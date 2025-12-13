10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Google Workspace Studio dành cho các nhóm

Các nhóm đã vượt qua giới hạn của Google Workspace Studio thường mong muốn nhiều hơn những gì Gemini và các công cụ hợp tác cơ bản cung cấp. Nhiều nhà quản lý CNTT, nhà sáng lập và quản lý vận hành mong muốn các công cụ có khả năng tùy chỉnh sâu hơn. Họ cũng tìm kiếm các tùy chọn bảo mật mạnh mẽ hơn và chính sách giá phù hợp với các nhóm đang phát triển nhanh chóng.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi giới thiệu 10 lựa chọn thay thế Google Workspace Studio đáng cân nhắc—từ các nền tảng như ClickUp cung cấp trợ lý AI và quản lý công việc có cấu trúc, đến các công cụ như ONLYOFFICE và Proton tập trung vào bảo mật và tuân thủ tự lưu trữ.

Dù bạn đang mở rộng quy mô hoạt động hay tái cấu trúc cách thức thực hiện công việc, các lựa chọn này sẽ giúp bạn đạt được nhiều hơn so với việc chỉ sử dụng Studio.

Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Google Workspace Studio trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan nhanh về các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Google Không gian Làm việc Studio. 👇

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Tự động hóa quy trình làm việc có cấu trúc, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), dành cho các nhóm đa chức năng, các công ty đang phát triển nhanh chóng và các hoạt động của doanh nghiệp. ClickUp Brain cho các đề xuất theo ngữ cảnh, ClickUp Agents cho giám sát tự động hóa, ClickUp Automations cho thực thi quy trình làm việc đáng tin cậy, Brain MAX cho hỗ trợ đa ứng dụng, Talk to Text cho việc ghi lại ý tưởng ngay lập tức. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Microsoft 365 Hệ sinh thái năng suất cấp doanh nghiệp dành cho các tổ chức sử dụng hạ tầng Windows. Hỗ trợ Copilot theo ngữ cảnh, tự động hóa quy trình làm việc giữa các ứng dụng thông qua Power Automate, các tác nhân tự động 365 và so sánh tài liệu trực quan. Dùng thử miễn phí; Bắt đầu từ $7,20/tháng cho mỗi người dùng. Zoho Workplace Các nhóm quan tâm đến ngân sách đang tìm kiếm một bộ công cụ năng suất tích hợp với khả năng tự động hóa mạnh mẽ. Zia AI Agents cho phát hiện bất thường, dọn dẹp email và phân loại tài liệu, cùng với tích hợp chặt chẽ với CRM và hệ sinh thái. Dùng thử miễn phí; Bắt đầu từ $4/tháng cho mỗi người dùng ONLYOFFICE Không gian Làm việc Môi trường tài liệu tự lưu trữ, kiểm soát bảo mật dành cho các tổ chức chú trọng đến bảo mật. Các trợ lý AI tùy chỉnh với quyền truy cập chi tiết, dịch tài liệu đa ngôn ngữ, Lưu trữ Kết quả cho đầu ra AI và chữ ký số được chứng nhận. Miễn phí; Bắt đầu từ $30/tháng cho mỗi quản trị viên Proton Suite Các hoạt động liên quan đến bảo mật thông tin như các nhóm pháp lý, tổ chức y tế, nhà báo và các tổ chức có yêu cầu bảo mật cao. Thư điện tử, Drive và tài liệu được mã hóa với quyền truy cập zero; Lumo AI không ghi lại dữ liệu; liên kết hết hạn; và email được mã hóa với kiểm soát thời gian hết hạn. Bắt đầu từ $14.99/tháng cho mỗi người dùng. Notion Các không gian làm việc linh hoạt cao cho các nhóm kết hợp tài liệu, cơ sở dữ liệu, wiki và trung tâm kiến thức được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Trích xuất dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo, tìm kiếm kiến thức trên toàn không gian làm việc, tự động hóa cập nhật chính sách và cấu trúc cơ sở dữ liệu đa chế độ xem. Miễn phí; Bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng Coda Hệ thống tài liệu tương tác dành cho các nhóm đang xây dựng quy trình làm việc dựa trên dữ liệu và tài liệu có giao diện giống ứng dụng. Các cột AI cho việc làm giàu dữ liệu hàng loạt, tự động hóa theo lịch trình, hệ sinh thái Packs kết nối và kiểm soát lịch sử phiên bản. Miễn phí; Bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi tài liệu Maker LibreOffice Online Hợp tác tài liệu mã nguồn mở cho các nhóm muốn tránh sự phụ thuộc vào nhà cung cấp hoặc các bộ công cụ đám mây độc quyền. Chỉnh sửa trực tuyến cho Writer/Calc/Impress, khả năng quản lý tài liệu chính, hợp nhất thư và công cụ vẽ vector. Miễn phí (mã nguồn mở) Bitrix24 Giải pháp quản lý kinh doanh toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), kết hợp CRM, giao tiếp nhóm, quản lý công việc và tự động hóa. CoPilot AI cho việc chuyển đổi cuộc gọi thành văn bản, tạo công việc có cấu trúc, chỉnh sửa nội dung và tự động hóa cập nhật CRM. Dùng thử miễn phí; Bắt đầu từ $61/tháng cho mỗi tổ chức. Polaris Office Quy trình công việc với tài liệu không phụ thuộc vào thiết bị cho các nhóm làm việc trên máy tính để bàn, thiết bị di động và web. AI Write cho việc tạo nội dung tự động hóa, Ask Doc để phân tích PDF, trình chiếu tự động và quét OCR trên thiết bị di động. Dùng thử miễn phí; Bắt đầu từ $7.99/tháng cho mỗi người dùng.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi lựa chọn các giải pháp thay thế cho Google Workspace Studio?

Trước khi so sánh các công cụ năng suất AI, hãy xác định những yếu tố quan trọng cho quy trình làm việc của nhóm. Một giải pháp thay thế tốt nên giúp bạn hợp tác, tạo nội dung và tự động hóa các công việc hàng ngày. Nó nên làm điều này mà không làm phức tạp thêm quy trình.

Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý khi đánh giá các giải pháp thay thế cho Google Workspace Studio:

Kiểm soát xây dựng agent: Cài đặt các điều kiện kích hoạt chính xác, điều kiện và các hành động đa bước chạy chính xác theo ý muốn của bạn.

Khả năng kết nối đa ứng dụng: Vượt ra ngoài Google Không gian Làm việc — kết nối các công cụ CRM, HR, hỗ trợ và kỹ thuật của bạn.

Dữ liệu giàu ngữ cảnh: Truy xuất từ cơ sở dữ liệu, wiki hoặc API của bạn để nhân viên có thể đưa ra quyết định dựa trên thông tin chính xác, không phải phỏng đoán.

Quản trị tích hợp: Nhận nhật ký kiểm tra, theo dõi sử dụng và quyền truy cập dựa trên vai trò để đảm bảo bảo mật và tuân thủ.

Bảo mật cấp doanh nghiệp: Kiểm soát mã hóa, cấp độ truy cập và vị trí lưu trữ dữ liệu để đảm bảo an tâm.

Tạo/lập nội dung không cần mã: Sử dụng các công cụ kéo và thả và mẫu có thể tái sử dụng để thiết kế, thử nghiệm và triển khai các tác nhân một cách nhanh chóng.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 10% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trợ lý giọng nói (4%) hoặc trợ lý tự động hóa (6%) cho các ứng dụng AI, trong khi 62% ưa chuộng các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Việc áp dụng thấp đối với trợ lý và trợ lý tự động hóa có thể do các công cụ này thường được tối ưu hóa cho các công việc cụ thể, như hoạt động rảnh tay hoặc các quy trình làm việc cụ thể. ClickUp mang đến cho bạn sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thế giới. ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý AI trò chuyện có thể hỗ trợ bạn trong một phạm vi rộng của các tình huống khác nhau. Trong khi đó, các đại lý AI trong các kênh trò chuyện ClickUp có thể trả lời câu hỏi, phân loại vấn đề hoặc thậm chí xử lý các công việc cụ thể!

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Google Workspace Studio

Dưới đây là cái nhìn chi tiết về các lựa chọn hàng đầu của chúng tôi cho các giải pháp thay thế Google Workspace Studio. 🎯

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho tự động hóa quy trình làm việc có cấu trúc, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo trong một hệ sinh thái thống nhất)

Khám phá các thông tin thông minh dựa trên ngữ cảnh giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn với ClickUp Brain

Phần mềm Quản lý Dự án ClickUp là trung tâm của hệ thống công việc của bạn. Nó kết hợp các công việc, dự án, tài liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới.

Điều này thay thế các quy trình làm việc phân tán trong Google Workspace Studio. Giờ đây, bạn có một hệ thống duy nhất, được tổ chức gọn gàng. Trách nhiệm được phân bổ một cách dễ dàng.

Tăng tốc với Trí tuệ nhân tạo bối cảnh

ClickUp Brain không đoán mò — nó phân tích không gian làm việc của bạn và hiểu rõ các dự án của bạn. Điều này cung cấp hướng dẫn dựa trên bối cảnh thực tế, thay vì những gợi ý bề mặt.

Giả sử bạn quản lý nhiều quy trình onboarding cho các phân khúc khách hàng mới.

Bạn yêu cầu ClickUp Brain kiểm tra các cập nhật trên các công việc, tài liệu liên kết và bình luận gần đây trong không gian làm việc onboarding của bạn. Nó xác định các khoảng trống giữa các phần, nhấn mạnh các chủ sở hữu cần hỗ trợ và cung cấp một trình tự rõ ràng cho các bước tiếp theo. Bạn bước vào cuộc họp đánh giá với sự đồng bộ và sẵn sàng phân công công việc.

Dưới đây là cách sử dụng AI cho các công việc hàng ngày:

📌 Thử gợi ý này: Kiểm tra không gian làm việc onboarding của chúng tôi. Tóm tắt các khoảng trống giữa các phân khúc và tạo danh sách công việc cần thực hiện mà tôi nên giao hôm nay.

Hỗ trợ quy trình làm việc của bạn với các trợ lý AI

Sử dụng ClickUp Agents để theo dõi các quy trình làm việc phức tạp và hỗ trợ giám sát hoạt động

ClickUp Agents giúp nhóm của bạn mở rộng quy mô công việc vận hành mà không cần thêm công cụ bổ sung. Chúng theo dõi hoạt động trong không gian làm việc, phân tích các mẫu hoạt động và thực hiện các tác vụ định kỳ để đảm bảo quy trình làm việc diễn ra một cách đáng tin cậy.

Ví dụ, giả sử nhóm PMO của bạn đang theo dõi nhiều dự án triển khai song song. Bạn có thể tạo một Custom Agent để kiểm tra bảng điều khiển dự án mỗi sáng, xác định các công việc bị trễ và đăng một bản cập nhật ngắn trong công việc lập kế hoạch hàng tuần của bạn.

Xem video này để tự tạo cho mình:

Hơn nữa, việc bắt đầu với Prebuilt Agents rất đơn giản:

Live Answers Agent trả lời các câu hỏi của nhóm ngay lập tức dựa trên bối cảnh không gian làm việc thực tế.

Live Intelligence Agent cung cấp thông tin chi tiết, nhấn mạnh các rủi ro tiềm ẩn và tạo ra các bản tóm tắt dựa trên dữ liệu dự án thời gian thực.

Automated Reporting Agent tổng hợp báo cáo, cập nhật trạng thái hoặc tóm tắt bảng điều khiển dựa trên các sự kiện kích hoạt hoặc lịch trình.

Trợ lý Tạo Công Việc theo dõi các đầu vào như biểu mẫu, phiếu yêu cầu hoặc tin nhắn, và tự động tạo công việc với chủ sở hữu và metadata phù hợp.

Trình thông báo và cảnh báo theo dõi các mục quá hạn, thay đổi trạng thái hoặc bình luận mới và thông báo cho những người liên quan.

🔍 Bạn có biết? 79% các công ty cho biết họ đã áp dụng các trợ lý AI—66% trong số đó báo cáo có sự cải thiện đáng kể về năng suất.

Tự động hóa các quy trình đáng tin cậy

Tạo tự động hóa quy trình làm việc trong ClickUp để duy trì tiến độ dự án

ClickUp Automation giúp bạn thiết kế các quy trình làm việc có cấu trúc hoạt động tự động. Bằng cách loại bỏ các điểm kiểm tra thủ công, không gian làm việc của bạn sẽ tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Nhờ đó, nhóm của bạn có thể tập trung vào chiến lược thay vì cập nhật trạng thái.

Ví dụ, một nhóm marketing quản lý việc thực hiện chiến dịch từ giai đoạn kế hoạch đến báo cáo có thể:

Cập nhật bảng điều khiển báo cáo ngay khi các công việc được hoàn thành.

Tự động phân công công việc khi một chiến dịch chuyển sang giai đoạn mới.

Áp dụng các danh sách kiểm tra đã được cài đặt sẵn dựa trên loại chiến dịch.

Mang bối cảnh không gian làm việc của bạn vào mọi ứng dụng

Đưa kiến thức về không gian làm việc vào bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng với ClickUp Brain MAX

ClickUp BrainGPT hoạt động như trợ lý AI của bạn trên cả máy tính để bàn và trình duyệt.

Bạn mở thanh bên, đặt câu hỏi, và BrainGPT sử dụng ngữ cảnh từ không gian làm việc của bạn để hỗ trợ công việc bạn thực hiện bên ngoài ClickUp.

Ví dụ, giả sử bạn đang hoàn thiện một bản trình bày chiến lược quý trong một công cụ khác. Bạn mở BrainGPT và yêu cầu nó tóm tắt tiến độ trên bản đồ chiến lược của bạn. Nó đọc các công việc và tài liệu của bạn, xác định các sáng kiến đã hoàn thành và rủi ro chưa được giải quyết, và tạo ra nội dung cho slide của bạn.

Bạn tập trung vào công việc vì AI của bạn theo dõi công việc thực tế của bạn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quản lý tất cả công việc tại một nơi: Tổ chức dự án, theo dõi quyền sở hữu, đính kèm tệp đính kèm và thúc đẩy công việc tiến triển với Tổ chức dự án, theo dõi quyền sở hữu, đính kèm tệp đính kèm và thúc đẩy công việc tiến triển với nhiệm vụ ClickUp

Tạo nội dung nơi thực thi diễn ra: Soạn thảo bản tóm tắt, viết kịch bản, lưu trữ hướng dẫn và liên kết mọi tài liệu trực tiếp với công việc liên quan để không có thông tin nào bị cô lập với Soạn thảo bản tóm tắt, viết kịch bản, lưu trữ hướng dẫn và liên kết mọi tài liệu trực tiếp với công việc liên quan để không có thông tin nào bị cô lập với ClickUp Docs.

Tìm kiếm mọi thứ trong không gian làm việc của bạn ngay lập tức: Truy xuất kết quả từ các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện, bình luận, tệp đính kèm và các ứng dụng kết nối thông qua Truy xuất kết quả từ các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện, bình luận, tệp đính kèm và các ứng dụng kết nối thông qua ClickUp Enterprise Search

Giữ liên lạc gắn liền với các nhiệm vụ: Sử dụng Sử dụng ClickUp Chat để thảo luận về các cập nhật trong không gian hoặc công việc bạn đang làm việc, để các cuộc hội thoại không còn tách biệt với công việc.

Xem dự án và hiệu suất trong một chế độ xem duy nhất: Theo dõi tiến độ, khối lượng công việc, dòng thời gian và kết quả làm việc của nhóm thông qua các thẻ tùy chỉnh trên Theo dõi tiến độ, khối lượng công việc, dòng thời gian và kết quả làm việc của nhóm thông qua các thẻ tùy chỉnh trên bảng điều khiển ClickUp

Ghi lại ý tưởng nhanh gấp 4 lần: Sử dụng Sử dụng ClickUp Talk to Text trong Brain MAX để ghi lại các cập nhật, ghi chú sáng tạo hoặc các mục cần thực hiện và chuyển đổi chúng thành văn bản sạch sẽ ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

Giới hạn của ClickUp

Kế hoạch miễn phí có giới hạn về việc sử dụng AI và trợ lý ảo.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng hài lòng đã chia sẻ đánh giá này trên G2:

Tôi thấy ClickUp vô cùng hữu ích vì nó tích hợp các chức năng vào một nền tảng duy nhất, đảm bảo rằng tất cả công việc và giao tiếp đều được tập trung vào một nơi, cung cấp cho tôi 100% bối cảnh. Sự tích hợp này giúp đơn giản hóa quản lý dự án cho tôi, nâng cao hiệu quả và sự rõ ràng. Tôi đặc biệt thích tính năng Brain AI, vì nó hoạt động như một trợ lý AI thực hiện các lệnh của tôi, hiệu quả thực hiện các công việc thay cho tôi. Tính năng tự động hóa này rất hữu ích vì nó tối ưu hóa quy trình công việc của tôi và giảm bớt nỗ lực thủ công. Ngoài ra, việc thiết lập ban đầu của ClickUp rất dễ dàng, giúp quá trình chuyển đổi từ các công cụ khác diễn ra mượt mà. Tôi cũng đánh giá cao việc ClickUp tích hợp với các công cụ khác mà tôi sử dụng, như Slack, Open AI và GitHub, tạo ra một môi trường công việc thống nhất. Tổng thể, vì những lý do này, tôi khuyên dùng ClickUp cho người khác.

Tôi thấy ClickUp vô cùng hữu ích vì nó tích hợp các chức năng vào một nền tảng duy nhất, đảm bảo rằng tất cả công việc và giao tiếp đều được tập trung vào một nơi, cung cấp cho tôi 100% bối cảnh. Sự tích hợp này giúp đơn giản hóa quản lý dự án cho tôi, nâng cao hiệu quả và sự rõ ràng. Tôi đặc biệt thích tính năng Brain AI, vì nó hoạt động như một trợ lý AI thực hiện các lệnh của tôi, hiệu quả thực hiện các công việc thay cho tôi.

Tính năng tự động hóa này rất hữu ích vì nó tối ưu hóa quy trình công việc của tôi và giảm bớt nỗ lực thủ công. Ngoài ra, việc thiết lập ban đầu của ClickUp rất dễ dàng, giúp quá trình chuyển đổi từ các công cụ khác diễn ra mượt mà. Tôi cũng đánh giá cao việc ClickUp tích hợp với các công cụ khác mà tôi sử dụng, như Slack, Open AI và GitHub, tạo ra một môi trường làm việc thống nhất. Tổng thể, vì những lý do này, tôi khuyên dùng ClickUp cho người khác.

🔍 Bạn có biết? Sự quan tâm đến các trợ lý AI đang bùng nổ. 62% tổ chức cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm với chúng, xem các trợ lý này là công cụ quan trọng tiếp theo để thực hiện công việc thông minh và nhanh chóng hơn.

2. Microsoft 365 (Phù hợp nhất cho các hệ sinh thái doanh nghiệp đã được thiết lập)

qua Microsoft 365

Microsoft 365 kết nối Word, Excel, PowerPoint, Outlook và Teams thông qua Copilot AI, hoạt động theo ngữ cảnh trong bất kỳ ứng dụng nào bạn đang sử dụng. Power Automate kết nối các quy trình làm việc giữa các ứng dụng thông qua các công cụ thiết kế trực quan, trích xuất dữ liệu email vào bảng tính, kích hoạt chuỗi phê duyệt trong Teams hoặc đồng bộ hóa tài liệu SharePoint.

Giải pháp thay thế Google Workspace Studio hoạt động một cách tự nhiên cho các tổ chức đã sử dụng hạ tầng Windows, tạo ra các hệ thống liên kết chặt chẽ, mang lại cảm giác như được tích hợp sẵn thay vì ghép nối tạm bợ.

Các tác nhân tự động hóa mở rộng khả năng của phần mềm giao tiếp nội bộ bằng cách cho phép người dùng tạo ra các tác nhân AI tự động để theo dõi các quy trình kinh doanh cụ thể, phản hồi các tín hiệu kích hoạt và thực thi các quy trình làm việc trên toàn bộ hệ sinh thái mà không cần sự giám sát liên tục của con người.

Các tính năng tốt nhất của Microsoft 365

Phân tích các mẫu cảm xúc trong email và nhận đề xuất từ AI về thời điểm gửi email tối ưu dựa trên cách người nhận đã tương tác với các tin nhắn của bạn trong quá khứ.

So sánh tối đa năm tài liệu song song trong OneDrive và ngay lập tức làm nổi bật các điểm khác biệt chính để tối ưu hóa quá trình xem xét hợp đồng.

Tạo tài sản hình ảnh bằng cách sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua Business Chat hoặc Visual Creator Agent .

Tạo các tác nhân tự động tùy chỉnh để theo dõi các điều kiện và thực thi các hành động đã được định trước mà không cần can thiệp thủ công.

Giới hạn của Microsoft 365

Copilot AI yêu cầu mua thêm gói đăng ký ngoài giấy phép Microsoft 365 cơ bản.

Giao diện phân tán các công cụ qua hàng chục ứng dụng liên kết với nhau, gây nhầm lẫn cho người dùng mới khi tìm kiếm các hàm cơ bản.

Giá của Microsoft 365

Dùng thử miễn phí

Microsoft 365 Business Basic: $7.20/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Business Standard: $15/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Business Premium: $26,40/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Microsoft 365

G2: 4.6/5 (hơn 5.600 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (13.950+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Microsoft 365?

Theo đánh giá của G2:

Điều tôi thích nhất ở Microsoft Copilot là khả năng tích hợp mượt mà với các ứng dụng Microsoft 365 như Word, Excel và Outlook. Nó giúp tiết kiệm thời gian bằng cách tạo bản nháp, phân tích dữ liệu và tóm tắt các chủ đề hoặc tài liệu dài chỉ trong vài giây. Các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên giúp việc sử dụng trở nên rất dễ dàng, ngay cả đối với những người không có kiến thức kỹ thuật cao. Đối với các công việc lặp đi lặp lại hoặc đòi hỏi nhiều nghiên cứu, nó giống như có một trợ lý cá nhân tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc của tôi, giúp cải thiện cả năng suất và sự tập trung.

Điều tôi thích nhất ở Microsoft Copilot là khả năng tích hợp mượt mà với các ứng dụng Microsoft 365 như Word, Excel và Outlook. Nó giúp tiết kiệm thời gian bằng cách tạo bản nháp, phân tích dữ liệu và tóm tắt các chủ đề hoặc tài liệu dài chỉ trong vài giây. Các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên giúp việc sử dụng trở nên rất dễ dàng, ngay cả đối với những người không có kiến thức kỹ thuật cao. Đối với các công việc lặp đi lặp lại hoặc đòi hỏi nhiều nghiên cứu, nó giống như có một trợ lý cá nhân tích hợp sẵn trong không gian làm việc của tôi, giúp cải thiện cả năng suất và sự tập trung.

🧠 Thú vị: Một thí nghiệm tại Harvard đã tạo ra một đàn robot nhỏ gọi là Kilobots. Một robot riêng lẻ có thể vụng về và chậm chạp, nhưng khi kết hợp với nhau, hàng nghìn robot có thể tạo ra các biểu mẫu, mẫu mã và hành vi phối hợp trông gần như sống động. Đây là một trong những minh chứng rõ ràng nhất về việc các tác nhân đơn giản có thể tạo ra trí tuệ phức tạp.

3. Zoho Workplace (Phù hợp nhất cho các hoạt động có ngân sách hạn chế)

qua Zoho Workplace

Zoho Workplace tích hợp email, tài liệu, bảng tính, trình chiếu, trò chuyện và hội nghị video vào một nền tảng duy nhất.

Zia AI hoạt động như một trợ lý thông minh trên toàn bộ công cụ làm việc từ xa, phân tích các mẫu dữ liệu và tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại một cách độc lập. Quản trị viên có thể kết nối các mô hình bên thứ ba như ChatGPT, Gemini, Claude hoặc Cohere để cung cấp sức mạnh cho các tính năng của Zia, phân công các mô hình khác nhau cho các công việc khác nhau dựa trên điểm mạnh của chúng.

Hệ sinh thái Zoho rộng lớn tạo ra các cầu nối tự nhiên giữa dữ liệu khách hàng và các công cụ năng suất, cho phép các yêu cầu bán hàng được chuyển trực tiếp vào CRM mà không cần chuyển đổi thủ công. Zia có thể quét email, xác định các khách hàng tiềm năng và tự động tạo hoặc cập nhật các mục nhập CRM dựa trên nội dung phân tích.

Các tính năng nổi bật của Zoho Workplace

Triển khai các Zia Agents tự động để theo dõi mẫu email, phát hiện các bất thường và tự động thực thi các kế hoạch dọn dẹp.

Cấu hình các tác nhân để phát hiện các mối đe dọa bảo mật trong email và tự động cài đặt báo cáo sự cố cho quản trị viên.

Cho phép các đại lý tự động phân loại và tổ chức tài liệu pháp lý, chuyển chúng để xem xét dựa trên phân tích nội dung.

Sử dụng chế độ ngoại tuyến trong Zoho Writer để tiếp tục chỉnh sửa tài liệu mà không cần kết nối internet, với các thay đổi sẽ được đồng bộ hóa tự động khi kết nối lại.

Giới hạn của Zoho Workplace

Giao diện thiết kế trông đã lỗi thời so với các công cụ quản lý dự án hiện đại, đặc biệt là trong các trình chỉnh sửa tài liệu và giao diện bảng tính.

Các tùy chọn tích hợp bị hạn chế đáng kể bên ngoài hệ sinh thái sản phẩm Zoho.

Giá cả của Zoho Workplace

Dùng thử miễn phí

5 GB

Workplace Standard: $4/tháng cho mỗi người dùng

Mail Lite: $1/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Mail Premium: $4/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Workplace Professional: $7/tháng cho mỗi người dùng

Workplace Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

10 GB

Workplace Standard: $4/tháng cho mỗi người dùng

Mail Lite: $1.25/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Mail Premium: $4/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Workplace Professional: $7/tháng cho mỗi người dùng

Workplace Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zoho Workplace

G2: 4.4/5 (26.440+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zoho Workplace?

Một người đánh giá trên G2 chia sẻ:

Tôi rất thích các tính năng tự động hóa mạnh mẽ của Zoho CRM, giúp tối ưu hóa các công việc lặp đi lặp lại như theo dõi khách hàng tiềm năng và quản lý quy trình làm việc, tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian. Trợ lý AI Zia là điểm nhấn nổi bật, cung cấp các phân tích dự đoán và phát hiện bất thường giúp tôi ưu tiên các khách hàng tiềm năng có tiềm năng cao. Khả năng tích hợp mượt mà với hơn 1.000 ứng dụng, bao gồm Google Workspace và Mailchimp, khiến nó trở nên vô cùng linh hoạt. Ngoài ra, các bảng điều khiển tùy chỉnh và phân tích nâng cao cung cấp thông tin thời gian thực giúp đưa ra quyết định thông minh hơn.

Tôi rất thích các tính năng tự động hóa mạnh mẽ của Zoho CRM, giúp tối ưu hóa các công việc lặp đi lặp lại như theo dõi khách hàng tiềm năng và quản lý quy trình làm việc, tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian. Trợ lý AI Zia là điểm nhấn nổi bật, cung cấp các phân tích dự đoán và phát hiện bất thường giúp tôi ưu tiên các khách hàng tiềm năng có tiềm năng cao. Khả năng tích hợp mượt mà với hơn 1.000 ứng dụng, bao gồm Google Workspace và Mailchimp, khiến nó trở nên vô cùng linh hoạt. Ngoài ra, các bảng điều khiển tùy chỉnh và phân tích nâng cao cung cấp thông tin thời gian thực giúp đưa ra quyết định thông minh hơn.

4. ONLYOFFICE Không gian Làm việc (Tốt nhất cho tính độc lập về hạ tầng)

qua ONLYOFFICE Không gian Làm việc

ONLYOFFICE Không gian Làm việc chạy trên máy chủ của riêng bạn, loại bỏ sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp đám mây bên ngoài.

Nó có các trợ lý AI cho phân tích tài liệu, tạo nội dung, tìm kiếm web và các công việc quản lý không gian làm việc. Chúng có thể tổ chức tệp tin và mời thành viên nhóm. Bạn có thể kết nối các nhà cung cấp AI như OpenAI, Anthropic, TogetherAI hoặc OpenRouter với các trợ lý này. Sau đó, kích hoạt máy chủ MCP để cho phép chúng tương tác trực tiếp với các thành phần DocSpace.

Các đại lý có thể tìm kiếm trong cơ sở kiến thức của bạn (được lập chỉ mục từ các tài liệu của chính bạn) hoặc lấy thông tin từ web khi cần thiết. Các loại phòng bao gồm không gian hợp tác nhóm cho việc soạn thảo chung, phòng tùy chỉnh cho các quy trình làm việc cụ thể, phòng công khai cho việc chia sẻ với bên ngoài, phòng điền biểu mẫu cho thu thập dữ liệu và phòng dữ liệu ảo cho quản lý bảo mật.

Các tính năng nổi bật của ONLYOFFICE Không gian Làm việc

Quản trị viên Trợ lý , Người tạo Nội dung hoặc Người xem . Tạo các ví dụ về trợ lý AI tùy chỉnh với các hướng dẫn và mục đích cụ thể, cấp quyền truy cập chohoặc

Dịch tài liệu giữa hơn 30 ngôn ngữ trực tiếp trong trình chỉnh sửa mà không cần sao chép văn bản sang các công cụ bên ngoài.

Lưu kết quả do AI tạo ra vào Kho lưu trữ kết quả , nơi bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa, hợp tác với nhóm hoặc chia sẻ qua các liên kết công khai.

Thêm chữ ký số vào hợp đồng và thỏa thuận bằng cách sử dụng xác thực dựa trên chứng chỉ để đảm bảo tính pháp lý.

Giới hạn của ONLYOFFICE Không gian Làm việc

Giao diện người dùng có vẻ chức năng nhưng không hiện đại. Nó thiếu sự tinh tế về mặt hình ảnh so với các giải pháp thay thế Google Workspace Studio được phát triển trên nền tảng đám mây.

Mô hình hỗ trợ chủ yếu dựa vào các kênh cộng đồng. Mặc dù hữu ích, chúng không cung cấp thời gian phản hồi nhanh chóng và được đảm bảo bởi thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) mà các nhóm doanh nghiệp mong đợi từ các nhà cung cấp thương mại lớn.

Giá dịch vụ ONLYOFFICE Không gian Làm việc

DocSpace

Miễn phí

Kinh doanh: $30/tháng cho mỗi quản trị viên

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Docs Enterprise: Bắt đầu từ $1,500

Đánh giá và nhận xét về ONLYOFFICE Không gian Làm việc

G2: 4.4/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (320+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ONLYOFFICE Không gian Làm việc?

Như đã chia sẻ trên G2:

Một trong những điều tôi thích nhất ở OnlyOffice là phạm vi tính năng và công cụ đa dạng, cho phép tôi tạo và chỉnh sửa tài liệu, bảng tính và bản trình bày một cách hiệu quả và nhanh chóng. Một tính năng nổi bật khác của OnlyOffice là giao diện trực quan và thân thiện với người dùng, giúp việc làm việc với tài liệu trở nên rất dễ dàng. Ngoài ra, phần mềm hoạt động mượt mà trên các nền tảng và thiết bị khác nhau, cho phép tôi làm việc từ bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời gian nào.

Một trong những điều tôi thích nhất ở OnlyOffice là phạm vi tính năng và công cụ đa dạng, cho phép tôi tạo và chỉnh sửa tài liệu, bảng tính và bản trình bày một cách hiệu quả và nhanh chóng. Một tính năng nổi bật khác của OnlyOffice là giao diện trực quan và thân thiện với người dùng, giúp việc làm việc với tài liệu trở nên rất dễ dàng. Ngoài ra, phần mềm hoạt động mượt mà trên các nền tảng và thiết bị khác nhau, cho phép tôi làm việc từ bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời gian nào.

🔍 Bạn có biết? Mặc dù 57% lãnh đạo kỳ vọng sẽ đạt được lợi nhuận đầu tư (ROI) có thể đo lường được trong vòng một năm tới, nhưng phần lớn cho biết các lợi ích đã bắt đầu xuất hiện. 97% ghi nhận sự cải thiện về năng suất, 94% báo cáo lợi nhuận cao hơn và 91% cho biết chất lượng công việc đã được nâng cao.

5. Proton Suite (Phù hợp nhất cho việc xử lý thông tin mật)

qua Proton Suite

Proton Suite tập trung vào mã hóa không truy cập. Điều này có nghĩa là dữ liệu của bạn được mã hóa trên thiết bị của bạn trước khi được gửi đến máy chủ của Proton. Mail, Drive, Calendar và Tài liệu đều sử dụng hệ thống mã hóa này.

Họ được bảo vệ bởi luật bảo mật của Thụy Sĩ, không phải các quy định giám sát của Mỹ. Proton tích hợp Lumo, một trợ lý AI không ghi lại cuộc hội thoại và mã hóa các cuộc hội thoại đã lưu để không ai có thể đọc được. Nó được xây dựng trên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mã nguồn mở. Nó hoạt động từ các trung tâm dữ liệu của Proton tại châu Âu và không sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba như OpenAI.

Bạn có thể tải lên tài liệu trực tiếp từ Proton Drive để phân tích mà không để lại dấu vết trên các máy chủ từ xa. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế, chuyên gia pháp lý, nhà báo và nhà hoạt động xã hội đều tin tưởng vào tính bảo mật tuyệt đối. Tuy nhiên, các tính năng tìm kiếm bị hạn chế. Điều này xảy ra vì việc lập chỉ mục phía máy chủ không thể hoạt động khi nội dung được mã hóa.

Các tính năng nổi bật của Proton Suite

Tải lên tệp tin một cách bảo mật từ Proton Drive và để Lumo tóm tắt, soạn thảo email hoặc kiểm tra mã — tất cả đều được mã hóa đầu cuối.

Kích hoạt chế độ ẩn để làm cho trò chuyện hiện tại của bạn biến mất vĩnh viễn sau khi đóng, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Lưu trữ tệp tin trên Proton Drive và chia sẻ chúng thông qua các liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu, hết hạn sau một số ngày hoặc lượt xem nhất định.

Cài đặt ngày hết hạn cho email đã gửi. Như vậy, các tin nhắn sẽ không thể truy cập được bởi người nhận sau một khoảng thời gian nhất định.

Giới hạn của Proton Suite

Bộ tính năng của nó còn thua xa so với các bộ công cụ năng suất chính thống, thiếu các tính năng định dạng nâng cao, thư viện mẫu và công cụ chỉnh sửa phức tạp.

Hợp tác được thiết kế tối giản. Bạn có thể bình luận và theo dõi con trỏ chuột, nhưng không có tính năng chỉnh sửa đồng thời theo thời gian thực hoặc các công cụ đề xuất mà các nhóm hiện đại mong đợi.

Giá của Proton Suite

Proton Business Suite: $14.99/tháng cho mỗi người dùng

Proton Business Suite + Lumo AI: $27.98/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Proton Suite

G2: 4.4/5 (130+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (115+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Proton Suite?

Dựa trên đánh giá của G2:

Protonmail cung cấp mã hóa đầu cuối cho các email được gửi qua nền tảng của mình. Mã hóa cũng hoạt động cho các dịch vụ email khác tại đầu nhận. Nó hỗ trợ tích hợp hộp thư đến Gmail một cách dễ dàng để truy cập đơn giản trên một nền tảng duy nhất. Nó được sử dụng để gửi và nhận tệp đính kèm một cách bảo mật qua email.

Protonmail cung cấp mã hóa đầu cuối cho các email được gửi qua nền tảng của mình. Mã hóa cũng hoạt động cho các dịch vụ email khác tại đầu nhận. Nó hỗ trợ tích hợp hộp thư đến Gmail một cách dễ dàng để truy cập đơn giản trên một nền tảng duy nhất. Nó được sử dụng để gửi và nhận tệp đính kèm một cách bảo mật qua email.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế Proton Drive hàng đầu cho các nhóm

6. Notion (Tốt nhất cho thiết kế không gian làm việc linh hoạt)

qua Notion

Notion cung cấp các khối cơ bản như văn bản, cơ sở dữ liệu, bộ sưu tập, bảng và lịch.

Bạn có thể sắp xếp các công cụ này thành các không gian làm việc tùy chỉnh thay vì sử dụng các loại tài liệu cố định. Các trang có thể chứa cơ sở dữ liệu lọc và hiển thị thông tin theo nhiều cách khác nhau cùng lúc. Cùng một dữ liệu có thể hiển thị dưới dạng danh sách công việc, bảng kanban, lịch hoặc chế độ xem bảng.

Ngoài ra, Notion AI hoạt động trên toàn bộ nền tảng. Nó trả lời câu hỏi bằng cách lấy thông tin từ các thuộc tính và ghi chú bên trong các trang cơ sở dữ liệu. Các liên kết giữa các trang tạo thành các đồ thị kiến thức, nơi tài liệu nội bộ, ghi chú cuộc họp, công cụ theo dõi công việc và wiki được kết nối một cách dễ dàng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể kết nối với các công cụ bên ngoài như Mail, Box, Outlook, Slack, Google Drive và GitHub để cung cấp câu trả lời từ các dịch vụ đó.

Các tính năng nổi bật của Notion

Chuyển đổi các tệp PDF lộn xộn thành cơ sở dữ liệu có cấu trúc chỉ trong vài giây với các công cụ trích xuất của Notion AI.

Tổng hợp thông tin từ các nguồn dữ liệu phân tán—như các chủ đề trên Slack, tài liệu, nghiên cứu trực tuyến—và để AI tự động phát hiện các chủ đề lặp lại ngay lập tức.

Yêu cầu trợ lý AI của bạn tìm kiếm các trang chính sách trong Không gian Làm việc và cập nhật chúng với thông tin mới trong khi duy trì định dạng nhất quán.

Tạo các mẫu cơ sở dữ liệu và quản lý công việc có thể tái sử dụng, tự động điền các mục nhập mới với các thuộc tính, công việc và cấu trúc đã được thiết lập sẵn.

Giới hạn của Notion

Hiệu suất có thể chậm lại trong các không gian làm việc rất lớn, đặc biệt khi sử dụng các cơ sở dữ liệu phức tạp, đa quan hệ.

Chức năng offline vẫn còn giới hạn, yêu cầu kết nối internet ổn định cho hầu hết các thao tác.

Notion AI mạnh về viết và tóm tắt, nhưng thiếu bối cảnh hoạt động sâu và khả năng tự động hóa có trong các không gian làm việc AI tiên tiến hơn.

Giá cả của Notion

Miễn phí

Thêm: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.5/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion?

Theo đánh giá của G2:

Notion vô cùng linh hoạt và cho phép tôi kết hợp tài liệu, ghi chú, công việc và cơ sở dữ liệu trong một không gian làm việc gọn gàng. Giao diện trực quan, cấu trúc kéo và thả giúp sắp xếp lại nội dung một cách dễ dàng, và khả năng nhúng các loại phương tiện khác nhau hoặc liên kết các trang liên quan là một bước đột phá về năng suất. Tôi đặc biệt đánh giá cao cách nó cho phép tôi giữ mọi thứ—tóm tắt dự án, danh sách công việc và nghiên cứu—được tổ chức một cách trực quan và dễ dàng điều hướng. Nó cũng rất tùy chỉnh, vì vậy nó có thể thích ứng với các quy trình làm việc khác nhau mà không ép buộc bạn vào một cấu trúc cứng nhắc.

Notion vô cùng linh hoạt và cho phép tôi kết hợp tài liệu, ghi chú, công việc và cơ sở dữ liệu trong một không gian làm việc gọn gàng. Giao diện trực quan, cấu trúc kéo và thả giúp sắp xếp lại nội dung một cách dễ dàng, và khả năng nhúng các loại phương tiện khác nhau hoặc liên kết các trang liên quan là một bước đột phá về năng suất. Tôi đặc biệt đánh giá cao cách nó cho phép tôi giữ mọi thứ—tóm tắt dự án, danh sách công việc và nghiên cứu—được tổ chức một cách trực quan và dễ dàng điều hướng. Nó cũng rất tùy chỉnh, vì vậy nó có thể thích ứng với các quy trình làm việc khác nhau mà không ép buộc bạn vào một cấu trúc cứng nhắc.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Notion

7. Coda (Tốt nhất cho thiết kế tài liệu tương tác)

qua Coda

Phần mềm quản lý kiến thức của Coda biến các tài liệu thành các ứng dụng chức năng. Tại đây, các bảng kết nối với các API bên ngoài, các nút kích hoạt các hành động đa bước và các công thức thực hiện các tính toán trải dài trên nhiều trang.

Hệ sinh thái Packs kết nối hơn 600 dịch vụ liên kết trực tiếp vào tài liệu, bao gồm Slack, Lịch Google, GitHub, Jira và Salesforce.

Coda AI hoạt động như một trợ lý làm việc kết nối, thực hiện các công việc trực tiếp trong tài liệu. Trí tuệ nhân tạo này có thể truy cập dữ liệu từ tất cả các ứng dụng kết nối, tóm tắt thông tin, tạo nội dung và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trên quy mô lớn. Với Formulas, bạn có thể vượt ra ngoài các hàm cơ bản của bảng tính: chúng có thể gửi tin nhắn Slack, tạo sự kiện lịch hoặc cập nhật hệ thống bên ngoài khi các điều kiện cụ thể được kích hoạt.

Các tính năng nổi bật của Coda

Tạo các quy trình tự động hóa chạy theo lịch trình, sự kiện kích hoạt hoặc nhấp chuột vào nút — biến tài liệu của bạn thành các quy trình làm việc giống như ứng dụng.

Sử dụng cột AI để làm giàu, phân loại hoặc tạo nội dung trên hàng trăm hàng cùng lúc.

Kết nối với hơn 600 ứng dụng thông qua Packs, lấy dữ liệu trực tiếp từ các công cụ như Slack, Jira, Salesforce hoặc Lịch Google và tích hợp trực tiếp vào tài liệu của bạn.

Theo dõi các thay đổi trong tài liệu theo thời gian và khôi phục các phiên bản trước đó khi cần hủy bỏ các chỉnh sửa.

Giới hạn của Coda

Các tính năng nâng cao như Packs, công thức phức tạp và tự động hóa đi kèm với đường cong học tập dốc, khiến việc nắm vững trở nên khó khăn đối với các nhóm không có chuyên môn kỹ thuật.

Các tài liệu lớn hoặc thiết lập quan hệ phức tạp có thể trở nên chậm chạp hoặc khó duy trì theo thời gian.

Ứng dụng di động có khả năng chỉnh sửa giới hạn so với các lựa chọn thay thế khác của Coda.

Giá cả của Coda

Miễn phí

Pro: $12/tháng cho mỗi tài liệu Maker

Nhóm: $36/tháng cho mỗi người dùng tài liệu Doc Maker

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Coda

G2: 4.6/5 (485+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (95+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Coda?

Theo đánh giá của G2:

Coda kết hợp sự linh hoạt và cấu trúc – tài liệu, dữ liệu và quy trình làm việc đều được tập trung tại một nơi. Tôi thích cách nó thay thế nhiều công cụ khác nhau mà vẫn giữ được sự trực quan. Hợp tác thời gian thực, tự động hóa và bảng dữ liệu kết nối giúp tổ chức và thực hiện dự án một cách trơn tru và hiệu quả. Nó cũng cho phép người dùng kết nối dữ liệu và tạo biểu đồ tương tác.

Coda kết hợp sự linh hoạt và cấu trúc – tài liệu, dữ liệu và quy trình làm việc đều được tập trung tại một nơi. Tôi thích cách nó thay thế nhiều công cụ khác nhau mà vẫn giữ được sự trực quan. Hợp tác thời gian thực, tự động hóa và bảng dữ liệu kết nối giúp tổ chức và thực hiện dự án một cách trơn tru và hiệu quả. Nó cũng cho phép người dùng kết nối dữ liệu và tạo biểu đồ tương tác.

🧠 Thú vị: Các nhà nghiên cứu đã tạo ra RoboBee, một con côn trùng robot có trọng lượng nhẹ hơn một chiếc kẹp giấy. Nó có thể bay, đậu và phản ứng với những thay đổi trong môi trường, khiến nó trở thành một trong những hệ thống tác nhân chức năng nhỏ nhất từng được tạo ra.

8. LibreOffice Online (Phù hợp nhất cho những người ủng hộ phần mềm nguồn mở)

qua LibreOffice Online

LibreOffice Online mang động cơ desktop của mình lên trình duyệt với sự hỗ trợ từ các dịch vụ như OffiDocs. Điều này cho phép người dùng chỉnh sửa tài liệu một cách tự do, mà không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp hoặc các hạn chế độc quyền. Nó sử dụng các phần mở rộng trình duyệt và dịch vụ web cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và xem tài liệu ở các định dạng DOC, XLS và PPT.

Trình chỉnh sửa cho phép chỉnh sửa đồng thời, bình luận và định dạng cơ bản. Chúng cũng tương thích tốt với các định dạng Microsoft Office và OpenDocument. Trải nghiệm này mang tính thực dụng hơn so với các bộ công cụ đám mây hiện đại, cung cấp khả năng chỉnh sửa tài liệu đáng tin cậy.

Các tính năng nổi bật của LibreOffice Online

Tạo và chỉnh sửa tài liệu trong Writer , bảng tính trong Calc và bài thuyết trình trong Impress trực tiếp trong trình duyệt của bạn.

Tạo tài liệu chính kết hợp nhiều tệp riêng lẻ thành một tài liệu thống nhất mà vẫn giữ nguyên khả năng chỉnh sửa từng tệp riêng lẻ.

Áp dụng tính năng hợp nhất thư để tạo ra các thư cá nhân hóa, nhãn hoặc bao thư từ nguồn dữ liệu bảng tính.

Thiết kế các đối tượng vẽ và sơ đồ tùy chỉnh bằng các công cụ đồ họa vector tích hợp trong trình chỉnh sửa tài liệu.

Giới hạn của LibreOffice Online

Giao diện thiết kế trông đã lỗi thời so với các bộ công cụ văn phòng đám mây hiện đại.

Không có trợ lý AI, mẫu thông minh hoặc tính năng tự động hóa.

Việc triển khai tự quản lý yêu cầu bảo trì kỹ thuật liên tục, cập nhật bảo mật và chuyên môn giải quyết sự cố.

Giá cả của LibreOffice Online

Miễn phí (Nguồn mở)

Đánh giá và nhận xét về LibreOffice Online

G2: 4.3/5 (265+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (2.230+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về LibreOffice Online?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

LibreOffice là bộ ứng dụng văn phòng mạnh mẽ, miễn phí với khả năng tương thích file tốt. Tuy nhiên, giao diện của nó có thể cần được cải thiện, và hiệu suất có thể chậm hơn khi xử lý các tài liệu lớn.

LibreOffice là bộ ứng dụng văn phòng mạnh mẽ, miễn phí với khả năng tương thích file tốt. Tuy nhiên, giao diện của nó có thể cần được cải thiện, và hiệu suất có thể chậm hơn khi xử lý các tài liệu lớn.

qua Bitrix24

Bitrix24 cung cấp các công cụ năng suất thông thường như tài liệu, công việc, trò chuyện và cuộc gọi video, nhưng nó cũng tập trung mạnh vào các hoạt động kinh doanh. Bạn có thể quản lý quy trình bán hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và tự động hóa quy trình bán hàng tất cả trong cùng một nền tảng. CoPilot hoạt động bên trong các mô-đun này để tạo nội dung, phân tích thông tin và xử lý các quy trình thường xuyên, giúp các nhóm làm việc hiệu quả hơn.

Công cụ xây dựng quy trình làm việc trực quan của nó kết nối các phần khác nhau của nền tảng lại với nhau. Bạn có thể tạo các chuỗi tự động hóa bao quát từ yêu cầu đầu tiên của khách hàng đến hóa đơn cuối cùng.

Phương pháp tất cả trong một này thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn giảm số lượng công cụ họ phụ thuộc vào. Tuy nhiên, nhược điểm là Bitrix24 có thể cảm thấy quá tải. Với quá nhiều tính năng tập trung trong một nền tảng, giao diện có thể gây nhầm lẫn trong công việc hàng ngày.

Các tính năng nổi bật của Bitrix24

Tự động chuyển đổi các cuộc gọi điện thoại đã ghi âm thành văn bản và cho phép CoPilot tóm tắt chúng, đồng thời tự động điền các trường thông tin liên hệ hoặc giao dịch.

Dọn dẹp bản nháp thô bằng cách cải thiện ngữ pháp, giọng điệu và độ rõ ràng cho email, đề xuất và bài đăng trên mạng xã hội.

Tạo các công việc có cấu trúc với mô tả rõ ràng, công việc con và danh sách kiểm tra để đẩy nhanh quá trình thiết lập dự án.

Giới hạn của Bitrix24

Nền tảng có thể bị chậm lại khi các nhóm sử dụng nhiều mô-đun cùng lúc, điều này thường khiến người dùng tìm kiếm các giải pháp thay thế nhẹ nhàng hơn cho Bitrix24.

Chất lượng hỗ trợ không đồng đều vì trải nghiệm có sự khác biệt rõ rệt giữa các kế hoạch miễn phí và trả phí.

Giá cả của Bitrix24

Dùng thử miễn phí

Gói Cơ bản: $61/tháng cho mỗi tổ chức (cho 5 người dùng)

Gói Tiêu chuẩn: $124/tháng cho mỗi tổ chức (cho 50 người dùng)

Chuyên nghiệp: $249/tháng cho mỗi tổ chức (cho 100 người dùng)

Enterprise: $499/tháng cho mỗi tổ chức (cho 250 người dùng)

Đánh giá và nhận xét về Bitrix24

G2: 4. 1/5 (585+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (975+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Bitrix24?

Một người dùng đã viết trên Capterra:

Điều tuyệt vời là nó có trợ lý AI giúp công việc trở nên đơn giản hơn. Tôi có thể tổ chức các cuộc họp video với đồng nghiệp để trao đổi về các vấn đề quan trọng một cách dễ dàng. [sic] Nền tảng này luôn hữu ích đối với tôi.

Điều tuyệt vời là nó có trợ lý AI giúp công việc trở nên đơn giản hơn. Tôi có thể tổ chức các cuộc họp video với đồng nghiệp để trao đổi về các vấn đề quan trọng một cách dễ dàng. [sic] Nền tảng này luôn hữu ích đối với tôi.

🧠 Thú vị: Một mô phỏng đa tác nhân thực tế có tên Boids, được tạo ra vào những năm 1980, đã cho thấy rằng hành vi bay theo đàn của chim phát sinh từ ba quy tắc nhỏ: duy trì khoảng cách, đồng bộ tốc độ và điều hướng về phía các cá thể lân cận. Mô hình này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay để giảng dạy các nguyên tắc cơ bản của sự phối hợp giữa các tác nhân.

10. Polaris Office (Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc không phụ thuộc vào thiết bị)

qua Polaris Office

Polaris Office mang đến cho bạn trải nghiệm nhất quán trên mọi thiết bị bạn sử dụng. Dù bạn đang thực hiện công việc trên Windows, Mac, Linux, iOS, Android hay chỉ trong trình duyệt, giao diện vẫn cảm thấy quen thuộc. Nó cũng xử lý các tệp Microsoft Office một cách mượt mà, giúp bạn hợp tác với khách hàng hoặc đồng nghiệp mà không gặp phải vấn đề về định dạng hoặc chuyển đổi.

Các công cụ PDF của nó không chỉ dừng lại ở chế độ xem đơn giản. Bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp các tệp PDF, chuyển đổi giữa các định dạng và lưu trữ mọi thứ trong Polaris Drive, giúp đồng bộ hóa tệp của bạn trên tất cả các thiết bị.

Polaris Office cũng bao gồm một không gian làm việc AI dễ sử dụng. Nó cung cấp đủ sức mạnh để xử lý các báo cáo dài hoặc bài thuyết trình mà không làm quá tải những người chỉ cần hoàn thành các công việc hàng ngày.

Các tính năng nổi bật của Polaris Office

Tạo bài viết, báo cáo hoặc nội dung khác bằng công cụ AI Write.

Trích xuất tóm tắt, tiêu đề hoặc câu trả lời từ các tệp PDF hoặc tệp văn bản với Ask Doc

Chuyển đổi các chủ đề hoặc dàn ý thành bộ slide trình chiếu hoàn chỉnh một cách tự động.

Quét tài liệu vật lý từ điện thoại của bạn và chuyển đổi chúng thành văn bản có thể chỉnh sửa bằng công nghệ OCR.

Giới hạn của Polaris Office

Các tính năng bảng tính nâng cao như macro phức tạp vẫn có giới hạn.

Phiên bản miễn phí hiển thị quảng cáo trong giao diện chỉnh sửa tài liệu, gây gián đoạn quy trình làm việc.

Một số người dùng báo cáo gặp vấn đề đồng bộ thỉnh thoảng khi thực hiện công việc trên nhiều thiết bị cùng lúc.

Giá cả của Polaris Office

Dùng thử miễn phí

Kinh doanh: $7.99/tháng cho mỗi người dùng

Giáo dục: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Polaris Office

G2: 4.3/5 (20+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Polaris Office?

Theo đánh giá của G2:

Đơn giản, dễ sử dụng và hoàn hảo là điều tôi thích nhất ở bộ công cụ này. Nó có giá cả phải chăng và cung cấp tất cả những gì cần thiết trong một gói duy nhất, giúp người dùng cảm thấy thoải mái vì mọi thứ họ có thể cần từ một bộ công cụ đều có sẵn, từ Word, Sheets, Slides đến PDF. Tôi thích việc bộ công cụ này hỗ trợ hợp tác giữa nhiều người trên cùng một dự án, mang lại lợi thế thêm cho người dùng.

Đơn giản, dễ sử dụng và hoàn hảo là điều tôi thích nhất ở bộ công cụ này. Nó có giá cả phải chăng và cung cấp tất cả những gì cần thiết trong một gói duy nhất, giúp người dùng cảm thấy thoải mái vì mọi thứ họ có thể cần từ một bộ công cụ đều có sẵn, từ Word, Sheets, Slides đến PDF. Tôi thích việc bộ công cụ này hỗ trợ hợp tác giữa nhiều người trên cùng một dự án, mang lại lợi thế thêm cho người dùng.

🔍 Bạn có biết? 84% nhân viên văn phòng cho biết họ rất hào hứng sử dụng các trợ lý AI trong công việc hàng ngày. Điều này cho thấy một sự chuyển đổi thực sự hướng tới các vai trò được hỗ trợ bởi AI, mang lại cảm giác được hỗ trợ tốt hơn.

⭐ Đề cập đặc biệt

Một giải pháp tự lưu trữ ưu tiên bảo mật, cho phép tổ chức kiểm soát hoàn toàn các tệp tin, tài liệu, lịch và công cụ hợp tác. Lý tưởng cho các nhóm không thể lưu trữ dữ liệu trên máy chủ của bên thứ ba và cần mã hóa cấp doanh nghiệp kết hợp với tính linh hoạt của mã nguồn mở.

Một công cụ giao tiếp mạnh mẽ được thiết kế cho tin nhắn nhóm nhanh chóng và có thể tìm kiếm. Mặc dù không phải là một không gian làm việc hoàn chỉnh, nhưng các tích hợp sâu và quy trình làm việc dựa trên kênh của nó khiến nó trở thành một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ hoặc lựa chọn thay thế cho các đội nhóm có công việc xoay quanh hợp tác thời gian thực.

Một nền tảng quản lý công việc trực quan nổi bật trong việc lập kế hoạch dự án có cấu trúc và tự động hóa. Phù hợp nhất cho các nhóm cần các bảng, dòng thời gian và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh—không nhất thiết phải là các công cụ tạo/lập tài liệu hoặc giao tiếp đầy đủ.

Hệ thống quản lý dự án và công việc được thiết kế để đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và phối hợp giữa các nhóm. Asana nổi bật khi các nhóm cần các quy trình làm việc có cấu trúc, theo dõi mục tiêu và tự động hóa vượt trội so với những gì Google Workspace Studio cung cấp.

Một bộ đôi mạnh mẽ dành cho các nhóm kỹ thuật và công nghệ. Confluence quản lý tài liệu và chia sẻ kiến thức, trong khi Jira hỗ trợ theo dõi vấn đề, quy trình làm việc linh hoạt và thực thi dự án phức tạp—lý tưởng cho các nhóm cần cấu trúc sâu hơn so với những gì Google Workspace Studio cung cấp.

Tìm kiếm luồng linh hoạt với ClickUp

Khám phá các giải pháp thay thế cho Google Workspace Studio giúp bạn có cơ hội tái xem xét cách nhóm của mình hợp tác và cách hệ thống của bạn nên hoạt động khi công việc phát triển.

ClickUp mang đến không gian đó và thêm cấu trúc mà hầu hết các công cụ khác không có. Các công việc, tài liệu, tự động hóa, đại lý, bảng điều khiển và trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trong một động cơ quy trình làm việc duy nhất, giúp nhóm của bạn lập kế hoạch, thực thi và giao tiếp mà không mất đi bối cảnh.

BrainGPT, Trợ lý AI và Tự động hóa hỗ trợ các hoạt động hàng ngày với khả năng nhận biết không gian làm việc thực tế, hiển thị tầm nhìn và động lực mà các môi trường phát triển nhanh chóng đòi hỏi.

Nếu bạn sẵn sàng tối ưu hóa cách làm việc của nhóm và thiết lập một hệ thống có thể mở rộng theo nhu cầu của bạn, hãy đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp về các giải pháp thay thế cho Google Workspace Studio

Google Workspace Studio là bộ công cụ năng suất dành cho việc tạo tài liệu, hợp tác và giao tiếp trong nhóm. Nó bao gồm Gmail, Docs, Sheets, Drive và nhiều công cụ khác—thường được các nhóm sử dụng để quản lý công việc trong môi trường đám mây.

Các nhóm chuyển sang các giải pháp thay thế khi cần tùy chỉnh sâu hơn, khả năng AI nâng cao, kiểm soát bảo mật mạnh mẽ hơn và tự động hóa xuyên suốt các công cụ. ClickUp đáp ứng tất cả những yêu cầu này thông qua nền tảng thống nhất ClickUp Brain và các trợ lý AI linh hoạt.

ClickUp cung cấp Gói Miễn phí vĩnh viễn với các tính năng AI và tự động hóa mà các công cụ khác tính phí thêm. Không gian làm việc thống nhất của ClickUp loại bỏ nhu cầu đăng ký nhiều dịch vụ, giúp tiết kiệm chi phí khi nhóm mở rộng quy mô.

Trong khi Zoho Workplace có mức giá khởi điểm thấp, ClickUp mang lại giá trị cao hơn đáng kể về trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và quản lý dự án cho mỗi đô la chi tiêu — đặc biệt khi nhu cầu phát triển. Nó được thiết kế để mở rộng quy mô cùng với các nhóm phát triển nhanh mà không cần phải chuyển qua các cấp giá khác nhau.

ClickUp dẫn đầu trong lĩnh vực tự động hóa được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với các công cụ như ClickUp Brain, các đại lý tùy chỉnh và tự động hóa không cần mã nguồn, giúp kết nối các công việc, tài liệu và bảng điều khiển. Nó được thiết kế cho các nhóm muốn tốc độ và bối cảnh.

Có. ClickUp và Microsoft 365 đều cung cấp các tính năng kiểm soát cấp doanh nghiệp, bao gồm SSO, nhật ký kiểm tra và quyền truy cập dựa trên vai trò. ClickUp nổi bật nhờ kết hợp các tính năng này với quy trình làm việc tùy chỉnh và trợ lý AI trong cùng một hệ sinh thái.