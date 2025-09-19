Mẫu Asana Marketing miễn phí để quản lý chiến dịch

🔍 Bạn có biết? 66% các nhà tiếp thị thiếu tự tin vào khả năng đạt được mục tiêu doanh thu của mình.

Đó là một số lớn, đặc biệt khi thời gian, tiền bạc và tài nguyên đang bị đe dọa. Nếu không có quy trình rõ ràng hoặc trung tâm điều phối, các chiến dịch sẽ tan vỡ hoặc không bao giờ đạt được tiềm năng tối đa. Hãy sử dụng các mẫu tiếp thị của Asana.

Các mẫu sẵn sàng sử dụng này giúp bạn lập kế hoạch chiến dịch, quản lý công việc, tiết kiệm thời gian và duy trì sự đồng bộ từ đầu đến cuối. Với một mẫu tiếp thị tốt, mọi người đều biết việc cần làm, thời hạn hoàn thành và cách thực hiện. Điều này mang lại sự tập trung, nhất quán và rõ ràng cho mọi chiến dịch, những yếu tố quan trọng để thúc đẩy doanh thu.

Hãy khám phá các mẫu tiếp thị Asana tốt nhất để đồng bộ hóa nhóm và hướng mọi người cùng chung một mục tiêu. Và nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp trực quan hơn, kết nối tốt hơn và dễ đang theo dõi hơn trong dài hạn, chúng tôi có các mẫu thay thế thông minh từ ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới.

Tổng quan về các mẫu tiếp thị Asana

Điều gì làm nên một mẫu tiếp thị Asana tốt?

Dưới đây là những điều bạn nên lưu ý khi chọn mẫu tiếp thị Asana:

Mục tiêu chiến dịch và chỉ số KPI : Chọn mẫu có các phần rõ ràng để xác định mục tiêu và chỉ số hiệu suất chiến dịch. Điều này giúp nhóm đồng nhất trang và tập trung vào các kết quả quan trọng

Sự rõ ràng trong quy trình làm việc : Tìm kiếm các mẫu chia nhỏ công việc thành các mục nhỏ, có thể thực hiện được. Điều này giúp việc thực hiện dễ dàng hơn và tránh nhầm lẫn

tính toàn diện*: Một mẫu marketing nên giúp bạn tổ chức tất cả các chi tiết khóa, chẳng hạn như ngày đáo hạn chiến dịch, người được giao, loại dự án và nhiều hơn nữa. Nó nâng cao trách nhiệm và đảm bảo tiến độ suôn sẻ

đồng bộ hóa mục tiêu*: Chọn các mẫu có thể tùy chỉnh phù hợp với email, mạng xã hội, blog và nhiều nền tảng khác, đảm bảo quá trình lập kế hoạch diễn ra suôn sẻ trên mọi định dạng

Dữ liệu trực quan: Tìm kiếm các mẫu có bảng, dòng thời gian và lịch để hiển thị dữ liệu một cách nhanh chóng. Những công cụ này giúp các nhóm theo dõi tiến độ nhanh chóng và lập kế hoạch hiệu quả hơn

🧠 Thông tin thú vị: Các nhà tiếp thị có tổ chức có khả năng báo cáo thành công cao hơn 674% so với đồng nghiệp của họ. Và các mẫu tiếp thị là cách dễ nhất để bắt đầu trở nên có tổ chức hơn!

Các mẫu Asana hàng đầu cho tiếp thị

Nếu bạn đang mất hàng chục giờ để cài đặt từng chiến dịch mới từ đầu, thì chúng tôi có chính xác những mẫu Asana marketing phù hợp để giúp bạn. Sử dụng các mẫu này để giảm thời gian thiết lập và biến mỗi chiến dịch thành tốt nhất mà bạn từng công việc!

1. Mẫu kế hoạch dự án tiếp thị

qua Asana

Quản lý dự án tiếp thị đa kênh trở nên đơn giản với Mẫu Kế Hoạch Dự Án Tiếp Thị của Asana. Nó giúp bạn xác định các mục tiêu tiếp thị khóa, phác thảo kế hoạch để đạt được chúng và đang theo dõi dữ liệu quan trọng trong suốt dự án.

Bảng điều khiển cung cấp tổng quan trực quan về các công việc — những công việc đến hạn, chưa được giao, đang tiến độ và đã hoàn thành — để kiểm tra chi tiết chỉ trong nháy mắt.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Kết nối mục tiêu, nguồn lực và cột mốc với kế hoạch của bạn để chiến dịch luôn đồng bộ với các mục tiêu tiếp thị tổng thể

Xây dựng quy trình làm việc tùy chỉnh cho nhóm của bạn để đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng hướng

Giao tiếp với các thành viên trong nhóm thông qua tin nhắn trong mẫu để nâng cao sự hợp tác

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm tiếp thị, người quản lý dự án và quản lý sáng tạo đang tìm kiếm một khung cơ bản để triển khai các dự án tiếp thị

2. Mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị

qua Asana

Mẫu Quản lý Chiến dịch Tiếp thị của Asana hỗ trợ công việc liên chức năng cần thiết để đưa các chiến dịch từ giai đoạn brainstorming đến khi ra mắt. Với tất cả công việc được tập trung tại một nơi, mẫu này giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu thời gian chuyển giao và đảm bảo mỗi bước trong quy trình chiến dịch đều diễn ra hiệu quả.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xem tổng quan toàn bộ các nỗ lực tiếp thị của bạn tại một nơi duy nhất. Chọn từ các chế độ xem danh sách, bảng, dòng thời gian, lịch và quy trình làm việc

Xác định các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc để tạo ra luồng làm việc hiệu quả

Dễ dàng điều chỉnh và cập nhật chiến lược của bạn theo tiến độ của chiến dịch

🔑 Phù hợp cho: Đội ngũ tiếp thị, quản lý dự án và các nhóm đa chức năng muốn quản lý các chiến dịch tiếp thị từ đầu đến cuối

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tích hợp Asana với Slack hoặc Microsoft Teams để nhận thông báo công việc mà không cần chuyển đổi nền tảng. Điều này giúp tăng hiệu quả và giảm mệt mỏi do sử dụng nhiều công cụ. Hoặc bạn có thể tập trung các công việc, dự án, cuộc hội thoại và tài liệu vào một nền tảng duy nhất thông qua ClickUp! Giảm thiểu sự phân tán công việc và tăng năng suất!

3. Mẫu yêu cầu sáng tạo

qua Asana

Từ giai đoạn ban đầu đến sản phẩm cuối cùng, Mẫu Yêu Cầu Sáng Tạo của Asana giúp quy trình sản xuất của bạn luôn được tổ chức và hiệu quả. Nó giúp quản lý tất cả các yêu cầu sáng tạo đến từ nhiều nguồn khác nhau tại một nơi duy nhất, giúp bạn luôn nắm bắt được ưu tiên và hiểu rõ nhóm của mình đang làm gì vào bất kỳ thời điểm nào.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thu thập dữ liệu hoàn thành về dự án sáng tạo thông qua biểu mẫu có cấu trúc

Đặt các điều kiện kích hoạt để tự động hóa việc di chuyển công việc và duy trì luồng công việc trơn tru

Đang theo dõi quá trình phê duyệt cùng với công việc sáng tạo và tài sản để có hiển thị tốt hơn

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm sáng tạo, điều phối viên dự án và bộ phận marketing đang tìm kiếm một mẫu có cấu trúc để quản lý nhiều yêu cầu về nội dung và thiết kế

4. Mẫu lịch trình mạng xã hội

qua Asana

Việc theo dõi nội dung truyền thông xã hội của công ty có vẻ như là một thách thức? Từ việc quản lý các nền tảng đến lịch trình đăng bài, có rất nhiều việc cần phối hợp. Mẫu Lịch Truyền Thông Xã Hội của Asana giúp bạn dễ dàng duy trì sự tổ chức và nhất quán.

Mẫu này giúp bạn lên lịch và quản lý nội dung theo kênh, chiến dịch và nhiều yếu tố khác. Điểm nổi bật? Các dòng thời gian rõ ràng và luồng phê duyệt giúp duy trì một sự hiện diện trên mạng xã hội chuyên nghiệp và thu hút.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Bảo đảm định dạng nội dung và kênh mạng xã hội để tối ưu

Đang theo dõi các công việc ở các giai đoạn khác nhau — từ ý tưởng đến xuất bản

Thêm tóm tắt dự án và các chi tiết liên quan để cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ

🔑 Phù hợp cho: Quản lý mạng xã hội, nhóm nội dung và các nhà tiếp thị muốn tạo và quản lý bài đăng trên nhiều nền tảng khác nhau

5. Mẫu khởi động tiếp thị sản phẩm

qua Asana

Giữ cho các chi tiết ra mắt rõ ràng và các nhóm đa hàm đồng bộ với Mẫu ra mắt tiếp thị sản phẩm của Asana. Khi ngày ra mắt đến gần, hãy xác định rõ ai chịu trách nhiệm cho từng nhiệm vụ và thời hạn, đồng thời giữ cho các bên liên quan luôn đồng bộ.

Mẫu này giúp bạn lập kế hoạch, đang theo dõi và quản lý mọi khía cạnh của việc ra mắt sản phẩm như một chuyên gia, để bạn không bao giờ phải dời hạn chót và có thể ra mắt sản phẩm một cách hoàn hảo.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tổ chức nội dung truyền thông xã hội cho chiến dịch tiếp thị sản phẩm trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt

Phân loại các hoạt động ra mắt theo giai đoạn tạo/lập trên các nền tảng như mạng xã hội và quảng cáo trả phí

Đặt quy tắc và biểu mẫu cho từng công việc, chẳng hạn như biểu mẫu cho tài liệu tham khảo và quy tắc cho nội dung trên mạng xã hội

🔑 Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị sản phẩm, nhóm ra mắt sản phẩm và quản lý tiếp thị muốn tổ chức các đợt ra mắt sản phẩm đồng bộ và đúng thời hạn

6. Mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện

qua Asana

Kế hoạch quảng bá sự kiện có thể phức tạp, nhưng việc quản lý chúng không nhất thiết phải như vậy. Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Sự kiện của Asana giúp bạn tổ chức toàn bộ chiến lược tiếp thị sự kiện của mình tại một nơi duy nhất.

Nó giúp bạn tăng cường sự tham gia và tương tác bằng cách lập kế hoạch khuyến mãi, phản hồi nhanh chóng với phản hồi của khách hàng và đơn giản hóa quy trình phê duyệt một cách minh bạch.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân chia các công việc thành các giai đoạn: kế hoạch, quảng bá, ngày diễn ra sự kiện và sau sự kiện

Theo dõi ngân sách cho từng hoạt động để đảm bảo đạt mục tiêu

Cung cấp phản hồi có thể thực hiện được cho các tài sản như tệp hình ảnh và tài liệu

🔑 Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị sự kiện, nhóm thương hiệu và điều phối viên muốn quản lý các hoạt động quảng bá sự kiện từ đầu đến cuối

7. Mẫu Lịch Biên tập

qua Asana

Giữa việc brainstorming ý tưởng nội dung, sản xuất tài liệu cho các kênh khác nhau và phối hợp giữa các nhóm, chiến dịch của bạn cần một trung tâm thông minh để quản lý tất cả. Mẫu Lịch Biên tập của Asana giúp bạn dễ dàng sắp xếp từng bước, từ giai đoạn ý tưởng đến khi xuất bản.

Ngoài ra, mẫu này giúp bạn đang theo dõi tiến độ nội dung, nền tảng, loại nội dung và trạng thái phê duyệt tại một nơi duy nhất, mà không cần phải loay hoay với nhiều bảng tính khác nhau.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tối ưu hóa hợp tác đa hàm bằng cách kết nối các nhóm truyền thông xã hội, quan hệ công chúng và tiếp thị lại với nhau

Quản lý tất cả tài nguyên của bạn bằng các công cụ tích hợp như Google Không gian Làm việc và Dropbox

Theo dõi ý tưởng nội dung mới và duy trì lịch đăng tải của bạn

🔑 Phù hợp cho: Chuyên gia chiến lược nội dung, nhóm biên tập và nhân viên marketing để quản lý quy trình nội dung trên nhiều kênh khác nhau

8. Mẫu lập kế hoạch sự kiện

qua Asana

Để duy trì hiệu quả cho các nỗ lực tiếp thị sự kiện của bạn, bạn cần một kế hoạch rõ ràng tập hợp mọi công việc và chi tiết vào một nơi duy nhất – từ ngân sách, hợp đồng nhà cung cấp đến các công việc phụ thuộc và danh sách việc cần làm trong ngày sự kiện. Mẫu Kế Hoạch Sự Kiện của Asana giúp bạn tổ chức toàn bộ chiến lược tiếp thị sự kiện, tập trung vào mục tiêu chiến dịch và làm việc hiệu quả hơn như một nhóm.

Nó cho phép bạn theo dõi kế hoạch sự kiện và giao tiếp với tất cả các bên liên quan. Tận hưởng các tính năng tích hợp như dòng thời gian trực quan, cột mốc, cập nhật trạng thái và đang theo dõi nhà cung cấp/khách, tất cả đều được nâng cao nhờ tích hợp với các công cụ như Gmail, Slack và Outlook.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tự động hóa tính toán ngân sách để đảm bảo nằm trong giới hạn của bạn

Kết nối các thành viên trong nhóm và các bên liên quan để tăng cường tính hiển thị và trách nhiệm

Giao công việc và đặt thời hạn trong từng phần để vẽ bản đồ chiến lược từ đầu đến cuối

🔑 Phù hợp cho: Quản lý tiếp thị, nhóm và các agency để xây dựng các kế hoạch tiếp thị rõ ràng, hướng đến mục tiêu

9. Mẫu kế hoạch dự án thiết kế

qua Asana

Mẫu Kế Hoạch Dự Án Thiết Kế của Asana giúp quản lý dự án sáng tạo trở nên đơn giản và hiệu quả. Nó chia công việc thành các phần rõ ràng và các công việc quan trọng với ngày đáo hạn, giúp mọi người biết rõ những gì cần làm và ngày đáo hạn.

Được thiết kế riêng cho các nhóm thiết kế web, đồ họa và sản phẩm, mẫu này giúp bạn triển khai mọi chiến dịch một cách rõ ràng và nhất quán bằng cách thiết lập các quy trình làm việc có thể lặp lại. Các công việc được sắp xếp theo ưu tiên và giai đoạn, giúp nhóm của bạn duy trì sự đồng bộ từ đầu đến cuối.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đánh giá tiến độ bằng cách lập kế hoạch các cột mốc khóa và các bước tiếp theo

Cung cấp các tham chiếu về nội dung và thiết kế hình ảnh cho trình chỉnh sửa và nhà văn

Thêm biểu đồ trực quan để chế độ xem khối lượng công việc, ưu tiên và các chi tiết quan trọng chỉ trong nháy mắt

🔑 Phù hợp cho: Nhà thiết kế, trưởng nhóm sáng tạo và nhóm nội dung để quản lý các dự án tiếp thị có cấu trúc và sáng tạo

10. Mẫu Bản cam kết dự án

qua Asana

Bạn đã có một ý tưởng tiếp thị tuyệt vời—nhưng làm thế nào để biến nó thành hành động? Đó chính là lúc Mẫu Bản Kế Hoạch Dự Án của Asana phát huy tác dụng. Nó giúp bạn phác thảo các chi tiết khóa của chiến dịch như mục tiêu, phạm vi, dòng thời gian và nguồn lực, để các bên liên quan có thể nhanh chóng hiểu rõ kế hoạch. Nó thậm chí còn giúp bạn tự động tính toán chi phí dự án để duy trì tính minh bạch của ngân sách chiến dịch.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thu thập phản hồi thời gian thực từ các bên liên quan thông qua bình luận

Theo dõi các phần nào của bản kế hoạch đã được phê duyệt và sẵn sàng triển khai

Đính kèm tệp đính kèm (tài liệu, hình ảnh hoặc video) để cung cấp bối cảnh đầy đủ cho từng công việc

🔑 Phù hợp cho: Nhóm tiếp thị, người phụ trách dự án và các bên liên quan để xây dựng nền tảng rõ ràng cho các sáng kiến tiếp thị mới.

*giới hạn của Asana

Trong khi các mẫu tiếp thị của Asana giúp đồng bộ hóa nỗ lực, nhóm và mục tiêu của bạn, chúng có thể không phù hợp với mọi nhóm. Dưới đây là một số giới hạn lớn nhất của các mẫu tiếp thị Asana:

số lượng và tính năng mẫu giới hạn*: Thư viện mẫu cho các dự án tiếp thị còn cơ bản và ít ỏi, chỉ cung cấp một số ít mẫu khởi đầu. Đối với các doanh nghiệp cá nhân hoặc nhóm nhỏ sử dụng kế hoạch Miễn phí, nhiều mẫu không thể sử dụng đầy đủ tính năng trừ khi bạn nâng cấp lên gói trả phí

Giao diện phức tạp : Asana có giao diện trực quan đối với người dùng có kinh nghiệm, nhưng người mới bắt đầu có thể gặp khó khăn với Danh sách công việc, Bảng Kanban hoặc Biểu đồ Gantt. Nếu không có hướng dẫn rõ ràng, các nhóm có thể không biết bắt đầu từ đâu hoặc sử dụng công cụ nào

Giới hạn mẫu tác vụ : Bạn chỉ được sử dụng tối đa 10 mẫu tác vụ cho mỗi dự án — một hạn chế gây khó khăn cho các nhóm cần nhiều loại sản phẩm đầu ra hoặc quy trình tiêu chuẩn (SOP)

Không chia sẻ công việc : Các công việc trong Asana chỉ có thể được giao cho một người duy nhất. Điều này giới hạn tính linh hoạt khi cần hợp tác hoặc sao lưu

Công việc trùng lặp : Nếu một công việc liên quan đến nhiều người, người dùng phải tạo các công việc riêng biệt cho từng người. Điều này làm rối chế độ xem dự án và khiến việc đang theo dõi tiến độ trở nên khó khăn hơn

khả năng chia sẻ giới hạn*: Các mẫu công việc không thể dễ dàng chia sẻ, di chuyển hoặc sử dụng trên toàn cầu, gây cản trở hiệu quả

Mẫu Asana thay thế

Mặc dù các mẫu tiếp thị của Asana có thể là một điểm khởi đầu hữu ích, chúng thường gặp khó khăn khi các nhóm cần hơn chỉ là danh sách công việc—cho dù đó là mở rộng chiến dịch qua nhiều bên liên quan, đang theo dõi ngân sách hay tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại.

Đó chính là lúc ClickUp bước vào. Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp vượt xa các tính năng cơ bản nhờ các mẫu tùy chỉnh hoàn toàn, tiềm năng tự động hóa không giới hạn và các công cụ tích hợp cho lập ngân sách, hợp tác và báo cáo, giúp các chiến dịch của bạn được triển khai đúng hạn và trên quy mô lớn.

Dưới đây là các mẫu tiếp thị ClickUp hàng đầu:

1. Mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đặt mục tiêu tiếp thị, lập kế hoạch hành động và đang theo dõi các chỉ số với mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp

Một kế hoạch marketing được xây dựng kỹ lưỡng sẽ định hướng nỗ lực của bạn theo đúng hướng, và mẫu kế hoạch marketing ClickUp sẽ cung cấp cho bạn khung cấu trúc để đảm bảo mục tiêu và nhiệm vụ luôn đồng bộ.

Mẫu này hướng dẫn bạn với một lộ trình tiếp thị rõ ràng, nêu rõ các kết quả khóa và giúp bạn xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để đạt được chúng. Các kết quả được sắp xếp theo mức độ ưu tiên và tác động, giúp bạn biết chính xác nên tập trung vào đâu trước tiên. Ngoài ra, các chỉ số nỗ lực và tiến độ tích hợp sẵn giúp việc đang theo dõi trở nên dễ dàng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo persona đối tượng để định hướng chiến lược marketing của bạn

Ghi chú loại công việc và mức độ ảnh hưởng cho từng mục

Đặt và điều chỉnh dòng thời gian với ngày đáo hạn cho từng mục tiêu và kết quả

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, nhóm marketing và freelancer đang tìm kiếm mẫu để tạo kế hoạch marketing chi tiết

Dưới đây là chia sẻ của Chelsea Bennett, Quản lý Tương tác Thương hiệu tại Lulu Press, về việc sử dụng ClickUp:

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một nhóm marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày cho mọi thứ. Nó đã rất hữu ích cho đội ngũ sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả hơn.

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một đội ngũ marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày cho mọi thứ. Nó đã rất hữu ích cho nhóm sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả hơn.

2. Mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo các chiến dịch thu hút và theo dõi kết quả với Mẫu Quản lý Chiến dịch Tiếp thị ClickUp

Nhận mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp để có sự kết hợp hoàn hảo giữa tổ chức và hợp tác. Nó giúp bạn quản lý các khía cạnh khác nhau của chiến dịch từ một nơi duy nhất.

Mẫu này bao gồm các công cụ theo dõi được tùy chỉnh theo nhu cầu của chiến dịch, chẳng hạn như công cụ theo dõi ngân sách và mạng xã hội, giúp tổ chức các chỉ số khóa một cách hiệu quả. Ngoài ra, tab "Tham khảo" lưu trữ các tài liệu quan trọng như hồ sơ đối tượng mục tiêu, hướng dẫn thương hiệu và chi tiết sản phẩm để truy cập dễ dàng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm thông tin về giai đoạn chiến dịch, loại sản phẩm/dịch vụ và kênh tiếp thị bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Xây dựng lộ trình rõ ràng trên các kênh để tạo dựng kết nối mạnh mẽ với đối tượng mục tiêu

Đặt ra các mục tiêu cụ thể và có thể đo lường, sau đó chia nhỏ chúng thành các nhiệm vụ ClickUp dễ quản lý

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm tiếp thị, quản lý chiến dịch và các agency đang tìm kiếm một cấu trúc tổ chức để triển khai các chiến dịch tiếp thị

📮 ClickUp Insight: 78% số người tham gia khảo sát của chúng tôi lập kế hoạch chi tiết như một phần của quy trình đặt mục tiêu. Tuy nhiên, một con số đáng ngạc nhiên là 50% đang theo dõi những kế hoạch đó bằng các công cụ chuyên dụng. 👀 Với ClickUp, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi mục tiêu thành các công việc có thể thực hiện được, giúp bạn chinh phục chúng từng bước một. Ngoài ra, các bảng điều khiển không cần mã (no-code Dashboards) của chúng tôi cung cấp các biểu diễn trực quan rõ ràng về tiến độ của bạn, thể hiện sự tiến bộ của bạn và mang lại cho bạn nhiều quyền kiểm soát và hiển thị hơn về công việc của mình. Bởi vì "hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp" không phải là một chiến lược đáng tin cậy. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp cho biết họ có thể xử lý thêm khoảng 10% công việc mà không bị quá tải.

3. Mẫu kế hoạch chiến dịch ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch, theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị của bạn với mẫu kế hoạch chiến dịch ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Chiến Dịch ClickUp giúp đơn giản hóa cách bạn lập kế hoạch, tổ chức và đang theo dõi các chiến dịch tiếp thị. Mẫu này bao gồm các trường chuyên dụng để ghi chép thông tin về tiêu đề lớn chiến dịch, nhóm, ngân sách, tiến độ và nhiều thông tin khác, giúp kế hoạch của bạn trở nên hoàn chỉnh và dễ quản lý.

Mẫu này cho phép bạn phân loại các công việc theo loại chiến dịch—sản phẩm, mạng xã hội, quảng cáo trả phí hoặc nhận thức thương hiệu—để bạn có thể tùy chỉnh từng quy trình trong kế hoạch tiếp thị của mình sao cho phù hợp với mục tiêu. Ngoài ra, các danh sách kiểm tra và công việc con giúp tối ưu hóa mọi bước thực hiện.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Gán ngân sách cho từng kế hoạch và hoạt động, và theo dõi nó trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch

Xác định mối quan hệ giữa các hoạt động tiếp thị bằng cách sử dụng Tính năng Phụ thuộc Nhiệm vụ ClickUp

Chèn liên kết từ không gian làm việc của bạn để thêm tài nguyên hoặc tài sản cho chiến dịch

🔑 Phù hợp cho: Quản lý tiếp thị, trưởng dự án và các nhóm muốn tổ chức các chiến dịch tiếp thị có cấu trúc và hướng đến mục tiêu

➡ Xem thêm: Công cụ AI cho mạng xã hội dành cho nhà tiếp thị

4. Mẫu kế hoạch nội dung truyền thông xã hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho dòng nội dung truyền thông xã hội của bạn luôn hấp dẫn và nhất quán với mẫu kế hoạch nội dung truyền thông xã hội ClickUp

Muốn có cách lập kế hoạch nội dung mạng xã hội một cách hiệu quả? Hãy thử mẫu kế hoạch nội dung mạng xã hội ClickUp để duy trì sự nhất quán trên các nền tảng. Mẫu này giúp bạn tổng hợp mọi thứ để tạo ra một kế hoạch nội dung rõ ràng, có thời hạn, đủ cấu trúc để lấp đầy lịch trình nhưng vẫn đủ linh hoạt để thích ứng với các xu hướng bất ngờ.

Mẫu này bao gồm các phần chi tiết về bản tóm tắt nội dung, nhà văn quảng cáo, nhà thiết kế và nền tảng mạng xã hội. Các chỉ số tiến độ hiển thị mức độ hoàn thành của kế hoạch, giúp nhóm của bạn luôn đi đúng hướng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Danh sách tất cả các bước liên quan để tổ chức kế hoạch nội dung thành các công việc con để dễ dàng đang theo dõi

Đính kèm nội dung chú thích và liên kết nội dung với mỗi mục nhập

Ghi chú các phụ thuộc và đính kèm các tệp đính kèm liên quan để đảm bảo kế hoạch nội dung nhất quán

🔑 Phù hợp cho: Quản lý mạng xã hội, nhóm nội dung và các agency muốn xây dựng lịch trình mạng xã hội nhất quán và có tổ chức

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không biết cách cải thiện kế hoạch nội dung mạng xã hội để tăng tỷ lệ chuyển đổi? Hãy hỏi ClickUp Brain, trợ lý AI thông minh và hiểu ngữ cảnh của bạn, để nhận gợi ý và những thông tin hữu ích có thể áp dụng ngay.

5. Mẫu Kế Hoạch Hành Động Tiếp Thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng chiến lược toàn diện để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của bạn với mẫu Kế hoạch Hành động Tiếp thị ClickUp

Xây dựng kế hoạch tiếp thị SMART với mẫu kế hoạch hành động tiếp thị ClickUp. Mẫu này tập hợp tất cả các yếu tố khóa của một kế hoạch hành động tiếp thị vào một nơi duy nhất, giúp tập trung và thực thi hiệu quả hơn.

Mẫu này giúp bạn tổ chức sở thích của khách hàng thông qua các cuộc khảo sát và phân tích để xây dựng một hồ sơ khách hàng hoàn thành. Với các chi tiết được cấu trúc rõ ràng, nó cũng giúp bạn đánh giá các nỗ lực trong quá khứ và hiện tại để hoàn thiện các chiến lược trong tương lai.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

So sánh hiệu suất thực tế với các mục tiêu đã đặt ra trong ClickUp để định hướng cho các nỗ lực tiếp thị trong tương lai

Tạo danh sách kiểm tra với các mục tiêu SMART và đánh dấu hoàn thành khi bạn đạt được chúng

Đặt các chỉ số KPI tiếp thị cho kế hoạch hành động để việc đang theo dõi trở nên thuận tiện

🔑 Phù hợp cho: Chuyên gia chiến lược marketing, trưởng nhóm và chủ kinh doanh đang tìm kiếm một kế hoạch hành động tập trung, hướng đến kết quả

6. Mẫu Nhóm Tiếp Thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hình dung toàn bộ quy trình tiếp thị với mẫu ClickUp Marketing Teams Template

Mẫu ClickUp Marketing Teams giúp tổ chức các nỗ lực xây dựng đội ngũ của bạn với các thư mục chuyên dụng cho việc onboarding nội bộ, phát triển sự nghiệp, kế hoạch tiếp thị và nhiều hơn nữa. Nó cũng cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng về các chiến dịch ở các giai đoạn khác nhau, được đồng bộ hóa với các chỉ số KPI thông qua các trường tùy chỉnh.

Cần các góc nhìn khác nhau cho công việc của bạn? Chuyển đổi giữa sáu chế độ xem tích hợp sẵn—bao gồm Sơ đồ tổ chức, Biên bản cuộc họp, Wiki tiếp thị và thậm chí Bảng điều khiển chào mừng—để phù hợp với nhu cầu của nhóm ở mọi giai đoạn.

Ngoài ra, với tính năng gắn thẻ tích hợp, việc con lồng nhau, theo dõi thời gian và xử lý email trực tiếp, ClickUp cho Đội ngũ Tiếp thị giúp nhóm của bạn hợp tác và duy trì sự đồng bộ với mục tiêu tiếp thị.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định quy trình thiết kế sáng tạo và lưu trữ tài nguyên tại một địa điểm trung tâm

Tạo biểu đồ tổ chức để xác định phân cấp nhóm

Tạo biểu mẫu yêu cầu tiếp thị để đồng bộ hóa nguồn lực với mục tiêu dự án

🔑 Phù hợp cho: Quản lý tiếp thị, trưởng nhóm và điều phối viên nhân sự để tổ chức hoạt động tiếp thị và cấu trúc nhóm một cách hiệu quả.

7. Mẫu quy trình làm việc của nhóm tiếp thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ghi chép quy trình chiến dịch của bạn để dễ dàng tham khảo với mẫu quy trình tiếp thị của nhóm ClickUp

Mẫu Quy Trình Nhóm Tiếp Thị ClickUp giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc với các hướng dẫn chi tiết, từng bước cho các công việc lặp lại. Nó đảm bảo nhóm của bạn tuân thủ các quy trình nhất quán, giúp mọi chiến dịch đều đạt tiêu chuẩn của bạn.

Mẫu này tổ chức mọi thứ từ giai đoạn khởi động chiến dịch đến đang theo dõi KPI. Điểm nổi bật? Các bảng trắng ClickUp tích hợp sẵn cung cấp không gian làm việc sáng tạo lý tưởng mà các nhóm marketing luôn mong đợi.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo các trang con trong ClickUp Tài liệu để tổ chức các chiến dịch và phân loại quy trình

Kết nối các công việc và tài liệu với nhau để duy trì ngữ cảnh

Chuyển đổi các bước quy trình thành các công việc và danh sách kiểm tra có thể thực hiện được để dễ dàng triển khai và đang theo dõi

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm marketing, người phụ trách dự án và quản lý vận hành muốn tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc và duy trì chất lượng chiến dịch

8. Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Chiến Lược ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo chiến lược tiếp thị toàn diện và đang theo dõi thành công với mẫu Kế hoạch Tiếp thị Chiến lược ClickUp

Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Chiến lược ClickUp giúp tổ chức các chiến dịch tiếp thị và tài nguyên một cách trơn tru. Nó giúp bạn đang theo dõi các kết quả quan trọng theo quý để tinh chỉnh chiến lược của mình trong suốt cả năm.

Bảng tiến độ hiển thị các công việc theo giai đoạn hoàn thành. Chế độ xem Dòng thời gian cho phép bạn đặt các mốc thời gian rõ ràng cho từng OKR và theo dõi tiến độ một cách rõ ràng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Kế hoạch công việc theo OKRs và bao gồm các Trường Tùy chỉnh như kênh, ngân sách và chi tiêu để duy trì hiển thị

Phân loại OKRs theo tiến độ, chẳng hạn như có nguy cơ, đã đạt được và đang trên đà hoàn thành

Đề cập các công việc con cho từng OKR để đảm bảo quy trình làm việc trơn tru và có thể thực hiện được

🔑 Phù hợp cho: Chuyên gia chiến lược marketing, trưởng nhóm và quản lý dự án để đồng bộ hóa mục tiêu dài hạn với thực thi hàng ngày

9. Mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch sự kiện và theo dõi ngân sách một cách dễ dàng với mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện ClickUp

Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Sự kiện ClickUp đơn giản hóa mọi giai đoạn của quá trình lập kế hoạch sự kiện - từ chiến lược đến triển khai và phân tích sau sự kiện. Mẫu này chia các công việc thành các giai đoạn khóa: lập kế hoạch, triển khai và đánh giá, giúp nhóm của bạn luôn tập trung và đồng bộ.

Mẫu này cho phép bạn liệt kê các công việc và danh sách kiểm tra cụ thể cho từng giai đoạn trong kế hoạch tiếp thị của mình. Dòng thời gian sự kiện và lịch làm việc giúp bạn lập kế hoạch các bước cụ thể ở mức chi tiết. Ngoài ra, các Trường Tùy chỉnh như giai đoạn, người phụ trách, đánh giá tự đánh giá, tỷ lệ hoàn thành và nhiều trường khác giúp bạn duy trì trách nhiệm.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm trường công thức để theo dõi ngân sách được phân bổ và chi tiêu thực tế

Gửi tệp đính kèm hóa đơn, khoản phải thu và các tài liệu hỗ trợ để xác minh và phân tích sau sự kiện

Sử dụng ghi chú để ghi lại các chi tiết và bối cảnh bổ sung

🔑 Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị sự kiện, quản lý thương hiệu và các nhóm tổ chức và thực hiện các sự kiện tiếp thị có tác động lớn với độ chính xác cao

➡ Xem thêm: Ví dụ và mẫu kế hoạch tiếp thị hiệu quả

10. Mẫu kế hoạch tiếp thị nội dung ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức kế hoạch tiếp thị nội dung cho cả năm với mẫu kế hoạch tiếp thị nội dung ClickUp

Bạn đang tìm kiếm một cách tổ chức nhưng linh hoạt để lập kế hoạch tiếp thị nội dung? Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Nội Dung ClickUp cung cấp cho bạn khung cấu trúc để lên lịch và quản lý chiến lược của mình một cách dễ dàng.

Nó cho phép bạn lập kế hoạch theo tháng và danh sách các chi tiết khóa như loại nội dung, kênh, định hướng, tháng, bộ phận, trụ cột nội dung và nhiều hơn nữa. Với các chế độ xem tùy chỉnh như Dòng thời gian Nội dung, Dòng thời gian Bộ phận và Ngày Xuất bản, việc đang theo dõi hạn chót trở nên dễ dàng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo quy trình nội dung với các trạng thái công việc tùy chỉnh như giai đoạn ý tưởng, sản xuất, phê duyệt, phát hành và đánh giá

Thêm hình ảnh để tham khảo và nâng cao tính thẩm mỹ cho kế hoạch nội dung của bạn

Thêm các bản tóm tắt nội dung, ý tưởng, chỉ số KPI và nhiều nội dung khác vào cột tham khảo để duy trì sự tập trung vào bối cảnh

🔑 Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị nội dung, nhóm biên tập và các nhà lãnh đạo tiếp thị muốn quản lý lịch trình nội dung có cấu trúc và tuân thủ thời hạn

➡ Xem thêm: Cách tạo kế hoạch quản lý tiếp thị nội dung

11. Mẫu Kế hoạch Nội dung ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo nội dung, theo dõi kết quả và xác định các khu vực cần cải thiện với mẫu kế hoạch nội dung ClickUp

Quản lý từng giai đoạn của kế hoạch nội dung trở nên dễ dàng với mẫu kế hoạch nội dung ClickUp. Nó cung cấp một danh sách công việc rõ ràng và có cấu trúc để quản lý quá trình tạo/lập nội dung từ đầu đến cuối.

Mẫu này bao gồm các Trường Tùy chỉnh như kế hoạch hành động, người viết, mục đích, đối tượng mục tiêu, từ khóa và nhiều Trường khác để duy trì bối cảnh đầy đủ. Ngoài ra, bảng phê duyệt hiển thị cả nội dung đã lên kế hoạch và đã tạo ra qua các giai đoạn phê duyệt khác nhau để tăng tính hiển thị.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo lịch nội dung với các ý tưởng/bài đăng đã lên kế hoạch được phân loại theo màu sắc theo từng trụ cột nội dung

Phân loại các công việc tạo/lập nội dung và phê duyệt theo mức độ cấp bách, chẳng hạn như cao, trung bình và thấp

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại để đẩy nhanh quy trình tạo/lập nội dung

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia chiến lược nội dung, nhóm biên tập và quản lý tiếp thị muốn xây dựng kế hoạch nội dung hiệu quả và có tổ chức.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Autopilot Agents để xử lý các công việc lặp đi lặp lại cho bạn. Đây là các trợ lý thông minh theo dõi hoạt động trong không gian làm việc và thực hiện các hành động tự động — như tạo báo cáo, phân công công việc, tóm tắt nội dung và nhiều hơn nữa. Dưới đây là một số ý tưởng để bắt đầu: Bản nháp → Kiểm duyệt và chuyển giao: Tự động phân công và thông báo cho người kiểm duyệt phù hợp, đồng thời chia sẻ tóm tắt với họ khi bản nháp được đánh dấu hoàn thành

Chuyển đổi cuộc họp thành các công việc có thể thực hiện: Chuyển đổi ghi chú cuộc họp có các công việc cần thực hiện thành các công việc mới

theo dõi khách hàng hoặc trình chỉnh sửa:* Nếu một công việc không được xử lý sau một thời lượng nhất định, hãy kích hoạt nhắc nhở

Cập nhật hiệu suất: Cho phép nhân viên tóm tắt các cập nhật cho các kênh lãnh đạo theo lịch trình

12. Mẫu chiến dịch tiếp thị qua email ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý danh sách khách hàng tiềm năng, xác định quy trình làm việc và đang theo dõi quy trình tiếp thị email với mẫu chiến dịch tiếp thị email ClickUp

Tạo ấn tượng mạnh mẽ với mỗi email tiếp thị bằng mẫu chiến dịch tiếp thị email ClickUp. Mẫu này cung cấp một không gian tập trung để quản lý mục tiêu chiến dịch, liên kết, thông số kỹ thuật, lời kêu gọi hành động (CTA) và đối tượng mục tiêu trong một bảng duy nhất.

Các công việc con giúp bạn tổ chức quy trình làm việc - từ việc cài đặt mục tiêu, tạo email thu hút đến đang theo dõi kết quả. Ngoài ra, các danh sách kiểm tra cung cấp thêm thông tin chi tiết cho từng công việc con để tăng tính rõ ràng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo danh sách công việc riêng biệt cho các chiến dịch tiếp thị email khác nhau

Thêm bảng trắng để trực quan hóa hồ sơ khách hàng, brainstorm kế hoạch và xác định các chỉ số KPI

Đặt các công việc lặp lại để kiểm tra các chiến dịch email và điều chỉnh khi cần thiết

🔑 Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị email, nhóm kỹ thuật số và quản lý chiến dịch trong việc lập kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị email

13. Mẫu lịch trình quảng cáo ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch lịch quảng cáo và theo dõi tiến độ với mẫu lịch quảng cáo ClickUp Ads Schedule Template

🔎 Bạn có biết? 2 trong 3 nhà lãnh đạo tiếp thị không tự tin rằng chiến lược truyền thông và quảng cáo hiện tại của họ có thể hiệu quả trong việc đạt được các kết quả quan trọng như thu hút khách hàng tùy chỉnh và xây dựng lòng trung thành với thương hiệu.

Chạy quảng cáo là một quá trình tốn thời gian và phức tạp. Mẫu Lịch Trình Quảng Cáo ClickUp giúp tối ưu hóa quy trình với bố cục rõ ràng và có tổ chức.

Dòng quảng cáo hiển thị các quảng cáo đang ở tiến độ, đang chờ duyệt hoặc đang được xem xét. Các quảng cáo được phân loại theo kênh: mạng xã hội, quảng cáo trả phí, nghiên cứu thị trường và tiếp thị địa phương. Chế độ xem Lịch kéo và thả giúp bạn lập kế hoạch và lên lịch quảng cáo một cách dễ dàng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đề cập đến các chỉ số KPI, quý tài chính và mục tiêu tiếp thị cùng với các hoạt động quảng cáo

Xem lại dòng thời gian và các chỉ số khóa của chiến dịch quảng cáo để điều chỉnh chiến lược

Sử dụng công cụ theo dõi thời gian tích hợp trong ClickUp cho từng hoạt động quảng cáo để ước tính thời gian từ giai đoạn ý tưởng đến triển khai, đặc biệt là cho công việc của khách hàng tính phí

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lập kế hoạch truyền thông, quản lý quảng cáo và nhóm tiếp thị đang tìm kiếm một mẫu có cấu trúc để quản lý và tối ưu hóa lịch trình quảng cáo đa kênh

14. Mẫu thiết kế thương hiệu ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xác định hướng dẫn phong cách thương hiệu và quản lý tài sản thương hiệu với mẫu thiết kế thương hiệu ClickUp

Tạo dựng một thương hiệu độc đáo và riêng biệt của bạn với Mẫu Thiết Kế Thương Hiệu của ClickUp — một khung sườn dễ sử dụng, sẵn sàng để áp dụng, được thiết kế để thống nhất nhận diện hình ảnh và thông điệp của bạn trên mọi điểm tiếp xúc.

Sử dụng nó để xác định logo, bảng màu sắc, các yếu tố phong cách và thông điệp của bạn. Xây dựng và duy trì một thư viện tập trung các tài sản thương hiệu và quy tắc phong cách để nhóm của bạn luôn đồng nhất và tuân thủ thương hiệu trên mọi chiến dịch và kênh.

Bạn cũng có thể tái sử dụng nó cho các dự án xây dựng thương hiệu cho khách hàng. Với các phần riêng biệt cho phê duyệt nội bộ và phê duyệt của khách hàng, bạn có thể dễ dàng theo dõi các công việc đang được tiến hành và các công việc đang chờ phản hồi. Mỗi công việc cũng liệt kê thành viên nhóm chịu trách nhiệm để đảm bảo tính minh bạch trong việc phân công trách nhiệm.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo tài liệu với màu sắc, phong cách, hình dạng và các yếu tố thiết kế logo phản ánh thương hiệu của bạn và cập nhật nó khi thương hiệu của bạn phát triển

Ghi lại metadata như “Liên kết tham chiếu”, “Loại phê duyệt” và giai đoạn dự án để tổ chức các công việc thương hiệu một cách hiệu quả

Giữ tiến độ với các tính năng dòng thời gian như theo dõi thời gian, phụ thuộc, thẻ, nhắc nhở và tích hợp email

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm sáng tạo, quản lý thương hiệu và nhà thiết kế muốn xây dựng một nhận diện thương hiệu nhất quán, sẵn sàng cho khách hàng

15. Mẫu mẫu cho đại lý tiếp thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ tất cả hợp đồng khách hàng của bạn được tổ chức gọn gàng với mẫu ClickUp Marketing Agency Template

Một thách thức khóa đối với bất kỳ công ty marketing nào là duy trì dữ liệu khách hàng và chiến dịch được tổ chức một cách hiệu quả để mang lại kết quả cá nhân hóa và hiệu quả. Đó chính là lúc mẫu ClickUp Marketing Agency Template phát huy tác dụng.

Nó giúp bạn quản lý tài khoản khách hàng một cách riêng biệt cùng với các chiến dịch tương ứng của họ, đảm bảo đang theo dõi liền mạch. Chế độ xem dòng thời gian hợp đồng cho phép bạn theo dõi các ngày đáo hạn và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân loại các công việc thành các chiến dịch, nội dung sáng tạo, nội dung và nhiều hơn nữa

Lập kế hoạch quy trình hợp đồng với các bước như soạn thảo, thực hiện, thực hiện, hết hạn và nhiều bước khác

Đề cập kích thước hợp đồng, chỉ số tiến độ và các tiêu chí khác để sắp xếp dễ dàng, và đính kèm các tệp đính kèm liên quan vào các công việc liên quan đến hợp đồng

🔑Phù hợp cho: Các công ty marketing và nhóm sáng tạo muốn quản lý nhiều khách hàng và dự án một cách có hệ thống và rõ ràng

16. Mẫu kế hoạch bán hàng và tiếp thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đặt mục tiêu bán hàng, lập kế hoạch và đang theo dõi các chỉ số khóa với mẫu kế hoạch bán hàng và tiếp thị ClickUp

Mẫu Kế hoạch Bán hàng và Tiếp thị ClickUp giúp bạn đồng bộ hóa cả hai bộ phận với mục tiêu kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Mẫu này cho phép bạn tổ chức các hoạt động theo đối tượng và địa điểm — mạng xã hội, địa phương, quốc gia, quan hệ công chúng và quảng cáo — để chiến lược của bạn luôn tập trung và dễ dàng đang theo dõi.

Mẫu này giúp các nhóm dễ dàng chia sẻ nghiên cứu, phác thảo chiến lược và phối hợp nỗ lực trong thời gian thực. Dù bạn đang cài đặt mục tiêu, lập kế hoạch chiến dịch hay đang theo dõi kết quả, mọi thứ đều được đồng bộ và hợp tác.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo hồ sơ khách hàng tùy chỉnh với các dữ liệu khóa như thông tin nhân khẩu học, sở thích và nhiều hơn nữa

Danh sách công việc mục tiêu và kết quả cho kế hoạch chiến lược của bạn, chẳng hạn như doanh số, ngân sách và tỷ lệ thành công

Thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh và ghi chép các thông tin quan trọng để tối ưu hóa chiến lược bán hàng và tiếp thị của bạn

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo bán hàng, nhóm tiếp thị và các nhà chiến lược kinh doanh muốn đồng bộ hóa nỗ lực để thúc đẩy tăng trưởng

🔍 Bạn có biết? 35% các nhà tiếp thị cho biết họ gặp khó khăn trong việc đảm bảo giao tiếp hiệu quả giữa nhóm bán hàng và nhóm tiếp thị.

17. Mẫu Nâng Cao Mạng Xã Hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho các nỗ lực tiếp thị trên mạng xã hội của bạn đồng bộ với Mẫu Tiếp Thị Mạng Xã Hội Nâng Cao của ClickUp

Mẫu ClickUp Social Media Advanced cung cấp một hệ thống có cấu trúc để lập chiến lược, tổ chức, đang theo dõi và tối ưu hóa nội dung của bạn tại một nơi duy nhất.

Mẫu này giúp bạn tổ chức các chi tiết khóa như danh mục nội dung, người được giao, liên kết bản nháp và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, các trạng thái tùy chỉnh giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ về tiến độ của từng bài đăng - từ ý tưởng đến khi đăng tải.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo kho nội dung mạng xã hội để tổ chức và truy cập ý tưởng một cách dễ dàng

Thêm tài liệu để viết nội dung, brainstorm quy trình làm việc và lưu trữ tài nguyên chiến dịch

Phân loại nội dung theo nền tảng, chẳng hạn như Twitter, Instagram và các nền tảng khác liên quan đến kinh doanh của bạn

🔑 Phù hợp cho: Quản lý mạng xã hội, nhóm nội dung và các agency để quản lý chiến lược nội dung đa nền tảng với khối lượng lớn

18. Mẫu Lịch Tiếp Thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng lịch tiếp thị lý tưởng với mẫu lịch tiếp thị ClickUp

Chán ngán với các bảng tính lộn xộn và các mốc thời gian chiến dịch bị bỏ lỡ? Mẫu Lịch Tiếp Thị ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một không gian tập trung, không cần mã để lập kế hoạch, đang theo dõi và triển khai các chiến dịch. Theo dõi quy trình làm việc, giám sát sức chứa của nhóm và điều chỉnh kế hoạch dựa trên nhu cầu của nhóm.

ClickUp Tự động hóa giúp tăng tốc quy trình bằng cách phân công công việc và công việc con cho đúng người ngay khi các bước cần thiết được hoàn thành. Ưu tiên công việc đảm bảo nhóm của bạn luôn biết công việc nào cần ưu tiên xử lý trước.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi dự toán và chi tiêu thực tế với bảng ngân sách

Tạo thẻ công việc tùy chỉnh cho từng hoạt động tiếp thị, và thêm danh sách kiểm tra và tài nguyên

Xem tất cả thông tin trong một lịch trình thống nhất — nâng cao sự phối hợp, phát hiện xung đột sớm và đơn giản hóa kế hoạch nguồn lực

🔑 Phù hợp cho: Quản lý tiếp thị, nhóm nội dung và người phụ trách chiến dịch đang tìm kiếm một khung làm việc có tổ chức để quản lý các chiến dịch tiếp thị một cách rõ ràng và hiệu quả

19. Mẫu ngân sách tiếp thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ chi phí tiếp thị đang theo dõi với mẫu ngân sách tiếp thị ClickUp

Bạn đang thắc mắc tại sao ngân sách tiếp thị luôn vượt quá giới hạn? Mẫu ngân sách tiếp thị ClickUp giúp bạn xác định các mô hình chi tiêu và tối ưu hóa chi phí tiếp thị của mình.

Nó cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về ngân sách tiếp thị được phân bổ cho từng hoạt động tiếp thị. Các hoạt động được phân nhóm theo loại chiến dịch để nhấn mạnh bức tranh tổng thể. Công cụ theo dõi chi phí so sánh chi phí dự kiến với chi phí thực tế theo quý để giúp bạn nhận diện xu hướng và xác định các khu vực cần cắt giảm chi phí.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định xu hướng để dự báo ngân sách cho các chiến dịch tiếp thị trong tương lai

Đề cập đến các chỉ số KPI tùy chỉnh như tác động, đánh giá nỗ lực, ngân sách, chi tiêu và nhiều hơn nữa

Thêm trường công thức để tự động hóa tính toán ngân sách và đảm bảo độ chính xác

🔑 Phù hợp cho: Trưởng bộ phận marketing, nhóm tài chính và quản lý chiến dịch muốn đang theo dõi và tối ưu hóa mọi khoản chi tiêu marketing

20. Mẫu đề xuất tiếp thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo một đề xuất thành công để đạt được mục tiêu tiếp thị của bạn với mẫu đề xuất tiếp thị ClickUp

Mẫu đề xuất tiếp thị ClickUp cung cấp một khung cấu trúc để bao gồm tất cả các chi tiết cần thiết cho một đề xuất thuyết phục. Nó giúp ý tưởng của bạn được tổ chức gọn gàng và dễ theo dõi.

Các trang con cho phép bạn trình bày các phần khác nhau một cách rõ ràng, từ quy trình tổng thể đến kết quả dự kiến. Ngoài ra, các yếu tố hình ảnh như biểu tượng và hình ảnh giúp cải thiện luồng thông tin và tăng tính thẩm mỹ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Cung cấp phân tích chi tiết về ngân sách để đảm bảo tính minh bạch

Phân chia các hoạt động đề xuất thành các công việc cụ thể có thể thực hiện được

Kết nối các tài liệu hỗ trợ với các hoạt động, chỉ số và kết quả để đảm bảo việc xác minh

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm tiếp thị, chuyên gia tư vấn và các agency muốn tạo ra các đề xuất rõ ràng, chuyên nghiệp và tập trung vào kết quả

Tạo chiến lược tiếp thị thông minh hơn với ClickUp

Mẫu tiếp thị Asana giúp các nhóm tổ chức chiến dịch, đang theo dõi công việc và duy trì sự đồng bộ. Chúng cung cấp một phương pháp tiếp cận có cấu trúc giúp làm rõ các nỗ lực tiếp thị. Tuy nhiên, đường cong học tập dốc và giao diện phức tạp khiến quá trình trở nên chậm chạp và ảnh hưởng đến năng suất.

Đó chính là nơi ClickUp tạo nên sự khác biệt.

Lập kế hoạch và quản lý các chiến dịch tiếp thị trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn với các mẫu dễ sử dụng, ClickUp Brain và các công cụ hợp tác và đang theo dõi mạnh mẽ.

Đừng để các quy trình phức tạp và công cụ lộn xộn cản trở nhóm của bạn. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để mang lại sự rõ ràng và hiệu quả cho mọi chiến dịch tiếp thị.