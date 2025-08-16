Mẫu đối tượng mục tiêu miễn phí để xác định và tinh chỉnh khách hàng lý tưởng của bạn

Bạn biết khoảnh khắc khó xử khi ai đó hỏi: "Vậy, đối tượng mục tiêu của bạn là ai?" và bạn hoảng hốt và thốt ra câu trả lời như: "Ừm... bất kỳ ai muốn trả tiền?" Vâng, đã đến lúc tìm kiếm đối tượng mục tiêu lý tưởng của bạn.

Sự thật là, không biết chính xác bạn đang bán hàng cho ai giống như hét lên trong một căn phòng đông người và hy vọng người phù hợp sẽ trả lời. Spoiler: Họ thường không trả lời. Điều này khiến việc phân tích đối tượng mục tiêu hiệu quả trở nên khó khăn.

Việc xác định khách hàng lý tưởng không chỉ dành cho các thương hiệu lớn. Nó dành cho bất kỳ ai đang cố gắng bán hàng, xây dựng hoặc phát triển doanh nghiệp của mình. Cho dù bạn có một công việc phụ hay một công ty khởi nghiệp đầy đủ quy mô, hướng dẫn này là dành cho bạn.

Chúng tôi đã tổng hợp các mẫu miễn phí, dễ sử dụng để giúp bạn chuyển từ những phỏng đoán mơ hồ ("có lẽ là thế hệ millennial sáng tạo?") sang những hiểu biết thực tế. Chỉ là những công cụ trực tuyến giúp lọc đối tượng tốt hơn, vì cuối cùng, chiến lược bán hàng của bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều đó.

Mẫu đối tượng mục tiêu là gì?

Mẫu đối tượng mục tiêu là các công cụ có cấu trúc được sử dụng để xác định và ghi lại các đặc điểm của khách hàng lý tưởng của bạn. Các mẫu này thường bao gồm các trường cho chi tiết nhân khẩu học (như tuổi, dữ liệu địa điểm, tình trạng hôn nhân, thu nhập, tình trạng kinh tế xã hội), dữ liệu tâm lý (như giá trị, sở thích, và lối sống), hành vi (thói quen mua hàng, hoạt động kỹ thuật số) và điểm yếu hoặc mục tiêu.

Thay vì bắt đầu từ đầu, các mẫu đối tượng mục tiêu cung cấp một khung công tác có thể lặp lại để hướng dẫn nghiên cứu người tiêu dùng, lọc phân khúc đối tượng và giúp tạo ra các nhân vật.

👀 Bạn có biết? 74% các nhà lãnh đạo CX cho rằng cải thiện nội dung và truyền đạt kiến thức cho khách hàng và nhân viên là ưu tiên hàng đầu.

Điều gì tạo nên một mẫu đối tượng mục tiêu tốt?

Nếu bạn nghĩ rằng một mẫu được thiết kế tốt chỉ quan trọng để thu thập dữ liệu, hãy suy nghĩ lại. Mẫu cũng làm rõ bạn đang nói với ai và tại sao khách hàng mục tiêu của bạn nên quan tâm. Một mẫu tốt nên bao gồm:

Cấu trúc rõ ràng : Các phần được sắp xếp theo nhân khẩu học, tâm lý học, hành vi, mục tiêu và điểm yếu

Câu hỏi gợi ý : Những câu hỏi hoặc gợi ý giúp bạn suy nghĩ sâu hơn về các đặc điểm bề ngoài

Tính linh hoạt : Có thể thích ứng với các ngành, mô hình kinh doanh và loại đối tượng khác nhau

Tập trung vào quá trình ra quyết định : Giúp chuyển đổi thông tin chi tiết về khách hàng thành chiến lược tiếp thị, sản phẩm hoặc : Giúp chuyển đổi thông tin chi tiết về khách hàng thành chiến lược tiếp thị, sản phẩm hoặc bán hàng ICP

Tránh thuật ngữ chuyên ngành : Dễ hiểu và sử dụng, ngay cả đối với những người không chuyên về marketing

Không gian để đi sâu : Có không gian để ghi chi tiết, không chỉ là các ô chọn

Hỗ trợ phân khúc: Giúp phân biệt các loại đối tượng hoặc nhân cách người mua khác nhau

15 mẫu đối tượng mục tiêu miễn phí

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với những nhân vật người mua mơ hồ và phỏng đoán, những mẫu miễn phí từ ClickUp, ứng dụng cho mọi công việc, sẽ giúp bạn giữ được sự tỉnh táo.

Được xây dựng để tập trung mọi phần của quy trình truyền thông tiếp thị của bạn, từ nghiên cứu đến thực hiện, ClickUp giúp bạn biến những thông tin chi tiết về đối tượng phân tán thành hình đại diện khách hàng có thể hành động, giúp bạn thu hút khách hàng mới và hướng dẫn chiến lược tiếp thị hiệu quả.

Từ hồ sơ người dùng đến luồng giới thiệu, các mẫu này được thiết kế để giúp bạn tìm kiếm đối tượng mục tiêu nhanh hơn. Sử dụng chúng để phân tích đối tượng hiện tại, khám phá khách hàng tiềm năng và lọc phân khúc đối tượng một cách chiến lược hơn.

1. Mẫu nhân vật người dùng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định đối tượng mục tiêu và khách hàng lý tưởng của bạn với Mẫu nhân cách người dùng ClickUp

Điều gì sẽ xảy ra nếu nhóm của bạn thực sự biết họ đang nói chuyện với ai và không chỉ đoán nhân cách khách hàng lý tưởng (ICP) của bạn là "các bà mẹ am hiểu marketing" hoặc "thế hệ Z am hiểu công nghệ"? Mẫu nhân cách người dùng ClickUp giúp bạn thực hiện điều đó.

Nó giúp bạn tạo hồ sơ đối tượng chi tiết, bao gồm thông tin chi tiết về khách hàng hiện tại. Nó có không gian cho thông tin nhân khẩu học mục tiêu, mục tiêu, sự thất vọng, hành vi mua hàng và hơn thế nữa. Nó gọn gàng, có thể tùy chỉnh và được xây dựng để phát triển cùng với sự hiểu biết của bạn về đối tượng của mình. Xây dựng các nhân vật phong phú, được hỗ trợ bởi nghiên cứu mà nhóm của bạn có thể hành động.

Mẫu này cho phép bạn:

Tạo hồ sơ chi tiết bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh cho dữ liệu nhân khẩu học, mục tiêu và những điểm không hài lòng

Đánh thẻ công việc, epic hoặc tài liệu theo nhân vật để theo dõi tác động

Liên kết từng nhân vật với phản hồi của người dùng, kết quả thử nghiệm và ý tưởng tính năng

Hình dung mức độ liên quan của nhân vật trong các nhóm như sản phẩm, thiết kế và tiếp thị

Sắp xếp các nhân vật theo phân khúc khách hàng , giai đoạn vòng đời hoặc mức độ tương tác

Xuất hoặc chia sẻ hồ sơ cho các bên liên quan bên ngoài

🎯 Lý tưởng cho: Các nhà sáng lập, nhóm sản phẩm và nhà tiếp thị đang xây dựng nhân vật chính từ đầu.

2. Mẫu bảng trắng về nhân cách người dùng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hình dung những thông tin chi tiết quan trọng về nhân cách bằng cách sử dụng Mẫu Bảng trắng Nhân cách Người dùng ClickUp

Mẫu Bảng trắng Nhân cách người dùng ClickUp được thiết kế để brainstorming trực tiếp với nhóm của bạn. Sử dụng mẫu này để phác thảo khách hàng lý tưởng của bạn trong các cuộc họp hoặc hội thảo về chiến lược bán hàng và tiếp thị.

Mẫu này trực quan, tương tác và rất phù hợp cho các phiên làm việc nhóm. Bạn có thể sử dụng mẫu này để khám phá trực quan và cùng nhóm của mình tạo ra các mẫu người dùng.

Sử dụng mẫu này để:

Kéo và thả các yếu tố như ghi chú dính, mũi tên và biểu tượng hình đại diện

Nhóm các đặc điểm hành vi, mức độ thoải mái với công nghệ hoặc thói quen sử dụng sản phẩm

Thêm trích dẫn hoặc ghi chú quan sát trực tiếp vào các ô persona

Mã hóa màu các phần theo cảm xúc, phân tích nhu cầu khách hàng hoặc giai đoạn kênh

Mời các bên liên quan tham gia tạo nội dung chung hoặc bình luận trực tiếp

Phóng to một nhân vật hoặc thu nhỏ để so sánh các loại

🎯 Lý tưởng cho: Hội thảo và phiên chiến lược nhóm tập trung vào phát triển nhân cách.

3. Mẫu tài liệu khám phá khách hàng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Khám phá khách hàng tiềm năng, mục tiêu và kỳ vọng của họ với Mẫu tài liệu khám phá khách hàng của ClickUp

Bạn mệt mỏi với những cuộc họp khởi động khó xử và những chuỗi email dài dằng dặc để cố gắng tìm hiểu khách hàng tiềm năng của bạn thực sự muốn gì? Mẫu tài liệu Khám phá khách hàng của ClickUp giúp giảm thiểu những cuộc theo dõi khó xử và mang lại sự rõ ràng ngay từ đầu.

Nó hướng dẫn bạn đặt những câu hỏi phù hợp để hiểu đối tượng, mục tiêu và điểm khó của khách hàng trước khi bắt đầu công việc.

Sử dụng mẫu này để:

Tải sẵn thông tin về khách hàng, mục tiêu và chi tiết về các bên liên quan

Hướng dẫn phỏng vấn với các phần câu hỏi linh hoạt

Thêm các mục hành động trực tiếp từ tài liệu vào chế độ xem công việc của bạn

Theo dõi các vòng phản hồi, nhật ký quyết định và các yếu tố cản trở

Kết nối tài liệu này với đường ống CRM của bạn để chuyển giao suôn sẻ

Đính kèm các tài sản liên quan như bản trình bày về thương hiệu và báo cáo trước đây

🎯 Lý tưởng cho: Freelancer và các công ty quảng cáo thực hiện các phiên giới thiệu khách hàng hoặc khởi động dự án.

📮 ClickUp Insight: Một chuyên gia trung bình dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc, tức là hơn 120 giờ mỗi năm bị mất để tìm kiếm trong email, chủ đề Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp trong không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Hãy sử dụng ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin chi tiết và câu trả lời ngay lập tức bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp trong vài giây, để bạn có thể ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — đó là hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!

4. Mẫu nghiên cứu thị trường ClickUp

Tải mẫu miễn phí Khám phá các phân khúc thị trường của bạn bằng cách sử dụng Mẫu nghiên cứu thị trường ClickUp

Bạn cần một cách thông minh hơn để sắp xếp tất cả các ghi chú nghiên cứu lộn xộn của mình? Mẫu Nghiên cứu thị trường ClickUp lưu trữ mọi thứ, bao gồm nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, phỏng vấn khách hàng, thông tin chi tiết về xu hướng và hơn thế nữa, tại một nơi gọn gàng.

Mẫu này có cấu trúc đủ rõ ràng để giúp bạn đi đúng hướng nhưng cũng đủ linh hoạt để phù hợp với phong cách làm việc của bạn. Không còn phải lục lọi năm tài liệu và bảy tab để tìm một trích dẫn hoặc số liệu thống kê nữa.

Mẫu này cho phép bạn:

Theo dõi đối thủ cạnh tranh về giá cả, vị trí và thông điệp

Tạo bảng SWOT và PESTLE kết nối với các công việc thực tế

Ghi lại dữ liệu khảo sát, phỏng vấn và thông tin hành vi

Nhúng hình ảnh như biểu đồ, ảnh chụp màn hình và video

Đánh giá cơ hội dựa trên tác động, nỗ lực tiếp thị hoặc mức độ tin cậy

Phân loại thông tin theo khu vực, ngành nghề hoặc nhân khẩu học

🎯 Lý tưởng cho: Các nhóm tiếp thị và nhà sáng lập xác nhận sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường hoặc lập kế hoạch chiến dịch.

👀 Bạn có biết? Spotify đã tạo ra năm nhân vật hư cấu —Nick, Olivia, Shelley, Travis và Cameron—để hiểu rõ hơn về người nghe của họ. Mỗi nhân vật có những tính cách, thói quen và sở thích âm nhạc riêng, từ những bậc cha mẹ đi làm xa đến những người bạn cùng phòng thoải mái. Họ thậm chí còn tạo ra những hình nộm bằng bìa cứng có kích thước như người thật và sử dụng chúng trong các buổi hội thảo của nhóm, như những người thay thế cho người dùng thực tế.

5. Mẫu giai đoạn khám phá của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bắt đầu lập kế hoạch thông minh hơn với Mẫu Giai đoạn Khám phá của ClickUp

Mẫu Giai đoạn Khám phá của ClickUp giúp bạn thu thập và đánh giá dữ liệu trước khi đưa ra các quyết định quan trọng về sản phẩm hoặc tiếp thị. Từ nhu cầu của đối tượng mục tiêu đến xu hướng ngành, mẫu này được thiết kế để cung cấp thông tin cho bước đi tiếp theo của bạn đối với các nhóm cụ thể bằng bằng chứng thực tế, không phải dựa trên trực giác.

Sử dụng nó để tổ chức quá trình khám phá giai đoạn đầu với các kết quả và điểm kiểm tra rõ ràng, đặc biệt là khi xác định ICP tiếp thị của bạn. Nó giúp nhóm của bạn luôn thống nhất, tập trung và làm việc dựa trên cùng một bộ dữ liệu ngay từ đầu.

Với mẫu này, bạn có thể:

Chia nhỏ quá trình khám phá thành các công việc như phỏng vấn, thử nghiệm và tổng hợp

Ghi chép các giả định, hạn chế kỹ thuật và các yếu tố chưa rõ

Đánh dấu thông tin chi tiết theo người dùng, bên liên quan hoặc bộ tính năng

Xác định các khoảng trống kiến thức hoặc khu vực rủi ro cần được xác minh

Đặt các cột mốc rõ ràng để điều chỉnh, xem xét và khóa phạm vi

Kết nối kết quả cuối cùng với bản đồ chiến lược và bản tóm tắt

🎯 Lý tưởng cho: Các nhóm sản phẩm hoặc chuyên gia tư vấn bắt đầu các sáng kiến mới hoặc tương tác với khách hàng.

Hãy xem Cartoon Network đã biến đổi kế hoạch truyền thông xã hội của mình như thế nào. Nhóm của họ đã quản lý nhiều kênh với các công cụ phân tán và hiển thị không nhất quán. Sau khi chuyển sang ClickUp, họ không chỉ đơn giản hóa các chiến dịch tiếp thị và phối hợp hiệu quả mà còn xây dựng một hệ thống nội dung tập trung, cho phép họ hiển thị đầy đủ nội dung nào phù hợp với phân khúc đối tượng nào. “Chúng tôi có thể hành động cực kỳ nhanh chóng vì có một nguồn thông tin duy nhất chứa tất cả chi tiết cần thiết,” Sarah Lively, Giám đốc Truyền thông Xã hội tại Cartoon Network, cho biết. “Nếu bạn muốn biết mọi thứ đang diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào, không có công cụ nào khác có thể cung cấp mức độ hiểu biết tương tự.” “Chúng tôi có thể hành động cực kỳ nhanh chóng vì có một nguồn thông tin duy nhất chứa tất cả chi tiết cần thiết,” Sarah Lively, Giám đốc Truyền thông Xã hội tại Cartoon Network, cho biết. “Nếu bạn muốn biết mọi thứ đang diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào, không có công cụ nào khác có thể cung cấp mức độ hiểu biết tương tự.” Kết quả? Họ bắt đầu lập kế hoạch nội dung trước vài tháng và tăng gấp đôi số kênh xã hội mà họ có thể quản lý mà không cần mở rộng nhóm.

6. Mẫu phân tích nhu cầu khách hàng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định điều thực sự quan trọng đối với khách hàng của bạn với Mẫu phân tích nhu cầu khách hàng của ClickUp

Mẫu Phân tích nhu cầu khách hàng của ClickUp giúp bạn làm rõ những gì khán giả của bạn thực sự muốn, không chỉ những gì bạn nghĩ họ cần. Sử dụng mẫu này để khám phá nhu cầu thực sự của khách hàng, phát hiện những lỗ hổng, ưu tiên các tính năng phù hợp và định hình thông điệp thực sự gây được tiếng vang.

Đây là một khung làm việc thực tiễn giúp loại bỏ những giả định và xây dựng thứ mà đối tượng mục tiêu của bạn quan tâm (và sử dụng).

Sử dụng mẫu này để:

Ghi lại phân tích đối tượng mục tiêu cụ thể, bao gồm tuyên bố của khách hàng, công việc và nhu cầu chưa được đáp ứng

Đánh giá từng nhu cầu dựa trên mức độ khẩn cấp, giá trị và độ phức tạp

Sắp xếp phân tích ngành và thông tin chi tiết bằng các khung phân tích như MoSCoW hoặc Kano

Nhóm các nhu cầu trùng lặp vào các chủ đề hoặc lĩnh vực giải pháp

Theo dõi cách mỗi nhu cầu được bản đồ hóa với các tính năng hiện tại hoặc đã được lên kế hoạch

Hình dung những vấn đề chính xuất hiện trên nhiều phân khúc khác nhau

🎯 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý sản phẩm và nhà tiếp thị muốn cải thiện các ưu đãi hoặc thông điệp dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn không biết bắt đầu từ đâu để hiểu đối tượng của mình? Hãy nhờ ClickUp Brain, trợ lý AI cá nhân của bạn, thực hiện một số nghiên cứu cho bạn. Sử dụng ClickUp Brain để tạo ra câu trả lời, thúc đẩy bạn đi đúng hướng và làm được nhiều việc hơn trong thời gian của mình

7. Mẫu bản đồ hành trình khách hàng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập bản đồ mọi điểm tiếp xúc một cách rõ ràng bằng cách sử dụng Mẫu bản đồ hành trình khách hàng của ClickUp

Lập bản đồ từng bước mà đối tượng của bạn thực hiện với thương hiệu của bạn bằng cách sử dụng Mẫu bản đồ hành trình khách hàng của ClickUp. Từ nhận thức ban đầu đến theo dõi sau mua hàng, nó giúp bạn phát hiện các điểm mâu thuẫn và làm trơn tru trải nghiệm.

Sử dụng nó để hiểu hành trình của khách hàng và tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ khiến mọi người quay lại nhiều lần hơn.

Mẫu này cho phép bạn:

Xác định các giai đoạn hành trình của khách hàng từ nhận thức đến ủng hộ

Đánh dấu từng khoảnh khắc bằng cảm xúc, mâu thuẫn hoặc câu hỏi khám phá khách hàng

Chỉ định chủ sở hữu nhóm cho từng điểm tiếp xúc hoặc cụm từ

Thêm bằng chứng như ảnh chụp màn hình, bản ghi âm hoặc trích dẫn khảo sát

Xác định các điểm rời bỏ quan trọng, khoảnh khắc hài lòng hoặc điểm phục hồi

Cộng tác giữa các nhóm bằng bản đồ tương tác được chia sẻ

🎯 Lý tưởng cho: Các nhóm CX và nhà tiếp thị muốn cải thiện trải nghiệm khách hàng từ đầu đến cuối.

🧠 Thông tin thú vị: 46% khách hàng cho biết họ sẽ mua nhiều hơn khi cảm thấy trải nghiệm của mình được cá nhân hóa. Hóa ra, các tùy chỉnh phù hợp giúp tăng doanh thu.

8. Mẫu luồng người dùng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phác thảo lộ trình người dùng trực quan với Mẫu luồng người dùng ClickUp

Tạo trải nghiệm người dùng mượt mà là điều rất quan trọng, nhưng thiết kế luồng người dùng rõ ràng có thể khó khăn nếu không có công cụ phù hợp. Đó là lúc Mẫu luồng người dùng ClickUp giúp bạn.

Nó có thể giúp bạn phát hiện các điểm yếu, thiết kế các lộ trình công việc hiệu quả và xây dựng trải nghiệm trực quan giúp người dùng luôn tham gia, cho dù là trên trang web hay ứng dụng. Với các tính năng tiện lợi như ClickUp Docs, chế độ xem Bảng trắng, Trạng thái tùy chỉnh và quản lý dự án, đây là công cụ lý tưởng để bạn hình dung và tối ưu hóa từng bước trong hành trình của người dùng.

Sử dụng mẫu này để:

Lập bản đồ hành động, quyết định và đường dẫn điều hướng trên bảng trắng

Đặt nhãn cho màn hình và tương tác với trạng thái hoặc các yếu tố cản trở

Nêu bật thành công, mâu thuẫn và điểm thoát

Kết nối các bước để thiết kế tệp, khung dây hoặc phiếu yêu cầu

Tạo luồng thay thế cho các trường hợp đặc biệt hoặc tính năng mới

Chia sẻ luồng với các nhà phát triển, quản lý dự án và các bên liên quan để nhận phản hồi

🎯 Lý tưởng cho: Nhà thiết kế UX và nhóm phát triển cải thiện kênh bán hàng và hành trình khách hàng kỹ thuật số.

9. Mẫu tuyên bố vấn đề của khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Làm rõ vấn đề bạn đang giải quyết với Mẫu tuyên bố vấn đề của khách hàng ClickUp

Xác định vấn đề của khách hàng là chìa khóa để thiết kế các sản phẩm thực sự đạt được mục tiêu. Mẫu Tuyên bố vấn đề của khách hàng ClickUp giúp bạn xác định nguyên nhân gốc rễ đằng sau những điểm khó khăn của khách hàng, để bạn có thể điều chỉnh các giải pháp thông minh hơn.

Nó hướng dẫn nhóm của bạn tổ chức phản hồi, phân tích nhu cầu và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các quyết định về sản phẩm một cách rõ ràng. Với Trạng thái Tùy chỉnh, Trường Tùy chỉnh và các chế độ xem — bao gồm chế độ xem Tài liệu và Bảng — bạn có thể theo dõi vấn đề và hợp tác từ đầu đến cuối.

Sử dụng để:

Làm theo hướng dẫn để tạo các tuyên bố về đối tượng mục tiêu ngắn gọn, giàu bối cảnh

Xác định các triệu chứng, nguyên nhân gốc rễ và người dùng bị ảnh hưởng

Gán mức độ xác thực dựa trên nghiên cứu hoặc dữ liệu

Đính kèm bằng chứng như khiếu nại, nhật ký hoặc phiếu hỗ trợ

Liên kết mỗi vấn đề với các tính năng hoặc mục tồn đọng có liên quan

Theo dõi các vấn đề đang được giải quyết tích cực

🎯 Lý tưởng cho: Các công ty khởi nghiệp và nhóm sản phẩm đang cố gắng điều chỉnh các điểm khó khăn của người dùng trước khi xây dựng giải pháp.

🎥 Xem ngay: Bạn đang nỗ lực để hiểu đối tượng của mình và tiếp cận họ ở nơi họ đang ở. Vâng, công việc của bạn đã thành công! Giờ đây, bạn cần quản lý các mối quan hệ với khách hàng và cung cấp cho họ mọi thứ bạn đã hứa. Hãy xem video hướng dẫn của chúng tôi để làm điều này một cách chính xác:

10. Mẫu nghiên cứu người dùng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phân tích hành vi và phản hồi của người dùng với Mẫu nghiên cứu người dùng ClickUp

Bạn muốn tạo ra những sản phẩm mà người dùng thực sự yêu thích? Mẫu Nghiên cứu người dùng ClickUp giúp nhóm của bạn thu thập phản hồi thực tế, sắp xếp thông tin chi tiết và hành động nhanh chóng. Hoàn hảo cho các bản dựng mới hoặc chỉnh sửa, mẫu này giúp bạn tập trung vào nhu cầu của người dùng.

Với Trạng thái Tùy chỉnh, Trường Tùy chỉnh và nhiều chế độ xem — như Tài liệu, Bảng và Bảng — bạn có thể dễ dàng theo dõi mọi thứ, từ mục tiêu nghiên cứu đến phân tích dữ liệu. Đây là cách đơn giản để duy trì sự tổ chức và nhanh chóng đưa ra các quyết định thông minh hơn, dựa trên người dùng.

Sử dụng mẫu này để:

Lên lịch các phiên và quản lý người tham gia từ một nơi duy nhất

Chọn loại nghiên cứu như thử nghiệm khả dụng hoặc phỏng vấn

Ghi chú thời gian thực được gắn thẻ theo điểm khó khăn hoặc trích dẫn

Nhóm các kết quả nghiên cứu thành các insight hoặc chủ đề kinh nghiệm

Chuyển đổi phản hồi thành các đề xuất sẵn sàng cho danh sách công việc

Theo dõi cách nghiên cứu thúc đẩy các quyết định về lộ trình

🎯 Lý tưởng cho: Các nhà nghiên cứu và nhà thiết kế thực hiện thử nghiệm người dùng hoặc phỏng vấn đối tượng.

🧠 Thông tin thú vị: Nhân vật người dùng đầu tiên được đặt tên là “Kathy. ” Vào những năm 1980, nhà thiết kế phần mềm Alan Cooper đã tạo ra nhân vật này để thay thế cho một người dùng điển hình, giúp các nhà phát triển hiểu rõ hơn về đối tượng mà họ đang phát triển sản phẩm. Nhân vật cũ của Kathy vẫn tồn tại đến ngày nay — Cooper sau đó đã chia sẻ câu chuyện của cô trong cuốn sách The Inmates Are Running the Asylum xuất bản năm 1999.

11. Mẫu Tiếng nói của khách hàng từ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thu thập phản hồi thực tế của khách hàng với Mẫu Tiếng nói của khách hàng từ ClickUp

Mẫu Tiếng nói của khách hàng của ClickUp cho phép bạn thu thập và sắp xếp phản hồi từ mọi kênh thông qua lắng nghe xã hội, như khảo sát, hỗ trợ, mạng xã hội và hơn thế nữa. Được thiết kế cho người mới bắt đầu, mẫu Bảng trắng này sử dụng ghi chú dính để làm rõ nhu cầu của người dùng và có thể thực hiện được.

Đây là công cụ không thể thiếu của bạn cho việc thử nghiệm đối tượng và biến phản hồi thô thành những thông tin giá trị, giúp đưa ra quyết định thông minh hơn.

Với mẫu này, bạn có thể:

Thu thập thông tin từ NPS, hỗ trợ, chiến lược bán hàng và các kênh cộng đồng

Đánh dấu phản hồi theo tính năng, cảm xúc hoặc mức độ khẩn cấp

Nổi bật các yêu cầu hàng đầu bằng chỉ số khối lượng

Liên kết dữ liệu tiếng nói của khách hàng với các công việc hoặc sáng kiến phát triển

Hình dung xu hướng phản hồi với bảng điều khiển có thể tùy chỉnh

Sử dụng các mẫu để xác định ưu tiên và thông điệp

🎯 Lý tưởng cho: Các nhóm CX và sản phẩm tập trung phản hồi của người dùng để cải thiện trải nghiệm hoặc tính năng.

12. Mẫu ClickUp CRM

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp các mối quan hệ và tương tác với Mẫu CRM ClickUp

Mẫu ClickUp CRM giúp bạn theo dõi khách hàng tiềm năng và cơ hội thông qua các kênh, lưu trữ tất cả thông tin liên hệ của bạn ở một nơi trung tâm và sắp xếp các công việc theo giai đoạn bán hàng để tổ chức tốt hơn.

Dù là doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp lớn, mẫu này sẽ sắp xếp cơ sở khách hàng hiện tại của bạn bằng Trạng thái Tùy chỉnh, Trường Tùy chỉnh và chế độ xem. Sử dụng mẫu này để:

Theo dõi các cơ hội trong các giai đoạn tùy chỉnh của các loại khách hàng tiềm năng khác nhau

Tạo hồ sơ liên hệ chi tiết với ghi chú và nhật ký hoạt động cho ví dụ về đối tượng mục tiêu của bạn

Tự động hóa việc theo dõi và cập nhật quy trình với ClickUp Automations

Chỉ định người phụ trách giao dịch, các bước tiếp theo và thời hạn theo dõi

Đính kèm đề xuất, hợp đồng và các tài liệu quan trọng liên quan đến quản lý mối quan hệ khách hàng

Báo cáo hiệu suất theo nhân viên, khu vực hoặc giai đoạn phễu

🎯 Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp nhỏ và nhóm bán hàng muốn tổ chức và hành động dựa trên dữ liệu khách hàng hoặc phân khúc mục tiêu rộng hơn của họ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng chỉ dựa vào dữ liệu nhân khẩu học — hãy tìm hiểu tâm lý học của đối tượng mục tiêu như giá trị và động lực của họ, nơi họ dành thời gian và tiền bạc, thói quen hàng ngày để hiểu sâu hơn về họ.

13. Mẫu giới thiệu người dùng mới của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hướng dẫn người dùng mới từ ngày đầu tiên với Mẫu giới thiệu người dùng mới của ClickUp

Mẫu giới thiệu người dùng mới của ClickUp giúp bạn vạch ra các bước đầu tiên của khách hàng sau khi đăng ký. Sử dụng chế độ Xem danh sách để chia nhỏ công việc thành các bước dễ hiểu cho tất cả các nhóm của bạn và tạo ra một hành trình có chủ đích, thân thiện và phù hợp với mục tiêu của khách hàng.

Sử dụng mẫu này để:

Phân công công việc giới thiệu với thời hạn và phụ thuộc tích hợp sẵn

Nhúng tài liệu đào tạo, chính sách và hướng dẫn chi tiết cho các chiến lược thu hút khách hàng

Tự động hóa nhắc nhở và thúc đẩy tiến độ

Theo dõi trạng thái nhập học theo từng người hoặc bộ phận

Thu thập phản hồi để cải thiện luồng giới thiệu sản phẩm

Sao chép cho các vai trò, khách hàng hoặc trường hợp sử dụng của đối tác

🎯 Lý tưởng cho: Các nhóm SaaS và sản phẩm thiết kế luồng giới thiệu sản phẩm để giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ.

14. Mẫu đối tượng mục tiêu của Thinkific

Phân khúc và hiểu đối tượng của bạn với Mẫu đối tượng mục tiêu của Thinkific

Mẫu đối tượng mục tiêu của Thinkific giúp người tạo khóa học xác định thị trường mục tiêu và khách hàng tiềm năng bằng cách tập trung vào mục tiêu học tập, điểm khó và yếu tố kích hoạt động lực. Mẫu theo kiểu sổ tay cũng được định dạng để hỗ trợ lập kế hoạch nội dung giáo dục và điều chỉnh đối tượng.

Mẫu này cho phép bạn:

Xác định mục tiêu, thách thức và động lực của đối tượng

Phân đoạn học viên theo trình độ kinh nghiệm hoặc phong cách học tập

Danh sách các phản đối và cách khóa học của bạn giải quyết chúng

Đồng bộ hóa thông điệp với tâm lý và mức độ sẵn sàng của người mua

Tích hợp thông tin chi tiết vào chương trình đào tạo và trang bán hàng

Xuất thông tin chi tiết để sử dụng trong các nhóm hoặc công cụ

🎯 Lý tưởng cho: Giáo viên, huấn luyện viên và người tạo khóa học xây dựng chương trình giảng dạy dựa trên hồ sơ học viên cụ thể.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng dữ liệu từ những khách hàng có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất để xây dựng nhân cách đối tượng mục tiêu — hành vi thực tế luôn đánh bại giả định.

15. Mẫu đối tượng mục tiêu PowerPoint của SlidesGo

Trình bày thông tin chi tiết về đối tượng mục tiêu một cách ấn tượng bằng Mẫu đối tượng mục tiêu PowerPoint của SlidesGo

Mẫu PowerPoint về đối tượng mục tiêu của SlidesGo là một bộ tài liệu được thiết kế chuyên nghiệp để trình bày các nhân vật đại diện cho đối tượng và các chiến lược phân khúc. Mẫu này trực quan, gọn gàng và sẵn sàng để trình bày.

Nó cho phép bạn:

Tùy chỉnh các trang trình chiếu nhân vật bằng hình minh họa và hình đại diện

Nêu bật hành vi, mục tiêu và thói quen kỹ thuật số để quản lý vòng đời khách hàng

Sử dụng biểu tượng và infographics để phân đoạn rõ ràng

Thêm dòng thời gian và kênh để minh họa hành trình

Thay đổi chủ đề màu sắc và phông chữ để phù hợp với bản sắc thương hiệu của bạn

Xuất dưới dạng bản trình bày hoặc PDF để sử dụng trong các buổi thuyết trình

🎯 Lý tưởng cho: Các nhà tiếp thị và tư vấn trình bày nghiên cứu khách hàng hoặc chiến lược chiến dịch cho các bên liên quan.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Facebook Audience Insights để khám phá xu hướng nhân khẩu học và dựa trên lãi suất của những người theo dõi bạn trên mạng xã hội, sau đó tham chiếu chéo với Google Analytics để xem ai đang thực sự chuyển đổi trên trang web của bạn. Cách tiếp cận hai lớp này giúp xác nhận liệu đối tượng mục tiêu dự kiến của bạn có phù hợp với đối tượng thực tế hay không, bao gồm thông tin chi tiết thu được từ Facebook Groups và Google Trends, đồng thời xác định nơi bạn cần điều chỉnh thông điệp hoặc kênh truyền thông.

Biến hiểu biết về đối tượng thành hành động với ClickUp

Hiểu rõ nhân cách người dùng là điều rất quan trọng. Tin nhắn chung chung dễ bị bỏ qua, nhưng nội dung tiếp thị được điều chỉnh phù hợp với đúng đối tượng vào đúng thời điểm? Điều đó mới mang lại kết quả.

Các mẫu nghiên cứu đối tượng và nhân cách miễn phí của ClickUp giúp tổ chức thông tin chi tiết, duy trì sự tập trung và xây dựng chiến lược kinh doanh rõ ràng dễ dàng hơn.

Cho dù là lập kế hoạch chiến dịch tiếp thị, thử nghiệm các thông điệp tiếp thị phù hợp hay xác định đối tượng sản phẩm, mọi thứ đều được tập trung tại một nơi, giúp nhóm của bạn luôn thống nhất.

