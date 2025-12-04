Các mẫu workflow n8n tốt nhất để tự động hóa quy trình của bạn

Hầu hết các nhóm không thiếu công cụ—họ thiếu các quy trình làm việc thực sự hoạt động hiệu quả. Nếu nhóm của bạn đang chìm đắm trong các công việc lặp đi lặp lại và chuyển đổi ngữ cảnh liên tục, đã đến lúc tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ khám phá các mẫu workflow n8n tốt nhất để tối ưu hóa hệ thống của mình — và nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp kết nối hơn, tất cả trong một, chúng tôi có các mẫu workflow ClickUp có thể hoàn thành việc cần làm mà không cần ghép nối các công cụ lại với nhau.

Hầu hết các nhóm không thiếu công cụ—họ thiếu các quy trình làm việc thực sự hoạt động hiệu quả. Nếu nhóm của bạn đang chìm đắm trong các công việc lặp đi lặp lại và chuyển đổi ngữ cảnh liên tục, đã đến lúc tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ khám phá các mẫu workflow n8n tốt nhất để tối ưu hóa hệ thống của mình — và nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp kết nối hơn, tất cả trong một, chúng tôi có các mẫu workflow ClickUp có thể hoàn thành việc cần làm mà không cần ghép nối các công cụ lại với nhau.

Hãy cùng khám phá các mẫu hàng đầu có thể giúp nhóm của bạn tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần và xây dựng các quy trình làm việc có thể mở rộng, không gây căng thẳng.

Hãy cùng khám phá các mẫu hàng đầu có thể giúp nhóm của bạn tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần và xây dựng các quy trình làm việc có thể mở rộng, không gây căng thẳng.

Các mẫu workflow n8n tốt nhất trong nháy mắt

Muốn biết tự động hóa quy trình làm việc giúp các nhóm tiết kiệm hơn 5 giờ mỗi tuần? Xem video này ⬇️

Mẫu workflow n8n là gì?

Các mẫu workflow n8n là các khung tự động hóa được xây dựng sẵn, kết nối các ứng dụng và thực thi logic mà không cần viết mã. Mỗi mẫu hoạt động như một bản thiết kế trực quan, cho phép người dùng định nghĩa các điều kiện kích hoạt, hành động và điều kiện để tự động tạo và chạy các workflow đa bước.

Các mẫu này cung cấp trải nghiệm người dùng tương tự như phần mềm tự động hóa quy trình làm việc, nhưng được xây dựng trên giao diện không cần mã. Điều này khiến chúng trở nên lý tưởng để mở rộng tự động hóa trên các bộ phận, cải thiện khả năng hiển thị quy trình và tiết kiệm thời gian cho các công việc lặp lại.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu workflow n8n tốt?

Một mẫu n8n đáng tin cậy cung cấp cho các nhóm một cấu trúc có thể tái sử dụng để giải quyết một vấn đề thực tế với ít thiết lập nhất.

Dưới đây là những yếu tố cần có trong một mẫu tốt:

Mục đích rõ ràng : Giải quyết một trường hợp sử dụng cụ thể, hàng ngày để bạn ngay lập tức hiểu khi nào và ở đâu nên sử dụng nó.

Thiết lập đơn giản và cấu hình tối thiểu : Chỉ cần nhập một số thông tin như khóa API, ID bảng tính hoặc trường biểu mẫu trước khi có thể chạy.

Luồng logic : Đảm bảo mỗi bước trong quy trình làm việc tuân theo một lộ trình rõ ràng, các nút được gắn nhãn rõ ràng và các điều kiện và nhánh dễ theo dõi.

Xử lý lỗi : Dự đoán các vấn đề như dữ liệu thiếu, yêu cầu API thất bại hoặc thời gian chờ hết hạn, và áp dụng các bước dự phòng để đảm bảo quy trình làm việc hoạt động trơn tru.

Khả năng mở rộng và hiệu suất: Xử lý cả khối lượng công việc nhỏ và lớn một cách hiệu quả thông qua lọc hoặc xử lý theo lô, đồng thời không làm quá tải hệ thống với quá nhiều nút.

Mẫu lộ trình n8n miễn phí

Dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp một số mẫu workflow n8n cung cấp khung tự động hóa công việc sẵn có, giúp bạn bỏ qua giai đoạn thiết lập và chuyển thẳng sang thực thi.

1. Mẫu cuộc trò chuyện cà phê hàng tuần (Phiên bản Mattermost)

qua n8n

Mẫu Weekly Coffee Chat ngẫu nhiên nhóm các thành viên từ một kênh Mattermost và gửi cho họ lời mời tham gia một buổi "trò chuyện cà phê trực tuyến". Đây là lựa chọn tuyệt vời khi bạn muốn nuôi dưỡng văn hóa đội nhóm trong môi trường làm việc từ xa hoặc kết hợp bằng cách lên lịch các buổi kiểm tra không chính thức mà không cần nỗ lực thủ công.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Gửi lời mời lịch cho từng nhóm để mọi người có thể sắp xếp thời gian cho buổi trò chuyện cà phê.

Kết hợp nhân viên mới với các thành viên trong nhóm hiện có trong quá trình onboarding của bạn.

Lên lịch các ngày tương tác đội nhóm kỳ và đảm bảo sự đa dạng bằng cách ngẫu nhiên hóa các nhóm mỗi lần.

✅ Phù hợp cho: Các trưởng nhóm và bộ phận nhân sự đang tìm kiếm công cụ để thúc đẩy hợp tác tự nhiên.

📚 Đọc thêm: Các mẫu quy trình làm việc miễn phí tốt nhất trong Excel & ClickUp

2. Trình phân tích hóa đơn PDF được hỗ trợ bởi AI với Google Drive, Google Trang tính và mẫu OpenAI.

qua n8n

Được thiết kế cho các nhóm tài chính và kinh doanh, mẫu AI-Powered PDF Invoice Parser with Google Drive, Google Trang tính & OpenAI Template theo dõi một thư mục Google Drive để phát hiện các tệp PDF hóa đơn mới, áp dụng công nghệ OCR và trích xuất AI (sử dụng GPT-4.1 hoặc GPT-4o-mini cho trích xuất có cấu trúc), sau đó xuất dữ liệu có cấu trúc vào Google Trang tính.

Mẫu này hiện hỗ trợ tính năng trích xuất OCR+LLM được cập nhật sử dụng các mô hình Vision của OpenAI, giúp cải thiện độ chính xác cho hóa đơn chi tiết.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Trích xuất các trường thông tin quan trọng trên hóa đơn như số hóa đơn, ngày hóa đơn, tên nhà cung cấp, tổng số tiền, chi tiết từng mục, thuế, v.v.

Ghi lại dữ liệu đã trích xuất vào một bảng tính trong Google Trang tính để xây dựng cơ sở dữ liệu hóa đơn sạch sẽ và có thể tìm kiếm.

Mở rộng quy trình làm việc bằng cách tích hợp với phần mềm kế toán và thêm các bước phê duyệt, thông báo hoặc nhánh xử lý lỗi.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm kế toán và quản trị viên doanh nghiệp nhỏ muốn tự động hóa các quy trình làm việc nội bộ.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh làm việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì tập trung vào công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

3. Trích xuất dữ liệu hóa đơn từ Google Drive sang Google Trang tính bằng Mistral OCR & Gemini

qua n8n

Mẫu Trích xuất dữ liệu hóa đơn từ Google Drive sang Google Trang tính bằng Mistral Nemo OCR & Gemini theo dõi một thư mục được chỉ định trong Google Drive – nơi bạn lưu trữ các tệp PDF hoặc hình ảnh hóa đơn. Mỗi khi có hóa đơn mới xuất hiện, quy trình làm việc sẽ sử dụng Mistral OCR để trích xuất nội dung văn bản từ hóa đơn. Sau đó, Gemini AI phân tích các giá trị và thêm chúng vào một hàng mới trong Google Trang tính.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Loại bỏ việc mục nhập dữ liệu hóa đơn thủ công và giảm thiểu lỗi.

Chọn các cột bạn cần, và mẫu sẽ tự động điều chỉnh phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Tùy chỉnh luồng công việc, thêm các quy tắc xác thực, thông báo, chuyển đổi tiền tệ, v.v., để quản lý luồng công việc phức tạp.

✅ Phù hợp cho: Các freelancer hoặc agency nhận và xử lý hóa đơn.

4. Tự động ghi chép và sao lưu các quy trình làm việc n8n

qua n8n

Mẫu Tự động ghi chép và sao lưu quy trình làm việc n8n hoạt động theo lịch trình. Đối với các quy trình làm việc mới hoặc vừa được chỉnh sửa, nó tạo bản sao lưu và lưu trữ trong kho lưu trữ có kiểm soát phiên bản như GitHub. Nó cũng tạo bản tóm tắt kèm theo metadata và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Notion.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Cấu hình một lần và để nó tự động xử lý cả sao lưu quy trình làm việc và tài liệu.

Tự động hóa kiểm soát phiên bản cho các quy trình làm việc mà không cần xuất thủ công.

Gửi thông báo cho người dùng/nhóm khi quy trình làm việc được chỉnh sửa.

✅ Phù hợp cho: Người dùng hoặc nhóm có nhiều workflow n8n, muốn duy trì bản sao lưu và lịch sử phiên bản.

📚 Đọc thêm: Ví dụ và trường hợp sử dụng quy trình làm việc

5. Báo cáo phân tích quy trình làm việc hàng tuần với API n8n và giao hàng qua email

qua n8n

Báo cáo phân tích quy trình làm việc hàng tuần với API n8n và mẫu email giao hàng sẽ cho bạn biết những quy trình nào thường xuyên gặp sự cố hoặc mất quá nhiều thời gian. Nó có thể được cấu hình với cả Gmail và Outlook để cung cấp cho các bên liên quan một báo cáo sạch sẽ, hàng tuần trong hộp thư đến của họ.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kết hợp dữ liệu thực thi của tất cả các workflow với metadata để cung cấp bối cảnh.

Nhận báo cáo HTML về thống kê thực thi, như số lần thành công, thất bại, v.v.

Nhận thông báo thời gian thực bằng cách thêm một quy trình làm việc song song được kích hoạt khi xảy ra lỗi và gửi thông báo.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm nhỏ muốn một cách đơn giản, không cần mã để theo dõi các workflow nào hoạt động ổn định và các workflow nào thường xuyên gặp sự cố.

6. Tự động hóa quá trình đánh giá và phân loại khách hàng tiềm năng với GPT-4o-mini, Google Trang tính và HighLevel CRM

qua n8n

Với mẫu Tự động phân loại và định tuyến khách hàng tiềm năng với GPT-4o-mini, Google Trang tính và HighLevel CRM trong n8n, bạn có thể phân loại và ưu tiên khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả. Khách hàng tiềm năng sẽ được ghi lại, ưu tiên, nhập vào CRM và tự động phân công cho nhân viên bán hàng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tự động hóa các quy trình thủ công, lặp đi lặp lại và tiết kiệm hàng giờ khi lượng khách hàng tiềm năng tăng lên.

Sử dụng hệ thống đánh giá dựa trên AI để đảm bảo tiêu chuẩn chấm điểm thống nhất (Nóng/Ấm/Lạnh).

Cấu hình các lời nhắc AI và logic đánh giá để tùy chỉnh tiêu chí đánh giá phù hợp với kinh doanh của bạn.

✅ Phù hợp cho: Các doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ muốn tránh việc đánh giá khách hàng tiềm năng thủ công.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đặt tên cho các nút một cách rõ ràng! Một workflow chỉ dễ hiểu như các nhãn của nó. Sử dụng các tên rõ ràng như “Kiểm tra trạng thái CRM”, “Lọc hóa đơn đã thanh toán” hoặc “Làm sạch đầu vào email” để việc bảo trì và chuyển giao trở nên dễ dàng.

7. Trình tạo đề xuất tự động sau cuộc gọi bán hàng được hỗ trợ bởi AI để tự động hóa quy trình tạo đề xuất

qua n8n

Sau cuộc gọi bán hàng, quy trình làm việc AI-Powered Post-Sales Call Automated Proposal Generator sẽ lấy ghi chú hoặc bản ghi âm cuộc gọi của bạn, chạy qua AI để xác định các yêu cầu chính và tạo ra một đề xuất tùy chỉnh mà bạn có thể gửi cho khách hàng tiềm năng. Thay vì mất hàng giờ để viết và định dạng đề xuất, bạn sẽ có một tài liệu sẵn sàng trong vài giây.

Mẫu này cũng hỗ trợ ghi âm cuộc gọi (được chuyển đổi thành văn bản bằng Whisper v3 hoặc Gemini Audio) và có thể tạo bản nháp đề xuất dưới dạng tệp DOCX.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giữ cấu trúc nhất quán cho tất cả các đề xuất với các phần như tóm tắt vấn đề, phân tích giải pháp, v.v.

Sử dụng các mô hình AI để tạo bản nháp đề xuất cá nhân hóa dựa trên các thông tin đầu vào của khách hàng.

Tùy chỉnh các phần được tạo bởi AI và định dạng email, phụ thuộc vào dịch vụ hoặc ngành nghề của bạn.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm bán hàng có kích thước nhỏ và vừa muốn tăng tốc quá trình tạo đề xuất và giảm bớt nỗ lực viết nội dung thủ công.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cài đặt cảnh báo khi xảy ra lỗi Ngay cả các quy trình làm việc đơn giản cũng có thể gặp sự cố do token hết hạn, tên tệp thay đổi hoặc dữ liệu thiếu. Thêm bước thông báo để nhận cảnh báo khi có sự cố xảy ra, giúp tránh tình trạng các vấn đề tích tụ.

8. Bộ công cụ tự động hóa hỗ trợ khách hàng đa kênh

qua n8n

Bộ công cụ tự động hóa hỗ trợ khách hàng đa kênh của n8n thu thập các yêu cầu hỗ trợ từ nhiều kênh khác nhau vào một quy trình xử lý vé duy nhất. Các vé có thể được gắn thẻ và chuyển đến hệ thống hỗ trợ khách hàng hoặc CRM của bạn để các cuộc hội thoại và vấn đề được giải quyết kịp thời.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng phân loại dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để phân loại vé: thanh toán, hỗ trợ kỹ thuật, vấn đề tài khoản, khiếu nại, yêu cầu tính năng, v.v.

Nâng cấp các vé khẩn cấp, ưu tiên cao hoặc có thời hạn cho nhóm hoặc nhân viên hỗ trợ phù hợp để xử lý nhanh chóng.

Tích hợp với Zendesk, HubSpot, Salesforce, v.v. để ghi nhật ký, phân tích và đang theo dõi lâu dài.

✅ Phù hợp cho: Cửa hàng thương mại điện tử hoặc dịch vụ SaaS có lượng hỗ trợ khách hàng hàng ngày ở mức trung bình.

Giới hạn của n8n

n8n là công cụ linh hoạt dành cho các nhóm muốn xây dựng các hoạt động có thể mở rộng hoặc tự động kích hoạt các công việc trên nhiều nền tảng.

Tuy nhiên, đây là những điểm mà n8n đôi khi chưa hoàn hảo:

Thiết lập phức tạp: Việc xây dựng workflow đầu tiên yêu cầu cấu hình nút thủ công và kiến thức về REST API, điều này giới hạn khả năng tiếp cận cho người mới bắt đầu.

Đường cong học tập dốc: n8n mang lại sự linh hoạt, nhưng các cài đặt dựa trên logic và cấu trúc phân cấp nút có thể khiến người dùng mới (đặc biệt là những người không có nền tảng kỹ thuật) cảm thấy choáng ngợp, và có thể cần đến các hướng dẫn.

Tích hợp giới hạn: Mặc dù hỗ trợ các ứng dụng chính, dịch vụ nâng cao hoặc công cụ chuyên biệt, chúng thường yêu cầu mã tùy chỉnh hoặc thông tin đăng nhập bên ngoài.

Hạn chế đám mây: Phiên bản miễn phí và phiên bản tự lưu trữ yêu cầu thiết lập bổ sung để mở rộng quy mô hoặc chia sẻ quy trình làm việc trong các nhóm lớn.

Phân tích tối thiểu: Không có bảng điều khiển tích hợp sẵn cho phân tích dữ liệu, khiến việc đo lường hiệu suất workflow trở nên khó khăn hơn nếu không có công cụ theo dõi bên ngoài.

Cấu hình bảo mật: Người dùng phải tự quản lý mã hóa và quyền truy cập, điều này có thể gây ra rủi ro nếu không được cấu hình đúng cách.

Mẫu n8n thay thế

1. Mẫu quản lý dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hoàn thành dự án nhanh hơn với một không gian làm việc kết nối các công việc, dòng thời gian và nhóm thông qua mẫu quản lý dự án ClickUp.

Bắt đầu triển khai các dự án phức tạp nhanh hơn với cấu trúc và sự rõ ràng. Sử dụng mẫu quản lý dự án ClickUp để duy trì các chương trình và danh mục đầu tư từ ý tưởng đến triển khai trong một quy trình làm việc duy nhất.

Quản lý công việc trở nên dễ dàng với Spaces cho các bộ phận hoặc nhóm khác nhau, Thư mục cho các dự án và Danh sách công việc cho các giai đoạn hoặc cột mốc. Các Trường Tùy chỉnh ClickUp cho phép bạn ghi lại chi tiết như ưu tiên, rủi ro, ngân sách, người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn, v.v., cho từng công việc.

Đối với tự động hóa quản lý dự án, bạn sẽ có các trigger if/then, hơn 100 mẫu có sẵn và tính linh hoạt để tùy chỉnh chúng theo nhu cầu của bạn.

Các tự động hóa ClickUp loại bỏ công việc thủ công. Khi trạng thái của một công việc thay đổi thành 'Hoàn thành', bạn có thể tự động di chuyển nó sang một danh sách công việc khác hoặc thông báo cho các bên liên quan. Hoặc khi ngày đáo hạn bị bỏ lỡ, thay đổi ưu tiên thành 'Cấp bách' và thông báo cho người được giao nhiệm vụ và quản lý dự án.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kích hoạt thay đổi trạng thái, gửi cập nhật tự động hóa cho ban lãnh đạo, hoặc tìm kiếm và kết nối với các công cụ như n8n, Slack hoặc Google Trang tính để loại bỏ các báo cáo lặp đi lặp lại.

Giao quyền sở hữu rõ ràng thông qua các trường Project Manager, Requester và Executive Sponsor để mọi người đều biết ai là người chịu trách nhiệm về việc triển khai và phê duyệt.

Kết hợp với các bảng Agile, biểu đồ Gantt hoặc các nền tảng tự động hóa như n8n để đồng bộ hóa công việc, theo dõi kết quả và kích hoạt quy trình làm việc giữa các công cụ và nhóm.

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án, Trưởng phòng Quản lý Dự án (PMO) và các nhóm đa chức năng quản lý các dự án đa giai đoạn yêu cầu khả năng hiển thị thời gian thực.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp Brain, trợ lý thông minh được hỗ trợ bởi AI và có khả năng nhận biết ngữ cảnh, giúp tăng tốc quy trình làm việc bằng cách thu thập thông tin từ khắp không gian làm việc của bạn. Nó quét các tài liệu để tạo ra các tóm tắt, kết nối các công việc với dòng thời gian giao hàng để giúp bạn ưu tiên công việc, và tạo ra mọi thứ từ tiêu đề email đến các caption hấp dẫn cho mạng xã hội.

2. Mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa công việc với mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp bằng cách phân công nhiệm vụ, đặt ưu tiên và theo dõi tiến độ trên mọi nhóm.

Mẫu Quản lý Nhiệm vụ ClickUp cung cấp một hệ thống rõ ràng và có thể tùy chỉnh để lập kế hoạch, phân công và theo dõi công việc một cách dễ dàng. Bạn có thể chuyển đổi giữa hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh của ClickUp để xem công việc từ các góc độ khác nhau, bao gồm hạn chót, quyền sở hữu và tiến độ.

Chế độ xem dạng danh sách theo ưu tiên sắp xếp tất cả công việc của bạn theo mức độ khẩn cấp, từ cao đến thấp. Chế độ xem dạng danh sách theo bộ phận hiển thị các công việc cho từng bộ phận kèm theo người được giao, ngày đáo hạn, trạng thái, ưu tiên, bình luận, v.v. Bạn cũng có thể xem dòng thời gian trên lịch theo ngày, tuần hoặc tháng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt mẫu công việc mặc định cho tất cả các công việc trong một dự án, để các công việc mới tự động có cấu trúc đó.

Tạo các mẫu danh sách kiểm tra cho các bước lặp lại trong công việc và áp dụng chúng cho các công việc một cách thủ công hoặc thông qua tự động hóa.

Thêm các tiện ích bảng điều khiển (nếu chưa được cài đặt) để theo dõi các chỉ số công việc như tổng số công việc, công việc đã hoàn thành, công việc quá hạn hoặc số công việc theo từng người được giao.

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án cần một trung tâm công việc tập trung để lập kế hoạch và theo dõi các đầu ra dự án trên các nhóm.

3. Mẫu sơ đồ quy trình ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hiển thị luồng làm việc một cách rõ ràng bằng mẫu biểu đồ luồng làm việc ClickUp.

Mẫu sơ đồ quy trình ClickUp giúp biến các hoạt động phức tạp thành các hình ảnh trực quan, từng bước rõ ràng. Mẫu này được xây dựng trên các Bảng trắng hợp tác ClickUp, với trách nhiệm rõ ràng về ai làm gì ở mỗi giai đoạn. Đây là mẫu hữu ích cho các quy trình có cấu trúc, nhiều bước như tuyển dụng, onboarding, chuyển giao công việc hoặc phê duyệt chuỗi dài.

Mỗi hình dạng trên Bảng trắng đại diện cho các công việc, quyết định và luồng quy trình, với các mũi tên chỉ hướng đến giai đoạn tiếp theo. Bạn sẽ có một chế độ xem sơ đồ luồng sẵn sàng, nhưng có thể kéo các yếu tố để sắp xếp lại theo luồng công việc của mình.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các kết nối, thêm ghi chú quyết định (như Có/Không) hoặc nhân đôi các hình dạng khi quy trình của bạn mở rộng.

Xây dựng các quy trình làm việc có thể lặp lại và kiểm tra được cho tuyển dụng, vận hành hoặc nhân sự.

Chia sẻ hoặc xuất bảng trắng ngay lập tức để nhận phản hồi hoặc tài liệu.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự, nhà tuyển dụng và quản lý vận hành cần sự rõ ràng về mặt hình ảnh để duy trì tính nhất quán và minh bạch trong quy trình.

📚 Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng tự động hóa quy trình làm việc bằng AI để đạt năng suất tối đa

4. Mẫu bản đồ quy trình ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ghi chép, hoàn thiện và tối ưu hóa quy trình làm việc kinh doanh để đạt được sự rõ ràng và hiệu quả cao hơn với mẫu bản đồ quy trình ClickUp.

Mẫu Bản đồ Quy trình ClickUp là danh sách công việc sẵn sàng sử dụng với hơn 20 bước được định nghĩa là các công việc con để ghi chép và tối ưu hóa quy trình giữa các bộ phận.

Sau khi đã quyết định quy trình làm việc hoặc quy trình nào bạn muốn lập bản đồ, hãy ghi lại tất cả các bước liên quan trong ClickUp Tài liệu. Tại đây, bạn có thể hợp tác trực tuyến với các thành viên trong nhóm và xác định trách nhiệm cũng như dòng thời gian. Chuyển các mục thành nhiệm vụ ClickUp, chỉ định người được giao, ưu tiên và ngày đáo hạn để việc theo dõi trở nên dễ dàng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi trách nhiệm và quyền sở hữu bằng cách giao các vai trò rõ ràng và liên kết các phụ thuộc trong ClickUp để loại bỏ sự nhầm lẫn giữa các bộ phận.

Xác định và khắc phục các điểm yếu kém hiệu quả nhanh hơn bằng cách sử dụng các trường tiến độ và tỷ lệ hoàn thành.

Kết nối dữ liệu giữa các nhóm bằng cách liên kết các công việc, tài liệu và dự án liên quan để duy trì một nguồn thông tin duy nhất cho mọi quy trình làm việc.

✅ Phù hợp cho: Quản lý vận hành và trưởng nhóm cần tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc trong các thiết lập đa chức năng.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Tự động hóa quy trình làm việc hoạt động hiệu quả nhất từ một không gian làm việc thống nhất. ClickUp Brain MAX giúp bạn tự động hóa các bước lặp lại, tóm tắt cập nhật và di chuyển thông tin giữa các ứng dụng một cách tự động. Từ việc tóm tắt ghi chú cuộc họp đến chuyển đổi tin nhắn trò chuyện thành nhiệm vụ ClickUp, nó có thể tự động hóa quy trình trên nhiều nền tảng.

5. Mẫu sơ đồ luồng Swimlane ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa hợp tác với mẫu sơ đồ luồng công việc ClickUp Swimlane bằng cách xác định vai trò, phân công trách nhiệm và đang theo dõi tiến độ một cách trực quan.

Để trực quan hóa các quy trình liên quan đến nhiều nhóm, hãy sử dụng thiết lập bảng trắng tương tác trong mẫu sơ đồ luồng ClickUp Swimlane. Mỗi làn trong sơ đồ này đại diện cho một người hoặc nhóm, và các yếu tố trong sơ đồ đại diện cho các công việc, quyết định hoặc bước thực hiện.

Khác với các sơ đồ luồng tĩnh, mẫu này là một mẫu có thể thực thi hoàn toàn, trong đó mỗi hình dạng có thể chuyển đổi thành một nhiệm vụ ClickUp, kèm theo các Trường Tùy chỉnh (Custom Fields) và trạng thái nhiệm vụ tùy chỉnh (Custom Task Statuses). Các làn được mã màu theo nhóm và có thể sắp xếp lại theo chiều dọc hoặc ngang tùy theo bố cục ưa thích của bạn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các hình dạng (Box, hình thoi quyết định, vòng tròn bắt đầu/kết thúc) để đại diện cho các loại bước khác nhau (công việc, quyết định, bắt đầu, kết thúc).

Sử dụng các điểm quyết định (hình kim cương) tại các điểm nhánh của quy trình làm việc (ví dụ: được phê duyệt so với bị từ chối, các đường dẫn có/không).

Giao từng công việc cho thành viên hoặc nhóm phù hợp và thêm người theo dõi, ngày bắt đầu, ngày đáo hạn và mức độ ưu tiên khi cần thiết.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm và nhà phát triển muốn trực quan hóa, tự động hóa và quản lý các quy trình làm việc xuyên bộ phận.

6. Mẫu quy trình làm việc Bản đồ Tư duy đơn giản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Biến những ý tưởng rời rạc thành các quy trình làm việc có cấu trúc và kết nối để thực hiện nhanh chóng với mẫu quy trình làm việc Simple Mind Map của ClickUp.

Brainstorm thông minh hơn với mẫu Bản đồ Tư duy ClickUp Simple Mind Map, cung cấp cách thức trực quan để kết nối ý tưởng và thiết kế quy trình làm việc. Mẫu này phù hợp nhất cho các giai đoạn lập kế hoạch ban đầu và thu thập yêu cầu.

Mẫu Bản đồ Tư duy ClickUp này đã được cấu hình sẵn với các chế độ xem và nút/kết nối, nhưng bạn có thể kéo các nút để sắp xếp lại bố cục và tái cấu trúc các nhánh theo nhu cầu. Tại đây, hợp tác diễn ra theo thời gian thực. Các nhóm có thể chỉnh sửa Bản đồ Tư duy, thêm ý tưởng, chuyển đổi nút thành công việc, đánh dấu ưu tiên và nhiều hơn nữa.

Trong chế độ Task Mode, các nút đại diện cho các công việc và công việc con thực tế từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn, giúp bạn hình dung các quy trình hiện có. Chế độ Blank Mode là nơi bạn bắt đầu từ đầu và thử nghiệm tự do trước khi xây dựng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị mọi kết nối giữa ý tưởng, tự động hóa và kết quả đầu ra trên một bản đồ tương tác duy nhất.

Tối ưu hóa kế hoạch tự động hóa bằng logic điều kiện cho phép luồng dữ liệu trước khi xây dựng tích hợp.

Mời đồng nghiệp tham gia lập bản đồ ý tưởng trực tiếp, thêm kết nối hoặc điều chỉnh ưu tiên theo thời gian thực.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và chiến lược gia tiếp thị cần tổ chức các ý tưởng phức tạp và kiểm tra logic quy trình làm việc.

7. Mẫu quy trình làm việc thiết kế đồ họa ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức quy trình sáng tạo với mẫu quy trình làm việc thiết kế đồ họa ClickUp để quản lý dễ dàng các yêu cầu, bản sửa đổi và phê duyệt.

Với mẫu quy trình làm việc thiết kế đồ họa ClickUp, nhóm thiết kế của bạn sẽ có một không gian có cấu trúc nhưng linh hoạt để tổ chức các sản phẩm đầu ra và đang theo dõi chúng qua các giai đoạn khác nhau. Có ba danh sách công việc được định nghĩa sẵn: Yêu cầu mới, Yêu cầu đang hoạt động và Danh sách khách hàng. Nhóm, sắp xếp và lọc công việc theo ý muốn để quản lý công việc đến và đang diễn ra.

Trên chế độ xem Bảng Kanban, các công việc có thể được nhóm theo trạng thái, người được giao, mức độ ưu tiên, thẻ hoặc ngày đáo hạn. Và chế độ xem biểu đồ Gantt cho phép bạn xem lịch trình dự án và các mối quan hệ phụ thuộc trên một dòng thời gian trực quan.

Trường Tùy chỉnh như Loại dự án, Kênh và Định dạng yêu cầu giúp bạn thu thập chi tiết bổ sung một cách chính xác. Trường Người là nơi bạn có thể thêm người xem xét và người phê duyệt để làm rõ ai chịu trách nhiệm cho từng công việc.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng biểu mẫu Yêu cầu Thiết kế Đồ họa để thu thập yêu cầu thiết kế từ các nhóm nội bộ hoặc khách hàng.

Xem nhanh các mốc thời gian giao hàng trong Chế độ xem Lịch và đồng bộ hóa với Lịch Google để theo dõi hiệu quả hơn.

Đính kèm các tệp đính kèm liên quan, chẳng hạn như bản thiết kế, tệp nguồn, hình ảnh tham khảo, bản tóm tắt yêu cầu của khách hàng, v.v., vào các công việc để có bối cảnh đầy đủ.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm thiết kế và bộ phận marketing quản lý lượng lớn yêu cầu thiết kế hoặc sản phẩm giao cho khách hàng.

8. Mẫu tiếp thị email ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tự động hóa các chiến dịch và theo dõi các chỉ số một cách dễ dàng với mẫu workflow tiếp thị email ClickUp.

Mẫu Email Marketing ClickUp hoạt động như trung tâm điều khiển cho tất cả các chiến dịch email của bạn. Sử dụng nó để tạo chiến dịch, lên lịch email, phân tích hiệu suất và thậm chí theo dõi khối lượng công việc.

Tất cả các công việc liên quan đến chiến dịch mà bạn tạo sẽ xuất hiện trong Danh sách Chiến dịch, nơi bạn có thể xem mọi nội dung được lên lịch phát hành cùng với các chi tiết như kênh và đối tượng mục tiêu. Chế độ xem Lịch Nội dung sau đó hiển thị các chiến dịch của bạn trong tháng, với các thẻ công việc được mã màu sắc giúp dễ dàng theo dõi tiến độ chỉ với một cái nhìn.

Bảng Theo dõi Kết quả Email liệt kê tất cả các chiến dịch đã gửi kèm theo các chỉ số tương tác chính cho từng phân khúc. Việc lập kế hoạch cho các chiến dịch tương lai trở nên dễ dàng hơn khi bạn có cái nhìn rõ ràng về hiệu quả của nội dung.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng Trường Tùy chỉnh cho các thuộc tính như Phân đoạn, Liên kết chiến dịch, Tổng số lần nhấp, Số email đã gửi, Tỷ lệ nhấp chuột và nhiều hơn nữa.

Thêm các trường công thức để tự động hóa các tính toán và so sánh kết quả, chẳng hạn như điểm tương tác, chi phí trên mỗi chuyển đổi, doanh thu trên mỗi email, số lượng người hủy đăng ký, số lượng khách hàng tiềm năng được tạo ra, v.v.

Theo dõi sức chứa và tiến độ của nhóm với chế độ xem Team Workload (Box) và cân bằng khối lượng công việc một cách hiệu quả.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm marketing và quản lý tăng trưởng đang tìm kiếm công cụ để tập trung lập kế hoạch chiến dịch và đo lường kết quả.

🚀 ClickUp Brain trong hành động: Đối với các nhóm marketing, ClickUp Brain thực hiện phân tích cảm xúc để khám phá cảm nhận của khách hàng về một thương hiệu, sản phẩm, chiến dịch hoặc đối thủ cạnh tranh. Các thông tin này có thể được sử dụng để xác định các khu vực có nhiều lo ngại nhất và ưu tiên cải thiện.

9. Mẫu Kanban cho Phát triển Phần mềm

Tải miễn phí mẫu Nâng cao hiệu suất của nhóm phát triển và quản lý các sprint một cách trực quan với mẫu quy trình làm việc phát triển phần mềm Kanban của ClickUp.

Mẫu ClickUp Kanban cho Phát triển Phần mềm cung cấp cho các nhóm một cách thức có cấu trúc để quản lý quy trình làm việc phát triển và nâng cao trách nhiệm.

Mẫu này đi kèm với một bộ cột đã được định nghĩa sẵn, đại diện cho các giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển phần mềm, như backlog, đang tiến độ, kiểm tra, thử nghiệm, hoàn thành, bị chặn, v.v. Bạn có thể điều chỉnh hoặc mở rộng các trạng thái này để phù hợp với quy trình làm việc thực tế của nhóm.

Các công việc, được thể hiện dưới dạng thẻ, có thể đại diện cho việc nâng cấp tính năng, sửa lỗi, cải tiến quy trình hoặc các công việc trong danh sách công việc chưa hoàn thành. Bạn có thể dễ dàng kéo và thả các thẻ để di chuyển chúng qua các giai đoạn theo tiến độ công việc.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chia sẻ hệ thống theo dõi tiến độ trực quan cho các bộ phận sản phẩm, kiểm thử chất lượng (QA) và kỹ thuật.

Theo dõi thời gian chu kỳ và cài đặt giới hạn công việc đang thực hiện (WIP) để xác định các rào cản trước khi chúng làm chậm quá trình phát hành.

Ưu tiên các công việc dựa trên nhu cầu của sprint và sử dụng bộ lọc để xem các công việc theo mức độ ưu tiên hoặc ngày đáo hạn.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm phần mềm đang tìm kiếm công cụ để quản lý công việc một cách trực quan thông qua bảng Kanban.

📚 Xem thêm: Cách sử dụng AI để tự động hóa các công việc

10. Mẫu quản lý nội dung ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tập trung lịch biên tập của bạn với mẫu Quản lý Nội dung ClickUp.

Mẫu Quản lý Nội dung ClickUp là hệ thống sẵn sàng sử dụng để quản lý toàn bộ quy trình nội dung của bạn. Trong mẫu này, bạn có một không gian làm việc động với các danh sách chuyên dụng cho từng kênh, chẳng hạn như Trang web, Blog, Mạng xã hội và Email.

Yêu cầu nội dung bắt đầu từ danh sách Yêu cầu đến, nơi bạn có thể ghi lại ý tưởng, chỉ định chủ sở hữu và ước tính nỗ lực. Từ đó, mỗi mục sẽ được chuyển vào các bảng riêng cho từng kênh với các giai đoạn như Ý tưởng, Đang phát triển, Đang xem xét và Sẵn sàng đăng tải, giúp bạn tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc nội dung trên các kênh.

Không gian làm việc hợp tác cho phép bạn làm việc cùng các nhà văn, nhà thiết kế, trình chỉnh sửa và chuyên gia tiếp thị trong thời gian thực. Bạn có thể sử dụng các công việc con hoặc danh sách kiểm tra cho các nội dung có nhiều bước và thêm tệp đính kèm hoặc liên kết cho tài liệu, bản tóm tắt, hướng dẫn và bộ nhận diện thương hiệu.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Quản lý tất cả yêu cầu nội dung, tiến độ và phê duyệt trong một không gian làm việc chung có thể mở rộng theo quy mô hoạt động marketing của bạn.

Tự động hóa các cập nhật trạng thái lặp đi lặp lại và theo dõi chi tiêu chiến dịch hoặc tần suất xuất bản mà không cần sử dụng bảng tính.

Kết nối mục tiêu, ngân sách và chỉ số hiệu suất trực tiếp với từng công việc nội dung để cải thiện khả năng hiển thị và báo cáo.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm marketing và nội dung quản lý lịch trình đa kênh và quy trình làm việc sáng tạo.

11. Mẫu yêu cầu và phê duyệt dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ra mắt sản phẩm nhanh hơn với mẫu yêu cầu và phê duyệt dự án ClickUp.

Mẫu Yêu cầu và Phê duyệt Dự án ClickUp giúp tiêu chuẩn hóa các yêu cầu trong tổ chức của bạn, đảm bảo mọi dự án mới đều tuân theo quy trình phê duyệt đã định.

Các dấu hiệu trạng thái giúp theo dõi công việc. Mọi yêu cầu mới đều bắt đầu ở trạng thái ‘Đang xem xét’. Khi các bên liên quan đánh giá và đưa ra quyết định, trạng thái có thể được thay đổi thành ‘Được phê duyệt’, ‘Bị từ chối’ hoặc ‘Đang thực hiện’ tùy thuộc vào kết quả. Sau khi được phê duyệt, các công việc dự án có thể được giao cho các thành viên nhóm phù hợp, và bạn có thể sử dụng cùng một không gian làm việc để theo dõi tiến độ cho đến khi hoàn thành.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng chế độ Xem dạng danh sách để xem tất cả yêu cầu dự án một cách nhanh chóng và so sánh các chi tiết như tác động, chi phí, trạng thái, v.v.

Xem tổng quan trực quan về tất cả yêu cầu, từ khi bài nộp/gửi đến khi phê duyệt và thực hiện, trong chế độ xem Yêu cầu Dự án .

Chuyển đổi các yêu cầu đã được phê duyệt thành các dự án hoàn thành: tạo các công việc con, đặt hạn chót, thêm tệp đính kèm, đặt các phụ thuộc hoặc ưu tiên, v.v.

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án xử lý ý tưởng dự án hoặc yêu cầu công việc từ nhiều bên liên quan hoặc bộ phận.

12. Mẫu tự động hóa email ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tích hợp tính năng email để nâng cao quản lý dự án của bạn với mẫu tự động hóa email của ClickUp.

Mẫu tự động hóa email ClickUp cho phép bạn gửi email dựa trên các điều kiện hoặc sự kiện kích hoạt đã được định sẵn. Bạn có thể lựa chọn từ hơn 100 mẫu có sẵn hoặc cài đặt các quy tắc tùy chỉnh dựa trên quy trình làm việc của mình.

Các kích hoạt có thể là các bước quy trình như tạo công việc, thay đổi trạng thái hoặc giá trị của Trường Tùy chỉnh như ‘Ngày gửi’. Nội dung email có thể được lưu trữ trong ClickUp Docs và đính kèm vào công việc, cùng với các tài sản khác như hình ảnh hoặc bộ nhận diện thương hiệu.

Nếu bạn đang triển khai các chiến dịch email, bạn có thể theo dõi các chỉ số và xem chúng trên bảng điều khiển ClickUp để phân tích hiệu suất và điều chỉnh các email hoặc quy trình làm việc trong tương lai.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xem trước tất cả các tác vụ sắp tới và tránh trùng lặp với chế độ xem Lịch.

Soạn thảo tiêu đề email và nội dung email trong ClickUp Tài liệu để hợp tác với nhóm của bạn và nhận phản hồi ngay lập tức.

Đánh giá loại email nào hiệu quả nhất, tối ưu hóa dòng tiêu đề, cải thiện phân đoạn và điều chỉnh logic tự động hóa của bạn.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai cần gửi email kịp thời và nhất quán mà không cần công việc thủ công.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ghi chép trong quá trình xây dựng Thêm các ghi chú ngắn trong các workflow của bạn để giải thích chức năng của từng phần. Bản thân bạn trong tương lai — và đồng nghiệp của bạn — sẽ cảm ơn bạn khi cần khắc phục sự cố hoặc cập nhật.

13. Mẫu quy trình quản lý blog ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý tác giả, trình chỉnh sửa và thời hạn trong một nơi duy nhất với mẫu quy trình làm việc Quản lý Blog ClickUp được thiết kế dành cho các nhóm nội dung.

Mẫu quy trình làm việc Quản lý Blog cung cấp cho bạn một không gian làm việc tập trung và tự động hóa, nơi mỗi bài viết được chuyển từ giai đoạn ý tưởng đến xuất bản thông qua một quy trình làm việc rõ ràng.

Bạn sẽ có một biểu mẫu yêu cầu tích hợp sẵn để ghi lại các ý tưởng bài viết mới theo định dạng có cấu trúc. Mỗi bài nộp/gửi sẽ trở thành một công việc mới. Sau khi được phê duyệt, việc thực hiện có thể được giao cho các nhà văn và nhà thiết kế, kèm theo các chi tiết như tiêu đề bài viết, tác giả, ngày đáo hạn, tài nguyên cần thiết, ngày đăng, kênh, v.v.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng Chế độ xem Lịch để cài đặt ngày đăng và xem trước các bài đăng sắp tới.

Chuyển sang Dòng thời gian và Chế độ xem Gantt để xem các mối quan hệ phụ thuộc và sự trùng lặp trong lịch trình đăng tải.

Di chuyển các công việc qua các giai đoạn workflow khi tiến độ công việc tăng dần từ bản nháp, xem xét, thiết kế, lên lịch và xuất bản trên chế độ xem Bảng.

✅ Phù hợp cho: Các agency hoặc nhóm sáng tạo nội bộ đăng tải blog cho nhiều thương hiệu hoặc luồng nội dung khác nhau.

📚 Xem thêm: Các ví dụ về AI Agents mạnh mẽ đang thay đổi các ngành công nghiệp.

Tiết kiệm thời gian và mở rộng quy mô nhanh hơn với ClickUp

Mỗi quy trình làm việc chỉ mạnh mẽ như hệ thống hỗ trợ phía sau nó. Các mẫu quy trình làm việc n8n giúp tự động hóa trở nên dễ dàng cho các nhóm bằng cách kết nối các công cụ và loại bỏ các công việc thủ công.

Nhưng nếu bạn muốn biến các quy trình làm việc thủ công thành hệ thống tự động, bạn cần ClickUp.

Các mẫu workflow của ClickUp mang lại cho nhóm sự cân bằng giữa kiểm soát và tiến độ, giúp bạn thiết kế các hệ thống phát triển cùng với công việc thay vì làm chậm tiến độ.

Đăng ký miễn phí trên ClickUp và bắt đầu tìm kiếm các thiết lập sẵn sàng sử dụng cho marketing, kỹ thuật, vận hành và nhiều lĩnh vực khác.