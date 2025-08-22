Mẫu quản lý dự án Miro miễn phí để lập kế hoạch, đang theo dõi và hợp tác

Bạn có biết cảm giác khi mọi thứ dường như đang trong tầm kiểm soát—cho đến khi không còn nữa?

Bản tóm tắt dự án trông khá chắc chắn, buổi khởi động diễn ra suôn sẻ và lộ trình dự án hợp lý.

Nhưng hiện tại? Dòng thời gian đang bị trễ, ưu tiên liên tục thay đổi và cập nhật được phân tán khắp các công cụ.

Điều này thật frustrating—nhưng lại quá quen thuộc. Dù mỗi năm chi tiêu hàng nghìn tỷ đô la, chỉ có 35% dự án đạt được thành công thực sự.

Đó là lý do tại sao cách bạn cài đặt dự án lại quan trọng. Bạn cần cấu trúc, hiển thị và sự đồng bộ của nhóm ngay từ đầu. Và các mẫu quản lý dự án Miro giúp bạn làm điều đó - mà không cần phải theo dõi cập nhật trên nhiều nền tảng.

Nhưng liệu chúng có phải là lựa chọn thông minh nhất cho các nhóm làm việc nhanh chóng? Hay có những giải pháp thay thế Miro tốt hơn — với tính năng tự động hóa tích hợp, khả năng hiển thị thời gian thực và quản lý quy trình từ đầu đến cuối? Hãy cùng tìm hiểu!

*mẫu quản lý dự án Miro là gì?

Mẫu quản lý dự án Miro là một bảng kế hoạch trực quan sẵn sàng sử dụng, giúp các nhóm tổ chức công việc, quản lý dòng thời gian và hợp tác ở mọi giai đoạn của dự án.

Thay vì bắt đầu từ đầu, bạn sẽ có một bảng trắng kỹ thuật số linh hoạt với các bố cục có cấu trúc cho các công việc dự án, dòng thời gian và deliverables – tất cả đều nằm trong bảng trắng hợp tác của Miro. Dưới đây là cách chúng giúp bạn công việc hiệu quả và nhanh chóng hơn:

Bắt đầu nhanh chóng với các mẫu sẵn sàng sử dụng, được thiết kế cho các quy trình làm việc thực tế

Hiển thị lịch trình dự án qua các sprint, giai đoạn ra mắt hoặc các giai đoạn khóa

Xác định quyền sở hữu bằng cách gắn thẻ công việc trực tiếp trên bảng

Đang theo dõi cập nhật trực tiếp với tính năng kéo và thả và các gợi ý màu sắc

Tập trung mọi thứ vào một bảng chia sẻ — kế hoạch, thảo luận và cải tiến

Điều này rõ ràng—mẫu giúp bạn lập kế hoạch thông minh hơn và hành động nhanh hơn. Nhưng điều gì thực sự làm cho một mẫu trở nên hiệu quả khi áp lực gia tăng? Hãy cùng phân tích.

➡️ Xem thêm: Phần mềm quản lý dự án miễn phí tốt nhất

Các mẫu quản lý dự án Miro hàng đầu và các lựa chọn thay thế trong nháy mắt

*điều gì làm nên một mẫu quản lý dự án Miro tốt?

Các mẫu quản lý dự án Miro tốt nhất được thiết kế để hành động.

Dù bạn đang lập kế hoạch cho một phiên lập kế hoạch sprint, đang theo dõi các sản phẩm đầu ra của dự án hay khởi động một chiến dịch, mẫu phù hợp sẽ giúp nhóm của bạn làm việc nhanh chóng và duy trì sự đồng bộ.

Dưới đây là những yếu tố cần có trong một mẫu thực sự hiệu quả và toàn diện:

bố cục rõ ràng*: Nổi bật những thông tin khóa nhất. Mẫu của bạn nên hiển thị các thông tin khóa—như dòng thời gian, quyền sở hữu và các rào cản—để bạn có cái nhìn tổng quan về tình trạng dự án, lý tưởng cho các cuộc kiểm tra nhanh hoặc trình bày cho các bên liên quan

tính linh hoạt tích hợp*: Điều chỉnh ngay lập tức. Bạn có thể tùy chỉnh cột, đổi tên giai đoạn hoặc tái cấu trúc danh sách công việc khi kế hoạch dự án phát triển hoặc ưu tiên mới xuất hiện giữa chừng mà không làm gián đoạn luồng

Hiển thị thời gian thực : Theo dõi tiến độ ngay khi nó diễn ra. Sử dụng các dấu hiệu màu sắc, cập nhật trực tiếp hoặc chế độ xem biểu đồ Gantt hoặc bảng Kanban đơn giản để xem những gì đang diễn ra, những gì bị tắc nghẽn và những gì cần chú ý

Hợp tác trực tiếp : Tối ưu hóa : Tối ưu hóa giao tiếp nhóm . Các tính năng như bản đồ tư duy, bình luận trực tiếp và trò chuyện thời gian thực giúp đồng nghiệp brainstorm, giải quyết vấn đề và để lại phản hồi — mà không cần qua lại email

tự động hóa thông minh*: Giảm bớt công việc lặp đi lặp lại. Các mẫu tuyệt vời giúp bạn tự động hóa các nhắc nhở, phân công công việc hoặc quy trình làm việc lặp lại — đặc biệt khi quản lý các dòng thời gian chồng chéo và kế hoạch chiến lược.

Phụ thuộc giữa các công việc: Giữ mọi thứ đồng bộ. Mẫu của bạn nên hiển thị trực quan các bản đồ phụ thuộc và các rào cản — lý tưởng cho việc quản lý đề xuất dự án, phối hợp các nhóm marketing hoặc đồng bộ với : Giữ mọi thứ đồng bộ. Mẫu của bạn nên hiển thị trực quan các bản đồ phụ thuộc và các rào cản — lý tưởng cho việc quản lý đề xuất dự án, phối hợp các nhóm marketing hoặc đồng bộ với các chỉ số KPI khóa của quản lý dự án

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cần sao chép quy trình, mở rộng quy mô cho các nhóm hoặc triển khai dự án tiếp theo nhanh chóng? Chọn mẫu có cấu trúc có thể tái sử dụng — hỗ trợ tài liệu, đang theo dõi KPI và mở rộng theo sự phát triển của công việc.

mẫu quản lý dự án Miro để khám phá*

Các mẫu quản lý dự án sẵn có của Miro được thiết kế để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn. Dù bạn đang lập kế hoạch công việc, vẽ bản đồ chiến lược hay quản lý chiến dịch tiếp thị, mỗi mẫu đều giúp giải quyết các thách thức thực tế mà các nhóm hiện đại thường gặp phải.

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi:

1. Mẫu lập kế hoạch dự án Miro

qua Miro

Trước khi bắt tay vào thực hiện, nhóm của bạn cần thống nhất về bức tranh tổng thể. Mẫu lập kế hoạch dự án này là bản đồ tiền khởi động của bạn – nơi chiến lược được chuyển hóa thành cấu trúc. Từ việc xác định mục tiêu, ưu tiên, dự đoán rủi ro đến phác thảo dòng thời gian, bảng này cung cấp cho mọi bên liên quan một nguồn thông tin chung chia sẻ ngay từ ngày đầu tiên.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia các ý tưởng lớn thành các cột mốc, dòng thời gian và các mục cụ thể

Phát hiện các điểm tắc nghẽn trước khi chúng trở thành rào cản bằng cách so sánh các dòng thời gian công việc song song

Tổ chức các phiên khởi động hiệu quả với bảng điều khiển trực quan được thiết kế cho việc lập kế hoạch nhóm theo thời gian thực

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, tư vấn viên và người lãnh đạo chiến lược quản lý các đề xuất dự án chi tiết hoặc các sáng kiến phức tạp với dòng thời gian nhiều tầng.

🔎 Bạn có biết? Imhotep là người quản lý dự án đầu tiên. Vào năm 2630 TCN, ông đã điều phối lao động, logistics và dòng thời gian mà không cần công nghệ. Điều này chứng minh rằng quản lý dự án xuất sắc dựa trên tầm nhìn, kế hoạch và sự nỗ lực.

2. Mẫu Bản Chương Trình Dự Án Miro Cơ Bản

qua Miro

Mọi dự án thành công đều bắt đầu từ mục tiêu rõ ràng. Mẫu tài liệu này giúp nhóm thống nhất về "tại sao", "cái gì" và "ai" trước khi bắt đầu công việc đầu tiên. Hãy xem nó như bản tuyên ngôn của dự án - xác định mục đích, quyền sở hữu và tiêu chí thành công để tránh hiểu lầm sau này.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại các mục tiêu khóa, hạn chế và dòng thời gian trước khi bắt đầu triển khai

Xác định vai trò của thành viên trong nhóm và quy trình phê duyệt để đưa ra quyết định nhanh chóng

Phát hiện các điểm mù bằng cách đang theo dõi các giả định và sự không chắc chắn ngay từ đầu

🔑 Phù hợp cho: Nhà tài trợ dự án, trưởng nhóm và các bên liên quan khi bắt đầu các dự án mới yêu cầu sự rõ ràng ngay từ đầu trước khi triển khai.

3. Mẫu Dòng Thời Gian Dự Án Miro & Thông Tin Quan Trọng

qua Miro

Khi dự án kéo dài nhiều tháng hoặc liên quan đến nhiều nhóm, bảng tính và danh sách công việc tĩnh không còn đủ. Mẫu theo dõi dự án này biến các cột mốc rời rạc thành một bản đồ trực quan thống nhất, nhấn mạnh những gì đang diễn ra, khi nào và nơi có thể xảy ra trở ngại. Nó được thiết kế để cung cấp hiển thị thời gian thực qua các giai đoạn dự án, phụ thuộc và quá trình chuyển giao giữa các nhóm.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chia sẻ dòng thời gian cập nhật với khách hàng hoặc lãnh đạo thông qua chế độ xem công khai có thể cuộn

Kéo và điều chỉnh ngày mà không làm hỏng cấu trúc dự án

Thêm ghi chú khóa hoặc thông tin quyền sở hữu để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ hạn chót nào

🔑 Phù hợp cho: Quản lý chương trình, lãnh đạo PMO và điều phối viên dự án điều phối các sáng kiến có nhiều giai đoạn hoặc chuyển giao giữa các nhóm.

4. Mẫu đề xuất dự án Miro

qua Miro

Mọi ý tưởng tuyệt vời đều cần sự chấp thuận – và mẫu đề xuất dự án này giúp bạn đạt được điều đó nhanh chóng. Dù bạn đang trình bày cho ban lãnh đạo, khách hàng hay các nhóm nội bộ, mẫu này sẽ hướng dẫn bạn qua các yếu tố cơ bản: dự án là gì, cách thức triển khai và ai là người tham gia. Bằng cách trình bày mục tiêu, dòng thời gian, chi phí và rủi ro trong một biểu đồ trực quan, nó biến sự tò mò thành commit – nhanh chóng.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng bài thuyết trình của bạn với các phần hướng dẫn giúp kết nối vấn đề với giải pháp và kết quả

Xử lý các đối tượng phản đối ngay từ đầu với không gian tích hợp để phân tích và giảm thiểu rủi ro

Hiển thị rõ ràng nhu cầu tài nguyên, ROI và tác động để củng cố lập luận kinh doanh của bạn

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm đổi mới, phân tích viên kinh doanh và người phụ trách dự án cần bảo mật phê duyệt ngân sách hoặc sự ủng hộ từ ban lãnh đạo cho các sáng kiến mới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tùy chỉnh đề xuất của bạn cho người ra quyết định. Các nhà lãnh đạo muốn ROI, bộ phận quản lý dự án (PMO) muốn tính khả thi, và các bên liên quan muốn sự rõ ràng, vì vậy hãy chọn một mẫu giúp bạn giải quyết cả ba yếu tố này cùng lúc.

5. Mẫu kế hoạch dự án đơn giản Miro

qua Miro

Không phải dự án nào cũng cần một hệ thống kế hoạch phức tạp; đôi khi, các phương pháp đơn giản lại mang lại hiệu quả cao hơn. Mẫu này được tối giản hóa, tập trung vào những yếu tố cốt lõi của kế hoạch dự án: mục tiêu rõ ràng, hoạt động khóa, người chịu trách nhiệm và sản phẩm đầu ra. Hoàn hảo cho các dự án có dòng thời gian gấp hoặc cần thay đổi nhanh chóng, mẫu này giúp các nhóm linh hoạt ưu tiên, phân công và thực hiện công việc một cách trơn tru.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt mục tiêu tổng quan, dòng thời gian và người chịu trách nhiệm trong một bố cục duy nhất, có thể cuộn

Giữ kế hoạch đơn giản và dễ truy cập trên một bảng nhẹ nhàng

Tập trung vào những gì thực sự quan trọng mà không cần đến các công cụ và yếu tố thừa thãi

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm nhỏ, startup hoặc tổ chức thực hiện các dự án đơn giản cần phối hợp mà không cần nhiều thủ tục hành chính.

➡️ Xem thêm: Phần mềm quản lý dự án miễn phí tốt nhất

6. Mẫu báo cáo trạng thái dự án Miro

qua Miro

Cập nhật trạng thái không nên là một nhiệm vụ nhàm chán—nó nên thúc đẩy sự đồng bộ. Mẫu này giúp bạn tập trung vào những gì các bên liên quan quan tâm: những gì đã hoàn thành, những gì bị trì hoãn và những gì tiếp theo. Được thiết kế cho các cuộc kiểm tra định kỳ, nó thay thế các bản trình bày slide và cuộc gọi cập nhật trạng thái bằng một báo cáo trực quan rõ ràng, nhanh chóng và sẵn sàng hành động.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tăng tốc báo cáo hàng tuần với các khối trực quan có thể tái sử dụng và trường cập nhật bằng cách kéo thả

Tùy chỉnh chế độ xem cho từng đối tượng - lãnh đạo, khách hàng hoặc nhóm nội bộ - mà không cần sao chép công việc

Dễ dàng liên kết các công việc, tài liệu và rào cản để các cập nhật của bạn phản ánh đầy đủ tình hình

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án làm việc trực tiếp với khách hàng, người phụ trách triển khai và các bộ phận quản lý dự án (PMO) cần cung cấp cập nhật định kỳ cho các bên liên quan có trình độ kỹ thuật khác nhau.

7. Mẫu Ma trận RACI của Miro

qua Miro

Khi quyền sở hữu không rõ ràng, tính trách nhiệm trở nên không chắc chắn. Mẫu Ma trận RACI này cung cấp sự rõ ràng về vai trò cho các dự án phức tạp bằng cách xác định ai là 'Chịu trách nhiệm', 'Trách nhiệm', 'Được tham khảo' và 'Được thông báo' ở mỗi bước. Bằng cách xác định quyền sở hữu cho từng công việc, nhóm hoặc giai đoạn, nó loại bỏ sự nhầm lẫn và tạo ra tính trách nhiệm ngay lập tức.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giải quyết sự hỗn loạn giữa các bộ phận bằng cách tạo bản đồ vai trò cho các công việc và giai đoạn

Xác định rõ quyền sở hữu quyết định với các chi tiết như ai cần tham khảo ý kiến và ai cần được thông báo

Giúp các thành viên mới nhanh chóng thích nghi bằng cách hiển thị các vai trò trong một nơi duy nhất

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm triển khai dự án đa hàm — đặc biệt là những dự án liên quan đến nhiều bộ phận hoặc đối tác bên ngoài, nơi sự nhầm lẫn về vai trò có thể làm chậm tiến độ.

*giới hạn khi sử dụng Miro cho quản lý dự án

Miro nổi bật trong việc phát triển ý tưởng trực quan — nhưng khi đến lúc chuyển từ kế hoạch sang tiến độ và triển khai dự án chu kỳ, những hạn chế bắt đầu lộ ra.

Dưới đây là những điểm cần lưu ý:

*khoảng cách giữa kế hoạch và thực thi: Miro rất tuyệt vời để vẽ bản đồ ý tưởng, nhưng không được thiết kế để đang theo dõi tiến độ. Các nhóm thường phải chuyển sang công cụ khác để quản lý việc triển khai và thực thi

Không có tự động hóa: Không có tính năng tự động hóa cho việc cập nhật công việc, phụ thuộc hoặc cảnh báo. Việc cập nhật thủ công tốn thời gian và tăng nguy cơ lỗi do con người

Quá tải bảng: Khi nội dung tích tụ – ghi chú dán, biểu đồ, phác thảo – bảng nhanh chóng trở nên lộn xộn. Các cập nhật quan trọng bị chôn vùi, và nhóm lãng phí thời gian tìm kiếm những thông tin quan trọng

Hiệu suất chậm: Các bảng lớn thường bị giật lag, đặc biệt khi công việc với phương tiện truyền thông hoặc bố cục phức tạp. Sự chậm trễ này làm gián đoạn động lực trong quá trình hợp tác thời gian thực

Quyền truy cập nghiêm ngặt: Quyền truy cập bị giới hạn, đặc biệt là đối với các nhóm lớn. Thiếu các kiểm soát chỉnh sửa chính xác khiến việc quản lý phiên bản trở nên khó khăn trong môi trường áp lực cao

giới hạn kế hoạch miễn phí:* Kế hoạch miễn phí chỉ giới hạn bạn sử dụng tối đa ba bảng có thể chỉnh sửa. Điều này chỉ đủ cho một bản đồ chiến lược và tài liệu báo cáo hàng tuần, chưa kể đến các chu kỳ agile hoặc tài liệu trình bày cho các bên liên quan

Những giới hạn này ảnh hưởng đến các nhóm làm việc thực tế hàng ngày. Chúng tôi đã kiểm tra G2 và Reddit để xem các nhóm đánh giá thế nào về Miro cho quản lý dự án – và đây là những gì chúng tôi thu thập được:

Một người dùng Reddit đã chia sẻ lo ngại về tình trạng lộn xộn kỹ thuật số:

Công ty chúng tôi (hơn 500 nhân viên) đang sử dụng Miro quá mức, và tình hình đang trở nên mất kiểm soát. Các bảng quá lớn, quá tải và hỗn loạn, gần như không có cấu trúc. Sử dụng quá nhiều bảng như vậy không thể là giải pháp bền vững.

Công ty chúng tôi (hơn 500 nhân viên) đang sử dụng Miro quá mức, và tình hình đang trở nên mất kiểm soát. Các bảng quá lớn, quá tải và hỗn loạn, gần như không có cấu trúc. Sử dụng quá nhiều bảng như vậy không thể là giải pháp bền vững.

Một người đánh giá trên G2 đã chỉ ra các vấn đề về hiệu suất và sự cản trở trong quy trình làm việc:

Đôi khi Miro có thể cảm thấy hơi nặng nề, đặc biệt khi làm việc với các bảng lớn—hiệu suất giảm, và mất thời gian để tải hoặc điều hướng. Tôi cũng mong có tùy chọn tạo và tái sử dụng các mẫu AI tùy chỉnh để phù hợp hơn với công việc của mình.

Đôi khi Miro có thể cảm thấy hơi nặng nề, đặc biệt khi làm việc với các bảng lớn—hiệu suất chậm lại và mất thời gian để tải hoặc điều hướng. Tôi cũng mong có tùy chọn tạo và tái sử dụng các mẫu AI tùy chỉnh để phù hợp hơn với công việc của mình.

*mẫu quản lý dự án Miro thay thế

Mặc dù thư viện mặc định của Miro đã bao phủ hầu hết các trường hợp sử dụng, nhiều nhóm vẫn tìm kiếm các giải pháp được tùy chỉnh hơn, đặc biệt khi làm việc trong các ngành chuyên biệt hoặc yêu cầu quy trình làm việc chuyên sâu.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, không chỉ dừng lại ở việc lập kế hoạch trực quan mà còn cung cấp các mẫu dự án hoàn toàn tùy chỉnh, hỗ trợ thực thi, tự động hóa và mở rộng quy mô

Giải pháp quản lý dự án của ClickUp thích ứng với mọi quy trình làm việc, dù là agile, waterfall, lean, hybrid hay thậm chí là "hỗn loạn có tổ chức". Bằng cách loại bỏ các công việc thủ công và kết nối mọi thành phần, ClickUp giúp nhóm của bạn tập trung và đồng bộ. Kết quả? Kế hoạch nhanh hơn, hợp tác mượt mà hơn và giao hàng đúng hạn với ít nỗ lực hơn và không cần phỏng đoán.

Đừng chỉ tin lời chúng tôi! Hãy xem cách QubicaAMF, một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực giải trí và bowling, đã hiện đại hóa quy trình quản lý dự án của mình bằng ClickUp. tăng 35% tỷ lệ giao hàng đúng hạn với bản đồ tiến độ trực tiếp và đang theo dõi tiến độ

báo cáo nhanh hơn 40% với bảng điều khiển tự động hóa và thông tin trực quan

tăng 60% hiệu quả hợp tác bằng cách đồng bộ hóa các nhóm toàn cầu trong một không gian làm việc chung Hiển thị, tốc độ và rõ ràng như vậy? Đó chính là hình ảnh của thành công bền vững.

Sẵn sàng thay thế sự lộn xộn kỹ thuật số bằng kết quả thực tế? Hãy khám phá các mẫu quản lý dự án miễn phí tốt nhất của ClickUp để đưa chiến lược, thực thi và giao hàng vào một nền tảng duy nhất.

mẫu quản lý dự án ClickUp*

Tải mẫu miễn phí Tích hợp quy trình lập kế hoạch, đang theo dõi và thực thi với mẫu quản lý dự án ClickUp tất cả trong một

Bạn có bao giờ cảm thấy quản lý dự án giống như quản lý hàng chục công cụ khác nhau? Hầu hết các nhóm phải sử dụng 9–15 ứng dụng mỗi ngày để duy trì tiến độ, dẫn đến việc bỏ lỡ cập nhật, tệp tin bị phân mảnh và chuyển đổi ngữ cảnh liên tục.

Mẫu quản lý dự án ClickUp giúp giải quyết tình trạng lộn xộn đó. Nó tập trung hóa quá trình lập kế hoạch, thực thi và giao hàng, giúp nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn. Lập bản đồ các sản phẩm đầu ra, giao nhiệm vụ rõ ràng cho người chịu trách nhiệm, đang theo dõi tiến độ và trực quan hóa dòng thời gian — tất cả mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn.

Cần tài liệu hóa quy trình làm việc hoặc bản tóm tắt dự án? Sử dụng ClickUp Docs để tạo và liên kết các tài nguyên nội bộ. Muốn tiết kiệm thời gian? Tự động hóa các công việc lặp lại và nhắc nhở để duy trì tiến độ dự án mà không cần theo dõi thủ công.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Cấu trúc các công việc con, cột mốc và phụ thuộc dưới một dự án chung

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách, Bảng và Gantt để phù hợp với quy trình làm việc của nhóm

Sử dụng Trường Tùy chỉnh, ưu tiên và chỉ báo khối lượng công việc để đảm bảo mọi thứ luôn hiển thị

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, đội ngũ vận hành và các nhóm agile quản lý quy trình giao hàng từ đầu đến cuối trên nhiều nhóm hoặc các dự án đa chức năng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến sẽ tự động hóa 80% các công việc quản lý dự án vào năm 2030 – vậy tại sao phải chờ đợi? Sử dụng ClickUp Brain làm trợ lý quản lý dự án của bạn để lập kế hoạch nhanh hơn, nhận thông tin tức thì và giảm thiểu các điểm tắc nghẽn. Dưới đây là cách nó giúp bạn: Tự động tạo dòng thời gian, cột mốc và danh sách công việc phù hợp với phong cách của bạn

Biến cuộc họp thành các mục hành động ngay lập tức, tóm tắt và theo dõi

Tìm kiếm công việc, tệp tin và bối cảnh ngay lập tức — trên ClickUp và tất cả các công cụ kết nối Tối ưu hóa quy trình quản lý dự án của bạn với ClickUp

2. Mẫu Kế Hoạch Công Việc Dự Án ClickUp*

Tải mẫu miễn phí Biến những ý tưởng rời rạc thành một lộ trình hành động cụ thể với mẫu kế hoạch công việc dự án ClickUp

Mục tiêu không rõ ràng khiến nhiều dự án thất bại hơn là các sự cố kỹ thuật hoặc trễ hạn. Mẫu Kế Hoạch Dự Án ClickUp loại bỏ rủi ro này bằng cách xác định rõ từng bước - từ khởi động đến giao hàng - với dòng thời gian, vai trò và cột mốc cụ thể.

Sử dụng nó để vẽ bản đồ toàn bộ vòng đời dự án — từ kỳ vọng trước khi bắt đầu đến các điểm kiểm tra cột mốc — mà không cần quản lý chi tiết. Với các biểu mẫu thu thập thông tin, chế độ xem Gantt và tính năng đang theo dõi thông minh tích hợp sẵn, nhóm của bạn luôn đồng bộ từ đầu đến cuối.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập yêu cầu dự án một cách dễ dàng với biểu mẫu nộp công việc tích hợp sẵn

Theo dõi lịch trình, nỗ lực của nguồn lực và khoảng cách giao hàng bằng 9+ trường tùy chỉnh động

Hiển thị dòng thời gian, phụ thuộc và sự thay đổi trạng thái với biểu đồ Gantt và chế độ xem tiến độ

🔑 Phù hợp cho: Quản lý vận hành, người phụ trách triển khai và các nhóm nội bộ đang thực hiện các dự án đa giai đoạn đòi hỏi độ chính xác và sự đồng bộ cao.

📮 ClickUp Insight: 78% số người tham gia khảo sát của chúng tôi lập kế hoạch chi tiết như một phần của quy trình cài đặt mục tiêu. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là 50% trong số họ không đang theo dõi những kế hoạch đó bằng các công cụ chuyên dụng. Với ClickUp, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi mục tiêu thành các công việc có thể thực hiện được, giúp bạn chinh phục chúng từng bước một. Ngoài ra, các bảng điều khiển không cần mã (no-code Dashboards) của chúng tôi cung cấp các biểu diễn trực quan rõ ràng về tiến độ của bạn, nổi bật các thành tựu và mang lại cho bạn quyền kiểm soát và hiển thị tốt hơn về công việc của mình. Bởi vì "hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp" không phải là một chiến lược đáng tin cậy. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp báo cáo có thể xử lý thêm ~10% công việc mà không bị quá tải.

3. Mẫu Cấu trúc Phân chia Công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phân chia các dự án phức tạp thành các phần nhỏ rõ ràng, dễ theo dõi với mẫu Cấu trúc Phân chia Công việc (Work Breakdown Structure) của ClickUp

Đang cân nhắc một dự án lớn và không biết bắt đầu từ đâu? Bạn không đơn độc. Những mục tiêu lớn có thể khiến bạn cảm thấy bối rối — cho đến khi bạn chia nhỏ chúng. Mẫu Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS) của ClickUp giúp bạn làm chính xác điều đó: biến những mục tiêu lớn thành các nhiệm vụ nhỏ, rõ ràng và có thể theo dõi.

Khác với các sơ đồ WBS tĩnh trong Miro, mẫu này phát triển theo thời gian thực cùng với dự án của bạn. Khi một nhóm hoàn thành phần việc của mình, nhóm tiếp theo sẽ được thông báo tự động. Di chuyển dòng thời gian? Các mối phụ thuộc sẽ thay đổi ngay lập tức.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tổ chức các dự án đa giai đoạn như lịch trình xây dựng, triển khai sản phẩm hoặc kế hoạch sự kiện với cấu trúc phân cấp rõ ràng

Theo dõi dòng thời gian, ước tính tài nguyên và rủi ro bằng các chế độ xem tùy chỉnh và hơn 10 trường tích hợp sẵn

Giao công việc và thiết lập mối quan hệ phụ thuộc bằng biểu đồ Gantt trực quan, bảng trạng thái thời gian thực và dòng thời gian tự động cập nhật

🔑 Phù hợp cho: Các dự án phức tạp có nhiều luồng công việc và mối quan hệ phụ thuộc, đòi hỏi tổ chức và đang theo dõi hệ thống.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi phân chia các dự án phức tạp, hãy tuân theo quy tắc 8/80 — không có công việc nào nên mất ít hơn 8 giờ hoặc nhiều hơn 80 giờ để hoàn thành. Điều này đảm bảo các công việc không quá chi tiết hoặc quá rộng để quản lý dự án hiệu quả.

4. Mẫu lịch trình dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ mọi công việc đúng tiến độ — và mọi thành viên trong nhóm đồng bộ — với mẫu lịch trình quản lý dự án ClickUp

Thời gian là yếu tố quan trọng nhất trong quản lý dự án, và công cụ lập lịch phù hợp là yếu tố quyết định giữa việc hoàn thành dự án suôn sẻ và những trục trặc tốn kém. Mẫu Lịch Quản Lý Dự Án ClickUp giúp bạn tạo ra các dòng thời gian rõ ràng, linh hoạt và có thể điều chỉnh theo nhu cầu riêng của bạn.

Dù bạn đang quản lý các chu kỳ sprint hàng tuần hay các dự án triển khai dài hạn, mẫu này giúp bạn nắm bắt tình hình hiện tại, các bước tiếp theo và các rủi ro tiềm ẩn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tạo lịch trình linh hoạt tự động cập nhật khi ngày hoặc phụ thuộc thay đổi

Đang theo dõi các cột mốc, giai đoạn và rào cản trên nhiều chế độ xem khác nhau theo thời gian thực

Giữ tiến độ dự án luôn đúng hạn với tính năng đang theo dõi rủi ro và vấn đề được tích hợp sẵn trong quy trình làm việc của bạn

🔑 Phù hợp cho: Nhóm triển khai, bộ phận vận hành sản phẩm và quản lý đang xử lý các dòng thời gian xây dựng, dự án tiếp thị hoặc các sprint phát triển yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ.

🔎 Bạn có biết? Hiện nay có hơn 40 triệu chuyên gia quản lý dự án—nhưng đến năm 2035, chúng ta sẽ cần thêm 30 triệu người. Khi các dự án trở nên phức tạp, có khả năng mở rộng và hiệu quả hơn, các công cụ như ClickUp là thiết yếu để các nhóm thông minh duy trì lợi thế cạnh tranh.

5. Mẫu Bản cam kết dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bắt đầu dự án của bạn một cách rõ ràng với mẫu Bản cam kết dự án ClickUp

Trước khi giao công việc đầu tiên hoặc đặt hạn chót đầu tiên, một dự án thành công cần có định hướng. Mẫu Bản Chương Trình Dự Án ClickUp giúp bạn xác định điều đó với không gian tập trung để ghi chép phạm vi dự án, mục tiêu, vai trò và tiêu chí thành công – tất cả trong một tài liệu có thể chỉnh sửa.

Từ các dự án quan trọng đến việc triển khai trên toàn nhóm, mẫu này sẽ là kim chỉ nam cho bạn. Xác định các deliverables, dự đoán rủi ro và làm rõ quyền quyết định từ đầu, để mọi người đều rõ phạm vi công việc.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giao nhiệm vụ với vai trò và người ra quyết định có bản đồ rõ ràng

Đồng bộ hóa nhóm với các chỉ số thành công tập trung vào kết quả ngay từ ngày đầu tiên

Tập trung rủi ro, các bên liên quan và tài liệu khóa trong một mẫu linh hoạt và cập nhật liên tục

🔑 Phù hợp cho: Trưởng dự án, trưởng bộ phận và nhà tài trợ quản lý các dự án quy mô lớn, nơi sự đồng bộ, tài liệu hóa và giảm thiểu rủi ro sớm là yếu tố quan trọng.

➡️ Xem thêm: Ứng dụng đang theo dõi mục tiêu tốt nhất

6. Mẫu kế hoạch quản lý dự án cấp cao ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kết nối chiến lược và thực thi với mẫu kế hoạch dự án cấp cao ClickUp

Quản lý một dự án là một sprint—quản lý nhiều dự án với các nhóm và thời hạn chồng chéo? Đó là một cuộc marathon đầy thách thức với những chướng ngại vật. Mẫu Kế Hoạch Dự Án Cấp Cao ClickUp trở thành "sợi dây cứu sinh" của bạn, giúp bạn nắm bắt toàn bộ các dự án mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào.

Nó được thiết kế để giúp bạn tránh các rào cản, đồng bộ hóa các bên liên quan và điều chỉnh dòng thời gian hoặc tài nguyên trước khi sự cố xảy ra. Cho dù bạn đang trình bày cho ban lãnh đạo hay đồng bộ hóa các nhóm đa chức năng, mẫu này giúp duy trì sự kết nối giữa các chi tiết hàng ngày.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giữ vững tầm nhìn chiến lược mà không mất kết nối với các hoạt động hàng ngày

Chia sẻ tiến độ với lãnh đạo cấp cao với mức độ chi tiết mà họ thực sự mong muốn

Phát hiện xung đột giữa các dự án sớm để đảm bảo dòng thời gian đang theo dõi

🔑 Phù hợp cho: Quản lý chương trình, lãnh đạo PMO và các nhà lãnh đạo cấp cao cần duy trì sự hiển thị và kiểm soát trên nhiều dự án hoặc sáng kiến.

7. Mẫu Dòng Thời Gian Quản Lý Dự Án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Vẽ bản đồ các thành phần di chuyển một cách trực quan, sau đó biến chúng thành hành động chỉ với một cú nhấp chuột bằng mẫu dòng thời gian quản lý dự án ClickUp

Nếu nhóm của bạn thực hiện công việc hiệu quả nhất với ghi chú dán và kế hoạch trực quan, mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp là lựa chọn hoàn hảo. Nó biến các dòng thời gian lộn xộn thành giao diện gọn gàng, kéo và thả, phản ánh cách nhóm suy nghĩ và lập kế hoạch.

Bố cục đơn giản nhưng hiệu quả: các giai đoạn chạy từ trái sang phải, và dòng thời gian chạy từ trên xuống dưới – giúp bạn dễ dàng nhận ra các điểm trùng lặp, khoảng trống và điểm tắc nghẽn. Và khi mọi thứ đã được bản đồ hóa, bạn có thể chuyển đổi các ghi chú dán thành nhiệm vụ ClickUp có thể thực hiện chỉ với một cú nhấp chuột.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia các sản phẩm đầu ra với trạng thái rõ ràng: Đang mở (Open) và Đã hoàn thành (Complete)

Đồng bộ hóa nhóm bằng một bảng duy nhất cho hạn chót, quyền sở hữu và phụ thuộc

Giữ tiến độ dự án luôn đúng hạn với các cuộc đánh giá dòng thời gian định kỳ được tích hợp sẵn

🔑 Phù hợp cho: Những người lập kế hoạch trực quan, người quản lý dự án và các nhóm quản lý dòng thời gian thay đổi nhanh chóng như kế hoạch sự kiện, chiến dịch tiếp thị hoặc dự án xây dựng.

8. Mẫu danh mục đầu tư quản lý dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý tất cả các dự án của bạn từ một trung tâm điều khiển duy nhất với mẫu Danh mục đầu tư Quản lý Dự án ClickUp

Đang phải xử lý nhiều dự án cùng lúc? Không chỉ đơn thuần là theo dõi dòng thời gian—điều quan trọng là nhìn thấy bức tranh tổng thể và các khối nhỏ cùng lúc. Mẫu Quản lý Dự án ClickUp danh mục đầu tư biến các cập nhật rời rạc thành một phương pháp có cấu trúc cho tất cả các luồng công việc đang hoạt động của bạn.

Mẫu này cho phép bạn phân lớp nhiều dự án theo chủ sở hữu, bộ phận hoặc ưu tiên, sau đó nhanh chóng xem chi tiết từng dự án để cập nhật thông tin thời gian thực. Đây là bảng điều khiển quản lý của bạn – cung cấp hiển thị thời gian thực, kế hoạch sức chứa và phát hiện cảnh báo sớm mà không gây rối mắt.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Zoom nhanh chóng với chế độ xem toàn cảnh về tất cả các dự án, dòng thời gian và ưu tiên

Đang theo dõi tiến độ so với kết quả bằng dữ liệu thời gian thực liên kết với Mục tiêu và Cột mốc trong ClickUp

Phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn với các chỉ báo sức khỏe được mã hóa màu sắc và Trường Tùy chỉnh

🔑 Phù hợp cho: Giám đốc PMO, trưởng bộ phận vận hành và các nhà lãnh đạo đa hàm quản lý các danh mục đầu tư phức tạp cần sự rõ ràng, kiểm soát và điều chỉnh hướng đi - tất cả trong một nơi.

➡️ Xem thêm: Cách tối ưu hóa quản lý dự án với tự động hóa

9. Mẫu theo dõi dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ vững dòng thời gian, theo dõi vấn đề và đầu ra với mẫu theo dõi dự án ClickUp

Hạn chót hiếm khi sụp đổ trong một đêm — chúng dần dần bị xói mòn do việc bỏ lỡ các cuộc kiểm tra, quyền sở hữu mơ hồ và các cập nhật rời rạc.

Mẫu theo dõi dự án ClickUp giúp bạn luôn dẫn đầu trước các trễ hẹn bằng cách tập trung trạng thái tác vụ, ưu tiên và mối quan hệ phụ thuộc vào một bảng điều khiển trực tiếp. Bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng ngay lập tức về những gì đã hoàn thành, những gì trễ hẹn và nơi cần tập trung tiếp theo.

ClickUp Dự án theo dõi thời gian mang lại nhiều tính năng hơn nữa. Ghi lại thời gian thực tế so với ước tính, theo dõi nỗ lực theo từng người hoặc tác vụ, và phát hiện sớm sự mất cân bằng trong khối lượng công việc. Dù bạn đang theo dõi dự án trong ngân sách hay đánh giá sức chứa của nhóm, nó cung cấp dữ liệu để bạn có thể điều chỉnh chiến lược một cách tự tin.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt ngày đáo hạn chi tiết và tự động hóa nhắc nhở để đảm bảo công việc diễn ra suôn sẻ

Hiển thị xu hướng hiệu suất theo thời gian với báo cáo tích hợp sẵn

Lọc công việc theo người được giao, ưu tiên, thẻ hoặc sprint để xem xét nhanh chóng

🔑 Phù hợp cho: Người quản lý dự án, quản lý vận hành và nhóm thực thi cần hiển thị thời gian thực và ít bất ngờ trong quá trình thực hiện.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thiết lập mẫu một lần, sau đó sao chép nó cho mỗi sprint, chiến dịch hoặc dự án lặp lại. Bạn sẽ bỏ qua quản trị viên và bắt đầu đang theo dõi ngay từ ngày đầu tiên. Thậm chí tốt hơn? Sử dụng nó để so sánh hiệu suất giữa các dự án trước đây.

10. Mẫu lập kế hoạch Sprint Agile ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho các buổi retro tập trung, nhanh chóng và có giá trị với mẫu kế hoạch sprint Agile của ClickUp

Các buổi đánh giá sau dự án (retrospectives) nên khơi gợi sự thay đổi, không chỉ là cuộc hội thoại. Tuy nhiên, chúng thường biến thành những phiên than phiền mơ hồ mà không có kết quả rõ ràng. Mẫu kế hoạch sprint Agile của ClickUp sẽ khắc phục điều đó.

Mẫu này cung cấp cho nhóm của bạn một định dạng có cấu trúc, có thể lặp lại để đánh giá thành công, giải quyết rào cản và chịu quyền sở hữu về các cải tiến trong sprint tiếp theo. Từ biểu mẫu phản hồi ẩn danh đến bỏ phiếu trực quan về các thay đổi khóa, mẫu này khuyến khích sự tham gia và thúc đẩy hành động.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại phản hồi chân thực trong một định dạng an toàn, có cấu trúc mà mọi người đều có thể đóng góp

Bỏ phiếu ưu tiên một cách trực quan để nhóm tập trung vào những việc quan trọng nhất

Theo dõi các tác vụ cần thực hiện sau mỗi sprint để biến ý tưởng thành tiến độ thực tế

🔑 Phù hợp cho: Các Scrum Master, nhóm Agile và quản lý dự án tập trung vào việc xây dựng văn hóa phát triển lặp đi lặp lại và tài khoản.

11. Mẫu danh sách công việc ClickUp To-Do

Tải mẫu miễn phí Ghi chú, sắp xếp và đánh dấu hoàn thành theo cách của bạn với mẫu danh sách công việc ClickUp cực kỳ linh hoạt

Một số ngày đòi hỏi sự tổ chức. Những ngày khác cần một không gian để ghi chép ý tưởng, ghi chú nhắc nhở hoặc phác thảo ưu tiên cho ngày mai. Mẫu Danh sách Việc cần làm ClickUp được thiết kế cho sự linh hoạt đó, cung cấp một trang trống để ghi chép tác vụ một cách tự nhiên, mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Sử dụng nó cho việc ghi chép ý tưởng, dự án tạm thời, công việc cuối tuần hoặc danh sách kiểm tra gấp. Cần thêm cấu trúc sau này? Thêm Trường Tùy chỉnh, đặt ngày đáo hạn hoặc chuyển đổi mục thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột. Dù bạn nghĩ thế nào, mẫu này luôn theo kịp.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bắt đầu đơn giản — ghi lại công việc ngay lập tức mà không cần thiết lập phức tạp

Giữ sự linh hoạt với danh sách kiểm tra có thể sắp xếp, lọc hoặc mở rộng thành quy trình làm việc đầy đủ

Tùy chỉnh với thẻ, bình luận và Trường Tùy chỉnh cho bất kỳ ngữ cảnh nào

🔑 Phù hợp cho: Nhà sáng lập, cá nhân làm việc độc lập và các nhóm muốn có không gian thoải mái để danh sách công việc, ưu tiên và phát triển ý tưởng thành hành động.

12. Mẫu theo dõi vấn đề ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phát hiện và giải quyết các vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng với mẫu theo dõi vấn đề ClickUp

Không có dự án nào diễn ra hoàn hảo, nhưng cách bạn đang theo dõi các vấn đề sẽ quyết định liệu chúng có trở nên mất kiểm soát hay vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Mẫu đang theo dõi vấn đề ClickUp giúp bạn phát hiện, phân loại và giải quyết các vấn đề trong thời gian thực, để những trục trặc nhỏ không trở thành những trì hoãn làm hỏng lịch trình.

Từ việc khắc phục lỗi phát triển đến quản lý các rào cản giữa các nhóm, mẫu này giúp bạn nhận diện xu hướng sớm và duy trì dự án đúng tiến độ.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đánh dấu, phân loại và giao vấn đề ngay lập tức với các trường trạng thái và chỉ báo mức độ ưu tiên

Theo dõi thời gian giải quyết và các chủ đề lặp lại để cải thiện quy trình

Kết nối các vấn đề trực tiếp với các sprint, chủ sở hữu hoặc epic thông qua tính năng liên kết thông minh

🔑 Phù hợp cho: Nhóm QA, quản lý sản phẩm và trưởng bộ phận vận hành muốn tích hợp giải quyết vấn đề chủ động vào quy trình làm việc, thay vì xử lý vào cuối dự án.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cài đặt tự động hóa ClickUp để thông báo cho đúng người ngay khi vấn đề được ghi nhận — tự động giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm, thêm người theo dõi và đẩy nhanh quá trình khắc phục mà không cần thao tác thủ công. Điều này giống như trang bị cho dự án của bạn một giác quan thứ sáu.

13. Mẫu phân bổ tài nguyên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cân bằng tài nguyên và nâng cao hiệu quả với mẫu phân bổ tài nguyên ClickUp

Khi sức chứa của nhóm không rõ ràng, thời hạn bị trễ và ưu tiên trở nên mờ nhạt.

Mẫu phân bổ tài nguyên ClickUp cung cấp một hệ thống trực quan rõ ràng để lập kế hoạch sức chứa, phân công công việc và điều chỉnh nhanh chóng khi yêu cầu dự án thay đổi. Ưu tiên các hoạt động có tác động cao, tránh tình trạng quá tải và chuyển đổi linh hoạt với thông tin thời gian thực về khối lượng công việc.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Lập kế hoạch thông minh hơn với các chế độ xem sức chứa, giúp xác định các thành viên trong nhóm đang bị quá tải hoặc chưa được tận dụng hết khả năng

Đồng bộ hóa dòng thời gian dự án với khả năng sẵn có của các nhóm và bộ phận

Phát hiện sớm các điểm nghẽn bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh cho loại kỹ năng, tính khả dụng và mức độ khẩn cấp

🔑 Phù hợp cho: Điều phối viên dự án, trưởng nhóm và quản lý vận hành phải đối mặt với ưu tiên thay đổi liên tục và cần duy trì sự tổ chức để tránh xung đột về nguồn lực.

14. Mẫu lịch quản lý thời gian ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nắm vững thời gian, tổ chức cuộc họp với các cột mốc quan trọng với mẫu lịch quản lý thời gian ClickUp

Quản lý thời gian không chỉ là kỹ năng cá nhân—đó là chiến lược khóa cho thành công của dự án. Việc bỏ lỡ hạn chót, lịch trình quá tải và quy trình làm việc phản ứng thường xuất phát từ một vấn đề: thiếu hiển thị về thời gian. Mẫu Lịch Quản Lý Thời Gian ClickUp giúp bạn giải quyết vấn đề đó một cách nhanh chóng.

Được thiết kế cho việc lập kế hoạch, mẫu này chia tuần của bạn thành các khối thời gian tập trung, lên lịch các công việc ưu tiên cao và cân bằng khối lượng công việc. Bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng về cách thời gian được sử dụng — và xây dựng lại các thói quen làm việc thông minh hơn, phù hợp với mục tiêu dự án và nhịp độ năng suất.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo lịch trình hàng ngày hoặc hàng tuần để giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và nâng cao tập trung vào công việc

Hiển thị khối lượng công việc của cá nhân và nhóm với dòng thời gian được mã hóa màu sắc và Trường Tùy chỉnh

Sử dụng ClickUp Time Estimates và theo dõi tiến độ để đồng bộ hóa nỗ lực với các mốc thời gian thực tế

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia tư vấn, trưởng nhóm và nhân viên làm việc từ xa muốn tổ chức công việc hàng ngày và phát triển thói quen quản lý thời gian hiệu quả để đạt kết quả.

💡 Mẹo sử dụng ClickUp: Học cách từ chối khi bạn đã quá bận rộn và lịch sự từ chối các công việc không phù hợp với ưu tiên của bạn. Sau đó, sử dụng thời lượng công việc theo phong cách Pomodoro hoặc các khối thời lượng lặp lại trong ClickUp để tập trung hơn và hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn, mà không bị kiệt sức.

15. Mẫu Mục tiêu Thông minh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến những mục tiêu mơ hồ thành hành động cụ thể với mẫu Mục tiêu SMART của ClickUp

Bạn biết mình muốn đạt được gì. Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó? Đó chính là lúc các mục tiêu SMART phát huy tác dụng – biến những mục tiêu mơ hồ thành các mục tiêu cụ thể, có thể thực hiện được. Mẫu mục tiêu SMART của ClickUp giúp quá trình này trở nên dễ dàng.

Nó giúp bạn xác định rõ ràng mục tiêu thành công: những gì bạn muốn đạt được, ai là người tham gia, mức độ nỗ lực cần thiết và thời hạn hoàn thành.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các chế độ xem có sẵn như Bảng theo dõi mục tiêu SMART và Bảng theo dõi nỗ lực để chia nhỏ mục tiêu thành các bước nhỏ dễ thực hiện

Theo dõi tiến độ với các cập nhật trạng thái trực quan như ‘Đang tiến triển’, ‘Chậm tiến độ’, ‘Hoàn thành vượt mức’ hoặc ‘Đang tạm dừng’

Thêm thông tin chi tiết với các trường tùy chỉnh cho chỉ số, hạn chót, các bên liên quan và ghi chú hỗ trợ

🔑 Phù hợp cho: Trưởng nhóm, nhà sáng lập và cá nhân muốn cài đặt mục tiêu có cấu trúc phù hợp với kết quả kinh doanh hoặc mục tiêu phát triển cá nhân.

16. Mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xem toàn bộ thông tin và đưa ra quyết định tốt hơn với mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp

Bạn không thể quản lý những gì bạn không thể nhìn thấy, và đó chính là lý do tại sao các nhóm hiệu quả cao tin tưởng vào các bảng điều khiển thời gian thực.

Mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng và chi tiết về toàn bộ danh mục đầu tư của bạn, giúp bạn xác định rủi ro sớm, tối ưu hóa nguồn lực và hoàn thành đúng hạn, mọi lúc mọi nơi.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thay thế các cuộc họp kiểm tra tiến độ bằng các tiện ích động hiển thị tiến độ công việc, chi phí và các rào cản trong thời gian thực

Tùy chỉnh chế độ xem bảng điều khiển theo vai trò, bộ phận hoặc dự án để đáp ứng nhu cầu riêng biệt của các nhóm

Sử dụng các trường như Mức độ vấn đề, Ngân sách còn lại và Giai đoạn dự án để đưa ra quyết định nhanh chóng với sự minh bạch

🔑 Phù hợp cho: Các bộ phận quản lý dự án (PMO), nhóm triển khai dự án cho khách hàng và các nhà lãnh đạo dự án cấp cao cần một nguồn thông tin duy nhất để đang theo dõi hiệu suất, đảm bảo tài khoản và thúc đẩy sự đồng bộ chiến lược.

17. Mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa việc phân công công việc, hạn chót và cập nhật với mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp

Bạn đã bao giờ bỏ lỡ hạn chót vì nó bị chôn vùi trong Slack? Hay có hai đồng nghiệp vô tình làm trùng công việc? Các công cụ phân tán và danh sách công việc không rõ ràng làm chậm tiến độ — và khiến mọi người tham gia cảm thấy bực bội.

Mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp kết hợp tất cả trong một trung tâm điều khiển có cấu trúc. Được xây dựng sẵn với ba danh sách công việc thông minh—Các tác vụ cần thực hiện, Ý tưởng và Danh sách chờ—nó giúp bạn ghi chép, ưu tiên và phân công công việc mà không gây nhầm lẫn.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xem mọi công việc theo trạng thái, người được giao hoặc mức độ ưu tiên với các chế độ xem linh hoạt (Danh sách công việc, Bảng, Lịch)

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để làm rõ quyền sở hữu, ưu tiên và ngày bắt đầu/ngày kết thúc chỉ với một cái nhìn

Tập trung bình luận, công việc con, tệp tin và cập nhật — không còn phải tìm kiếm thông tin liên quan

🔑 Phù hợp cho: Nhóm làm việc nhanh chóng, mệt mỏi vì phải ghép nối thông tin công việc từ nhiều công cụ khác nhau — đây là giải pháp dành cho bất kỳ ai mong muốn sự rõ ràng và tiến độ mà không cần đến các tính năng phức tạp.

18. Mẫu Kế hoạch Truyền thông ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đồng bộ hóa nhóm, các bên liên quan và khách hàng với mẫu Kế hoạch Truyền thông ClickUp được tối ưu hóa

Thành công của dự án không chỉ phụ thuộc vào việc thực hiện tốt—nó còn phụ thuộc vào việc giao tiếp rõ ràng, nhất quán và kịp thời. Mẫu Kế Hoạch Giao Tiếp ClickUp giúp bạn tạo bản đồ ai cần thông tin gì, khi nào và cách thức, để đảm bảo không có thông tin nào bị bỏ sót.

Nó bao gồm các phần đã được xây dựng sẵn cho biểu đồ tổ chức, dòng thời gian giao tiếp, danh sách công việc, phân tích PEST và SWOT, thậm chí cả đánh giá sau dự án. Dù bạn đang khởi động một chiến dịch hay đồng bộ hóa thông điệp nội bộ, đây là một trong số ít các mẫu chiến lược tiếp thị kết hợp giữa cấu trúc và tính linh hoạt.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng chiến lược truyền thông có cấu trúc trên các kênh, vai trò và cột mốc quan trọng

Cài đặt cập nhật tự động hóa để duy trì hiển thị mà không cần theo dõi thủ công

Đang theo dõi tác động của giao tiếp thông qua các trường phản hồi và báo cáo hiển thị

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, nhóm marketing và trưởng bộ phận vận hành quản lý cập nhật đa chức năng, báo cáo cấp cao hoặc giao tiếp với khách hàng.

19. Mẫu báo cáo trạng thái dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi tiến độ, đánh dấu vấn đề và cập nhật cho các bên liên quan ngay lập tức với mẫu Báo cáo Trạng thái Dự án ClickUp

Báo cáo trạng thái thường được coi là công việc lặp đi lặp lại—các slide dài dòng, email lộn xộn và bảng tính mà không ai đọc. Các nhóm mất hàng giờ để thu thập dữ liệu chỉ để phát hiện ra nó đã lỗi thời khi được chia sẻ. Mẫu Báo cáo Trạng thái Dự án ClickUp thay đổi hoàn toàn cách làm đó.

Nó giúp bạn tạo ra các bản cập nhật tập trung, có tác động lớn, nhấn mạnh tiến độ thực tế, xác định các rào cản và chỉ ra những bước tiếp theo. Với dữ liệu công việc thời gian thực và các phần dành cho các bên liên quan, bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc báo cáo và nhiều thời gian hơn cho việc đạt được tiến độ.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tổng hợp tình trạng dự án với dữ liệu thời gian thực — không cần cập nhật thủ công

Nhấn mạnh các rào cản và rủi ro một cách rõ ràng để có thể giải quyết nhanh chóng

Tùy chỉnh chế độ xem theo đối tượng người xem, từ lãnh đạo cấp cao đến trưởng nhóm, mà không có bất kỳ rác thông tin nào

🔑 Phù hợp cho: Các công ty quảng cáo, nhóm làm việc linh hoạt và các chuyên gia tư vấn cần cung cấp các bản cập nhật dự án rõ ràng, đáng tin cậy mà không làm ảnh hưởng đến thời gian tính phí.

20. Mẫu yêu cầu quản lý dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định nhu cầu của dự án trước khi bắt đầu với mẫu yêu cầu quản lý dự án ClickUp

Sự không đồng bộ về kỳ vọng, các trường hợp sử dụng bị bỏ sót và yêu cầu không rõ ràng – đây có thể là những "kẻ giết người thầm lặng" của dự án của bạn. Mẫu Quản lý Yêu cầu Dự án ClickUp giải quyết những vấn đề này ngay từ đầu bằng cách cung cấp cho bạn một không gian có cấu trúc để ghi lại, phân loại và làm rõ mọi yêu cầu.

Từ đầu vào của các bên liên quan đến các yêu cầu kỹ thuật, mẫu này tập trung tất cả mọi thứ. Ưu tiên các yêu cầu bắt buộc so với các yêu cầu tùy chọn, liên kết các mục với các công việc và ngăn chặn sự mở rộng phạm vi trước khi nó xảy ra.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định và tổ chức các yêu cầu kinh doanh, hàm và kỹ thuật tại một nơi duy nhất

Kết nối từng yêu cầu hoặc mục với các công việc dự án để chuyển giao công việc một cách trơn tru

Sử dụng thẻ ưu tiên và chỉ báo trạng thái để đang theo dõi sự phê duyệt và nhu cầu thay đổi

🔑 Phù hợp cho: Chuyên viên phân tích kinh doanh, chủ sở hữu sản phẩm và các nhóm đa chức năng thu thập ý kiến của các bên liên quan và xác định phạm vi dự án ngay từ ngày đầu tiên.

🧠 Thực tế thú vị: 76% các công ty xây dựng vẫn phụ thuộc vào quản lý dự án dự đoán — tỷ lệ cao nhất trong tất cả các ngành. Với phạm vi cố định và thời hạn chặt chẽ, phương pháp này nhấn mạnh việc lập kế hoạch mọi thứ từ đầu, khiến yêu cầu rõ ràng trở nên thiết yếu.

21. Mẫu bảng tính quản lý dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Chuyển đổi bảng tính tĩnh thành quy trình làm việc động và có thể thực thi với mẫu bảng tính quản lý dự án ClickUp

Bảng tính đã lâu là nền tảng của quản lý dự án, nhưng chúng không còn đủ. Mẫu bảng tính quản lý dự án ClickUp cung cấp định dạng lưới quen thuộc mà bạn yêu thích, nhưng với cập nhật thời gian thực, công việc có thể liên kết và tự động hóa tích hợp sẵn.

Nhập các bảng tính hiện có của bạn hoặc bắt đầu từ đầu với một bảng động kết nối trực tiếp với quy trình làm việc của bạn. Khác với các bảng tính truyền thống, mọi thay đổi sẽ đồng bộ tự động trên toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp của bạn, loại bỏ các vấn đề về kiểm soát phiên bản và nhu cầu cập nhật thủ công liên tục.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng bản đồ nhiệt hoặc mã màu cho các hàng để làm nổi bật hạn chót, rủi ro hoặc các công việc ưu tiên

Kết nối các ô với các công việc trực tiếp, tài liệu hoặc bảng điều khiển để đang theo dõi dự án một cách liền mạch

Chia sẻ hoặc xuất các chế độ xem chi tiết dữ liệu cho báo cáo nội bộ hoặc cập nhật cho khách hàng

🔑 Phù hợp cho: Nhà phân tích, nhóm PMO hoặc bất kỳ ai ưa chuộng kế hoạch dựa trên bảng tính với tích hợp thông minh.

➡️ Xem thêm: Mẫu quản lý dự án miễn phí cho mọi loại dự án

22. Mẫu quản lý dự án có ngân sách ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ ngân sách trong tầm kiểm soát mà không bỏ lỡ tiến độ với ClickUp Budgeted Quản lý dự án

Hầu hết các dự án không thất bại vì ý tưởng tồi—chúng thường gặp trục trặc khi nhóm mất kiểm soát chi phí trong giai đoạn thực thi. Mẫu Quản lý Dự án Có Ngân sách của ClickUp tích hợp đang theo dõi ngân sách trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn, giúp bạn luôn nắm rõ tình hình và tránh những quyết định thiếu căn cứ.

Nó cho phép bạn thẻ chi phí ở cấp độ công việc, theo dõi sử dụng ngân sách theo thời gian thực và cảnh báo kịp thời về bất kỳ chi phí vượt dự toán nào trước khi chúng trở nên nghiêm trọng. Đây là chế độ xem toàn diện về thời gian, ngân sách và tiến độ - được thiết kế để giúp bạn hoàn thành công việc một cách thông minh hơn, không chỉ nhanh hơn.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thẻ chi phí cho từng công việc hoặc giai đoạn để có cái nhìn rõ ràng ngay lập tức về nơi tiền đang được sử dụng

Theo dõi chi tiêu theo thời gian thực để phát hiện rủi ro ngân sách trước khi chúng trở nên nghiêm trọng

Ưu tiên các công việc có tác động lớn để đảm bảo dự án nằm trong phạm vi và ngân sách

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án và trưởng bộ phận vận hành quản lý các dự án đòi hỏi nhiều tài nguyên với ngân sách hạn hẹp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi thực hiện, hãy sử dụng phương pháp MoSCoW (Must-have, Should-have, Could-have, Wont-have) để thống nhất ưu tiên. Đây là một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn sự mở rộng phạm vi và đảm bảo ngân sách phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

23. Mẫu Sổ tay Quản lý Dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tiêu chuẩn hóa cách các nhóm của bạn lập kế hoạch, thực thi và giao deliverables quy mô lớn với mẫu Playbook Quản lý Dự án ClickUp

Nếu các dự án của bạn cảm thấy như đang được tái tạo lại mỗi lần, đã đến lúc tạm dừng và xây dựng một hệ thống có thể lặp lại. Mẫu Sổ tay Quản lý Dự án ClickUp cung cấp cho bạn một khung làm việc sẵn sàng sử dụng để triển khai các dự án nhất quán và có thể mở rộng.

Ghi chép quy trình làm việc, làm rõ vai trò, liên kết tài nguyên và đang theo dõi ưu tiên của nhóm — tất cả từ một trung tâm linh hoạt. Đây là giải pháp lý tưởng để tiêu chuẩn hóa quy trình tuyển dụng, đồng bộ hóa các nhóm đa chức năng và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong các dự án phức tạp.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đảm bảo tính nhất quán giữa các nhóm với tài liệu quy trình làm việc tích hợp sẵn

Lưu trữ các tài nguyên khóa và ngân sách trong một trung tâm tập trung để truy cập bất cứ lúc nào

Zoom ra hoặc zoom vào với các chế độ xem dòng thời gian, bảng và bảng điều khiển linh hoạt, phù hợp với phong cách công việc của nhóm

🔑 Phù hợp cho: Quản lý vận hành, người phụ trách onboarding và trưởng bộ phận đang xây dựng các hướng dẫn thống nhất để đạt được thành công lặp lại.

*chuyển từ ý tưởng ban đầu đến đột phá với ClickUp

Mẫu Miro là công cụ tuyệt vời để khởi động tư duy trực quan, nhưng thành công của dự án đòi hỏi nhiều hơn một bảng trắng.

Đó chính là điểm khác biệt của ClickUp. Nó kết hợp kế hoạch trực quan, hợp tác thời gian thực và thực thi tác vụ mạnh mẽ – tất cả trong một nền tảng. Không còn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng hay mất dấu các cập nhật trên các công cụ khác nhau. Với ClickUp, chiến lược và triển khai cuối cùng đã hoạt động đồng bộ.

Chuyển sang ClickUp và biến những ý tưởng tốt nhất của bạn thành hành động có ý nghĩa ngay hôm nay!