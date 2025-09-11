10 lựa chọn thay thế Proton Drive hàng đầu cho các nhóm

Bạn có xác suất cao bắt đầu sử dụng Proton Drive vì cùng lý do mà hầu hết mọi người cần làm: bảo mật.

Nó bảo mật và đơn giản. Nhưng khi công việc của bạn phát triển, nhu cầu của bạn cũng tăng lên.

Có thể bạn đã gặp phải một số rào cản, chẳng hạn như các tùy chọn chia sẻ giới hạn trong Proton Calendar, không có tính năng hợp tác thời gian thực, hoặc đồng bộ không mượt mà giữa các thiết bị với Proton Mail.

Nếu điều đó phù hợp với bạn, đã đến lúc khám phá các lựa chọn khác.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các lựa chọn thay thế Proton Drive tốt nhất, mang lại quyền kiểm soát cao hơn, tính năng thông minh hơn và quy trình làm việc mượt mà hơn. 🎯

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn các giải pháp thay thế cho Proton Drive?

Vậy, Proton Drive không hoàn toàn đáp ứng được tất cả nhu cầu của bạn, và bây giờ bạn đang tìm kiếm một giải pháp phù hợp hơn.

Trước khi bắt đầu sử dụng một nền tảng kỹ thuật số mới, hãy cân nhắc những điều sau. 👀

Bảo mật và quyền riêng tư: Tìm kiếm mã hóa mạnh (tốt nhất là mã hóa đầu cuối), xác thực đa yếu tố và tuân thủ các tiêu chuẩn như GDPR hoặc HIPAA nếu dữ liệu của bạn nhạy cảm

Tốc độ và hiệu suất: Chọn nhà cung cấp dịch vụ có độ trễ thấp và trung tâm dữ liệu phân phối toàn cầu nếu công việc của bạn là xử lý tệp tin lớn hoặc cần truy cập nhanh chóng

Dung lượng lưu trữ dài hạn: Đảm bảo nhà cung cấp cung cấp các tùy chọn có thể mở rộng, để bạn không phải chuyển sang nhà cung cấp khác khi nhu cầu lưu trữ tăng lên

sao lưu dữ liệu và dự phòng: *Tìm kiếm các dịch vụ tự động sao chép dữ liệu của bạn sang các khu vực khác nhau, điều này rất hữu ích trong trường hợp hỏng hóc phần cứng hoặc các vấn đề bất ngờ

Tính năng quản lý tệp: Tìm kiếm các tính năng tiện ích như kiểm soát phiên bản, chia sẻ tệp và sao lưu tự động, những yếu tố này có ảnh hưởng đáng kể đến sự trơn tru của quá trình làm việc

Tích hợp và khả năng truy cập: Xem xét liệu nó có thể làm công việc trên tất cả các thiết bị của bạn không. Nó có thể tích hợp với các công cụ của bạn (như CRM, ứng dụng quản lý dự án hoặc bộ công cụ năng suất) không?

💡 Mẹo hay: Áp dụng mô hình zero-trust — mọi yêu cầu truy cập tệp, kể cả từ người dùng nội bộ, đều được xác minh. Điều này giống như một cuộc kiểm tra bảo mật tại mỗi cửa.

10 lựa chọn thay thế Proton Drive tốt nhất trong nháy mắt

Dưới đây là tóm tắt nhanh về 10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Proton Drive. ⚒️

Phần mềm thay thế Proton Drive Tốt nhất cho Tính năng chính Giá cả * ClickUp Quản lý tệp thông minh với tính năng tìm kiếm mạnh mẽ Tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), hợp tác thời gian thực, quản lý kiến thức tập trung Miễn phí Nextcloud Xây dựng một đám mây tự lưu trữ với quyền kiểm soát hoàn toàn Mã hóa đầu cuối, tự động hóa quy trình làm việc và công cụ giao tiếp bảo mật Bắt đầu từ $77/năm cho mỗi người dùng MEGA Gửi các tệp tin mã hóa lớn một cách dễ dàng Mã hóa không tiết lộ thông tin, đồng bộ thời gian thực và quản lý mật khẩu Miễn phí Filen Sao lưu tự động, được mã hóa đầu cuối Mã hóa phía client, đồng bộ thời gian thực và hỗ trợ markdown Bắt đầu từ $2.26/tháng cho mỗi người dùng Internxt Drive Lưu trữ tệp tin không tiết lộ thông tin trên nhiều nền tảng Lưu trữ phi tập trung, hỗ trợ đa nền tảng Miễn phí Tresorit Tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp và hợp tác bảo mật Tuân thủ GDPR/HIPAA và quyền truy cập chi tiết Bắt đầu từ $5.99/tháng cho mỗi người dùng Box Tích hợp lưu trữ tệp với quy trình làm việc kinh doanh Tự động hóa quy trình làm việc, tích hợp với các công cụ kinh doanh Miễn phí pCloud Lưu trữ trọn đời với tính năng phát lại phương tiện tích hợp Thanh toán một lần cho kế hoạch trọn đời, phát trực tuyến phương tiện truyền thông Bắt đầu từ $19.99/tháng cho mỗi người dùng Đồng bộ. com Chia sẻ an toàn cho nhóm với quyền truy cập chi tiết Lịch sử phiên bản, chia sẻ tệp tin bảo mật Bắt đầu từ $5/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm) Cryptee Lưu trữ tài liệu và hình ảnh riêng tư Lưu trữ được mã hóa cho tài liệu và hình ảnh Miễn phí

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

10 lựa chọn thay thế Proton Drive tốt nhất

Hãy cùng khám phá 10 lựa chọn hàng đầu cho các giải pháp thay thế Proton Drive. 💁

*clickUp (Tốt nhất cho quản lý tệp thông minh với tính năng tìm kiếm mạnh mẽ)

Thử ngay bây giờ ClickUp tập hợp tất cả công việc của bạn trên một nền tảng thống nhất, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Proton Drive cung cấp cho bạn một nơi để lưu trữ tệp tin—nhưng còn các dự án, công việc, ghi chú và giao tiếp của bạn thì sao?

Khi mọi thứ được lưu trữ trong các công cụ riêng biệt, công việc trở nên chậm chạp, phân mảnh và thiếu liên kết—bạn đang phải đối mặt với tình trạng mở rộng công việc không kiểm soát.

ClickUp giải quyết vấn đề này. Là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), ClickUp giúp bạn làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Bắt đầu với ClickUp Brain, công cụ AI hiểu rõ không gian làm việc của bạn. Hỏi nó những câu như “Các quy trình bảo mật cho dữ liệu khách hàng là gì?” và nó sẽ tìm câu trả lời từ Tasks, tài liệu hoặc wikis — ngay cả khi thông tin đó nằm sâu trong danh sách kiểm tra hoặc chuỗi bình luận.

Trong khi Proton Drive được thiết kế cho bảo mật và lưu trữ tệp, ClickUp Brain đưa quản lý kiến thức lên một tầm cao mới với tự động hóa được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vì tải lên một tài liệu và quên nó đi, bạn có thể:

Tự động tóm tắt các tệp tin, bài viết hoặc ghi chú cuộc họp dài

Kích hoạt các tự động hóa thông minh như tạo công việc hoặc tài liệu dựa trên nội dung, hạn chót hoặc cập nhật cuộc hội thoại

Trích xuất dữ liệu từ các nguồn bên ngoài hoặc tài liệu hiện có để tạo báo cáo, hướng dẫn hoặc tài liệu hướng dẫn nhanh hơn

Dịch nội dung sang nhiều ngôn ngữ để hỗ trợ hợp tác toàn cầu

tích hợp với các công cụ của bạn thông qua kết nối API để xử lý tệp tự động hóa và quy trình làm việc đa công cụ

Nhưng việc nhận được câu trả lời chỉ là công việc khi thông tin thực sự được tổ chức. ClickUp AI Knowledge Management sẽ đảm nhận vai trò này.

Bạn có thể nhóm các tài nguyên vào các wiki, thư viện SOP hoặc sổ tay nhóm. Mỗi tài nguyên có thể liên kết trở lại các công việc, cập nhật và tài liệu liên quan, giúp thông tin không bị tách biệt. Điểm nổi bật? Các trợ lý AI trong ClickUp có thể tự động quản lý mọi thứ mà không cần sự can thiệp nhiều. 👇🏼

Sau khi đã thiết lập cấu trúc đó, ClickUp Tài liệu mang tính năng hợp tác vào quy trình làm việc. Đây là những không gian hợp tác động, được tích hợp hoàn toàn vào các công việc, dự án và quy trình làm việc của bạn. Bạn có thể chuyển đổi các thông tin do AI tạo ra thành các bản tóm tắt chi tiết, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) hoặc ghi chú cuộc họp. Sau đó, liên kết chúng trực tiếp với các công việc, giao nhiệm vụ cho các thành viên và tận dụng tính năng hợp tác thời gian thực trong một nền tảng duy nhất.

Tất nhiên, nhóm của bạn có thể đã lưu trữ tệp trong các công cụ khác. Tích hợp ClickUp kết nối các nền tảng như Google Drive, OneDrive, iCloud Drive và Dropbox trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn. Bạn có thể liên kết hoặc xem trước các tệp này bên trong các công việc và tài liệu mà không cần chuyển tab hoặc mất kiểm soát phiên bản.

ClickUp Enterprise Search giúp bạn tập trung toàn bộ bối cảnh công việc vào một nơi duy nhất

Cuối cùng, ClickUp Enterprise Search kết nối mọi thứ lại với nhau. Nó giúp việc tìm kiếm theo ngữ cảnh trở nên dễ dàng bằng cách kết nối các phần khác nhau của quy trình làm việc của bạn, cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy tài liệu cụ thể, bình luận từ người lãnh đạo nhóm hoặc cập nhật tác vụ từ ba tháng trước.

📌 Ví dụ: Một thành viên trong nhóm sử dụng hệ thống tìm kiếm thông minh để nhanh chóng tìm thấy bình luận của quản lý nội dung về thời hạn đăng bài blog. Họ cũng có thể tìm thấy các cập nhật liên quan từ nhà thiết kế về việc chỉnh sửa đồ họa. Tất cả đều được kết nối với tài liệu gốc ‘Q2 Campaign Strategy’, giúp dễ dàng truy cập, bất kể thời gian hay địa điểm tạo ra nó.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Hợp tác thời gian thực: Giữ các trang wiki luôn cập nhật với tính năng chỉnh sửa trực tiếp, bình luận trong tài liệu và phân công nhiệm vụ cho công việc nhóm đa chức năng

Tìm mọi thứ trong Docs Hub: Tập trung tất cả kiến thức vào một nơi với các wiki đã được xác minh, mẫu tùy chỉnh và các tùy chọn tìm kiếm, sắp xếp và lọc dễ dàng

thực hiện công việc một cách dễ dàng: *Sử dụng phím tắt Trung tâm Điều khiển để mở ứng dụng, truy cập lịch sử bảng tạm hoặc tạo nội dung chỉ với một cú nhấp chuột

Truy cập tìm kiếm mọi nơi: Bắt đầu tìm kiếm từ Trung tâm Điều khiển, Thanh Công cụ Toàn cầu hoặc màn hình desktop của bạn — tùy theo luồng của bạn

*giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng đa dạng và các tùy chọn tùy chỉnh của nền tảng có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới

Giá cả của ClickUp

*đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

người dùng thực tế nói gì về ClickUp? *

Dưới đây là nhận xét của một người dùng G2 về ClickUp:

Vấn đề lớn nhất tôi gặp phải với các công cụ khác là sự phân mảnh… Điều khiến ClickUp nổi bật đối với tôi là cách nó kết hợp mượt mà quản lý công việc với tin nhắn thời gian thực và hợp tác. Thay vì chuyển từ công việc sang ứng dụng trò chuyện, tôi có thể nhấp vào công việc và bắt đầu thảo luận ngay tại đó. Mọi bình luận, tệp đính kèm và cập nhật đều được đặt chính xác nơi cần thiết, gắn liền với chính công việc đó.

💟 Bonus: Chán ngán việc phải chuyển đổi giữa email, tệp tin và công việc trên nhiều ứng dụng khác nhau? Hãy gặp Brain MAX — trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp công việc của bạn không bị phân tán trên hơn 10 ứng dụng. Mặc dù Proton rất tuyệt vời cho email và lưu trữ bảo mật, Brain MAX còn vượt xa hơn thế: nó tập hợp tất cả công việc của bạn—tin nhắn, tài liệu, dự án và hơn thế nữa—vào một không gian thống nhất. Chỉ cần nói ra suy nghĩ hoặc nhiệm vụ của bạn, Brain MAX sẽ ghi lại và tổ chức mọi thứ bằng công nghệ AI ưu tiên giọng nói.

2. Nextcloud (Tốt nhất để xây dựng một đám mây tự lưu trữ với quyền kiểm soát đầy đủ)

qua Nextcloud

Nextcloud là một nền tảng mã nguồn mở cho phép bạn tạo ra đám mây riêng tư của mình để lưu trữ tệp, đồng bộ và hợp tác. Khác với Proton Drive, một hệ thống đã đóng do một nhà cung cấp duy nhất quản lý, nền tảng này cho phép bạn sở hữu hoàn toàn quyền sở hữu dữ liệu của mình.

Bạn có thể lưu trữ nó trên máy chủ của mình hoặc nhà cung cấp đáng tin cậy, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho cá nhân, nhóm hoặc doanh nghiệp quan tâm đến chủ quyền số và bảo mật dữ liệu.

Điểm nổi bật của Nextcloud là sự tập trung sâu sắc vào tuân thủ, tùy chỉnh và tích hợp. Nó tuân thủ HIPAA và GDPR, hỗ trợ mã hóa đầu cuối và kết nối với mọi thứ từ các công cụ Microsoft đến các ổ đĩa mạng cục bộ. Với các ứng dụng như Nextcloud Talk, Files và Assistant, nó được thiết kế cho những người muốn hơn cả lưu trữ.

Các tính năng nổi bật của Nextcloud

Chia sẻ, đồng bộ hóa và chỉnh sửa tài liệu với các thành viên trong nhóm bằng các công cụ tích hợp để nâng cao khả năng hợp tác của đội ngũ

Tự động hóa quy trình làm việc với Nextcloud Flow để tối ưu hóa việc phê duyệt, gắn thẻ tệp, thông báo và các quy trình thường xuyên khác

Giao tiếp bảo mật với Nextcloud Talk và tổ chức các cuộc gọi video, hội thảo trực tuyến và trò chuyện được mã hóa mà không có bất kỳ đang theo dõi từ bên thứ ba hoặc ràng buộc nhà cung cấp nào

Sử dụng trợ lý AI tích hợp để tóm tắt cuộc thảo luận, dịch tin nhắn và tăng tốc quá trình viết

Giai đoạn giới hạn của Nextcloud

Các bản cập nhật phiên bản mới có thể làm gián đoạn hàm hoặc khiến các plugin và ứng dụng cụ thể trở nên không tương thích

Khó sử dụng cho người dùng không có kiến thức kỹ thuật khi cố gắng cấu hình cài đặt bảo mật, quyền truy cập của người dùng và tích hợp

Giá cả của Nextcloud

Nextcloud Files Standard: €67. 89/năm cho mỗi người dùng (khoảng $77) Premium: €99. 99/năm cho mỗi người dùng (khoảng $113. 59) Ultimate: €195/năm cho mỗi người dùng (khoảng $221. 52)

Nextcloud Talk Standard: Bắt đầu từ €40/năm cho mỗi người dùng (khoảng $45.44)

Gói Tiêu chuẩn: Bắt đầu từ €40/năm cho mỗi người dùng (khoảng $45.44)

Đánh giá và nhận xét về Nextcloud

G2: 4.4/5 (120+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (440+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Nextcloud?*

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tổng thể, phần mềm này hoàn thành tốt công việc cụ thể mà chúng tôi cần, nên không có gì để phàn nàn. Ghi chú, có một số tính năng "nên có" sẽ làm cho nó tốt hơn nhiều. Chúng tôi cần khả năng chấp nhận tệp (ví dụ: dịch vụ tải tệp lên), và điều này đã được thực hiện dễ dàng với Nextcloud. Việc cài đặt khá đơn giản và công việc rất tốt. Tôi mong muốn các tích hợp như xác thực Microsoft 365 được tích hợp tốt hơn. Có một số hỗ trợ, nhưng nó cực kỳ phức tạp. Tôi đã sử dụng nó trong một thời gian, rồi đột nhiên nó ngừng hoạt động. Không biết nguyên nhân là gì. Tôi không muốn mạo hiểm sử dụng trong môi trường sản xuất, vì vậy hiện tại chúng tôi đã tắt tính năng đó và tạo các tài khoản riêng biệt. Tôi cũng mong muốn có các tùy chọn mã hóa cục bộ tốt hơn

3. MEGA (Tốt nhất cho việc gửi các tệp tin mã hóa lớn một cách dễ dàng)

qua Mega

Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng lưu trữ đám mây coi trọng bảo mật, bạn có thể tin tưởng Mega. Được ra mắt vào năm 2013 như người kế thừa tinh thần của Megaupload nổi tiếng, Mega đã khẳng định vị thế của mình bằng việc tập trung mạnh vào mã hóa đầu cuối.

Điều đó có nghĩa là các tệp của bạn chỉ được mã hóa và giải mã trên thiết bị của bạn, không phải trên máy chủ của MEGA.

Ngay cả nền tảng cũng không thể truy cập nội dung của bạn, điều này là một lợi thế lớn cho người dùng quan tâm đến bảo mật. Một điểm nổi bật là MEGA Pass, trình quản lý mật khẩu tích hợp cho phép bạn tạo, tự động điền và kiểm tra mật khẩu mạnh một cách dễ dàng.

Các tính năng nổi bật của Mega

Quản lý dữ liệu đối tượng tương thích với S3 không giới hạn mà không có phí ẩn cho việc sử dụng API

Bảo mật lên đến năm thiết bị với VPN dựa trên WireGuard tốc độ cao và chính sách không ghi nhật ký được bao gồm trong hầu hết các kế hoạch trả phí

Gửi tệp hoặc thư mục cho bất kỳ ai, thêm mật khẩu, đặt ngày hết hạn liên kết và quản lý cấp độ truy cập mà không yêu cầu người nhận phải đăng ký

Sao lưu dữ liệu trên nhiều thiết bị, đồng bộ thư mục theo thời gian thực và duy trì bảo mật tuyệt đối với công nghệ mã hóa zero-knowledge

*giới hạn của Mega

Nó không tích hợp vào hệ sinh thái rộng lớn như Google hoặc Microsoft, điều này có thể khiến quy trình làm việc trở nên phức tạp hơn

Nếu bạn quên mật khẩu, việc khôi phục quyền truy cập sẽ cực kỳ khó khăn và bạn có nguy cơ mất quyền truy cập vào tất cả các tệp đã lưu trữ

Giá Mega

Miễn phí

Pro I: $11.70/tháng cho mỗi người dùng

Pro II: $23,40/tháng cho mỗi người dùng

Pro III: $35. 11/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $17,55/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Mega

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.5/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Mega?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng Capterra về Mega:

Mega rất trực quan và dễ sử dụng. Đây cũng là một giải pháp lưu trữ đám mây hiệu quả về chi phí và tôi tin tưởng vào mức độ bảo mật cao và khả năng bảo vệ dữ liệu của nó. Họ không còn khả năng tạo ra một khu vực tải lên công khai (dropzone) nơi khách truy cập có thể tải lên nội dung mà không cần đăng nhập.

4. Filen (Tốt nhất cho sao lưu tự động, mã hóa đầu cuối)

qua Filen

Filen là giải pháp lưu trữ đám mây gọn gàng, mạnh mẽ, được thiết kế cho bất kỳ ai muốn quản lý tệp tin một cách mượt mà và bảo mật mà không cần đến những tính năng thừa thãi. Nó cung cấp mã hóa phía khách hàng để dữ liệu của bạn luôn an toàn, nhưng hơn thế nữa, nó chỉ là một công cụ đơn giản, hiệu quả để tổ chức, đồng bộ và chia sẻ nội dung kỹ thuật số.

Ngoài ra, không có giới hạn băng thông hoặc các tính năng ẩn nào để lo lắng.

Được phát triển tại Đức và thiết kế theo mô hình mã nguồn mở, Filen mang lại sự minh bạch và xử lý dữ liệu đáng tin cậy mà không làm phức tạp hóa quy trình. Bạn thậm chí có thể tự host máy chủ WebDAV hoặc chạy phiên bản cục bộ, điều này rất hữu ích nếu bạn muốn có quyền kiểm soát cao hơn đối với quy trình làm việc của mình.

Các tính năng nổi bật của Filen

Truy cập và tổ chức tệp tin kỹ thuật số như thể chúng đang ở trên máy tính của bạn bằng cách sử dụng ổ đĩa mạng của Filen với tính năng đồng bộ thông minh (Smart Sync)

Chọn giữa đồng bộ một chiều, hai chiều hoặc tùy chỉnh giữa các thiết bị mà không làm mất mã hóa

Sử dụng markdown, danh sách kiểm tra hoặc khối mã và hợp tác theo thời gian thực

Tạo liên kết công khai bảo mật hoặc hợp tác riêng tư bên trong nền tảng

Giới hạn tệp

Hiện tại, Filen chưa trải qua một cuộc kiểm toán bảo mật độc lập, điều này có thể là mối quan ngại đối với người dùng ưu tiên các biện pháp bảo mật đã được xác minh

Ứng dụng di động iOS yêu cầu khởi động thủ công cho việc sao lưu ảnh và video, thiếu hàm sao lưu tự động

Giá cả của Filen

Pro I: €1,99/tháng cho mỗi người dùng (khoảng $2,26)

Pro II: €. 399/tháng cho mỗi người dùng (khoảng $4. 53)

Pro III: €8,99/tháng cho mỗi người dùng (khoảng $10,21)

Pro X: €39,99/tháng cho mỗi người dùng (khoảng $45,43)

Đánh giá và nhận xét về Filen

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Filen?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi đang tìm kiếm một dịch vụ lưu trữ đám mây mã hóa đầu cuối (E2EE) để thay thế cho G-evil Photos/Drive. Tôi đã thử Nordlocker và ProtonDrive, nhưng cả hai đều cực kỳ chậm khi tải lên gần 300GB ảnh/tệp. Rất thất vọng khi một số công ty giới hạn tốc độ tải lên, khiến khách hàng phải chờ đợi mãi mới hoàn thành quá trình tải lên. Sau khi đọc các đánh giá về ProtonDrive, tôi quyết định thử tài khoản miễn phí 10GB và sau đó nâng cấp lên Pro II (500GB), cho phép tôi tải lên các tệp/hình ảnh đó trong vòng chưa đầy 12 giờ. Khách hàng hài lòng từ năm ngoái.

5. Internxt Drive (Tốt nhất cho lưu trữ tệp tin không biết gì trên nhiều nền tảng)

qua Internxt Drive

Internxt là một giải pháp lưu trữ đám mây hiện đại, giúp bạn dễ dàng lưu trữ, đồng bộ và chia sẻ thông tin khách hàng trên tất cả các thiết bị của mình. Nó đảm bảo bảo mật cho dữ liệu của bạn một cách tự động, nhưng điều bạn sẽ nhận thấy rõ nhất là sự mượt mà và đơn giản khi sử dụng.

Công cụ này cũng cung cấp các tính năng như truy cập đa thiết bị, sao lưu thông minh và giao diện dòng lệnh cho những ai muốn tùy chỉnh quy trình làm việc của mình một cách linh hoạt hơn.

Các tính năng nổi bật của Internxt

Bảo vệ dữ liệu lâu dài khỏi các mối đe dọa lượng tử đang nổi lên bằng công nghệ mã hóa tiên tiến

Gửi tệp với quyền truy cập tải xuống tùy chỉnh và không bao giờ tiết lộ các liên kết nhạy cảm

Tự động hóa các công việc với hỗ trợ CLI và WebDAV bằng cách sử dụng công cụ dòng lệnh để lập kịch bản sao lưu, thao tác tệp và đồng bộ hóa từ xa

Sao lưu các thư mục cục bộ để lưu trữ an toàn theo phiên bản, tự động lưu các thư mục quan trọng và duy trì bản sao đồng bộ trên đám mây

*giới hạn của Internxt

Giới hạn lưu trữ tối đa là 2 TB, có thể không đủ cho người dùng doanh nghiệp hoặc các chuyên gia sáng tạo có tệp tin lớn

Không có hình thu nhỏ hoặc bản xem trước cho các tệp phương tiện, điều này làm chậm quá trình duyệt và lựa chọn tệp

Giá của Internxt

Miễn phí

Cơ bản: $1.50/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Premium: $3/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Ultimate: $4.50/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Internxt

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4. 1/5 (20 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Internxt?

Hãy xem ý kiến của một người đánh giá trên Capterra về Internxt:

Giá cả phải chăng và giá trị. Phần mềm này sẽ giúp bạn bảo vệ dữ liệu của mình. Bạn cũng có thể đang theo dõi hoạt động của những người truy cập tệp tin. Việc tải lên khá chậm. Và đôi khi xảy ra lỗi và không thể tải lên được. Nhưng sau đó họ phát hành phiên bản mới và nó hoạt động trở lại. Nhưng ngay cả khi hoạt động, việc tải lên vẫn chậm.

6. Tresorit (Tốt nhất cho tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp và hợp tác an toàn)

qua Tresorit

Tresorit là nền tảng hợp tác đám mây bảo mật được thiết kế cho các chuyên gia cần lưu trữ, chia sẻ và hợp tác tệp tin một cách an toàn.

Từ các hợp đồng nhạy cảm đến dữ liệu dự án bí mật, mọi thứ đều được bảo vệ bằng mã hóa khi lưu trữ, khi truyền tải và trên thiết bị. Các nhóm có thể thực hiện công việc cùng nhau từ các địa điểm khác nhau trong khi tuân thủ các yêu cầu bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt.

Bạn có thể kiểm soát ai có thể xem gì, cách chia sẻ và nơi lưu trữ, điều này đặc biệt hữu ích nếu công việc của bạn là trong ngành có quy định nghiêm ngặt.

Các tính năng nổi bật của Tresorit

Cài đặt mật khẩu, ngày hết hạn, dấu watermark, giới hạn tải xuống và nhiều tính năng khác để quản lý chia sẻ tệp tin bên ngoài với quyền kiểm soát hoàn toàn

Thêm chữ ký số bảo mật, được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn eIDAS của EU, loại bỏ nhu cầu sử dụng ứng dụng chữ ký của bên thứ ba

Bảo vệ thông tin nhạy cảm và tệp đính kèm chỉ với một cú nhấp chuột bằng các quy trình email mã hóa tích hợp sẵn

Chọn từ hơn 12 trung tâm dữ liệu toàn cầu để lưu trữ nội dung ở những khu vực yêu cầu tuân thủ quy định địa phương, thậm chí đến cấp độ người dùng

*giao thức giới hạn của Tresorit

Hiệu suất không ổn định trên Mac, bao gồm tình trạng ứng dụng bị treo và hệ thống bị treo hoàn toàn

Vấn đề đồng bộ hóa với các tệp chứa ký tự đặc biệt (ví dụ: , ‘|’)

Giá cả của Tresorit

Personal Lite: $5.99/tháng cho mỗi người dùng

Gói Cá nhân: $13.99/tháng cho mỗi người dùng

Personal Pro: $33.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Tresorit

G2: 4.5/5 (230+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (120+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Tresorit?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tresorit cho phép tôi duy trì tính bảo mật mà không làm ảnh hưởng đến sự tiện lợi. Công việc của tôi là làm việc với các chuyên gia có yêu cầu cao, những người mong đợi (và xứng đáng) sự bảo mật tuyệt đối ở mọi điểm tiếp xúc. Tresorit cho phép tôi cung cấp trải nghiệm liền mạch, hiện đại đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và bảo mật cao nhất. Việc có thể chia sẻ tài liệu, yêu cầu chữ ký và quản lý cổng thông tin khách hàng an toàn, tất cả trong một không gian được mã hóa, có nghĩa là tôi không phải hy sinh giá trị của mình để duy trì hiệu quả. Điều đó thật hiếm có. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của họ cũng vượt trội so với bất kỳ công ty nào khác mà tôi từng trải nghiệm. Tôi chưa từng gặp đội ngũ hỗ trợ nào phản hồi nhanh chóng, thân thiện và thực sự hữu ích đến vậy. Họ hiểu điều gì là quan trọng, và điều đó thể hiện qua cách họ làm việc, cách họ giao tiếp và cách họ đối xử với người dùng.

7. Box (Tốt nhất cho việc tích hợp lưu trữ tệp với quy trình làm việc kinh doanh)

qua Box

Box là nền tảng quản lý nội dung thông minh dành cho các nhóm làm việc với dữ liệu không cấu trúc, chẳng hạn như hợp đồng, tài liệu onboarding, tệp nghiên cứu và bản trình bày bán hàng.

Các công cụ của nó, như Box Shield, được kết nối bằng trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp khả năng phát hiện mối đe dọa và kiểm soát truy cập thông minh, trong khi Box Governance đảm bảo tuân thủ quy định với các biện pháp giữ lại pháp lý, lịch trình lưu trữ và xử lý có thể bảo vệ.

Ngoài ra, Box Zones cho phép các tổ chức đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu bằng cách lưu trữ nội dung trong các khu vực toàn cầu cụ thể, và Box KeySafe giúp bạn kiểm soát các khóa mã hóa của mình.

Các tính năng nổi bật của Box

Hợp tác trên tài liệu với các nhóm nội bộ và bên ngoài trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát đầy đủ về quyền truy cập, quyền hạn và lịch sử phiên bản

Tự động thu thập các điểm dữ liệu khóa từ các tệp như hóa đơn, hợp đồng và báo cáo bằng cách sử dụng Box Relay, biểu mẫu và tài liệu Gen

Sử dụng công cụ kéo và thả để tạo các cổng thông tin chuyên dụng, bảng điều khiển hoặc chế độ xem giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và tương tác với tài liệu

Sử dụng bảo mật dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các bất thường, ngăn chặn phần mềm độc hại và áp dụng phân loại nội dung cùng kiểm soát truy cập trên quy mô lớn

Giới hạn của Box

Các tính năng như Thẻ đôi khi hoạt động không ổn định hoặc biến mất tạm thời, ảnh hưởng đến quy trình làm việc

Người dùng báo cáo tốc độ tải lên tệp chậm hơn so với các công cụ lưu trữ khác như OneDrive

Giá cả của Box

Cá nhân: Miễn phí

Gói Starter: $5/tháng cho mỗi người dùng

Personal Pro: $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $20/tháng cho mỗi người dùng

Business Plus: $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $35/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Box

G2: 4.2/5 (4.900+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 5.500 đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về Box?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2:

Phiên bản dựa trên đám mây (trong Finder của Mac) thường gặp lỗi hoặc khó đồng bộ ngay cả trên các mạng được bảo mật

8. pCloud (Tốt nhất cho lưu trữ trọn đời với tính năng phát lại phương tiện tích hợp)

qua pCloud

pCloud là hệ thống quản lý nội dung và kiến thức đám mây bảo mật, được thiết kế để tối ưu hóa việc xử lý tài liệu, hỗ trợ các quy trình kinh doanh tùy chỉnh và cho phép hợp tác nội bộ và ngoại bộ một cách liền mạch. Với chữ ký điện tử tích hợp, quyền truy cập chi tiết và quản lý nội dung, nó tạo ra một trung tâm vận hành nội dung hoàn chỉnh.

Nền tảng cho phép bạn khôi phục các phiên bản tệp trước đó và nội dung đã xóa với tối đa 365 ngày Lịch sử Tệp Mở rộng. Bạn cũng có thể truy cập trình phát đa phương tiện tích hợp để xem trước và phát trực tiếp các tệp âm thanh hoặc video trực tiếp từ lưu trữ đám mây của mình.

Các tính năng nổi bật của pCloud

Sắp xếp tệp tin và thư mục theo cấu trúc phân cấp có tổ chức, kèm theo cài đặt quyền truy cập chi tiết cho từng thành viên trong nhóm hoặc đối tác bên ngoài

Kết nối lưu trữ đám mây của bạn như một ổ đĩa ảo với pCloud Drive để công việc mà không cần sử dụng không gian đĩa cục bộ

Tùy chỉnh chia sẻ tệp với các liên kết tải xuống có thương hiệu, logo và thông điệp để mang lại trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp

Lọc nội dung lưu trữ nhanh chóng bằng tính năng sắp xếp thông minh tích hợp cho tài liệu, hình ảnh, âm thanh, video và tệp nén

*giới hạn của pCloud

Thiếu các tùy chọn tốc độ phát lại (ví dụ: 1.25x, 1.75x) trong trình phát video gốc, đặc biệt trên thiết bị di động

Mã hóa cấp độ quân sự (pCloud Crypto) yêu cầu phí bổ sung; mã hóa phía máy chủ được bao gồm mặc định

Giá của pCloud

Ultra 10 TB: $19.99/tháng cho mỗi người dùng

Premium Plus 2 TB: $9.99/tháng cho mỗi người dùng

Gói Premium 500 GB: $4.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về pCloud

G2: 4.2/5 (150+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về pCloud?*

Một đánh giá của người dùng cho biết:

pCloud cung cấp gói đăng ký trọn đời và pCloud Drive giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ cục bộ, các tính năng bảo mật mạnh mẽ như mã hóa phía client, khả năng chia sẻ tệp tin và phát lại phương tiện truyền thông mạnh mẽ, tương thích đa nền tảng với giao diện thân thiện với người dùng, quản lý phiên bản tệp tin và sao lưu tự động, bao gồm tích hợp với mạng xã hội.

9. Đồng bộ.com (Tốt nhất cho chia sẻ an toàn trong nhóm với quyền truy cập chi tiết)

Đồng bộ là công cụ hợp tác đám mây cho phép chia sẻ tệp tin tập trung giữa người dùng nội bộ và bên ngoài, với quyền truy cập chi tiết, bảo mật liên kết tệp tin và cổng thông tin khách hàng được tùy chỉnh theo thương hiệu.

Sao lưu thời gian thực, khôi phục phiên bản tệp và tích hợp với máy tính để bàn đảm bảo các nhóm luôn hoạt động và được bảo vệ, ngay cả trong trường hợp bị tấn công ransomware hoặc mất dữ liệu do lỗi. Tệp có thể được khôi phục ngay lập tức, quay lại phiên bản trước đó hoặc lưu trữ lâu dài mà không gây mất dữ liệu cho người dùng.

Hơn nữa, nó hoàn thành công việc mượt mà trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động, đồng thời tích hợp với các nền tảng như Microsoft Office.

Các tính năng nổi bật của đồng bộ.com

Quản lý quyền truy cập bằng quyền truy cập dựa trên vai trò, xóa từ xa, bảo vệ bằng mật khẩu và ngày hết hạn cho tệp tin

Chia sẻ tệp tin qua cổng thông tin khách hàng có thương hiệu, hiển thị logo, tin nhắn tùy chỉnh và phân tích đầy đủ

Miễn phí dung lượng lưu trữ cục bộ với truy cập tệp theo yêu cầu bằng đồng bộ CloudFiles cho Windows và macOS

Quản lý và triển khai nhóm thông qua bảng điều khiển quản trị viên với tính năng xác thực hai yếu tố (2FA), đang theo dõi sử dụng và thanh toán tập trung

Hạn chế của đồng bộ.com

Trong khi Sync.com hỗ trợ Windows và Mac, người dùng Linux bị giới hạn sử dụng phiên bản web, thiếu các hàm đầy đủ

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn cho biểu tượng hoặc màu sắc giao diện trong ứng dụng

giá của đồng bộ.com*

Cá nhân: $5/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đội nhóm: $6/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Solo: $8/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Teams Không giới hạn: $18/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

*đánh giá và nhận xét về đồng bộ.com

G2: 4.0/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 50 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về đồng bộ.com?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên Capterra:

Nhược điểm duy nhất mà tôi gặp phải là họ không có ứng dụng dựa trên Linux (họ hỗ trợ Windows và Mac). Bạn vẫn có thể sử dụng trình duyệt để truy cập đồng bộ.com trên Linux, nhưng nó không hoàn toàn giống như một ứng dụng gốc. Tuy nhiên, đây vẫn là một giải pháp tuyệt vời.

10. Cryptee (Tốt nhất cho lưu trữ tài liệu và hình ảnh riêng tư)

qua Cryptee

Cryptee được mã hóa hoàn toàn trên thiết bị của bạn, nghĩa là chỉ bạn mới có thể truy cập dữ liệu của mình, không phải Cryptee.

Giao diện trực quan của nó hỗ trợ chỉnh sửa văn bản phong phú, markdown, LaTeX và thậm chí xử lý PDF được mã hóa, phù hợp cho cả người dùng thông thường và chuyên nghiệp. Ngoài ra, tính chất mã nguồn mở của nền tảng đảm bảo tính minh bạch, cho phép người dùng kiểm tra các biện pháp bảo mật của nó.

Các tính năng nổi bật của Cryptee

Tạo tài khoản ẩn danh chỉ bằng tên người dùng, loại bỏ nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân

Bảo vệ nội dung nhạy cảm bằng thư mục ẩn, giữ cho tệp tin không bị lộ ra ngoài tầm nhìn của những người không mong muốn

Quản lý lưu trữ không giới hạn cho tài liệu, ghi chú và phương tiện truyền thông mà không lo lắng về bảo mật

*giới hạn của Cryptee

Các thành viên trong nhóm không thể chỉnh sửa tài liệu cùng lúc

Thiếu các tính năng chia sẻ thư mục với các mức quyền truy cập khác nhau hoặc hợp tác trong môi trường nhóm được quản lý

Giá cả của Cryptee

100 MB: Miễn phí

10 GB: $3/tháng cho mỗi người dùng

400 GB: $9/tháng cho mỗi người dùng

2000 GB: $27/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Cryptee

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Cryptee?

Một đánh giá của người dùng cho biết :

Cryptee là ứng dụng ghi chú được mã hóa đầu cuối, tập trung vào bảo mật, có trụ sở tại Estonia. Ứng dụng này cung cấp lưu trữ tệp an toàn, chức năng offline và đồng bộ hóa đa thiết bị. Mặc dù không hoàn toàn mã nguồn mở và thiếu tính năng tìm kiếm toàn cầu, Cryptee vẫn dễ sử dụng và lý tưởng cho những ai ưu tiên bảo mật và quyền riêng tư. Ứng dụng hỗ trợ nhiều định dạng tệp và cung cấp các tính năng hữu ích như gắn thẻ tài liệu và liên kết. Điểm hạn chế chính là nếu bạn mất khóa mã hóa, các tệp của bạn sẽ không thể khôi phục được.

Dừng tìm kiếm và chọn ClickUp

Việc lựa chọn một giải pháp thay thế cho Proton Drive thường phụ thuộc vào nhu cầu về tính linh hoạt, hợp tác và kiểm soát cao hơn.

Mặc dù mỗi công cụ đều có thế mạnh riêng, ClickUp là lựa chọn không thể bỏ qua. Nó nổi bật nhờ loại bỏ các quy trình làm việc phân mảnh và tập trung mọi thứ—công việc, tệp tin và giao tiếp—vào một nền tảng thống nhất.

Với ClickUp Brain, Quản lý Kiến thức được hỗ trợ bởi Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Tìm kiếm Kết nối, bạn có thể truy cập và tổ chức thông tin của mình một cách hiệu quả từ các thiết bị khác, đồng thời nâng cao năng suất làm việc.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

1. Proton Drive có tốt như Google Drive không?

Proton Drive tập trung vào bảo mật và bảo mật, cung cấp mã hóa đầu cuối cho tất cả các tệp. Google Drive cung cấp nhiều công cụ hợp tác, tích hợp và lưu trữ miễn phí lớn hơn, nhưng không hỗ trợ mã hóa đầu cuối và có thể phân tích dữ liệu của bạn cho mục đích quảng cáo hoặc phân tích. Proton Drive là lựa chọn lý tưởng cho bảo mật, trong khi Google Drive phù hợp hơn cho năng suất và hợp tác.

2. Proton Drive có tốt hơn Dropbox không?

Proton Drive cung cấp mã hóa đầu cuối theo mặc định, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng quan tâm đến bảo mật. Dropbox nổi tiếng với giao diện thân thiện với người dùng, tính năng hợp tác và tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba, nhưng không cung cấp mã hóa đầu cuối theo mặc định. Proton Drive phù hợp nhất cho bảo mật, trong khi Dropbox nổi trội về hợp tác và tích hợp.

3. Gì an toàn hơn ProtonMail?

ProtonMail là một trong những dịch vụ email bảo mật nhất, với mã hóa đầu cuối và các biện pháp bảo mật mạnh mẽ. Các lựa chọn an toàn khác bao gồm Tutanota (mã nguồn mở và mã hóa), Mailfence (mã hóa và chữ ký số), và StartMail (tập trung vào bảo mật, không đang theo dõi). Lựa chọn an toàn nhất phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn, nhưng ProtonMail và Tutanota đều được đánh giá cao.

4. Sự khác biệt giữa Proton Drive và pCloud là gì?

Proton Drive cung cấp mã hóa đầu cuối theo mặc định và có trụ sở tại Thụy Sĩ, tập trung vào bảo mật và bảo mật. pCloud, cũng có trụ sở tại Thụy Sĩ, cung cấp nhiều tính năng hơn như phát lại phương tiện và chia sẻ tệp, cùng với nhiều tùy chọn lưu trữ hơn. Tuy nhiên, mã hóa đầy đủ trong pCloud chỉ có sẵn dưới dạng tiện ích bổ sung trả phí (pCloud Crypto), và không phải tất cả các tệp đều được mã hóa theo mặc định.