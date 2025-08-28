Mẫu lịch trình cuộc họp miễn phí của Monday.com để tối ưu hóa các cuộc thảo luận của nhóm

Các cuộc họp không được tổ chức tốt là kẻ thù của năng suất. Chúng lãng phí thời gian, gây ra sự混亂 và thường kết thúc với câu hỏi của mọi người: ‘Vậy… tiếp theo là gì?’

Bạn xứng đáng có được điều tốt hơn. Và việc cần làm của nhóm bạn cũng vậy.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tổng hợp các mẫu lịch trình cuộc họp miễn phí tốt nhất trên Monday.com, từ các cuộc họp hàng tuần đến các buổi khởi động dự án, giúp cuộc họp của bạn trở nên có năng suất hơn. Các mẫu này mang lại cấu trúc, sự rõ ràng và trách nhiệm cho mọi cuộc họp.

Và nếu những mẫu đó vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chúng tôi cũng đã bao gồm một số mẫu ClickUp như các lựa chọn linh hoạt, sẵn sàng sử dụng.

Mẫu lịch trình cuộc họp Monday.com là gì?

Mẫu lịch trình cuộc họp của Monday.com là các bảng hoặc tài liệu đã được thiết kế sẵn, giúp liệt kê các chủ đề cuộc họp, người chịu trách nhiệm, khung thời gian và các công việc theo dõi trong một nơi duy nhất. Chúng tích hợp trực tiếp vào Monday.com, giúp nhóm của bạn có thể kế hoạch, tổ chức và theo dõi mọi cuộc họp mà không cần bắt đầu từ đầu.

Chúng đặc biệt hữu ích cho các cuộc họp định kỳ như cuộc họp kiểm tra hàng tuần, đánh giá sprint hoặc cuộc họp với khách hàng, nơi tính nhất quán là yếu tố quan trọng. Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh chúng cho các nhóm hoặc quy trình làm việc khác nhau, giúp mọi người luôn đồng bộ và thống nhất trên cùng một trang.

👀 Bạn có biết? Chỉ 37% cuộc họp tại nơi làm việc sử dụng lịch trình họp một cách tích cực, và ngay cả khi họ làm vậy, 21% lịch trình có ít hơn 500 ký tự, làm giới hạn cấu trúc và sự rõ ràng của chúng.

Các mẫu lịch trình cuộc họp hàng đầu trên Monday.com và các lựa chọn thay thế

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu lịch trình cuộc họp Monday.com tốt?

Không phải tất cả các mẫu đều giống nhau. Một mẫu lịch trình cuộc họp Monday.com tốt sẽ giúp cuộc họp của bạn diễn ra rõ ràng, đúng giờ và năng suất. Dưới đây là những điều bạn cần lưu ý 👇

đối tượng cuộc họp rõ ràng: *Tìm kiếm các mẫu bắt đầu với không gian để xác định mục đích của cuộc họp

ước lượng thời gian: *Chọn mẫu có cột thời gian để giúp bạn lập kế hoạch một cách thực tế, ví dụ: 10 phút cho cập nhật, 15 phút cho các vấn đề cản trở

Người chịu trách nhiệm: Chọn mẫu cho phép bạn chỉ định một người cho từng mục

Các mục và hạn chót: Đảm bảo mẫu lịch trình cuộc họp của bạn bao gồm không gian để ghi chú các bước tiếp theo, người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn

Cột Ghi chú/Quyết định: Tìm kiếm mẫu có trường ghi chú bên cạnh mỗi điểm thảo luận

bố cục tùy chỉnh: *Chọn mẫu cho phép bạn điều chỉnh cột, đổi tên phần hoặc thêm tích hợp nếu cần thiết

Định dạng có thể tái sử dụng: Đảm bảo mẫu có thể được lưu trữ và sao chép cho các cuộc họp định kỳ

👀 Bạn có biết? Các cuộc họp không cần thiết hoặc kém hiệu quả có thể tốn khoảng $25,000 cho mỗi nhân viên mỗi năm, tương đương với con số khổng lồ $101 triệu hàng năm đối với các tổ chức có hơn 5,000 nhân viên. Đó là lý do tại sao việc có một mẫu lịch trình cuộc họp là cần thiết để đảm bảo mọi phút giây đều được tận dụng hiệu quả.

Mẫu lịch trình cuộc họp miễn phí của Monday.com

Từ các cuộc họp đồng bộ nhóm đến kế hoạch chiến lược, Monday.com cung cấp nhiều mẫu lịch trình cuộc họp sẵn có để giúp bạn tổ chức các cuộc họp trơn tru hơn. Dưới đây là một số mẫu được chọn lọc kỹ lưỡng mang lại sự rõ ràng, cấu trúc và trách nhiệm cho các cuộc thảo luận của nhóm. Hãy cùng phân tích từng mẫu một:

1. Mẫu lịch trình cuộc họp nhóm

Mẫu lịch trình cuộc họp nhóm giúp bạn tổ chức các cuộc họp nhóm tập trung, có thể lặp lại như các cuộc họp kiểm tra hàng tuần, cập nhật đội ngũ hoặc các cuộc họp liên đội. Nó trình bày lịch trình một cách rõ ràng, phân công trách nhiệm, đang theo dõi các mục cần thực hiện và ghi lại các điểm khóa trên một bảng chia sẻ chung.

Bảng có các cột đơn giản cho các chủ đề, khung thời gian, người chịu trách nhiệm, ghi chú và các bước tiếp theo. Bạn có thể thêm tệp, gắn thẻ đồng nghiệp, cập nhật trạng thái ngay lập tức và tái sử dụng cùng một thiết lập cho lần sau.

Mẫu này sẽ giúp bạn:

Thêm ghi chú lịch trình vào tài liệu được liên kết trực tiếp với bảng của bạn

Đặt nhắc nhở cho các công việc hoặc thông báo cho đồng nghiệp khi đến lượt họ

Lọc chủ đề, trạng thái hoặc thành viên nhóm chỉ với vài cú nhấp chuột

Thêm các tài liệu, tệp tin và liên kết vào nơi mọi người có thể dễ dàng tìm thấy chúng

✅ Phù hợp cho: Cuộc họp nhóm hàng tuần hoặc kiểm tra tiến độ dự án yêu cầu cấu trúc rõ ràng, trách nhiệm của người phụ trách và theo dõi sau cuộc họp.

2. Mẫu ghi chú cuộc họp

qua Monday.com

Mẫu Ghi Chú Cuộc Họp* cung cấp cho nhóm của bạn một không gian rõ ràng để ghi lại mọi nội dung được thảo luận trong cuộc họp. Bạn có thể ghi lại các điểm khóa, theo dõi danh sách người tham dự, ghi chú các câu hỏi và ghi lại các mục cần thực hiện.

Bảng được chia thành các phần dành cho thời gian họp, nội dung chương trình, danh sách tham dự, phần hỏi đáp (Q&A) và một không gian riêng dành cho ghi chú và ý kiến. Bạn có thể sắp xếp lại các mục nhập, giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp thực hiện các bước tiếp theo và duy trì tiến độ với các thẻ trạng thái (status tags)

Mẫu này sẽ giúp bạn:

Sử dụng mã màu cho nhãn ưu tiên để làm nổi bật các điểm thảo luận khẩn cấp hoặc đang diễn ra

Ghi chú trên bản đồ linh hoạt cho phép bạn đổi tên, sắp xếp hoặc lọc các mục nhập theo cách của bạn

Gắn thẻ đồng nghiệp, cập nhật thông tin và làm rõ các bước tiếp theo cho tất cả mọi người

✅ Phù hợp cho: Các nhóm muốn ghi chép, đang theo dõi và xem lại các thông tin và quyết định trong cuộc họp mà không cần dựa vào các tài liệu hoặc công cụ bên ngoài.

3. Mẫu biên bản cuộc họp Bảng

qua Monday.com

Mẫu biên bản cuộc họp Bảng giúp bạn tổ chức các cuộc họp chính thức như đánh giá Bảng hoặc kiểm tra tiến độ với cấu trúc và sự rõ ràng.

Nó cho phép bạn lập kế hoạch trước cho lịch trình, phân công người trình bày, đính kèm tệp đính kèm và ghi chép biên bản, đồng thời đảm bảo rằng mọi thành viên tham gia đều có bối cảnh phù hợp và truy cập vào các tài liệu khóa.

Bạn sẽ tìm thấy các cột dành cho chủ đề, người tham dự, thời gian, địa điểm và các công việc cần theo dõi. Bạn cũng có thể tải lên báo cáo, theo dõi trách nhiệm và lọc theo chủ sở hữu hoặc ngày để xem tình trạng hiện tại của các công việc.

Mẫu này sẽ giúp bạn:

Xem chế độ xem tổng quan về trạng thái và quyền sở hữu thông qua bảng điều khiển

Chuyển đổi giữa Lịch, Kanban hoặc Dòng thời gian để chế độ xem các công việc theo cách của bạn

Cài đặt tự động hóa để gửi nhắc nhở hoặc cập nhật trạng thái mà không cần thêm công việc

✅ Phù hợp cho: Chuyên gia, nhà quản lý hoặc các doanh nhân độc lập đang quá tải cần một cách thực tế để quyết định điều gì xứng đáng với thời gian của họ và điều gì không.

🎉 Thú vị: Microsoft đã phát triển một hệ thống học máy, hiện được tích hợp vào nhóm, có khả năng tự động phát hiện khi một thành viên cố gắng nhưng không thành công trong việc ngắt lời trong cuộc họp trực tuyến, sau đó nhắc nhở họ giơ tay ảo để xin phát biểu. Trên dữ liệu thực tế, nó đạt được AUC (diện tích dưới đường cong) 0,95, với tỷ lệ dương tính thực 50% và tỷ lệ dương tính giả dưới 1%, đủ tin cậy để sử dụng trong sản xuất. Tính năng này giúp các ý kiến ít được lắng nghe được thể hiện, giúp cuộc họp trở nên bao quát hơn và đảm bảo sự tham gia công bằng, đặc biệt quan trọng trong môi trường làm việc kết hợp.

4. Mẫu lập kế hoạch sự kiện cho toàn công ty

qua Monday.com

Mẫu lập kế hoạch sự kiện xuyên công ty sử dụng các nhóm có tổ chức, trạng thái, ngày đáo hạn, người được giao nhiệm vụ và nhiều chế độ xem để ghi lại mọi giai đoạn của quy trình làm việc sự kiện của bạn.

Trong quá trình thảo luận, bạn có thể chuyển các công việc theo dõi thành các mục hành động trực tiếp từ bảng và gán thời hạn và người chịu trách nhiệm, để các quyết định không bị lãng quên sau cuộc họp.

Mẫu này sẽ giúp bạn:

Thêm, xóa hoặc đổi tên các nhóm đã được định nghĩa sẵn để phù hợp với các giai đoạn kế hoạch cụ thể của bạn

Chuyển mỗi điểm thảo luận thành một công việc và phân chia các bước chi tiết trong từng công việc để lập kế hoạch hiệu quả hơn

Chuyển đổi giữa chế độ xem Gantt để lập kế hoạch dòng thời gian, Kanban để theo dõi theo giai đoạn hoặc Bảng để xem nhanh các công việc đang mở

✅ Phù hợp cho: Những người lập kế hoạch và điều phối sự kiện đang tìm kiếm một không gian làm việc tập trung để điều phối hậu cần, dòng thời gian và giao tiếp cho bất kỳ sự kiện nào.

5. Mẫu cơ hội sau sự kiện

qua Monday.com

Khi đến lúc tận dụng hiệu quả các cơ hội sau sự kiện, mẫu Post-event Opportunities Template giúp bạn chuyển đổi phản hồi thành các cơ hội có thể thực hiện và quản lý chúng qua các giai đoạn.

Nó bao gồm tính năng thu thập phản hồi tích hợp, theo dõi khách hàng tiềm năng, các chế độ xem tùy chỉnh và bảng điều khiển được thiết kế riêng cho các quy trình làm việc sau sự kiện.

Chia sẻ biểu mẫu với các thành viên tham dự sau sự kiện để thu thập phản hồi trực tiếp vào bảng Phản hồi Sự kiện. Từ đó, bạn có thể phân loại các cơ hội theo kích thước, ưu tiên, người phụ trách, trạng thái và hạn chót, đảm bảo các cơ hội tiềm năng nhất được xử lý kịp thời.

Mẫu này sẽ giúp bạn:

Thu thập phản hồi và thực hiện các bước theo dõi sau sự kiện bằng các biểu mẫu đơn giản

Sắp xếp các khách hàng tiềm năng theo kích thước, ưu tiên, trạng thái và thời hạn để có cái nhìn rõ ràng hơn về quy trình bán hàng

Theo dõi đánh giá hài lòng, xu hướng phản hồi, dự báo doanh số và hiệu suất nhóm tất cả trong chế độ xem duy nhất

✅ Phù hợp cho: Nhóm marketing cần thu thập phản hồi của người tham dự và chuyển đổi chúng thành cơ hội bán hàng hoặc theo dõi.

6. Mẫu đánh giá sprint

qua Monday.com

Đối với các nhóm phần mềm, mỗi cuộc họp là cơ hội để kiểm tra và cải thiện quy trình. Mẫu Sprint Retrospective được thiết kế riêng cho các nhóm agile để tập trung các điểm thảo luận và phản ánh trên một bảng cộng tác duy nhất.

Khi sprint diễn ra, các thành viên trong nhóm có thể thêm nhận xét dưới dạng mục và đính kèm tệp để cung cấp thêm bối cảnh. Tất cả dữ liệu đánh giá sau sprint được tập trung tại một nơi, đảm bảo các cuộc thảo luận, bỏ phiếu, tệp đính kèm và các nhiệm vụ hành động được tổ chức gọn gàng và dễ dàng truy cập.

Mẫu này sẽ giúp bạn:

Sử dụng cột Bỏ phiếu để cho phép nhóm ưu tiên các chủ đề cần tập trung

Tạo và theo dõi các mục cần thực hiện, đồng thời giám sát quá trình thực hiện của chúng

Tham khảo kết quả đánh giá sau dự án trước khi bắt đầu sprint tiếp theo và xác nhận các cải tiến

✅ Phù hợp cho: Nhóm phát triển Agile để theo dõi hiệu suất sprint và đang theo dõi các hành động tiếp theo.

Giới hạn của các mẫu lịch trình cuộc họp Monday.com

Mặc dù Monday.com cung cấp các mẫu linh hoạt và trực quan để quản lý công việc và cuộc họp, người dùng đã chỉ ra một số nhược điểm đáng kể, đặc biệt là trong việc quản lý lịch trình cuộc họp:

Hầu hết các mẫu đều tĩnh và cần cập nhật thủ công , không đồng bộ theo thời gian thực giữa các thành viên trong nhóm

Các cột và tự động hóa được cài đặt sẵn có thể làm cho người dùng mới cảm thấy choáng ngợp thay vì đơn giản hóa quá trình thiết lập

Không có không gian dành riêng cho việc ghi chú trực tiếp hoặc ghi lại quyết định trong các cuộc thảo luận trực tiếp

thiếu các tùy chọn định dạng* khiến việc tổ chức các lịch trình dài với cấu trúc rõ ràng trở nên khó khăn

các công việc theo dõi và nhắc nhở* không được tự động kết nối với các mục trong lịch trình trừ khi được cài đặt thủ công

⭐ Tiết kiệm thời gian: Sử dụng ClickUp Brain để tạo ngay lập tức các lịch trình cuộc họp có cấu trúc dựa trên mục tiêu của bạn. Chỉ cần mô tả mục đích, và để AI xử lý phần còn lại. Yêu cầu nó tạo: “Tạo một lịch trình 30 phút cho cuộc họp hàng tuần của nhóm marketing, bao gồm các điểm thảo luận, phân bổ thời gian và các mục cần thực hiện”. Tạo một lịch trình cuộc họp hoàn thành với các khối thời gian và điểm thảo luận bằng ClickUp Brain

Các lựa chọn thay thế cho mẫu lịch trình cuộc họp Monday.com

Nếu các mẫu lịch trình cuộc họp của Monday.com cảm thấy giới hạn hoặc quá phức tạp cho nhu cầu kinh doanh của bạn, chúng tôi có một giải pháp thay thế Monday.com linh hoạt và thân thiện với người dùng.

Với giao diện người dùng (UI) sạch sẽ, hợp tác thời gian thực và các chế độ xem tùy chỉnh, ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, cung cấp các mẫu lịch trình cuộc họp được thiết kế riêng cho các nhóm mọi kích thước.

Muốn viết các lịch trình cuộc họp rõ ràng và hiệu quả? Xem video này!

Từ các cuộc họp 1-1 đến các cuộc họp toàn công ty, ClickUp cung cấp một thư viện mẫu ngày càng mở rộng, được thiết kế để tối ưu hóa tốc độ, cấu trúc, hợp tác và sự đồng bộ của nhóm. Trong phần dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp những mẫu tốt nhất mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức.

1. Mẫu lịch trình ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Giữ cho các thành viên tham gia cuộc họp luôn đồng bộ và đang theo dõi bằng cách tạo ra một lịch trình rõ ràng, chi tiết với mẫu lịch trình ClickUp

Mẫu lịch trình ClickUp cung cấp cho bạn một cách đơn giản để tổ chức các cuộc họp có tổ chức và hướng đến kết quả. Bắt đầu với một tài liệu ClickUp đơn giản, nơi bạn có thể xác định mục tiêu cuộc họp cùng với nhóm của mình.

Lịch trình được chia thành bốn phần thông minh: Chi tiết cuộc họp, Thành viên tham gia, Ghi chú cuộc họp và Chi tiết sau cuộc họp.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Thêm các thông tin cơ bản của cuộc họp như ngày, giờ, phạm vi và loại cuộc họp vào một nơi duy nhất

Giao vai trò và kiểm tra sự tham gia bằng danh sách kiểm tra

Ghi chú trực tiếp và ghi lại các công việc theo dõi với người chịu trách nhiệm và thời hạn

Chia sẻ lịch trình và gửi cập nhật nhanh chóng bằng ClickUp Email

Đang theo dõi các mục cần thực hiện với tính năng bình luận tích hợp, nhắc nhở và liên kết công việc

✅ Phù hợp cho: Các nhóm cần một cấu trúc cuộc họp sẵn sàng sử dụng, có thể lặp lại để tổ chức các cuộc đồng bộ nội bộ hiệu quả và đang theo dõi tiến độ một cách đáng tin cậy.

📮ClickUp Insight: Dữ liệu khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi cho thấy 25% cuộc họp có trung bình 8 người tham gia trở lên. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng một cuộc họp trung bình kéo dài khoảng 51 phút. Những cuộc họp quy mô lớn này có thể dẫn đến ít nhất 6 đến 8 giờ thời gian họp tập thể mỗi tuần ở cấp độ tổ chức. Nếu bạn có thể rút gọn nó? ClickUp thay đổi cách các nhóm giao tiếp! Thay vì các cuộc họp dài dòng, hãy hợp tác trực tiếp trong các công việc bằng cách sử dụng bình luận, tệp đính kèm, ghi chú giọng nói, clip video và nhiều tính năng khác—tất cả trong một nơi.

📚 Đọc thêm: Giải pháp phần mềm quản lý cuộc họp và lịch trình tốt nhất

2. Mẫu lịch trình cuộc họp toàn thể ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý việc lập kế hoạch, thời gian và hậu cần cho cuộc họp toàn công ty tiếp theo của bạn bằng mẫu ClickUp All Hands Meeting Template

Mẫu lịch trình cuộc họp toàn công ty ClickUp được thiết kế dành cho các nhóm cần một phương pháp rõ ràng, có thể lặp lại để quản lý các cuộc họp toàn công ty.

Một tính năng nổi bật là chế độ xem ClickUp Gantt tích hợp sẵn, cho phép bạn lập kế hoạch chuẩn bị cuộc họp, thảo luận trực tiếp và các hành động theo dõi trong một dòng thời gian trực quan, giúp việc phối hợp trở nên trơn tru hơn. Bạn cũng có thể kéo và thả các mục, điều chỉnh dòng thời gian theo thời gian thực và liên kết các công việc liên quan thông qua phụ thuộc.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Ghi chú các ý kiến thảo luận, câu hỏi và quyết định trong các phần được cấu trúc rõ ràng

Sử dụng thẻ để đánh dấu các cuộc thảo luận riêng của nhóm hoặc các mục chương trình họp lặp lại cho cuộc họp toàn thể

Giao công việc sau cuộc họp với ngày đáo hạn và cập nhật trạng thái theo thời gian thực

✅Phù hợp cho: Các tổ chức lớn cần một cấu trúc nhất quán và hợp tác cho các cuộc họp định kỳ toàn công ty.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp các mẫu này với ClickUp Meetings để tổ chức các cuộc họp thông minh và tương tác hơn. Với các công cụ tích hợp cho việc ghi chú, giao công việc trong cuộc gọi, cài đặt lịch trình và đang theo dõi các bước tiếp theo, bạn có thể biến mỗi cuộc họp thành bệ phóng cho hành động. Đây là cách hoàn hảo để tối ưu hóa các cuộc thảo luận trực tiếp và duy trì động lực sau khi cuộc gọi kết thúc. Ghi chép lịch trình cuộc họp, các mục cần thực hiện và nhiều hơn nữa với ClickUp Meetings

3. Mẫu lịch trình cuộc họp ngoài văn phòng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Dễ dàng lập kế hoạch và cấu trúc các cuộc họp ngoài văn phòng với mẫu lịch trình cuộc họp ngoài văn phòng của ClickUp

Mẫu lịch trình cuộc họp ngoài văn phòng ClickUp giúp bạn lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện ngoài văn phòng thành công từ đầu đến cuối. Được thiết kế với cấu trúc lồng nhau của ClickUp, nó cho phép bạn tổ chức các phiên như các công việc riêng lẻ với các mục con chi tiết về hậu cần, mục tiêu và quyền sở hữu.

Mỗi phiên có thể bao gồm ghi chú văn bản phong phú, danh sách kiểm tra, tệp đính kèm và thậm chí là thẻ để nhóm các chủ đề hoặc địa điểm. Với các trường tích hợp sẵn như chủ sở hữu phiên họp, thời gian và địa điểm, mẫu này hoạt động như một lịch trình trực tiếp thích ứng với luồng làm việc của nhóm.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Thêm các điểm thảo luận, kết quả brainstorming hoặc ghi chú của người trình bày vào các công việc với tính năng hợp tác thời gian thực

Cài đặt các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc để tránh trùng lặp hoặc bỏ sót các bước chuẩn bị

Tải lên các tài liệu, hướng dẫn và bản đồ để mọi thứ sẵn sàng trước khi phiên bắt đầu

✅ Phù hợp cho: Đội ngũ nhân sự, trưởng bộ phận hoặc nhà sáng lập tổ chức các sự kiện lập kế hoạch ngoài văn phòng hoặc hội nghị công ty để thống nhất và khích lệ nhóm.

🎯 Bonus: Sinc đồng bộ lịch trình làm việc ngoài văn phòng của bạn một cách trực quan bằng lịch ClickUp mạnh mẽ. Giữ cho các cuộc họp và hoạt động của bạn được tổ chức gọn gàng với Lịch ClickUp Dưới đây là cách bạn có thể tận dụng tối đa chúng: Tránh xung đột lịch trình với các đề xuất thời gian thông minh dựa trên sự sẵn có của nhóm

Các khối kéo và thả cho các thay đổi phút chót (vì các cuộc họp ngoài văn phòng hiếm khi diễn ra đúng như kế hoạch!)

Kết nối các công việc và tài liệu trong chế độ xem Lịch , để người trình bày biết cần chuẩn bị gì và vào thời điểm nào

Thêm nhắc nhở, thời lượng và múi giờ, giúp hợp tác từ xa trở nên trơn tru

Đồng bộ với Lịch Google, Outlook hoặc Microsoft Teams để đảm bảo mọi bên liên quan luôn đồng bộ

4. Mẫu lịch trình cuộc họp ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tổ chức mọi chi tiết của cuộc họp trong một nền tảng trung tâm với mẫu ClickUp Meetings Template

Mẫu lịch trình cuộc họp ClickUp dành cho các nhóm muốn có toàn quyền kiểm soát cách thức tổ chức và điều hành cuộc họp. Với tính linh hoạt cao để tùy chỉnh lịch trình và đính kèm tệp đính kèm tại một nơi duy nhất, nó giúp bạn tự tin chuẩn bị cho các cuộc họp.

Trước cuộc họp, bạn có thể chuẩn bị lịch trình, sắp xếp lại các chủ đề và chia sẻ với nhóm. Trong cuộc họp, bạn có thể ghi chú, giao công việc và duy trì luồng thảo luận diễn ra suôn sẻ. Sau cuộc họp, mẫu lịch trình đảm bảo rằng các việc cần theo dõi, công việc và hạn chót luôn được hiển thị và có thể thực hiện.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Theo dõi các cuộc họp không được lên lịch, đã lên lịch và đang diễn ra với Xem dạng danh sách công việc

Chèn Google Slides để trình bày trực tiếp mà không cần chuyển tab

Sử dụng khu vực Thảo luận để thu thập phản hồi và ý tưởng trực tiếp từ các thành viên tham gia từ xa

✅ Phù hợp cho: Các nhóm muốn một hệ thống linh hoạt và tích hợp để quản lý mọi loại cuộc họp, từ các cuộc gọi bán hàng có cấu trúc đến các cuộc họp đồng bộ nhóm tự phát.

⚡ Kho mẫu: Gặp khó khăn với các cập nhật bán hàng lộn xộn? Các mẫu lịch trình cuộc họp bán hàng này mang lại cấu trúc cho các cuộc đánh giá quy trình bán hàng và giúp nhân viên bán hàng đồng bộ hóa mục tiêu, giao dịch và các bước tiếp theo.

5. Mẫu danh sách thành viên cuộc họp ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Dễ dàng đang theo dõi sự tham gia và đóng góp của nhóm bằng mẫu danh sách tham dự cuộc họp ClickUp

Mẫu danh sách thành viên cuộc họp ClickUp giúp bạn tối ưu hóa việc đang theo dõi sự tham gia và quyền sở hữu cuộc họp với các thuộc tính tích hợp sẵn như Người điều phối, Người ghi chép và Người quản lý thời gian.

Trước khi lập danh sách thành viên, bạn có thể sử dụng mẫu này để thu thập thông tin cần thiết của người tham gia như tên, vai trò và thông tin liên hệ.

Sức mạnh thực sự của mẫu này nằm ở sự kết hợp giữa tài liệu có cấu trúc, tính minh bạch và tự động hóa. Sau khi danh sách thành viên được thiết lập, nó có thể được xem xét, cập nhật và chia sẻ ngay lập tức với tất cả người tham dự thông qua lời mời lịch trong ClickUp.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Ghi chép sự tham dự theo ngày, giờ và loại cuộc họp bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

Chia sẻ dữ liệu tham dự với cả những người tham dự và những người vắng mặt

Gắn thẻ đồng nghiệp, thêm bình luận và tự động hóa việc theo dõi với sự thuận tiện

Tạo báo cáo chi tiết để theo dõi sự tham gia thường xuyên và phát hiện các vấn đề về sự tham gia

✅ Phù hợp cho: Các nhóm muốn có cách thức rõ ràng, có tổ chức để đang theo dõi sự tham gia của thành viên, phân công vai trò và đảm bảo tài khoản trong các cuộc họp định kỳ hoặc quy mô lớn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tuân thủ quy tắc ứng xử trong cuộc họp trực tuyến để có các cuộc gọi video mượt mà hơn với đồng nghiệp: Tham gia đúng giờ và kiểm tra âm thanh/video trước khi cuộc gọi bắt đầu

Tắt tiếng khi không nói để tránh tiếng ồn nền

Giữ camera bật, nếu có thể, để tạo sự hiện diện và xây dựng niềm tin

Tránh làm nhiều việc cùng lúc và tập trung hoàn toàn vào cuộc họp

Sử dụng Box trò chuyện để nhập thông tin nhanh chóng hoặc theo dõi tiến độ

6. Mẫu danh sách kiểm tra cuộc họp ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tổ chức các cuộc họp năng suất và hợp tác một cách dễ dàng với mẫu danh sách kiểm tra cuộc họp ClickUp

Mẫu danh sách kiểm tra cuộc họp ClickUp là công cụ hữu ích để lập kế hoạch và tổ chức các cuộc họp năng suất, đặc biệt khi có nhiều nội dung cần thảo luận. Nó giúp bạn xác định đối tượng rõ ràng, xây dựng lịch trình chi tiết, phân công vai trò và quản lý tài liệu cuộc họp trước khi bắt đầu.

Với các tính năng như ClickUp chế độ xem bảng và danh sách kiểm tra tùy chỉnh, bạn có thể giao công việc, theo dõi trạng thái chuẩn bị và theo dõi các mục cần thực hiện.

Nó hoàn hảo cho mọi loại cuộc họp, từ cuộc họp đồng bộ bán hàng đến cuộc họp lập kế hoạch chiến lược, nơi tính nhất quán, sự rõ ràng và việc thực hiện đúng cam kết là yếu tố quan trọng nhất.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Tạo lịch trình chi tiết với các việc con lồng nhau, thẻ ưu tiên và nhiều người được giao nhiệm vụ

Đặt nhắc nhở tự động hóa trước cuộc họp và sử dụng ClickUp Brain để theo dõi thông minh

Thêm các mục chương trình, điểm thảo luận hoặc quy tắc cơ bản ngay lập tức với /Check List trong không gian Làm việc của bạn

✅ Phù hợp cho: Các nhóm muốn tổ chức các cuộc họp chặt chẽ, tập trung với vai trò rõ ràng, các mục cụ thể và đang theo dõi công việc theo thời gian thực.

📚 Đọc thêm: Cách tạo danh sách kiểm tra cuộc họp hiệu quả

7. Mẫu theo dõi cuộc họp ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Dễ dàng đồng bộ hóa tất cả các cuộc họp của bạn với lịch trình bằng mẫu theo dõi cuộc họp ClickUp

Mẫu đang theo dõi cuộc họp ClickUp là giải pháp linh hoạt, tất cả trong một để tổ chức, đang theo dõi và theo dõi tiến độ của bất kỳ loại cuộc họp nào, dù là đánh giá chiến lược, kiểm tra hàng ngày hay thậm chí là lễ kỷ niệm sinh nhật.

Nó mang lại cấu trúc cho quy trình làm việc của bạn bằng cách tổng hợp các chi tiết khóa của cuộc họp, thành viên tham gia, các mục cần thực hiện và các bước theo dõi trong một nơi duy nhất. Với các chế độ xem tích hợp và trường tùy chỉnh, bạn có thể lập kế hoạch thông minh hơn, theo dõi tiến độ rõ ràng và đảm bảo mọi bên liên quan đều đồng bộ.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Ghi lại các chi tiết cụ thể bằng các trường như Loại cuộc họp, Địa điểm, Người quản lý thời gian và Người ghi chép

Xem trước các cuộc họp trên các chế độ xem Lịch, Cuộc họp và Bảng để duy trì sự tổ chức và tránh xung đột lịch trình

Sử dụng thẻ màu hoặc mức độ ưu tiên để nhanh chóng nhận diện các cuộc họp có tác động lớn chỉ với một cái nhìn

Giữ các ghi chú trước và sau cuộc họp được liên kết để dễ dàng tra cứu và báo cáo

✅ Phù hợp cho: Các nhóm và quản lý cần một hệ thống tập trung, có thể tùy chỉnh để lập kế hoạch, đang theo dõi và theo dõi các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất trên các dự án và bộ phận.

8. Mẫu lịch trình cuộc họp khởi động dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xác định rõ kỳ vọng, phân công vai trò, giao công việc và nắm bắt dòng thời gian dự án với mẫu lịch trình cuộc họp khởi động dự án ClickUp

Mẫu lịch trình cuộc họp khởi động dự án ClickUp bao gồm một danh sách kiểm tra sẵn sàng bao quát mọi điểm khóa, từ phân công vai trò (như người ghi chú và người quản lý thời gian) đến mục tiêu dự án, trách nhiệm, dòng thời gian và các sản phẩm đầu ra chính.

Cấu trúc này đảm bảo cuộc họp khởi động của bạn luôn tập trung, hiệu quả và chi tiết, dù là triển khai một dự án nội bộ hay tiếp nhận khách hàng mới.

Ngoài ra, với các tính năng như tác vụ con lồng nhau, nhiều người được giao nhiệm vụ và phản hồi bình luận, bạn có thể quản lý việc chuẩn bị, tham gia và theo dõi sau cuộc họp một cách dễ dàng.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Sử dụng nhiệm vụ ClickUp để tạo bản đồ cho từng điểm trong lịch trình và từng thành viên tham gia

Trình bày dòng thời gian, chỉ số KPI, kết quả đầu ra và xác định thời hạn cuối cùng

Ghi chép lại các quyết định khóa và các bước tiếp theo với người chịu trách nhiệm được chỉ định

Giới thiệu các thành viên trong nhóm và khuyến khích họ tự giới thiệu ngắn gọn để cài đặt không khí cho cuộc họp

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và các đội ngũ làm việc trực tiếp với khách hàng muốn có một cách thức có cấu trúc, hiệu quả và có thể theo dõi đầy đủ để khởi động các dự án mới và đồng bộ hóa tất cả các bên liên quan ngay từ ngày đầu tiên.

👀 Bạn có biết? Khoảng 92% người tham gia cuộc họp thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc, trong đó 30% thậm chí còn gửi email trong khi tham gia. Đáng tiếc, tình trạng quá tải này thường dẫn đến mệt mỏi tinh thần. Để giải quyết vấn đề này, hãy áp dụng khung S.T.O.P. của Nir Eyal: Tín hiệu bằng cách laptop/điện thoại đã đóng*

Nói chuyện cởi mở về việc tập trung vào hiện tại

Từ chối các lời mời không cần thiết

Dừng lại trước khi bị phân tâm

9. Mẫu MOM Cuộc Họp Nhanh ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Dễ dàng quản lý sự tham dự cuộc họp, lịch trình, các mục cần thực hiện và các bước theo dõi với mẫu Biên bản Cuộc họp (MoM) của ClickUp

Mẫu MOM (Meetings Of The Minute ) của ClickUp giúp bạn ghi lại mọi chi tiết quan trọng từ các cuộc họp. Nó cho phép bạn ghi lại dòng thời gian của các sự kiện khóa, theo dõi người tham dự và tóm tắt tất cả các điểm chính mà không làm mất bối cảnh.

Nó cung cấp một không gian có cấu trúc để ghi chép chi tiết cuộc họp, các nhiệm vụ cần thực hiện, quyết định đã đưa ra, thời hạn và người chịu trách nhiệm, đảm bảo mọi phút giây đều năng suất và có thể theo dõi.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Phân loại các loại cuộc họp và liên kết chúng với các dự án liên quan

Tổ chức các chủ đề thảo luận và nhiệm vụ cần thực hiện với danh sách kiểm tra ClickUp

Thêm tính cấp bách và tài khoản với các mục có thời hạn cụ thể

Đính kèm tệp đính kèm, ảnh chụp màn hình hoặc bản trình bày trực tiếp vào ghi chú cuộc họp

Tham khảo các cuộc họp dán trước đó để theo dõi các mục hoặc quyết định đã được đưa ra trước đó

✅ Phù hợp cho: Các nhóm cần một bản ghi chép rõ ràng, dễ tiếp cận cho mỗi cuộc họp và muốn đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào, đặc biệt khi công việc diễn ra nhanh chóng hoặc liên quan đến nhiều bộ phận.

⚡ Kho mẫu: Biến những ghi chú rời rạc thành những điểm chính rõ ràng. Các mẫu tóm tắt cuộc họp này giúp bạn tóm tắt các quyết định khóa, đang theo dõi quyền sở hữu và chia sẻ các tóm tắt có thể thực hiện được, giúp nhóm của bạn duy trì sự đồng nhất và tiến triển, ngay cả sau khi cuộc họp kết thúc.

10. Mẫu ghi chú cuộc họp ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tổ chức ghi chú cuộc họp và nâng cao sự hợp tác của nhóm với mẫu ghi chú cuộc họp ClickUp

Mẫu ghi chú cuộc họp ClickUp là một công cụ mạnh mẽ giúp tối ưu hóa việc ghi chú và thúc đẩy sự hợp tác trong nhóm bằng cách cung cấp một cấu trúc nhất quán, tập trung vào hành động cho mọi loại cuộc họp. Nó cho phép bạn theo dõi sự tham gia, các mục trong lịch trình, các điểm hành động và các quyết định quan trọng.

Bạn có thể ghi chú trực tiếp hoặc chỉ định người ghi chú, sử dụng danh sách kiểm tra để ghi lại các điểm hành động, và thêm nhiều người được giao nhiệm vụ và ngày đáo hạn. Mẫu này cũng cho phép bạn liên kết các ghi chú cuộc họp trước đó, giúp bạn xây dựng dòng thời gian sự kiện và theo dõi tiến độ từ cuộc họp này sang cuộc họp khác.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Ghi chép danh sách người tham dự và phân công vai trò để đảm bảo sự tham gia rõ ràng

Ghi chép lịch trình và quyết định với các danh sách kiểm tra và tài liệu có cấu trúc

Hợp tác thông qua bình luận, phản hồi và chỉnh sửa thời gian thực để đảm bảo nhóm của bạn luôn đồng bộ trước, trong và sau mỗi phiên

✅ Phù hợp cho: Trưởng nhóm, trưởng bộ phận và các thành viên dự án cần một cách thức có cấu trúc, có thể lặp lại để ghi chú và tham khảo lại nội dung cuộc họp.

🌟 Mẹo tăng năng suất: Các cuộc họp liên tiếp có thể khiến bạn phải phân vân giữa việc lắng nghe và ghi chú, chỉ để sau đó tự hỏi “Chúng ta đã ghi lại quyết định đó chưa?” hoặc “Các mục cần làm là gì nhỉ?” Đó chính là lúc ClickUp AI Notetaker bước vào. Nó cho phép bạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ghi chú cuộc họp, giúp nhóm của bạn tập trung vào cuộc hội thoại Dưới đây là những việc cần làm tự động: Ghi lại toàn bộ cuộc hội thoại

Nhà cung cấp tóm tắt TL;DR rõ ràng

Nêu bật các quyết định khóa và các bước tiếp theo

Tự động tạo và phân công công việc trong ClickUp

Lưu trữ mọi thứ trong một tài liệu có thể tìm kiếm ClickUp AI Notetaker giúp ghi chú cuộc họp của bạn thông minh hơn và theo dõi sau cuộc họp nhanh chóng hơn

11. Mẫu biên bản cuộc họp ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Ghi lại thông tin người tham dự và ghi chú cho từng mục trong lịch trình với mẫu Biên bản Cuộc họp ClickUp

Mẫu Biên bản Cuộc họp ClickUp giúp bạn ghi chép, tổ chức và đang theo dõi kết quả cuộc họp một cách chính xác và có trách nhiệm.

Nó cho phép bạn gán nhiệm vụ trực tiếp từ ghi chú, gắn thẻ người tham dự và đang theo dõi các hành động tiếp theo ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Người tham dự cũng có thể thêm cập nhật tiến độ cá nhân trước cuộc họp.

Bạn có thể tùy chỉnh bố cục để phù hợp với phong cách họp của mình. Ví dụ: tóm tắt một trang cho các cuộc họp ngắn hoặc các trang con chi tiết cho các phiên dài hơn. Nó cũng rất trực quan, cho phép bạn nâng cao biên bản cuộc họp với danh sách kiểm tra, bảng, phương tiện truyền thông phong phú và dữ liệu để hiểu nhanh hơn.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Ghi chép các thông tin logistics của cuộc họp, bao gồm ngày, giờ, địa điểm, người tham dự và vai trò của họ

Ghi lại lịch trình đã được phê duyệt để hướng dẫn việc ghi chú có cấu trúc và miễn phí

Tóm tắt các điểm khóa, quyết định đã đưa ra và kết quả bỏ phiếu để duy trì một bản ghi chép rõ ràng

Giao mục công việc bằng phần mềm quản lý công việc ClickUp và tính năng thẻ

Theo dõi tiến độ với phân tích tích hợp và giám sát các bước tiếp theo

✅ Phù hợp cho: Nhóm dự án, trưởng bộ phận và quản lý vận hành đang tìm kiếm một phương pháp minh bạch, có thể thực hiện được và có thể lặp lại để tổ chức cuộc họp, đặc biệt là khi việc ghi chép tài liệu là yếu tố quan trọng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không thích ghi biên bản cuộc họp? Chỉ cần nhấn ghi âm với ClickUp Clips, sau đó để ClickUp Brain xử lý phần còn lại. Nó sẽ chuyển đổi cuộc họp thành văn bản, trích xuất các khóa chính, quyết định và mục cần làm, giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ mà không cần nỗ lực thêm.

12. Mẫu ma trận giao tiếp và cuộc họp của ClickUp Nhóm

Tải xuống mẫu miễn phí Xác định rõ ràng các sự kiện, đối tượng, mục tiêu và phương thức giao tiếp với mẫu ma trận giao tiếp và cuộc họp của ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template

Mẫu Ma trận Giao tiếp và Cuộc họp của ClickUp Team là một khung làm việc giúp mang lại đơn đặt hàng cho các cuộc họp tại nơi làm việc bằng cách tổng hợp các thông tin khóa như loại cuộc họp, tần suất, đối tượng tham gia, mục tiêu, v.v., nhằm giảm thiểu sự hiểu lầm và đơn giản hóa quá trình lập kế hoạch.

Bạn sẽ có ba chế độ xem mạnh mẽ: một lịch để hiển thị lịch trình, một bảng Kanban để theo dõi trạng thái cuộc họp theo đối tượng tham gia, và một danh sách để chỉnh sửa và quản lý chi tiết cuộc họp.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Tùy chỉnh các trường với menu thả xuống, thẻ người dùng, vùng văn bản và nhãn trạng thái

Xem tất cả các cuộc họp chỉ trong nháy mắt, được phân loại theo đối tượng, tần suất và mục đích

Giao quyền sở hữu, xác định các bước chuẩn bị và phân biệt giữa các cuộc họp bắt buộc và tùy chọn

Tăng cường hiệu quả bằng cách quản lý lịch trình, ghi chú và các công việc theo dõi trong một nền tảng duy nhất

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và trưởng bộ phận cần một hệ thống tập trung để lên lịch, đang theo dõi và tối ưu hóa các cuộc họp và giao tiếp trong các đội làm việc kết hợp hoặc từ xa.

🧭 Thông tin nhanh: Khi xây dựng ma trận cuộc họp, điều quan trọng là xác định tần suất diễn ra của từng cuộc họp: cuộc họp hàng ngày, cuộc họp hàng tuần hoặc cuộc họp hàng tháng. Cài đặt tần suất cuộc họp phù hợp giúp tránh tình trạng quá tải và duy trì sự đồng bộ của nhóm mà không làm quá tải lịch trình của họ.

Cuộc họp đơn giản hơn với ClickUp

Monday.com cung cấp nhiều mẫu để quản lý cuộc họp và hợp tác. Chúng giúp cấu trúc lịch trình, phân công công việc và theo dõi tiến độ. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ không chỉ dừng lại ở việc lập kế hoạch mà còn tích hợp cuộc họp vào quy trình làm việc của bạn, ClickUp chính là công cụ dành cho bạn.

Với ClickUp, bạn không chỉ tổ chức cuộc họp mà còn kết nối chúng trực tiếp với tài liệu, công việc, bảng điều khiển và đang theo dõi tiến độ. Mọi mục và cập nhật đều hiển thị theo thời gian thực, trách nhiệm được phân công rõ ràng, giao tiếp minh bạch và giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ.

Nếu bạn sẵn sàng loại bỏ gánh nặng hành chính trong cuộc họp, hãy thử ClickUp ngay hôm nay.

