11 giải pháp thay thế Lindy AI tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc và công việc

Hộp thư đến quá tải, lịch làm việc lộn xộn và hệ thống CRM không tự động cập nhật—đây là những thách thức hàng ngày mà Lindy AI cố gắng giải quyết. Tuy nhiên, nó còn thiếu sót trong các tính năng hợp tác nhóm sâu hơn, chia sẻ ngữ cảnh giữa các quy trình làm việc và báo cáo thống nhất.

Điều này dẫn đến sự bùng nổ của AI: tình trạng hỗn loạn ngày càng gia tăng khi phải sử dụng hàng chục công cụ AI không tương thích với nhau và thiếu khả năng lưu trữ lịch sử công việc trước đó. Đối với các chuyên gia, doanh nhân và nhóm tập trung vào năng suất, những người mong muốn hơn cả tự động hóa bề mặt, đã đến lúc tìm kiếm các giải pháp vượt ra ngoài những công cụ hoạt động độc lập. Trong bài viết này, chúng tôi đã lựa chọn kỹ lưỡng 11 giải pháp thay thế Lindy AI có khả năng thích ứng với quy trình làm việc của bạn. Hãy bắt đầu! 💪

Các lựa chọn thay thế Lindy AI trong nháy mắt

Dưới đây là cách các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Lindy AI so sánh với nhau.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Quản lý công việc và nâng cao năng suất với đang theo dõi dự án và trí tuệ nhân tạo bối cảnhKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các startup đến doanh nghiệp muốn tập trung công việc và tự động hóa cập nhật Tự động hóa công việc tùy chỉnh và đơn giản, nội dung được hỗ trợ bởi AI, khả năng tích hợp đa công cụ, quản lý lịch trình và tự động hóa quy trình làm việc trực quan Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp Relay. ứng dụng Tự động hóa quy trình làm việc nhiều bước trên các ứng dụngKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm vận hành, nhân sự, và bán hàng & tiếp thị Nền tảng không cần mã, phê duyệt hợp tác, kích hoạt qua Slack/Email, logic phân nhánh thông minh Miễn phí; Bắt đầu từ $27/tháng cho mỗi người dùng Bardeen Tự động hóa trình duyệt dựa trên AI cho các công việc lặp đi lặp lạiKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm tuyển dụng, vận hành và bán hàng tự động hóa chỉ với 1 cú nhấp chuột, trích xuất dữ liệu bằng AI, quy trình làm việc theo ngữ cảnh, các tác vụ kích hoạt dựa trên Chrome Bắt đầu từ $129/tháng Gumloop Tạo quy trình làm việc tương tác, được hỗ trợ bởi AI từ đầuKích thước nhóm: Phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ cần quy trình làm việc linh hoạt và tương tác Trình tạo luồng làm việc trực quan, tích hợp GPT-4, luồng tạo khách hàng tiềm năng, tự động hóa quy trình làm việc phức tạp tương thích với Zapier Miễn phí; Bắt đầu từ $97/tháng cho mỗi người dùng Zapier Kết nối hàng nghìn ứng dụng mà không cần mãKích thước nhóm: Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và cá nhân kinh doanh độc lập Các tác vụ đa bước, logic điều kiện, công cụ trì hoãn/định dạng tích hợp sẵn Miễn phí; Bắt đầu từ $29.99/tháng Make. com Lập trình trực quan và luồng dữ liệu phức tạpKích thước đội ngũ: Phù hợp cho người dùng kỹ thuật và các nhóm cần quy trình làm việc phức tạp về logic Giao diện kéo và thả, ánh xạ dữ liệu mô-đun, nhật ký thực thi thời gian thực Miễn phí; Bắt đầu từ $10,59/tháng cho mỗi người dùng n8n Tự động hóa mã nguồn mở, linh hoạt cho nhà phát triểnKích thước nhóm: Phù hợp cho các đội ngũ công nghệ và nhà phát triển nội bộ Tùy chọn tự lưu trữ, các nút mã tùy chỉnh, tích hợp API Giá cả tùy chỉnh Beam AI Công cụ xây dựng quy trình làm việc AI dành cho startup và các nhóm phát triển nhanhKích thước nhóm: Phù hợp cho startup và kinh doanh đang mở rộng cần các hoạt động nội bộ thông minh Luồng tự động tạo, nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, mẫu GPT có sẵn Giá cả tùy chỉnh Automation Anywhere Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) cấp doanh nghiệpKích thước nhóm: Phù hợp cho các doanh nghiệp lớn và đội ngũ IT Xử lý tài liệu bằng AI, bot có người giám sát/không có người giám sát, phát hiện quy trình Giá cả tùy chỉnh Microsoft Power Automate Tự động hóa hệ sinh thái Microsoft và hơn thế nữa Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm và tổ chức nhỏ đã sử dụng hệ sinh thái Microsoft Tích hợp PowerApps, tự động hóa trên máy tính để bàn, mẫu quy trình làm việc Miễn phí; Bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng Motion Tự động hóa lịch trình và ưu tiên công việc chuyên sâuKích thước nhóm: Phù hợp cho các chuyên gia bận rộn, nhà sáng lập và doanh nghiệp vừa và nhỏ Trợ lý lịch AI, đặt lịch cuộc họp thông minh, tối ưu hóa thời gian tập trung Bắt đầu từ $19/tháng cho mỗi người dùng

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Lindy AI?

Nếu bạn đang tìm kiếm khả năng tùy chỉnh sâu hơn hoặc hợp tác đa hàm quy mô lớn, các giải pháp thay thế cho Lindy AI có thể phù hợp hơn với bạn. Dưới đây là lý do tại sao bạn nên xem xét các công cụ này:

Chi phí sử dụng cao: Mô hình định giá dựa trên sử dụng có thể dẫn đến hóa đơn cao bất ngờ, đặc biệt đối với các nhóm đang thử nghiệm hoặc mở rộng quy mô tự động hóa

tùy chỉnh giới hạn: *Cung cấp ít tùy chọn cấu hình hơn so với các nền tảng linh hoạt hơn như ClickUp hoặc Make.com

quy trình onboarding phức tạp: *Thiết lập quy trình làm việc có thể gây nhầm lẫn, với các điều kiện kích hoạt không rõ ràng, tài liệu hướng dẫn giới hạn và đường cong học tập dốc đối với người dùng không có kiến thức kỹ thuật

giao diện người dùng cồng kềnh: *Giao diện người dùng thiếu sự tinh tế và nhất quán, khiến việc gỡ lỗi các quy trình tự động hóa hoặc theo dõi trạng thái công việc theo thời gian thực trở nên khó khăn

quyền truy cập tích hợp cao: *Yêu cầu quyền truy cập rộng rãi vào các nền tảng như Google Workspace, điều này có thể gây ra lo ngại về bảo mật hoặc quyền riêng tư

xử lý tệp yếu: *Lindy AI có thể không tuân thủ đường dẫn thư mục tùy chỉnh khi tải lên Google Drive, gây ra vấn đề tổ chức dữ liệu

không có hàm offline: *Hoàn toàn phụ thuộc vào kết nối internet, giới hạn khả năng sử dụng trong môi trường có băng thông thấp

Sự không nhất quán trong hiển thị cuộc trò chuyện: Một số người dùng cho biết các tương tác hỗ trợ khách hàng hoặc cập nhật công việc nội bộ không hiển thị theo thời gian thực trong các cuộc trò chuyện tự động hóa

🧠 Thông tin thú vị: Nguồn gốc của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể truy溯 về thập niên 1930. Nó bắt đầu với Alan Turing, một nhà logic học người Anh, người đã đặt ra câu hỏi: ‘Máy móc có thể suy nghĩ không?’, dẫn đến bài kiểm tra Turing nổi tiếng, một khái niệm đã định hình AI ngày nay.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Lindy AI

Dưới đây là 11 giải pháp thay thế Lindy AI tốt nhất để tăng cường năng suất.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý công việc và nâng cao năng suất với đang theo dõi dự án và trí tuệ nhân tạo bối cảnh)

Khám phá ClickUp Autopilot Agents để hoàn thành nhiều công việc hơn

Hệ thống Quản lý Dự án được hỗ trợ bởi AI của ClickUp giúp công việc của bạn hoạt động tự động, cho phép bạn và nhóm tập trung vào những việc quan trọng. Điều này có nghĩa là không còn phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ AI—sự phình to không cần thiết của AI. AI bối cảnh được tích hợp vào mọi tính năng—công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển và báo cáo. Hãy cùng xem cách thức hoạt động.

Tạo các tác nhân tự động tùy chỉnh dựa trên quy trình làm việc của bạn

Để hỗ trợ quy trình làm việc linh hoạt, các Trợ lý Tự động ClickUp xử lý các công việc lặp đi lặp lại một cách âm thầm. Chúng hoạt động ngầm trong nền, giúp bạn và nhóm tập trung vào công việc quan trọng. Bạn có thể dễ dàng tạo và tùy chỉnh trợ lý AI với Trợ lý AI Tùy chỉnh của ClickUp.

Ví dụ, nếu phản hồi tùy chỉnh của khách hàng bao gồm "giao hàng chậm", bạn có thể cài đặt AI để gắn thẻ nó, giao cho bộ phận Ops và đánh dấu cảm xúc.

Tạo quy trình làm việc linh hoạt và tối ưu hóa hoạt động với ClickUp Autopilot Agents

ClickUp cung cấp các mô-đun sẵn có phần mở rộng cho các trường hợp sử dụng khác nhau.

Ví dụ: Daily Report Agent gửi các bản cập nhật tự động hóa hàng tuần cho các bên liên quan dựa trên dữ liệu dự án thời gian thực

Team Standup Agent thu thập các cập nhật không đồng bộ từ các thành viên trong nhóm và tóm tắt chúng, thay thế cho các cuộc họp trạng thái kéo dài

Auto-Answers Agent trả lời các câu hỏi thường gặp trong trả lời các câu hỏi thường gặp trong ClickUp Trò chuyện , giúp bạn không phải trả lời cùng một câu hỏi hai lần miễn phí học cách cài đặt trợ lý AI đầu tiên của bạn: *

Thiết lập các quy trình tự động hóa tùy chỉnh với các điều kiện kích hoạt

Khác với các công cụ truyền thống yêu cầu xây dựng luồng công việc hoặc sơ đồ logic, ClickUp Automations cho phép bạn tự động hóa quy trình làm việc chỉ với quy tắc đơn giản "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia".

Tạo quy trình tự động hóa ClickUp của riêng bạn bằng cách sử dụng các điều kiện kích hoạt, điều kiện và hành động

Bạn có thể tạo các kích hoạt của riêng mình hoặc chọn từ hơn 100 mẫu tự động hóa có sẵn để: Tự động phân công việc khi trạng thái thay đổi

Gửi thông báo cho công việc quá hạn

Kích hoạt danh sách kiểm tra định kỳ dựa trên ngày hoặc hoàn thành công việc

Biến ý tưởng thành công việc ngay lập tức

Điều tuyệt vời nhất là bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain cài đặt tự động hóa cho bạn bằng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên như: “Nhắc tôi gửi tin nhắn theo dõi cá nhân cho nhóm thiết kế vào lúc 3 giờ chiều thứ Ba hàng tuần.”

ClickUp Brain là gì? ClickUp Brain là đối tác năng suất được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để biến ý tưởng của bạn thành các công việc có thể thực hiện được.

Giả sử bạn đang chuẩn bị cho một loạt podcast mới. Bạn không muốn lãng phí thời gian để vẽ bản đồ chi tiết cho từng bước. Vì vậy, bạn nhập: ‘Khởi chạy loạt podcast mới: mời khách, viết dàn ý tập, ghi âm phần giới thiệu, giao cho Rachel, tập đầu tiên phải hoàn thành vào ngày 10/9. ’

Khi chủ đề công việc bị ngập tràn bởi các bình luận và cập nhật, Trợ lý AI Quản lý Dự án của ClickUp Brain sẽ ngay lập tức tóm tắt cuộc hội thoại, ghi lại các quyết định, hành động đang chờ xử lý và các điểm chính.

🎥 Xem: ClickUp cung cấp AI tích hợp với mọi khía cạnh công việc của bạn

Và bạn có thể lưu trữ tất cả thông tin này trong ClickUp Tài liệu, được liên kết với các dự án và công việc liên quan, để không có gì bị mất. Bạn cũng có thể tự động đăng tóm tắt cuộc gọi lên Trò chuyện của nhóm, giúp mọi người luôn đồng bộ thông tin, ngay cả khi họ không tham gia cuộc họp.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

*lập dòng thời gian: Sử dụng nhiệm vụ ClickUp để phân công, đang theo dõi và trực quan hóa công việc

Theo dõi tiến độ hướng tới các kết quả đo lường được: Đồng bộ hóa công việc hàng ngày với mục tiêu của công ty bằng Đồng bộ hóa công việc hàng ngày với mục tiêu của công ty bằng ClickUp Goals để đặt mục tiêu và đo lường thành công theo thời gian thực

Tạo tài liệu cộng tác: Hợp tác trong Hợp tác trong ClickUp Docs để soạn thảo ghi chú, xây dựng wiki và liên kết tài liệu trực tiếp với các công việc và mục tiêu

Phát triển ý tưởng một cách trực quan: Sử dụng Sử dụng ClickUp Bảng trắng để biến ý tưởng thành kế hoạch và kết nối trực tiếp với các công việc trong không gian làm việc của bạn

Tìm kiếm mọi thứ trong vài giây: Sử dụng Sử dụng ClickUp Enterprise Search để tìm kiếm trong không gian làm việc của bạn, giúp trích xuất dữ liệu nhanh chóng từ các công việc, tài liệu, bình luận và các công cụ kết nối

Giữ liên lạc với các cuộc họp: Trợ lý ghi chú AI của ClickUp kết nối trực tiếp các cuộc họp của bạn với Không gian Làm việc ClickUp, và tóm tắt các hành động cần thực hiện cho bạn

Giới hạn của ClickUp

Đối với người dùng mới, việc này có thể gây choáng ngợp do hệ thống có nhiều tính năng nâng cao và tùy chọn tùy chỉnh với phạm vi rộng

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Đánh giá này trên G2 thực sự nói lên tất cả:

ClickUp là công cụ quản lý dự án linh hoạt và mạnh mẽ nhất mà tôi từng sử dụng. Với tư cách là người sáng lập WRKSTN, tôi giúp các agency và nhóm sáng tạo tối ưu hóa hoạt động — và ClickUp là trung tâm của điều đó. Khả năng tùy chỉnh mọi thứ từ loại công việc đến tự động hóa, kết hợp với các công cụ như bảng điều khiển, biểu mẫu và giờ là ClickUp Brain, cho phép tôi xây dựng các hệ thống có thể mở rộng và hiệu quả cho bất kỳ quy trình làm việc nào. Ngoài ra, tôi rất ấn tượng với tốc độ phát triển liên tục của nền tảng này.

💡 Bonus: Nếu bạn muốn tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng cường năng suất và tận dụng tối đa đầu tư vào AI, ClickUp là giải pháp toàn diện vượt trội so với những gì Lindy AI cung cấp: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng kết nối của bạn + trang web để tìm kiếm tệp, tài liệu và tệp đính kèm tại địa điểm

Sử dụng Talk to Text để hỏi, đọc lệnh và lệnh công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Sử dụng các công cụ AI bên ngoài như ChatGPT, Claude và Gemini với một giải pháp duy nhất, có ngữ cảnh và sẵn sàng cho doanh nghiệp Thử ngay ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI siêu việt thực sự hiểu bạn, vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để hoàn thành công việc, tạo tài liệu, giao công việc cho thành viên nhóm và nhiều hơn nữa.

2. Relay. app (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc tự động hóa nhiều bước trên các ứng dụng)

qua Replay.app

Relay. app giúp các nhóm xây dựng quy trình làm việc kết hợp giữa tự động hóa và sự tham gia thông minh của con người. Ứng dụng này được thiết kế để xử lý các công việc như theo dõi bán hàng, tóm tắt cuộc họp và các công việc tùy chỉnh như nghiên cứu đối thủ cạnh tranh hoặc cập nhật mạng xã hội.

Giải pháp thay thế Lindy AI kết hợp sự linh hoạt với khả năng kiểm soát. Bạn có thể tạo các quy trình làm việc chi tiết, cá nhân hóa trên hơn 100 công cụ phổ biến, thêm các điểm kiểm tra của con người ở bất kỳ đâu cần thiết và kích hoạt các hành động theo thời gian thực thông qua hỗ trợ webhook.

Các tính năng nổi bật của Relay. ứng dụng

Thêm các bước có sự tham gia của con người như phê duyệt, nhập dữ liệu và hoàn thành công việc để đảm bảo con người tham gia khi cần thiết

Kích hoạt quy trình làm việc ngay lập tức bằng cách sử dụng Webhook Trigger để kết nối với bất kỳ hệ thống hoặc ứng dụng nào

Tùy chỉnh các yêu cầu Hypertext Standard Protocol (HTTP) với quyền kiểm soát đầy đủ về phương thức, tiêu đề và dữ liệu

Sử dụng các bước AI tích hợp sẵn như tóm tắt, trích xuất hoặc dịch để xử lý nội dung trong các luồng tự động hóa

Giới hạn của ứng dụng Relay

Ít tích hợp sẵn hơn so với các đối thủ cạnh tranh như Zapier hoặc Make

Không thể sao chép quy trình làm việc giữa các không gian làm việc, điều này gây khó khăn cho các chuyên gia tư vấn và các công ty

Giá cả của ứng dụng Relay

Miễn phí

Chuyên nghiệp: $27/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $98/tháng (bao gồm 25 người dùng)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ứng dụng Relay

G2: 4.9/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về ứng dụng Relay?

Theo đánh giá của G2:

Điều tôi thích nhất ở ứng dụng Relay. là cách nó giúp mọi người đồng bộ trên cùng một trang. Ứng dụng này đơn giản, rõ ràng và thực sự giúp đẩy nhanh tiến độ mà không gây rối. Một điều tôi không thích ở ứng dụng Relay. là nó có thể cảm thấy hơi cứng nhắc khi một công việc hoặc quy trình làm việc cần sự linh hoạt.

📮 ClickUp Insight: 30% nhân viên cho rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3-5 giờ cho công việc sâu sắc và tập trung. Ngay cả những tiết kiệm thời gian nhỏ cũng tích lũy: chỉ hai giờ tiết kiệm mỗi tuần tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân. 💯 Với các Trợ lý AI và ClickUp Brain của ClickUp, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các bước hành động cụ thể—tất cả trong cùng một nền tảng. Không cần sử dụng các công cụ hoặc tích hợp bổ sung—ClickUp cung cấp mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa ngày làm việc của mình trong một nơi duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp — có được một nền tảng thống nhất với nhiều tính năng hơn, hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng hơn.

3. Bardeen (Phù hợp nhất cho tự động hóa trình duyệt dựa trên AI cho các công việc lặp đi lặp lại)

qua Bardeen

Bardeen hỗ trợ các nhóm tiếp thị và bán hàng hoàn thành công việc ngay tại nơi họ đã dành nhiều thời gian: trình duyệt web. Công cụ này xử lý mọi thứ từ thu thập khách hàng tiềm năng, cập nhật CRM cho đến tiếp cận khách hàng tùy chỉnh và nghiên cứu đối thủ cạnh tranh.

Nó được thiết kế để hiểu các quy trình làm việc thực tế trong GTM. Thay vì chỉ dựa vào các trình kích hoạt dựa trên API như các công cụ khác (ví dụ: Zapier hoặc Make), Bardeen có thể "nhìn thấy" và tương tác trực tiếp với các trang web. Điều này cho phép nó tự động hóa các công việc thường yêu cầu tương tác của con người, chẳng hạn như sao chép thông tin từ các trang web, điền vào biểu mẫu hoặc điều hướng qua các cổng thông tin web phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Bardeen

Sử dụng Magic Box để tạo tự động hóa chỉ bằng cách nhập những gì bạn muốn

Tổng hợp và biên soạn thông tin bằng công cụ Research Agent để báo cáo và phân tích thông minh hơn

Tạo tin nhắn với công cụ Message Generator , có khả năng điều chỉnh giọng điệu và nội dung phù hợp với từng người nhận

Kích hoạt các 'playbook' đã được xây dựng sẵn, là các mẫu tự động hóa có thể tái sử dụng, chỉ với một cú nhấp chuột hoặc phím tắt

Giới hạn của Bardeen

Hệ thống dựa trên tín dụng có thể trở nên tốn kém khi sử dụng nhiều

Một số người dùng báo cáo việc sử dụng CPU và RAM cao, đặc biệt khi chạy các tác vụ tự động hóa dựa trên trình duyệt

Giá cả của Bardeen

Gói Starter: $129/tháng

Nhóm: $500/tháng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: $1.500/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét của Bardeen

G2: 4.8/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: B ài kiểm tra Turing mô tả một trò chơi mà con người tương tác với cả máy móc và con người khác thông qua văn bản. Nếu con người không thể phân biệt được đâu là máy móc và đâu là con người, máy móc được coi là đã vượt qua bài kiểm tra.

4. Gumloop (Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc tương tác, được hỗ trợ bởi AI từ đầu)

qua Gumloop

Gumloop giúp bạn dễ dàng tạo và triển khai các quy trình làm việc tự động hóa tùy chỉnh mà không cần phụ thuộc vào kỹ thuật. Bạn có thể tự động hóa mọi thứ chỉ trong ba bước: kéo, kết nối và chạy.

Nó là công việc trực tiếp với các công cụ mà nhóm của bạn đã sử dụng, như Tài liệu Google, Slack, Notion, các công cụ CRM và nhiều hơn nữa. Bạn có thể trích xuất thông tin từ các trang web, sắp xếp và tóm tắt tài liệu, và gửi kết quả đến bất kỳ đâu cần thiết.

Các tính năng nổi bật của Gumloop

Kích hoạt quy trình làm việc bằng email đến, tin nhắn Slack hoặc Webhooks

Tạo các công cụ SEO như trình tạo dàn ý blog bằng logic của riêng bạn

Trích xuất và tóm tắt tài liệu quy mô lớn với quy trình làm việc Document Summarizer

Sắp xếp và định tuyến tệp tin bằng các bộ lọc và thư mục được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng nhận diện nội dung

Giới hạn của Gumloop

Các mô hình AI cao cấp (ví dụ: GPT-4o hoặc Claude 3.5 Sonnet) có thể tiêu tốn lên đến 20 tín dụng cho mỗi lần sử dụng

Không có tùy chọn trò chuyện trực tiếp, người dùng phải dựa vào email hoặc diễn đàn để được hỗ trợ

Giá cả của Gumloop

Miễn phí

Gói Starter: $97/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $244/tháng cho mỗi 10 người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gumloop

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Một robot tên Sophia đã trở thành công dân robot đầu tiên của Ả Rập Xê Út vào năm 2017. Cô có thể cười, nhăn mặt và (một chút) kể chuyện cười.

5. Zapier (Phù hợp nhất để kết nối các nền tảng bên thứ ba mà không cần mã)

qua Zapier

Zapier cung cấp bộ công cụ tự động hóa cho phép xây dựng hệ thống hoàn chỉnh bằng logic kéo và thả, giao diện tùy chỉnh và mẫu có thể tái sử dụng. Nó được thiết kế để hỗ trợ cả công việc cá nhân và quy trình làm việc quy mô doanh nghiệp.

Nền tảng cho phép bạn kết hợp các tác nhân thông minh, sử dụng bộ lọc để kiểm soát logic và định dạng dữ liệu theo nhu cầu. Bạn cũng có thể quản lý tự động hóa quản lý dự án với các công cụ tích hợp như Bảng, Bảng vẽ và Đường dẫn.

Các tính năng nổi bật của Zapier

Vẽ bản đồ, ghi chép và tối ưu hóa các quy trình làm việc phức tạp một cách trực quan với Canvas

Tạo và quản lý Zaps để tự động hóa các công việc thường xuyên trên hàng nghìn ứng dụng mà không cần kỹ năng kỹ thuật

Xây dựng và chạy các hàm (Functions) để thực hiện các tác vụ tự động hóa nâng cao dựa trên mã nguồn với dịch vụ lưu trữ tích hợp sẵn

Lưu trữ và quản lý dữ liệu trực tiếp trong Zapier Bảng để đảm bảo luồng công việc mượt mà trong các tự động hóa

Giới hạn của Zapier

Các quy trình làm việc phức tạp liên quan đến điều kiện, phân nhánh hoặc tự động hóa nâng cao thường yêu cầu các giải pháp thay thế hoặc lập trình tùy chỉnh, khác với các giải pháp thay thế Zapier

Lỗi Zap không phải lúc nào cũng rõ ràng, vì vậy việc khắc phục sự cố thường yêu cầu kiểm tra nhật ký hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Giá cả của Zapier

Miễn phí

Pro: $29.99/tháng

Nhóm: $103,50/tháng cho mỗi 25 người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2: 4.5/5 (hơn 1.300 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zapier?

Dưới đây là đánh giá của G2 về công cụ này:

Zapier giúp tôi tiết kiệm hàng giờ công việc thủ công mỗi tuần. Tôi chủ yếu sử dụng nó cho tích hợp CRM—như đồng bộ hóa khách hàng tiềm năng giữa các nền tảng, cập nhật tự động hồ sơ liên hệ và kích hoạt các bước theo dõi—và nó hoạt động ổn định ở chế độ nền… Một số trường hợp sử dụng nâng cao vẫn yêu cầu các giải pháp thay thế hoặc webhook tùy chỉnh, điều này có thể đòi hỏi một chút kỹ thuật.

6. Make. com (Phù hợp nhất cho lập trình trực quan và luồng dữ liệu phức tạp)

qua Make.com

Make. com giúp bạn tạo bản đồ toàn bộ quy trình tự động hóa bằng giao diện trực quan, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn. Bạn có thể thiết kế và tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp, chuyển đổi dữ liệu, kích hoạt các hành động thông qua webhooks và sử dụng nó như một công cụ hợp tác AI.

Tính năng nổi bật của nó là Make Grid, một bản đồ trực quan thời gian thực của tất cả các quy trình tự động hóa của bạn. Bạn có thể theo dõi thời gian thực cách mọi thứ kết nối với nhau, luồng dữ liệu di chuyển như thế nào và các quy trình làm việc nào cần được chú ý.

Các tính năng nổi bật của Make.com

Kiểm soát logic và luồng công việc bằng các câu lệnh điều kiện và phân nhánh sử dụng Kiểm soát luồng

Chuyển đổi dữ liệu ngay lập tức bằng các hàm thao tác dữ liệu kéo và thả

Kích hoạt các tình huống từ bên ngoài thông qua HTTP/Webhooks kết nối với bất kỳ API công khai nào

Giao vai trò và giới hạn với các kiểm soát truy cập tích hợp để quản lý nhóm hiệu quả hơn

Giới hạn của Make.com

Các thông báo lỗi đôi khi mơ hồ hoặc quá kỹ thuật

Các quy trình làm việc có nhiều bước, bộ định tuyến hoặc vòng lặp có thể bị chậm lại hoặc gặp sự cố bất ngờ

Giá cả của Make. com

Miễn phí

Gói Core: $10.59/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $18.82/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $34. 12/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trên Make.com

G2: 4.7/5 (240+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Make.com?

Theo đánh giá của Capterra:

Rất dễ học và vô cùng trực quan để sử dụng, ngay cả đối với những người không có chuyên môn kỹ thuật. Hỗ trợ một phạm vi rộng lớn các trường hợp sử dụng tự động hóa. …Giá dựa trên hoạt động có thể có một số nhược điểm khi người dùng không được hướng dẫn sử dụng đúng cách.

7. N8n (Phù hợp nhất cho tự động hóa mã nguồn mở, linh hoạt dành cho nhà phát triển)

qua N8n

Hầu hết các công cụ đều gặp khó khăn với các quy trình làm việc phức tạp về logic. Chúng giới hạn cách bạn phân nhánh, hợp nhất hoặc tái sử dụng các bước. n8n loại bỏ những hạn chế này với các điều khiển động cho bộ lọc, vòng lặp, chuyển đổi và định tuyến điều kiện, tất cả đều hiển thị trong trình chỉnh sửa trực quan gọn gàng.

Với vai trò là công cụ tạo luồng làm việc AI, nó hiển thị kết quả thời gian thực tại mỗi bước, cho phép bạn gỡ lỗi mà không cần chạy lại toàn bộ luồng. Thêm mã tùy chỉnh chỉ ở những nơi cần thiết và sử dụng các kích hoạt, webhooks hoặc nút HTTP để kết nối với bất kỳ công cụ nào, kể cả những công cụ không có hỗ trợ gốc.

Các tính năng nổi bật của N8n

Sử dụng các công cụ không có tích hợp sẵn bằng cách sử dụng curl hoặc thông tin đăng nhập hiện có

Hợp nhất, tách, lọc, loại trừ trùng lặp hoặc lặp lại với Transformers , sử dụng logic thông minh và nỗ lực tối thiểu

Viết logic động bằng cách sử dụng biểu thức và nút mã, và thêm các biến đổi tùy chỉnh bằng JavaScript hoặc Python

Tạo sự kiện ứng dụng, webhook, tin nhắn trò chuyện hoặc cron job để phù hợp với quy trình của bạn

Giới hạn của N8n

Mặc dù tuyên bố có khả năng không cần mã, người dùng thường vẫn cần có kiến thức cơ bản về JavaScript hoặc cấu trúc API

Việc gỡ lỗi các quy trình làm việc phức tạp là một thách thức và tốn nhiều thời gian

Giá cả của N8n

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về N8n

G2: 4.8/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (30+ đánh giá)

8. Beam AI (Phù hợp nhất cho các startup cần công cụ xây dựng quy trình làm việc AI)

qua Beam AI

Beam là công cụ AI dành cho nhóm dịch vụ khách hàng và tài chính, tự động hóa quy trình làm việc bằng cách sử dụng các tác nhân tự học. Các tác nhân này thích ứng với kết quả, áp dụng phản hồi và hoàn thiện cách thực hiện mà không cần giám sát liên tục.

Các công việc như kiểm toán lương, sàng lọc hồ sơ ứng viên hoặc quản lý yêu cầu tùy chỉnh của khách hàng được xử lý tự động và được tối ưu hóa theo thời gian. Mỗi agent đưa ra quyết định thời gian thực bằng hệ thống chuyển đổi mô hình của Beam.

Họ lựa chọn mô hình phù hợp, kích hoạt các bước dựa trên ngữ cảnh và duy trì quy trình hoạt động mà không bị gián đoạn.

Các tính năng nổi bật của Beam AI

Chọn mô hình lý tưởng cho từng công việc một cách động với ModelMesh

Tích hợp các quy trình tiêu chuẩn (SOPs) để đào tạo nhân viên về các quy trình hiện có của bạn và kết nối với hệ thống của bạn chỉ trong vài phút

Theo dõi hiệu suất theo thời gian thực với các bảng điều khiển hiển thị hoạt động của nhân viên, tỷ lệ lỗi và kết quả của quy trình làm việc

Giới hạn của Beam AI

Người dùng cần tự quản lý lưu trữ vector của mình, điều này có thể làm tăng độ phức tạp trong quá trình thiết lập

Chủ yếu được tối ưu hóa cho các tài liệu tiêu chuẩn; có thể không hỗ trợ các loại tệp phức tạp hoặc chuyên biệt

Giá cả của Beam AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Beam AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Chatbot AI đầu tiên được tạo ra vào năm 1966 bởi giáo sư Joseph Weizenbaum của MIT. Nó được đặt tên là ELIZA và đóng vai trò của một nhà trị liệu tâm lý. Người dùng nhập suy nghĩ của mình, và Eliza phản hồi bằng một hệ thống dựa trên quy tắc đơn giản mô phỏng cuộc hội thoại của con người.

9. Automation Anywhere (Phù hợp nhất cho tự động hóa quy trình robot (RPA) cấp doanh nghiệp)

qua tự động hóa Anywhere

Automation Anywhere kết hợp xử lý tài liệu, thiết kế quy trình công việc và tích hợp hệ thống. Hệ thống tự động hóa của nó hiểu cách các quy trình hoạt động trong cài đặt thực tế, thích ứng với sự thay đổi và duy trì sự đồng bộ trong việc thực thi giữa các bộ phận.

Phần mềm tự động hóa công việc này cung cấp cho các nhóm công cụ để xây dựng, quản lý và triển khai các quy trình tự động hóa một cách nhanh chóng, với mọi thứ hoạt động trên đám mây. Ngoài ra, bạn còn có một không gian làm việc để theo dõi hoạt động và điều chỉnh chiến lược theo thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của tự động hóa Anywhere

Tạo các tác nhân AI bằng AI Agent Studio để thiết kế và quản lý các trình thực thi công việc tùy chỉnh

Xác định các lỗ hổng với Process Discovery, phát hiện các điểm yếu và nhận các đề xuất dựa trên dữ liệu về những gì cần tự động hóa

Kết nối công việc bằng Automation Co-Pilot, cung cấp hỗ trợ tự động hóa trực tiếp trên màn hình trong các ứng dụng hàng ngày

Giới hạn của tự động hóa Anywhere

Các bot có thể gặp phải độ trễ hoặc không ổn định khi xử lý các quy trình phức tạp

Mặc dù là nền tảng low-code, nó thường mang lại cảm giác như lập trình

Giá cả của tự động hóa Anywhere

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về tự động hóa Anywhere

G2: 4.5/5 (3.900+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (190+ đánh giá)

🔍 Bạn có biết? Thuật ngữ ‘Trí tuệ nhân tạo’ (Artificial Intelligence) được đặt ra vào năm 1956 tại Hội nghị Dartmouth bởi John McCarthy, sự kiện này nay được coi là mốc son đánh dấu sự ra đời của AI như một trường khoa học.

10. Microsoft Automate (Phù hợp nhất cho hệ sinh thái Microsoft)

qua Microsoft Automate

Power Automate giúp các nhóm loại bỏ công việc lặp đi lặp lại bằng cách kết hợp các công cụ không cần lập trình, phân tích công việc và luồng quy trình. Bạn có thể thiết kế các tự động hóa bằng ngôn ngữ đơn giản, chạy chúng trên các ứng dụng đám mây hoặc máy tính để bàn, và xử lý các quy trình phê duyệt, công việc tài liệu hoặc cập nhật dữ liệu.

Công cụ AI này cho phép bạn tự động hóa các công việc đơn giản hoặc quy trình nhiều bước, đồng thời cung cấp các gợi ý hướng dẫn về các quy trình làm việc cần tập trung tiếp theo.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Automate

Tạo và chỉnh sửa quy trình làm việc bằng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên sử dụng Microsoft 365 Copilot

Xác định các điểm yếu kém và ưu tiên tự động hóa thông qua phân tích quy trình.

Tự động hóa các tác vụ trên các ứng dụng Microsoft 365 như Excel, Teams và OneDrive.

Cài đặt xử lý tài liệu và trích xuất dữ liệu với công cụ xây dựng AI.

Giới hạn của Microsoft Automate

Các sự cố ẩn trong quy trình làm việc phức tạp gây ra sự thất vọng.

Các tính năng AI có thể gây khó khăn cho người dùng không chuyên do sự trùng lặp của các công cụ.

Giá cả của Microsoft Automate

Miễn phí

Power Automate Premium: $15/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Power Automate Process: $150/tháng cho mỗi bot (thanh toán hàng năm)

Power Automate Hosted Process: $215/tháng cho mỗi bot (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Automate

G2: 4.4/5 (hơn 650 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Microsoft Automate?

Một đánh giá trên G2 đã chia sẻ thông tin này:

Điều tôi thích ở Power Automate là việc cài đặt các luồng giữa các ứng dụng tôi sử dụng hàng ngày như Outlook, Teams và SharePoint rất đơn giản… Tuy nhiên, việc gỡ lỗi một luồng bị lỗi đôi khi khá phức tạp. Các thông báo lỗi thường mơ hồ và bạn thường phải đào sâu vào nhật ký để xác định nguyên nhân gây ra sự cố.

11. Motion (Tốt nhất cho lịch trình tự động hóa và công việc chuyên sâu)

qua Motion

Thay vì phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau, Motion cho phép bạn giao vai trò cho AI, chẳng hạn như quản lý dự án, tuyển dụng hoặc trợ lý, và chúng sẽ tự động xử lý công việc sau khi được thiết lập cơ bản.

Phần mềm thay thế Lindy AI này sẽ lập kế hoạch cho ngày làm việc của bạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để sắp xếp các công việc, cuộc họp và hạn chót vào lịch của bạn dựa trên ưu tiên và khả năng sẵn có. Nó nhận biết khi kế hoạch thay đổi, như cuộc họp kéo dài hoặc tác vụ khẩn cấp xuất hiện, và điều chỉnh lịch trình của bạn ngay lập tức để đảm bảo bạn luôn đi đúng hướng.

Các tính năng nổi bật của Motion

Tuyển dụng nhân viên AI đã được đào tạo sẵn như Dot (Nhân viên Tuyển dụng), Millie (Quản lý Dự án) và Suki (Chuyên viên Tiếp thị).

Tạo sơ đồ đường dẫn trực quan bằng biểu đồ Gantt AI, tự động cập nhật khi công việc thay đổi.

Phân tích danh sách công việc cần làm, ưu tiên chúng theo mức độ cấp bách và thời hạn, và điều chỉnh lịch trình với trình quản lý công việc AI.

Giới hạn về chuyển động

Giao diện nhập công việc cảm thấy không thuận tiện, với các tùy chọn giới hạn để sắp xếp lại hoặc tổ chức dự án.

Thường xuyên gặp tình trạng giật lag và hiệu suất chậm, đặc biệt khi điều hướng hoặc cập nhật công việc.

Giá cả linh hoạt

AI Workplace: $19/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Nhân viên AI: $29/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

AI Employees Light: $148/tháng cho mỗi người dùng (bao gồm 3 người dùng được cấp phép)

Gói AI Employees Standard: $446/tháng cho mỗi người dùng (bao gồm 25 người dùng được cấp phép)

AI Employees Plus: $894/tháng cho mỗi người dùng (bao gồm 25 tài khoản)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Motion

G2: 4. 1/5 (120+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (80+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Motion?

Dưới đây là đánh giá trực tiếp từ một bài đánh giá trên G2:

Tôi rất thích tính năng tự động điền thời gian của AI. Nếu tôi cần hủy một cuộc họp hoặc có thời gian rảnh, nó sẽ tự động điền vào không gian của tôi với các dự án/công việc cần hoàn thành… Nhược điểm duy nhất là cần thiết lập mọi thứ một cách phù hợp trong các dự án và mẫu để sử dụng hiệu quả. Tự động hóa tác vụ và bước thực hiện khá đơn giản nhưng chưa phức tạp như tôi mong muốn, đặc biệt là trong việc viết biến cho tên hoặc tự động khởi tạo dự án thuộc công ty thay vì cấp độ riêng tư.

🧠 Thông tin thú vị: Hệ thống AI đã trở nên giỏi hơn trong việc nhận diện mẫu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thậm chí đánh bại con người trong cờ vua. Ví dụ là IBM’s Deep Blue đã đánh bại nhà vô địch thế giới Garry Kasparov vào năm 1997.

Tùy chỉnh quy trình làm việc AI của bạn với ClickUp

Vẫn đang phân vân? Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện kết hợp quản lý công việc, hợp tác nhóm và trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ, ClickUp có thể chính là điều bạn cần.

Với ClickUp Brain, bạn sẽ có một trợ lý AI có thể viết, tóm tắt và trả lời câu hỏi ngay tại công việc của bạn.

Kết hợp với ClickUp Automations, bạn có thể tối ưu hóa các quy trình lặp lại trên các dự án, tài liệu, công việc và hơn thế nữa, mà không cần rời khỏi nền tảng.

Vậy còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅