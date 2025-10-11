ClickUp vs. Amplenote: Công cụ năng suất nào phù hợp với bạn?

Hãy tưởng tượng: Ba ứng dụng khác nhau đang mở trên màn hình của bạn, mỗi ứng dụng chứa một phần của cùng một dự án. Não bộ của bạn giữ một bản đồ tinh thần về vị trí của mọi thứ, nhưng bản đồ đó ngày càng trở nên lộn xộn hơn mỗi ngày.

Giải pháp có vẻ đơn giản: tập trung mọi thứ vào một nơi.

Tuy nhiên, ClickUp và Amplenote thực hiện việc này theo cách hoàn toàn khác nhau. Một bên cho phép bạn tạo ra không gian làm việc hoàn hảo với tất cả các công cụ cần thiết, trong khi bên kia theo dõi cách bạn làm công việc và giúp bạn kết nối các ý tưởng lại với nhau.

Sự lựa chọn giữa ClickUp và Amplenote phụ thuộc vào điều này: Bạn muốn một hệ thống AI làm việc theo ngữ cảnh hiểu cách bạn làm việc hay một ứng dụng ghi chú nâng cao cho danh sách việc cần làm? 🧰

ClickUp vs. Amplenote: Tổng quan

Tiêu chí ClickUp Amplenote Mục đích chính Không gian Làm việc AI tích hợp tất cả trong một cho công việc, tài liệu, mục tiêu và trò chuyện, được hỗ trợ bởi AI + ghi chú bằng giọng nói, tìm kiếm và các mô hình AI bên ngoài Ứng dụng ghi chú tích hợp danh sách việc cần làm và lịch trình Quản lý công việc Quản lý công việc nâng cao với trạng thái, ưu tiên, phụ thuộc, tự động hóa và theo dõi thời gian Quản lý công việc cơ bản trong ghi chú, bao gồm ngày đáo hạn, ưu tiên và nhắc nhở Ghi chú Tài liệu với định dạng phong phú, chỉnh sửa cộng tác và mẫu ghi chú Ghi chú mạnh mẽ với liên kết ngược, liên kết hai chiều và định dạng Tích hợp lịch Lịch thông minh được hỗ trợ bởi AI với tính năng kéo và thả để lên lịch công việc, cùng với tính năng khối thời gian, đồng bộ với Lịch Google và Outlook Lịch tích hợp đồng bộ với công việc và ghi chú Lập kế hoạch hàng ngày và nâng cao năng suất chế độ xem 'Home' cho phép lập kế hoạch cá nhân hóa, mục tiêu, nhắc nhở và các tiện ích lịch trình Lịch trình hàng ngày kết hợp công việc đang theo dõi và ghi chú trong một không gian duy nhất Hợp tác Được thiết kế cho đội nhóm: giao công việc, bình luận, trò chuyện, chia sẻ tài liệu và cài đặt quyền truy cập Chia sẻ ghi chú và công việc cơ bản; không phù hợp cho các nhóm lớn Tính năng quản lý dự án Nhiều chế độ xem (Danh sách công việc, Bảng, Gantt, dòng thời gian), mục tiêu, chế độ xem khối lượng công việc, sprint Không được thiết kế cho quản lý công việc dự án hoặc quản lý công việc nhóm Tự động hóa và quy trình làm việc Mẫu tự động hóa tùy chỉnh và có sẵn cho các quy trình làm việc đa dạng Không hỗ trợ tự động hóa Mẫu Thư viện mẫu lớn cho tài liệu, công việc và quy trình làm việc Không có mẫu có sẵn Tìm kiếm và điều hướng Tìm kiếm toàn cầu, bộ lọc, thẻ và cấu trúc phân cấp (Không gian > Thư mục > Danh sách công việc > Công việc) Kết nối mạnh mẽ và tổ chức dựa trên thẻ, đơn giản hơn tổng thể Giá cả* Gói Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5.84/tháng/người dùng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Amplenote trong việc ghi chú, quản lý công việc và tăng cường năng suất

ClickUp là gì?

Tạo không gian làm việc cho nhóm của bạn trong ClickUp Quản lý dự án, nhóm và công việc với ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc

Đối với nhiều người trong chúng ta, các dự án, kiến thức, ghi chú và giao tiếp của chúng ta bị phân tán trên các công cụ không kết nối, điều này làm chậm tiến độ công việc của chúng ta.

ClickUp giải quyết vấn đề này với không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nơi duy nhất — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn công việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Với các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh cao, nó đáp ứng được nhu cầu quản lý dự án trong phạm vi rộng. Đó chưa phải là tất cả. Nó được thiết kế để quản lý công việc, tài liệu, mục tiêu và hợp tác trong một nơi, dưới một mái nhà, nhằm tránh việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục và quá tải công cụ, còn được gọi là Work Sprawl.

Tính năng của ClickUp

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về những gì ClickUp mang lại.

Tính năng #1: Khả năng AI hoạt động như phép màu

ClickUp Brain là một động cơ năng suất tích hợp hoàn toàn, nhận biết vai trò, được tích hợp sẵn trong ClickUp.

Nhận cập nhật tức thì về không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

Giả sử bạn muốn nhanh chóng kiểm tra trạng thái của một sprint, ghi chú về chiến dịch marketing mới nhất hoặc thậm chí là nhiệm vụ của đồng nghiệp từ quý trước. Thay vì phải tìm kiếm vội vàng, bạn chỉ cần hỏi ClickUp Brain, và nó sẽ cung cấp câu trả lời dựa trên ngữ cảnh chỉ trong vài giây.

💡Bonus: Ghi chú bằng văn bản rất tốt, nhưng ghi chú bằng giọng nói nhanh hơn 400%!

Tận hưởng tính năng ghi âm giọng nói được hỗ trợ bởi AI, chuyển đổi thành văn bản và chỉnh sửa ghi chú với ClickUp Talk to Text theo thời gian thực và hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ! 🌏

ClickUp Brain MAX là trợ lý AI trên desktop có đầy đủ bối cảnh của hệ sinh thái công việc và các ứng dụng kết nối của bạn. Sử dụng tính năng "Talk to Text" để ghi lại ý tưởng bằng giọng nói và chuyển chúng thành công việc, phân công thành viên nhóm và nhiều hơn nữa.

Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

AI Knowledge Manager kết nối các thông tin giữa ghi chú, tài liệu, tác vụ và người dùng. Cần nhớ lại những quyết định đã được đưa ra trong cuộc họp lập kế hoạch tháng trước? ClickUp Brain biết nơi tìm kiếm và có thể tóm tắt những điểm chính cho bạn.

Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt các công việc và dự án cho bạn

Hỗ trợ cuộc họp

Bây giờ, hãy nói về các cuộc họp, loại cuộc họp kéo dài và kết quả với những ghi chú chưa hoàn chỉnh.

ClickUp AI Notetaker giúp loại bỏ những phiền toái trong các cuộc họp bằng cách tự động hóa toàn bộ quá trình ghi chú. Nó ghi lại và chuyển đổi văn bản mọi thứ theo thời gian thực, lưu trữ bản ghi chép có thể tìm kiếm, video và tóm tắt bên trong một tài liệu riêng tư. Vì vậy, ngay cả khi bạn không tập trung hoặc phải bỏ lỡ cuộc gọi, bạn vẫn có được cái nhìn tổng quan đầy đủ.

Hãy để ClickUp AI Notetaker biến các cuộc họp của bạn thành hành động

Nhưng không chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi văn bản. Công cụ AI cho cuộc họp có thể phát hiện các mục cần thực hiện và tự động chuyển chúng thành các công việc được giao, ngay khi cuộc họp kết thúc.

Vì nó được tích hợp hoàn toàn vào hệ sinh thái ClickUp, các ghi chú có thể được liên kết với dự án, gắn thẻ trong Chat và hiển thị trong tài liệu — mọi thứ diễn ra một cách mượt mà.

Tải mẫu miễn phí Ghi chép lịch trình cuộc họp, ghi chú và các nhiệm vụ cần thực hiện với mẫu ghi chú cuộc họp ClickUp

Khi nói đến các cuộc họp, nếu bạn muốn một mẫu sẵn có cho việc ghi chú thủ công, hãy thử mẫu ClickUp Meeting Notes Template.

Mẫu này là một không gian làm việc toàn diện, hướng đến hành động trong phần mềm ghi chép cuộc họp, giúp ghi lại và quản lý các cuộc thảo luận của nhóm. Thanh bên trái hiển thị cấu trúc thư mục được tổ chức gọn gàng như Hướng dẫn cuộc họp và Cuộc họp đội ngũ hàng tuần với các ghi chú có dấu thời gian và không gian riêng dành cho Cuộc họp hàng ngày/Cập nhật

👀 Bạn có biết? Năm phương pháp ghi chú phổ biến nhất là: Phương pháp Cornell , giúp phân chia ghi chú của bạn thành các phần riêng biệt , giúp phân chia ghi chú của bạn thành các phần riêng biệt

tạo sơ đồ tư duy *, trong đó bạn bắt đầu với một ý tưởng chính ở giữa trang và nhánh ra với các ý tưởng con, danh mục và kết nối như một cây

Zettelkasten , nơi các ghi chú của bạn được kết nối thông qua liên kết và thẻ, tạo thành một mạng lưới kiến thức ngày càng mở rộng , nơi các ghi chú của bạn được kết nối thông qua liên kết và thẻ, tạo thành một mạng lưới kiến thức ngày càng mở rộng

Phương pháp Outline , một cấu trúc phân cấp cổ điển, giống như cây , một cấu trúc phân cấp cổ điển, giống như cây gia phả cho ý tưởng

Phương pháp lập biểu đồ , trong đó bạn chia trang thành các cột theo danh mục và điền vào các hàng khi thu thập thông tin , trong đó bạn chia trang thành các cột theo danh mục và điền vào các hàng khi thu thập thông tin

Tính năng #2: Khung tài liệu được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

ClickUp Docs là một khung tài liệu động được thiết kế cho các nhóm cần sự tổ chức và tốc độ. Nếu bạn đang xây dựng cơ sở kiến thức, thư viện quy trình chuẩn (SOP), bản tóm tắt dự án hoặc tài liệu hướng dẫn cho khách hàng, đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Viết và hợp tác hiệu quả hơn với nhóm và khách hàng của bạn bằng ClickUp Tài liệu

Bạn có thể tổ chức nội dung thành các trang con, thêm bảng, nhúng các chế độ xem và thậm chí liên kết trực tiếp đến các công việc và quy trình làm việc.

Ví dụ, một nhóm sản phẩm có thể tạo một 'Sổ tay Phát hành Tính năng' với các trang con cho danh sách kiểm tra QA, dòng thời gian phát hành và bản tóm tắt tiếp thị, tất cả trong một tài liệu chia sẻ và hợp tác. Và vì mọi tài liệu đều nằm trong Không gian Làm việc của bạn, bạn có thể kết nối nó với các công việc, đang theo dõi cập nhật và đảm bảo nó luôn đồng bộ với quá trình thực hiện dự án.

Yêu cầu ClickUp Brain tạo bất kỳ nội dung nào, từ tóm tắt tất cả phản hồi trước đây của bạn về một dự án, bài viết blog, đến bản tóm tắt sản phẩm, trong ClickUp Tài liệu

Điều làm cho phần mềm hợp tác tài liệu này trở nên mạnh mẽ hơn nữa chính là AI Writer của ClickUp Brain. Bạn có thể yêu cầu nó soạn thảo tóm tắt của một công việc liên kết, viết lại một đoạn văn dài thành các điểm chính, hoặc thậm chí tạo tài liệu từ đầu. Chỉ cần nhập lệnh gạch chéo hoặc nhấp vào biểu tượng AI để bắt đầu.

🧠 Thực tế thú vị: Báo cáo Mô hình Năng suất của Zety cho thấy 52% nhân viên đạt năng suất cao nhất từ 8 đến 11 giờ sáng. Tương tự, 15% cảm thấy năng suất hơn sau 2 giờ chiều.

Tính năng #3: Quản lý dự án

Hàm quản lý dự án của ClickUp bắt đầu với nhiệm vụ ClickUp. Chúng linh hoạt, có thể tùy chỉnh sâu và được thiết kế để phù hợp với bất kỳ quy trình làm việc nào.

Tạo nhiệm vụ ClickUp với thông tin chi tiết, người được giao nhiệm vụ và cờ ưu tiên

Mỗi công việc hoạt động như một hộp chứa thông minh cho các thông tin như ngày đáo hạn, người được giao, công việc con, theo dõi thời gian, tệp tin và cuộc hội thoại.

Nền tảng này nổi bật ở những chi tiết nhỏ: bạn có thể cài đặt Quyền phụ thuộc nhiệm vụ ClickUp để kiểm soát thứ tự, ví dụ như ‘Không bắt đầu cho đến khi thiết kế được phê duyệt’, thêm Trạng thái nhiệm vụ tùy chỉnh để phù hợp với quy trình cụ thể của bạn, và chuyển đổi giữa các chế độ xem ClickUp như Xem dạng danh sách, Bảng và Lịch.

Nó cũng bao gồm một Quản lý Dự án Trí tuệ Nhân tạo (AI) tạo ra các bản tóm tắt dự án tự động, cập nhật cho nhóm và thậm chí hỗ trợ tạo nội dung với Trình Viết Trí tuệ Nhân tạo (AI Writer).

📌 Ví dụ về yêu cầu: Tóm tắt các cập nhật khóa và rào cản của sprint này dựa trên các công việc đã hoàn thành và bình luận từ hai tuần qua.

Và khi công việc bắt đầu chồng chất, ClickUp Nhắc nhở sẽ đến cứu cánh.

Đặt nhắc nhở ClickUp với tệp đính kèm, ngày giờ và lịch trình lặp lại

Bạn có thể cài đặt nhắc nhở cá nhân cho bất kỳ điều gì, như theo dõi, hạn chót hoặc ý tưởng ngẫu nhiên, và đính kèm chúng vào công việc, tài liệu hoặc thậm chí trò chuyện. Chúng đồng bộ trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn, vì vậy dù bạn đang ở bàn làm việc hay di chuyển, nền tảng này sẽ giúp bạn tập trung với những lời nhắc kịp thời.

Giá cả của ClickUp

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên làm việc với kiến thức có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trên các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và đang theo dõi các quyết định, những thông tin quan trọng của kinh doanh sẽ bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số". Với khả năng quản lý công việc của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ trò chuyện ( công cụ giao tiếp AI ), bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

Amplenote là gì?

qua Amplenote

Amplenote là một công cụ ghi chú và năng suất đa năng, giúp người dùng ghi lại ý tưởng, tổ chức thông tin và quản lý công việc.

Ghi chú linh hoạt: Bạn có thể thêm định dạng, tệp đính kèm và liên kết giữa các trang liên quan để tạo ra một mạng lưới thông tin kết nối. Chúng đáng tin cậy nếu bạn thích tổ chức suy nghĩ theo từng lớp hoặc xem lại các ý tưởng cũ.

Nền tảng này cũng rất coi trọng bảo mật. Tất cả dữ liệu đều được mã hóa đầu cuối, điều này mang lại sự an tâm nếu bạn lưu trữ thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm. Mặc dù chủ yếu được thiết kế cho sử dụng cá nhân, nền tảng này cũng có các tính năng chia sẻ và hợp tác.

Tính năng của Amplenote

Dưới đây là một số tính năng của Amplenote giúp bạn thử nghiệm nhiều phương pháp ghi chú khác nhau.

Tính năng #1: Khả năng ghi chú

Thêm ghi chú bổ sung vào kiến thức của bạn để cung cấp bối cảnh với Amplenote

Amplenote được thiết kế trước hết để ghi chú một cách chắc chắn và không bị phân tâm. Trình chỉnh sửa cung cấp cho bạn tất cả các tính năng cơ bản: in đậm, tiêu đề lớn, đánh dấu, danh sách, trích dẫn, khối mã và bảng.

Bạn cũng có thể chèn hình ảnh và video, thậm chí liên kết đến các ghi chú khác trong cùng một ghi chú để ý tưởng của bạn luôn được kết nối.

Điểm nổi bật ở đây là Rich Footnotes. Bạn có thể ẩn văn bản, hình ảnh hoặc liên kết bổ sung phía sau bất kỳ từ hoặc cụm từ nào, giúp ghi chú của bạn được tổ chức gọn gàng với các chi tiết được ẩn phía dưới. Điều này rất hữu ích khi bạn đang viết nội dung cần bối cảnh.

Tính năng #2: Tổ chức và liên kết

Kết nối kiến thức của bạn với tính năng liên kết ngược trong Amplenote

Các liên kết hai chiều của Amplenote cho phép bạn tham chiếu một ghi chú từ ghi chú khác và tự động tạo liên kết ngược. Theo thời gian, điều này tạo ra một mạng lưới kiến thức nhỏ, giúp việc tìm kiếm lại các ý tưởng cũ trở nên dễ dàng.

Nó cũng sử dụng hệ thống gắn thẻ linh hoạt hỗ trợ nhúng, vì vậy nếu bạn quen với việc sử dụng thư mục hoặc cấu trúc phân cấp, bạn có thể tạo ra một hệ thống tương tự bằng cách sử dụng thẻ.

Tính năng tìm kiếm nhanh chóng và hoạt động trên mọi thứ, kể cả tệp đính kèm, giúp bạn không mất thời gian tìm kiếm những gì đã ghi chép từ tháng trước.

🧠 Thú vị: Ngày làm việc 8 giờ lần đầu tiên được giới thiệu bởi nhà hoạt động lao động người Wales Robert Owen vào đầu thế kỷ 19. Mục tiêu của ông là chia ngày thành ba phần bằng nhau: công việc, nghỉ ngơi và thời gian cá nhân. Mô hình này mất hơn một thế kỷ để trở nên phổ biến.

Lưu thông tin trực tiếp từ trình duyệt của bạn với Amplenote

Amplenote cung cấp các công cụ nhỏ gọn nhưng tiện lợi để giúp công việc diễn ra suôn sẻ. Thanh tác vụ nhanh (Quick Task Bar) cho phép bạn ghi chú nhanh chóng mà không cần truy cập vào menu. Công cụ cắt web Amplecap (Amplecap web clipper) cho phép bạn lưu trữ liên kết, hình ảnh hoặc trích dẫn trực tiếp từ trình duyệt vào ghi chú của mình.

Truy cập ngoại tuyến cho phép bạn tiếp tục công việc mà không cần kết nối Wi-Fi, và mọi thứ sẽ đồng bộ khi bạn quay lại trạng thái trực tuyến. Ngoài ra, còn có lịch sử phiên bản, vì vậy nếu bạn vô tình xóa một thứ quan trọng, bạn có thể quay lại và khôi phục nó.

Giá cả của Amplenote

Miễn phí

Ưu điểm: $5.84/tháng+ mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Không giới hạn: $10/tháng+ mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Người sáng lập: $20/tháng+ mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

🔍 Bạn có biết? Henry Ford đã giảm tuần làm việc tại nhà máy của mình xuống còn năm ngày, mỗi ngày tám giờ vào năm 1926. Năng suất được cải thiện và lợi nhuận tăng lên. Quyết định của ông đã góp phần phổ biến mô hình tuần làm việc năm ngày trên toàn Hoa Kỳ.

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Evernote trong việc ghi chú

ClickUp vs. Amplenote: So sánh tính năng

ClickUp và Amplenote đều hướng đến việc nâng cao năng suất, nhưng mỗi công cụ lại có cách tiếp cận khác nhau.

Hãy phân tích chi tiết cách hai công cụ này so sánh về các tính năng khóa để bạn có thể lựa chọn phần mềm quản lý dự án phù hợp nhất với quy trình làm việc của mình. ⚒️

Tính năng #1: Quản lý công việc và quản lý dự án

Hãy xem mỗi công cụ hỗ trợ bạn tổ chức công việc và quản lý dự án hiệu quả như thế nào.

ClickUp

ClickUp tập trung mạnh vào quản lý dự án và tác vụ. Bạn có thể tạo tác vụ với các Trường Tùy chỉnh chi tiết, đặt ưu tiên, xây dựng danh sách việc cần làm lặp lại và liên kết các công việc con hoặc mối quan hệ phụ thuộc để lập kế hoạch công việc. Nền tảng này cũng được trang bị các công cụ trực quan như bảng Kanban, biểu đồ Gantt, lịch và dòng thời gian. ClickUp nổi bật trong việc kết nối và tự động hóa công việc của bạn.

Amplenote

Amplenote giữ mọi thứ rất đơn giản. Các công việc được tích hợp trực tiếp vào ghi chú của bạn, giúp kế hoạch trở nên tự nhiên. Bạn có thể đánh dấu ưu tiên bằng hệ thống đánh giá dựa trên Ma trận Eisenhower thông minh và thiết lập nhắc nhở lặp lại. Tuy nhiên, bạn sẽ không tìm thấy các chế độ xem dự án phức tạp như bảng hoặc biểu đồ Gantt ở đây.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp với các hàm mạnh mẽ, có khả năng mở rộng, giúp bạn quản lý nhiều dự án, nhân sự và dòng thời gian dài hạn.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI cho các công việc hàng ngày

Tính năng #2: Hợp tác và giao tiếp

Dưới đây là cách cả hai công cụ hỗ trợ hợp tác nhóm và duy trì sự kết nối giữa các cuộc hội thoại với công việc của bạn.

ClickUp

ClickUp là nền tảng ưu tiên nhóm, nơi bạn có thể bình luận về công việc, trò chuyện với đồng nghiệp, gán bình luận và hợp tác thông qua tài liệu, Chat và Bảng trắng với tính năng chỉnh sửa trực tiếp.

Thêm quyền truy cập cho khách, thông báo và tích hợp với các công cụ của bên thứ ba hoặc email, và bạn đã có một danh sách kiểm tra quản lý dự án hoàn thành cho các nhóm.

Amplenote

Amplenote có các tính năng giao tiếp cơ bản.

Bạn có thể chia sẻ ghi chú, hợp tác trên danh sách việc cần làm và đăng tải ghi chú lên web. Công cụ này phù hợp cho hợp tác nhẹ nhàng hoặc người dùng cá nhân chia sẻ nội dung với một số người. Tuy nhiên, không có tính năng chỉnh sửa thời gian thực hoặc tin nhắn nhóm.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp phù hợp hơn cho hợp tác thời gian thực, đặc biệt là với các nhóm hoặc khách hàng.

Tính năng #3: Ghi chú và quản lý kiến thức

ClickUp

Các tài liệu trong ClickUp rất phù hợp cho việc ghi chú theo nhóm.

Bạn có thể hợp tác thời gian thực, liên kết với các tác vụ, giao nhiệm vụ và tổ chức trang bằng thư mục hoặc cấu trúc phân cấp. Các công cụ định dạng hoạt động hiệu quả, và bạn có thể tạo mẫu cho nội dung lặp lại. Đây là lựa chọn phù hợp nếu ghi chú của bạn liên quan đến tác vụ công việc hoặc tài liệu.

Amplenote

Amplenote được thiết kế cho tư duy sâu sắc và kết nối. Nó cung cấp định dạng phong phú, markdown, liên kết hai chiều, cấu trúc gấp gọn và chú thích chân trang, giúp ẩn các chi tiết bổ sung sau giao diện sạch sẽ.

Nó cũng rất hữu ích cho việc xây dựng chế độ xem kiến thức cá nhân và kết nối các ý tưởng của bạn theo thời gian.

🏆 Kết quả: Hòa! ClickUp là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn biến ghi chú thành hành động ngay lập tức. Amplenote là sự lựa chọn phù hợp nếu bạn đang tìm kiếm nơi để ghi chép ý tưởng và thảo luận trong cuộc họp.

ClickUp vs. Amplenote trên Reddit

Chúng tôi đã tham khảo Reddit để hiểu quan điểm của người dùng thực tế về cuộc tranh luận giữa ClickUp và Amplenote. Dưới đây là những gì chúng tôi tìm thấy:

Một người dùng Reddit đã tóm tắt một cách gọn gàng bằng cách chỉ ra rằng công cụ tốt nhất phụ thuộc vào mục tiêu của bạn: ghi chú so với kế hoạch và thực thi:

Mục đích sử dụng chính của bạn là gì? Nếu trọng tâm của nó là ghi chú, lưu trữ liên kết web, ghi nhớ thông tin và tạo liên kết giữa chúng, thì Amplenote. Nếu bạn cần thực hiện công việc, ghi lại thời gian thực hiện, lập kế hoạch dài hạn và tính linh hoạt trong việc chọn chế độ xem phù hợp cùng tích hợp với các dịch vụ khác phụ thuộc vào nhu cầu, thì ClickUp là lựa chọn phù hợp. (Bạn có thể đã nhận thấy rằng việc quản lý tài liệu của nó yêu cầu một cách tiếp cận có thể không trực quan.)

Mục đích sử dụng chính của bạn là gì?

Nếu trọng tâm của nó là ghi chú, lưu trữ liên kết web, ghi nhớ thông tin và tạo liên kết giữa chúng, thì Amplenote.

Nếu bạn cần thực hiện công việc, ghi lại thời gian thực hiện, lập kế hoạch dài hạn và tính linh hoạt trong việc chọn chế độ xem phù hợp cùng tích hợp với các dịch vụ khác phụ thuộc vào nhu cầu, thì ClickUp là lựa chọn phù hợp. (Bạn có thể đã nhận thấy rằng việc quản lý tài liệu của nó yêu cầu một cách tiếp cận có thể không trực quan.)

Một người dùng khác đã thử cả hai nền tảng đã chia sẻ cách mỗi công cụ cuối cùng đã phục vụ một mục đích riêng biệt trong quy trình làm việc của họ:

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tôi đã có một ý tưởng rất rõ ràng về những tính năng cần thiết và cách sử dụng chúng, vì vậy ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho kế hoạch. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, dù bạn quyết định bắt đầu sử dụng ClickUp như thế nào, nếu cố gắng sử dụng mọi tính năng ngay từ ngày đầu tiên, điều đó có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Tính năng cốt lõi của ClickUp là quản lý công việc, và phần lớn các tính năng còn lại – nơi sức mạnh thực sự nằm ở đó – là các chế độ xem công việc. Gần đây tôi đã chuyển sang Amplenote (sau khi thử nghiệm các dịch vụ khác được cho là có tính năng chuyển đổi ghi chú). Đối với tôi, Amplenote đáp ứng một nhu cầu khác so với ClickUp – ghi chú, ghi lại và gắn thẻ ý tưởng, thậm chí liên kết tất cả chúng lại với nhau.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tôi đã có một ý tưởng rất rõ ràng về những tính năng cần thiết và cách sử dụng chúng, vì vậy ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho kế hoạch. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, dù bạn quyết định bắt đầu sử dụng ClickUp như thế nào, nếu cố gắng sử dụng mọi tính năng ngay từ ngày đầu tiên, có thể bạn sẽ cảm thấy quá tải. Tính năng cốt lõi của ClickUp là quản lý công việc, và phần lớn các tính năng còn lại – nơi thực sự mạnh mẽ – là các chế độ xem công việc.

Gần đây tôi đã chuyển sang Amplenote (sau khi thử nghiệm các dịch vụ khác được cho là có tính năng chuyển đổi ghi chú). Đối với tôi, Amplenote đáp ứng một nhu cầu khác so với ClickUp – ghi chú, ghi lại và gắn thẻ ý tưởng, thậm chí liên kết tất cả chúng lại với nhau.

Cuối cùng, một chuyên gia tư vấn độc lập đã chia sẻ quan điểm của mình về việc sử dụng ClickUp để vận hành một doanh nghiệp một người và lý do tại sao họ ưa chuộng nó:

Tôi là thành viên của nhóm ClickUp. Tôi điều hành một doanh nghiệp tư vấn một người, nơi mỗi công việc có cấu trúc tương tự nhau. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để tìm ra cách cài đặt mẫu của mình; sử dụng thư mục hay không, các trường nào cần sử dụng, v.v. Theo tôi, điều đó hoàn toàn xứng đáng với sự khó khăn ban đầu. Về Android, tôi sẽ phải di chuyển rất nhiều thông tin trên màn hình nhỏ. Tôi chủ yếu sử dụng điện thoại để chế độ xem thông tin và thao tác với thông tin chủ yếu trên thiết bị màn hình lớn. Bạn CÓ THỂ vận hành công việc từ điện thoại, nhưng điều đó có vẻ hơi khó khăn với tôi. Tất nhiên, với tư cách là một nền tảng dựa trên web, thiết lập ClickUp của bạn không quan tâm đến thiết bị màn hình lớn nào bạn sử dụng.

Tôi là thành viên của nhóm ClickUp. Tôi điều hành một doanh nghiệp tư vấn một người, nơi mỗi công việc có cấu trúc tương tự nhau. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để tìm ra cách cài đặt mẫu của mình; sử dụng thư mục hay không, các trường nào cần sử dụng, v.v. Theo ý kiến cá nhân, việc này đáng giá với những khó khăn ban đầu. Về Android, tôi sẽ phải di chuyển rất nhiều thông tin trên màn hình nhỏ. Tôi chủ yếu sử dụng điện thoại để chế độ xem thông tin và thao tác với thông tin chủ yếu trên thiết bị màn hình lớn. Bạn CÓ THỂ vận hành công việc từ điện thoại, nhưng điều đó có vẻ hơi khó khăn với tôi. Tất nhiên, với tư cách là một nền tảng dựa trên web, thiết lập ClickUp của bạn không quan tâm đến thiết bị màn hình lớn nào bạn sử dụng.

🔍 Bạn có biết? Nghiên cứu từ Tạp chí Nghiên cứu Người tiêu dùng cho thấy tiếng ồn môi trường vừa phải, như tiếng ồn trong quán cà phê, có thể nâng cao hiệu suất trong các công việc sáng tạo. Hiện tượng này đôi khi được gọi là "hiệu ứng quán cà phê".

Công cụ năng suất nào là tốt nhất?

Cuộc đối đầu cuối cùng đã đến, và sự lựa chọn đã rất rõ ràng!

Đó là ClickUp! 👑

Amplenote là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn tập trung vào ghi chú, kết nối ý tưởng và giữ mọi thứ riêng tư và gọn nhẹ.

Tuy nhiên, khi nói đến tính linh hoạt, thực thi dự án và hợp tác nhóm, ClickUp vượt trội hơn, đặc biệt nếu bạn đang phối hợp công việc giữa các nhóm.

Nó tích hợp tất cả các tính năng: Tài liệu, Trò chuyện, Mục tiêu, Lịch và Trợ lý AI, trên một nền tảng duy nhất. Nền tảng này có thể mở rộng theo nhu cầu của bạn mà không bị giới hạn bởi các quy trình làm việc cứng nhắc.

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅