮ClickUp Insight: Trung bình, mỗi chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc — IDC phát hiện ra rằng 80% thời gian của các nhóm phân tích bị lãng phí vào việc tìm kiếm và chuẩn bị dữ liệu — tức là hơn 120 giờ mỗi năm bị mất đi chỉ để lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin nằm rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp sẵn trong không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Hãy gặp ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin chi tiết và câu trả lời ngay lập tức bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu làm việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần nhờ ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!

Giới hạn khi sử dụng Excel để quản lý hàng tồn kho

Excel là công cụ quen thuộc, nhưng sự thuận tiện đó sẽ biến mất khi kho hàng của bạn trở nên phức tạp hơn. Bạn bắt đầu phải mất hàng giờ để tìm kiếm một lỗi mục nhập duy nhất hoặc cố gắng xác định phiên bản bảng tính nào là mới nhất. Thời gian lãng phí và sự bực bội ngày càng tăng là dấu hiệu cho thấy công cụ này không còn phù hợp với bạn nữa.

👀 Bạn có biết: Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy 94% bảng tính kinh doanh chứa các lỗi nghiêm trọng 😨

Đây là những rào cản mà hầu hết các nhóm đều gặp phải:

Lỗi nhập liệu thủ công: Sự thiếu Sự thiếu nhất quán trong dữ liệu do một lỗi đánh máy đơn giản hoặc công thức bị ghi đè vô tình có thể làm sai lệch toàn bộ số lượng hàng tồn kho. Điều này dẫn đến việc đặt đơn đặt hàng quá nhiều hoặc quá ít, cả hai đều gây tốn kém chi phí cho bạn

Không hỗ trợ cộng tác thời gian thực: Khi nhiều người cần cập nhật bảng tính hàng tồn kho, bạn sẽ phải gửi tệp qua lại qua email. Điều này gây ra Khi nhiều người cần cập nhật bảng tính hàng tồn kho, bạn sẽ phải gửi tệp qua lại qua email. Điều này gây ra tình trạng lộn xộn trong việc quản lý phiên bản , dẫn đến việc ai đó chắc chắn sẽ làm việc trên một tệp đã lỗi thời và các cập nhật của họ bị mất

Tự động hóa giới hạn: Bạn cần biết ngay lập tức khi một mục sắp hết hàng, nhưng việc cài đặt cảnh báo đặt hàng lại trong Excel đòi hỏi các macro phức tạp, dễ bị lỗi và không ổn định. Không có cách nào đơn giản để tự động hóa các thông báo

Giới hạn khả năng mở rộng: Một tệp Excel có hàng nghìn hàng dữ liệu đại diện cho các sản phẩm và giao dịch hàng ngày sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Việc lọc, sắp xếp và tạo báo cáo trở thành một trải nghiệm chậm chạp và gây bực bội.

Không có nhật ký kiểm tra: Nếu số lượng hàng tồn kho bị sai, bạn không có cách nào để biết ai đã thay đổi hoặc khi nào. Việc thiếu Nếu số lượng hàng tồn kho bị sai, bạn không có cách nào để biết ai đã thay đổi hoặc khi nào. Việc thiếu nhật ký kiểm tra khiến việc truy vết các sai lệch và khắc phục nguyên nhân gốc rễ của vấn đề trở nên bất khả thi

Khoảng trống tích hợp: Dữ liệu hàng tồn kho của bạn không tồn tại độc lập. Bạn cần kết nối dữ liệu này với nền tảng bán hàng, đơn đặt hàng của nhà cung cấp và phần mềm kế toán, nhưng Excel yêu cầu bạn phải xuất và nhập dữ liệu thủ công giữa các hệ thống

Chính những giới hạn này là lý do khiến các nhóm bắt đầu tìm kiếm một hệ thống quản lý hàng tồn kho tốt hơn — một hệ thống mang lại cảm giác trực quan như bảng tính nhưng lại bổ sung các tính năng hợp tác, tự động hóa và độ tin cậy mà Excel thiếu.

📮ClickUp Insight: 92% nhân viên trí thức có nguy cơ mất đi những quyết định quan trọng do chúng bị phân tán trên các kênh trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có một hệ thống thống nhất để ghi lại và đang theo dõi các quyết định, những thông tin kinh doanh quan trọng sẽ bị lạc lõng trong biển thông tin kỹ thuật số. Với tính năng Quản lý công việc của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

9 mẫu thay thế để quản lý hàng tồn kho

Khi bạn đã chán ngán phải vật lộn với các công thức bị lỗi và các tệp lỗi thời, đã đến lúc sử dụng một hệ thống giúp bạn giải quyết những việc cần làm nặng nhọc. Thay vì phải đối mặt với những giới hạn của bảng tính hàng tồn kho tĩnh, bạn có thể sử dụng một nền tảng cộng tác cung cấp bố cục dạng lưới quen thuộc cùng các tính năng mạnh mẽ được tích hợp sẵn.

Các mẫu quản lý hàng tồn kho của ClickUp được thiết kế để giải quyết chính xác những vấn đề khiến việc sử dụng Excel trở nên phiền phức. Chúng cung cấp một phương pháp có cấu trúc, có thể mở rộng và tự động hóa để duy trì hàng tồn kho hàng ngày mà không cần tốn công sức thủ công. Với các tính năng như ClickUp Brain, trợ lý AI của bạn, bạn thậm chí có thể tạo báo cáo hoặc soạn thảo đơn đặt hàng chỉ bằng cách đặt câu hỏi.

1. Mẫu quản lý hàng tồn kho của ClickUp

Theo dõi biến động hàng tồn kho, tình trạng sẵn có và thay đổi chi phí với Mẫu Quản lý Hàng tồn kho ClickUp

Mẫu Quản lý Hàng tồn kho của ClickUp là trung tâm điều hành toàn diện cho việc quản lý hàng tồn kho. Mẫu này được thiết kế dành cho các nhóm quản lý hàng tồn kho từ trung bình đến lớn tại nhiều địa điểm, những người đã chán ngán với tình trạng dữ liệu bị phân mảnh và việc theo dõi thủ công.

Nó không chỉ dừng lại ở việc đếm hàng tồn kho đơn thuần mà còn bao gồm thông tin nhà cung cấp, điểm đặt hàng lại và tổng giá trị hàng tồn kho, giúp bạn có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm quản lý kho hàng từ trung bình đến lớn tại nhiều địa điểm

2. Mẫu quản lý hàng tồn kho của ClickUp

Mẫu theo dõi hàng tồn kho của ClickUp được thiết kế để giúp việc theo dõi hàng tồn kho trở nên nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả.

Nếu bạn là một nhóm nhỏ hoặc doanh nghiệp chỉ có một địa điểm và sẵn sàng nâng cấp từ bảng tính Excel cơ bản, đây chính là điểm khởi đầu hoàn hảo dành cho bạn. Mẫu Quản lý Hàng tồn kho của ClickUp tập trung vào các yếu tố cốt lõi của việc theo dõi hàng tồn kho: tên mặt hàng, số lượng hiện có, địa điểm và trạng thái. Mẫu này được thiết kế để đơn giản và dễ dàng áp dụng.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Tận hưởng giao diện gọn gàng, giống bảng tính với các hàng và cột để nhập và chỉnh sửa dữ liệu của bạn trong Chế độ xem Bảng của ClickUp

Xem ngay những gì cần chú ý bằng cách lọc hàng tồn kho theo trạng thái — chẳng hạn như còn hàng, tồn kho thấp hoặc hết hàng

Bắt đầu sử dụng chỉ trong vài phút với quy trình thiết lập đơn giản, không yêu cầu cấu hình phức tạp hay đào tạo chuyên sâu cho nhóm của bạn

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm nhỏ hoặc doanh nghiệp chỉ có một địa điểm đang muốn nâng cấp từ việc sử dụng bảng tính

3. Mẫu sổ đăng ký hàng tồn kho kinh doanh đơn giản của ClickUp

Sắp xếp công việc một cách có tổ chức với Mẫu sổ đăng ký hàng tồn kho kinh doanh đơn giản từ ClickUp

Mẫu này dành cho bạn nếu bạn thích định dạng sổ theo dõi hàng tồn kho hàng ngày truyền thống nhưng không thích việc tính toán thủ công và thiếu tính hợp tác.

Mẫu Sổ theo dõi hàng tồn kho doanh nghiệp đơn giản của ClickUp mô phỏng bố cục truyền thống để ghi chép các biến động hàng tồn kho hàng ngày — số dư đầu kỳ, hàng nhập, hàng xuất và số dư cuối kỳ. Mẫu này mang lại cho bạn sự quen thuộc của một mẫu hàng tồn kho trên Excel cùng với sức mạnh của nền tảng dựa trên đám mây.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Bạn sẽ có các cột tương tự như khi tạo bảng tính Excel quản lý hàng tồn kho hàng ngày, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra mượt mà

Tiết kiệm thời gian và loại bỏ lỗi với tính toán số dư cuối kỳ tự động bằng ClickUp Formulas, một loại Trường Tùy chỉnh thực hiện các phép tính cho bạn

Bảo quản hồ sơ lịch sử bằng cách dễ dàng sao chép mẫu để tạo bản chụp nhanh hàng ngày hoặc hàng tuần về hàng tồn kho của bạn

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm ưa chuộng định dạng sổ theo dõi hàng tồn kho hàng ngày truyền thống

4. Mẫu quản lý hàng tồn kho văn phòng của ClickUp

Luôn cập nhật những gì nhóm của bạn cần với Mẫu Quản lý Hàng tồn kho trên Office của ClickUp

Mẫu này được thiết kế để theo dõi tài sản cố định như đồ nội thất, máy tính và thiết bị văn phòng, không phải hàng tiêu hao.

Mẫu Quản lý Hàng tồn kho Văn phòng của ClickUp là công cụ lý tưởng cho các quản lý văn phòng và nhóm quản lý cơ sở vật chất, giúp họ nắm rõ vị trí của từng tài sản công ty, ai đang sử dụng và điều kiện hiện tại của tài sản đó. Điều này giúp ngăn chặn việc tài sản bị thất lạc trong quá trình chuyển văn phòng hoặc thay đổi nhân sự.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi nhân viên nào chịu trách nhiệm cho từng thiết bị bằng trường "Người được giao nhiệm vụ" trong ClickUp

Theo dõi giá trị tài sản theo thời gian để theo dõi khấu hao và phục vụ mục đích kế toán với các Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Nhận thông báo nhắc nhở bảo trì tự động dựa trên ngày mua hàng hoặc các điều kiện khác với ClickUp tự động hóa

🚀 Phù hợp nhất cho: Các quản lý văn phòng và nhóm quản lý cơ sở vật chất đang theo dõi tài sản công ty

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không cần phải chuyển đổi giữa các tab nữa với ClickUp Brain MAX. Trợ lý AI trên máy tính để bàn này nắm rõ bối cảnh của tất cả công việc của bạn, cùng với các ứng dụng được kết nối. Trích xuất thông tin về hàng tồn kho từ nhiều công cụ khác nhau và soạn thảo các bản cập nhật hoặc văn bản về hàng tồn kho mà không cần dùng tay nhờ tính năng "Talk to Text".

5. Mẫu quản lý hàng tồn kho văn phòng phẩm của ClickUp

Sử dụng Mẫu quản lý hàng tồn kho văn phòng phẩm của ClickUp để sắp xếp, tự động hóa và kiểm soát các vật tư tiêu hao tại nơi làm việc.

Đừng để hết bút và giấy in nữa. Mẫu Quản lý Hàng tồn kho Văn phòng phẩm của ClickUp được thiết kế dành cho các nhóm quản trị viên quản lý các đơn đặt hàng định kỳ về vật tư văn phòng tiêu hao. Mẫu này giúp bạn theo dõi những gì bạn đang có, những gì bạn cần và chi phí bạn đang bỏ ra, để bạn có thể tuân thủ ngân sách và duy trì hoạt động văn phòng trơn tru.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Không bao giờ hết hàng — nhận cảnh báo tồn kho thấp khi số lượng các mục như mực in hoặc giấy giảm xuống dưới mức đã cài đặt với ClickUp tự động hóa

Dễ dàng theo dõi thông tin nhà cung cấp và chi phí, giúp bạn dễ dàng đặt hàng lại từ nhà cung cấp phù hợp với giá cả hợp lý, thông qua các Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Tránh tình trạng gấp rút vào phút chót bằng cách theo dõi xu hướng sử dụng hàng tháng để dự báo chính xác nhu cầu cung ứng trong tương lai

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm quản trị viên quản lý các đơn đặt hàng vật tư văn phòng định kỳ

6. Mẫu báo cáo hàng tồn kho của ClickUp

Danh sách công việc để liệt kê dữ liệu hàng tồn kho của bạn tại một địa điểm tập trung với Mẫu Báo cáo Hàng tồn kho ClickUp

Việc tổng hợp báo cáo hàng tồn kho thủ công là một công việc tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi. Mẫu Báo cáo Hàng tồn kho của ClickUp tự động hóa quy trình này bằng cách tổng hợp dữ liệu hàng tồn kho của bạn thành các chế độ xem tổng quan. Mẫu này lý tưởng cho các trưởng bộ phận vận hành và nhóm tài chính, những người cần trình bày các chỉ số chính cho các bên liên quan mà không phải mất hàng giờ đồng hồ trên bảng tính.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Xem các chỉ số quan trọng chỉ trong nháy mắt — tổng giá trị hàng tồn kho, tỷ lệ luân chuyển hàng tồn kho và các mục tồn kho thấp — với các tiện ích bảng điều khiển ClickUp

Tự động tạo bản tóm tắt chi tiết về dữ liệu hàng tồn kho của bạn cho các báo cáo hàng tuần hoặc hàng tháng với ClickUp Brain

Chia sẻ báo cáo với các bên liên quan không nằm trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn bằng cách xuất chúng một cách dễ dàng

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm vận hành và tài chính cần tạo báo cáo tổng hợp hàng tồn kho

7. Mẫu đơn đặt hàng và hàng tồn kho của ClickUp

Theo dõi đơn đặt hàng và mức tồn kho với Mẫu Đơn đặt hàng và Tồn kho của ClickUp

Mẫu Đơn đặt hàng và Hàng tồn kho của ClickUp tạo ra một nguồn thông tin duy nhất bằng cách kết nối trực tiếp các đơn đặt hàng với hàng tồn kho của bạn. Khi một đơn đặt hàng được đánh dấu là đã hoàn thành, mức tồn kho của bạn sẽ tự động cập nhật, giúp tránh sự chênh lệch.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Kết nối công việc đơn đặt hàng trực tiếp với mục tồn kho tương ứng để đảm bảo khả năng truy vết đầy đủ thông qua tính năng Nhiệm vụ Liên kết của ClickUp

Tự động điều chỉnh trường “số lượng hiện có” khi trạng thái của đơn đặt hàng (PO) thay đổi thành “hoàn thành” với ClickUp tự động hóa

Theo dõi thông tin nhà cung cấp và ngày giao hàng dự kiến ngay bên cạnh dữ liệu hàng tồn kho của bạn

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm kết nối quy trình mua hàng và quản lý hàng tồn kho

8. Mẫu bảng tính của ClickUp

Dù bạn đang theo dõi hàng tồn kho hay đơn đặt hàng của khách hàng, Mẫu bảng tính của ClickUp là một tài sản vô giá cho bất kỳ nhóm nào!

Nếu nhóm của bạn yêu thích sự linh hoạt của bảng tính nhưng đã chán ngán với tình trạng hỗn loạn “phiên bản nào là mới nhất?”, thì Mẫu Bảng Tính của ClickUp chính là giải pháp dành cho bạn. Nó mang đến trải nghiệm bảng tính đa năng ngay trong chế độ xem Bảng (Table View) của ClickUp, nhưng với tính năng quan trọng là hợp tác thời gian thực. Mọi thành viên trong nhóm đều nhìn thấy cùng một dữ liệu tại cùng một thời điểm.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Công việc trong môi trường quen thuộc — giao diện lưới với các hàng, cột và ô hoạt động chính xác như bạn mong đợi trong bất kỳ chương trình bảng tính nào

Loại bỏ việc tính toán thủ công bằng cách thực hiện các phép tính trực tiếp trong bảng bằng cách sử dụng ClickUp công thức

Không bao giờ phải lo lắng về việc ghi đè lên công việc của người khác — nhiều người dùng có thể chỉnh sửa đồng thời nhờ tính năng Phát hiện Hợp tác của ClickUp

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm muốn sự linh hoạt của bảng tính kết hợp với tính năng cộng tác trực tiếp

9. Mẫu quản lý hàng tồn kho CNTT của ClickUp

Tập trung quản lý tài sản CNTT của bạn với Mẫu Quản lý Hàng tồn kho CNTT của ClickUp

Mẫu này được thiết kế riêng cho quản lý tài sản CNTT. Mẫu Quản lý Hàng tồn kho CNTT của ClickUp giúp các bộ phận CNTT theo dõi tất cả phần cứng, giấy phép phần mềm và bảo hành trên toàn tổ chức. Điều này đảm bảo tuân thủ quy định, hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách và giúp quản lý việc phân bổ thiết bị cho nhân viên mới và nhân viên nghỉ việc một cách dễ dàng.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi các dữ liệu CNTT quan trọng như số seri, ngày hết hạn bảo hành và ngày gia hạn giấy phép với các Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Không bao giờ bỏ lỡ thời hạn gia hạn — nhận nhắc nhở tự động trước khi bảo hành hoặc giấy phép phần mềm hết hạn với ClickUp tự động hóa

Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và đơn giản hóa việc báo cáo tài sản CNTT với các bản ghi chính xác và có thể kiểm toán

🚀 Phù hợp nhất cho: Các nhóm CNTT quản lý phần cứng, giấy phép và bảo hành

📚 Xem thêm: Cách sử dụng ClickUp để theo dõi hàng tồn kho

Các phương pháp hay nhất để theo dõi hàng tồn kho hàng ngày

Dù bạn tiếp tục sử dụng mẫu quản lý hàng tồn kho trên Excel hay chuyển sang một hệ thống mạnh mẽ hơn, chất lượng dữ liệu của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào quy trình làm việc. Việc áp dụng những thói quen này sẽ giúp bạn duy trì hồ sơ chính xác và tránh được những rắc rối khi phải đối chiếu sự chênh lệch về sau. ✨

Tiêu chuẩn hóa quy ước đặt tên SKU: Tạo một định dạng nhất quán cho các SKU (Đơn vị quản lý hàng tồn kho). Điều này giúp tránh các mục nhập trùng lặp cho cùng một mặt hàng và giúp việc lọc và tìm kiếm trong bảng tính đang theo dõi hàng tồn kho của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

Ghi chép giao dịch theo thời gian thực: Đừng chờ đến cuối ngày hoặc cuối tuần mới ghi lại các biến động hàng tồn kho. Việc ghi chép doanh số bán hàng, hàng trả lại và hàng nhập mới ngay khi chúng xảy ra sẽ giảm đáng kể nguy cơ lỗi.

Đặt điểm đặt hàng lại cho từng mặt hàng: Điểm đặt hàng lại là số lượng tối thiểu mà một mặt hàng cần đạt đến trước khi bạn đặt đơn đặt hàng thêm. Việc xác định các ngưỡng này đảm bảo bạn sẽ nhận được cảnh báo trước khi hết hàng đối với một sản phẩm phổ biến Điểm đặt hàng lại là số lượng tối thiểu mà một mặt hàng cần đạt đến trước khi bạn đặt đơn đặt hàng thêm. Việc xác định các ngưỡng này đảm bảo bạn sẽ nhận được cảnh báo trước khi hết hàng đối với một sản phẩm phổ biến

Thực hiện kiểm kê thực tế định kỳ trong các kỳ: Không có hệ thống nào là hoàn hảo. Việc thực hiện kiểm kê thực tế định kỳ trong các kỳ ( Không có hệ thống nào là hoàn hảo. Việc thực hiện kiểm kê thực tế định kỳ trong các kỳ ( kiểm kê theo chu kỳ ) giúp bạn phát hiện sự chênh lệch giữa số lượng hàng tồn kho được ghi chép và số lượng thực tế trên kệ.

Giới hạn quyền truy cập chỉnh sửa: Không phải ai trong nhóm của bạn cũng cần chỉnh sửa dữ liệu hàng tồn kho. Việc giới hạn quyền truy cập chỉnh sửa cho nhân viên đã được đào tạo sẽ giảm thiểu nguy cơ ghi đè nhầm lẫn hoặc mục nhập sai.

Sao lưu dữ liệu: Dù bạn đang sử dụng tệp Excel cục bộ hay công cụ dựa trên đám mây, hãy luôn thực hiện sao lưu định kỳ. Điều này giúp bảo vệ bạn khỏi tình trạng mất dữ liệu nghiêm trọng trong trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc do lỗi của con người.

Kiểm tra và làm sạch dữ liệu hàng tháng: Dành thời gian mỗi tháng để kiểm tra dữ liệu hàng tồn kho. Loại bỏ các mã SKU đã lỗi thời, sửa chữa các lỗi phát hiện được và lưu trữ các bản ghi cũ để hệ thống hoạt động hiệu quả.

Việc áp dụng các phương pháp này sẽ dễ dàng hơn nhiều với một công cụ như ClickUp, cung cấp tính năng tự động hóa và nhật ký kiểm tra tích hợp sẵn, giúp nâng cao giá trị của việc chuyển sang sử dụng một công cụ mạnh mẽ hơn so với bảng tính đơn thuần.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một Siêu công cụ Đặt hàng lại và Tổng hợp Hàng tồn kho trong ClickUp! Thiết lập ClickUp Super Agent để quét dữ liệu hàng tồn kho, đánh dấu các mục sắp hết hàng, soạn thảo đề xuất đặt hàng lại và chia sẻ bản tóm tắt hàng tồn kho sẵn sàng để xem xét với nhóm của bạn, giúp bạn biến việc theo dõi hàng tồn kho thành quy trình tự động hóa thay vì công việc thủ công trên bảng tính. Hãy tìm hiểu cách cài đặt Super Agent đầu tiên của bạn ngay hôm nay!

Tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho với ClickUp

Mặc dù Excel là công cụ quen thuộc để bắt đầu quy trình quản lý hàng tồn kho, nhưng những giới hạn của nó về hợp tác, tự động hóa và tính toàn vẹn dữ liệu thường gây ra nhiều công việc hơn là giúp tiết kiệm thời gian. Cách tiếp cận tốt nhất là chuẩn hóa các quy trình, theo dõi mọi thứ theo thời gian thực và kiểm tra dữ liệu thường xuyên.

Việc theo dõi hàng tồn kho thủ công gây ra những điểm nghẽn liên tục và những lỗi tốn kém. Mỗi giờ dành ra để đối chiếu các bảng tính bị hỏng là một giờ bị đánh cắp khỏi việc phát triển kinh doanh thực tế của bạn. Tập trung hóa các hoạt động của bạn với Không gian Làm việc AI hội tụ của ClickUp — một nền tảng duy nhất, bảo mật, nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích cùng tồn tại với AI được nhúng làm lớp trí tuệ, hiểu công việc của bạn và giúp thúc đẩy nó tiến lên.

Bạn sẽ loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ, có khả năng hiển thị toàn diện về hàng tồn kho và tiết kiệm hàng giờ công việc hành chính thủ công mỗi tuần. 🤩

Câu hỏi thường gặp

Một bảng theo dõi hàng tồn kho hàng ngày cơ bản luôn phải bao gồm các cột: Ngày, Tên mục/SKU, Hàng tồn kho đầu kỳ, Số lượng nhập, Số lượng xuất, Hàng tồn kho cuối kỳ và Ghi chú.

Mẫu Excel tĩnh là một tệp đơn lẻ, hoạt động ngoại tuyến, gây ra các vấn đề về kiểm soát phiên bản, trong khi công cụ cộng tác là một nền tảng dựa trên đám mây cho phép nhiều người dùng chỉnh sửa và tự động hóa theo thời gian thực.

Các phương pháp hiệu quả nhất là sử dụng các tính năng xác thực dữ liệu như menu thả xuống để chuẩn hóa dữ liệu nhập vào và tự động hóa các phép tính bằng công thức để loại bỏ việc tính toán thủ công.

Bạn nên cân nhắc chuyển sang sử dụng khi thường xuyên gặp lỗi dữ liệu, mất thời gian để xác định phiên bản bảng tính nào là mới nhất, hoặc cần các tính năng tự động hóa như cảnh báo tồn kho thấp.