Mẫu Asana sản xuất video miễn phí để tối ưu hóa các dự án video của bạn

46% các nhóm gặp khó khăn nhất trong việc quản lý phản hồi giữa các nhóm sáng tạo và phát triển. Ngoài ra, sự giới hạn trong hiển thị trên dòng thời gian và sự thiếu hụt các quy trình tốt nhất chia sẻ thường làm chậm quá trình giao hàng video.

Mẫu sản xuất video Asana giúp duy trì sự tổ chức cho kịch bản, tài nguyên và các công việc sản xuất. Tuy nhiên, chúng không hoàn toàn tập trung hóa giao tiếp hoặc cung cấp đang theo dõi thời gian thực qua mọi giai đoạn sản xuất.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các mẫu sản xuất video của Asana và giới thiệu ClickUp như một giải pháp thay thế mạnh mẽ hơn, giúp tập trung các công việc, tệp tin, hạn chót và giao tiếp vào một nơi duy nhất.

Hãy bắt đầu ngay! 🎬

Mẫu sản xuất video Asana là gì?

Mẫu sản xuất video Asana là các bố cục dự án được thiết kế sẵn nhằm giúp các nhóm lập kế hoạch và quản lý quy trình tạo video. Chúng cung cấp một khung cấu trúc có tổ chức để lập kế hoạch các bước như viết kịch bản, thu thập tài nguyên, quay phim, chỉnh sửa và kiểm tra cuối cùng.

Mỗi công việc có thể được giao cho các thành viên trong nhóm kèm theo thời hạn, giúp mọi người nắm rõ trách nhiệm của mình và thời gian hoàn thành công việc. Các mẫu này tiêu chuẩn hóa các bước sản xuất, cải thiện sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ giai đoạn nào.

Các nhóm cũng có thể tùy chỉnh mẫu để phù hợp với các loại video cụ thể, bao gồm chiến dịch tiếp thị, video giải thích hoặc nội dung trên mạng xã hội.

📖 Xem thêm: Các nền tảng phần mềm tiếp thị nội dung tốt nhất

Các mẫu sản xuất video hàng đầu từ Asana & ClickUp

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu quy trình sản xuất video Asana tốt?

Dưới đây là một số yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu Asana cho sản xuất video:

xác định các giai đoạn quy trình làm việc: *Phân chia dự án thành các giai đoạn rõ ràng như tiền sản xuất, sản xuất và hậu kỳ

gồm các công việc con có cấu trúc:* Danh sách các hành động chi tiết như bản nháp kịch bản, quay phim, chỉnh sửa và phê duyệt để tránh bỏ sót bước

Sử dụng trường tùy chỉnh: Thêm chi tiết như định dạng tài nguyên, mức độ ưu tiên, giai đoạn phê duyệt hoặc kênh phân phối để tổ chức tốt hơn

Tự động hóa các tác vụ lặp lại: Di chuyển công việc, phân công công việc hoặc thông báo cho người đánh giá tự động để giảm thiểu việc theo dõi thủ công

Cho phép linh hoạt: Phù hợp với hầu hết các quy trình quản lý dự án video tiêu chuẩn đồng thời cho phép điều chỉnh cho các dự án đặc biệt

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng phần mềm hợp tác nội dung để tạo ra một "bảng phân cảnh động", nơi kịch bản, tài nguyên và phản hồi được cập nhật theo thời gian thực, biến quá trình sản xuất video hỗn loạn thành một không gian sáng tạo đầy thú vị.

Mẫu sản xuất video Asana miễn phí

Dưới đây là một số mẫu Asana sản xuất video miễn phí tốt nhất, cung cấp cho nhóm của bạn các khung sườn sẵn có để lập kế hoạch quay phim, phân công công việc và đang theo dõi tiến độ mà không cần bắt đầu từ đầu.

1. Mẫu sản xuất sáng tạo Asana Discovery

qua Asana

Quản lý dự án sản xuất video có thể trở nên phức tạp. Nhiều bên liên quan, dòng thời gian chồng chéo và vô số tài nguyên thường dẫn đến chậm trễ và nhầm lẫn.

Mẫu sản xuất sáng tạo của Discovery trong Asana giúp đơn giản hóa sự phức tạp này, cung cấp cho bạn một trung tâm duy nhất để lập kế hoạch, đang theo dõi và giao deliver nội dung video một cách hiệu quả.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi kịch bản, chỉnh sửa, đồ họa và bản cắt cuối cùng mà không cần tìm kiếm trong email hoặc thư mục

Tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất video với lộ trình rõ ràng cho từng loại tài nguyên, từ giai đoạn tiền sản xuất đến phát hành

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để phân loại video theo loại, kênh hoặc trạng thái để dễ dàng ưu tiên và lọc

📌 Phù hợp cho: Nhóm sản xuất video, quản lý nội dung và các studio sáng tạo muốn tối ưu hóa quy trình làm việc và duy trì tính nhất quán trong tất cả các dự án video.

2. Mẫu Yêu cầu Sáng tạo Asana

Mẫu Yêu cầu Sáng tạo trong Asana là nhà cung cấp một hệ thống có cấu trúc để quản lý và ưu tiên tất cả các yêu cầu sản xuất video đến.

Nó đảm bảo rằng mọi yêu cầu, từ video clip trên mạng xã hội đến video hướng dẫn, đều bao gồm các chi tiết cần thiết, di chuyển mượt mà qua quy trình làm việc của bạn và được hoàn thành đúng hạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thu thập các yêu cầu sáng tạo từ đầu, bao gồm định dạng, độ phân giải, nền tảng và thời hạn

Phân loại yêu cầu theo loại, chẳng hạn như video truyền thông xã hội, nội dung quảng cáo hoặc cập nhật nội bộ, để lập kế hoạch chính xác hơn

Di chuyển yêu cầu qua các giai đoạn tích hợp sẵn như Mới, Đang tiến độ, Đang xem xét, Đang chờ phê duyệt và Hoàn thành

📌 Phù hợp cho: Nhà sản xuất, điều phối viên nội dung và nhóm marketing quản lý nhiều yêu cầu sáng tạo cho việc tạo/lập storyboard.

🔍 Bạn có biết? Bộ phim dài nhất từng được sản xuất là một bộ phim thử nghiệm của Thụy Điển có tên Logistics (2012). Bộ phim kéo dài 857 giờ (tương đương 35 ngày liên tục!) và ghi lại hành trình sản xuất của một chiếc đồng hồ đếm bước từ nhà máy đến kệ hàng trong cửa hàng.

3. Mẫu Lịch Biên tập Asana

Mẫu Lịch Biên tập trong Asana cung cấp cho các nhóm sản xuất video và nội dung một bản đồ trực quan rõ ràng về tất cả các tài nguyên sắp tới.

Từ bài viết blog, bản tin đến kịch bản video và clip mạng xã hội, mẫu này hỗ trợ tổ chức, đang theo dõi và hợp tác ở mọi giai đoạn của quá trình tạo/lập nội dung.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị các mốc thời gian trong lịch để tạo lịch trình ngược và dự đoán các đợt ra mắt sắp tới

Giao công việc cho các thành viên trong nhóm cho từng giai đoạn sản xuất để đảm bảo tài khoản

Dễ dàng điều chỉnh ngày đáo hạn và ưu tiên khi lịch trình và chiến dịch thay đổi hàng ngày

📌 Phù hợp cho: Nhóm sản xuất video, bộ phận marketing và quản lý nội dung cần một lịch trình có cấu trúc để lập kế hoạch, đang theo dõi và đăng tải video doanh nghiệp và các nội dung khác.

4. Phản hồi và phê duyệt tài nguyên sáng tạo trên Asana

Việc đang theo dõi phản hồi cho các dự án video có thể nhanh chóng trở nên hỗn loạn do nhiều vòng đánh giá, ghi chú phân tán và ý kiến trái chiều, điều này có thể làm chậm tiến độ sản xuất.

Mẫu Phản hồi và Phê duyệt Tài nguyên Sáng tạo trong Asana tập trung tất cả phản hồi cùng với tài nguyên video của bạn, giúp các nhóm dễ dàng xem xét, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung một cách hiệu quả.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi chu kỳ đánh giá của từng video với các giai đoạn rõ ràng như Bản nháp, Đang xem xét, Cần chỉnh sửa và Đã phê duyệt

Gắn các tài liệu tham khảo, bản phác thảo kịch bản hoặc kịch bản trực tiếp vào công việc để cung cấp bối cảnh cho người đánh giá

Cài đặt thông báo tự động hóa về phản hồi được gửi hoặc phê duyệt được nhận

Sử dụng bố cục Kanban hoặc Bảng trực quan để xem những video nào đang chờ nhập liệu và những video nào đã sẵn sàng cho sản xuất

📌 Phù hợp cho: Những trình chỉnh sửa video cần một hệ thống rõ ràng, có tổ chức để thu thập phản hồi và hoàn thiện nội dung video mà không bị trì hoãn.

🔍 Bạn có biết? Ngay cả các chương trình truyền hình thể thao cũng sử dụng các kỹ thuật video giống như phim. Quả bóng hockey phát sáng xuất hiện trong các chương trình truyền hình NHL vào những năm 1990 là một nỗ lực sớm trong sản xuất video tăng cường, tuy nhiên, người hâm mộ chia rẽ đến mức hiệu ứng này bị loại bỏ sau vài mùa giải.

5. Mẫu Dòng Thời Gian Asana

Lập kế hoạch và thực hiện các dự án video một cách chính xác bằng cách sử dụng mẫu dòng thời gian của Asana.

Từ kế hoạch tiền sản xuất và lịch quay phim đến chỉnh sửa hậu kỳ và xuất bản cuối cùng, mẫu này bản đồ từng bước để các nhóm có thể hình dung khối lượng công việc, phối hợp tài nguyên và hoàn thành đúng hạn mà không gặp bất ngờ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị toàn bộ dự án video của bạn, bao gồm viết kịch bản, quay phim, chỉnh sửa và phát hành, trên một dòng thời gian theo thứ tự thời gian

Cài đặt và đang theo dõi các cột mốc quan trọng cho các giai đoạn chính, như phê duyệt kịch bản, bản cắt đầu tiên hoặc đánh giá của khách hàng

Thêm các mối phụ thuộc giữa các công việc để thể hiện cách mỗi bước kết nối với nhau, đảm bảo trình chỉnh sửa và nhà sản xuất biết nên ưu tiên gì

Xác định sớm các điểm nghẽn tiềm ẩn bằng chế độ xem các công việc trùng lặp và hạn chế về nguồn lực

📌 Phù hợp cho Các nhóm tiếp thị video và nhóm đa hàm cần phối hợp nhiều dự án video và cần có cái nhìn tổng quan về dòng thời gian.

6. Mẫu kế hoạch dự án thiết kế Asana

Quản lý các dự án video sáng tạo đòi hỏi một hệ thống đang theo dõi tiến độ, phối hợp các bên tham gia và đảm bảo các mốc thời gian luôn được hiển thị rõ ràng.

Mẫu Kế hoạch Dự án Thiết kế trong Asana là nhà cung cấp một khung cấu trúc có tổ chức cho các nhóm sản xuất video để xác định đối tượng, phân công trách nhiệm và quản lý tất cả tài nguyên, đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ và dự đoán được.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Cài đặt quy trình làm việc tiêu chuẩn cho từng loại video, như video ngắn trên mạng xã hội, video quảng cáo, video hướng dẫn hoặc tài nguyên cho chiến dịch

Gắn tài nguyên, tài liệu tham khảo và tệp thiết kế trực tiếp vào các công việc để tất cả tài liệu liên quan đều dễ dàng truy cập

Phân loại dự án theo khách hàng, chiến dịch hoặc loại nội dung để lập kế hoạch một cách có tổ chức

Theo dõi tiến độ thông qua bảng điều khiển để xem những gì đang tiến triển, đang được xem xét hoặc đang chờ phê duyệt

📌 Phù hợp cho: Nhà thiết kế video, nhóm đồ họa chuyển động và quản lý sản xuất cần một hệ thống có cấu trúc, có thể lặp lại để thực hiện các dự án video chất lượng cao một cách hiệu quả.

📖 Xem thêm: Mẫu và ví dụ miễn phí về bản tóm tắt sáng tạo cho marketing

7. Mẫu Chiến lược Nội dung Asana

Các chiến dịch video thành công bắt đầu từ một chiến lược nội dung rõ ràng, kết hợp ý tưởng, sản xuất và phân phối với mục tiêu kinh doanh.

Mẫu Chiến lược Nội dung của Asana giúp các đội sản xuất video lập kế hoạch nội dung cần tạo, phân công trách nhiệm và đang theo dõi hiệu quả trên các kênh, đảm bảo mỗi video đều hỗ trợ mục tiêu tiếp thị của bạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chép thông tin về đối tượng khán giả, chỉ số KPI nội dung và sở thích nền tảng để tùy chỉnh nội dung video cho đúng đối tượng khán giả

Kiểm tra các tài nguyên video hiện có để xác định nội dung hiệu quả cao cho việc tái sử dụng và chỉ ra các lỗ hổng trong phạm vi phủ sóng

Lập kế hoạch chủ đề và định dạng nội dung, phân loại video theo chiến dịch, giai đoạn phễu hoặc nền tảng

Theo dõi tiến độ với các trường trạng thái như Ý tưởng, Đang sản xuất, Đang chỉnh sửa hoặc Sẵn sàng đăng tải

📌 Phù hợp cho: Nhóm tiếp thị video, chiến lược gia nội dung và quản lý sản xuất cần một phương pháp chiến lược để lập kế hoạch cho các chiến dịch nội dung video.

🧠 Thú vị: Hiệu ứng đặc biệt đầu tiên trong lịch sử video xảy ra vào năm 1896 khi đạo diễn Georges Méliès vô tình dừng máy quay khi đang quay một cảnh đường phố ở Paris. Khi anh ta khởi động lại máy quay, một chiếc xe tang đã thay thế chiếc xe ngựa kéo.

8. Mẫu Asana Brain Dump

Khi quản lý một dự án video, ý tưởng hiếm khi xuất hiện theo đơn đặt hàng. Một ý tưởng cho một cảnh có thể nảy ra trong quá trình xem xét kịch bản, hoặc một ý tưởng về cảnh quay có thể xuất hiện giữa chừng khi chỉnh sửa. Nếu không có nơi để ghi lại chúng, những ý tưởng đó hoặc sẽ biến mất hoặc làm tăng thêm sự hỗn loạn.

Mẫu Brain Dump của Asana giúp các nhóm video ghi chép mọi ý tưởng, dù lớn hay nhỏ, vào một không gian duy nhất, giúp dễ dàng phân loại, ưu tiên và biến chúng thành các bước hành động cụ thể.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp các mục nhập vào các danh mục như tiền sản xuất, quay phim và hậu kỳ để tổ chức nhanh chóng

Ưu tiên các công việc bằng thẻ ưu tiên để tập trung vào những công việc cần xử lý trước hạn chót

Chuyển đổi các ý tưởng rời rạc thành các mục có thể giao phó với ngày đáo hạn và tệp đính kèm

Hợp tác trực tuyến để đạo diễn, trình chỉnh sửa và nhà sản xuất có thể brainstorm mà không bị mất dấu vết đang theo dõi

📌 Phù hợp cho: Các nhóm sản xuất video đang quản lý các ý tưởng phân tán với tiềm ẩn rủi ro và thách thức trong các giai đoạn sản xuất.

9. Mẫu Bảng Tầm Nhìn Asana

Các dự án video quy mô lớn thường bắt đầu từ giai đoạn "trang trắng". Mẫu Vision Board trong Asana cung cấp cho nhóm sản xuất một không gian kỹ thuật số để vẽ bản đồ hướng sáng tạo, thu thập tài liệu tham khảo và thống nhất về phong cách trước khi bắt đầu quay phim.

Nó hoạt động như một mẫu kịch bản và giúp bạn phân chia tầm nhìn tổng thể thành các công việc sáng tạo cụ thể và thời hạn thực hiện.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi lại cảm hứng sáng tạo và tải lên kịch bản, tài liệu tham khảo về tâm trạng hoặc bản phác thảo trực tiếp vào bảng của bạn

Sắp xếp ý tưởng theo các chủ đề như cốt truyện, quay phim, âm thanh và phong cách hình ảnh bằng cách sử dụng bảng Kanban

Thêm trích dẫn, tham chiếu phong cách hoặc ví dụ từ đối thủ cạnh tranh để đảm bảo nhóm của bạn đồng nhất về giọng điệu và hướng đi

Đặt nhắc nhở cho các buổi đánh giá ý tưởng và liên tục phát triển tầm nhìn khi quá trình sản xuất diễn ra

📌 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo sáng tạo và nhóm video cần một không gian chia sẻ để brainstorm, thu thập tài liệu tham khảo và thống nhất về phong cách và giọng điệu trước khi bắt đầu sản xuất.

10. Mẫu hợp tác cho đại lý Asana

qua Asana

Hợp tác với một agency bên ngoài trong các dự án video thường đồng nghĩa với việc phải quản lý kịch bản, ngân sách, chỉnh sửa và hàng loạt email kéo dài.

Mẫu hợp tác với đối tác agency của Asana giúp tập trung mọi thứ vào một nơi, đảm bảo cả nhóm nội bộ và đối tác agency luôn đồng bộ từ giai đoạn đề xuất ban đầu đến bản cắt cuối cùng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đặt thời hạn và ưu tiên cho kịch bản, lịch quay phim, bản cắt thô và bản giao hàng cuối cùng với chế độ xem dòng thời gian

Thay thế các chủ đề email dài bằng bình luận công việc, tệp đính kèm và phản hồi trực tiếp liên kết với từng sản phẩm đầu ra

Theo dõi chi phí cùng với các tài nguyên như biến thể quảng cáo, đồ họa chuyển động và định dạng video cho các kênh khác nhau

📌 Phù hợp cho: Nhóm marketing, giám đốc sáng tạo hoặc nhà sản xuất có công việc làm việc với các agency bên ngoài để triển khai các chiến dịch quảng cáo và video thương hiệu.

📖 Xem thêm: Các công cụ tạo video AI tốt nhất

Giới hạn của Asana

Mặc dù Asana là một lựa chọn phổ biến để quản lý dự án, nó không phải không có nhược điểm.

Trước khi áp dụng các mẫu này cho quy trình sản xuất video, điều quan trọng là phải hiểu rõ giới hạn của chúng và những điểm mà chúng có thể chưa hoàn thiện.

yêu cầu công cụ theo dõi thời gian bên ngoài: *Asana không có tính năng theo dõi thời gian tích hợp, nghĩa là các nhóm phải dựa vào các ứng dụng của bên thứ ba để tính toán chi phí chính xác hoặc phân bổ tài nguyên

Chỉ cho phép một người được giao nhiệm vụ cho mỗi công việc: Các công việc không thể được giao cho nhiều thành viên trong nhóm, điều này gây phức tạp cho việc hợp tác và có thể yêu cầu các giải pháp thay thế như sao chép công việc

khả năng báo cáo và tùy chỉnh phân tích yếu: *Các bảng điều khiển và báo cáo tích hợp sẵn có giới hạn, thường yêu cầu sử dụng công cụ bên ngoài để phân tích dữ liệu chi tiết và theo dõi

Hộp thư đến lộn xộn và quá tải thông báo: Người dùng cho biết hộp thư đến bị ngập tràn các cập nhật, điều này có thể làm phân tâm khỏi các công việc ưu tiên cao và giảm sự tập trung tổng thể

🔍 Bạn có biết? Video âm nhạc đã góp phần định hình văn hóa chỉnh sửa video. MTV ra mắt vào năm 1981 với video âm nhạc đầu tiên được phát sóng: Video Killed the Radio Star của The Buggles. Đúng như dự đoán, nó đã tiên đoán sự trỗi dậy của video so với các định dạng âm thanh.

Các lựa chọn thay thế cho mẫu Asana trong kế hoạch và sản xuất nội dung video

Nếu các giới hạn của Asana khiến bạn cảm thấy bị hạn chế, phần mềm quản lý dự án tiếp thị ClickUp cung cấp một giải pháp linh hoạt hơn.

Với tư cách là ứng dụng tất cả trong một cho công việc, ClickUp tập trung các công việc, tài liệu, tài nguyên và quy trình phê duyệt vào một nơi duy nhất, giúp các nhóm marketing và sáng tạo dễ dàng kế hoạch, hợp tác và triển khai các chiến dịch. Với tính năng tùy chỉnh nâng cao, tự động hóa tích hợp và trợ lý AI, ClickUp kết hợp tất cả công cụ marketing của bạn vào một nền tảng duy nhất.

Dưới đây là các mẫu ClickUp miễn phí hàng đầu để lập kế hoạch, thực hiện và quản lý mọi giai đoạn của dự án sản xuất video marketing của bạn một cách dễ dàng. 🎥

1. Mẫu sản xuất video ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất video với mẫu ClickUp Video Production Template

Các dự án video trải qua nhiều giai đoạn khác nhau như lập kịch bản, lên lịch thiết bị, quay phim, chỉnh sửa và giao hàng cuối cùng.

Mẫu sản xuất video ClickUp cung cấp cho bạn một khung làm việc rõ ràng, có thể lặp lại để hướng dẫn nhóm của bạn từ ý tưởng đến hoàn thành. Với các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh, trường dữ liệu được thiết kế riêng và các chế độ xem linh hoạt, bạn sẽ có một không gian thống nhất để lập kế hoạch, đang theo dõi và triển khai các dự án video với ít trễ hẹn và sai sót trong giao tiếp hơn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi mọi giai đoạn sản xuất với các trạng thái tác vụ tùy chỉnh của ClickUp như Ý tưởng, Chỉnh sửa, Chỉnh sửa cuối cùng và Xuất bản

Ghi lại các chi tiết cụ thể của dự án bằng các trường tùy chỉnh ClickUp như Địa chỉ địa điểm, Yêu cầu nhân sự và Đối tác đại lý

Hiển thị dòng thời gian và trách nhiệm với các chế độ xem như Quy trình Sản xuất Video, Ngày Ra Mắt và Danh sách Dự án

Giữ tiến độ hậu kỳ đúng hạn bằng cách sử dụng phụ thuộc, theo dõi thời gian và nhắc nhở

📌 Phù hợp cho: Nhóm sản xuất video, các agency sáng tạo và đội ngũ marketing nội bộ quản lý từ các video doanh nghiệp đơn lẻ đến các chiến dịch video quy mô lớn.

📮 ClickUp Insight: Buồn chán vào Monday? Hóa ra Monday là điểm yếu trong năng suất hàng tuần (không có ý chơi chữ), với 35% nhân viên cho rằng đây là ngày kém hiệu quả nhất của họ. Sự sụt giảm này có thể được giải thích bởi thời gian và năng lượng tiêu tốn vào việc tìm kiếm cập nhật và ưu tiên hàng tuần vào sáng Monday. Một ứng dụng toàn diện cho công việc, như ClickUp, có thể hỗ trợ bạn trong việc này. Đối tượng/kỳ/phiên bản, ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, có thể cập nhật cho bạn tất cả các thông tin quan trọng và ưu tiên chỉ trong vài giây. Và, mọi thứ bạn cần cho công việc, bao gồm các ứng dụng tích hợp, đều có thể tìm kiếm được thông qua Tìm kiếm Kết nối của ClickUp. Với Quản lý Kiến thức của ClickUp, việc xây dựng một điểm tham chiếu chung cho tổ chức của bạn trở nên dễ dàng! 💁

2. Mẫu dòng thời gian sản xuất video ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tránh tắc nghẽn với mẫu dòng thời gian sản xuất video ClickUp

Mẫu Dòng Thời Gian Sản Xuất Video ClickUp cung cấp cho bạn một lịch trình rõ ràng cho từng giai đoạn của quá trình tạo/lập video. Thay vì phải theo dõi các mốc thời gian trên các bảng tính hoặc trò chuyện, bạn có thể vẽ bản đồ toàn bộ quy trình trên một dòng thời gian động.

Mỗi công việc đều được gắn với một hạn chót và sắp xếp logic, giúp bạn luôn biết được bước tiếp theo là gì và ai là người chịu trách nhiệm. Mẫu này đảm bảo lịch trình sản xuất của bạn luôn được tổ chức gọn gàng, chính xác và đủ linh hoạt để thích ứng với các thay đổi đột xuất.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Dễ dàng tạo và điều chỉnh lịch trình với tính năng kéo và thả trên chế độ xem Gantt của ClickUp

Đang theo dõi các cột mốc khóa như ngày kết thúc quay phim, điểm kiểm tra chỉnh sửa hoặc hạn chót phát hành để có hiển thị tốt hơn

Quản lý các quy trình làm việc chồng chéo như viết kịch bản trong khi bản phác thảo cốt truyện đang được hoàn thiện với tính năng đang theo dõi công việc song song

Zoom vào để lập kế hoạch cho một ngày quay phim cụ thể hoặc Zoom ra để có chế độ xem tổng quan về toàn bộ chu kỳ sản xuất của bạn

📌 Phù hợp cho: Quản lý sản xuất, giám đốc sáng tạo và nhóm video cần lịch trình tài nguyên chính xác để duy trì tiến độ của nhiều buổi quay, chỉnh sửa và hạn chót đang theo dõi.

3. Mẫu sản xuất video YouTube ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ sự nhất quán trong việc đăng tải video YouTube của bạn với mẫu sản xuất video YouTube của ClickUp

Mẫu sản xuất video YouTube ClickUp là mẫu nhiệm vụ sẵn sàng sử dụng, được thiết kế dành cho các người tạo muốn duy trì sự nhất quán cho kênh của mình. Từ việc brainstorm ý tưởng video đến việc đăng tải lên YouTube, mọi bước trong quy trình làm việc đều được tổ chức gọn gàng tại một nơi duy nhất.

Nó giúp bạn duy trì lịch trình xuất bản đang theo dõi và đảm bảo rằng mỗi video được phát sóng với các tài nguyên, tiêu đề và metadata phù hợp.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định từng giai đoạn sản xuất với các trạng thái tích hợp sẵn như Tiền sản xuất, Quay phim, Chỉnh sửa, Phát hành

Lưu trữ tất cả tài nguyên sáng tạo như bản nháp kịch bản, hình thu nhỏ, bản vẽ phân cảnh và bản phác thảo video trong một công việc duy nhất

Thêm các Trường Tùy chỉnh như tiêu đề video, từ khóa, thẻ và hình ảnh băng rôn để tối ưu hóa cho YouTube

📌 Phù hợp cho: YouTubers, nhóm sáng tạo và nhà tiếp thị muốn có một phương pháp lặp lại để lập kế hoạch và phát hành video một cách nhất quán.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Bạn đã từng thử giải thích việc chỉnh sửa video qua email chưa? Thật phiền phức. ClickUp Clips giúp quá trình đó trở nên mượt mà hơn cho người tạo. Với Clips, bạn có thể ghi lại màn hình, thêm bối cảnh bằng giọng nói của mình và cho nhóm của bạn thấy chính xác ý tưởng của bạn — dù bạn đang chỉ ra một chỉnh sửa nhỏ cho hình thu nhỏ, xem xét bản nháp kịch bản hay hướng dẫn qua bản cắt thô. Nhờ vậy, phản hồi trở nên rõ ràng và kết nối hơn thay vì bị chôn vùi trong các chủ đề email dài dòng. Ghim phản hồi bằng ClickUp Clips và thêm bình luận ngay tại thời điểm cụ thể

4. Mẫu lập kế hoạch và sản xuất YouTube của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổ chức quy trình tạo/lập nội dung của bạn với mẫu lập kế hoạch và sản xuất YouTube của ClickUp

Khác với mẫu sản xuất video YouTube, mẫu lập kế hoạch và sản xuất YouTube của ClickUp giúp bạn tổ chức toàn bộ quy trình nội dung để phát triển kênh lâu dài.

Mẫu lịch nội dung này hoạt động như trung tâm điều khiển của bạn: brainstorm và ưu tiên các ý tưởng video, tạo bản đồ theo thời hạn, phân công công việc và tích hợp phân tích để đo lường thành công. Nó giúp bạn tạo ra một hệ thống có thể lặp lại để duy trì luồng nội dung YouTube một cách trơn tru.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để theo dõi từ khóa, đối tượng mục tiêu và ý tưởng tiêu đề video cho từng ý tưởng

Giao công việc cho nhóm của bạn và đang theo dõi đóng góp để hợp tác hiệu quả hơn

Xây dựng các chiến dịch quảng cáo song song với kế hoạch sản xuất video để tối đa hóa phạm vi tiếp cận và tương tác

📌 Phù hợp cho: Những người tạo YouTube và nhóm sản xuất muốn có một khung làm việc để quản lý nhiều video cùng lúc.

🧠 Thú vị: Hiệu ứng quay chậm xoay camera "Bullet time", nổi tiếng qua bộ phim Ma trận (1999), được quay bằng cách sử dụng một vòng tròn các máy ảnh tĩnh được kích hoạt cùng lúc. Các khung hình sau đó được ghép lại với nhau, tạo ra ảo giác về thời gian bị đóng băng.

5. Mẫu hình thu nhỏ YouTube ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ nguyên phong cách hình ảnh nhất quán trên kênh của bạn với mẫu hình thu nhỏ YouTube của ClickUp

Hình thu nhỏ quyết định liệu video của bạn có được nhấp vào hay bị bỏ qua. Mẫu hình thu nhỏ YouTube của ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống chuyên dụng để thiết kế, xem xét và phê duyệt hình thu nhỏ mà không bị lạc mất bản nháp hoặc phản hồi.

Mẫu này tập trung vào quy trình sáng tạo đằng sau các hình thu nhỏ, đảm bảo mỗi video đều phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu của bạn, mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp và đồng nhất với thương hiệu trước khi phát sóng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi mọi bản nháp với các trạng thái tùy chỉnh như "việc cần làm", "đang tiến độ" và "hoàn thành"

Lưu trữ các chi tiết khóa với 8 trường tùy chỉnh, bao gồm Phê duyệt hình thu nhỏ, Mẫu hình thu nhỏ, Nhà thiết kế, Tiến độ thiết kế và Tiêu đề đã được phê duyệt

Quản lý quy trình làm việc của bạn một cách tổng quan với các chế độ xem được tổ chức như Thumbnail Summary, Thumbnail List và Production Bảng

Nắm bắt xu hướng , hợp tác dễ dàng với các nhà thiết kế, tệp đính kèm tài nguyên hình ảnh, chia sẻ phản hồi và hoàn thiện các phiên bản đã được phê duyệt trong một nền tảng duy nhất

📌 Phù hợp cho: Những người tạo và trình chỉnh sửa YouTube để quản lý vòng đời sáng tạo của hình thu nhỏ video.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng ClickUp cho quy trình sản xuất YouTube của bạn tại đây:

6. Mẫu kế hoạch nội dung YouTube ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho dòng nội dung luôn đều đặn với mẫu kế hoạch nội dung YouTube của ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Nội Dung YouTube của ClickUp giúp bạn bản đồ ý tưởng, lên lịch đăng tải và đang theo dõi hiệu suất, để bạn không bao giờ bỏ lỡ hạn chót hoặc lặp lại ý tưởng.

Với mẫu này, bạn có thể tổ chức tiêu đề, mô tả, thẻ, hình thu nhỏ và ngày đăng trong một trung tâm duy nhất.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giữ cho kế hoạch nội dung chi tiết và có tổ chức với các Trường Tùy chỉnh, bao gồm Ghi chú, Tệp liên quan, Ngày xuất bản, Chủ đề nội dung, Số video và Chỉnh sửa

Sao chép cấu trúc kế hoạch cho các series hoặc định dạng lặp lại mà không cần bắt đầu từ đầu

Quản lý khối lượng công việc với tính năng theo dõi thời gian tích hợp, thẻ và cảnh báo phụ thuộc

📌 Phù hợp cho: Người tạo hoặc nhóm muốn chuyển từ việc tải lên vào phút chót sang một lộ trình nội dung được tổ chức khoa học.

7. Mẫu YouTube ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổ chức quy trình sản xuất nội dung video của bạn với mẫu ClickUp YouTube

Mẫu YouTube ClickUp được thiết kế như một mẫu thư mục tất cả trong một để giúp bạn quản lý toàn bộ kênh của mình tại một nơi duy nhất.

Mẫu này không chỉ dừng lại ở sản xuất và kế hoạch, mà còn cung cấp các không gian chuyên dụng để tổ chức danh sách phát, theo dõi lịch trình tải lên, phân loại video và thậm chí theo dõi trạng thái xuất bản của chúng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tối ưu hóa quản lý dự án sản xuất video với danh sách công việc và dòng thời gian sẵn có cho từng giai đoạn của quá trình tạo/lập nội dung

Sử dụng các trạng thái tùy chỉnh như Mở, Đang thảo luận, Cuối cùng và Bị từ chối để theo dõi tiến độ của từng video từ ý tưởng đến khi xuất bản

Quản lý các chi tiết khóa bằng các Trường Tùy chỉnh như Danh sách phát, Đã quay, Trạng thái xuất bản, Danh mục và URL

Đang theo dõi các hoạt động trên nhiều chế độ xem khác nhau, bao gồm ClickTips Playlist, 20 video, Lịch trình tải lên và Xem dạng danh sách

📌 Phù hợp cho: Người tạo và nhóm cần hệ thống quản lý toàn diện để giám sát sản xuất video và phát triển, tổ chức kênh YouTube của họ.

🧠 Thú vị: Tiếng hét Wilhelm nổi tiếng, một hiệu ứng âm thanh lưu trữ được ghi âm vào năm 1951, đã được sử dụng lại trong hơn 400 bộ phim và chương trình truyền hình. Các trình chỉnh sửa video vẫn lén lút đưa nó vào các sản phẩm hiện đại như một trò đùa nội bộ.

8. Mẫu hóa đơn sản xuất video ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu hóa đơn sản xuất video ClickUp để có khung làm việc tổ chức cho việc thanh toán cho khách hàng

Hoàn thành một dự án video chỉ là một nửa công việc; đảm bảo bạn được thanh toán đúng cách và đúng hạn cũng quan trọng không kém. Mẫu hóa đơn sản xuất video ClickUp (được xây dựng trong ClickUp Tài liệu ) cung cấp cho bạn một cấu trúc sẵn sàng sử dụng cho hóa đơn chuyên nghiệp được thiết kế riêng cho ngành công nghiệp video.

Tạo hóa đơn chuyên nghiệp mô tả dịch vụ, giờ làm việc và mức giá, và thậm chí sao chép hóa đơn cho khách hàng thường xuyên hoặc dự án lặp lại chỉ trong vài giây.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Chi tiết hóa các mục như viết kịch bản, quay phim, chỉnh sửa, đồ họa và chi phí đi lại

Tự động tính toán tổng chi phí cho ngày quay phim, thuê thiết bị và chỉnh sửa hậu kỳ

Tích hợp với ClickUp biểu mẫu để lấy thông tin thanh toán của khách hàng trực tiếp vào hóa đơn của bạn

📌 Phù hợp cho: Các freelancer, studio và nhóm sản xuất muốn đơn giản hóa việc thanh toán và đảm bảo tính minh bạch tài chính mà không làm ảnh hưởng đến chuyên nghiệp.

9. Mẫu sản xuất video/podcast âm thanh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tăng tốc sản xuất với khung làm việc tiêu chuẩn bằng cách sử dụng mẫu sản xuất video/podcast âm thanh ClickUp

Mẫu sản xuất video/podcast âm thanh ClickUp cung cấp cho bạn một quy trình làm việc cho từng tập, giúp bạn tập trung vào việc tạo nội dung hấp dẫn thay vì phải loay hoay với những chi tiết nhỏ. Bạn có thể đang theo dõi từng tập từ khâu đặt lịch với khách mời đến giai đoạn hậu kỳ với các trạng thái và hạn chót rõ ràng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tập trung kịch bản, ghi chú chương trình, tác phẩm nghệ thuật và danh sách kiểm tra xuất bản để truy cập dễ dàng

Lập kế hoạch lịch xuất bản với các chế độ xem tích hợp như Xem dạng danh sách, Lịch và Bảng

Tự động hóa các công việc lặp lại như nhắc nhở khách, yêu cầu tệp tin hoặc cập nhật trạng thái

Sử dụng Trường Tùy chỉnh (như Phê duyệt của khách mời, Ngày phát sóng trực tiếp, Liên kết Transistor, Liên kết YouTube, v.v.) để ghi lại tất cả chi tiết trong một nơi duy nhất

📌 Phù hợp cho: Những người làm podcast sản xuất chương trình chỉ có âm thanh hoặc ưu tiên video, cần một hệ thống đáng tin cậy để duy trì các tập phát sóng đang theo dõi và nhất quán.

10. Mẫu thiết kế đồ họa ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tìm và truy cập ngay lập tức tất cả các tệp thiết kế với mẫu thiết kế đồ họa ClickUp

Các thư mục tệp lộn xộn và dòng thời gian không rõ ràng có thể làm chậm luồng sáng tạo của bạn. Mẫu thiết kế đồ họa ClickUp giúp bạn tổ chức tệp, theo dõi tiến độ và quản lý thời hạn thiết kế để bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc sáng tạo và ít thời gian hơn cho việc mở từng tệp ‘final_final.jpg’

Với mẫu này, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm và truy cập các tệp thiết kế với hệ thống tổ chức công việc có cấu trúc, gán ước lượng thời gian và ưu tiên các yêu cầu thiết kế trong quy trình làm việc của bạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị từng giai đoạn của quy trình với các chế độ xem Danh sách, Gantt và Chèn

Tập trung tài nguyên thiết kế bằng cách nhúng liên kết từ các công cụ như Figma, Illustrator hoặc lưu trữ đám mây

Giữ các chi tiết sáng tạo được tổ chức gọn gàng với các Trường Tùy chỉnh (Giai đoạn thiết kế, Liên kết bản tóm tắt, Liên kết thiết kế, Liên kết nội dung, Phê duyệt)

phù hợp cho: *Các freelancer, agency hoặc nhà thiết kế nội bộ muốn có một hệ thống linh hoạt để đang theo dõi các yêu cầu sáng tạo từ bản nháp đến khi được phê duyệt.

11. Mẫu bảng phân cảnh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến ý tưởng thành hình ảnh trước khi bắt đầu ghi hình với mẫu Storyboard của ClickUp

Mẫu Storyboard ClickUp, được xây dựng trên ClickUp Bảng trắng, giúp bạn phác thảo các cảnh quay, tạo bản đồ góc máy và ghi lại đối thoại, giúp nhóm của bạn có một kế hoạch trực quan rõ ràng trước khi bắt đầu sản xuất.

Với bảng trắng tương tác, bạn có thể lập kế hoạch cho các bộ phim ngắn, video mạng xã hội hoặc cảnh cắt trong game theo từng cảnh quay, giúp quá trình sáng tạo của bạn trở nên có tổ chức và trực quan hơn.

Đối với mỗi cảnh, bạn cũng có thể linh hoạt thêm các chi tiết như hành động, đối thoại, tín hiệu âm thanh và gợi ý hiệu ứng đặc biệt, giúp bảng phân cảnh của bạn trở thành một bản thiết kế sáng tạo hoàn thành.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Kéo, thả và sắp xếp lại các khung hình để điều chỉnh trình tự hình ảnh một cách nhanh chóng

Tùy chỉnh với số lượng Box và phần không giới hạn để phù hợp với phạm vi dự án của bạn

Giữ cho các nhóm sáng tạo và sản xuất đồng bộ bằng cách tập trung ghi chú và phản hồi tại một nơi duy nhất

Hợp tác trực tuyến với đạo diễn, biên kịch, trình chỉnh sửa và khách hàng, những người có thể bình luận trực tiếp trên bảng phân cảnh

📌 Phù hợp cho: Nhà làm phim, nhà tiếp thị video, các agency và nhà thiết kế game cần một cách tiếp cận trực quan để truyền đạt hướng dẫn sáng tạo.

📖 Xem thêm: Các mẫu viết nội dung hàng đầu để tối ưu hóa quy trình

12. Mẫu Lịch Nội dung ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch và đang theo dõi nội dung của bạn với mẫu Lịch Nội dung ClickUp

Lập kế hoạch cho tất cả các bài viết blog, chiến dịch và bài đăng trên mạng xã hội của bạn với mẫu Lịch Nội dung ClickUp.

Nó giúp bạn tạo bản đồ, lịch trình và đang theo dõi nội dung trên nhiều kênh tiếp thị khác nhau để nhóm của bạn luôn đồng bộ từ giai đoạn brainstorm đến khi xuất bản.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hình dung chiến lược nội dung hàng năm của bạn với các chế độ xem Lịch, Danh sách công việc và Bảng của ClickUp

Đang theo dõi các chi tiết khóa với Trường Tùy Chỉnh cho Tài nguyên, Danh mục, Kênh, Liên kết và Ngày đăng

Tập trung các tệp đính kèm, bản tóm tắt và bình luận để phản hồi được hiển thị ngay bên cạnh từng phần nội dung

📌 Phù hợp cho: Nhóm marketing, người tạo nội dung và các agency muốn có một nền tảng trung tâm để lập kế hoạch, xem xét và triển khai nội dung trên nhiều nền tảng khác nhau.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Có ý tưởng video nhưng không có thời gian để lập bản đồ chi tiết? Hãy để ClickUp Brain xử lý phần khó khăn. Chỉ cần nhập một lời nhắc nhanh và xem nó viết kịch bản video, bản tóm tắt hoặc thậm chí một bản tóm tắt sáng tạo đầy đủ trong vài giây. Và khi dự án của bạn trở nên quá lớn để quản lý, ClickUp Brain sẽ chia nhỏ nó thành các công việc con rõ ràng, giúp quy trình làm việc của bạn trở nên dễ quản lý hơn. Tự động hóa kế hoạch nội dung với ClickUp Brain bằng cách chuyển đổi kịch bản thành lịch trình xuất bản sẵn sàng sử dụng ✅ Thử gợi ý này: “Viết kịch bản 60 giây cho video về [chủ đề/sản phẩm/dịch vụ của bạn]. Sau đó, chia kịch bản thành lịch trình nội dung với các bước thực hiện cụ thể, bao gồm viết kịch bản, quay phim, chỉnh sửa, tạo hình thu nhỏ và đăng tải để có thể thêm vào lịch trình nội dung của chúng tôi. *“

13. Mẫu Quản lý Nội dung ClickUp

Tải mẫu miễn phí Có hiển thị chi tiết về nội dung của bạn với mẫu quản lý nội dung ClickUp

Quản lý blog, bản tin, podcast và các chiến dịch qua nhiều bên liên quan có thể trở nên phức tạp nhanh chóng. Mẫu Quản lý Nội dung ClickUp cung cấp một hệ thống có cấu trúc và có thể tùy chỉnh để xử lý mọi thứ - từ yêu cầu ban đầu đến phê duyệt cuối cùng - mà không làm mất đi hiển thị.

Mẫu này được thiết kế cho quản lý nội dung đa kênh, giúp bạn tạo, đang theo dõi và tối ưu hóa tài nguyên trên toàn bộ hệ sinh thái tiếp thị của mình.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Chuyển đổi giữa lịch chung và lịch riêng cho từng kênh (ví dụ: Blog, Mạng xã hội, Email, Trang web) để Zoom vào hoặc ra tùy theo nhu cầu

Theo dõi công việc với các giai đoạn tiến độ chi tiết như Ý tưởng, Đang phát triển, Đang xem xét, Đang tạm dừng và Đã xuất bản để có cái nhìn chính xác về quá trình sản xuất

Thêm các chi tiết khóa như Ngân sách, Kênh, Liên kết, Loại công việc tiếp thị và Nguồn cảm hứng thiết kế để cung cấp thêm bối cảnh cho từng nội dung

Chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ xem Bảng (Board View) cho lập kế hoạch Kanban, chế độ xem Danh sách công việc (List View) cho ưu tiên tác vụ, chế độ xem Dòng thời gian (Timeline View) cho phân bổ tài nguyên và biểu đồ Gantt cho lịch trình chiến dịch

📌 Phù hợp cho: Nhóm nội dung quản lý các hoạt động phức tạp, đa kênh cần sự linh hoạt và hiển thị ở mọi giai đoạn.

Nghe chia sẻ từ một người dùng ClickUp:

ClickUp đã thay đổi cách làm việc của nhóm chúng tôi, cung cấp một nguồn thông tin duy nhất giúp nhóm đồng bộ và đảm bảo nhóm luôn tập trung vào mục tiêu. Sử dụng mẫu, tự động hóa và thiết lập quy trình công việc một cách hợp lý đã mang lại sự thay đổi đáng kể về hiệu quả và giao tiếp.

ClickUp đã thay đổi cách làm việc của nhóm chúng tôi, cung cấp một nguồn thông tin duy nhất giúp đồng bộ hóa nhóm và đảm bảo nhóm luôn tập trung vào mục tiêu. Sử dụng mẫu, tự động hóa và thiết lập quy trình công việc một cách hợp lý đã mang lại sự thay đổi đáng kể về hiệu quả và giao tiếp.

14. Mẫu kế hoạch dự án sáng tạo ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý quy trình làm việc sáng tạo một cách hiệu quả với mẫu kế hoạch dự án sáng tạo ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Dự Án Sáng Tạo ClickUp được thiết kế dưới dạng mẫu Danh Sách công việc, giúp các nhóm sáng tạo phân chia, giao nhiệm vụ và theo dõi từng bước của dự án một cách rõ ràng. Thay vì dựa vào các ghi chú hoặc email rời rạc, bạn sẽ có các trường thông tin, trạng thái và chế độ xem được thiết kế riêng cho quy trình làm việc sáng tạo.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi mọi giai đoạn của quy trình sáng tạo với các trạng thái như Khối, Đang chờ duyệt, Tiến độ, Đang chỉnh sửa và Hoàn thành

Thêm các chi tiết quan trọng với các thuộc tính như Loại Phê duyệt, Giai đoạn Dự án, Kết quả Cuối cùng, Nhóm Được Giao và Bản Nháp để ghi lại chính xác những gì cần thiết cho từng sản phẩm đầu ra

Chuyển đổi giữa Danh sách công việc Sáng tạo, Dòng thời gian và Bảng Tiến độ để quản lý công việc của bạn

📌 Phù hợp cho: Các nhóm sáng tạo quản lý các dự án đa giai đoạn như chiến dịch quảng cáo, quay video hoặc thiết kế lại trang web.

15. Mẫu ClickUp cho Thiết kế và Sáng tạo

Tải mẫu miễn phí Lưu trữ, đang theo dõi và quản lý tài nguyên sáng tạo với mẫu ClickUp Creative and Design

Mẫu ClickUp Creative & Design là một mẫu thư mục được thiết kế để quản lý các yêu cầu sáng tạo, chiến dịch và tài nguyên thiết kế từ giai đoạn tiếp nhận đến giao hàng.

Nó tập trung tất cả ý tưởng, bản tóm tắt và tệp tài nguyên để các nhóm thiết kế có thể tập trung vào việc thực hiện thay vì phải theo dõi các cập nhật.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi yêu cầu và công việc sáng tạo qua các giai đoạn với các trạng thái như Mở, Ý tưởng, Yêu cầu đã được phân loại và Đã đóng để có cái nhìn toàn diện về tiến độ dự án

Thêm các chi tiết cụ thể của dự án bằng các thuộc tính như Kênh, Loại Công Việc Tiếp Thị, Nguồn Cảm Hứng Mockup, Mục Tiêu và Mục Tiêu Tiếp Thị Chính để đảm bảo mọi yêu cầu đều được định nghĩa rõ ràng

Truy cập công việc của bạn thông qua các chế độ xem như Biên bản Cuộc họp, Chào mừng, Danh sách công việc, Quy trình Sáng tạo và các chế độ xem khác giúp quản lý cả yêu cầu và thực thi dễ dàng hơn

Hướng dẫn tất cả yêu cầu sáng tạo một cách có hệ thống thông qua biểu mẫu Yêu cầu Sáng tạo

📌 Phù hợp cho: Nhóm thiết kế và các agency sáng tạo nội bộ xử lý lượng yêu cầu lớn (hình ảnh mạng xã hội, tài nguyên thương hiệu, mẫu sản phẩm) và cần một hệ thống tập trung.

16. Mẫu Hướng dẫn Phong cách ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo mọi người tuân thủ các hướng dẫn thống nhất về thương hiệu với mẫu Hướng dẫn Phong cách ClickUp

Mẫu Hướng dẫn Phong cách ClickUp là một mẫu tài liệu được thiết kế để tập trung tất cả các yếu tố thương hiệu của bạn vào một nơi duy nhất. Mẫu này đóng vai trò là nguồn thông tin chính xác duy nhất cho sự nhất quán thương hiệu, đảm bảo rằng mọi màu sắc, phông chữ và ứng dụng logo đều tuân thủ các tiêu chuẩn chung.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tập hợp tất cả các yếu tố định hình thương hiệu như màu sắc, phông chữ, thông số logo và quy tắc sử dụng trong một tài liệu trung tâm

Thêm các thuộc tính có cấu trúc cho các yếu tố thương hiệu để các nhóm có thể dễ dàng phân loại và tham chiếu chúng trong các dự án khác nhau

Mở rộng ngoài tài liệu sang các chế độ xem Danh sách công việc, Lịch, Gantt hoặc Khối lượng công việc để đồng bộ hóa tiêu chuẩn thiết kế với quy trình làm việc của dự án

Sử dụng chế độ xem bảng (Board View) của ClickUp để trình bày các ví dụ thực tế về ứng dụng thương hiệu, biến các khái niệm trừu tượng thành hướng dẫn cụ thể và có thể thực hiện được

📌 Phù hợp cho: Các nhóm marketing, thiết kế và thương hiệu cần một hướng dẫn thương hiệu trung tâm, tương tác để đảm bảo tính nhất quán.

Tạo video tuyệt vời với ClickUp

Mẫu sản xuất video Asana là một cách hiệu quả để tổ chức các công việc và duy trì tiến độ dự án, giúp các nhóm theo dõi kịch bản, chỉnh sửa và lịch trình một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, khi dự án trở nên phức tạp hơn hoặc liên quan đến nhiều bên liên quan, sự thiếu hụt trong giao tiếp và hiển thị có thể làm chậm tiến độ công việc.

Đó chính là điểm mạnh của ClickUp. Với không gian làm việc thống nhất, theo dõi thời gian thực, tính năng hợp tác tích hợp và các mẫu tùy chỉnh, ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn mọi công cụ cần thiết để quản lý sản xuất một cách trơn tru từ đầu đến cuối.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay và chứng kiến quy trình làm việc sáng tạo của bạn trở nên sống động! 🎨