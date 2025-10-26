Danh sách Khách hàng Lý tưởng: Xây dựng và duy trì cơ sở khách hàng tốt nhất của bạn

Mối quan hệ con người là điều làm cho cuộc sống có ý nghĩa và góp phần vào thành công tổng thể của bạn. Bạn bè, gia đình và đồng nghiệp: chúng ta trân trọng những mối quan hệ này và nỗ lực để vun đắp chúng. Tuy nhiên, trong kinh doanh, chúng ta thường bỏ qua một mối quan hệ trực tiếp góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp: mối quan hệ với khách hàng của bạn.

Dễ dàng cho rằng người dùng sẽ phản hồi nếu có vấn đề, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. 56% người tiêu dùng im lặng rời đi sau một trải nghiệm tồi tệ mà không nói một lời. Đối với bất kỳ kinh doanh nào, đó là một tổn thất mà bạn có thể không nhận ra.

Thường thì không phải sản phẩm khiến khách hàng rời đi, mà là cách họ được đối xử và hỗ trợ. Đó là lý do tại sao việc có một danh sách khách hàng lý tưởng rõ ràng và chu đáo có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bản danh sách khách hàng thực sự là gì, điều gì làm nên một bản danh sách lý tưởng, và cách tạo ra bản mô tả khách hàng lý tưởng có thể giúp bạn kết nối với những người phù hợp, chăm sóc họ tốt và xây dựng mối quan hệ bền vững hỗ trợ cho kinh doanh của bạn trong nhiều năm tới.

Mẫu Nhân vật Người dùng ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một tài liệu tham khảo rõ ràng và chia sẻ để luôn đồng nhất với đối tượng khách hàng của bạn và những giá trị mà họ coi trọng nhất. Bằng cách đặt một gương mặt thực sự cho những người mà bạn phục vụ, việc hiểu rõ nhu cầu, sở thích và mục tiêu của họ trở nên dễ dàng hơn.

Danh sách Khách hàng Lý tưởng là gì (và tại sao nó quan trọng)?

*danh sách khách hàng hình đại diện lý tưởng là một danh sách được lựa chọn kỹ lưỡng gồm những khách hàng thực sự phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Đây là những cá nhân hoặc tổ chức có mục tiêu trùng khớp với mục tiêu của bạn, chia sẻ giá trị của bạn và mang lại loại công việc hỗ trợ lợi nhuận của bạn

Nhưng tại sao điều này lại quan trọng? Công việc với những khách hàng phù hợp có nghĩa là các dự án diễn ra suôn sẻ hơn, ít hiểu lầm hơn và mối quan hệ với khách hàng được củng cố mạnh mẽ hơn.

Dịch thô: Danh sách khách hàng lý tưởng có thể giúp bạn tập trung vào công việc mình yêu thích, thay vì phải giải quyết những vấn đề cấp bách.

Các doanh nghiệp đã đầu tư nhiều nỗ lực vào việc phân bổ tài nguyên và các biện pháp tiết kiệm thời gian. Một nghiên cứu gần đây cho thấy các tổ chức sử dụng phân bổ dựa trên dữ liệu đã giảm 35% các quy trình thủ công.

Một danh sách khách hàng tập trung vào khách hàng lý tưởng của bạn hoạt động tương tự, cho phép bạn tập trung vào những khách hàng mang lại giá trị cao nhất.

🧠 Bạn có biết: Ai cũng ghét phải chờ đợi trên điện thoại. Vào đầu năm 2024, Google đã bắt đầu thử nghiệm một tính năng thay đổi cách chúng ta liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Thay vì phải ngồi chờ trên điện thoại, Google sẽ gọi đến, chờ hộ bạn và sau đó gọi lại khi nhân viên hỗ trợ sẵn sàng. Bạn sẽ nhận được thông báo qua văn bản và thậm chí có thể xem ước lượng thời gian chờ

Tại sao bạn cần danh sách khách hàng lý tưởng?

Kinh doanh một doanh nghiệp mà không biết chính xác đối tượng công việc nào phù hợp nhất với bạn có thể giống như cố gắng giữ nước trong tay.

Danh sách khách hàng lý tưởng mang lại sự rõ ràng cho bạn. Nó giúp bạn nhận ra những mối quan hệ nào xứng đáng được đầu tư nhiều thời gian hơn, những mối quan hệ nào phù hợp với mục tiêu của bạn và tiềm năng phát triển thực sự nằm ở đâu. Dưới đây là cách thực hiện:

Giúp bạn xác định khách hàng lý tưởng của mình để tập trung vào những cơ hội phù hợp

Cải thiện quy trình làm việc bằng cách giảm thời gian dành cho các dự án không phù hợp

Tăng cường mối quan hệ với khách hàng bằng cách giải quyết chính xác các vấn đề mà khách hàng lý tưởng của bạn đang gặp phải

Hỗ trợ sự phát triển bền vững bằng cách tập trung vào các khách hàng tiềm năng mang lại giá trị lâu dài

Giúp các nỗ lực tiếp thị của bạn trở nên tập trung và hiệu quả hơn đối với đối tượng mục tiêu của bạn

📮 ClickUp Insight: Các nhóm gặp khó khăn thường phải chuyển đổi giữa 15 công cụ trở lên, trong khi những nhóm hiệu quả nhất chỉ sử dụng 9 công cụ hoặc ít hơn. Nhưng nếu bạn có thể tập trung tất cả vào một nơi duy nhất thì sao? ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp các tác vụ, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Nó phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc luôn hiển thị và giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI lo phần còn lại.

Cách xây dựng danh sách khách hàng sinh lời (Bước bằng bước)

Mối quan hệ với khách hàng cũng giống như bất kỳ mối quan hệ con người nào khác, và việc hiểu rõ nhu cầu của họ là điều thiết yếu. Chúng không thể phát triển trong một đêm. Chúng cần sự quan tâm, niềm tin và nỗ lực liên tục để phát triển. Bởi vì cuối cùng, điều bạn đang tìm kiếm là sự phát triển bền vững.

Một danh sách khách hàng được lập kế hoạch kỹ lưỡng sẽ giúp bạn đạt được điều này. Hãy cùng tìm hiểu các bước cần thiết để tạo ra một danh sách khách hàng thực sự mang lại lợi nhuận.

1. Làm thế nào để xác định hồ sơ khách hàng lý tưởng?

Hồ sơ khách hàng lý tưởng là hình ảnh rõ ràng về loại người hoặc doanh nghiệp mà bạn hợp tác trong công việc tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ rằng danh sách này chỉ liên quan đến những người có khả năng chi trả cho dịch vụ của bạn, thì nó còn sâu sắc hơn thế. Đây chính là những người mà bạn sẽ rất vui khi thấy họ xuất hiện trong danh sách khách hàng của mình lần nữa và lần nữa.

họ thực sự đánh giá cao những gì bạn làm, chia sẻ cách công việc của bạn và giúp kinh doanh của bạn phát triển bền vững. Một điểm khởi đầu tốt là bắt đầu với những khách hàng và đối tác hiện tại mà bạn thích làm việc cùng. *

Tìm kiếm những khách hàng khiến dự án diễn ra suôn sẻ, mang lại năng lượng cho bạn thay vì làm bạn mệt mỏi, và nhận ra giá trị trong những gì bạn cung cấp. Trong ClickUp, bạn có thể cài đặt danh sách khách hàng và sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh để ghi chú các thông tin như kích thước công ty, địa điểm hoặc cách họ thích giao tiếp. Sớm thôi, bạn sẽ nhận ra các mẫu hình xuất hiện, và những mẫu hình đó sẽ cho bạn biết ai thực sự là khách hàng phù hợp của bạn.

Ngay lập tức xem ai phù hợp với hồ sơ khách hàng lý tưởng của bạn bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp

Nó cũng giúp bạn nhìn nhận thế giới của họ từ góc độ của họ. Những khó khăn hàng ngày của họ là gì? Những mục tiêu mà họ quan tâm nhất là gì?

Nếu bạn là một công ty marketing, những khách hàng tốt nhất của bạn là những người cần hỗ trợ chiến dịch dài hạn thay vì các dự án đơn lẻ. Trong chế độ xem bảng của ClickUp, bạn có thể phân nhóm khách hàng theo loại công việc bạn thực hiện cho họ và xem nhóm nào có kết quả tốt nhất và mối quan hệ lâu dài nhất.

Sắp xếp và phân loại khách hàng theo loại dự án và giá trị trọn đời thông qua chế độ xem bảng của ClickUp

📌 Ví dụ: Một công ty tiếp thị kỹ thuật số quy mô nhỏ có thể xác định hai nhóm khách hàng lý tưởng riêng biệt trong hồ sơ khách hàng mục tiêu của mình. Đối tượng đầu tiên có thể là các doanh nghiệp thương mại điện tử nhỏ cần hỗ trợ cải thiện khả năng hiển thị trực tuyến và triển khai các chiến dịch quảng cáo mục tiêu. Họ xem các ý tưởng sáng tạo là giá trị và sẵn sàng đầu tư vào các mối quan hệ hợp tác lâu dài Nhóm thứ hai có thể là các công ty dịch vụ chuyên nghiệp quy mô trung bình đang tìm kiếm việc tạo/lập nội dung đều đặn và quản lý mạng xã hội để tiếp cận đối tượng mục tiêu của họ . Họ ưa chuộng các quy trình làm việc có cấu trúc và kết quả có thể đo lường được Mặc dù cả hai loại khách hàng đều phù hợp, nhưng các phương pháp bạn sử dụng để phục vụ họ sẽ khác biệt đáng kể.

2. Đánh giá cơ sở khách hàng hiện tại của bạn

Khách hàng hiện tại của bạn chứa đựng những thông tin quý giá về loại người và doanh nghiệp mang lại giá trị và năng lượng lớn nhất cho công việc của bạn. Vì vậy, trước khi có thể phát triển danh sách khách hàng lý tưởng, bạn cần xem xét kỹ lưỡng những khách hàng đang hài lòng, mang lại lợi nhuận và dễ hợp tác.

Bắt đầu bằng cách nhận ra những khách hàng nào giúp bạn phát huy tốt nhất khả năng trong công việc. Những khách hàng nào mang lại niềm vui khi làm việc cùng? Ai giao tiếp cởi mở, thanh toán đúng hạn và khiến bạn cảm thấy được tin tưởng? Đây chính là những mối quan hệ đáng để bảo vệ và học hỏi.

Còn nhiều điều nữa. Khi đánh giá cơ sở khách hàng của mình, hãy chú ý đến: Khách hàng mang lại lợi nhuận ổn định, bền vững mà không làm cạn kiệt nguồn lực của bạn

Các đặc điểm chia sẻ như ngành nghề, kích thước hoặc phong cách công việc

Khách hàng tin tưởng bạn đủ để giới thiệu cho người khác

Những vấn đề bạn đã giải quyết thành công nhất

Mối quan hệ mượt mà, hợp tác và tôn trọng

Độ tin cậy trong thanh toán và cam kết đối với công việc liên tục

Khách hàng có giá trị phù hợp với giá trị của bạn và hỗ trợ mục tiêu dài hạn của bạn

Hơn nữa, ClickUp Automations có thể tự động hóa các bước nhỏ, lặp đi lặp lại, giúp bạn có thêm thời gian cho công việc có ý nghĩa. Bạn có thể cài đặt chúng để giao công việc cho đúng người khi trạng thái công việc thay đổi, di chuyển công việc vào đúng thư mục hoặc gửi lời nhắc nhở nhẹ nhàng khi hạn chót đang đến gần.

Di chuyển mượt mà mà không cần phải theo dõi từng chi tiết nhờ ClickUp Tự động hóa

Đối với việc đánh giá khách hàng, các công cụ này cũng có thể giúp bạn ghi chép những điều quan trọng nhất. Bạn có thể thẻ các công việc mới cho khách hàng có giá trị là “VIP”, nhận thông báo nhắc nhở để liên hệ lại với người đã giới thiệu khách hàng cho bạn, hoặc nhận cảnh báo khi dự án đạt được cột mốc quan trọng.

📖 Xem thêm: Ví dụ về phân khúc khách hàng + Cách phân khúc

3. Đặt tiêu chí lựa chọn

Khi bạn đã xác định được loại khách hàng mà bạn mong muốn công việc, bước tiếp theo là quyết định cách đánh giá xem một khách hàng tiềm năng mới có phù hợp với tiêu chí đó hay không. Đây chính là lúc các tiêu chí đánh giá được đưa vào xem xét trên một bảng.

Hãy suy nghĩ về những yếu tố quan trọng nhất đối với bạn. Đó có thể là phạm vi ngân sách, ngành nghề công việc, kích thước công ty của họ hoặc tốc độ họ cần dịch vụ của bạn. Bạn cũng có thể xem xét các yếu tố mềm như khả năng giao tiếp của họ hoặc liệu họ có chia sẻ tầm nhìn dài hạn của bạn hay không.

ClickUp Tài liệu có thể là một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để giữ cho quy trình đánh giá của bạn rõ ràng và dễ dàng cho mọi người theo dõi.

Thay vì dựa vào những ghi chú rời rạc hoặc trí nhớ, bạn có thể duy trì một tài liệu sống động liệt kê hồ sơ khách hàng lý tưởng của mình và các tiêu chí cụ thể mà bạn sử dụng để quyết định liệu một khách hàng tiềm năng có phù hợp hay không.

Cung cấp cho nhóm của bạn một điểm tham khảo dễ dàng để duy trì quy trình đánh giá khách hàng nhất quán với sự hỗ trợ của ClickUp Tài liệu

Vì tài liệu là công cụ hợp tác, nhóm của bạn có thể chia sẻ ý tưởng, thêm nhận xét và hoàn thiện danh sách theo thời gian để nó luôn phản ánh kinh doanh khi nó phát triển. Bạn thậm chí có thể tạo mẫu danh sách kiểm tra bên trong tài liệu và sử dụng nó cho mỗi khách hàng tiềm năng mới, đảm bảo luôn đặt cùng một câu hỏi và tìm kiếm cùng một dấu hiệu mỗi lần.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm trường "cảm giác trực giác" hoặc "điểm phù hợp" bên cạnh các tiêu chí đo lường được. Đôi khi, những khách hàng mang lại nhiều giá trị nhất không chỉ là những người đáp ứng các tiêu chí rõ ràng mà còn là những người bạn thực sự thích công việc.

💜 Mẹo hữu ích: Xây dựng và duy trì danh sách khách hàng tốt nhất đòi hỏi sự tổ chức, phản hồi nhanh chóng và chủ động. Đó chính là lúc ClickUp Brain MAX phát huy tác dụng—ứng dụng AI toàn diện được thiết kế để giúp bạn quản lý danh sách khách hàng một cách dễ dàng: *tìm kiếm thông tin khách hàng ngay lập tức: Không còn phải lục lọi qua hàng loạt thư mục hay ứng dụng. Với ClickUp Brain MAX, bạn có thể tìm kiếm trên ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint và tất cả các nền tảng kết nối (cùng với web) để nhanh chóng tìm thấy các tệp tin, hợp đồng, ghi chú và thông tin liên lạc của khách hàng

Tất cả công cụ AI của bạn trong một nơi : ClickUp Brain MAX kết hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT, Claude và Gemini, cung cấp hỗ trợ có ngữ cảnh, sẵn sàng cho doanh nghiệp cho mọi khía cạnh của quản lý khách hàng

Sử dụng năng suất không cần dùng tay: Talk to Text *để cập nhật hồ sơ khách hàng, ghi chú cuộc họp hoặc giao công việc theo dõi—hoàn toàn không cần dùng tay, bất cứ nơi đâu bạn đang ở Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói của bạn để hoàn thành công việc, tạo tài liệu, giao công việc cho các thành viên trong nhóm và nhiều hơn nữa với ClickUp Brain MAX. Xem video này để biết thêm chi tiết:

4. Sắp xếp và ghi chép danh sách khách hàng của bạn

Sau khi xác định được những khách hàng nào nên có trong danh sách khách hàng lý tưởng của bạn, bước tiếp theo là tổ chức danh sách đó sao cho dễ dàng tìm kiếm thông tin, theo dõi tiến độ và chia sẻ cập nhật với nhóm của bạn.

Các nhóm CRM sử dụng ClickUp có thể cài đặt không gian quản lý khách hàng trong ClickUp, với một thư mục cho mỗi giai đoạn của hành trình khách hàng - từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng hoạt động và đối tác lâu dài.

Nâng tầm quản lý khách hàng với ClickUp CRM

Trong các thư mục đó, chế độ xem danh sách cho phép bạn xem tất cả khách hàng của mình chỉ trong nháy mắt, cùng với các chi tiết như trạng thái dự án, liên hệ chính và các bước tiếp theo.

Ví dụ: Một công ty tiếp thị có thể lọc danh sách của mình để chỉ hiển thị các khách hàng "VIP" có chiến dịch đang hoạt động trong tháng này.

Để đang theo dõi hiệu suất, bảng điều khiển ClickUp cung cấp chế độ xem tổng quan về các chỉ số như giá trị trọn đời của khách hàng, kích thước giao dịch hoặc tỷ lệ giữ chân khách hàng. Một công ty tư vấn có thể sử dụng điều này để xác định khách hàng nào mang lại doanh thu cao nhất và tập trung nỗ lực xây dựng mối quan hệ ở đâu.

Giữ danh sách khách hàng của bạn luôn cập nhật và truy cập được trong thời gian thực thông qua Bảng điều khiển ClickUp

📖 Xem thêm: Tạo nhân vật người dùng hiệu quả cho các hoạt động tiếp cận mục tiêu

5. Lập kế hoạch phát triển dựa trên danh sách khách hàng

Khi bạn đã xác định được những ai nên có trong danh sách khách hàng lý tưởng của mình, nó sẽ hướng dẫn mọi bước đi của bạn hướng tới sự phát triển. Thay vì đuổi theo mọi cơ hội, bạn có thể tập trung vào việc củng cố mối quan hệ với những cá nhân và doanh nghiệp đã nhận ra giá trị trong công việc của bạn.

Dưới đây là một số gợi ý hữu ích để lập kế hoạch phát triển dựa trên danh sách khách hàng của bạn:

✅ Dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe những khách hàng tốt nhất của bạn và hiểu rõ những gì họ cần tiếp theo

✅ Tìm cách mang lại giá trị mới cho các mối quan hệ hiện có trước khi tìm kiếm các mối quan hệ mới

✅ Đang theo dõi những khách hàng nào đang giúp kinh doanh của bạn phát triển bền vững nhất

✅ Tạo nội dung, ưu đãi hoặc dịch vụ phù hợp với nhu cầu và sở thích chia sẻ của danh sách khách hàng mục tiêu của bạn

📖 Xem thêm: Cách thực hiện phân tích hành vi tùy chỉnh

Mặc dù có nhiều công cụ hỗ trợ quản lý khách hàng, việc chuyển đổi giữa chúng thường dẫn đến tình trạng công việc lan man — các công việc bị phân tán, mất bối cảnh và bỏ lỡ các bước theo dõi.

Việc xây dựng và chăm sóc danh sách khách hàng lý tưởng của bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn có thiết lập phù hợp hỗ trợ bên cạnh.

Dưới đây là một số phần mềm quản lý khách hàng mà bạn có thể xem xét để làm công việc hiệu quả.

1. ClickUp: Tập trung thông tin khách hàng, công việc và hợp đồng trong một không gian làm việc duy nhất

Giữ tất cả ghi chú cuộc họp, phản hồi và tin nhắn tại một nơi duy nhất với ClickUp

Điều khiến ClickUp khác biệt so với hầu hết các công cụ khác là cách nó tập trung tất cả những gì bạn cần cho công việc với khách hàng vào một nơi duy nhất. Nó loại bỏ tình trạng phân tán công việc.

Vì vậy, bạn không cần phải chuyển đổi giữa một hệ thống CRM để quản lý thông tin liên hệ, một ổ đĩa chia sẻ để lưu trữ hợp đồng và một công cụ quản lý dự án để theo dõi công việc. Trong ClickUp, con người, công việc và tài liệu đều được tích hợp chung, giúp mọi thứ không bị thất lạc và mọi người đều biết chính xác nơi cần tìm.

📖 Xem thêm: Chiến lược thu hút khách hàng để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh

Cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung với các trường tùy chỉnh ClickUp và tài liệu

Kết nối ngữ cảnh với mọi công việc mới của khách hàng bằng ClickUp Tài liệu

Hãy tưởng tượng bạn mở một không gian trong ClickUp có tên “Khách hàng”. Bên trong, mỗi khách hàng có một tác vụ riêng – một trung tâm nhỏ gọn với thông tin về ngành nghề, ngân sách và cách thức liên lạc ưa thích của họ được lưu trữ trong các Trường Tùy Chỉnh của ClickUp.

Hợp đồng cũng được đính kèm ngay tại đó, cùng với ghi chú và thông tin từ cuộc họp gần nhất, được ghi chép và lưu trữ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với một công ty marketing, điều này có thể có nghĩa là tất cả các bản tóm tắt chiến dịch, hóa đơn và bản thiết kế đều được lưu trữ trong một công việc duy nhất, giúp bạn không bao giờ phải lục lọi email cũ để tìm kiếm chúng.

Khi có khách hàng tiềm năng mới, bạn liên kết họ với một tài liệu ClickUp mô tả các tiêu chí đánh giá khách hàng của bạn. Khi tìm hiểu về họ, bạn đánh dấu các ô trong mẫu onboarding của mình. Đây là cách các nhóm loại bỏ sự hỗn loạn của việc làm việc phân tán: nơi bối cảnh, công cụ và dữ liệu khách hàng quan trọng đều nằm rải rác trong các chủ đề email, danh bạ điện thoại, trò chuyện và cơ sở dữ liệu khác nhau

📖 Xem thêm: ICP cho Bán hàng: Cách xác định và đặt mục tiêu để tăng tỷ lệ chuyển đổi

Đang theo dõi và nâng cao hiệu quả giao tiếp với ClickUp Tự động hóa và Bảng điều khiển

Nếu hợp đồng được ký kết, ClickUp Automations có thể tự động chuyển họ vào danh sách “Khách hàng Hoạt động”, thông báo cho quản lý tài khoản và khởi động các công việc dự án đầu tiên. Không cần phải vội vàng nhớ xem ai cần làm việc gì.

Nếu bạn muốn tận dụng tối đa các tính năng tự động hóa của ClickUp, đây là hướng dẫn nhanh nhưng hiệu quả để tăng cường hiệu suất:

Các cuộc hội thoại và ghi chú cuộc họp cũng có nơi lưu trữ riêng. Hãy tưởng tượng một studio thiết kế lưu trữ tất cả phản hồi của khách hàng trong một tài liệu ClickUp được liên kết với công việc của khách hàng, gắn thẻ đồng nghiệp mỗi khi cần hành động. Cuộn qua công việc đó, bạn sẽ thấy toàn bộ lịch sử ý tưởng, thay đổi và phê duyệt theo thứ tự.

Quản lý khách hàng một cách dễ dàng với ClickUp Brain

ClickUp Brain có thể giống như có một trợ lý thông minh và chu đáo, hiểu rõ danh sách khách hàng của bạn. Bạn có thể hỏi nó những câu như: “Những khách hàng nào có hợp đồng hết hạn trong tháng này?” hoặc “Hiển thị tất cả khách hàng đã giới thiệu người khác trong năm nay,” và nhận câu trả lời ngay lập tức.

Nó thậm chí có thể tóm tắt ghi chú cuộc họp để bạn có thể bước vào cuộc gọi tiếp theo với đầy đủ thông tin. Bằng cách nhận diện các mẫu, phát hiện các dấu hiệu cảnh báo và nhấn mạnh các cơ hội, ClickUp Brain giúp bạn chăm sóc các mối quan hệ tốt nhất và phát triển danh sách khách hàng của mình với sự tự tin.

Phát triển danh sách khách hàng của bạn một cách tự tin bằng cách nhận được câu trả lời ngay lập tức cho các thắc mắc của bạn thông qua ClickUp Brain

📖 Xem thêm: 15 Cách Đã Được Kiểm Chứng Để Quản Lý Nhiều Khách Hàng

2. CRMs: HubSpot, Salesforce và ClickUp để đang theo dõi quy trình bán hàng

qua HubSpot

Việc duy trì danh sách khách hàng lý tưởng của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều khi bạn có những công cụ phù hợp bên cạnh.

HubSpot, ví dụ, cung cấp cho bạn một không gian rõ ràng và gọn gàng nơi tất cả thông tin khách hàng của bạn được lưu trữ cùng nhau. Bạn có thể xem thông tin liên hệ, các cuộc hội thoại trước đây và các công việc sắp tới trong một nơi duy nhất. Nó cũng giúp bạn nhớ những điều nhỏ nhặt khiến khách hàng cảm thấy được giá trị, như kiểm tra sau một cột mốc quan trọng hoặc gửi một lời cảm ơn.

Salesforce cung cấp sự hỗ trợ tương tự nhưng với sự tập trung đặc biệt vào kết nối. Nó tập hợp tất cả các tương tác của bạn vào một chế độ xem duy nhất, giúp bạn hiểu rõ toàn bộ câu chuyện của mỗi mối quan hệ. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh cách tiếp cận, xác định cơ hội để hỗ trợ và đảm bảo rằng không ai cảm thấy bị bỏ quên.

🎥 Xem: Cách sử dụng ClickUp như một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

📖 Xem thêm: Các ví dụ về phần mềm CRM tốt nhất và các trường hợp sử dụng để tăng năng suất

Xác định những khách hàng mang lại lợi nhuận cao nhất và những khách hàng cần được quan tâm nhiều hơn thông qua Bảng điều khiển ClickUp

Theo thời gian, danh sách khách hàng của bạn sẽ trở thành hơn cả một danh sách. Với bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể nhận ra các xu hướng - ngành nào mang lại giá trị cao nhất, khách hàng nào giới thiệu người khác, và các hợp đồng sắp hết hạn. Hợp đồng được lưu trữ an toàn, với các nhắc nhở được cài đặt, giúp bạn có thời gian chuẩn bị trước khi chúng hết hạn.

📌 Ví dụ: Một công ty thiết kế nhỏ có thể sử dụng bảng điều khiển ClickUp để phát hiện ra rằng các khách hàng lâu năm nhất của họ đến từ ngành dịch vụ khách sạn. Kết quả? Tập trung lại nỗ lực tiếp cận các doanh nghiệp tương tự và tăng đáng kể số lượng giới thiệu từ chính quý tiếp theo.

Bạn cũng có thể thử các công cụ như Usermaven và Contentsquare , giúp bạn hiểu rõ hơn về trải nghiệm của khách hàng. Chúng giúp bạn nắm bắt những điều khiến họ hài lòng, những điều khiến họ bực bội và những điểm mà sự tương tác giảm sút. Với các tính năng như bản đồ hành trình và phân tích giữ chân khách hàng, bạn có thể thấy chính xác những yếu tố giúp khách hàng ở lại và những yếu tố có thể khiến họ rời đi.

📖 Xem thêm: Chiến lược quản lý tùy chỉnh khách hàng

Mẫu Danh sách Khách hàng Lý tưởng

*Ba trong bốn người tiêu dùng cho biết một trải nghiệm tồi tệ với một kinh doanh có thể làm hỏng cả ngày của họ. Khi nhiều thứ phụ thuộc vào cách bạn làm cho khách hàng cảm thấy, việc có một mẫu tốt để đảm bảo tính nhất quán là rất hữu ích.

Dưới đây là bốn cách mà mẫu danh sách khách hàng lý tưởng có thể giúp bạn duy trì mọi tương tác một cách suôn sẻ, có tổ chức và xứng đáng với những khách hàng tốt nhất của bạn.

1. Mẫu Nhân vật Người dùng của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu Mẫu Nhân Vật Người Dùng của ClickUp để có một tài liệu tham khảo chi tiết, chia sẻ cho toàn nhóm, giúp mọi người luôn đồng bộ và thống nhất

Hiểu rõ khách hàng là bước đầu tiên để xây dựng mối quan hệ bền vững, và mẫu User Persona của ClickUp giúp việc này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nó giúp bạn hình dung rõ ràng về những người mà bạn phục vụ, từ đó có thể thực sự hiểu rõ nhu cầu, sở thích và mục tiêu của họ.

Dưới đây là cách bạn có thể tránh phỏng đoán với sự trợ giúp của mẫu nhân vật người dùng này:

Thu thập thông tin có giá trị về khách hàng của bạn và những điều quan trọng đối với họ

Hình dung cách mỗi loại khách hàng trải nghiệm kinh doanh của bạn

Tập trung vào những gì sẽ mang lại tác động lớn nhất cho họ

Cung cấp cho nhóm của bạn một sự hiểu biết chung chia sẻ giúp mọi người cùng thực hiện công việc hướng tới cùng một tầm nhìn

2. Mẫu CRM của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giúp bạn tiếp tục cuộc hội thoại từ nơi đã dừng lại bằng cách sử dụng mẫu CRM của ClickUp

Mối quan hệ khách hàng bền vững không phải là điều tình cờ. Chúng phát triển khi bạn chú ý, theo dõi và ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng. Mẫu CRM của ClickUp giúp bạn thực hiện tất cả những việc cần làm đó một cách dễ dàng trong một nền tảng duy nhất.

Dưới đây là cách mẫu CRM này giúp bạn duy trì kết nối và tổ chức công việc:

Mọi khách hàng tiềm năng và cơ hội đang được theo dõi khi chúng di chuyển qua quy trình bán hàng của bạn

Lưu trữ tất cả thông tin liên hệ một cách gọn gàng trong một không gian trung tâm duy nhất

Ưu tiên các công việc dựa trên giai đoạn mà mỗi khách hàng đang ở trong hành trình của họ

Sử dụng thông tin từ dữ liệu của bạn để xác định các lĩnh vực có thể phát triển và cải thiện

📖 Xem thêm: Nắm vững Marketing ICP

Tải miễn phí mẫu Cho khách hàng thấy rằng tiếng nói của họ quan trọng và bạn sẵn sàng lắng nghe bằng cách sử dụng Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng tùy chỉnh của ClickUp

Giữ kết nối với khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng niềm tin. Một biểu mẫu liên hệ giúp họ dễ dàng chia sẻ phản hồi, đặt câu hỏi hoặc nêu lên mối quan tâm mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng tùy chỉnh của ClickUp cung cấp cho bạn một cách đơn giản để:

Đang theo dõi các yêu cầu để chúng không bị bỏ sót

Thu thập thông tin hữu ích cho nghiên cứu, khảo sát hoặc cải thiện dịch vụ của bạn

Lưu trữ thông tin liên hệ để sử dụng cho các hoạt động theo dõi sau này hoặc các chiến dịch tiếp thị

👀 Thông tin thú vị: Một ví dụ đáng yêu đến từ thương hiệu quần áo trẻ em nhỏ Francis Henri, do Katherine Oyer thành lập. Cô muốn mỗi đơn đặt hàng đều mang cảm giác như một món quà cá nhân, đặc biệt là trong những ngày đầu tiên sau khi em bé chào đời. Vậy nên, từ năm 2023, cô bắt đầu đính kèm những lá thư cảm ơn viết tay vào mỗi gói hàng. Những lá thư này là một khoảnh khắc kết nối nhỏ bé, thể hiện thông điệp: “Tôi thấy bạn và tôi quan tâm đến bạn.” Đối với nhiều khách hàng, hành động đơn giản đó đã biến một giao dịch mua hàng thành một trải nghiệm chân thành mà họ nhớ mãi và chia sẻ với người khác.

Cách duy trì và hoàn thiện danh sách khách hàng lý tưởng của bạn

Giữ cho danh sách khách hàng của bạn luôn khỏe mạnh nghĩa là thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh khi cần thiết và tập trung vào những khách hàng phù hợp nhất với kinh doanh của bạn.

Dưới đây là một số cách thực tế để việc cần làm đó:

Kiểm tra danh sách khách hàng của bạn mỗi vài tháng, xem xét cả khách hàng hiện tại và khách hàng cũ, để xác định những mối quan hệ nào đang hoạt động tốt và những mối quan hệ nào có thể cần điều chỉnh

Hỏi ý kiến phản hồi từ các khách hàng tin cậy về cách bạn có thể phục vụ họ tốt hơn và sử dụng phản hồi của họ để cải thiện phương pháp tiếp cận của mình

Đang theo dõi các chỉ số khóa như công việc lặp lại, giới thiệu khách hàng và mức độ hài lòng của dự án để đưa ra quyết định

Cập nhật hồ sơ khách hàng lý tưởng của bạn khi điều kiện thị trường hoặc nhu cầu của khách hàng thay đổi

Chia sẻ các cập nhật, ý tưởng hoặc tài nguyên liên quan để duy trì mối quan hệ mạnh mẽ theo thời gian

📖 Xem thêm: Mẫu hồ sơ khách hàng tùy chỉnh cho nhóm bán hàng và tiếp thị

Danh sách Khách hàng Lý tưởng: Các yếu tố về kích thước và đa dạng

Khi xây dựng danh sách khách hàng lý tưởng, không chỉ quan trọng về số khách hàng mà còn về sự kết hợp phù hợp. Sự cân bằng hợp lý giữa kích thước và đa dạng giúp bảo vệ kinh doanh, duy trì chất lượng và củng cố mối quan hệ.

Dưới đây là một số ý tưởng thực tiễn để hướng dẫn cách tiếp cận của bạn:

Các công ty nhỏ có từ 11 đến 50 nhóm thường quản lý từ 11 đến 40 khách hàng theo hợp đồng dài hạn, cộng với một số khách hàng theo dự án. Sự cân bằng này giúp họ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chất lượng cho từng khách hàng

Các doanh nghiệp nhỏ thường phát triển mạnh mẽ chỉ với 2 đến 5 khách hàng lý tưởng, cho phép tập trung vào sự chăm sóc cá nhân hóa và xây dựng kết nối sâu sắc hơn

Một danh sách khách hàng đa dạng về ngành nghề, kích thước hoặc nhu cầu có thể bảo vệ kinh doanh của bạn nếu một ngành nào đó gặp khó khăn

Chất lượng phù hợp quan trọng hơn số lượng. Những khách hàng có giá trị, phong cách công việc và mục tiêu phù hợp với bạn thường mang lại nhiều giá trị nhất khi phục vụ

Khi phục vụ nhiều loại khách hàng khác nhau, hãy xác định các chủ đề chung như giá trị chia sẻ hoặc thách thức chung, để dịch vụ và giao tiếp của bạn trở nên thống nhất

📖 Xem thêm: Các bước onboarding khách hàng giúp giảm tỷ lệ churn

Ví dụ về Danh sách Khách hàng Lý tưởng trong các ngành nghề khác nhau

Việc tìm kiếm sự kết hợp phù hợp giữa các khách hàng không phải là vấn đề may rủi mà là sự lựa chọn. Không tin chúng tôi?

Dưới đây là một số ví dụ gần đây về cách các công ty trong các ngành khác nhau đã chủ động xây dựng danh sách khách hàng của mình và đạt được kết quả ấn tượng.

1. SmarTrade (Nhà cung cấp dịch vụ B2B): SmarTrade đã định nghĩa lại hồ sơ khách hàng lý tưởng của mình và triển khai chiến dịch tiếp cận trên LinkedIn tại Colombia và Brazil. Chiến dịch đầu tiên được tùy chỉnh này đã mang lại tăng trưởng 33% doanh số, khoảng 7 đến 12 cuộc họp chất lượng mỗi tháng và khoảng 2 đến 3 khách hàng mới trả phí mỗi tháng. Họ cũng cải thiện tỷ lệ qualifcation khách hàng tiềm năng lên 6%.

2. Loom (SaaS / Công nghệ): Loom đã sử dụng tiếp thị dựa trên tài khoản (Account-Based Marketing) trên LinkedIn để tạo quảng cáo và trang được cá nhân hóa theo logo và thông điệp của công ty. Kết quả là mức độ tương tác ấn tượng, với tỷ lệ nhấp chuột (click-through rate) từ 2% đến 3,5% — cao hơn mức trung bình cho quảng cáo B2B — và chi phí mỗi nhấp chuột (cost-per-click) từ $4 đến $10.

3. Contentsquare (Nền tảng Trải nghiệm Kỹ thuật số): Trong công việc hợp tác với danh sách khách hàng bao gồm hơn 30% trong số 100 công ty hàng đầu thế giới theo Fortune Global 100, Contentsquare giúp các thương hiệu như MediaMarkt, Royal Caribbean, Huel và John Lewis sử dụng thông tin dựa trên dữ liệu để định hình chiến lược khách hàng và đảm bảo mỗi khách hàng là sự lựa chọn phù hợp.

📖 Xem thêm: Mẫu danh sách khách hàng miễn phí để đang theo dõi liên hệ

Phát huy tối đa danh sách khách hàng của bạn với ClickUp

Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng lý tưởng là một quá trình con người. Đó là việc tạo ra các quy trình giúp mỗi tương tác trở nên chu đáo và nhất quán.

ClickUp tập hợp tất cả thông tin khách hàng, dự án, giao tiếp và phân tích của bạn vào một nơi duy nhất, đảm bảo không có thông tin nào bị bỏ sót và mỗi mối quan hệ đều nhận được sự quan tâm xứng đáng. Từ việc đang theo dõi các khách hàng quan trọng nhất đến phát hiện cơ hội mới, ClickUp mang lại sự rõ ràng và kiểm soát mà không gây ra sự hỗn loạn.

Đối với chủ doanh nghiệp, dành thời gian thực hiện nghiên cứu thị trường không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về danh sách khách hàng lý tưởng mà còn đảm bảo rằng nỗ lực nghiên cứu thị trường và các dịch vụ kinh doanh của bạn dẫn đến những mối quan hệ mạnh mẽ và sinh lời hơn.

Nếu bạn sẵn sàng đơn giản hóa cách công việc với khách hàng và khiến mỗi khách hàng cảm thấy được trân trọng giá trị, hãy đăng ký ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp

Danh sách khách hàng lý tưởng là danh sách hiện tại của những khách hàng mang lại giá trị lớn nhất cho kinh doanh của bạn và với những người bạn có mối quan hệ công việc mạnh mẽ. ICP (Hình mẫu khách hàng lý tưởng) là mô tả về loại khách hàng mà bạn mong muốn hợp tác trong tương lai. Danh sách là thực tế hiện tại của bạn, còn ICP là hướng dẫn để tìm kiếm thêm những khách hàng phù hợp.

Không có con số kỳ diệu nào. Kích thước danh sách phụ thuộc vào sức chứa của bạn, ngành nghề và mức độ dịch vụ bạn cung cấp. Một số doanh nghiệp phát triển mạnh với một số ít khách hàng có giá trị cao, trong khi những doanh nghiệp khác quản lý danh sách lớn hơn với các dự án nhỏ hơn nhưng thường xuyên hơn. Việc có một danh sách khách hàng mà bạn có thể phục vụ hiệu quả mà không làm quá tải nhóm của mình là điều quan trọng.

Bắt đầu bằng cách phân loại khách hàng dựa trên các đặc điểm chia sẻ như ngành nghề, kích thước dự án, phong cách giao tiếp hoặc lợi nhuận. Sau đó, tìm kiếm các mẫu chung trong các mối quan hệ tốt nhất của bạn. Những khách hàng dễ công việc, thanh toán đúng hạn và mang lại giá trị ổn định sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về những gì cần tìm kiếm trong các mối quan hệ hợp tác tương lai.

Kiểm tra danh sách khách hàng của bạn ít nhất một hoặc hai lần mỗi năm. Nhu cầu của khách hàng thay đổi, và mục tiêu của bạn cũng vậy. Việc kiểm tra định kỳ giúp bạn duy trì danh sách luôn mới mẻ, xác định các mối quan hệ cần được chú ý và tạo không gian cho những cơ hội mới phù hợp hơn với tầm nhìn kinh doanh của bạn.